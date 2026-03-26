Cómo crear y planificar tu calendario de contenido B2B para todo el año

En el marketing B2B, la coherencia va más allá de la simple presencia.

Tienes que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con el contenido adecuado.

Cada entrada de blog, seminario web, secuencia de correos electrónicos o campaña de LinkedIn que crees desempeña un rol crucial a la hora de generar resultados para tu empresa. Por lo tanto, si no se planifican de forma conjunta, tus mensajes perderán impacto y tu marca perderá relevancia y confianza.

Entonces, ¿cómo se soluciona esto? La respuesta es un calendario de contenido B2B bien planificado. Es tu guía estratégica que mantiene la coherencia de tus campañas, la coordinación de tu equipo y el flujo de tus ideas.

En este artículo, te guiaremos paso a paso en la creación de un calendario de contenido que funcione para el marketing B2B y te mostraremos cómo ClickUp te facilita la planificación del calendario de marketing.

⭐ Plantilla destacada Sin un calendario de marketing de contenidos eficaz, los equipos suelen verse desbordados por plazos incumplidos o responsabilidades poco claras. La plantilla de calendario de contenidos de ClickUp reúne todo —ideas, plazos y estados— en una vista clara y compartida. Consigue una plantilla gratuita La plantilla de calendario de contenido de ClickUp te ayuda a planear, programar y realizar el seguimiento de tu contenido de marketing de principio a fin.

¿Por qué las empresas B2B necesitan un calendario de contenido?

Los plazos incumplidos, las campañas aisladas y los mensajes incoherentes se deben a que falta una pieza clave: un calendario de contenido. El calendario editorial alinea al equipo de contenido con todo el recorrido del comprador.

He aquí por qué es indispensable para los equipos B2B:

Mensajes coherentes en todos los canales

Hoy en día, los clientes B2B utilizan una media de 10 canales de interacción en su proceso de compra. Y más del 50 % afirma que es probable que cambien de proveedor si no disfrutan de una experiencia fluida y coherente en todos esos canales.

Un calendario de contenido te ayuda a garantizar que el tono, el momento y el mensaje de tu contenido sean siempre los mismos, independientemente de los canales que utilicen tus clientes potenciales. Esto garantiza que no tengan la sensación de estar hablando con cinco marcas diferentes a la vez.

⚡ Archivo de plantillas: Es probable que te enfrentes a problemas de control de versiones y de colaboración entre equipos cuando gestionas calendarios de contenido mediante hojas de cálculo. Las plantillas de calendarios de contenido agilizan este proceso al centralizar la planificación, la programación y las aprobaciones en un único entorno de trabajo compartido.

Mejora la colaboración entre equipos

El contenido B2B suele implicar la colaboración entre los equipos de marketing, equipo de ventas, producto y diseño.

Sin un calendario compartido, las actualizaciones pueden perderse fácilmente en los hilos de chat o en hojas de Excel o Hojas de cálculo de Google. Un calendario de contenido centralizado mantiene a todo el mundo al tanto de lo que ocurre.

Los gestores de redes sociales pueden ver qué entradas del blog están programadas, los diseñadores saben cuándo vencen los plazos de entrega de los recursos y el equipo de ventas tiene visibilidad sobre qué campañas pueden tener un uso compartido con los clientes potenciales.

💟 Bonus: Más allá del seguimiento de plazos, ClickUp Brain MAX, la aplicación de escritorio independiente con IA de ClickUp, te ofrece acceso instantáneo a recursos de campañas anteriores, preguntas frecuentes y conocimientos. En lugar de rebuscar en carpetas o hilos de Slack, todo el mundo puede encontrar el contexto exacto que necesita directamente dentro del Calendario.

Te ayuda a mantenerte alineado con las metas empresariales

Un calendario de contenido garantiza que cada entrada de blog, correo electrónico o publicación en redes sociales que publiques se haya planificado con metas claras asociadas a ellas.

Esto podría consistir en atraer nuevos clientes potenciales, apoyar el lanzamiento de un producto o mantener el interés de los clientes actuales. Mantiene tu contenido vinculado a metas empresariales reales, para que no publiques solo por publicar.

📚 Más información: Las mejores herramientas de software de marketing B2B

Acelera las aprobaciones y revisiones

El contenido B2B necesita la aprobación de múltiples partes interesadas antes de su publicación, ya que representa la voz oficial de la empresa y puede afectar directamente a los ingresos, la reputación y la confianza de los clientes.

Un calendario de contenido muestra exactamente cuándo es la fecha límite para cada borrador, revisión y fecha de publicación, para que los comentarios se reciban a tiempo y el contenido se publique según el plan.

Te ofrece una visión clara de las carencias de contenido

Una vista clara del calendario te ayuda a detectar los puntos débiles de tu estrategia de contenido, ya sean casos prácticos que faltan o palabras clave infrautilizadas. Al correlacionar tu calendario de publicaciones, puedes equilibrar los esfuerzos entre blogs, correos electrónicos y campañas.

Un calendario de contenido para redes sociales también pone de relieve las lagunas en la cobertura, lo que garantiza que tus mensajes sean coherentes y estén alineados en todos los canales.

👋🏾 ¿Y si pudieras reunir todos esos calendarios diferentes, tareas relacionadas y dependencias en una única plataforma unificada? ¡Tenemos justo lo que necesitas! 👇🏼

👀 ¿Sabías que...? El 46 % de los profesionales del marketing B2B espera que sus presupuestos de contenido aumenten, siendo el vídeo y el liderazgo intelectual las principales áreas de inversión. Un calendario de contenido bien estructurado garantiza que estos nuevos recursos se utilicen de forma estratégica, de modo que el gasto adicional se traduzca en un impacto medible en lugar de en esfuerzos dispersos.

¿Qué incluir en un calendario de contenido B2B?

Tu calendario de contenido B2B debería ofrecerte una vista general de todo el contenido que se publica.

Deberías poder visualizar cómo cada elemento se relaciona con tus metas empresariales y definir quién es el responsable de cada paso, desde la creación hasta la aprobación y la publicación.

Estos son los elementos clave que debe incluir tu calendario y por qué son importantes:

Componente clave Por qué es importante Contenido/título provisional Ofrece a todo el mundo una idea rápida de qué trata el artículo sin tener que entrar en detalles cada vez. Tipo de contenido Especifica si se trata de un blog, un caso práctico, un seminario web, una publicación en LinkedIn o un correo electrónico. Esto mantiene el equilibrio del Calendario entre los diferentes formatos. Objetivo del público/perfil del comprador Muestra exactamente para quién estás creando el contenido, para que el tono, el formato y el mensaje sigan siendo relevantes Fecha de publicación Mantiene los plazos claros y garantiza que la cadencia de tu contenido se ajuste a las campañas y a las metas de la empresa. Asociación de campañas y metas Relaciona cada elemento con un objetivo mayor, de modo que cada tarea tenga un propósito Propietarios asignados Lista de quienes son responsables de crear, realizar la edición, aprobar y publicar Estado del contenido Realiza un seguimiento del progreso (borrador, en revisión, programado, publicado) Canales de distribución Muestra exactamente dónde se realizará la promoción de cada contenido, como el blog, LinkedIn, el correo electrónico y los foros del sector. Palabras clave/temas Mantiene alineados los esfuerzos de SEO y garantiza que tu contenido sea visible para el público adecuado Notas sobre el seguimiento del rendimiento Ofrece a todo el mundo una idea rápida de qué trata el artículo sin tener que entrar en detalles cada vez.

🎉 Dato curioso: La revista The Furrow de John Deere, lanzada en 1895, es la publicación de contenido B2B más antigua que sigue en activo. Se trata de un calendario de contenido con 128 años de antigüedad en formato de revista.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de estrategia de contenido para marketing

Pasos para crear un calendario de contenido B2B estratégico

Ahora es el momento de poner tu plan en práctica. Estos son los pasos para crear tu calendario de contenido.

1. Define tus metas y tus KPI

Antes de empezar a planificar ideas de temas para tu calendario, establece metas de marketing claras. Estas pueden incluir generar clientes potenciales cualificados para marketing, impulsar la visibilidad de la marca en un mercado específico, reforzar el liderazgo intelectual o mejorar la retención de clientes.

Para asegurarte de que estas metas no sean vagas, utiliza el marco de establecimiento de metas SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos.

✅ Por ejemplo, en lugar de fijarte una meta vaga como «Aumentar la interacción en redes sociales», fíjate una meta SMART como «Aumentar la interacción en LinkedIn en un 30 % en seis meses para respaldar los objetivos de generación de clientes potenciales del tercer trimestre».

ClickUp Metas te permite establecer fácilmente metas SMART y realizar el seguimiento de ellas en un solo lugar. Puedes enlazar cada meta con tareas específicas, dividirla en objetivos cuantificables y ver el progreso en tiempo real.

Divide las grandes iniciativas, como un plan de contenido trimestral, en objetivos medibles con ClickUp Metas.

Ahora, para cada meta, elige un KPI medible para hacer el seguimiento del progreso. Por ejemplo:

Si tu meta es la generación de clientes potenciales, realiza el seguimiento de los clientes potenciales cualificados para marketing (MQL) o de los envíos de formularios.

Si tu meta es la notoriedad de marca, realiza el seguimiento del crecimiento del tráfico orgánico o del alcance en redes sociales

Si tu meta es el liderazgo intelectual, realiza el seguimiento de los backlinks obtenidos o de las menciones en los medios del sector.

Puedes utilizar los paneles de ClickUp para reunir todos tus KPI en una vista en tiempo real. Crea widgets para cada KPI que te interese, enlázalos a las fuentes de datos adecuadas y mantén tu panel fijado donde todo el equipo pueda verlo.

Realiza un seguimiento visual del progreso de marketing y de los KPI con los paneles de control de ClickUp

💡 ¿Por qué son importantes las metas en el marketing de contenido B2B? El marketing de contenido genera impacto en todo el embudo de ventas. Datos recientes de profesionales del marketing B2B muestran que: El 87 % afirma que aumentó el reconocimiento de marca

El 74 % afirma que generó demanda o clientes potenciales

El 62 % afirma que ha contribuido a fidelizar a la audiencia y a los suscriptores

El 52 % afirma que aumentó la fidelidad de los clientes actuales

El 49 % afirma que aumentó las ventas o los ingresos

El 37 % experimentó un crecimiento en su audiencia suscrita

El 9 % afirma que redujo los costes del soporte al cliente Unas metas claras y cuantificables te garantizan que estás haciendo un seguimiento de lo que más importa para tu empresa y creando un calendario que ofrece resultados.

📚 Más información: Cómo utilizar la IA en las ventas B2B

2. Conoce a tu público y correlaciona su recorrido

Debes tener una idea clara de para quién estás creando contenido y qué necesitan en cada fase de su recorrido. Para conocer a tu público, puedes utilizar los datos de los que ya dispones, es decir, datos de tu:

Información sobre CRM

Análisis de campañas y

Entrevistas a clientes

Utilízalo para crear segmentos de audiencia y de clientes para tu calendario B2B. También obtendrás pistas sobre quiénes son tus clientes potenciales, qué les importa y cómo interactúan con tu marca.

Abre una pizarra en ClickUp o una solución personalizada como la plantilla de mapa del recorrido del cliente y crea columnas o grupos separados para cada segmento de público. Añade notas adhesivas con sus puntos débiles, preferencias de contenido y desencadenantes de la toma de decisiones.

Consigue una plantilla gratis Visualiza las acciones, los pensamientos y las emociones de los usuarios en cada punto de contacto con la plantilla de mapa del recorrido del cliente de ClickUp.

También puedes esbozar las fases de su recorrido, como Concienciación, Consideración y Decisión, debajo de cada persona. Esto facilita que tu equipo identifique patrones y detecte dónde pueden existir lagunas en la cobertura de tu contenido.

¿Y ahora qué? Empieza a alinearlos con tus campañas anuales. Por ejemplo, si el segundo trimestre tiene muchos eventos que atraen tráfico de la parte superior del embudo, tu calendario debería equilibrarlo con elementos de la parte media y inferior del embudo en las semanas siguientes para hacer avanzar esos clientes potenciales.

Por otra parte, si vas a lanzar una nueva función, tu lista de control para el lanzamiento del producto debería estar directamente vinculada a tu calendario de planificación de redes sociales. Las publicaciones de concienciación en las plataformas de redes sociales, los artículos de liderazgo intelectual y los recursos de apoyo a las ventas se alinean todos en el mismo cronograma.

📍 ¿Cuáles son los elementos clave en las fases del recorrido del usuario? TOFU (Concienciación): Atrae a clientes potenciales con información sobre el sector, liderazgo intelectual y contenido educativo.

MOFU (Consideración): Fomenta el interés con comparativas, casos prácticos y artículos sobre problemas y soluciones.

BOFU (Decisión): Consigue conversiones con demostraciones, versiones de prueba gratis o ofertas personalizadas Etiqueta el contenido por fase para detectar rápidamente las lagunas y mantener un embudo equilibrado.

📚 Más información: Cómo planear y programar publicaciones con el calendario de contenido de LinkedIn

3. Esboza los temas y campañas anuales

Cuando llegues a esta fase de tu calendario de contenido, decide qué eventos empresariales importantes, temas de marketing y campañas serán el eje central de tu plan. A continuación te explicamos cómo hacerlo:

✅ Fija tus hitos innegociables

Empieza por los eventos que sabes que darán forma a tu calendario, pase lo que pase.

Ejemplos: lanzamientos de productos, campañas de temporada, conferencias importantes del sector, informes anuales o seminarios web. Estas fechas clave se convierten en tus «puntos fijos» en torno a los cuales girará tu estrategia de contenido o de redes sociales.

Si el lanzamiento de un producto estrella está previsto para septiembre, tu calendario debería incluir contenido de liderazgo intelectual de soporte en el segundo y tercer trimestre, así como campañas de promoción programadas para agosto.

Puedes utilizar el calendario de ClickUp y añadir estos hitos como tareas o eventos de todo el día. También puedes asignarles un código de colores (por ejemplo, rojo para lanzamientos, azul para eventos) para que destaquen de inmediato cuando eches un vistazo al año.

👋🏾 Mira aquí un breve tutorial en vídeo sobre la ejecución de campañas:

✅ Define tus temas de contenido anuales

Identifica entre 3 y 5 temas de contenido recurrentes que estén directamente relacionados con tus metas y que tengan una conexión con tu público. Estos temas aportan cohesión a tu Calendario y ayudan a evitar la planificación de contenido improvisada.

Por ejemplo, si una de tus metas es potenciar la autoridad de la marca en el mercado del SaaS, un informe de investigación trimestral sobre el «Estado del SaaS» podría ser un tema recurrente.

✅ Correlaciona campañas con hitos y temas

Ahora empieza a planificar campañas que conecten los dos hitos y temas anteriores. Cada campaña debe tener un propósito claro, un público objetivo y una fase del embudo de conversión. Evita llevar a cabo varias campañas que requieran muchos recursos al mismo tiempo, a menos que tu equipo pueda asumir la carga.

Cuando crees estas campañas de marketing en ClickUp, divídelas en tareas más pequeñas (por ejemplo, borrador de contenido, recursos de diseño, página de destino, promoción). A continuación, utiliza las dependencias de tareas de ClickUp para asegurarte de que se ejecutan en el orden correcto, de modo que la tarea «Diseñar recursos para redes sociales» no comience hasta que se apruebe el «Borrador del blog», para que todo el equipo trabaje de forma sincronizada.

Ajusta automáticamente los cronogramas de creación de contenido cuando las tareas se bloqueen o estén en espera con las dependencias de tareas de ClickUp

📌 ¿Sabías que...? El estudio de Edelman y LinkedIn de 2024 revela que el 86 % de los responsables de la toma de decisiones son más propensos a invitar a un proveedor a una solicitud de propuestas (RFP) tras demostrar un sólido liderazgo intelectual, y que el 60 % estaría dispuesto a pagar un sobreprecio.

📚 Más información: Cómo utilizar Trendspotting

4. Selecciona y personaliza tu plantilla de calendario de contenido

Hacer todos estos pasos manualmente lleva mucho tiempo.

Más aún si eres un equipo de marketing o de contenido formado por una sola persona. En ese caso, te interesará buscar una plantilla ya preparada de calendario de redes sociales, de planificación de medios o de calendario de contenido que te ahorre el trabajo pendiente.

A la hora de realizar la selección de una plantilla, busca una que: Se adapta al alcance de tu estrategia de gestión de marketing de contenidos (tiene compatibilidad con múltiples canales de marketing, tipos de contenido y campañas)

Ofrece vistas flexibles (como Calendario, Lista y Tablero) para que puedas alternar entre perspectivas generales y detalladas.

Admite Campos personalizados para que puedas realizar el seguimiento de los atributos que importan a tu equipo (por ejemplo, perfil de cliente, fase del embudo de ventas, fecha de publicación).

Fomenta la colaboración entre departamentos con chat integrado, asignación de tareas y seguimiento del estado

Por ejemplo, la plantilla de calendario de contenido de ClickUp es una plantilla fácil de usar para principiantes con la que crear tu calendario de contenido B2B. Centraliza todos tus planes de contenido en un solo lugar, a la vez que ofrece la flexibilidad necesaria para adaptarse a tu proceso. Puedes utilizarla para programar publicaciones, asignar tareas, realizar el seguimiento de las aprobaciones y asegurarte de que cada pieza de contenido se alinea con tus campañas más amplias.

Consigue una plantilla gratuita Planifica tu contenido y otros recursos de marketing con la plantilla de calendario de contenido de ClickUp

Con esta plantilla, podrás:

Cambia entre las vistas de Calendario, Lista, Tablero o Cronograma para planificar a diferentes niveles

Realiza un seguimiento de detalles como el tipo de contenido, el perfil del destinatario, la fase del embudo de ventas, la fecha de publicación y el canal.

Crea y actualiza fases como «Borrador», «En revisión», «Aprobado» y «Publicado» para adaptarlas a tu flujo de trabajo.

Asigna propietarios, establece plazos y enlaza los entregables relacionados a las campañas

Además, si quieres profundizar en la planificación específica para redes sociales, puedes combinarlo con la plantilla de redes sociales de ClickUp, que ofrece vistas específicas para la generación de ideas de contenido, la programación y el seguimiento de la interacción en múltiples plataformas de redes sociales.

Consigue una plantilla gratuita Planifica, crea y programa publicaciones en redes sociales con la plantilla de publicaciones en redes sociales de ClickUp

Una vez que hayas elegido tu plantilla, personalízala según tu flujo de trabajo:

Realiza el seguimiento de la fase en la que se encuentra cada publicación en redes sociales (redacción, diseño, control de calidad, etc.)

Asigna cada tarea a los canales de publicación (Instagram, Facebook, LinkedIn) para planear y visualizar la distribución de contenidos en múltiples plataformas desde un solo lugar

Añade subtareas (borrador del texto, edición de imágenes, aprobación final) y asígnalas a los equipos correspondientes

📚 Más información: Las mejores herramientas de IA para redes sociales para profesionales del marketing

🎺 Nota de ClickUp: Aunque podrías crear tu calendario en una hoja de cálculo, esta no te ofrecerá la propiedad de las tareas, las actualizaciones en tiempo real ni la visibilidad que necesitas para un flujo de trabajo de marketing colaborativo. Ahí es donde entra en juego el software de gestión de proyectos de marketing ClickUp. Reúne tus campañas, tareas, documentos y plazos en un único entorno de trabajo. Colabora, organiza y gestiona proyectos de marketing de principio a fin con ClickUp para la gestión de proyectos de marketing Los equipos de ventas, marketing, diseño, logística, ingeniería y soporte técnico deben realizar sus tareas en un orden específico para que el proyecto del cliente sea un éxito; antes de ClickUp, esto solía ser un auténtico dolor de cabeza. Sin la capacidad de hacer un seguimiento del cronograma del proyecto, las metas y las tareas de los equipos globales, todo en un mismo lugar, nos costaba mucho trabajo tener todos los elementos listos a tiempo para los eventos. Los equipos de ventas, marketing, diseño, logística, ingeniería y soporte técnico deben realizar sus tareas en un orden específico para que el proyecto del cliente sea un éxito; antes de ClickUp, esto solía ser un auténtico dolor de cabeza. Sin la capacidad de hacer un seguimiento del cronograma del proyecto, las metas y las tareas de los equipos globales, todo en un mismo lugar, nos costaba mucho trabajo tener todos los elementos listos a tiempo para los eventos.

5. Genera ideas, priorízalas y apruébalas

Es hora de llenar tu calendario con ideas creativas que realmente marquen la diferencia. Este paso consta de tres partes: lluvia de ideas, priorización y obtención de la aprobación.

✅ Inicia una rápida evaluación del rendimiento

Esto implica analizar en detalle el contenido que has publicado el año pasado, los resultados que ha generado y en qué aspectos se puede mejorar.

✅ Recopila aportaciones de las partes interesadas clave

Y eso significa ir más allá de los equipos de marketing y de contenido. También te interesará establecer conexiones con:

Equipo de ventas: ¿Qué objeciones escuchan repetidamente y qué preguntas surgen con más frecuencia en las conversaciones con los clientes? Tu calendario de contenido B2B dará respuesta a todas ellas.

Equipo de producto: Cómo se alinea la Cómo se alinea la hoja de ruta del producto con la estrategia de marketing y de contenido

Equipo de éxito del cliente: Pueden identificar en qué puntos se atascan los clientes y en qué aspectos el contenido podría ayudar con la incorporación o la retención.

Para recopilar las aportaciones de las partes interesadas de forma eficiente, configura un formulario de ClickUp donde los equipos de ventas, producto y atención al cliente puedan enviar ideas de contenido. Puedes personalizar los campos para el perfil del público objetivo, la fase en el embudo de ventas, el tipo de contenido y la urgencia, lo que facilitará la organización posterior.

Recopila las aportaciones de las partes interesadas con los formularios de ClickUp

También puedes utilizar ClickUp Brain para generar ideas. Basándose en el ICP, las metas y la fase del embudo, Brain te ofrece sugerencias para empezar. Brain te ayuda a automatizar la creación de contenido.

Genera ideas de contenido ilimitadas para tu calendario B2B con ClickUp Brain

✅ Identifica y aprueba las ideas viables

Evalúa cada idea en función de tus temas, campañas, las necesidades de tu público y los recursos disponibles. Para centrarte en el contenido que tiene el mayor valor estratégico, crea un sencillo sistema de puntuación basado en:

Alineación estratégica (¿respalda tus metas?)

Potencial de impacto (¿puede generar resultados medibles?)

Adecuación de recursos (¿dispones de capacidad y presupuesto?)

Relevancia temporal (¿existe urgencia debido a tendencias o eventos del mercado?)

Ahora necesitas un espacio colaborativo donde todas las partes interesadas puedan revisar y aprobar las ideas de contenido. ClickUp Docs es perfecto para esto. Mantén todas las ideas en un solo documento enlazado directamente a tu Calendario.

Guarda, organiza o colabora en tus ideas de contenido con ClickUp Documentos

6. Asigna propietarios y planifica el flujo de trabajo

Utiliza las tareas de ClickUp para asignar responsabilidades. Crea una tarea para cada pieza de contenido, asigna al propietario principal y divídela en subtareas para cada fase.

Gestiona, realiza el seguimiento y actualiza a las personas asignadas con las tareas de ClickUp

A continuación, planifica las fases del flujo de trabajo. Puedes utilizar la vista Tablero Kanban de ClickUp para organizar cada fase de tu proceso de creación de contenido:

Creación de borradores

Revisión interna

Diseño

Aprobación final

Publicación y distribución

Cada fase debe tener su propio responsable y su propio plazo.

Para ahorrar tiempo y eliminar el trabajo administrativo repetitivo, utiliza las automatizaciones de ClickUp para priorizar y asignar tareas automáticamente, y generar información instantánea a través de tarjetas de IA.

Asigna automáticamente las tareas al miembro del equipo adecuado cuando el estado cambie a «En revisión».

Establece fechas límite automáticamente en función de las fechas de publicación dentro del software de calendario de contenido

Activa notificaciones cuando una tarea esté lista para la siguiente fase del flujo de trabajo

Utiliza las funciones «Asignar con IA», «Priorizar con IA» y «Tarjetas con IA» de ClickUp para automatizar la gestión de tareas y obtener información en tiempo real al instante.

📚 Más información: Soluciones de software Enterprise SaaS B2B

7. Planifica y coordina entre canales

Con el calendario de ClickUp AI, puedes planificar todas las actividades en un solo lugar.

Utiliza la función de arrastrar y soltar para ajustar las fechas sobre la marcha sin romper las dependencias. Reserva tiempo para el trabajo de preparación, de modo que nada se haga con prisas, y personaliza las vistas para filtrar por campaña, canal o propietario.

Incluso puedes sincronizar calendarios externos para que las reuniones, los plazos y los lanzamientos de contenido se concentren en un solo espacio.

Hoy en día, publicar en múltiples canales implica la participación de varias personas, desde redactores y diseñadores hasta gestores de publicidad y presentadores de seminarios web.

La función de asignados múltiples de ClickUp garantiza que todos los colaboradores de un mismo contenido puedan ser asignados a una sola tarea. De esta forma, tu diseñador, redactor y revisor ven los mismos plazos, actualizaciones de tareas y recursos enlazados sin tener que gestionar listas de tareas por separado.

📮 ClickUp Insight: El 18 % de los encuestados quiere utilizar la IA para organizar su vida mediante calendarios, tareas y recordatorios. Otro 15 % quiere que la IA se encargue de las tareas rutinarias y del trabajo administrativo. Para ello, una IA debe ser capaz de comprender los niveles de prioridad de cada tarea en un flujo de trabajo, ejecutar los pasos necesarios para crear o ajustar tareas, y configurar flujos de trabajo automatizados. La mayoría de las herramientas tienen uno o dos de estos pasos resueltos. Sin embargo, ¡ClickUp ha ayudado a los usuarios a consolidar hasta más de 5 aplicaciones utilizando nuestra plataforma! Disfruta de una planificación basada en IA, donde las tareas y las reuniones se pueden asignar fácilmente a los huecos disponibles de tu calendario según los niveles de prioridad. También puedes configurar reglas de automatización personalizadas a través de ClickUp Brain para gestionar las tareas rutinarias. ¡Di adiós al trabajo repetitivo!

8. Realiza un seguimiento de las métricas de rendimiento y perfecciona el plan

Publicar tu contenido es el inicio de un ciclo de retroalimentación. Para que tu calendario sea eficaz, debes comprobar regularmente el rendimiento de cada pieza, ver si está alcanzando los KPI que has establecido y ajustar tu plan en función de los resultados reales.

Empieza por revisar tus estadísticas a intervalos regulares. Esto puede ser mensual o trimestral, dependiendo de la frecuencia con la que publiques y de la rapidez con la que quieras adaptarte. Busca patrones en:

¿Qué formatos o canales generan más interacción o conversiones?

Donde el contenido no está rindiendo lo suficiente y podría necesitar optimización

¿Hay lagunas en tu cobertura? ¿Se están descuidando determinados segmentos de audiencia o fases del embudo de ventas?

Recuerda ajustar tu plan de marketing basándote en estas métricas.

Usa la IA para potenciar tu calendario de contenido B2B

Planificar un calendario de contenido requiere estrategia, creatividad y organización. Gestionar estos tres aspectos manualmente implica mucho trabajo de ida y vuelta, y ahí es donde entra en juego la IA.

ClickUp Brain, tu copiloto de IA para el calendario de contenido B2B, realiza las siguientes tareas por ti.

1. Crea elementos visuales para tus campañas en cuestión de minutos

Basándose en las ideas para el calendario de contenido compartidas anteriormente, Brain te ayuda a generar imágenes para añadir a tus campañas en redes sociales. Puedes utilizar esta imagen tal cual o pedir a tus diseñadores que la adapten a los respectivos canales de redes sociales.

Genera imágenes con una paleta de colores específica y elementos de diseño a través de ClickUp Brain

2. Crea resúmenes optimizados, esquemas SEO y entradas de blog

Crear resúmenes de SEO suele requerir que alternes entre herramientas de palabras clave, plantillas de esquemas y rastreadores de enlaces. Brain se encarga de todo esto por ti. Resalta la tarea en tu calendario de contenido y te dará ideas para el blog. Incluso puedes pedirle una indicación para que te proporcione esquemas y, a continuación, pedirle que redacte el blog por ti.

Usa ClickUp Brain para obtener ideas para el blog y sugerencias de palabras clave

⚡ Archivo de plantillas: Acelera tu proceso de redacción con plantillas prediseñadas para blogs, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales. Te ayudan a mantener un tono, una estructura y una calidad coherentes, al tiempo que te permiten dedicar más tiempo a la estrategia y la creatividad.

3. Realiza la automatización de la gestión del tiempo y la programación

Añadir tareas manualmente a un calendario repleto es un quebradero de cabeza. La IA analiza tus prioridades, el tiempo disponible y los límites del proyecto, y luego coloca automáticamente cada tarea donde mejor encaja. Esto resulta especialmente valioso para campañas B2B en las que participan varios equipos y en las que el diseño, la redacción y las aprobaciones deben realizarse en el orden correcto.

Usa ClickUp Brain para organizar tus tareas según su urgencia. Bloquea automáticamente el tiempo y programa las entregas en tu Calendario con ClickUp Brain.

4. Genera variaciones creativas para la promoción multicanal

Dentro de tu estrategia de redes sociales para el calendario de contenido B2B, te interesará reutilizar ideas. Brain te facilita esta tarea. Introduce en Brain tu estrategia de contenido, ideas o entradas de blog y pídele que cree variaciones para reutilizarlas en todos los canales.

Reutiliza tu contenido en todos los canales con Brain

📚 Más información: Herramientas de IA para la generación de subtítulos para redes sociales y contenido de vídeo

Retos habituales en la planificación de contenidos B2B y cómo resolverlos

Incluso los equipos de marketing más organizados se topan con problemas a la hora de planificar su calendario de contenido B2B, y es algo inevitable cuando se planifican cosas a gran escala.

La buena noticia es que la mayoría de ellos tienen soluciones claras y viables.

Estos son algunos de los problemas de planificación más comunes, junto con sus soluciones prácticas:

Reto Solución Demasiadas partes interesadas internas y falta de coordinación Empieza con una estrategia de marketing de contenidos documentada y enlazada con tus metas empresariales, y hazla visible para todos los equipos. Utiliza un calendario compartido y reuniones de revisión periódicas para mantener las prioridades alineadas y evitar problemas y conflictos de programación Calendario sobrecargado o vacío Planifica cada trimestre correlacionando primero las campañas principales y, a continuación, rellena los huecos con contenido atemporal. Distribuye los proyectos que requieren mucho esfuerzo a lo largo de diferentes meses para gestionar la carga de trabajo y evitar el agotamiento. Fatiga de contenido en el público objetivo Evita saturar a tu público con los mismos temas o formatos. Utiliza los datos de rendimiento para detectar una disminución en la interacción y, a continuación, renueva los formatos, el tono o los canales. Contenido que no llega a todas las fases del embudo Etiqueta cada pieza de contenido según la fase del embudo y revisa la cobertura con regularidad para asegurarte de que estás cubriendo por igual las fases de concienciación, consideración y decisión. Recursos limitados para la ejecución multicanal Reutiliza el contenido de gran valor en múltiples formatos y planifica con antelación versiones específicas para cada canal, de modo que todo esté listo para su publicación.

Mantén tu contenido B2B al día con ClickUp

Un buen calendario de contenido B2B es un sistema que conecta ideas, personas y metas en una visión clara. Cuanto más coordinado esté tu equipo, más fácil será pasar de la planificación a la publicación sin perder impulso.

ClickUp te ofrece esa claridad. Mantiene tus campañas, documentos, tareas y resultados en un solo lugar. Puedes ver el panorama general del año, estar al tanto de la ejecución diaria y adaptarte rápidamente cuando cambian las prioridades.

Al fin y al cabo, la eficacia de un calendario de contenido depende del proceso que lo sustenta. Crea ese proceso con un propósito claro, utiliza las herramientas adecuadas para respaldarlo y dedicarás menos tiempo a gestionar el caos y más tiempo a crear trabajo que genere resultados reales.

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