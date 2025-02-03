Las 10 mejores herramientas de software para calendarios de contenido en 2025

Es casi imposible llevar a cabo una estrategia de redes sociales exitosa sobre la marcha. Es necesario planificar con antelación, reunir recursos y asociarse con otros para crear contenido que capte la atención de su público.

Toda esta planificación, investigación y creatividad necesita un hogar. Ahí es donde entra en juego el software de calendario de contenido.

Con la herramienta de calendario de contenido adecuada, prepararse para el trimestre o el mes que viene resulta fácil. Sin ella, te quedas con la duda de si tus diseños están listos, tus colaboraciones confirmadas o tu serie de lanzamientos de productos aprobada.

En este artículo, le guiaremos a través de las mejores herramientas de software para calendarios de contenido disponibles en la actualidad. Destacaremos las funciones clave, los límites y los planes de precios de cada una de ellas para que pueda tomar la decisión más adecuada a sus necesidades.

¡Empecemos!

¿Qué debe buscar en un software de calendario de contenido para redes sociales?

Así que estás listo para deshacerte de las hojas de cálculo y las listas de control y encontrar una mejor manera de planificar tu contenido para el próximo año. Pero, ¿qué hace que una herramienta de calendario de contenido sea mejor que otra?

Antes de evaluar tus opciones, primero define tus metas. ¿Necesitas planificar solo contenido para redes sociales o una combinación de diferentes tipos de contenido? ¿Prefieres planificar visualmente con una interfaz de arrastrar y soltar, o te gusta más el estilo de un tablero Kanban? ¿Necesitas un flujo de trabajo sencillo o muchas opciones de personalización? 🛠️

Aclarar lo que quieres y necesitas te ahorra tiempo y energía, y te ayuda a centrarte en lo esencial.

Dejando a un lado sus metas personales, las mejores herramientas de software para calendarios de contenido le ayudan a:

Planifica y organiza tu contenido.

Vea su calendario de marketing de contenido de un vistazo.

Almacena ideas de contenido y encuéntralas cuando las necesites.

Consulte fácilmente las fechas límite, los plazos y el progreso.

Ahorra tiempo gracias a los flujos de trabajo, los procesos y las automatizaciones.

Colabora con agencias, autónomos y creadores de contenido en un solo lugar.

Integre con los sistemas operativos y herramientas que ya utiliza, como iOS, Android, WordPress o Webflow.

Ten en cuenta estas funciones, características y ventajas al analizar las diferentes opciones. Añádelas a tus metas personales y tendrás una lista de control personalizada que te ayudará a encontrar el software de calendario de contenido ideal para ti.

Hay miles de herramientas de marketing que compiten por llamar tu atención. Incluso dentro del nicho de los calendarios de contenido, hay muchas opciones. Para ahorrarte tiempo, hemos recopilado una lista de las 10 mejores aplicaciones de software para calendarios de contenido disponibles en la actualidad. 🤩

Prueba el Calendario de ClickUp. Arrastra fácilmente las tareas en la vista del Calendario para realizar la edición de fechas límite, crear nuevas tareas o eliminarlas.

En ClickUp, queremos crear una aplicación que sustituya a todas las demás, incluidas las aplicaciones de calendario de contenido.

Nuestro enfoque único de la productividad y el trabajo en equipo le ofrece las herramientas y funciones que necesita para ser un miembro organizado y productivo del equipo de marketing. Utilice ClickUp para gestionar sus tareas y cree un calendario de contenidos intuitivo que se adapte perfectamente a su forma de trabajar en equipo.

Comience el proceso con la plantilla de calendario de contenido o la plantilla de redes sociales de ClickUp, o cree su propia versión desde cero. Nuestra vista de calendario facilita ver qué está sucediendo y cuándo, con categorías y plazos personalizados codificados por colores. Cambie a otra vista para ver un tablero Kanban o un cronograma con campos personalizados preestablecidos que resaltan los detalles más importantes. 👀

ClickUp te ofrece mucho más que una simple función de calendario de contenido sin comprometer la experiencia. Refleja tu forma de trabajar en otras áreas con la ayuda del panel de control de gestión de proyectos de ClickUp. Si buscas mejorar la forma de trabajar de tu equipo de marketing, ClickUp es una opción destacada.

Plantilla de calendario de contenido de ClickUp

Las mejores funciones de ClickUp:

Limitaciones de ClickUp:

Dado que puede utilizar ClickUp para todas sus necesidades de software de gestión de proyectos y calendario de contenido, algunos usuarios pueden encontrarlo abrumador al principio.

La aplicación móvil tiene algunos límites, pero pronto habrá una nueva con ClickUp 3.0.

Precios de ClickUp:

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2: 4,5/5 (más de 6600 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 3600 opiniones)

2. CoSchedule

Vía CoSchedule

CoSchedule es una herramienta de planificación de marketing y programación de redes sociales, diseñada para facilitar la gestión de contenidos editoriales y sociales desde una sola plataforma. La plataforma le permite asignar tareas, compartir su Calendario con sus superiores y realizar cambios fácilmente cuando los planes cambian. Utilice la herramienta para planificar su contenido y, a continuación, publique entradas en diferentes redes sociales sin salir de la plataforma.

Las mejores funciones de CoSchedule:

Vea en qué está trabajando en diferentes medios en un solo calendario de contenido.

Realice cambios en sus planes en cuestión de segundos con la función de arrastrar y soltar.

Planifica, redacta y publica contenido para redes sociales y campañas integradas en redes sociales.

Comparte tu calendario de marketing y tu progreso con las partes interesadas internas con un solo enlace.

Limitaciones de CoSchedule:

Algunas de las funciones más útiles, como las invitaciones al equipo y los debates, solo están disponibles en los planes de pago.

Algunos usuarios expresan su deseo de contar con más flexibilidad y opciones de personalización.

Precios de CoSchedule:

Marketing Calendario Free : Gratis

Calendario de marketing Pro: 39 $ al mes por usuario

Marketing Suite: Ponte en contacto para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de CoSchedule:

G2: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Bonus: Echa un vistazo a nuestra lista de las mejores alternativas a CoSchedule

3. Buffer

Vía Buffer

Buffer ha sido una herramienta de calendario y programación de contenidos en redes sociales muy utilizada por los gestores de redes sociales gracias a su facilidad de uso. Buffer está diseñado para ayudar a los equipos de marketing en redes sociales a publicar entradas en un amplio intervalo de plataformas sociales desde un único lugar. La incorporación de un asistente de IA también ofrece a los equipos la oportunidad de obtener ayuda para generar ideas y reutilizar contenidos en las plataformas sociales.

Las mejores funciones de Buffer:

Panel fácil de usar para publicar en redes sociales, tanto para colaboradores internos como externos.

Acceso a la publicación integrada en la mayoría de las plataformas de redes sociales.

Asistente de IA para ayudarte con ideas y reescribir contenido.

Flujos de trabajo de aprobación para facilitar el trabajo en equipo.

Límites de Buffer:

No hay acceso al soporte en directo.

Algunos usuarios informan de problemas con cuentas de redes sociales que se desconectan inesperadamente.

Precios de Buffer:

Gratis: Gratis

Essentials: 6 $ al mes por 1 canal.

Equipo: 12 $ al mes por 1 canal.

Agencia: 120 $ al mes por 10 canales.

Valoraciones y reseñas de Buffer:

G2: 4,3/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1400 opiniones)

Bonificación: generadores de contenido con IA

4. Sprout Social

Vía Sprout Social

Sprout Social se promociona como una herramienta integral de gestión de redes sociales. Es una plataforma en la que puedes crear un calendario de contenidos y programar publicaciones en redes sociales, pero también sacar el máximo partido a la escucha y la interacción en redes sociales. Si la meta de tu estrategia de contenidos es destacar en interacción, una plataforma como esta podría ser una opción útil.

Las mejores funciones de Sprout Social:

Vea lo que está sucediendo y organice publicaciones y boletines informativos con un hub o calendario centralizado.

Realiza un seguimiento de las redes sociales a través de hashtags, menciones y búsquedas.

Programa el contenido según los horarios de publicación recomendados e integrados.

Mueva el contenido a través del sistema con flujos de trabajo de aprobación.

Limitaciones de Sprout Social:

Algunos usuarios encuentran la experiencia de navegación abrumadora.

Algunos usuarios informan de dificultades para etiquetar al publicar contenido en cuentas de redes sociales.

Precios de Sprout Social:

Estándar: 249 $/usuario al mes

Profesional: 399 $/usuario al mes

Avanzado: 499 $/usuario al mes

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Sprout Social:

G2: 4,4/5 (más de 2400 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 500 opiniones)

¡Echa un vistazo a estas alternativas a Sprout Social!

5. SocialPilot

A través de SocialPilot

SocialPilot es una herramienta de marketing en redes sociales que incluye una función de calendario de contenido. Planifica el contenido, prográmalo en las plataformas de redes sociales y mantén el interés con una bandeja de entrada social todo en uno. Invita a miembros del equipo, autónomos y partes interesadas a colaborar contigo y gestiona tu presencia en las redes sociales desde un solo lugar.

Las mejores funciones de SocialPilot:

Obtenga una visión general con vistas mensuales, semanales y diarias.

Posibilidad de filtrar la vista para ver grupos específicos o plataformas de redes sociales.

Realice cambios en su calendario de contenido con un sistema de arrastrar y soltar.

Fácil de duplicar contenido y programarlo para el futuro.

Limitaciones de SocialPilot:

Algunos usuarios desearían que hubiera más funciones que les permitieran interactuar con el contenido publicado.

No siempre es posible etiquetar otras páginas o usuarios al programar contenido en redes sociales.

Precios de SocialPilot:

Profesional: 30 $ al mes para 1 usuario.

Equipo pequeño: 50 $ al mes para 3 usuarios.

Agencia: 100 $ al mes para 6 usuarios.

Agency+: 200 $ al mes para un número ilimitado de usuarios.

Valoraciones y reseñas de SocialPilot:

G2: 4,5/5 (más de 500 reseñas)

Capterra: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

6. HubSpot

Vía HubSpot

HubSpot es una plataforma de marketing todo en uno utilizada por agencias y grandes equipos para gestionar no solo la publicación de contenido editorial y en redes sociales, sino también campañas completas de marketing de contenido y estrategias de redes sociales. Si ya utilizas HubSpot o estás pensando en invertir en un nuevo sistema, te alegrará saber que dispone de funciones de calendario de contenido y redes sociales.

Las mejores funciones de HubSpot:

Crea campañas y publica contenido en las redes sociales desde una sola plataforma.

Enlaza las interacciones con tu CRM de HubSpot.

Obtenga sugerencias sobre los mejores momentos para publicar en sus canales de redes sociales.

Utiliza análisis e integraciones con el CRM de HubSpot para tomar decisiones estratégicas.

Limitaciones de HubSpot:

La plataforma de HubSpot puede resultar abrumadora, especialmente si también te suscribes a otras áreas como el equipo de ventas y CRM.

Las funciones de redes sociales solo están disponibles en los planes Professional y Enterprise.

Precios de HubSpot:

Gratis: Gratis

Starter: desde 20 $ al mes.

Profesional: desde 890 $ al mes.

Enterprise: desde 3600 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de HubSpot:

G2: 4,4/5 (más de 9400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 5500 opiniones)

¡Echa un vistazo a estas plantillas de estrategia de marketing de contenido!

7. Evernote

A través de Evernote

Evernote es principalmente una aplicación para tomar notas, diseñada para ayudar a los usuarios a capturar ideas y gestionar proyectos y listas de tareas pendientes. Dentro de Evernote, puedes utilizar las funciones para crear tu propio calendario de contenido ligero y luego trabajar en él con otras personas gracias a sus funciones para Teams. Aunque no es estrictamente una herramienta de calendario para redes sociales, si tu equipo ya utiliza Evernote, es útil saber que también puedes utilizarlo para la gestión de contenido.

Las mejores funciones de Evernote:

Colabora con los miembros del equipo mediante notas compartidas.

Utiliza las plantillas prediseñadas de Evernote para poner en marcha tus propias campañas en redes sociales.

Crea una biblioteca de plantillas, guías y herramientas de calendario de redes sociales a tu disposición para tu equipo de redes sociales.

Utiliza funciones como las casillas de selección para ver en qué punto del flujo de trabajo te encuentras.

Limitaciones de Evernote:

Centrado en la toma de notas y la productividad, Evernote carece de las funciones que suelen asociarse a las herramientas de calendario de contenido para redes sociales.

Algunos usuarios informan de dificultades con los permisos para el uso compartido y la edición de contenidos.

Precios de Evernote:

Gratis: Gratis, gratuito/a

Evernote Teams: 14,99 $/usuario al mes.

Valoraciones y reseñas de Evernote:

G2: 4,3/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 8000 opiniones)

¡Descubre el software de marketing de contenido!

8. Sendible

A través de Sendible

Sendible es una herramienta de programación, supervisión y elaboración de informes para redes sociales. Se trata de una herramienta de redes sociales diseñada para agencias que gestionan múltiples clientes, pero también puede utilizarla como software interno de calendario de contenidos. Programe contenidos de forma masiva, personalice los gráficos antes de publicarlos y facilite las cosas con flujos de trabajo de aprobación.

Las mejores funciones de Sendible:

Optimice su proceso con plantillas integradas.

Invita a las partes interesadas o a los creadores de contenido a contribuir al Calendario.

Utiliza colas para mantener tu feed de redes sociales lleno de contenido.

Obtenga una vista visual de su contenido con una vista de calendario mensual.

Limitaciones de Sendible:

Algunos usuarios consideran que las funciones de análisis y elaboración de informes son limitadas en comparación con otras opciones.

Algunos usuarios dicen que usar la aplicación móvil puede resultar complicado en ocasiones.

Precios de Sendible:

Creador: 29 $ al mes para 1 usuario.

Traction: 89 $ al mes para 4 usuarios.

Escala: 199 $ al mes para 7 usuarios.

Valoraciones y reseñas de Sendible:

G2: 4,5/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

9. StoryChief

Vía StoryChief

StoryChief es una plataforma de creación de contenido y SEO basada en IA. Está diseñada para ayudar a los equipos de contenido a planificar, crear y programar contenido en redes sociales y plataformas de blogs. La herramienta de calendario de contenido de StoryChief te ayuda a organizarte con categorías codificadas por colores, gestión de campañas editoriales e integraciones con plataformas y herramientas populares.

Las mejores funciones de StoryChief:

Trabaja en colaboración con resúmenes de contenido y flujos de trabajo de aprobación.

Consulte su calendario de contenido y lo que está sucediendo con una vista mensual fácil de usar.

Publica contenido automáticamente en las plataformas de redes sociales.

Analiza el éxito de las últimas campañas de contenido.

Limitaciones de StoryChief:

Cuando se trabaja con un equipo grande, algunos editores pueden perder la oportunidad de dejar sugerencias dentro de los contenidos.

Algunos usuarios desearían poder asignar estados para gestionar mejor su flujo de trabajo.

Precios de StoryChief:

Particulares: a partir de 40 $ al mes.

Equipo de marketing : A partir de 220 $ al mes para 4 usuarios.

Equipo de editores: desde 900 $ al mes para 10 usuarios.

Agencias: A partir de 440 $ al mes por 3 entornos de trabajo (4 usuarios por entorno de trabajo).

Valoraciones y reseñas de StoryChief:

G2: 4,6/5 (más de 30 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

Bonus: ¡Aplicaciones para la creación de contenido!

10. ContentStudio

A través de ContentStudio

ContentStudio es una herramienta de redes sociales todo en uno diseñada para ayudar a las agencias y equipos de marketing a planificar, gestionar y crecer. Una sólida función de calendario de contenido se complementa con un asistente de redacción con IA y una bandeja de entrada social, para que los equipos puedan ahorrar tiempo y optimizar su forma de trabajar. Planifica y publica diferentes tipos de contenido en tus perfiles sociales, obtén información sobre cuándo publicar y gestiona las colas de publicación para que tu calendario no se quede vacío.

Las mejores funciones de ContentStudio:

Crea tus planes de contenido en un calendario de contenido interactivo y compartible.

Crea canales y colas de contenido basados en temas personalizados.

Acelera la aprobación de contenidos para agilizar el proceso de los especialistas en marketing de redes sociales.

Utiliza la automatización para mantener tu calendario de contenidos lleno de publicaciones relevantes en las redes sociales.

Limitaciones de ContentStudio:

La funcionalidad de la aplicación móvil puede ser más limitada que la experiencia de escritorio.

Algunos usuarios desearían que hubiera más información disponible a través de las analíticas.

Precios de ContentStudio:

Starter: 25 $ al mes para 1 usuario.

Pro: 49 $ al mes para 2 usuarios.

Agencia: 99 $ al mes para 5 usuarios.

Valoraciones y reseñas de ContentStudio:

G2: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 600 opiniones)

Equipos de marketing: los calendarios de contenido son esenciales para que los equipos de marketing se aseguren de que su contenido se publique a tiempo y de forma coherente. Este documento describe el cronograma, los temas, las palabras clave y cualquier otra información necesaria relacionada con un proyecto.

Empresas: los calendarios de contenido permiten a las empresas planificar su contenido y asegurarse de que todos los miembros del equipo estén alineados con las metas del proyecto. Este documento les ayuda a realizar el seguimiento del progreso y a garantizar que todas las partes interesadas estén al tanto de cualquier cambio o actualización necesaria para el proyecto.

Comience a planificar su contenido con un software de calendario de contenido.

Contar con el software de calendario de contenido adecuado puede ahorrarle tiempo, acelerar su flujo de trabajo y facilitar la colaboración. Tanto si necesita un calendario editorial para su imperio editorial como un calendario de redes sociales para su marca, estas herramientas pueden ayudarle a facilitar la publicación. 🙌

Si buscas una herramienta que no solo te ayude a mantenerte al día con tus metas de estrategia de contenido, sino también con la gestión de proyectos y la colaboración, prueba ClickUp. Ponte en contacto con nuestro equipo o regístrate hoy mismo para descubrir una forma mejor y más unificada de trabajar en equipo.