¿Dejas Evernote? Descubre las mejores alternativas a Evernote en 2024

En el vertiginoso mundo de la toma de notas, Evernote ha sido una opción popular durante años. Sin embargo, con sus recientes cambios en su plan gratuito, muchos usuarios han empezado a buscar alternativas que se adapten mejor a sus necesidades y preferencias.

En esta entrada de blog, hemos recopilado una lista de las 15 mejores alternativas a Evernote y competidores que ofrecen documentos o libretas ilimitados. Estas alternativas han sido elegidas en función de sus características, planes de precios y opiniones de los usuarios. Así que vamos a sumergirnos y encontrar la solución de toma de notas perfecta para ti

¿Qué es Evernote?

A través de Evernote

Evernote es una aplicación para tomar notas que permite a los usuarios crear, organizar y almacenar notas en varios formatos, como texto, imágenes, grabaciones de audio y mucho más. También ofrece funciones como el recorte de páginas web, el escaneado de documentos y la sincronización entre plataformas.

¿Por qué la gente busca alternativas a Evernote?

Como se mencionó anteriormente, Evernote recientemente hizo cambios en su plan gratuito mediante la limitación de los usuarios a un solo cuaderno y 50 notas. Esto ha causado frustración entre muchos usuarios que han estado utilizando Evernote durante años y han acumulado un gran número de notas.

Además, algunos usuarios han informado de haber experimentado problemas de rendimiento con Evernote, lo que les ha llevado a buscar alternativas que ofrezcan mejor velocidad y rendimiento. He aquí algunas razones más por las que la gente está haciendo el cambio:

Planes de precios elevados para funciones premium

Opciones de formato limitadas

Interfaz de usuario complicada

Falta de funciones de productividad

Ausencia de funciones de colaboración en tiempo real

Lo que opina la gente sobre tomar notas en Evernote:

"La experiencia en general es positiva, pero lleva un tiempo cambiar viejos hábitos y pasar de múltiples herramientas de un solo uso (que son bastante buenas en lo que hacen, eso sí), a esta solución todo en uno." - Revisión verificada de Capterra "Todavía no estoy seguro de si es la mejor herramienta para las necesidades de nuestro negocio, pero está haciendo el trabajo mientras seguimos buscando y probando otros productos para ver qué más hay." - Revisión verificada de Capterra

15 Alternativas a Evernote para todas tus notas en 2024

Cree documentos, agendas de reuniones, wikis y mucho más, conéctelos a flujos de trabajo y ejecute ideas con su equipo

ClickUp es conocida como la herramienta todo en uno para la gestión de proyectos y la colaboración en equipo. Con sus funciones versátiles y su interfaz fácil de usar, ClickUp permite a las empresas y a los equipos agilizar los flujos de trabajo, aumentar la productividad y fomentar la colaboración eficaz en todos los sectores.

¿Por qué ClickUp es una de las mejores alternativas a Evernote?

Aparte de sus impresionantes funciones de gestión de proyectos, ClickUp es también una potente herramienta para tomar notas que permite crear y organizar un número ilimitado de documentos o libretas. Puedes añadir fácilmente imágenes, grabaciones de audio, hipervínculos, listas de comprobación y mucho más a tus notas para disfrutar de una experiencia dinámica. Además, con la opción de colaboración en tiempo real y control de versiones, varios miembros del equipo pueden trabajar simultáneamente en la misma nota.

Accede a cientos de funciones avanzadas, entre ellas un bloc de notas integrado para tomar notas rápidamente y una función de documentos intuitiva y colaborativa, ClickUp Docs, para ocuparse de todas tus necesidades de documentación. 📃

Echa un vistazo a lo que puedes hacer con Documentos de ClickUp :

Docs ilimitados: Crea tantas notas, documentos o cuadernos como necesites sin ninguna restricción.

Crea tantas notas, documentos o cuadernos como necesites sin ninguna restricción. Documentación y toma de notas : Crea notas, wikis, bases de conocimiento, procedimientos normalizados de trabajo, listas de comprobación de tareas pendientes y cualquier otra cosa que necesites anotar, y guarda todas tus notas en un solo lugar

: Crea notas, wikis, bases de conocimiento, procedimientos normalizados de trabajo, listas de comprobación de tareas pendientes y cualquier otra cosa que necesites anotar, y guarda todas tus notas en un solo lugar Sistema de organización y etiquetado de notas : Añadir páginas anidadas dentro de su Doc para crear estructura y organizar sus notas, y añadir etiquetas para añadir otra capa de organización a su documento

: Añadir páginas anidadas dentro de su Doc para crear estructura y organizar sus notas, y añadir etiquetas para añadir otra capa de organización a su documento Opciones de formato y estilo : Fácil de personalizar y personalizar cualquier página con opciones de tipografía como el color de fuente, tamaño de fuente, resalta, banners, y mucho más

: Fácil de personalizar y personalizar cualquier página con opciones de tipografía como el color de fuente, tamaño de fuente, resalta, banners, y mucho más Opciones de incrustación : Incruste marcadores, añada tablas y mucho más para dar formato a documentos para cualquier necesidad, desde hojas de ruta hasta bases de conocimientos

: Incruste marcadores, añada tablas y mucho más para dar formato a documentos para cualquier necesidad, desde hojas de ruta hasta bases de conocimientos Colaboración en equipo : Fomente la colaboración eficaz en equipo, edite notas simultáneamente y acelere el bucle de retroalimentación con funciones de edición y comentarios. Etiquete fácilmente a los demás con comentarios, asigne elementos de acción, convierta texto en tareas rastreables y agilice las conversaciones, todo ello en Doc, haciendo que la colaboración en tiempo real y el trabajo asíncrono sean más fluidos y eficientes

: Fomente la colaboración eficaz en equipo, edite notas simultáneamente y acelere el bucle de retroalimentación con funciones de edición y comentarios. Etiquete fácilmente a los demás con comentarios, asigne elementos de acción, convierta texto en tareas rastreables y agilice las conversaciones, todo ello en Doc, haciendo que la colaboración en tiempo real y el trabajo asíncrono sean más fluidos y eficientes **Comparta de forma segura con cualquier persona: Protege tus documentos con controles de privacidad y edición, y exporta fácilmente tus notas o compártelas con otros a través de enlaces públicos o privados

clickUp Docs permite un formato enriquecido para una apariencia personalizada

para trabajar de forma más eficiente, opciones de incrustación para conectar otros trabajos a su documento, etiquetas personalizadas para etiquetar y agrupar sus documentos, detección de colaboración y comentarios asignados para una colaboración en equipo perfecta, etc

Y como ClickUp Docs está integrado en la plataforma, los usuarios pueden conectar Docs a flujos de trabajo para acceder a todo en un mismo lugar, vinculando Docs y tareas. Incluso puede añadir widgets para actualizar los flujos de trabajo, cambiar el estado de los proyectos, asignar tareas y mucho más, todo dentro de su editor. Eso sí que es eficiencia. 👌

Hablando de eficiencia, saluda a ClickUp AI ¡!

ClickUp La IA es el asistente definitivo para tomar notas en ClickUp Docs: venza el bloqueo del escritor, escriba más rápido, mejore su contenido, resuma largas notas de reuniones, actualizaciones de productos y mucho más con sólo pulsar un botón.

Echa un vistazo a ClickUp AI en acción aquí:

Obtenga todo lo que necesita para escribir mejor, organizar notas, colaborar con su equipo u otras personas, y mucho más, todo en un solo lugar con una solución integral, asequible y única con ClickUp 👏

Ventajas de ClickUp

Una plataforma totalmente personalizable que se adapta a todo tipo de equipos y empresas de todos los tamaños

Una app de gestión de proyectos y toma de notas en una sola plataforma. Acceda a cientos de funciones personalizables para cada caso de uso, como la toma de notas, las listas de tareas pendientes, etc

Disponible en todos los dispositivos, incluidos los móviles, para que pueda acceder a su trabajo en cualquier momento y desde cualquier lugar

Se puede acceder al Bloc de notas desde la aplicación y a través deExtensión de ClickUp para Chrome para ayudarle a acceder rápidamente a su Bloc de notas desde su navegador, crear elementos de acción, etc

Más de 1.000 plantillas personalizables para cualquier equipo y caso de uso que le ayudarán a poner en marcha su trabajo

Planes de precios asequibles y asequibles

**CONSEJO PROFESIONAL Es hora de mejorar su toma de notas con ClickUp Docs, y empezar es gratis y fácil con la ayuda de la aplicación Guía definitiva para utilizar la plantilla ClickUp Docs de ClickUp ¡!

Contras de ClickUp

Algunos usuarios pueden experimentar una curva de aprendizaje debido a la cantidad de funciones disponibles

Aún no están disponibles todas las vistas en la aplicación móvil

Precios

Plan Forever gratuito : Plan gratuito repleto de funciones

: Plan gratuito repleto de funciones Plan ilimitado: $7 por usuario al mes

$7 por usuario al mes Plan Business: $12 por usuario al mes

$12 por usuario al mes Plan EmpresaPóngase en contacto con ClickUp para precios personalizados* ClickUp AI: Disponible en todos los planes de pago por $5/miembro/Workspace/mes

Qué opina la gente sobre tomar notas en ClickUp:

"Es mi aplicación para hacer cosas, tomar notas, gestionar proyectos y calendarios, todo en uno. Es muy tranquilizador saber que todo está ahí; nada se escapa por las grietas. Con el mundo loco que nos rodea, es agradable sentir que controlas esta pequeña parte" - g2Crowd "Con la incorporación de ClickUp AI, soy más eficiente que nunca Ahorro el triple de tiempo que antes en tareas de gestión de proyectos. No sólo ha mejorado mi productividad, sino que también ha encendido mi creatividad" -Mike Coombe, MCM Agency

"No podría dirigir mi empresa sin ClickUp, ya que me ayuda a realizar un seguimiento eficaz de los proyectos en curso con varios clientes. Llevo un año utilizando ClickUp para tomar notas, gestionar proyectos y tareas y controlar el tiempo. En el pasado, he probado más de media docena de otras aplicaciones de productividad, y recomendaría ClickUp por encima de cualquiera de ellas. Con ClickUp, me siento más organizada y paso más tiempo haciendo el trabajo real que gestionando los detalles. Me gusta tanto que hace poco creé un espacio Personal para empezar a volcar en él todas las cosas no relacionadas con el trabajo que me gustaría recordar y organizar" - g2Crowd

2. Google Keep

A través de Google Keep /%href/* https://clickup.com/es-ES/blog/42229/alternativas-a-google-keep/ Google Keep /%href/

es una de las muchas aplicaciones de Google.

También es una de las mejores alternativas a Evernote en el mercado actual. Con una interfaz sencilla y fácil de usar, no es de extrañar que haya sido una de las apps para tomar notas más descargadas en 2019.

Características principales de Google Keep

Interfaz fácil de usar

Se sincroniza a la perfección en todos los dispositivos de Google

Organiza las notas mediante etiquetas

La aplicación puede gestionar notas manuscritas, notas de voz y notas de audio

Ventajas de Google Keep

Admite formato de texto enriquecido

Establece recordatorios y añade listas de tareas a tus notas

Las aplicaciones móviles son completamente gratuitas

La interfaz intuitiva de arrastrar y soltar es similar a la de las notas post-it

Limitaciones de Google Keep

No hay temas alternativos en esta aplicación

Carece de funciones de gestión de tareas

No hay aplicación de escritorio para las plataformas Windows, Linux o macOS

Precios de Google Keep

La aplicación Google Keep es totalmente gratuita.

Qué opina la gente sobre tomar notas en Google Keep:

"Mi experiencia general con Google Keep ha sido muy positiva y lo recomendaría a otras personas para tomar y gestionar notas rápidamente. Hay algunas áreas que se pueden mejorar, pero en general Google Keep es un producto realmente sólido." - Opinión verificada de Capterra "Es una buena opción para organizar notas pero no ofrece la mayor seguridad, yo no apuntaría temas que requieran cierto nivel de privacidad." - Opinión verificada de Capterra

Valoraciones de los clientes de Google Keep

G2: 4,5/5 (más de 1200 opiniones)

4,5/5 (más de 1200 opiniones) Capterra: N/A

Lea nuestras comparaciones en profundidad entre **Google Keep y Evernote or

%href/ https://clickup.com/es-ES/blog/31757/evernote-vs-google-docs/ Google Docs y Evernote /%href/

3. Microsoft OneNote

A través de Microsoft OneNote La aplicación OneNote de Microsoft es otra potente aplicación para tomar notas. Al igual que Box Notes, Quip y Zoho Notebook, incluye opciones básicas de colaboración para trabajar en notas de forma conjunta.

¿Eres un usuario de OneNote que busca más opciones?

**Echa un vistazo a estas opciones

Href/ https://clickup.com/es-ES/blog/14158/alternativas-a-onenote/_ Alternativas a OneNote /%href/

.

Características de Microsoft OneNote

Temas personalizables en la aplicación de escritorio

Admite notas de texto, notas de voz, notas de audio y listas de tareas pendientes

Puede cifrar las notas antes de compartirlas

Puedeorganizar notas mediante carpetas

Ofrecenotas adhesivas digitales Compare

Comparar https://clickup.com/es-ES/blog/69273/google-keep-vs-onenote/_** De OneNote a Google Keep OneNote to Google Keep

!

Microsoft OneNote pros

Admite notas escritas a mano

Puedes compartir fácilmente tus notas y carpetas por correo electrónico o URL

Toneladas de atajos sencillos y prácticos

Acceso a la función de notas adhesivas

Limitaciones de Microsoft OneNote

La interfaz de la aplicación móvil no es tan intuitiva como la de la aplicación web

La aplicación no puede ordenar alfabéticamente las páginas de notas

Esta aplicación de notas no puede utilizarse como sustituto de una herramienta de gestión de tareas

Precios de Microsoft OneNote

Inicialmente, Microsoft OneNote sólo estaba disponible para Microsoft Office 365 usuarios. Sin embargo, la aplicación de notas es ahora de uso gratuito para cualquier persona.

Qué opina la gente sobre tomar notas en Microsoft OneNote:

"En general, el uso de OneNote para la biblioteca de documentos/procesos de nuestro equipo ha sido útil porque es un lugar central para una gran variedad de información y documentos que antes estaban en muchos lugares diferentes. A veces puede resultar complicado decidir cómo organizar las libretas porque hay muchas opciones de secciones y páginas, y a veces el contenido es relevante para más de una sección; sin embargo, la función de búsqueda suele ser bastante fiable." -

/ref/ https://www.capterra.com/p/227211/Microsoft-OneNote/reviews/3343425/ Revisión verificada de Capterra /%href/

"Si buscas un programa para tomar notas, OneNote es lo que necesitas Fácil de usar y hace que sea muy fácil mantenerse organizado!" - Revisión verificada de Capterra

Valoraciones de clientes de Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (más de 1600 opiniones)

4,5/5 (más de 1600 opiniones) Capterra: N/A

¿Quieres saber cómo OneNote se enfrenta a Evernote?

Lee nuestro en - profundidad comparación entre Evernote y OneNote .

4. Dropbox Papel

A través de Papel de DropboxDropbox Paper es una herramienta para tomar notas que promete una toma de notas sencilla junto con una interfaz de escritorio intuitiva y fácil de usar.

Características de Dropbox Paper

Interfaz de usuario sencilla en la aplicación de escritorio

Organiza tus notas en carpetas

Busca texto e imágenes con facilidad

Recibe recordatorios por correo electrónico sobre tus notas

Ventajas de Dropbox Paper

La aplicación de notas puede incrustar código directamente en las notas

La aplicación web puede gestionar tareas sencillas

Las aplicaciones para escritorio y móvil son totalmente gratuitas

Sincronización entre múltiples dispositivos y plataformas

Limitaciones de Dropbox Paper

No admite varias opciones de fuentes

No se puede poner en cursiva ni subrayar el texto

No dispone de varios atajos para facilitar su uso

No admite notas de voz, notas de audio ni notas manuscritas

Precios de Dropbox Paper

Esta aplicación alternativa a Evernote es completamente gratuita.

Qué opina la gente sobre tomar notas en Dropbox Paper:

"Trabajo en un equipo de marketing y he empezado a crear mis planes de marketing directamente en Paper por la funcionalidad de lista de tareas. Aunque me gustaría que tuviera una opción de calendario normal En general, es una herramienta útil para la gestión de proyectos en colaboración." - Revisión verificada de Capterra "En general, Paper es genial como software de trabajo en grupo. En general está bien y tiene una interfaz fácil de usar. Sería estupendo si se mejoraran pequeños detalles como el manejo de presentaciones. Formar a un empleado o estudiante para usarlo no requiere mucho esfuerzo, así que esa ventaja hace que destaque sobre el resto del tipo." - Revisión verificada de Capterra

Valoraciones de los clientes de Dropbox Paper

G2: 4.1/5 (4400+ opiniones)

4.1/5 (4400+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (100+ opiniones)

5. nTask

A través de nTask A continuación, tenemos nTask .

Esta alternativa a Evernote cuenta con funciones para tomar notas, gestionar tareas, gestionar proyectos a partir de notas y sesiones de brainstorming, módulo de integración de reuniones, etc.

nTask características

Toma de notas con soporte para notas de texto, listas de tareas, tableros Kanban, etc.

Las notas pueden convertirse en actividades con asignatarios específicos

Diagramas de Gantt interactivos

Módulo de reuniones

nTask pros

Planes de precios asequibles

Fácil exportación de datos en múltiples formatos de archivo

Interfaz de usuario intuitiva con una curva de aprendizaje mínima

Diagramas de Gantt interactivos, listas de comprobación, módulo de gestión de riesgos y mucho más

Limitaciones de nTask

No es posible ordenar alfabéticamente las tareas y notas

nPrecios de las tareas

Basic es un plan gratuito para usuarios de baja escala con un número selecto de características

nTask Premium comienza en 3 $ por usuario y mes

Para usuarios empresariales, el plan nTask Business comienza en 8 $ por usuario al mes

Las soluciones para empresas y los planes de precios a gran escala están disponibles bajo petición

Qué opina la gente sobre tomar notas en nTask:

"Qué decir de nTask, se adapta perfectamente a las empresas medianas y grandes aficionadas al trabajo en equipo. Esta herramienta de comunicación destaca por sus metodologías ágiles. Ayuda a gestionar los datos y a organizar las tareas a realizar en un momento determinado. Puedes adjuntar archivos y documentos a los proyectos y compartirlos con tus compañeros a través de correos electrónicos o mensajes. Además, no requiere ningún tipo de mantenimiento. Por encima de todo, nTask ofrece un fácil acceso móvil" - G2Crowd

nTask valoraciones de clientes

G2: 4,4/5 (más de 15 opiniones)

4,4/5 (más de 15 opiniones) Capterra: 4.2/5 (90+ opiniones)

6. Oso

VIa Oso /%href/* https://clickup.com/es-ES/blog/72285/alternativas-a-la-app-bear/ Oso /%href/

es un popular aplicación de escritura en la App Store. Con potentes funciones de edición, no tendrás problemas para crear notas detalladas en Bear.

Características de Bear

Bonita interfaz de usuario en comparación con otras aplicaciones para tomar notas

Potente función de etiquetado de notas para una categorización sencilla

Puedeanotar PDFsanotaciones DOCX, HTML y TXT

Sincronización automática de datos en varias plataformas

Profesionales del oso

La aplicación tiene opciones de edición de texto enriquecido

Admite hashtags para búsquedas guardadas

Toneladas de temas para una mayor personalización

Múltiples accesos directos para facilitar su uso

Limitaciones del oso

No hay aplicación para Android o Windows

Algunas opciones de formato sólo están disponibles como extensiones de pago

Integraciones limitadas

Precios del oso

Esta aplicación para tomar notas tiene una versión gratuita para la creación de notas sencillas. Sin embargo, para acceder a las funciones avanzadas tendrás que comprar una suscripción que se factura como:

1,49 $/mes

14,99 $/año

Qué opina la gente sobre tomar notas en Bear:

"Me gusta el hecho de que la aplicación Bear es mínima a propósito. Así que hay muy pocas distracciones si estás usando la aplicación para tomar notas, ideas o crear contenido para tu blog. Es súper fácil de usar, ofrece muchas optimizaciones y también viene con un montón de atajos de teclado." - G2Crowd "Bear es una aplicación preciosa. Me encanta la posibilidad de crear fácilmente diferentes tipos de listas, dividir mis notas con títulos e incluir código y fotos. La posibilidad de cambiar los skins y los iconos de la app también es un buen detalle." - G2Crowd

Valoraciones de los clientes del oso

G2: 4.5/5 (30+ opiniones)

4.5/5 (30+ opiniones) Capterra: N/A

¿Quieres comparar Bear con Evernote? Echa un vistazo a nuestro Bear vs. Evernote post!

7. ProofHub

A través de ProofHub Como gran alternativa a Evernote, ProofHub ofrece funciones avanzadas de gestión de proyectos y colaboración en equipo además de su intuitiva y útil aplicación para tomar notas .

Con una interfaz fácil de usar, este software repleto de funciones ayuda a los equipos a mantener el control definitivo de sus tareas, proyectos y comunicaciones.

Características principales de ProofHub

Aplicación intuitiva para tomar notas

Creación de tareas con plazos

Flujos de trabajo personalizados y tableros kanban En líneaherramienta de pruebas Aplicación de chat integrada

Ventajas de ProofHub

Herramienta todo en uno

Gestión flexible de tareas

Fácil intercambio de archivos

Potentes funciones de colaboración

Sencillo, sin precios por usuario

Limitaciones de ProofHub

Número limitado de integraciones de aplicaciones

No hay plan gratuito

No es compatible con Linux

Precios de ProofHub

El plan Essential con funciones básicas cuesta a partir de 45 $/mes, y su plan Ultimate Control con usuarios ilimitados y todas las funciones avanzadas cuesta a partir de 89 $/mes.

Qué opina la gente sobre tomar notas en ProofHub:

"En general, Proof Hub es increíble para mantener a los equipos en la misma página en el trabajo que se ha hecho en cualquier proyecto y es muy barato para las empresas pequeñas y en crecimiento. Hay algunas características que sería útil que Proof Hub añadiera como facturación, presupuesto y herramientas de gestión de recursos. La velocidad de carga de la página es lenta y podría mejorarse" - Revisión verificada de Capterra "En general, un producto sólido y capaz. Puede ser sobreutilizado para romper las tareas en un millón de pedazos, pero eso es más error del usuario que errores del producto. Su punto fuerte es la adquisición de datos para el almacenamiento, y para la verificación acerca de lo que se hizo, y cuando." - Revisión verificada de Capterra

Valoraciones de los clientes de ProofHub

G2: 4.4/5 (25+ opiniones)

4.4/5 (25+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (40+ opiniones)

8. Noción

A través de NociónCon Noción puedes tomar notas, asignar tareas, organizar el trabajo y publicar en un wiki de equipo.

Esta alternativa a Evernote le permite crear tantas páginas como desee para la gestión de tareas, la creación de políticas de empresa, la creación de cartas de proyecto, etc.

Cada página puede contener cualquier número de páginas anidadas, ¡así que profundiza tanto como quieras!

¿Quieres comparar Notion con Evernote?

Echa un vistazo a nuestro Notion vs. Evernote review .

Características principales de Notion

Soporta múltiples tipos de contenido, incluyendo marcadores, imágenes, códigos, etc.

Tiene múltiples opciones de vista incluyendo línea de tiempo, lista y galería

Toneladas de opciones de temple personalizables

Ofrece un clipper web

Notion pros

Altamente personalizable

Admite edición colaborativa

Fácil importación desde Evernote

Compatible con cualquier dispositivo iOS y Android

Limitaciones de Notion

Sin función de anotaciones en PDF

Carece de funciones de gestión de tareas como prioridades, tareas recurrentes o estados de tareas

Sin diagrama de Gantt

Precios de Notion

Notion ofrece un plan gratuito. Los planes de pago empiezan en 4 $/mes para uso personal y 8 $/usuario al mes para equipos.

Qué opina la gente sobre tomar notas en Notion:

"Notion es una de las pocas herramientas que abro a diario para hacerme una idea de dónde estoy. Aunque le falta algo de la potencia y reputación de herramientas como Evernote, lo compensa con un enfoque innovador para capturar ideas. No me encuentro intentando recordar etiquetas o palabras clave porque la información está exactamente donde la necesito con unos pocos clics." - Revisión verificada de Capterra "Me ayuda a organizar, personalizar, compartir diferentes tipos de datos relevantes a través de una única app en sí." - Revisión verificada de Capterra

Notion valoraciones de los clientes

G2: 4,5/5 (más de 190 opiniones)

4,5/5 (más de 190 opiniones) Capterra: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

¿Eres usuario de Notion y buscas otras herramientas?

Prueba estas grandes alternativas Notion .

9. Zoho Notebook

A través de Zoho Notebook Zoho Notebook es muy similar a Evernote. Te permite guardar notas en todos los dispositivos que utilices.

Es fácil compartir notas de forma segura con tu equipo con esta aplicación. Y hace que el trabajo sea más ágil si ya utilizas otras aplicaciones Zoho como Proyectos Zoho flow, Connect, etc.

Características principales de Zoho Notebook

Web clipper para guardar texto, imágenes y artículos

Proteger notas con ID táctil

Personalizar diferentes cuadernos con cubiertas únicas

Asigne colores a las tarjetas para organizarlas

Ventajas de Zoho Notebook

Sincronización en la nube a través de todos los dispositivos

Notas compartibles

Gratis para todos

Disponible para usuarios de Windows, Mac y Linux

Limitaciones de Zoho Notebook

Pocas integraciones directas

Opciones de visualización limitadas

Sin funciones de gestión de tareas como creación de tareas, asignación, etc.

Precios de Zoho Notebook

Esta alternativa a Evernote es gratuita para todos.

Lo que la gente piensa acerca de tomar notas en Zoho Notebook:

"Si buscas algo sencillo, sin florituras y muy despojado, esta puede ser una buena opción para ti, pero no busques características particularmente sofisticadas o avanzadas como las que podrías esperar de Evernote o OneNote." - Revisión verificada de Capterra "Zoho Notebook es un buen software. Viene con muchas ventajas, especialmente su función de nube es bastante impresionante. Sin embargo, hay algunas posibilidades de mejora y la autoridad debería tenerlo en cuenta." - Revisión verificada de Capterra

Valoraciones de los clientes de Zoho Notebook

G2: 4.4/5 (30+ opiniones)

4.4/5 (30+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (40+ opiniones)

10. Notejoy

A través de Notejoy Notejoyes una auténtica gozada cuando se trata de notas colaborativas para todo tu equipo.

Usted puede fácilmente dar y recibir retroalimentación con vistas de notas, discusiones en hilos y reacciones.👍

Y su rápida función de búsqueda hace que sea fácil encontrar lo que necesitas.

Características principales de Notejoy

Vista de enfoque para trabajar sin distracciones

Resaltado de sintaxis para bloques de código

Libretas anidadas y etiquetas

Listas de comprobación para tareas pendientes

Ventajas de Notejoy

Reenvía correos electrónicos a la aplicación para convertirlos en notas

Cifrado de extremo a extremo

Ofrece temas y modo oscuro

Busca textos en imágenes, PDF, etc.

Limitaciones de Notejoy

Sin automatizaciones

Sin tarea ogestión de flujos de trabajo* No ofrece otras opciones de visualización

Puede resultar caro para ser sólo una aplicación para tomar notas

Precios de Notejoy

Esta aplicación ofrece un plan gratuito. Los planes de pago empiezan en 4 $/usuario para usuarios individuales y 8 $/usuario al mes para equipos.

Lo que la gente piensa acerca de tomar notas en Notejoy:

"Rápida y fácil de usar. Poca o ninguna curva de aprendizaje por lo que beneficia a un gran equipo cuando se implementa en una empresa o división." - Revisión verificada de Capterra "La organización de cuadernos y la capacidad de compartir y acceder a documentos con mi equipo es muy útil. Facilita la creación y el uso compartido de plantillas para correos electrónicos y otros documentos." - Revisión verificada de Capterra

Valoraciones de los clientes de Notejoy

G2: 4.2/5 (20+ opiniones)

4.2/5 (20+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (180+ opiniones)

11. Todoist

A través de Todoist Todoist es una alternativa a Evernote disponible en Windows, Mac y Linux.

Utilízala para organizar, priorizar y gestionar proyectos mientras anotas la información importante que necesitas recordar. La aplicación también incluye plantillas que te ayudarán a empezar en cuestión de minutos.

¿Buscas alternativas a Todoist?

**Echa un vistazo a estas alternativas Alternativas a Todoist ¡!

Características principales de Todoist

Fechas de vencimiento recurrentes para recordar los plazos

Prioridades para gestionar tareas urgentes

Plantillas para educación, diseño, gestión, etc.

Visualice la productividad diaria o semanal

Todoist pros

Te permite asignar tareas

Personaliza tu flujo de trabajo con etiquetas, temas, etc.

Añade notas de voz para tener más contexto en los comentarios

Te permite marcar como favoritas tareas clave, etiquetas, etc.

Limitaciones de Todoist

No tiene estados de tareas

No ofrece campos personalizados

Carece de creador nativo de documentos

No hay lugar para chats en tiempo real

Precios de Todoist

Esta alternativa a Evernote ofrece un plan gratuito y un plan de pago que cuesta 3$/usuario al mes.

Lo que la gente piensa sobre tomar notas en Todoist:

"En general, Todoist me ha parecido una ayuda excelente. Me permite comprobar y ver lo que está en mi agenda cuando estoy lejos de todos mis otros dispositivos y me ha ayudado a mantener un registro de todas mis tareas y eventos." - Opinión verificada de Capterra "Mi experiencia general con Todoist es muy satisfactoria y recomendaría Todoist a la mayoría de la gente. La interfaz de usuario es fantástica, el conjunto de características es casi completo, las integraciones y la API están muy bien hechas y el precio es muy efectivo. Si pueden añadir algunas características adicionales como la hora de inicio y fin del día y también la duración de las tareas, será una solución de gestión de tareas de 5 estrellas." - Revisión verificada de Capterra

Valoraciones de los clientes de Todoist

G2: 4.4/5 (600+ opiniones)

4.4/5 (600+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (1300+ opiniones)

12. Colmena

A través de ColmenaHive es una herramienta de gestión de proyectos con una función dedicada a notas de reunión . 🗒

Es una gran alternativa a Evernote que puedes usar para tomar nota de cada reunión, asignar tareas y colaborar con tu equipo.

Características principales de Hive

Notas compartibles para participantes externos

Admite colaboración en tiempo real

Vincula notas a proyectos en el espacio de trabajo de Hive

Atajos de teclado para formatear rápidamente

Profesionales de Hive

Ofrece plantillas para hojas de ruta de productos, incorporación, etc.

Permite crear notas de reunión recurrentes

Convierte notas de reunión en elementos de acción

Ofrece una aplicación para Android e iOS

Limitaciones de Hive

Se necesitan complementos para las hojas de horas, los análisis y la función de recursos

No tiene funciones de gestión de ideas como mapas mentales o una pizarra

No hay vista incrustada para acceder a aplicaciones desde Hive

Precios de Hive

Esta alternativa a Evernote no tiene plan gratuito. Tendrás que pagar 12 $/usuario al mes por las notas de Hive.

Qué opina la gente sobre tomar notas en Hive:

"En general ha sido bueno. Hemos visto evolucionar el programa y definitivamente hemos notado mejoras en la facilidad de uso y funcionalidad. Varias preguntas/problemas funcionales que he tenido y expresado a través de encuestas y chats han sido modificados/corregidos, por lo que es bueno ver que la empresa está realmente prestando atención a cómo la gente lo está utilizando." - Revisión verificada de Capterra "En general ha estado bastante bien. Me gusta que el software en general es muy rápido y sensible. La única área que es lenta es la sección de notas, lo cual es una pena, honestamente, porque por lo general me gustaría ver las notas se abren rápidamente si no estoy preparado para empezar a anotar cosas en una llamada improvisada." - Revisión verificada de Capterra

Valoraciones de Hive

G2: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

4,6/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.5/5 (100+ opiniones)

13. Notas de Apple

A través de Notas de Apple Si utilizas un dispositivo iOS como un iPhone, un iPad o un ordenador Mac, probablemente te hayas fijado en la aplicación Apple Notes.

Esta alternativa a Evernote sólo está disponible para los usuarios de dispositivos Apple.

Es excelente para hacer tareas rápidas y organizar tu trabajo.

La mejor parte es que cada nota de Apple se sincronizará con tu almacenamiento en la nube (iCloud), por lo que también puedes recuperar notas rápidamente (eliminadas en los últimos 30 días).

Principales características de Apple Notes

Protege tus notas con contraseña, Face ID o Touch ID

Ricas opciones de formato como encabezados, fuentes, imágenes, etc.

Potente función de búsqueda

Añade otros elementos de la aplicación, como sitios web y ubicaciones, a tus notas

Ventajas de Apple Notes

Organización de carpetas mediante arrastrar y soltar

Visualización de notas en vista de galería

Anclar tus notas favoritas

Añadir listas de control

Limitaciones de Apple Notes

Sólo puede usarlo un usuario de Apple

Carece de funciones de gestión de tareas

No soporta markdown

Precios de Apple Notes

Esta app para dispositivos Apple es gratuita para todos los usuarios de iOS y macOS.

Valoraciones de los clientes de Apple Notes

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

14. Milanote

vía Milanote

Milanote una aplicación hecha para colaboradores visuales como diseñadores de productos y fotógrafos. Es un sistema flexible espacio de trabajo visual para crear moodboards, capturar notas y obtener feedback sobre conceptos de diseño.

Características principales de Milanote

Funciones de organización visual con tableros, tarjetas e imágenes

Amplia gama de funciones de personalización

Atajos de teclado, soporte markdown y capacidades de duplicación

Ventajas de Milanote

Plantillas integradas

GIFs animados y fuentes

Notas cifradas en reposo y en tránsito

Contras de Milanote

Integraciones limitadas

Curva de aprendizaje empinada

Funciones limitadas en la versión gratuita

Precios de Milanote

Milanote ofrece planes gratuitos y de pago a partir de 9,99 $/mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Milanote

G2: 4.5/5 (30+ opiniones)

Capterra: 4.8/5 (30+ opiniones)

15. GoodNotes

vía GoodNotes

GoodNotes es una aplicación para tomar notas digitales que permite a los usuarios tomar notas manuscritas y anotar PDFs en sus dispositivos móviles. Con GoodNotes, los usuarios pueden crear y organizar cuadernos digitales, importar archivos PDF e imágenes y anotarlos utilizando diversas herramientas de escritura y dibujo.

Principales características de GoodNotes

Reconocimiento de escritura

Posibilidad de crear múltiples cuadernos, carpetas y etiquetas

Edición de documentos en tiempo real

Ventajas de GoodNotes

Experiencia de escritura similar al lápiz sobre papel

Importación y anotación de PDFs

Sincronización en la nube

Contras de GoodNotes

Plataformas limitadas

Tamaño de los archivos

Capacidades OCR limitadas

Precios de GoodNotes

El plan gratuito de GoodNotes está limitado a 3 cuadernos y su versión de pago comienza en 9,99 $.

Valoraciones de los clientes de GoodNotes

Cambia a ClickUp: Documentos ilimitados gratis para siempre

Aunque Evernote es una gran aplicación para tomar notas, tiene sus inconvenientes.

Desde funciones limitadas en el plan gratuito hasta cambios en los precios y falta de colaboración en tiempo real, puede que haya llegado el momento de cambiar.

En ClickUp, tenemos documentos ilimitados para todos nuestros usuarios Para siempre. Así es, no importa en qué plan esté, puede crear tantos documentos como desee. Y eso no es todo: ClickUp también ofrece funciones de gestión de tareas, automatización de flujos de trabajo y colaboración en tiempo real para ayudarte a mantenerte organizado y al tanto de tus tareas.

¿Por qué esperar? Cambie hoy mismo a ClickUp y descubre una forma mejor de tomar notas

¡Feliz toma de apuntes! 📝🚀