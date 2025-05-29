Calendario de contenido de LinkedIn: cómo planear y programar publicaciones de forma eficaz

¿Alguna vez te has quedado mirando fijamente el box «Iniciar una publicación» en LinkedIn como si te ofendiera personalmente?

Todos hemos pasado por eso: querer mantener la coherencia, hacer crecer nuestra marca personal y profesional (o la de nuestra empresa), quizá incluso hacernos virales (¡solo una vez!).

Pero entre el trabajo con los clientes, las reuniones internas y tratar de recordar si has bebido agua hoy, ¿quién tiene tiempo para también planificar, escribir y programar publicaciones en LinkedIn?

🧐 ¿Sabías que... La interacción en LinkedIn aumentó un 30 % interanual en 2024, así que si has estado esperando para ser constante, ¡ahora es el momento!

Ahí es donde entra en juego el calendario de contenido de LinkedIn, con toda su grandeza. ✨

Un calendario de contenido sólido elimina las conjeturas sobre qué publicar y cuándo. Aporta estructura a tus ideas, te permite planificar lanzamientos y eventos, y proporciona a tu estrategia de contenido una base muy necesaria. Tanto si eres un creador independiente, un gestor de redes sociales que compagina seis marcas o un reclutador que busca desarrollar un liderazgo intelectual, esta guía te explicará exactamente cómo crear un calendario de contenido de LinkedIn que se adapte a tu vida, en lugar de ir en su contra.

Ah, y te mostraremos cómo hacerlo todo en ClickUp, sin 15 pestañas ni una caótica hoja de cálculo de Google a la vista. (¡Y también tenemos una plantilla de calendario de contenido de LinkedIn sencilla, gratuita y fácil de usar para ti!👇🏼 )

⭐ Plantilla destacada ¿Te cuesta mantener la coherencia en LinkedIn? 🤯 Prueba la plantilla de calendario de contenido de LinkedIn de ClickUp, tu hub todo en uno para planificar, programar y realizar el seguimiento de las publicaciones de gran impacto sin el caos de las hojas de cálculo. 📅 Obtenga una plantilla gratuita Esta plantilla te ayuda a crear un ritmo de contenido repetible, colaborar con tu equipo y realizar un seguimiento del progreso de las publicaciones en vistas como Calendario, Tablero y Lista.

¿Qué es un calendario de contenido de LinkedIn?

Un calendario de contenido de LinkedIn es tu hoja de ruta personal (o la de tu equipo) para publicar contenido de forma coherente y deliberada en LinkedIn.

No se trata solo de una lista de ideas para publicaciones, sino de la base de tu estrategia de contenido de LinkedIn, en la que se planifica qué publicarás, cuándo y por qué es importante. Piensa en ello como tu pase entre bastidores para la planificación estratégica de contenido: obtienes una visión clara de las próximas publicaciones, la alineación con las metas comerciales y el espacio necesario para disfrutar del proceso.

🎉 Dato curioso: LinkedIn es la plataforma número uno para la distribución de contenido B2B, pero también es cada vez más poderosa para la marca personal.

🎯 Tanto si gestionas la página de una empresa como si estás creando tu marca personal, un calendario de contenido te ayuda a:

Mantén la coherencia sin tener que buscar ideas a última hora.

Planifica el contenido en torno a lanzamientos de productos, eventos o campañas de contratación.

Equilibra los tipos de publicaciones (para no limitarte al uso compartido de noticias de la empresa las 24 horas del día, los 7 días de la semana).

Colabora sin problemas con tu equipo o tus clientes.

💡 Consejo profesional: Configura un formulario de ClickUp para que cualquier persona de tu empresa pueda enviar ideas para publicaciones en LinkedIn, solicitudes de campañas o anuncios de eventos. Los envíos se convierten en tareas en tu calendario de contenido, lo que garantiza que nada se pase por alto.

No es necesario reinventar la rueda cada semana, solo necesitas un sistema. ¿Y un buen calendario de contenido? Ese es tu sistema.

💡 Consejo profesional: No esperes a que te llegue la inspiración. Crea un hábito de contenido en torno a temas y metas, y utiliza un Calendario para hacer el trabajo pesado. (Te mostraremos cómo hacerlo).

Por qué necesitas un calendario de contenido de LinkedIn

📮 Información de ClickUp: El 47 % de los encuestados nunca ha probado a utilizar la IA para gestionar tareas manuales, pero el 23 % de los que sí lo han hecho afirman que ha reducido significativamente su carga de trabajo. Este contraste podría ser algo más que una simple brecha tecnológica. Mientras que los primeros en adoptar esta tecnología están obteniendo beneficios cuantificables, la mayoría podría estar subestimando lo transformadora que puede ser la IA a la hora de reducir la carga cognitiva y recuperar tiempo. 🔥 ClickUp Brain salva esta brecha integrando a la perfección la IA en tu flujo de trabajo. Nuestra IA puede hacer todo, desde resumir hilos y redactar contenido hasta desglosar proyectos complejos y generar subtareas. No es necesario cambiar de herramienta ni empezar desde cero. 💫 Resultados reales: STANLEY Security redujo el tiempo dedicado a la elaboración de informes en un 50 % o más con las herramientas de elaboración de informes personalizables de ClickUp, lo que permitió a sus equipos centrarse menos en el formato y más en las previsiones.

Podrías improvisar. Podrías abrir LinkedIn cada mañana, intentar pensar en algo interesante sobre la marcha y publicarlo entre reuniones.

Pero seamos realistas: eso es un billete de ida al agotamiento (y a una sección de comentarios muy silenciosa).

Un calendario de contenido de LinkedIn te ofrece:

Coherencia sin caos : La coherencia sin caos: aparecer con regularidad genera confianza, visibilidad e impulsa el crecimiento del número de seguidores con el tiempo.

Mejor equilibrio de contenido : te ayuda a alternar entre liderazgo intelectual, historias personales, logros, consejos y novedades de la empresa, para que tu feed no resulte aburrido ni comercial.

Alineación estratégica más clara : planificar con antelación te permite sincronizar el contenido con lanzamientos de productos, campañas de contratación, días festivos y eventos del sector.

Más espacio para la creatividad: una vez gestionada la logística, puedes centrarte en escribir mejores pies de foto y experimentar con nuevos formatos, como carruseles o vídeos.

🧐 ¿Sabías que LinkedIn (todavía) no ofrece un planificador de contenido integrado? Por eso, los especialistas en marketing y los creadores confían en herramientas externas y plantillas inteligentes para terminar su trabajo.

ClickUp lo hace más fácil que nunca. Utiliza la plantilla de calendario de redes sociales moderno para planificar, programar y colaborar en LinkedIn y otras plataformas desde un hub único. ¿Necesitas asignar la creación de publicaciones a tu equipo? ¿Quieres establecer plazos, intercambiar ideas o realizar un seguimiento de las estadísticas? Tanto si utilizas un software de calendario de contenido como si acabas de empezar, la herramienta adecuada marca la diferencia.

Cómo crear un calendario de contenido de LinkedIn

Crear contenido en LinkedIn no consiste solo en aparecer, sino en aparecer de forma estratégica para construir una presencia sólida en LinkedIn que llame la atención. Un calendario de contenido te proporciona la estructura necesaria para planificar con antelación, publicar de forma constante y alinear tus esfuerzos con las metas empresariales, tanto si trabajas por tu cuenta como si diriges todo un equipo de marketing.

🧐 ¿Sabías que...? Según Sprout Social, los mejores momentos para publicar entre semana son los martes y jueves por la mañana a las 10:00 a. m. Al parecer, todos necesitamos el lunes para recuperarnos emocionalmente.

Veamos cómo crear un calendario de contenido de LinkedIn que sea fácil de mantener y fomente la participación.

Define tus metas de publicación y tu público objetivo.

Antes de escribir una sola publicación, aclara por qué estás creando contenido, quién es tu público objetivo y qué esperan obtener de tu contenido de LinkedIn. Tus metas y tu público deben impulsar cada decisión, desde los temas que elijas hasta cómo estructuras tus pies de foto.

Ejemplos de metas:

El fundador de una startup podría publicar para atraer a los primeros usuarios y aumentar la visibilidad de la marca.

Un reclutador podría centrarse en mostrar la cultura de la empresa para atraer a los mejores talentos.

Una marca personal podría tener como objetivo aumentar el liderazgo intelectual y suscitar conversaciones en el sector.

Un director de marketing puede proporcionar soporte para el lanzamiento de un producto o un ciclo de campaña.

A partir de ahí, profundiza en tu público:

¿Son fundadores en fase inicial o compradores de corporaciones?

¿Quieren consejos tácticos, información sobre tendencias o historias inspiradoras?

¿Qué tan familiarizados están con tu tema?

💡 Función de ClickUp: Documentos

Centro de estrategia de contenido de LinkedIn con ClickUp Docs

Utiliza ClickUp Docs para crear un centro de estrategia de contenido donde tu equipo pueda definir la voz de la marca, los perfiles de la audiencia, las metas de comunicación y los ejemplos aprobados. Añade comentarios, etiqueta a tus compañeros de equipo y enlaza directamente con las tareas, para que la estrategia no quede olvidada en un documento de Google Docs.

📚 Lecturas imprescindibles para obtener mejores resultados en LinkedIn: ¿Quieres crear una marca personal? Echa un vistazo a nuestra guía de marca personal en LinkedIn. ¿Necesitas una estructura para tu estrategia de campaña? Empieza con las plantillas de estrategia de marketing de contenido.

Decida la frecuencia y los horarios óptimos para publicar.

La constancia impulsa el crecimiento en LinkedIn, pero el agotamiento frenará tu progreso con la misma rapidez. En lugar de intentar publicar todos los días, busca un ritmo repetible.

Algunos marcos de frecuencia:

Creador individual : 2-3 publicaciones por semana, combinando consejos basados en el valor con reflexiones personales.

Equipo de marketing : 3-5 publicaciones por semana: liderazgo intelectual, productos destacados, noticias sobre contrataciones.

Marca de empleador: 1-2 publicaciones por semana, destacando la cultura, las personas y los logros internos.

Y el momento es importante. Los estudios sugieren que las mañanas de martes a jueves son las mejores, pero cada público es diferente. Haz un seguimiento de lo que funciona a lo largo del tiempo.

💡 Consejo profesional: Utiliza el Calendario de ClickUp para arrastrar y soltar publicaciones cuando cambie tu programación, sin necesidad de reconstruir toda la semana.

📆 Colabora en campañas multicanal con un calendario editorial

Garantiza la coherencia de la marca en tu esfuerzo por promover la marca en redes sociales con la plantilla de calendario editorial de marketing de contenidos de ClickUp.

¿Estás planificando contenido? La plantilla Calendario editorial de marketing de contenidos de ClickUp es perfecta para equipos que gestionan publicaciones en redes sociales en múltiples plataformas.

Realice el seguimiento de todo en un solo lugar:

Pilares de contenido como eventos, testimonios o aspectos destacados de productos.

Formatos (carruseles, carretes, publicaciones de blog)

Tipo de promoción (orgánica frente a pagada)

Estado de publicación y propiedad del equipo

🎉 Esta es tu vista de referencia para coordinar lanzamientos, alinear publicaciones con los cronogramas de los productos y garantizar que los mensajes sean coherentes en todos tus canales de marketing.

🗓️ Planifica tu contenido de LinkedIn con claridad y control

Utiliza la priorización basada en IA y los ajustes automáticos para mantenerte al día con tus metas con ClickUp Calendario.

Con el calendario de ClickUp, no solo realizas ajustes de fechas, sino que creas un sistema de contenido. Planifica visualmente tu calendario de publicaciones en LinkedIn, asigna tareas para cada publicación, establece plazos y ajusta rápidamente cuando cambien las prioridades.

✅ Arrastra y suelta tareas✅ Filtra por persona asignada, etiqueta o canal✅ Ve lo que vence esta semana, o este mes, en un diseño claro

📌 Bonificación: utiliza categorías codificadas por colores para reconocer rápidamente los temas, ya sea que alternes entre liderazgo intelectual, publicaciones de contratación o contenido detrás de escena.

Ejemplo de caso práctico: supongamos que tu equipo de producto tiene un lanzamiento próximo. Programa una publicación teaser para el martes, un carrusel con información detallada para el miércoles y una historia de cliente para el viernes, cada uno con su propia tarea y persona asignada. Todo se planifica y realiza el seguimiento en un solo lugar.

🧐 ¿Sabías que... Las publicaciones con varias imágenes obtuvieron en 2024 la tasa de interacción más alta de todos los tipos de contenido de LinkedIn, con un 6,60 % por impresiones.

Elige temas de contenido (y alterna entre ellos)

Sin temas, tu calendario de contenido puede parecer una página en blanco cada semana. Con los temas, estás creando una biblioteca de tipos de contenido que refuerzan tu mensaje y satisfacen las diferentes necesidades de tu público.

Estos pilares de contenido te ayudarán a afianzar tu estrategia:

💡 Consejos y marcos : desglosa un proceso que tu público pueda aplicar hoy mismo.

🎙️ Liderazgo intelectual : comparte tu punto de vista sobre las tendencias que dan forma a tu sector.

🎉 Hitos y logros : celebra los logros del equipo o el éxito de los clientes.

🧠 Entre bastidores : ofrece un vistazo a tu flujo de trabajo, tus decisiones o los rituales de tu empresa.

👀 Historias personales : añade humanidad: lo que estás aprendiendo, con lo que estás luchando o de lo que te sientes orgulloso.

📣 Promoción de eventos/contenidos: seminarios web, podcasts o lanzamientos de blogs.

📖 Más información: Echa un vistazo a estas plantillas para redes sociales y mantén tus tipos de contenido organizados.

Ejemplo de caso práctico: un estratega de contenido podría rotar temas semanales como «Consejos del lunes», «BTS del miércoles» y «Lo más destacado del viernes». Al agrupar el contenido en torno a estas categorías, simplifican la planificación y mantienen la variedad.

💡 Función de ClickUp: Campos personalizados

Campos personalizados para realizar el seguimiento del progreso utilizando los paneles de ClickUp.

Añade un campo personalizado de ClickUp llamado «Tema» a tus tareas de LinkedIn en ClickUp. Asigna una categoría a cada publicación y, a continuación, utiliza la vista Tablero o los filtros para asegurarte de que no te sobrecargas con un solo tipo (por ejemplo, tres actualizaciones de productos consecutivas). Esto te proporcionará una combinación de contenido equilibrada y mantendrá el interés de tu público.

💡 Consejo profesional: Establece temas de contenido recurrentes en los campos personalizados de ClickUp para simplificar la planificación semanal y mantener una combinación equilibrada de temas.

Planifica con antelación, pero deja margen para contenido oportuno.

Es tentador llenar tu calendario con semanas de antelación, pero LinkedIn prospera con contenido oportuno y relevante. Necesitas un sistema que equilibre la planificación proactiva con la publicación reactiva.

Planifica con antelación:

Lanzamientos, campañas y actualizaciones de productos

Contenido estacional o días de concienciación anuales

Series recurrentes (como consejos semanales o opiniones del fundador)

Deja espacio para:

Tendencias del sector o noticias sobre las que quieras comentar (utiliza métodos de detección de tendencias para mantenerte reactivo sin caer en el caos).

Formatos de tendencia como carruseles virales o memes.

Triunfos espontáneos del equipo o lecciones aprendidas

Ejemplo de caso práctico: un reclutador puede planificar publicaciones sobre puestos vacantes y eventos de contratación, pero dejar espacio para destacar un momento espontáneo de «Bienvenido al equipo» cuando un nuevo empleado publique su selfie del primer día.

💡 Función de ClickUp: Vista Tablero

Utiliza las vistas Tablero para gestionar el flujo de trabajo del calendario de contenido de LinkedIn.

La vista Tablero de ClickUp es perfecta para gestionar flujos de trabajo de contenido fluidos. Utiliza columnas como «Planificado», «En borrador», «Necesita revisión» y «Publicado» para realizar el seguimiento del estado de cada publicación. Si surge algo nuevo, simplemente arrástralo al contenido de esta semana y desplaza los demás hacia adelante, sin complicaciones ni saltos.

Configura las automatizaciones de ClickUp para pasar las publicaciones a la siguiente fase, notificar a los miembros del equipo cuando sea necesaria su revisión o archivar automáticamente las campañas completadas. Esto reduce el trabajo manual y mantiene el flujo de contenido, sin necesidad de microgestión.

💡 Consejo profesional: No publiques y desaparezcas. Bloquea 10 minutos después de la publicación para responder a los primeros comentarios y aumentar tu alcance.

Utiliza una plantilla o herramienta de calendario de contenido.

Ahora que ya tienes tus metas de contenido y tu estrategia, necesitas un sistema para ejecutarlas sin problemas. Las hojas de cálculo pueden funcionar durante un tiempo. Pero si colaboras, amplías o gestionas varias plataformas, necesitarás algo diseñado para flujos de trabajo reales.

Por ejemplo, la plantilla de calendario de contenido de LinkedIn de ClickUp es ideal para profesionales del marketing, creadores y desarrolladores de marcas que desean aparecer de forma constante en LinkedIn sin tener que buscar ideas cada mañana. Ayuda a optimizar el proceso de planificación para que cada publicación se ajuste a tus metas y a tu público, sin necesidad de abrumarte con hojas de cálculo.

🗓️ Plantilla de calendario de contenido de LinkedIn de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Calendario de contenido de LinkedIn de ClickUp para optimizar tu planificación en redes sociales.

Esta plantilla te ofrece un espacio visual estructurado para planificar tu contenido de LinkedIn con días, semanas o meses de antelación. Incluye Campos personalizados para categorizar los tipos de publicaciones (como liderazgo intelectual, entre bastidores o anuncios de contratación), estados para realizar el seguimiento de la situación de cada pieza de contenido y programación mediante arrastrar y soltar para mantener tu calendario fluido y flexible.

Y lo que es aún mejor, la plantilla incluye múltiples vistas, como Calendario, Tablero y Lista, para que puedas gestionar tu contenido en el diseño que te resulte más intuitivo. Tanto si trabajas solo como si colaboras con un equipo, esta plantilla te ayuda a garantizar que tu presencia en LinkedIn sea coherente, estratégica y llamativa.

Ejemplo de caso práctico: un responsable de redes sociales de una empresa SaaS podría utilizar ClickUp para planificar una campaña de dos semanas en LinkedIn en torno al lanzamiento de un producto. Asigna la redacción a un escritor, las tareas de diseño al equipo creativo y las aprobaciones a los responsables de marketing, todo ello con un seguimiento en una única plantilla con avisos de automatización cuando se acercan las fechas límite.

📁 Archivo de plantillas: ¡Reduce el tiempo de preparación con estos recursos listos para usar! Plantilla de plan de redes sociales de LinkedIn para esbozar tu estrategia de contenido a largo plazo, perfiles objetivo y objetivos clave de la campaña en un espacio colaborativo Plantilla avanzada de redes sociales para gestionar calendarios de contenido de gran volumen, asignar tareas, realizar un seguimiento del rendimiento y optimizar los flujos de trabajo de aprobación en todos los canales Plantilla de calendario de contenido para organizar publicaciones semanales y mensuales utilizando múltiples vistas (Calendario, Tablero, Lista) para que nunca te pierdas nada en LinkedIn.

🆚 Alternativas como Buffer y Hootsuite son excelentes para programar y publicar. Pero se quedan cortas en cuanto a ideación, colaboración y visibilidad estratégica. ClickUp se encarga de todo ello, desde la lluvia de ideas hasta la elaboración de informes, lo que lo convierte en la mejor opción para equipos de gran volumen o alto impacto.

Y si aún así prefieres utilizar otra herramienta, ClickUp se integra con tus herramientas favoritas de programación, análisis o gestión de activos. Por ejemplo, utiliza Zapier para crear automáticamente tareas a partir de envíos de formularios o envía publicaciones aprobadas a Buffer para su publicación.

📖 Más información: Obtén más información sobre la gestión de proyectos en redes sociales.

Evalúa el éxito y optimiza lo que funciona.

Crear contenido es solo la mitad de la ecuación; la otra mitad es saber qué funciona y por qué. Sin revisiones periódicas, es fácil seguir publicando sin darse cuenta de qué publicaciones tienen repercusión y cuáles simplemente... pasan desapercibidas.

Esto es lo que debes medir para mejorar el rendimiento de tu contenido en LinkedIn:

📈 Tasa de interacción : ¿Cuántas personas interactúan con tus publicaciones? Comentarios > Me gusta > Impresiones

💬 Calidad de los comentarios : ¿Estás generando conversaciones reales o solo acumulando emojis?

💾 Guardar y compartir : estas señales silenciosas suelen reflejar el valor real, incluso más que los «me gusta».

🎯 Tráfico y conversiones: ¿La gente hace clic en tu sitio web, producto o enlace de registro?

Hacer un seguimiento de estas publicaciones a lo largo del tiempo te ayudará a reforzar lo que funciona y a perfeccionar lo que no, ajustando la hora de publicación, probando un nuevo tono o eliminando de tu Calendario los temas que no funcionan bien.

🎉 Dato curioso: añadir una $$cta$$ como «¿Estás de acuerdo o en desacuerdo?» en tu publicación puede aumentar los comentarios sin que suene demasiado sensacionalista.

💡 Función de ClickUp: Paneles de control y elaboración de informes

Utiliza los paneles para realizar el seguimiento del rendimiento de tus publicaciones en LinkedIn.

Con los paneles de ClickUp, puedes extraer datos en tiempo real de tus tareas de contenido, campañas y métricas de rendimiento en una vista personalizable.

🔍 Realiza una auditoría de redes sociales para evaluar tu punto de partida.

Crea gráficos para realizar un seguimiento del volumen de publicaciones semanales, las tendencias de interacción por tipo de contenido o incluso los plazos incumplidos por el propietario de la publicación. También puedes añadir widgets para el seguimiento de metas y cronogramas de sprint, o incluso integrar herramientas de análisis de terceros, lo que te proporcionará una única fuente de información veraz sobre el rendimiento del contenido.

Ejemplo de caso práctico: un equipo de marketing puede configurar un panel para supervisar el rendimiento de las publicaciones de LinkedIn relacionadas con el lanzamiento de un producto, realizando el seguimiento de las impresiones, la interacción y los siguientes pasos en el mismo entorno de trabajo en el que se planifica el contenido.

💡 Consejo profesional: Revisa tus últimas 10 publicaciones y etiqueta cada una con un tema en ClickUp; esto te ayudará a detectar fácilmente las lagunas o los formatos más utilizados.

Consejos para crear contenido atractivo en LinkedIn

Ahora que ya ha creado su calendario, es el momento de centrarse en lo que hace que la gente deje de desplazarse por la pantalla. Un plan organizado es estupendo, pero un contenido atractivo impulsa el alcance, la conexión y los resultados significativos en LinkedIn.

A continuación te explicamos cómo crear contenido que tu público quiera leer (y al que quiera reaccionar).

1. Aprovecha las experiencias de la vida real

Nada conecta mejor que las historias. Ya sea un fracaso reciente, una idea sorprendente de un proyecto o una lección aprendida a base de golpes duros, la autenticidad siempre supera al refinamiento.

¿Quieres pruebas de que el contenido atrevido y divertido puede seguir dando resultados? Cuando alguien comparó ClickUp con «el Duolingo del B2B», no lo dijo como un elogio. Pero en lugar de rebajar el tono, nos inclinamos por ello. Al igual que Duolingo convirtió el aprendizaje de idiomas en una sensación viral, ClickUp adoptó la narración basada en la personalidad para crear conexiones más sólidas. ¿Cuál es la conclusión? Cuando suenas como todos los demás, te pasan por alto. Cuando eres auténtico, te recuerdan. 🎯 No tengas miedo de convertir los momentos inesperados, incluso las críticas, en claridad sobre lo que te diferencia.

¿Quieres pruebas de que el contenido atrevido y divertido puede seguir dando resultados? Cuando alguien comparó ClickUp con «el Duolingo del B2B», no lo dijo como un elogio. Pero en lugar de rebajar el tono, nos inclinamos por ello.

Publicación de ClickUp sobre cómo destacar en las redes sociales.

Al igual que Duolingo convirtió el aprendizaje de idiomas en una sensación viral, ClickUp adoptó la narración basada en la personalidad para crear conexiones más sólidas. ¿Qué podemos aprender de esto? Cuando suenas como todos los demás, te pasan por alto. Cuando eres auténtico, te recuerdan.

🎯 No tengas miedo de convertir los momentos inesperados, incluso las críticas, en claridad sobre lo que te diferencia.

A continuación te explicamos cómo hacerlo en tus publicaciones.

Por ejemplo, cuando Zoom dejó de funcionar. Se produjo el caos. Pero ClickUp no pestañeó. 👀

En lugar de quedarse mirando cómo se desarrollaban los acontecimientos, lanzaron una ventana emergente en tiempo real promocionando las funciones ClickUp Chat y SyncUps, para que los equipos pudieran mantenerse conectados sin perder el ritmo.

📉 ¿Crisis? Quizás. 📈 ¿Oportunidad? Sin duda.

Esto no es solo marketing inteligente, es una clase magistral sobre estrategias basadas en el momento. Sin florituras. Solo acción rápida, valor real y un poco de descaro.

El equipo de redes sociales de ClickUp suele aprovechar a la perfección las experiencias y tendencias de la vida real.

💡 Consejo profesional: Guarda estos logros entre bastidores en tu calendario de contenido de LinkedIn. Historias como esta, en las que la rapidez mental se une a las necesidades de los usuarios, son el tipo de autenticidad que tu público recuerda (y con la que se involucra).

Ejemplo de caso práctico: un profesional del marketing podría compartir una publicación sobre una campaña fallida con una reflexión sobre lo que haría de forma diferente. Esto genera confianza y abre un espacio para una conversación reflexiva en los comentarios.

Utiliza ClickUp Docs como un diario de contenido privado donde anotar ideas, historias de trabajo o lecciones a medida que surgen. Puedes organizar tus ideas por tema, convertir las viñetas en borradores completos más adelante y colaborar con tu equipo para obtener comentarios antes de programarlas. Añade etiquetas como «historia personal» o «perspectiva de liderazgo» para mantener tu voz variada e intencionada.

Además, puedes almacenar imágenes, vídeos y gráficos directamente en tus tareas de publicación de LinkedIn. Utiliza ClickUp Docs o una lista específica como biblioteca central de recursos, lo que te permitirá encontrar, reutilizar o actualizar fácilmente los elementos visuales para futuras publicaciones.

Documentos como base de conocimientos

Crea una base de conocimientos dinámica para tu equipo: almacena las directrices de voz de la marca, las plantillas de publicaciones y las guías prácticas en ClickUp Docs, enlazadas directamente a tu calendario de contenido.

Crea una base de conocimientos dinámica para tu equipo: almacena las directrices de voz de la marca, las plantillas de publicaciones y las guías prácticas en ClickUp Docs, enlazadas directamente a tu calendario de contenido.

💡 Consejo profesional: Guarda tus publicaciones de LinkedIn con mejor rendimiento en ClickUp Documentos para reutilizarlas o volver a publicarlas más adelante con un nuevo giro.

2. Empieza con fuerza: tu primera línea es el gancho

En LinkedIn, tienes 1 o 2 líneas antes de que tu publicación se corte. Ese es tu momento decisivo. Ya sea que estés haciendo una pregunta, compartiendo una opinión audaz o comenzando con una estadística, haz que el lector quiera hacer clic en «...ver más».

📌 Prueba herramientas como las herramientas de IA para subtítulos si necesitas soporte para la redacción.

Ejemplo: En lugar de: «Esto es lo que aprendí durante el lanzamiento de nuestro producto». Prueba con: «No cumplimos el plazo de lanzamiento en tres semanas, y esta es la razón por la que volvería a hacerlo».

Esta publicación de ClickUp da en el clavo con algo que todos hemos oído y que, en secreto, nos aterra: «¿Podemos añadir solo una cosa más?».

Sin florituras. Solo identificabilidad instantánea. Así es como se consigue un clic en «ver más». A veces, el mejor gancho es simplemente sostener un espejo. 🪞

La publicación de ClickUp en LinkedIn como ejemplo para utilizar «ganchos».

Ejemplo de caso práctico: Un fundador podría comenzar diciendo: «¿Conoces ese silencio incómodo que se produce en las reuniones de equipo? Sí... Nosotros lo aprovechamos, y esto es lo que aprendimos».

💡 Función de ClickUp: ClickUp Brain (IA)

Caso práctico de ClickUp Brain para crear una publicación en LinkedIn.

¿Te cuesta escribir ese gancho perfecto o esa primera línea impactante? ClickUp Brain puede ayudarte. Úsalo para generar introducciones potentes, reformular introducciones o analizar tu tono. Solo tienes que resaltar tu borrador dentro de un documento o tarea de ClickUp y pedirle a Brain que lo mejore: es como tener un editor de guardia integrado en tu entorno de trabajo.

¿Una ventaja adicional? Los usuarios de ClickUp Brain pueden elegir entre múltiples modelos de IA externos, incluidos GPT-4o, o3-mini, o1 y Claude 3. 7 Sonnet para escribir, razonar, planificar, diseñar y mucho más.

📖 Más información: Prueba estas plantillas de planificación de medios para una mayor alineación de la campaña.

3. No te limites al uso compartido, muestra el valor

Tu público no busca un diario, sino información que pueda aplicar, transmitir o poner en práctica. Incluso tus publicaciones más personales deben hacerles pensar: «Esto me ha aportado algo útil».

Ejemplos de formatos de gran valor:

Instrucciones paso a paso

Resúmenes de «3 cosas que aprendí de...».

Lecciones aprendidas de un fracaso o experimento pasado

Carruseles con marcos o plantillas

Relatos breves que ilustran una tendencia más amplia

Sin embargo, no todas las publicaciones tienen que empezar con una historia; a veces, los datos son la historia.

Este caso práctico de ClickUp con Chick-fil-A es un ejemplo perfecto de contenido que aporta valor rápidamente: problema claro, resultados medibles y relevancia inmediata.

¿Quieres ayudar a tu público a actuar? Dales algo a lo que puedan referirse. Ya sea una estadística, un paso a paso o una historia de éxito, este es el tipo de información que la gente captura en una captura de pantalla.

Publicación de ClickUp para mostrar cómo obtener valor de los casos prácticos.

Ejemplo de caso práctico: un responsable de contenido podría convertir su proceso de incorporación en una publicación con el título «Cómo formamos a los nuevos redactores de contenido en menos de 30 días (sin agobiarlos)». Eso sí que es compartible.

📖 Más información: Explora las plantillas de redacción de contenido para mantener un tono y una estructura coherentes.

💡 Función de ClickUp: Plantilla para publicaciones en redes sociales Utiliza la plantilla para publicaciones en redes sociales de ClickUp para crear un esquema estructurado para cada publicación. Incluye indicaciones para el gancho, el mensaje clave, la llamada a la acción, los recursos y recordatorios de formato, como el uso de emojis o los saltos de línea. Es tu truco para escribir más rápido sin sacrificar la claridad.

🧐 ¿Sabías que...? Los documentos nativos (también conocidos como carruseles de LinkedIn) registraron un compromiso medio del 6,10 %, lo que los convierte en uno de los tipos de publicaciones más eficaces.

4. Reutiliza el contenido con mejor rendimiento

No es necesario reinventar la rueda cada semana. Si una publicación ha tenido buena acogida, reutiliza la idea en un nuevo formato, actualízala con nuevos datos o adáptala a un público ligeramente diferente.

Ideas para reutilizar contenido:

Convierte una publicación de alto rendimiento en un carrusel.

Selecciona una cita y crea una publicación de texto breve en torno a ella.

Resumir una publicación larga en un hilo conciso con «3 conclusiones».

Expande un comentario popular en una publicación completa.

Esta publicación es un ejemplo perfecto de cómo ClickUp convirtió un vídeo de alto rendimiento del equipo en un momento de marca completo. 🎤Reutilizado por uno de los miembros fundadores, no solo llegó al público adecuado, sino que convirtió a los espectadores silenciosos en clientes potenciales.

Y aquí está la verdadera magia: no era un anuncio pulido. Era auténtico, divertido e inesperado. Deja que tus empleados hablen. Deja que tu contenido cobre vida de nuevo, en nuevos formatos, con un nuevo contexto, para obtener nuevos resultados.

Reutilización de contenido utilizando diferentes cuentas de LinkedIn

Ejemplo de caso práctico: Un responsable de contratación que publicó una entrada viral titulada «Lo que buscamos en los candidatos» pudo compartir más tarde una historia más personal sobre cómo esa lista de control le ayudó a encontrar un candidato inesperado.

💡 Función de ClickUp: Relaciones entre tareas

Relaciones entre tareas en LinkedIn

En ClickUp, puedes vincular tareas de contenido relacionadas entre sí mediante las relaciones entre tareas. Esto te ayuda a realizar un seguimiento del contenido reutilizado, evitar duplicar esfuerzos y ver dónde se originaron las ideas de contenido. Es especialmente útil cuando se trabaja con diferentes formatos o campañas.

📖 Más información: Descubre más herramientas de IA para redes sociales que te ayudarán a generar ideas a gran escala.

5. Fomenta la conversación (pero hazlo de forma natural)

El algoritmo de LinkedIn favorece la interacción, y los comentarios tienen más peso que los «me gusta». Dicho esto, preguntar «¿Qué opinas?» al final de cada publicación no es suficiente.

En su lugar, redacta tu publicación de forma que invite naturalmente a participar:

Comparte tu opinión y pregunta a los demás si han tenido una experiencia similar.

Plantea un dilema y pregunta cómo lo abordarían los demás.

Comparte un éxito entre bastidores y etiqueta a los colaboradores relevantes.

Toma esta sección de comentarios, por ejemplo. 👇Un ejemplo, unas cuantas reacciones genuinas y, de repente, la gente está participando como si fuera una charla en la mesa del almuerzo.

Interacción en la sección de comentarios de LinkedIn

💡 Función de ClickUp: Comentarios + Hilos

Ejemplo de caso de uso de aprobación utilizando la función de comentarios de ClickUp.

Una vez que tu publicación esté programada en ClickUp, utiliza la función Comentarios dentro de tu tarea o documento para obtener comentarios internos. Los compañeros de equipo pueden dejar sugerencias alternativas de CTA, proporcionar ediciones o reaccionar con emojis, lo que agiliza el proceso y mejora la calidad de tu publicación antes de que se publique.

🎉 Dato curioso: la mitad de los usuarios de LinkedIn tienen entre 25 y 34 años, así que adapta tu tono y el formato de tus publicaciones para conectar con este público interesado en desarrollar su carrera profesional y conocedor de contenido.

Reflexiones finales: tu calendario de LinkedIn, listo para usar ✅

Crear una presencia en LinkedIn no tiene por qué parecer un segundo trabajo a tiempo completo. Con un calendario de contenido bien pensado, el proceso deja de ser una carrera contrarreloj y se convierte en una narración estratégica según tus propios términos.

💖 No es necesario que te hagas viral para causar impacto. La autenticidad siempre gana.

Tanto si tu objetivo es aumentar la visibilidad, atraer clientes potenciales o hacer crecer tu marca personal, un calendario bien planificado refuerza tu estrategia general en LinkedIn. Mantiene tu contenido alineado con tus metas a largo plazo.

Te ayuda a mantener la coherencia (incluso en semanas muy ocupadas).

Deja espacio para publicaciones oportunas y auténticas.

Te ayuda a medir lo que funciona y a hacerlo más a menudo.

¿Y lo mejor de todo? No necesitas hacer malabarismos con herramientas, pestañas y plantillas para conseguirlo.

✨ ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo, reúne todo en un solo lugar: estrategia, programación, colaboración y creación de contenido impulsada por IA. Desde la lluvia de ideas en Docs hasta la planificación en la vista de calendario y el ajuste de publicaciones con ClickUp Brain, todo lo que necesitas para mantenerte a la vanguardia en LinkedIn se encuentra en tu entorno de trabajo de ClickUp.

¿Listo para simplificar tu estrategia en LinkedIn?

🎯 Empieza a utilizar ClickUp y comienza a planear publicaciones que den resultados.