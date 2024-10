Cómo triunfar en el lanzamiento de un producto con esta lista de control

Según Clayton Christensen, profesor de la Harvard Business School, cada año salen al mercado cerca de 30.000 nuevos productos, pero 95% de ellos fracasan .

¿Por qué?

Porque los lanzamientos de productos son algo más que marketing: son eventos en los que hay mucho en juego. Un lanzamiento mal ejecutado puede resultar en inversiones malgastadas y dañar la reputación de una marca.

Tomemos como ejemplo las Google Glass. Lanzadas a bombo y platillo en 2014, se esperaba que las Google Glass revolucionaran el mercado de la realidad aumentada y los wearables. Sin embargo, fracasó y, según informes costó miles de millones a la empresa . Pendiente del producto en sí, el lanzamiento de un producto bien planificado puede ser igual de decisivo para su productividad.

Con el plan y las herramientas adecuadas, puede evitar los errores más comunes y mejorar sus posibilidades de intento correcto. Nuestra completa lista de control para el lanzamiento de un producto le guiará a través de todas las fases críticas, desde la preparación previa al lanzamiento hasta el análisis posterior.

El lanzamiento de un producto es el proceso de introducción de un nuevo producto en el mercado. Implica planificación estratégica, coordinación y ejecución para garantizar que el producto satisface las necesidades del consumidor y destaca en un entorno competitivo.

Un intento correcto de lanzamiento ayuda a posicionar el producto y aumenta el reconocimiento de la marca. También impulsa las ventas iniciales y sienta las bases para el crecimiento de la empresa a largo plazo y la fidelización de los clientes.

por ejemplo, Cradlewise. Su cuna inteligente con IA mece automáticamente a los bebés para que se duerman, supervisa sus patrones de sueño y resuelve un problema evidente para los padres privados de sueño.

Cradlewise ofreció una solución convincente que caló hondo en su público objetivo. Esta alineación estratégica del desarrollo de productos con las necesidades del mercado y los medios de comunicación a tiempo de la revista TIME ayudó a Cradlewise a ganarse la credibilidad y a imponerse rápidamente en el lanzamiento de su producto. 🎯

El lanzamiento de un producto suele constar de cuatro fases principales:

Antes de que nada llegue al mercado, necesitas una sólida estrategia de lanzamiento de producto. 🏆

Empiece por tener claras sus metas: piense en algo más que en hacer ventas. ¿Quiere entrar en nuevos mercados, aumentar la visibilidad de la marca o mejorar la satisfacción del cliente? Comprender estos objetivos de antemano marcará la pauta de todo el lanzamiento.

Elegir los canales adecuados para su metas de marketing -como las redes sociales, las campañas de correo electrónico o los eventos- pueden marcar la diferencia.

Un lanzamiento correcto requiere un plan meticuloso. Tómese su tiempo: los grandes lanzamientos pueden requerir hasta seis meses de preparación, con esfuerzos de seguimiento durante los tres meses posteriores. El calendario debe ser estratégico, y el alcance -ya sea el lanzamiento de un producto completo, una actualización menor o un MVP- dictará el nivel de esfuerzo necesario.

📌 Por ejemplo, imaginemos que la empresa X está a punto de lanzar su nuevo smartphone. Decide hacer coincidir el lanzamiento con un evento tecnológico importante, como la Tech Expo anual, para maximizar el impacto. Al lanzarlo durante un evento en el que los actores clave y los medios de comunicación ya están centrados en las innovaciones, la empresa X puede atraer más atención, generar expectación y asegurarse de que su producto recibe el protagonismo que necesita para destacar. 🔊

Una vez completada la planificación, es hora de crear los materiales de lanzamiento. Desarrollar recursos de marketing como casos de éxito de clientes, estudios de casos y vídeos de demostración es vital para mostrar cómo su producto puede resolver problemas reales. Estos materiales deben alinearse con el proceso de toma de decisiones de tu audiencia. 📄

El último paso es dar a conocer tu producto. Colabore con los equipos de marketing y ventas de su producto para garantizar un despliegue sin problemas. Céntrese en campañas que impulsen la concienciación, la adopción y el crecimiento. Para difundir su mensaje, aproveche una sólida estrategia de marketing de productos marketing digital, eventos virtuales y comunidades de clientes.

Las campañas de marketing eficaces muestran la propuesta de valor única de su producto. Establecen una sólida declaración de posición que ayuda a su público a entender qué es lo que le diferencia de la competencia.

📌 Por ejemplo: El reciente lanzamiento de Nike de sus zapatillas ecológicas no fue solo una campaña, fue un movimiento. Su equipo de marketing colaboró con defensores del medio ambiente, organizó eventos virtuales y difundió contenido impulsado por influencers a través de plataformas para correr la voz. ¿El resultado? Su lanzamiento produjo un aumento del 30% en la participación en las redes sociales durante la primera semana. 📊

Todo intento correcto estrategia de lanzamiento de productos se basa en ciertos componentes clave que garantizan que todo funcione a la perfección, desde la preparación hasta la ejecución. Tanto si se trata de afinar la estrategia de comercialización como de hacer un seguimiento de las métricas posteriores al lanzamiento, acertar en cada fase es fundamental para el intento correcto a largo plazo.

Con herramientas como ClickUp puede agilizar estos procesos para asegurarse de que no se pasa nada por alto.

En Solución de gestión de productos ClickUp ofrece las herramientas necesarias para diseñar, desarrollar y lanzar nuevos productos de forma más rápida y eficaz. Con paneles integrados, gestión de sprint y funciones de colaboración en tiempo real, garantiza una coordinación fluida entre los equipos de marketing, productividad y ventas, ayudando a todos a mantener el rumbo durante el proceso de desarrollo del producto.

Sigamos los pasos para impulsar el lanzamiento de su producto hacia la productividad y ver cómo ClickUp puede ayudar.

Una sólida estrategia de prelanzamiento sienta las bases para el intento correcto. A continuación le mostramos cómo puede construir una base sólida:

En primer lugar, realice una investigación exhaustiva para identificar los puntos débiles de su público objetivo, el panorama competitivo y las tendencias del mercado. Esto le ayudará a crear un producto que resuelva problemas reales.

Cree el lienzo perfecto para las ideas y los flujos de trabajo del equipo con ClickUp Pizarra Pizarras ClickUp pizarras digitales /%href/, una función nativa de pizarra digital, le permite correlacionar visualmente los resultados de los estudios de mercado, conectar ideas y flujos de trabajo y desarrollar personas. De este modo, su estrategia se basa en datos y perspectivas precisos.

El desarrollo de su producto debe ajustarse a las necesidades de los clientes a partir de la investigación, garantizando que cada función sirva a un propósito.

Gestione fácilmente vistas, flujos de trabajo y automatizaciones a nivel de equipo con ClickUp for Product Teams

Con ClickUp, puede:

Su estrategia de comercialización debe abarcar los precios, la posición y la distribución. También debe dirigirse al público adecuado e incluir formas innovadoras de impulsar el crecimiento viral.

Y no tenga miedo de salirse de lo convencional.

La estrategia de salida al mercado de Dropbox apostó por un programa de recomendación para la distribución. Este canal creativo les ayudó a a 4 millones de usuarios en solo 15 meses . 🚀

Utilice Vista diagrama de) Gantt de ClickUp para planificar el lanzamiento de su producto con un cronograma claro, que abarca desde el marketing hasta la distribución. Establezca las dependencias de las tareas, ajuste los plazos y detecte los cuellos de botella con facilidad, ayudando a los equipos a mantener el rumbo y garantizar un lanzamiento sin problemas.

Visualice y gestione los flujos de trabajo y las tareas de los proyectos con la vista de (diagrama de) Gantt de ClickUp

El día D ha llegado: ¡la fecha de lanzamiento está aquí! 🎉

Hoy, la ejecución es clave. Así es como puedes tener un lanzamiento de producto sin problemas:

Asegúrese de que todos los aspectos de su evento, desde la logística hasta los mensajes, se ejecuten a la perfección para crear el máximo impacto. Ya sea virtual o presencial, su evento de lanzamiento debe generar expectación.

Utilice Tareas de ClickUp para desglosar la planificación del evento de lanzamiento en pasos detallados. Las funciones personalizables, como los estados de las tareas y los niveles de prioridad, ayudan a su equipo a centrarse primero en las tareas más importantes.

Identifique fácilmente las tareas que requieren su atención y actúe en consecuencia con los niveles de prioridad de Tareas de ClickUp

Mediante el ajuste personalizado de los estados de las tareas y la asignación de niveles de prioridad, puede clasificar rápidamente las tareas y mantener a su equipo alineado sobre lo que necesita atención inmediata.

También puede utilizar Campos personalizados de ClickUp para añadir contexto importante, como enlaces, relaciones o documentos.

/ref/ https://clickup.com/features/dependencies Dependencias de la tarea de ClickUp /%href/

proporcionan una clara visibilidad de cómo están conectadas las tareas, lo que ayuda a garantizar que los pasos clave de la planificación de eventos -como finalizar el lugar de celebración, asegurar los materiales de promoción y preparar los activos de marketing- se completen en el orden correcto.

Su equipo de soporte al cliente necesita las herramientas y la información adecuadas para que el día del lanzamiento todo vaya sobre ruedas. Asegúrese de que pueden acceder a las preguntas más frecuentes sobre los productos, a las guías de solución de problemas y a una base de conocimientos que responda a las preguntas más frecuentes. Automatizaciones de ClickUp pueden cambiar las reglas del juego para gestión de la comunicación con el cliente durante el lanzamiento de productos. TI puede automatizar tareas rutinarias como la asignación de tickets de compatibilidad, el ajuste de los niveles de prioridad y la notificación de problemas urgentes a los miembros del equipo.

Configure la automatización del flujo de trabajo en cualquier espacio, carpeta o lista con ClickUp Automations

Las Automatizaciones de ClickUp también pueden desencadenar respuestas o seguimientos para consultas comunes de los clientes, lo que permite a su equipo de soporte atender rápidamente cualquier inquietud sin intervención manual.

💡Consejo profesional: Utilice Cerebro ClickUp para mejorar la comunicación con el cliente simplificando el proceso de automatización de los flujos de trabajo. Sólo tiene que describir sus necesidades en un lenguaje sencillo; la IA incorporada ajustará instantáneamente la automatización del flujo de trabajo elegido.

Esto garantiza una experiencia del cliente fluida y puntual, reduciendo los tiempos de respuesta y evitando cuellos de botella el día del lanzamiento.

Los datos en tiempo real son clave para comprender el rendimiento del lanzamiento de su producto. Tanto si se trata de un evento digital como físico, el seguimiento de KPI específicos puede ayudarle a identificar qué está funcionando, qué necesita atención y dónde son necesarios ajustes rápidos.

Seguimiento de KPI en el panel de ClickUp

Algunos KPI importantes para el seguimiento incluyen:

Con los widgets personalizables, puede realizar un seguimiento de indicadores clave de rendimiento específicos y visualizar los datos en formatos como gráficos, tablas y cuadros. Esto le ayuda a estar al tanto de la información crítica durante el lanzamiento de su producto.

Tome decisiones informadas y celebre los logros en tiempo real con los paneles de ClickUp

Tanto si necesita identificar tendencias, detectar posibles problemas o tomar decisiones basadas en datos, los cuadros de mando de ClickUp le ofrecen la flexibilidad necesaria para realizar ajustes rápidos, mantener su lanzamiento en el buen camino y garantizar que cumple sus metas.

💡 Consejo profesional: Tenga siempre un plan de copia de seguridad: si su plataforma de lanzamiento se bloquea, ¿cuál es su plan de contingencia? Prepararse para problemas técnicos imprevistos es fundamental para garantizar un lanzamiento sin problemas.

Una vez que el producto está operativo, empieza el trabajo de verdad: evaluar el rendimiento, recopilar información e iterar en función de los comentarios de los usuarios. Un análisis exhaustivo posterior al lanzamiento le ayudará a sacar partido de los intentos correctos y a identificar las áreas de mejora.

Realice un seguimiento de métricas clave como el rendimiento de las ventas, el coste de adquisición de clientes, la tasa de adopción de usuarios, la tasa de retención, las métricas de uso del producto y el compromiso para medir el intento correcto de su lanzamiento. Utilice Metas de ClickUp para ajustar objetivos medibles y seguir el progreso de sus KPI en tiempo real.

Puede ajustar objetivos específicos para cada fase de lanzamiento, ya sea aumentar la adopción del producto impulsar las ventas o mejorar el compromiso con el cliente.

Seguimiento del progreso hacia las metas y visualización de los porcentajes de avance con Metas ClickUp

Como los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real, puede identificar rápidamente las áreas de mejora y ajustar su estrategia en consecuencia.

Recoger opiniones es crucial para perfeccionar continuamente su producto. Para mejorar su producto, utilice encuestas, reseñas y conversaciones con los clientes para obtener información sobre lo que funciona y lo que puede mejorarse.

Utilice Vista del Formulario ClickUp para crear formularios personalizados adaptados a las necesidades específicas de los usuarios. Su función de lógica condicional permite personalizar las preguntas en función de las respuestas de los usuarios.

Esto le ayuda a recopilar datos significativos, agilizar el proceso de retroalimentación y simplificar el análisis. Además, las tareas de ClickUp facilitan la gestión de los comentarios durante la iteración. Mediante la asignación de tareas a los miembros del equipo, el seguimiento del progreso y el ajuste de los plazos, se asegura de que los comentarios se tengan en cuenta de forma rápida y eficaz.

Asigne tareas a los miembros de un equipo y establezca plazos con Tareas de ClickUp

Cada uno de los comentarios puede convertirse en tareas procesables, organizadas por prioridades y supervisadas a través de vistas personalizadas, lo que ayuda a su equipo a mantener el rumbo y a mejorar continuamente el producto basándose en las opiniones reales de los usuarios

No deje que su producto pierda impulso tras el lanzamiento inicial. Ahora que ya se ha inscrito, pida a su SDR o a sus equipos de ventas que realicen un seguimiento de los clientes potenciales. Según Salesforce el 77% de los clientes espera interactuar con alguien inmediatamente cuando se pone en contacto con una empresa. ⏱️ Calendario ClickUp le permite planificar y programar todas sus actividades de marketing de seguimiento en un solo lugar. Puede crear un cronograma para sus campañas de goteo por correo electrónico, programar publicaciones en redes sociales y establecer recordatorios para que su equipo las ejecute en los momentos adecuados.

Integre calendarios para mantener su calendario sincronizado con ClickUp Calendar

ClickUp también integra su calendario con Google Calendar, Outlook y otras plataformas externas populares.

Actualizaciones periódicas de productos y gestión de versiones son vitales para mantener la relevancia de su oferta y mejorar la retención de clientes. Con las Automatizaciones de ClickUp, puede gestionar fácilmente el flujo de trabajo de las actualizaciones de productos mediante la automatización de tareas rutinarias como la asignación de tareas de actualización al equipo, el envío de notificaciones de progreso y la garantía de que no se pasa por alto ningún paso crítico.

**Lea también Cómo redactar notas de publicación - Ejemplos y plantillas para mejorar su estrategia de producto Esto es lo que Zel Crampton, CEO de Diggs, dice sobre el uso de ClickUp para el lanzamiento de productos:

Recuerdo que a principios de 2021 estábamos intentando lanzar un montón de productos. No cumplíamos los plazos. Teníamos problemas. La gente no se comunicaba. No sabíamos quién se suponía que debía tomar decisiones. Contratamos a algunas personas inteligentes, pero yo diría que ClickUp ha sido una especie de columna vertebral para el funcionamiento de la empresa, en particular para los grandes flujos de trabajo.