Adopción de productos: Definición, etapas, retos y estrategias de mejora

Como no es el caso, hay que idear estrategias eficaces para impulsar la adopción del producto. Hay que crear un producto sólido, invertir en su comercialización, impulsar la participación de los usuarios y conseguir que se queden.

¿Qué es la adherencia? La pegajosidad se explica mejor por la forma en que hacemos scroll en Instagram o Twitter durante horas. Eso nos convierte en usuarios pegajosos. Es el sueño de todo propietario de un producto.

En esta guía hablaremos de todo lo relacionado con la adopción de productos. Además de las nociones básicas necesarias para entender el concepto, exploraremos los métodos para medirlo, los desafíos más comunes y cómo superarlos, y estrategias que puede implementar para impulsar la adopción del producto y el intento correcto del cliente.

¿Qué es la adopción de productos?

La adopción del producto, o adopción por parte del usuario, es el proceso por el que pasan sus clientes antes de decidir integrar su nuevo producto o función en su vida diaria o en las operaciones de su empresa. Representa el conjunto completado de acciones que significan que los nuevos usuarios han encontrado valor en el producto. ✨

La adopción de un producto es similar a su adquisición, pero tienen metas distintas:

Adquisición: Se centra en el descubrimiento: qué atrae a los visitantes a su sitio web, cómo se enteran de su producto y qué los convierte en los primeros en adoptarlo Adopción: Se centra en la retención de clientes, lo que convierte a los visitantes en usuarios

Ambos conceptos son esenciales, pero es la adopción del producto lo que indica el intento correcto del cliente a largo plazo. Tener muchos visitantes es un gran comienzo, pero no significará mucho si esos visitantes no se convierten en clientes compradores.

La importancia de la adopción del producto

La adopción del producto es un concepto universalmente adoptado

indicador clave de rendimiento (KPI)

. Ayuda a los equipos de producto a comprender si su

estrategia de producto

y los esfuerzos de desarrollo son correctos. Se refleja en muchas otras métricas de ventas y gestión de productos, algunas de las cuales incluyen:

Valor de vida del cliente

Tasa de conversión

Tasa de retención de clientes

Tasa de rotación

Puntuación de compromiso del cliente

Ingresos recurrentes mensuales del usuario medio

Costes de adquisición de clientes

Coste por cliente potencial

El objetivo es identificar y cuantificar las acciones que indican la adopción del producto. Al hacerlo, podemos evaluar objetivamente si nuestro producto ha cumplido su meta principal: proporcionar los beneficios para los que fue diseñado.

Cuando se conocen las acciones que convierten a los nuevos usuarios en usuarios a largo plazo, se puede optimizar el producto para que los usuarios repitan dichas acciones.

Incluso un ligero aumento en la tasa de adopción del producto tiene un gran impacto. Cuanto antes adopten el producto los usuarios, antes le encontrarán valor y más valor acumularán con el tiempo.

6 fases de la adopción de un producto

El proceso de adopción de un nuevo producto representa el recorrido del cliente desde el descubrimiento inicial hasta el uso repetido del producto. Suele constar de las seis fases siguientes:

Concienciación Interés Evaluación Prueba Activación Adopción

Debe tratar cada fase de adopción del producto con el mismo nivel de cuidado y atención. Todas son cruciales para que el usuario llegue a la meta, que es la satisfacción con el producto. 🏁

Fase 1: Concienciación

Durante la fase de concienciación, los usuarios descubren tu producto y sus beneficios potenciales. Aquí es donde

comercialización del producto

pasos hacia la fase.

El marketing garantiza que su base de usuarios objetivo conozca su producto y su capacidad para resolver sus problemas. En algunos casos, incluso descubre los propios problemas.

Para que sus esfuerzos de desarrollo de productos y marketing sean eficaces, debe conocer a fondo los puntos débiles de los clientes. 💥

Tener un

marca establecida y conocida

puede darte ventaja. Si los usuarios ya confían en ti, estarán más dispuestos a probar y adoptar tu nuevo producto o función.

Fase 2: Interés

Si la campaña de concienciación es fructífera y los usuarios sienten que tu producto tiene potencial para beneficiarles, empezarán a interesarse por él. Seguirán explorando su producto, evaluando cómo les ayuda en sus tareas pendientes (JTBD).

Hay muchos factores que pueden influir en el interés de los usuarios. Por ejemplo, descubrir el producto en el momento adecuado puede ser fundamental para que los usuarios decidan investigarlo más a fondo. 🔍

Cuando se trata de soluciones innovadoras y poco convencionales, hay que invertir más en marketing para convencer a los usuarios de que las investiguen.

Fase 3: Evaluación

En la fase de evaluación, los usuarios están considerando tu producto como una solución viable a sus problemas. Prestan atención a su coste y a ventajas adicionales como

compatibilidad con el cliente

. Es fundamental facilitarles el acceso a toda la información.

Los clientes y usuarios potenciales también buscarán recomendaciones de boca en boca y reseñas en línea. Compararán su producto con otras opciones del mercado. Por último, decidirán si prueban el producto o no.

Durante la fase de evaluación, debe centrarse en destacar las ventajas de su producto frente a sus competidores, permitiendo a su

posición del producto

esfuerzos para salir a la palestra. Ofrecer descuentos, bonificaciones, pruebas gratuitas y demos puede inclinar la balanza para algunos usuarios. ⚖️

Utilice la plantilla de posicionamiento de productos de ClickUp para describir la visión, la misión, el segmento de mercado, los puntos débiles y mucho más de su producto

Fase 4: Prueba

En este punto, los usuarios están probando su producto. Están sopesando factores como:

Si el producto cumple sus promesas de marketing y resuelve sus problemas

La facilidad de uso del producto

Cómo encaja el producto en su pila tecnológica

El intento correcto en esta fase depende del diseño del producto y de sus características

experiencia de incorporación

. Asegúrese de proporcionar recursos y compatibilidad suficientes para facilitar el aprendizaje de las capacidades de su producto. 🦸

Identificar áreas de mejora,

utilizar mapas de calor

y grabaciones de las sesiones. También son valiosos los comentarios cualitativos en forma de entrevistas y encuestas.

Utilice los Formularios ClickUp para conocer las necesidades de los usuarios y obtener información sobre su producto

Fase 5: Activación

La activación ocurre cuando los usuarios descubren por primera vez el verdadero valor de su producto. Esta fase es el paso necesario entre la exploración inicial y la aprobación total. 👞

Tu trabajo consiste en ayudar a los usuarios a alcanzar la fase de activación lo antes posible. La activación puede tener un aspecto diferente en función del perfil del usuario, por lo que debes ajustar tus esfuerzos en consecuencia.

Puedes acelerar el proceso mostrando ejemplos de uso de tu producto y ofreciendo plantillas que les ayuden a empezar rápidamente.

ClickUp ofrece más de 1.000 plantillas listas para usar, incluidas más de 100 diseñadas para equipos de ingeniería y productos

Fase 6: Adopción

Cuando los usuarios adoptan su producto, significa que lo han convertido en una parte habitual de su vida personal o profesional. El precio que han pagado y el esfuerzo que han invertido en explorarlo y probarlo han merecido la pena. Si el producto les convence, es posible que los clientes actuales corran la voz y se conviertan en promotores de su marca. 🗣️

Ahora que se ha ganado la confianza de los usuarios, dirija sus esfuerzos a mantenerla. Pendiente de ello

estrategias de retención de clientes

programas de fidelización, hitos y

mejora continua de los productos

.

Cómo medir la adopción de productos: Principales métricas de adopción de productos

Medimos la adopción del producto con la tasa de adopción del producto, que es el porcentaje de usuarios potenciales que se han convertido en usuarios habituales del producto, es decir, en clientes fieles.

La adopción de un producto es un concepto complejo, por lo que medir su verdadero alcance puede resultar complicado. En primer lugar, hay que definir lo que constituye el evento de adopción, es decir, la serie de acciones que indican la aceptación del producto por parte del usuario.

Para determinar cuánto valor obtienen los clientes del producto, utilizamos varias métricas de adopción del producto, como:

Tasa de conversión: El porcentaje de usuarios que han completado tanto el registro como la primera acción clave que indica la adopción

El porcentaje de usuarios que han completado tanto el registro como la primera acción clave que indica la adopción Tiempo necesario para obtener valor: Tiempo (minutos o clics) que necesitan los usuarios para obtener un valor cuantificable del producto que han adquirido

Tiempo (minutos o clics) que necesitan los usuarios para obtener un valor cuantificable del producto que han adquirido **Porcentaje de usuarios que han completado el proceso de incorporación al producto

Frecuencia de uso: Frecuencia de inicios de sesión o sesiones de usuario durante un periodo, que indica el número de usuarios activos diarios

Frecuencia de inicios de sesión o sesiones de usuario durante un periodo, que indica el número de usuarios activos diarios Frecuencia de compras: Número medio de compras realizadas por los usuarios en un periodo determinado

Número medio de compras realizadas por los usuarios en un periodo determinado Puntuación de satisfacción del cliente: Medida subjetiva de la satisfacción a corto plazo en diferentes puntos del recorrido del cliente

Medida subjetiva de la satisfacción a corto plazo en diferentes puntos del recorrido del cliente Puntuación del promotor neto: Medida subjetiva de la probabilidad de que el usuario recomiende el producto a otra persona, lo que indica satisfacción y fidelidad a largo plazo

Medida subjetiva de la probabilidad de que el usuario recomiende el producto a otra persona, lo que indica satisfacción y fidelidad a largo plazo Valor del ciclo de vida del cliente: Beneficio total obtenido de los usuarios durante su relación con el producto

El análisis de las métricas de adopción del producto nos da las herramientas para seguir y analizar el comportamiento y las preferencias de los usuarios. Nos permiten afinar

desarrollo de productos

para garantizar la satisfacción continua de los usuarios.

Cómo superar los obstáculos en el proceso de adopción de productos

A continuación, analizaremos los obstáculos más comunes a los que se enfrentan las empresas en el proceso de adopción de productos y propondremos algunas soluciones:

Falta de visibilidad del producto

Los usuarios no adoptarán su producto si no saben que existe o no reconocen su necesidad. La competencia suele ser alta, así que debe encontrar la forma de destacar y dar a conocer su producto. He aquí cómo puedes hacerlo:

Familiarícese con su grupo demográfico objetivo y comprenda lo que necesita

Conceptualiza el producto teniendo en cuenta su adecuación al mercado, creando una propuesta de valor para los usuarios

Crea campañas eficaces de marketing y educación sobre el producto, destacando las ventajas del producto que son relevantes para el público

Con un producto valioso y un marketing eficaz, puede alcanzar una masa crítica incluso antes del lanzamiento del producto, ajustando su producto para el intento correcto. 🌟

Dificultades técnicas

Supongamos que los usuarios conocen tu producto y les parece prometedor. Lo prueban con entusiasmo, pero se encuentran con un diseño confuso, un aluvión de funciones o errores molestos. Lo más probable es que su entusiasmo disminuya. Ni siquiera probarán el producto, y mucho menos lo adoptarán.

Para cortar de raíz este problema, haz lo siguiente:

Invierta en diseño de la experiencia del usuario (UX) y pruebe su producto a la perfección

Analice continuamente los análisis del producto y los comentarios de los clientes, y utilícelos para optimizar el producto

Cree un proceso de incorporación fluido y una base de conocimientos exhaustiva

Proporcione un excelente soporte al cliente, respondiendo a las consultas de los usuarios y resolviendo los problemas rápidamente

Costes elevados y limitaciones presupuestarias

Aunque el usuario conozca tu producto y le guste, no lo adoptará si su precio es demasiado elevado para él, especialmente si un competidor lo ofrece más barato.

Este problema es frecuente y difícil de resolver. Bajar los precios no siempre es posible.

Se trata de encontrar el equilibrio, teniendo en cuenta los costes de producción y mano de obra, pero haciendo que el producto sea asequible para los usuarios a los que va dirigido. Los usuarios pueden estar dispuestos a desembolsar si el producto es único y aporta un gran valor. 🪙

4 buenas prácticas para mejorar la adopción del producto

A continuación, compartiremos algunos consejos que le ayudarán a impulsar la adopción de productos. También aprenderá cómo una exhaustiva

plataforma de gestión de proyectos

como por ejemplo

ClickUp

puede ayudarle en cada fase del proceso de adopción del producto.

1. Construir y mantener un producto impresionante

La persecución de la adopción de un producto comienza con su concepción. Para desarrollar un producto sin el que los usuarios no puedan vivir, primero hay que entender sus puntos débiles y sus preferencias. Después, debes utilizar ese conocimiento para construir un producto imprescindible y fácil de usar.

Organización adecuada

es esencial para cualquier operación, especialmente una compleja como el desarrollo de productos. A

herramienta de productividad

como ClickUp puede hacer que el

trabajo de los jefes de producto

más fácil y menos estresante.

Funciones de ClickUp para equipos de producto

son varias. La app puede actuar como hub de todo su conocimiento y documentación, y de planificación estratégica, gestión de lanzamientos y seguimiento de sprints.

Con su estructura jerárquica y

Tareas de ClickUp

puedes asignar y programar trabajo, dividiéndolo en subtareas y listas de control.

Selección de más de 15 vistas de ClickUp

y 20

Campos personalizados

le permite personalizar su entorno de trabajo para adaptarlo a sus necesidades.

Las más de 15 vistas de ClickUp proporcionan a las organizaciones una solución de pared a pared para cada equipo

Por ejemplo, el clásico

Vista Tablero ClickUp

facilita la visualización del trabajo pendiente, como problemas, actualizaciones y producto

campañas de marketing

.

Supervise tareas y proyectos de un solo vistazo y arrastre y suelte tareas, ordene y filtre sin esfuerzo con una vista Tablero Kanban totalmente personalizable

Puede utilizar

Pizarras ClickUp

para intercambiar ideas con tu equipo y crear atractivas hojas de ruta estratégicas y correlacionarlas con los recorridos de los usuarios. 🗺️

Elabore hojas de ruta creativas y correlacione los recorridos de los usuarios con su equipo utilizando las Pizarras ClickUp

Formularios ClickUp

le permiten crear y distribuir encuestas para recopilar información sobre las necesidades de los usuarios, errores y comentarios sobre los productos. Para ahorrarle tiempo y esfuerzo, las respuestas pueden convertirse automáticamente en tareas. Puede detectar y resolver problemas rápidamente, manteniendo intacta la satisfacción del cliente.

ClickUp integra

con muchas herramientas de desarrollo, como GitHub, GitLab y BitBucket, lo que le permite agilizar su flujo de trabajo de desarrollo.

2. No escatimes en marketing

Crear expectación en torno a tu producto es un paso necesario para su adopción. Debes publicar contenidos, como blogs y mensajes en las redes sociales, que informen al público sobre tu producto y el problema que intenta resolver. Pendiente también le permite construir autoridad y establecer la confianza en su empresa y marca.

Puede utilizar ClickUp para planificar y ejecutar sus campañas de marketing. Elabore contenidos atractivos con

Documentos de ClickUp

y sus numerosas opciones de formato. 🖋️

Mientras tanto,

ClickUp AI

es su asistente de redacción IA de confianza. En sólo unos segundos, puede redactar esbozos de campañas, proponer ideas, resumir notas, revisar la ortografía de su contenido de marketing, ¡y mucho más!

Las funciones de IA de ClickUp facilitan a los equipos de marketing la elaboración rápida de documentos importantes como un caso práctico

También puede gestionar la publicación de su contenido de marketing dentro de la app, como

Vista del Calendario de ClickUp

funciona también como calendario de contenidos. Todo lo que tiene que hacer es crear tareas de contenido y arrastrarlas y soltarlas en el Calendario para programarlas. La vista es altamente personalizable, lo que le permite cambiar entre vistas diarias, semanales o mensuales y añadir colores, emojis y filtros.

Realice un seguimiento de su plan de marketing y publique todo su contenido a tiempo con la vista de Calendario de ClickUp

Una vez que los usuarios han superado la fase de concienciación y se plantean probar o comprar su producto, es importante facilitarles la obtención de respuestas. Debe proporcionar información exhaustiva en su sitio web y crear contenido para la parte media y baja del embudo, como tutoriales y comparaciones de productos.

3. Medir la adopción del producto para lograr el intento correcto

Debe supervisar el rendimiento de su producto y recopilar las opiniones de los usuarios en todas las fases de desarrollo y adopción del producto. Hacerlo le permite ser objetivo y tomar decisiones que impulsarán su producto hacia el intento correcto. 🙌

Durante la fase de concienciación, utilice

Herramientas de investigación SEO

para determinar qué temas interesan a su base de usuarios. Realice un seguimiento de las métricas de adopción del producto, como las vistas de página y la tasa de rebote, para evaluar el rendimiento del contenido de marketing.

A medida que aumente el interés de los usuarios, realice un seguimiento del número de llamadas, demostraciones y registros. Utilice mapas de calor y grabaciones de sesiones para comprender cómo interactúan los usuarios con su producto.

La recopilación de información cualitativa también es crucial. Cree y comparta Formularios ClickUp para:

Conocer las necesidades de los usuarios

Averiguar cómo conocieron su empresa o qué les hizo registrarse

Obtener opiniones de los clientes sobre su producto

Si mide el progreso durante

desarrollo del proyecto

puede detectar cuellos de botella y obtener ideas para mejorar su flujo de trabajo.

Metas de ClickUp

le permite hacer un seguimiento del progreso hacia metas y objetivos específicos, mientras que

Paneles de ClickUp

le ofrece una Panorámica en tiempo real de su trabajo y del uso de sus recursos. Con más de 50 tarjetas, puede personalizar su panel para que muestre la información que necesita.

Obtenga una rápida visión general del progreso de su trabajo y del rendimiento de su equipo con los paneles de ClickUp

4. Manténgase conectado con los usuarios

Una vez que haya enganchado a los usuarios, haga lo posible por mantener las conexiones.

Comuníquese con los usuarios a través de la app y del correo electrónico. Ofrezca compatibilidad durante la incorporación, especialmente si su producto tiene una curva de adopción pronunciada. Proporcione refuerzos positivos para comportamientos específicos, celebrando cada hito. Comparte consejos, actualiza a los usuarios sobre nuevas funciones y cambios, y ofrece programas de fidelización y descuentos como forma de agradecimiento. 🙏

Si lo hace, consolidará su relación y se asegurará de que sus usuarios pasen de ser "early adopters" a "advocates "

Refuerce y acelere la adopción de productos con ClickUp

La adopción de un producto no es un concepto fácil de asimilar y dominar. Sin embargo, contar con un plan bien pensado y un flujo de trabajo eficaz puede ayudar. A

herramienta de gestión de productos

como ClickUp le ayuda en sus esfuerzos, mejorando la productividad y la colaboración en equipo en todos los ámbitos.

Con su flujo de trabajo en orden, un producto excelente y en evolución, y una evaluación continua del rendimiento, su producto destacará en el mercado competitivo y sus usuarios seguirán contentos 😊

