las 10 mejores herramientas de software SEO en 2024

Cuando la IA predictiva escriba nuestros libros de historia futura, puede que 2024 sea el año en que la inteligencia artificial generativa se generalizó y la gente empezó a utilizarla en los negocios.

Mientras muchos debaten cuál es la mejor forma de utilizar estas nuevas capacidades, los profesionales del SEO se han lanzado de cabeza a utilizar la IA SEO para mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda.

La pregunta es, ¿cuáles son las mejores herramientas de SEO de IA para producir contenido de alta calidad? Nosotros tenemos la respuesta. Echemos un vistazo a las 10 mejores herramientas SEO de IA, incluyendo sus pros y contras, precios y lo que miles de usuarios tienen que decir.

¿Qué debe buscar en las herramientas de IA SEO?

La mayoría de las herramientas de SEO tienen una gran cantidad de funciones para identificar oportunidades para clasificar más alto en las páginas de resultados del motor de búsqueda de Bing o Google (SERPs). Pero deberían hacer más que eso.

Lo que aportan las herramientas de SEO basadas en IA es:

El aprendizaje automático toma datos y métricas a través de múltiples iteraciones para determinar qué contenido los algoritmos de los motores de búsqueda están puntuando más alto

Procesamiento del lenguaje natural (NLP) para "leer" su contenido y hacer sugerencias para mejorarloGeneración de texto IA !

5. NitroPack

A través de NitroPack NitroPack mejora la clasificación de un sitio web en las búsquedas aumentando su velocidad. Incluye un mecanismo avanzado de almacenamiento en caché y herramientas para acelerar la carga de imágenes. También puede mejorar el rendimiento de HTML, CSS y JavaScript, y es compatible con sitios web de WordPress, OpenCart, WooCommerce y Magento.

NitroPack mejores funciones

Reduce los tiempos de carga de las páginas a velocidades líderes del sector

Completas herramientas de optimización de imágenes, incluida la conversión automática a formato WebP

Los plugins simplifican la implementación

Aborda la optimización de la velocidad con múltiples funciones

Límites de NitroPack

Sólo acelera la carga de páginas web, no otros aspectos de SEO

Soporta un número limitado de sistemas de gestión de contenidos web

Incompatible con algunos plugins

Precios de NitroPack

Business: 21 $/mes por un sitio web

21 $/mes por un sitio web Crecimiento: $51/mes por un sitio web

$51/mes por un sitio web Escala: $176/mes por un sitio web

$176/mes por un sitio web Personalizado: Contactar para precios

NitroPack valoraciones y comentarios

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. IA

A través de IA Alli IA ofrece una solución de optimización, automatización y despliegue en una única plataforma. Está diseñada para agencias, corporaciones y grandes sitios de comercio electrónico.

Alli IA supervisa y ofrece sugerencias para el código y el contenido de los sitios web más grandes mediante la adición de software al sitio, lo que permite el SEO en la página, lo que permite el despliegue en tiempo real. La inteligencia artificial supervisa constantemente y mejora automáticamente su sitio.

Mejores funciones de Alli IA

Automatización del código incrustado en sus páginas web

Implementa cambios de código en todo el sitio o en páginas individuales

Pendiente de edición de contenido en la página y no en una herramienta separada

Genera automáticamente los títulos de las páginas del sitio con pruebas A/B automatizadas

Incluye optimización de la velocidad del sitio

Límites de la IA de Alli

Las sugerencias de optimización pueden ser abrumadoras sin herramientas para gestionarlas

El análisis de un sitio puede llevar mucho tiempo

Faltan algunas funciones clave que ofrecen otras herramientas SEO, como la investigación de palabras clave y el análisis de la competencia

Algunas sugerencias mejoran el SEO pero pueden afectar negativamente a la experiencia del usuario

Precios de la IA de Alli

Consultor: $249/mes por 10 sitios y usuarios

$249/mes por 10 sitios y usuarios Agencia: $499/mes por 25 sitios y usuarios

$499/mes por 25 sitios y usuarios Empresa: 999 $/mes para sitios y usuarios ilimitados

999 $/mes para sitios y usuarios ilimitados Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Alli IA

G2: 4.3/5 (5+ opiniones)

4.3/5 (5+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (10+ opiniones)

7. Byword

A través de Palabra clave Byword es un Generador de contenidos de IA centrado en la creación de artículos SEO. Los usuarios lo alimentan con palabras clave objetivo y definen un estilo de redacción, y el programa hace el resto. Utiliza el procesamiento del lenguaje natural y algoritmos de aprendizaje automático para generar contenidos.

Las mejores funciones de Byword

Creado para generar artículos informativos optimizados para los motores de búsqueda

Algoritmos de última generación que evitan la mayoría de los detectores de IA

Soporta nueve idiomas

Permite a los usuarios definir un estilo de redacción

Soporta procesos en segundo plano, generando múltiples artículos al mismo tiempo

Límites de palabras clave

Generar un post corto para redes sociales cuesta tanto como un artículo largo

No hay otras herramientas para SEO más allá de la generación de texto IA

No es una buena solución para contenidos no factuales

No hay herramientas de colaboración o gestión de proyectos

Precios de Byword

Generar una historia cuesta un crédito.

Inicial: 99 $ por 25 créditos/mes

99 $ por 25 créditos/mes Estándar: 299 $ por 80 créditos/mes

299 $ por 80 créditos/mes Escala: 999 $ para 300 créditos/mes

999 $ para 300 créditos/mes Ilimitado: 2.499 $ para créditos ilimitados

Valoraciones y reseñas de Byword

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. MarketMuse

A través de MarketMuse MarketMuse ofrece un conjunto de herramientas para la inteligencia de contenidos y la gestión de estrategias SEO. Proporciona información sobre páginas individuales y "grupos de contenido", evaluando la calidad del contenido y la autoridad temática en grupos de páginas.

Los usuarios pueden utilizar MarketMuse para planificar contenidos, agrupar contenidos en clusters, realizar análisis de contenidos competitivos, revisar resúmenes de contenidos y optimizar contenidos.

Las mejores funciones de MarketMuse

Análisis SERP exhaustivo

El generador de resúmenes de contenido proporciona sugerencias para mejorar la calidad de búsqueda de los artículos existentes o para proporcionar orientación para nuevos artículos

Las herramientas de planificación de contenidos sugieren prioridad en los cambios sugeridos y permiten el seguimiento

Limitaciones de MarketMuse

La implementación puede ser difícil para los nuevos usuarios

Curva de aprendizaje pronunciada

El editor de contenidos es básico

Herramientas de colaboración y gestión de proyectos limitadas más allá del plan

Precios de MarketMuse

Gratis: $0 por 10 consultas/mes

$0 por 10 consultas/mes Estándar: 149 $/mes por usuario

149 $/mes por usuario Teams: $399/mes tres usuarios

$399/mes tres usuarios Premium: Contactar para precios

MarketMuse valoraciones y comentarios

G2: 4.6/5 (más de 200 opiniones)

4.6/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.6/5 (25+ opiniones)

9. Frase

A través de Frase Frase se anuncia a sí mismo como el uso de IA inteligente para ofrecer la forma más fácil y rápida de mejorar la clasificación de su contenido en Google. Proporciona herramientas para crear resúmenes de contenido y, a continuación, redactar, optimizar y analizar el contenido. Las herramientas de generación de contenidos de Frase aprovechan Plantillas de IA para dar figura al texto y adaptarlo a necesidades específicas.

Frase mejores funciones

Análisis SEO de fácil acceso

Sencilloherramientas de análisis de la competencia* Gran capacidad de creación de contenidos

Interfaz de usuario bien pensada e intuitiva

Limitaciones de Frase

Herramientas de búsqueda de palabras clave limitadas

Falta de integración con los sistemas habituales de gestión de contenidos

No dispone de herramientas de gestión de proyectos

El proceso de resumen y esquematización de contenidos puede resultar engorroso de aprender

Precios de Frase

Solo: $14.99/mes por usuario, cuatro artículos

$14.99/mes por usuario, cuatro artículos Básico: 44,99 $/mes por usuario, 30 artículos

44,99 $/mes por usuario, 30 artículos Equipo: $114.99/mes tres usuarios, artículos ilimitados

$114.99/mes tres usuarios, artículos ilimitados Empresa: Consultar precios

Valoraciones y reseñas de Frase

G2: 4.9/5 (275+ opiniones)

4.9/5 (275+ opiniones) Capterra: 4,8/5 (más de 300 opiniones)

10. EscritorZen

A través de WriterZen WriterZen es una plataforma de creación de contenidos web centrada en el flujo de trabajo y optimizada para el posicionamiento en buscadores. Incluye módulos para el descubrimiento de temas, la clasificación por palabras clave y la edición de contenidos, incluida la generación de textos con IA y la comprobación de plagios.

WriterZen mejores funciones

La herramienta de descubrimiento de temas crea grupos de temas para ayudar a generar múltiples páginas enlazadas

Amplia herramienta de búsqueda y recomendación de palabras clave, que incluye puntuaciones de dificultad de palabras clave

El editor de contenidos incluye datos sobre sitios de la competencia

Herramientas de colaboración en equipo

Limitaciones de WriterZen

La interfaz de usuario de la herramienta de palabras clave puede ser engorrosa para algunas estrategias SEO

La interfaz de usuario del editor de contenidos está abarrotada y es difícil crear ideas de contenido

Faltan algunas funciones de la herramienta SEO como la construcción de enlaces y la comprobación de backlinks

Etiqueta limitada de gestión de proyectos y herramientas de colaboración junto con sus esfuerzos de SEO

Precios de WriterZen

Lite: $23/mes por usuario

$23/mes por usuario Plus: 89 $/mes por usuario

89 $/mes por usuario Pro: 219 $/mes por usuario

219 $/mes por usuario Ultra: 399 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de WriterZen

G2: 4.7/5 (más de 200 opiniones)

4.7/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.8/5 (más de 200 opiniones)

Empieza a integrar herramientas de IA SEO en tus proyectos

Los días de trabajo a través de una lista de control de los pequeños cambios de SEO no se corte más. Poner sus palabras clave en los títulos no aumentará su volumen de búsqueda o el tráfico orgánico, y pagar a alguien para hacer la construcción de enlaces no le hará subir en las páginas de resultados del motor de búsqueda.

Ya sea un blogger, una pequeña empresa, una corporación internacional o una gran empresa, el SEO es la solución agencia de marketing clickUp es una completa plataforma de productividad con mejoras de IA que puede aumentar su productividad ahora mismo.

Si desea la mejor herramienta SEO de IA con infinitas funciones de productividad y colaboración, ClickUp es una opción fantástica. Se integra con sus otras herramientas de marketing para hacer el trabajo más rápido y mejor, al tiempo que permite la colaboración y la gestión de proyectos. ✍️

Se acabó el entrar en la consola de búsqueda de Google para ver si sus competidores le están superando. Es hora de tomar el control de sus procesos y dar un paso adelante. Para empezar, regístrese para obtener una prueba gratuita, gratuita/a, de ClickUp AI nuestra versión Free Forever ¡ahora!