Plantillas gratuitas de descripción de puestos de trabajo profesionales para Word

Redactar una descripción de puesto parece fácil, hasta que realmente tienes que hacerlo. Treinta minutos después, lo único que tienes es: «Estamos contratando».

El documento de descripción del puesto te llama la atención y tu cerebro te ofrece joyas como: «Debe ser una persona sociable» y «Debe tener grandes habilidades». ¿Y el resultado? Una mala contratación.

Afortunadamente, existen plantillas de descripción de posiciones que le ayudarán a definir claramente el título de la posición, las principales responsabilidades y las cualificaciones requeridas. Estos marcos ya preparados convierten la jerga corporativa en una descripción de posición clara y bien redactada, lo que garantiza que los posibles candidatos comprendan el objetivo de la posición y las funciones específicas.

Este artículo analiza 25 plantillas que le ayudarán a dejar de darle vueltas al tema, atraer a candidatos cualificados y evitar una crisis existencial provocada por la contratación. ¡Empecemos!

👀 ¿Sabías que...? Muchas empresas tienen a las personas equivocadas en roles críticos, ¡entre un 20 y un 30 % de las veces!

¿Qué son las plantillas de Word para descripciones de puestos de trabajo?

Una plantilla de Word para descripción de puestos de trabajo es un documento preformateado que ayuda a los responsables de contratación a definir el título de la posición, las funciones y las responsabilidades. Estas plantillas garantizan que los detalles esenciales de la posición, como el título, las cualificaciones profesionales, el intervalo salarial y el estado laboral, estén bien estructurados y sean comprensibles.

Atraer a los mejores talentos, especialmente para títulos muy solicitados, puede ser muy competitivo, por lo que es fundamental contar con anuncios de empleo bien redactados.

Una plantilla te ayuda a acelerar el proceso de selección y a mantener la coherencia en tus ofertas de empleo, ya que te proporciona un formato Word editable. Además, te garantiza que atraerás a los candidatos más adecuados para el rol.

👀 ¿Sabías que...? El 80 % de las personas afirman que no solicitarían un puesto de trabajo si no se indicara el salario.

¿Qué hace que una plantilla de Word para descripciones de puestos de trabajo sea buena?

Una plantilla de descripción de puesto ganadora es más que un simple formulario para rellenar. No solo debe describir los títulos y los requisitos, sino también mostrar la misión y la cultura de su empresa.

Esto es lo que hace que una plantilla de descripción de puesto de trabajo sea perfecta:

Formato lógico : organizado, fácil de leer y destaca detalles específicos.

Secciones completas : cubre todos los elementos clave del puesto, desde la panorámica del puesto hasta las cualificaciones preferidas.

Formato editable : permite una fácil personalización y se puede descargar en el formato que prefieras.

Panorámica general de la empresa: refleja la cultura y la misión de su empresa, al tiempo que proporciona detalles específicos sobre el rol del trabajo.

Lenguaje claro y conciso: sin jerga y sencillo, pero impactante.

Una buena plantilla facilita la redacción de descripciones de puestos de trabajo y garantiza que los candidatos potenciales obtengan información clara y directa.

💡Consejo profesional: las listas con viñetas de las responsabilidades del puesto hacen que tu descripción del puesto sea fácil de leer y clara al personalizar las plantillas.

Plantillas de Word para descripciones de puestos de trabajo

Te ayudamos a encontrar una plantilla gratuita de descripción de puestos de trabajo que se adapte a tus necesidades. Estas son nuestras propuestas:

1. Plantilla de diseño de descripción de puestos de trabajo en Word de TEMPLATE. NET

a través de TEMPLATE.NET

La plantilla de diseño de descripción de puesto de trabajo de TEMPLATE. NET proporciona una base estructurada para redactar descripciones de puestos de trabajo. Incluye elementos esenciales como la descripción general de la empresa, el resumen del puesto, las responsabilidades y las prestaciones.

Te ayudará a:

Personaliza el encabezado con el logotipo y la marca de tu empresa.

Adapta las funciones del puesto al rol específico del mismo.

Modifica las secciones para destacar las opciones de teletrabajo.

Estandarice esta plantilla para todos los roles de trabajo y ajústela según sea necesario.

Ideal para: Departamentos de recursos humanos que buscan una plantilla de descripción de roles versátil y sencilla para crear descripciones detalladas para múltiples roles.

2. Plantilla de descripción de puesto de asistente contable en Word de TEMPLATE. NET

a través de TEMPLATE.NET

Si está contratando a un asistente contable, necesita a alguien que pueda manejar hojas de cálculo, recibos y facturas sin esfuerzo. Utilice la plantilla de descripción de puesto de asistente contable de TEMPLATE. NET para comenzar su búsqueda.

Esta plantilla garantiza que su descripción del puesto incluya todos los elementos esenciales, para que no contrate accidentalmente a alguien que piense que QuickBooks es una técnica de lectura rápida.

Te ayudará a:

Defina claramente las responsabilidades para preparar y verificar los informes diarios.

Especifica los conocimientos necesarios para gestionar el fondo de caja y la contabilidad básica.

Haga hincapié en la necesidad de dominar la preparación de facturas y el uso de Excel.

Añade cualquier sección específica en función de las necesidades de tu empresa.

Ideal para: Empresas que buscan una descripción de rol estructurada pero flexible para puestos de contabilidad.

📮 Información de ClickUp: El 37 % de nuestros encuestados utiliza la IA para la creación de contenidos, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar cambiar entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenidos y su entorno de trabajo. Con ClickUp, obtienes asistencia de escritura impulsada por IA en todo el entorno de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y más, todo ello manteniendo el contexto de todo tu entorno de trabajo.

3. Plantilla de descripción de puesto de asistente de dirección en Word de TEMPLATE. NET

a través de TEMPLATE.NET

Cuando el director está ocupado tomando decisiones importantes, el asistente de dirección es el pegamento que mantiene unida la operación. Por lo tanto, es fundamental contratar a la persona adecuada.

La plantilla de descripción de puesto de subdirector de TEMPLATE. NET garantiza que su descripción de puesto defina claramente el alcance del rol de liderazgo, lo que facilita la contratación del candidato adecuado.

La plantilla le ayudará a:

Defina las responsabilidades de liderazgo, desde la coordinación del equipo hasta la planificación estratégica.

Destaca habilidades clave como la toma de decisiones, la elaboración de presupuestos y la gestión del personal.

Asegúrate de definir con claridad las expectativas para un rol de alto nivel.

Personaliza la plantilla para adaptarla a diversos sectores y estructuras empresariales.

Ideal para: Organizaciones que buscan un asistente de dirección fiable para brindar soporte eficaz al director y contribuir a las metas estratégicas de la empresa.

4. Plantilla de anuncio de empleo para representante de ventas publicitarias en Word de TEMPLATE. NET

a través de TEMPLATE.NET

Vender espacios publicitarios no consiste solo en cerrar acuerdos, sino en comprender a los clientes, elaborar argumentos convincentes y garantizar colaboraciones a largo plazo. La plantilla de anuncio de empleo para representante de ventas publicitarias de TEMPLATE. NET garantiza que su descripción del puesto destaque las responsabilidades y habilidades clave para atraer a los mejores talentos en ventas.

Utilice esta plantilla para:

Personalice el resumen del puesto para destacar la venta de espacios publicitarios y el establecimiento de relaciones con los clientes.

Detalla la sección de funciones y responsabilidades con tareas como la prospección de clientes, la negociación y la presentación de planes publicitarios.

Destaca las habilidades necesarias para tener un intento correcto, como una gran capacidad de comunicación y negociación, en un entorno dinámico.

Describa las cualificaciones necesarias, incluyendo la experiencia relevante y la formación académica en los campos de las ventas o la comunicación.

Ideal para: Empresas que buscan un representante de ventas publicitarias persuasivo y motivado para aumentar sus ingresos.

5. Plantilla de descripción de puesto de director financiero en Word de TEMPLATE. NET

a través de TEMPLATE.NET

¿Busca a alguien que se encargue de las cifras y mantenga el buen funcionamiento de la empresa sin salirse del presupuesto? La plantilla de descripción del puesto de director financiero de TEMPLATE. NET le ayuda a crear una lista con todas las responsabilidades, habilidades y cualificaciones que necesita para encontrar candidatos cualificados.

La plantilla le ayuda a ajustar su descripción del puesto al instante para su ejecución en el mundo real. Con esta plantilla, usted puede:

Describa las responsabilidades relacionadas con la planificación financiera, la gestión presupuestaria y el ahorro de costes.

Haga hincapié en identificar oportunidades de ahorro de costes y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Especifica las habilidades necesarias para analizar datos financieros, resolver problemas y colaborar en equipo.

Personalízala para diferentes tipos de proyectos con el fin de atraer a profesionales meticulosos que mejoren la eficiencia financiera.

Ideal para: Empresas que buscan un experto financiero responsable para supervisar los presupuestos de los proyectos y garantizar el éxito financiero.

6. Plantilla de descripción del puesto de gerente de compensaciones y beneficios de TEMPLATE. NET

a través de TEMPLATE.NET

Crear paquetes de remuneración justos y competitivos es clave para atraer y retener a los mejores talentos, lo que requiere a alguien responsable y fiable. La plantilla de descripción del puesto de director de remuneración y prestaciones de TEMPLATE. NET proporciona un marco estructurado para la contratación. Ayuda a atraer a candidatos fiables y profesionales para este rol tan importante.

Esta plantilla le ayuda a:

Defina las responsabilidades, desde la estructura salarial hasta la administración de beneficios.

Destaca el cumplimiento de la legislación laboral para proteger tanto al empleador como a los empleados.

Especifica las habilidades de retención y reclutamiento requeridas.

Ideal para: Empresas que buscan contratar a un gestor de compensaciones y beneficios con conocimientos y visión estratégica para optimizar los paquetes salariales de sus empleados.

7. Plantilla de descripción de puesto de director financiero en Word de TEMPLATE. NET

a través de TEMPLATE.NET

La plantilla de descripción del puesto de director financiero de TEMPLATE. NET te ayuda a atraer a los mejores candidatos. Estos líderes financieros de primer nivel pueden elaborar estrategias de crecimiento y hacer que las hojas de cálculo parezcan emocionantes.

Incluye la jerga financiera necesaria, para que no pidas accidentalmente a alguien que pueda convertir el agua en vino, ¡en términos financieros!

A continuación te explicamos cómo puedes utilizar esta plantilla.

Describa la experiencia y las responsabilidades laborales necesarias para establecer metas financieras y gestionar iniciativas de inversión.

Haga hincapié en la supervisión del flujo de caja, la planificación presupuestaria y la gestión de riesgos financieros.

Detalla el rol en la planificación estratégica, las fusiones y adquisiciones, y el liderazgo financiero.

Ideal para: Grandes empresas que buscan contratar a un director financiero con experiencia que pueda liderar la estrategia financiera y garantizar la estabilidad fiscal.

8. Plantilla de descripción de puesto de guardia de seguridad en Word de TEMPLATE. NET

a través de TEMPLATE.NET

¿Necesita contratar a un guardia de seguridad? No salga a buscarlo: la plantilla de descripción de puesto de guardia de seguridad de TEMPLATE. NET es todo lo que necesita. Tanto si busca a un protector con buen ojo como a alguien que se tome en serio sus tareas de patrulla, esta plantilla lo cubre todo.

Te ayudará a:

Lista de las responsabilidades relacionadas con la vigilancia de las instalaciones y la supervisión de amenazas para la seguridad.

Destaca la importancia de redactar informes detallados de incidentes y cooperar con las fuerzas del orden.

Realice una mención de las habilidades necesarias para manejar sistemas de alarma, realizar inspecciones de vehículos y conocer primeros auxilios.

Detalla la necesidad de mantener la paz y el orden, respetando las normas de seguridad de la empresa.

Ideal para: Empresas que buscan un guardia de seguridad fiable y responsable para garantizar la seguridad de sus empleados y activos.

🧠 Dato curioso: Netflix no se limitó a redactar una declaración de misión, sino que elaboró un «memorándum cultural» de 125 diapositivas para explicar sus valores, expectativas y enfoque de la libertad y la responsabilidad. Es como una reunión entre un manual de contratación y un manifiesto, que garantiza que los nuevos empleados se identifiquen realmente con su cultura.

9. Plantilla de descripción de puesto de trabajo de fotógrafo jefe en Word de TEMPLATE. NET

a través de TEMPLATE.NET

Encontrar un jefe de fotografía que pueda equilibrar su visión artística con las pesadillas logísticas es difícil. Afortunadamente, la plantilla de descripción del rol de jefe de fotografía de TEMPLATE. NET describe claramente los requisitos del rol, lo que garantiza que su descripción atraiga a los mejores talentos.

Esto es lo que le ayuda a hacer:

Defina responsabilidades como la formación del equipo de fotografía y la programación de proyectos.

Aclare otros requisitos del puesto, como dirigir la edición de fotos y planear las composiciones de las sesiones fotográficas.

Especifica las habilidades necesarias para manejar equipos fotográficos y utilizar software de edición de fotos.

Incluye habilidades sociales como una buena comunicación, gestión de equipos y resolución de problemas.

Ideal para: Equipos que buscan un jefe de fotografía creativo y organizado para dirigir la creación de su contenido visual.

10. Plantilla de oferta de empleo en Word de TEMPLATE. NET

a través de TEMPLATE.NET

¿Alguna vez ha publicado una oferta de trabajo y ha sentido que su mensaje desaparecía en el vacío de las bolsas de empleo? A veces, redactar un anuncio de vacante claro y conciso parece imposible.

Tanto si estás contratando para una startup, una oficina corporativa o una empresa de deportes de motor de alta velocidad, la plantilla de oferta de empleo de TEMPLATE. NET va al grano y se asegura de que tu mensaje llegue exactamente donde debe.

Utilice esta plantilla para

Indique la información de contacto de la empresa para facilitar el acceso a los solicitantes.

Lista las responsabilidades y cualificaciones necesarias para la posición vacante.

Proporcione un resumen conciso del puesto para atraer a los candidatos adecuados.

Destaca cualquier beneficio o ventaja única del trabajo en tu empresa.

Ideal para: Pequeñas empresas que buscan una forma sencilla pero eficaz de anunciar sus ofertas de empleo.

11. Plantilla de Word para descripción de puesto de redactor de subvenciones de TEMPLATE. NET

a través de TEMPLATE.NET

¿Le cuesta transmitir su misión a un comité de subvenciones? Un redactor de subvenciones puede ayudarle, pero ¿cómo se asegura de contratar al candidato adecuado? La plantilla de descripción del puesto de redactor de subvenciones por contrato de TEMPLATE. NET le ayuda a elaborar una descripción del puesto eficaz para atraer a los profesionales adecuados.

Te ayudará a:

Defina el rol en las solicitudes de subvenciones y la supervisión del presupuesto.

Incluye tareas como la investigación y la recopilación de documentación.

Destaca las habilidades organizativas para cumplir plazos y gestionar múltiples proyectos.

Describa requisitos como experiencia en redacción de solicitudes de subvenciones y dominio de Microsoft Office.

Ideal para: Organizaciones sin ánimo de lucro que contratan a un redactor de subvenciones por contrato capaz de garantizar la financiación mediante propuestas de subvención bien documentadas y convincentes.

12. Plantilla de descripción de puesto de director de marketing en Word de TEMPLATE. NET

a través de TEMPLATE.NET

Un buen director de marketing (CMO) puede impulsar un mensaje de marca sólido e introducir estrategias de marketing ganadoras que tengan un impacto directo en el crecimiento de los ingresos. Pero, ¿cómo encontrar uno?

La plantilla de descripción del puesto de director de marketing de TEMPLATE. NET simplifica este proceso crucial al definir las responsabilidades, habilidades y cualificaciones clave que necesita un líder dinámico capaz de impulsar el crecimiento, aumentar el conocimiento de la marca y superar a la competencia.

Utilice esta plantilla para:

Defina el rol, las responsabilidades y las expectativas del director de marketing.

Incluye tareas como gestionar el desarrollo de productos e impulsar el crecimiento de los ingresos.

Destaca las habilidades en análisis de datos de mercado y ejecución de presupuestos.

Ideal para: Startups, corporaciones y agencias que buscan un líder de marketing visionario.

13. Plantilla de descripción de puesto de director de información en Word de TEMPLATE. NET

a través de TEMPLATE.NET

Hablemos de tecnología. Necesitas un director de informática (CIO) que pueda mantener todo funcionando de manera fluida, con seguridad y de manera eficaz, al tiempo que garantiza el cumplimiento normativo y la innovación. La plantilla de descripción del puesto de director de informática de TEMPLATE. NET es el punto de partida perfecto para ayudarte a encontrar un CIO que pueda gestionar las operaciones, los presupuestos y la estrategia de TI.

Úsela para:

Defina el rol del director de informática en la supervisión del departamento de TI.

Destaque responsabilidades como la gestión presupuestaria y las negociaciones con proveedores.

Destaca las habilidades clave en estrategia tecnológica, planificación de proyectos y asesoramiento informático.

Describa las contribuciones a la mejora de la infraestructura informática con nuevas herramientas.

Ideal para: Equipos que contratan a un director de informática para apoyar a la alta dirección y contribuir de manera eficaz a la planificación estratégica.

14. Plantilla de Word para descripción del puesto de director de TI, de Blues Point

vía Blues Point

¿Tu infraestructura tecnológica necesita a alguien que sepa hacer algo más que reiniciar el router? La plantilla de descripción de puesto de director de TI de Blues Point te ayuda a contratar a un líder que convierta las necesidades tecnológicas en soluciones reales.

Te ayudará a encontrar un director de TI capaz de traducir las necesidades tecnológicas en soluciones reales, sin que nadie se sienta atrapado en una película de ciencia ficción que ha salido mal.

Así es como le ayuda esta plantilla:

Defina roles como la gestión del personal de TI y la garantía de la seguridad de la red.

Destaca las habilidades en gestión presupuestaria y relaciones con proveedores.

Describe cualificaciones como experiencia en gestión de TI y dominio de sistemas.

Ideal para: Empresas que buscan un director de TI capaz de gestionar eficazmente la infraestructura de TI y alinearla con las metas empresariales.

15. Plantilla de perfil de trabajo en Word de HubSpot

a través de HubSpot

¿Aún no estás satisfecho? Aquí tienes otra forma estructurada de definir los roles. Tanto si contratas a un becario como a un ejecutivo, la plantilla de perfil de rol de HubSpot te ayuda a definir las responsabilidades, las expectativas y las cualificaciones sin tener que hacer conjeturas.

Esta plantilla destaca porque no es solo una lista de funciones. Es un perfil completo con expectativas, competencias e incluso una visión general del entorno de trabajo.

Úsala para:

Organiza los detalles clave del puesto de trabajo en un formato estructurado.

Personaliza los campos para cualquier rol o departamento.

Proporcione información sobre el entorno de trabajo y las competencias requeridas.

Destaca las expectativas del puesto y las métricas de éxito para los nuevos empleados.

Ideal para: Empresas que desean crear perfiles de puestos de trabajo que reflejen su cultura y valores corporativos y atraigan al talento adecuado.

Limitaciones del uso de Word para descripciones de puestos de trabajo

Las plantillas de descripción de puestos de trabajo atractivas pueden aliviar algunos de tus retos de RR. HH., como definir la escala salarial o los requisitos físicos esenciales, pero tienen sus propios inconvenientes. Esto es lo que debes tener en cuenta:

Retos de colaboración: los documentos de Word existen en silos, lo que dificulta el uso compartido de comentarios sobre los documentos de Word existen en silos, lo que dificulta el uso compartido de comentarios sobre las plantillas de roles y responsabilidades

❌ Problemas de control de versiones: cuando las plantillas se envían por correo electrónico, es fácil perder la pista de la última versión, lo que da lugar a información desactualizada en las ofertas de empleo.

Falta de integración: Word carece de conexión con las plantillas del sistema de seguimiento de candidatos (ATS) y Word carece de conexión con las plantillas del sistema de seguimiento de candidatos (ATS) y el software de RR. HH. , lo que dificulta el seguimiento de las posiciones vacantes y los posibles empleados.

Inteligencia limitada: carece de carece de herramientas de IA para la contratación , lo que dificulta refinar el lenguaje o sugerir mejores formulaciones.

Pero aquí está la buena noticia. Todo esto se puede evitar sin perder la eficiencia de tus plantillas. ¿Cómo? Con ClickUp , la aplicación que lo tiene todo para el trabajo!

ClickUp cuenta con un amplio banco de herramientas de incorporación que facilitan el proceso, incluidas guías para tipos de proyectos en diferentes departamentos.

ClickUp cuenta con un amplio banco de herramientas de incorporación que facilitan el proceso, incluidas guías para tipos de proyectos en diferentes departamentos.

Plantillas alternativas de descripción de puestos de trabajo en Word

El día a día de un director de recursos humanos comienza y termina con la resolución de problemas urgentes. Entre la contratación, la incorporación y la satisfacción de los empleados, su lista de tareas pendientes nunca termina.

ClickUp para equipos de RR. HH. está cuidadosamente diseñado para aliviar su carga de trabajo. Le ayuda a redactar descripciones de puestos de trabajo y otros documentos de RR. HH. y gestiona de manera eficiente su flujo de trabajo en una sola plataforma.

Sin embargo, lanzarse a ello puede resultar abrumador al principio, por lo que su biblioteca de plantillas es un verdadero salvavidas. Incluye todo, desde plantillas de descripción de puestos de trabajo hasta plantillas de sistemas de seguimiento de candidatos (ATS). Veamos algunas que pueden resultarle útiles:

1. Plantilla de descripción de puestos de trabajo de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Redacta descripciones de puestos de trabajo atractivas y convincentes utilizando la IA con la plantilla de descripción de puestos de trabajo de ClickUp.

¿Le gustaría que su plantilla de descripción de puestos de trabajo incluyera herramientas de redacción con IA? La plantilla de descripción de puestos de trabajo de ClickUp es lo que estaba esperando, ya que ofrece un modelo reutilizable para agilizar el proceso de contratación. Le permite crear descripciones de puestos de trabajo claras y estructuradas con herramientas de redacción basadas en IA para una personalización más rápida.

He aquí por qué le encantará esta plantilla:

Organice las responsabilidades, cualificaciones y expectativas en ClickUp Docs con colaboración en tiempo real.

Personaliza el resumen del puesto y las responsabilidades clave.

Describa las condiciones de trabajo y la panorámica general de la empresa para atraer a los candidatos adecuados.

Utilice ClickUp Brain , el asistente de IA integrado, para perfeccionar y mejorar las descripciones de puestos de trabajo.

Ideal para: Teams que desean ahorrar tiempo en la creación de descripciones de puestos de trabajo con opciones basadas en IA.

2. Plantilla de propuesta de empleo de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Demuestre su valor con métricas claras y cronogramas estructurados con la plantilla de propuesta de empleo de ClickUp.

Venderte a ti mismo o tus servicios puede parecer un argumento de venta de alto riesgo, ¡excepto que el producto eres tú! Por suerte, la plantilla de propuesta de trabajo de ClickUp te facilita la creación de una propuesta persuasiva y pulida que describe claramente tu valor.

Ya no tendrás que preocuparte por la estructura ni por omitir detalles clave. Esta plantilla te garantiza que siempre darás lo mejor de ti.

Así es como te ayuda:

Ideal para: ¡Autónomos, consultores y personas en busca de empleo que deseen causar una buena impresión y destacar entre la competencia!

3. Plantilla de reclutamiento y contratación de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Simplifica la búsqueda y el seguimiento de talentos con la plantilla de reclutamiento y contratación de ClickUp.

A veces, el proceso de búsqueda del candidato adecuado parece más difícil de lo que debería ser. Es largo, agotador y, en ocasiones, mítico. Sin embargo, la plantilla de reclutamiento y contratación de ClickUp agiliza la contratación al centralizar las ofertas de empleo, el seguimiento de los candidatos y las evaluaciones, lo que le ayuda a encontrar a los mejores candidatos para las posiciones vacantes.

Te permite publicar fácilmente ofertas de empleo, realizar el seguimiento de los candidatos, crear tarjetas de puntuación para las entrevistas y formularios de solicitud, todo en un solo lugar.

Utilice esta plantilla para:

Publica ofertas de empleo y realiza un seguimiento eficaz de los candidatos.

Estandarice las fichas de evaluación de las entrevistas para obtener evaluaciones coherentes.

Utiliza ClickUp Formularios para simplificar las solicitudes de empleo.

Visualiza el progreso de los candidatos con estados y procesos personalizables.

Ideal para: equipos de RR. HH. que buscan adoptar un proceso de contratación fácil y sin estrés.

Obtenga la plantilla gratuita Simplifica la evaluación y selección de candidatos para contratar más rápido con la plantilla de contratación de candidatos de ClickUp.

Todo es diversión y juegos hasta que tienes que elegir entre cientos de currículos. ¡Pero no te preocupes!

La plantilla ClickUp Hiring Candidates simplifica el seguimiento de los candidatos, facilitando las evaluaciones y las entrevistas. ¿Tienes que revisar currículos o programar entrevistas? Esta plantilla te ayuda a mantener todo organizado y sin estrés.

Esta plantilla le permite:

Evalúa a los candidatos con escalas de valoración personalizables.

Mantén el orden utilizando listas de control y fechas límite.

Programa y realiza el seguimiento de las entrevistas con la vista del calendario de ClickUp.

Compare a los solicitantes de forma paralela con tableros y tablas de seguimiento.

Ideal para: Reclutadores que buscan un sistema estructurado para revisar y realizar la selección de los mejores candidatos de forma rápida y eficiente.

5. Plantilla de proceso de entrevista de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Crea un sistema de entrevistas colaborativo basado en datos con la plantilla de proceso de entrevistas de ClickUp.

Otras plantillas te llevan a la entrevista, pero ¿y después qué? Te quedas haciendo malabarismos con las notas, tratando de recordar quién dijo qué y esperando no contratar accidentalmente basándote en una corazonada (spoiler: eso es arriesgado).

La plantilla del proceso de entrevista de ClickUp es tu salvavidas tras la entrevista, ya que optimiza toda la experiencia de la entrevista para que puedas tomar decisiones basadas en datos.

Estas son algunas de sus mejores funciones.

Ideal para: equipos de RR. HH. que deseen optimizar su proceso de contratación colaborando en plantillas de entrevistas bien estructuradas.

6. Plantilla de notas de reuniones de entrevistas de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Captura y comparte al instante información crucial de las entrevistas con la plantilla de notas de reuniones de entrevistas de ClickUp.

¿Alguna vez ha salido de una reunión y ha olvidado la mitad de lo que se ha hablado? Cuando se pasa todo el día entrevistando a posibles candidatos, es normal que se le escapen algunos detalles.

La plantilla de notas de reuniones de entrevistas de ClickUp existe para evitar estos descuidos. Te garantiza que capturarás todos los detalles, decisiones y elementos importantes sin depender de recuerdos imprecisos.

Esto es lo que hace que esta plantilla sea fiable:

Captura los datos de los candidatos, las fechas de las entrevistas y los comentarios de las entrevistas con los campos personalizados.

Almacena y realiza el uso compartido de notas importantes en ClickUp Docs.

Colabora en tiempo real con las funciones de edición y comentarios.

Realice el seguimiento de los elementos pendientes con ClickUp Hitos

Ideal para: Responsables de contratación que desean simplificar el proceso de toma de notas durante las entrevistas y garantizar la claridad en la evaluación de los candidatos.

7. Plantilla de matriz de selección de contratación de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Clasifique objetivamente a los candidatos y contrate a los mejores talentos con decisiones basadas en datos gracias a la plantilla de matriz de selección de contratación de ClickUp.

Los currículos son como copos de nieve: no hay dos exactamente iguales. Y muchos son más apariencia que sustancia. Entonces, ¿cómo convertir esa montaña de solicitudes únicas en un claro ganador? La plantilla de matriz de selección de contratación de ClickUp crea un campo de juego nivelado con criterios ponderados, lo que garantiza que elijas al mejor jugador para tu equipo, no solo al más ruidoso.

Te ayudará a:

Asigna ponderaciones a los criterios de evaluación con Campos personalizados para realizar evaluaciones imparciales del talento.

Gestiona la contratación de forma eficiente utilizando vistas personalizadas, como calendarios de entrevistas y bases de datos de candidatos.

Compare a los candidatos uno al lado del otro en la vista Tabla.

Reduzca los sesgos y mejore la precisión con datos objetivos.

Ideal para: Teams que dan prioridad a un proceso de selección justo y eficiente.

8. Plantilla de lista de control para la contratación de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Documenta tu flujo de trabajo de contratación paso a paso con la plantilla de lista de control de contratación de ClickUp.

La plantilla de lista de control para la contratación de ClickUp sirve, precisamente, para crear listas de control, lo que le garantiza que no se le pasará por alto ningún paso clave, como definir el título de la posición, las habilidades requeridas y las exigencias físicas. Al fin y al cabo, no querrá tener que volver una y otra vez a sus largos documentos si su empresa realiza contrataciones con frecuencia.

Esta plantilla le ayuda a realizar el seguimiento de los formatos y estilos de las entrevistas y elabora una lista de todas las fases que intervienen en la contratación de un miembro del equipo.

Utilice esta plantilla para:

Organiza todos los pasos de la contratación en una lista de control utilizando ClickUp Docs y vista Tablero.

Asigna tareas en cada fase para garantizar la responsabilidad.

Realice un seguimiento del progreso con tareas y plazos claros.

Automatice las tareas repetitivas para ganar en eficiencia.

Ideal para: Equipos que buscan una lista de control estandarizada para todos los procesos de contratación.

9. Plantilla de ClickUp para la incorporación de nuevos empleados

Obtenga la plantilla gratuita Orienta a los nuevos empleados y crea una primera experiencia atractiva con la plantilla de incorporación de nuevos empleados de ClickUp.

Hemos hablado de las descripciones de puestos de trabajo y de la contratación, pero ¿qué pasa después? Empezar un nuevo trabajo es emocionante, pero también abrumador. La plantilla de incorporación de nuevos empleados de ClickUp garantiza que tus nuevos empleados obtengan todo lo que necesitan (sin los incómodos correos electrónicos del tipo «¿Dónde encuentro esto?»). Desde el papeleo hasta las presentaciones, simplifica todo el proceso para que puedan ponerse manos a la obra desde el primer momento.

Te permite:

Organiza las tareas de incorporación con fases y cronogramas claros.

Realice un seguimiento visual del progreso mediante tableros Kanban y campos de automatización.

Personaliza las listas de control y las asignaciones de tareas para que se ajusten a la cultura de la empresa.

Centraliza todos los materiales de incorporación para facilitar el acceso.

Ideal para: Gerentes que desean crear una experiencia de incorporación sencilla y atractiva para los nuevos empleados.

10. Plantilla de informe de evaluación de empleados potenciales de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Cree perfiles completos de los candidatos para garantizar decisiones informadas con la plantilla de informe de evaluación de empleados potenciales de ClickUp.

La plantilla de informe de evaluación de empleados potenciales de ClickUp le ayuda a crear un perfil completo, con información útil y conclusiones respaldadas por datos. Es como una lupa metafórica para sus evaluaciones de candidatos, que le garantiza una visión global, en lugar de detalles borrosos.

A continuación te explicamos cómo sacarle el máximo partido:

Recopile datos de múltiples fuentes de datos para realizar una evaluación exhaustiva.

Genere información respaldada por métricas para respaldar las evaluaciones.

Proporcione comentarios y recomendaciones claros y prácticos.

Ideal para: Responsables de contratación que buscan una opción basada en datos para evaluar a fondo a los posibles empleados.

¡Utilice ClickUp para mejorar sus procesos de contratación!

Las descripciones de puestos de trabajo bien redactadas no solo sirven para enumerar las responsabilidades, sino que también constituyen el primer paso para atraer a los candidatos adecuados y prepararlos para el éxito. Por eso, el uso de plantillas de RR. HH. estructuradas marca la diferencia.

Aunque Word resulta familiar, las plantillas de ClickUp van más allá de lo básico, ya que combinan herramientas de gestión de proyectos y flujos de trabajo para que la contratación sea organizada, colaborativa y agradable.

Se acabaron las notas dispersas y las contrataciones apresuradas: ahora solo tendrás procesos claros, coherentes y eficaces que te ayudarán a identificar al candidato perfecto en cada ocasión.

Entonces, ¿por qué improvisar cuando puedes usar ClickUp? ¡Regístrate hoy mismo para obtener una cuenta gratuita de ClickUp!