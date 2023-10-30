¿Para qué se utiliza ClickUp y cómo funciona?

Cuando un amigo te pregunte qué haces en tu trabajo, ¿puedes responder sin divagaciones, diagramas en servilletas y un montón de gestos con las manos?

Si su flujo de trabajo parece un laberinto y su pila de tecnología una lista de la compra, es hora de actualizar sus procesos diarios.

Incluso con el último impulso de volver a la oficina, el teletrabajo no va a desaparecer. En persona o desde casa, los equipos siempre se esforzarán por conectarse, ahorrar tiempo, agilizar y promover la visibilidad en toda la organización.

Y aunque hoy en día existe una herramienta para casi todo, eso no significa que tengas que invertir en cada una de ellas. Sobre todo cuando hay un único software que puede hacerlo todo: ClickUp. 🏆

Utilice este artículo como su curso intensivo personal sobre todo lo relacionado con ClickUp. Obtenga una visión en profundidad de lo que es ClickUp y cómo utilizarlo para personalizar su entorno de trabajo y obtener la máxima productividad. Tanto si gestiona clientes, proyectos o campañas como si realiza un seguimiento de las incidencias del software, ClickUp tiene todo lo que necesita para renovar sus flujos de trabajo de principio a fin.

¿Qué es ClickUp?

ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno que funciona como un lugar ideal para que los equipos se reúnan, intercambien ideas, planifiquen y colaboren en todo, desde documentos de procesos hasta diseños de productos. Aunque confiar en una sola herramienta para tantos casos de uso puede parecer exagerado, ClickUp fue creado para esto.

ClickUp se fundó con la misión de ahorrarle más tiempo al mundo y, desde entonces, se ha mantenido constantemente a la vanguardia de la productividad. Sus completas funciones de gestión del trabajo son completamente personalizables y, con el lanzamiento de su propia herramienta de IA, hay muy poco que ClickUp no pueda hacer.

Desde la planificación de campañas hasta los flujos de trabajo ágiles, hay infinitas formas de personalizar su entorno de trabajo. La belleza de ClickUp radica en su capacidad para adaptarse a las necesidades de prácticamente cualquier metodología de proyecto, departamento o sector, y crecer con usted a medida que lo hace su empresa.

Visualice sus tareas con más de 15 vistas en ClickUp, incluidas Lista, Tablero y Calendario

La colaboración es la base de todas las funciones, lo que permite la conexión con compañeros desde cualquier lugar de la plataforma para lograr la máxima eficiencia, tanto si se trabaja con cinco como con 500 miembros.

Además, no es necesario que acceda a la plataforma con una estrategia clara en mente para aprovechar al máximo las capacidades de ClickUp. A través de cursos en línea, un amplio Centro de ayuda, seminarios web y mucho más, ClickUp está listo para brindarle compatibilidad en cualquier fase de su viaje hacia la productividad.

Sin mencionar que su extensa biblioteca de plantillas tiene algo para todos en su organización. Con miles de marcos preconstruidos para poner en marcha sus procesos, nunca más tendrá que empezar desde cero. ✅

Elija entre las numerosas plantillas predefinidas creadas por ClickUp para poner en marcha cualquier proceso

ClickUp también se integra con más de 1000 herramientas de trabajo para centralizar los datos de su pila tecnológica en un único entorno de trabajo seguro. Esto, combinado con su editor de documentos integrado, software de pizarra, seguimiento flexible de metas, chat en la app y más, ayuda a ClickUp a agilizar cualquier proceso y eliminar la necesidad de abrir otra pestaña.

Cómo utilizan ClickUp los mejores equipos

Desde planificar la reforma de tu cocina hasta incorporar a toda una empresa, creemos de todo corazón que todo el mundo podría beneficiarse de un poco más de ClickUp en sus vidas. Dicho esto, algunos equipos llevan naturalmente las funciones, la funcionalidad y la flexibilidad de ClickUp al siguiente nivel.

A medida que nos adentramos en los detalles de cómo los equipos de todas las disciplinas aprovechan al máximo sus entornos de trabajo, ten en cuenta que todavía estamos rascando la superficie. Las capacidades de personalización completas de ClickUp permiten a los equipos adaptar su plataforma de formas realmente infinitas.

Y si los siguientes ejemplos de casos de uso inspiran nuevas formas para que su propio equipo se mantenga ágil y aumente la productividad, ¡bien! Este artículo es solo el comienzo.

Siga los detalles sobre cómo los equipos de software, servicio, marketing y gestión de proyectos encuentran el intento correcto con ClickUp.

Cómo utilizan ClickUp los equipos de desarrollo de software

ClickUp es un salvavidas para los equipos de software que buscan una solución flexible para consolidar sus estrategias, simplificar el ciclo de vida del desarrollo y compatibilidad con el trabajo en equipo interfuncional.

Estos equipos hacen malabares a diario con las necesidades de los jefes de producto, ingenieros y diseñadores, todo ello mientras alternan entre múltiples apps, aplicaciones, para cumplir los plazos antes de la siguiente reunión de sprint. Necesitan una solución de software con múltiples funciones para unificar su pila tecnológica y a los miembros del equipo por igual, con la capacidad de acceder a tableros Kanban, análisis en tiempo real, hojas de ruta, seguimiento de problemas y mucho más.

Básicamente, todas las funciones por las que ClickUp es más conocido.

Estructura de desglose del trabajo Ejemplo en vista Tablero en ClickUp

Hay más de 15 formas personalizables de visualizar su carga de trabajo desde todos los ángulos, incluyendo la vista Lista, Gantt, Cronograma y Tablero tipo Kanban. Para obtener una vista general de su progreso general, los Paneles ágiles de ClickUp pueden mostrar una visión más profunda de sus proyectos en tiempo real.

Los paneles de ClickUp son completamente personalizables, lo que permite a los equipos centrarse en las métricas y los KPI más importantes para su éxito. Desde gráficos de consumo y consumo acumulado hasta seguimiento de clientes potenciales y duración del ciclo, hay más de 100 formas de mantener el pulso de tus proyectos en los paneles.

¿Otro excelente caso de uso de los paneles?

Seguimiento de problemas e incidencias de forma inmediata. Con funciones como el desglose en tarjetas de gráficos de líneas, barras, circulares y de batería, puede hacer clic en sus datos para identificar tareas específicas y obtener respuestas rápidas.

Profundice en los detalles granulares de sus datos con las capacidades de desglose de los paneles

Para mantener todos sus informes de incidencias juntos, los formularios de ClickUp son imprescindibles. Comparta un enlace a su encuesta con los clientes, capture sus respuestas y convierta automáticamente sus solicitudes en tareas procesables para su resolución inmediata.

Si bien la visibilidad y la (elaboración de) informes en tiempo real son claves para el intento correcto de los equipos de software, no son las únicas prioridades en su plato. Las capacidades de planificación de productos, la Automatización de flujos de trabajo y las múltiples integraciones también desempeñan un papel importante en el día a día del equipo.

Con las Pizarras de ClickUp, los equipos pueden colaborar para crear hojas de ruta de productos desde cero o con la ayuda de una plantilla ya preparada para acelerar el proceso y avanzar más rápidamente en el trabajo. Sugerimos empezar con la Plantilla de Pizarra de Hoja de Ruta de Producto en ClickUp.

¿Está preparado para obtener más información sobre cómo ClickUp ayuda a los equipos de software a mejorar la visibilidad, mantenerse ágiles y alinearse con la estrategia? Lea cómo Talent Plus aumentó la capacidad del equipo en un 10 % con ClickUp.

Cómo utilizan ClickUp los equipos de marketing

La función de metas integrada de ClickUp, el editor de documentos, las herramientas de colaboración y la facilidad de uso también lo convierten en una parte esencial de diversas actividades de marketing. Sus funciones altamente visuales benefician tanto a los aspectos creativos como a los basados en datos de una sólida estrategia de marketing, dando vida a sus ideas aún más rápido, desde un hub central de campañas.

Utilice la función de seguimiento de metas de ClickUp para mantenerse en el camino correcto para alcanzar sus metas con cronogramas claros, objetivos medibles y seguimiento automatizado del progreso

Cuando esté listo para poner en marcha sus ideas, ClickUp se convierte en el mejor recurso para la gestión y seguimiento eficaces de campañas. Más allá de la información de alto nivel de sus paneles, ClickUp le facilita estar al tanto de sus OKR de marketing con una función de Metas en la app, conectada a tareas clave u objetivos más amplios.

A nivel de tarea, ClickUp soporta los esfuerzos diarios de gestión de campañas con múltiples formas de conectar con su equipo, partes interesadas, clientes, proveedores y más. Con comentarios enhebrados para mantener las conversaciones unidas y @menciones para delegar elementos de acción, es fácil realizar registros, compartir actualizaciones y colaborar dentro de cualquier tarea.

Mientras que sus equipos de generación de demanda y marketing de rendimiento pueden dedicar la mayor parte de su tiempo a las tareas, su equipo de marketing de contenidos estará concentrado en la vista Documento o Calendario de ClickUp para mantenerse al día con las estrategias editoriales. Además, su equipo de marketing estará encantado con la última y revolucionaria función de productividad de ClickUp: ClickUp AI.

ClickUp AI puede generar infinitos tipos de documentos, como resúmenes de proyectos, planes de lecciones y otros documentos, para acelerar su flujo de trabajo

ClickUp AI es el único software basado en IA y con funciones de rol que cuenta con indicaciones respaldadas por investigaciones y diseñadas específicamente para su caso de uso exacto. Resuma al instante tareas, hilos de comentarios y documentos extensos, o genere tareas nuevas y copias personalizadas en segundos.

Aun así, hay mucho más que ClickUp puede hacer por equipos de marketing como Finastra. Al apostar por ClickUp, Finastra consolidó y amplió sus esfuerzos de marketing para aumentar significativamente su eficiencia y eficacia en todos los ámbitos.

Cómo utilizan ClickUp las empresas de servicios

Las empresas y agencias basadas en servicios necesitan una herramienta flexible con una lista de funciones tan diversa como los servicios que ofrecen. Por suerte, ClickUp cumple con los requisitos (y más).

Uno de los mayores puntos débiles a los que se enfrentan estos equipos es simplemente mantener la conexión. No solo con el equipo, sino también con los clientes y otras partes interesadas. Debido a la creciente presión para reducir la duración de los proyectos sin sacrificar la calidad, las agencias de servicios integrales siempre están buscando soluciones para simplificar los procesos de sus clientes, desde la captación hasta el cierre.

Gestionar clientes, equipos de ventas, elementos de acción y más con la plantilla Simple CRM de ClickUp en vista Lista

Bono: Descubra cómo Hawke Media redujo los retrasos en los proyectos y creó visibilidad en toda la empresa con ClickUp.

Esta es otra instancia en la que los Formularios de ClickUp resultan útiles. Al dirigir todas las respuestas del Formulario a una nueva Lista de clientes o CRM designada, las agencias pueden empezar a agilizar la experiencia de incorporación de nuevos clientes desde el primer contacto. A partir de ahí, es fácil mantener informados a todos los actores clave con permisos personalizados e invitados al entorno de trabajo en ClickUp.

Las Pizarras colaborativas de ClickUp hacen que la lluvia de ideas sea más eficiente (y nos atrevemos a decir que divertida), lo que permite concretar el alcance de su proyecto y definir los recursos. Al incorporar medios, documentos de ClickUp, sitios web en vivo y elementos de acción a su tablero, este se convierte rápidamente en el epicentro creativo para las últimas actualizaciones de los clientes y las mejores ideas nuevas de su equipo.

Lo mejor de todo es que Pizarras en ClickUp es el único software de pizarra digital con el poder de convertir cualquier objeto directamente en una tarea de ClickUp procesable. Lo que significa que puedes actuar sobre tu creatividad en el momento en que te llegue. 🎨

Incruste documentos de ClickUp en directo directamente en Pizarras para acceder a documentos importantes del proyecto, a la investigación y al contexto sin salir nunca de su Tablero

Para mantener a los clientes involucrados durante todo el proceso de desarrollo, las carpetas, listas y vistas de los clientes pueden hacerse privadas y de uso compartido solo con los miembros necesarios. Esto permite a los participantes específicos participar en los comentarios de las tareas, acceder a las actualizaciones del proyecto y sugerir ediciones a medida que se acercan los ciclos de revisión.

Llevar a sus clientes a la plataforma donde se encuentra su proyecto promueve la transparencia a lo largo del proceso del proyecto y le da a su cliente la tranquilidad de que el producto final se entregará a tiempo.

En cuanto a las necesidades internas, el seguimiento del tiempo nativo y las horas facturables en ClickUp garantizan que los creativos reciban una compensación precisa por su trabajo. Para evitar el agotamiento, la vista Carga de trabajo única de ClickUp ayuda a los jefes de equipo a gestionar la capacidad de su equipo y a delegar las tareas de manera uniforme.

Calcule el coste de campañas completas, horas facturables y mucho más con fórmulas avanzadas en ClickUp Campos personalizados

CONSEJO PROFESIONALRevitalice los sistemas operativos de productividad de su agencia con El gran libro de la gestión de proyectos en agencias. Acceda a estrategias probadas para la incorporación eficaz de clientes, la definición del alcance de los proyectos, la entrega y mucho más al descargar este recurso gratis.

Cómo utilizan ClickUp los equipos de operaciones y de la oficina de gestión de proyectos

La gestión de proyectos es el pan de cada día de ClickUp, y también es un elemento común entre prácticamente todos los equipos, independientemente de su tamaño o sector.

Lleve su gestión del tiempo un paso más allá con la vista Carga de trabajo de ClickUp y vea cómo su duración estimada por tarea se compara con el tiempo total de su semana.

A menudo al frente de los departamentos de TI y operaciones, los líderes de la PMO tienen la tarea de impulsar continuamente la eficiencia en toda la organización. Utilizarán todas las funciones que se tratan en este artículo, entre ellas:

Paneles para comprender los procesos de un vistazo y comparar el progreso del trabajo con los recursos asignados

Documentos para colaborar con el equipo en las estrategias de lanzamiento de proyectos y capturar la documentación del proceso en una base de conocimientos accesible

Pizarras para desglosar flujos de trabajo complejos y mejorar los procesos

Metas para establecer, alcanzar y celebrar triunfos de todo tipo

Y muchas, muchas otras. Para los equipos de operaciones y de la oficina de gestión de proyectos, las vistas de los proyectos y las tareas son el pegamento que lo mantiene todo unido.

📮Información de ClickUp: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chats, correos electrónicos y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y hacer un seguimiento de las decisiones, la información crítica de la empresa se pierde en el ruido digital. Con las capacidades de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrá que preocuparse por esto. ¡Cree tareas a partir de chats, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic!

Las vistas personalizables de ClickUp ayudan a los equipos a organizar proyectos enteros en una Lista, Tabla, mapa mental, Tablero o Línea de tiempo dinámicos. Estas vistas pueden adaptarse hasta el más mínimo detalle con filtros y agrupaciones para reflejar cualquier proceso.

Las vistas también pueden adaptarse a las preferencias de trabajo de cada miembro del equipo para lograr una experiencia de trabajo más inclusiva en todo el equipo.

Arrastre y suelte tareas en una vista Tabla de ClickUp para una organización sencilla

TL;DR: ClickUp te permite trabajar como quieras.

Para obtener la lectura más precisa de su estado general, todas las tareas, Listas y prioridades deben actualizarse diariamente. Esto por sí solo requiere mucha supervisión, especialmente para proyectos más complejos. En estas situaciones, los estados de tareas personalizados son de gran ayuda.

En cuestión de clics, los miembros pueden transmitir visualmente dónde se encuentran con elementos de acción específicos y ver esas actualizaciones reflejadas inmediatamente en sus paneles en tiempo real. Así como hay un número infinito de formas de personalizar su entorno de trabajo, hay infinitos casos de uso para ClickUp.

Estos cuatro casos de uso son una gota en el océano en comparación con el número cada vez mayor de equipos que están revolucionando sus flujos de trabajo y ahorrando tiempo mediante el uso de ClickUp.

¿Listo para obtener más información sobre ClickUp?

¿No ha visto su departamento en nuestros ejemplos de casos de uso? No pasa nada: prácticamente cualquier equipo puede beneficiarse de la extensa lista de funciones de ClickUp.

Explore las muchas formas en que puede adaptar ClickUp a su equipo, sin importar el tipo de empresa, departamento o necesidad. O para ver ClickUp en acción, dé una vuelta por la plataforma con una visita autoguiada.

Independientemente del tamaño de su equipo, presupuesto o circunstancia, ClickUp está listo para brindarle soporte con una solución rentable y personalizable.