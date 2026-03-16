Focalboard vs. ClickUp: Welches Tool passt zu Ihrem Team?

Die Wahl zwischen Focalboard und ClickUp hängt im Grunde davon ab, wie gerne Sie sich um die Serverwartung kümmern. Wenn Ihr Team über die nötigen IT-Ressourcen verfügt, um den betrieblichen Aufwand des Selbsthostings zu bewältigen, ist Focalboard ideal.

Wenn Sie diese Energie jedoch lieber in die eigentliche Arbeit investieren möchten, ist ClickUp die Plug-and-Play-Alternative.

Dieser Leitfaden vergleicht Focalboard und ClickUp und untersucht, wie die beiden Plattformen KI-Funktionen und Tools für die Zusammenarbeit handhaben, damit Sie die für Ihre Anforderungen am besten geeignete Lösung finden.

Focalboard vs. ClickUp auf einen Blick

Feature / Kategorie ClickUp Focalboard Kernansatz Converged AI Workspace – eine KI-gestützte Plattform, die Aufgaben, Dokumente und Chat vereint Open-Source-Kanban-Board-Tool mit Schwerpunkt auf Nachverfolgung von Aufgaben und Projekten KI-Funktionen ClickUp Brain für das Verfassen von Texten, Zusammenfassungen, die Erstellung von Aufgaben und den Wissensabruf; ClickUp Super Agents und Certified Agents für die durchgängige Automatisierung komplexer Workflows Keine nativen KI-Features; nutzt Integrationen über Mattermost für KI-Add-Ons Hosting-Modell Cloud-basiertes SaaS mit Sicherheit für Unternehmen Selbst gehostete oder in Mattermost integrierte Bereitstellung Teamgröße Ideal für Teams jeder Größe: Einzelpersonen, kleine Teams sowie mittelständische bis große Unternehmen Ideal für kleine bis mittelgroße technische Teams mit einer Größe von 1 bis 10 Personen, die mit Selbsthosting vertraut sind Wartung Wird vollständig von ClickUp verwaltet (Updates, Sicherheit und Backups) Wird von Ihrer internen IT-Abteilung verwaltet (Server-Patches, Verfügbarkeit und Datenbankverwaltung) Preise Skalierbare Pläne für Teams jeder Größe Open Source (MIT-Lizenz)

ClickUp-Übersicht

Testen Sie ClickUp kostenlos Bringen Sie Ihre Projekte, Aufgaben, Dokumente und Chats mit dem Converged KI-Workspace von ClickUp in einer einzigen App zusammen

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, der entwickelt wurde, um die Vielzahl an Tools zu reduzieren. Wie funktioniert das? Anstatt separate Apps für Dokumentation, Chat und Zielsetzung zu nutzen, verwalten Sie mit ClickUp jede Phase des Projektmanagements und der Durchführung an einem einzigen Ort.

Diese Zusammenführung ermöglicht es Teams, Dokumentation zu erstellen und in derselben Ansicht zu kommunizieren, in der sie die Nachverfolgung ihrer Arbeit durchführen. So befindet sich der Kontext Ihres Projekts genau dort, wo die Umsetzung stattfindet.

Und was macht es so viel leistungsfähiger als jede andere Plattform für kollaboratives Projektmanagement? Es ist die kontextbezogene KI, die Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats und Projekte zusammenführt, um Ihnen zur richtigen Zeit die richtigen Antworten zu liefern.

ClickUp Brain : Integrieren Sie einen kontextbezogenen KI-Assistenten in Ihren Workspace, der Ihnen beim Verfassen von Texten, beim Zusammenfassen von Meetings, beim Erstellen von Aufgaben und beim Finden sofortiger Antworten aus Ihren Workspace-Daten hilft Integrieren Sie einen kontextbezogenen KI-Assistenten in Ihren Workspace, der Ihnen beim Verfassen von Texten, beim Zusammenfassen von Meetings, beim Erstellen von Aufgaben und beim Finden sofortiger Antworten aus Ihren Workspace-Daten hilft

Mehrere Ansichten für das Projektmanagement : Wechseln Sie zwischen Listen-, Board-, Gantt-, Kalender-, Zeitleiste- und : Wechseln Sie zwischen Listen-, Board-, Gantt-, Kalender-, Zeitleiste- und Workload-Ansichten , um sich an die Denk- und Arbeitsweise Ihres Teams anzupassen

ClickUp Docs : Erstellen Sie Dokumente und arbeiten Sie gemeinsam daran, die direkt mit Ihren Aufgaben verknüpft sind, wodurch die Lücke zwischen Planung und Ausführung geschlossen wird Erstellen Sie Dokumente und arbeiten Sie gemeinsam daran, die direkt mit Ihren Aufgaben verknüpft sind, wodurch die Lücke zwischen Planung und Ausführung geschlossen wird

ClickUp-Automatisierungen : Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, die basierend auf Statusänderungen, Fälligkeitsdaten oder Mitarbeitern als Auslöser Aktionen auslösen, um manuelle Routineaufgaben zu reduzieren Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, die basierend auf Statusänderungen, Fälligkeitsdaten oder Mitarbeitern als Auslöser Aktionen auslösen, um manuelle Routineaufgaben zu reduzieren

ClickUp-Integrationen : Schließen Sie sich mit Tausenden von Tools an, darunter Slack, GitHub, Google Drive und Figma, um die Synchronisierung Ihrer gesamten Arbeit zu gewährleisten Schließen Sie sich mit Tausenden von Tools an, darunter Slack, GitHub, Google Drive und Figma, um die Synchronisierung Ihrer gesamten Arbeit zu gewährleisten

Lernkurve: Die schiere Fülle an Features kann für Teams, die nur eine einfache Nachverfolgung von Aufgaben benötigen, überwältigend wirken.

Cloud-abhängig: Die Plattform erfordert eine Internetverbindung und ist nicht für vollständig offline oder air-gapped Umgebungen ausgelegt

Komplexität der Anpassung: Hochgradig benutzerdefinierte Workspaces erfordern möglicherweise etwas Zeit für das Setup, um sie perfekt an die spezifischen Workflows Ihrer Teams anzupassen

📮ClickUp Insight: Was ist die ideale Lösung für den Umgang mit zu vielen Registerkarten? 33 % unserer Umfrageteilnehmer wünschen sich eine KI, die sich alles merkt und es bei Bedarf wieder hervorholt. Unser Verlangen nach kognitiver Entlastung bei der Arbeit wird hier deutlich: Stellen Sie sich vor, Sie könnten einem System vertrauen, Wissen zu speichern, damit unser Gehirn dies nicht tun muss. ✨ ClickUp Brain bietet genau das: Sie können Ideen von überall in Ihrem Workspace oder in verbundenen Apps erfassen, speichern und abrufen, wann immer Sie sie brauchen. Es ist Ihr zweites Gehirn und Ihr Sparringspartner!

📮ClickUp Insight: Was ist die ideale Lösung für den Umgang mit zu vielen Registerkarten? 33 % unserer Umfrageteilnehmer wünschen sich eine KI, die sich alles merkt und es bei Bedarf wieder hervorholt. Unser Verlangen nach kognitiver Entlastung bei der Arbeit wird hier deutlich: Stellen Sie sich vor, Sie könnten einem System vertrauen, Wissen zu speichern, damit unser Gehirn dies nicht tun muss. ✨ ClickUp Brain bietet genau das: Sie können Ideen von überall in Ihrem Workspace oder in verbundenen Apps erfassen, speichern und abrufen, wann immer Sie sie brauchen. Es ist Ihr zweites Gehirn und Ihr Sparringspartner!

Focalboard Übersicht

via Focalboard

Focalboard bietet eine übersichtliche, schlanke Benutzeroberfläche mit Kanban-Boards, Tabellen und Galerieansichten. Es spricht Teams an, denen Datenhoheit über alles geht, doch das Tag „kostenlos“ kann auch irreführend sein.

Die Software selbst ist zwar Open Source, doch Ihre höchsten Kosten entstehen durch den technischen Aufwand des Selbsthostings. Da Sie Focalboard über Docker oder lokale Installationen auf Ihren eigenen Servern betreiben, ist Ihr Team nun für die Serverwartung, Patches zur Sicherheit und Backups verantwortlich. Dies kann technische Ressourcen stark beanspruchen.

Der Hauptvorteil liegt für Entwickler und Teams, die vollständige Kontrolle über ihre Daten und Infrastruktur wünschen. Diese Kontrolle ist jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden, da das eigenständige Projekt mittlerweile weitgehend von der Community unterstützt wird. Dadurch erfolgen offizielle Updates nur selten, was die Vorteile in Bezug auf den Datenschutz übertrumpft.

Vorteile:

Open Source: Es unterliegt der MIT-Lizenz, sodass Ihr Team den Code nach Bedarf einsehen, ändern und erweitern kann.

Selbst gehostete Bereitstellung: Sie können die Lösung mithilfe von Docker oder anderen Methoden auf Ihren eigenen Servern ausführen und so alle Daten zum Projekt innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur behalten.

Mattermost-Integration: Es lässt sich nativ mit Mattermost verbinden, was für Teams, die diese Kommunikationsplattform bereits nutzen, ein Pluspunkt ist.

Mehrere Ansichten: Es bietet Kanban-Boards, Ansichten mit Tabellen und Galerie-Layouts für unterschiedliche Vorlieben bei der Visualisierung von Aufgaben

Schlank und fokussiert: Ein minimalistischer Funktionsumfang sorgt für eine übersichtliche Benutzeroberfläche und reduziert den Leistungsaufwand.

Nachteile:

Keine native KI: Es fehlen integrierte KI-Features für Automatisierung, Schreibunterstützung oder intelligentes Aufgabenmanagement

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten: Im Vergleich zu kommerziellen Plattformen gibt es weitaus weniger Verbindungen zu Drittanbietern, und die meisten erfordern eine benutzerdefinierte Entwicklung.

Verantwortung für die Wartung: Selbsthosting bedeutet, dass Ihr Team für alle Updates, Backups, Sicherheitspatches und die Verwaltung der Infrastruktur verantwortlich ist.

Unsicherheit hinsichtlich der Weiterentwicklung: Nach der Übernahme von Mattermost und den damit verbundenen Produktänderungen wurde die aktive Entwicklung des eigenständigen Focalboard-Projekts zurückgefahren.

Funktionsvergleich zwischen ClickUp und Focalboard

Um zu verstehen, wo die jeweilige Plattform wirklich glänzt und welche zu Ihrem Workflow passt, schauen Sie sich den folgenden Funktionsvergleich genau an. Wir werden bewerten, wie jedes Tool die zentralen Anforderungen des Projektmanagements bewältigt, mit denen Ihr Team täglich konfrontiert ist.

KI- und Automatisierungsfunktionen

Wenn Ihr Team Stunden mit manuellen Routineaufgaben wie Statusaktualisierungen und wiederkehrenden Unteraufgaben verbringt, verlieren Sie Zeit durch administrative Reibungsverluste.

Und wie hoch sind die Kosten, wenn Sie Ihr Team von seiner eigentlich wichtigen, strategischen Arbeit ablenken? Unternehmen mit nur 100 Mitarbeitern verlieren jährlich rund 420.000 Dollar aufgrund von Missverständnissen und nicht miteinander verbundenen tools!

Was könnte das also verhindern?

Wir haben festgestellt, dass 30 % der Arbeitnehmer glauben, dass Automatisierung ihnen 1–2 Stunden pro Woche einsparen könnte, während 19 % schätzen, dass dadurch 3–5 Stunden für konzentrierte Arbeit frei werden könnten.

ClickUp Brain

ClickUp erledigt dies über ClickUp Brain, die integrierte KI-Schicht, die Ihre Aufgaben, Dokumente und Chats übergreift, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Anstatt Projektpläne manuell zu entwerfen oder lange Kommentarthreads zusammenzufassen, können Sie ClickUp Brain nutzen, um diese Aufgaben sofort zu automatisieren.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Sprach- und Video-Clips zu transkribieren, Text- oder Chat-Nachrichten in Aufgaben umzuwandeln und Diskussionen, Dokumente und Chat-Threads zusammenzufassen, ohne Ihren Workspace verlassen zu müssen

Hier erhalten Sie einen kleinen Einblick in verschiedene Aktionen, die Sie mit der ClickUp AI ausführen können:

Zentralisieren Sie Wissen mit Brain MAX : Nutzen Sie Premium-KI-Modelle, um Ihren gesamten Workspace und mit ClickUp verbundene externe Apps über die ClickUp-AI-Schnittstelle abzufragen und sofortige, kontextbezogene Antworten zu erhalten Nutzen Sie Premium-KI-Modelle, um Ihren gesamten Workspace und mit ClickUp verbundene externe Apps über die ClickUp-AI-Schnittstelle abzufragen und sofortige, kontextbezogene Antworten zu erhalten

Durchsuchen Sie Ihren gesamten Tech-Stack: Finden Sie Dateien, Threads und Unterhaltungen, die in externen Tools wie Slack, Google Drive und Gmail verborgen sind, über eine einzige Finden Sie Dateien, Threads und Unterhaltungen, die in externen Tools wie Slack, Google Drive und Gmail verborgen sind, über eine einzige Enterprise-KI-Suche

KI-gestützte Erstellung von Aufgaben: Erstellen Sie Erstellen Sie Unteraufgaben aus einem einfachen Namen einer Aufgabe oder erstellen Sie Aktionspunkte aus markiertem Text in einem Kommentar, einer Chat-Nachricht oder einem ClickUp-Dokument.

Protokollieren Sie Meetings mit AI Notetaker : Erstellen Sie durchsuchbare Protokolle und automatisierte Zusammenfassungen, die Meeting-Inhalte in umsetzbare Aufgaben umwandeln Erstellen Sie durchsuchbare Protokolle und automatisierte Zusammenfassungen, die Meeting-Inhalte in umsetzbare Aufgaben umwandeln

KI-basierte Wissensabfrage: Stellen Sie Fragen direkt in Ihrem Workspace, indem Sie @brain eingeben, und erhalten Sie kontextbezogene Antworten auf Basis Ihrer ClickUp-Aufgaben und -Dokumente

💡Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Brain, um zwischen Modellen wie ChatGPT und Claude umzuschalten, ohne Ihren Workspace zu verlassen. So können Sie die richtige Schlussfolgerungs-Engine für die jeweilige Aufgabe auswählen, z. B. Claude für nuanciertes Schreiben oder GPT für komplexe Logik, ohne separate KI-Abonnements bezahlen zu müssen. Nutzen Sie mit ClickUp Brain mehrere LLMs über eine einzige Oberfläche

ClickUp-Super-Agenten

Und wenn Sie nicht nur einen einzelnen Schritt, sondern Ihren gesamten Workflow für die Automatisierung nutzen möchten, probieren Sie ClickUp Super Agents aus.

Anstatt eine einzelne KI-Aktion auszulösen, koordinieren Super Agents mehrere Schritte in Ihrem Workspace. Stellen Sie sich diese als KI-Teamkollegen vor, die den Kontext Ihres Workspaces verstehen und mehr leisten, als menschlich möglich ist. Nach der Konfiguration können sie auf bestimmte Auslöser achten (wie das Ende eines Meetings, die Übermittlung eines Formulars oder der Status einer Aufgabe) und sofort die nächsten Aktionen ausführen.

📌 Als Beispiel stellen Sie sich einen Projektmanager-Superagenten vor, der in Ihrem Workspace läuft.

Beschleunigen Sie Workflows mit Super Agents in ClickUp

Wenn Sie einem Dokument eine neue Projektbeschreibung hinzufügen, liest der Agent diese und erstellt einen Plan für das Projekt.

Es generiert automatisch ClickUp-Aufgaben, Unteraufgaben und Fristen. Anschließend weist es die Arbeit basierend auf den Rollen an Designer, Autoren und Entwickler zu. Außerdem verknüpft es Aufgaben mit den entsprechenden Dokumenten und Assets.

Während die Arbeit voranschreitet, überwacht der Agent Aktualisierungen der Aufgaben. Wenn etwas verspätet ist, markiert er die Verzögerung und benachrichtigt den Eigentümer. Er veröffentlicht automatisch wöchentliche Berichte über den Fortschritt im Projektkanal.

Wenn das Projekt abgeschlossen ist, erstellt es schließlich einen Abschlussbericht.

🌟 Echte Ergebnisse: Unternehmen wie Bell Direct haben Super Agents eingesetzt, um täglich über 800 E-Mails zu sortieren, was das Ergebnis einer Steigerung der betrieblichen Effizienz um 20 % ist!

🔎 Wussten Sie schon? 40 % der Apps für Unternehmen werden bald über aufgabenspezifische KI-Agenten verfügen. Dies wird die Teamarbeit und die Effizienz der Workflows verbessern, weshalb jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sich darauf vorzubereiten, damit Sie nicht hinter Ihren Mitbewerbern zurückbleiben.

🎥 Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, was Super Agents für Sie zu erledigen haben:

Regelbasierte Automatisierungen

Über die KI-Unterstützung hinaus können Sie mit ClickUp Automations regelbasierte Workflows erstellen. Diese Automatisierungen sind Auslöser für Aktionen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, z. B. wenn sich ein Status ändert, ein Fälligkeitsdatum erreicht wird oder ein neuer Mitarbeiter hinzugefügt wird. So laufen Prozesse reibungslos im Hintergrund ab, sodass sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann.

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen und was Sie automatisieren können? Wählen Sie ein Rezept aus der Bibliothek mit über 100 vorgefertigten Automatisierungsvorlagen in ClickUp. Oder erstellen Sie eine Automatisierung mithilfe von Befehlen in natürlicher Sprache mit ClickUp Brain!

Als Auslöser dienen ClickUp-Automatisierungen, die die richtigen Aktionen automatisch auslösen und für reibungslose Abläufe sorgen

Focalboard hingegen bietet keine nativen KI-Features oder integrierte Automatisierung. Da es sich um ein schlankes Open-Source-Tool handelt, müssen Sie Ihr gesamtes Aufgabenmanagement (von der Aktualisierung des Status bis zur Erstellung wiederkehrender Workflows) manuell erledigen.

⚠️Sie können versuchen, über die API von Focalboard benutzerdefinierte Automatisierungen zu erstellen. Die Plattform bietet jedoch keine vorgefertigten intelligenten Funktionen, die dazu beitragen, die Arbeitsbelastung Ihres Teams zu verringern.

🏆 Das Fazit: ClickUp verschafft Teams, die ihre Produktivität steigern möchten, dank integrierter KI und Automatisierung einen klaren Vorteil. Focalboard ist ideal für Teams, die mit manuellen Prozessen vertraut sind oder über die Ressourcen verfügen, um ihre eigenen benutzerdefinierten Lösungen zur Workflow-Automatisierung zu entwickeln.

📮ClickUp Insight: 88 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen KI für ihre privaten Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich davor, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse? Fehlende nahtlose Integration, Wissenslücken oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Aber was wäre, wenn KI bereits in Ihrem Workspace integriert und sicher wäre? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Eingaben in natürlicher Sprache und löst damit alle drei Bedenken hinsichtlich der KI-Einführung, während er Ihre Chats, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Workspace miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit nur einem Klick!

📮ClickUp Insight: 88 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen KI für ihre privaten Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich davor, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse? Fehlende nahtlose Integration, Wissenslücken oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Aber was wäre, wenn KI bereits in Ihrem Arbeitsbereich integriert und sicher wäre? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Eingaben in natürlicher Sprache und löst damit alle drei Bedenken hinsichtlich der KI-Einführung, während er Ihren Chat, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Workspace miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit nur einem Klick!

Ansichten für Aufgaben- und Projektmanagement

Eine Einheitsansicht funktioniert nicht für alle. Ihre Ingenieure bevorzugen vielleicht einfache Listen, während Ihr Projektmanagement wahrscheinlich Gantt-Diagramme für die Zeitleiste benötigt. Dies zwingt alle zu frustrierenden Umgehungslösungen mit Tabellenkalkulationen und anderen Tools.

ClickUp Views lösen dieses Problem, indem sie es Ihnen ermöglichen, dieselben Daten in verschiedenen Formaten zu visualisieren, ohne Ihre Projekte neu strukturieren zu müssen. Sie können je nach Ihrer spezifischen Rolle zwischen einer Übersicht über das Ressourcenmanagement auf hoher Ebene und einer einfachen Checkliste wechseln.

Wählen Sie aus über 15 Ansichten für Projekte in ClickUp

Wählen Sie aus über 15 verschiedenen Ansichten. Hier finden Sie eine Übersicht über einige davon:

ClickUp-Listenansicht : Organisieren Sie Aufgaben mit flexiblen Sortier- und Gruppierungsfunktionen, um auf einen Blick zu sehen, wo Ihre Arbeit gerade steht

ClickUp-Board-Ansicht : Verwalten Sie Ihren Workflow über eine klassische Kanban-Oberfläche zur Nachverfolgung des Fortschritts anhand benutzerdefinierter Status

ClickUp-Gantt-Diagramm-Ansicht : Erstellen Sie Zeitleisten für Projekte und verwalten Sie Abhängigkeiten, um den kritischen Pfad zu identifizieren und Engpässe zu vermeiden

ClickUp-Kalenderansicht : Koordinieren Sie Termine und planen Sie Aufgaben auf einer visuellen Oberfläche, die mit dem Kalender Ihres Teams synchronisiert wird

ClickUp-Zeitleiste-Ansicht : Erstellen Sie visuelle Roadmaps, um Stakeholder über Prioritäten des Teams und Projektänderungen auf dem Laufenden zu halten

ClickUp-Tabellenansicht : Erstellen Sie blitzschnelle Datenbanken zur Verwaltung von Budgets, Beständen oder Client-Informationen mit anpassbaren Feldern

ClickUp Mindmap-Ansicht : Skizzieren Sie Ideen auf einer visuellen Leinwand und wandeln Sie diese Entwürfe direkt in nachverfolgbare Aufgaben um

Mit ClickUp können Sie benutzerdefinierte Konfigurationen speichern und mit Ihrem Team teilen. So stellen Sie sicher, dass alle auf dieselben gefilterten Daten zugreifen, ohne diese von Grund auf neu einrichten zu müssen. Jede Ansicht bietet detaillierte Filter-, Sortier- und Gruppierungsoptionen, sodass Sie sich auf bestimmte Projektdetails konzentrieren können.

Benutzerdefinierte Felder unterstützen diese Flexibilität. Mit ihnen können Sie für Ihren Workflow spezifische Datenpunkte direkt in jeder beliebigen Ansicht verfolgen.

ClickUp-Aufgaben sind Ihre erste Wahl, um größere, komplexe Projekte in überschaubare Aktionspunkte aufzuteilen. Mit Unteraufgaben und ClickUp-Aufgaben-Checklisten behalten Sie selbst die kleinsten Details im Blick. Gleichzeitig können Sie mithilfe von benutzerdefinierten Status die genaue Phase jedes einzelnen Arbeitsschritts überwachen: Zu erledigen, In Bearbeitung, erledigt … und alles dazwischen.

Erfassen Sie die Zeit in ClickUp-Aufgaben und erstellen Sie gleichzeitig benutzerdefinierte Felder für eine vollständige Übersicht über den Workflow

Bei zeitkritischen Aufgaben ermöglichen Ihnen die integrierte Zeiterfassung und eine Gantt-Ansicht per Drag-and-Drop, Aufgabenabhängigkeiten abzubilden und Zeitleisten spontan anzupassen. So bleibt der Kontext einheitlich und zugänglich, ganz gleich, ob Sie eine einfache Liste mit Aufgaben oder eine abteilungsübergreifende Produkteinführung verwalten.

Im Gegensatz zu den umfangreichen Ansichten von ClickUp konzentriert sich Focalboard auf vier Kernansichten: Kanban, Tabelle, Kalender und Galerie. Wie zu erwarten, eignen sich diese Ansichten besser für die einfache Nachverfolgung von Projekten als für komplexes Projektmanagement.

Das Kanban-Board dient als primärer Workspace, in dem Karten Standardattribute, Checklisten und Kommentare enthalten.

🏆 Das Fazit: ClickUp bietet die erforderliche architektonische Tiefe für abteilungsübergreifende Projekte, bei denen unterschiedliche Perspektiven auf dieselben Daten benötigt werden. Focalboard eignet sich besser für kleinere technische Teams, die ein schlankes Open-Source-Board suchen und keine erweiterten Funktionen wie Gantt-Diagramme oder Workload-Management benötigen.

Wenn Projekt-Unterhaltungen über Slack, E-Mail-Threads und zufällige Aufgabenkommentare verstreut sind, gehen Entscheidungen unweigerlich unter. Ein durchschnittlicher Mitarbeiter umschaltet beispielsweise 1.200 Mal am Tag zwischen Apps hin und her – fast 4 Stunden pro Woche, die er damit verbringt, sich wieder auf die jeweilige Aufgabe einzustellen. Diese Art von „Work Sprawl“ macht es fast unmöglich, alle auf dem Laufenden zu halten oder neue Mitglieder schnell einzuarbeiten.

ClickUp löst dieses Problem, indem es die Zusammenarbeit Ihres Teams in einem einzigen Workspace bündelt, in dem die Kommunikation dank folgender Funktionen stets mit der eigentlichen Arbeit verbunden bleibt:

ClickUp Chat : Führen Sie Echtzeit-Unterhaltungen in Direktnachrichten oder speziellen Kanälen, die mit Ihren Projekten und Aufgaben verknüpft sind, sodass Sie nie zu einer anderen App wechseln müssen Führen Sie Echtzeit-Unterhaltungen in Direktnachrichten oder speziellen Kanälen, die mit Ihren Projekten und Aufgaben verknüpft sind, sodass Sie nie zu einer anderen App wechseln müssen

Aufgabenkommentare : Halten Sie Diskussionen übersichtlich mit Thread-Antworten, Anhängen und Halten Sie Diskussionen übersichtlich mit Thread-Antworten, Anhängen und @Erwähnungen , um bestimmte Mitglieder des Teams zu benachrichtigen

Verwenden Sie ClickUp @mention überall im Ökosystem, um ein Mitglied des Teams oder einen Super-Agenten zu benachrichtigen

ClickUp Docs: Erstellen und bearbeiten Sie Projektpläne, Notizen zu Meetings und Wikis mithilfe der gemeinsamen Bearbeitung in Echtzeit, damit sichergestellt ist, dass alle mit der aktuellsten Version arbeiten.

ClickUp Whiteboards : Überbrücken Sie die Lücke zwischen Brainstorming und Umsetzung mit einem visuellen Raum für die Zusammenarbeit, in dem Sie Ideen mit einem einzigen Klick in Aufgaben umwandeln können Überbrücken Sie die Lücke zwischen Brainstorming und Umsetzung mit einem visuellen Raum für die Zusammenarbeit, in dem Sie Ideen mit einem einzigen Klick in Aufgaben umwandeln können

ClickUp Clips : Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf, um Feedback zu geben, einen komplexen Prozess zu erklären oder ein kurzes Update freizugeben, ohne ein Live-Meeting abzuhalten Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf, um Feedback zu geben, einen komplexen Prozess zu erklären oder ein kurzes Update freizugeben, ohne ein Live-Meeting abzuhalten

Focalboard bietet im Vergleich dazu grundlegende Funktionen für die Zusammenarbeit auf Aufgabenebene durch Kommentare zu Karten und Anhänge. Es fehlen jedoch integrierte Tools für eine umfassendere Teamkommunikation, die Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit oder visuelles Brainstorming.

Um das gleiche Maß an Konnektivität zu erreichen, setzt Focalboard auf die Integration mit Mattermost oder anderen externen tools. Dabei besteht oft die Gefahr, genau die Silos wieder einzuführen, die ClickUp eigentlich beseitigen soll.

🏆 Das Fazit: ClickUp ist für Teams konzipiert, die das ständige Wechseln zwischen Apps vermeiden und ihre Unterhaltungen sowie die Aufgabenausführung in einer einzigen Ansicht zusammenfassen möchten. Focalboard ist eine zweckmäßige Wahl für einfache Aktualisierungen auf Aufgabenebene, erfordert jedoch die Verwaltung eines separaten Tech-Stacks, um eine sinnvolle teamweite Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Integrationen und Erweiterungen

Wenn sich Ihr Projektmanagement-Tool nicht in den Rest Ihrer Technologie-Infrastruktur integrieren lässt, bleibt Ihr Team in einem Zyklus manueller Dateneingaben stecken. Das Kopieren von Informationen zwischen GitHub, Figma oder Salesforce führt beispielsweise zu Fehlern bei der Versionskontrolle und verpassten Updates.

🧠 Wissenswertes: Manuelle Einträge und Verwaltungsaufgaben kosten US-Unternehmen durchschnittlich 28.500 US-Dollar pro Mitarbeiter und Jahr. Dies macht deutlich, dass der „manuelle Prozess“ nicht nur einen langsamen Workflow darstellt – er ist ein massiver Gewinnverlust.

ClickUp-Integrationen beseitigen diese Reibungsverluste, indem sie als zentrale Schaltstelle für Ihren gesamten Workflow dienen. Mit über 1.000 benutzerfreundlichen Integrationen können Sie den Entwicklungsfortschritt aus GitHub synchronisieren, interaktive Figma-Prototypen einbetten oder Salesforce-Opportunities automatisch in umsetzbare Aufgaben umwandeln.

Führen Sie eine Synchronisierung Ihres gesamten Tech-Stacks mit ClickUp-Integrationen durch

Das Ergebnis? Informationen fließen nahtlos zwischen Ihren Apps, ohne dass jemand manuell eingreifen muss. Und wenn Sie benutzerdefinierte Automatisierungen oder Pipelines für die Datensynchronisierung erstellen müssen, können Ihre Entwickler jederzeit die ClickUp-API nutzen.

Focalboard verfügt über ein deutlich kleineres Integrationsökosystem, wobei der Schwerpunkt auf der nativen Anbindung an Mattermost liegt. Dank seines Open-Source-Charakters und der öffentlichen API ist es einem Entwicklungsteam technisch möglich, jede benötigte Verbindung selbst zu erstellen. Dies erfordert jedoch erhebliche interne Ressourcen und laufenden Wartungsaufwand.

🏆 Das Fazit: ClickUp eignet sich besser für Teams, die auf eine Vielzahl kommerzieller Apps angewiesen sind und die Automatisierung des Datenflusses sofort umsetzen möchten. Focalboard bietet ein hohes Maß an Erweiterbarkeit für technische Teams, die es vorziehen, ihr eigenes privates Integrationsökosystem aufzubauen und zu pflegen.

Bereitstellung und Datenhoheit

In vielen Unternehmen stehen Zusammenarbeit und Sicherheit oft im Widerspruch zueinander. Teams wünschen sich gemeinsame Dokumente, schnellere Aktualisierungen und Koordination in Echtzeit. Sicherheitsteams stellen andere Fragen: Lässt sich das in einer Air-Gapped-Umgebung betreiben? Wo werden die Daten gespeichert?

Die eigentliche Herausforderung besteht nicht darin, ein neues tool einzuführen. Es geht darum, eines zu finden, das moderne Zusammenarbeit ermöglicht, ohne die Datenhoheit zu beeinträchtigen.

ClickUp erspart Ihnen die hohen Betriebskosten eines Selbsthostings. Es bietet Sicherheit auf Niveau eines Unternehmens ohne den Wartungsaufwand für die Verwaltung eines Servers. Die Plattform wird auf Amazon Web Services (AWS) gehostet und ist SOC 2-konform. Ihre Daten sind durch End-to-End-Verschlüsselung geschützt.

So können Sie einen leistungsstarken SaaS-Workspace bereitstellen und gleichzeitig strenge Standards der Sicherheit erfüllen. Die Verantwortung für Patches, Leistung und die Stabilität der Infrastruktur können Sie an ein spezielles Team für Sicherheit abgeben.

Für Teams, bei denen Selbsthosting unverzichtbar ist, bietet Focalboard jedoch vollständige Datenhoheit. Es ist für die selbst gehostete Bereitstellung mit Docker oder anderen Methoden konzipiert und gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Daten und Infrastruktur. Dies ist ein entscheidender Vorteil für Unternehmen mit strengen Anforderungen an den Datenstandort.

Der Nachteil ist jedoch eine erhebliche Zunahme der internen Verantwortung; Ihr Team wird zum alleinigen Anbieter für jedes Sicherheitsupdate, jedes Datenbank-Backup und jeden Infrastruktur-Patch.

🏆 Das Fazit: Dies ist der deutlichste Kompromiss zwischen den beiden tools. Entscheiden Sie sich für ClickUp, wenn Sie eine sichere, konforme Cloud-Infrastruktur benötigen, die automatisch auf dem neuesten Stand bleibt. Wählen Sie Focalboard, wenn absolute Datenhoheit für Sie Priorität hat und Sie über die technischen Ressourcen verfügen, um Ihre eigene Serverumgebung zu verwalten.

Sollten Sie sich für Focalboard oder ClickUp entscheiden?

Eine falsche Entscheidung könnte in sechs Monaten einen mühsamen Migrationsprozess bedeuten, also machen wir es uns einfach. Das richtige Tool hängt ganz von den Prioritäten und technischen Fähigkeiten Ihres Teams ab.

Hier ist eine kurze Liste, die Ihnen bei der Entscheidung helfen soll:

Entscheiden Sie sich für Focalboard, wenn:

Ihr Team lebt und atmet die Open-Source-Projektsoftware “ und möchte die Möglichkeit haben, den Code einzusehen oder zu ändern

Sie haben strenge Anforderungen an die Datenhoheit, die eine selbst gehostete Lösung vorschreiben

Sie verfügen über die technischen Ressourcen, um Bereitstellung, Wartung, Sicherheit und benutzerdefinierte Integrationen zu bewältigen

Ihr Workflow basiert auf einem einfachen Open-Source-Kanban-Board, und Sie benötigen keine erweiterten Features für das Projektmanagement

Sie nutzen bereits Mattermost und suchen ein Tool für das Projektmanagement, das sich nahtlos integrieren lässt

Entscheiden Sie sich für ClickUp, wenn:

Sie benötigen eine integrierte Intelligence-Ebene, um Alles zu bewältigen – vom Erstellen von Projektplänen bis hin zum Aufdecken blockierter Aufgaben

Sie möchten Tools , Dokumentation, Echtzeit-Chat und komplexes Projektmanagement auf einer einzigen Registerkarte zusammenfassen

Sie bevorzugen eine verwaltete Infrastruktur mit Sicherheit auf Enterprise-Niveau gegenüber dem Aufwand des Selbsthostings

Ihr Projektmanagement-Tool muss sich sofort mit gängigen Business-Apps verbinden lassen

Ihr Hauptziel ist es, Kontext-Wildwuchs zu reduzieren und das Hin- und Herwechseln zwischen unzusammenhängenden tools zu vermeiden

Die Entscheidung hängt von einem grundlegenden Kompromiss ab: Legen Sie vor allem Wert auf absolute Datenkontrolle und die Flexibilität von Open Source? Oder bevorzugen Sie einen einheitlichen KI-Workspace, der alles von Projektmanagement bis zur Teamkommunikation abdeckt?

Wenn Sie zu Letzterem tendieren, probieren Sie ClickUp noch heute kostenlos aus. ✨

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Mattermost hat Focalboard übernommen und dessen Funktionen in die Mattermost-Plattform integriert, wobei das Tool in „Mattermost Boards“ umbenannt wurde. Das ursprüngliche eigenständige Focalboard-Projekt ist weiterhin als Open-Source-Software verfügbar, doch die aktive Entwicklung hat sich weitgehend auf die integrierte Mattermost-Lösung verlagert.

ClickUp bietet in seinen Mobil- und Desktop-Apps einen eingeschränkten Offline-Modus, in dem Sie die Ansichten für Aufgaben sehen und neue erstellen können, die durch die Synchronisierung mit dem Internet aktualisiert werden. In vollständig offline oder isolierten Umgebungen ist jedoch eine selbst gehostete Lösung wie Focalboard die bessere Wahl.

Neben Focalboard gehören Kanboard, Wekan und Taiga zu den weiteren beliebten Open-Source-Kanban-Tools. Sie bieten zwar Selbsthosting und grundlegende Board-Funktionen, doch keines verfügt über den All-in-One-Workspace oder die fortschrittlichen KI-Funktionen, die ClickUp bietet.

Focalboard eignet sich am besten für kleine bis mittelgroße technische Teams, die mit der Verwaltung ihrer eigenen Infrastruktur vertraut sind. Es fehlen die Features auf Unternehmensniveau, die große Unternehmen in der Regel benötigen, wie erweiterte Benutzerberechtigungen, Audit-Protokolle, Single Sign-On (SSO) und dedizierter Support.