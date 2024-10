Schließen Sie sich der Bewegung an: 24 Open-Source-Projekte, zu denen Sie im Jahr 2024 beitragen können

Sind Sie neugierig, was Ihre bevorzugte Software so leistungsfähig macht? Die Magie liegt in Open-Source-Projekten, wo die Zusammenarbeit die Innovation vorantreibt.

Egal, ob Sie ein Entwickler sind oder sich einfach nur für Technik interessieren, die riesige Open-Source-Landschaft kann überwältigend sein. Einige Projekte bleiben vielleicht unbemerkt, und Sie möchten Ihre Fähigkeiten nicht in Projekte investieren, die vielleicht in Vergessenheit geraten.

Mein Team und ich haben Open-Source-Tools von maschinellem Lernen bis hin zur Webentwicklung erforscht, und unsere Recherchen haben wertvolle Erkenntnisse gebracht. In diesem Blog werde ich einige coole Open-Source-Projekte auflisten, um sicherzustellen, dass Sie die besten Tools zur Verfügung haben.

Die 24 besten Open-Source-Projekte, an denen man mitarbeiten kann

Das Richtige entdecken open-Source-Tools für das Projektmanagement um einen Beitrag zu leisten, können Sie Ihre Code-Fähigkeiten verbessern und Ihr Netzwerk innerhalb der Open-Source-Gemeinschaft erweitern

Hier sind die 24 besten Open-Source-Projekte, die ideal für neue Mitwirkende sind und Ihnen helfen, Projekte nahtlos zu verwalten

1. ClickUp (Das Beste für benutzerdefiniertes Projektmanagement)

Obwohl ClickUp für Software Teams ist zwar kein Open-Source-Tool im herkömmlichen Sinne, spiegelt aber die grundlegenden Prinzipien der Open-Source-Philosophie wider, wie z. B. Flexibilität, Freigeben, Zusammenarbeit und Engagement für die Gemeinschaft. Seine benutzerfreundliche Oberfläche, die umfangreichen benutzerdefinierten Optionen und die robusten Integrationsmöglichkeiten machen es zu einem erstklassigen tool für das Projektmanagement. ClickUp Projektmanagement bietet erstklassige Funktionen für den Datenschutz und das Freigeben von Daten und stellt sicher, dass es in seinem gesamten Bereich des Projektmanagements keine Probleme gibt. Ähnlich wie bei Open-Source-Projekten, die es Entwicklern ermöglichen, ihre Tools an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen, bietet ClickUp umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Benutzer können Ansichten und Dashboards an ihre Vorlieben anpassen und eine detaillierte Automatisierung mit verschiedenen Apps einrichten.

ClickUp fördert eine kollaborative Umgebung, in der Benutzer Einblicke, Tipps und Best Practices über eine community-Gruppe . Dieser Community-Aspekt spiegelt die Open-Source-Kultur wider, bei der die Benutzer zum Wachstum des Tools beitragen und seine Nutzbarkeit durch das Freigeben von Wissen verbessern.

ClickUp-Benutzer profitieren von einem reichhaltigen Repository an Ressourcen, Tutorials und benutzergenerierten Inhalten, die ihnen helfen, das Potenzial der Plattform zu maximieren.

Darüber hinaus können Entwickler ihre Arbeit durch die Integration mit GitHub oder die Erstellung von Anwendungen mithilfe der ClickUp API verbessern. Dadurch erhalten die Entwickler noch mehr Flexibilität und Kontrolle über die Arbeitsabläufe im Projektmanagement.

*Weiter lesen: Wie können offene APIs Ihre Workflows benutzerdefiniert gestalten?

ClickUp beste Features

behalten Sie alle Metriken des Projekts im Blick, indem Sie Ihre ClickUp Dashboards benutzerdefiniert anpassen

Behalten Sie alle Metriken für Ihr Projekt im Blick, indem Sie Ihre ClickUp Dashboards -Anpassung der Dashboards an die Bedürfnisse Ihres Projekts, um eine umfassende Sichtbarkeit und Überwachung zu ermöglichen.

erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierung zur Anpassung an Ihre Workflows mit ClickUp Automations_

Rationalisieren Sie Open-Source-Projekte und -Workflows mit ClickUp Automatisierungen durch Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wie Status-Updates und Projektübergaben. Diese Funktion erhöht die Effizienz und reduziert manuelle Fehler.

nutzen Sie ClickUp Brain, um Ihre Projektplanung und -verwaltung zu beschleunigen

Schnelle Nachverfolgung Ihrer Projekte durch Nutzung von ClickUp Gehirn um Unteraufgaben auf der Grundlage von Beschreibungen zu generieren, Threads zusammenzufassen und Aufgaben selbstständig zu aktualisieren, wodurch das Projektmanagement reibungsloser und intuitiver wird.

zentralisieren Sie Ihre Projektdokumentation mit ClickUp Docs, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten

Halten Sie jedes Mitglied Ihres Teams auf dem Laufenden, indem Sie die Details eines Projekts umfassend dokumentierenClickUp Dokumente Nahtlose Integration mit mehr als 200 Tools wie GitHub, Slack und Google Drive zur Verbesserung der Funktionen und Verbindungen innerhalb Ihres Tech-Stacks mitClickUp-Integrationen *Weiter lesen: Die 10 besten API-Integrationsplattformen zur Rationalisierung Ihrer Geschäfte im Jahr 2024

zusammenarbeit in Echtzeit mit ClickUp Whiteboards, um Brainstorming in strukturierte Projektpläne zu verwandeln

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards zur Erleichterung der Echtzeit-Zusammenarbeit bei strategischen Initiativen und zur Umwandlung von Brainstorming-Sitzungen in umsetzbare Aufgaben für Projekte.

ClickUp Limits

Das Freemium-Modell kann einige fortgeschrittene Features limitieren, so dass Benutzer auf kostenpflichtige Pläne ausweichen müssen

Die Lernkurve könnte für einige Benutzer steil sein

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7/Monat pro Benutzer

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

Auch gelesen: Wir haben die 10 besten Open-Source-Programme für Produktivität getestet

2. Mattermost: Eine flexible Open-Source-Plattform für die Zusammenarbeit

via {\an8}Die meisten_ Mattermost ist eine Open-Source-Plattform für Messaging und Zusammenarbeit, die für Entwickler und Unternehmen entwickelt wurde, die ein sicheres und konfigurierbares Tool für die Kommunikation im Team suchen. Es ermöglicht Teams, Unterhaltungen zu organisieren, Dateien freizugeben und Projekte über integrierte Kanäle und Workflows zu verwalten.

Mattermost beste Features

Stellen Sie Mattermost auf Ihren Servern bereit, um die volle Kontrolle über die Kommunikation und die Sicherheit der Daten Ihres Unternehmens zu behalten

Passen Sie die Funktionen mit Plugins, Integrationen und Bots an und erweitern Sie sie, um die Plattform an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen

Mattermost Limits

Erfordert Selbst-Hosting, was für kleine Teams oder Organisationen ohne dedizierten IT-Support komplex und ressourcenintensiv sein kann

Wichtigste Preise

Kostenlos: Kostenlos

Kostenlos Professionell: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Wichtigste Kritiken und Bewertungen

G2: 4.3/5 (332 Bewertungen)

4.3/5 (332 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (158 Bewertungen)

Maschinelles Lernen und KI

3. TensorFlow: Eine leistungsstarke Open-Source-Plattform für maschinelles Lernen

via TensorFlow TensorFlow ist eine Open-Source-Projektbibliothek, die für numerische Hochleistungsberechnungen entwickelt wurde. Sie bietet ein flexibles Ökosystem, das es Entwicklern ermöglicht, maschinelle Lernmodelle einfach zu erstellen und einzusetzen.

TensorFlow unterstützt verschiedene Anwendungen mit seinen Offene API , die durch umfangreiche API-Dokumentationstools . So können Entwickler ihre Projekte zum maschinellen Lernen leicht benutzerdefiniert anpassen und erweitern.

TensorFlow beste Features

Flexible APIs wie Keras vereinfachen das Modelldesign

Geräteübergreifende Kompatibilität - von Smartphones bis zu Clustern

TensorFlow Einschränkungen

Steile Lernkurve für Anfänger

TensorFlow-Preise

Free verfügbar, da es Open Source ist

TensorFlow-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5 von 5 (60+ Bewertungen)

4.5 von 5 (60+ Bewertungen) Capterra: Bewertung: 4.6 (100+ Bewertungen)

4. PyTorch: Ein vielseitiges tool für maschinelles Lernen

via PyTorch PyTorch ist eine Open-Source-Bibliothek für maschinelles Lernen, die für Anwendungen wie Computer Vision und Verarbeitung natürlicher Sprache bevorzugt wird. Sie eignet sich hervorragend für die Entwicklung und Erforschung von Deep-Learning-Modellen. Sie bietet eine umfassende Reihe von tools, wie z. B. Tensor-Computing mit starker GPU-Beschleunigung und dynamische Berechnungsgraphen für die flexible Modellerstellung.

PyTorch beste Features

TorchScript ermöglicht einen reibungslosen Übergang von der Entwicklung zur Produktion

Multi-GPU Support zur effektiven Skalierung von Projekten

PyTorch-Einschränkungen

Erhöhter Speicherverbrauch im Vergleich zu statischeren Graph-Frameworks

PyTorch-Preise

Free verfügbar, da Open Source

PyTorch Rezensionen und Bewertungen

G2: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

4.6/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. Scikit-learn: Ein robustes Toolkit für maschinelles Lernen in Python

via Scikit-learn Scikit-learn ist eine Python-Bibliothek, die einfache und effiziente Data-Mining- und Analyse-Tools bereitstellt. Sie baut auf NumPy, SciPy und Matplotlib auf, ist für jedermann zugänglich und in verschiedenen Kontexten wiederverwendbar. Scikit-learn ist Open Source unter der BSD-Lizenz und eignet sich für die kommerzielle Nutzung.

Scikit-learn beste Features

Umfassendes Toolkit für maschinelles Lernen für Klassifizierung, Regression, Clustering und Dimensionalitätsreduktion

Nahtlose Integration in den wissenschaftlichen Stack von Python

Einschränkungen von Scikit-Learn

Kein nativer Support für Deep-Learning-Bibliotheken

Scikit-learn Preise

Free verfügbar, da Open Source

Scikit-learn Kritiken und Bewertungen

G2: 4.8 von 5 (50+ Bewertungen)

4.8 von 5 (50+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Webentwicklung

6. Django: Ein High-Level-Framework für die schnelle Webentwicklung

{vom *[{\an8}Django]( https://www.djangoproject.com/)* Flask, ein Mikro-Web-Framework für Python, ist perfekt für Anfänger. Es ist leichtgewichtig und dennoch leistungsstark und ermöglicht es Benutzern, Webanwendungen schnell zu erstellen. Flask basiert auf dem Werkzeug WSGI-Toolkit und der Jinja-Vorlagen-Engine und stützt sich auf das Click CLI-Toolkit für seine Befehlszeilenfunktionen.

Flask beste Features

Einfach zu verwendendes und erweiterbares Framework für die Anwendungsentwicklung

Minimale Frameworks bieten eine geringe Kernkomplexität und ermöglichen gleichzeitig umfangreiche Erweiterungen

Flask Limitierungen

Minimalistischer Kern kann zahlreiche Erweiterungen für große Anwendungen erfordern

Flask-Preise

Free verfügbar, da Open Source

Flask-Rezensionen und -Bewertungen

G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: Bewertung: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

8. React: Eine robuste Bibliothek zur Erstellung von Benutzeroberflächen

via React React ist die maßgebliche Bibliothek für die Erstellung von Web- und nativen Benutzeroberflächen und bietet unübertroffene Flexibilität im Entwicklungsprozess. Dieses tool steigert die Produktivität der Entwickler durch die Verwendung von JavaScript, einer vielseitigen Programmiersprache. Seine GitHub-Integration funktionen rationalisieren Entwicklungsabläufe und fördern die Zusammenarbeit.

React beste Features

Modularer, wartbarer Code mit komponentenbasierter Architektur

JSX-Syntax vereinfacht das Schreiben und Verstehen von Code durch direkte Integration von UI-Logik

React-Einschränkungen

Benutzer haben von gelegentlichen Herausforderungen bei der Integration komplexer nativer Module in React Native berichtet

React-Preise

Free verfügbar, da es Open Source ist

React Rezensionen und Bewertungen

G2: 4.5/5 (130 Bewertungen)

4.5/5 (130 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Vue.js: Ein progressives JavaScript-Framework zur Erstellung von Webschnittstellen

via Vue.js Vue.js ist als progressives JavaScript-Framework bekannt, das für die Erstellung von Benutzeroberflächen entwickelt wurde. Es bietet die Einfachheit der Integration wie eine Bibliothek und die robusten Features eines vollwertigen Frameworks, wodurch es für alles geeignet ist, von kleinen Anwendungen bis hin zu großen Projekten auf Unternehmensebene.

Vue.js beste Features

Intuitive API und erstklassige Dokumentation für eine einfache Einführung

Reaktives und Compiler-optimiertes Rendering, um den Bedarf an manueller Optimierung zu minimieren

Vue.js Einschränkungen

Neu auf dem Markt mit einigen Herausforderungen in komplexen Szenarien

Vue.js Preise

Free verfügbar, da es Open Source ist

Vue.js Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (20+ Bewertungen)

4.8/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (10+ Bewertungen)

DevOps und Automatisierung

10. Jenkins: Ein führender Server für die Automatisierung der skalierbaren Softwareentwicklung

via {\an8}Jenkins Jenkins ist ein Open-Source-Server für die Automatisierung, mit dem Sie Tools und Projekte jeder Größenordnung bereitstellen, automatisieren und erstellen können. Dieses tool ist bekannt für seinen umfangreichen Support durch die Mitglieder der Community und seine Fähigkeit, komplexe workflows effizient zu handhaben.

Die besten Features von Jenkins

Umfangreiches Plugin-Ökosystem für die Integration von CI/CD-Toolchains

Skalierbare verteilte Architektur für die Verwaltung größerer Workloads

Jenkins-Einschränkungen

Konfiguration kann eine Herausforderung sein

Die Benutzeroberfläche kann sich im Vergleich zu modernen Tools veraltet anfühlen

Jenkins-Preise

Free verfügbar, da es sich um Open Source handelt

Jenkins Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

4.4/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (550+ Bewertungen)

11. Ansible: Eine leistungsstarke Automatisierung für IT-Prozesse

via {analog} Ansible ist ein ideales Open-Source-IT-Automatisierungstool zur Vereinfachung von Bereitstellung, Konfigurationsmanagement, Anwendungsbereitstellung und vielen anderen IT-Prozessen. Die Red Hat® Ansible Automatisierung Platform erweitert ihr robustes Framework durch die Integration zahlreicher vorgelagerter Projekte in eine einheitliche Enterprise-Lösung für erweiterte Automatisierungsanforderungen.

Ansible beste Features

Umfassende Automatisierung von IT-Prozessen über mehrere Umgebungen und Systeme hinweg zur Steigerung der Effizienz

Einfache Handhabung komplexer Vorgänge mit einer umfangreichen Bibliothek von vorgefertigten Modulen für Skalierbarkeit

Ansible Einschränkungen

Steile Lernkurve für erweiterte Features und umfangreiche Automatisierungsszenarien

Ansible Preise

Free verfügbar, da es sich um Open Source handelt

Ansible Rezensionen und Bewertungen

G2: 4.6/5 (270+ Bewertungen)

4.6/5 (270+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

12. Kubernetes: Ein leistungsstarker Orchestrator für containerisierte Anwendungen

via Kubernetes Kubernetes, oder K8s, revolutioniert die Verwaltung von containerisierten Anwendungen durch seine robusten Automatisierungsfunktionen. Als Eckpfeiler von modernem DevOps zeichnet sich Kubernetes durch die Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung komplexer Anwendungen aus.

Kubernetes beste Features

Reibungslose Übergänge und schnelle Wiederherstellung nach Unterbrechungen durch automatisierte Rollouts und Rollbacks

Effiziente Vernetzung ohne Änderung des Codes der Anwendung durch Service Discovery und Lastausgleich

Kubernetes-Einschränkungen

Die von Benutzern berichtete Komplexität der Verwaltung macht das Tool anfangs schwierig zu handhaben

Kubernetes-Preise

Free verfügbar, da es sich um Open Source handelt

Kubernetes Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (130+ Bewertungen)

4.6/5 (130+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Datenverwaltung und -analyse

13. Elasticsearch: Eine dynamische Such- und Analysemaschine

via {\an8}Elasticsearch_ Elasticsearch ist eine verteilte, RESTful-Such- und Analyse-Engine, die für ihre Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und die Fähigkeit, verschiedene Datentypen zu verarbeiten, bekannt ist. Als Kernkomponente des Elastic Stack unterstützt Elasticsearch eine Vielzahl von Anwendungsfällen, darunter die Überwachung von Protokollen und Infrastrukturen, die Überwachung der Anwendungsleistung und vieles mehr.

Elasticsearch beste Features

Bereitstellung von Suchfunktionen über verschiedene Datentypen hinweg für Echtzeit-Performance

Gewinnung von Erkenntnissen aus erweiterten Analysen durch Echtzeitsuche und -aggregation

Elasticsearch Einschränkungen

Limitierter Support für KNN-Abfragen im Vergleich zu Standard-Volltext-Suchen

Benötigt detaillierte Beispiele und Tutorials für neue Benutzer, insbesondere zur Implementierung von Crawlern

Preise von Elasticsearch

Standard: $95/Monat

$95/Monat Gold: $109/Monat

$109/Monat Platin: $125/Monat

$125/Monat Enterprise: 175 $/Monat

Elasticsearch Rezensionen und Bewertungen

G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

via {\an8}Apache Kafka_ Apache Kafka ist ein Kraftpaket im Bereich Daten-Streaming. Als Open-Source-Plattform für das verteilte Streaming von Ereignissen ermöglicht es hochleistungsfähige Datenpipelines zur Optimierung von Analysen und Datenintegration. Apache Kafka fördert die Beteiligung der Community, und die Aufrechterhaltung seiner robusten Architektur erfordert häufig einen Pull Request von weltweit mitwirkenden Personen.

Beste Features von Apache Kafka

Schnelle Nachrichtenübermittlung mit geringer Latenzzeit über verteilte Systeme für hohen Durchsatz

Umfangreiche Netzwerke, die täglich Billionen von Nachrichten und Petabytes an Daten verarbeiten und die Skalierbarkeit unterstützen

Apache Kafka Einschränkungen

Limitierter Python Support kann die Nutzbarkeit für einige Entwickler einschränken

Pache Kafka Preise

Free verfügbar, da Open Source

Apache Kafka Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (110+ Bewertungen)

4.5/5 (110+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

via PostgreSQL Mit über 35 Jahren aktiver Entwicklung hat sich PostgreSQL einen guten Ruf für seine Zuverlässigkeit, Feature-Stabilität und Leistung erworben. PostgreSQL unterstützt einen breiten Bereich von fortschrittlichen Datentypen und Features zur Leistungsoptimierung, die für die effiziente Verarbeitung großer Datenmengen entscheidend sind.

PostgreSQL beste Features

Datengenauigkeit und -konsistenz mit robustem Transaktional Support und starken Integritätsgarantien

Hochgeschwindigkeitsdatenabfrage durch umfangreiche Indexierungsoptionen und einen leistungsstarken Abfrageoptimierer

PostgreSQL-Einschränkungen

Erfordert mehr Integration mit weit verbreiteten Open-Source-Anwendungen für erweiterte Funktionen

PostgreSQL-Preise

Als kostenlose Open-Source-Software verfügbar

PostgreSQL Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (630 Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (410 Stimmen)

Betriebssysteme

16. Linux-Kernel: Der Kern von Linux-Betriebssystemen

via Linux Kernel Der Linux-Kernel ist die zentrale Komponente von Linux-Betriebssystemen und dient als wichtiger Vermittler zwischen Hardware und Prozessen. Er verwaltet Systemressourcen und vereinfacht komplexe Interaktionen, um eine effiziente Leistung zu gewährleisten. Der Kernel wurde unter Berücksichtigung der Sicherheit entwickelt und ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit und Flexibilität von Open-Source-Tools.

Linux-Kernel beste Features

Verbesserte Systemstabilität und Leistung durch effiziente Verwaltung von Speicher und Prozessen

Umfangreiches Hardware-Ökosystem mit einem großen Bereich von Gerätetreibern

Linux-Kernel-Einschränkungen

Erfordert tiefgreifende technische Kenntnisse zur benutzerdefinierten Anpassung und Fehlerbehebung

Linux-Kernel-Preise

Free verfügbar, da quelloffen

Linux Kernel Rezensionen und Bewertungen

G2: 4.6/5 (20 Bewertungen)

4.6/5 (20 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

17. SerenityOS: Ein neuer Ansatz für klassische Desktop-Betriebssysteme

via {\an8}SerenityOS_ SerenityOS ist ein Open-Source-Betriebssystem, das eine nostalgische grafische Benutzeroberfläche mit modernen Software-Designprinzipien kombiniert. Es wurde von Grund auf neu entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf einer zusammenhängenden, eng vernetzten Benutzer- und Entwicklergemeinschaft liegt, die seine Fähigkeiten und Stabilität kontinuierlich verbessert.

SerenityOS beste Features

Nostalgisches Benutzererlebnis mit modernem Touch durch eine GUI-Ästhetik im Stil der 90er Jahre

Robuste, flexible und leistungsstarke Systemverwaltung durch einen Unix-ähnlichen Kern

SerenityOS Einschränkungen

Seine Nischen-Benutzerbasis spricht möglicherweise nicht alle Benutzer an, insbesondere diejenigen, die an kommerzielle Mainstream-Betriebssysteme gewöhnt sind

SerenityOS-Preise

Free verfügbar, da es Open Source ist

SerenityOS Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen

Mobile Entwicklung

18. Flutter: Ein vielseitiges Framework für die plattformübergreifende Entwicklung

/via *[_Flatter]( https://flutter.dev/)* Flutter ist ein von Google entwickeltes Open-Source UI-Software-Entwicklungstool zur Entwicklung nativer Anwendungen für Android, Mac, Google Fuchsia, iOS, Linux, Windows und das Web aus einer einzigen Codebasis. Dieses Tool ist dafür bekannt, dass es Entwicklern hilft, attraktive, nativ kompilierte Tools und Anwendungen zu erstellen.

Flutter beste Features

Hohe Leistung durch Kompilierung in ARM-, Intel-Maschinencode und JavaScript für schnelle Ausführung auf allen Geräten

Bereitstellung für mehrere Plattformen aus einer einzigen Codebasis, einschließlich iOS, Android, Web und Desktop

Flutter-Einschränkungen

Die Leistung bleibt derzeit hinter nativen Plattformen wie Kotlin oder Swift zurück, was den Bedarf an weiterer Entwicklung verdeutlicht

Flutter-Preise

Free verfügbar, da es Open Source ist

Flutter Rezensionen und Bewertungen

G2: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

4.6/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (70+ Bewertungen)

19. React Native: Ein leistungsstarkes Framework für die Entwicklung mobiler Apps

via React Native React Native wurde von Facebook entwickelt und dient der Erstellung nativer mobiler Apps mit JavaScript und React. Es ermöglicht Entwicklern, Code einmal zu schreiben und ihn auf Android- und iOS-Plattformen bereitzustellen, was die Entwicklungszeit und -kosten erheblich reduziert und gleichzeitig eine hohe Leistung und Benutzerfreundlichkeit gewährleistet.

Die besten Features von React Native

Plattformübergreifende mobile Anwendungen mit einer einzigen Code-Basis

Umfangreiches Ökosystem von Bibliotheken und Tools zur Verbesserung der Funktionen von Apps

React Native Einschränkungen

Die Leistung kann hinter echten nativen Apps zurückbleiben, insbesondere bei komplexen oder grafikintensiven Anwendungen

React Native Preise

Free verfügbar, da es sich um Open Source handelt

Rezensionen und Bewertungen von React Native

G2: 4.5/5 (130 Bewertungen)

4.5/5 (130 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

E-Commerce und Business Lösungen

20. ERPNext: Das agilste ERP der Welt

via ERPNext ERPNext wird weithin als eine der besten kostenlosen und quelloffenen ERP-Software angesehen. Das Tool bietet eine abschließende Suite von Business Management Tools, von der Finanzbuchhaltung bis hin zu CRM und Fertigung. Dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten ist es die bevorzugte Wahl von über 10.000 Unternehmen weltweit.

Die besten Features von ERPNext

Umfassendes ERP-System mit über 1.000 Modulen zur Rationalisierung von Geschäftsabläufen

Finanzbuchhaltung und Berichterstellung in Echtzeit für mehr Transparenz und Kontrolle

ERPNext Einschränkungen

Die unzureichende Nutzung von Schlüsselmodulen in einigen Implementierungen kann den Zugriff auf wertvolle Features und Erkenntnisse limitieren

ERPNext-Preise

Kleines Business: $52/Monat für Teams mit etwa 50 Mitarbeitern

$52/Monat für Teams mit etwa 50 Mitarbeitern Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ERPNext Rezensionen und Bewertungen

G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (130+ Stimmen)

21. Bagisto: Das vielseitige Laravel E-Commerce-Framework

/via_ {\an8}Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll Bagisto ist eine Open-Source-E-Commerce-Plattform, die auf Laravel und Vue.js basiert. Sie hilft Geschäften, ihre Online-Shops zu etablieren oder zu erweitern. Mit verschiedenen anpassbaren Features und einer intuitiven Schnittstelle unterstützt Bagisto Marktplätze, mobile Apps, Blockchain und Headless-Commerce-Anwendungen, die alle von Generative KI angetrieben werden.

Bagisto beste Features

Dynamische mobile Plattform synchronisiert Produkte und Kategorien in Echtzeit

Umfassende Suite von Tools für effizientes Reihenfolge-Management und verbesserte Kundeninteraktion

Bagisto Einschränkungen

Neuere Benutzer nutzen möglicherweise nicht alle verfügbaren Module vollständig, was zu einer unzureichenden Nutzung der Plattform führt

Bagisto-Preise

Free verfügbar, da Open Source

Bagisto Rezensionen und Bewertungen

Nicht genug Bewertungen

22. Odoo: Eine umfassende Suite für Business Management

via {\an8}Ich habe keine Ahnung Odoo ist eine quelloffene All-in-One-Business-Software, die einen Bereich von Anwendungen zur Rationalisierung und Automatisierung von Geschäftsabläufen bietet. Die modulare Architektur von Odoo ermöglicht es Benutzern, mit grundlegenden Modulen zu beginnen und weitere hinzuzufügen, wenn ihr Geschäft wächst. Odoo wird häufig für CRM, E-Commerce, Buchhaltung, Inventar, Verkaufsstellen und Projektmanagement eingesetzt.

Odoo beste Features

Nahtlose Benutzererfahrung kombiniert alle Funktionen des Geschäfts durch umfassende Integration

Die benutzerdefinierten Optionen in Odoo Studio ermöglichen die Anpassung der Lösungen an die spezifischen Anforderungen des Geschäfts

Odoo Limitierungen

Non-Profit-Organisationen haben mit der Komplexität von Odoo bei der Verwaltung von Spenden zu kämpfen, da es Rechnungs- und Verkaufsmodule verwendet, die nicht für diese Aufgaben optimiert sind

Odoo Preise

One App Free-Plan: $0

$0 Standard Plan: $31.10/Monat pro Benutzer

$31.10/Monat pro Benutzer Benutzerdefinierter Plan: $46.80/Monat pro Benutzer

Odoo Bewertungen und Beurteilungen

G2: 4.2/5 (260+ Bewertungen)

4.2/5 (260+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (940 Bewertungen)

Bildungsprojekte

23. freeCodeCamp: Eine führende Plattform für die Ausbildung im Bereich Code

via freeCodeCamp freeCodeCamp ist eine gemeinnützige Organisation, die kostenlose, interaktive Code-Lektionen und andere Projekte anbietet, um Menschen dabei zu helfen, Webentwicklung zu lernen und Zertifizierungen in verschiedenen Programmierdisziplinen zu erwerben. Mit seinem umfangreichen Lehrplan können Sie grundlegende HTML- und CSS-Kenntnisse bis hin zu komplexen Themen und Technologien wie maschinelles Lernen und Informationssicherheit erwerben.

freeCodeCamp beste Features

Möglichkeit, ein Portfolio mit realen Projekten zu erstellen, um Kompetenzen und Fähigkeiten durch projektbasiertes Lernen zu demonstrieren

Lebendige Gemeinschaft von Lernenden und Experten für Unterstützung, Mentorenschaft und Zusammenarbeit freeCodeCamp Limits

Die fehlende Struktur des selbstbestimmten Lernens kann eine Herausforderung für Studenten sein, die sich in einer eher traditionellen Lernumgebung wohl fühlen

FreeCodeCamp Preise

Free verfügbar, da Open Source

freeCodeCamp Rezensionen und Bewertungen

Nicht genug Bewertungen

24. Open edX: Eine weitreichende Lernplattform für unterschiedliche Bildungsbedürfnisse

via {\an8}Open edX_ Open edX ist eines der sicheren, hoch skalierbaren Open-Source-Projekte, das von Universitäten, Unternehmen und Regierungsorganisationen weltweit genutzt wird. Es wurde entwickelt, um verschiedene Lernerfahrungen zu vermitteln, einschließlich massiver offener Online-Kurse (MOOCs), kleiner privater Online-Kurse und Schulungen für Unternehmen.

Open edX beste Features

Fesselnde Online-Lernerfahrungen in verschiedenen Formaten, wie MOOCs und Unternehmensschulungen

Verbesserte Einbindung der Benutzer durch interaktive Inhalte, Multimedia-Integration und Echtzeit-Kommunikationstools

Einschränkungen von Open edX

Die Open edX Community Edition kann zusätzliche Plugins oder benutzerdefinierte Entwicklungen erfordern, um spezielle Anforderungen zu erfüllen, was die Komplexität und den Zeitaufwand für maßgeschneiderte Implementierungen erhöhen kann

Preise von Open edX

Free verfügbar, da es sich um Open Source handelt

Open edX Rezensionen und Bewertungen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.8/5 (80+ Stimmen)

Starten Sie Ihr Projekt mit dem richtigen Open-Source tool-ClickUp

Bei der Entwicklung von Open-Source-Software sind nicht alle Tools gleich. Sie können den entscheidenden Unterschied bei der Förderung von Innovation und Zusammenarbeit ausmachen. Jedes der erwähnten Open-Source-Projekte bietet einzigartige Vorteile, aber ClickUp hebt sich von den anderen ab.

Es ist mehr als nur eine Verwaltungsplattform - es ist eine flexible, anpassbare Lösung, die die Zusammenarbeit im Team verbessert und die Arbeitsabläufe in Projekten rationalisiert, insbesondere für Entwickler, die in Open-Source-Umgebungen arbeiten.

Was ClickUp besonders leistungsfähig macht, ist seine Fähigkeit, sich an den zentralen Werten von Open-Source zu orientieren - Transparenz, Zusammenarbeit und Anpassungsfähigkeit. Es lässt sich mühelos in verschiedene Entwicklungs-Workflows integrieren, von kleinen Teams bis hin zu Großprojekten, und ermöglicht es den Benutzern, Aufgaben zu verwalten, Prozesse zu automatisieren und den Fortschritt einfach nachzuverfolgen.

Egal, ob Sie an einem persönlichen Projekt arbeiten oder einen Beitrag zu einer globalen Initiative leisten, ClickUp bietet die Struktur und die tools, die Sie brauchen, um effizient und organisiert zu bleiben.

Angesichts der rasanten Entwicklung im Open-Source-Bereich ist ein zuverlässiges Tool wie ClickUp entscheidend, um wettbewerbsfähig zu bleiben und Innovationen voranzutreiben. Sind Sie bereit, Ihre Strategien für das Projektmanagement zu optimieren? Registrieren Sie sich bei ClickUp und erleben Sie, wie es Ihre Open-Source-Projekte transformiert.