Die 10 besten GitHub-Integrationen für die kollaborative Code-Entwicklung

GitHub ist ein Paradies für Entwickler. Entwickler speichern und verwalten ihren Code in verteilten GitHub Repositorys, so dass mehrere Mitwirkende gleichzeitig an dem Projekt arbeiten können. Diese kollaborative Vorgehensweise verbessert die Produktivität durch 22% , beschleunigt die Behebung von Schwachstellen um das 7-fache und verkürzt die Einführungszeit um 80 %.

Als Versionskontrollsystem ermöglicht es Entwicklern, Änderungen nachzuverfolgen und zu überprüfen, Bereiche zu verwalten und Codes zusammenzuführen. Möglich wird dies durch Features wie Nachverfolgung von Problemen, Pull Requests, Projektmanagement und mehr.

Bei solch greifbaren Vorteilen ist es nicht verwunderlich, dass fast 100 Millionen Entwickler die Webplattform nutzen, um mehr als 420 Millionen Projekte zu erstellen, zu entdecken und zu ihnen beizutragen. Obwohl die Plattform floriert, können Sie ihre Möglichkeiten mit GitHub-Integrationen weiter ausbauen.

Worauf sollten Sie bei GitHub-Integrationen achten?

Bevor wir in unsere Liste der besten GitHub-Integrationen eintauchen, möchten wir Ihnen einige Punkte nennen, auf die Sie bei der Auswahl achten sollten. Diese sind:

Kompatibilität : Stellen Sie sicher, dass die Integration mit den von Ihrem Team bevorzugten Programmiersprachen, Frameworks und Tools kompatibel ist. Sie muss sich nahtlos in den bestehenden Tech-Stack einfügen

: Stellen Sie sicher, dass die Integration mit den von Ihrem Team bevorzugten Programmiersprachen, Frameworks und Tools kompatibel ist. Sie muss sich nahtlos in den bestehenden Tech-Stack einfügen Funktionalität : Analysieren Sie die Features und Funktionen, die die Integration bietet. Je nach Ihren Anforderungen benötigen Sie möglicherweise bestimmte Features wie Tools zur Code-Überprüfung, kontinuierliche Integration, automatisierte Tests, kontinuierliche Bereitstellung, Projektmanagement usw

: Analysieren Sie die Features und Funktionen, die die Integration bietet. Je nach Ihren Anforderungen benötigen Sie möglicherweise bestimmte Features wie Tools zur Code-Überprüfung, kontinuierliche Integration, automatisierte Tests, kontinuierliche Bereitstellung, Projektmanagement usw Benutzerfreundlichkeit : Auch wenn sich GitHub-Integrationen an Entwickler richten, sollten sie ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit bieten. Sie sollten einfach einzustellen sein und zur Vereinfachung der Entwicklungsabläufe beitragen

: Auch wenn sich GitHub-Integrationen an Entwickler richten, sollten sie ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit bieten. Sie sollten einfach einzustellen sein und zur Vereinfachung der Entwicklungsabläufe beitragen Dokumentation : Der Zugriff auf die Dokumentation der Plattform hilft Entwicklern, Integrationen einfach, sicher und zuverlässig einzustellen. Suchen Sie nach Optionen, die Folgendes bietenklare und transparente Dokumentation. Glücklicherweise wäre das meiste davon auf dem GitHub Marketplace verfügbar

: Der Zugriff auf die Dokumentation der Plattform hilft Entwicklern, Integrationen einfach, sicher und zuverlässig einzustellen. Suchen Sie nach Optionen, die Folgendes bietenklare und transparente Dokumentation. Glücklicherweise wäre das meiste davon auf dem GitHub Marketplace verfügbar Community-Support : Da GitHub eine blühende Community-Plattform für Softwareentwickler ist, sollte sich dies auch auf die Integrationen übertragen. Suchen Sie nach Integrationen, die eine aktive Community haben. Dieser Aspekt ist von Vorteil, wenn Sie laufenden Support, Fehlerbehebungen und Kompatibilität mit künftigen GitHub-Updates benötigen

: Da GitHub eine blühende Community-Plattform für Softwareentwickler ist, sollte sich dies auch auf die Integrationen übertragen. Suchen Sie nach Integrationen, die eine aktive Community haben. Dieser Aspekt ist von Vorteil, wenn Sie laufenden Support, Fehlerbehebungen und Kompatibilität mit künftigen GitHub-Updates benötigen Skalierbarkeit : Stellen Sie Integrationen ein, die mit Ihren Entwicklungsanforderungen skalierbar sind. Stellen Sie sicher, dass es größere Codebasen hosten und die Zusammenarbeit unterstützen kann, wenn Ihr Team wächst - ohne Kompromisse bei der Leistung

: Stellen Sie Integrationen ein, die mit Ihren Entwicklungsanforderungen skalierbar sind. Stellen Sie sicher, dass es größere Codebasen hosten und die Zusammenarbeit unterstützen kann, wenn Ihr Team wächst - ohne Kompromisse bei der Leistung Sicherheit : Da Integrationen oft eine Schwachstelle darstellen können, sollten Sie auf robuste Sicherheit achten. Stellen Sie sicher, dass die Plattform die besten Integrationspraktiken für Zugriffskontrolle, Datenschutz und Authentifizierung unterstützt, um sensible Daten und Code-Schnipsel zu schützen

: Da Integrationen oft eine Schwachstelle darstellen können, sollten Sie auf robuste Sicherheit achten. Stellen Sie sicher, dass die Plattform die besten Integrationspraktiken für Zugriffskontrolle, Datenschutz und Authentifizierung unterstützt, um sensible Daten und Code-Schnipsel zu schützen Anpassungsfähigkeit : Die Anforderungen Ihres Entwicklungsteams werden sich von Projekt zu Projekt ändern. Sie benötigen benutzerdefinierte Optionen, um Einstellungen zu konfigurieren und Anpassungsfähigkeit in Ihre Entwicklungs-Workflows zu bringen

: Die Anforderungen Ihres Entwicklungsteams werden sich von Projekt zu Projekt ändern. Sie benötigen benutzerdefinierte Optionen, um Einstellungen zu konfigurieren und Anpassungsfähigkeit in Ihre Entwicklungs-Workflows zu bringen Kosten: Bei einigen Integrationen ist der Einstieg kostenlos und die Preisgestaltung erfolgt auf höheren Stufen, die erweiterte Anforderungen beinhalten. Bei anderen ist möglicherweise von Anfang an ein Abonnement erforderlich. Beurteilen Sie das Preismodell in Abhängigkeit von Ihrem Budget und entscheiden Sie sich für das passende Modell

Die 10 besten GitHub-Integrationen für 2024

Hier ist unsere Liste der zehn besten Integrationen, die die folgenden Aspekte hervorheben software-Entwicklung mit GitHub:

1. ClickUp

Die Integration von ClickUp und GitHub ist eine perfekte Ergänzung. ClickUp ist eine Projektmanagement- und Produktivitätsplattform, die mit GitHub integriert wird, um eine nahtlose Zusammenarbeit zu ermöglichen und die Entwicklung zu optimieren.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Funktionen der Plattform, die sie für die Integration mit GitHub geeignet machen:

Aufgabenmanagement

aufgaben effektiv mit ClickUp verwalten

ClickUp bietet robuste Funktionen zur Aufgabenverwaltung, mit denen Teams über ein zentrales Dashboard Aufgaben erstellen, zuweisen und nachverfolgen können. Dieses Feature ist auf GitHub-Probleme und Pull Requests abgestimmt, was die Verwaltung von Entwicklungsaktivitäten und die Priorisierung von Aufgaben auf der Grundlage von Abhängigkeiten erleichtert.

Echtzeit-Zusammenarbeit

zusammenarbeit mit Entwicklungsteams in Echtzeit mit ClickUp

Mit Features wie Kommentieren, Erwähnen und Chatten können Entwicklerteams leichter in Echtzeit kommunizieren und zusammenarbeiten. Auch das Feature zum Freigeben von Dokumenten erweist sich für GitHub als vorteilhaft. Teams können diese kollaborativen Features nutzen, um Code-Änderungen zu diskutieren, Codes zu überprüfen, Feedback auszutauschen und Aktivitäten direkt auf ClickUp zu koordinieren.

ClickUp Universal Search

finden Sie alles von überall mit ClickUp's Universal Search ClickUp Universal Search ermöglicht es Benutzern, im gesamten Entwicklungs-Ökosystem zu suchen, zu sortieren und zu filtern. Von den auf ClickUp hochgeladenen Dokumenten über die GitHub App bis hin zu Repositories und darüber hinaus. Das Wichtigste: Das Universal Search Feature ist äußerst intuitiv und personalisiert Ihre Ergebnisse bei jeder Iteration, um die Suche zu vereinfachen!

Agile Entwicklung

kanban-Boards auf ClickUp für eine effektive Sprint-Planung verwenden

ClickUp bietet Features wie Kanban-Boards und Sprint-Planung, die agile Methoden für die Softwareentwicklung unterstützen. Mit diesen Ansichten für Projekte können Mitglieder des Teams Probleme und Aufgaben auf GitHub bequem verwalten und visualisieren, um agile Praktiken mit DevOps zu verbinden und aktualisierte Versionen schnell und zuverlässig zu veröffentlichen.

Workflow-Anpassung

definieren Sie verschiedene Phasen der Erstellung durch benutzerdefinierte Workflows in ClickUp

ClickUp ermöglicht es Benutzern, anpassbare Workflows zu erstellen, die den Entwicklungsstilen und -prozessen eines Teams entsprechen. Dank dieser Flexibilität kann die Integration mit GitHub entsprechend den individuellen Anforderungen des Teams oder Projekts erfolgen.

Vorlagen für die Softwareentwicklung

Mit ClickUp-Vorlagen die Registerkarte für Änderungsprotokolle im Auge behalten

Entdecken Sie die reichhaltige Bibliothek von ClickUp, die eine Vielzahl von konfigurierbaren Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle und Branchen enthält. Unter den verschiedenen Optionen ist die software-Entwicklungsvorlagen ermöglichen es Ihnen, sofort zu beginnen, anstatt alles von Grund auf neu zu entwickeln.

ClickUp beste Features

Organisieren Sie Ihren Workspace in Space, Ordner und Liste, um eine detaillierte Sichtbarkeit Ihres Projekts zu erhalten

Benutzerdefinierte Aufgaben mit 35+ ClickApps je nach Anforderungen des Projekts, von Sprints bis zur Automatisierung

Visualisieren Sie Ihr Projekt in mehr als 15 Ansichten, damit Ihnen nichts entgeht

Automatisieren Sie Routine- und sich wiederholende Arbeiten mit über 50 Aktionen, Auslösern und Bedingungen

Zusammenarbeit über Whiteboards, Chats, Kommentare, E-Mail und mehr

ClickUp Beschränkungen

Nur Eigentümer und Administratoren können mit Integrationen zu erledigen, Gäste haben keinen Zugang

Es kann zu leichten Überschneidungen bei den Features kommen, die es schwierig machen, die Verantwortlichkeiten zwischen ClickUp und GitHub abzugrenzen

ClickUp-Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7 pro Mitglied pro Monat

: $7 pro Mitglied pro Monat Business : $12 pro Mitglied pro Monat

: $12 pro Mitglied pro Monat Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5.0 (9.389 Bewertungen)

: 4.7/5.0 (9.389 Bewertungen) Capterra: 4.6/5.0 (4.009 Stimmen)

2. Jenkins

Jenkins Dashboard über Wikipedia Jenkins ist ein beliebter Open-Source-Server für die Automatisierung. Er ist besonders nützlich bei der Automatisierung von Build-, Test-, Dokument-, Paket-, Phasen-, Analyse-, Einsatz- und Überprüfungs-Codes während der Entwicklungszyklen.

Sobald Entwickler den Quellcode im GitHub Repository ändern, übernimmt Jenkins automatisch die Auslösung nachfolgender Aktionen, um eine stabile Codebasis zu erreichen.

Jenkins beste Features

Zugriff auf über 1800 Plugins zur Erweiterung und benutzerdefinierten Anpassung von Jenkins an die Anforderungen des Projekts

Verwenden Sie flexible und anpassbare Pipelines als Code, damit Teams den gesamten CI/CD-Prozess beschreiben und versionieren können

Ansicht von Projektstatus, Build-Historie und anderen wichtigen Informationen über ein zentrales Dashboard in Echtzeit

Erstellen und Testen von Aufgaben über mehrere Knoten oder Agenten hinweg, um Aufgaben zu parallelisieren und die Zeitleisten für die Entwicklung zu verkürzen

Teilnahme an öffentlichen Meetings, die jeden Monat stattfinden, um Jenkins zu verbessern

Jenkins-Einschränkungen

Die Architektur mit nur einem Server, die die Ressourcen auf einem einzigen Computer, einer virtuellen Maschine oder einem Container limitiert

Es ist nicht Cloud-basiert, was Probleme mit der Zugänglichkeit aufwirft, insbesondere in einer entfernten Entwicklungsumgebung

Jenkins-Preise

Free

Jenkins Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5.0 (488 Bewertungen)

: 4.4/5.0 (488 Bewertungen) Capterra: 4.6/5.0 (552 Bewertungen)

3. Fortschritt Chef

Fortschritt Chefkoch Dashboard

Progress Chef ist ein Tool für das Konfigurations-, Compliance- und Sicherheitsmanagement innerhalb des Progress Produkt Portfolios. Es wandelt die Infrastruktur in Code um, den die Benutzer für die Konfiguration, Bereitstellung und Verwaltung von Servern automatisieren können.

Teams können die Automatisierung der Anwendungsinfrastruktur rationalisieren, indem sie Chef-Kochbücher und -Konfigurationen in die Versionskontrolle von GitHub einbinden, um Konsistenz, Skalierbarkeit und Nachvollziehbarkeit in verschiedenen Entwicklungsumgebungen zu gewährleisten.

Fortschritt der besten Chef-Features

Definieren und verwalten Sie Infrastrukturkonfigurationen als Code für eine wiederholbare Ressourcenbereitstellung und intuitive Automatisierung

Auswahl aus einer Bibliothek von vorgefertigten Kochbüchern, Ressourcen und Integrationen mit anderen Systemen (zusätzlich zu GitHub) für eine schnelle Bereitstellung

Abschaffung des Konfigurationsmanagements und Einführung von Compliance-Management für eine bessere Konformität

Überprüfen Sie Entwicklungs-Workflows und setzen Sie die Einhaltung geltender Richtlinien für Datensicherheit und Datenschutz sowie gesetzlicher Vorschriften durch

Wählen Sie aus flexiblen Bereitstellungsoptionen, entweder vor Ort, über die Cloud oder in einer hybriden Umgebung

Fortschritt Chef Einschränkungen

Der Master-Knoten von Chef ist nur unter Linux/Unix konfigurierbar, was die Implementierung insbesondere in anderen Umgebungen erschwert

Steile Lernkurve und begrenzte Dokumentation

Fortschritt Chef Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise für Bereitstellungsmodelle und Marktplätze (Azure, AWS, etc.)

Progress Chef Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5.0 (87 Bewertungen)

: 4.2/5.0 (87 Bewertungen) Capterra: 4.3/5.0 (3 Bewertungen)

4. Drohne.io

Drone.io dashboard

Drone.io ist eine Container-native CI/CD-Plattform (Continuous Integration/Continuous Delivery), die Software-Entwicklungspipelines automatisiert. Sie nutzt die Containerisierung, um konsistente und reproduzierbare Aufgaben zur Erstellung und Bereitstellung von Anwendungen in isolierten Umgebungen zu erstellen. Durch die Integration mit GitHub wird die CI/CD-Pipeline durch Automatisierung und Parallelisierung verbessert.

Drone.io beste Features

Arbeit auf allen Betriebssystemen und Architekturen, einschließlich Linux x64, ARM, ARM 64 und Windows x64

Verwendung jeder Sprache, Datenbank oder jedes Dienstes, der innerhalb des Containers funktioniert

Wählen Sie aus Tausenden von gebrauchsfertigen Plugins oder tragen Sie zur Bibliothek bei, indem Sie Ihre eigenen erstellen und einreichen

Passen Sie die Entwicklungsumgebung an, indem Sie Zugriffskontrollen, Genehmigungsworkflows, Erweiterungen der YAML-Syntax, die Verwaltung von Geheimnissen und vieles mehr anpassen

Integrieren Sie GitHub oder seine Alternativen wie Bitbucket, Gitlab, GitHubEnterprise,GitBook, Gogs und mehr

Drone.io Einschränkungen

Erstellungsprotokolle hinken der Erstellung oft um mehrere Sekunden oder sogar Minuten hinterher

Fehlender Support für die Fehlersuche erschwert das Auffinden von Problemen

Drone.io Preise

Free : Open-Source-Edition unter Apache2-Lizenz

: Open-Source-Edition unter Apache2-Lizenz Benutzerdefiniert Preise: Enterprise Edition unter Plyform Small Business Lizenz

Drone.io-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5.0 (21 Bewertungen)

: 4.3/5.0 (21 Bewertungen) Capterra: 4.4/5.0 (3 Bewertungen)

5. CloudBees CodeShip

cI Dashboard von CloudBees Codeship CloudBees CodeShip ist eine Cloud-basierte CI/CD-Plattform, die den Lebenszyklus der Softwareentwicklung vereinfacht und automatisiert. Durch die Verbindung mit GitHub werden Builds und Bereitstellungen als Reaktion auf Ereignisse wie Pull Requests, Commits usw. ausgelöst. Eine solche Automatisierung rationalisiert die Bereitstellungspipeline und beschleunigt die Entwicklungszyklen.

CloudBees CodeShip beste Features

Definieren Sie anpassbare und flexible Pipelines zur Erstellung und Bereitstellung einzigartiger Projekte je nach Anforderungen

Kommunizieren Sie über verschiedene Kanäle wie Slack, E-Mail usw., um eine kollaborative Arbeitsumgebung zu schaffen

Einrichten der Automatisierung und Integration mit GitHub und anderen Projektmanagement-Tools mithilfe der gut dokumentierten API

Automatische Skalierung der Ressourcen durch Nachverfolgung der Build-Anforderungen für eine optimale Ressourcennutzung

Einblicke in die Build-Performance zu erhalten und Teams die Möglichkeit zu geben, die CI/CD-Pipelines zu verfeinern und neu zu gestalten

CloudBees CodeShip-Einschränkungen

Es fehlt die Größe der Community und der Support, den die Konkurrenz zu bieten hat

Limitierte Funktionen, auch in den kostenpflichtigen Versionen

CloudBees CodeShip Preise

CloudBees CodeShip Basic:

Starter : $49 pro Monat

: $49 pro Monat Essential : $99 pro Monat

: $99 pro Monat Power: 399 $ pro Monat

CloudBees CodeShip Pro:

Kleine Instanz Leistung : $75 pro Build pro Monat

: $75 pro Build pro Monat Mittlere Instanz-Leistung : $149 pro Build pro Monat

: $149 pro Build pro Monat Große Instanz-Leistung : $299 pro Build pro Monat

: $299 pro Build pro Monat Große Instanz-Leistung : $599 pro Build pro Monat

: $599 pro Build pro Monat Massive Instanz-Leistung: $1199 pro Build pro Monat

CloudBees CodeShip-Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5.0 (15 Bewertungen)

6. Red Hat Codenvy

Verwalten Red Hat OpenShift Dev Spaces 3.3

Red Hat Codenvy ist eine Cloud-basierte integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), die auf Eclipse Che basiert. Sie ist Teil der Red Hat OpenShift Dev Spaces, die Kubernetes und Container für kollaborative Workspaces nutzen, um Apps zu programmieren, zu erstellen, zu testen und auszuführen.

Durch die Verbindung mit GitHub können Sie die Entwicklungsprozesse durch integriertes Coding, Testen und Deployment in einer konsistenten, sicheren und konfigurationsfreien IDE weiter rationalisieren.

Red Hat Codenvy beste Features

Nutzen Sie die containerisiertecode Editor der dafür sorgt, dass Sie sich auf den Code konzentrieren und nicht auf die Infrastruktur oder die Komplexität der Kubernetes-Verwaltung

Mit der webbasierten IDE, auf die autorisierte Benutzer zugreifen können, können Sie von überall aus Code erstellen, testen oder bereitstellen

Definieren Sie die Entwicklungsumgebung als Code mit devfile, das die Ressourcenzuweisung, Container, Repositories usw. benutzerdefiniert.

Verwenden Sie hochwertige, zertifizierte Tools und Technologien aus der Red Hat-Suite zur Erstellung von Apps auf Unternehmensniveau

Einbindung von Entwicklern in nur zwei Minuten

Red Hat Codenvy Beschränkungen

Erfordert eine beträchtliche Bandbreite für eine nahtlose Bereitstellung, andernfalls kann es langsam und verzögert werden

Die Benutzeroberfläche ist recht klobig und veraltet, was die Arbeit damit erschwert

Red Hat Codenvy Preise

Open-Source und kostenlos

Red Hat Codenvy Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5.0 (64 Bewertungen)

: 4.2/5.0 (64 Bewertungen) Capterra: 4.4/5.0 (465 Bewertungen)

7. Travis CI

Travis CI Dashboard über Software Beratung Travis CI ist ein Cloud-basierter kontinuierlicher Integrationsdienst, der die Erstellung, das Testen und die Bereitstellung von IT-Projekten automatisiert. Durch die Integration mit Versionskontrollsystemen wie GitHub können Sie Builds automatisch als Reaktion auf Änderungen am Repository auslösen. Durch die Integration wird auch sichergestellt, dass die Code-Änderungen auf Konsistenz und Zuverlässigkeit getestet werden, bevor sie mit der Hauptcodebasis zusammengeführt werden.

Beste Features von Travis CI

Verwenden Sie die mehrsprachige Build Matrix für die parallele Ausführung von Builds, um die Zeitleisten für Builds und Tests zu beschleunigen

Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Build-Phasen, einschließlich Tests, Bereitstellung usw., um Entwicklungszyklen je nach Projektanforderungen zu definieren

Wiederverwendung zuvor heruntergeladener Pakete und Artefakte, um Abhängigkeiten zwischenzuspeichern und Build-Zeiten zu beschleunigen

Erstellen und Testen von Pull Requests durch Automatisierung mit nur einem Befehl, um alle Code-Änderungen vor dem Zusammenführen mit der Hauptcodebasis zu bewerten

Gleichzeitiges Ausführen und Testen auf verschiedenen Umgebungen und Betriebssystemen

Travis CI-Einschränkungen

Die benutzerdefinierten Optionen sind ziemlich limitiert, insbesondere im Vergleich zu Alternativen wie Jenkins

Es bietet zwar umfassende Test- und Debugging-Berichte, diese sind jedoch nicht klar und aufschlussreich

Preise für Travis CI

Starter : $69 pro Monat

: $69 pro Monat Core : $249 pro Monat

: $249 pro Monat Pro : $794+ pro Monat

: $794+ pro Monat Enterprise (Selbstgehostet): $34+ pro Monat

Enterprise-Pläne sind auch zu benutzerdefinierten Preisen erhältlich.

Travis CI Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5.0 (90 Bewertungen)

: 4.5/5.0 (90 Bewertungen) Capterra: 4.1/5.0 (128 Bewertungen)

8. Kreis CI

Circle CI web app dashboard

Circle CI ist eine Cloud-basierte CI/CD-Plattform, die den Lebenszyklus der App-Entwicklung automatisiert. Entwickler können damit Codes schreiben oder bearbeiten, Komponenten erstellen und testen sowie Code-Änderungen bereitstellen und dabei den Fokus auf Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit legen. GitHub bietet eine zusätzliche Testebene vor der Bereitstellung, um die Qualität des Codes zu gewährleisten.

Die besten Features von Circle CI

Verwendung von wiederverwendbaren Konfigurationspaketen (Orbs) aus der Orb-Registry zur Rationalisierung der Definition komplexer Build- und Deployment-Workflows

Freigeben von Dateien und Verzeichnissen zwischen Jobs oder Projekten, um eine kollaborative Arbeitsumgebung durch nahtlosen Datentransfer und Abhängigkeitsmanagement zu erleichtern

Verwendung von YAML-Konfigurationsdateien zur Definition benutzerdefinierter Build- und Deployment-Workflows für mehr Flexibilität und Versionskontrolle

Beschleunigung von Builds durch erweiterte Zwischenspeicherung von Abhängigkeiten, Artefakten und Docker-Schichten

Aufrechterhaltung der Sicherheit der Pipeline durch OpenID Connect und branchenführender Schutz gemäß FedRAMP und SOC 2 Type II Compliance

Circle CI Beschränkungen

Das anfängliche Setup und die entsprechende Lernkurve sind komplexer als bei anderen Tools

Selbst der kleinste Syntaxfehler kann die Pipeline zum Scheitern bringen, und das Ändern von Aufträgen ist schwierig

Preise für Circle CI

Free : $0

: $0 Leistung : $15 pro Monat

: $15 pro Monat Skala : $2000 pro Monat

: $2000 pro Monat Server (selbstgehostet): Benutzerdefinierte Preise

Circle CI Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5.0 (499 Bewertungen)

: 4.4/5.0 (499 Bewertungen) Capterra: 4.6/5.0 (90 Bewertungen)

9. Disbug

{\an8}Disbug_ integration mit GitHub

Disbug ist ein Tool, das den Debugging-Prozess von Apps erleichtert. Es erspart unnötiges Hin und Her zwischen dem Eigentümer der App, dem QA Team oder dem Tester und dem Entwickler, da ersterer Fehler mithilfe von Bildschirmaufnahmen, Aufzeichnungen, Konsolenprotokollen, Netzwerkprotokollen und Ereignissen der Benutzer erfassen kann.

Anschließend können sie diese Daten direkt in das Projektmanagement tool hochladen, um dem Problem einen Kontext und eine Bedeutung zu geben.

Disbug beste Features

Verwenden Sie Screencasts und Erzählungen, um das Problem visuell zu erläutern. Zeichnen Sie beim Erzählen über den Bildschirm, um eine effektive Kommunikation zu gewährleisten

Erfassen Sie Screenshots, kommentieren Sie sie und geben Sie sie frei, um das Problem zu erläutern

Verschaffen Sie sich mit Hilfe von Konsolenprotokollen, Netzwerkprotokollen, Benutzeraktionen, Browser-Details, Betriebssystemen und vielem mehr einen ganzheitlichen Überblick über die Fehlerberichte

Live-Bearbeitung von Website-Inhalten und Designelementen, um Echtzeit-Feedback zu verschiedenen Änderungen und Designentscheidungen zu erhalten

Integration mit umfassenden Projektmanagement-Plattformen wie ClickUp, Jira, Asana, Trello, monday.com und anderen

Disbug-Einschränkungen

Das Tool befindet sich noch im Anfangsstadium, was bedeutet, dass es noch in Arbeit ist und es einige Zeit dauern wird, bis eine verfeinerte Version veröffentlicht wird

Bietet keine kostenlose Version an, was es für reine Debugging-Aktivitäten recht kostspielig macht

Disbug-Preise

Startup : $49 pro Monat

: $49 pro Monat Business : $99 pro Monat

: $99 pro Monat Agentur : $249 pro Monat

: $249 pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Disbug Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

10. Jira

{\an8}Jira_ core dashboard

Jira ist eine beliebte Lösung für Projektmanagement und Problemverfolgung, die von Atlassian entwickelt wurde. Sie wird in der IT-Branche häufig für die Planung, Nachverfolgung und Verwaltung von Projekten, Aufgaben und Problemen eingesetzt.

Die Einstellung von Jira mit GitHub stärkt die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und Projektmanagement-Teams, da es einfacher wird, Code-Änderungen nachzuverfolgen, Commits mit bestimmten Problemen zu verknüpfen und Arbeitsabläufe zu optimieren.

Die besten Features von Jira

Erstellen, Zuweisen und Nachverfolgen von Problemen mit einem umfassenden Satz spezieller Tools zur effizienten Verwaltung von Aufgaben und Projekten

Verwendung von Scrum- und Kanban-Boards zur Umsetzung agiler Methoden der iterativen und inkrementellen Entwicklung

Definition, Ansicht und Orchestrierung von Zeitleisten, Meilensteinen und Releases für Projekte mithilfe dynamischer Roadmaps

Automatisierung von sich wiederholenden und routinemäßigen Aufgaben oder Workflows durch Definition von Geschäftsregeln, um Objektivität und Konsistenz zu wahren und gleichzeitig Zeit zu sparen

Auffinden von Dateien, Ordnern und anderen projektbezogenen Ressourcen mit leistungsstarken Such- und Filterfunktionen

Jira-Einschränkungen

Jira bietet zwar eine Automatisierung von Formularen, ist aber im Vergleich zu folgenden Anwendungen leistungsschwachJira-Alternativen wie ClickUp

Bei komplexen Projekten mit einer großen Zahl von Sprints und Aufgaben kommt es zu einem spürbaren Leistungsrückstand

Jira Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Standard : $8,15 pro Benutzer pro Monat

: $8,15 pro Benutzer pro Monat Premium : $16 pro Benutzer pro Monat

: $16 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5.0 (5.724 Bewertungen)

: 4.3/5.0 (5.724 Bewertungen) Capterra: 4.5/5.0 (13,926 Bewertungen)

Verbessern Sie die Versionskontrolle durch die richtige GitHub-Integration

Die oben genannten Tools bieten etwas Einzigartiges für den Zyklus der Softwareentwicklung. ClickUp und Jira zum Beispiel ergänzen den Entwicklungsprozess um ein robustes Projektmanagement und machen ihn ganzheitlicher und berechenbarer.

Entscheiden Sie sich je nach Ihren spezifischen Anforderungen an das Projekt. Unterschreiben und nutzen Sie ClickUp mit GitHub für einen doppelten Vorteil!