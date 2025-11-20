Die 11 besten Unified-Workspace-Softwareprogramme zur Zentralisierung Ihrer Arbeit

Sie beginnen Ihren Tag in Slack und überprüfen die Team-Updates, um loszulegen. Dann wechseln Sie zu Google Docs, um den Inhalt zu überprüfen, aktualisieren schnell Ihre Aufgabe in Asana und suchen hektisch nach einer Datei in Drive.

Irgendwo dazwischen entscheidet eine andere App, dass es Zeit für Ihr tägliches „Passwort vergessen“-Abenteuer ist, und fordert Sie heraus, sich zu erinnern, welche Version des Namens Ihres Haustiers Sie dieses Mal verwendet haben. 🤔

Bis zum Mittag haben Sie schon öfter zwischen verschiedenen tools gewechselt als Ihren E-Mail-Posteingang überprüft und trotzdem noch keinen wirklichen Fortschritt erzielt. Das sind die versteckten Kosten von isolierten Arbeitsbereichen: endloses Umschalten zwischen verschiedenen Kontexten, verpasste Updates und verstreute Daten.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen 11 Unified-Workspace-Softwarelösungen vor, die Ihre Projekte, Kommunikation und Ziele zusammenführen und Ihnen helfen, diese mühsame Routine jeden Tag zu überspringen. 🏁

Die besten Unified-Workspace-Softwareprogramme auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle, in der alle führenden Unified-Workspace-Plattformen in diesem Blog miteinander verglichen werden. 📊

tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp All-in-One-Arbeitsbereich für die Verwaltung von Projekten, Aufgaben, Dokumenten und Teamkommunikation für Start-ups, mittelständische Unternehmen und Unternehmen. Echtzeit-Bearbeitung in Docs, gemeinsame Whiteboards, integrierter Chat und Video-SyncUps sowie KI-Unterstützung direkt in Tasks und Docs mit ClickUp Brain. Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Google Workspace Cloud-basierte Zusammenarbeit, Kommunikation und Dateiverwaltung für verteilte Teams und digital orientierte Unternehmen Echtzeit-Bearbeitung in Dokumenten und Sheets, integrierte Meeting- und Chatten-Funktionen sowie KI-Schreibunterstützung in Gmail und Docs. Bezahlte Pläne beginnen bei 8,40 $/Monat pro Benutzer. Microsoft 365 Sicherheit der Dokumentenverwaltung, Automatisierung des Workflows und Kommunikation für IT- und Betriebsteams in Unternehmen Intelligente gemeinsame Dokumentenverfasser in Word, Excel-Datenvisualisierung, Power Automate Workflows und Teams-Chatten-Integration Benutzerdefinierte Preisgestaltung Slack Echtzeit-Teamkommunikation, nahtlose Integrationen und Projektdiskussionen für schnell agierende funktionsübergreifende Teams. Thread-Unterhaltungen, Canvas für freigegebene Dokumente und Huddles für spontane Meetings Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 7,25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung). Confluence Zentralisierte Dokumentation und strukturierter Wissensaustausch zum Freigeben für Technik-, Produkt- und Engineering-Teams Seiten, Inline-Kommentare, Version, Jira-Integration für die Verknüpfung von Problemen und erweiterte Verwaltung der Berechtigung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 5,42 $/Monat pro Benutzer. Zoho Workplace E-Mail-, Dokumenten- und Team-Verwaltung für kleine und mittelständische Geschäfte, die eine kostengünstige Zusammenarbeit suchen. Unified Mail, Writer und Sheet Apps, Cliq Chatten, WorkDrive zum Freigeben von Dateien und der KI-Assistent Zia für Vorschläge zu Aufgaben. Bezahlte Pläne beginnen bei 4 $/Monat pro Benutzer. MangoApps Intranetbasierte soziale Zusammenarbeit und Mitarbeiterengagement für große Unternehmen und hybride Belegschaften Soziales Intranet mit personalisierten Newsfeeds, Gruppen-Hubs, tools zur Mitarbeiteranerkennung und Aufgabe-Boards Benutzerdefinierte Preisgestaltung Workona Registerkarten- und Arbeitsbereichsorganisation für Multitasking-Profis, die mehrere Projekte und Browser-Workflows verwalten Tab-Verwaltung, gespeicherte Arbeitsbereiche, Wiederherstellung von Browser-Sitzungen und app-übergreifende Aufgabe-Verknüpfung Bezahlte Pläne beginnen bei 7 $/Monat pro Benutzer. Notion Flexibler Arbeitsbereich für Notizen, Projekte und Datenbanken für Startups, Ersteller und produktorientierte Teams Verknüpfte Datenbanken, synchronisierte Blöcke, KI-gestütztes Schreiben und Zusammenfassen, Kanban und Zeitleistenansichten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer Rambox Einheitliche App-Verwaltung und Kommunikationshub für Fachleute, die mehrere Messaging- und E-Mail-Plattformen gleichzeitig nutzen. Einheitlicher Arbeitsbereich für über 600 Apps, Sitzungsisolierung für mehrere Konten, benutzerdefinierte Benachrichtigungen und Fokusmodus Kostenlos; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 7 $/Monat für drei Benutzer. Bitrix24 All-in-One-Suite für CRM, Projekte und Kommunikation für wachsende Geschäfte und Agenturen, die Clients verwalten. Kanban- und Gantt-Aufgabe-Ansichten, CoPilot-KI-Assistent im Chatten und Videoanrufen sowie integrierte Kommunikationstools Der kostenpflichtige Plan beginnt bei 124 $/Monat für 50 Benutzer.

Worauf sollten Sie bei einer Unified-Workspace-Software achten?

Hier sind einige Funktionen, die bei einer All-in-One-Software Priorität haben sollten:

Nahtlose App-Integration: Unterstützt wichtige tools wie chat, Video, Dokumente, Aufgaben und Kalender in einer einzigen Oberfläche, ohne ständig zwischen Apps wechseln zu müssen.

Intelligente Automatisierung und KI-Erkenntnisse: Integriert intelligente Assistenten und Algorithmen, die Routineaufgaben automatisieren und kontextbezogene Vorschläge unterbreiten.

Einheitliche Suche und Wissenszugriff: Bietet durchsuchbare Inhalte über alle Anwendungen und Datenquellen hinweg, sodass Teams bei Bedarf schnell das finden, was sie brauchen.

Anpassbare Workflows und Ansichten: Ermöglicht Ermöglicht funktionsübergreifenden Teams , Status, Felder, Boards, Zeitleisten oder Automatisierungen festzulegen, die ihre tatsächliche Arbeitsweise widerspiegeln.

Echtzeit-Zusammenarbeit: Unterstützt Chatten, gemeinsame Bearbeitung von Dateien, Dashboard und Analysen, damit Teams auf dem gleichen Stand bleiben und informiert sind.

📮 ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams verwenden mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihre Toolbox auf 9 oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als Allround-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, abgeschlossen mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Die 11 besten Unified-Workspace-Softwarelösungen für vielbeschäftigte Teams

Hier sind die besten Unified-Workspace-Softwareplattformen, mit denen Sie Ihre Workflows, Kommunikation und Projekte zentralisieren können. 👇🏼

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

ClickUp (Am besten geeignet für einheitliches Arbeitsmanagement mit KI-gestütztem Kontext)

Konsolidieren Sie Ihre gesamte Arbeit im konvergierten KI-Arbeitsbereich von ClickUp.

Die heutige Arbeit ist nicht mehr zeitgemäß.

Die meisten Teams verbringen über 60 % ihrer Zeit damit, Updates zu teilen, nach Dateien zu suchen oder zwischen fragmentierten tools zu wechseln und sich durch Silos zu navigieren, die die Produktivität und Übersichtlichkeit beeinträchtigen.

Anstatt separate tools in einem Preisplan zu bündeln (wie es viele „All-in-One”-Produkte tun), bietet die ClickUp Projektmanagement-Software Teams eine einheitliche Produkterfahrung, die Aufgaben, Dokumente, Ziele und Unterhaltungen unter einer einheitlichen Oberfläche verbindet.

Lassen Sie uns gemeinsam erkunden, wie Sie einen konvergenten KI-Arbeitsbereich aufbauen können:

Projekte in zusammenhängende Workflows unterteilen

ClickUp Aufgaben bildet die Grundlage des Aufgabenmanagementsystems der Plattform. Mit Unteraufgaben, Abhängigkeiten und verknüpften Dokumenten und Unterhaltungen behalten Teams stets den Überblick darüber, wer was tut, warum es wichtig ist und was als Nächstes ansteht. Innerhalb von ClickUp Aufgaben können Sie:

Spiegeln Sie den tatsächlichen Workflow Ihres Teams wider , indem Sie , indem Sie benutzerdefinierte ClickUp-Status wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ oder „In Überprüfung“ erstellen – so weiß jeder immer, was als Nächstes ansteht.

Erfassen und organisieren Sie genau die Daten, die Sie benötigen , mit über 50 , mit über 50 benutzerdefinierten Feldern in ClickUp , darunter ausklappende Menüs, Kontrollkästchen, Bewertungen und Währungen.

Erkennen Sie sofort, was am wichtigsten ist , indem Sie , indem Sie Prioritätsstufen für Aufgaben zuweisen und Tags für müheloses Filtern, Nachverfolgung und teamübergreifende Sichtbarkeit verwenden.

Erhalten Sie schnellere Antworten und halten Sie alle auf dem Laufenden, indem Sie Teamkollegen markieren, Beobachter hinzufügen und Kommentare für sofortige Aufmerksamkeit zuweisen.

Beschleunigen Sie Ihre Arbeit mit KI-gestützten Funktionen

Mit ClickUp Brain können Sie mühelos Schlüssel-Erkenntnisse gewinnen, nächste Schritte zuweisen und Strategien entwerfen.

ClickUp Brain, das integrierte KI-Tool, vereint Aufgaben, Dokumente, Unterhaltungen, Personen und organisatorisches Wissen. Seine neuronale Engine versteht Zusammenhänge, Beziehungen und Ziele, sodass Sie Informationen intuitiv abrufen und Projekte verwalten können.

Der KI-Projektmanager übernimmt die routinemäßige Projektverwaltung, indem er automatisch Liste von Aufgaben erstellt, Updates generiert, die Nachverfolgung des Fortschritts betreibt und Stand-up-Meetings durchführt. Sie benötigen dazu lediglich eine einfache Eingabe in natürlicher Sprache. Bitten Sie ihn, Folgendes zu tun:

Zusammenfassung einer Aufgabe: "Was wurde in diesem Sprint seit letzter Woche aktualisiert?"

Finden Sie festgefahrene Arbeit: „Suchen Sie Aufgaben, die seit mehr als 15 Tagen nicht aktualisiert wurden, und erstellen Sie einen Bericht über Blockaden.“

Duplikate erkennen: „Finden Sie ähnliche oder sich überschneidende Aufgaben in der Marketing-Liste.“

Updates generieren: „Erstellen Sie eine kurze Aufgabenübersicht, einen Status-Bericht und eine Liste mit Unteraufgaben.“

Kontextbezogene Unterhaltungen führen

Organisieren Sie Unterhaltungen für einen schnellen Zugriff und verwandeln Sie jede Chatten-Nachricht mit ClickUp Chat in eine nachverfolgbare Aufgabe.

Stellen Sie sich ClickUp Chat als die Kommunikationszentrale Ihres Teams vor. Damit können Sie während des Chattens Arbeit erstellen und verwalten, wobei jeder Chat im Kontext bleibt.

Halten Sie alle mit öffentlichen Kanälen und privaten Direktnachrichten in Verbindung.

Arbeiten Sie sofort zusammen – mit Audio- und Video-Anrufen und dem Freigeben des Bildschirms per Mausklick über ClickUp SyncUps

Stellen Sie sicher, dass alle auf dem Laufenden bleiben, indem Sie Dateien und Aufgaben freigeben, Links einbetten und Team-Mitglieder mit @mentions taggen.

Catch Me Up. Erhalten Sie schnelle Antworten und Thread-Zusammenfassungen mit den KI-Agenten von ClickUp und der Funktion

🌟 Bonus: ClickUp Brain MAX, der KI-Desktop-Begleiter, beendet die KI-Zersplitterung, indem er KI, Suche und Automatisierung über alle Ihre Arbeit-Apps, ClickUp-Daten, verbundenen Anwendungen und die Websuche hinweg vereinheitlicht und so echte kontextbezogene KI liefert. Suchen, automatisieren und erstellen Sie über alle Ihre Arbeitstools hinweg, ohne den Kontext wechseln oder mehrere Apps durchsuchen zu müssen. Keine Verzögerungen, manuelle Suche oder kognitive Belastung mehr! Wechseln Sie zwischen den besten Premium-KI-Modellen, darunter GPT, Claude, Gemini und mehr.

Erhalten Sie kontextbezogene Antworten, die auf Daten der Arbeit basieren und nicht nur auf allgemeinen Info aus dem Internet.

Finden Sie Inhalt in ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub und all Ihren anderen Apps.

Erstellen Sie Berichterstellung, Aufgaben oder Nachrichten, schreiben Sie Updates oder analysieren Sie Daten, ohne dass Sie dafür technische Kenntnisse oder manuelle Eingaben benötigen.

Setzen Sie mit Talk To Text auf Sprachsteuerung – eine KI-optimierte Diktierfunktion, die in jeder App arbeitet. Diktieren Sie Ideen, weisen Sie Aufgaben zu, verfassen Sie E-Mails oder fassen Sie Meetings zusammen, um Ihre Produktivität um das Vierfache zu steigern.

Die besten Features von ClickUp

Automatisieren Sie sich wiederholende Workflows: Setzen Sie über 50 Automatisierungseinstellungen ein oder erstellen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Workflows mit Setzen Sie über 50 Automatisierungseinstellungen ein oder erstellen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Workflows mit ClickUp Automations

Erstellen Sie die Verbindung zu Ihren vorhandenen tools ohne Neuaufbau: Nutzen Sie über 1.000 native tools, um die Funktion Ihrer Plattform mit Nutzen Sie über 1.000 native tools, um die Funktion Ihrer Plattform mit ClickUp-Integrationen zu erweitern.

Visualisieren Sie den Fortschritt auf Ihre Weise: Ziehen Sie alle Ihre Metriken, Aufgaben, Projekte und KPIs in benutzerdefinierte, interaktive Ziehen Sie alle Ihre Metriken, Aufgaben, Projekte und KPIs in benutzerdefinierte, interaktive ClickUp-Dashboards und fügen Sie mit AI Cards leistungsstarke, kontextbezogene Einblicke hinzu.

Skalierbares Dokumentenmanagement: Arbeiten Sie in Echtzeit mit gemeinsamen Bearbeitung und Kommentaren zusammen, erstellen Sie Wikis und SOP-Hubs und organisieren Sie alle Dokumente mit Arbeiten Sie in Echtzeit mit gemeinsamen Bearbeitung und Kommentaren zusammen, erstellen Sie Wikis und SOP-Hubs und organisieren Sie alle Dokumente mit ClickUp Knowledge Management

Erleichtern Sie die visuelle Ideenfindung: Brainstormen Sie auf digitalen Leinwänden, wandeln Sie Formen und Haftnotizen in nachverfolgbare Aufgaben um, generieren Sie Bilder mit KI und betten Sie Live-Aufgaben in Brainstormen Sie auf digitalen Leinwänden, wandeln Sie Formen und Haftnotizen in nachverfolgbare Aufgaben um, generieren Sie Bilder mit KI und betten Sie Live-Aufgaben in ClickUp Whiteboards ein.

Entwerfen und optimieren Sie Inhalte: Erstellen Sie Beschreibungen, Zusammenfassungen und Aktionslisten mit ClickUp Brain's AI Writer for Work direkt in Aufgaben oder Dokumenten.

Machen Sie Anrufe umsetzbar: Zeichnen Sie Meetings auf, erstellen Sie KI-gestützte Zusammenfassungen und erstellen Sie verknüpfte Aktionspunkte mit dem Zeichnen Sie Meetings auf, erstellen Sie KI-gestützte Zusammenfassungen und erstellen Sie verknüpfte Aktionspunkte mit dem ClickUp AI Notetaker

ClickUp-Limitations

Die umfangreichen Funktionen können das Ergebnis einer gewissen Einarbeitungszeit für neue Benutzer sein.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Dieser Rezensent fasst es gut zusammen:

Für jemanden, der alleine oder in einem kleinen Team arbeitet (wie ich im Rahmen des Android/Kotlin Solo Traveler-Projekts), sind die kostenlosen/mittleren Funktionen großzügig bemessen – ich konnte ohne große Kosten beginnen und nach Bedarf wachsen. Der größte Vorteil für mich ist, dass ich mit ClickUp alles an einem Ort sehen kann: Aufgaben, Dokumente, Ziele, Kalender, Boards – so habe ich selten das Gefühl, zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen zu müssen. Und die Integration mit tools, die ich bereits nutze, hat die Reibungsverluste in unserem Entwicklungs-, Blogging- und Teamkommunikations-Workflow reduziert. *

Für jemanden, der alleine oder in einem kleinen Team arbeitet (wie ich im Rahmen des Android/Kotlin Solo Traveler-Projekts), sind die kostenlosen/mittleren Funktionen großzügig bemessen – ich konnte ohne große Kosten beginnen und nach Bedarf wachsen. Der größte Vorteil für mich ist, dass ich mit ClickUp alles an einem Ort sehen kann: Aufgaben, Dokumente, Ziele, Kalender, Boards – so habe ich selten das Gefühl, zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen zu müssen. Und die Integration mit tools, die ich bereits nutze, hat die Reibungsverluste in unserem Entwicklungs-, Blogging- und Teamkommunikations-Workflow reduziert. *

2. Google Workspace (am besten geeignet für cloudbasierte Zusammenarbeit, Kommunikation und Dateiverwaltung)

über Google Workspace

Google Workspace dient als digitales Hub für moderne Unternehmen, die zentralisierte Kommunikations-, Kollaborations- und Produktivität-tools wünschen.

Von Gmail und Chat für Nachrichten über Drive für die Dateiverwaltung bis hin zu Docs, Sheets und Slides für die Erstellung von Inhalt – alle Apps sind in Verbindung. Die KI-Integration durch Gemini for Workspace verwandelt alltägliche Workflows in erkenntnisgesteuerte Prozesse und hilft Teams, sich auf wichtige Arbeit zu konzentrieren.

Mit der Admin-Konsole können IT-Teams Benutzer verwalten, Berechtigungen festlegen und Daten im gesamten Unternehmen sichern.

Die besten Features von Google Workspace

Speichern, organisieren und freigeben Sie Dokumente mit Sicherheit in Google Drive .

Führen Sie Video-Meetings und Präsentationen mit Google Meet und Geräuschunterdrückung durch.

Erleichtern Sie die Automatisierung von Workflows und erstellen Sie No-Code-Apps mit AppSheet .

Erstellen Sie interne Websites oder Projekt-Hubs mit Google Sites .

Verwalten Sie geschäftliche E-Mails mit Gmail für benutzerdefinierte Domains (@IhrUnternehmen.com).

Limitations von Google Workspace

Die Limit Speicher-Kapazität (15 GB pro Benutzer bei Basis-Plänen) erfordert häufige Upgrades.

Premium-Apps wie Gemini und YouTube erfordern die teureren Workspace-Pläne.

Preise für Google Workspace

Starter: 8,40 $/Monat pro Benutzer

Standard: 16,80 $/Monat pro Benutzer

Plus: 26,40 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Google Workspace

G2: 4,6/5 (über 46.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 17.000 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Google Workspace?

Hier ist, was eine G2-Bewertung dazu sagt:

Was mir an Google Workspace am besten gefällt, ist die nahtlose Integration aller Tools untereinander. Gmail, Drive, Docs, Sheets und Meet arbeiten in Echtzeit zusammen, was die Zusammenarbeit unglaublich einfach und effizient macht. […] Ich finde auch, dass die erweiterten benutzerdefinierten Optionen – insbesondere in Docs und Sheets – nicht so flexibel sind wie in einigen Desktop-Alternativen.

Was mir an Google Workspace am besten gefällt, ist die nahtlose Integration aller Tools untereinander. Gmail, Drive, Docs, Sheets und Meet arbeiten in Echtzeit zusammen, was die Zusammenarbeit unglaublich einfach und effizient macht. […] Ich finde auch, dass die erweiterten benutzerdefinierten Optionen – insbesondere in Docs und Sheets – nicht so flexibel sind wie in einigen Desktop-Alternativen.

🔍 Wussten Sie schon? Mit allgegenwärtiger KI ist es einfacher denn je, sich einen eigenen digitalen Frankenstein aus tools zusammenzustellen, die kaum miteinander kommunizieren. Tatsächlich nutzen 88 % der Menschen täglich KI und 55 % sogar mehrmals täglich. Was mit ein paar „hilfreichen” tools beginnt, entwickelt sich schnell zu einer KI-Flut . Deshalb ist ein einheitlicher Arbeitsbereich für die Wissensarbeiter von heute so wichtig.

3. Microsoft 365 (am besten geeignet für sicheres Dokumentenmanagement, Workflow-Automatisierung und Kommunikation)

über Microsoft 365

Microsoft 365 ist ein einheitlicher digitaler Arbeitsbereich, der Produktivität-Apps, Kollaborationsplattformen und intelligente Cloud-Dienste bietet.

Im Gegensatz zu den alten Standalone-Versionen von Office entwickelt sich dieses Ökosystem mit automatischen Updates, Cloud-Speicher und Kontrollfunktionen auf Unternehmensebene weiter, was es zu einer guten Wahl sowohl für Start-ups als auch für globale Organisationen macht.

Copilot, der KI-Assistent der Plattform, fasst E-Mails in Outlook zusammen, erstellt Präsentationen in PowerPoint, analysiert Datentrends in Excel und entwirft Inhalte in Word. In Kombination mit tools wie Viva Engage für die interne Kommunikation und Clipchamp für die schnelle Video-Bearbeitung erhalten Sie einen datengestützten Arbeitsplatz.

Die besten Features von Microsoft 365

Arbeiten Sie zusammen und kommunizieren Sie in Echtzeit über Microsoft Teams .

Speichern und synchronisieren Sie Dateien mit Sicherheit mit der Integration von OneDrive und SharePoint .

Kaufen, implementieren und verwalten Sie KI-gestützte Geschäftslösungen über den Microsoft Marketplace .

Greifen Sie über Copilot Chat mit dem neuesten Modell von OpenAI auf KI-Funktionen zum Chatten, Brainstormen und Recherchieren zu.

Limitations von Microsoft 365

Die Integration mit Nicht-Microsoft-Produkten kann schwierig sein und plattformübergreifende Workflows limitieren.

Einige erweiterte Features (wie Power BI) erfordern zusätzliches Setup oder sind möglicherweise nicht in allen Plänen enthalten.

Preise für Microsoft 365

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft 365

G2: 4,6/5 (über 5.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 13.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft 365?

Laut einem Feedback eines Benutzers:

Ich nutze Microsoft 365 jeden Tag und es ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Die Einstellung war unkompliziert und da die Apps benutzerfreundlich sind, habe ich mich sofort wohlgefühlt […] Manchmal kann Microsoft 365 etwas schwerfällig sein, insbesondere wenn Teams ausgeführt wird, das viele Systemressourcen beansprucht. Der Wechsel zwischen privaten und geschäftlichen Konten funktioniert nicht immer reibungslos und die Synchronisierung von OneDrive kann gelegentlich langsam sein. *

Ich nutze Microsoft 365 jeden Tag und es ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Die Einstellung war unkompliziert und da die Apps benutzerfreundlich sind, habe ich mich sofort wohlgefühlt […] Manchmal kann Microsoft 365 etwas schwerfällig sein, insbesondere wenn Teams ausgeführt wird, das viele Systemressourcen beansprucht. Der Wechsel zwischen privaten und geschäftlichen Konten funktioniert nicht immer reibungslos und die Synchronisierung von OneDrive kann gelegentlich langsam sein. *

🔍 Wussten Sie schon? Die erste Tabellenkalkulation, VisiCalc ( 1979), war so revolutionär, dass die Leute Apple II-Computer kauften, nur um sie zu nutzen. Sie gilt als die „Killer-App“, die den Startschuss für den Einsatz von PCs in der Arbeit gab.

4. Slack (Am besten geeignet für Echtzeit-Teamkommunikation, Integrationen und Projektdiskussionen)

via Slack

Slack ist eine einheitliche Kommunikationsplattform, auf der Unterhaltungen, Dateien und KI-Agenten nebeneinander existieren.

Sie können spezielle Kanäle für Projekte oder Abteilungen erstellen, um sicherzustellen, dass Diskussionen fokussiert und durchsuchbar bleiben. Jede Nachricht, jedes Dokument und jede Entscheidung wird im Arbeitsbereich gespeichert. Huddles für Audio- oder Video-Chats, Clips für Updates und Canvas für die gemeinsame Dokumentation ermöglichen es hybriden und Remote-Teams, auf dem gleichen Stand zu bleiben.

Für Kollegen, die vom Wechseln zwischen verschiedenen Apps überfordert sind, bieten die umfassenden Integrationen von Slack, darunter Salesforce, Google Drive, GitHub, Trello und mehr, alle tools und Updates auf einer Plattform.

Die besten Features von Slack

Arbeiten Sie extern mit Clients und Lieferanten über Slack Connect zusammen.

Erleichtern Sie sich wiederholende Workflows mit dem Workflow Builder .

Finden Sie Nachrichten, Dateien und Entscheidungen mit der Enterprise Search .

Verwenden Sie KI in Slack und Agentforce, um Threads zusammenzufassen, Aktionspunkte zu extrahieren und Inhalt zu generieren.

Limit-Einschränkungen von Slack

Slack kann mit seinen ständigen Benachrichtigungen überwältigend sein, insbesondere wenn man mehreren Kanälen beitritt.

Die Suchfunktion ist limit; das Auffinden alter Nachrichten oder Dateien kann schwierig sein, wenn die Chatten nicht gut organisiert sind.

Preise für Slack

Free

Pro: 7,25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Business+: 15 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4,5/5 (über 36.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (23.882)

Was sagen echte Benutzer über Slack?

Die Meinung eines Benutzers zur Plattform:

Was mir am besten gefällt, ist, dass die gesamte Kommunikation unseres Teams an einem Ort zusammengeführt wird. Anstelle endloser E-Mail-Ketten, in denen Dinge verloren gehen, haben wir spezielle Kanäle für verschiedene Projekte, Teams und sogar zum zwanglosen Chatten. […] Es ist wirklich frustrierend, wenn man etwas aus den letzten Monaten suchen muss und feststellt, dass es nicht mehr da ist, weil man kein Upgrade durchgeführt hat. Man hat fast das Gefühl, dass man gezwungen ist zu zahlen, nur um seine eigenen Unterhaltungen zugänglich zu halten.

Was mir am besten gefällt, ist, dass die gesamte Kommunikation unseres Teams an einem Ort zusammengeführt wird. Anstelle endloser E-Mail-Ketten, in denen Dinge verloren gehen, haben wir spezielle Kanäle für verschiedene Projekte, Teams und sogar für zwanglose Chats. […] Es ist wirklich frustrierend, wenn man etwas aus den letzten Monaten suchen muss und feststellt, dass es nicht mehr da ist, weil man kein Upgrade durchgeführt hat. Man hat fast das Gefühl, dass man gezwungen ist zu zahlen, nur um seine eigenen Unterhaltungen zugänglich zu halten.

🧠 Wissenswertes: Die Idee einer 40-Stunden-Woche entstand im 19. Jahrhundert, als Arbeitsaktivisten den Slogan „Acht Stunden für die Arbeit, acht Stunden für die Erholung, acht Stunden für das, was wir wollen” propagierten. Davor waren Arbeitstage von 12 bis 14 Stunden normal.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Slack-Alternativen zum chatten für Team

5. Confluence (am besten geeignet für Dokumentation und strukturierten Wissensaustausch)

via Confluence

Confluence von Atlassian ist ein digitaler Arbeitsbereich, in dem Teams zusammenarbeiten, dokumentieren und Wissen organisieren können.

Von Whiteboards und Live-Dokumenten bis hin zu Datenbanken und Video-Updates passt sie sich Ihrer Arbeitsweise an. Designer können Konzepte visuell darstellen, Produktteams können PRDs entwerfen und der Betrieb kann wiederkehrende Prozesse organisieren, sodass jede Phase der Arbeit durchsuchbar bleibt.

Rovo, die KI-Engine von Atlassian, verbindet Ihre gesamte Tool-Palette. Verwenden Sie sie, um Inhalte zusammenzufassen und Ihre Wissensdatenbank über Jira, Slack und andere Plattformen hinweg zu verknüpfen. Sie können Pläne entwerfen, Dokumentationen überarbeiten oder Rovo Chat um schnelle Antworten zu Unternehmensrichtlinien, Projekt Eigentümern oder Meeting-Ergebnissen bitten.

Die besten Features von Confluence

Brainstormen, erstellen Sie Diagramme oder visualisieren Sie Prozesse mit Whiteboards und wandeln Sie Ideen sofort in Aufgaben um.

Organisieren Sie Projekt-Meilensteine, Onboarding-Daten oder OKRs effizient mithilfe von Datenbanken mit anpassbaren Ansichten.

Holen Sie sich mit KI-generierten Seiten und Kommentarübersichten , die Schlüssel-Updates in Sekundenschnelle anzeigen, ganz einfach auf den neuesten Stand.

Starten Sie neue Projekte oder Dokumente schnell mit vorgefertigten Vorlagen für Projektmanagement , Meeting-Notizen oder Marketing-Plans.

Einschränkungen von Confluence

Die Seite kann umständlich und frustrierend sein, insbesondere bei komplexen Formaten, Bildern oder Makros, was die Erstellung von Dokumenten verlangsamt.

Es fehlt eine angemessene Verwaltung von Seite und Inhalt, wodurch Daten unorganisiert werden.

Preise für Confluence

Free

Standard: 5,42 $/Monat pro Benutzer

Premium: 10,44 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Confluence

G2: 4,1/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Confluence?

Wie ein Benutzer es ausdrückt:

Da wir in der Dienstleistungsbranche tätig sind, gehören regelmäßige Meetings und deren Dokumentation zu unseren täglichen Aktivitäten, um unser Geschäft reibungslos zu führen. Confluence unterstützt uns bei gemeinsamen Diskussionen und hilft uns auch beim Lesen und Verfassen von persönlichen Dokumenten des Unternehmens. […] Eine der größten Einschränkungen von Confluence ist, dass seine Seiten aufgrund ihrer starren und festen Vorlagen nicht wie in MS Word oder Notion gestaltet oder angepasst werden können.

Da wir in der Dienstleistungsbranche tätig sind, gehören regelmäßige Meetings und deren Dokumentation zu unseren täglichen Aktivitäten, um unser Geschäft reibungslos zu führen. Confluence unterstützt uns bei gemeinsamen Diskussionen und hilft uns auch beim Lesen und Verfassen von persönlichen Dokumenten des Unternehmens. […] Eine der größten Einschränkungen von Confluence ist, dass seine Seiten aufgrund ihrer starren und festen Vorlagen nicht wie in MS Word oder Notion gestaltet oder angepasst werden können.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Confluence

6. Zoho Workplace (am besten geeignet für E-Mail-, Dokumenten- und Teamverwaltung)

via Zoho Workplace

Zoho Workplace ist eine Collaboration-Suite für Unternehmen, die ihre digitale Arbeitsumgebung vereinfachen möchten. Sie erhalten ein Dashboard, über das Sie mit einem einzigen Login auf alle Ihre tools zugreifen, Aufgaben verwalten und auf dem Laufenden bleiben können.

Mit integrierten Apps wie Zoho Mail, Cliq, WorkDrive und Connect können Fachleute Inhalte in Echtzeit verfassen, freigeben und gemeinsam bearbeiten.

Der integrierte KI-Assistent Zia sorgt für zusätzliche Intelligenz, indem er Suchergebnisse aus allen verbundenen Plattformen anzeigt und Ihnen so hilft, Nachrichten, Dateien oder Notizen zu finden.

Die besten Features von Zoho Workplace

Arbeiten Sie gemeinsam an Dokumenten, Tabellen und Präsentationen mit Zoho Writer , Sheet und Show .

Speichern und organisieren Sie Dateien in freigegebenen Team-Ordnern mit Zoho WorkDrive mit Version.

Erleichtern Sie sich wiederholendes Chatten und Aktualisierungen von Aufgaben mit Bots in Zoho Cliq für reibungslosere Workflows.

Einschränkungen von Zoho Workplace

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, was zu Ineffizienzen in großen Unternehmen führt

Die Speicher-Limit können bei datenintensiven Projekten einschränkend sein.

Preise für Zoho Workplace

Workplace Standard: 4 $/Monat pro Benutzer

Mail Lite: 1 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Mail Premium: 4 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Workplace Professional: 7 $/Monat pro Benutzer

Workplace Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Workplace

G2: 4,4/5 (über 26.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho Workplace?

Ein verifizierter Rezensent gibt freigeben:

Zoho Projects macht das Aufgabenmanagement und die Projektverfolgung ziemlich einfach. Mir gefällt besonders das übersichtliche Layout, das auf Listen und Gantt-Diagrammen basiert. Es erleichtert uns das Leben, da es neben der Zeit auch die Meilensteine der Aufgaben anzeigt. […] Zoho Projects ist zwar reich an Funktionen, aber die Lernkurve kann für neue Benutzer etwas steil sein, insbesondere bei der Anpassung benutzerdefinierter fortgeschrittener Workflows.

Zoho Projects macht das Aufgabenmanagement und die Projektverfolgung ziemlich einfach. Mir gefällt besonders das übersichtliche Layout, das auf Listen und Gantt-Diagrammen basiert. Es erleichtert uns das Leben, da es neben der Zeit auch die Meilensteine der Aufgaben anzeigt. […] Zoho Projects ist zwar reich an Funktionen, aber die Lernkurve kann für neue Benutzer etwas steil sein, insbesondere bei der Benutzung von benutzerdefinierten fortgeschrittenen Workflows.

Enterprise AI Search in ClickUp führt alle Ihre Arbeiten zusammen, sodass Sie Informationen aus allen verbundenen Tools – wie Google Drive, Notion, Slack und Gmail – sofort von einem Ort aus finden können. Anstatt zwischen Apps zu wechseln, erhalten Sie schnelle, kontextbezogene Antworten aus Aufgaben, Dokumenten, Chats und Meetings, sodass Sie immer den Überblick behalten. Dank Echtzeit-Updates und KI-gestützten Agenten können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Suchergebnisse aktuell und abgeschlossen sind. Diese einheitliche Umgebung spart Zeit, steigert die Produktivität und hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, ohne mühsam mehrere Plattformen durchsuchen zu müssen.

7. MangoApps (Am besten geeignet für intranetbasierte soziale Zusammenarbeit und Mitarbeiterengagement)

via MangoApps

MangoApps ist eine Mitarbeiterplattform, die die Funktionen eines Intranets, eines Collaboration-Hubs und einer Work-Management-Suite vereint. Sie bietet ein modernes Intranet mit einem No-Code-Seite-Builder, rollenbasierten Dashboards, Marken-Mitarbeiterportalen und Multi-Channel-Kommunikation über Benachrichtigungen, Newsletter und gezielte Updates.

Die Plattform integriert außerdem KI-Assistenten und -Agenten direkt in Ihren Workflow und hilft Ihren Mitarbeitern dabei, interne Inhalte zu suchen, Aufgaben abzuschließen und sofort auf HR- oder IT-Support zuzugreifen. Diese Assistenten werden anhand der internen Daten Ihres Unternehmens trainiert und gewährleisten so kontextbezogene, genaue und sichere Antworten.

Die besten Features von MangoApps

Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter mit Anerkennung und Belohnungen für Meilensteine, Erfolge und die Wertschätzung durch Kollegen.

Nutzen Sie die integrierte Sprachübersetzung für mehr als 50 Sprachen und profitieren Sie von mehrsprachiger Kommunikation.

Erstellen und passen Sie KI-Assistenten im AI Studio mithilfe Ihrer Daten des Unternehmens und der suchgestützten Generierung an.

Limitations von MangoApps

Die Verwaltung von Aufgaben über mehrere Projekte hinweg ist fragmentiert; es gibt keine einfache einheitliche Ansicht oder Berichterstellung für ausstehende Aufgaben.

Erweiterte Funktionen des Projektmanagements (wie Gantt-Diagramme) fehlen.

Preise für MangoApps

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu MangoApps

G2: 4,2/5 (über 120 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über MangoApps?

Hier ist, was ein Benutzer freizugeben hatte:

Ich mag Mango-Apps wegen der vielen Optionen, die sie bieten, wie z. B. die Verbindung mit Mitarbeitern aus dem gesamten Unternehmen, die sich an entfernten Standorten befinden. […] Sie sind sehr benutzerfreundlich und anpassbar. […] Es ist nicht einfach, gruppenübergreifende Fragen oder Updates zu posten. Viele Inhalte müssen in einer einzigen Gruppe landen, wodurch die Möglichkeit verpasst wird, ein größeres Publikum zu erreichen.

Ich mag Mango-Apps wegen der vielen Optionen, die sie bieten, wie z. B. die Verbindung mit Mitarbeitern aus dem gesamten Unternehmen, die sich an entfernten Standorten befinden. […] Sie sind sehr benutzerfreundlich und anpassbar. […] Es ist nicht einfach, gruppenübergreifende Fragen oder Updates zu posten. Viele Inhalte müssen in einer einzigen Gruppe landen, wodurch die Möglichkeit verpasst wird, ein größeres Publikum zu erreichen.

8. Workona (am besten geeignet für die Organisation von Registerkarten und Arbeitsbereichen)

via Workona

Workona organisiert Ihre geöffneten Tabs, Cloud-Apps und Projektressourcen in speziellen Spaces und verwandelt Ihren Browser in einen fokussierten Workspace. Jeder Space fungiert wie ein digitaler Schreibtisch für ein Projekt und enthält alles von Google Docs und Slack-Kanälen bis hin zu Figma-Dateien.

Dank intelligenter Suchfunktionen und KI-basierter Vorlagen für die Workflow-Automatisierung können Sie neue Projekte mit verknüpften Ordnern, freigegebenen Registerkarten und verbundenen tools einstellen. Dank AutoSpeichern, Backup-Snapshots und Gerätesynchronisierung gehen Ihre Arbeiten nie verloren.

Darüber hinaus bietet Ihnen die Tab Manager-Erweiterung der Plattform (verfügbar für Chrome, Firefox und Edge) die vollständige Kontrolle über Ihre geöffneten Tabs, indem sie diese in relevanten Workspaces gruppiert.

Die besten Features von Workona

Setzen Sie inaktive Registerkarten automatisch aus, um Speicherplatz zu sparen und die Leistung Ihres Browsers zu beschleunigen.

Speichern Sie Ihre gesamte Sitzung automatisch, damit Sie Registerkarten schließen und jederzeit zurückkehren können, ohne Ihren Fortschritt zu verlieren.

Freigeben Sie Ihren Arbeitsbereich mit Ihren Teamkollegen, damit alle Zugriff auf dieselben Ressourcen, Notizen und Aufgaben haben.

Einschränkungen von Workona

Die kostenlose Version beschränkt Sie auf nur fünf Bereiche.

Die Browserkompatibilität kann variieren. Bestimmte Features arbeiten in Chrome, Firefox und Brave unterschiedlich, und nicht alle Browser speichern Gruppierungen wie erwartet.

Preise für Workona

Pro: 7 $/Monat pro Benutzer

Team: 8 $/Monat pro Benutzer (mindestens 3 Benutzer)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Workona

G2: 4,8/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Workona?

Aus einer verifizierten Bewertung eines Benutzers:

Workona hat mir dabei geholfen, mehrere Benutzerprofile gleichzeitig auf sehr effiziente Weise zu verwalten. Ich verliere keine Registerkarten mehr, in denen ich an verschiedenen Projekten arbeite, und kann Ressourcen wie Lesezeichen besser verwalten. […] Ich habe ein paar Stunden gebraucht, um es auf zwei Benutzerprofilen mit mehreren Projekten zu implementieren. […] Auf leistungsschwachen Geräten wie Laptops mit Celeron-Prozessoren lädt es langsam (aber auf Celeron läuft alles langsam).

Workona hat mir dabei geholfen, mehrere Benutzerprofile gleichzeitig auf sehr effiziente Weise zu verwalten. Ich verliere keine Registerkarten mehr, in denen ich an verschiedenen Projekten arbeite, und kann Ressourcen wie Lesezeichen besser verwalten. […] Ich habe ein paar Stunden gebraucht, um es auf zwei Benutzerprofilen mit mehreren Projekten zu implementieren. […] Auf leistungsschwachen Geräten wie Laptops mit Celeron-Prozessoren lädt es langsam (aber auf Celeron läuft alles langsam).

🔍 Wussten Sie schon? Groove Networks, Pionier im Bereich der Echtzeit-Dateifreigabe und Zusammenarbeit zwischen Benutzern, wurde von Ray Ozzie gegründet. Das Unternehmen wurde später im Jahr 2005 für 120 Millionen Dollar von Microsoft übernommen. Seine Technologie fand schließlich Eingang in Microsofts SharePoint Workspace und wurde später zu einem Teil von OneDrive.

9. Notion (Am besten geeignet für flexible Workspace für Notiz, Projekte und Datenbanken)

via Notion

Notion ist ein flexibles Produktivitätstool, mit dem Sie Notizen organisieren, Aufgaben verwalten, mit Ihrem Team zusammenarbeiten und benutzerdefinierte Datenbanken erstellen können. Sie können Seiten für Projekte, Wikis für Teamwissen und To-Do-Listen erstellen, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben.

Wenn Sie einen Raum für Brainstorming benötigen, erstellen Sie einfach eine Seite mit eingebetteten Bildern und kurzen Notizen. Verwenden Sie das Drag-and-Drop-Kanban-Board oder erstellen Sie Checklisten mit Erinnerungen.

Über Notizen und Aufgaben hinaus können Sie mit den Datenbanken von Notion alles von Inhaltskalendern bis hin zu CRM-Systemen erstellen. Dank der Echtzeit-Zusammenarbeit und der Kommentarfunktionen können Sie Projekte besprechen, ohne Ihren Workspace verlassen zu müssen.

Die besten Features von Notion

Automatisieren Sie sich wiederholende Arbeiten mit Notion Agent , das Aufgaben abschließen, Datenbanken aktualisieren und Inhalte erstellen kann.

Erfassen Sie jede Unterhaltung mit AI Meeting Notes , die Zusammenfassungen erstellen, Aufgaben zuweisen und Projektseiten automatisch aktualisieren.

Finden Sie Kontextinformationen in Notion-Dokumenten, PDFs und verbundenen tools mit Unternehmen Search .

Erstellen Sie interaktive Dokumente mit über 50 Blöcken des Inhalts, darunter Diagramme, Umschalten, Einbettungen und Tabellen.

Limit-Einschränkungen von Notion

Bei großen Datenbanken, zahlreichen Seiten oder umfangreichen Inhalten kann die Leistung beeinträchtigt sein.

Suchfunktionen und Wissensbereitstellung können uneinheitlich sein.

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,6/5 (über 8.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Wie in einer aktuellen Rezension freigegeben:

Notion hat mir dabei geholfen, meine Gedanken und Projekte auf eine Weise zu organisieren, wie es andere digitale Notizbücher nicht geschafft haben. Mit Emojis, der Verbindung zu anderen Apps und visuellen Elementen, die meinem Gehirn helfen, Informationen so zu organisieren, wie es für mich am besten ist, ist dieses Tool für mich als Vollzeitbeschäftigter und Unternehmer von unschätzbarem Wert. […] Ich finde es schwierig, meinen Kalender zu zentralisieren, verschiedene Projekte mit einem einzigen Kalender zu verknüpfen und Erinnerungen zu erhalten. *

Notion hat mir dabei geholfen, meine Gedanken und Projekte auf eine Weise zu organisieren, wie es andere digitale Notizbücher nicht geschafft haben. Mit Emojis, der Verbindung zu anderen Apps und visuellen Elementen, die meinem Gehirn helfen, Informationen so zu organisieren, wie es für mich am besten ist, ist dieses Tool für mich als Vollzeitbeschäftigter und Unternehmer von unschätzbarem Wert. […] Ich finde es schwierig, meinen Kalender zu zentralisieren, verschiedene Projekte mit einem einzigen Kalender zu verknüpfen und Erinnerungen zu erhalten. *

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Notion

10. Rambox (Am besten geeignet für App-Verwaltung und Kommunikation)

via Rambox

Rambox ist ein Workspace-Organizer, mit dem Sie verschiedene Web-Apps wie Messenger, E-Mail, Projektmanagement, Team-Chat und soziale Medien verwalten können.

Fügen Sie einfach die Apps hinzu, die Sie am häufigsten verwenden, konfigurieren Sie sie in personalisierten Arbeitsbereichen und richten Sie Benachrichtigungen ein. Sie können sie nach Projekten gruppieren und inaktive Plattformen sogar in den Ruhezustand versetzen, um Speicherplatz auf Ihrem Computer zu sparen.

Mit Features wie Passwortverwaltung, schnellem Kontowechsel, Dunkler Modus und Unterstützung für benutzerdefinierte Erweiterungen ist es ganz einfach, Ihren Workflow frei von Ablenkungen zu halten. Sie können Benachrichtigungen pausieren, um sich besser konzentrieren zu können, Erweiterungen wie Grammatikprüfungen oder Passwortmanager integrieren und Ihre Setup in Echtzeit auf allen Geräten synchronisieren.

Die besten Features von Rambox

Unterbrechen Sie Ablenkungen sofort mit dem Fokusmodus .

Wechseln Sie zwischen tools mithilfe der Schnellsuche und Tastatur-Verknüpfungen.

Sichern Sie den Workspace mit einem Master-Passwort oder einem FIDO U2F-Sicherheitsschlüssel für zusätzlichen Schutz.

Verwenden Sie JavaScript- oder CSS-Injektion, um das Erscheinungsbild einzelner Apps anzupassen.

Einschränkungen von Rambox

Sie verbraucht viel Speicherplatz, insbesondere bei vielen Diensten oder Registerkarten.

Nur eine kleine Auswahl an Chrome-Erweiterungen ist als Plugins verfügbar.

Preise für Rambox

Basic: Kostenlos

Pro: 7 $/Monat (bis zu drei Benutzer)

Unternehmen: 14 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Rambox

G2: 4,7/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Rambox?

Ein Capterra-Rezensent fasst es so zusammen:

Sie können mit einer einzigen App auf mehrere Websites zugreifen – das ist großartig! Mit einer Begleit-App können Sie alle wichtigen Web-Apps auf einer einzigen, einheitlichen Plattform zusammenfassen. […] Es fehlen wichtige Erweiterungen und es ist nicht möglich, Webseiten gleichzeitig im Browser und in der App zu öffnen. Das Durchsuchen von Nachrichtenseiten oder Ressourcen erscheint übermäßig kompliziert.

Sie können mit einer einzigen App auf mehrere Websites zugreifen – das ist großartig! Mit einer Begleit-App können Sie alle wichtigen Web-Apps auf einer einzigen, einheitlichen Plattform zusammenfassen. […] Es fehlen wichtige Erweiterungen und es ist nicht möglich, Webseiten gleichzeitig im Browser und in der App zu öffnen. Das Durchsuchen von Nachrichtenseiten oder Ressourcen erscheint übermäßig kompliziert.

💡Profi-Tipp: KI-Agenten in ClickUp können Ihren gesamten Arbeitsbereich durchsuchen – einschließlich Aufgaben, Dokumente, Chats und sogar verbundene externe Tools wie Google Drive oder GitHub –, um relevante Informationen sofort anzuzeigen, unabhängig davon, wie alt oder versteckt sie sind. Wenn Sie als Beispiel ein Projekt-Update vorbereiten oder eine Frage des Clients beantworten müssen, kann ein KI-Agent automatisch Erkenntnisse aus früheren Dokumenten, aktuellen Chats und integrierten Apps sammeln und die Ergebnisse dann in Sekundenschnelle zusammenfassen oder präsentieren. Dadurch müssen Sie nicht mehr manuell mehrere Plattformen durchsuchen und haben immer den vollständigen Kontext und die neuesten Informationen zur Hand. Erfahren Sie, wie Sie Ihren eigenen Agenten in ClickUp erstellen können:

11. Bitrix24 (Am besten geeignet für All-in-One-CRM-Projekte und Kommunikationssuiten)

via Bitrix24

Bitrix24 ist eine cloudbasierte Plattform für die Unternehmensverwaltung. Sie hilft Ihnen dabei, Kundenbeziehungen zu pflegen, Vertriebspipelines zu verfolgen, Aufgaben zuzuweisen und zu verwalten sowie wichtige Dateien zu speichern.

Sie können Projekte in Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen und kollaborativen Arbeitsgruppen organisieren. Die Plattform bietet außerdem anpassbare Formulare, Websites und Online-Shops für die Kundenbindung sowie detaillierte Analysen und Berichterstellung, damit Sie über den Fortschritt und die Produktivität auf dem Laufenden bleiben.

CoPilot kann Meeting-Notizen erstellen, Ideen sammeln, Nachrichten entwerfen, Anrufe zusammenfassen oder sogar Folgeempfehlungen in umsetzbare Aufgaben umwandeln.

Die besten Features von Bitrix24

Erleichtern Sie die Automatisierung wiederkehrender Workflows und Standardvorgänge mit benutzerdefinierten Auslösern und Regeln.

Verfolgen Sie Zeit, Workload und Leistung, um die Produktivität Ihres Teams zu optimieren.

Zentralisieren Sie die Kommunikation mit integrierten Chatten, Videoanrufen, Arbeitsgruppen und unternehmensweiten Aktivitäts-Feeds.

Limitations von Bitrix24

Der Kundensupport ist oft langsam und weniger reaktionsschnell, insbesondere für Benutzer des kostenlosen Tarifs.

Die Benutzeroberfläche kann aufgrund des breiten Bereichs an tools unübersichtlich und unintuitiv wirken, was die Einarbeitung und Schulung erschwert.

Preise für Bitrix24

Standard: 124 $/Monat (bis zu 50 Benutzer)

Professional: 249 $/Monat (bis zu 100 Benutzer)

Unternehmen: 499 $/Monat (bis zu 250 Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu Bitrix24

G2: 4,1/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bitrix24?

Die Meinung eines Benutzers zu der Software:

Es ist eine wirklich gute Plattform für kleine Unternehmen, die sie als Kommunikations- und Kollaborationstool in Unternehmensqualität nutzen können, ohne die Kosten und Probleme von Plattformen wie Jira, Confluence und MS Teams. […] Mir gefällt nicht, dass Basic-Benutzern nicht alle Features zur Verfügung stehen, wenn ein Unternehmen bis zu 5 Mitarbeiter hat, und man ein Upgrade durchführen und doppelt so viel für 100 Mitarbeiter bezahlen muss, um die zusätzlichen Features wie Zeiterfassung usw. zu erhalten.

Es ist eine wirklich gute Plattform für kleine Unternehmen, die sie als Kommunikations- und Kollaborationstool in Unternehmensqualität nutzen können, ohne die Kosten und Probleme von Plattformen wie Jira, Confluence und MS Teams. […] Mir gefällt nicht, dass Basic-Benutzern nicht alle Features zur Verfügung stehen, wenn ein Unternehmen bis zu 5 Mitarbeiter hat, und man ein Upgrade durchführen und doppelt so viel für 100 Mitarbeiter bezahlen muss, um die zusätzlichen Features wie Zeiterfassung usw. zu erhalten.

🔍 Wussten Sie schon? Als das Faxgerät 1843 von Alexander Bain erfunden wurde, konnte es Bilder über Telegrafenleitungen übertragen. Technisch gesehen wurden also bereits vor über 180 Jahren „Dokumente digital” versendet.

Bringen Sie bewegliche Teile an ihren Platz

Die Verwaltung von Arbeit über mehrere Tools hinweg ist anstrengend, zeitaufwändig und fehleranfällig. Die hier vorgestellten Unified-Workspace-Tools bieten Ihnen Möglichkeiten, Ihren Workflow zu zentralisieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Produktivität zu steigern, lassen jedoch noch Lücken offen.

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, wurde entwickelt, um Ihnen ein flexibles Aufgabenmanagementsystem mit integrierten KI-Funktionen zu bieten.

Mit der in die Plattform integrierten KI-Unterstützung von ClickUp Brain und allem, von Aufgaben, Dokumenten, Chatten und Dashboards bis hin zu Kalendern, Formularen und Whiteboards an einem Ort, ist ClickUp der einzige konvergierte KI-Arbeitsbereich, den Sie benötigen.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erleben Sie smarteres, effizienteres Arbeiten! ✅