16 der besten ClickUp Integrationen

Erinnern Sie sich noch an eine nicht allzu lange zurückliegende Zeit, in der es nur eine Handvoll Tools für die Arbeit gab, aus denen man wählen konnte?

Heute haben Sie hunderte von Möglichkeiten, und trotzdem haben Sie vielleicht immer noch das Gefühl, nicht "das Richtige" gefunden zu haben ☝️👀

Treten Sie ClickUp bei, um endlich Ihren Partner zu treffen.

ClickUp wurde als ein All-in-One-System entwickelt projektmanagement tool um die Produktivität zu steigern und die Frustration und Ineffizienz zu verringern, die durch die Verwendung mehrerer Apps entstehen.

Wir wissen, dass es nicht die produktivste Art ist, den ganzen Tag zwischen Apps umzuschalten. Deshalb haben wir die perfekte Lösung entwickelt, die es jedem Team in allen Branchen ermöglicht, seinen Workflow anzupassen und alle Arbeiten an einem einzigen Ort zu erledigen.

Aber hey, wir haben es verstanden. Mit dem Wachstum eines Unternehmens wächst auch sein Bedarf an Softwarelösungen.

Es ist eine gute Sache, dass ClickUp leistungsstarke Integrationsmöglichkeiten ! ⚡️

In diesem Artikel haben wir das Problem auf die folgenden Punkte eingegrenzt 16 der besten Apps die Ihnen helfen, viel Zeit zu sparen, Ihren Workflow zu organisieren, Ihr Geschäft zu skalieren und Freude in Ihre Arbeitstage zurückzubringen. 😌

Vorteile der Software-Integration

ClickUp allein ist zwar leistungsfähig genug, um viele der anderen von Ihnen verwendeten Arbeitstools zu ersetzen, aber die Integration mit anderen Apps kann Ihnen helfen, Ihren Workflow an einem Ort zu rationalisieren.

ClickUp kann mit mehr als 1000 Tools verbunden werden - und das kostenlos! 🤯

Die Integration von ClickUp in andere Apps kann helfen:

🟢 Erleichterung des einfachen Informationsaustauschs zwischen verschiedenen Systemen

🟢 die Fehler bei der manuellen Eingabe von Daten in mehrere nicht miteinander verbundene Systeme zu reduzieren

🟢 Verbessern Sie die Sichtbarkeit Ihres Geschäfts, indem Sie alle Datenbanken in einem einzigen System zusammenführen

🟢 Sparen Sie Zeit, indem Sie Aufgaben innerhalb einer einzigen Schnittstelle ausführen, anstatt zwischen verschiedenen Systemen umzuschalten

Beste ClickUp-Integrationen

Unabhängig davon, in welchem Team Sie arbeiten, welches Projekt oder welche Aufgaben Sie haben, nutzen Sie die Integrationen, um Ihren Workflow zu vereinfachen und das Beste aus ClickUp herauszuholen. 🚀

Slack Slack ist ein Messaging- und Arbeitsplatz

kommunikations-Tool das Menschen zusammenbringt, um als ein einheitliches Team zu arbeiten.

Ersetzen Sie E-Mail, Textnachrichten und Instant Messaging ganz einfach durch diese eine App und erstellen Sie mehrere Kanäle, um verschiedene Unterhaltungen oder Gruppen in speziellen Spaces zu organisieren.

Das bedeutet, dass Sie weniger Zeit damit verbringen, zwischen verschiedenen Kommunikationstools hin und her zu springen und Unterhaltungsthreads in Ihrem Posteingang zu verlieren!

Bringen Sie dieses leistungsstarke und benutzerfreundliche Kommunikationstool auf die nächste Stufe und integrieren Sie es in ClickUp, um mehr zu erledigen als nur mit Ihren Teamkollegen zu chatten. Wenn Sie Slack mit ClickUp verbinden, setzen Sie Aktionen frei, die Ihre Produktivität und Effizienz um das Zehnfache steigern können!

Integrieren Sie Slack mit ClickUp, um diese Aktionen durchzuführen:

Status, Mitarbeiter, Prioritäten, Tags, Fälligkeitsdaten ändern

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen für Aufgaben an Slack gesendet werden sollen

Aufgabe verschieben

Slack-Nachrichten in ClickUp-Kommentare umwandeln

Slack-Nachrichten in ClickUp Aufgaben verwandeln

Slack-Nachrichten zu Ihrem Notepad hinzufügen

Und mehr!

⭐️ Pro-Tipp: Verwenden Sie Slash-Befehle um schnell eine der verfügbaren Verknüpfungen zu verwenden, um die Details einer Aufgabe effizient anzupassen, auf Formatierungsoptionen ohne einen Klick zuzugreifen, Dateien anzuhängen oder einzubetten und vieles mehr! Aufgaben in Slack erstellen mit dem Befehl "/clickup new"

➡️ Verbindung von Slack mit ClickUp

Erstellen einer neuen Aufgabe in Slack mit Slash-Befehlen in ClickUp

HubSpot HubSpot ist weltweit führend im Bereich CRM und hat sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil von kundenorientierten Teams und Unternehmen weltweit entwickelt.

Diese umfassende Plattform für das Management von Kundenbeziehungen (CRM) bietet Unternehmen verschiedene Tools zur Rationalisierung ihrer Marketing-, Vertriebs- und Kundendienstabläufe.

Nutzen Sie die Vorteile der Hubs für Marketing, Vertrieb, Service, CMS und Betrieb, um Ihr Geschäft anzukurbeln, zu engagieren, zu begeistern und zu vergrößern.

Was genau erhalten Sie also, wenn Sie die Leistung von HubSpot und ClickUp zusammenbringen?

Mit diesem HubSpot ClickUp-Integration können Teams auf Folgendes zugreifen:

Zwei-Wege-Synchronisierung : Halten Sie die Daten zwischen beiden Plattformen synchronisiert, so dass die aktuellsten Informationen in beiden Systemen verfügbar sind, ohne dass eine manuelle Eingabe erforderlich ist

: Halten Sie die Daten zwischen beiden Plattformen synchronisiert, so dass die aktuellsten Informationen in beiden Systemen verfügbar sind, ohne dass eine manuelle Eingabe erforderlich ist Nahtlose Automatisierung: Mit der Möglichkeit, Workflows von der einen zur anderen Plattform auszulösen, können Aktivitäten während der gesamten Customer Journey automatisiert werden, auch solche, die sich über mehrere Teams erstrecken

Nutzen Sie mehr als 20 verschiedene Möglichkeiten, die Arbeit zwischen ClickUp und HubSpot zu automatisieren, damit Projekte schneller vorankommen und Informationen früher bei den Teams ankommen, die sie am dringendsten benötigen

Stellen Sie noch heute eine Verbindung zwischen ClickUp und HubSpot her, um die Geschwindigkeit Ihrer Projekte zu erhöhen, Ihre Customer Journey-Prozesse zu automatisieren und den Teams die Sichtbarkeit zu geben, die sie benötigen, um optimal zu arbeiten und Ergebnisse zu liefern.

Machen Machen Sie ist eine Plattform zur Automatisierung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Arbeit innerhalb von Minuten zu visualisieren, zu gestalten und zu automatisieren.

Dieses als "Kleber des Internets" bekannte Tool ermöglicht es Ihnen, mehr zu erledigen, indem es Ihre Arbeitstools miteinander verbindet und komplexe Prozesse mit seiner Drag-and-Drop-Oberfläche automatisiert - technische Kenntnisse sind nicht erforderlich!

Wenn Sie make mit ClickUp integrieren verabschieden Sie sich von repetitiver, manueller Arbeit und begrüßen Sie eine völlig neue Ebene der Produktivität und Arbeitseffizienz! 👋 😄

Integrieren Sie über 1000 Arbeitstools wie Slack, Github, Gmail, Trello und mehr in Ihren ClickUp-Workspace, um Ihren Workflow zu vereinfachen und Ihre Arbeitsprozesse zu optimieren.

Alles, was Sie zu erledigen haben, ist die Einstellung Ihrer einzigartigen Szenarien mit auslöser um ein Ereignis in einer Ihrer Apps auszulösen und actions, um den Workflow abzuschließen. Das war's!

Integrieren Sie Integromat mit ClickUp, um Folgendes zu erleben:

Sparen Sie jede Woche Stunden, indem Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren

Optimieren Sie Ihre Datenorganisation und -verwaltung

Verbessern Sie die Effizienz Ihrer Mitarbeiter

Beschleunigen Sie das Abschließen von Aufgaben

Reduzieren Sie Fehler, doppelte Einträge und übersehene Elemente

Und vieles mehr!

⭐️ Pro-Tipp: Verschaffen Sie sich einen Vorsprung mit Hunderten von kostenlose Vorlagen für die Automatisierung für ClickUp und andere Apps und erfahren Sie, wie Sie unternehmens-Workflows automatisieren können .

➡️ Verbindung zwischen Integromat und ClickUp

Einstellung von ClickUp Auslösern in Integromat

Gmail Gmail ist eine intuitive, sichere und effiziente App für E-Mails, die von Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt für die private und geschäftliche Kommunikation genutzt wird. Sie hilft Ihnen, verbunden, organisiert und produktiv zu bleiben, indem sie Ihnen erlaubt, von jedem Gerät aus und zu jeder Zeit auf die App zuzugreifen.

*_Ok jetzt, lassen Sie uns über die Integration sprechen. 😎

Optimieren Sie Ihre Kommunikation, steigern Sie Ihre Produktivität und vergessen Sie nie wieder zu antworten, indem Sie ClickUp in Ihren Gmail Workflow integrieren. Installieren Sie einfach die ClickUp Chrome-Erweiterung und verwenden Sie Zapier, eine App zur Automatisierung, damit ClickUp und Gmail mühelos Informationen übertragen und alle Aktionen synchronisieren können, die auf beiden Plattformen stattfinden.

Diese Integration ermöglicht es Ihnen:

ClickUp Aufgaben aus E-Mails zu erstellen

Anhängen von E-Mail-Antworten an Aufgaben

Aufgaben an einem Ort zu speichern

Elemente mit Sternchen versehen, um automatisch neue Aufgaben zu erstellen (nur Business Gmail-Konten)

Und mehr!

⭐️ Pro-Tipp: Verbinden Sie Ihr Gmail Konto mit ClickUp, um E-Mails aus einem Thread für eine Aufgabe zu senden und zu empfangen E-Mail in ClickUp ClickApp Feature .

➡️ Verbindung zwischen Gmail und ClickUp

E-Mail in ClickUp ClickApp Feature

Zoom Zoom ist eine Plattform für Videokonferenzen, mit der Sie virtuell Meetings mit anderen Inhabern eines Zoom-Kontos auf der ganzen Welt veranstalten und daran teilnehmen können.

Im Laufe des letzten Jahres hat sich Zoom zu einem der beliebtesten und meistgenutzten Video meeting tools wird für persönliche und geschäftliche Zwecke genutzt und hat die Art und Weise, wie wir Meetings zu erledigen haben, für immer verändert, vor allem für diejenigen, die von zu Hause aus arbeiten.

Lässt es sich mit ClickUp integrieren? **Oh ja, das tut es definitiv!

Wenn Sie Zoom in ClickUp integrieren, können Sie Folgendes tun:

Starten Sie ein Zoom Meeting innerhalb von Aufgaben mit der Zoom Meeting Schaltfläche

An einem Meeting über einen Link teilnehmen, der automatisch in einem Kommentar für alle Beteiligten gepostet wird

Ansicht der Aufzeichnungslinks in Ihren Aufgaben, sobald das aufgezeichnete Meeting beendet ist

⭐️ Pro-Tipp: Verwenden Sie den /zoom Slash-Befehl, um die Zoom App im Handumdrehen zu öffnen. ⚡️

➡️ Verbindung zwischen Zoom und ClickUp

Start und Teilnahme an Zoom Meetings innerhalb einer ClickUp Aufgabe

Harvest Zeiterfassung Harvest ist eine Cloud-basierte App zur Zeiterfassung und Spesenabrechnung, mit der Sie Projekte mit echten Daten planen und schätzen können, team verwalten kapazitäten und Workflows zu verwalten und Rechnungen nahtlos durch nachvollziehbare Daten zu erstellen. Dieses Tool für die Zeiterfassung bietet Berichterstellung, Timesheets, Rechnungsstellung und unterstützt die Integration mit Apps. Drei wichtige Vorteile von Harvest für die Zeiterfassung:

Strukturierte Datenerfassung

Einfache und bequeme Nachverfolgung der Zeiterfassung

Kontrolle der Berechtigungen

Was die Integrationen angeht, so macht Harvest die Verbindung mit Ihren bevorzugten tools wie ClickUp! einfach

Es wird Zeit, dass wir über die Integration von Harvest mit ClickUp sprechen: ⏰

Die Verbindung von Harvest mit ClickUp ist in Sekundenschnelle eingerichtet

Nach der Verbindung schalten Sie die Zeiterfassung ein, um den Zeitaufwand für Projekte zu verwalten und die Zeit automatisch mit Ihren ClickUp Aufgaben zu synchronisieren

Mit einer Harvest + ClickUp-Integration können Sie Ihre Zeit verwalten, die für Aufgaben aufgewendete Zeit nachverfolgen und wissen immer genau, wo die Zeit bleibt.

➡️ Verbindung der Harvest Zeiterfassung mit ClickUp

Starten des Harvest Timers innerhalb einer Aufgabe in ClickUp

In seinem Kern ist Unito eine workflow-Management lösung, die sich in mehrere Tools integrieren lässt und eine tiefgreifende Synchronisierung in beide Richtungen ermöglicht, ist ein großartiges Tool, um eine echte Zusammenarbeit zu ermöglichen. Es wird nicht nur die Barrieren zwischen Ihren Arbeits-Tools reduzieren und beseitigen, sondern sie auch in leistungsfähigere Tools verwandeln.

**Nehmen wir also an, Sie möchten es mit ClickUp integrieren

Gute Nachrichten: Das können Sie auf jeden Fall 😉

Unitos zweiseitige ClickUp-Integration kann Ihnen helfen, tiefe Verbindungen zwischen ClickUp und Ihren anderen Arbeitstools herzustellen. Und das Beste daran: Da Unitos Flows bidirektional sind und in Echtzeit synchronisiert werden, können Sie sicher sein, dass die Informationen in Ihren Tools immer auf dem neuesten Stand sind!

Zu erledigen ist mit der ClickUp-Integration von Unito Folgendes:

Verbinden Sie ClickUp mit dem gesamten Portfolio von Unito

Verfolgen Sie Kundeninteraktionen an einem Ort

Definieren Sie, wie und welche Informationen synchronisiert werden sollen

Live-Synchronisierung von Aufgaben, Listen, Projekten, Fälligkeitsdaten, Status und mehr

Benutzerdefinierte Felder, Filter und weitere Einstellungen zur Steuerung des Flows von Informationen

➡️ Verbindung zwischen Unito und ClickUp

Unito's zweiseitige ClickUp-Integration

Google Kalender

Der von Google entwickelte Google Kalender ist ein Kalenderdienst für Zeitmanagement und Terminplanung, der von über 500 Millionen Menschen auf der ganzen Welt genutzt wird und ist in 41 verschiedenen Sprachen verfügbar.

Egal, ob Sie die App für private oder geschäftliche Zwecke nutzen, sie ist dank ihrer intuitiven und benutzerfreundlichen Oberfläche einfach zu bedienen. Sie können ganz einfach Ereignisse hinzufügen, ändern und freigeben und sogar Einladungen an Freunde, Familie und Kollegen senden.

Weil Google Kalender wurde für Teams entwickelt. Das Freigeben von Terminen mit anderen und das Erstellen mehrerer Kalender, die Teams gemeinsam nutzen können, war noch nie so einfach wie heute. Neben den Synchronisierungsfunktionen kann Google Kalender auch in andere Tools für das Geschäft integriert werden, wie z. B. ClickUp, um Ihnen bei der Rationalisierung und Verwaltung Ihrer vollen Terminkalender zu helfen!

**Sind Sie bereit, Ihre Produktivität zu steigern und den Überblick über Ihre Tage zu behalten?

Das dachten wir uns! 😊

Die Verbindung Ihres Google Kalenders mit ClickUp kann Folgendes für Sie erledigen:

Zwei-Wege-Synchronisierung zwischen ClickUp und Ihrem Kalender

Synchronisieren Sie Ihre ClickUp Aufgaben mit dem Google Kalender über die Ansicht "Kalender" in ClickUp

Verschaffen Sie sich sofort einen Überblick über Ihre Aufgabenliste für den Tag, die Woche oder den Monat

Nehmen Sie Änderungen an Ihren ClickUp Aufgaben vor und erhalten Sie automatische Aktualisierungen in Ihrem Google Kalender, um die vorgenommenen Änderungen widerzuspiegeln

Verbinden Sie mehrere ClickUp-Workspaces mit einem Google Kalender

➡️ Synchronisierung Ihres Google Kalenders mit ClickUp 📆 💕

Anzeige synchronisierter Ereignisse aus dem Google Kalender in der Ansicht des ClickUp Kalenders

Dropbox

Dropbox ist ein Cloud-Speicherdienst, mit dem Sie Ihre Dateien online speichern und freigeben können.

Dropbox wird von mehr als 400 Millionen Benutzern weltweit genutzt und ist eine beliebte und zuverlässige App für Online-Dateihosting, Dateisynchronisierung und Dateispeicher. Von Fotos, Videos bis hin zu wichtigen Dokumentationen - Dropbox hilft Ihnen, Ihre Dateien sicher aufzubewahren.

Diese App fördert die nahtlose Zusammenarbeit im Team, denn sie ermöglicht es Ihnen, gemeinsam nutzbare Links zu Ihren Dateien zu erstellen, Kommentare zu Dateien hinzuzufügen und ist von mehreren Geräten wie Computern und Smartphones aus leicht zugänglich.

**Was passiert, wenn ein intelligentes Cloud-Speicher-Tool auf eine All-in-One-App zur Aufgabenverwaltung trifft? Dropbox unterstützt Integrationen die Integration der beiden Apps kann die Verwaltung beider Konten auf demselben Konto erleichtern und bietet weitere wichtige Vorteile für die Verwaltung von Aufgaben.

Zu erledigen ist die Verbindung zwischen Dropbox und ClickUp wie folgt:

Anhängen von Dropbox-Dateien an ClickUp Aufgaben

Verbessern Sie die Produktivität durch die Reduzierung von Engpässen, indem Sie Aufgaben und Projekte an einem Ort verwalten

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team, indem Sie es Teams ermöglichen, unabhängig von ihrem Speicherort zur gleichen Zeit an Projekten zu arbeiten

Sicherstellung der Sicherheit der in beiden Apps gespeicherten Daten

➡️ Dropbox mit ClickUp verbinden

Hochladen und Anhängen von Dropbox-Dateien innerhalb einer Aufgabe in ClickUp

Loom

Loom ist ein screen recording tool mit dem Benutzer ihren Bildschirm, ihre Webcam und ihr Mikrofon aufzeichnen können. Geben Sie aufgezeichnete Videonachrichten mit einem öffentlichen oder privaten Link an eine Person, eine Gruppe oder ein Team frei, um Ihre Nachricht schneller zu übermitteln, als eine lange E-Mail mit Erklärungen und Details schreiben zu müssen.

Mit dieser Plattform für Videoaufzeichnungen können Sie neue Mitarbeiter einarbeiten, Probleme beheben, Feedback geben, Updates freigeben und vieles mehr!

Loom wird von Millionen von Benutzern auf der ganzen Welt genutzt und verändert die Art und Weise, wie Teams bei der Arbeit kommunizieren und zusammenarbeiten. Machen Sie sich keine Gedanken mehr über Unterschiede in der Zeitzone und müssen Sie nicht immer wieder Details erklären!

Apropos Arbeit, lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, was die Integration von Loom mit ClickUp für Sie erledigen kann:

Greifen Sie auf Loom zu und nehmen Sie ein Video innerhalb einer Aufgabe in ClickUp auf

Aufzeichnung eines Videos ohne Wasserzeichen

Fügen Sie den Link zu einer Loom-Bildschirmaufnahme in eine Aufgabenbeschreibung oder einen neuen Kommentar zuein Video direkt in ClickUp einbetten ➡️ Verbindung zwischen Loom und ClickUp

Bildschirmaufzeichnung und Präsentation in Loom

Bugsnag

Bugsnag ist eine leistungsstarke Software zur Überwachung, Berichterstellung und Behebung von Fehlern, die für Web-, Server- und mobile Anwendungen entwickelt wurde.

Es handelt sich um eine umfangreiche App zur Fehlererkennung und zur Versorgung von Software-Entwicklungsteams mit den erforderlichen Diagnosedaten und Tools, um Fehler schneller zu identifizieren und zu beheben. Bugsnag erleichtert es den Benutzern, Benachrichtigungen über Fehler in Echtzeit zu erhalten, den Ursprung der Fehler zu finden, Fehler zu priorisieren und zu replizieren und mögliche Lösungen zu analysieren, indem eine genaue Überwachung durchgeführt wird.

Nutzen Sie Bugsnag, um Ihre Apps fehlerfrei zu halten, und verbinden Sie es mit ClickUp, um Ihre gesamte Fehlerverwaltung an einem Ort zu haben!

Die native Automatisierung von ClickUp unterstützt Workflows mit externen Anwendungen wie Bugsnag. A Integration des Bugsnag-Automaten ermöglicht es Ihnen, Bugs und innerhalb von ClickUp zu überwachen, wodurch Sie Zeit sparen und Ihre Teams sich auf den eher technischen Teil der Arbeit konzentrieren können.

Schauen Sie sich an, was Sie zu erledigen haben, wenn Sie Bugsnag in ClickUp einstellen:

Automatisieren Sie Ihren Workflow mit Auslösern und Aktionen zur einfachen Überwachung und Behebung von Fehlern

Passen Sie an, wo und wie die Informationen in ClickUp erscheinen, indem Sie Ihre Daten aus einem Bugsnag-Auslöser zuordnen und mit einem Feld in ClickUp verknüpfen

Dynamische Datenzuordnung innerhalb neuer Aufgaben

➡️ Einrichten einer Bugsnag Automatisierung in ClickUp

Einstellung der Automatisierung des Workflows in Bugsnag

Zendesk Zendesk ist eine Cloud-basierte Plattform für Kundensupport und Vertriebs-CRM, die die Lösung von Kundentickets und die Verbesserung von Kundenbeziehungen unterstützen soll.

Mit diesem leistungsstarken und flexiblen Kundenservice-Tool können Sie über Telefon, Chat, E-Mail, soziale Medien und andere Kanäle mit Kunden in Verbindung treten. Zendesk bietet Features für die Verwaltung kundenkommunikation über verschiedene Kanäle, Automatisierung des Kundensupports und Erstellung von automatischen Antworten, Wissensdatenbanken und vielem mehr, um die Kommunikation mit Ihren Kunden zu optimieren.

Außerdem bietet es benutzerdefinierte Tools zum Erstellen von anpassbaren Kundendienstportalen und Live-Chats und lässt sich mit Hunderten von anderen Anwendungen integrieren, darunter ClickUp!

Sehen Sie, was Sie mit Zendesk in ClickUp erledigen können:

Schnelles Umwandeln von Tickets in Aufgaben

Fügen Sie Ticketinformationen zu Aufgaben hinzu, legen Sie Mitarbeiter und Fälligkeitsdaten an einer Stelle fest

Vermeiden Sie das Umschalten zwischen Aufgaben, indem Sie mehrere ClickUp-Aufgaben an ein Zendesk-Ticket anhängen können, um den Status und die ID der Aufgabe einfach zu referenzieren

Ansicht von Verknüpfungen inClickUp und Zendesk mit Echtzeit-Status-Updates

➡️ Verbindung zwischen Zendesk und ClickUp

Umwandlung eines Zendesk-Tickets in eine ClickUp Aufgabe

GitHub

GitHub ist eine Cloud-basierte Plattform für das Hosting von Code, die die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Entwicklern fördert. Mit diesem kollaborativen Tool können Entwickler Ideen und Methoden freigeben und Open-Source-Programmierprojekte einfach verwalten.

GitHub ist eine der beliebtesten Plattformen für Git Repositorys, einem virtuellen Speicher für Projekte, und die Anlaufstelle für Programmierer. Entwickler können ganz einfach eine neue Version der Software herunterladen, Änderungen und Beiträge vornehmen und die neue Version hochladen, damit andere Programmierer in der Gemeinschaft ebenfalls daran arbeiten können.

Github eignet sich hervorragend für Forking, Pull Requests, soziale Netzwerke, Verzweigungen und das Führen von Changelogs.

Möchten Sie Ihre internen Prozesse rationalisieren und effizienter gestalten? Integrieren Sie es mit ClickUp. So können Sie von der Integration von GitHub und ClickUp profitieren:

Nutzen Sie GitHub, ohne ClickUp zu verlassen

Automatische Nachverfolgung von Commits, Merges und Pull Requests - alles innerhalb der Aufgaben-Aktivitäts-Feeds

Sehen Sie alle GitHub-Aktivitäten zu einer Aufgabe direkt in ClickUp

ClickUp-Benachrichtigungen erhalten, wenn neue GitHub-Aktivitätselemente zu Aufgaben hinzugefügt werden

Automatisches (oder manuelles) Anhängen von GitHub-Aktivitäten an ClickUp Aufgaben

Automatisches Ändern des Status einer Aufgabe von GitHub aus

➡️ Verbindung von GitHub zu ClickUp

Empfang von Benachrichtigungen über Github-Aktivitäten in ClickUp

Intercom Intercom ist eine Plattform für unterhaltsame Beziehungen, die Geschäften hilft, bessere Beziehungen zu ihren Kunden durch Messenger-basierte Erlebnisse aufzubauen.

Dieses Kommunikationstool ist ideal für Vertrieb, Produkt, Marketing, Support und kundenerfolg teams. Mit Intercom können sie sehen, wer ihre Kunden sind und was sie in der App und auf den Websites zu erledigen haben.

Intercom macht es einfach, alles, was Ihr Team braucht, um zu kommunizieren und Ihre Kunden zu unterstützen, in einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform zusammenzubringen.

Möchten Sie Ihre Kommunikation und Ihr Arbeitsmanagement rationalisieren?_

Integrieren Sie Intercom mit ClickUp, um Ihren Posteingang aufzuräumen und Ihren Workflow zu vereinfachen!

Werfen Sie einen Blick darauf, was Sie mit einer Intercom-ClickUp-Integration zu erledigen haben:

Schnelleres Erstellen und Verknüpfen von ClickUp Aufgaben direkt aus Ihrem Posteingang

Verknüpfen Sie eine oder mehrere ClickUp Aufgaben mit einer Unterhaltung in Intercom, um schnell in die Aufgabe einzusteigen oder ihren Fortschritt zu verfolgen

Erstellen oder verknüpfen Sie eine Aufgabe mit einem Ticket, und ein Link zu der Intercom Unterhaltung wird automatisch zu Ihrer ClickUp Aufgabe hinzugefügt

➡️ Verbindung zwischen Intercom und ClickUp

Erstellen einer neuen ClickUp Aufgabe in Intercom

Miro

Miro ist eine kollaborative Online-Whiteboard-Plattform für die Erstellung, Zusammenarbeit und Zentralisierung der Kommunikation in Teams.

Dieses intuitive Tool für die Zusammenarbeit ermöglicht Teams ein gemeinsames Brainstorming und die Visualisierung von Konzepten, Ideen und Lösungen mit digitalen Haftnotizen. Sie können auch das Mind Mapping Feature von Miro nutzen, um Ideen zu organisieren und um agile Workflows zu planen und zu verwalten.

Vereinfachen Sie Ihren Workflow noch weiter, indem Sie Miro in ClickUp! integrieren

Die Miro-Integration von ClickUp ermöglicht es Ihnen, Folgendes zu erledigen:

Bearbeiten SieMiro boards innerhalb von ClickUp und reduziert die Zeit, die Sie mit dem Umschalten zwischen Apps verschwenden

Erstellen Sie Whiteboard-Ideen überall in ClickUp

Fügen Sie ein neues oder bestehendes Miro Board zu ClickUp Dokumenten und Aufgaben hinzu, indem Sie einfach dasslash-Befehl (/miro) ➡️ Miro mit ClickUp integrieren

Verwenden eines Slash-Befehls zum Öffnen von Miro und Einfügen eines Miro-Boards in ein Dokument in ClickUp

Front

Front ist eine Plattform für die Kundenkommunikation und ein Kommunikations-Hub, der eine effizientere Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern ermöglicht.

Durch das Freigeben eines Posteingangs für Teams und die Bereitstellung eines zentralen Speicherorts für interne und externe Nachrichten wird die Kommunikation rationalisiert, die Effizienz gesteigert und die Produktivität erhöht. Ihre Teams können E-Mails freigeben, ohne sie weiterleiten zu müssen, interne Unterhaltungen innerhalb einer E-Mail führen, Nachrichten zurückstellen und vieles mehr mit diesem robusten E-Mail-Tool.

Neben den kommunikationsbezogenen Vorteilen bietet Front auch integrierte analytische Tools, die bei der Leistungsüberwachung helfen, nachverfolgung von KPIs und Metriken und vieles mehr, zusammen mit umfassenden Integrationen, die seine Funktionen erweitern. Integrieren Sie Front mit ClickUp um Ihre Produktivität zu steigern und Ihren Posteingang im Griff zu behalten!

zu erledigen mit Front und ClickUp zusammen:* *Hier ist, was Sie mit Front und ClickUp zusammen erledigen können

ClickUp Aufgaben erstellen - fügen Sie schnell Ticket-Informationen zu Ihren ClickUp Aufgaben hinzu, weisen Sie Mitglieder zu und legen Sie Fälligkeitsdaten fest - alles in Front

Hängen Sie eine beliebige Nummer von ClickUp Aufgaben an ein Ticket in Front an, um den Status und die ID der Aufgabe einfach zu referenzieren

Ansicht von Links in beiden Apps - wenn Sie ein Ticket erstellen oder mit einer Aufgabe verknüpfen, wird automatisch ein Link zurück zum Front Ticket in Ihrer ClickUp Aufgabe hinzugefügt

➡️ Integration von Front mit ClickUp

Erstellen einer ClickUp Aufgabe innerhalb von Front

Figma

Zu guter Letzt haben wir mit Figma eine weitere benutzerfreundliche ClickUp-Integration auf unsere Liste gesetzt. Teams, die schnell zwischen verschiedenen Multimedia- oder Design-Projekten hin und her kommunizieren müssen, werden von der Figma-Integration profitieren.

Als webbasiertes Prototyping- und Design-Tool bietet Figma eine einfachere Möglichkeit, ein Projekt gemeinsam mit Ihrem Team zu gestalten. Das Feature der Versionshistorie macht die Nachverfolgung von Rückmeldungen innerhalb des Teams zum Kinderspiel.

Darüber hinaus profitieren ClickUp Benutzer von dieser Integration mit eingebetteten Features, mit denen Sie durch jedes Figma-Design, das einer Aufgabe, einem Kommentar, einem Dokument oder einer Ansicht hinzugefügt wurde, zoomen und scrollen können.

Schauen Sie sich an, was a Figma und ClickUp Integration kann zu erledigen:

Einfache Verbindung Ihrer Entwürfe und Prototypen zur Zusammenarbeit oder Überprüfung in ClickUp

Geben Sie Ihren ClickUp Projekten mehr Kontext mit zoombaren Figma Einbettungen

Vermeiden Sie statische Screenshots, die bei der Kommunikation über Designspezifika Verwirrung stiften

➡️ Starten Sie die Automatisierung Ihrer Arbeit mit Figma ➕ ClickUp

Beispiel für die Figma-Plattform

Gewinnen Sie das Beste aus ClickUp

Jedes Business braucht ein zuverlässiges Tool zur Verwaltung von Aufgaben wie ClickUp .

Mit einer Vielzahl nützlicher Features kann ClickUp allein jeder Organisation helfen, Zeit zu verwalten, Aufgaben zu priorisieren und Projekte effizient abzuschließen - alles an einem Ort.

Aber wenn Sie ClickUp mit anderen Tools für die Arbeit verbinden, werden Sie eine drastische und positive Veränderung Ihres Workflows erleben.

Fügen Sie Ihre bevorzugten und meistgenutzten Apps für Kommunikation, Zusammenarbeit, Automatisierung und mehr zu ClickUp hinzu, um das Beste aus dieser leistungsstarken Plattform herauszuholen. ⚡️