Ankündigung unserer neuen Partnerschaft mit HubSpot

**Wir schließen uns mit dem Marktführer im Bereich CRM zusammen. Hier ist, was als nächstes für unsere Kunden und für ClickUp ansteht

Unter ClickUp ist es unser Ziel, die Welt produktiver zu machen. Und obwohl die Welt furchtbar groß ist, haben wir einen großartigen Start hingelegt, wenn man bedenkt, dass Hunderte von tausende von Kunden verlassen sich jeden Tag auf ClickUp, um effizienter zu arbeiten.

Tatsächlich hat unser Produkt in den letzten 5 Jahren eine entscheidende Rolle bei unserem eigenen unglaublichen Wachstum gespielt und ist die Grundlage dafür, wie wir hier bei ClickUp zusammenarbeiten.

Wie Sie wahrscheinlich wissen, HubSpot ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich CRM, und seine Plattform ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil der kundenorientierten Teams von Unternehmen geworden, die skalieren möchten. HubSpot stellt diesen Unternehmen alle Tools und Integrationen zur Verfügung, die sie für Marketing, Vertrieb, Content Management und Kundenservice benötigen, um ein optimales Kundenerlebnis zu schaffen.

Was wäre, wenn Sie und Ihre Teams besser zusammenarbeiten könnten, um diese ansprechenden Erlebnisse zu liefern? Nun, das ist genau das, was Sie bekommen, wenn Sie die Leistung von ClickUp und HubSpot zusammenbringen. Holen Sie sich die Integration jetzt Die Bereitstellung großartiger Kundenerlebnisse erfordert ein hohes Maß an koordinierter Arbeit in vielen Teams. Heutzutage sind diese Bemühungen oft nicht miteinander verbunden, da sie über viele Systeme verwaltet werden, was die Übergabe und Zusammenarbeit erschwert.

Dies wirkt sich nicht nur auf das Kundenerlebnis aus, sondern ist auch für die Mitarbeiter eine Belastung. Indem wir ClickUp und HubSpot enger zusammenbringen, haben wir die Möglichkeit, diese Lücken zu schließen und die Erfahrungen an beiden Fronten zu verbessern.

Ein entscheidendes Element dieser Partnerschaft ist eine verbesserte Integration zwischen ClickUp und HubSpot, die manuelle Arbeiten automatisiert und es den Teams leicht macht, zusammenzuarbeiten, um den Kunden einen Mehrwert zu bieten. Zu den Highlights der neuen Integration gehören:

Zwei-Wege-Synchronisation : ClickUp- und HubSpot-Benutzer haben jetzt die Möglichkeit, Daten zwischen beiden Plattformen synchron zu halten, sodass die aktuellsten Informationen in beiden Systemen verfügbar sind, ohne dass manuelle Eingaben erforderlich sind.

: ClickUp- und HubSpot-Benutzer haben jetzt die Möglichkeit, Daten zwischen beiden Plattformen synchron zu halten, sodass die aktuellsten Informationen in beiden Systemen verfügbar sind, ohne dass manuelle Eingaben erforderlich sind. Nahtlose Automatisierungen: Mit der Möglichkeit, Workflows von einer der beiden Plattformen zur anderen auszulösen, können Aktivitäten während der gesamten Customer Journey automatisiert werden, auch solche, die sich über mehrere Teams erstrecken.

Hier sind einige der Möglichkeiten, wie gemeinsame Kunden ClickUp und HubSpot gemeinsam nutzen können, um bessere Kundenerlebnisse zu schaffen.

Schnellere Projektabwicklung

Mit der neuen Integration können Teams praktisch jede erdenkliche Art von Workflow zwischen ClickUp und HubSpot einrichten, um die Abwicklung von kundenbezogenen Projekten zu beschleunigen. Ändert sich beispielsweise ein Zuweiser in einem Projekt in ClickUp, wird der zugehörige Deal in HubSpot automatisch aktualisiert, so dass die Teams mit Kundenkontakt immer wissen, wer ihr neuer Ansprechpartner ist.

Automatisierung von Prozessen während der gesamten Customer Journey

Mit dem neuen Hubspot-Integration mit der Hubspot-Integration können ClickUp-Kunden Projekte und Aktivitäten an den Status eines Kunden oder an die Phase der Customer Journey anpassen. Wenn zum Beispiel ein Geschäft in HubSpot abgeschlossen wird, kann ein vollständig geplantes Onboarding-Projekt automatisch in ClickUp erstellt werden.

Auf diese Weise kann ein professionelles Serviceteam den Onboarding-Prozess verwalten und gleichzeitig den wichtigsten Stakeholdern einen Überblick über den Projektfortschritt geben. Oder, wie im folgenden Beispiel, kann eine Änderung des Geschäftsstatus in HubSpot eine Outreach-Initiative auslösen, die über eine ClickUp-Aufgabe verwaltet wird!

Bieten Sie Teams mehr Einblick in die Auswirkungen des Kunden

Projektteams können jetzt immer direkt in ClickUp auf einen Deal zurückgreifen, um zu sehen, wie sich ihre Arbeit auf den Erfolg eines Kunden ausgewirkt hat. Verknüpfte HubSpot-Abschlüsse und -Objekte werden direkt in Aufgaben und Unteraufgaben als Beziehungen zwischen Ihren Kunden und deren Projekten verknüpft.

Wir sind davon überzeugt, dass sich diese Partnerschaft als das fehlende Bindeglied zwischen den kundenorientierten Teams und den Abläufen im gesamten Unternehmen erweisen wird. Wir freuen uns darauf, Unternehmen jeder Größe dabei zu helfen, ihre Produktivität zu steigern und gleichzeitig noch engere Kundenbeziehungen zu pflegen. Holen Sie sich die Integration jetzt P.S. Wenn Sie noch keinen bezahlten ClickUp- oder HubSpot-Plan haben, bieten wir Ihnen für eine begrenzte Zeit 20% Rabatt auf beide. Sie finden das ClickUp-Angebot hier und das HubSpot-Angebot hier !