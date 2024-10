Die besten Open-Source Tools für Projektmanagement im Jahr 2024

Ein Projektmanager hat viel zu tun - von der Verfolgung der Zeitleisten von Aufgaben bis zur Bewertung von Lieferrisiken und verwaltung von Workloads . Ein zuverlässiges Projektmanagement (PM)-Tool ist ein Muss, um Ziele zu erreichen, aber die Kernfrage ist: soll man sich für ein Open-Source-Produkt oder eine traditionelle Projektmanagement-Software entscheiden?

Open-Source projektmanagement tools werden oft von kleinen Unternehmen und Start-ups bevorzugt, die nicht in eine teure PM-Lösung investieren wollen. Es gibt zwar die Vorstellung, dass Open-Source-Software die Produktbereitstellung beschleunigen kann, aber Agile Teams kann der Einsatz dieses Instruments manchmal ein zweischneidiges Schwert sein. ⚔️

Ein Beispiel, projektmanagement-Software ist in der Regel nicht die benutzerfreundlichste für detaillierte verwaltung von Aufgaben und die Planung von Projekten. Möglicherweise müssen Sie bei einigen Produkten auch Probleme mit der Kompatibilität oder schwerwiegende Sicherheitsmängel in Kauf nehmen.

Vor diesem Hintergrund wollen wir in diesem Leitfaden einige der besten Open-Source-Tools für Projektmanagement vorstellen.

Unsere Kurzübersichten werden Ihnen helfen, das für Ihre Arbeitsabläufe geeignete Tool zu finden.

Die Qualität Ihrer Projektmanagement-Software, ob Open-Source oder nicht, muss in etwa die folgenden Funktionen bieten:

Sichtbarkeit von Projekten: Das Tool sollte es Ihnen ermöglichen, Projekte aus verschiedenen Blickwinkeln zu überblicken, z. B. den Fortschritt der Aufgaben, den Workload der Mitarbeiter und die Risiken bei der Fertigstellung Aufgabenmanagement: Es ist wichtig, dass die Software die Organisation von Aufgaben unterstützt. Sie sollte es Ihnen ermöglichenziele der Projektplanung in Elemente unterteilen und die Nachverfolgung mit Status-Updates und Prioritäts-Tags erleichtern. Features wie Zeiterfassung undressourcenmanagement zur Verwaltung von Workloads sind optimal Anpassungen: Die Umgebung sollte sich mit benutzerdefinierten Workflows anpassen lassen,benutzerdefinierte Felderund konfigurierbaren Benachrichtigungen Zugänglichkeit: Sie sollten in der Lage sein, die Software auf Ihrem Computer und Ihrem mobilen Gerät zu nutzen, um Flexibilität zu genießen und dringende Angelegenheiten spontan zu erledigen Vorlagen: Die beste Projektmanagement-Software verfügt über eine Sammlung von Vorlagen, die Ihre Aufgaben bei der Planung, Verwaltung und dem Management von Projekten strukturieren Kollaborationstools: Prüfen Sie, ob es Tools wie digitale Whiteboards, das Freigeben von Dokumenten, Kommentarthreads und Mindmaps gibt, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützenteammitglieder zusammenarbeiten können

Wenn Sie auf Open-Source-Tools fixiert sind, sollten Sie zusätzliche Faktoren wie Preis und Eignung berücksichtigen. Diese Produkte sind in der Regel kostenlos, aber wenn Sie erweiterte Funktionen und Support für komplexe Geschäftsmodelle benötigen, müssen Sie sich möglicherweise für eine kostenpflichtige Option entscheiden.

Top-Open-Source-Software für das Projektmanagement im Jahr 2024

Wir haben Dutzende von Open-Source-Tools für das Projektmanagement durchforstet und die neun besten Optionen mit angemessenen Funktionen ausgewählt. Bevor wir auf sie eingehen, möchten wir Ihnen ClickUp vorstellen, die beste kostenlose Projektmanagement-Lösung für kleine und große Unternehmen! 💗

ClickUp ist eine erstklassige Aufgabe und projektmanagement-Lösung -Die proprietäre Software ist zwar nicht quelloffen, bietet aber eine benutzerfreundliche Oberfläche, erstklassige Funktionen für den Datenschutz und das Freigeben von Daten sowie eine vollen Bereich an PM Features ohne Kompatibilitätsprobleme.

ClickUp rationalisiert Ihre Projektmanagement-Workflows und bietet nahtlose Sichtbarkeit, Aufgabenmanagement und Features zur Berichterstellung in Echtzeit. Verwenden Sie 15+ Ansichten um Ihre Projekte und Aufgaben zu überwachen - die Listenansicht eignet sich zum Beispiel hervorragend für allgemeine Übersichten, während die Kalender-Ansicht Ihnen hilft, den Überblick zu behalten zeitleisten für Projekte .

Das Beste an der Verwendung von ClickUp ist, dass Sie sich nicht um die datenschutz- und Sicherheitsrisiken die Open-Source-Tools in der Regel plagen. Mit seinem einstellungen für das Freigeben und die Berechtigungen können Sie die hierarchiebasierten Zugriffsrechte der Ordner, Listen oder Aufgaben in Ihrem Workspace.

Laden Sie Mitglieder und Gäste zu bestimmten Dateien ein und steuern Sie deren Freigabe- und Bearbeitungsberechtigungen. Sie können auch das Feature Öffentliche Freigabe verwenden, um Ihre Arbeit freizugeben, ohne vertrauliche Daten zu gefährden. Siehe hierzu video-Anleitung um zu sehen, wie die Hierarchie in ClickUp funktioniert.

Die Free Forever Version von ClickUp kommt mit unglaublichen Vorteilen, wie zum Beispiel unbegrenzten Aufgaben, ClickUp Dashboards zur Nachverfolgung des Fortschritts, kollaborative Dokumente , einheimisch zeiterfassung und ClickUp Whiteboards für Brainstorming und Teamarbeit.

Wenn Sie sich in einer kostenpflichtigen Stufe befinden, können Sie eine Welt der Möglichkeiten freischalten mit ClickUp AI ist ein Arbeitsassistent, der darauf geschult ist, zeitraubende Aufgaben wie die Erstellung von Projektbeschreibungen, Zeitleisten und Matrizen für die Zuweisung von Verantwortlichkeiten zu beschleunigen.

Werfen Sie einen Blick auf ClickUps beeindruckende programm-Management-Vorlage sammlung. Versuchen Sie die ClickUp Vorlage für Projektmanagement zu aufgaben und Ziele nach Prioritäten ordnen und überwachen Sie den Fortschritt mit no-code Automatisierung. Oder verwenden Sie die ClickUp Projektmanagement Dashboard zur Nachverfolgung des Erfolgs mit Diagrammen, Grafiken und anderen visuellen Darstellungen. 🌞

ClickUp beste Features

Kostenlose Cloud-basierte Projektmanagement-Suite

Mehrere Ansichten für Projekte und intuitive Dashboards (mit Widgets)

Hierarchiebasiertes Freigeben und Berechtigungen

Agile Projektmanagement-Vorlagen für zahlreiche Anwendungsfälle für Software- und Entwicklungsteams

Integrierte Tools zur Zeiterfassung und Zusammenarbeit

Zentralisiertbearbeitung von Dokumenten und Verwaltung

Zuverlässigsicherheit und Datenschutz* Ausgezeichnete Tutorials und Kundensupport

KI-Support für Administratoren- und Schreibaufgaben

Features zur Ressourcenverwaltung, um Workloads zu visualisieren und anzupassen

ClickUp Limits

ClickUp AI nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Der riesige Bereich an Features für das Projektmanagement kann neue Benutzer überfordern

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise *ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8,500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. ProjektLibre

Über: ProjektLibre ProjectLibre besticht vor allem durch seine Kompatibilität mit Microsoft Projects-Dateien und ist damit die perfekte Open-Source-Alternative zu dieser Plattform.

ProjectLibre unterstützt verschiedene Prozesse zur Erstellung und Verwaltung projektplänen . Verwenden Sie die Work Breakdown Structure (WBS), um Ihren Workload in einfach zu verwaltende Aufgaben zu unterteilen, oder verwenden Sie die Resource Breakdown Structure (RBS), um die Ressourcen-Komponenten zu verwalten.

Verwenden Sie Netzdiagramme, um die Abhängigkeiten von Aufgaben einzustellen und Engpässen frühzeitig vorzubeugen. Berücksichtigen Sie Kostenkomponenten und Fristen, indem Sie Ihre Projekte visualisieren als Gantt Diagramme und die Beobachtung ihres Zustands mit Earned Value Costing.

ProjectLibre unterstützt mehr als 30 Sprachen, darunter Arabisch, Hindi, Französisch und Deutsch, und ist damit für globale Teams geeignet. 🌍

ProjectLibre beste Features

Ausgezeichnete Microsoft Projects-Alternative für agile Workflows im Ressourcenmanagement

Unterstützt WBS und RBS

Ermöglicht die Erstellung von Netzdiagrammen

Funktioniert auf Windows-, Linux- oder Mac-Geräten

ProjectLibre Beschränkungen

Gelegentliche Abstürze des Projektmanagement tools

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche veraltet

Preise für ProjectLibre

Free

ProjectLibre Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (30+ Bewertungen)

: 4.2/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (40+ Rezensionen)

3. ZenTao

Über: ZenTao ZenTao ist ein Open-Source-Tool für Projektmanagement, das auf Scrum ein agiler Rahmen, der häufig in software-Entwicklung . Dabei werden Projekte in Sprints mit zeitlich begrenzten Zielen unterteilt. ⏲️

Die Plattform ist unter ZPL und AGPL lizenziert, und ihre Community Edition hat keine kommerziellen Einschränkungen. Nutzen Sie sie für Ihr Team, ohne sich Gedanken über die Lizenzierung oder rechtliche Folgen zu machen.

Zu erledigen ist das Anlegen von Projekten in ZenTao ein Kinderspiel: Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Projekt, geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf Speichern. Sie können Ihr Projekt benutzerdefiniert gestalten budget des Projekts und Fälligkeitsdaten und hinterlassen Sie zusätzliche Infos für Ihre Teammitglieder.

Die Plattform verfügt über einen Doc-Bereich zur Speicherung projektbezogener Dokumente. Auf der Registerkarte Statistik können Sie Berichte über die Projektleistung abrufen und Bereiche mit Verbesserungsbedarf aufzeigen.

Mit ZenTao können Administratoren die Berechtigungen benutzerdefinieren und die Zugriffsrechte für andere Mitglieder des Teams festlegen.

ZenTao beste Features

Scrum-basiert

Doppelte Lizenzierung - ZPL und AGPL

Einfache Erstellung von Projekten für Projektmanager und Teamleiter

Doku-Abschnitt speichert projektbezogene Infos

ZenTao-Einschränkungen

Die Oberfläche des Dashboards für Projekte ist nicht sehr anfängerfreundlich

Detailliertere Dokumentationsmöglichkeiten wären wünschenswert

Preise für ZenTao (Open Source Version)

Community Edition: Free

ZenTao Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (8+ Bewertungen)

: 4.3/5 (8+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (unter 5 Bewertungen)

4. OpenProject

Über: OpenProject Als Open-Source-Plattform unterstützt OpenProject beide agile und Wasserfall-Methoden . Es bietet eine beeindruckende Reihe von tools zur Erstellung und Verwaltung von Projekten.

Sehen Sie das Gesamtbild mit dem software zur Aufgabenverwaltung um Listen von Projekten zu erstellen und Einstellungen für die Hierarchie vorzunehmen. Auch wenn es sich eher um ein einfaches Tool zur Nachverfolgung von Aufgaben handelt, können Projektmanager einen Überblick über den Workload für ressourcenzuweisung und stellen Sie eine klare Struktur durch Auswahl von übergeordneten Projekten und Unterprojekten ein.

OpenProject bietet ein Dashboard mit anpassbaren Widgets, die den Fortschritt und den Zustand Ihres Projekts anzeigen, so dass Sie Anomalien schnellstmöglich erkennen und beheben können. 🏃

Verwenden Sie Gantt Diagramme und Kalender, um Ihre Projekte zu visualisieren und Meilensteine und Fristen im Auge zu behalten. Weitere Optionen, die Sie interessieren könnten, sind die OpenProject API (zur Erstellung benutzerdefinierter Integrationen), Zeiterfassung, Berichterstellung und anpassbare Rollen und Berechtigungen.

OpenProject beste Features

Unterstützt agile und Wasserfall-Methodologien

Anpassbares Dashboard

Zeitsparende PM-Vorlagen

Optionen zur Visualisierung von Projekten

OpenProject Beschränkungen

Limitierter Support für die Ressourcenzuweisung

Einstellung bestimmter Integrationen kann schwierig sein

OpenProject Preise

Gemeinschaft : Free

: Free Basic : $7,25/Monat pro Benutzer

: $7,25/Monat pro Benutzer Profi : $13,50/Monat pro Benutzer

: $13,50/Monat pro Benutzer Premium: $19,50/Monat pro Benutzer

OpenProject Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.7/5 (20+ Bewertungen)

: 3.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (120+ Bewertungen)

5. ERPNext

Über: ERPNext ERPNext ist eine Open-Source-Plattform für die Enterprise Resource Planning (ERP) Aktivitäten. Es unterstützt Finanzbuchhaltung, Reihenfolge-Management, HR, CRM und Lohnbuchhaltung.

Obwohl der Schwerpunkt der Plattform auf ERP liegt, verfügt sie über wertvolle Tools für das Projektmanagement. Sie erhalten einen all-in-one Workspace, um Projekte zu überwachen und Ansichten zu wechseln, um den Status zu verfolgen.

Mit ERPNext können Sie Projekte in Aufgaben aufteilen, sie bestimmten Mitgliedern des Teams zuweisen, Prioritäten einstellen und Meilensteine nachverfolgen, um sicherzustellen, dass Sie immer den Überblick über alles haben, was in Ihrem Team vor sich geht. Aufgaben werden automatisch in den Zu erledigen-Listen der Mitglieder des Teams, die für die Lieferung verantwortlich sind. ✔️

Nutzen Sie Erwähnungen und einen integrierten Echtzeit-Chat, um mit Ihren Kollegen zu kommunizieren, Brainstorming zu betreiben und an gemeinsamen Aufgaben zu arbeiten.

Laden Sie projektbezogene Dokumente in den Dateimanager hoch, synchronisieren Sie Ihre E-Mail-Konten, erfassen Sie die Zeiterfassung, stellen Sie Rechnungen an Ihre Clients und nutzen Sie benutzerdefinierte Funktionen für maximale Funktionalität.

ERPNext beste Features

Fokus auf ERP

All-in-One Workspace mit mehreren Ansichten zur Erstellung von Projektplänen

Erwähnungen und Echtzeit-Chat

Dateimanager für Dokumente

ERPNext Beschränkungen

Die Konfiguration benutzerdefinierter Anpassungen nach Aktualisierungen ist möglicherweise nicht einfach

Limitierte vorgefertigte Tools machen das Setup kompliziert

ERPNext-Preise

Free

ERPNext Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (40+ Bewertungen)

: 4.2/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

6. Tuleap

Über: Tuleap Auf der Suche nach einem hochwertigen Open-Source Jira-Alternative ? Tuleap kann ein cooler Ersatz für Software Development Teams sein! 👑

Wie Jira unterstützt Tuleap Scrum, Kanban und hybride Ansätze für PM. Diese webbasierte Lösung geht noch einen Schritt weiter und bietet Tools für die Softwareentwicklung, das Testen und das Dokumentenmanagement, um die Überwachung von Sprints, die Nachverfolgung von Terminen und die Abwicklung von Projekten zu erleichtern.

Für die Sprint-Überwachung bietet Tuleap Burnup- und Burndown-Diagramme zur Nachverfolgung des Fortschritts, zur Identifizierung von Problemen und zur Anpassung von Plänen für eine termingerechte Lieferung. Seine anpassbaren Dashboards liefern die gewünschten visuellen Informationen über den Zustand der Projekte in Echtzeit.

Tuleap verfügt über eine native Integration mit Git, einem Versionskontrollsystem, mit dem Sie Quellcodes nachverfolgen können. Diese Plattform ist unter der GNU GPL lizenziert und unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich der Nummer des Benutzers, des Projekts oder der Zeit.

Sie können das Projektmanagement tool auf CentOs und Redhat Servern installieren.

Tuleap beste Features

Unterstützt verschiedene Ansätze des Projekt- und Meilenstein-Managements

Einfache Überwachung von Sprints

Intuitive Dashboards

Native Git-Integration für Softwareentwicklungsteams

Tuleap-Einschränkungen

Die Oberfläche kann für Benutzer, die zum ersten Mal damit arbeiten, kompliziert erscheinen

Einige Features sind nicht intuitiv, was die Konfiguration erschweren kann

Preise für Tuleap

Community Edition : Free

: Free Expert : 23 €/Monat pro Benutzer

: 23 €/Monat pro Benutzer Verwaltet: 33 €/Monat pro Benutzer

Tuleap Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (30+ Bewertungen)

: 4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (10+ Bewertungen)

7. Restyaboard

Über: Restyaboard Sie lieben die Kanban Boards von Trello? Restyaboard kann die perfekte Open-Source-Lösung sein Trello-Alternative !

Mit dieser Plattform können Sie Ihre komplexen Projekte in Aufgaben unterteilen, Mitarbeiter hinzufügen und den Fortschritt mit visuell ansprechenden und anpassbaren Boards überwachen. Legen Sie benutzerdefinierte Status fest und erstellen Sie To-Do-Listen, die mehrere Projekte oder Prozesse unterstützen.

Dank der vielfältigen Layouts können Sie Ihre Projekte aus jedem "Blickwinkel" betrachten, Stärken und Schwächen erkennen und Lösungen für den Abschluss und die Übergabe finden.

Mit einem eingebauten Chat-Tool und der Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen, fördert Restyaboard die Zusammenarbeit bei schnelllebigen Projekten. Mit anpassbaren Benutzerberechtigungen haben Sie die abschließende Kontrolle darüber, wer auf was zugreifen kann.

Restyaboard beste Features

Optisch ansprechende Boards zur Verwaltung von Aufgaben in Projekten

Zeiterfassung und Nachverfolgung von Meilensteinen

Eingebauter Chat

Mehrere Layouts für die Ansicht

Restyaboard Beschränkungen

Limitierte Roadmapping- und KPI-Überwachungstools

Keine bekannten Integrationen

Preise für Restyaboard

Preise beim Anbieter erfragen

Restyaboard Bewertungen und Rezensionen

Noch keine Bewertungen vorhanden

8. Taskcafe

Über: Aufgabencafé Taskcafe ist ein quelloffenes PM-Tool, das sich um Folgendes dreht Kanban Boards . Es verfügt über eine einfache Schnittstelle, mit der Sie ein Board für jedes Projekt erstellen und Aufgaben nach ihrem Status, der Software Version oder einem anderen von Ihnen gewählten Kriterium sortieren können.

Sie können Fälligkeitsdaten, Beschreibungen und Checklisten für jede Aufgabe einstellen und so sicherstellen, dass alle Mitglieder des Teams übersichtlich mit Infos versorgt werden. Für eine bessere Visualisierung und einfachere Navigation können Sie Ihre Listen mit Farben codieren.

Taskcafe bietet eine Meine Aufgaben-Ansicht - ein zentraler Space für die Zusammenfassung Ihrer Aufgaben. Ihre Teammitglieder können zu jeder Aufgabe Kommentare hinterlassen. Auf diese Weise lassen sich kleinere Probleme oder Unklarheiten im Handumdrehen beseitigen und die verstreuten Arbeitsabläufe werden gestrafft.

Taskcafe beste Features

Projektmanagement durch Kanban Boards

Zentrales Layout für Aufgaben

Kollaboration durch Kommentare

Leichtgewichtige Schnittstelle

Taskcafe-Einschränkungen

Noch in der Entwicklung, daher können einige Funktionen nicht vollständig funktionieren

Die Einstellung der Plattform kann schwierig sein

Taskcafe Preise

Free

Taskcafe Bewertungen und Rezensionen

Noch keine Bewertungen vorhanden

9. Taiga

Über: Taiga Taiga ist ein quelloffenes PM tool, das tadellosen Support für Funktionsübergreifende agile Teams . Diese On-Premise-Plattform bietet eine benutzerdefinierte Installation, ist leicht zu aktualisieren und lässt Ihnen die Wahl, ob und wie viel Sie zur Community beitragen wollen. Das bedeutet völlige Freiheit und Kontrolle! 🥰

Als PM-Lösung ist Taiga bei jedem Schritt für Sie da, von der Planung von Projekten bis zur Berichterstellung. Sie können Leistungen definieren, priorisieren und neu priorisieren, Backlogs, Sprints und Epics planen und nahtlos zwischen Kanban und Scrum wechseln.

Mit dem Dashboard der Plattform für die Teamleistung können Sie nachverfolgen, wer was zu erledigen hat. Außerdem gibt es die Option Wiki, mit der Sie projektbezogene Dokumente und Verfahren erstellen und speichern können, um die Zusammenarbeit zu erleichtern.

Denken Sie daran, dass für die Selbstverwaltung von Taiga Linux und Docker erforderlich sind.

Taiga beste Features

Unterstützt funktionsübergreifende Teams mit Leichtigkeit

Benutzerdefinierte Installation für vollständige Kontrolle

Erstklassige Leistungs- und Berichterstellungs-Features

Wiki-Option für projektbezogene Dokumente

Taiga-Einschränkungen

Gelegentliche Probleme mit der Geschwindigkeit

Die Oberfläche kann unübersichtlich erscheinen

Taiga Preise

Selbstverwaltet : Free

: Free Automatisiertes Hosting : Ab $10

: Ab $10 Für Sie verwaltet: Kontakt für Preisgestaltung

Taiga Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (70+ Bewertungen)

: 4.4/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (80+ Bewertungen)

10. WeKan

Über: WeKan WeKan ist ein weiteres Tool, das die Leistungsfähigkeit von Kanban nutzt, um eine ordnungsgemäße projekt-Planung , Organisation, Nachverfolgung und Abschluss.

Mit WeKan können Sie Boards für jedes Projekt erstellen. Fügen Sie Karten, die Aufgaben repräsentieren, zu aktiven Boards hinzu und organisieren Sie sie als Listen, die auf bestimmten Kriterien basieren, wobei der Status das häufigste ist: Zu erledigen, Erledigt und Erledigt.

WeKan ist mit einigen Extras ausgestattet, die es zu mehr als nur einem riesigen Board mit Haftnotizen machen. 📓

Zum Beispiel können Sie bestimmte Karten markieren und über Änderungen benachrichtigt werden, was sehr praktisch ist, wenn Sie mehrere Projekte mit Hunderten von Aufgaben verwalten. Verwenden Sie Verknüpfungen auf der Tastatur, um Zeit zu sparen, Dateien anzuhängen und Filter anzuwenden, um die Effizienz zu maximieren.

Wenn Sie zu WeKan wechseln von Trello können Sie alle Projektdaten mit nur wenigen Klicks importieren. Die Plattform ermöglicht auch die Konfiguration von Zugriffskontrollen und die Festlegung, welche Mitglieder des Teams auf sensible Daten zugreifen und Boards bearbeiten können.

WeKan beste Features

Kanban-basiertes Projektmanagement

Integration mit Trello für nahtlose Übertragung

Anpassbare Zugangskontrollen

Ermöglicht kartenspezifische Nachverfolgung

WeKan Beschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Optionen

Mangel an detaillierter Dokumentation zur Einstellung der Plattform

WeKan-Preise

Kontakt für Preisgestaltung

WeKan Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (10+ Bewertungen)

Die Anschaffung eines hochwertigen Tools für das Projektmanagement ist immer eine gute Entscheidung, egal ob Sie ein Unternehmen, ein kleines Geschäft oder eine Neugründung leiten. Open-Source-Optionen bieten Erschwinglichkeit, Transparenz und Skalierbarkeit, aber Sie können sich auch für proprietäre Produkte mit einem ähnlichen Profil an Features entscheiden.

ClickUp zum Beispiel ist eine hervorragende Option in Bezug auf Anpassbarkeit, Aufgaben- und Projektmanagement, Integrationen, Vorlagen und Zusammenarbeit. Sein unübertroffener Kundensupport, seine Tutorials und seine Sicherheit machen es zu einem tool, das man ausprobieren muss für kleine und große Teams!