15 kostenlose Vorlagen für den täglichen Lagerbestand in Excel und ClickUp

Eine Studie der National Retail Federation schätzt, dass Bestandsverluste US-Einzelhändler jährlich über 112 Milliarden US-Dollar kosten. Fast 27 % dieser Verluste sind auf interne Prozess- und Kontrollfehler zurückzuführen – im Wesentlichen auf eine mangelhafte Buchführung, die durch ein besseres Bestandsverwaltungssystem verhindert werden könnte.

Dieser Artikel führt Sie durch die Auswahl der richtigen Excel-Vorlage für den täglichen Lagerbestand und erklärt außerdem, warum die meisten Teams irgendwann über Tabellenkalkulationen hinauswachsen. Außerdem werden alternative Bestandsvorlagen in ClickUp vorgestellt, die Ihnen die Struktur von Excel mit integrierter Automatisierung und Zusammenarbeit in Echtzeit bieten.

Vergleich der Vorlagen zur Bestandsverwaltung auf einen Blick

Worauf Sie bei einer Excel-Vorlage für den täglichen Lagerbestand achten sollten

Eine Excel-Vorlage für den täglichen Lagerbestand ist eine vorgefertigte Tabelle, die dazu dient, Bestandsbewegungen – was hereinkommt, was ausgeht und was übrig bleibt – auf Tagesbasis zu erfassen. Sie ist ein gängiger Ausgangspunkt für Lagerleiter, Einzelhändler und Teams, die Sichtbarkeit über die Lagerbestände benötigen, ohne in spezielle Software investieren zu müssen.

Das Hauptproblem besteht darin, dass den meisten allgemeinen Tabellenkalkulationen die Struktur fehlt, um Fehler bei den Einträgen zu vermeiden, die Nachverfolgung mehrerer Produktkategorien durchzuführen oder mit der wachsenden Anzahl Ihrer Artikelnummern mitzuwachsen.

Ohne die richtigen Spalten und Formeln kommt es zu inkonsistenten Daten, manuellen Fehlern und einem fehlenden Nachverfolgungspfad für Bestandsabweichungen. Dies führt zu ungenauen Bestandszahlen, was dazu führen kann, dass Ihnen beliebte Elemente ausgehen oder Sie Geld für überbestockte Produkte verschwenden.

Eine gut strukturierte Tabelle für die Nachverfolgung des Bestandes verhindert dieses Chaos.

Eine gute Vorlage sollte Folgendes enthalten:

Vordefinierte Spalten für die wichtigsten Angaben: Ihre Vorlage muss spezielle Spalten für Artikelname/SKU, Anfangsbestand, Eingangsmenge, Ausgangsmenge, Endbestand, Datum und Bemerkungen enthalten. Diese Struktur stellt sicher, dass jede Bestandsbewegung mit den erforderlichen Kontextinformationen erfasst wird.

Automatische Berechnungen: Suchen Sie nach Vorlagen mit integrierten Formeln, die den Endbestand berechnen (Anfangsbestand + Wareneingang – Warenausgang). So vermeiden Sie das Risiko manueller Rechenfehler und sparen Zeit.

Datenüberprüfung: Eine gute Vorlage nutzt Eine gute Vorlage nutzt die Datenüberprüfung mit Dropdown-Listen oder Eingabebeschränkungen, um die Einträge zu vereinheitlichen. Dies verhindert Tippfehler und stellt sicher, dass alle in Ihrem Team dieselbe Terminologie für Produkte oder Kategorien verwenden.

Filtern und Sortieren: Sie benötigen die Möglichkeit, Ihre Bestands-Tabelle nach Datumsbereich, Produktkategorie oder Speicherort zu filtern. So lassen sich bestimmte Informationen leicht finden, ohne durch Hunderte von Zeilen scrollen zu müssen.

Skalierbarkeit: Die Vorlage sollte es Ihnen ermöglichen, neue Artikelnummern, Kategorien oder Speicherorte einfach hinzuzufügen, ohne dass bestehende Formeln dadurch beeinträchtigt werden. Eine starre Struktur wird zu einem Engpass, wenn Ihr Geschäft wächst.

Visuelle Hinweise: Die bedingte Formatierung ist eine wichtige Funktion, die wichtige Daten in Farbe hervorhebt. So können beispielsweise Zeilen automatisch rot markiert werden, wenn die Menge eines Elements unter einen bestimmten Nachbestellpunkt fällt.

Die Verwaltung der Arbeit sollte nicht bedeuten, dass man ständig nach Updates suchen, zwischen verschiedenen Tools wechseln oder jede Aufgabe manuell koordinieren muss. KI kann Teams dabei helfen, Aufgaben zu automatisieren und den Arbeitsfluss aufrechtzuerhalten, ohne dass ständige Nachfassaktionen erforderlich sind. Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie KI für Ihre täglichen Aufgaben nutzen können.

8 kostenlose Vorlagen für die tägliche Bestandsverwaltung in Excel

Wenn Sie eine schnelle Möglichkeit suchen, Ihren Lagerbestand in Excel zu verfolgen, finden Sie online zahlreiche Vorlagen zum Herunterladen. Einige sind für einfache, artikelbezogene Bestandsaufzeichnungen konzipiert, während andere Benachrichtigungen für Nachbestellungen, Lieferantendaten und Formeln zur Bestandsbewertung enthalten. Der Haken daran ist, dass selbst die ausgefeilteren Tabellenkalkulationen immer noch auf manuelle Aktualisierungen angewiesen sind, was ihre Pflege erschwert, wenn der Bestand über Produkte, Teams oder Standorte hinweg wächst.

Hier finden Sie einen genaueren Überblick über einige häufig verwendete Excel-Bestandsvorlagen und wofür sie sich am besten eignen:

1. Excel-Vorlage zur Bestandsverwaltung von Smartsheet

via Smartsheet

Die Excel-Vorlage zur Bestandsverwaltung von Smartsheet ist eine leistungsstarke Option für alle, die eine detaillierte Methode zur Verwaltung einer großen Menge an Teilen oder Produkten benötigen. Sie bietet eine strukturierte Umgebung für die Nachverfolgung von Lagerbeständen, Nachbestellpunkten und Lieferanteninformationen an einem Ort.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Behalten Sie den Wert des Lagers im Blick – dank integrierter Spalten für Stückkosten und Gesamtlagerwert

Vermeiden Sie Lagerengpässe, indem Sie die Spalte für den Nachbestellpunkt nutzen, um anzuzeigen, wann es Zeit für eine Nachbestellung ist.

Organisieren Sie Elemente nach Artikelnummer, Name und Speicherort, um die Orientierung im Lager zu vereinfachen

Die Vorlage ist umfassend, kann jedoch unübersichtlich und schwer zu navigieren werden, wenn Sie Tausende von Elementen haben. Da es sich um eine statische Datei handelt, müssen Sie die Mengen jedes Mal manuell aktualisieren, wenn ein Verkauf oder eine Lieferung stattfindet.

🚀 Ideal für: Kleine bis mittelständische Geschäfte, die eine detaillierte Ansicht des Werts ihres Lagerbestandes benötigen.

2. Täglicher Bericht über Wareneingänge und -ausgänge von WPS

via WPS

Wenn Ihr Geschäft einen schnellen Lagerumschlag hat, ist der „Tägliche Bericht über Wareneingänge und -ausgänge“ von WPS genau das Richtige für Sie. Diese Vorlage konzentriert sich speziell auf die täglichen Warenbewegungen und ermöglicht es Ihnen, genau zu erfassen, was innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden in Ihrem Geschäft ein- und ausgeht.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Vereinfachen Sie die tägliche Abstimmung mit einem übersichtlichen Layout für „Eingangs-“ und „Ausgangs“-Transaktionen

Führen Sie für jedes Element einen laufenden Bestand, um Ihren Endbestand auf einen Blick zu sehen

Zeigen Sie Ihre Daten in einem übersichtlichen, kontrastreichen Format an, das auf Mobilgeräten und Desktop-Computern gut lesbar ist.

Die größte Einschränkung ist der begrenzte Anwendungsbereich; die Vorlage ist eher für die tägliche Nachverfolgung des Bestandes als für langfristige Bestandsprognosen oder historische Analysen konzipiert. Außerdem fehlen erweiterte Features wie das Scannen von Barcodes oder automatische Benachrichtigungen bei niedrigen Beständen.

🚀 Ideal für: Einzelhändler oder Lagerleiter, die eine Nachverfolgung häufig auftretender täglicher Bestandsbewegungen benötigen.

3. Blue Liste der Inventare von Microsoft

via Microsoft

Die „Blue Inventory List“ ist eine professionelle, optisch ansprechende Excel-Vorlage, die für die allgemeine Nachverfolgung des Bestandes konzipiert wurde. Sie nutzt eine klare blau-weiße Farbe und vorformatierte Tabellen, damit Sie Ihren Lagerbestand schnell organisieren können, ohne eine Tabelle von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Freuen Sie sich über ein ansprechendes, professionelles Erscheinungsbild, das Sie Ihren Stakeholdern oder der Geschäftsleitung sofort präsentieren können

Verwenden Sie die Spalte „Status“, um schnell zu sehen, welche Elemente vorrätig sind oder nachbestellt werden müssen.

Sortieren und filtern Sie Ihren Lagerbestand ganz einfach dank des vorkonfigurierten Excel-Tabellenformats

Auch wenn es gut aussieht, handelt es sich um eine einfache Liste. Sie enthält keine komplexen Formeln zur Berechnung von Wertminderungen oder Vorlaufzeiten, und wie die meisten Excel-basierten tools fehlt ihr die Möglichkeit zur plattformübergreifenden Echtzeit-Synchronisierung von Daten.

🚀 Ideal für: Benutzer, die nach einer einfachen und ansprechenden Möglichkeit suchen, eine grundlegende Liste mit Produkten zu organisieren.

4. Liste der Geräte von Microsoft

via Microsoft

Die von Microsoft entwickelte Vorlage „Equipment Inventory List“ wurde speziell für Sachanlagen und nicht für Einzelhandelsbestände konzipiert und eignet sich perfekt für die Nachverfolgung von Firmeneigentum. Von Laptops bis hin zu schweren Maschinen hilft Ihnen diese Vorlage dabei, Seriennummern, Kaufdaten und die aktuellen Bedingungen zu erfassen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Verfolgen Sie die Lebensdauer Ihrer Anlagen mit speziellen Feldern für Kaufpreis und Modell-Info

Behalten Sie den Speicherort bestimmter Elemente im Blick, damit Sie immer wissen, welche Abteilung über welches Tool verfügt

Fügen Sie Notizen zu Wartungs- oder Reparaturarbeiten hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Geräte in einwandfreiem Zustand bleiben

Diese Vorlage ist nicht für „Verbrauchsmaterialien“ oder Einzelhandelsprodukte optimiert, bei denen sich die Lagerbestände stündlich ändern. Es handelt sich eher um ein tool zur Bestandserfassung als um ein aktives System zur Nachverfolgung der Verkäufe.

🚀 Ideal für: IT-Manager oder Büroverwalter, die die Nachverfolgung der Hardware und Vermögenswerte des Unternehmens durchführen.

👀 Wussten Sie schon: Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass 90 % der Unternehmen nach wie vor auf Legacy-Technologien setzen – darunter auch Tabellenkalkulationen.

5. Liste des Bestandes mit Hervorhebung von Microsoft

via Microsoft

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, niedrige Lagerbestände auf einen Blick zu erkennen, ist die Liste mit Hervorhebung eine echte Bereicherung. Sie nutzt bedingte Formatierung, um Zeilen automatisch hervorzuheben, wenn der Lagerbestand unter ein bestimmtes Niveau fällt, und liefert so eine visuelle „Achtung“, dass es Zeit für eine Nachbestellung ist.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Erkennen Sie dringenden Nachschubbedarf sofort durch farbcodierte Hervorhebung der Zeilen

Die Nachverfolgung von Nachbestellmengen erfolgt parallel zu den aktuellen Lagerbeständen, um den Einkaufsprozess zu optimieren

Berechnen Sie den Wert des Lagerbestands automatisch mit integrierten mathematischen Formeln

Da die Tabelle auf der bedingten Formatierung von Excel basiert, kann sie langsam werden oder Fehler aufweisen, wenn Sie versuchen, zu viele benutzerdefinierte Regeln oder Tausende von Zeilen hinzuzufügen. Außerdem sind fundierte Excel-Kenntnisse erforderlich, um Fehler zu beheben, falls die Hervorhebung nicht mehr funktioniert.

🚀 Ideal für: Visuelle Lerner, die möchten, dass ihre Tabelle Probleme für sie „markiert“.

6. Leere Bestandsvorlage von Template.net

Die leere Bestandsvorlage von Template.net ist ein „minimalistischer“ Ausgangspunkt für alle, die ihr eigenes System erstellen möchten, ohne sich um das Format der Zellen kümmern zu müssen. Sie enthält die wesentlichen Spalten – Artikel, Beschreibung, Menge – und überlässt den Rest Ihnen.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Beginnen Sie mit einer leeren Vorlage, die nicht mit Features überladen ist, die Sie nicht benötigen

Laden Sie die Datei in verschiedenen Formaten herunter, darunter PDF, Word und Google Docs.

Drucken Sie die Vorlage aus, um physische Zählblätter für manuelle Lagerprüfungen zu erstellen

Diese Vorlage bietet nur sehr wenig Automatisierung. Es gibt keine Formeln zur Berechnung von Summen oder Nachbestellpunkten, was bedeutet, dass Sie den Großteil der Arbeit bei der Datenanalyse selbst erledigen müssen.

🚀 Ideal für: Minimalisten, die ein einfaches physisches oder digitales Formular für die manuelle Zählung benötigen.

7. Vorlage für Liste des Bestandes von Template.net

Für einen strukturierteren Ansatz bietet die Vorlage „Inventory List“ von Template.net ein professionelles Layout mit erweiterten Feldern. Sie ist als vielseitiges Dokument konzipiert, das sich sowohl als digitale Liste als auch als gedruckter Bericht für kleine Geschäfte eignet.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Sparen Sie Zeit mit einer professionellen Kopfzeile und einem Layout, das für den Einsatz im Geschäft bereit ist

Passen Sie das Dokument ganz einfach in verschiedenen Apps wie Apple Pages oder Google Tabellen an.

Führen Sie übersichtliche Aufzeichnungen über Stückpreise und Speicherorte, um eine bessere Organisation zu gewährleisten

Da es sich um eine Vorlage im Dokumentstil handelt, bietet sie nicht die Leistungsfähigkeit einer speziellen Datenbank oder Bestandsverwaltungssoftware bei der Datenverarbeitung.

🚀 Ideal für: Kleinunternehmer, die ein professionell gestaltetes Bestandsdokument benötigen.

8. Vorlage zur Bestandskontrolle mit Zählblatt von Vertex42

via Vertex42

Die Bestandsverwaltungsvorlage von Vertex42 ist ein äußerst funktionales tool, das die Lücke zwischen einer einfachen Liste und komplexer Software schließt. Sie verfügt über ein Arbeitsblatt „Bestandsaktualisierung“, in dem Sie Zugänge und Abgänge erfassen können, wodurch sich Ihre Hauptbestände automatisch aktualisieren.

Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird

Verwalten Sie Lagerbestände über mehrere Speicherorte oder Lagerplätze hinweg in einer einzigen Arbeitsmappe

Automatisieren Sie Ihre Bestandsaufnahmen, indem Sie einzelne Transaktionen für Ein- und Ausgänge erfassen

Rufen Sie die Registerkarte „Daten“ auf, um Ihre Liste der Elemente und Kategorien benutzerdefiniert anzupassen und so die Dateneingabe zu vereinfachen

Obwohl diese Vorlagen für eine Tabellenkalkulation sehr leistungsstark sind, können sie für Anfänger aufgrund der vielen Registerkarten und miteinander verknüpften Formeln einschüchternd wirken. Wenn eine Formel versehentlich gelöscht wird, kann das gesamte System der Nachverfolgung zusammenbrechen.

🚀 Ideal für: Power-Benutzer, die eine „Software-Lite“-Erfahrung in Excel wünschen.

Diese kostenlosen Vorlagen sind zwar ein guter erster Schritt, haben jedoch alle eine gemeinsame Schwäche: Sie sind vollständig von manueller Pflege abhängig. Wenn Ihr Lagerbestand wächst, werden Sie schnell feststellen, dass die Pflege der Tabelle zu einer Aufgabe für sich wird – das ist das erste Anzeichen dafür, dass Excel Ihren Anforderungen nicht mehr gerecht wird.

📮ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – laut IDC verschwenden 80 Prozent der Zeit von Analyseteams mit der Datenermittlung und -aufbereitung – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die mit dem Durchforsten von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es innerhalb von Sekunden die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgaben-Details anzeigt – so können Sie aufhören zu suchen und mit der Arbeit beginnen. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben durch die Abschaffung veralteter Wissensmanagementprozesse mit ClickUp wöchentlich mehr als 5 Stunden eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

Einschränkungen bei der Verwendung von Excel für die Bestandsverwaltung

Excel ist Ihnen vertraut, doch dieser Komfort schwindet, sobald Ihr Lagerbestand komplexer wird. Sie verbringen Stunden damit, einen einzigen Fehler bei den Einträgen aufzuspüren oder herauszufinden, welche Version der Tabelle die aktuellste ist. Diese Zeitverschwendung und die wachsende Frustration sind Anzeichen dafür, dass das Tool für Sie nicht mehr funktioniert.

👀 Wussten Sie schon: Eine Studie aus dem Jahr 2024 ergab, dass 94 Prozent der Tabellenkalkulationen im Geschäftsbereich kritische Fehler enthalten 😨

Dies sind die Hindernisse, an denen die meisten Teams scheitern:

Fehler bei der manuellen Dateneingabe: Eine mangelnde Eine mangelnde Datenintegrität aufgrund eines einfachen Tippfehlers oder einer versehentlich überschriebenen Formel kann Ihre gesamte Bestandsaufnahme durcheinanderbringen. Dies führt dazu, dass Sie zu viel oder zu wenig bestellen, was Sie in beiden Fällen Geld kostet

Keine Zusammenarbeit in Echtzeit: Wenn mehrere Personen die Bestandsliste aktualisieren müssen, müssen Sie Dateien per E-Mail hin und her schicken. Dies führt zu Wenn mehrere Personen die Bestandsliste aktualisieren müssen, müssen Sie Dateien per E-Mail hin und her schicken. Dies führt zu Chaos bei der Versionskontrolle , da unweigerlich jemand an einer veralteten Datei arbeitet und seine Änderungen verloren gehen.

Eingeschränkte Automatisierung: Sie müssen sofort wissen, wenn ein Element zur Neige geht, aber das Einrichten von Nachbestellungswarnungen in Excel erfordert komplexe Makros, die anfällig sind und leicht ausfallen. Es gibt keine einfache Möglichkeit, Benachrichtigungen zu automatisieren.

Skalierbarkeitsgrenze: Eine Excel-Datei mit Tausenden von Zeilen, die verschiedene Produkte und tägliche Transaktionen darstellen, wird unglaublich langsam. Das Filtern, Sortieren und Erstellen von Berichten wird zu einer trägen, frustrierenden Erfahrung.

Kein Prüfpfad: Wenn eine Nummer falsch ist, haben Sie keine Möglichkeit zu erfahren, wer sie geändert hat oder wann. Das Fehlen eines Wenn eine Nummer falsch ist, haben Sie keine Möglichkeit zu erfahren, wer sie geändert hat oder wann. Das Fehlen eines Prüfpfads macht es unmöglich, Unstimmigkeiten zurückzuverfolgen und die Ursache des Problems zu beheben.

Integrationslücken: Ihre Bestandsdaten existieren nicht in einem Vakuum. Sie müssen sie mit Ihrer Vertriebsplattform, Lieferantenbestellungen und Buchhaltungssoftware verbinden, doch Excel erfordert, dass Sie Daten manuell zwischen den Systemen exportieren und importieren.

Genau diese Limite sind der Grund, warum Teams nach einem besseren Bestandsverwaltungssystem suchen – einem, das sich so intuitiv anfühlt wie eine Tabellenkalkulation, aber die Zusammenarbeit, Automatisierung und Zuverlässigkeit bietet, die Excel fehlt.

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter laufen Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellenkalkulationen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen unter. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Sorgen mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit nur einem Klick!

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter laufen Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellenkalkulationen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen unter. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Sorgen mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit nur einem Klick!

9 alternative Vorlagen für die Bestandsverwaltung

Wenn Sie es leid sind, mit fehlerhaften Formeln und veralteten Dateien zu kämpfen, ist es Zeit für ein System, das Ihnen die Arbeit abnimmt. Anstatt sich mit den Limiten einer statischen Bestands-Tabelle herumzuschlagen, können Sie eine kollaborative Plattform nutzen, die ein vertrautes, tabellenbasiertes Layout mit leistungsstarken integrierten Features bietet.

Die Vorlagen zur Bestandsverwaltung von ClickUp wurden entwickelt, um genau die Probleme zu lösen, die Excel so frustrierend machen. Sie bieten eine strukturierte, skalierbare und automatisierte Möglichkeit, den täglichen Lagerbestand ohne manuellen Aufwand zu verwalten. Mit Funktionen wie ClickUp Brain, Ihrem KI-Assistenten, können Sie sogar Berichte erstellen oder Bestellungen entwerfen, indem Sie einfach eine Frage stellen.

1. Vorlage zur Bestandsverwaltung von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung von Bestandsbewegungen, Verfügbarkeit und Kostenänderungen mit der ClickUp-Vorlage zur Bestandsverwaltung durch

Die Vorlage zur Bestandsverwaltung von ClickUp ist Ihr zentraler Anlaufpunkt für den gesamten Lagerbestand. Sie wurde für Teams entwickelt, die mittelgroße bis große Lagerbestände an mehreren Standorten verwalten und genug von Datensilos und manueller Nachverfolgung haben.

Sie gehen über einfache Bestandsaufnahmen hinaus und umfassen Lieferanteninformationen, Nachbestellpunkte und den Wert des Lagerbestands, sodass Sie einen vollständigen Überblick über die Finanzlage erhalten.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Stellen Sie die Datenkonsistenz sicher, indem Sie strukturierte Informationen wie Artikelnummer, Menge, Kosten pro Element und Lieferantendaten mit den Benutzerdefinierten Feldern von ClickUp hinzufügen.

Profitieren Sie von einer vertrauten Umgebung für die Bearbeitung im Tabellenkalkulationsstil, in der Sie Einträge ganz einfach aktualisieren können, indem Sie in der ClickUp-Listenansicht oder der ClickUp-Tabellenansicht arbeiten.

Verhindern Sie Lagerengpässe, indem Sie mit ClickUp Automatisierungen automatische Nachbestellungsbenachrichtigungen als Auslöser auslösen, sobald ein Feld die von Ihnen festgelegte Schwellenwert-Grenze unterschreitet.

Fassen Sie Ihren aktuellen Lager-Status zusammen oder erstellen Sie sofort eine Bestellung, indem Sie @brain in eine beliebige Aufgabe oder einen Kommentar in ClickUp Brain eingeben.

🚀 Ideal für: Teams, die mittelgroße bis große Lagerbestände an mehreren Speicherorten verwalten

2. Bestandsvorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Die Bestandsvorlage von ClickUp wurde entwickelt, um die Nachverfolgung des Bestandes schnell, einfach und effizient zu gestalten.

Wenn Sie ein kleines Team oder ein Geschäft mit nur einem Standort sind und bereit sind, über eine einfache Excel-Tabelle hinauszugehen, ist dies der perfekte Ausgangspunkt für Sie. Die Bestandsvorlage von ClickUp konzentriert sich auf die wesentlichen Elemente der Bestandsnachverfolgung: Artikelname, verfügbare Menge, Speicherort und Status. Sie ist auf Einfachheit und schnelle Einarbeitung ausgelegt.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Nutzen Sie eine übersichtliche, tabellenähnliche Oberfläche mit Zeilen und Spalten zur Eingabe und Bearbeitung Ihrer Daten in der ClickUp-Tabellenansicht

Sehen Sie sofort, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert, indem Sie Ihren Lagerbestand nach Status filtern – beispielsweise „auf Lager“, „geringer Lagerbestand“ oder „nicht vorrätig“.

Starten Sie in wenigen Minuten mit einem einfachen Setup, das keine komplexe Konfiguration oder umfangreiche Schulungen für Ihr Team erfordert.

🚀 Ideal für: Kleine Teams oder Geschäftsbetriebe mit nur einem Standort, die über Tabellenkalkulationen hinausgehen möchten

3. Einfache Vorlage für ein Register für den Geschäftsbestand von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie sich mit dieser einfachen Vorlage für ein Business-Bestandsregister von ClickUp

Diese Vorlage ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie das traditionelle Format eines täglichen Bestandsregisters mögen, aber die manuellen Berechnungen und die mangelnde Zusammenarbeit scheuen.

Die einfache Vorlage für ein Geschäftsbestandsregister von ClickUp spiegelt das klassische Layout zur Erfassung täglicher Bestandsbewegungen wider – Anfangsbestand, Wareneingang, Warenausgang und Endbestand. Sie bietet Ihnen die Vertrautheit einer Excel-Bestandsvorlage mit der Leistungsfähigkeit einer cloudbasierten Plattform.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Sie erhalten dieselben Spalten, die Sie in einer Excel-Tabelle zur täglichen Bestandsverwaltung erstellen würden, sodass der Übergang nahtlos verläuft

Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler durch automatische Berechnungen des Endbestands mit ClickUp-Formeln, einer Art Benutzerdefiniertem Feld, das Berechnungen für Sie durchführt

Pflegen Sie historische Aufzeichnungen, indem Sie die Vorlage einfach duplizieren, um tägliche oder wöchentliche Bestandsübersichten zu erstellen.

🚀 Ideal für: Teams, die ein traditionelles Format für tägliche Bestandsaufzeichnungen bevorzugen

4. Vorlage für die Bürobestandsverwaltung von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Bleiben Sie mit der Office-Bestandsvorlage von ClickUp immer auf dem Laufenden, was Ihr Team benötigt

Diese Vorlage ist für die Nachverfolgung von Anlagevermögen wie Möbeln, Computern und Büroausstattung konzipiert, nicht für Verbrauchsmaterialien.

Die Office-Bestandsvorlage von ClickUp ist ideal für Büroleiter und Facility-Teams, die wissen müssen, wo sich jedes Unternehmensgut befindet, wer es hat und in welcher Bedingung es ist. So wird verhindert, dass Güter bei Büroumzügen oder Teamwechseln verloren gehen.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Führen Sie die Nachverfolgung mithilfe des ClickUp-Feldes „Mitarbeiter, der für das Gerät verantwortlich ist“ durch

Überwachen Sie den Wert Ihrer Vermögenswerte im Zeitverlauf für die Nachverfolgung von Abschreibungen und Buchhaltungszwecke mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp

Erhalten Sie automatische Wartungserinnerungen basierend auf Kaufdaten oder anderen Bedingungen mit ClickUp Automatisierungen

🚀 Ideal für: Büroleiter und Facility-Teams, die die Nachverfolgung von Unternehmensvermögen durchführen

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain MAX müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Registerkarten hin- und herspringen. Dieser Desktop-KI-Assistent kennt den Kontext Ihrer gesamten Arbeit sowie der verbundenen Apps. Rufen Sie Bestandsdaten aus verschiedenen Tools ab und erstellen Sie Aktualisierungen oder Bestandsdokumente ganz ohne Zeitaufwand mit der Sprach-zu-Text-Funktion.

5. Vorlage für den Bürobedarf-Bestand von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Nutzen Sie die Vorlage für den Bürobedarf-Bestand von ClickUp, um Ihre Verbrauchsmaterialien am Arbeitsplatz zu organisieren, zu automatisieren und unter Kontrolle zu halten.

Nie wieder ohne Stifte und Druckerpapier dastehen. Die Vorlage für den Bürobedarf-Bestand von ClickUp wurde für Teams entwickelt, die wiederkehrende Bestellungen von Verbrauchsmaterialien für den Bürobedarf verwalten. Sie hilft Ihnen bei der Nachverfolgung des Bestandes, der benötigten Mengen und der Ausgaben, damit Sie Ihr Budget einhalten und den reibungslosen Bürobetrieb gewährleisten können.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Nie wieder leere Vorräte – erhalte Benachrichtigungen bei niedrigem Lagerbestand, wenn die Mengen von Elementen wie Toner oder Papier unter einen festgelegten Wert fallen, dank ClickUp-Automatisierungen

Verfolgen Sie Lieferanteninformationen und Kosten ganz einfach und bestellen Sie mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp mühelos beim richtigen Anbieter zum richtigen Preis nach.

Vermeiden Sie Last-Minute-Eile, indem Sie monatliche Verbrauchsgewohnheiten überwachen, um den zukünftigen Bedarf genau zu prognostizieren.

🚀 Ideal für: Verwaltungsteams, die wiederkehrende Bestellungen von Büromaterial verwalten

6. Vorlage für Bestandsberichte von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Erfassen Sie Ihre Bestandsdaten an einem zentralen Speicherort mit der ClickUp-Vorlage für Bestandsberichte

Das manuelle Erstellen von Bestandsberichten ist eine zeitaufwändige und fehleranfällige Aufgabe. Die Bestandsberichtsvorlage von ClickUp automatisiert diesen Prozess, indem sie Ihre Bestandsdaten zu übersichtlichen Zusammenfassungen zusammenfasst. Sie ist ideal für Betriebsleiter und Finanzteams, die wichtige Metriken den Stakeholdern präsentieren müssen, ohne stundenlang in Tabellenkalkulationen zu arbeiten.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Mit den Widgets des ClickUp-Dashboards sehen Sie Ihre wichtigsten Metriken auf einen Blick – Gesamtbestandswert, Lagerumschlagshäufigkeit und Elemente mit niedrigem Lagerbestand.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain automatisch zusammenfassende Berichte Ihrer Bestandsdaten für wöchentliche oder monatliche Berichte.

Freigeben Sie Berichte an Stakeholder, die nicht in Ihrem ClickUp-Workspace sind, indem Sie sie ganz einfach exportieren.

🚀 Ideal für: Betriebs- und Finanzteams, die Bestandsübersichten erstellen

7. Vorlage für Bestellungen und Lagerbestände von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie die Nachverfolgung von Bestellungen und Lagerbeständen mit der ClickUp-Vorlage für Bestellungen und Lagerbestände durch

Die Vorlage für Bestellungen und Lagerbestände von ClickUp schafft eine zentrale Datenquelle, indem sie Ihre Bestellungen direkt mit Ihrem Lagerbestand verbindet. Wenn eine Bestellung als fertiggestellt markiert wird, werden Ihre Lagerbestände automatisch aktualisiert, wodurch Unstimmigkeiten vermieden werden.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Verknüpfen Sie eine Bestellungsaufgabe direkt mit dem entsprechenden Lagerartikel, um mit ClickUp Verknüpften Aufgaben vollständige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Passen Sie das Feld „Verfügbare Menge“ automatisch an, wenn sich der Status einer Bestellung mit ClickUp-Automatisierungen auf „fertiggestellt“ ändert.

Führen Sie die Nachverfolgung von Lieferantendaten und voraussichtlichen Lieferterminen direkt neben Ihren Bestandsdaten durch

🚀 Ideal für: Teams, die Einkaufs- und BestandsWorkflows miteinander verbinden

8. Tabellenvorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Egal, ob Sie den Lagerbestand im Blick behalten oder die Nachverfolgung von Kundenbestellungen durchführen – die Tabellenvorlage von ClickUp ist ein unschätzbarer Gewinn für jedes Team!

Wenn Ihr Team die Flexibilität von Tabellenkalkulationen schätzt, aber das Chaos um die Frage „Welche Version ist die aktuellste?“ satt hat, ist die Tabellenvorlage von ClickUp genau das Richtige für Sie. Sie bietet eine universelle Tabellenkalkulationsfunktion innerhalb der ClickUp-Tabellenansicht, jedoch mit dem entscheidenden Plus der Zusammenarbeit in Echtzeit. Alle Teammitglieder sehen zur gleichen Zeit dieselben Daten.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Arbeiten Sie in einer vertrauten Umgebung – die Rasteroberfläche mit Zeilen, Spalten und Zellen funktioniert genau so, wie Sie es von jedem Tabellenkalkulationsprogramm erwarten würden

Vermeiden Sie manuelle Berechnungen, indem Sie diese direkt in der Tabelle mit ClickUp-Formeln durchführen.

Machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie die Arbeit anderer überschreiben könnten – dank der Kollisionserkennung von ClickUp können mehrere Benutzer gleichzeitig Bearbeitungen vornehmen.

🚀 Ideal für: Teams, die die Flexibilität von Tabellenkalkulationen mit Live-Zusammenarbeit nutzen möchten

9. IT-Bestandsvorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Zentralisieren Sie Ihr IT-Asset-Management mit der ClickUp-Vorlage für das IT-Bestandsmanagement

Diese Vorlage ist speziell auf das IT-Asset-Management zugeschnitten. Die IT-Bestandsvorlage von ClickUp hilft IT-Abteilungen bei der Nachverfolgung der gesamten Hardware, Softwarelizenzen und Garantien im gesamten Unternehmen. Dies gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften, unterstützt die Budgetplanung und erleichtert die Verwaltung der Gerätezuweisungen für neue und ausscheidende Mitarbeiter.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie wichtige IT-Daten wie Seriennummern, Ablaufdaten von Garantien und Lizenzverlängerungsdaten mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp

Verpassen Sie keine Verlängerung mehr – erhalten Sie mit ClickUp Automatisierungen automatische Erinnerungen, bevor eine Garantie oder Softwarelizenz abläuft.

Erfüllen Sie Compliance-Anforderungen und vereinfachen Sie die Berichterstellung über IT-Assets mit präzisen, überprüfbaren Aufzeichnungen

🚀 Ideal für: IT-Teams, die Hardware, Lizenzen und Garantien verwalten

📚 Lesen Sie auch: So nutzen Sie ClickUp für die Bestandsnachverfolgung

Best Practices für die tägliche Nachverfolgung des Bestandes

Ganz gleich, ob Sie bei einer Excel-Vorlage für den Bestandsaufbau bleiben oder auf ein leistungsfähigeres System umsteigen – Ihre Daten sind nur so gut wie Ihre Prozesse. Wenn Sie sich diese Gewohnheiten aneignen, können Sie genaue Aufzeichnungen führen und vermeiden, später mühsam Unstimmigkeiten ausgleichen zu müssen. ✨

Standardisieren Sie Ihre SKU-Namenskonvention: Legen Sie ein einheitliches Format für Ihre SKUs (Stock Keeping Units) fest. Dies verhindert doppelte Einträge für das gleiche Element und erleichtert das Filtern und Suchen in Ihrer Tabelle der Bestandsnachverfolgung erheblich.

Erfassen Sie Transaktionen in Echtzeit: Warten Sie nicht bis zum Ende des Tages oder der Woche, um Bestandsbewegungen zu protokollieren. Die Erfassung von Verkäufen, Retouren und neuen Lieferungen in Echtzeit verringert das Risiko von Fehlern erheblich.

Legen Sie Nachbestellpunkte für jeden Artikel fest: Ein Nachbestellpunkt ist die Mindestmenge, die ein Artikel erreichen sollte, bevor Sie nachbestellen. Durch die Festlegung dieser Schwellenwerte werden Sie benachrichtigt, bevor ein beliebtes Produkt ausverkauft ist. Ein Nachbestellpunkt ist die Mindestmenge, die ein Artikel erreichen sollte, bevor Sie nachbestellen. Durch die Festlegung dieser Schwellenwerte werden Sie benachrichtigt, bevor ein beliebtes Produkt ausverkauft ist.

Führen Sie regelmäßige Inventurzählungen durch: Kein System ist perfekt. Durch Inventurzählungen im Zeitraum ( Kein System ist perfekt. Durch Inventurzählungen im Zeitraum ( Zykluszählung ) können Sie Abweichungen zwischen Ihrem erfassten Bestand und dem tatsächlichen Lagerbestand erkennen.

Bearbeitungszugriff einschränken: Nicht jeder in Ihrem Team muss Bestandsdaten ändern. Durch die Beschränkung der Berechtigungen für die Bearbeitung auf geschultes Personal verringern Sie das Risiko versehentlicher Überschreibungen oder falscher Einträge.

Sichern Sie Ihre Daten: Unabhängig davon, ob Sie eine lokale Excel-Datei oder ein tool auf der Cloud verwenden, sollten Sie stets regelmäßige Backups erstellen. Dies schützt Sie vor katastrophalen Datenverlusten im Falle eines Systemausfalls oder menschlicher Fehler.

Überprüfen und bereinigen Sie die Daten monatlich: Nehmen Sie sich jeden Monat Zeit, um Ihre Bestandsdaten zu überprüfen. Entfernen Sie veraltete Artikelnummern, korrigieren Sie gefundene Fehler und archivieren Sie alte Datensätze, damit Ihr System effizient läuft.

Die Umsetzung dieser Vorgehensweisen ist mit einem Tool wie ClickUp, das integrierte Funktionen für die Automatisierung und Prüfpfade bietet, wesentlich einfacher, was den Wert gegenüber einer einfachen Tabellenkalkulation unterstreicht.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie in ClickUp einen Super-Agenten für Nachbestellungen und Bestandsübersichten! Richten Sie einen ClickUp Super Agent ein, um Ihre Bestandsdaten zu scannen, Elemente mit niedrigem Lagerbestand zu kennzeichnen, Nachbestellungsempfehlungen zu erstellen und eine zur Überprüfung bereite Bestandsübersicht mit Ihrem Team freizugeben, sodass Sie die Bestandsnachverfolgung in einen automatisierten Workflow verwandeln können, anstatt sie als manuelle Tabellenkalkulationsaufgabe zu erledigen. Erfahren Sie noch heute, wie Sie die Einstellung Ihres ersten Super Agents vornehmen!

Optimieren Sie Ihre Bestandsverwaltung mit ClickUp

Excel ist zwar ein vertrauter Ausgangspunkt für Ihre Bestandsverwaltung, doch seine Limite in Bezug auf Zusammenarbeit, Automatisierung und Datenintegrität verursachen oft mehr Arbeit, als sie einsparen. Der beste Ansatz besteht darin, Ihre Prozesse zu standardisieren, alles in Echtzeit zu verfolgen und Ihre Daten regelmäßig zu überprüfen.

Die manuelle Bestandsnachverfolgung führt zu ständigen Engpässen und kostspieligen Fehlern. Jede Stunde, die Sie mit der Abstimmung fehlerhafter Tabellen verbringen, ist eine Stunde, die Ihrem eigentlichen Geschäftserfolg entgeht. Zentralisieren Sie Ihre Abläufe mit dem Converged AI Workspace von ClickUp – einer einzigen, sicheren Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und Analysen zusammenlaufen, ergänzt durch KI als intelligente Ebene, die Ihre Arbeit versteht und dabei hilft, sie voranzubringen.

Sie vermeiden eine Vielzahl unterschiedlicher Tools, erhalten vollständige Sichtbarkeit über Ihren Lagerbestand und sparen jede Woche Stunden an manueller Verwaltungsarbeit. 🤩

Starten Sie kostenlos mit ClickUp und erleben Sie den Unterschied, den ein speziell entwickeltes Bestandsverwaltungssystem ausmacht.

Häufig gestellte Fragen

Ein einfaches tägliches Bestandsregister sollte immer Spalten für Datum, Artikelname/SKU, Anfangsbestand, Wareneingang, Warenausgang, Endbestand und Bemerkungen enthalten.

Eine statische Excel-Vorlage ist eine einzelne Offline-Datei, die Probleme bei der Versionskontrolle verursacht, während ein Tool für die Zusammenarbeit eine cloudbasierte Plattform ist, die die Bearbeitung durch mehrere Benutzer in Echtzeit sowie Automatisierung ermöglicht.

Am effektivsten ist es, Datenüberprüfungsfeatures wie Dropdown-Listen zu nutzen, um die Eingabe zu standardisieren, und Berechnungen mit Formeln zu automatisieren, um manuelle Rechenarbeiten zu vermeiden.

Sie sollten einen Wechsel in Betracht ziehen, wenn Sie häufig Fehler feststellen, Zeit damit verschwenden, herauszufinden, welche Version aktuell ist, oder Features wie Warnmeldungen bei niedrigem Lagerbestand benötigen.