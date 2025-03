Kostenlose Excel-Vorlagen für die Reihenfolge der Bestellungen zur Vereinfachung der Beschaffungsvorgänge

Machen Sie Ihren Beschaffungsprozess mit einer Vorlage für die Reihenfolge der Bestellungen wesentlich einfacher und übersichtlicher.

Dieses benutzerfreundliche und anpassbare Dokument vereinfacht den gesamten Einkaufsprozess und hilft Ihnen, Lagerbestände zu prüfen, Bestellungen zu erstellen, Zeit zu sparen und Fehler zu vermeiden. 💯

Lesen Sie diesen Blog, um die für Ihr kleines oder großes Geschäft am besten geeignete Excel-Vorlage für die Reihenfolge der Bestellungen (PO-Vorlage) zu finden. Steigen Sie gleich ein!

Was macht eine gute Excel-Vorlage für die Reihenfolge der Bestellungen aus?

Im Internet finden Sie viele kostenlose Excel-Vorlagen für die Reihenfolge der Bestellungen. Aber wie können Sie herausfinden, welche Sie verwenden sollten?

Nun, hier sind einige Eigenschaften, die Sie in einer guten Vorlage für die Reihenfolge der Bestellungen suchen sollten:

Klares Layout: Wählen Sie eine Bestellvorlage mit einer sauberen und organisierten Struktur. Dies macht es für ein Geschäft einfach, die relevanten Informationen auszufüllen ✍️

Klares Layout: Wählen Sie eine Bestellvorlage mit einer sauberen und organisierten Struktur. Dies macht es für ein Geschäft einfach, die relevanten Informationen auszufüllen ✍️

Wesentliche Details: Stellen Sie sicher, dass die Vorlage alle notwendigen Felder für die Reihenfolge der Bestellung enthält, wie z. B. die Nummer der Bestellung, den Namen des Unternehmens, Angaben zum Lieferanten, die Versandbedingungen, die Menge, die Zahlung, die Lieferinformationen usw. Das macht sie umfassend und vielseitig

Automatisierte Berechnungen: Entscheiden Sie sich für einevorlage für die Reihenfolge der Bestellungen die alle wichtigen Berechnungen wie Steuern, Versandkosten, Gesamtkosten usw. automatisiert, um Fehler zu vermeiden

Benutzerdefinierbare Abschnitte: Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie jedes Element anpassen können, so dass Sie je nach den Bedürfnissen Ihres großen oder kleinen Geschäfts Details hinzufügen oder entfernen können

Möglichkeiten zur Status-Nachverfolgung: Wählen Sie eine Vorlage für die Nachverfolgung von Bestellungen. So können Sie sicherstellen, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind, was den Verbleib der Bestellungen angeht

➡️Read Mehr: 10 kostenlose Vorlagen für Formulare zur Reihenfolge in Excel & ClickUp Kostenlose Excel-Vorlagen für die Reihenfolge der Bestellungen

Hier stellen wir Ihnen die besten kostenlosen Vorlagen für die Reihenfolge der Bestellungen in MS Excel vor:

1. Excel Vorlage für die Reihenfolge der Bestellungen von Vertex42

via Vertex42 .

Deshalb werden Sie es lieben:

Fügen Sie detailliertere Felder wie Softwarelizenzen und Zugangscodes für digitale Produkte hinzu

Verfolgen Sie den Lebenszyklus jeder Reihenfolge mit Status-Updates

Speichern Sie in verschiedenen Formaten für den Zugriff auf unterschiedliche Plattformen

Ideal für: Online-Händler und E-Commerce-Geschäfte, die eine benutzerfreundliche Vorlage für die Verwaltung von Produkt- und Dienstleistungsbestellungen suchen.

4. Fertigungsaufträge Vorlage von CIN7

via CIN7

Bestellungen in der Fertigung sind bekanntermaßen sehr komplex. Allerdings ist die die Vorlage CIN7 Manufacturing Purchase Order Template soll eine vereinfachte Lösung bieten.

Wie bei einer typischen Produktionsbestellung können Sie Ihre Beschaffungsanforderungen erfüllen und andere wichtige Details wie Code, Beschreibung, Menge und Versand angeben. Es gibt auch die Möglichkeit, Anforderungen an die Qualitätskontrolle hinzuzufügen, was dazu beiträgt, einen Verantwortungsrahmen für das Meeting von Qualitätsmaßstäben zu schaffen.

Warum Sie es lieben werden:

Stellen Sie sicher, dass die Zulieferer Ihre Anforderungen verstehen und vermeiden Sie Verzögerungen und Fehler mit dem Abschnitt Stückliste (BOM), der Rohmaterialien, Komponenten und Unterbaugruppen auflistet

Koordinieren und verteilen Sie Ressourcen effizient, um Liefertermine einzuhalten, indem Sie den Produktionsplan verwenden

Schreiben Sie unter Bemerkungen spezifische Anweisungen für bestimmte Reihenfolgen, die besondere Leistungen erfordern

Ideal für: Hersteller, die ein vereinfachtes Tabellenblatt für Bestellungen benötigen, das in Excel, Google Tabellen oder in der PDF Version verfügbar ist, um komplexe Beschaffungsanforderungen zu erfüllen, einschließlich Produktcodes, Beschreibungen und Versanddetails.

5. Reihenfolge der Bestellungen im Baugewerbe Vorlage von TemplateLAB

via TemplateLAB Die Vorlage für die Bestellung von Bauleistungen von TemplateLAB erfasst alle wesentlichen Produktdetails, um die Bestätigung von baubezogenen Waren und Dienstleistungen durch einen Käufer an einen Lieferanten zu erleichtern. Sie bildet die Grundlage für eine klare und effiziente Kommunikation zwischen Käufer und Lieferant und enthält Abschnitte für Kontaktdaten, Beschreibungen von Dienstleistungen und Materialien, Preise und eine Steuerberechnung.

Das übersichtliche Layout mit den getrennten Abschnitten macht es zudem leicht verständlich und benutzerfreundlich.

Deshalb werden Sie es lieben:

Detaillierte Aufschlüsselung mit separaten Bereichen für Dienstleistungen und Materialien, einschließlich Zeitbereichen, Stundensätzen, Mengen und Preisen

Schneller Überblick über die Ausgaben durch eine Kostenübersicht mit dem Steuer- und Kostenrechner

Garantieren Sie Dokumentation und Rechenschaftspflicht mit dem speziellen Bereich für Genehmigungs- und Akzeptanzsignaturen von Käufer und Lieferant

Ideal für: Bauunternehmen, die eine Vorlage für die Reihenfolge der Bestellungen suchen, die die Details des Projekts erfasst und gleichzeitig Raum für detaillierte benutzerdefinierte Anpassungen bietet.

6. Fashion Purchase Order Vorlage von TemplateLAB

via TemplateLAB Die Fashion Purchase Order Template by TemplateLAB ist eine anpassbare Vorlage für Modegeschäfte.

Es ist in fünf Teile gegliedert, die sich umfassend mit Details zu Client, Reihenfolge, Versand und Zahlung befassen. Außerdem kann diese Vorlage für ein Formular für die Reihenfolge der Bestellungen im MS Word-, MS Excel- und PDF-Format heruntergeladen werden.

Deshalb werden Sie es lieben:

Präzise Nachverfolgung von Modeelementen durch Spalten für Produktname, Nummer, Preis, Menge, Größe und Farbe

Verwenden Sie den Abschnitt Notizen für benutzerdefinierte Nachrichten oder Vereinbarungen, die Flexibilität für zusätzliche Bedingungen oder Anweisungen bieten

Einfaches Anpassen und Hinzufügen von Feldern für die spezifischen Anforderungen der Modebranche

Ideal für: Modegeschäfte, die eine vielseitige und anpassbare Vorlage für ein Formular zur Bestellung benötigen, das Details zu Client, Reihenfolge, Versand und Zahlung enthält und gleichzeitig eine flexible Formatierung in mehreren Dateitypen ermöglicht.

7. Innenarchitektur Bestellung Vorlage by TemplateLAB

via TemplateLAB Die Interior Design Purchase Order Template by TemplateLAB ist eine elegante Vorlage für die Beschaffung von Möbeln und anderen Dienstleistungen im Bereich Innenarchitektur. Diese Vorlage für ein Formular zur Bestellung kombiniert ein klares Format mit visuellen Hinweisen, um die Reihenfolge der Aufträge für Innenarchitekturprojekte zu optimieren.

Außerdem können Sie jedes Element - von der Schriftart bis zu den Farben - für Branding-Zwecke benutzerdefinieren.

Deshalb werden Sie es lieben:

Stellen Sie die Reihenfolge der Elemente visuell dar, indem Sie Bilder einbinden, um die Klarheit zu erhöhen und Unklarheiten zu vermeiden

Schlüsseln Sie den Gesamtpreis mit einer detaillierten Preisstruktur auf, die Einzelkosten, Lieferkosten und Servicegebühren enthält

Hervorhebung zusätzlicher Einrichtungsdienstleistungen wie Space-Planung und Styling

Ideal für: Geschäfte, die ihre Reihenfolge in einer zentralen Vorlage vereinfachen möchten, um die verschiedenen Elemente in einem schnellen visuellen Format für eine einfache Navigation durch die verschiedenen Elemente anzuzeigen, was es perfekt für große Unternehmen macht.

➡️ Lies auch: Was ist ein Wareneingangsschein (GRN) und warum ist er wichtig? Einschränkungen bei der Verwendung einer Excel-Vorlage für die Reihenfolge

Microsoft Excel-basierte Formulare und Vorlagen für Bestellungen sind zwar gut, aber nicht für alle Benutzer geeignet. 👀

Hier sind drei Hauptgründe dafür:

Herausforderungen bei der Zusammenarbeit: Wenn Sie ein Team haben, das Ihr Bestellsystem verwaltet, sind Excel-Vorlagen möglicherweise nicht die beste Lösung, um die Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern zu erleichtern, was Ihre Arbeit zusätzlich erschwertreihenfolge der Arbeiten Eingeschränkte Automatisierung: Excel-basierten Vorlagen für Bestellungen fehlen integrierte Features zur Automatisierung. Deshalb, verwaltung von Bestellungen zeitaufwändig und ineffizient

Wenn Sie ein Team haben, das Ihr Bestellsystem verwaltet, sind Excel-Vorlagen möglicherweise nicht die beste Lösung, um die Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern zu erleichtern, was Ihre Arbeit zusätzlich erschwertreihenfolge der Arbeiten Schwierige Nachverfolgung von Änderungen: MS Excel verfügt nicht über narrensichere Features zur Versionskontrolle, so dass die Nachverfolgung von Änderungen recht schwierig wird

💡 Pro-Tipp:Sie müssen den Beschaffungsprozess für Ihr Geschäft richtig gestalten, bevor Sie einkaufen. Zu erledigen ist dies am besten durch Nachverfolgung und Messung beschaffungs-KPIs . 🎯

Alternative Vorlagen für die Reihenfolge der Bestellungen

Die Verwaltung von Bestellungen kann ein komplexer Prozess sein, aber mit den richtigen Mitteln lässt er sich reibungslos durchführen. Dies ist der Punkt ClickUp tritt ein, um den gesamten Workflow zu vereinfachen und zu rationalisieren.

Als effizientes Tool für das Arbeitsmanagement enthält ClickUp verschiedene Features, die Ihre Reihenfolge der Bestellungen optimieren und wertvolle Zeit sparen.

Hier sind einige Vorlagen für Bestellungen, die ClickUp anbietet, um Ihr Geschäft zu erleichtern:

1. ClickUp Formular Vorlage für Produktbestellungen

bestellvorlage excel ClickUp Formular für Produktbestellungen Vorlage

Suchen Sie einen Tracker für die Reihenfolge der Bestellungen, der Sie ständig auf dem Laufenden hält? Holen Sie sich die

ClickUp Formular für die Reihenfolge der Produktbestellung Vorlage

!

Diese Vorlage veranschaulicht den gesamten Weg Ihrer Bestellung. Auf diese Weise können Sie Probleme, die die Erfüllung der Reihenfolge behindern, sofort erkennen und beseitigen. Da die Vorlage vollständig automatisiert ist, sind keine manuellen Einträge oder Berechnungen erforderlich.

Die Abschnitte im Kanban-Stil sind unkompliziert zu navigieren und bieten ein hohes Maß an Zusammenarbeit, so dass die Vorlage auch als Vorlage für eine Sammelbestellung verwendet werden kann.

Warum Sie es lieben werden:

Verfolgen Sie den Status der Reihenfolge mit benutzerdefinierten Beschreibungen wie "In Transit" und "Erfüllt" für präzise Aktualisierungen

Speichern Sie wichtige Infos zur Reihenfolge, einschließlich Produkttyp und Kundenkontakt, mit 14 benutzerdefinierten Feldern

Organisieren Sie alles mit fünf maßgeschneiderten Ansichten, vom Status der Bestellung bis zu neuen Aufträgen, für einen schnellen Zugriff

Zeiterfassung und Achtung vor Abhängigkeiten zur Vereinfachung der Reihenfolge

Ideal für: Teams, die ein Formular zur Nachverfolgung und Verwaltung von Produktbestellungen benötigen und den Prozess automatisieren möchten.

🧠 Fun Fact: Eine Rahmenbestellung (BPO) ist wie das Netflix Abonnement der Beschaffung! Anstatt mehrere Bestellungen für wiederkehrenden Bedarf aufzugeben, ermöglicht eine BPO den Geschäften, Zeit zu sparen und Waren oder Dienstleistungen wiederholt im Rahmen einer einzigen Vereinbarung bis zu einem festgelegten Limit zu bestellen! 🦾

2. ClickUp Vorlage für Bestellung und Inventar

ClickUp Purchase Order & Inventory Template Bestellungsvorlage excel

Der typische Prozess der Bestandsverwaltung ist mühsam und erfordert eine regelmäßige Überwachung und Kontrolle. Aber die ClickUp Vorlage für Bestellung und Inventarisierung macht es viel weniger anstrengend.

Die Vorlage automatisiert die meisten Aufgaben der Bestandsverwaltung, z. B. die Überwachung des Lagerbestands und Nachbestellungen, und sendet regelmäßige Benachrichtigungen, um Sie auf dem Laufenden zu halten.

Erstellen Sie außerdem eine detaillierte Zu erledigen beschaffungsprozesse liste, um Lieferengpässe in letzter Minute zu vermeiden.

Deshalb werden Sie es lieben:

Erstellen Sie auf der Grundlage jeder Reihenfolge individuelle Aufgaben und weisen Sie diese dem jeweiligen Mitglied Ihres Teams zu

Organisieren Sie Einkaufs- und Bestandsdaten wie Menge, Lieferdatum usw. an einem Ort mit benutzerdefinierten Feldern

Gewinnen Sie Einblicke mit anpassbaren Ansichten, die mehrere Perspektiven auf die Reihenfolge und den Bestand bieten

Automatisierung von Prozessen zur Reduzierung manueller Aufgaben durch integrierte Workflows und Warnmeldungen

Ideal für: Geschäfte, die eine Bestandsverwaltungslösung zur Nachverfolgung von Lagerbeständen, zur Verwaltung von Reihenfolgen und zur Rationalisierung der Beschaffung benötigen.

➡️Read Mehr: 10 kostenlose Inventarvorlagen für Excel, Sheets und ClickUp

3. ClickUp Formular für die Änderung der Reihenfolge von Renovierungen Vorlage

ClickUp Change Order Form Renovations Template Bestellformular Vorlage excel

Stellen Sie sich vor, Sie sind an einem Bau- oder Innenausstattungsprojekt beteiligt und benötigen eine Ressource, die Ihnen bei der Erstellung von Änderungsaufträgen hilft. Die

ClickUp Formular für die Änderung der Reihenfolge bei Renovierungen Vorlage

ist perfekt für diesen Zweck. Diese einfach zu verwendende und hochgradig kollaborative Vorlage ist eine Komplettlösung für Ihr Änderungsmanagement von Bauprojekten.

Sie können alle Änderungen, die während Ihres Projekts vorgenommen werden, effizient behandeln und dokumentieren. Sie können sogar mit anderen Parteien zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten mit den Änderungen einverstanden sind.

Warum Sie es lieben werden:

Überwachen und genehmigen Sie neue Änderungen in der Reihenfolge und deren Fortschritt mit benutzerdefinierten Status

Verwalten Sie Renovierungsaufgaben mit Feldern für Auswirkungen, Preisänderungen und ursprüngliche Vertragsdetails

Organisieren Sie Ihre Änderungsreihenfolge mit fünf verschiedenen Ansichten

Verbessern Sie die Projektüberwachung mit Tagging, Zeiterfassung und Benachrichtigungen per E-Mail

Ideal für: Bauunternehmer, die Änderungen an Renovierungsprojekten verwalten und eine Vorlage benötigen, die ein benutzerfreundliches, kollaboratives Format für die Dokumentation und Abstimmung von Änderungen bietet.

4. ClickUp Supply Formular Vorlage

ClickUp Supply Order Form Template Bestellformular Vorlage excel

Wenn Sie eine Vorlage für die Reihenfolge der Bestellungen benötigen, die die Feinheiten des Einkaufs von Produkten und Dienstleistungen berücksichtigt, wählen Sie die

ClickUp Formular Vorlage für die Reihenfolge der Bestellungen

.

Die Vorlage ist als Standardformular konzipiert und zeichnet sich durch ihr einfaches Erscheinungsbild aus. Sie bietet kurze, leicht verständliche Punkte, die die Details von allem erfassen, was Sie benötigen - Büromaterial, Rohstoffe oder Möbel.

Sie können auch Mengen, Stückpreise und andere wichtige Angaben machen. Auf diese Weise können Sie klare, kurze Bestellanfragen an den Lieferanten senden, um die Beschaffung zu beschleunigen.

Warum Sie es lieben werden:

Klare Zusammenfassungen und visuelle Darstellungen helfen bei der Organisation von Bestand und Logistik

Reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand und den Papierkram durch diese automatisierte Vorlage

Halten Sie alle Beteiligten auf dem Laufenden, indem Sie den Status mit dem Fortschritt der Reihenfolge aktualisieren

Verwenden Sie mehr als 10 benutzerdefinierte Status und Felder zur Nachverfolgung und Beschreibung der Reihenfolge

Ideal für: Unternehmen, die ihr Lieferantenmanagement mit benutzerfreundlichen Formularen vereinfachen möchten, die die Reihenfolge der Bestellungen, die Nachverfolgung von Lieferungen und die Verwaltung von Kontakten ermöglichen.

➡️Read Mehr: die 3 wichtigsten Arten von Beschaffungsverträgen, die Sie kennen müssen

5. ClickUp Vorlage für die Auftragsabwicklung

ClickUp Order Fulfillment Template Bestellvorlage excel

Die ClickUp Vorlage für die Reihenfolge erweitert und verbessert den Prozess der Auftragsabwicklung eines jeden E-Commerce-Geschäfts. Diese Vorlage ist eine Komplettlösung für die Verwaltung von allem, was mit der Auftragsabwicklung verbunden ist, von der Nachverfolgung der Vorlaufzeiten bis zur Überwachung des Fortschritts der Bestellung.

Identifizieren und beseitigen Sie potenzielle Probleme, die in Ihrem Erfüllungsprozess auftreten können.

Deshalb werden Sie es lieben:

Überwachen Sie den Status Ihrer Produkte mit benutzerdefinierten Status wie "Auf Lager" und "Nicht auf Lager", um Verzögerungen zu vermeiden

Organisieren Sie Bestellungen mit Feldern für Kosten, Bestellmenge und Kundenkontakt

Umfassende Dokumentation der Reihenfolge mit Bestellnummer, Versandstelle, Produktbeschreibung usw.

Visuelle Darstellung der Reihenfolge und des Bestandes durch Integration mit anderen ClickUp Features wie Gantt Diagramme und Kanban Boards .

Ideal für: Teams und E-Commerce-Unternehmen, die die Reihenfolge der Auftragsabwicklung verfolgen. Das frühzeitige Ansprechen von Problemen hilft der Vorlage, Vorlaufzeiten zu verwalten und Lagerknappheit zu verhindern.

6. ClickUp Company Swag Reihenfolgen Vorlage

ClickUp Company Swag Orders Vorlage Bestellungsvorlage excel

Haben Sie bei Ihrem Lieferanten eine Reihenfolge für personalisierte Waren festgelegt? Verwalten Sie sie mit dem ClickUp Vorlage für die Reihenfolge der Swag-Bestellungen von Unternehmen !

Diese Vorlage ist für die Verwaltung von Swag-Bestellungen gedacht. Sie dient als zentraler Speicherort für die Organisation und Nachverfolgung von allem - Warenbestellungen, Sendungen, Ladendesigns und sogar dem voraussichtlichen Liefertermin.

Überwachen Sie also Ihren Swag-Bestand, um ein konsistentes Branding und Qualität zu gewährleisten.

Darum werden Sie es lieben:

Optimieren Sie die Reihenfolge der Swag-Bestellungen, um den Zeit- und Kostenaufwand zu reduzieren

Verwalten und betrachten Sie Ihre Swag-Bestellungen in fünf verschiedenen Ansichten in ClickUp, z. B. in der einzigartigen Ansicht "Needs Payment"

Organisieren und speichern Sie alle Swag-Bestellungen von Mitarbeitern in einer zentralen Datenbank

Speichern Sie wichtige Details wie die Kontaktinformationen des Verkäufers für eine reibungslose Kommunikation

Ideal für: HR Teams, die Sammelbestellungen für Firmenartikel verwalten und Liefertermine nachverfolgen.

7. ClickUp Kauf- und Verkaufsvertragsvorlage

7. ClickUp Einkaufs- und Verkaufsvertragsvorlage Bestellvorlage excel

Während PO-Vorlagen Kaufinformationen registrieren, ist die ClickUp Vorlage für Kauf- und Verkaufsverträge ist breiter angelegt und bietet ein offizielles Protokoll sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf von Waren.

Mit dieser Vorlage können Sie alle Ihre Käufe und Verkäufe sicher an einem Ort verwalten. Sie fasst alle wichtigen Unterlagen, Details, Bedingungen und Konditionen zusammen, so dass Sie Anfragen schnell überfliegen und genehmigen oder ablehnen können. Mit dieser Vorlage können Sie ohne zusätzlichen Aufwand rechtlich durchsetzbare Vereinbarungen erstellen.

Warum Sie es lieben werden:

Speichern Sie alle Ihre Lieferanten- und Kundeninformationen an einem Ort, um sie später wiederzufinden

Erstellen Sie Ihren Workflow mit benutzerdefinierten Ansichten, einschließlich Liste, Gantt und Kalender

Verbessern Sie die Nachverfolgung von Einkäufen und Verkäufen mit Hilfe von integrierten Automatisierungen und der ClickUp AI, Gehirn Zusammenarbeit in Echtzeit mit freigegebenen Dokumenten und Kommentar-Reaktionen für sofortiges Feedback



Ideal für: Beschaffungs- und Vertriebsteams, die Einkaufs- und Verkaufsvereinbarungen verwalten, da diese Vorlage alle Vertragsdetails zur einfachen Genehmigung und Nachverfolgung zusammenfasst.

Bonus: Sind Sie bereit, die Kontrolle über Ihre Projektfinanzen zu übernehmen? Starten Sie ihr Budget wie ein Profi zu verwalten heute!

8. ClickUp-Rechnungsvorlage

8. ClickUp Rechnungsvorlage Bestellvorlage excel

Sind Sie als Anbieter müde von zahlungen zu verlangen ?

Verwenden Sie anstelle von mündlichen Erinnerungen die ClickUp-Rechnungsvorlage um eine formelle, rechtsverbindliche Rechnung zu versenden und eine rechtzeitige Zahlung sicherzustellen. Auch wenn Sie noch keine Erfahrung mit Rechnungen haben, können Sie mit dieser einfach zu verwendenden Vorlage schnell eine professionelle Rechnung erstellen.

Dokumentieren Sie Unternehmensinformationen, Käuferadresse, verkaufte Elemente, Preise usw. Verfolgen Sie den Status jeder Zahlung und gleichen Sie die Konten mühelos ab.

Darum werden Sie es lieben:

Erstellen Sie schnell und mühelos benutzerdefinierte und gebrandete Rechnungen

Stellen Sie die Richtigkeit und Einhaltung von Vorschriften sicher, indem Sie die Rechnungen regelmäßig überprüfen

Reduzieren Sie Fehler beim Ausfüllen von Feldern dank des standardisierten Formats dieser Vorlage

Automatisieren Sie Erinnerungen an Rechnungen und reduzieren Sie die Nachbearbeitungszeit mit Aufgaben- und Terminwarnungen

Ideal für: Geschäfte und Freiberufler, die eine Vorlage für den rechtzeitigen Erhalt von Zahlungen, die Nachverfolgung von Rechnungen und die Verwaltung des Status von Zahlungen benötigen.

➡️ Mehr lesen: Wie man einem Client eine Rechnung stellt: Professioneller Umgang mit dem Rechnungsstellungsprozess

9. ClickUp Rechnungsvorlage für Auftragnehmer

9. ClickUp Auftragnehmer Rechnungsvorlage Bestellvorlage excel

Die ClickUp Vorlage für Unternehmerrechnungen ist ausschließlich für die Anforderung von Zahlungen an Auftragnehmer gedacht. Mit dieser anfängerfreundlichen Vorlage können Sie professionelle Rechnungen erstellen und versenden, die Details wie Produktbeschreibung, Kategorie, Stückpreis, fälligen Betrag usw. enthalten.

Sie bietet einen schnellen Überblick über ausstehende Rechnungen und ermöglicht es Ihnen, weitere Erinnerungen zu versenden und Zahlungen als eingegangen zu markieren, sobald sie bearbeitet wurden.

Warum Sie es lieben werden:

Verwalten Sie mit benutzerdefinierten Feldern Details zum Auftragnehmer, Fälligkeitsdaten für Zahlungen und vieles mehr

Hinzufügen und Zuweisen von Aufgaben für bestimmte Elemente auf der Rechnung, die vom jeweiligen Auftragnehmer zu lösen sind

Arbeiten Sie mit Auftragnehmern und Teams zusammen, indem Sie Kommentare, Reaktionen und freigegebene Dokumente verwenden, um Klarheit zu schaffen

Versenden Sie professionelle und präzise Rechnungen, die Zahlungserwartungen kommunizieren

Ideal für: Kleine Startups und Teams, die Geschäfte verwalten, Rechnungen für Auftragnehmer und Clients erstellen und Zahlungen verfolgen.

Optimieren Sie Ihr gesamtes Bestellsystem mit ClickUp

Die Verwaltung von Bestellungen kann sich überwältigend anfühlen. Mit mehreren Ebenen von Komplexität und der Notwendigkeit einer ständigen Überwachung kann die effiziente Handhabung eine Herausforderung sein.

Ein fehlerhafter Prozess kann sich auf die Lagerbestände und die Geschäftsabläufe auswirken. Deshalb ist es so wichtig, gründlich zu sein und Fehler zu vermeiden.

Hier hilft ClickUp mit seiner leistungsstarken Arbeitsmanagement-Suite und den kostenlosen Vorlagen für Bestellungen. Erfahren Sie, wie Sie die Effizienz, Produktivität und Organisation steigern können, indem Sie die Kontrolle über Ihr Bestellmanagement übernehmen. 🎯 Registrieren Sie sich hier und entdecken Sie den transformativen Einfluss von ClickUp auf Ihr Bestellsystem! ✅