Über 15 Beispiele für Werbekampagnen, die funktioniert haben

Manchmal führt man eine „perfekte“ Kampagne durch, zumindest glaubt man das. Sie ist humorvoll, hat eine einprägsame Pointe und enthält genau die richtige Menge an Verkaufsinformationen. Sie erhält ein paar Klicks, aber keine Conversions. Und als Vermarkter wissen wir, dass es letztendlich darauf ankommt, zum Umsatz beizutragen.

Wir alle kennen das, und es ist frustrierend. Gutes Design und clevere Texte reichen nicht aus, wenn keine Verbindung zur Kernidee besteht.

Um etwas zu schaffen, das im Gedächtnis bleibt, brauchen Sie Beispiele, die Aufmerksamkeit erregt haben. Deshalb stellen wir Ihnen in diesem Blogbeitrag mehr als 15 Beispiele für Werbekampagnen vor. Und nachdem Sie sich inspirieren lassen haben, zeigen wir Ihnen, wie Sie mit ClickUp Ihre eigene herausragende Kampagne starten können. Also legen wir los! 💁

Was macht eine Werbekampagne erfolgreich?

Basierend auf Branchenstudien und erfolgreichen Kampagnen sind hier die Schlüssel, die für herausragende Werbung sorgen:

Klar definierte Ziele: Legen Sie Ihre Legen Sie Ihre Marketingziele fest, sei es mehr Klicks, Anmeldungen oder Käufe, und messen Sie den Fortschritt mit fokussierten KPIs.

Tiefgreifende Einblicke in Ihre Zielgruppe: Lernen Sie die Motivationen, Probleme und Verhaltensweisen Ihrer Käufer kennen, um Ihre Kommunikation so anzupassen, dass sie wirklich Anklang findet.

Kreative und einprägsame Botschaften: Seien Sie mutig, originell und emotional ansprechend, um hochwertige Kreativität und maximale Wirkung zu gewährleisten.

Zweckmäßige Grafiken und passendes Format: Passen Sie die Grafiken an Ihre Plattform an (z. B. Reel, OOH, Story), damit Ihre Inhalte nicht zu übersehen sind.

Starker Aufruf zum Handeln und Angebot: Verwenden Sie einen klaren CTA und eine Dringlichkeit wie „Nur für begrenzte Zeit“, um zum Handeln anzuregen.

Kontinuierliche Messung und Optimierung: Verfolgen Sie die Leistung in Echtzeit, führen Sie A/B-Tests durch und iterieren Sie schnell innerhalb Ihrer Verfolgen Sie die Leistung in Echtzeit, führen Sie A/B-Tests durch und iterieren Sie schnell innerhalb Ihrer Marketingplanungssoftware

🧠 Wissenswertes: Das Wort „Werbung” gibt es seit mindestens 1426 und hat seine Wurzeln sowohl im Französischen (advertissement) als auch im Italienischen (avvertimento). Ursprünglich bedeutete es eine Achtung oder einen Hinweis, lange bevor es zu auffälligen Werbetafeln und Pop-ups wurde.

Über 15 herausragende Beispiele für Werbekampagnen

Werfen wir einen Blick auf über 15 herausragende Werbekampagnen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Strategie für das Management von Marketingkampagnen zu entwickeln.

1. ClickUp | Kampagne „Zurück an den Arbeitsplatz”

Wenn B2B-Marken auf Nummer sicher gehen, sieht alles schnell gleich aus: Schlagworte, Blog-Formate und steife Büro-Stockfotos. ClickUp hat sich mit seiner Kampagne „Return to Work” dafür entschieden, das Drehbuch umzuschreiben und Unternehmenssoftware menschlicher zu gestalten.

Diese im August 2021 gestartete Multi-Video-Kampagne warb nicht mit Features des Produkts. Stattdessen erzählte sie lustige, nachvollziehbare Geschichten aus dem Arbeitsalltag: peinliche Begegnungen, überstrapazierte Fachbegriffe und Verwirrung nach der Pandemie. Sie erzielte Millionen von Ansichten, löste Unterhaltungen aus und veranlasste Marketingfachleute dazu, neu darüber nachzudenken, wie B2B-Inhalte aussehen könnten.

2. Michael Cera und die Kampagne „Is He CeraVe?” von CeraVe

via Yellow Chili

Können Sie sich vorstellen, wie Michael Cera mit einer CeraVe-Feuchtigkeitscreme in der Hand durch New York City schlendert? Ja, es war ein seltsamer Zufall, dass eine Marke und ein Prominenter einen ähnlichen Namen freigegeben hatten.

CeraVe nutzte die Verwirrung mit einer luxuriös anmutenden Werbung im Stil der 90er Jahre und einer Microsite namens „I am CeraVe ”. Dieser spielerische Stunt warb für den ersten Super-Bowl-Spot des Unternehmens und verband die Autorität von Dermatologen mit dem Charme der Popkultur. Er sorgte für organische Begeisterung und vermittelte ein witziges und sympathisches Bild von Hautpflege für eine Marke, die normalerweise eher klinisch wirkt.

3. Liquid Death x e. l. f. | Corpse Paint Collab

via e.l.f. Cosmetics

Liquid Death (ein Hersteller von Wasser in Dosen) hat sich mit e. l. f. Cosmetics zusammengetan, um eine extravagante Corpse-Paint-Linie zu entwickeln, die Gothic-Metal-Visuals in Beauty-Produkte einfließen lässt.

Die ungewöhnliche Kombination aus Heavy Metal und Hautpflege sorgte für über 250 Millionen Social-Media-Impressionen und unzählige Reaktions-Videos, wodurch beide Marken viral gingen. Sie sticht hervor, weil sie die Normen der Kategorie durchbrochen und die Markenstärke ohne traditionelle Werbeausgaben gestärkt hat.

🔍 Wussten Sie schon? Das Prinzip der sozialen Bewährtheit, wie z. B. die Anzeige von Bewertungen oder Beliebtheitsstatistiken, kann das Vertrauen der Verbraucher stärken und die Konversionsraten erhöhen, insbesondere in wettbewerbsintensiven Märkten.

4. Chili's Big Smasher BurgerTime Game

via X

Chili's hat mit seiner Kampagne „Big Smasher BurgerTime”, einer spielerischen Variante des klassischen Arcade-Spiels BurgerTime aus den 1980er Jahren, echte Nostalgie auf den Tisch gebracht. In dieser Markenversion wurden die Spieler zu „Joe Chili Head”, um freche Fast-Food-Maskottchen zu bekämpfen und gleichzeitig riesige Big Smasher-Burger in sechs actiongeladenen Levels zu bauen.

Aber dabei ging es nicht nur um Spaß und Spiel. Die Kampagne stellte geschickt das 10,99-Dollar-Menü „3 For Me” von Chili's als budgetfreundliche Antwort auf steigende Fast-Food-Preise in den Vordergrund. Mit über 8.000 Spielstunden in nur 20 Tagen erfüllte sie alle Checklisten einer Marketingkampagne und verwandelte Fast Food in ein vollwertiges Arcade-Erlebnis.

5. Grab Philippines | No Sweat Summer-Kampagne

via Grab

Angesichts der Hitze auf den Philippinen startete Grab seine Kampagne „No Sweat Summer”. Darin wurde ein schwitzendes Zeichen gezeigt, das durch die klimatisierten Fahrten und Lieferungen von GrabCar gerettet wurde.

Die spielerische Botschaft fand großen Anklang und führte zum Ergebnis eines Anstiegs der GrabCar Saver-Transaktionen in Kernbereichen um fast 30 %. Dies zeigte, wie Relevanz, Humor und lokale Kenntnisse zu Auszeichnungen und echtem Wachstum führen können.

🔍 Wussten Sie schon? Die Herdenmentalität ist einer der stärksten Treiber in der Werbung. Menschen engagieren sich eher, wenn sie sehen, dass andere dasselbe tun.

6. Channel 4 | Was wird in Betracht gezogen?

via Channel 4 auf YouTube

Die Kampagne „Considering What?“ von Channel 4 für die Paralympischen Spiele 2024 in Paris hat die Ansicht des Publikums über paralympische Athleten verändert. Sie wurden als Elite-Sportler beworben, die sich denselben Herausforderungen stellen wie alle anderen Athleten auch.

Sie kritisiert herablassende Lobeshymnen wie „Sie ist schnell ... wenn man bedenkt ...“. Die Sportler Aaron Phipps, Dame Sarah Storey und Emmanuel Oyinbo-Coker tragen durch ihre Leistungen dazu bei, solche ablehnenden Vorurteile abzubauen. Mit einer plattformübergreifenden Einführung hat die Kampagne breite Anerkennung und einen bemerkenswerten Anstieg der Zuschauerzahlen erzielt.

7. LEGO | Eine Epic-Geschichte, geschrieben von Kindern

via BricksFanz

LEGO lud Kinder dazu ein, Geschichten zu schreiben, die in LEGO City spielen. Die besten Geschichten wurden in offiziellen Videos animiert und präsentierten die Fantasie der Kinder als Tool für das Storytelling der Marke.

Eltern ermutigten ihre Kinder, Kreativität in den Vordergrund zu stellen, und die Kampagne vertiefte das Engagement, indem sie nutzergenerierte Inhalte in ausgefeilte Marketingmaßnahmen umwandelte.

Freundlicher Tipp: Sie können ClickUp Brain wie Ihr persönliches KI-Tool für Werbetexte verwenden, um sofort mehrere Varianten von Werbetiteln, Slogans oder Produktbeschreibungen zu generieren. Geben Sie einfach Ihr Kampagnenziel als Eingabeaufforderung ein, z. B. „Schreiben Sie eingängige Überschriften für umweltfreundliche Reinigungsprodukte”, und schon kommen die Ideen. Starten Sie Ihre neue große Werbeidee mit intelligenten, maßgeschneiderten Textvorschlägen von ClickUp Brain

8. Old Spice | Der Mann, wie Ihr Mann riechen könnte

via LinkedIn

Die Kampagne „The Man Your Man Could Smell Like” von Old Spice veränderte das Image von Old Spice von einem altmodischen Drogerieprodukt zu einer mutigen, humorvollen und sozial versierten Marke. Mit Isaiah Mustafa in der Hauptrolle als redegewandter, mit einem Handtuch bekleideter „Old Spice Man” richteten sich die Anzeigen geschickt an Frauen, die häufig Pflegeprodukte für Männer kaufen.

Seine rasanten Monologe, sein absurder Humor und seine surrealen One-Take-Übergänge brachen mit den Konventionen traditioneller Männerwerbung. Das Besondere daran war jedoch, dass Mustafa in personalisierten YouTube-Videos direkt und in Echtzeit auf Fragen seiner Fans antwortete. Dies belebte das Markenimage mit einem unvergesslichen Satz: Schau deinen Mann an, jetzt schau mich an.

9. Uber Eats | Holen Sie sich fast alles, was Sie wollen

via Uber Eats auf YouTube

Uber Eats setzte in seiner Kampagne „Get Almost, Almost Anything” auf Humor und Transparenz und zeigte, was passieren würde, wenn sie wirklich „Alles” liefern würden. In ihren YouTube-Videos ruft die Schauspielerin Nicola Coughlan versehentlich einen Verehrer aus dem 19. Jahrhundert herbei. Der Schauspieler Tom Felton bestellt hingegen „Magie”. Das zeigt, warum „fast” oft genug ist. Die Anzeigen positionierten geschickt den wachsenden Bereich von Uber Eats (Lebensmittel, Einzelhandel, Alkohol und mehr) und machten sich gleichzeitig über das Chaos lustig, das mit der Lieferung von allem Möglichen einhergeht.

🔍 Wussten Sie schon? Die Kreativität von Werbung wird oft anhand von fünf Schlüsselkriterien bewertet: Symbolik, Einfachheit, Genauigkeit, Einzigartigkeit und Kunstfertigkeit. Diese helfen dabei, die Wirksamkeit und Originalität einer kreativen Idee zu bestimmen.

10. British Airways | Windows-Plakatwände

via LBB

British Airways führte eine Out-of-Home-Kampagne namens „Windows“ durch, die Nahaufnahmen von Passagieren zeigte, die aus Flugzeugfenstern blickten. Es gab weder Logo noch Slogan oder CTA. Die Anzeigen kehrten die übliche Reisegeschichte um und konzentrierten sich eher auf die Emotionen im Flugzeug als auf die Landschaft draußen. Und da BA als Kultmarke gilt, erkannten die Menschen die Marke sofort.

11. Telstra | Besser auf einem besseren Netzwerk

via Telstra auf YouTube

Die Kampagne „Better on a Better Network” von Telstra zeigt Australiens größtes Mobilfunknetz in einer skurrilen Serie von 26 Stop-Motion-Filmen. Jeder Video-Spot beleuchtet eine andere Region und ihre schrägen Bewohner. Von Tasmanischen Teufeln, die Larping betreiben, über gothic-angehauchte Teenager-Kakadus bis hin zu männlichen Akazienblüten – die Kampagne greift die charakteristischen Ecken des Landes auf. Jeder 15-Sekunden-Spot liefert eine kurze Erzählung, die die Netzabdeckung von Telstra unterstreicht und das Unternehmen als Thread, der die Verbindung zwischen den Australiern herstellt, positioniert.

🧠 Wissenswertes: Emotional aufgeladene Anzeigen aktivieren mehr Regionen des Gehirns, was zu einer stärkeren Speicherung im Gedächtnis und einer höheren Erinnerung an die Anzeige führt.

12. Volkswagen | Think Small (1959)

via Volkswagen

Die Kampagne „Think Small” aus dem Jahr 1959 führte den VW Käfer auf dem amerikanischen Markt ein, der von großen, auffälligen Autos dominiert wurde. Anstatt jedoch die Größe des Käfers zu verbergen, zeigten die Anzeigen ein kleines Auto, umgeben von weißem Raum, und hoben dessen Kraftstoffeffizienz, Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit hervor.

Die Kreativleiter Helmut Krone und Julian Koenig griffen die vermeintlichen Schwächen des Autos (Größe und Form) auf und verwandelten sie in Verkaufsargumente. Sie verwendeten bodenständige Werbeslogans wie „Lemon“ oder „Es ist hässlich, aber es bringt dich ans Ziel“.

🔍 Wussten Sie schon? Unternehmen erzielen durchschnittlich 8 US-Dollar Gewinn pro 1 US-Dollar, den sie für Google Ads ausgeben. Dies zeigt die Kosteneffizienz digitaler Werbung.

13. Dove's Real Beauty Sketches

via Dove

Die emotionale Kampagne „Real Beauty Sketches” von Dove wurde 2013 als Kurzfilm gestartet. Darin zeichnete ein forensischer Zeichner Frauen zunächst anhand ihrer Selbstbeschreibungen und dann anhand der Beschreibungen von Fremden. Das Ergebnis zeigte, dass Frauen sich selbst tendenziell härter beurteilen als andere.

Dieser Kontrast vermittelte auf eindrucksvolle Weise die Kernbotschaft der Kampagne: Schönheit wird oft durch die Selbstwahrnehmung definiert, nicht durch die Realität. Das Video wurde mit dem Grand Prix der Cannes Lions ausgezeichnet und hatte als Ergebnis einen Umsatzanstieg von 6 % für Dove.

🧠 Wissenswertes: In der Antike und im Mittelalter gab es Werbung in Form von Mundpropaganda. Der erste Schritt in Richtung moderner Werbung erfolgte mit der Entwicklung des Buchdrucks im 15. und 16. Jahrhundert.

14. Heineken | Langweiliges Telefon / Langweiliger Modus

via Creativepool

Die Kampagne von Heineken ermutigte die Menschen, sich von ihren Smartphones zu lösen und sich wieder auf das echte Leben zu konzentrieren, insbesondere bei Live-Musik-Ereignissen. In einer herausragenden Aktion setzte die Marke geschickt Infrarot-Technologie ein, um versteckte Botschaften zu übermitteln, die nur mit Handykameras sichtbar waren.

Als Konzertbesucher ihre Handys hochhielten, um Aufnahmen zu machen, erschienen diese für das Auge unsichtbaren Botschaften auf ihren Bildschirmen. Als Teil der umfassenderen Boring Phone-Plattform, die Telefontausch, Kameraaufkleber und Offline-Schnitzeljagden als Features umfasst, fördert sie die digitale Entgiftung.

🧠 Wissenswertes: Eines der berühmtesten Werbeplakate aus dem Ersten Weltkrieg zeigt Feldmarschall Lord Kitchener, der die Menschen auffordert, sich der britischen Armee anzuschließen. Es trug die Aufschrift „BRITONS: Lord Kitchener Wants You” (Briten: Lord Kitchener braucht euch) und stammte aus einer Zeitschriftenwerbekampagne. Seine visuelle Anziehungskraft wurde von anderen Künstlern in den USA aufgegriffen, wobei das Bild von Kitchener durch Uncle Sam ersetzt wurde!

15. Starburst | Jedes Mal anders

via Muse by Clios

Nach 12 Jahren der Stille kehrte Starburst mit der Kampagne „Different Every Time” zurück. Es war eine lebendige, technologiegestützte Kampagne, die die unendlichen Möglichkeiten der Süßigkeit feierte. Mit über 479 Millionen Geschmackskombinationen in einer 12-Stück-Packung nutzte die Marke diese Vielfalt zu ihrem Vorteil.

Die Kampagne nutzt generative KI, um sich ständig verändernde Anzeigen zu erstellen. Von Snapchat-AR-Linsen bis hin zu Spotifys „Chews-your-own-adventure”-Playlists werden Fans eingeladen, Starburst durch personalisierte Erlebnisse zu entdecken.

16. Coca-Cola | Share a Coke

via Coca-Cola

Die „Share a Coke”-Kampagne von Coca-Cola ist eine der bekanntesten Marketingaktionen der jüngeren Geschichte. Alles begann mit einer gewagten Idee: das klassische Coca-Cola-Logo durch die Vornamen von Menschen zu ersetzen. Von Australien bis in den Rest der Welt waren auf Flaschen und Dosen Namen und Spitznamen zu sehen. Die Menschen liebten es, ihren eigenen Namen in den Regalen zu entdecken oder eine Flasche für jemanden zu kaufen, der ihnen am Herzen lag.

Das Unternehmen nutzte den Moment mit interaktiven Erlebnissen. QR-Codes auf Verpackungen und digitale Tools ermöglichten es den Menschen, ihre Flaschen benutzerdefiniert zu gestalten, Videos und Memes zu erstellen und sogar Erinnerungen zum Thema Coca-Cola online freizugeben.

Gängige Kampagnentypen (und wo man sie einsetzt)

Die Arten von Kampagnen variieren je nach Ziel, Zielgruppe und Plattform. Jede dient einem einzigartigen Zweck und hilft Ihnen, eine effektive Verbindung zu Ihrer Zielgruppe herzustellen.

Hier sind einige der gängigsten Arten von Marketingkampagnen und wo sie am effektivsten sind. 👇

Markenbekanntheitskampagnen: Zielen darauf ab, die Identität einer Marke einzuführen oder zu stärken. Sie eignen sich ideal für weitreichende Plattformen wie Fernsehen, YouTube und Plakatwände.

📌 Beispiel: Die Kampagne „Shot on iPhone” von Apple präsentiert die Kameraqualität und stärkt gleichzeitig auf subtile Weise das Ansehen der Marke durch nutzergenerierte Inhalte.

Produkteinführungskampagnen: Stellen Sie ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung über integrierte Medien vor, um schnell Begeisterung zu wecken.

📌 Beispiel: Nike nutzte bei der Einführung seiner selbstschnürenden Schuhe Teaser in sozialen Medien, Partnerschaften mit Influencern und PR-Stunts, um für Aufsehen zu sorgen.

Performance-Marketing-Kampagnen: Fördern bestimmte Aktionen wie Klicks, Anmeldungen oder Käufe und sind auf digitalen Plattformen wie Google Ads, Meta oder E-Mail sehr erfolgreich.

📌 Beispiel: Die „Big Smasher BurgerTime”-Kampagne von Chili’s bewarb ihr 10,99-Dollar-Menüangebot. Mit über 8.000 Spielstunden in nur 20 Tagen verwandelte die Kampagne Spaß in Kundenverkehr und förderte reale Käufe, während sie gleichzeitig spielerisch blieb.

Kampagnen zur Sensibilisierung für soziale Probleme: Schaffen Bewusstsein für soziale oder ökologische Probleme, oft mithilfe von PR, sozialen Medien und Partnerschaften mit gemeinnützigen Organisationen.

📌 Beispiel: Die ALS Ice Bucket Challenge, die weltweit viral ging, um durch soziale Medien und die Teilnahme von Prominenten das Bewusstsein für ALS zu schärfen und Spenden zu sammeln.

Erlebnisorientierte Kampagnen: Bieten immersive, reale Interaktionen, die oft durch Social Sharing verstärkt werden.

📌 Beispiel: Die „Pride in the Park”-Kampagne von Lululemon , bei der das Unternehmen eine immersive Kunstinstallation im Hudson River Park schuf und Yoga-Sitzungen für die Community veranstaltete, um die Menschen zu ermutigen, ihre Erfahrungen auf Instagram unter dem Hashtag #ProudAndPresent zu teilen.

So planen und führen Sie die Nachverfolgung erfolgreicher Werbekampagnen durch

Die besten Werbekampagnen wirken mühelos – witzige Texte, atemberaubende Bilder, perfektes Timing. Aber hinter jeder einprägsamen Anzeige steht ein Team, das Briefings, Überarbeitungen, Genehmigungen, Medienpläne und Änderungen in letzter Minute jongliert.

Sie verlieren also nicht nur an Effizienz, sondern riskieren auch Verzögerungen bei der Markteinführung und Missverständnisse, die selbst das stärkste Konzept zunichte machen können.

ClickUp verbindet als weltweit erster konvergierter KI-Workspace alle Punkte miteinander. Es dient als zentraler Workspace für die Planung, Zuweisung, Erstellung, Überprüfung und Nachverfolgung jedes Details Ihrer Werbekampagnenstrategie – alles auf Basis von KI.

Die ClickUp-Marketing-Projektmanagement-Software beseitigt außerdem Work Sprawl, indem sie die gesamte Kampagnenausführung in einem Arbeitsbereich zusammenfasst. Ihr Team sieht in jeder Phase den gesamten Kontext – vom ersten Briefing bis zur abschließenden Berichterstellung und Nachverfolgung. Kreativteams können gemeinsam an Assets arbeiten, während Account Manager Genehmigungen verfolgen und Medienteams Platzierungen planen.

Lassen Sie uns die Schritte zum Planen einer Marketingkampagne durchgehen.

Schritt 1: Brainstorming von Kampagnenideen mit KI

Jede erfolgreiche Werbekampagne beginnt mit einer zündenden Idee: einer Idee, einer Botschaft oder einem visuellen Konzept. Hier kommen diese tools für das Kampagnenmanagement ins Spiel.

Fügen Sie verschiedene Elemente in ClickUp Whiteboards hinzu, um das Brainstorming zu verbessern

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um die Bausteine Ihrer Marketing-Roadmap zu entwerfen:

Erstellen Sie ein neues Whiteboard über die Seitenleiste → Klicken Sie auf + Neues Whiteboard .

Verwenden Sie Haftnotizen, Pfeile und Formen , um Kampagnenziele, Probleme Ihrer Zielgruppe, plattformspezifische Formate (wie Instagram Reels vs. YouTube Shorts) und Werbebotschaften zu skizzieren.

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und lassen Sie Ihr gesamtes Team mitwirken, Kommentare hinterlassen oder Elemente verschieben.

🚀 Freundlicher Hack: In Whiteboards kann ClickUp Brain anhand einer einfachen Eingabe (z. B. „Gib mir fünf Ansätze für eine Sommer-Hautpflegekampagne”) Ideen für Kampagnenthemen generieren oder sogar visuelle Konzepte oder Hero-Bilder vorschlagen, um Ihr Designteam anzuleiten. Erstellen Sie Bilder in Whiteboards mit ClickUp Brain

Schreiben und arbeiten Sie gemeinsam mit vielseitigen Dokumenten

Sobald die Ausrichtung Ihrer Kampagne klar ist, wechseln Sie zu ClickUp Dokumente + ClickUp Brain, um Ideen in konkrete Inhalte und Pläne umzusetzen:

Entwerfen Sie kreative Briefings , schreiben Sie Werbeskripte, skizzieren Sie Ihr Video-Storyboard oder erstellen Sie eine Liste wichtiger Ergebnisse.

Markieren Sie Mitglieder der Teams, um deren Meinung einzuholen, oder weisen Sie ihnen Bereiche wie CTAs oder Markenbotschaften zu.

Fügen Sie Kommentare für Feedback oder Erläuterungen hinzu, damit Alles an einem Ort bleibt.

Wenn Sie ein Element in Ihrem Dokument haben, markieren Sie einfach den Abschnitt und weisen Sie es Ihrem Texter oder Designer mit ClickUp Assign Comments zu.

Nehmen wir an, Ihr Team hat eine Strategiesitzung zu Whiteboards für Ihre nächste saisonale Kampagne abgeschlossen. Öffnen Sie ein Dokument und beginnen Sie direkt darin mit der Erstellung des Kreativ-Briefings. Der Markenleiter fügt den Ton und die Positionierung hinzu, der Texter entwirft Überschriften und Skripte, und der Designer erstellt eine Liste der wichtigsten Ergebnisse.

Verwenden Sie ClickUp Brain mit ClickUp Dokumenten, um Ihre Ideen und Inhalte zu verfeinern und zu optimieren.

Sie können ClickUp Brain auch in Dokumenten verwenden, um:

Erstellen Sie mehrere Varianten von Überschriften, E-Mail-Betreffzeilen oder Social-Media-Bildunterschriften, die auf Ihren Tonfall zugeschnitten sind.

Fassen Sie lange Kampagnenbeschreibungen in Stichpunkten für die Überprüfung durch die Geschäftsleitung zusammen.

Verbessern Sie Ihre Botschaften, indem Sie ClickUp Brain bitten, Ihre Texte überzeugender, prägnanter oder auf eine bestimmte Zielgruppe abgestimmt zu gestalten.

Verwenden Sie mehrere LLM-Modelle, darunter ChatGPT, Gemini, Claude und weitere innerhalb von Brain, um sie für Recherchen, Bearbeitung und vieles mehr zu nutzen.

Greifen Sie mit ClickUp Brain, der KI-Plattform von ClickUp, an einem Ort auf führende LLMs zu.

Schritt 2: Erstellen Sie eine Zeitleiste für Ihre Kampagne

Eine Kampagne ohne Zeitleiste ist nur eine Wunschliste. Verwenden Sie die Gantt-Ansicht von ClickUp, um Abhängigkeiten visuell darzustellen. So vermeiden Sie Engpässe und halten Ihre Fristen realistisch.

Zeigen Sie Aufgaben, Zeitleisten und Abhängigkeiten projektübergreifend mit der Gantt-Ansicht von ClickUp an.

Wenn Sie beispielsweise gerade Ihre Zeitleiste für die „Back-to-School”-Werbekampagne fertigstellen, können Sie ein Gantt-Diagramm verwenden, um Aufgaben zu planen, Abhängigkeiten festzulegen und Ihren kritischen Pfad zu visualisieren.

Wenn Sie Listen bevorzugen, können Sie die ClickUp-Listenansicht verwenden, um Kampagnenaufgaben mit klaren Prioritäten, Mitarbeitern und Fälligkeitsdaten zu verwalten – ideal für Inhaltskalender, Anzeigenvarianten oder kanalspezifische Aufgaben.

ClickUp Brain fungiert als Ihr strategischer Assistent

Probieren Sie ClickUp Brain aus, um Ihre gesamte Werbekampagne zu entwerfen.

So nutzen Sie KI in der Werbung bei der Planung von Zeitleisten:

Liste der Ergebnisse für eine neue Produkteinführung oder eine saisonale Kampagne (z. B. Was sollten wir für eine Black Friday-Kampagne erstellen?

Entwerfen Sie Beispiel-Zeitleisten, um einen Vorsprung bei der Planung des Projekts zu erzielen.

Teilen Sie komplexe Ideen in kleine Aufgaben auf

*Verwenden Sie ClickUp Brain, um den Fortschritt zu überwachen und Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen.

Schritt 3: Wiederverwenden Sie Kampagnen-Workflows mit Vorlagen

Kostenlose Vorlage herunterladen Bringen Sie die gesamte Kampagnenplanung unter einem Dach mit der ClickUp-Vorlage für das Marketingkampagnenmanagement.

Führen Sie ähnliche Kampagnen für E-Mail, soziale Medien oder bezahlte Medien durch? Sparen Sie Zeit mit der ClickUp-Vorlage für das Management von Marketingkampagnen. Sie enthält sieben benutzerdefinierte Status, darunter Blockiert, Abgebrochen, Abgeschlossen, Erledigt und In Bearbeitung, damit Teams den genauen Stand jeder Kampagnenaufgabe überwachen können.

Diese Marketingplan-Vorlage enthält außerdem 11 Benutzerdefinierte Felder wie „Endgültiger Inhalt“, „Entwurf“, „Referenz“, „Genehmigung“ und „Zugewiesenes Team“. Damit können Sie wichtige Informationen zu jeder Aufgabe erfassen und den Fortschritt der Kampagne über alle Phasen klar visualisieren.

⚡ Vorlagenarchiv: Die ClickUp-Werbungsvorlage ist ideal, um Ideen und Strategien zu sammeln, Aufgaben zu priorisieren und Metriken zu überwachen. Die Werbungsvorlage beschleunigt die Planung und sorgt dafür, dass Sie Ihre Zielgruppe rechtzeitig erreichen.

Schritt 5: Automatisieren Sie Ihren Workflow

Wenn Sie es leid sind, andere um Updates zu bitten, richten Sie ClickUp Automatisierungen + KI-Agenten ein, um Erinnerungen zu verwalten, Aufgaben bei Statusänderungen automatisch zuzuweisen und Stakeholder zu benachrichtigen, wenn deren Genehmigung erforderlich ist.

Erstellen Sie in ClickUp benutzerdefinierte Automatisierungen, die zu Ihren Marketing-Workflows passen.

So richten Sie eine benutzerdefinierte Automatisierung in ClickUp ein:

Klicken Sie auf die Schaltfläche ⚙️ Automatisierung (oben rechts).

Wählen oder richten Sie eine Automatisierung ein: Wenn der Status Überprüfung erforderlich lautet, weisen Sie die Aufgabe dem Creative Director zu. Wenn die Aufgabe überfällig ist, senden Sie eine Erinnerung an den Mitarbeiter. Wenn eine Aufgabe als Fertiggestellt markiert ist, verschieben Sie sie in die nächste Phase.

Wenn der Status „Muss überprüft werden“ lautet, weisen Sie die Aufgabe dem Creative Director zu.

Wenn die Aufgabe überfällig ist, senden Sie eine Erinnerung an den Mitarbeiter.

Wenn eine Aufgabe als fertiggestellt markiert ist, verschieben Sie sie in die nächste Phase.

Wenn der Status „Muss überprüft werden“ lautet, weisen Sie die Aufgabe dem Creative Director zu.

Wenn die Aufgabe überfällig ist, senden Sie eine Erinnerung an den Mitarbeiter.

Wenn eine Aufgabe als fertiggestellt markiert ist, verschieben Sie sie in die nächste Phase.

Über die traditionellen regelbasierten Automatisierungen hinaus fügen ClickUp AI Agents Ihrem Workflow eine anpassungsfähigere, intelligentere Ebene hinzu.

Anstatt auf einfache Auslöser zu warten, interpretieren KI-Agenten den Kontext von Aufgaben, verstehen die Absicht und ergreifen proaktive Maßnahmen auf der Grundlage ihrer Erkenntnisse – sei es das Markieren fehlender Briefing-Details, das Erstellen von Checklisten, das Umschreiben von Aufgabenbeschreibungen gemäß Ihren internen Standards oder die automatische Koordination mehrstufiger Workflows.

Sie können Muster überwachen, Verzögerungen vorhersagen, Aufgaben neu zuweisen, Zeitleisten anpassen und in natürlicher Sprache kommunizieren, mit Zusammenfassungen oder Updates, die eine menschliche Note vermitteln. Kurz gesagt: Während Automatisierungen das Vorhersehbare übernehmen, kümmern sich KI-Agenten um das Unklare – und heben Ihren Workspace von reaktiven Auslösern zu einem wirklich intelligenten Workflow-Management.

Schritt 6: Überwachen Sie die Kampagnenergebnisse mit Dashboards

Eine Sichtbarkeit der Kampagnenleistung hilft Teams, aufeinander abgestimmt zu bleiben und schneller auf das zu reagieren, was am wichtigsten ist.

Erstellen Sie ein ClickUp-Dashboard für Ihre Werbekampagne, das wichtige KPIs wie Impressionen, Conversions, Kreativstatus, Marketingbudget und mehr anzeigt. Fügen Sie Karten wie Fortschrittsleisten für die Erstellung von Assets, Nachverfolgung von Zielen für Teams und Diagramme für plattformspezifische Leistungen hinzu.

Führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Marketing-Metriken und Ihres ROI mit ClickUp Dashboards durch

So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Kampagnen-Dashboard:

Von der Seitenleiste → Klicken Sie auf Dashboards → + Neues Dashboard

Aufgabenabschlussdiagramm: Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Assets Zielverfolgung: Überwachen Sie kreative Meilensteine Kreisdiagramme oder Balkendiagramme: Vergleichen Sie die Werbeleistung und Fügen Sie diese Karten hinzu:Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer AssetsÜberwachen Sie kreative MeilensteineVergleichen Sie die Werbeleistung und Marketing-KPIs

Aufgabenabschluss-Diagramm: Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Assets

Zielverfolgung: Überwachen Sie kreative Meilensteine

Kreisdiagramme oder Balkendiagramme: Vergleichen Sie die Werbeleistung und Vergleichen Sie die Werbeleistung und Marketing-KPIs.

Stellen Sie eine Verbindung zu relevanten Listen oder Ordnern her, um Echtzeitdaten abzurufen.

Aufgabenabschlussdiagramm: Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Assets

Zielverfolgung: Überwachen Sie kreative Meilensteine

Kreisdiagramme oder Balkendiagramme: Vergleichen Sie die Werbeleistung und Vergleichen Sie die Werbeleistung und Marketing-KPIs.

Lehren aus den besten Beispielen für Marketingkampagnen

Möchten Sie, dass Ihre nächste Werbekampagne ein Erfolg wird? Hier sind einige wichtige Erkenntnisse aus erfolgreichen Aktionen:

Setzen Sie auf Überraschungen: Unerwartete Kooperationen (wie Corpse Paint + Hautpflege) erregen schnell Aufmerksamkeit.

Erzählen Sie eine Geschichte: Ob LEGO-Kinder oder der Handtuch-Typ von Old Spice – Geschichten bleiben im Gedächtnis haften.

Machen Sie es interaktiv: Von Spielen bis hin zu Live-Antworten – lassen Sie Ihr Publikum mitmachen.

Nutzen Sie die Kultur: Setzen Sie auf Trends, Nostalgie oder lokalen Humor, um sofort eine Verbindung herzustellen.

Bleiben Sie menschlich: Humor, Emotionen und Eigenheiten aus dem echten Leben schlagen Produktspezifikationen jederzeit.

Drehen Sie den Spieß um: Kehren Sie die übliche Botschaft um oder stellen Sie einen neuen Blickwinkel in den Vordergrund, um sich abzuheben.

Übertreiben Sie nicht: Manchmal sagt Subtilität (wie die Fensterplakate von BA) mehr als tausend Worte.

Lassen Sie die Benutzer führen: Nutzergenerierte Inhalte = authentisches Engagement und Markentreue

Verwirklichen Sie mutige Ideen mit ClickUp

Hinter jeder unvergesslichen Kampagne steckt eine Menge Planen, Koordination und kreatives Chaos.

Mit ClickUp haben Sie alles an einem Ort: Entwerfen Sie Konzepte in Docs, planen Sie Zeitleisten mit Gantt-Diagrammen, organisieren Sie Assets und führen Sie Automatisierungen durch für wiederholende Aufgaben.

Und mit ClickUp Brain werden die Ideen Ihres Teams noch smarter und schneller.

