10 verschiedene Arten von Marketing zur Förderung Ihrer Marke

Wussten Sie, dass ein Unternehmer aus dem späten 17. Jahrhundert, Josiah Wedgwood, weithin als Pionier des modernen Marketings bekannt ist? Für sein Töpferunternehmen nutzte er Direktwerbung, kostenlose Lieferung, "Buy one get one free"-Angebote, usw.

In den letzten Jahrhunderten hat sich die Definition von "modern" jedoch drastisch verändert. Dinge, die im letzten Jahrzehnt noch einzigartig und innovativ waren, sind heute bereits passé. Was gestern noch modern war, wird morgen wahrscheinlich schon traditionell oder sogar veraltet sein.

Deshalb ist es wichtig, dass Sie wissen, welche Arten von Marketing Ihnen zur Verfügung stehen. Lassen Sie uns heute das Spektrum erkunden.

Traditionelles Marketing

Traditionelles Marketing bezieht sich auf Strategien, Praktiken und Techniken, die seit langem von Organisationen im Rahmen ihrer Werbeaktivitäten eingesetzt werden. In der Regel wird traditionelles Marketing als das Gegenteil von digitalem Marketing verwendet, das als modern gilt.

Einige der gängigsten traditionellen Marketingstrategien sind:

Print-Werbung : Platzierung von Aktionen und Anzeigen in Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen usw.

: Platzierung von Aktionen und Anzeigen in Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen usw. Fernsehwerbung : Video-Werbung und Edutainment-Programme im Fernsehen

: Video-Werbung und Edutainment-Programme im Fernsehen Außenwerbung : Plakate, Poster, Banner usw.

: Plakate, Poster, Banner usw. Veranstaltungen : Partnerschaften, Sponsoring und Display-Werbung bei Ereignissen der Branche

: Partnerschaften, Sponsoring und Display-Werbung bei Ereignissen der Branche Direktes Marketing: E-Mails mit Werbebotschaften, Kataloge, Telefonanrufe usw.

Digitales Marketing

Digitales Marketing bezieht sich auf Taktiken, die internetbasierte Online-Kanäle nutzen, wie Suchmaschinen, soziale Medien, mobile Geräte usw. Das digitale Marketing hat den Marken einen Bereich von Möglichkeiten eröffnet.

🎯 Reichweite: Über 90% der Amerikaner besitzen ein Smartphone und 15 % der Erwachsenen in den USA nutzen das Internet ausschließlich über dieses Gerät. An einem typischen Tag, verbringen die Kunden 6,5 Stunden online . Wenn eine Marke genügend Menschen erreichen will, ist das Internet der richtige Ort dafür.

🎯 Niedrige Einstiegshürden: Jeder kann eine digitale Marketingkampagne mit nur 100 Dollar starten. Dies ebnet das Feld für Einzelunternehmer und kleine Geschäfte.

🎯 Effizienz: Online-Marketing erzeugt große Datenmengen, die Marken zur Erstellung, Überwachung und Optimierung ihrer Kampagnen nutzen können. Dies macht das Marketing kosteneffizienter und führt zu einer höheren Kapitalrendite.

🎯 Anpassung: Anders als in Printmedien, im Fernsehen oder auf Plakatwänden können Online-Anzeigen benutzerdefiniert an die Zinsen des Betrachters angepasst werden.

🎯 Targeting: Beim digitalen Marketing können Sie die Zielgruppen genauer segmentieren. Retargeting kann kontextbezogen und zeitnah erfolgen, was es zu einer effektiven Marketingstrategie macht.

🎯 Anpassungsfähigkeit: Wenn eine Kampagne nicht funktioniert, können Sie die Parameter sofort ändern. Sie verschlingt Geld; pausieren Sie sie mit einem Klick auf eine Schaltfläche. Ein reales Ereignis macht sie irrelevant; stoppen Sie die Kampagne.

🎯 Zusammenwirkender Effektt: Marketingkampagnen in den sozialen Medien erzeugen ein Schwungrad, das die Reichweite erhöht und auf Mundpropaganda aufbaut. Dies schafft ebenso viel Glaubwürdigkeit wie Sichtbarkeit.

Es ist also kein Wunder, dass das digitale Marketing seit dem Aufkommen des Internets in den frühen 1990er Jahren exponentiell gewachsen ist. Und es entwickelt sich auch schnell weiter.

Marken finden ganz neue Wege, um die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden zu gewinnen. Moment Marketing, Proximity Marketing und Live Video Shopping sind nur einige der neuen Trends. Schauen wir uns mehr davon im Detail an.

Arten des digitalen Marketings

Je nachdem, welchen Kanal Sie nutzen, welche Taktik Sie anwenden und welche Botschaft Sie freigeben, gibt es Dutzende von Arten des digitalen Marketings. Lassen Sie uns hier die effektivsten, beliebtesten oder interessantesten besprechen.

1. Inhaltliches Marketing

Content Marketing bezieht sich auf die Erstellung, Veröffentlichung und Verteilung von Inhalten über eigene, bezahlte und verdiente Kanäle. Es ist die Grundlage des gesamten digitalen Marketings. Es ist auch die Währung bei Inbound-Marketing-Aktivitäten. Sie müssen also dafür sorgen, dass er zählt.

Content-Marketing-Aktivitäten

Im Rahmen Ihres Aufwands für Content Marketing würden Sie:

Inhalte in den sozialen Medien veröffentlichen, um die Markenbekanntheit zu steigern

Ressourcen auf Ihrer Website als geschützte Inhalte zum Herunterladen bereitstellen, indem Sie die ID Ihrer E-Mail angeben (als Lead erfasst)

Führen Sie Webinare durch, um Ihr Publikum zu schulen und es durch den Verkaufstrichter zu führen

Beispiel für Content Marketing

Spotify Wrapped 2023 [Quelle: Spotify ]

Jedes Jahr erstellt Spotify Wrapped aus den Daten, die es über die Hörgewohnheiten seiner Kunden hat, außergewöhnliche Inhalte. Es fasst die besten Künstler, Alben, Songs und Podcasts des Kunden zusammen, um ihm einen Einblick in das vergangene Jahr zu geben. Das weckt nicht nur nostalgische Gefühle, sondern ist auch so überzeugend, dass der Kunde es freigeben möchte.

Best Practices für Content Marketing

Machen Sie es interessant: Das Internet ist überfüllt mit Inhalten. Um herauszustechen, müssen Sie Ihre Inhalte interessant gestalten. Gehen Sie auf die Interessen Ihrer Kunden ein und bieten Sie ihnen etwas Sinnvolles.

Personalisieren Sie sie: Allgemeine Inhalte gibt es wie Sand am Meer. Passen Sie Ihre Inhalte an die Bedürfnisse, Zinsen und Vorlieben des Kunden an, und zwar zum richtigen Zeitpunkt.

Verbessern Sie das Wissen: Bilden Sie den Kunden durch verschiedene Formulare und Arten von Inhalten zu Ihrem Fachgebiet weiter. Setzen Sie Wiederholungen und Wiederholungen sorgfältig ein.

Wert anbieten: Verkaufen Sie nicht sofort. Bieten Sie zuerst einen Wert an. Klären Sie den Leser auf. Geben Sie ihnen Tools usw., bevor Sie Ihr Produkt anpreisen.

2. Suchmaschinen-Optimierung (SEO)

Unter SEO versteht man die Erstellung und Optimierung von Inhalten, um auf den Ergebnisseiten der Suchmaschinen (SERPs) besser platziert zu werden.

SEO-Aktivitäten

Eine typische SEO-Praxis umfasst:

Recherche : Verstehen der Schlüsselwörter, nach denen Ihre Kunden suchen, deren Muster und Bedürfnisse

: Verstehen der Schlüsselwörter, nach denen Ihre Kunden suchen, deren Muster und Bedürfnisse Inhaltsstrategie : Erstellung eines Kalenders mit Themen und Ideen, die Sie langfristig und konsequent veröffentlichen

: Erstellung eines Kalenders mit Themen und Ideen, die Sie langfristig und konsequent veröffentlichen Inhaltsoptimierung : Erstellen von Inhalten, die den Best Practices für Suchmaschinenoptimierung in Bezug auf die Verwendung von Schlüsselwörtern, Struktur, interne Verlinkung usw. entsprechen.

: Erstellen von Inhalten, die den Best Practices für Suchmaschinenoptimierung in Bezug auf die Verwendung von Schlüsselwörtern, Struktur, interne Verlinkung usw. entsprechen. Linkaufbau : Austausch von Links mit seriösen Websites, um Glaubwürdigkeit aufzubauen

: Austausch von Links mit seriösen Websites, um Glaubwürdigkeit aufzubauen Technische SEO: Einstellung der Website so, dass sie attraktiv und für Crawler-Bots leicht zu indexieren ist

SEO-Beispiele

Jedes Unternehmen erledigt SEO mit unterschiedlichem Erfolg. Es gibt zahlreiche Beispiele aus allen Bereichen. In der Welt des Marketings ist HubSpot dafür bekannt, eines der besten zu sein.

Beim Einkaufen führt Amazon die meisten Listen an. Bei den meisten Bildungsinhalten liegt Wikipedia vorn. Und bei allen markenbezogenen Suchbegriffen liegt die entsprechende Markenwebsite vor allen anderen.

SEO Best Practices

Führen Sie eine gründliche Keyword-Recherche durch und grenzen Sie Ihre Landschaft auf die für Ihre Marke relevantesten Begriffe ein

Erstellen Sie Inhalte für den Leser und optimieren Sie sie für Crawler, nicht umgekehrt

Seien Sie konsistent - selbst Ihre bestplatzierten Artikel können in der SERP nach unten rutschen, wenn Sie nicht konsistent sind

Achten Sie auch auf die Struktur, die Hierarchie der Informationen, Überschriften, Links usw

3. Suchmaschinen-Marketing (SEM)

Beim Suchmaschinenmarketing zahlen Sie dafür, dass Ihre Anzeigen ganz oben in den SERP erscheinen. Es ist eine wichtige Outbound-Marketing-Taktik.

SEM-Aktivitäten

Auch bekannt als Pay-per-Click (PPC), ist SEM der Prozess der Gebotsabgabe für relevante Schlüsselwörter, so dass Marken den Kunden genau in dem Moment treffen können, in dem er nach etwas sucht.

Der Hauptgrund, warum SEM funktioniert, ist, dass Marken einen direkten Zusammenhang zwischen Marketingaktivitäten und Verkäufen herstellen.

Wenn Sie zum Beispiel 1 $ pro Klick zahlen und 1 von 100 in einen zahlenden Kunden umwandelt, betragen Ihre Akquisitionskosten 100 $. Wenn Sie ein Produkt im Wert von 1000 $ verkaufen, ist das ein großartiger ROI.

Mit zunehmendem Wettbewerb und niedrigen Eintrittsbarrieren steigen jedoch die Kosten für SEM. Ohne qualifizierte SEM-Spezialisten könnten Sie am Ende mehr Geld ausgeben, als Sie vorhatten, ohne dass es sich lohnt.

SEM-Beispiel

gesponserte Suchergebnisse für den Begriff 'iPad mini' /%img/ Google ]

PPC ist besonders effektiv für E-Commerce- oder SaaS-Tools. Wenn ein Kunde zum Beispiel "iPad Mini" googelt, findet er Anzeigen von verschiedenen Anbietern, die darum konkurrieren, ganz oben auf der Seite zu erscheinen.

Als "gesponserte" Ergebnisse aufgeführt, ermöglicht SEM den Marken, anorganisch an der Spitze der SERP zu erscheinen. Auf der anderen Seite nutzen SaaS-Tools SEM zu ihrem Vorteil, indem sie Kunden zum richtigen Zeitpunkt für kostenlose Testversionen oder Demos anwerben.

SEM Best Practices

Kombinieren Sie SEO- und SEM-Aufwand für eine bessere Leistung

Optimieren Sie Landing Pages, um die Konversionen zu maximieren

Fügen Sie negative Keywords hinzu, um Streuverluste zu vermeiden

Attraktive CTAs verwenden

Optimieren Sie regelmäßig, streichen Sie leistungsschwache Kampagnen und verdoppeln Sie die leistungsfähigen Kampagnen

4. Social Media Marketing

Im Kern umfasst das Social-Media-Marketing alle Aktivitäten, die Marken auf Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tiktok usw. durchführen. Dazu gehören in der Regel die folgenden Aktivitäten.

Social-Media-Marketing-Aktivitäten

Organische Inhalte : Regelmäßige Veröffentlichung von Inhalten auf der Plattform, wobei diese häufig aus anderen Formaten übernommen werden

: Regelmäßige Veröffentlichung von Inhalten auf der Plattform, wobei diese häufig aus anderen Formaten übernommen werden Werbung : Ansprache bestimmter Zielgruppen auf der Grundlage von Vorlieben und Nutzungsgewohnheiten auf der Plattform mit dynamischen und benutzerdefinierten Werbeanzeigen

: Ansprache bestimmter Zielgruppen auf der Grundlage von Vorlieben und Nutzungsgewohnheiten auf der Plattform mit dynamischen und benutzerdefinierten Werbeanzeigen Live-Ereignisse : Online-Live-Ereignisse, wie z. B. Produkteinführungen, Webinare und prominente "Ask Me Anything"-Veranstaltungen (AMAs)

: Online-Live-Ereignisse, wie z. B. Produkteinführungen, Webinare und prominente "Ask Me Anything"-Veranstaltungen (AMAs) Quiz und Wettbewerbe : Aktionen, Wettbewerbe, Werbegeschenke und Preise

: Aktionen, Wettbewerbe, Werbegeschenke und Preise Influencer-Marketing: Mehr dazu später

Beispiel für Social Media Marketing

Duolingo-Anzeigen in sozialen Medien [Quelle: Instagram ]

In den letzten Jahren hat die Sprachlern-App Duolingo mit ihren Social-Media-Kampagnen für Aufsehen gesorgt. Durch die Verdoppelung der Community- und Gamification-Aspekte der Marke postet Duolingo regelmäßig witzige Inhalte in den sozialen Medien. Sie haben eine Online-Identität geschaffen, die liebenswert, einprägsam und effektiv ist.

Best Practices für Social Media Marketing

Unterscheiden Sie sich: Soziale Medien sind der Ort, an dem Menschen oft gedankenlos scrollen. Erstellen Sie Inhalte, die sich abheben, um die Aufmerksamkeit des Benutzers zu erregen.

Kürzen: Machen Sie Ihren Inhalt mundgerecht, damit die Leute ihn verschlingen und weitergehen können.

Wiederverwendung: Wenn Kunden Ihre (mundgerechten) Inhalte zum ersten Mal sehen, schenken sie ihnen wahrscheinlich wenig Aufmerksamkeit. Wiederholen Sie Ihre Botschaft, damit sie rechtzeitig aktiv werden können.

Beteiligung: Beziehen Sie Ihre Kunden aktiv mit ein. Veröffentlichen Sie nicht nur Inhalte, die sie sehen sollen. Fordern Sie sie auf, die Inhalte zu mögen, freizugeben, zu kommentieren usw., um sie stärker einzubinden.

5. E-Mail-Marketing

E-Mail-Marketing ist die digitale Version der Direktwerbung. Einfach ausgedrückt, ist es der Prozess der Nutzung des E-Mail-Kanals als Teil der werbestrategie . Innovative Vermarkter haben jedoch ein dynamisches und spannendes E-Mail-Marketing entwickelt.

E-Mail-Marketing-Aktivitäten

Newsletter: Regelmäßige pädagogische Inhalte, die den Leser ansprechen und für das Thema seines Interesses interessieren sollen. Eine beliebige Nummer von Substacks ist ein Beweis für den Erfolg dieser Taktik.

E-Mail-Kampagnen: Eine Reihe von E-Mails, die auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet sind. Instanzen versenden beispielsweise E-Mail-Kampagnen zum Onboarding, wenn sich ein Kunde für ein Produkt anmeldet.

Werbe-E-Mails: E-Mails mit Details zu Verkäufen, Aktionen, Last-Minute-Angeboten usw., die darauf abzielen, den Kunden zum sofortigen Handeln zu bewegen.

Beispiele für E-Mail-Marketing

E-Mail von Grammarly nach Kündigung des Abonnements [Quelle: Grammarly ]

Die wichtigste E-Mail ist die, die Sie schicken, während ein Kunde mit Ihnen Schluss macht. Dieses Beispiel von Grammarly ist emotional, aber nicht aufdringlich. Es beruhigt den Benutzer und lädt ihn gleichzeitig subtil dazu ein, sich erneut anzumelden.

Best Practices für E-Mail-Marketing

Schärfen Sie Ihre Betreffzeilen : Innovieren Sie, experimentieren Sie und konzentrieren Sie sich auf Betreffzeilen, um die Öffnungsraten zu verbessern

: Innovieren Sie, experimentieren Sie und konzentrieren Sie sich auf Betreffzeilen, um die Öffnungsraten zu verbessern Fügen Sie mehrere Links ein : Schaffen Sie Möglichkeiten für den Leser, weitere Informationen zu erhalten oder in der E-Mail aktiv zu werden

: Schaffen Sie Möglichkeiten für den Leser, weitere Informationen zu erhalten oder in der E-Mail aktiv zu werden Machen Sie sie responsiv : Ermöglichen Sie es den Lesern, Ihre E-Mails auf ihrem Handy zu lesen, ohne zu blinzeln

: Ermöglichen Sie es den Lesern, Ihre E-Mails auf ihrem Handy zu lesen, ohne zu blinzeln Opt-in: Machen Sie den Link zum Abbestellen deutlich sichtbar - Sie wollen einen uninteressierten Benutzer nicht länger an sich binden

6. Influencer-Marketing

Ein wichtiger Teil des Social Media Marketings ist die Zusammenarbeit mit Influencern. Marken wählen beliebte Social-Media-Influencer in ihrer Branche aus, um ihnen bei der Werbung für ihre Produkte zu helfen.

Influencer-Marketing-Aktivitäten

Promotions : Influencer werden zu Markenbotschaftern für die Marke

: Influencer werden zu Markenbotschaftern für die Marke Rezensionen : Influencer posten Bewertungen von Produkten, die sie kostenlos von der Marke erhalten haben

: Influencer posten Bewertungen von Produkten, die sie kostenlos von der Marke erhalten haben Zusammenarbeit : Marken, die mit Hilfe der Erkenntnisse und des Feedbacks von Influencern Produkte entwickeln

: Marken, die mit Hilfe der Erkenntnisse und des Feedbacks von Influencern Produkte entwickeln Sponsoring : Marken sponsern bestimmte Arten von Videos/Inhalten von Influencern

: Marken sponsern bestimmte Arten von Videos/Inhalten von Influencern Demos: Make-up-Marken erledigen dies häufig, indem sie Influencer einladen, das Produkt auszuprobieren und zu demonstrieren, wie es zu verwenden ist

Beispiele für Influencer-Marketing

die preisgekrönte Influencer-Marketing-Kampagne von Dove (Quelle: Shorty Auszeichnungen )_

Dove nutzt regelmäßig Influencer Marketing, um seine Botschaft von Körperbewusstsein und Inklusivität zu verbreiten. Im Rahmen verschiedener Kampagnen werden über 1.000 Influencer eingebunden, um eine nachhaltige und starke Wirkung zu erzielen.

Best Practices für Influencer Marketing

**Wählen Sie sorgfältig aus: Informieren Sie sich gründlich über alle Influencer, mit denen Sie zusammenarbeiten möchten, um eine Übereinstimmung mit den Werten Ihrer Marke zu erreichen.

Strategisch vorgehen: Laden Sie Influencer nicht nur ein, über Ihr Projekt zu berichten. Ermöglichen Sie es ihnen, durch kontinuierliche Zusammenarbeit strategische Partner zu werden.

Ermöglichen: Stellen Sie Influencern alle Ressourcen zur Verfügung, z. B. Inhalte, Botschaften, Skripte, Beispiele für Produkte usw.

Messen: Die Reichweite von Influencer Marketing kann verlockend sein. Messen Sie jedoch genau, wie sich dies auf Ihren Gewinn auswirkt.

7. Affiliate-Marketing

Affiliate-Marketing bedeutet, dass Sie einen Dritten oder einen Vermittler beauftragen, für Ihre Produkte zu werben und dafür eine Provision zu erhalten. Instanz, mehrere Influencer fungieren als Affiliates, insbesondere für digitale Produkte und E-Commerce-Websites.

Affiliate-Marketing-Aktivitäten

Gewinnen Sie die richtigen Affiliate-Partner mit dem relevanten Einzelziel

Gestalten Sie den Provisionsmechanismus

Ermöglichen Sie ihnen die benötigten Ressourcen

Erstellen Sie Affiliate-Links, die Ihre Partner nutzen können

Richten Sie Automatisierung und Prozesse zur Nachverfolgung von Affiliate-Aktivitäten in großem Umfang ein

Beispiele für Affiliate-Marketing

Amazon-Partnerprogramm (Quelle: Amazon )

Amazon.com hat eines der größten Partnerprogramme der Welt. Influencer, Einzelpersonen, kleine Geschäfte und YouTuber verdienen gleichermaßen Provisionen von Amazon für das Empfehlen von Produkten.

Best Practices für Affiliate-Marketing

Beziehungen aufbauen: Affiliates sind auch eine Art Markenbotschafter. Sie empfehlen Ihre Produkte an ein Publikum, das ihnen vertraut. Bauen Sie Beziehungen zu Ihren Affiliates auf.

Schaffen Sie mehrstufige Programme: Affiliates empfehlen Produkte für Provisionen. Setzen Sie also Anreize für diejenigen, die mehr empfehlen. Bieten Sie höhere Provisionen für diejenigen, die bessere Ergebnisse erzielen.

Diversifizieren: Es ist zwar gut, sich auf Ihre Nische zu konzentrieren, aber Sie sollten auch Ihre Affiliate-Partnerschaften diversifizieren. Bauen Sie eine Reihe von Partnern auf, die die gesamte Bandbreite Ihres Kundenstamms abdecken.

8. Mobiles Marketing

Mobiles Marketing ist die Nutzung des Mobiltelefons als Kanal für Werbebotschaften. Mit Smartphones sind die Möglichkeiten endlos.

Mobile Marketing-Aktivitäten

SMS : Das einfachste und beliebteste Formular des mobilen Marketings - so alt, dass es schon fast als traditionell gilt

: Das einfachste und beliebteste Formular des mobilen Marketings - so alt, dass es schon fast als traditionell gilt App-Benachrichtigungen : Moderne Marketingexperten nutzen App Benachrichtigungen auf kreative Weise, um Benutzer anzusprechen und zu binden

: Moderne Marketingexperten nutzen App Benachrichtigungen auf kreative Weise, um Benutzer anzusprechen und zu binden Mobile Werbung : Bezahlte Text- oder Bildanzeigen auf mobilen Geräten, in App-Stores usw.

: Bezahlte Text- oder Bildanzeigen auf mobilen Geräten, in App-Stores usw. Proximity Marketing: Nachrichten, wenn ein Benutzer einen bestimmten Speicherort passiert, z. B. ein Einkaufszentrum oder ein Geschäft

Beispiele für mobiles Marketing

Push-Benachrichtigungen von Headspace [Quelle: Headspace ]

Headspace sendet einige der durchdachtesten und rechtzeitigsten Benachrichtigungen. Sie sind so konzipiert, dass sie Achtsamkeit in die täglichen Aktivitäten integrieren.

Mobile Marketing Best Practices

Senden Sie Nachrichten nur an Kunden, die sich aktiv angemeldet haben

Kontrollieren Sie die Nummer der Nachrichten, die Sie versenden - Sie wollen nicht nerven

Halten Sie die Nachrichten kurz, prägnant und attraktiv

Bieten Sie Wert; seien Sie informativ, lehrreich, humorvoll oder einfach nur eine Erinnerung

Machen Sie es leicht, sich abzumelden

9. Moment-Marketing

Wie der Name schon sagt, ist Moment-Marketing der Carpe-Diem-Ansatz im Marketing. Marken auf der ganzen Welt nutzen Feiertage, Ereignisse oder sogar Social Media Incidents, um eine Marketingbotschaft zu vermitteln.

Das Festtagsbecherdesign von Starbucks ist eines der bekanntesten Beispiele für Moment-Marketing. Mehrere Marken führen Kampagnen zum vierten Juli, zu Thanksgiving, Weihnachten usw. durch. Moment-Marketing ist jedoch viel spontaner als das.

oreo's Moment Marketing Post nach dem Super Bowl Blackout 2013 (Quelle: Oreo auf Twitter )_

Als es 2013 beim Super Bowl zu einem Stromausfall kam, nutzte die amerikanische Keksmarke Oreo diese Idee. Der Social-Media-Post ging viral und sorgte weltweit für Millionen von Lachern.

*Bonus Read: Hier ist die mündliche Geschichte, wie es zu dem Oreo-Post kam .

Moment-Marketing Best Practices

Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt (stürzen Sie sich nicht auf alles)

Halten Sie die Botschaft markengerecht (widerstehen Sie der Versuchung, clever zu sein, ohne die Stimme der Marke zu berücksichtigen)

Seien Sie positiv (üben Sie keine Kritik an einer anderen Marke)

Machen Sie es visuell, um mehr Wirkung zu erzielen (setzen Sie Ihre prägnante Pointe auf einen schönen Hintergrund)

10. Guerilla-Marketing

Das von Jay Conrad Levinson in seinem gleichnamigen Buch aus dem Jahr 1984 populär gemachte Guerilla-Marketing setzt unkonventionelle Methoden ein, um eine Marke zu bewerben. Gutes Guerilla-Marketing ist schockierend, disruptiv und rauflustig.

samsungs Guerilla-Kampagne gegen Apple (Quelle: Bumerang-Agentur )_

Samsung führt in regelmäßigen Abständen Kampagnen gegen Apple und seine Produkte durch. Diesmal haben sie sich für einen skurrilen Weg entschieden. Samsung schenkte den Einwohnern der niederländischen Stadt "Appel" kostenlose Galaxy-Telefone und behauptete, dass die Appel-Gemeinde zu Samsung gewechselt habe.

Diese Kampagne sorgte zumindest dafür, dass sich die Menschen umdrehten und aufmerksam wurden, und sorgte sowohl bei Apple- als auch bei Samsung-Anhängern für Aufsehen.

Guerilla Marketing Best Practices

Originell sein : Guerilla-Marketing, das sich wiederholt und nicht originell ist, kann für den Verbraucher lästig sein und kontraproduktiv wirken

: Guerilla-Marketing, das sich wiederholt und nicht originell ist, kann für den Verbraucher lästig sein und kontraproduktiv wirken Kritisch sein : Teilen Sie Ihre Guerilla-Marketing-Idee mit möglichst vielen verschiedenen Personengruppen und holen Sie sich Feedback ein

: Teilen Sie Ihre Guerilla-Marketing-Idee mit möglichst vielen verschiedenen Personengruppen und holen Sie sich Feedback ein Seien Sie omnichannel: Veröffentlichen Sie Ihre Guerilla-Marketing-Aktion online, um die Reichweite zu erhöhen

Dies sind zwar zehn der gängigsten Marketingarten, aber nicht die einzigen. Hier sind einige Marketingarten, die in eine der oben genannten Kategorien passen oder für sich allein stehen können.

Video-Marketing: Verwendung von Videos als primäres Format und Veröffentlichung auf YouTube, Vimeo, Instagram Reels, etc. zur Vermarktung von Produkten.

Konversationsmarketing: Einstellung von Live-Chats oder Chatbots als Interaktionspunkt mit dem Benutzer, um die richtigen Produkte zu empfehlen, Vorschläge zu machen, Fragen zu beantworten, usw.

Ereignismarketing: Präsenz bei Branchenereignissen oder Durchführung von Konferenzen in Eigenregie, um potenzielle Kunden anzusprechen. Dies ist eine beliebte Methode in der B2B-Branche.

Kontobasiertes Marketing: Hierbei handelt es sich um eine weitere B2B-Marketingtechnik, bei der es darum geht, einzelne potenzielle Kunden zu identifizieren und die Aktivitäten auf diese Kunden auszurichten. Wenn zum Beispiel ein neues Fintech-Unternehmen die Citibank als Einzelziel identifiziert, würde es Kampagnen durchführen, um verschiedene Interessengruppen der Bank anzusprechen.

Stealth Marketing: Produktplatzierungen und andere unauffällige Marketingtechniken.

Wie Sie sehen, liegt Ihnen die Welt zu Füßen. Es gibt Dutzende von Marketingtechniken, die Sie einsetzen können, um Ihre Marke online zu bewerben. Wirksame Marketingstrategien kombinieren diese Techniken jedoch, um eine größere Wirkung zu erzielen. Und so geht's.

Kombinieren von Marketing-Strategien

Die moderne Business-Landschaft ist komplex. Kunden bevorzugen heute Selbstbedienung. Sie erledigen ihre eigene Marktforschung und verfolgen Marken auf mehreren Kanälen, bevor sie mit ihnen in Kontakt treten. Kunden der Generation Z sind Internet-Natives . Sie werden in hohem Maße von digitalen tools beeinflusst. Sie versuchen, sich eine individuelle Identität zu schaffen. Sie nehmen ihre Anliegen ernst und erwarten, dass Marken ein Gewissen haben.

Um diese Kunden anzusprechen, zu binden und an sie zu verkaufen, bedarf es mehr als nur einer Art von Marketing. Treten Sie ein: Integrierter Marketing Plan.

Was ist ein integrierter Marketing Plan?

Ein integrierter Marketingplan kombiniert das Beste aus verschiedenen Marketingkanälen, -techniken und -botschaften, um das Erreichen der Ziele zu maximieren.

Wie erstellt man einen integrierten Marketing Plan?

Überwindung von Marketing-Herausforderungen

Niemand hat je behauptet, dass Marketing einfach ist. Tatsächlich ist modernes Marketing sogar noch schwieriger, da es aus unzähligen Komponenten besteht. Wenn Sie das Gefühl haben, nicht weiterkommen zu können, finden Sie hier einige häufige Herausforderungen und Möglichkeiten, sie zu überwinden.

Komplexität

Die größte Herausforderung im Marketing ist heute die Komplexität. A aktuelle Studie stellt fest, dass Vermarkter bis zu zehn Kanäle nutzen, um ihre Produkte zu bewerben. Neben Text, Bildern, Videos, Kurzvideos, Podcasts, E-Mails und Beiträgen in den sozialen Medien haben sie auch mit verschiedenen Formaten für ihre Inhalte zu kämpfen.

Die Bewältigung einer solchen Komplexität in großem Umfang erfordert die beste Software für das Projektmanagement im Marketing . Wählen Sie eine Software, die flexibel genug ist, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Benutzerdefinierte Felder in ClickUp zum Beispiel helfen Teams bei der Nachverfolgung von Metriken, die sie benötigen.

Diese Flexibilität hilft, die Komplexität durchdacht und nachhaltig zu managen.

Bonus lesen: Wie das ClickUp Marketing Team ClickUp nutzt

Gehirn einfrieren

Marketing ist eine tägliche Plackerei. Vor allem im Bereich Social Media Marketing müssen Sie jeden Tag Inhalte erstellen, die einzigartig, kreativ und aufmerksamkeitsstark sind.

Machen Sie das nicht allein. Verwenden Sie einen KI marketing tool wie ClickUp Brain, um das Eis zu brechen. Bitten Sie es, Ideen anzubieten, Recherchen zu erledigen oder einfach nur Probleme mit Ihnen zu besprechen.

Kollaboration

Ein durchschnittliches Marketing Team besteht aus Redakteuren, Designern, Webentwicklern, SEO-Spezialisten, PPC-Experten, Videografen, Editoren, Analysten, Marketing Ops, etc. Oft sind an jeder Tätigkeit drei oder mehr Personen beteiligt.

Richten Sie ein umfassendes Tool zur Zusammenarbeit ein, damit sie zusammenarbeiten können. Noch besser ist es, wenn Sie die Zusammenarbeit in Ihren Projektmanagement-Workspace integrieren können, wie es ClickUp-Workspace tut.

Organisieren Sie Unterhaltungen nach Projekten. Markieren Sie Personen, Aufgaben, Dokumente und Chats, um alles im Kontext zu halten. Erstellen Sie Aufgaben direkt in der Chat-Nachricht und machen Sie sich an die Arbeit. Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit mit ClickUp Chat.

Berichterstellung

Jedes Marketing-Team nutzt eine Reihe von Analyse-Tools. Zumindest haben Sie Website-Analysen, soziale Medien, E-Mail-Metriken, Influencer-Marketing und tools für das Kampagnenmanagement . Die Herausforderung besteht darin, dass sie alle uneinheitlich und über den ganzen Ort verstreut sind.

Konsolidieren Sie sie, indem Sie alle Ihre integrierten Marketing-Management-Tools mit ClickUp verknüpfen. Erstellen Sie anpassbare Dashboards, um die für Sie wichtigen Nummern in Echtzeit zu sehen. Einstellen analyse-Vorlagen für Wiederholbarkeit und Effizienz.

Zurückfallen

Jeden Tag gibt es etwas Neues in der Welt des Marketings. Der Aufstieg der generativen KI hat das Marketing tiefgreifend verändert. Der bevorstehende Tod von Cookies könnte das Retargeting gleich mit erledigen.

Nano-Influencer (Personen mit weniger als 100.000 Followern) erschließen unerschlossene Märkte. Live Video Shopping nimmt in Asien dramatisch zu und setzt sich auch in den westlichen Märkten durch. Immersive Erlebnisse und virtuelle Realität könnten das nächste große Ding sein.

Die Nachverfolgung all dieser Entwicklungen kann für Marketingfachleute eine Herausforderung sein. Die gute Nachricht ist, dass man nicht auf alles sofort reagieren muss.

💡Sein Sie informiert: Informieren Sie sich darüber, was in diesem Space passiert. Abonnieren Sie Branchen-Newsletter oder Zeitschriften.

💡Sein Sie wachsam: Wer zuerst kommt, hat nicht immer einen Vorteil. Warten Sie ab und beobachten Sie. Stellen Sie sich vor, Sie hätten wochenlang an einer Mastodon-Strategie gearbeitet, als die Branche boomte!

💡Sein Sie kreativ: Wenn Sie auf eine neue Plattform oder einen Trend setzen wollen, seien Sie kreativ. Führen Sie eine kleine Pilotkampagne durch. Stellen Sie dafür Ihr Innovationsbudget zur Verfügung. Gehen Sie erst dann in die Vollen, wenn Sie von den Ergebnissen überzeugt sind.

