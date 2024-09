Wie man Marketing OKRs einstellt (mit 30 Beispielen)

Wenn Ihr Unternehmen seinen Kundenstamm erweitern und den Online-Umsatz steigern möchte, führen herkömmliche Einstellungen zu vagen Zielen wie "die Markenbekanntheit erhöhen" oder "den Website-Traffic verbessern" Diese Ziele sind zwar wichtig, aber es fehlt ihnen an Spezifität und Messbarkeit, um genaue Ergebnisse zu erzielen.

An dieser Stelle kommen Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) ins Spiel. Durch die Einstellung klarer Ziele und die Definition messbarer Schlüsselergebnisse können Sie Ihrem Team eine gezielte Richtung vorgeben und die Fortschritte effektiv nachverfolgen.

Die Einstellung der richtigen Marketing-OKRs kann das Wachstum und den Erfolg des Geschäfts erheblich fördern. Instanz könnte ein SaaS-Anbieter OKRs wie die Steigerung der Benutzeranmeldungen um 25 %, das Erreichen eines Net Promoter Score (NPS) von 40 oder höher und die Sicherstellung einer 90-prozentigen Abschlussrate für Benutzerschulungsmaterialien festlegen.

Durch die Konzentration auf diese Schlüsselergebnisse könnte sich das Unternehmen auf Initiativen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, zur Verringerung der Kundenabwanderung und letztlich zur Umsatzsteigerung durch eine höhere Kundenbindung konzentrieren. Dies ist ein Beispiel dafür, wie gut strukturierte Marketing-OKRs zu einem erheblichen Wachstum des Geschäfts beitragen können.

In diesem Artikel werden die wichtigsten Schritte zur Einstellung effektiver Marketing-OKRs freigegeben, mit umsetzbaren Beispielen für verschiedene Marketing-Funktionen.

Was sind Marketing OKRs?

Marketing OKRs sind ein Zielsetzungsrahmen, der Marketing-Teams dabei hilft, Geschäftsziele in messbare Meilensteine zu übersetzen. Es handelt sich um einen gemeinschaftlichen Prozess, der Transparenz und Abstimmung zwischen Marketing-Aufwand und Gesamtwachstum gewährleistet.

Lassen Sie uns die beiden Komponenten von OKRs verstehen:

Ziele: Ehrgeizige, qualitative Aussagen, die definieren, was Sie erreichen wollen (z. B. "Werden Sie die führende Autorität in der Technologie für grüne Kraftstoffe").

Schlüsselergebnisse: Messbare, zeitgebundene Metriken, die den Fortschritt auf dem Weg zu Ihrem Ziel verfolgen (z. B. "Steigerung des Website-Traffics durch nachhaltigkeitsorientierte Schlüsselwörter um 30 %").

Durch die Festlegung klarer Ziele und die Nachverfolgung des Fortschritts anhand messbarer Schlüsselergebnisse können Teams datengestützte Entscheidungen treffen und Strategien bei Bedarf anpassen.

Es ist wichtig, nicht zu verwechseln OKRs mit KPIs (Schlüssel-Leistungsindikatoren). Sowohl OKRs als auch KPIs messen die Leistung, dienen aber unterschiedlichen Zwecken. KPIs sind Metriken, die die laufende Leistung messen, während OKRs ehrgeizige Ziele für einen bestimmten Zeitrahmen setzen.

Ein Beispiel: Ihr Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad Ihrer Marke bei Ihrem Einzelziel zu erhöhen:

Ein mögliches Schlüsselergebnis könnte lauten: "Die Zahl der Follower in den sozialen Medien um 20 % erhöhen", mit relevanten KPIs wie der Nummer der zu veröffentlichenden Social-Media-Beiträge und einer zu erreichenden Mindestrate für Engagement und Follower-Wachstum

könnte lauten: "Die Zahl der Follower in den sozialen Medien um 20 % erhöhen", mit relevanten KPIs wie der Nummer der zu veröffentlichenden Social-Media-Beiträge und einer zu erreichenden Mindestrate für Engagement und Follower-Wachstum Ein anderes Schlüsselergebnis könnte lauten: "Erzielen Sie eine Medienpräsenz im Wert von 500.000 $ In diesem Fall würden die KPIs die Nachverfolgung der Nummer der Erwähnungen in den Medien, der Medienreichweite und der Medienstimmung beinhalten Marketing-KPIs sagen Ihnen, 'wie Sie zu erledigen sind', während OKRs Ihnen sagen, 'wohin Sie gehen' Im Idealfall verwenden Sie für Ihre wichtigsten Ergebnisse relevante KPIs, um den Fortschritt in Richtung Ihres Ziels zu verfolgen.

Grundlagen der Marketing OKRs

Um effektive OKRs einzustellen, ist es wichtig, ihre Kernelemente zu verstehen. Zu diesen Elementen gehören:

Fokus: Die Fähigkeit, einer begrenzten Zahl von OKRs Prioritäten zuzuweisen, um die Wirkung zu maximieren. Zu viele OKRs können den Aufwand verwässern und den Fortschritt behindern

Die Fähigkeit, einer begrenzten Zahl von OKRs Prioritäten zuzuweisen, um die Wirkung zu maximieren. Zu viele OKRs können den Aufwand verwässern und den Fortschritt behindern Ausrichtung: Das Ausmaß, in dem die OKRs miteinander verbunden sind und zu übergeordneten organisatorischen Zielen beitragen. So wird sichergestellt, dass alle auf eine gemeinsame Vision hinarbeiten

Das Ausmaß, in dem die OKRs miteinander verbunden sind und zu übergeordneten organisatorischen Zielen beitragen. So wird sichergestellt, dass alle auf eine gemeinsame Vision hinarbeiten Transparenz: Die Praxis der offenen Kommunikation der OKRs im gesamten Unternehmen. Sie fördert das gemeinsame Verständnis, die Verantwortlichkeit und die Zusammenarbeit

Die Praxis der offenen Kommunikation der OKRs im gesamten Unternehmen. Sie fördert das gemeinsame Verständnis, die Verantwortlichkeit und die Zusammenarbeit Erreichbarkeit: Der Grad, in dem ein OKR eine Herausforderung darstellt, aber realistisch ist. Er sollte das Team fordern, aber mit Aufwand erreichbar sein

Der Grad, in dem ein OKR eine Herausforderung darstellt, aber realistisch ist. Er sollte das Team fordern, aber mit Aufwand erreichbar sein Regelmäßige Überprüfung: Der fortlaufende Prozess der Überwachung des Fortschritts, des Feedbacks und der Anpassung der OKRs nach Bedarf. Er stellt sicher, dass die OKRs relevant und erreichbar bleiben

30 Marketing OKR Beispiele

Nachdem wir nun die Grundlagen der OKRs kennengelernt haben, wollen wir uns nun einige praktische Beispiele für Marketing OKRs aus verschiedenen Bereichen ansehen:

1. Suchmaschinen-Optimierung OKRs

OKRs für die Suchmaschinenoptimierung (SEO) konzentrieren sich auf die Steigerung der Sichtbarkeit in der organischen Suche durch strategisches Keyword-Targeting und Website-Optimierung.

Hier sind ein paar Beispiele:

Ziel 1: Steigerung der qualifizierten organischen Leads um 30 % innerhalb von sechs Monaten.

Schlüsselergebnis 1: Platzierung auf der ersten Seite der Google-Suchergebnisse für fünf hochvolumige Keywords, die für unser Einzelziel relevant sind

Platzierung auf der ersten Seite der Google-Suchergebnisse für fünf hochvolumige Keywords, die für unser Einzelziel relevant sind Schlüsselergebnis 2: Steigerung des organischen Suchverkehrs unserer Einzelziele um 25

Steigerung des organischen Suchverkehrs unserer Einzelziele um 25 Schlüsselergebnis 3: Verbesserung der Konversionsrate der Website durch organischen Traffic um 10

Ziel 2: Verbesserung der Autorität der Website und der organischen Suchergebnisse.

Schlüsselergebnis 1: Erreichen einer durchschnittlichen Domain-Autorität von 60 innerhalb des nächsten Quartals

Erreichen einer durchschnittlichen Domain-Autorität von 60 innerhalb des nächsten Quartals Schlüsselergebnis 2: Veröffentlichung von zehn qualitativ hochwertigen, ausführlichen Artikeln, die unter den ersten drei Suchergebnissen für relevante Schlüsselwörter rangieren

Veröffentlichung von zehn qualitativ hochwertigen, ausführlichen Artikeln, die unter den ersten drei Suchergebnissen für relevante Schlüsselwörter rangieren Schlüsselergebnis 3: Steigerung des organischen Website-Traffics von branchenbezogenen Suchbegriffen um 40%

Steigerung des organischen Website-Traffics von branchenbezogenen Suchbegriffen um 40% Ergebnis 4: Erreichen einer Top-3-Platzierung für fünf Einzelziele bei Schlüsselwörtern

Ziel 3: Verbesserung der lokalen SEO-Sichtbarkeit.

Schlüsselergebnis 1: Verbesserung der Platzierungen in lokalen Suchmaschinen für zehn Einzelziele um drei Positionen

Verbesserung der Platzierungen in lokalen Suchmaschinen für zehn Einzelziele um drei Positionen Schlüsselergebnis 2: Generierung von mehr als 200 positiven Online-Bewertungen

Generierung von mehr als 200 positiven Online-Bewertungen Schlüsselergebnis 3: Steigerung der Besucherzahlen am Speicherort um 15%

2. OKRs für Social Media Marketing

Die OKRs für Social Media Marketing konzentrieren sich auf den Aufbau der Markenbekanntheit, die Steigerung des Engagements in den sozialen Medien bei den Einzelzielen und die Steigerung des Website-Traffics oder der Konversionen über soziale Plattformen.

Beispiele:

Ziel 1: Erhöhen Sie innerhalb von sechs Monaten unsere Social-Media-Anhängerschaft auf allen Plattformen um 50 %.

Schlüssel-Ergebnis 1: Steigerung der Instagram-Follower um 30%

Steigerung der Instagram-Follower um 30% Schlüssel-Ergebnis 2: Steigerung der Twitter-Follower um 25

Steigerung der Twitter-Follower um 25 Schlüsselergebnis 3: Steigerung der Likes auf der Facebook-Seite um 15

Ziel 2: Steigerung des Publikumsengagements in den sozialen Medien um 20%.

Schlüsselergebnis 1: Steigerung der durchschnittlichen Post-Engagement-Rate um 15%

Steigerung der durchschnittlichen Post-Engagement-Rate um 15% Schlüsselergebnis 2: Erzielen Sie eine 20%ige Steigerung des Freigebens in den sozialen Medien

Erzielen Sie eine 20%ige Steigerung des Freigebens in den sozialen Medien Schlüsselergebnis 3: Generierung von mehr als 1000 Erwähnungen in den sozialen Medien innerhalb des nächsten Quartals

3. Produktmarketing OKRs

Die OKRs für das Produktmarketing konzentrieren sich auf die Positionierung und Markteinführung neuer Produkte, die Generierung von Produktnachfrage und die Erhöhung des Marktanteils.

Beispiele:

Ziel 1: Erfolgreiche Einführung des neuen Produkts X und Erreichen eines Marktanteils von 10 % innerhalb der ersten sechs Monate.

Schlüsselergebnis 1: Generierung von 1000 Produktanmeldungen vor der Markteinführung

Generierung von 1000 Produktanmeldungen vor der Markteinführung Ergebnis 2: Erreichen einer Presseberichterstattung über die Produkteinführung in drei Tier-1-Publikationen

Erreichen einer Presseberichterstattung über die Produkteinführung in drei Tier-1-Publikationen Schlüsselergebnis 3: Erzielen Sie innerhalb des ersten Quartals Produktumsätze in Höhe von 500.000 $

Ziel 2: Steigerung des Produktbewusstseins und der Aufmerksamkeit des Einzelziels um 30 %.

Schlüsselergebnis 1: Erzielen Sie eine 25%ige Steigerung des Website-Traffics bei produktbezogenen Suchbegriffen

Erzielen Sie eine 25%ige Steigerung des Website-Traffics bei produktbezogenen Suchbegriffen Schlüsselergebnis 2: Generierung von mehr als 500 marketingqualifizierten Leads (MQLs) durchinhaltliches Marketing *Schlüsselergebnis 3: Steigerung der Anfragen für Produktdemos um 20%

Ziel 3: Klärung des Produktmessagings für die Einführung eines neuen Produkts.

Schlüsselergebnis 1: Durchführung von zehn Sitzungen zum Testen der Benutzer vor Ort, um die Einzelziele zu verstehen

Durchführung von zehn Sitzungen zum Testen der Benutzer vor Ort, um die Einzelziele zu verstehen Schlüsselergebnis 2: Recherche und Implementierung von 20 neuen Kanälen zur Verteilung von Inhalten

Recherche und Implementierung von 20 neuen Kanälen zur Verteilung von Inhalten Schlüsselergebnis 3: Erzielen Sie innerhalb von zwei Monaten einen Rückgang der Kundenanfragen zu Produktfeatures und -vorteilen um 20 %

4. Inhaltliche Marketing OKRs

Die OKRs für das Content-Marketing konzentrieren sich auf die Erstellung wertvoller Inhalte, um ein Einzelziel anzuziehen, zu engagieren und zu binden.

Beispiele:

Ziel 1: Steigerung des organischen Website-Traffics um 40 % durch Content Marketing.

Schlüsselergebnis 1: Veröffentlichung von 20 hochwertigen Blogartikeln pro Monat

Veröffentlichung von 20 hochwertigen Blogartikeln pro Monat Schlüsselergebnis 2: Erzielen Sie innerhalb von drei Monaten eine durchschnittliche Engagement-Rate für Inhalte von 5%

Erzielen Sie innerhalb von drei Monaten eine durchschnittliche Engagement-Rate für Inhalte von 5% Schlüsselergebnis 3: Generierung von mehr als 500 eingehenden Links zu Inhalten innerhalb von sechs Monaten

Ziel 2: Etablierung des Unternehmens als Vordenker in der Branche durch Content Marketing.

Schlüsselergebnis 1: Erzielen Sie eine 30-prozentige Steigerung der in den sozialen Medien freigegebenen Inhalte

Erzielen Sie eine 30-prozentige Steigerung der in den sozialen Medien freigegebenen Inhalte Schlüsselergebnis 2: Generierung von 100+ branchenbezogenen Medienerwähnungen auf der Grundlage von Inhalten

Generierung von 100+ branchenbezogenen Medienerwähnungen auf der Grundlage von Inhalten Schlüssel-Ergebnis 3: Steigerung der E-Mail-Newsletter-Abonnenten um 25

Ziel 3: Erweiterung der Zielgruppe und Vertiefung des Engagements durch überzeugende Inhalte.

Schlüsselergebnis 1: Steigerung der Follower in den sozialen Medien um 25 % auf allen Plattformen

Steigerung der Follower in den sozialen Medien um 25 % auf allen Plattformen Schlüsselergebnis 2: Verbesserung der durchschnittlichen Verweildauer auf der Website um 20

Verbesserung der durchschnittlichen Verweildauer auf der Website um 20 Schlüsselergebnis 3: Erreichen einer Engagement-Rate für Video-Inhalte von 8%

5. A/B-Tests für OKRs

Die OKRs für A/B-Tests konzentrieren sich auf die Verbesserung der Website-Leistung und der Benutzererfahrung durch Experimente und datengestützte Entscheidungen.

Beispiele:

Ziel 1: Erhöhung der Website-Konversionsrate um 15 % durch A/B-Tests.

Schlüsselergebnis 1: Durchführung von 10 A/B-Tests auf wichtigen Landing Pages

Durchführung von 10 A/B-Tests auf wichtigen Landing Pages Schlüsselergebnis 2: Steigerung des durchschnittlichen Werts der Reihenfolge durch A/B-Tests um 5

Steigerung des durchschnittlichen Werts der Reihenfolge durch A/B-Tests um 5 Schlüsselergebnis 3: Verringerung der Absprungrate auf der Website um 10 % durch A/B-Tests

Ziel 2: Optimieren e-Mail-Marketing kampagnen für höhere Öffnungs- und Durchklickraten.

Schlüsselergebnis 1: Führen Sie A/B-Tests mit fünf verschiedenen E-Mail-Betreffzeilen durch

Führen Sie A/B-Tests mit fünf verschiedenen E-Mail-Betreffzeilen durch Schlüsselergebnis 2: Erhöhung der Öffnungsrate von E-Mails um 10% durch A/B-Tests

Erhöhung der Öffnungsrate von E-Mails um 10% durch A/B-Tests Schlüsselergebnis 3: Verbesserung der E-Mail-Klickrate um 15 % durch A/B-Tests

Ziel 3: Verringerung der Absprungraten auf der Website.

Schlüsselergebnis 1: Erstellen Sie eine Liste der 20 Seiten mit den höchsten Absprungraten (um Prioritäten zu setzen)

Erstellen Sie eine Liste der 20 Seiten mit den höchsten Absprungraten (um Prioritäten zu setzen) Schlüsselergebnis 2: Durchführung von 30 A/B-Experimenten auf Landing Pages in diesem Quartal

Durchführung von 30 A/B-Experimenten auf Landing Pages in diesem Quartal Schlüsselergebnis 3: Steigerung der Klickrate auf unserer Startseite von 2% auf 5%

6. E-Mail-Marketing OKRs

E-Mail-Marketing-OKRs verbessern die Leistung von E-Mail-Kampagnen und generieren Einnahmen durch E-Mail-Marketing.

Beispiele:

Ziel 1: Erhöhung der Öffnungsrate von E-Mails um 20 % durch verbesserte Personalisierung und Segmentierung.

Schlüsselergebnis 1: Implementierung einer E-Mail-Personalisierung auf der Grundlage von Kundenverhalten und -präferenzen

Implementierung einer E-Mail-Personalisierung auf der Grundlage von Kundenverhalten und -präferenzen Schlüsselergebnis 2: Steigerung der Öffnungsrate von E-Mails um 20

Ziel 2: Erzielen Sie 500.000 Dollar Umsatz durch E-Mail-Marketingkampagnen.

Schlüsselergebnis 1: Erzielung eines durchschnittlichen Werts von 500 $ in der Reihenfolge der E-Mail-Kampagnen

Erzielung eines durchschnittlichen Werts von 500 $ in der Reihenfolge der E-Mail-Kampagnen Schlüsselergebnis 2: Steigerung der E-Mail-Konversionsrate um 15%

Steigerung der E-Mail-Konversionsrate um 15% Schlüsselergebnis 3: Erzielung von 1000 E-Mail-Verkäufen

7. Bezahlte Werbung OKRs

Diese OKRs für digitales Marketing beinhalten die Maximierung des ROI und der Kundenakquise durch bezahlte Werbekanäle.

Beispiele:

Ziel 1: Steigerung des ROI für bezahlte Werbekampagnen um 25 %.

Schlüsselergebnis 1: Senkung der Kosten pro Akquisition (CPA) um 15%

Senkung der Kosten pro Akquisition (CPA) um 15% Schlüsselergebnis 2: Erhöhung der Klickrate (CTR) um 10%

Erhöhung der Klickrate (CTR) um 10% Schlüsselergebnis 3: Erzielung einer Rendite der Werbeausgaben (ROAS) von X

Ziel 2: Ausweitung der Kundenakquise über bezahlte Werbekanäle.

Schlüsselergebnis 1: Gewinnung von 10.000 Neukunden durch bezahlte Werbung

Gewinnung von 10.000 Neukunden durch bezahlte Werbung Schlüsselergebnis 2: Steigerung des Customer Lifetime Value (CLTV) um 10%

Steigerung des Customer Lifetime Value (CLTV) um 10% Schlüsselergebnis 3: Senkung der Kundengewinnungskosten (CAC) um 15%

Ziel 3: Ausweitung der Reichweite bezahlter Werbung auf neue Zielgruppen.

Schlüsselergebnis 1: Steigerung der Impressionen um 30% bei gleichbleibend niedrigen Kosten pro tausend Impressionen (CPM)

Steigerung der Impressionen um 30% bei gleichbleibend niedrigen Kosten pro tausend Impressionen (CPM) Schlüsselergebnis 2: Gewinnung von 500 neuen Kunden durch Einzelziele mit ähnlichen Zielgruppen

Gewinnung von 500 neuen Kunden durch Einzelziele mit ähnlichen Zielgruppen Schlüsselergebnis 3: Steigerung des Marktanteils um 5% durch bezahlte Werbung

8. Öffentlichkeitsarbeit OKRs

Aufbau der Markenreputation und Pflege der Medienbeziehungen.

Beispiele:

Ziel 1: Steigerung der Markenbekanntheit durch Medienberichterstattung um 30 %.

Schlüsselergebnis 1: Sicherung von 500 Medienplatzierungen in Einzelzielen

Sicherung von 500 Medienplatzierungen in Einzelzielen Schlüsselergebnis 2: Erreichen von einer Million Medienaufrufen

Erreichen von einer Million Medienaufrufen Schlüsselergebnis 3: Steigerung der Erwähnungen in den sozialen Medien um 20

Ziel 2: Bewältigung und Entschärfung negativer Probleme mit der Presse und der Online-Reputation.

Schlüsselergebnis 1: Verringerung der negativen Medienberichterstattung um 25%

Verringerung der negativen Medienberichterstattung um 25% Schlüsselergebnis 2: Verbesserung der Bewertungen von Online-Bewertungen um 10

Verbesserung der Bewertungen von Online-Bewertungen um 10 Schlüsselergebnis 3: Entwicklung und Umsetzung eines Plans für die Krisenkommunikation

Ziel 3: Vergrößerung der Medienreichweite um 25 %.

Schlüsselergebnis 1: Sicherstellung der Berichterstattung in X Nummern von Einzelzielen

Sicherstellung der Berichterstattung in X Nummern von Einzelzielen Schlüsselergebnis 2: Steigerung der Erwähnungen in den Medien um X%

Steigerung der Erwähnungen in den Medien um X% Schlüsselergebnis 3: Aufbau von Beziehungen zu X neuen Medienkontakten

9. Partnerschaften OKRs

Sie fördern strategische Allianzen, um die Marktreichweite und den Kundenstamm zu erweitern.

Beispiele:

Ziel 1: Aufbau von 50 strategischen Partnerschaften zur Erweiterung der Marktreichweite.

Schlüsselergebnis 1: Unterzeichnung von 30 neuen Partnerschaftsvereinbarungen

Unterzeichnung von 30 neuen Partnerschaftsvereinbarungen Schlüsselergebnis 2: Erzielung von 750.000 Dollar Umsatz durch Partnerschaften

Erzielung von 750.000 Dollar Umsatz durch Partnerschaften Schlüsselergebnis 3: Erhöhung des Kundenstamms um 50 % durch Partnerempfehlungen

Ziel 2: Bestehende Partnerschaften stärken, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Schlüsselergebnis 1: Erreichen einer Kundenzufriedenheitsbewertung von mindestens 7,5/10 für partnerbezogene Dienstleistungen

Erreichen einer Kundenzufriedenheitsbewertung von mindestens 7,5/10 für partnerbezogene Dienstleistungen Schlüsselergebnis 2: Steigerung der Effektivität gemeinsamer Marketingkampagnen um 20

Steigerung der Effektivität gemeinsamer Marketingkampagnen um 20 Schlüsselergebnis 3: Senkung der Partnerabwanderung um 15

10. Kundenerfolgs-OKRs

Diese konzentrieren sich auf die Steigerung der Kundenzufriedenheit, der Kundenbindung und des Wertes auf Lebenszeit.

Beispiele:

Ziel 1: Verbesserung der Kundenzufriedenheit um 15%.

Schlüsselergebnis 1: Erreichen eines Kundenzufriedenheitswertes von 8/10

Erreichen eines Kundenzufriedenheitswertes von 8/10 Schlüsselergebnis 2: Senkung der Kundenabwanderung um 10%

Senkung der Kundenabwanderung um 10% Schlüsselergebnis 3: Erhöhung des Kundenwerts um 15%

Ziel 2: Erhöhung der Kundenbindung durch proaktives Engagement.

Schlüsselergebnis 1: Erhöhung der Kundenbindungsrate um 20%

Erhöhung der Kundenbindungsrate um 20% Schlüsselergebnis 2: Verkürzung der Zeit bis zur Lösung von Problemen des Kunden um 25

Verkürzung der Zeit bis zur Lösung von Problemen des Kunden um 25 Schlüsselergebnis 3: Implementierung von drei neuen Initiativen für den Kundenerfolg

Ziel 3: Verbesserung der Kundenzufriedenheit um 15%.

Schlüsselergebnis 1: Verkürzung der Lösungszeit für Tickets des Kundensupports um 20%

Verkürzung der Lösungszeit für Tickets des Kundensupports um 20% Schlüsselergebnis 2: Erhöhung des Netto-Promoter-Scores (NPS) für Kunden um 10

11. OKRs für mobiles Marketing

Diese konzentrieren sich auf die Optimierung von Marketing-Aufwand und -Ergebnissen für mobile Geräte.

Beispiele:

Ziel 1: Steigerung der mobilen Konversionen um 30 %.

Schlüsselergebnis 1: Verbesserung der Ladezeit der mobilen Website um 20%

Verbesserung der Ladezeit der mobilen Website um 20% Schlüsselergebnis 2: Steigerung der Downloads von mobilen Apps um 25%

Steigerung der Downloads von mobilen Apps um 25% Schlüsselergebnis 3: Erreichen einer mobilen Konversionsrate von X%

Erreichen einer mobilen Konversionsrate von X% Schlüsselergebnis 4: Erhöhung der Zahl der monatlich aktiven Benutzer der mobilen App um 30%

Ziel 2: Erhöhung der Sichtbarkeit der App-Store-Optimierung (ASO) und der Downloads.

Schlüsselergebnis 1: Verbesserung des App-Store-Rankings für fünf Einzelziele

Verbesserung des App-Store-Rankings für fünf Einzelziele Schlüsselergebnis 2: Steigerung der App-Downloads um 25%

Steigerung der App-Downloads um 25% Schlüsselergebnis 3: Erreichen einer App-Store-Bewertung von 4/5

Ziel 3: Erhöhung der Bindung der App-Benutzer um 25 %.

Schlüsselergebnis 1: Senkung der Abwanderungsrate bei Apps um 15%

Senkung der Abwanderungsrate bei Apps um 15% Schlüsselergebnis 2: Erhöhung der durchschnittlichen Dauer der Sitzung um 20%

Erhöhung der durchschnittlichen Dauer der Sitzung um 20% Schlüsselergebnis 3: Implementierung von drei neuen In-App Engagement Features

Einstellen und Nachverfolgen von Marketing OKRs

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung von Marketing-OKRs und zur Verwendung eines Projektmanagement-Tools wie ClickUp, um diese zu optimieren:

Schritt 1: Verstehen Sie Ihre organisatorischen Ziele

Beginnen Sie damit, die Ziele Ihres Unternehmens für das kommende Quartal zu untersuchen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Marketing-OKRs die übergeordneten Unternehmensziele unterstützen.

Beispiel:

Unternehmensziel: Steigerung des Marktanteils in der nachhaltigen Modebranche um 20 % innerhalb des nächsten Quartals; die Marketing OKRs könnten beinhalten:

Zielsetzung: Steigerung der Markenbekanntheit und -präferenz bei umweltbewussten Verbrauchern.

Schlüsselergebnis 1: Steigerung des Website-Traffics über die organische Suche um 30%

Steigerung des Website-Traffics über die organische Suche um 30% Schlüsselergebnis 2: Verbesserung der Engagement-Raten in den sozialen Medien auf den wichtigsten Plattformen um 50

Zielsetzung: Optimierung des Produktangebots und des Messagings für das Einzelziel.

Schlüsselergebnis 1: Einführung einer neuen nachhaltigen Produktlinie mit dem Schwerpunkt auf recycelten Materialien

Einführung einer neuen nachhaltigen Produktlinie mit dem Schwerpunkt auf recycelten Materialien Schlüsselergebnis 2: Steigerung der Bewertungen der Kundenzufriedenheit um 10

Steigerung der Bewertungen der Kundenzufriedenheit um 10 Schlüsselergebnis 3: Verringerung der Produktrücksendungen um 25

Sie können auch die ClickUp OKR Framework Vorlage **Jedes Ziel ist mit spezifischen Schlüsselergebnissen verknüpft, so dass sichergestellt ist, dass alle auf dieselben Ziele hinarbeiten. Diese Struktur verbessert den Fokus und die Ausrichtung, was für die Erzielung von Ergebnissen entscheidend ist.

Erstellen und verfolgen Sie spezifische SMART-Ziele, die mit dem Hauptziel Ihres Teams übereinstimmen, indem Sie die ClickUp OKR Framework-Vorlage verwenden

Mit den integrierten Features zur Nachverfolgung von Zielen ermöglicht die Vorlage die Überwachung des Fortschritts jedes Ziels und der damit verbundenen Schlüssel-Ergebnisse. Sie können in Echtzeit sehen, wie nah Sie an der Erreichung Ihrer Ziele sind, so dass Sie bei Bedarf fundierte Entscheidungen und Anpassungen vornehmen können.

Die Vorlage verfügt auch über anpassbare Dashboards, die eine visuelle Darstellung Ihrer OKRs bieten. Diese Dashboards können auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten werden, um Fortschritte nachzuverfolgen, Engpässe zu erkennen und sicherzustellen, dass Ihr Team auf Kurs bleibt.

Schritt 2: Ziele aufschlüsseln

Brechen Sie die Ziele der Organisation in greifbare Marketingziele herunter mit ClickUp-Ziele . Diese sollten ehrgeizig, transparent und motivierend sein. Um das Team nicht zu überfordern, sollten Sie sich jeweils auf 3-4 Ziele beschränken.

Mit ClickUp Goals Ziele in verschiedene Ziele aufgliedern

Schritt 3: Entwickeln Sie Schlüssel-Ergebnisse für jedes Ziel

Entwickeln Sie 3 bis 5 Schlüssel-Ergebnisse pro Marketing OKR. Diese Schlüsselergebnisse sollten spezifisch, messbar und zeitgebunden sein und einen klaren Weg zur Erreichung des Ziels bieten. ClickUp's Marketing Projektmanagement Software kann bei der Erstellung und Verwaltung von OKRs helfen, die zu Ergebnissen führen.

Verfolgen und analysieren Sie den Fortschritt Ihrer Marketingziele mit der ClickUp Marketing-Projektmanagement-Software

Die Software vereinfacht und optimiert die Marketingabläufe. Eine der herausragenden Funktionen ist die Unterstützung Ihres Marketing-Teams bei der Erstellung und Verwaltung von OKRs, die zu messbaren Ergebnissen führen.

Die Software bietet außerdem die folgenden Features:

Bereitstellung eines zentralisierten Workspace , in dem Marketing-Teams ihre Ziele definieren und in Schlüssel-Ergebnisse aufschlüsseln können. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Mitarbeiter an den strategischen Zielen des Unternehmens ausgerichtet sind und den Fortschritt in Echtzeit nachverfolgen können

, in dem Marketing-Teams ihre Ziele definieren und in Schlüssel-Ergebnisse aufschlüsseln können. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Mitarbeiter an den strategischen Zielen des Unternehmens ausgerichtet sind und den Fortschritt in Echtzeit nachverfolgen können Seine Features zur Zielverfolgung ermöglichen es Teams außerdem, ihre OKRs mit Gantt-Diagrammen, Zeitleisten undbenutzerdefinierte Dashboards in ClickUp. Dies erleichtert die Überwachung des Fortschritts, die Anpassung von Strategien und die Sicherstellung, dass die Schlüsselergebnisse rechtzeitig erreicht werden

ermöglichen es Teams außerdem, ihre OKRs mit Gantt-Diagrammen, Zeitleisten undbenutzerdefinierte Dashboards in ClickUp. Dies erleichtert die Überwachung des Fortschritts, die Anpassung von Strategien und die Sicherstellung, dass die Schlüsselergebnisse rechtzeitig erreicht werden Eingebaute Kommunikationstools wie Chats, Kommentare und das Freigeben von Dokumenten verbessern die Zusammenarbeit im Team und stellen sicher, dass alle am OKR-Prozess Beteiligten auf derselben Seite stehen. Dies führt zu einer besseren Koordination und schnelleren Ausführung von Marketingstrategien

Vor ClickUp war die Kommunikation über den Status und die Leistung unserer globalen und regionalen Marketingkampagnen an unsere Geschäftseinheiten alles andere als optimal. Mit unseren neuen Dashboards sparen wir Zeit, und unsere Stakeholder haben in Echtzeit Zugriff auf die Informationen, die sie brauchen, wann immer sie sie brauchen.

Joerg Klueckmann, VP Marketing, Finastra

Schritt 4: Nachverfolgung und Überwachung der Fortschritte

Verwenden Sie ClickUp Ansichten zur Nachverfolgung und Überwachung des OKR-Fortschritts. Hier sind einige Ideen, mit denen Sie beginnen können:

Listenansicht: Organisieren Sie Ihre OKRs in Listen, die auf ihren Objekten, Teams oder Zeitrahmen basieren. So erhalten Sie einen klaren Überblick über die Ziele und ihren Fortschritt

Organisieren Sie Ihre OKRs in Listen, die auf ihren Objekten, Teams oder Zeitrahmen basieren. So erhalten Sie einen klaren Überblick über die Ziele und ihren Fortschritt Ansicht des Boards: Visualisieren Sie Ihre OKRs als Karten auf einem Board, so dass Sie deren Fortschritt in verschiedenen Phasen (z. B. Zu erledigen, In Bearbeitung, Abgeschlossen) nachverfolgen können.

Visualisieren Sie Ihre OKRs als Karten auf einem Board, so dass Sie deren Fortschritt in verschiedenen Phasen (z. B. Zu erledigen, In Bearbeitung, Abgeschlossen) nachverfolgen können. Ansicht des Kalenders: Planen Sie wichtige Meilensteine und Fristen im Zusammenhang mit Ihren OKRs, um eine rechtzeitige Ausführung zu gewährleisten

Überprüfen Sie Ihre OKRs regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie relevant bleiben und mit den Unternehmenszielen übereinstimmen. Wenn die OKRs nicht mehr mit den Unternehmenszielen übereinstimmen oder sich als unerreichbar erweisen, nehmen Sie die notwendigen Anpassungen vor.

Vergessen Sie nicht erfolge des Teams zu feiern um Moral und Motivation aufrechtzuerhalten.

Visualisieren Sie Ihre OKRs in 15+ anpassbaren ClickUp Ansichten

Allgemeine Tipps zur Einstellung der richtigen OKRs für Ihr Team

Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Best Practices für die Erstellung von Marketing-OKRs:

Fordern Sie bei der Einstellung von OKRs die Beteiligung aller Mitglieder des Teams . Dies fördert die Eigentümerschaft und Ausrichtung

. Dies fördert die Eigentümerschaft und Ausrichtung Stellen Sie sicher, dass Ihre OKRs direkt zu den allgemeinen Zielen des Geschäfts beitragen

beitragen Vermeiden Sie es, Ihr Team mit zu vielen Zielen zu überwältigen. Setzen Sie Prioritäten und konzentrieren Sie sich auf das, was wirklich wichtig ist

mit zu vielen Zielen zu überwältigen. Setzen Sie Prioritäten und konzentrieren Sie sich auf das, was wirklich wichtig ist Verwenden Sie quantifizierbare Metriken , um den Fortschritt genau nachzuverfolgen

, um den Fortschritt genau nachzuverfolgen OKRs sollten das Team dazu anspornen, nach Spitzenleistungen zu streben, ohne unrealistisch zu sein

OKRs sind nicht in Stein gemeißelt. Überprüfen Sie den Fortschritt regelmäßig und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor

und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor Leistungen anerkennen und belohnen, um die Motivation des Teams aufrechtzuerhalten

Vorteile und Herausforderungen von Marketing OKRs

83% der befragten Entscheidungsträger in der OKR Impact Report von Mooncamp stimmen zu, dass OKRs einen positiven Einfluss auf ihre Organisationen hatten und haben.

Zu den wichtigsten Vorteilen von Marketing OKRs gehören:

Priorisierung und Ausrichtung: OKRs helfen Teams dabei, ihren Aufwand zu priorisieren und sicherzustellen, dass alle auf dieselben Ziele hinarbeiten

OKRs helfen Teams dabei, ihren Aufwand zu priorisieren und sicherzustellen, dass alle auf dieselben Ziele hinarbeiten Rechenschaftspflicht: Durch die klare Definition der wichtigsten Ergebnisse schaffen Sie ein Gefühl der Rechenschaftspflicht unter den Mitgliedern des Teams

Durch die klare Definition der wichtigsten Ergebnisse schaffen Sie ein Gefühl der Rechenschaftspflicht unter den Mitgliedern des Teams Informierte Entscheidungsfindung: Die Nachverfolgung dieser Ergebnisse liefert wertvolle Erkenntnisse für eine fundierte Entscheidungsfindung

Die Nachverfolgung dieser Ergebnisse liefert wertvolle Erkenntnisse für eine fundierte Entscheidungsfindung Stärkung von Moral und Engagement: Herausfordernde Ziele und messbare Fortschritte können die Moral und das Engagement des Teams stärken

Der Prozess der Zieleinstellung kann jedoch einige Herausforderungen mit sich bringen. Eines der größten Probleme bei der Umsetzung von OKRs ist die Einstellung ehrgeiziger, aber erreichbarer Ziele. Dies wirkt sich direkt auf die Zustimmung der Führungskräfte aus, ohne die die Umsetzung der OKR ins Stocken geraten kann.

Hier sind einige Möglichkeiten, diese und andere Herausforderungen zu meistern:

Herausforderungen Lösungen Gefahr, sich zu sehr auf das Erreichen von Schlüssel-Ergebnissen und nicht auf das langfristige Ziel zu konzentrieren Gleichgewicht zwischen kurz- und langfristigen Zielen Nicht alle /href/ https://clickup.com/blog/marketing-plan-examples//marketing plan/%href/ Ergebnisse können leicht quantifiziert werden Finden Sie kreative Wege, um qualitative Ergebnisse zu messen Die Einführung von OKRs könnte auf den Widerstand von Teammitgliedern stoßen, die traditionelle Methoden zur Einstellung von Zielen bevorzugen Effektive Kommunikation der Vorteile des OKR-Rahmens Die wirksame Anwendung von OKRs erfordert Disziplin und regelmäßige Zyklen der Überprüfung. Inkonsequente Anwendung kann zu minimalen Leistungsverbesserungen führen Monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Zyklen zur Überprüfung einführen, je nach Dauer der OKRs

Mit den richtigen OKRs zum Erfolg im Marketing

Gute Marketing-OKRs bieten einen leistungsstarken Rahmen für die Einstellung von Zielen, die Nachverfolgung von Fortschritten und die Förderung von Ergebnissen. Wenn Sie die in diesem Artikel dargelegten Grundsätze befolgen und die marketing tools wie ClickUp können Marketing Teams ihre Leistung steigern, die Zusammenarbeit verbessern und letztendlich zum Gesamterfolg des Unternehmens beitragen.

Denken Sie daran: Der Schlüssel zum Erfolg von OKRs liegt in der Einstellung relevanter Ziele, die Ihr Team motivieren (und nicht abschrecken), während Sie gleichzeitig die Nadel für wichtige Geschäftsziele bewegen. Durch eine sorgfältige Nachverfolgung des Fortschritts und die Pflege einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung können Sie den Fokus auf strategische Ziele beibehalten. Die Verwendung einer Plattform wie ClickUp und ihrer Features kann bei der Vereinfachung dieses Prozesses ungemein hilfreich sein. Testen Sie ClickUp heute.