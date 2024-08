Optimieren Sie Ihre Marketingkosten für einen besseren ROI: Der ultimative Marketing-Budget-Leitfaden [2024]

Jeder Finanzfachmann wird bestätigen, dass die Planung eines Marketingbudgets sowohl eine Kunst als auch eine Wissenschaft ist. Wenn Sie sehr großzügig mit den Mitteln umgehen, besteht die Gefahr, dass Sie andere Wachstumsinvestitionen blockieren. Aber wenn Sie zu wenig ausgeben, wird Ihr ganzer Verkaufstrichter schief gehen! 😅

Die Kalibrierung Ihrer Marketingausgaben ist ein nicht verhandelbarer Teil der Ausrichtung Ihrer business Ziele mit übergreifenden Marketinginitiativen. Es gibt jedoch mehrere Hindernisse, die Sie ausbremsen, z. B. das Fehlen zuverlässiger Marktprognosen oder Prozesssilos. Nach Ansicht von statistiken von MDG Advertising sind 91 % der Unternehmen der Meinung, dass ungenaue Daten die Hauptursache für Fehlausgaben im Marketing sind.

Das durchschnittliche Marketingbudget macht fast 10% der Gesamteinnahmen des Unternehmens aus und kein Unternehmen kann es sich leisten, diese Art von Ressourcen für ein Budget zu verschwenden, bei dem die Gefahr besteht, dass die Ausgaben zu hoch sind und der ROI nicht stimmt. Zum Glück haben wir genau die richtigen Tipps und Strategien, um Ihnen dabei zu helfen.

Unser Leitfaden zum Marketingbudget hilft Ihnen dabei, einige wichtige Konzepte zu erforschen, um gut abgerundete Marketinginvestitionen zu konzipieren und häufige Fallstricke zu vermeiden.

Bonus: Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie eine effektive Marketingbudget-Zuweisung mit ClickUp eine kostenlose Marketing- und Projektmanagement-Lösung.

Was ist ein Marketing-Budget?

Jeder Marketingplan zielt darauf ab, den Return on Investment (ROI) des Unternehmens zu verbessern. Sie müssen sehen, ob die Kampagne zu genügend Einnahmen führt, um die Marketingkosten zu rechtfertigen. Ein Marketingbudget ist der Rahmen, in dem Sie jede marketingbezogene Finanzzuweisung innerhalb festgelegter Standards sorgfältig umreißen und so sicherstellen, dass Sie das Geld für festgelegte Ziele ausgeben.

**Es umfasst jeden Aspekt der Marketingausgaben und legt das Wer, Was, Warum und Wie jeder voraussichtlichen Ausgabe fest und erstreckt sich in der Regel über ein Quartal oder ein ganzes Geschäftsjahr

Diese strategische zuweisung von Ressourcen stellt sicher, dass Ihre marketingstrategien mit den übergeordneten Geschäftszielen in Einklang stehen - Sie lenken die Mittel in Kampagnen, die den höchsten ROI bringen, und vermeiden Marketinginvestitionen, die nicht lukrativ sind.

Ein vorgeschlagenes Marketingbudget wird in der Regel geprüft, genehmigt und zugewiesen, oft schon Monate vor der einzelnen Marketingkampagne. Es handelt sich jedoch um ein dynamisches Dokument, das Sie jederzeit entsprechend den aktuellen Zielen des Geschäfts ändern können, einzelziel , Wettbewerbslandschaft und Markttrends. ⚡

Pro-Tipp: Die Erstellung eines Budgets für Marketingausgaben ist viel einfacher, wenn Sie über den richtigen Rahmen verfügen - z. B. Vorlagen für Marketingbudgets -, mit denen Sie beginnen können. Warum erkunden Sie nicht die ClickUp Marketing Budget Vorlage ?

Maximieren Sie Ihren ROI mit der ClickUp Marketing-Budget-Vorlage. Prognostizieren Sie zukünftige Marketingausgaben, optimieren Sie Kosten und haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Budgetierungsprozesse

Mit dieser Vorlage können Sie selbst die komplexesten Marketingbudgets in leicht verständliche visuelle Budgets umwandeln. Die umfassende Übersicht der Vorlage für Marketingbudgets auf einer Seite hilft Ihnen, Prognosen zu erstellen und Anpassungen vorzunehmen.

Warum ist ein Marketingbudget wichtig und lohnt es sich, eines zu erstellen?

Viele Vermarkter würden argumentieren, dass das Erstellen und Aktualisieren eines Marketingbudgets zeitaufwändig ist, da man nie 100 % genaue Schätzungen erhalten kann. Die Erstellung eines soliden Marketingbudgets bietet jedoch zahlreiche Vorteile, da es Ihnen ermöglicht,:

Planen Sie im Voraus: Stellen Sie Mittel für Projekte mehrere Monate im Voraus bereit, um eine mühelose Ausführung zu gewährleisten

Stellen Sie Mittel für Projekte mehrere Monate im Voraus bereit, um eine mühelose Ausführung zu gewährleisten Ressourcen aufstocken: Freiberufler und Nischenmitarbeiter einstellen, um Ihren kreativen Space zu optimieren

Freiberufler und Nischenmitarbeiter einstellen, um Ihren kreativen Space zu optimieren Bewertung des ROI: Berechnen Sie Ihren Marketing Return on Investment (MROI), um fundierte Entscheidungen zu treffen, die mit Ihren Zielen übereinstimmen unternehmensziele *Demonstrieren Sie den Wert: Zeigen Sie der Unternehmensleitung den Wert der Marketingaktivitäten und die Budgetzuweisung für alle Projekte

Berechnen Sie Ihren Marketing Return on Investment (MROI), um fundierte Entscheidungen zu treffen, die mit Ihren Zielen übereinstimmen unternehmensziele *Demonstrieren Sie den Wert: Zeigen Sie der Unternehmensleitung den Wert der Marketingaktivitäten und die Budgetzuweisung für alle Projekte Fortschritte messen: Fortschritte im Jahresvergleich vergleichen,nachverfolgung der Wirksamkeit der einzelnenmarketing-Projekts

Zu erledigen: Wohin geht das Marketingbudget?

In der Vergangenheit haben traditionelle Marketing Teams für den Erfolg des Unternehmens eher auf physische Flyer, Banner und Fernsehwerbung gesetzt. In der heutigen Zeit hat sich die Situation dank einer deutlich stärkeren Fokussierung auf digitales Marketing komplett gedreht.

Laut einer 2023 Deloitte-Umfrage geben Unternehmen mehr als 50 % ihres Marketingbudgets für digitales Marketing aus, davon 19 % für mobile Aktivitäten und 17 % für Werbung in sozialen Medien.

Basierend auf den neuesten Trends, sind hier die Kostenstellen einer Standard-Marketing-Kampagne:

Bezahlte Werbung, einschließlich PPC, Banner und TV-Anzeigen

Konferenzen, Fachmessen oder Ausstellungen in Geschäften

Broschüren, Grafikdesign und Produktverpackungen

Inhaltliches Marketing (Blog und Beiträge in sozialen Medien)

Freiberufler, Influencer und Agenturen für Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit (PR)

Umfragen, Fokusgruppen und Marktforschungsaktivitäten

Software, Website-Wartung und digitale Infrastruktur

Werbegeschenke und Werbematerialien

Verschiedene Betriebskosten

Was umfasst ein schriftliches Budget für Marketingkampagnen?

Bei der Erstellung eines Budgets geht es also nicht nur um finanzielle Informationen. Sie müssen Ihre Vorhersagen um kontextbezogene Komponenten ergänzen, damit sich jeder, der sie überprüft, ein abschließendes Bild von dem Vorhaben machen kann.

Ein gut ausgearbeitetes Marketingbudget umfasst in der Regel Folgendes:

Finanzielle Ziele: Ein klarer Überblick über die finanziellen Ziele, die mit den Marketingstrategien verbunden sind

Ein klarer Überblick über die finanziellen Ziele, die mit den Marketingstrategien verbunden sind Positionierungsstrategie : Legt fest, wie sich die Marke auf dem Markt positioniert

Legt fest, wie sich die Marke auf dem Markt positioniert Markenstrategie : Die übergreifende Strategie zur Stärkung der Markenidentität

Die übergreifende Strategie zur Stärkung der Markenidentität Übersicht über das Produkt oder die Dienstleistung: Umfassende Angaben zu den Produkten und Dienstleistungen und dereneinzigartigen Wertvorstellungen *Spezifische Budgetziele: Detaillierte Einzelziele pro Produkt, Verteilungskanal oder Kundenbetreuung

Umfassende Angaben zu den Produkten und Dienstleistungen und dereneinzigartigen Wertvorstellungen *Spezifische Budgetziele: Detaillierte Einzelziele pro Produkt, Verteilungskanal oder Kundenbetreuung Verkaufsplan: Ausarbeitung von Strategien zur Förderung des Verkaufs in Abstimmung mit dem Marketingaufwand

Ausarbeitung von Strategien zur Förderung des Verkaufs in Abstimmung mit dem Marketingaufwand Hauptkampagnen: Identifizierung und Überblick über wichtige Marketingkampagnen

Identifizierung und Überblick über wichtige Marketingkampagnen Termine zur Überprüfung des Fortschritts: Geplante Zeitleisten zur Bewertung des Status des Budgets anhand festgelegter Benchmarks

Wie man ein angemessenes Marketingbudget berechnet: Gemeinsame Ansätze

Die Richtlinien der U.S. Small Business Administration empfehlen, etwa 7-8 % der gesamten Bruttoeinnahmen für Marketing aufzuwenden. Umsatzbasierte Marketingbudgets können jedoch ziemlich eindimensional sein.

8 % des Umsatzes für Marketing zu investieren, ist nur möglich, wenn die Gewinnspanne einigermaßen groß ist. Während es für etablierte Geschäfte einfach ist, können sich diejenigen, die ein ausgeglichenes Ergebnis oder sogar einen Verlust erwirtschaften, nicht auf diesen Prozentsatz festlegen.

Es gibt noch eine Reihe anderer Ansätze zur Berechnung Ihres Einzelziels für das Marketingbudget, z. B:

Wettbewerbsangepasste Budgetierung: Sie sind bereit, genauso viel auszugeben wie Ihre Mitbewerber. Dieses Prinzip wird normalerweise für die Berechnung der Ausgaben für digitale Werbung verwendet

Sie sind bereit, genauso viel auszugeben wie Ihre Mitbewerber. Dieses Prinzip wird normalerweise für die Berechnung der Ausgaben für digitale Werbung verwendet Budgetierung auf Nullbasis: Sie stützen sich nicht auf frühere Aufzeichnungen, sondern beginnen ein Budget von Grund auf und begründen jede Ausgabe, um eine Genehmigung zu erhalten. Das müssen Sie:

Ihre aktuellen Marketingziele identifizieren Prioritäten setzen, welche Marketing-Taktiken mehr Ressourcen benötigen Jede Zuweisung überwachen, um Mehrausgaben zu vermeiden

Sie stützen sich nicht auf frühere Aufzeichnungen, sondern beginnen ein Budget von Grund auf und begründen jede Ausgabe, um eine Genehmigung zu erhalten. Das müssen Sie: Zielorientierte Budgetierung: Sie erstellen ein Budget auf der Grundlage des Einzelziels mit geringen oder keinen Kostenbeschränkungen

6 Schritte zur Erstellung eines erfolgreichen Marketingbudgets

Ein Marketingbudget ist ein gemeinsamer Aufwand der Finanzverantwortlichen Ihres Unternehmens, der Marketing Teams und der Programmleiter. Bei der Erstellung eines effektiven Marketingbudgets geht es jedoch um mehr als nur um Menschen und Zahlen - es geht darum, einen Weg für Wachstum und strategisches Handeln zu skizzieren.

**Zur Vereinfachung des Prozesses haben wir Funktionen mit der Funktion "Marketingbudget" vorgestellt ClickUp Marketing Suite um bestimmte Schritte aufzuschlüsseln. 🌟

Schritt 1: Definieren Sie Ihren Marketingstil und Ihre Ziele

Der erste Schritt bei der Erstellung eines Marketingbudgets besteht darin, die Ziele festzulegen, die das Budget rechtfertigen. Als Beispiel können Sie Einstellungen für folgende Ziele in Betracht ziehen:

Steigerung des Umsatzes

Beschleunigung der Lead-Generierung

Steigerung der Markenbekanntheit

Neupositionierung der Marke

Präzision ist jedoch unerlässlich. Vage wöchentliche Ziele wie "Umsatz steigern" fehlt es an Klarheit und Orientierung. Hier ist eine Übung, die Sie zu erledigen haben:

Notieren Sie Ihre übergreifenden Ziele für Ihr Business Legen Sie kurz- und langfristige Marketingziele fest:

Kurzfristige Ziele konzentrieren sich auf unmittelbare Verbesserungen, wie die Verringerung der Absprungraten auf der Website oder die Forcierung von Online-Werbung Langfristige Ziele umfassen umfassen umfassendere Leistungen, wie Suchmaschinenoptimierung oder effiziente Automatisierung des Marketings Einrichtenschlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) - sie helfen später bei der Quantifizierung von Einzelheiten innerhalb des Budgets

Verwenden ClickUp Ziele zum Einstellen Ihrer marketing Ziele mit messbaren KPIs. Verfolgen Sie Ziele wöchentlich, monatlich, vierteljährlich und jährlich und verknüpfen Sie sie direkt mit bestimmten Aufgaben oder Projekten, um eine kontinuierliche Verbesserung Ihrer Marketingbemühungen zu fördern.

Legen Sie messbare Ziele für Aufgaben und Projekte mit automatischer Progression fest, um Ziele mit definierten Zeitleisten und quantifizierbaren Einzelzielen effektiver zu erreichen

Tipp: Wenn Sie Probleme haben, Ihre Marketingziele zu formulieren, halten Sie sich an die SMART (Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Relevant, und Zeitgebunden) kriterien für die gezielte Einstellung von Zielen. Dieser Rahmen ermöglicht es Ihnen, Ihre Ziele realistisch und machbar zu halten.

Schritt 2: Recherchieren Sie, wofür Ihre Konkurrenten Geld ausgeben

Sobald Sie Ihre Ziele kennen, sollten Sie die Marketingausgaben Ihrer Konkurrenten untersuchen. Stellen Sie zunächst diese beiden Fragen:

Wer schneidet in der Branche gut ab? welche Marketingstrategien und Budgets werden dort erledigt?_

Untersuchen Sie Kanäle wie Website-Marketing, soziale Medien, Video-Marketing und PPC-Anzeigen. Untersuchen Sie die Marketingtaktiken, die Häufigkeit der Botschaften und die Erfolgsmodelle der Wettbewerber. Ermitteln Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit Ihren eigenen, um Ihr Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten.

Benötigen Sie ein schnelles Tool für einen Vergleich? Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für Wettbewerbsanalyse um den Status aller Branchenführer und Wettbewerber auf einer Karte darzustellen. Es bietet eine interaktive Ansicht, die eine flexible Änderung der Marke und Positionierung ermöglicht. Sie können deren Budgetleistung auf der Grundlage vorgegebener Metriken bewerten oder ihre Stärken und Schwächen ermitteln und intelligentere Strategien entwickeln.

Sobald Sie die Zahlen vorliegen haben, können Sie sofort mit der Dokumentation Ihres Budgets beginnen ClickUp Dokumente . Fügen Sie verschachtelte Seiten hinzu, benutzerdefinieren Sie das Styling und die Tabellen, und bearbeiten Sie in Echtzeit mit Ihren Marketingkollegen Ihren Budgetvorschlag. 🧮

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern in ClickUp Docs zusammen, um Schriftarten zu benutzerdefinieren, Beziehungen zu Aufgaben hinzuzufügen oder Aufgaben direkt im Dokument zu verknüpfen

Wenn Sie keine Zeit mit dem Schreiben von Berichten verschwenden wollen, verwenden Sie ClickUp's KI Marktforschungsumfrage-Generator um innerhalb von Sekunden gut strukturierte Marketingdokumente zu erstellen.

Die KI-Funktionen von ClickUp erleichtern Marketing Teams die schnelle Erstellung wichtiger Dokumente wie einer Fallstudie

Schritt 3: Erstellen Sie Prioritäten für Ihre Marketingausgaben

Marketing Teams müssen zwischen wichtigen Ausgaben und unnötigen Add-Ons unterscheiden. Indem Sie Ihr Budget organisieren und die Ausgaben mit den Ergebnissen in Beziehung setzen, können Sie feststellen, wo Sie investieren und wo Sie kürzen sollten.

Nehmen Sie PR-Kampagnen instanz - hier müssen Sie sich auf Tools konzentrieren, die Ihr Einzelziel effektiv ansprechen, was die Ausgaben für die Anschaffung dieser Tools rechtfertigen würde.

Mithilfe der Leistungsdatenanalyse können Sie die Marketingkanäle mit dem höchsten ROI ermitteln und ein Budget zuweisen, das auf der Wirkung und den potenziellen Erträgen der einzelnen Kanäle basiert.

Die ClickUp Priorität Matrix Vorlage vereinfacht den Prozess mit einer 2×2 Matrix, die auf Dringlichkeit und Wichtigkeit basiert. Sie können farbcodierte Haftnotizen verwenden, um Marketinginitiativen auf der Grundlage des von ihnen generierten ROI darzustellen. Wenn zum Beispiel Ihre Blogpost-Kampagne den höchsten ROI erzielt, können Sie sie in der Vorlage als Hohe Wichtigkeit beschreiben.

Verwenden Sie eine vorgefertigte Matrix für Prioritäten, um die Budgetzuweisungen mit Ihren Mitarbeitern zu priorisieren

Schritt 4: Einstellung einer Barreserve für unerwartete Kosten

Gehen Sie bei der Zuweisung des Budgets sehr genau vor - halten Sie Elemente wie die erwarteten Erträge und den Finanzierungsplan sehr transparent. Doch selbst die detaillierteste Budgetplanung kann nicht immer die tatsächlichen Ausgaben garantieren. Was also, wenn Ihnen später einmal die Mittel ausgehen?

Legen Sie einen Teil Ihres Budgets als Reserve für unerwartete Kosten beiseite, z. B. um aggressive Aktionen von Wettbewerbern zu vereiteln oder plötzliche Chancen zu nutzen. Diese Reserve sollte in der Regel 10 % Ihres Gesamtbudgets ausmachen. Sie dient als Sicherheitsnetz und gewährleistet Flexibilität bei der Reaktion auf unvorhergesehene Ereignisse .

Sie können jetzt die Nachverfolgung Ihrer Marketingbudgets in vielseitigen Tabellenkalkulationen mit ClickUp Buchhaltung . Diese Feature-Suite hilft bei der Rationalisierung finanzielle Aufgaben nachverfolgung der Marketingausgaben und Erstellung von Berichten. Sie können Ihre Mittel (wie Bargeldreserve oder Google Ads Spend) mit Benutzerdefinierten Feldern und Tags kategorisieren, um die Nachverfolgung zu erleichtern.

Durchsuchen Sie zuvor erstellte Tags, erstellen Sie neue Tags, und fügen Sie mehrere Tags direkt in einer Aufgabe hinzu

Sie können auch folgende Einstellungen vornehmen ClickUp Automatisierungen zu überwachen, wenn Sie zu viel ausgegeben haben und Anpassungen vornehmen müssen. Automatisierungen in ClickUp sind ohne Code und individuell anpassbar.

Bonus: Verfolgen Sie Ihr Marketingbudget in Aktion mit dem ClickUp Buchhaltungsvorlage und beaufsichtigen Rechnungen, den Status von Fonds, Verkaufsunterlagen, Einnahmen und Umsatzprognosen.

Schritt 5: Senden Sie das Budget zur Genehmigung

Nach der Festlegung der Kosten und der Einstellung von Barreserven geben Sie Ihrem Marketingbudget den letzten Schliff und schicken es zur Genehmigung. An wen Sie es senden, hängt von Ihrer Team-Hierarchie und Ihrem Genehmigungsnetzwerk ab.

ClickUp verfügt über mehrere Kommunikations-Features, die Ihnen dabei helfen, während des Genehmigungs-Workflows auf dem Laufenden zu bleiben oder Klärungen herbeizuführen. Die Plattform Ansicht des Chats ist ein wertvolles tool für den Austausch von Schlüsselinformationen bei Budgetfreigaben und speziellen Aktualisierungen von Projekten. Wenn Sie derjenige sind, der die Genehmigung erteilt, können Sie auch ClickUp-Prüfung um Rückmeldungen zu einzelnen Abschnitten des Haushaltsplans zu geben.

Bringen Sie die Team-Kommunikation mit ClickUp Chat in einem Space zusammen und geben Sie Updates frei, verknüpfen Sie Ressourcen und arbeiten Sie mühelos zusammen

Schritt 6: Setzen Sie das Budget um und sammeln Sie regelmäßig Feedback

Setzen Sie Ihr Budget nicht einfach um und vergessen Sie es. Eine regelmäßige Überprüfung Ihres Marketingplans und -budgets ist unerlässlich, um mit den sich ändernden Anforderungen Ihres Geschäfts Schritt zu halten.

Nutzen Sie die Analysen Ihrer Marketingsoftware, um den ROI zu bewerten und Ihr Budget auf der Grundlage von Marktveränderungen oder Kampagneneffektivität anzupassen. Messen Sie KPIs für jede Kampagne und jeden Kanal, um die Budgetzuweisung zu optimieren.

Eine intelligente Methode zur Überwachung Ihres Marketingbudgets ist die Einstellung von finanzbezogenen Kreisdiagrammen und Grafiken in ClickUp Dashboards **Von der Priorisierung und Depriorisierung bis hin zur Nachverfolgung des Fortschritts und der Bewertung der Teamleistung - hier sind Sie richtig, wenn Sie Ihre Projekte aus der Vogelperspektive betrachten möchten. 📈

Drill-Down in ClickUp Dashboards zum Ändern oder Aktualisieren von Aufgaben innerhalb des Diagramms für nahtlose Bearbeitungen verwenden

Überprüfen Sie monatlich oder vierteljährlich die tatsächlichen Ausgaben anhand von Metriken und passen Sie die Zuweisungen in Echtzeit an - die Änderungen werden sofort in Ihrem Workspace angezeigt.

ClickUp macht es Ihnen außerdem leicht, Ihre aktualisierte Geschäftsstrategie, Ihren Vertriebskalender, Ihre Produktfreigaben und Ihre Dokumente zu Einzelzielen für Ihr Marketing-Team freizugeben. Wenn Sie möchten, können Sie deren Feedback über benutzerdefinierte ClickUp Formulare .

Erstellen Sie das Formular Ihrer Träume und verbessern Sie Ihren Aufnahmeprozess mit ClickUp's anpassbarem Formular Feature

Wenn Sie neue Aufgaben zur Budgetoptimierung haben, organisieren Sie diese in der Plattform Ansicht des Kalenders damit Sie keine Fristen verpassen.

Organisieren Sie Projekte, planen Sie Zeitleisten, und visualisieren Sie die Arbeit Ihres Teams in einem flexiblen Kalender in ClickUp

Ein Marketing-Budget erstellen: Häufige Fehler

Die Einstellung Ihres Marketingbudgets umfasst zahlreiche komplizierte Komponenten, die viel Raum für Fehler lassen. Eigentümer kleinerer Geschäfte tun sich oft schwer mit der Zuweisung von Marketingbudgets, da sie sich keine Fachleute leisten können, die sie dabei unterstützen.

Achten Sie auf diese häufigen Fehler bei der Budgetplanung.

Verlassen Sie sich auf das Marketingbudget des letzten Jahres

Der Markt ist ständigen Veränderungen unterworfen, da sich die Prioritäten der Verbraucher ändern. Was in einem Jahr gut funktioniert hat, kann im nächsten Jahr seine Wirkung verlieren.

Überprüfen Sie Ihr Marktbudget gründlich, um zu verstehen, wie technologische Fortschritte, politische Veränderungen, neue soziale Bewegungen und andere Faktoren das Verbraucherverhalten beeinflusst haben. Pünktlich kundeneinblicke **helfen Ihnen, Marketingchancen zu erkennen oder Fehlinvestitionen zu stoppen, bevor sie zu großen Verlusten führen

Schlechtes Gleichgewicht zwischen traditioneller Werbung und alternativem Marketing

Geschäfte sollten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen bewährten und neuen Strategien finden, um flexibel zu bleiben.

Die Suche nach der perfekten Marketingstrategie ist oft mit Testversuchen und Fehlern verbunden. Es ist selten, dass man auf Anhieb einen idealen Ansatz findet. Übertreiben Sie es jedoch nicht mit dem Experimentieren. Anstatt zufällige, nicht zielgerichtete Ansätze zu verfolgen, sollten Sie sich für einige Marketinginitiativen entscheiden, die sich als zuverlässig erwiesen haben.

sie zweifeln noch an der idealen Aufteilung Ihres Marketingbudgets? Die 70-20-10-Regel könnte Ihnen dabei helfen, einen ausgewogenen Rahmen zu schaffen. So funktioniert sie:

70 % Ihres Budgets fließen in bewährte Strategien, die nachweislich erfolgreich sind 20% für die Erforschung neuer Strategien Die verbleibenden 10 % sind für experimentelle Ansätze vorgesehen, die Raum für Innovation und Risikobereitschaft lassen

Überpriorisierung der Neukundengewinnung

Auch wenn im Marketing oft viel Wert auf die Gewinnung neuer zahlender Kunden gelegt wird, ist die Pflege bestehender Kunden von großem Wert.

Untersuchungen zeigen, dass die Gewinnung eines neuen Kunden etwa fünfmal so viel kostet wie die Bindung eines bestehenden Kunden. Zusätzlich, studien von Frederick Reichheld von Bain & Company zeigen, dass eine Steigerung von nur 5 % in kundenbindung raten könnten die Gewinne um bis zu 95 % deutlich steigern.

Der Aufbau von Loyalität unter Ihrem bestehenden Kundenstamm ist nicht nur kosteneffizient, sondern fördert auch eine stärkere und dauerhaftere Beziehung zu Ihren Kunden und trägt damit erheblich zum langfristigen Erfolg bei.

Analytische Daten erleichtern eine fundierte entscheidungsfindung und ermöglicht es Ihnen, kalkulierte Risiken einzugehen, wobei Sie sich manchmal auf Ihren Instinkt oder Ihre Intuition verlassen. Die Verwendung ungenauer oder unzuverlässiger Daten kann Ihre Budgetplanung erheblich beeinträchtigen.

Eine große Menge an Daten ist jedoch nicht automatisch ein Garant für deren Qualität. Es ist wichtig, robuste Datenbereinigungsstrategien anzuwenden, um Duplikate, Ungenauigkeiten und andere Formulare mit schlechten Daten zu eliminieren.

Genießen Sie nahtlose Marketingkommunikation und Budgetierung mit ClickUp

Haben Sie genug von Marketingbudgets, die verpuffen, statt zu gedeihen? Die Erstellung eines umfassenden Marketingbudgets kann sich wie das Jonglieren mit Tabellenkalkulationen in einem Zirkuszelt anfühlen. 🤹

Aber mit einer All-in-One-Lösung wie ClickUp ist das Brainstorming, die Planung und die Ausführung ein Kinderspiel. Außerdem ist die KI-Assistent kann Ihrem Team helfen, mit der Zeit effizienter zu werden. Kostenlos anmelden um mehr zu erfahren.