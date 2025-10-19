Free To-do-Liste-Vorlagen von Monday.com zum Organisieren von Aufgaben

Die meisten von uns verbringen viel zu viel Zeit damit, ihre Arbeit zu verwalten, anstatt sie zu erledigen. Das gilt insbesondere dann, wenn Sie auf eine leere Projekt starren und versuchen, Ihre Aufgaben zu organisieren.

Monday.com ist ein flexibles tool, aber ohne eine Vorlage für den Einstieg kann es eher zu einem Zeitfresser als zu einer Zeitersparnis werden.

Am Ende erstellen Sie Strukturen von Grund auf neu, obwohl Sie eigentlich nur Ihre Aufgaben erledigen möchten. Damit Sie die Setup überspringen und direkt loslegen können, haben wir die besten kostenlosen Monday.com-Liste-Zu-erledigen-Vorlagen für Sie ausgewählt.

Und wenn Ihnen Monday.com immer noch zu umständlich ist, haben wir auch einige ClickUp -Liste-Zu-Erledigen-Vorlagen hinzugefügt, die eine reibungslosere und intuitivere Benutzererfahrung bieten.

Was sind Monday.com-Zu-erledigen-Liste-Vorlagen?

die To-do-Liste-Vorlagen von Monday.com sind vorgefertigte Aufgabenmanagement-Boards, mit denen Sie Ihre Aufgaben mühelos organisieren, nachverfolgen und abschließen können*.

Sie ersparen Ihnen die mühsame Erstellung eines Zu-erledigen-Liste-Systems von Grund auf, sodass Sie sofort mit dem Planen beginnen können.

Diese Vorlagen umfassen in der Regel:

Aufgabe-Listen mit Fälligkeitsdaten und Prioritäten

Status-Spalten zur Nachverfolgung des Fortschritts (Zu erledigen, In Bearbeitung, Erledigt)

Automatisierungen zur Optimierung sich wiederholender Aufgaben

Abschnitte für die tägliche, wöchentliche oder projektbezogene Planung

🎉 Wissenswertes: Der durchschnittliche Erwachsene im Vereinigten Königreich schreibt etwa 156 Liste zu erledigen pro Jahr – das sind etwa 3 pro Woche. 74 % geben an, dass handgeschriebene Listen ihnen helfen, sich besser an Aufgaben zu erinnern, und 68 % fühlen sich organisierter, wenn sie Dinge aufschreiben

Was macht eine gute To-do-Liste-Vorlage von Monday.com aus?

Die richtige Liste zur Zu erledigen-Liste von Monday sollte ein Gleichgewicht zwischen Struktur und Flexibilität bieten, um Ihre täglichen Prioritäten zu unterstützen. Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl achten sollten: 👇

übersichtliche Aufgabenstruktur mit Spalten für Verantwortliche, Priorität und Fälligkeitsdatum: *Suchen Sie nach einer Vorlage, in der Aufgaben mit zugewiesenen Verantwortlichen, Fristen und Prioritäten aufgeführt sind, damit jeder weiß, was zu erledigen ist, wann es fällig ist und wie wichtig es ist

Benutzerdefinierte Status-Labels: Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben mithilfe von anpassbaren und farbcodierten Labels einfach verfolgen können, ohne dass komplexe Workflows erforderlich sind

Integrierte Automatisierung: Wählen Sie eine Vorlage, die automatisch Erinnerungen versendet, Aufgaben vorantreibt oder Status aktualisiert und Ihnen so viel Zeit spart

Filtern und Sortieren: Stellen Sie sicher, dass Sie die Liste nach Fälligkeitsdatum, Person oder Priorität filtern können, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können

Teilen und Zusammenarbeit: Wählen Sie eine Vorlage, die Echtzeitdiskussionen und Dateifreigabe unterstützt, damit Unterhaltungen, Arbeitsaktualisierungen, Notizen und wichtige Dokumente genau dort bleiben, wo die Arbeit stattfindet

Fortschrittsverfolgung: Wählen Sie eine Vorlage mit visuellen Fortschrittsanzeigen wie Dashboards, Zählern für fertiggestellte Aufgaben, Checklistenelementen oder Status-Widgets, damit Sie motiviert bleiben und den Überblick behalten

🎯 Produktivität-Tipp: Nehmen Sie sich jeden Morgen 5 Minuten Zeit, um alles, was Ihnen durch den Kopf geht, in eine Liste zu übertragen. Gruppieren Sie die Aufgaben dann nach Projekt oder Kategorie. So schaffen Sie geistige Klarheit, bevor Sie mit der Priorisierung beginnen.

To-Do-Liste-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle mit allen To-do-Liste-Vorlagen, die in der Liste im Blog aufgeführt sind:

Free Monday: To-Do-Liste-Vorlagen von Monday.com

Monday.com bietet einige der besten To-Do-Liste-Vorlagen, mit denen Sie Ihre Woche planen, Ihr Team in Synchronisierung halten oder Ihr Semester ohne Terminüberschreitungen überstehen können.

Hier sind unsere Top-Auswahl:

1. Wöchentliche Liste zu erledigen für einfaches Aufgabenmanagement

Die Vorlage „Wöchentliche To-do-Liste für einfaches Aufgabenmanagement“ bietet Ihnen eine gebrauchsfertige Struktur zur Planung Ihrer gesamten Arbeitswoche. Die Aufgaben sind nach Wochentagen (Montag bis Freitag) gruppiert, sodass Sie sehen können, was jeden Tag zu erledigen ist, Team-Mitglieder markieren und den Fortschritt verfolgen können.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Organisieren Sie Ihre Aufgaben mithilfe der Boards „Diese Woche” und „Nächste Woche”, um eine klare visuelle Trennung zwischen aktuellen und anstehenden Aufgaben zu schaffen

Verwenden Sie farbcodierte Labels wie „Erledigt“, „In Bearbeitung“ oder benutzerdefinierte Status, um eine schnelle Ansicht über den aktuellen Stand zu erhalten

Beziehen Sie wichtige Schlüssel, Fristen und Projektdetails ein, um die Koordination zu verbessern und langwierige Abstimmungen zu vermeiden

✅ Ideal für: Teams oder Fachleute, die wöchentliche Liefertermine für mehrere Kunden oder Stakeholder verwalten und einen echten Überblick über den Status, den Arbeitsaufwand und den Zeitplan von Aufgaben wünschen

🎥 Ansehen: Lernen Sie, die Priorisierung von Aufgaben wie ein CEO zu meistern

2. Vorlage für Team-Aufgabenliste

64 % der Mitarbeiter verschwenden aufgrund ineffizienter Zusammenarbeit mindestens drei Stunden pro Woche, 20 % sogar bis zu sechs Stunden. Die Team-Aufgabe-Liste-Vorlage hilft Teams dabei, mehrere Aufgaben, Eigentümer, Abhängigkeiten und Projektphasen über ein einziges freigegebenes Board zu verwalten.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Legen Sie Eigentümer fest, stellen Sie eine Liste der Prioritäten ein und fügen Sie Fälligkeitstermine hinzu, um für Klarheit und Verantwortlichkeit zu sorgen

Organisieren Sie Aufgaben nach Abteilungen, Workflows oder Projektphasen, um die Struktur zu erhalten und die Zusammenarbeit zu optimieren

Trigger-Automatisierungen aus, um fertiggestellte Aufgaben zu archivieren, Updates zu senden oder Elemente zu verschieben

✅ Ideal für: Funktionsübergreifende Teams oder Abteilungen, die besser zusammenarbeiten, aufeinander abgestimmt bleiben und Workload verwalten möchten

📮 ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über chatten, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen verloren. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chatten, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

3. Eisenhower-Matrix-Vorlage

Wenn alles dringend erscheint, ist es schwer zu wissen, was wirklich etwas bewegt. Die Eisenhower-Matrix-Vorlage hilft Ihnen dabei, Aufgaben anhand der bewährten Eisenhower-Methode nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu priorisieren . Aufgaben werden automatisch in Quadranten wie „Zu erledigen“, „Planen“, „Delegieren“ oder „Eliminieren“ eingeordnet, sodass Sie keine Zeit mehr mit wenig wichtigen Aufgaben verschwenden.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Fügen Sie jeder Aufgabe intelligente Vorschläge hinzu – zu erledigen, delegieren, planen oder streichen Sie sie, je nachdem, wo sie in Ihrer Prioritätenskala steht

Verwenden Sie klare Indikatoren wie „Erledigt“, „Ausstehend“ oder „Festgefahren“, um sofort zu sehen, wo jede Aufgabe im Quadranten steht

Führen Sie ein einfaches Protokoll über Aufgaben, die Sie delegiert oder fallen gelassen haben, damit Sie nicht am Ende dasselbe zweimal zu erledigen haben

✅ Ideal für: Fachleute, Manager oder Solopreneure, die eine praktische Methode benötigen, um zu entscheiden, wofür sie ihre Zeit investieren sollten und wofür nicht

Ein Einblick in Führungsqualitäten: Wichtig ≠ Dringend 🧩 In einer Rede aus dem Jahr 1954 zitierte Eisenhower einen ehemaligen College-Präsidenten mit den Worten: „Ich habe zwei Arten von Problemen: die dringenden und die wichtigen. Die dringenden sind nicht wichtig, und die wichtigen sind niemals dringend.“ Später übernahm Stephen Covey diese Idee in seinem 1989 erschienenen Buch „Die 7 Wege zur Effektivität“ und schuf die heute berühmte Eisenhower-Matrix (dringend-wichtig).

4. Online-Vorlage für persönliches Bullet Journal

Diese Online-Vorlage für ein persönliches Bullet Journal vereint die Flexibilität handschriftlicher Aufzeichnungen mit einem übersichtlichen, gut organisierten Board. Wöchentliche Aufzeichnungen, Habit Tracker, Zeitblöcke und Status-Updates in einem interaktiven Workspace bieten Ihnen die Flexibilität, persönliche Ziele klar und einfach zu planen, zu reflektieren und zu verfolgen.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Teilen Sie Ihre Aufgaben und Ereignisse Woche für Woche auf und nutzen Sie die integrierten tools, um Prioritäten, Fortschritte und aufgewendete Zeit zu verfolgen

Gestalten Sie Ihr Tagebuch ansprechender, indem Sie Bilder, Checklisten, Links oder sogar GIFs einbetten, die Ihre Ziele und Ihre Denkweise widerspiegeln

Tag andere oder hinterlassen Sie Kommentare, wenn Ihr Bullet Journal Teil eines Gruppenprojekts, einer kreativen Zusammenarbeit oder eines gemeinsamen Habit Trackers ist

✅ Ideal für: Kreative, Studenten und Produktivität-Freaks, die Gewohnheiten nachverfolgen, persönliche Aufgaben verwalten und konsequent bleiben möchten

5. Vorlage für Studentenplaner

Das Verwalten von Kursen, Aufgaben, Prüfungen und außerschulischen Aktivitäten kann schnell überwältigend werden. Die Vorlage „Student Organizer“ hilft Schülern und Studenten dabei, den Überblick zu behalten, indem alle Aufgaben, Projekte, Fristen und Fächer übersichtlich auf einer Tafel dargestellt werden.

Die Vorlage wurde als Ersatz für statisches Monday.com-Layout entwickelt und bietet Schülern volle Flexibilität mit Drag-and-Drop-Aufgaben, Fortschritts-Balken und farbcodierten Kategorien für ein einfacheres Zeitmanagement.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Fügen Sie Fälligkeitstermine hinzu, legen Sie Zeitschätzungen fest und verschaffen Sie sich eine klare Ansicht darüber, wohin Ihre Zeit jede Woche fließt

Gruppieren Sie Ihre Aufgaben nach Thema, Art der Aufgabe oder sogar nach Vereinen und Nebenprojekten mithilfe von Ordnern oder benutzerdefinierten Tags

Freigeben Sie den Zugriff mit Kollegen für Gruppen-Projekte oder Tag Mentoren für Feedback und Vorschläge

✅ Ideal für: Schüler und Studenten, die eine intelligentere Methode suchen, um ihre akademische Arbeit zu verwalten, Stress durch Termine zu reduzieren und alles in einer Ansicht im Blick zu behalten

🌟 Bonus: Arbeiten Sie mit mehreren tools, für die jeweils eine separate Anmeldung, ein separater Kontext und ein separates Abonnement erforderlich sind? ClickUp Brain MAX ist Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter, der Ihren gesamten digitalen Arbeitsbereich vereint. Mit dem Feature „Talk to Text“ können Sie Befehle und Inhalte diktieren und so unterwegs To-do-Listen erstellen. Das Feature versteht auch den Kontext Ihres Arbeitsbereichs und führt Status- und Fortschrittsänderungen aus, ohne dass Sie sich durch mehrere Menüs klicken müssen.

6. Vorlage für die benutzerdefinierte Kunden-Onboarding

Um den gesamten Onboarding-Prozess für Kunden zu verwalten, können Sie mit der Monday.com-Vorlage für das Kunden-Onboarding anhand von benutzerdefinierten Feldern wie Kundenname, Startdatum, zuständiges Teammitglied, Fortschritt und Notizen für jede Phase sehen, wo sich jeder Kunde im Onboarding-Prozess befindet.

Die in der Vorlage verfügbaren Ansichten sind Gantt, Tabelle, Zeitleiste und Diagramm, sodass Sie die Ansichten an verschiedene Rollen anpassen können. Beispielsweise möchten Manager möglicherweise übergreifende Zeitleistenansichten, während Onboarding-Spezialisten für eine bessere Verwaltung möglicherweise aufgabeorientierte Ansichten bevorzugen.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Führen Sie die Automatisierung von Erinnerungen an Fälligkeitsdatum und Prioritäts-/Statusaktualisierungen für die Mitarbeiter einer Aufgabe durch

Aktivieren Sie die Zeiterfassung, um zu messen, wie lange jede Phase dauert, und Engpässe zu identifizieren

Integrieren Sie Slack, Gmail, Outlook, Zoom und mehr, um Workflows ohne manuelle Datenübertragung aufrechtzuerhalten

✅ Ideal für: Kunden-Onboarding-Teams, die den Onboarding-Prozess ohne ein komplexes System standardisieren möchten

📚 Lesen Sie auch: kostenlose Notion-Zu-erledigen-Liste-Vorlagen für mehr Produktivität

7. Vorlage für wöchentliche Aufgaben entwerfen

Mehrere Überarbeitungen, widersprüchliche Eingaben, unklare Priorität und mangelnde Sichtbarkeit der Arbeitsbelastung sind nur einige der Herausforderungen, denen Designteams gegenüberstehen. Die Vorlage „Design Weekly Tasks” hilft, dieses Chaos zu vermeiden, indem sie Teams eine Oberfläche bietet, auf der sie wöchentliche Aufgaben planen, Verantwortlichkeiten zuweisen, die Nachverfolgung der Arbeitsbelastung ermöglichen und Design-Assets visuell verwalten können.

Da es sich in beliebte Design-Tools wie Adobe Creative Cloud und Dropbox integrieren lässt, können Sie Dateien ganz einfach von Ihrem Arbeitsboard aus anhängen, freigeben und in der Vorschau anzeigen.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Filtern Sie Aufgaben nach Teammitgliedern, um den Workload einzelner Mitarbeiter/Teams zu überwachen und festzustellen, wo eine Neuzuweisung erforderlich ist

Wechseln Sie zwischen der Gantt-Ansicht zur Einstellung von Aufgabe-Zeitleisten und Fortschritts-Diagrammen oder Dashboards, um einen schnellen visuellen Überblick darüber zu erhalten, was auf Kurs ist oder noch aussteht

Wählen Sie aus über 30 Spalten-Typen wie Links, Dateien, ausklappen, Datum, Personen usw., um jedem Element auf Ihrer Liste einen Kontext hinzuzufügen

✅ Ideal für: Design-Profis und Kreativstudios, die nach einem strukturierten Rahmen für die Verwaltung wöchentlicher Liefertermine suchen

8. Vorlage für den Einstellungsprozess

Die Vorlage für den Einstellungsprozess kann eine gute Ergänzung für Ihr Toolkit sein, wenn Sie den Prozess der Bewerber durch die einzelnen Einstellungsphasen strukturieren möchten. Während die Kanban-Ansicht einen klaren Überblick über die Pipeline bietet, eignen sich Dashboards hervorragend, um Empfehlungsquellen oder Einstellungs-Trends zu visualisieren.

Mit anpassbaren, integrierten Formularen können Sie auch Bewerbungen von Kandidaten und Anfragen für neue Positionen von Projektmanagern sammeln. Alle Übermittlungen werden automatisch als neue Elemente in Ihre Aufgabe übernommen.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Gruppen oder Status-Spalten für Einstellungsphase, Abteilung usw., um eine bessere Visualisierung zu erzielen

Verknüpfen Sie Daten mit einem „Mitarbeiterverzeichnis“-Board, um alle Mitarbeiterinformationen nach der Einstellung zu zentralisieren

Machen Sie Ihr HR-Board privat, um die Vertraulichkeit der Bewerber zu gewährleisten und den Zugriff auf autorisierte Teammitglieder zu beschränken

✅ Ideal für: Personalverantwortliche und Recruiting-Teams, die den gesamten Rekrutierungsprozess verwalten

9. Vorlage für ein einzelnes Projekt

Die Vorlage für einzelne Projekte wurde entwickelt, um ein einzelnes Projekt von der Initiierung bis zur Umsetzung zu verwalten. Sie fasst Projektphasen, Budget, Zeitpläne, Ressourcen und mehr in einer übersichtlichen und zentralisierten Übersicht zusammen. Aufgaben können in Gruppen organisiert werden, die Projektphasen oder Kategorien wie Planung, Ausführung, Lieferung usw. widerspiegeln. Darüber hinaus helfen Auslöser-basierte Automatisierungen dabei, die zuständigen Mitarbeiter zu benachrichtigen, Aufgaben zu verschieben, Status zu ändern oder Erinnerungen für bevorstehende Termine zu versenden.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um den Fortschritt zu überwachen und schnelle Einblicke in Projekte in Echtzeit zu erhalten

Erstellen Sie Status- und Prioritäts-Spalten, um Ihrem Team vollständige Sichtbarkeit über dringende Aufgaben zu verschaffen

Integrieren Sie Gmail, Dropbox, Jira oder Excel, um beim Verwalten von Projekten nicht ständig zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen

✅ Ideal für: Freiberufler, die eigenständige Projekte verwalten, und Start-ups, die eine Markteinführung oder Initiative starten

📚 Lesen Sie auch: So erstellen und verwalten Sie eine effektive Liste von Projekten

10. IT-Service-Desk-Vorlage

Suchen Sie nach einer Möglichkeit, IT-Anfragen und -Vorfälle effizienter zu verwalten? Die IT-Service-Desk-Vorlage bietet eine einheitliche Ansicht über alle eingehenden Tickets und deren Status in einem zentralen Hub.

Es gibt ein Formular, das Details wie Angaben zum Anfragenden, Problembeschreibung, Dringlichkeit, Screenshots usw. erfasst und so angepasst werden kann, dass es Felder enthält, die für Ihr Team relevant sind.

Das Board erstellt automatisch Gruppen (z. B. „Neue Anfragen“, „In Bearbeitung“, „Gelöst“), die Sie jedoch entsprechend Ihrer Workflows hinzufügen oder ändern können. Die Vorlage lässt sich mit Jira, Zendesk, Slack usw. integrieren, um reibungslose Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Bieten Sie Technikern und Managern Sichtbarkeit in den Status der Warteschlange und in die Workload

Automatisieren Sie die Zuweisung von Tickets an einen verfügbaren Techniker sowie Benachrichtigungen/Erinnerungen

Erstellen Sie Dashboards für wichtige Metriken wie durchschnittliche Lösungszeit, Ticketvolumen oder Kundenzufriedenheitswert

✅ Ideal für: IT- und Tech-Support-Teams, die Änderungsanfragen, Störungsmeldungen, Gerätesupport und Tickets zur Fehlerbehebung verwalten

💡 Profi-Tipp: Vorlagen sind großartig, aber in Kombination mit den richtigen To-do-Liste-Apps können Sie Ihre Produktivität noch weiter steigern. Von der Nachverfolgung von Aufgaben bis zur Zusammenarbeit im Team – mit der richtigen App können Sie alles an einem Ort verwalten. Es ist, als hätten Sie einen intelligenten Planer, der mit Ihnen arbeitet und nicht nur für Sie.

Einschränkungen der To-Do-Liste-Vorlagen von Monday.com

Monday.com bietet zwar optisch ansprechende und flexible Vorlagen, doch Benutzer haben hin und wieder auf einige Limitierungen hingewiesen:

Die Vorlagen bieten grundlegende Checklisten, die nicht unterstützen, verschachtelte Schritte oder Unteraufgaben innerhalb der Checklisten zu enthalten

Keine native Zeiterfassung auf Aufgabe; für detaillierte Berichterstellung sind externe tools erforderlich

Aufgaben können nicht automatisch über Boards hinweg für Abhängigkeiten oder Querverweise verknüpft werden

Visuelle tabellenbasierte Layouts sind nicht flexibel genug für Kalender- oder Kanban-Ansichten auf Mobilgeräten

💡 Bonus: Probieren Sie KI-gestützte To-do-Liste-Apps aus, die erweiterte Features wie automatische Priorisierung von Aufgaben, intelligente Terminplanung, Eingabe in natürlicher Sprache und Aufgabenvorschläge basierend auf Ihren Gewohnheiten und Vorlieben bieten.

Alternative Monday.com-Vorlagen

Angesichts der zunehmenden Einschränkungen der Monday.com-Vorlagen wechseln viele Teams aktiv zu intelligenteren Alternativen zu Monday. ClickUp ist eine davon.

ClickUp ist eine Alles-App für die Arbeit, mit der Sie Aufgaben, Dokumente, Ziele, Chats und Workflows über eine einzige Oberfläche verwalten können. Sie bietet eine große Auswahl an kostenlosen, anpassbaren To-do-Liste-Vorlagen, die einfacher einzurichten und leichter zu skalieren sind.

Im Folgenden haben wir die besten ClickUp-Liste-Zu-erledigen-Vorlagen ausgewählt, die Sie sofort verwenden können.

1. ClickUp Basic Zu erledigen-Liste-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Bleiben Sie organisiert und erledigen Sie Ihre zu erledigenden Aufgaben mühelos mit der ClickUp Basic To-Do-Liste-Vorlage

Die ClickUp Basic To-Do-Listenvorlage ist eine Plug-and-Play-Vorlage für das Aufgabenmanagement, die auf Schnelligkeit und Einfachheit ausgelegt ist. Sie verfügt über voreingestellte Status wie „To-Do“ und „Abgeschlossen“ und ist sowohl in der Board- als auch in der Listenansicht verfügbar.

Dank ihrer vollständig anpassbaren Struktur eignet sie sich perfekt für alle, die schnelle Funktion mit minimalem Aufwand wünschen. Verwenden Sie diese Vorlage für:

Verwalten Sie Ihre Aktions-Elemente mit nur zwei Kern-Status für mehr Übersichtlichkeit

Passen Sie Ihre Workflow-Ansicht an, je nachdem, wie Sie gerne planen und Fortschritte visualisieren

Verwenden Sie einfache Filter, um ausstehende oder fertiggestellte Aufgaben ohne Ablenkungen hervorzuheben

✅ Ideal für: Berufseinsteiger, Administrator-Assistenten oder Einzel-Benutzer, die einen einfachen Aufgaben-Tracker ohne überladene Features suchen

🎥 Sehen Sie sich an: Wie erstellt man eine wöchentliche Liste zu erledigen in ClickUp?

2. ClickUp-Vorlage für tägliche To-do-Listen

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der ClickUp-Vorlage für tägliche To-do-Listen können Sie Aufgaben einfach aufschlüsseln und Ihre täglichen Aufgaben im Blick behalten

Die ClickUp-Vorlage für tägliche To-do-Listen wurde für Benutzer entwickelt, die eine strukturierte und dennoch flexible Möglichkeit suchen, jeden Tag bewusst zu planen. Sie vereinfacht Ihren Arbeitsablauf, indem sie Ihnen Platz bietet, um tägliche Aufgaben zu notieren, sie nach Priorität zu ordnen und Stunde für Stunde den Überblick zu behalten.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Verfolgen Sie Ihre täglichen Gewohnheiten und Routinen, um gutes Verhalten zu verstärken, und gruppieren Sie Ihre Aufgaben nach Priorität, Speicherort, Kategorie oder Phase

Verwalten Sie Notizen, SOPs oder unterstützende Materialien direkt in Ihrem täglichen Arbeitsablauf, verknüpft mit ClickUp Docs

Legen Sie Auslöser und Benachrichtigungen fest und verwenden Sie Checklisten, um mehrstufige Aktionen zu vereinfachen und besser auszuführen

✅ Ideal für: Fachleute, Freiberufler oder Personen, die ihre persönliche Produktivität steigern möchten, indem sie ihre tägliche Planung und Gewohnheiten organisieren und konsequent umsetzen

3. ClickUp-Kalender-Zu-erledigen-Liste-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre Aufgaben und verwalten Sie Ihre Arbeitszeiten effizient mit der Kalender-To-Do-Listen-Vorlage von ClickUp

Die ClickUp-Kalender-To-Do-Liste-Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen bei der Planung Ihrer wöchentlichen, zweiwöchentlichen oder monatlichen Arbeit zu helfen, wobei Sie die volle Kontrolle über Kategorien, Rollen und Prioritäten haben. Sie können zwischen mehreren benutzerdefinierten Ansichten wie Gantt-, Listenansicht oder Zeitplanansicht wechseln, um sie an Ihren Planungsstil anzupassen.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Senden Sie das Formular „Meeting Request“ (Besprechungsanfrage), um ein Meeting mit einem Kollegen oder Teammitglied vorzuschlagen, einschließlich des Zwecks, der Teilnehmer, ihrer Rollen und der Dringlichkeit der Unterhaltung

Zeigen Sie in der Ansicht „Nach Rolle“ alle Ihre geplanten Meetings für den Monat im Kalender an, der nach den Rollen der einzelnen Teilnehmer in Farbe gekennzeichnet ist. So können Sie Ihre monatlichen Termine leicht überprüfen und die Rolle jeder Person direkt auf der Karte schnell erkennen

✅ Ideal für: Fachleute und Freiberufler, die einen vollen Terminkalender mit mehreren Projekten, Terminen und Meeting-Commitments verwalten müssen

4. ClickUp-Vorlage für Arbeit-Zu-erledigen-To-do-Liste

Kostenlose Vorlage herunterladen Fassen Sie alle Ihre Arbeit-Aufgaben an einem Ort zusammen – mit der ClickUp-Zu-erledigen-Liste-Vorlage

Die ClickUp Work To-Do-Listen-Vorlage ist ein robustes All-in-One-Aufgabenmanagementsystem, mit dem Sie detaillierte Angaben wie Aufgabentyp, wichtige Notizen, Kontakt-E-Mail, Ressourcen und Häufigkeit hinzufügen können, um den Überblick über Ihre Aufgaben bei der Arbeit zu behalten.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Sehen Sie alle Ihre für die Woche geplanten Aufgaben in der Wochenkalender-Ansicht , um den Überblick zu behalten und freie Zeit in Ihrem Tagesablauf leicht zu erkennen.

Verwenden Sie die Monats-Kalender-Ansicht, um alle Ihre Aufgaben für den gesamten Monat anzuzeigen und so leicht zu erkennen, welche Tage noch frei und welche bereits ausgebucht sind.

✅ Ideal für: Teams und Fachleute, die mehrphasige Projekte oder den täglichen Betrieb verwalten und einen einheitlichen Raum benötigen, um ihre Arbeit zu organisieren, zu priorisieren und zu verfolgen.

💡 Profi-Tipp: Kombinieren Sie ClickUp Brain mit einer beliebigen To-do-Liste-Vorlage (z. B. „Basic“, „Daily“, „Kalender“ oder „Work Checklists“), um die Routineplanung zu automatisieren und Ihren Arbeitsbereich übersichtlich und aufgeräumt zu halten. Geben Sie Folgendes ein: „Verwandeln Sie das Ziel ‚E-Mail-Kampagne bis Freitag starten‘ in eine umsetzbare Liste mit Zeitschätzungen. “ Erstellen Sie mit ClickUp Brain eine umsetzbare Liste zum Zu erledigen mit Zeitschätzungen.

5. ClickUp-Aktivitätenliste-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Teilen Sie Ihr Projekt in umsetzbare Schritte auf und bewältigen Sie es mühelos mit der ClickUp-Aktivitätenliste-Vorlage.

Die ClickUp-Aktivitätenlisten-Vorlage bietet eine zentralisierte und strukturierte Lösung für die Verwaltung aller Aufgaben, von einfachen To-do-Listen bis hin zu detaillierten Sprint-Plänen und komplexen Projekt-Zeitleisten.

Benutzerdefinierte Felder wie Aufgabentyp, Dringlichkeit und Zeitleiste helfen Ihnen dabei, Aktivitäten in logische Gruppen zu organisieren, um eine bessere Sichtbarkeit und Kontrolle zu erhalten.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Verteilen Sie Verantwortlichkeiten effizient und verhindern Sie eine Überlastung Ihrer Ressourcen mit der Workload-Ansicht

Legen Sie Abhängigkeiten zwischen Unteraufgaben fest, um anzuzeigen, was vor oder nach einer bestimmten Aktivität geschehen muss.

✅ Ideal für: Kundenprojektmanager, Kundenbetreuer und Teamleiter, die mehrere Client-Projekte gleichzeitig bearbeiten

6. ClickUp-Vorlage für das Aufgabenmanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie mit der ClickUp-Aufgabe-Management-Vorlage den Überblick über jedes Detail, egal ob groß oder klein.

Die ClickUp-Aufgabe-Management-Vorlage ist eine leistungsstarke Lösung für Teams, die alle Aufgaben im Blick behalten möchten, egal wie groß oder klein sie sind. Aufgaben können in umsetzbare Kategorien wie Ideen, Aktionspunkte und Rückstände gruppiert werden.

Passen Sie das Setup an Ihren bevorzugten Stil an, egal ob Sie Ihre Woche visualisieren, Aufgaben entsprechend der Kapazität des Teams delegieren oder nach Dringlichkeit verwalten möchten.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Sortieren Sie Aufgaben nach Priorität (dringend, hoch, normal, niedrig) oder gruppieren Sie sie nach Abteilungen, um vollständige Sichtbarkeit und Verantwortlichkeit zu gewährleisten.

Wechseln Sie zur Board-Ansicht , um Aufgaben als Karten in Spalten organisiert anzuzeigen und Mitarbeiter, Fälligkeitsdatum und Priorität hinzuzufügen.

Öffnen Sie die Kalender-Ansicht, um die Aufgaben Ihres Teams nach Tag, Woche oder Monat anzuzeigen, und klicken Sie auf ein Datum, um schnell eine neue Aufgabe mit Details wie Titel, Beschreibung, Priorität oder Mitarbeiter zu erstellen.

✅ Ideal für: Projektmanager, Teamleiter und Betriebskoordinatoren, die komplexe Aufgaben und Arbeitslasten über mehrere Teams hinweg verwalten.

7. ClickUp-Vorlage für Umzugs-Checkliste

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Ihren Umzug mit Zuversicht mithilfe der ClickUp-Umzugs-Checkliste-Vorlage.

Die ClickUp-Umzugs-Checkliste hilft Ihnen dabei, Struktur und Ruhe in eine der chaotischsten Erfahrungen des Lebens zu bringen, nämlich den Umzug Ihres Zuhauses oder Büros. Mit klaren Aufgabenkategorien wie „Vor dem Umzug“ und „Umzugstag“ hilft sie Ihnen, sich im Voraus vorzubereiten und jede Phase methodisch anzugehen.

Dank der intelligenten Gruppierung und der vorgefertigten Checkliste können Sie sich besser auf Ihre Arbeit konzentrieren, anstatt sich zu stressen.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Weisen Sie Teammitgliedern oder Familienmitgliedern mithilfe benutzerdefinierter Felder für zugewiesene Personen Aufgaben zu, damit jeder weiß, wer was zu tun hat.

Verwenden Sie den Kommentarbereich, um Umzugstermine, Packtipps oder besondere Anweisungen direkt in der Aufgabe zu notieren.

Nutzen Sie die integrierten Fortschrittsbalken und Listenansichten, um sofort zu sehen, was bereits erledigt ist und was noch aussteht.

✅ Ideal für: Hausbesitzer, Büroleiter und Umzugskoordinatoren, die einen Schritt-für-Schritt-Plan für die reibungslose Verwaltung und Durchführung von Umzügen wünschen

👀 Wussten Sie schon? Der durchschnittliche Amerikaner zieht im Laufe seines Lebens etwa 11,7 Mal um.

8. ClickUp-Vorlage für Bucket-Listen

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie jeden Traum in ein Ziel – mit einem durchdachten Plan mithilfe der ClickUp-Bucket-List-Vorlage

Die ClickUp-Bucket-List-Vorlage ist Ihr unverzichtbares Tool, um Ihre Bucket-List-Träume in umsetzbare Ziele zu verwandeln. Mit ihr können Sie alles von exotischen Reisen bis hin zu einmaligen Erlebnissen mithilfe visueller Elemente wie farbcodierten Kategorien und benutzerdefinierten Feldern als Karte planen.

Es enthält drei Listen: Orte zum Erkunden, Speisen zum Probieren und Aktivitäten. Auf Ordner-Ebene können Sie alle Ihre Einträge nach Listen sortiert in der Ansicht präsentieren, sodass Sie alles an einem Ort leicht nachverfolgen können.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Wechseln Sie zur Board-Ansicht , um Ihre Einträge mit den angehängten Fotos als Titelbilder anzuzeigen – perfekt für einen visuellen Inspirationsschub

Verwenden Sie die Ansicht „Nach Personen“ , um Aktivitäten zu kategorisieren, die Sie alleine oder mit Ihrem Partner, Freunden oder Ihrer Familie zu erledigen möchten, und verwenden Sie die Ansicht „Nach Kontinent“ , um sie nach Ort zu kategorisieren

Verwenden Sie Unterkategorien wie „Reisen“, „Natur“ oder „Nur zum Spaß“, um jede Aufgabe in einen Kontext zu setzen

✅ Ideal für: Alle, die Struktur, Zusammenarbeit und etwas Spannung in die Planung ihrer Bucket List bringen möchten

9. ClickUp-Vorlage für Aufgabenlisten für Klassenarbeiten

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie den Fortschritt Ihrer Schüler und deren Aufgaben ganz einfach mit der Klassenaufgabe-Vorlage von ClickUp

Die ClickUp-Zu-erledigen-Listen-Vorlage für Klassenaufgaben ist das ultimative akademische Planungstool für Lehrer und Professoren, die mehrere Klassen, Aufgaben und Benotungszyklen verwalten müssen. Nutzen Sie tools wie Zeiterfassung, Abhängigkeiten und E-Mail-Integration, um jeden Schritt von der Unterrichtsplanung über die Aufgabenplanung bis hin zur Benotung von Aufgaben zu optimieren.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Schalten Sie zwischen Ansichten wie „Prüfungen“, „Arbeiten“ und „Liste“ um, um Aufgaben in Formaten zu visualisieren, die Ihrem Unterrichtsstil entsprechen

Überwachen Sie jede Aufgabe von „Nicht begonnen“ bis „Abgeschlossen“, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird

Kategorisieren Sie Aufgaben nach Typ, z. B. „Behandelte Themen“ oder „Aufgabenbewertung“, um Aufgaben schnell zu sortieren und zu priorisieren

✅ Ideal für: Lehrer, akademische Koordinatoren und Professoren, die Aufgabenabläufe, Benotungen und den Fortschritt von Schülern und Studenten für mehrere Klassen verwalten

10. ClickUp-Vorlage „Getting Things Done“

Kostenlose Vorlage herunterladen Erledigen Sie Ihre täglichen Aufgaben mit weniger Stress – mit der Getting Things Done-Vorlage von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage „Getting Things Done“ setzt David Allens GTD-Produktivitätsmethode mit einem gut strukturierten Arbeitsbereich um, der Ihnen hilft, Aufgaben übersichtlich zu sammeln, zu verarbeiten, zu organisieren und auszuführen.

Mit maßgeschneiderten Ansichten, aktionsbasierten Status und vordefinierten Kategorien wie „Nächste Aktionen“, „Warten auf“ oder „Irgendwann/Vielleicht“ können Sie dringende Aufgaben priorisieren und nicht dringende Ideen zurückstellen, ohne sie aus den Augen zu verlieren.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Fügen Sie die Tags „Kontext“, „Aufwand“ und „Blockiert“ hinzu, um Klarheit über den Zeitaufwand, aktuelle Hindernisse oder den Schwerpunktbereich zu schaffen

Verschieben Sie Aufgaben automatisch aus dem „Posteingang“ in „Geplant“, sobald ein Fälligkeitsdatum hinzugefügt wurde, oder passen Sie die Ansichten basierend auf dem ausgewählten Kontext oder der Priorität an

Greifen Sie direkt im Arbeitsbereich auf integrierte SOPs, Meeting-Notizen und Dokumente zum Freigeben von Ideen zu, um die Zusammenarbeit im Team zu vereinfachen

✅ Ideal für: Fachleute, Produktivität-Enthusiasten und GTD-Anhänger, die ein strukturiertes, wiederholbares System wünschen, um Aufgaben, Committments und Ziele in allen Lebensbereichen im Griff zu behalten

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die Hierarchie von ClickUp, um die GTD-Methode zu meistern. Unterteilen Sie Aufgaben in Listen, gruppieren Sie diese Listen in Ordnern und organisieren Sie Ordner unter Spaces. Diese Struktur hilft Ihnen beim Sortieren, Priorisieren und Ergreifen von Maßnahmen, ohne sich überfordert zu fühlen

11. ClickUp-Vorlage für die To-do-Liste zur Renovierung Ihres Zuhauses

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der ClickUp-To-do-Listenvorlage für Renovierungsarbeiten können Sie Ihre Renovierungsprojekte stressfrei und planmäßig durchführen

Ob Sie nun einen einzelnen Raum umgestalten oder eine komplette Renovierung Ihres Hauses planen, die ClickUp-To-Do-Listenvorlage für Hausrenovierungen hilft Ihnen bei allem, von der Budgetierung und Zeitplanung bis hin zur Verfolgung der Arbeiten des Bauunternehmers und des Abschlusstatschs der Aufgaben. Die Board-Ansicht hilft Ihnen, den Projektfortschritt und die Prioritätsstufen zu visualisieren, während die Zeitleiste einen reibungslosen Ablauf der Aufgaben im Zeitverlauf ermöglicht.

Sie haben auch die Möglichkeit, ein benutzerdefiniertes Renovierungsbudget zu erstellen und zu überwachen, damit Sie Ihre Finanzen und Ihr Aufgabenmanagement im Griff haben.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Verwenden Sie spezielle Felder, um die Ausgaben für jede Aufgabe zu protokollieren und zu überwachen, und sorgen Sie so für eine genaue Budgetierung und Sichtbarkeit der Ausgaben

Gruppieren und organisieren Sie Aufgaben nach verschiedenen Bereichen des Hauses, wie Küche, Kinderzimmer oder Badezimmer, um parallele Arbeit effizient zu verwalten

Fügen Sie Unteraufgaben oder Notizen für Details wie Anweisungen für Auftragnehmer oder Materialverfügbarkeit hinzu, ohne Ihre Hauptaufgaben-Liste zu überladen

✅ Ideal für: Hausbesitzer, Innenarchitekten oder Projektmanager, die Renovierungsprojekte vereinfachen und optimieren möchten, indem sie Kosten, Zeitleiste und Aufgaben klar strukturieren

📚 Lesen Sie auch: kostenlose Asana-Liste-Zu-Erledigen-Vorlagen zum Organisieren von Aufgaben

12. ClickUp Digitale Produkt-Zu-erledigen-Liste-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ihre Aufgaben für digitale Produkte in einem übersichtlichen Dokument-Format mit der ClickUp-Liste-Zu-Erledigen-Vorlage für digitale Produkte

Die ClickUp-To-Do-Liste-Vorlage für digitale Produkte vereinfacht den gesamten Lebenszyklus Ihres digitalen Produkts, vom Brainstorming über das Design bis hin zur Verpackung und Aktion.

Anstatt unzusammenhängende Tools oder Haftnotizen zu verwalten, organisiert diese Vorlage alles in einem gemeinsam nutzbaren Dokument-Format und kann je nach Ihrem Kenntnisstand und der Art Ihres Projekts benutzerdefiniert angepasst werden

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Planen Sie je nach Produkttyp verschiedene Assets wie Arbeitsmappen, Arbeitsblätter, Mockups oder Präsentationen

Verfolgen Sie alle kreativen Aufgaben, einschließlich Social-Media-Inhalten pro Plattform, Opt-ins und E-Mail-Assets

Verwenden Sie Kontrollkästchen für Aufgaben wie die Erstellung von Lead-Magneten und Produktanleitungen, um Ihren Trichter vorzubereiten

✅ Ideal für: Ersteller, Kursentwickler oder Coaches, die eine strukturierte Checkliste wünschen, um digitale Produkte mühelos auf den Markt zu bringen und zu bewerben

👀 Wussten Sie schon? Experten empfehlen drei separate To-do-Listen für Erwachsene mit ADHS: Eine kurze tägliche Liste (3–5 wichtigste Aufgaben)

Eine langfristige Liste für größere Projekte und

Eine Routine-Liste für tägliche Gewohnheiten wie Medikamente oder Mahlzeiten

13. ClickUp-Vorlage für eine Liste zum Zu erledigen der Partyplanung

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie jedes Detail Ihres Ereignisses ganz einfach mit der Partyplanungs-Vorlage von ClickUp

Die ClickUp-To-do-Listenvorlage für die Partyplanung erleichtert die Koordination von Partys, indem sie Ihre Veranstaltungsaufgaben in drei Hauptphasen organisiert: Vorbereitung, Veranstaltungstag und Abschluss der Veranstaltung.

Die Vorlagen enthalten vorgefertigte Listen für Event-Marketing, Registrierung, kreatives Design und Abschlussaufgaben, die Sie alle benutzerdefiniert oder erweitern können. Sie können auch separate Zeitleiste für jedes Ereignis festlegen (z. B. eine Verlobungsfeier von 17 bis 22 Uhr oder ein Probeessen von 18 bis 21 Uhr), um Terminkonflikte zu vermeiden.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Verwenden Sie visuelle Indikatoren und Unteraufgaben, um laufende Aufgaben zu verwalten und alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten

Verwalten Sie alles von Veranstaltungsort und Catering bis hin zu den letzten Zahlungen mit vorgefertigten Abschnitten für jeden Aspekt des Ereignisses

Verfolgen Sie Ihre Ausgaben nach Ereignissen, um übermäßige Ausgaben zu vermeiden

✅ Ideal für: Die Organisation von Ereignissen wie Verlobungsfeiern, Teamfeiern oder Erreichung von Meilensteinen, die eine strukturierte Planung und Koordination über mehrere Phasen hinweg erfordern

📚 Lesen Sie auch: Ästhetische Ideen für To-do-Listen zur Steigerung der Produktivität

14. ClickUp-Vorlage für eine Liste zu erledigen zur Selbstfürsorge

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ihre Aktivitäten, um sich auf die wichtigsten Aspekte Ihres Lebens zu konzentrieren – mit der Vorlage „Selbstfürsorgeplan“ von ClickUp

Wenn Sie eine strukturierte Selbstfürsorge-Routine aufbauen möchten, die Ihren Geist, Körper und Ihre Seele stärkt, ist die ClickUp-Zu-Erledigen-Liste-Vorlage für Selbstfürsorge genau das Richtige für Sie.

Diese durchdachte Vorlage hilft Ihnen dabei, Aufgaben nach Wellness-Typen zu kategorisieren, Selbstfürsorge-Kategorien zuzuweisen und Ihren Fortschritt anhand von sechs Status-Beschreibungen wie „Auf Kurs“, „Nicht auf Kurs“ und „Überwältigend“ zu verfolgen

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Gruppieren Sie Ihre Aufgaben unter „Geist“, „Körper“ oder „Seele“ und klassifizieren Sie sie weiter nach Aktivitätstyp, z. B. „Bildschirmzeit“, „Schönheit“, „Gesundheit“ oder „Hobby“

Verwenden Sie die Spalten „Referenz“ und „Notiz“, um Erinnerungen, Best Practices oder motivierende Hinweise, die mit jeder Aktivität verknüpft sind, als Anhang hinzuzufügen

Erkennen Sie sofort, welcher Aspekt Ihres Wohlbefindens Aufmerksamkeit erfordert, dank eines farbigen, übersichtlichen Layouts

✅ Ideal für: Personen, die eine konsistente und personalisierte Selbstfürsorge-Routine mit klar definierten Zielen und Nachverfolgung des Fortschritts aufbauen möchten

📚 Lesen Sie auch: So verwenden Sie ClickUp zur Ziel-Einstellung und Nachverfolgung

15. ClickUp-Vorlage für Qualitätskontroll-Checkliste

Kostenlose Vorlage herunterladen Stellen Sie sicher, dass Ihre Produkte und Prozesse den Anforderungen entsprechen – mit der Vorlage für Qualitätskontroll-Checklisten von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für die Mengensteuerungs-Checkliste ist ein speziell entwickelter Arbeitsbereich, der sicherstellt, dass jedes Produkt oder jeder Prozess vor der Freigabe den höchsten Standards entspricht.

Mit vordefinierten Feldern für Statusaktualisierungen, Kategorisierungen und Anmerkungen hilft es Teams dabei, die Einhaltung aller Qualitätsstandards sicherzustellen, egal ob es sich um kritische Produktionsprüfungen oder kleinere Korrekturen handelt.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Kategorisieren Sie jede Aufgabe als geringfügig, wichtig oder kritisch, um den Fokus des Teams und Eskalationswege zu steuern, und verwenden Sie benutzerdefinierte Status wie „Neue Genehmigung“, „Ausstehend“ oder „Genehmigt“, um die Entscheidungsfindung zu optimieren

Verwenden Sie Automatisierung ohne Programmieraufwand, um Aktualisierungen basierend auf dem Abschließen von Aufgaben oder Feedback als Auslöser auszulösen und so Prozesse reibungsloser zu gestalten

Protokollieren Sie Bemerkungen, Ergebnisse und Testverfahren in speziellen Benutzerdefinierten Feldern, um eine vollständige Dokumentation und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten

✅ Ideal für: QA-Teams und Betriebsleiter, die ein robustes System benötigen, um die Einhaltung der Qualitätsstandards in jeder Phase des Produktlebenszyklus sicherzustellen

16. ClickUp SEO-Checkliste-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Erkennen und beheben Sie Lücken in Ihrer SEO-Strategie mit der ClickUp SEO-Checkliste-Vorlage

Die ClickUp-SEO-Checkliste-Vorlage bietet eine strukturierte und übersichtliche Übersicht über Ihre gesamte SEO-Strategie. Sie hilft Ihnen dabei, komplexe Aufgaben in überschaubare Schritte auf mehreren Seiten aufzuteilen, z. B. Produktlisten, Blogs und Kontaktformulare.

Von der Verwaltung der On-Seite-SEO über die Behebung defekter Links bis hin zur Überwachung der Metadatenqualität bietet es flexible Kategorisierung und visuelle Nachverfolgung, die sich an Ihren Workflow anpassen lässt.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Erstellen Sie Checkliste-Spalten für bestimmte SEO-Seite-Typen wie Startseite, FAQ, Produktseiten und mehr, um eine gezielte Optimierung zu erreichen

Wechseln Sie zwischen der Teamkapazitätsansicht und der SEO-Checkliste, um die Workload Ihres Teams zu bewerten und Prozesslücken zu erkennen

Geben Sie Metadatentypen, Wichtigkeitsstufen und Schweregrade ein, um die Priorität von Aufgaben zu bewerten und die SEO-Konformität sicherzustellen

✅ Ideal für: SEO-Experten und Marketingteams, die nach einem zentralen, geeigneten tool suchen, um On-Page- und technische SEO-Aufgabe effizient zu verwalten

📌 Bonus: Möchten Sie Ihren SEO-Workflow optimieren? Verwenden Sie die Vorlage mit diesen intelligenten Strategien: Weisen Sie Ihrem Team Keyword-Recherchen, Aktualisierungen des Inhalts und Backlink-Audits mit klaren Prioritäten zu und führen Sie die Nachverfolgung von On-Page- und Off-Page-SEO-Aufgaben an einem Ort durch

Legen Sie Fälligkeitstermine und Abhängigkeiten fest, um technische Korrekturen und Algorithmus-Updates zur Nachverfolgung zu erfassen

Verwenden Sie ClickUp-Dashboards , um die SEO-Leistung, die Umsetzung von Keywords und die Auswirkungen auf den Traffic zu überwachen

Kombinieren Sie es mit ClickUp Brain , um Meta-Tags und Blog-Gliederungen automatisch zu generieren oder SEO-Lücken in Ihren Inhalten zu finden

17. ClickUp-Vorlage für Einstellungs-Checkliste

Kostenlose Vorlage herunterladen Optimieren Sie Ihren Einstellungsprozess und integrieren Sie neue Team-Mitglieder mit der Vorlage für Einstellungs-Checklisten von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für die Einstellungs-Checkliste hilft Ihnen dabei, jeden Schritt Ihres Einstellungsprozesses zu optimieren. Sie enthält Checklisten für alle Schritte, von der Stellenausschreibung bis zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Die Einstellungsaufgaben werden in umsetzbare Phasen wie Suche, Vorauswahl, Vorstellungsgespräche und Dokumentation unterteilt.

Darüber hinaus zentralisiert es dank integrierter Kommentarbereiche, Anhänge und Nachverfolgung der Status die Kommunikation und das Feedback.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Weisen Sie Verantwortlichkeiten zu, verfolgen Sie den Fortschritt mit der ClickUp Gantt-Ansicht und halten Sie alle mit Status-Updates in Echtzeit in Synchronisierung

Fügen Sie Lebensläufe als Anhang bei, fügen Sie Feedback zu Vorstellungsgesprächen hinzu und verwalten Sie alle Bewerberdaten in einer zentralen Ansicht

Verwenden Sie Beschreibungen wie „Hoch“, „Mittel“ und „Niedrig“, um sich auf zeitkritische Rollen und wichtige Elemente zu konzentrieren

✅ Ideal für: HR-Teams, Personalvermittler und Personalverantwortliche, die den Bewerber-Workflow effizient verwalten und einen strukturierten, fehlerfreien Einstellungsprozess sicherstellen möchten

👀 Wussten Sie schon? Eine weltweite Umfrage unter mehr als 40.000 Unternehmen in 42 Ländern ergab, dass 74 % der Arbeitgeber Schwierigkeiten haben, qualifizierte Fachkräfte zu finden. Eine einfache Checkliste für die Personalbeschaffung kann hier für Struktur sorgen. Sie hilft Ihnen dabei: Standardisieren Sie Ihre Prozesse , um versäumte Schritte oder übereilte Entscheidungen zu vermeiden

Beschleunigen Sie die Personalbeschaffung , indem Sie alle Beteiligten auf dem gleichen Stand halten

Sorgen Sie für eine bessere Kandidatenerfahrung, indem Sie für zeitnahe Kommunikation und klare Anforderungen an die Rolle sorgen

18. ClickUp-Projekt-Checkliste-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Halten Sie die Projekt-Aufgaben Ihres Teams mit der ClickUp-Projekt-Checkliste-Vorlage organisiert und auf Kurs

Die ClickUp-Projekt-Checkliste-Vorlage sorgt mit einem checkliste-orientierten Ansatz selbst bei den chaotischsten Projekten für Reihenfolge und Sichtbarkeit.

Dank detaillierter Listenansichten, Fortschrittsbalken und Genehmigungsphasen erhalten Sie einen klaren Überblick über den aktuellen Stand und die nächsten Schritte. Die Vorlage unterstützt außerdem eine umfassende, benutzerdefinierte Anpassung, beispielsweise mit Abhängigkeiten, Prioritäts-Tags und Zeiterfassung, damit Sie Ressourcen und Arbeitsabläufe effektiv verwalten können.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Unterscheiden Sie ganz einfach zwischen wichtigen und weniger wichtigen Aufgaben, damit Ihr Team weiß, worauf es sich zuerst konzentrieren muss

Verhindern Sie vorzeitige Starts, indem Sie die Aufgaben-Beziehungen als Einstellungen festlegen, die die richtige Reihenfolge der Ausführung sicherstellen

Nutzen Sie Zeiterfassung und editierbare Fristen, um die Ressourcennutzung zu optimieren und die Agilität Ihrer Projekte zu verbessern

Überwachen Sie die Fertigstellung von Aufgaben, Engpässe und die Workload mit visuellen ClickUp-Dashboards, die alles zusammenführen

✅ Ideal für: Teams und Projektmanager, die eine einfache, aber leistungsstarke Möglichkeit benötigen, Projekte abteilungsübergreifend effizient durchzuführen, zu verfolgen und abzuschließen

19. ClickUp-Vorlage für Urlaubs-Checkliste

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der ClickUp-Checkliste wird die Urlaubsplanung einfacher und übersichtlicher

Die ClickUp-Vorlage für Urlaubschecklisten ist Ihr jederzeit verfügbarer Planungsassistent für Reisen, egal ob es sich um kurze Wochenendausflüge oder längere Urlaube handelt.

Die Vorlage hilft Ihnen dabei, alle Aufgaben vor der Reise an einem Ort zu sortieren, mit übersichtlichen Status-Elementen und Details wie Reisedaten, Begleitpersonen, Urlaubsart und Reisekategorie. Die Visualisierung dessen, was noch zu erledigen, zu packen oder zu kaufen ist, bringt die Reihenfolge in das Chaos beim Packen.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Kategorisieren Sie Elemente mithilfe des Feldes „Urlaubsreisen“, um alles unter Strand, Camping, Roadtrip oder einem beliebigen benutzerdefinierten Reisetyp zu gruppieren

Gruppieren Sie die Elemente nach Art (z. B. Kleidung, Toilettenartikel) und verfolgen Sie die Elementmenge mit dem Feld „Menge“, damit Sie nie zu wenig oder zu viel einpacken

Nutzen Sie das Feature „Kommentare zuweisen” von ClickUp , um Verpackungs- oder Vorbereitungsaufgaben unter den Mitgliedern der Gruppe zu verteilen und Fristen vor der Abreise festzulegen

✅ Ideal für: Reisende, die smarter packen und für verschiedene Arten von Reisen stressfrei organisiert bleiben möchten

20. ClickUp-Vorlage für die Checkliste zum Ruhestand

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie die Ausgaben für Ihre Bucket List und planen Sie wichtige Ziele für den Ruhestand mit der ClickUp-Vorlage für die Ruhestands-Checkliste

Die ClickUp-Vorlage für die Checkliste zur Pensionierung ist eine Lösung, die alle Aspekte der Altersvorsorge vereinfacht, sowohl in finanzieller als auch in persönlicher Hinsicht.

Mit speziellen Seiten für Finanzen und Aktivitäten im Ruhestand können Benutzer benutzerdefinierte finanzielle Ziele eingeben, Zeitleiste für den Ruhestand festlegen und alle Aufgaben und Dokumente organisieren.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Tragen Sie Ziele wie Renteneinkommen, Investitionen und Konto in übersichtliche Listenelemente ein

Fügen Sie Reisepläne, Hobbys und Aktivitäten nach der Karriere in einem speziellen Bereich hinzu, um Ihren idealen Lebensstil im Ruhestand zu visualisieren

Fügen Sie Links zu vertrauenswürdigen Ressourcen hinzu, die Ihren Plan vereinfachen

✅ Ideal für: Einzelpersonen oder Paare, die ihre finanziellen Ziele und Lebenspläne für den Ruhestand auf organisierte Weise in Karte festlegen möchten

Entrümpeln Sie Ihren Alltag mit einer kostenlosen ClickUp-Vorlage

Während Monday.com solide Liste-Zu-erledigen-Vorlagen bietet, geht ClickUp mit seiner Flexibilität, Tiefe, Benutzerfreundlichkeit und seinen erweiterten Funktionen noch einen Schritt weiter.

Mit Features wie Dashboard, benutzerdefinierten Ansichten, Zeiterfassung und sogar integrierter KI nimmt ClickUp Ihnen den Druck und bietet Ihnen eine intelligentere Möglichkeit, Ihre To-dos zu verwalten.

Wenn Sie nach einem Tool suchen, das mit Ihren Aufgaben (und Ihrem Leben) mitwächst, sind die To-do-Liste-Vorlagen von ClickUp wirklich kaum zu übertreffen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!