10 KI-Tools für die Entscheidungsfindung zur effizienten Lösung von Problemen

Künstliche Intelligenz (KI) hat zur Entwicklung von Systemen beigetragen, die Dinge zu erledigen vermögen, die früher in das Reich der Science-Fiction gehörten. Die moderne KI ist zwar nicht so bewusstseinsstark wie Skynet aus The Terminator, aber sie ermöglicht es uns, Aufgaben zu erledigen und Geschäftsabläufe zu rationalisieren.

Trotz dieser bedeutenden Entwicklungen fragen sich viele Benutzer, ob KI-Systeme die menschliche Intelligenz und Urteilskraft bei kritischen Entscheidungen ersetzen können. Zwar kann (noch) nichts die menschliche Weisheit ersetzen, aber Sie können definitiv KI-Tools für die Entscheidungsfindung, um schneller Lösungen zu finden!

Wenn der Mangel an Ideen eher ein Fluch als eine gesunde Herausforderung ist, nutzen kluge Teams diese KI-Tools, um Datentrends zu erforschen und fundierte Entscheidungen in verschiedenen Szenarien zu treffen.

In diesem Leitfaden haben wir die 10 besten KI-Tools zusammengestellt, die den menschlichen Verstand ergänzen und dazu beitragen, die Art und Weise, wie wir Geschäftsentscheidungen treffen, zu verändern! 🤖

Was ist ein KI-Tool zur Entscheidungsfindung?

Ein KI-Tool für die Entscheidungsfindung bezieht sich auf jede Software, die Algorithmen auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz verwendet, um Aufgaben im Bereich des Lernens, der Analyse und des Verständnisses von aggregierten Daten sowie der Problemlösung abzuschließen. Aufgrund des analytischen Charakters dieser Aktivitäten können Sie von entscheidungsorientierten KI-Systemen erwarten, dass sie:

Eine Programmierung haben, die die Funktionen des menschlichen Gehirns bis zu einem gewissen Grad nachahmt

Aus Daten lernen und durch maschinelles Lernen Prognosemodelle entwickeln

Daten rationalisieren und analysieren und die gewünschten Maßnahmen ergreifen

Diese Tools können Unternehmen dabei helfen, wertvolle Erkenntnisse über das Verbraucherverhalten und die erwartete Nachfrage zu gewinnen - insbesondere für das Datenmanagement. Was ist so toll an solchen Erkenntnissen, werden Sie sich fragen? Ein Wort: Muster.

KI ist zwar nicht so kreativ wie der Mensch, aber sie kann Muster erkennen, die uns bei maschinellen Lernverfahren normalerweise entgehen. Durch das Sammeln von Trends und Analysen für große Datensätze erhalten Sie ein besseres Verständnis für das jeweilige Problem, was letztendlich die Qualität Ihrer Entscheidungen verbessert.

Instanz, wenn ein analytisches KI-Tool nahelegt, dass immer mehr Verbraucher ein bestimmtes Produkt kaufen, können Sie zwei wichtige Schritte unternehmen: die Produktion erhöhen, um die prognostizierte Nachfrage zu befriedigen oder auf die Popularität des Produkts setzen, um es auf den globalen Märkten einzuführen. 🌍

Worauf sollten Sie bei einem KI-Tool für die Entscheidungsfindung achten?

Bei der Auswahl eines KI-Tools zur Unterstützung von Geschäftsentscheidungen sollten Sie auf einige Eigenschaften achten:

Kapazität für die Datenanalyse: Da es bei der KI-gestützten Entscheidungsfindung um Dateneinblicke geht, müssen Sie ein Tool finden, das mit den Daten kompatibel ist, die Sie analysieren müssen Bewertungsgenauigkeit: Alle KI-Systeme neigen zu Fehlern, aber gut geschulte Tools haben in der Regel solide Genauigkeitsraten, die zu besseren Metriken underfolgreiche Entscheidungen zu treffen3. Fehlererkennung: Damit kann man nichts falsch machen. Finden Sie ein Tool, das Fehler in Ihren Arbeitsabläufen aufspürt, um Fehltritte im Projekt zu vermeiden Datenschutz: Sicherstellen, dass das System die Datenschutzbestimmungen und Sicherheitsstandards einhält Generative Fähigkeiten: Suchen Sie nach KI-Tools, die Sie bei der Erstellung von Berichten oder Inhalten (z. B. Fallstudien) unterstützen, um analytische Übungen zu erleichtern Flexibilität: Versuchen Sie, ein Tool zu finden, das von allen Mitarbeitern des Unternehmens genutzt werden kann, nicht nur von den IT-Mitarbeitern. Sie sollten auch prüfen, ob die von Ihnen gewählte KI-Software für bestimmte Teams geeignet ist, wie z. Bsoftware-Entwicklung oderkundenbetreuung 🎧

Auf der Grundlage der oben genannten Faktoren haben wir eine Liste der 10 funktionellsten KI-Tools für die Entscheidungsfindung zusammengestellt. Sie können bei einem oder mehreren Schritten der Problemlösung helfen, z. B. bei der Datenerfassung, -verarbeitung, -optimierung und -vorhersage. Schauen Sie sich die einzelnen Bewertungen an, um weitere Informationen zu erhalten! 🌈

Kreativität entfachen, Vorlagen erstellen oder Texte blitzschnell generieren - mit dem besten Brainstorming-Partner der Welt

Wenn Sie auf der Suche nach einer Komplettlösung zur Verbesserung Ihrer Entscheidungsprozesse sind - lernen Sie ClickUp kennen! 🥰

Die Plattform dient als zentraler hub für alle Ihre Arbeiten, egal ob es sich um projektmanagement oder agile Planung . Aber heute werden wir Folgendes besprechen ClickUp AI ist ein nativer KI-Assistent, der Geschäften hilft, Projektdaten auszuwerten und intelligentere Entscheidungen zu treffen.

Angenommen, Sie müssen Ideen für ein neues Projekt recherchieren und brainstormen marketing-Kampagne . Alles, was Sie dazu erledigen müssen, ist:

Starten Sie ClickUp AI von Ihrer Symbolleiste oder Ihrem Befehls-Center Erforschen Sie 100+ rollenspezifische, forschungsgestützte Prompts Wählen Sie einen Prompt aus oder benutzerdefinieren Sie ihn entsprechend Ihrer Rolle und Absicht

Sie müssen eine Fallstudie oder einen Artikel schreiben? Mit ClickUp's Schreiben mit KI feature können Sie Berichte, Inhalte und ganze Blogs in Sekundenschnelle verfassen lassen. Die Ausgabe ist in der Regel konsistent, da ClickUp AI hochgradig trainiert ist!

Die KI-Funktionen von ClickUp erleichtern Marketing Teams die schnelle Erstellung wichtiger Dokumente wie einer Fallstudie

Sie können den KI-Assistenten auch nutzen, um perfekt formatierte E-Mails, Produktbeschreibungen und andere alltägliche Elemente zu schreiben und so Zeit zu sparen.

ClickUp KI ist hervorragend im Analysieren und Erkennen von Fehlern in Daten. Sie hat ein Auge fürs Detail und kann alles finden, was im Inhalt nicht stimmt, einschließlich Grammatik, Flow und Tonfall. Wenn Sie keine Zeit haben, sich in lange Dokumente zu vertiefen, bevor Sie eine Entscheidung treffen, kann das KI-Tool dies tun:

Zusammenfassen von schriftlichen Inhalten, Aufgabenbeschreibungen und Kommentaren

Handlungselemente aus den analysierten Daten extrahieren

testen Sie unbedingt die Übersetzungsfunktion der KI!

Sie sind sich nicht sicher, was das bedeutet? Nun, lassen Sie ClickUp AI's Übersetzungsfähigkeit schafft das! Sie kann mehr als 10 Sprachen ins Englische konvertieren und hilft Ihnen dabei, Daten aus der ganzen Welt für weitreichende Entscheidungen zu erkunden!

Für Entscheidungen, die Ihnen Angst einjagen, versuchen Sie ClickUp's Entscheidungsfindungsrahmen um konkurrierende Wahlmöglichkeiten objektiv zu analysieren.

Nutzen Sie einen konsistenten und einheitlichen Prozess zur Entscheidungsfindung mit der ClickUp Decision Making Framework Document Template

ClickUp beste Features

ClickUp Beschränkungen

Es braucht Zeit, alle KI-Features zu erforschen - aber die einfach zu erlernenden Ressourcen von ClickUp können dabei helfen

Mobile Apps verfügen möglicherweise nicht über durchgängige KI-Funktionen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace Mitglied/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.100+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Athenische KI (ehemals AskEdith)

Über: Athenische KI Teams, die ständig mit Diagrammen und Metriken arbeiten, werden dieses Tool lieben! Athenic AI, ehemals AskEdith, ist ein auf Unternehmen ausgerichtetes Tool, das Selbstbedienungs-Datenanalysen bietet.

Sein Hauptziel ist einfach: Teams dabei zu helfen, sich mehr auf die eigentlichen Daten zu konzentrieren, anstatt Zeit mit der erstellen von Tabellenkalkulationen und Tabellen. Sie können Daten sowohl für Produkte als auch für den aktuellen Markt Ihrer Branche abrufen.

Sie können Ihr Dashboard benutzerdefiniert gestalten und mehrere Datendiagramme an einer Stelle hinzufügen. Mit der Kohortenbindungsanalyse können Sie die funktionale Abhängigkeiten in Produktdatensätzen mit Heat Maps. Mit diesem Tool können Sie nicht nur Marketing- und Produktdaten analysieren, sondern auch ERP-Berichte (Enterprise Resource Planning) erstellen. Mit diesem Feature können Sie Teammitgliedern gleichzeitig relevante Unternehmensdaten zur Verfügung stellen, sodass sie einfach Abfragen eingeben können, um Antworten zu erhalten.❓

Athenic KI beste Features

Intuitiver Datenanalysedienst

Vereint mehrere Diagramme auf einem einzigen Dashboard

Analyse der Kohortenbindung mit Heat Maps

ERP-Berichterstellung

Athenic KI Limits

Kann gelegentlich langsamer arbeiten

Höhere grafische Features könnten verbessert werden

Preise für Athenic KI

Starter : $10/Monat pro Platz

: $10/Monat pro Platz Pro : $60/Monat pro Platz

: $60/Monat pro Platz Enterprise: Benutzerdefiniert

Athenic KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (Unter fünf Bewertungen)

3. Fußleiste

Über: Fußleiste Baseboard ist ein weiteres KI-Tool, das Datenvisualisierungsoptionen bietet, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Mithilfe der Verarbeitung natürlicher Sprache ermöglicht es Produkt- und Datenanalyse-Teams, Dashboards mit fesselnden Statistiken und Diagrammen zu erstellen.

Die Nutzung der Plattform ist einfach und erfordert keine Erfahrung im Bereich Code. Das vollständig anpassbare Dashboard macht die Erstellung von Diagrammen zu einem Kinderspiel! 🍃

Teilen Sie Dashboards mit Ihren Kollegen, um die zusammenarbeit im Team und gemeinsam die gleichen Metriken bewerten. Da dieses Tool gerade überarbeitet wird, können Sie nach seiner vollständigen Veröffentlichung mit weiteren Funktionen rechnen.

Baseboard beste Features

Hochwertige grafische Datendarstellung

Einfache Nutzung ohne Code-Kenntnisse

Anpassbare Berichterstellung

Ermöglicht das Freigeben des Dashboards

Begrenzungen der Grundleiste

Noch nicht für die öffentliche Nutzung verfügbar

Preise für Fußleisten

Noch keine Preise verfügbar

Baseboard Bewertungen und Rezensionen

Noch keine Bewertungen vorhanden

diese hier_ sehen Sie sich an */AI coding tools* _!**_

Über: KI Consulting Tools Bringen Sie Ihre Geschäftsanalysen mit KI Consulting Tools auf Vordermann. Mit der Leistung, die SWOT (Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen) pESTEL (Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie, Recht und Umwelt), lean Canvas und benutzer-Persona berichterstellung unterstützt das tool die Entscheidungsfindung mit hohem Einsatz.

In erster Linie gebaut als KI-Tool für HR und Marketing Teams kann die Plattform sowohl bei internen als auch bei externen Entscheidungen helfen. Sie nutzt Unternehmensbeschreibungen sowie Kunden- und Marktdaten, um eine SWOT-Analyse . Anhand derselben Beschreibungen können Sie eine PESTEL-Analyse erstellen, die die äußeren Faktoren aufzeigt, die sich auf Ihre aktuellen Geschäfte auswirken können.

Diese Plattform ist auch geeignet für agile Teams die Prognosen erstellen müssen arbeitskräfteplanung basierend auf internen Trends.

KI Beratung beste Features

Umfangreiche interne und externe Analysen

KI-unterstützte Berichterstellung

Unterstützt unbegrenzt viele Benutzer-Personas

KI Beratung Limits

Kein kostenloser Free-Plan

Limitierte Anzahl von Berichten

KI-Beratung Preise

Monatlich : $12.99/Monat

: $12.99/Monat Jährlich: $9.99/Monat

KI Consulting Bewertungen und Rezensionen

Noch keine Bewertungen vorhanden

5. Findly KI

Über: Findly KI Findly KI ist die ChatGPT der auf Datenanalyse basierenden Entscheidungsfindung. Erstellt für Analysten, Vertriebsmitarbeiter, Berater und remote-Teams bietet die Plattform eine benutzerfreundliche, chatbot-ähnliche Schnittstelle, bei der Sie einfach eine Eingabeaufforderung eintippen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.

Mit dem KI-Assistenten von Findly können Sie sich über E-Commerce-Trends informieren. Zum Beispiel können Sie herausfinden, welche Produkte am häufigsten bestellt/zurückgegeben wurden, um die Entscheidung für die Wiederauffüllung der Lagerbestände entsprechend zu treffen.

Für Einrichtungen des Gesundheitswesens verzichtet Findly auf Dashboards und bietet patienteninformationen in Echtzeit und den Status der medizinischen Versorgung in einem Frage-und-Antwort-Format.

Teams haben auch die Möglichkeit, die Plattform als datenvisualisierungstool und konvertieren Rohdaten in Tabellen und Diagramme. Mit der Slack-Integration können Sie den Prozess der Versendung von Datenberichten an bestimmte Kanäle automatisieren und die Beteiligten auf dem Laufenden halten.

Findly KI beste Features

Benutzerfreundliche Q&A-Schnittstelle

Mehrere Anwendungsfälle

Tools zur Datenvisualisierung

Praktische Google Analytics- und Slack-Integrationen

Unterstützt CSV-Exporte

Findly KI Limitierungen

Das Hinzufügen weiterer Integrationen wäre von Vorteil

Keine Preistransparenz

Findly KI Preise

Free

Gestaffelte Pläne beginnen bei 49 €/Monat

Findly KI Bewertungen und Rezensionen

Noch keine Bewertungen vorhanden

6. PlotGPT

Über: PlotGPT Hier ist etwas, das nicht nur von ChatGPT inspiriert ist, sondern von ihm angetrieben wird - PlotGPT ist ein Datenanalysator, der Ihnen hilft, ChatGPT- und Chat GPT Plus-Daten für jede Branche zu finden und zu benutzerdefinieren.

Solange Sie Eingabeaufforderungen für bekannte Märkte bereitstellen, erledigt PlotGPT seine Aufgabe hervorragend und liefert Ihnen genaue Ergebnisse. Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfähigkeit mit:

Interaktive plottenartige Datenmuster und Korrelationen

Tabellarische Einblicke

Infografiken

Ein einzigartiges Feature ist, dass Benutzer die Möglichkeit haben, Infografiken mit VEGA-Editoren zu entwerfen und zu bearbeiten. Wenn Sie andere Visualisierungsprogramme bevorzugen, stellt PlotGPT die ursprünglichen JSON-Daten für benutzerdefinierte Plots zur Verfügung.

Beachten Sie, dass dieses Produkt noch in den Kinderschuhen steckt, so dass Sie abwarten müssen, bis die Features und Preismodelle deutlicher herausgearbeitet sind. Nutzen Sie unsere Sammlung von ChatGPT Vorlagen für Eingabeaufforderungen um Ihre Interaktion mit diesem Tool zu verbessern.

PlotGPT beste Features

Nützlich für maßgeschneiderte Einblicke über Branchen hinweg

Bearbeitbare Infografiken

Testversion verfügbar

Informative tabellarische Berichte

PlotGPT Beschränkungen

Einblicke in weniger bekannte Branchendaten können unzuverlässig sein

Zahlungen werden nur über eine Kreditkarte akzeptiert

Preise für PlotGPT

Monatlich: €270/Monat (derzeit mit Rabatt €39/Monat)

PlotGPT Bewertungen und Rezensionen

Noch keine Bewertungen vorhanden

7. Hal9

Über: Hal9 Hal9 ist ein weiteres benutzerfreundliches KI-Tool für die Berichterstellung, das Abrufdaten für verschiedene Rollen liefert. Die Plattform bietet vorgefertigte Eingabeaufforderungen, die Marketing-, Vertriebs- und Logistikabteilungen dabei helfen, die benötigten Informationen innerhalb von Minuten zu visualisieren und datengesteuerte prozessverbesserung entscheidungen zwischen Teams.

Sobald Sie das gewünschte Ergebnis erhalten haben, können Sie weitere Eingabeaufforderungen für die visuelle Bearbeitung bereitstellen. Über verknüpfbare Links kann jeder in Ihrem Unternehmen auf die erstellten Diagramme und Grafiken zugreifen. Sie können Hal9 mit einer Datenbank vor Ort verbinden oder es mit CSV-Dateien verwenden.

Insgesamt handelt es sich um eine großartige, einsteigerfreundliche Plattform für diejenigen, die noch nicht so lange mit Daten und Brancheneinblicken spielen.

Hal9 beste Features

Abteilungsübergreifende Analytik mit generativer KI

Chat-fähige Interaktionen mit Datenbanken

Unterstützt Enterprise Cloud Infrastruktur

Teilbare Einblicke

Hal9 Limits

Benutzer können die endgültige Ausgabe möglicherweise nicht in den Formaten Python oder CSV speichern

Die kostenlose Version kann sehr begrenzte Features haben

Hal9 Preise

Free

Kontakt für Demo und Preise

Hal9 Bewertungen und Rezensionen

Kapitelra: 4.5/5 (Unter 10 Bewertungen)

8. Intellibase

Über: Intellibase Intellibase erleichtert die benutzerorientierte Entscheidungsfindung, indem es den Geschäften ermöglicht, die Anforderungen ihrer Kunden kennenzulernen. Anhand von Einblicken wie den am meisten gewünschten Anfragen und Problemen beim Support können Sie leicht entscheiden, an welchen Features Sie als nächstes arbeiten. Jeder Trend bei Kundenanfragen wird automatisch mit einem Tag versehen und dargestellt, sodass die Rohdaten nicht mehr gefiltert werden müssen. 🌝

Durch die Verwendung von Schlüsselwörtern für jeden Datentyp können Sie schnell Roadmaps erstellen, um die Produkte zu priorisieren, die Ihre Zielgruppe wirklich wünscht, und die kundenerfolg bewerten. Sie können zum Beispiel das Schlüsselwort "Integrationen" verwenden, um Anfragen nach bestimmten Integrationen zu untersuchen.

Außerdem können Sie Intellibase mit Tools wie Slack, HubSpot und Zendesk verbinden, um mit Clients zu kommunizieren und halten den Flow der Informationen aufrecht.

Intellibase beste Features

Bietet Trends zur Kundennachfrage

Auto-Tags für jeden Trend

Schlüsselwortsuche für spezifische Daten

Integration mit Plattformen wie Slack und Zendesk

Intellibase Einschränkungen

Abonnementpreise können für kleine Geschäfte zu hoch sein

Bietet nur kundenbezogene Analysen

Intellibase Preise

Starter : $860/Jahr

: $860/Jahr Pro : $4.300/Jahr

: $4.300/Jahr Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Intellibase Bewertungen und Rezensionen

Gartner: 4.2/5 (Unter 10 Bewertungen)

9. ChartAI

Über: ChartAI ChartAI ist eine gebrauchsfertige Software auf der Basis von GPT-4. Wie der Name schon sagt, ist es eher eine diagramming tool , konzentriert sich aber auf die Erstellung von Grafiken, die prozessbasierte Entscheidungen unterstützen. Verwenden Sie die Plattform zum Erstellen von:

Businesses können dieses tool nutzen, um zeit zu sparen bei der Erstellung von Visualisierungen und erhalten ein klares Verständnis für alle benötigten Daten. Von Marktprognosen bis hin zu Branchentrends: Solange GPT-4 das zu erledigen vermag, kann es auch ChartAI. 💪

Nachdem Sie ChartAI abonniert haben, erhalten Sie eine bestimmte Nummer von Guthaben oder Antworten, die Sie im Laufe des Monats nutzen können. Je höher Ihr Abonnement Plan, desto mehr Guthaben erhalten Sie.

ChartAI beste Features

Dient gleichzeitig als Diagrammerstellung undforschungsmanagement tool

Erzeugt visuelle Darstellungen auf der Grundlage einfacher Eingabeaufforderungen

Enthält verschiedene Diagrammvorlagen

Video-Lernprogramme

ChartAI Beschränkungen

Der kostenlose Plan erlaubt nur bis zu drei Guthaben

Die bereitgestellten Grafiken sind im Vergleich zu Konkurrenzprodukten möglicherweise zu einfach

ChartAI Preise

Hacker : $5/Monat

: $5/Monat Berater : $24/Monat mit 150 Guthaben

: $24/Monat mit 150 Guthaben Startup : $99/Monat mit 1.000 Guthaben

: $99/Monat mit 1.000 Guthaben Unternehmen: 900 $/Monat mit 10.000 Guthaben

ChartAI Bewertungen und Rezensionen

Noch keine Bewertungen vorhanden

10. Smarter Sales

Über: Smarter Verkauf Geschäfte, die ihr Geschäft verbessern wollen entscheidungsprozess in Bezug auf Kundenanrufe werden Smarter Sales sehr nützlich finden! 🤝

Smarter Sales liefert für jedes Kundenanrufprotokoll Feedback und Erkenntnisse, die Ihnen helfen, bessere Entscheidungen für Support-Initiativen zu treffen. Mithilfe der bereitgestellten Vorschläge können Manager verbesserungsbereiche identifizieren für Agenten und treffen datengestützte Coaching-Entscheidungen.

Für bessere optimierung des Workflows können Manager mit personalisierter KI chatten und maßgeschneiderte Diagramme zur Darstellung von Verkaufsgesprächsdaten erstellen. Darüber hinaus profitieren sie von automatisierten CRM-Dateneinträgen für mehr Effizienz.

Smarter Sales beste Features

KI-generiertes Feedback für jeden Anruf

Einblicke in die Leistung des Teams

Personalisierter KI-Chat

Integration mit Tools wie Google Meet und Zoom

Smarter Sales Grenzen

Relativ neues Produkt

Kann nur Daten für Kundensupport-Transkripte bereitstellen

Preise für Smarter Sales

Kontakt für Preisgestaltung

Smarter Sales Bewertungen und Rezensionen

Noch keine Bewertungen vorhanden

ClickUp unterstützt Sie bei der stabilen Entscheidungsfindung

Wie Sie sicher bemerkt haben, bieten viele Tools auf unserer Liste sofortige Analyse- und Datenvisualisierungsunterstützung zur Verbesserung der Entscheidungsfindung. Dennoch ist der Einsatz von KI bei der Entscheidungsfindung ein relativ neues Konzept, weshalb sich viele der vorgestellten Produkte noch in der Entwicklungsphase befinden.

Wenn Sie ein stabiles, bestbewertetes KI-Tool zur Erleichterung von Entscheidungen benötigen, versuchen Sie ClickUp . Es hilft Ihnen, nicht nur KI, sondern auch mehrere Projektmanagement-Tools und Vorlagen für alle Arten von Problemlösungen zu nutzen! 😻