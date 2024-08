10 hochwertige Lean-Canvas-Vorlagen für erfahrene Unternehmer

Herkömmliche Geschäftsplanunterlagen können sehr umfangreich sein und verstauben oft in einem Regal. Sie enthalten in der Regel seitenweise Informationen über strategische Ziele, operative Logistik und Marketingziele, die selten gelesen, geschweige denn aktualisiert werden.

Aus dem Bedarf an einem prägnanteren und leichter zu verdauenden Geschäftsplan entstand das Konzept des Lean Canvas. Entwickelt von Autor und Unternehmer Ash Maurya eine Lean-Canvas-Vorlage hilft dabei, eine superdestillierte Ansicht Ihres traditionellen Geschäftsmodells zu erstellen, die als produktiver Problemlösungs-Leitfaden dient.

Verabschieden Sie sich von langen, langweiligen Geschäftsplänen und begrüßen Sie ein einseitiges Dokument, das tatsächlich gelesen wird. 🥳

Die Erstellung eines funktionalen Lean-Canvas-Dokuments von Grund auf ist zeitaufwändig. Deshalb verlassen sich Top-Unternehmer auf Vorlagen, um ihre Vision effizient zu kommunizieren. In diesem Artikel stellen wir Ihnen 10 ausgefeilte Lean-Canvas-Vorlagen vor, die Ihnen helfen, ein lösungsorientiertes Geschäftsmodell zu erstellen!

Was ist eine Lean Canvas-Vorlage?

Eine Lean Canvas-Vorlage ist ein knackiger Geschäftsmodell-Entwurf, der wichtige Konzepte zur Erreichung unmittelbarer Ziele skizziert und visualisiert. Sie ist eine vereinfachte Alternative zu herkömmlichen, langwierigen Geschäftsplänen, da sie die umsetzbaren Kennzahlen für die Umwandlung Ihrer Geschäftsidee in ein profitables Produkt oder eine Dienstleistung zusammenfasst.

Lean Canvas-Vorlagen sind schnell zu erstellen und konzentrieren sich nur auf die wichtigsten Elemente eines geschäftsvorschlags . Sie können Abschnitte zur Identifizierung von Kernbereichen enthalten wie:

Ideale Kundenschmerzpunkte

Vorgeschlagene Lösung(en) durch das Produkt oder die Dienstleistung

Zielkundensegmente

Einzigartiges Wertversprechen (UVP)

Kanäle zum Erreichen der Kunden

Einnahmeströme

Kostenstruktur

Leistungsmetriken

Alles, was Sie tun müssen, ist, das Dokument zu vervollständigen, um Ihrem Team, den Investoren und anderen Beteiligten die wichtigsten Annahmen und Strategien des Geschäftsmodells zu vermitteln.

Diese Vorlage ist ein lebendiges Werkzeug, das zu iterativem Denken anregt und es Unternehmern erleichtert, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und zu verfeinern, wenn sie aus Marktvariablen und Kundenfeedback lernen. 🗣️

Wie kann eine Lean Canvas-Vorlage Ihrem Team helfen?

Eine Lean-Canvas-Vorlage kann für Ihr Team von großem Nutzen sein, da sie einen benutzerfreundlichen Rahmen für die strategische Planung von Geschäftskonzepten bietet. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

Beibehaltung eines kundenorientierten Ansatzes: Ermöglicht es Teams, die Erfüllung von Kundenwünschen zu priorisieren, indem sie sich auf die Entwicklung von Funktionen und Marketingideen im kleinen Rahmen konzentrieren Verbesserung der Teamausrichtung: Fördert diepraktische Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern durch die Bereitstellung einer punktgenauen, regelmäßig aktualisierten visuellen Darstellung des Geschäftsmodells Optimierung der Ressourcen: Förderung eines systematischen Ansatzes zur Identifizierung von Liefer- oder Marktrisiken und zum Testen von Strategien zur Minimierung dieser Risiken, um sicherzustellen, dass Sie Qualitätsprodukte mit minimalem Einsatz von Zeit, Geld und Personal entwickeln Beschleunigung der Markteinführung: Hilft neuen und erfahrenen Unternehmern, wertvolle Zeit zu sparen, indem der Prozess der Erstellung und Anpassung von Geschäftsmodellen beschleunigt wird Festlegen der Verantwortlichkeit: Die Dokumentation der wichtigsten Annahmen, Zuständigkeiten und Messgrößen in der Vorlage hilft, die Verantwortung für die Projektleistung und den Erfolg zuzuweisen Praktische Problemlösung: Erleichtert die Ausarbeitung eines Aktionsplans zur Bereitstellung hochwertiger oder stark nachgefragter Produkte durch Befolgung der Vorlagenanweisungen

Turn Ideas into Value-Driven Activities: die 10 besten Excel- und ClickUp-Vorlagen für Lean Canvas

Die Suche nach der idealen Lean Canvas-Vorlage kann wie eine entmutigende Aufgabe erscheinen. Anstatt sich durch endlose Links zu wühlen oder auf Versuch und Irrtum zurückzugreifen, sollten Sie Ihre Suche mit diesen 10 von Experten erstellten Vorlagen beginnen, die von ClickUp und Excel. ⏬

1. ClickUp Lean Canvas Vorlage

Das Ausfüllen des Formulars dieser Lean-Canvas-Vorlage führt zur automatischen Generierung von Aufgaben, so dass kein Raum für Versäumnisse bleibt

Ihre Ideen zu strukturieren und in umsetzbare Pläne zu verwandeln, kann ein anstrengendes Unterfangen sein. Aber mit der durchdacht gestalteten ClickUp Lean Canvas Vorlage können Sie Ihr wachsendes Unternehmen im Handumdrehen auf den richtigen Weg bringen. 💗

Diese Vorlage enthält eine vorgefertigte Liste in Ihrem Arbeitsbereich, die als Landkarte zur Identifizierung von Standard-Lean-Canvas-Elementen dient:

Zielkundensegmente

Unmittelbarnutzenversprechen* Notwendige Ressourcen für operative Anforderungen

Erfolgreiche Lösungen

Einkommensströme

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um Ihre Annahmen aufzuschlüsseln, zu visualisieren und zu kategorisieren, sei es nach Kundensegment, Kosten, Metriken, Kanälen oder anderen Faktoren. So haben Sie die Organisation und Bewältigung geschäftlicher Herausforderungen fest im Griff.

Die Lean Canvas Form-Ansicht der Vorlage vereinfacht die Strukturierung von Ideen und erleichtert die Erfassung umsetzbarer Informationen. Jedes ausgefüllte ClickUp-Formular generiert automatisch Aufgaben und überwacht sie durch Statusangaben wie Erledigt, In Bearbeitung und Zu erledigen.

Betrachten Sie die Lean List Board-Ansicht als Ihren zentralen Knotenpunkt. Sie stellt Ihre skizzierten Lean-Canvas-Probleme als detaillierte Karten auf einer Drag-and-Drop-Oberfläche dar und zeigt deutlich relevante Kundensegmente und potenzielle Wege zur Erschließung dieser Märkte.

In der Lean-Tabellenansicht schließlich können Sie die Aufgabenspalten an Ihre Bedürfnisse anpassen, was Navigation, Massenbearbeitung und Datenexport zu einem Kinderspiel macht.

2. ClickUp Schlanker Businessplan Vorlage

ClickUp's Lean Business Plan Template wurde entwickelt, um Ihnen bei der effektiven Planung und Umsetzung Ihrer Geschäftsstrategie zu helfen

Möchten Sie ein ressourceneffizientes Geschäftsmodell entwickeln, um neue Marktchancen zu nutzen? Werfen Sie einen Blick auf die ClickUp Lean Business Plan Vorlage -spart Ihnen Zeit und Mühe, indem es Ihnen hilft, Folgendes zu definieren geschäftsziele effektiv zu definieren und jederzeit einen Überblick über den Stand des Projekts zu geben.

Wie die vorherige Vorlage verfügt auch diese über benutzerdefinierte Felder zur Visualisierung Ihres Geschäftsplans. Sie können Attribute über Dropdown-Menüs definieren, Textbeschreibungen hinzufügen oder Dateien hochladen, um das Feld mit relevanten Daten anzureichern.

Was diese Vorlage von anderen abhebt, sind die praktischen geschäftsspezifischen Ansichtstypen, darunter die folgenden:

Planübersichtsansicht fasst die wichtigsten Elemente Ihres Geschäftsmodells in einer Liste zusammen. Sie bietet Projektbeschreibungen, Identifizierung der Aufgabenmanager und Aktualisierungen des Aufgabenstatus in Echtzeit Geschäftsmodell-Canvas view-eine Board-Ansicht, die Aufgaben in schlanke Canvas-Themen stapelt wie:

Problemm Vorhandene Alternativen Lösung Schlüsselmetriken Unfairer Vorteil Listenansicht nach Priorität-erlaubt Ihnen, Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit zu ordnen, um ein fristgerechtes Layout zu erhalten 🚩

Wenn Ihr Startup strenge Budgetvorgaben hat, empfehlen wir Ihnen, ein umfassendes Arbeitsblatt zu erstellen, indem Sie die Tabellenansicht in ClickUp . Sie können Marketing-, Werbe- und Personalbudgets im Voraus festlegen und unnötige Ausgaben vermeiden, während Sie Ihr schlankes Geschäftsmodell entwickeln.

3. ClickUp Business Model Canvas Vorlage

Diese Whiteboard-Vorlage beginnt mit neun klar definierten und farblich gekennzeichneten Segmenten, die die grundlegende Struktur für Ihr Geschäftsmodell bilden

Wenn Sie darüber grübeln, wie Sie aus einer groben Idee ein gut strukturierten Geschäftsplan suchen Sie nicht weiter als die ClickUp Business Model Canvas Vorlage ! Es stärkt Teams, indem es die innovative Zusammenarbeit auf einem gemeinsamen Whiteboard erleichtert. Sie können es verwenden, um:

Planen Sie Ihre Geschäftsstrategie, indem Sie wachstumsstarke Bereiche eingrenzen

Aufschlüsselncustomer Journeys mit Hilfe Ihrermarketing- und Vertriebsteams* Zusammenarbeit bei der fundierten Entscheidungsfindung für Preisgestaltung, Herstellung und Vertrieb

Die Vorlage beginnt mit diesen neun unterschiedlichen, farbcodierten Segmenten, die als Grundlage für Ihr schlankes Geschäftsmodell dienen:

Wichtige Partner Schlüsselaktivitäten Wert-Angebot Kundenbeziehungen Kundensegmente Kanäle Wichtige Ressourcen Kostenstruktur Einnahmequelle

Verlassen Sie sich auf die Eingabeaufforderungen der Vorlage, um Unternehmensdetails, Namen der beteiligten Teamkollegen und das Erstellungsdatum anzugeben. Und wenn Sie mehrere Versionen Ihres Geschäftsmodells erstellen, können Sie die Versionen entsprechend benennen und nummerieren.

Und das Beste daran? ClickUp-Whiteboards haben eine unendliche Leinwand und eine einfach zu navigierende Symbolleiste mit Optionen zum Hinzufügen von Haftnotizen, Bildern und anderen Medienelementen. Der Platz zum Erforschen und Entwickeln Ihrer Ideen wird Ihnen nie ausgehen. 🔄

4. ClickUp Startup Leinwand Whiteboard Vorlage

Diese Whiteboard-Vorlage ist benutzerfreundlich und hilft Ihnen, eine prägnante Momentaufnahme Ihres Unternehmens und seines Weges zum Erfolg zu erstellen Ein erfolgreiches Startup gründen ist eine sorgfältige Mischung aus guter Planung und effektivem Handeln. Wie können Sie also sicherstellen, dass Ihr Startup einen guten Start hinlegt? Das ist der Punkt, an dem die ClickUp Startup Canvas Whiteboard-Vorlage kommt in. 🔝

Diese Vorlage ist Ihr bester Partner für die schlanke Geschäftsmodellierung und das Testen von Ideen mit geringem Engagement, um Ihr Wertversprechen und Ihr Ertragsmodell zu entwickeln. Standardmäßig erhalten Sie 13 umfassende Segmente, die praktisch jeden Winkel Ihres Start-ups abdecken.

Nehmen wir an, Sie arbeiten daran, ein Agrartechnologie-Startup zu gründen, das Landwirten hilft, landwirtschaftliche Geräte zu niedrigen Kosten zu kaufen. Beginnen Sie damit, Ihre wichtigsten Partner zu benennen und das Problem zu umreißen, das Ihr Unternehmen oder Produkt löst (z. B. die Reduzierung der manuellen Arbeit zu erschwinglichen Preisen). Definieren Sie Ihren Zielmarkt, ermitteln Sie Konkurrenten und Ersatzprodukte, setzen Sie sich Ziele (z. B. eine Gewinnspanne von 20 %) und schätzen Sie sogar die Kosten für die Ausrüstung. 🌱

Diese einseitige Whiteboard-Vorlage ist sehr benutzerfreundlich und hilft Ihnen dabei, einen kurzen Überblick über Ihr Unternehmen zu gewinnen, einschließlich der Ziele und Erfolgsaussichten. Das professionelle Layout ist ideal für die Präsentation vor Investoren, kann aber auch als grober Entwurf für einen umfassenderen Geschäftsplan dienen, wenn Ihr Unternehmen wächst.

5. ClickUp Kader Brainstorming Vorlage

Arbeiten Sie gut im Team mit dieser Squad-Brainstorm-Vorlage von ClickUp

Suchen Sie ein dynamisches Werkzeug, um die Zusammenarbeit in Ihrem Team zu verbessern? Die ClickUp Squad Brainstorming-Vorlage kann Ihre beste Lösung sein! Wenn es in Ihrem Team darum geht, intelligenter und nicht härter zu arbeiten, dann ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie. 💡

Wie der Name schon sagt, ist diese Vorlage Ihr stromlinienförmige Anleitung zum Brainstorming und hilft Ihnen dabei, die Ideen der einzelnen Teammitglieder zu sammeln und zu kategorisieren. Innerhalb dieses interaktiven und hochgradig anpassbaren Whiteboards erhalten Sie die Team Work Canvas, um Ihre umsetzbaren Ideen zu organisieren und zu priorisieren.

Die Vorlage bietet neun farbkodierte Diskussionsabschnitte, die sicherstellen, dass jeder Aspekt der teamdynamik ist eindeutig und leicht identifizierbar. Sie umfasst Kategorien wie Teamgesundheit, Teamrhythmus und Teamkonsens, so dass Sie verstehen können, wie diese Konzepte mit Ihren übergreifenden Teamzielen übereinstimmen. Sie können diese Vorlage auch verwenden, um Genehmigungen für Besprechungen und Arbeitsabläufe zu vereinbaren und so Ordnung in die typischerweise chaotischen Abläufe von Neugründungen zu bringen.

Die Teammitglieder können einfach eine Haftnotiz nehmen, ihre Ideen eintragen und sie per Drag-and-Drop auf die Thementafel setzen. Verwenden Sie Statusangaben wie Offen und Vollständig, um den Fortschritt jeder Idee zu verfolgen.

6. ClickUp Prozess effizient erstellen Vorlage

Das ClickUp Create Process Efficiently Template wurde entwickelt, um Prozessineffizienzen direkt anzugehen und Verschwendung zu eliminieren

Die ClickUp Prozess effizient erstellen Vorlage dreht sich alles um die Beseitigung von Prozessverschwendung zur Optimierung der Arbeitsabläufe für schlanke Projektteams . Der Hauptgedanke dabei ist, Ihre aktuellen Prozesse abteilungsübergreifend zu visualisieren, Effizienzengpässe zu ermitteln und Aufgaben mit geringem Wert und hohem Ressourcenverbrauch, die Ihr Team ausbremsen, loszuwerden. 🛞

Diese Vorlage enthält vorgefertigte benutzerdefinierte Felder zur Erfassung von Aufgabendaten anhand von Attributen wie Aufgabenkomplexität, Erledigungsrate, Rolle und Aufwandsniveau. Füllen Sie die Daten für die Prozesse aus, die Sie überprüfen, und erhalten Sie eine einheitliche Vergleichsgrundlage.

Die verschiedenen Ansichten der Vorlage dienen der Visualisierung von Prozessen aus unterschiedlichen Perspektiven. In der Listenansicht Prozessübersicht können Sie zum Beispiel Aufgaben für laufende oder geplante Prozesse erstellen und verwalten.

Dann gibt es noch die Gantt-Diagramm-Ansicht in der Gantt-Diagramm-Ansicht werden Ihre Aktivitäten auf einer Zeitachse dargestellt, wobei Start- und Enddatum, Dauer und Abhängigkeiten klar ersichtlich sind. Es ist unglaublich nützlich, um zu verfolgen, welche Aufgaben auf andere warten und Ressourcen zurückhalten.

Die Whiteboard-Ansicht SIPOC-Diagramm (Lieferanten, Inputs, Prozesse, Outputs und Kunden) ist fantastisch für die Zusammenarbeit im Team, da sie Ihnen hilft, Ihren Geschäftsprozess von Anfang bis Ende zu skizzieren, bevor Sie ihn implementieren. Die Ansicht Prozesslandkarte verfolgt einen einzigartigen visuellen Ansatz, der es Ihnen ermöglicht ihre Prozesse abbilden und erkennen Sie schnell Verbesserungsmöglichkeiten.

7. ClickUp Business-Fahrplan Vorlage

Anzeige der strategischen Roadmap Ihres Unternehmens in der ClickUp-Zeitleiste

Die ClickUp Business Roadmap Vorlage dient nicht nur der Visualisierung Ihres Geschäftsmodells, sondern unterstützt auch eine effiziente projektverfolgung und Management, damit Ihre Teams aufeinander abgestimmt und produktiv bleiben.

Stellen Sie sich vor, Sie verwalten eine Marketingkampagne. Die Alle Initiativen pro Quartal Listenansicht der Vorlage dient Ihnen als kampagnenkalender in dem die Aufgaben nach Quartalen geordnet sind und der Ihnen einen klaren Plan für jeden Zeitraum bietet.

Sie können spezifische Ziele für das Quartal, wie z. B. die Steigerung des Website-Traffics und engagement in den sozialen Medien . Die Ansicht Liste der strategischen Ziele dient als Strategieplan und gruppiert die Aufgaben auf der Grundlage der festgelegten Ziele. Die Roadmap-Gantt-Ansicht können Sie sich als Ihre projektzeitplan . Er zeigt die Abfolge der Marketingaktivitäten und ihre Abhängigkeiten auf und macht Ihren Marketingplan gut strukturiert und zeitgebunden.

Die Ansicht Zeitplan pro Geschäftskategorie verfolgt einen anderen Ansatz und hilft Ihnen zu bestimmen, welche Projektaktivität die meiste Zeit in Anspruch nehmen wird. Und das Beste daran?

Sie können die Dauer jedes Elements mit einer einfachen Drag-and-Drop-Bewegung verschieben oder anpassen, was Ihre Planung noch flexibler macht! 🤸

8. Excel Business Model Canvas Vorlage von BusinessModelAnalyst

Die Excel Business Model Canvas Vorlage unterteilt Ihren Geschäftsplan in wichtige Bausteine

Die Excel Business Model Canvas Template von BusinessModelAnalyst macht langwierige Erklärungen überflüssig. Stattdessen lenkt sie Ihren Fokus auf ein einziges Canvas.

Diese schlanke Canvas-Geschäftsmodellvorlage dient als Blaupause und unterteilt Ihre Geschäftsstrategie in neun wesentliche Bausteine. Dazu gehören Kundensegmente, um Ihre primäre Zielgruppe zu identifizieren, Wertangebote, um Ihr Angebot zu differenzieren, und Kanäle, um zu optimieren, wie Sie Ihre Kunden erreichen.

Das Schöne daran ist, dass die Vorlage einen detaillierten Überblick über Ihr Unternehmen auf einem Bildschirm bietet. Dies hilft Ihnen, Ihr Geschäftsmodell umfassend zu gestalten und zu verstehen, wie jede Komponente in das Gesamtbild passt. 🖼️

9. Excel Business Model Canvas Vorlage von Someka

Diese Excel-Vorlage vereinfacht die Aufgabe, den strategischen Plan Ihres Unternehmens zusammenzufassen, zu gestalten und zu analysieren

Eine klare Momentaufnahme der Unternehmenskomponenten zu erhalten, ist entscheidend für strategische Planung und die Excel Business Model Canvas Template von Someka ist ein wertvolles Werkzeug, um dies zu erreichen!

Diese Lean-Canvas-Excel-Vorlage bietet ein einseitiges Lean-Canvas-Modell, das den Prozess der Zusammenfassung, Gestaltung und Analyse des strategischen Plans Ihres Unternehmens vereinfacht. Sie bietet zwei Optionen zur Visualisierung von Geschäftskomponenten:

Dynamisches Canvas: Enthält ein Feld für farbige Post-it-Notizen für verschiedene Komponenten Blanko-Leinwand: Bietet Ihnen mehr Freiheit bei der Gestaltung Ihres Canvas mit einem Drag-and-Drop-Editor. Sie haben die Flexibilität, Ihre Notizen mit verschiedenen Optionen wie Farben, Schriftarten, Umrissen und mehr auf der Registerkarte "Formenformat" anzupassen

Diese Vorlage ist mit Excel 2010 und neueren Versionen kompatibel und ist in einem gebrauchsfertigen Format für Mac- und Windows-Plattformen verfügbar.

10. Excel Business Model Canvas und Lean Canvas Vorlagen von NeosChronos

Diese Vorlage eignet sich gut für Startups und Unternehmen, die ihre Planungs- und Entscheidungsprozesse vereinfachen und beschleunigen wollen

Die Excel Business Model Canvas and Lean Canvas Templates von NeosChronos ist eine duale Lösung für Software-Teams, die ihr Geschäftsmodell visualisieren und dabei die Prinzipien der lean-Methodik .

Die Excel-Vorlage enthält zwei Blätter: das Geschäftsmodell-Canvas und das Lean Canvas Planning. Ersteres gliedert Ihr Geschäftsmodell in Schlüsselkomponenten wie Kundensegmente, Wertangebote und Umsatzströme. Mit dem Lean-Canvas-Blatt können Sie auf einer einzigen Seite kurz Ihre Startup-Probleme, Lösungen und Schlüsselkennzahlen definieren. 📑

Das Excel-basierte Format sorgt für Ordnung dateneingabe und einfache Aktualisierungen. Diese Vorlage ist vielleicht nicht für jeden geeignet, da man ständig zwischen den beiden Blättern hin- und herwechseln muss, um die erfassten Informationen zu optimieren. Aber das Design ist immer noch ziemlich solide!

Heben Sie Ihr Unternehmen mit der perfekten Lean Canvas-Vorlage vom Boden ab

Lean Canvas wurden bereits von mehreren milliardenschweren Unternehmen eingesetzt, einschließlich Apple und Tesla . Sie können Ihren Weg zum Erfolg auch mit den besprochenen Vorlagen skalieren. Sie sind ein großartiger Startpunkt für Unternehmer, die ihre Schritte präzise planen wollen.

ClickUp hat über 1.000 weitere Vorlagen, um die Produktivität von Teams zu verbessern und Startup-Aktivitäten zu unterstützen besuchen Sie die Galerie und sehen Sie sich die Vorlagen an ! 🕺