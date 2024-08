die 10 besten Gartner-Alternativen zur Entwicklung solider IT-Strategien

Wenn Sie jemals versucht haben die richtigen IT-Strategien zu konzipieren für Ihr Unternehmen ohne professionelle Hilfe zu finden, haben Sie wahrscheinlich die Nase voll von endlosen Online-Suchen, voreingenommenen Verkäufergesprächen und den "Experten"-IT-Ratschlägen Ihres Cousins Bob. 👀

Genau hier kommen große Namen wie Gartner ins Spiel! Seit seiner Gründung im Jahr 1979 hat das Beratungsunternehmen die neuesten technischen Erkenntnisse, Trends und Zaubersprüche (okay, vielleicht keine echten Zaubersprüche) hervorgezaubert, damit Unternehmen der Zeit immer einen Schritt voraus sind.

Aber Gartner ist nicht der einzige Anbieter in der Stadt - viele Analystenplattformen bieten marktorientierte wettbewerbsanalyse um branchenübergreifend nachhaltigere technische Entscheidungen zu treffen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen 10 bemerkenswerte Gartner-Alternativen vor, wobei wir uns besonders darauf konzentrieren, was sie auszeichnet. Und als Bonus verraten wir Ihnen außerdem ein erstklassiges Tool, mit dem Sie IT-Strategien effektiver umsetzen können. Lassen Sie uns eintauchen!

Was ist Gartner?

Über: Gartner Als führendes IT-Forschungs- und Beratungsunternehmen verfügt Gartner über die Kompetenz, große Datenmengen zu sammeln, die Markttrends, Anbieterkapazitäten und neue Technologien im gesamten IT-Sektor umfassen. Diese Daten werden analysiert, um eine breite Palette von Ressourcen zu erstellen.

Eines seiner bekannten proprietären Angebote ist der Magic Quadrant, ein Paket von Marktforschungsberichten, die Unternehmen dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, indem sie Technologieprodukte und -dienstleistungen bewerten und vergleichen.

Gartner veranstaltet auch Konferenzen und bietet Beratungsdienste an, die Unternehmen Forschungsergebnisse und Einblicke bieten, die ihnen helfen, ihre Marktpositionierung und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu beurteilen prozesseffizienz .

Obwohl das Unternehmen hoch angesehen ist, ist es nicht jede Branche abdeckt oder Unternehmensgröße. Außerdem sind die Dienstleistungen auf der teureren Seite was sie unerreichbar machen könnte für kleinere Unternehmen oder Start-ups . Es ist wichtig, Alternativen zu Gartner in Betracht zu ziehen, um spezifische Forschungsanforderungen zu erfüllen oder eine maßgeschneiderte Beratung für Ihre spezielle Situation zu erhalten.

Worauf sollten Sie bei Gartner-Alternativen achten?

Bei der Erkundung von Alternativen zu Gartner sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten:

Spezialisiertes Fachwissen: Um maßgeschneiderte und relevante Einblicke zu erhalten, sollten Sie sich nach Firmen umsehen, die sich auf Ihre Branche oder die Nischentechnologien, an denen Sie interessiert sind, spezialisiert haben Forschungsmethodik: Prüfen Sie, ob die Firmaforschungsmethodik transparent und umfassend genug sind, um nützliche, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen Glaubwürdigkeit: Prüfen Sie die Erfolgsbilanz und den Ruf des Unternehmens in der Branche, um die Zuverlässigkeit und Qualität der zu erwartenden Dienstleistungen zu beurteilen Analysetools und Ressourcen: Untersuchen Sie die Marktberichte, Vorhersageanalysen und Benchmarking-Tools des Unternehmens in Bezug auf Datentiefe und -breite Globale vs. lokale Einblicke: Je nach Umfang Ihres Unternehmens benötigen Sie ein Unternehmen mit einer ausgeprägten globalen Perspektive oder eines mit eher lokalisierten, regionalen Einblicken Innovation und Zukunftsorientierung: Vor allem in der Technologiebranche muss das Beratungsunternehmen mit den neuesten Trends und Innovationen Schritt halten, um pragmatische Ratschläge geben zu können Flexibilität der Dienstleistungen: Die Möglichkeit, Berichte, Datensätze und Beratungen individuell anzupassen, erhöht den Wert, den Sie erhalten, erheblich Gemeinschaft und Networking-Möglichkeiten: Wie Gartner sollte auch die Alternative Networking-Veranstaltungen, Webinare, Luncheons oder User-Communities zum Aufbau von Kontakten anbieten

Unlock Consulting Magic mit den 10 besten Gartner-Alternativen

Lernen Sie die Top 10 Alternativen zu Gartner kennen, die sich in der Branche einen Namen gemacht haben. Von tiefgreifenden Marktanalysen bis hin zu den neuesten Technologietrends können diese Unternehmen und Plattformen eine Vielzahl von Bedürfnissen und Nischen abdecken! 💗

1. Forrester

Über: Forrester Wenn Ihr Unternehmen mitarbeiter- oder kundenorientiert arbeiten möchte betriebsstrategien kann Forrester eine gute Alternative zu Gartner sein. Die Forschung von Forrester befasst sich eingehend mit den Auswirkungen von Technologien auf das Verbraucherverhalten und mitarbeiterengagement .

Ähnlich wie der Magic Quadrant von Gartner sind die Forrester Wave-Berichte detaillierte Analysen verschiedener Technologiemärkte. Diese Berichte bewerten und vergleichen Technologieanbieter und bieten Einblicke in die Stärken und Schwächen der einzelnen Anbieter.

Forrester ist dafür bekannt, sich auf zukünftige Trends zu konzentrieren, um Unternehmen dabei zu helfen, mit neuen Technologien zu experimentieren. Zu den zusätzlichen Ressourcen gehören Benchmarking-Tools, Playbooks und sogar ein GenAI-Chatbot, Izola, der Kunden hilft den Prozess zu rationalisieren der Abfrage komplexer Forschungsdaten.

Forrester beste Eigenschaften

Fokus auf Kundenerfahrung

Eine Vielzahl von Berichten, Tools und Ressourcen

Praktische Vorhersagen über zukünftige Trends

GenAI-Assistent

Relevant für zahlreiche geografische Standorte und Branchen

Forrester Einschränkungen

Einige Nutzer haben Zweifel an der Neutralität der Studie geäußert

Die Analysetiefe könnte im Vergleich zu Gartner schwächer sein

Nicht viele Rezensenten haben diese Software bewertet

Forrester-Preise

Kontaktieren Sie Forrester für Preise

Forrester Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

2. VertrauenRadius

Über: TrustRadius TrustRadius bringt auch einen kundenorientierten Ansatz ein, indem es reales Feedback und Erfahrungen von tatsächlichen Produktnutzern liefert. Die TrustMaps der Plattform sind eine einzigartige Funktion, die einen zweidimensionalen visuellen Vergleich von Produkten in einer bestimmten Kategorie auf der Grundlage von Nutzerzufriedenheit und Suchhäufigkeit bietet.

TrustRadius legt großen Wert auf Transparenz bei seinen Bewertungen und wendet strenge Richtlinien an, um die Authentizität zu gewährleisten und voreingenommene oder gefälschte Bewertungen zu verhindern. 👮

Diese intuitive Plattform erleichtert Unternehmen jeder Größe den Zugriff auf und die Interpretation von Informationen aus über 400 Softwarekategorien. Dies ist besonders hilfreich für Start-ups oder Unternehmen, die nur begrenzte Ressourcen für umfangreiche Recherchen aufwenden können.

TrustRadius beste Eigenschaften

Nutzerbewertungen für Community-gesteuerte Einblicke

Umfassende Produktinformationen

TrustMaps für einen schnellen Überblick über Produktbewertungen

Gesunde Transparenz-Praktiken

Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit

TrustRadius Einschränkungen

Nutzer haben auf einige unzuverlässige Bewertungen hingewiesen

Kundenservice und Reaktionszeit des Supports können verbessert werden

Ein weiteres Tool mit begrenzten Bewertungen

TrustRadius Preise

TrustRadius für Käufer : Kostenlos

: Kostenlos TrustRadius für Anbieter: Beginnt bei $30.000/Jahr (Mehrjahresrabatt verfügbar)

TrustRadius Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.5/5 (30+ Bewertungen)

: 3.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

3. IBM Beratung

Über: IBM IBM Consulting, früher bekannt als IBM Global Business Services, bietet einen ganzheitlichen Ansatz, der strategische Beratung mit praktischer Umsetzung verbindet. Dies kann für Unternehmen, die nach umfassenden Servicelösungen suchen, von großem Vorteil sein.

Mit einer Präsenz in über 200 Ländern und Gebieten kann IBM Consulting auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Unternehmen in verschiedenen Regionen eingehen. 🌍

Dieses Unternehmen hat Zugang zu fortschrittlicher Analytik und Forschung, die durch die bedeutenden Investitionen von IBM in diesen Bereichen ermöglicht werden, die bis in die Mitte der siebziger Jahre zurückreichen. Das Unternehmen legt großen Wert auf Innovation und erforscht ständig neue Technologien und Methoden wie KI und Cloud Computing, was besonders für Unternehmen wertvoll ist, die komplexe IT-Infrastrukturen zu implementieren oder in bahnbrechende Technologien zu investieren.

IBM Consulting beste Eigenschaften

Integrierte Beratungs- und Technologielösungen

Dienstleistungen für globale Unternehmen,gemeinnützige Organisationenund NGOs

Fortgeschrittene Analyse- und Forschungsfähigkeiten

Schwerpunkt auf datengestützte transformative Beratung

Maßgeschneiderte Lösungen innerhalbsektoren wie dem Gesundheitswesen und Finanzwesen

Einschränkungen der IBM-Beratung

Eher auf Großunternehmen als auf kleine Unternehmen ausgerichtet

Bevorzugt möglicherweise eigene Technologielösungen gegenüber denen anderer Anbieter

Preise für IBM-Beratung

Preise bei IBM erfragen

IBM Consulting Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (50+ Bewertungen)

4. Nukleus Forschung

Über: Nukleus Forschung Nucleus Research zeichnet sich aus durch seine ROI-zentrierte ansatz, sachliche Analysen und eine Vorliebe für praktische, umsetzbare Erkenntnisse. Sie erleichtert das Verständnis der potenziellen finanziellen Auswirkungen und der realen Wirksamkeit der vorgeschlagenen Technologieinvestitionen.

Ähnlich wie der Magic Quadrant von Gartner bietet die Value Matrix der Plattform eine visuelle Karte zur Bewertung von Technologieanbietern auf der Grundlage ihrer Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und des Wertes, den sie den Kunden bieten. Nucleus Research bietet auch kundenspezifische Forschungsdienstleistungen an, die es Unternehmen ermöglichen, maßgeschneiderte Einblicke in spezielle Kontexte und Herausforderungen zu erhalten.

Die Berichte sind so konzipiert, dass sie in hohem Maße umsetzbar sind und konkrete praktische Ratschläge liefern, die Unternehmen implementieren können. Nucleus Research ist stolz auf seine Unabhängigkeit und Objektivität und bietet unvoreingenommene Analysen, die nicht durch das Sponsoring von Anbietern beeinflusst werden.

Die besten Eigenschaften von Nucleus Research

ROI-fokussierte Forschung

Aufschlussreiches Value Matrix-Ranking

Umsetzbare Berichte

Unabhängige und unvoreingenommene Analyse

Kundenspezifische Forschungsdienstleistungen

Nucleus Research Einschränkungen

Starke Betonung der ROI-Analyse mindert den Fokus auf qualitative Faktoren

Keine kostenlosen Ressourcen

Nucleus Research Preise

Leserzugang : $750/Quartal, vierteljährliche Abrechnung

: $750/Quartal, vierteljährliche Abrechnung Tech Advisor: Kontaktieren Sie Nucleus Research für Preise

Nucleus Research Bewertungen und Rezensionen

Nicht genügend Bewertungen, um eine glaubwürdige Bewertung zu erstellen

5. Nielsen

Via: Nielsen Wenn Sie in der Medien- oder Werbebranche oder in verwandten Bereichen tätig sind, kann Nielsen Ihnen wichtige Instrumente zur Messung der Einschaltquoten zur Verfügung stellen, einschließlich des renommierten Fernseh-Ratingsystems, das Ihnen hilft, effektive Strategien zu entwickeln. Die Plattform unterscheidet sich zwar vom IT-zentrierten Ansatz von Gartner, bietet aber punktgenaue Einblicke in Verbraucherverhalten und Markttrends. 📺

Der Ansatz von Nielsen ist stark datengestützt. Nielsen bietet eine große Auswahl an Analysetools und -diensten, wie z. B. Nielsen ONE, das Daten über die Nutzung verschiedener Medienplattformen, einschließlich Fernsehen, Streaming-Dienste, Desktop und Mobiltelefon, kombiniert, um werbekampagne planung.

Nielsen hat fortschrittliche Technologien integriert, darunter künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um ihre Forschungsmethoden voranzutreiben und die Genauigkeit und Tiefe ihrer Erkenntnisse zu verbessern.

Nielsen beste Eigenschaften

Umfassende Markt- und Verbraucherforschung

Fokus auf Medien und Werbung

Plattformübergreifende Messung der Zuschauerzahlen mit Nielsen ONE

Maßgeschneiderte Lösungen durch kundenspezifische Forschungs- und Beratungsdienstleistungen

Engagement für Innovation und Technologieintegration

Einschränkungen von Nielsen

Für Unternehmen außerhalb des Mediensektors ist es möglicherweise nicht so nützlich

Das Herunterladen von Berichten kann zeitaufwändig sein

Nielsen-Preise

Kontaktieren Sie Nielsen für Preise

Nielsen Marketing Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (15+ Bewertungen)

: 4.3/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (10+ Bewertungen)

6. Vergleichbar

Über: Vergleichbar Comparably sammelt in erster Linie Daten von Mitarbeitern und bietet authentische Einblicke in Unternehmenskultur, Gehälter und Erfahrungen am Arbeitsplatz. Es kann Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen über potenzielle Partner oder Anbieter zu treffen, die auf deren interne Praktiken und Werte die Sie vielleicht befürworten oder auch nicht befürworten wollen.

Comparably bietet Arbeitgebervergleiche und Rankings auf der Grundlage verschiedener Kriterien, wie Führung und work-Life-Balance . Sie bietet auch Einblicke in die Vielfalt und Integration innerhalb von Organisationen, ein zunehmend wichtiger Aspekt der Unternehmenskultur.

Die Datendienste der Plattform bieten eine einzigartige Perspektive auf die Unternehmen und ergänzen die traditionellen Forschungs- und Beratungsdienste. Außerdem bietet sie Arbeitgebern markenmanagement werkzeuge, die Ihr Unternehmen in einem positiven Licht erscheinen lassen.

Die besten Funktionen von Comparably

Einblicke in Unternehmenskultur, Vielfalt und Integration

Detaillierte Aufschlüsselung der Vergütung

Markenmanagementdienste für Arbeitgeber

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Einschränkungen bei Comparably

Der Preis für die Dienstleistungen kann relativ hoch sein

Nicht genügend Unternehmen aufgelistet

Vergleichbare Preise

Kontaktieren Sie Comparably für Preise

Bewertungen und Rezensionen von Comparably

G2: 3.3/5 (Unter 5 Bewertungen)

7. IDC

Über: IDC IDC (International Data Corporation) ist besonders für Unternehmen im Technologiesektor geeignet und bietet umfassende Analysen einer Vielzahl von IT-Märkten, die Unternehmen helfen, Trends, Chancen und Herausforderungen zu verstehen. Das Unternehmen erstellt auch spezialisierte Forschungsberichte, wie den IDC MarketScape, der umfassende grafische bewertungen von Wettbewerbern .

Sie werden die tiefen Einblicke von IDC in bestimmte Branchen wie IT-Infrastruktur, Software, Telekommunikation und aufkommende Technologien wie KI und Internet der Dinge (IoT) zu schätzen wissen. IDC veranstaltet zahllose Konferenzen und Veranstaltungen, die Branchenführer zusammenbringen, Networking-Möglichkeiten bieten und Einblicke in die neuesten technologischen Entwicklungen geben.

Der Ansatz von IDC kombiniert quantitative Datenanalyse mit qualitativen Einblicken und bietet so eine abgerundete Perspektive auf die IT-Landschaft.

Die besten Eigenschaften von IDC

Eingehende Marktanalysen mit persönlicher Beratung

Spezialisierte Forschung und Berichte

Sektorspezifische Einblicke

Vordenker-Events

Quantitative und qualitative Forschung

IDC Einschränkungen

Begrenzte Ressourcen außerhalb des technischen Bereichs

Der Kundensupport könnte mehr Schulungen zu technischen Fragen gebrauchen

IDC-Preise

Preise bei IDC erfragen

IDC Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

8. Qmarkets

Über: Qmarkets Qmarkets ist spezialisiert auf ideen- und Innovationsmanagement . Es wurde entwickelt, um ein ROI-orientiertes Brainstorming zu erleichtern, teamzusammenarbeit auf allen Ebenen und die Umsetzung innovativer Lösungen in Organisationen.

Neben kontinuierliche Verbesserung eine der Hauptstärken von Qmarkets ist Q-scout, ein Produkt, das Ihnen hilft, vielversprechende Technologien zu identifizieren und den Markt für potenzielle Partnerschaften oder Übernahmen zu sondieren. Q-trend ist ein weiteres Tool, das es Ihnen ermöglicht, Ihre Langlebigkeit zu erhalten, indem Sie heiße Trends in Ihrer Branche oder Ihrem unmittelbaren Markt erkennen, analysieren und sich darauf einstellen.

Qmarkets bietet fortschrittliche Analyse- und Berichtsfunktionen, die für folgende Zwecke unerlässlich sind unternehmensbewertung und ermöglicht es Organisationen, den Fortschritt ihrer Initiativen zu verfolgen, die Auswirkungen zu messen und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Qmarkets beste Eigenschaften

Ideenmanagement und Crowdsourcing

Kollaborativer Ansatz

Live- und On-Demand-Webinare

Werkzeuge wie Q-scout und Q-trend zur Verbesserung der Anpassungsfähigkeit

Erweiterte Analysen und Berichte

Einschränkungen von Qmarkets

Die Einrichtung kann etwas schwierig sein

Einige Benutzer finden die Schnittstelle unintuitiv

Qmarkets Preise

Kontaktieren Sie Qmarkets für Preise

Qmarkets Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (40+ Bewertungen)

: 4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

9. G2

Über: G2 Nutzerbewertungen in Verbindung mit detaillierten Analysen machen G2 zur ersten Anlaufstelle für den Vergleich von Software- und Technologielösungen. Die Plattform ist ein Repository mit mehr als 15.000 Marktberichten, wie zum Beispiel:

Grid ® Reports: Bieten einen Überblick über verschiedene Technologieprodukte und ordnen sie nach Kundenzufriedenheit und Marktpräsenz ein Index-Berichte: Bewertung und Einstufung von Produkten anhand von Kriterien wie Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit, Benutzerakzeptanz, ROI und Zeit bis zur Markteinführung Momentum-Berichte: Konzentrieren Sie sich auf die Wachstumskurve von Produkten, die sich weiterentwickeln Vergleichende Berichte: Stellen Sie bis zu vier konkurrierende Produkte Seite an Seite gegenüber und vergleichen Sie deren Zufriedenheitsbewertungen und verschiedene Kennzahlen

Wenn Ihr Unternehmen nur begrenzte Ressourcen für umfangreiche Recherchen hat oder schnelle Entscheidungen treffen muss, werden Sie die direkten, nutzerorientierten Einblicke schätzen, die G2 bietet.

G2 beste Eigenschaften

Über 2 Millionen echte Nutzerbewertungen

Dynamische Berichte

Direkte Produktvergleiche

Enthält Multimedia-Ressourcen und Videobewertungen

G2 Einschränkungen

Begrenzte bis keine Bewertungen für Nischen- oder neue Lösungen

Die Zuverlässigkeit und Neutralität von nutzergenerierten Inhalten ist unterschiedlich

G2 Preise

Kontaktieren Sie G2 für Preise

G2 Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (3.600+ Bewertungen)

: 4.7/5 (3.600+ Bewertungen) TrustRadius: 7.4/10 (20+ Bewertungen)

10. Omdia

Über: Omdia Omdia wurde im Jahr 2020 durch die Fusion der alten Forschungsmarken von Informa Tech gegründet: Ovum, IHS Markit Technology, Tractica, und Heavy Reading. Die Forschungsarbeiten von Omdia decken ein breites Spektrum an Themen ab, von detaillierten Analysen der Lieferketten und neuen Technologien bis hin zu Einblicken in die Telekommunikationsbranche.

die Omdia Vendor Selection kombiniert Expertenanalysen und Nutzerfeedback (über eine partnerschaft mit TrustRadius ), um Anbieter zu bewerten und Unternehmen und Technologien hervorzuheben, die Sie auf Ihrem Radar haben sollten. 🔍

Die End-to-End-Beratungsdienste von Omdia werden von einem Team von über 400 Experten unterstützt. Die Option Ask an Analyst stellt sicher, dass Kunden direkten Zugang zu diesen Fachleuten haben, was persönliche Beratungen und eingehende Diskussionen zu bestimmten Forschungsbereichen ermöglicht.

Omdia beste Eigenschaften

Integriertes Fachwissen von etablierten Marken

Maßgeschneiderte Beratungsdienste

Strategien zur Markteinführung und Dienstleistungen wie Segmentierung und Target Messaging

Direkter Zugriff auf das Analystenverzeichnis

Omdia Einschränkungen

Deckt keine breiteren interdisziplinären Bereiche wie FinTech und EdTech ab

Begrenzte Anzahl öffentlicher Fallstudien

Omdia-Preise

Kontaktieren Sie Omdia für Preise

Omdia Bewertungen und Rezensionen

Noch keine Bewertungen vorhanden

Haben Sie Ihren Berater für die Recherche ausgewählt? Dann ist Ihre Aufgabe noch lange nicht erledigt - nur mit zuverlässigen Projektmanagementverfahren lassen sich IT-Strategien erfolgreich umsetzen. Nach Angaben von 2023 Statistik 75 % der Befragten in der IT-Branche haben kein Vertrauen in neue Strategien und müssen oft viel Zeit aufwenden, um sie mit den Geschäftszielen in Einklang zu bringen - und all das kann vermieden werden, wenn Sie eine leistungsfähige Projektmanagementlösung einsetzen.

ClickUp Sie können Zeit sparen und einen Mehrwert für Ihr Unternehmen schaffen, indem Sie ClickUp als zentralisierte Drehscheibe für

projektverwaltung , Kommunikation und gemeinsame Nutzung von Dokumenten. Es unterstützt den Betrieb von Unternehmen und Beratungsfirmen in verschiedenen Nischen.

ClickUp ist ein End-to-End-Werkzeug für die Abwicklung wissensaustausch und Umsetzung. Nehmen wir an, Sie haben einen Bericht erhalten, in dem die notwendigen Schritte zur Umsetzung einer ehrgeizigen IT-Strategie aufgeführt sind. Mit ClickUp-Aufgaben können Sie den Prozess in überschaubare Aufgaben und Unteraufgaben aufteilen, jede mit eigenen Fristen, Empfängern und prioritätsstufen um eine rechtzeitige Fertigstellung zu gewährleisten. Während des gesamten Projekts kann Ihr Team kommentare und Erwähnungen innerhalb von Aufgaben verwenden, um zu kommunizieren und teilen Sie Aktualisierungen mit, stellen Sie Fragen oder bitten Sie mühelos um Klarstellungen!

Filtern Sie Ihre Listenansicht nach Status, Priorität, Empfänger oder einem beliebigen benutzerdefinierten Feld, um Aufgabenlisten besser an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Fällt es Ihnen schwer, mit den sich wiederholenden Verwaltungsaufgaben während der Beratungen Schritt zu halten? Erleichtern Sie sich diese Aufgabe mit dem benutzerfreundlichen ClickUp-Automatisierungen -bietet eine Schnittstelle ohne Code zur Automatisierung von Routineabläufen. Zum Beispiel wird jedes Mal, wenn eine Aufgabe (wie Berichtsentwurf) als abgeschlossen markiert wird, automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung zur Überprüfung an Sie gesendet, und der Aufgabenstatus wird auf Überprüfung in Bearbeitung aktualisiert.

Mit ClickUp wird der Prozess der Entwicklung, Auswahl und Umsetzung von Geschäftsstrategien zum Kinderspiel!

Sie können zum Beispiel Folgendes verwenden 15+ verschiedene Ansichten um verfügbare Strategien zu bewerten oder den Fortschritt eines Projekts in verschiedenen Phasen zu verfolgen. Sie werden begeistert sein von den Board-Ansicht zur Verfolgung des Fortschritts in einer Kanban-ähnliches Format die folgenden Aufgaben von In Progress bis Completed. Die Gantt-Diagramm und Kalenderansichten sind auch hilfreich für die Planung, Optimierung und Ausführung von Strategien in großem Maßstab.

Die 15+ Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Lösung für jedes Team

Genießen Sie produktive Beratungsgespräche mit Clickup!

ClickUp bietet verschiedene Tools für die Zusammenarbeit, um Ihre Beratungsprozesse zu verbessern! Seine kostenlose Beratungsvorlagen decken alles ab von dienstleistungsvereinbarungen und zeiterfassung zu Beratungsberichten.

Für kollaborative Bearbeitung und Feedback, verwenden Sie ClickUp-Dokumente um mit Beratern an neuen Strategien und Rahmenwerken zu arbeiten. Mit anpassbaren Berechtigungseinstellungen erhalten Sie einen optimierten Ort für den Austausch von Feedback und die Fertigstellung von Dokumenten.

Zusammenarbeit ist der Schlüssel zu ClickUp 3.0 Docs, so dass Sie schnell freigeben, Berechtigungen festlegen oder an interne oder externe Benutzer exportieren können

Um Ihnen das Geschäft zu versüßen, ClickUp AI kann Ihnen helfen, Zeit zu sparen, indem es Daten intelligent analysiert und Dokumente zusammenfasst. Sie kann Sie auch beim Verfassen und Optimieren von Dokumenten für Mitarbeiter unterstützen, um deren Verständnis zu erleichtern. 🤖

Wenn Sie Tools wie Google Drive oder Slack verwenden, integrieren Sie diese mit ClickUp zu reduzieren kontextwechsel zwischen Anwendungen.

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp Einschränkungen:

Es braucht Zeit, um alle Features und Funktionen zu erkunden

Die mobile App hat weniger Funktionen als die Desktop-Version

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

Ehrgeizige IT-Strategien mit ClickUp umsetzen

Die Wahl des richtigen Forschungs- und Beratungsunternehmens kann Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, aber das ist nur der Anfang. Um den Wert, den Sie erhalten, voll auszuschöpfen, sollten Sie die innovativen projektmanagementsoftware wie ClickUp kann ein entscheidender Faktor sein.

Sei es durch verbesserte Organisation, bessere Kommunikation oder erhöhte Transparenz kann ClickUp Ihre Zusammenarbeit mit Beratern produktiver und ergebnisorientierter gestalten.

Sind Sie bereit, Ihre nächste IT-Strategie in Angriff zu nehmen? Anmeldung für ClickUp, damit es ein voller Erfolg wird! 🤩