10 kostenlose Vorlagen für gemeinnützige Organisationen in Excel & ClickUp

Die Festlegung von Zielen für gemeinnützige Organisationen und die Entwicklung effektiver Strategien zu deren Erreichung kann überwältigend erscheinen, vor allem, wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen. Es ist sogar noch schwieriger, sich zu konzentrieren, wenn Sie sich ständig Gedanken über die Beschaffung von Geldern, die Gewinnung von Website-Besuchern und die Verbesserung der Spenderbindung machen.

Entdecken Sie die perfekte Lösung für interne Abläufe: Nonprofit-Vorlagen! Mit diesen wertvollen Werkzeugen können Sie einen umfassenden Aktionsplan für Ihr gemeinnütziges Projekt erstellen, der Ihrem Team, den Mitarbeitern der Gemeinde, den Vorstandsmitgliedern, den Spendern und anderen Beteiligten hilft, Ihre Ziele klar zu verstehen.

Wir haben unsere 10 Lieblingsvorlagen für gemeinnützige Organisationen zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Organisation, Ihre Kampagne oder Ihr Fundraising-Event im Handumdrehen auf die Beine stellen können. Wir zeigen Ihnen, was jede dieser Vorlagen auszeichnet und wie Sie ihr Potenzial mit geeigneten Anwendungen maximieren können. 🌻

Was ist eine Nonprofit-Vorlage?

Eine gemeinnützige Vorlage ist ein vielseitiger Rahmen, der gemeinnützigen Organisationen hilft, professionelle Präsentationen, Webdesign oder Dokumente zu erstellen, um ihre primären Ziele für verschiedene wohltätige Zwecke zu erreichen.

Die meisten gemeinnützigen Organisationen haben budgetbeschränkungen und können es sich nicht leisten, teure Teams für die Aufrechterhaltung und Verbesserung ihrer Tätigkeit einzustellen. Es gibt keine Unterstützung, wenn es darum geht, strategisch zu planen oder die Kommunikation mit den Spendern aufrechtzuerhalten.

Die besten Website-Vorlagen für gemeinnützige Organisationen nehmen Ihnen die Mühe ab, die Botschaft, das Leitbild und die spezifischen Arbeitsabläufe der Organisation mit Unterstützern, Spendern und Freiwilligen zu teilen. Sie können sie verwenden für fundraising-Kampagnen , Veranstaltungen, Newsletter, Werbematerialien und mehr. 🤩

Eine Vorlage für ein gemeinnütziges Projekt ist eine stärker handlungsorientierte Version eines regulären Geschäftsplans, der für gewinnorientierte Unternehmungen verwendet wird. Sie enthält Abschnitte, in denen die grundlegenden Aspekte eines gemeinnützigen Projekts dargelegt werden, z. B. die Hauptaufgabe, lang- und kurzfristige Ziele und eine Aufschlüsselung der zur Erreichung dieser Ziele erforderlichen Strategien.

Was macht eine gute Nonprofit-Vorlage aus?

Eine gute Vorlage für gemeinnützige Organisationen sollte die folgenden wichtigen Details enthalten:

Klarheit und Einfachheit: Sie sollte einfach zu handhaben und zu gestalten sein, mit Vorlagenfunktionen wie Stilformatierung

Sie sollte einfach zu handhaben und zu gestalten sein, mit Vorlagenfunktionen wie Stilformatierung Konsistenz: Das Branding der Nonprofit-Organisation wird über verschiedene Plattformen und Geräte hinweg beibehalten

Das Branding der Nonprofit-Organisation wird über verschiedene Plattformen und Geräte hinweg beibehalten Anpassung: Sie ist auf die besonderen Bedürfnisse und Ziele gemeinnütziger Organisationen abgestimmt und erfüllt durch Anpassungsoptionen deren einzigartige Kommunikations- und Präsentationsanforderungen

Sie ist auf die besonderen Bedürfnisse und Ziele gemeinnütziger Organisationen abgestimmt und erfüllt durch Anpassungsoptionen deren einzigartige Kommunikations- und Präsentationsanforderungen Umfassende Struktur: Eine gut strukturierte Vorlage enthält wesentliche Abschnitte und Elemente, die im Zusammenhang mit dem Anliegen der gemeinnützigen Organisation stehen. Dazu gehören die Festlegung von Zielen, die Verfolgung von Erfolgen und die Organisation von Freiwilligen

Eine gut strukturierte Vorlage enthält wesentliche Abschnitte und Elemente, die im Zusammenhang mit dem Anliegen der gemeinnützigen Organisation stehen. Dazu gehören die Festlegung von Zielen, die Verfolgung von Erfolgen und die Organisation von Freiwilligen Ansprechende visuelle Gestaltung: Enthält visuell ansprechende Elemente wie Grafiken, Bilder und Farben, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen und die Mission der gemeinnützigen Organisation effektiv zu vermitteln

10 beeindruckende Nonprofit-Vorlagen für 2024

Lassen Sie uns die Top 10 Nonprofit-Vorlagen in Excel und ClickUp erkunden, die wir für Sie ausgewählt haben. Wir erläutern ihre Anwendungsfälle und nehmen die wichtigsten Funktionen jeder Vorlage unter die Lupe. ✨

1. ClickUp Non-Profit SOP-Vorlage

Teilen Sie eine gemeinnützige Website-Vorlage SOP mit Designern in einem ClickUp Doc

Gemeinnützig standardarbeitsanweisungen (SOPs) dienen der Zentralisierung, Standardisierung und Abbildung der täglichen Aktivitäten Ihres Unternehmens. Ein umfassendes SOP-System ermöglicht es Ihnen, effizient zu arbeiten und die täglichen Abläufe zu überwachen und bleiben dabei dem Auftrag und den Zielen Ihrer Organisation treu.

Die Erstellung einer soliden Standardarbeitsanweisung erfordert jedoch eine gründliche Bewertung Ihrer aktuellen Prozesse, damit Sie feststellen können, was verbessert werden kann. Das ist kein Zuckerschlecken, aber Sie können sich auf die ClickUp Non-Profit SOP-Vorlage für A-Z Unterstützung!

Diese vollständig anpassbare Doku-Vorlage hilft Ihnen prozesse skizzieren für Ihr gesamtes Unternehmen. Er enthält die notwendigen Abschnitte, um festzulegen, wie Ihr Team bei bestimmten Aktivitäten vorgehen soll. Der einleitende Teil besteht aus drei Unterabschnitten:

Zweck der SOP: Um die wichtigsten Punkte zu umreißenziele und Zwecke des Dokuments Benutzer des SOP: Angabe der Nutznießer oder Ermöglicher der vorgeschlagenen Aktivitäten SOP-Entwicklung: Geben Sie eine Zusammenfassung des Fortschritts Ihres SOP an

Sobald Sie die Grundlage für Ihr SOP gelegt haben, fahren Sie mit der Vorläufigen Identifizierung fort, um die Schritte für die Einführung des Verfahrens festzulegen. In den letzten Abschnitten wird dargelegt, wann und wie das Verfahren in Gang gesetzt wird und welche Personen für seine Umsetzung verantwortlich sind.

Die Vorlage eröffnet Ihnen eine Welt der Kollaborationsmöglichkeiten innerhalb Ihrer gemeinnützigen Organisation. Führen Sie mit Ihrem Team ein Brainstorming zu SOPs durch, delegieren Sie Aufgaben und verfolgen Sie den Fortschritt - alles in Echtzeit, direkt im Dokument! 📄

2. ClickUp Non-Profit-Veranstaltungsplanung Aufgabenvorlage

Planen Sie Ihre nächste Veranstaltung zur Mittelbeschaffung mit ClickUps Non-Profit Event Planning Template

Typische Non-Profit-Veranstaltungen wie Wohltätigkeitsdinner und Benefizkonzerte erfordern eine sorgfältige Planung und Teamarbeit, damit sie glänzen. Zum Glück, mit der ClickUp Non-Profit-Veranstaltungsplanung Aufgabenvorlage haben Sie einen persönlichen Veranstaltungskoordinator, der Ihnen rund um die Uhr hilft, die Logistik zu bewältigen. 🤖

Die vorlage für die Veranstaltungsplanung ist im Grunde eine To-do-Checkliste, damit die Veranstaltung gut organisiert und perfekt durchgeführt werden kann. Jede Aufgabe auf der Liste kann in einem dieser sieben benutzerdefinierten Felder gruppiert werden:

Beschreibung der Veranstaltung Datum der Veranstaltung Begünstigte Veranstaltungsleiter Förderer Gäste Liste Fortschrittsrate (ein automatischer Balken zur Verfolgung der Fertigstellung einer Aufgabe)

Ein aufgabenvorlage die Aufgabenvorlage ist ideal, um sich wiederholende Prozesse zu rationalisieren. Sie können sie auf ähnliche Ereignisse in der Zukunft anwenden und auch Teammitgliedern und Gästen die Berechtigung erteilen, die integrierten Aufgaben in Echtzeit anzuzeigen und/oder zu bearbeiten.

3. ClickUp Non-Profit Jahresbericht Vorlage

Erstellen Sie Berichte für aktuelle Mitglieder, Großspender und mehr mit Non-Profit-Jahresberichtsvorlage von ClickUp

Jährliche Berichte über die Fortschritte Ihrer gemeinnützigen Organisation sind unerlässlich, da sie dazu dienen, Ihre Leistungen zusammenzufassen und mit Spendern, Freiwilligen, Unterstützern und der Öffentlichkeit zu teilen. Genau das können Sie mit der ClickUp Non-Profit Jahresbericht Vorlage !

Dies ist eine weitere einfach zu verwendende, leicht zu bearbeitende Doc-Vorlage, ideal für:

Jährliche Leistungen auf professionelle Art und Weise zu präsentieren Gewinnung neuer Spender und Stärkung der Beziehungen zu bestehenden Spendern Mitteilung finanzieller Details und Ziele Übermittlung wertorientierter Botschaften an Ihre Stakeholder

Beginnen Sie Ihren Jahresbericht mit einem Brief des Leiters der Organisation. Legen Sie dann Ihre Mission und Vision dar, damit der Leser versteht, worum es bei Ihrer gemeinnützigen Organisation geht. Es gibt auch einen Abschnitt für Programmaktivitäten und wichtige Errungenschaften, in dem Sie Ihren Stakeholdern einen Einblick in die Aktivitäten des vergangenen Jahres geben können, versehen mit anpassbaren Statusangaben wie Auf dem Weg, Verspätet und Kritisch.

Verwenden Sie im Abschnitt Finanzbogen der Vorlage benutzerdefinierte Felder wie Posten, Beschreibung und Kosten, um Ihre finanzielle Situation darzustellen. Schließlich können Sie im Abschnitt Zukunftsziele Ihre Pläne und Ziele für das kommende Jahr skizzieren.

4. ClickUp Nicht-Profit-Veranstaltungsplanung Liste Vorlage

Organisieren und planen Sie die nächste große Veranstaltung ganz einfach mit dieser Non-Profit-Veranstaltungsplanungsvorlage von ClickUp

Organisieren und verwalten Sie Ihre nächste Veranstaltung mit Leichtigkeit mit der ClickUp Non-Profit-Veranstaltungsplanungsliste Vorlage ! Dieses Online-Tool stattet Sie mit den richtigen Funktionen aus, damit alle Aufgaben und Aktivitäten im Veranstaltungsplanungsprozess erledigt werden.

Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, Veranstaltungen mithilfe von Zeitplänen und Checklisten für jede Phase zu organisieren, die Ausgaben durch Verfolgung des Budgets im Auge zu behalten und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Die verschiedenen benutzerdefinierten Ansichten der Vorlage ermöglichen es Ihnen, den Veranstaltungsplanungsprozess aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Einige der verfügbaren Ansichten sind:

Die Veranstaltungsphase Listenansicht: Einzelne Aufgaben werden nach Terminen sortiert, so dass der Fortschritt des Teams bei der Veranstaltungsvorbereitung klar ersichtlich ist

Einzelne Aufgaben werden nach Terminen sortiert, so dass der Fortschritt des Teams bei der Veranstaltungsvorbereitung klar ersichtlich ist Die Veranstaltungsaufgabe Listenansicht: Listet alle Aufgaben auf, die für die Durchführung der Aktivität erforderlich sind, und gruppiert sie nach ihrem Fortschritt. Sie enthält Details zu jeder Aufgabe, z. B. wer für was verantwortlich ist und wie weit sie fortgeschritten ist

Listet alle Aufgaben auf, die für die Durchführung der Aktivität erforderlich sind, und gruppiert sie nach ihrem Fortschritt. Sie enthält Details zu jeder Aufgabe, z. B. wer für was verantwortlich ist und wie weit sie fortgeschritten ist Die Komponententafel Ansicht: Zeigt alle Veranstaltungen sortiert nach ihren Komponenten, wie z. B. Veranstaltungsort, Budget, Redner und Anbieter, organisiert als Karten. Wenn Sie eine Aufgabe in eine andere Veranstaltungskomponente verschieben möchten, ziehen Sie sie einfach per Drag & Drop an die gewünschte Stelle auf der Tafel

Zeigt alle Veranstaltungen sortiert nach ihren Komponenten, wie z. B. Veranstaltungsort, Budget, Redner und Anbieter, organisiert als Karten. Wenn Sie eine Aufgabe in eine andere Veranstaltungskomponente verschieben möchten, ziehen Sie sie einfach per Drag & Drop an die gewünschte Stelle auf der Tafel Die Gantt-Diagramm-Ansicht: Ähnlich wie eine Zeitleiste visualisiert sie den Zeitplan und die Beziehungen zwischen den einzelnen Aufgaben in der richtigen Reihenfolge

Diese Vorlage ist ideal für erfahrene Veranstaltungsplaner, die große Projekte betreuen, da sie zahlreiche anpassbare Elemente und Überwachungsoptionen bietet.

5. ClickUp Non-Profit-Tierrettung Vorlage

Verwalten Sie eine Tierrettungsaktion reibungslos mit ClickUp's Non-Profit Pet Rescue Template

Um eine Tierrettungsorganisation zu leiten, bedarf es eines unermüdlichen Engagements, einer permanenten Koordination und sorgfältige Planung für Unvorhergesehenes . Die ClickUp Non-Profit-Vorlage zur Tierrettung wurde speziell entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, ein zuverlässiger Rettungsdienstleiter zu sein und Tieren in Not ein besseres Zuhause zu bieten. 🏠

Verwenden Sie diese umfassende Vorlage, um ein komplexes Datenbank- und Terminplanungssystem aufzubauen. Behalten Sie den Überblick über alles, von Freiwilligen und Spenden bis hin zu Tieraufnahmen, Tierarztterminen und Adoptionszeitplänen.

Die Vorlage enthält Ordner für die Bereiche Social Media Outreach, Partnerschaften, Adoptionsprozess und Facility Maintenance. Jeder Ordner enthält farblich gekennzeichnete Listen mit Aufgaben. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Plus", um eine vollständig anpassbare Liste, ein Dokument, ein Whiteboard und mehr hinzuzufügen und zu erstellen.

Behalten Sie den Überblick über Ihre Social-Media-Kampagnen zur Adoption für jede Plattform separat, indem Sie Listen erstellen, um den Fortschritt zu verfolgen, Prioritäten zu verwalten, Beauftragte auszuwählen und vieles mehr. Stellen Sie sicher, dass Veterinärdienste, Spenden und Kooperationen ordentlich im Ordner Partnerschaften organisiert sind.

Optimieren Sie den Adoptionsprozess Ihrer pelzigen Freunde, indem Sie separate Listen für annehmbare Hunde und eingegangene Bewerbungen erstellen. Der Adoptionsordner enthält Adoptionsrichtlinien, die Sie mit den Bewerbern teilen können, um sicherzustellen, dass die Haustiere die Pflege und Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. 🐶

6. ClickUp Freiwilligenmanagement Vorlage

Das Volunteer Management Template von ClickUp hilft beim stressfreien Umgang mit großen Gruppen von Freiwilligen

Jedes Team zu managen ist anspruchsvoll, aber es erfordert echtes Geschick und Mühe, Gruppen von Dutzenden oder sogar Hunderten von Menschen zu managen. Mit der ClickUp Vorlage für Freiwilligenmanagement sind Sie in der Lage, große Gruppen von Freiwilligen zu koordinieren und Ihre Ziele zu erreichen, ohne ins Schwitzen zu kommen.

Diese Vorlage nimmt einen ganzen Raum ein und ist für fortgeschrittene Benutzer konzipiert. Sie hilft Ihnen bei der Rekrutierung neuer Freiwilliger, der Vereinfachung ihres Einführungsprozesses und der Erfassung von Zeit und Arbeit.

Klicken Sie auf die Liste Aktive oder Neue Bewerbungen, und Sie erhalten eine Liste aller potenziellen Freiwilligen. Wählen Sie die am besten geeigneten Kandidaten aus, weisen Sie ihnen Aufgaben zu, und verfolgen Sie ihre Fortschritte mithilfe von benutzerdefinierten Feldern und Statusmeldungen.

In der Liste Neue Bewerbungen können Sie prioritäten setzen mit benutzerdefinierten Spalten. Sobald Sie einem bestimmten Bewerber eine Aufgabe zugewiesen haben, wird dieser automatisch in die Liste der aktiven Bewerbungen verschoben, was Ihnen hilft zeit zu sparen und effizient arbeiten. ⏰

Die Verwendung der Vorlage hilft kommunikation fördern innerhalb der gemeinnützigen Organisation, indem Sie Ihren Raum für das Freiwilligenmanagement mit dem Team teilen können. Auf diese Weise bleibt jeder auf dem Laufenden, wenn es um vorrangige Arbeiten, Schulungsmodule und bevorstehende Veranstaltungen geht.

7. ClickUp Zeitplan für Ehrenamtliche Vorlage

Hängen Sie Ihre eigenen Fotos und Dateien an eine ClickUp-Liste an, um den Zugriff zu erleichtern

Wenn Ihre gemeinnützige Organisation stark auf große Gruppen von Freiwilligen angewiesen ist, ist es wichtig, einen gut strukturierten Zeitplan zu führen und verwertbare Daten bereitzustellen. Hier kommt die ClickUp-Vorlage für einen Ehrenamtsplan kommt ins Spiel. Mit diesem leistungsstarken Werkzeug können Sie die Verfügbarkeit von Freiwilligen überwachen, Aufgaben präzise zuweisen und alle Beteiligten immer auf dem Laufenden halten. 📅

Beginnen Sie mit der Vorbereitung Ihres Freiwilligenformulars, das Sie an Ihre Veranstaltung anpassen können, bevor Sie es an interessierte Bewerber senden.

Die wichtigsten Informationen, die Sie von Ihren Befragten erhalten, werden in der Ansicht Liste der Freiwilligen angezeigt, die nach dem Freiwilligenprozess gruppiert ist und Filter für neue und bearbeitete Befragte enthält.

Dann gibt es noch die Ansicht Freiwilligenliste, die ebenfalls nach Freiwilligenprozess sortiert ist. Hier können Sie die Freiwilligen unter benutzerdefinierten Status wie "Neuer Teilnehmer", "In Bearbeitung", "Nicht geeignet" und "Angenommen" sehen. Durch Ziehen und Ablegen der Karten können Sie die Freiwilligen von einer Phase in eine andere verschieben.

Schließlich können Sie in der Listenansicht Neue Freiwillige die von Ihnen genehmigten Bewerber aufnehmen. Sie sind nach den Freiwilligenrollen gruppiert, die Sie ihnen zugewiesen haben, wie Mitglieder, Teamleiter und Koordinatoren.

8. ClickUp Ehrenamtliche Arbeit Vorlage

Erstellen Sie einen Zeitplan für eine Gemeindeorganisation aus einer einzigen ClickUp-Liste

Die Koordination mehrerer Freiwilliger in verschiedenen Kampagnen kann ohne konkrete Ziele und eine strukturierte aufgabenmanagement system. Vermeiden Sie Verwirrung und Unordnung mit dem ClickUp-Vorlage für ehrenamtliche Arbeit und vereinfachen den Prozess der Durchführung von Freiwilligeneinsätzen.

Diese Vorlage auf Ordnerebene ähnelt den beiden vorherigen Kandidaten auf unserer Liste, konzentriert sich aber mehr auf einzelne Freiwilligenaktivitäten. Sie ermöglicht es Ihnen, die Ressourcen von Freiwilligen für verschiedene Projekte zu verwalten und zuzuweisen und bietet einen visuellen Überblick über einzelne Aufgaben und Zeitpläne.

Die Vorlage bietet Benutzerdefinierte Felder wie Freiwillige, Fälligkeitsdatum, Priorität und Ort, um die Informationen zu jedem Projekt zu verfolgen. Sie enthält außerdem mehrere Benutzerdefinierte Ansichten, um die Kontrolle über die Arbeitsbelastung der Freiwilligen zu behalten. Die Ansichten umfassen die folgenden:

Organisationsansicht: Das Layout bietet eine Liste aller Ihrer gemeinnützigen Veranstaltungen mit verschiedenen Aufgaben und Feldern wie Freiwillige und Priorität

Das Layout bietet eine Liste aller Ihrer gemeinnützigen Veranstaltungen mit verschiedenen Aufgaben und Feldern wie Freiwillige und Priorität Kalenderansicht : Sie zeigt ungeplante und überfällige Aufgaben auf der rechten Seite der Vorlage an, zusammen mit farbcodierten Flaggen, die ihre Prioritäten anzeigen

: Sie zeigt ungeplante und überfällige Aufgaben auf der rechten Seite der Vorlage an, zusammen mit farbcodierten Flaggen, die ihre Prioritäten anzeigen ansicht Dokumente: Verwenden Sie diese Ansicht, um eine einfach zu durchsuchende Datenbank mit Freiwilligen, Freiwilligenstandorten und Koordinatoren zu erstellen. Klicken Sie auf den Namen eines Freiwilligen in der Liste, um seine persönlichen Daten wie Adresse, Telefonnummer und Veranstaltungen, an denen er bereits mitgearbeitet hat, aufzurufen

9. Excel Non-Profit-Blatt Vorlage von Template.net

Für eine stressfreie Budgetverwaltung nutzen Sie die Excel Non-Profit Sheet Template von Template.net

Bei der Verfolgung und Berechnung des Budgets Ihrer gemeinnützigen Organisation dürfen keine Fehler gemacht werden. Deshalb ist die Excel Non-Profit Sheet Template von Template.net eine ausgezeichnete Wahl für eine sichere und stressfreie Budgetierung.

Mit dieser Excel-Vorlage für gemeinnützige Organisationen können Sie Einnahmen aus Spenden, Veranstaltungen, Mitgliedschaften, Zuschüssen und anderen Quellen auflisten und berechnen. Bei den Ausgaben können Sie die Kosten für Versicherungen, Beratung, Personalentwicklung, Reisen und Verbrauchsmaterial, Gehälter und alle anderen anfallenden Kosten berücksichtigen.

Füllen Sie zunächst die Tabellenfelder mit den Beschreibungen der Einnahmequellen oder Ausgaben aus, die Sie berechnen möchten. Geben Sie dann die Felder Aktuelles Budget und Aktuelle JTD-Ist-Werte ein. Der Gesamtwert wird automatisch berechnet und am unteren Rand der Tabelle angezeigt.

Die Verwendung der Vorlagen ist denkbar einfach: Ersetzen Sie den Platzhaltertext und die Zahlen durch Ihre eigenen, und schon sind Sie fertig! Sie können auch die Farbe, Größe und Schriftart des Textes auf der Registerkarte "Home" ändern und die Zeilen- und Spaltengröße der Tabelle auf der Registerkarte "Layout" anpassen.

Dies ist die einzige Vorlage auf der Liste, die ein kostenpflichtiges Monatsabonnement erfordert, aber wenn Sie keine monetären Zwängen unterliegt ist es ein praktisches Werkzeug, um die Finanzen Ihrer Organisation oder Ihres Projekts im Auge zu behalten. 💰

10. Excel Freiwillige Anmeldung Vorlage von Spreadsheet.com

Behalten Sie den Überblick über Anmeldungen von Freiwilligen und Veranstaltungen mühelos mit der Excel Volunteer Sign-Up Template von Spreadsheet.com

Das Sammeln von Anmeldungen und das Organisieren von Veranstaltungen für Freiwillige muss keine nervenaufreibende Erfahrung sein. Mit dem Excel Volunteer Sign-Up Template von Spreadsheet.com können Sie mühelos Listen für freiwillige Veranstaltungen erstellen, Veranstaltungsdetails notieren und die Teilnehmerzahlen verfolgen.

Verwenden Sie die Formularansicht der Vorlage, um potenziellen Freiwilligen schnell ein Anmeldeformular zur Verfügung zu stellen, in dem sie aus einer Liste verfügbarer Veranstaltungen auswählen können. Es besteht aus Feldern wie Name, Freiwilligenplatz, E-Mail und Telefon, die die Bewerber ausfüllen müssen. 👨🏽‍💻

Sobald Sie Ihre Liste zusammengestellt haben, bietet Ihnen die Vorlage einen klaren Überblick über die Informationen jedes Freiwilligen, zusammen mit der Veranstaltung, für die er sich entschieden hat, und dem Datum und der Uhrzeit seiner Verfügbarkeit.

Der Bereich Freiwilligenveranstaltungen schließlich enthält einen Abschnitt, der den damit verbundenen Aktivitäten, offenen und belegten Plätzen sowie Veranstaltungskalendern gewidmet ist.

Aufwertung von Kampagnen und Veranstaltungen mit Nonprofit-Vorlagen in ClickUp

Ob Sie sich auf eine Spendenaktion vorbereiten oder eine Tierrettungsaktion vorbereiten, machen Sie Ihre nächste gemeinnützige Veranstaltung mit diesen erstklassigen Vorlagen zu einem absoluten Hit. Verwenden Sie sie, um verschiedene Freiwilligenteams zu verwalten, Jahresberichte zu erstellen und veranstaltungen planen und terminieren mit weniger Stress!

Wenn die Ressourcen knapp sind, können Sie die kostenlose ClickUp Vorlagenbibliothek finden Sie jede Vorlage, die Sie für Buchhaltung, Design und alles dazwischen benötigen. Passen Sie sie nach Ihren Wünschen an, und sehen Sie zu, wie Ihre nächste gemeinnützige Veranstaltung ein voller Erfolg wird! 🏆