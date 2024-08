Der ultimative Leitfaden für das Projektmanagement im Gesundheitswesen

Im Wartezimmer steht eine Schlange von Patienten.

Der Arzt verspätet sich heute.

Die Apothekenmitarbeiter sagen, sie bräuchten Nachschub, weil sie keine mehr haben.

Für einen Wirtschaftszweig, der sich um das Leben der Menschen kümmert, kann das Gesundheitswesen ziemlich hart für die Pfleger sein, die es verwalten.

Wie schaffen sie es also, bei all dem, was vor sich geht, den Überblick zu behalten?

Ausgezeichnete Projektmanagementfähigkeiten im Gesundheitswesen.

wie.. Dr. Lisa Cuddy dr. Lisa Cuddy ist die leitende Krankenhausverwalterin in der Fernsehserie House M.D._

sicherlich würde niemand im Princeton Plainsboro Hospital das Projektmanagement in die Hände von Leuten wie Dr. Gregory House legen wollen._ 😟

Schließlich ist das Gesundheitswesen ein Hochrisikosektor.

Hier steht buchstäblich das Leben von Menschen auf dem Spiel.

Sie können sich keine Fehler leisten. Ganz und gar nicht.

Was können Sie also zu erledigen?

Stellen Sie einen Projektmanager ein, der die Dinge organisiert, lebendig und lebendig hält.

Aber wenn Sie unter schlechtem Projektmanagement Symptome leiden und Ihr Ziel erreichen wollen ziele des Projekts machen Sie sich keine Sorgen.

Wir halten Ihnen den Rücken frei. *Buchstäblich

In diesem Artikel werden wir Folgendes behandeln was Projektmanagement im Gesundheitswesen ist warum es so wichtig ist, und was es braucht, um ein guter Projektmanager zu sein im Gesundheitswesen.

Bonus: Sie lernen auch, wie Sie Ihre Projekte wieder gesund machen können, mit einem hervorragenden tool für Projektmanagement im Gesundheitswesen .

alles eingestellt?

wir geben Ihnen eine Dosis Projektmanagement im Gesundheitswesen

Was ist Projektmanagement im Gesundheitswesen?

Um mit dem immer stärker werdenden Druck der Krankenkassen, der enormen Größe des Gesundheitssystems und dem großen Problem der Sicherheit Schritt halten zu können, benötigen moderne Gesundheitsorganisationen eine Menge Planung, um einen effektiven Prozess zu schaffen.

An dieser Stelle kommt das Projektmanagement im Gesundheitswesen ins Spiel.

Es handelt sich um die Planung, Durchführung und Aufrechterhaltung von Projekten im Gesundheitswesen zur Verbesserung der Funktionen der Organisation.

Es trägt dazu bei, ein Projekt zu rationalisieren, das dazu beitragen kann, Geld zu sparen und gleichzeitig die Patientenversorgung zu verbessern, was letztendlich einer Gesundheitseinrichtung zugute kommt.

Ein Beispiel: Dr. Cuddy hat die Nase voll von Dr. House und möchte eine neue Abteilung für Diagnostik in ihrer Einrichtung eröffnen.

Sie müsste zunächst ein konkretes Konzept für die Eröffnung und Verwaltung dieser neuen Gesundheitseinrichtung erstellen. Sie könnte die Planung entweder selbst erledigen oder einen Projektmanager einstellen.

das ist etwas, das sie beherrscht

aber brauchen wir wirklich Projektmanagement im Gesundheitswesen?_

Finden wir es heraus.

Zu erledigen Zu erledigen Zu erledigen Zu erledigen Zu erledigen Zu erledigen Zu erledigen Zu erledigen?

Die Gesundheitsbranche entwickelt sich ständig weiter.

Es entstehen ständig neue Technologien, und die Organisationen des Gesundheitswesens müssen damit Schritt halten.

Das Ergebnis ist ein enormer Druck auf die Gesundheitsbranche, mit der Zeit Schritt zu halten und eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung zu gewährleisten.

Außerdem müssen die Unternehmen des Gesundheitswesens verschiedene staatliche Vorschriften wie HIPAA (The Health Insurance Portability and Accountability Act) und GDPR (General Data Protection Regulation) für die Abrechnung und alle anderen Prozesse einhalten.

Hier kommt das Projektmanagement im Gesundheitswesen ins Spiel.

Mit den grundlegenden grundsätzen des Projektmanagements können Organisationsleiter wie Dr. Cuddy Struktur und Disziplin in die Organisation bringen.

Ein effektives Projektmanagement kann auch dabei helfen:

Bessere Patientenversorgung und -erfahrung

Bessere Budgetierung

Besseres Management

Reibungslosere Kommunikation

Bessere Beziehungen zu den Interessengruppen

Doch wie erledigen Sie eigentlich Projekte im Gesundheitswesen?

3 beliebte Methoden für das Projektmanagement im Gesundheitswesen

Neben der medizinischen Wissenschaft müssen Fachkräfte im Gesundheitswesen auch die Wissenschaft des Projektmanagements erlernen.

Werfen wir einen Blick auf die beliebten methoden des Projektmanagements die Sie im Gesundheitssektor anwenden können:

1. Agiles Projektmanagement Agiles Projektmanagement ist wie ein Gegengift für die Probleme des traditionellen Projektmanagements.

Es verfolgt einen iterativen Ansatz und unterteilt ein Projekt in kleinere Entwicklungszyklen (2-4 Wochen), die Sprints genannt werden. Ein Manager kann einen sprint Backlog das festlegt, worauf sich das Team in diesem Zyklus konzentrieren muss.

Dies erleichtert die Anpassung an Veränderungen, insbesondere in einer Branche wie dem Gesundheitswesen, in der sich die Variablen ständig ändern. Agiles Arbeiten hat außerdem mehrere Schlüsselvorteile und eignet sich für die meisten Branchen, da es Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Teamarbeit und einen schnelleren ROI gewährleistet.

Und wenn es um Einstellungen im Gesundheitswesen geht, kann ein agiles Projektmanagement tool Ihnen helfen, ein Projekt im Gesundheitswesen schnell abzuschließen, um mit den Dingen Schritt zu halten.

Suchen Sie ein_ agiles Projektmanagement Werkzeug für das Gesundheitswesen?

Schauen Sie sich diese top 12 agile tools für das Projektmanagement .

Nehmen wir zum Beispiel an, dass Dr. Cuddy eine neue App zur Terminbuchung für ihr Krankenhaus einführen möchte.

Sie kann die agile Methodik anwenden und zunächst eine Test-App einführen. Auf diese Weise kann sie das Feedback der Patienten zur Benutzeroberfläche und zur Einfachheit der Terminbuchung nutzen, um die Änderungen schnell in ihr App-Design einfließen zu lassen.

Auf diese Weise muss sie keine Zeit und Ressourcen verschwenden, um eine neue App von Grund auf zu entwickeln, wenn die erste App für ihre Patienten nicht benutzerfreundlich ist.

Bonus: Schauen Sie sich die top 10 Patientenmanagement-Software-Systeme

2. Wasserfall

Wasserfall ist ein traditionelles Projektmanagementverfahren der alten Schule.

Er folgt einem linearen Ansatz, bei dem Sie jedes Projekt unterteilen projekt Plan in Phasen unterteilt, wobei jede Phase in die nächste übergeht, wie bei einem echten Wasserfall.

Normalerweise umfasst dieser Projektmanagement-Prozess fünf Phasen: Anforderungen, Entwurf, Implementierung, Tests und Lieferung. Was ist der Unterschied zwischen Wasserfall und agilem Vorgehen? Bei der Wasserfallmethode muss das Team zunächst eine Phase abschließen, um zur nächsten übergehen zu können.

Sie ist eine der gängigsten Projektmanagement-Techniken, die in großen Unternehmen wie bauwesen zu erledigen, hat sie auch ihre Nachteile.

Es kann Ergebnisse verzögern und das Projekt kann überflüssig werden. Dies kann für eine Organisation des Gesundheitswesens, die sich um die unmittelbare Versorgung der Patienten bemüht, von Nachteil sein.

Die Wasserfallmethode kann jedoch gut funktionieren, wenn Dr. Cuddy eine neue Gesundheitseinrichtung eröffnen möchte. Sie kann das Projekt in Phasen angehen.

Zunächst muss sie die abhängigkeiten und die Voraussetzungen für die Einrichtung der Abteilung, z. B. Budgetierung, Personal, behördliche Genehmigungen usw. Erst wenn sie ein Konzept für die Anforderungen hat, kann sie in die Phase der Umsetzung eintreten.

**Sie sind sich nicht sicher, wie ein Wasserfallkonzept Ihnen helfen kann?

Unser detaillierter Leitfaden zum Thema wasserfall-Projektmanagement kann Ihnen zeigen wie.

3. Hybrid

Da das Gesundheitswesen ein sich schnell verändernder Sektor ist, kann ein hybrider Managementansatz genau das sein, was der Arzt angeordnet hat

Mit einer agilen Methodik können Sie Projekte schnell umsetzen, während Sie mit einem Projektmanagement nach dem Wasserfallprinzip dem Board of Directors und den Investoren eine Roadmap vorlegen können.

Auf diese Weise können Sie die Endbenutzer in verschiedenen Phasen einbeziehen, die richtigen Projektergebnisse sicherstellen und die Stakeholder bei Laune halten. eine Win-Win-Situation, wie Sie sehen

Aber zu wissen, was man zu erledigen hat, reicht nicht aus.

Man muss auch wissen, wie man es zu erledigen hat.

Sind Sie bereit zu lernen, was Sie als Projektmanager im Gesundheitswesen brauchen? los geht's

Was braucht man, um ein guter Projektmanager im Gesundheitswesen zu sein?

Projektmanager im Gesundheitswesen sind das Rückgrat eines Projekts. das Wortspiel ist nicht beabsichtigt

Sie leiten und beaufsichtigen ein Projekt im Gesundheitswesen von der Aufnahme bis zur Entlassung.

A programm-Manager sorgt dafür, dass das Projekt termingerecht und innerhalb des Budgets abgeschlossen wird.

Sie können auch schnell erkennen, wenn das Projekt unter dem Wetter ist und plausible Abhilfemaßnahmen anbieten. 🤒

Organisationen des Gesundheitswesens brauchen unbedingt einen Fachmann für Projektmanagement, damit die Projekte mit den Codes übereinstimmen.

Projektmanagement ist jedoch nichts für Zartbesaitete.

Der Beruf im Gesundheitswesen erfordert besondere Managementfähigkeiten. A projektmanagement-Zertifizierung ist ebenfalls ideal.

Das braucht man, um ein erfolgreicher Projektmanagement-Manager zu sein.

Bonus: Der Beste Programm-Management-Tools

1. Fähigkeiten als Projektleiter

Wenn Sie ein guter Manager sein wollen, müssen Sie gesunde fähigkeiten im Projektmanagement ein Team und ein Projekt zu leiten und sich den Herausforderungen der Gesundheitsbranche zu stellen.

Hier sind einige wesentliche Fähigkeiten, die ein Projektmanager im Gesundheitswesen haben muss:

Flexibilität: Sie sollten schnell reagieren und das Projekt ändern können, um die Dinge auf Kurs zu halten

Sie sollten schnell reagieren und das Projekt ändern können, um die Dinge auf Kurs zu halten Kommunikation: Im Gesundheitswesen dreht sich alles um Menschen. Sie sollten ein aktiver Zuhörer und effektiver Verhandlungsführer sein, um Abschlüsse zu sichern

Im Gesundheitswesen dreht sich alles um Menschen. Sie sollten ein aktiver Zuhörer und effektiver Verhandlungsführer sein, um Abschlüsse zu sichern Führungsqualitäten: Sie sollten in der Lage sein, andere zu motivieren und zu inspirieren. Ihr Team sollte an Sie glauben und Vertrauen in das Projekt haben

Sie sollten in der Lage sein, andere zu motivieren und zu inspirieren. Ihr Team sollte an Sie glauben und Vertrauen in das Projekt haben Konfliktbewältigung: Das Gesundheitswesen ist ein ungewöhnlicher Markt mit inhärenten Risiken. Als Projektmanagement-Fachkraft sollten Sie in der Lage sein, schnell zu handeln und hochspannende Situationen zu entschärfen

Das Gesundheitswesen ist ein ungewöhnlicher Markt mit inhärenten Risiken. Als Projektmanagement-Fachkraft sollten Sie in der Lage sein, schnell zu handeln und hochspannende Situationen zu entschärfen Delegation: Sie sollten in der Lage sein, Aufgaben an verschiedene Mitglieder des Teams zu verschreiben. Dies wird Ihnen helfen, diezugewiesenen Ressourcen effizient zu nutzen und das Projekt innerhalb des Budgets zu halten

2. Zertifizierungen für Projektmanagement im Gesundheitswesen

dr. House mag ein Experte für Diagnostik sein, aber versteht er auch die Wissenschaft des Managements? Wahrscheinlich nicht._

Viele Fachleute im Gesundheitswesen suchen eine formale Ausbildung im Projektmanagement, um komplexe Projekte und Menschen besser zu managen.

zumindest Abteilungsleiter wie Dr. House müssen das

Um eine gute Führungskraft im Gesundheitswesen zu sein, sollten Sie idealerweise einen Hochschulabschluss in Gesundheitsverwaltung, Business Administration, öffentlichem Gesundheitswesen oder Krankenpflege haben.

Aber auch eine Zertifizierung im Projektmanagement kann nicht schaden.

Mehrere Institute bieten Kurse in Projektmanagement an:

Project Management Professional (PMP)

Certified Associate im Projektmanagement (CAPM)

Programm-Management-Fachmann (PgMP)

Einige Universitäten bieten auch Projektmanagement im Gesundheitswesen als Hauptfach an.

Zum Beispiel bietet die Harvard T.H. Chan School of Public Health eine Online-Zertifizierung in Projektmanagement im Gesundheitswesen .

Sowohl klinische als auch nicht-klinische Fachkräfte können den Harvard-Kurs belegen. Sie können sogar Guthaben für Weiterbildungsmaßnahmen erwerben, die auf Ihren Abschluss angerechnet werden.

Ein solches Programm deckt sowohl Fähigkeiten im Bereich des Projekt- als auch des Personalmanagements ab. Sie lernen etwas über die phasen des Projektmanagements und wie man sich an verschiedene Nuancen anpasst und dennoch die wichtigsten Metriken erreicht.

Sie behandeln Tools und Strategien zur Aufrechterhaltung einer besseren zwischenmenschlichen Dynamik mit den Beteiligten.

Es kann Sie sogar zu einem Experten für effektive Kommunikation und erfolgreiche Verhandlungen machen.

3. HIPAA-Konformität

Krankenhäuser und Mitarbeiter des Gesundheitswesens sind beim Zugriff auf sensible Daten ständig auf die Gesundheitsinformatik angewiesen. Wenn solche Informationen nach außen dringen, kann dies eine ernsthafte Bedrohung für den Datenschutz eines Patienten darstellen.

Der Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) ist der maßgebliche Code, der den Schutz sensibler Patientendaten gewährleistet.

Wenn Sie eine projektmanagement-Software die auf Patientendaten zugreift, muss sie schützen:

Böswillige Angriffe auf Patientendaten

Zugang und Freigeben von Patientendaten

Als Manager sind Sie dafür verantwortlich, dass alle technischen und nicht-technischen Programme und Prozesse den Normen des HIPAA entsprechen, um die Sicherheit von Gesundheitsdaten zu gewährleisten.

Nachdem wir nun die Grundlagen geklärt haben, lassen Sie uns einige Tipps für das Management im Gesundheitswesen besprechen.💁

9 hilfreiche Tipps für das Management von Projekten im Gesundheitswesen

Wenn Sie in die Fußstapfen eines Projektmanagers im Gesundheitswesen treten wollen, sollten Sie ein paar praktische Managementtipps im Ärmel Ihres Kittels haben.

Als erstes wenden wir uns an Albert Ho, Projektleiter des William Osler Gesundheitssystem und Gründer von Helden des Gesundheitswesens um Expertenrat zu erhalten:

Teilen Sie die zu erbringenden Leistungen in kleinere und besser zu bewältigende Abschnitte auf. Der ideale Zeitrahmen ist eine Leistung, die in 3 bis 12 Monaten erbracht werden kann.

Wenn ein Projekt über mehrere Jahre läuft und einen großen Umfang an Arbeit hat, sollte jede Phase eine eigene projekt-Charta haben, um die abzuschließende Arbeit zu definieren.

er erwähnte, dass es einfach ist für_ Projektträger es kann vorkommen, dass man bei einem mehrjährigen Projekt die Zinsen verliert, so dass eine Aufteilung der Leistungen dazu beiträgt, die Dynamik aufrechtzuerhalten

Weitere wichtige Tipps für das Projektmanagement im Gesundheitswesen sind:

Diagnostizieren Sie die Anforderungen und Ziele des Projekts, indem Sie der Leitung die richtigen Fragen stellen

Wenn Sie mehrere Projekte haben, priorisieren Sie diejenigen, die zur Rationalisierung eines Prozesses beitragen

Sorgen Sie für eine offene Kommunikation, damit Ihr Projektteam auf derselben Seite steht

Bilden Sie ein vielfältiges Team. Binden Sie Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen ein, die Ihnen helfen, einen Prozess zu verbessern

Seien Sie auf Unvorhergesehenes vorbereitet. Wenn etwas auffliegt, führen Sie einige Tests durch, passen Sie sich an und machen Sie weiter

Befolgen Sie die Projektcharta, in der Ihre strategischen Ziele, Ressourcen, Zeitleisten und Schlüssel-Metriken festgelegt sind

Halten Sie sich an die Synchronisierung mit den Vorschriften des Gesundheitswesens und der Verwaltung, die sich auf Ihr Programm oder Projekt auswirken können

Jetzt haben Sie einige Tipps, die keine Fehler zulassen.

wie geht es jetzt weiter?

Lernen Sie, wie Sie Ihre Projekte im Gesundheitswesen am besten managen!

The Best Way to Manage Healthcare Projects in 2024

Wenn Dr. House sich in der Diagnostik behaupten und ein kluger Manager werden will, muss er mit Begriffen vertraut sein wie sprint-Planung , agil und Scrum , automatisierte Workflows und vieles mehr.

Er muss lernen, wie man ein Gantt-Diagramm zu verwenden und kanban Boards zur Visualisierung von Projekten und zur Verbesserung seiner erfahrung im Projektmanagement .

Und was noch wichtiger ist, er muss lernen, mit software für das Projektmanagement im Gesundheitswesen um alle soeben erwähnten Fachausdrücke zu implementieren.

Wie ClickUp !

Warte, was ist das?

ClickUp ist ein hoch bewertete projektmanagement-Software, die von Projektleitern im Gesundheitswesen und anderen produktiven Teams weltweit .

Ein agiles Tool wie ClickUp kann Sie und Ihr Projekt Team befähigen, schneller und effizienter Ergebnisse zu liefern.

Setzen Sie es ein, um Ihre Organisation zu verwalten, vom Arzt bis zum IT-Abteilung bis hin zu Krankenschwestern und Hausmeistern. Verwenden Sie 1000+ Integrationen um Ihr Projekt so zu visualisieren, wie Sie es wünschen.

Was ClickUp jedoch wirklich passend für Ihre Gesundheitsabteilung macht, ist die Tatsache, dass es HIPAA-konform (Health Insurance Portability and Accountability Act) ist.

ClickUp erfüllt die Anforderungen des Privacy Shield Framework und der GDPR (Allgemeine Datenschutzverordnung).

Dies bedeutet, dass wir die höchsten Sicherheitsstandards für alle unsere Clients gewährleisten.

Darüber hinaus verfügt ClickUp über eine Vielzahl von Features für das Projektmanagement kostenlos !

Hier erfahren Sie, wie Sie ClickUp nutzen können, um Ihr Projekt im Gesundheitswesen zum Erfolg zu führen:

Dashboards : Erstellen Sie ein Kontrollzentrum für Ihr Projekt im Gesundheitswesen und geben Sie es digital für Ihr Team im Gesundheitswesen frei

Workload-Ansicht : Sie erhalten eine tagesaktuelle Übersicht über die Aufgaben, die jedem Mitglied Ihres Teams zugewiesen sind. Überwachen Sie die Auslastung Ihres Teams und teilen Sie die Ressourcen entsprechend um

Sie erhalten eine tagesaktuelle Übersicht über die Aufgaben, die jedem Mitglied Ihres Teams zugewiesen sind. Überwachen Sie die Auslastung Ihres Teams und teilen Sie die Ressourcen entsprechend um Formular-Ansicht : Erstellen Sie anpassbare Formulare für Patienten, indem Sie unterstützte Felder per Drag-and-Drop ziehen. Verwenden Sie diese, um Support für die Krankenhaus-IT oder Patienten-Feedback anzufordern, und wählen Sie, wohin Sie die Antworten auf die Formulare senden möchten. Verwenden Sie auchversteckte Felder für Patienteninformationen, die Sie bereits haben

Ansicht der Zeitleiste : Visualisieren Sie Ihr Projekt linear im Zeitverlauf. Gruppieren Sie Zeitleisten, um die Arbeit im Voraus zu planen. Erstellen Sie außerdem eine öffentliche Roadmap, um dieprojektbeteiligte auf dem Laufenden zu halten

Visualisieren Sie Ihr Projekt linear im Zeitverlauf. Gruppieren Sie Zeitleisten, um die Arbeit im Voraus zu planen. Erstellen Sie außerdem eine öffentliche Roadmap, um dieprojektbeteiligte auf dem Laufenden zu halten Aufgaben Checklisten : Zu erledigen-Listen erstellen mitunteraufgaben und weisen Sie diese den Teammitgliedern zu. Verteilen SieMehrere Mitarbeiter für freigegebene Aufgaben

Dokumente : Erstellen und Freigeben von Projektdokumenten und SOPs für Ärzte und Krankenschwestern. Notieren Sie die täglichen Vitalwerte der Patienten und andere Details auf verschachtelten Seiten. Sie können auchmitglieder des Teams erwähnen aus dem diensthabenden Pflegepersonal nennen und Patienten direkt an Fachärzte zuweisenDokumente* Benutzerdefinierte Felder: Auswahl und Hinzufügen verschiedener Optionen für Aufgabenfelder zur schnellen Nachverfolgung von Patienteninformationen.

Wiederkehrende Checklisten : Automatisieren Sie Aufgaben wie Reinigungsroutinen durch die Erstellung von Checklisten für den Hausmeister

Vorlagen : Verwalten Sie Ihre Krankenhausverwaltung mit vordefinierten Vorlagen. Erstellen und wiederverwenden SieVorlagen für Checklisten zur Aktualisierung von Krankenakten, zum Speichern von Formularen und zur Verwaltung von Patienten ohne Zeitverlust

Und wenn Sie diese Features noch nicht überzeugt haben, ClickUp zu nutzen, dann schauen Sie sich auch die folgenden Features an warum es die Nr. 1 unter den Projektmanagement-Software für das Gesundheitswesen ist für Ihr Team.

Wollen Sie Ihr Projekt fit wie ein Turnschuh halten?

Eine Gesundheitsorganisation schläft nie, und das sollte auch Ihr Gesundheitswesen nicht tun management-Operationen .

Und die einzige Möglichkeit, die Dinge wach und (mühelos) am Laufen zu halten, ist eine Projektmanagement-Software wie ClickUp!

Mit diesem tool bleibt Ihr Projekt im Gesundheitswesen am Herz. ❤️

Vom Zugriff auf das Kontrollzentrum Ihres Krankenhauses auch im Halbschlaf (dank langer Arbeitszeiten im Dokument) bis zur Nachverfolgung der Leistungen Ihres Teams workload in Echtzeit, kann ClickUp ein Lebensretter sein

Erstellen anpassbare Formulare zum Ausfüllen der Versicherungsdaten eines Patienten, für eine schnellere Versorgung mit Automatisierungen und schaffen konsistente Prozesse mit Vorlagen .

ClickUp ist in der Tat ein Heilmittel für alle Leiden des Projektmanagements.

was hält Sie zurück? Holen Sie sich eine kostenlose Probe von ClickUp um Ihr Projekt im Gesundheitswesen gegen Risiken immun zu machen und Ihren Patienten besser zu helfen!