5 Schritte zur Erstellung eines robusten Executive Dashboards (mit Beispielen)

TL;DR Führungskräfte, die Echtzeit-Sichtbarkeit und operative Klarheit suchen, profitieren von den leistungsstarken Dashboard-Features von ClickUp. Der Blogbeitrag beschreibt, wie ClickUp Führungskräften ermöglicht, KPIs zu konsolidieren, wichtige Metriken zu überwachen und die Abstimmung zwischen den Teams sicherzustellen. Mit anpassbaren Ansichten und gemeinsamen Aktualisierungen sorgt ClickUp dafür, dass die Überwachung durch die Führungskräfte proaktiv statt reaktiv erfolgt.

Ein effektives Executive Dashboard ist wie die Leitwarte Ihres Unternehmens.

Es zeigt Ihnen anhand aussagekräftiger Daten, was zu jedem Zeitpunkt vor sich geht, ohne Sie mit unnötigen Details zu überfrachten. Sie erhalten eine klare, visuelle Übersicht über die finanzielle Lage Ihres Unternehmens, wichtige Leistungsindikatoren (KPIs), das Kundenbeziehungsmanagement und andere Informationen, die Sie benötigen, um wichtige Entscheidungen mit Zuversicht zu treffen. 💯

Das einzige Problem ist: Die Erstellung eines hochkarätigen Dashboards ist keine leichte Aufgabe. Sie müssen zahlreiche Geschäftssysteme und wichtige Metriken zusammenführen, was zunächst entmutigend wirken kann.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, zeigen wir Ihnen, wie ein leistungsstarkes Executive Dashboard aussehen sollte und wie Sie es ohne große Arbeit von Grund auf neu erstellen können.

Was ist ein Executive Dashboard?

Ein Executive Dashboard ist eine visuelle Darstellung von Daten und KPIs, die Führungskräfte auf C-Level nutzen, um Geschäftsprozesse und -aktivitäten zu verfolgen. Es bezieht Informationen aus verschiedenen Quellen, um umsetzbare Erkenntnisse über die Unternehmensleistung zu liefern.

Je nach Zweck kann das Dashboard eine Zusammenfassung von Berichten und KPIs aus verschiedenen Funktionen des Geschäfts oder eine allgemeine Übersicht über einen bestimmten Sektor sein. In jedem Fall geht es darum, Unmengen an Rohdaten in eine prägnante, dynamische Übersicht zu verwandeln, die Führungskräften hilft, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen.

Um diesen Zweck effektiv zu erfüllen, muss ein Executive Dashboard auf (nahezu) Echtzeitdaten basieren und sich vorzugsweise ohne manuellen Aufwand selbst aktualisieren. So bleiben Führungskräfte jederzeit über den Fortschritt des Projekts und die Gesamtleistung auf dem Laufenden. 📈

Vorteile der Erstellung eines Executive Dashboards

Wenn Sie Entscheidungsträger sind, sollten Sie Executive Dashboards aus fünf Schlüsselgründen einführen:

Klare Übersicht – Sie können (und sollten) nicht direkt in Alles involviert sein, was in Ihrem Unternehmen geschieht. Ein Executive Dashboard liefert Ihnen die notwendigen Einblicke, um Ihre Geschäftsaktivitäten fest im Griff zu behalten – Einblicke, die Sie aus erster Hand möglicherweise nicht erhalten würden. Kürzerer Entscheidungsprozess — Wirkungsvolle Entscheidungen erfordern sorgfältige Planung ; das Letzte, was Sie wollen, ist, ins Blaue hinein zu entscheiden. Mit einem robusten Dashboard haben Sie alle notwendigen Daten direkt vor Augen, sodass Sie nicht Stunden oder Tage damit verbringen müssen, über Ihren nächsten Schritt nachzudenken Verbesserte Kommunikation – Ganz gleich, ob Sie sich auf das jährliche Meeting mit den Aktionären vorbereiten oder Ihren Mitarbeitern wichtige Änderungen mitteilen müssen: Ein Executive Dashboard ist von unschätzbarem Wert, um Ihre Präsentationsunterlagen zu erstellen und alles, was Sie sagen, mit aktuellen Daten zu untermauern. Bessere Geschäftsergebnisse – Ein Dashboard liefert Ihnen einen Echtzeit-Überblick über den allgemeinen Zustand Ihres Geschäfts, anhand dessen Sie die wichtigsten Verbesserungsbereiche identifizieren und – Ein Dashboard liefert Ihnen einen Echtzeit-Überblick über den allgemeinen Zustand Ihres Geschäfts, anhand dessen Sie die wichtigsten Verbesserungsbereiche identifizieren und Ihre Abläufe optimieren können Zielnachverfolgung und -abstimmung – Mit einem Executive Dashboard können Sie – Mit einem Executive Dashboard können Sie verschiedene Ziele in unterschiedlichen Abteilungen verfolgen und sicherstellen, dass diese mit Ihrer Gesamtstrategie übereinstimmen. Das Dashboard zu freigeben und damit Ihr Team zu motivieren und zu engagieren, kann zudem eine hervorragende Möglichkeit sein, die Motivation und das Engagement Ihrer Mitarbeiter zu fördern.

5 Arten von Executive Dashboards

Es gibt verschiedene Arten von Executive Dashboards, die auf unterschiedliche Zwecke und Benutzergruppen zugeschnitten sind. Sehen wir uns die gängigsten an, damit Sie einen Überblick darüber bekommen, was jedes einzelne enthalten sollte. 📊

1. Finanz-Dashboard

Finanz-Dashboards werden von Finanzvorständen und Aktionären genutzt, die eine Ansicht der finanziellen Lage eines Unternehmens benötigen. Sie fassen in der Regel Berichte zu folgenden Themen zusammen:

Kapitalflussrechnungen

Kreditoren- und Debitoren-Konten

Gewinnmargen

Ausgabenanalyse

Ein entscheidender Aspekt von Finanz-Dashboards ist die Trendanalyse, bei der Verlaufsdaten genutzt werden, um finanzielle Muster und Anomalien zu erkennen (z. B. saisonale Umsatzrückgänge oder Kostenspitzen). Diese Trends werden für Finanzprognosen verwendet und helfen dem Geschäft, sein Budget effektiver zu organisieren.

Finanz-Dashboards können auch für die Risikoanalyse genutzt werden. Sie können beispielsweise die Cashflow-Daten aus dem Dashboard nutzen, um Liquiditätsrisiken zu minimieren und sicherzustellen, dass Ihnen keine verfügbaren Mittel ausgehen. 💸

Regelmäßige Prozesse der Berichterstellung sind entscheidend für die Überwachung der Unternehmensleistung, und ein Dashboard hilft Ihnen, den Überblick über Schlüssel-Metriken zu behalten, ohne sich durch einzelne Berichte wühlen zu müssen. So können Sie Ihr Budget einhalten und unnötige Kostenüberschreitungen vermeiden.

2. Strategisches Dashboard

Ein strategisches Dashboard bietet wertvolle Einblicke in die Leistung Ihres Unternehmens im Hinblick auf seine langfristigen Ziele. Es kann verschiedene KPIs umfassen, von Ihrem Marktanteil und dem ROI bei großen Projekten bis hin zum Engagement und zur Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter. Die Einzelheiten hängen von den Zielen Ihres Unternehmens ab, daher gleicht kein Dashboard dem anderen.

Strategische Dashboards können für verschiedene Zwecke genutzt werden, insbesondere:

Überprüfung und Anpassung langfristiger Pläne

Ressourcenverteilung

Abstimmung auf die langfristigen Ziele des Unternehmens

Sie können ein strategisches Dashboard auch für Vergleichsanalysen nutzen, indem Sie Ihre Leistung mit der eines Mitbewerbers abgleichen. So erhalten Sie einen besseren Überblick über Ihre Position im Markt und können den weiteren Weg besser bestimmen. ↗️

3. Operatives Dashboard

Im Gegensatz zu einem strategischen Dashboard ist ein operatives Dashboard detailliert und konzentriert sich auf die täglichen Aktivitäten. Es verschafft dem COO nicht nur einen tieferen Einblick in bestimmte Funktionen und Prozesse, sondern hilft Managern und Teamleitern auch dabei, Ineffizienzen zu bekämpfen und Workflows zu optimieren.

Der wichtigste Aspekt eines operativen Dashboards sind Echtzeitdaten, da diese eine schnelle Problemlösung ermöglichen. Das Dashboard führt die Nachverfolgung zahlreicher wichtiger Metriken durch, wie zum Beispiel:

Produktionsleistung

Lagerbestände und Trends

Ressourcenauslastung

Qualitätsstandards

Wenn sie gut aufgebaut sind, sind operative Dashboards äußerst dynamisch und interaktiv, sodass Sie Ihre wichtigsten Prozesse kontinuierlich verfolgen und Engpässe erkennen können. Mit den bereitgestellten Daten können Sie Ihr Unternehmen zu einer gut geölten Maschine machen und sicherstellen, dass Alles reibungslos läuft. 🏭

4. Dashboard für Projektmanagement

Ein Dashboard für Projektmanagement wird häufig verwendet, um das gesamte Portfolio der Projekte des Unternehmens zu verfolgen. Es kann jedoch auch für einzelne Projekte genutzt werden, die besondere Aufmerksamkeit oder umfangreiche Ressourcen erfordern.

Das Dashboard sollte wichtige Informationen zu einem Projekt enthalten, wie zum Beispiel:

Wichtige Aufgaben sowie Mitarbeiter, Fristen und weitere Details

Ziele mit entsprechenden Meilensteinen und KPIs

Prognostizierte Kosten und Echtzeitdaten zu den tatsächlichen Ausgaben

Viele Projektmanagement-Dashboards nutzen Gantt-Diagramme, um detaillierte Zeitleisten darzustellen, anhand derer Entscheidungsträger den Fortschritt verfolgen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen können. Diese Dashboards sind besonders nützlich für die Kommunikation mit den Projektbeteiligten und um diese über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. ❗

5. Marketing-Dashboard

CMOs müssen schnell viele Entscheidungen treffen, um neue Trends im Blick zu behalten und effektive Marketingstrategien umzusetzen. Deshalb ist ein umfassendes Marketing-Dashboard unerlässlich, um den Wettbewerbsvorteil Ihres Geschäfts zu sichern.

Das Dashboard sollte eine Übersicht über die wichtigsten Marketingkanäle des Unternehmens (bezahlte Anzeigen, soziale Medien, traditionelle Kanäle usw.) bieten, damit Sie deren Wirksamkeit schnell einschätzen können. Anhand dieser Daten können Sie entscheiden, was am besten funktioniert, um darauf zu setzen und weniger effektive Maßnahmen zu streichen.

Ein Marketing-Dashboard enthält zudem wichtige Informationen zu Ihrer Zielgruppe, sodass Sie Ihren Aufwand für das Marketing personalisieren können, um deren Wirksamkeit zu steigern. 🎯

Zu den wichtigsten KPIs, die üblicherweise in Marketing-Dashboards zu finden sind, gehören:

Kundenakquisitionskosten

SEO-Metriken (Absprungrate, Klickrate, Conversions usw.)

Kundenlebenszeitwert

Net Promoter Score

5 Schritte zum Erstellen eines robusten Executive Dashboards

Sobald Sie sich für das gewünschte Executive Dashboard entschieden haben, befolgen Sie diese Schritte, um es von Grund auf zu erstellen:

Schritt 1: Wählen Sie Ihre Dashboard-Software aus

Die von Ihnen gewählte Dashboard-Software muss zahlreiche Anforderungen erfüllen, insbesondere:

Umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Leistungsstarke Features zur Datenvisualisierung

Integrationen mit gängigen Plattformen

Eine benutzerfreundliche Oberfläche

Features zur Aufgabenverteilung und Zusammenarbeit

Wenn Sie eine visuelle Plattform für das Projektmanagement benötigen, die all dies und noch viel mehr abdeckt, kann ClickUp eine hervorragende Option sein. Mit ClickUp-Dashboards können Sie Schlüssel-Metriken visualisieren und Daten analysieren, um Entscheidungen müheloser zu treffen.

Sie erhalten über 50 Widgets, die Sie benutzerdefiniert anpassen können, was Ihnen vollständige Flexibilität garantiert. Die Plattform bietet zudem verschiedene Optionen zur Datenvisualisierung, von einfachen Kreisdiagrammen und Übersichten zum Fortschritt bis hin zu umfassenden Gantt-Diagrammen für die Nachverfolgung von Zeitleisten für Projekte.

Los geht’s Nutzen Sie ClickUp-Dashboards, um dynamische Übersichten über die wichtigsten Daten Ihres Unternehmens zu erstellen

Sie können ein dynamisches Dashboard einrichten, das sich gemeinsam mit Ihren Daten weiterentwickelt, indem Sie es mit zahlreichen Datenquellen verbinden (darauf gehen wir später in diesem Leitfaden noch näher ein). Dank der intuitiven Benutzeroberfläche von ClickUp können Sie mühelos eine umfassende Übersicht über alle Ihre wichtigsten Metriken erstellen.

ClickUp bietet zahlreiche integrierte Dashboard-Vorlagen, mit denen Sie manuellen Aufwand reduzieren können, zum Beispiel:

Jede Vorlage für ein Executive Dashboard lässt sich an Ihren Workflow, Ihre Datenquellen und andere Besonderheiten anpassen, sodass Sie alles bis ins kleinste Detail optimieren können. 🔧

Schritt 2: Legen Sie das Ziel und die Hauptbenutzer fest

Die Definition Ihrer Ziele ist ein entscheidender Schritt bei der Erstellung Ihres Dashboards, da sie bestimmt, was alles darin angezeigt wird, einschließlich Ihrer KPIs, Projekte, Aufgaben und so weiter. 🗓️

Für jeden Typ von Executive Dashboard gibt es verschiedene spezifische Ziele, die Sie festlegen können. Wenn Sie beispielsweise ein strategisches Dashboard erstellen, können einige der Hauptziele Folgendes umfassen:

Ein Anstieg des Marktanteils um 12 % in den nächsten drei Jahren

Expansion in drei neue Länder innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren

20 neue Mitarbeiter in den nächsten vier Jahren

Egal, welches Ziel Sie sich setzen, ClickUp Goals hilft Ihnen dabei, es mühelos zu verfolgen. Je nach Ihrem Ziel stehen verschiedene Grafiken und Diagramme zur Auswahl (finanzielle Ziele, Übersichten zum Fortschritt, Prozentsätze usw.).

Los geht’s Nutzen Sie ClickUp Ziele, um dank umsetzbarer Daten jederzeit den Überblick über den Fortschritt zu behalten

Sie können außerdem Fristen für Ziele und zugehörige Aufgaben festlegen, um eine klare Zeitleiste zu definieren. Freigeben Sie die Ziele an alle Beteiligten, damit alle auf dem gleichen Stand sind, und fördern Sie so Transparenz und Verantwortungsbewusstsein.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Benutzergruppe des Dashboards, die vielleicht nicht so offensichtlich ist, wie es auf den ersten Blick scheint. So bedeutet die Erstellung eines Marketing-Dashboards beispielsweise nicht zwangsläufig, dass der CMO der einzige Benutzer sein wird. Auch der CFO möchte möglicherweise Zugriff darauf haben, da er so wichtige Entscheidungen über die Budgetverteilung treffen kann. 💰

In diesem Fall sollte das Dashboard Finanzdaten wie den ROI bestimmter Kampagnen und Kostenaufschlüsselungen enthalten. Berücksichtigen Sie alle Führungskräfte, die von dem Dashboard profitieren könnten, und stellen Sie sicher, dass sie alle relevante Daten erhalten.

Schritt 3: Wählen Sie Ihre KPIs aus

Die wichtigsten Daten, die Sie auf einem Executive Dashboard sehen, beziehen sich auf Ihre KPIs. Sie führen eine Nachverfolgung dieser Daten durch, um sicherzustellen, dass Sie sich auf das gewählte Ziel zubewegen, und ergreifen bei Bedarf Korrekturmaßnahmen.

Ihr Dashboard sollte sowohl die KPIs enthalten, die Sie verbessern möchten, als auch diejenigen, die Sie zur Aufrechterhaltung der Betriebsabläufe überwachen. Die konkreten Metriken hängen von Ihrem Ziel ab, konzentrieren Sie sich also auf die aussagekräftigsten.

Wenn wir auf das Beispiel der Marktanteile zurückkommen, gehören zu den KPIs, die Sie zur Nachverfolgung verwenden können, unter anderem:

Anzahl der Verkäufe in einem bestimmten Zeitraum

Kundenbindungsrate

Net Promoter Score

Stammkunden und Weiterempfehlungen

Los geht’s Erstellen Sie in ClickUp detaillierte KPI-Dashboards, um Ihre Arbeit zu analysieren, zu visualisieren und zu priorisieren

Es könnte eine gute Idee sein, Ihre Teams und andere Stakeholder zu konsultieren, wenn Sie sich für die KPIs entscheiden, die zur Nachverfolgung verwendet werden sollen, da diese Ihnen wertvolle Einblicke geben können, die Sie sonst nicht erhalten würden. 🤓

Denken Sie bei der Auswahl Ihrer KPIs daran, dass Sie ein Dashboard mit Gesamtansicht erstellen. Es ist kein Platz für Vanity Metriken und detaillierte KPIs, die keinen direkten Einfluss auf Entscheidungen der Führungskräfte haben.

Beispielsweise ist der Jahresumsatz ein übergeordneter KPI, der sich in viele untergeordnete KPIs aufschlüsseln lässt (Website-Traffic und Conversions, durchschnittliche Conversion-Zeit, Quote-to-Close-Ratio usw.). Anstatt all diese untergeordneten Kennzahlen einzubeziehen, konzentrieren Sie sich auf das große Ganze und überlassen Sie es dem Leiter der entsprechenden Abteilung, näher ins Detail zu gehen.

Schritt 4: Erstellen Sie die Verbindung zwischen dem Dashboard und den Datenquellen

Ein Dashboard, das nicht regelmäßig oder in Echtzeit synchronisiert wird – je nach Ihren Zielen und KPIs –, ist wenig sinnvoll. Um sicherzustellen, dass keine manuelle Dateneingabe erfolgt, die zu kostspieligen Fehlern führen kann, sollten Sie das Dashboard mit den verschiedenen Datenquellen und Plattformen integrieren, die Ihre Teams nutzen.

Wenn Sie ein Dashboard mit ClickUp erstellen, können Sie ohne großen Aufwand und ohne komplexe technische Prozesse ein einheitliches Ökosystem aufbauen. Sie können beispielsweise Aufgaben über ClickUp Aufgaben delegieren und Ihr Dashboard mit Widgets anreichern, die alle notwendigen Projektdaten in Echtzeit abrufen. 🕛

Los geht’s Steigern Sie die Produktivität, indem Sie Aufgaben optimieren und anpassbare ClickUp-Ansichten nutzen, um alle Arten von Arbeit zu organisieren und zu überwachen

Steigern Sie die Produktivität, indem Sie Aufgaben optimieren und anpassbare ClickUp-Ansichten nutzen, um alle Arten von Arbeit zu organisieren und zu überwachen

ClickUp bietet außerdem über 1.000 Integrationen mit Apps von Drittanbietern , sodass Sie zahlreiche Apps kostenlos damit verbinden können! Dadurch lässt sich die Plattform hervorragend an verschiedene Workflows anpassen, sodass Sie im Handumdrehen sowohl übergeordnete als auch detaillierte Dashboards erstellen können.

Sollten Sie Ihre aktuellen Plattformen nicht unter den nativen Integrationen von ClickUp finden, können Sie die ClickUp-API nutzen, um benutzerdefinierte Integrationen zu erstellen.

Vor diesem Hintergrund bietet ClickUp Ihnen völlige Freiheit bei der Erstellung robuster, dynamischer Dashboards, die die manuelle Arbeit minimieren und die Geschichte Ihres Unternehmens so detailliert oder knapp erzählen, wie Sie es wünschen. Wenn Sie Inspiration benötigen, können Sie sich diese Beispiele für ClickUp-Dashboards ansehen.

Sobald Ihr Dashboard einsatzbereit ist, bitten Sie die Benutzer um Feedback, damit Sie bei Bedarf das Design, die Datenrelevanz und die allgemeine Funktion optimieren können. Am besten ist es, einen kontinuierlichen Feedback-Kreislauf zu etablieren, damit das Dashboard die Lage Ihres Unternehmens punktgenau widerspiegelt. 📍

Sie sollten das Dashboard auch aktualisieren, wenn sich die Rahmenbedingungen Ihres Geschäfts ändern. Vielleicht führen Sie ein neues Produkt ein, strukturieren einige Abteilungen um oder nehmen andere größere Veränderungen vor, die erhebliche Auswirkungen auf Ihr gesamtes Geschäft haben können. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass das Dashboard diese Änderungen widerspiegelt, damit Sie deren Auswirkungen durch die Nachverfolgung verfolgen können.

Es könnte sinnvoll sein, das Dashboard gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern verschiedener Ebenen zu besprechen, um ein umfassendes Feedback zu seiner Wirksamkeit zu erhalten. Beziehen Sie alle relevanten Beteiligten in den Prozess ein, und Ihr Dashboard wird die Entwicklung Ihres Unternehmens unterstützen.

Erstellen Sie ein Executive Dashboard und lassen Sie Ihr Unternehmen ohne Spekulationen wachsen

Ein gut gestaltetes Dashboard kann Ihrem Führungsteam das Leben erheblich erleichtern. Befolgen Sie die oben genannten Schritte, um eines zu erstellen, und Sie ersparen sich viel Kopfzerbrechen bei wichtigen Entscheidungen. Außerdem behalten Sie die vollständige Kontrolle über alle wichtigen Vorgänge in Ihrem Geschäft, was Klarheit und Sicherheit schafft.

Mit ClickUp können Sie diese Vorteile nutzen, ohne Ihr Budget zu sprengen oder ein ganzes Team von Tech-Experten zu benötigen. Alle wichtigen Features sind intuitiv angeordnet, und Sie erhalten wertvolle Tipps, wie Sie das Beste aus ihnen herausholen können. Um mühelos ein robustes Executive Dashboard zu erstellen, eröffnen Sie noch heute ein ClickUp-Konto !