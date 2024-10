10 kostenlose Vorlagen für Zusammenfassungen in Word, Folien, & ClickUp

Zusammenfassungen sind ein Schlüssel zu jedem Business-Plan, und ihr Erfolg steht und fällt mit ihnen!

Obwohl sie nur ein kleiner Teil eines größeren Vorschlags sind, erfüllen sie einen wichtigen Zweck in projektmanagement und werden von jedem Stakeholder, Vorgesetzten oder Investor gelesen, den Sie beeindrucken wollen. Daher müssen sie mit Sorgfalt behandelt werden.

Ihre Zusammenfassung sollte kurz und bündig sein, aber sie muss auch etwas hergeben. Anders als eine Zusammenfassung bietet die Executive Summary eine komprimierte Variante dessen, was Ihr Projektvorschlag ausführlich erklärt. Betrachten Sie sie als die SparkNotes Version Ihres detaillierteren Projektunterlagen .

Bei den Zusammenfassungen geht es vor allem um Strategie. Sie mögen kurz sein, aber sie sind durchdacht! Und es gibt ein Geheimnis, wie Sie jedes Mal die perfekte Zusammenfassung für Ihren Vorschlag hinbekommen: Vorlagen 🙂

Vorlagen für Zusammenfassungen sind die einzige todsichere Methode, um sicherzustellen, dass Sie jedes Mal die wichtigsten Punkte treffen. Außerdem helfen sie Ihnen zeit zu sparen sie zu schreiben und den gesamten Prozess deutlich stressfreier und formelhafter zu gestalten.

Weitere Informationen über Vorlagen für Zusammenfassungen und die wichtigsten Features, auf die Sie vor dem Herunterladen achten sollten, finden Sie hier. Sie haben sogar Zugriff auf 10 der besten kostenlosen Vorlagen für Zusammenfassungen für jede Art von Angebot! Ganz gleich, ob Sie ClickUp, Word, PowerPoint oder ein ähnliches Programm verwenden, wir haben eine Vorlage, die Ihre Zusammenfassungen erheblich vereinfacht. 🙌🏼

Was ist eine Vorlage für eine Zusammenfassung?

Das Wichtigste zuerst - was ist eine Zusammenfassung?

Eine Zusammenfassung fasst die Schlüsselpunkte eines größeren Berichts oder Vorschlags in einem kurzen und leicht verdaulichen Dokument zusammen. Diese Zusammenfassung gibt dem Leser einen soliden Überblick über das, was kommen wird, und enthält die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Hauptteil, einschließlich der plan für das Projekt das Problem, das es lösen soll, die umfang des Projekts , Aufschlüsselung der Kosten, OKRs und mehr.

Die Länge Ihrer Zusammenfassung hängt von der Komplexität Ihres Projekts ab, aber eine gute Faustregel ist, sie eher als einen "Abschnitt" denn als ein eigenständiges Dokument in voller Länge zu betrachten.

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und slash-Befehle um effizienter zu arbeiten

Wenn es um Zusammenfassungen im Projektmanagement geht, sind hier die fünf wichtigsten Punkte, die Sie in Ihrer Zusammenfassung abdecken sollten:

Projektbeschreibung: So fesseln Sie Ihren Leser! Beschränken Sie sich auf zwei oder drei Sätze, die das Projekt und seinen Zweck zusammenfassen. Das Problem, das Sie lösen: Warum stellen Sie dieses Produkt her? Nutzen Sie diese Gelegenheit, um auf die Gründe einzugehen, warum die Menschen diese Lösung brauchen. Marktanalyse: Dazu gehören Ihr Einzelziel, alle von Ihnen erledigten Untersuchungen und Daten, die den Erfolg Ihres Produkts unterstützen. Der Prozess: Ohne zu sehr in den Workflow einzutauchen, was ist nötig, um dieses Projekt auf die Beine zu stellen? Beschreiben Sie die Ressourcen, das Budget, die Mitarbeiter und die Zeit, die benötigt werden, um Ihr Projekt zu verwirklichen. Zukunftsprognosen und nächste Schritte: Was hat der Leser davon? Wie wird dieses Projekt für die Beteiligten Gewinn bringen und wie sehen die nächsten Schritte aus, um das Ziel zu erreichen?ziel des Projekts zu erreichen?

Das klingt nach einer Menge, die man sich merken muss, oder?

Nehmen Sie also etwas Druck aus Ihrem Zusammenfassungsprozess, indem Sie Ihre Zeit produktiver investieren - mit einer anpassbaren Vorlage für Zusammenfassungen, die garantiert Ergebnisse liefert! Stellen Sie sich Ihre Vorlage für eine Zusammenfassung wie Stützräder an einem Fahrrad oder Stoßstangen auf der Bowlingbahn vor - nur dass jeder sie benutzt, selbst die erfahrensten Projektleiter!

Wie andere vorlagen für das Projektmanagement diese vorgefertigten Dokumente führen Sie in die richtige Richtung, unabhängig von Ihrem Budget oder der Art Ihres Projekts! Die besten Vorlagen sind einfach zu verwenden, freizugeben und ergänzen Ihre projektmanagement-Software . Auf diese Weise können Sie Ihren Projektvorschlag, die Zusammenfassung, den Workflow und den Fortschritt auf derselben Plattform abbilden. Das spart nicht nur Zeit, sondern ist auch entscheidend für die Rationalisierung von Prozessen und dafür, dass Ihr Management Team auf derselben Seite steht.

Worauf sollten Sie bei Ihrer Vorlage für eine Zusammenfassung noch achten?

Die wichtigsten Features, auf die Sie bei Vorlagen für Zusammenfassungen achten sollten

Wir haben die fünf großen Abschnitte jeder erfolgreichen Zusammenfassung behandelt, aber nach welchen Features sollten Sie in der eigentlichen Vorlage suchen?

Hochgradig visuell: Wenn man an Zusammenfassungen denkt, hat man leicht eine leere Seite vor Augen. Stattdessen sollten Sie Ihre Zusammenfassung als eine Präsentationshilfe betrachten. Je visueller, ansprechender und interessanter Ihre Zusammenfassung aussieht, desto leichter wird sie von den Beteiligten verstanden. Wenn Sie das nächste Mal ein neues Dokument öffnen, sehen Sie sich Folgendes an digitale Whiteboard-Software um Ihre Zusammenfassung zu vertiefen.

Kollaboration tools: Live-Bearbeitung, Kommentare, @Merkungen und das Freigeben von Bildschirminhalten sind ein großer Gewinn für Ihre Vorlage. Die Zusammenfassung wird nur dann besser, wenn mehr Augen auf den Entwurf gerichtet sind, und die Features für die Zusammenarbeit helfen dem Team, zusammenzuarbeiten und ohne Überschneidungen nebeneinander zu präsentieren!

Mehrere Mitglieder eines Teams bearbeiten gleichzeitig ein Dokument in ClickUp Docs

Freigeben und Berechtigungen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Zusammenfassung zugänglich ist! Nicht jeder wird die gleiche Projektmanagement-Software wie Ihr Team verwenden, aber benutzerdefinierte Freigabe- und Berechtigungsoptionen geben Ihnen die Möglichkeit zu entscheiden, wer Ihre Arbeit bearbeiten, ansehen und verteilen darf.

Integrationen: Mehr Integrationen geben Ihnen die Möglichkeit, Ihrer Zusammenfassung mehr Kontext hinzuzufügen und sie auf lange Sicht wertvoller zu machen. Vor allem die Einbettung! Wenn Sie wichtige Daten, Medien, Diagramme und Links einbinden, wird Ihre Zusammenfassung viel mehr bedeuten als ein einfaches Dokument.

10 kostenlose Vorlagen für Zusammenfassungen, die Sie ausprobieren müssen

Zusammenfassungen sind trügerisch kurze Aufgaben!

Sie mögen zwar kurz sein, aber es steckt viel Arbeit, Strategie und Überlegung darin, ihren Erfolg zu gewährleisten. Und da die Zusammenfassung von allen Beteiligten angesehen wird und manchmal das erste ist, was sie sehen, ist es entscheidend, dass sie jedes Mal richtig erledigt wird.

Bevor Sie also eine weitere Sekunde vor Ihrem mehrseitigen Angebot schwitzen, sollten Sie sich eine dieser 10 kostenlosen beispiele für Zusammenfassungen um Ihr strategisches Messaging in Gang zu bringen.

1. ClickUp Executive Summary Doc Vorlage

ClickUp Executive Summary Doc Vorlage

Hier ist die ClickUp Executive Summary Doc Vorlage hilft Ihnen, einen überzeugenden Teaser für Ihren Projektvorschlag zu schreiben. Mithilfe einer Leitfrage am Anfang eines jeden Abschnitts wissen Sie genau, was Sie hinzufügen müssen. Wenn Sie fertig sind, löschen Sie die Fragen, um das Dokument aufzuräumen! 🤩

Mit den interaktiven Features dieser Vorlage können Sie Ihrem Publikum (z. B. potenziellen Investoren) den Wert Ihres Vorschlags erklären. Geben Sie Einzelheiten zu Ihrem Business-Plan oder projektvorschlag, einschließlich des Unternehmensleitbilds, der Ziele und der Projektziele , Produkte und Einzelziele.

Das Dokument gliedert die wichtigsten Themen in Abschnitte, so dass Sie keine zusätzliche Zeit mit dem Formatieren verbringen müssen! Zu den Highlights der Vorlage gehören:

Projektübersicht : Eine kurze Beschreibung Ihres geplanten Projekts

: Eine kurze Beschreibung Ihres geplanten Projekts Schwerpunkt Problem : Das Kundenfeedback oder das Problem, das das Projekt lösen soll

: Das Kundenfeedback oder das Problem, das das Projekt lösen soll Projekt-Highlights : Ergebnisse der Marktanalyse und Stärken des Projekts

: Ergebnisse der Marktanalyse und Stärken des Projekts Finanzen: Finanzielle Projektionen und Anforderungen

Profi-Tipp: Benutzerdefinieren Sie Ihre Vorlage für die Zusammenfassung mit Ihrem Branding und Ihren Basisinformationen. Speichern Sie die Vorlage dann und wenden Sie sie auf künftige Zusammenfassungen an, damit Sie jederzeit Zugriff auf vorgefertigte Dokumente haben!

Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Whiteboard Executive Summary Vorlage

ClickUp Whiteboard Vorlage für die Zusammenfassung

ClickUp's Whiteboard Executive Summary Vorlage ist ein perfektes tool für Projektmanager, die ihre Zusammenfassung zu einem interaktiven Erlebnis machen wollen, das die Aufmerksamkeit des Lesers während der gesamten Präsentation aufrechterhält.

Mit einem digitalen Whiteboard können Sie Ihre Ideen visuell vermitteln und einen bleibenden Eindruck bei Ihrem Publikum hinterlassen. Sie benötigen außerdem eine Reihe von produktivität tools um Ihre Gedanken zu ordnen, Diagramme zu erstellen, Bilder mit Anmerkungen zu versehen und umsetzbare Aufgaben zuzuweisen. 🎯

Eingabe: ClickUp Whiteboards !

Mit dem ClickUp Whiteboard als Tool für die Zusammenfassung können Ihre Inhalte von Anfang bis Ende als Arbeitsfläche und ansprechende Präsentation dienen.

ClickUp Whiteboards bieten Einbettung, Rich-Text-Bearbeitung, Ressourcenverknüpfung und vieles mehr, um die Erstellung von Zusammenfassungen zu erleichtern. In ihrem grundlegenden Formular bestehen die Whiteboards aus diesen leistungsstarken Elementen:

ClickUp-Karten (Aufgaben), die Sie dem Whiteboard hinzufügen können, während Sie an Ihren Ideen arbeiten

(Aufgaben), die Sie dem Whiteboard hinzufügen können, während Sie an Ihren Ideen arbeiten Objekte (Formen, Haftnotizen, Bilder)

(Formen, Haftnotizen, Bilder) Verbindungselemente (Pfeile, Linien)

Sie sind sich nicht sicher, welche Schritte Sie zuerst auf Ihrem Whiteboard durchführen sollen? Wir haben in der Vorlage einen Leitfaden für die ersten Schritte enthalten!

Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Executive Memo Vorlage

ClickUp Memo-Vorlage für Führungskräfte

Wie Zusammenfassungen für Führungskräfte memos sind kurze Formulare mit den neuesten Informationen über ein Projekt für die wichtigsten Beteiligten. Der Zweck eines Memos für Führungskräfte besteht darin, wichtige Informationen an die Zielgruppe zu übermitteln, z. B. den Status eines Projekts, Richtlinien oder funktionsübergreifende Verfahren und Prozesse im Unternehmen.

Je nachdem, wie oft Ihre Zielgruppe ein Memo im Posteingang erwartet, sollten Sie mit dem Aufbau eines zentralen Wikis beginnen, in dem alle Ihre Memos zu Dokumentationszwecken gespeichert werden.

Die Realität sieht so aus, dass sich Zeitpläne, Ergebnisse, Beteiligte und Mitarbeiter für ein bestimmtes Projekt wahrscheinlich irgendwann ändern werden. In manchen Fällen sind wir so sehr in die Arbeit vertieft, dass wir die Aktualisierung der Dokumentation für Tage oder Wochen vernachlässigen. 🗓

ClickUp Docs lässt sich nahtlos in Ihre Aufgaben und Projekte integrieren. Sie sind nur wenige Klicks davon entfernt, eine beliebige Dokumentation abzurufen, die Sie innerhalb der Plattform referenzieren oder aktualisieren möchten.

Probieren Sie es noch heute kostenlos aus! Verbinden Sie die ClickUp Executive Memo Vorlage zu Workflows, indem Sie verschachtelte Unterseiten für jedes Memo in der Vorlage erstellen und die Unterseiten mit den Memos verknüpfen. Ihre Stakeholder werden die digitale Spur zu schätzen wissen!

Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Vorlage für Programmzusammenfassung

ClickUp Programm-Zusammenfassungsvorlage

Die Dauer des Abschlusses eines Programms kann von Monaten bis hin zu Jahren reichen. Anders als bei Projekten geht es hier um den Nutzen, die Umgestaltung und die Veränderung der Organisation. Für diesen Vorschlagstyp können wir keine einfache Vorlage für eine Zusammenfassung verwenden! ClickUp's Vorlage für eine Programmzusammenfassung bietet Ihnen eine zentrale Anlaufstelle für die Erstellung einer umfassenden Übersicht über die Programme, die Sie in Ihrer Organisation durchführen. ⚡️

Ihr Programmübersichtsdokument sollte die folgenden Abschnitte enthalten, um es so effektiv wie möglich zu gestalten:

Name und Zweck des Programms : Geben Sie den Namen klar und deutlich an und beschreiben Sie kurz den Zweck und die Ziele des Programms

: Geben Sie den Namen klar und deutlich an und beschreiben Sie kurz den Zweck und die Ziele des Programms Zielgruppe oder Begünstigte : Nennen Sie das Einzelziel oder die Begünstigten des Programms oder der Initiative (und alle relevanten demografischen Informationen)

: Nennen Sie das Einzelziel oder die Begünstigten des Programms oder der Initiative (und alle relevanten demografischen Informationen) Schlüsselaktivitäten und meilensteine des Projekts: Übersicht über die Zeitleiste, einschließlich Start- und Enddatum sowie der wichtigsten Phasen

meilensteine des Projekts: Übersicht über die Zeitleiste, einschließlich Start- und Enddatum sowie der wichtigsten Phasen Messbare Ergebnisse und Auswirkungen : Nennen Sie die messbaren Ergebnisse oder Auswirkungen, die das Programm erreichen soll, und wie es bewertet werden soll

: Nennen Sie die messbaren Ergebnisse oder Auswirkungen, die das Programm erreichen soll, und wie es bewertet werden soll Finanzierung und Partner: Geben Sie Informationen über die Finanzierungsquelle und alle Partner oder Mitarbeiter an, die an dem Programm oder der Initiative beteiligt sind

Diese Vorlage herunterladen

Check out our detailed programm-Management-Leitfaden für Tipps, Beispiele und Features für ein erfolgreiches Programm!

5. ClickUp Vorlage für einen zusammenfassenden Bericht über die Gehaltsabrechnung

Erstellen Sie gemeinsam nutzbare Verknüpfungen und verwalten Sie Berechtigungen für Teams, Gäste oder den öffentlichen Zugriff

Ein zusammenfassender Bericht über die Gehaltsabrechnung von Mitarbeitern wird in der Regel für das Personal- oder Finanzpersonal erstellt, das für die Bearbeitung von Gehaltsabrechnungen zuständig ist. In diesem Bericht werden die Lohn- und Gehaltskosten für einen bestimmten Zeitraum zusammengefasst, zum Beispiel für einen Monat oder ein Quartal in der Vergangenheit.

Bei einer Überprüfung der Lohn- und Gehaltsabrechnung stellt die Geschäftsleitung sicher, dass die arbeitsrechtlichen Vorschriften eingehalten werden, und vergleicht die Lohn- und Gehaltsausgaben mit dem Budget. Es gibt mehrere Verwendungszwecke für den Gehaltsabrechnungsbericht, z. B. die Ermittlung von Diskrepanzen oder Fehlern, die bei der Gehaltsabrechnung auftreten können, und die Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten oder Initiativen im Zusammenhang mit der Gehaltsabrechnung. 📊

Sie können mit Ihren funktionsübergreifenden Partnern zusammenarbeiten mit ClickUp's Vorlage für den zusammenfassenden Lohnabrechnungsbericht und ersparen Sie sich das Hin- und Herschicken von E-Mails! Markieren Sie einfach einen beliebigen Text, um einen Kommentar hinzuzufügen, oder erwähnen Sie Mitglieder mit @mention, um auf Elemente hinzuweisen.

In der gesamten Vorlage finden Sie übersichtliche Tabellen, die denen einer Tabellenkalkulation in einem ClickUp Dokument ähneln. Sobald Sie die Bearbeitung der Vorlage abgeschlossen haben, können Sie die Einstellungen des Dokuments aktualisieren, um den Inhalt zu schützen und ihn für Ihr Team freizugeben.

Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Vorlage für den Bericht des Executive Board

ClickUp Vorlage für den Bericht des Executive Board

Ein Vorstandsbericht ist ein Dokument, das einen Überblick über den Fortschritt, die Leistung, die Strategien und die Gesundheit einer Organisation gibt. In der Regel enthält er Informationen über die Finanzen, den Betrieb und die Ziele des Unternehmens. Er enthält auch Informationen über das Personal und die Abläufe des Unternehmens, wenn größere Veränderungen stattgefunden haben oder bevorstehen. 🔮

In diesem ClickUp Vorlage für den Bericht des Executive Board in der ClickUp-Vorlage für den Vorstandsbericht finden Sie eine Reihe von Hinweisen und aussagekräftigen Grafiken, die Ihnen bei der Erstellung eines professionellen Berichts helfen werden:

Schlüsselbereiche : Projektziele, die zu Beginn des Jahres festgelegt wurden, und eine Aufschlüsselung der monatlichen Aktualisierungen

: Projektziele, die zu Beginn des Jahres festgelegt wurden, und eine Aufschlüsselung der monatlichen Aktualisierungen Kritische Erfolgsfaktoren : Schlüssel Leistungsindikatoren(KPIs), die für das Board relevant und entscheidend sind *Finanzen: Aktualisierung der Finanzlage des Unternehmens und Aufschlüsselung der Zahlen im Vergleich zum Vormonat

: Schlüssel Leistungsindikatoren(KPIs), die für das Board relevant und entscheidend sind *Finanzen: Aktualisierung der Finanzlage des Unternehmens und Aufschlüsselung der Zahlen im Vergleich zum Vormonat Herausforderungen und Aktionspläne: In Bearbeitung befindliche Aufgaben zur Lösung von Herausforderungen

Diese Vorlage herunterladen

Download vorlagen für Projekt-Charter zur Festlegung des Umfangs Ihres Projekts!

7. ClickUp Executive Projekt Status Bericht Vorlage

ClickUp Executive Project Status Report Vorlage

Hier ist die ClickUp Executive Projekt Status Report Vorlage wenn Ihre Führungskräfte die Leistung eines Projekts visualisieren möchten!

Durch den Einsatz von Visualisierung können komplexe Daten und Informationen leichter verständlich und zugänglich gemacht werden. Dies ist vor allem für Führungskräfte wichtig, die nicht aktiv in das Tagesgeschäft des Projekts eingebunden sind.🛠

Die Vorlage enthält verschiedene Ansichten für die Aufgaben (Liste, Kanban-Board, Zeitleiste und Tabelle), um die Projektleistung mit Zielen oder Benchmarks zu vergleichen. Das Ergebnis? Besser informierte Entscheidungen und eingesparte Stunden bei der Erstellung von kurzlebigen Berichten!

Pro-Tipp: Fügen Sie Ihrer Vorlage eine Gantt-Ansicht hinzu und sehen Sie mehrere Projekte an einem Ort!

Diese Vorlage herunterladen

8. Microsoft Word Vorlage für eine Zusammenfassung

über Microsoft Die einfache Gliederung in diesem Word-Dokument hilft Ihnen beim Verfassen einer Zusammenfassung. Es enthält Abschnitte zu Geschäftszielen, Einzelzielen, Wettbewerb, Risiken und Chancen, die Sie bei der Erstellung Ihres Dokuments unterstützen.

Visuelle Elemente wie Diagramme und Grafiken fesseln Ihr Publikum besser als jede andere Art von Inhalt, also vergessen Sie nicht, sie in Ihr Dokument aufzunehmen. 🎨

Wir wissen, dass die Erstellung von Grafiken in Word eine zeitaufwändige Aufgabe ist. Deshalb finden Sie hier einige Anleitungen, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihren visuellen Inhalten herauszuholen!

9. PowerPoint Executive Summary Vorlage

über DiaModell Eine Liste von Präsentationsvorlagen wäre nicht abgeschlossen ohne die PowerPoint-Vorlage "Executive Summary"! Es handelt sich um ein Design mit drei Listen, das für die Präsentation von Geschäftszielen auf einer Seite verwendet wird.

Zusammenfassungen vereinfachen den Inhalt Ihres Projektvorschlags, aber Sie möchten Ihren Zuhörern trotzdem so viele Informationen wie möglich geben, damit sie das Gesamtbild verstehen.

Diese Vorlage eignet sich hervorragend für Investoren oder Interessengruppen, die die wichtigsten Informationen in einer einzigen Momentaufnahme benötigen. 📸

Pro-Tipp: Eine visuelle Alternative wäre die Nummer 2 auf dieser Liste - die ClickUp Whiteboard Executive Summary Template. Als Präsentator mit einem Whiteboard haben Sie die Freiheit, Ihre Präsentation mit Formen und Bildern von statisch auf interaktiv umzustellen!

10. Executive Summary Google Slides Vorlage

über Google Google Slides ist eine leistungsstarke präsentationstool mit einem breiten Bereich an Features und Möglichkeiten. Arbeiten Sie in Echtzeit mit anderen zusammen, betten Sie Multimedia ein und fügen Sie Animationen und Übergänge hinzu! Es lässt sich mit anderen Google-Produkten wie Google Drive integrieren, was den Zugriff auf und das Freigeben von Präsentationen erleichtert. 🔗

Die Google Slides-Vorlage "Executive Summary" enthält eine grundlegende Gliederung für die Erstellung einer Executive Summary. Verwenden Sie die enthaltenen Abschnitte oder erstellen Sie eine Liste der wichtigen Punkte, die Sie während eines Meetings behandeln wollen . Diese Liste könnte so einfach sein wie die Unternehmensbeschreibung, Produkte oder Dienstleistungen, Marktanalyse, wettbewerbsvorteil und finanzielle Informationen.

Wer profitiert von der Verwendung einer Vorlage für eine Kurzfassung?

Unternehmer: Start-ups und kleine Geschäfte können eine Zusammenfassung nutzen, um potenzielle Investoren, Partner und Kunden zu gewinnen. Die Zusammenfassung ermöglicht es ihnen, ihr Geschäftsmodell, ihre Strategien, ihre Ziele und ihren gesamten Plan umfassend darzustellen, ohne auf die kleinsten Details einzugehen, was Zeit spart und dennoch Zinsen bringt.

Investoren: Eine Executive Summary ist ein wertvolles tool für Investoren, um sich mit minimalem Zeitaufwand ein Bild von einem Geschäft oder einer potenziellen Investitionsmöglichkeit zu machen. Sie hebt die wichtigsten Elemente eines Geschäftsvorschlags oder Plans hervor und hilft ihnen, effiziente, fundierte Entscheidungen zu treffen.

In Summary, Choose an Executive Summary Template by ClickUp

Ihre Zusammenfassung sollte Ihr größeres Geschäft oder Ihren Bericht ergänzen - ähnlich wie Ihre Vorlage für eine Zusammenfassung Ihre Projektmanagement-Software ergänzen sollte!

Mit ClickUp Beziehungen ist es einfach, Aufgaben und Dokumente aus dem Workspace zu verknüpfen

Wenn Sie Ihre Zusammenfassung mit einer Vorlage erstellen, die Ihre Produktivität steigert, bringen Sie Ihren Aufwand, Ihr Team und Ihr Projekt auf lange Sicht weiter. Außerdem sparen Sie damit wichtige Zeit im Planungsprozess.

Verwendung von ClickUp Dokumente , sein Kanban-ähnliches Ansicht des Boards und Whiteboards sind nur einige der vielen Möglichkeiten, wie Sie Ihre Zusammenfassung zum Leben erwecken können - und Vorlagen machen das Ganze noch reibungsloser! Aber das Beste daran? Sie können Ihre nächsten Schritte direkt aus der Zusammenfassung heraus unternehmen, was Ihr gesamtes Dokument während des gesamten Projektprozesses noch wertvoller macht.

Einfaches Konvertieren von Elementen innerhalb eines ClickUp Whiteboards in Aufgaben

ClickUp ist die einzige Produktivitätsplattform, die so leistungsfähig ist, dass sie Ihre gesamte Arbeit über alle Apps hinweg in einem zentralen Hub zusammenführt. Mit über 15 hochgradig visuelle Möglichkeiten zum Aufbau Ihres Workflows, ein reichhaltige Reihe von Features , über 1.000 Integrationen und Hunderte von anpassbare Vorlagen für jeden Anwendungsfall, ClickUp schafft Lösungen für Teams jeder Größe und jeden Preisplan .

Zugang zu ClickUp Dokumenten, Whiteboards, Board-Ansichten, unbegrenzten Aufgaben und vielem mehr, wenn Sie sich für ClickUp anmelden heute.