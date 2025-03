10 beste Software-Tools für das Betriebsmanagement im Jahr 2025

Herausforderungen wie Arbeitskräftemangel, Unterbrechungen der Lieferkette, technologischer Wandel, Nachhaltigkeit und Globalisierung haben die Verwaltung von Geschäften zu einer schwierigeren Aufgabe denn je gemacht.

Unternehmen jeder Größe müssen sich anpassen und schnell reagieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein wichtiger Bestandteil eines erfolgreichen Geschäfts ist es, über die richtigen Strategien, Prozesse und Tools zu verfügen, um diese Herausforderungen zu unterstützen.

Um Ihnen bei der Auswahl der besten Betriebsführungssoftware für Ihr Geschäft zu helfen, stellen wir Ihnen im Folgenden die besten auf dem Markt erhältlichen Programme vor.

Worauf sollten Sie bei Betriebsführungssoftware achten?

In der Welt des Business ist eine Software für das Betriebsmanagement ein entscheidender Faktor für die Rationalisierung Ihrer Prozesse und Betriebskosten.

Doch wie finden Sie bei den zahllosen Optionen, die es gibt, die richtige Lösung? Und wie hoch sind die Kosten für eine Betriebsführungssoftware?

Hier finden Sie eine Checkliste für Betriebsleiter und Eigentümer von Geschäften, die Sie bei der Suche nach Software für die Betriebsführung berücksichtigen sollten:

All-in-One-Plattform: Mit einer Betriebsführungssoftware jonglieren Sie mit vielen beweglichen Teilen. Vermeiden Sie den Ärger und den Zeitaufwand für den Wechsel von Apps und die Wiederholung von Arbeitsabläufen, indem Sie nach einer All-in-One-Lösung suchen, in die Sie die wichtigsten Apps integrieren können

Umfassendes Aufgabenmanagement : Anpassbare Workflows, Abhängigkeiten und Echtzeit-Updates, damit alle auf dem Laufenden bleiben

: Anpassbare Workflows, Abhängigkeiten und Echtzeit-Updates, damit alle auf dem Laufenden bleiben Effiziente Ressourcenzuweisung : Suchen Sie nach Tools, die Ihnen helfen, die Produktivität durch effektive Ressourcenplanung zu maximieren

: Suchen Sie nach Tools, die Ihnen helfen, die Produktivität durch effektive Ressourcenplanung zu maximieren Datenvisualisierung und Berichterstellung : Gelöschte Diagramme und Grafiken ermöglichen eine datengesteuerte Entscheidungsfindung

: Gelöschte Diagramme und Grafiken ermöglichen eine datengesteuerte Entscheidungsfindung Zusammenarbeit und Kommunikation : Zentralisierte Kanäle und das Freigeben von Dokumenten fördern die Teamarbeit und steigern die Produktivität

: Zentralisierte Kanäle und das Freigeben von Dokumenten fördern die Teamarbeit und steigern die Produktivität Skalierbarkeit und Flexibilität : Entscheiden Sie sich für eine Software, die sich an Ihre sich ändernden Anforderungen anpasst, wenn Ihr Geschäft wächst

: Entscheiden Sie sich für eine Software, die sich an Ihre sich ändernden Anforderungen anpasst, wenn Ihr Geschäft wächst Kompatibilität zur Integration : Streben Sie eine nahtlose Integration mit Ihren bestehenden Apps an, um eine reibungslose Funktion Ihrer Betriebsmanagementlösungen zu gewährleisten

: Streben Sie eine nahtlose Integration mit Ihren bestehenden Apps an, um eine reibungslose Funktion Ihrer Betriebsmanagementlösungen zu gewährleisten Mitarbeitermanagement, Engagement und Schulung: Suchen Sie nach Tools, die Sie bei der Verwaltung, dem Engagement und der Schulung Ihrer Mitarbeiter unterstützen, um eine produktive und motivierte Belegschaft zu fördern

Wenn Sie diese Schlüssel-Features berücksichtigen, werden Sie die ideale Betriebsmanagement-Software finden, um Ihr Geschäft zu optimieren und zum Erfolg zu führen!

Die 10 besten Softwarelösungen für das Betriebsmanagement im Jahr 2024

In der folgenden Liste stellen wir Ihnen die besten Tools für das Betriebsmanagement im Jahr 2024 vor. Bei unseren Empfehlungen berücksichtigen wir Faktoren wie Features, Preise und Skalierbarkeit.

Außerdem geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über jedes Software tool, damit Sie die verschiedenen Optionen leicht vergleichen können.

1. ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die umfassende Softwarelösungen für das Betriebsmanagement in Geschäften jeder Größe bietet.

Organisieren, wachsen und skalieren Sie Ihr Geschäft effizient mit allen Tools, die Sie benötigen, darunter büroverwaltungssoftware , Workflow-Management und automatisierung , vorlagen für die strategische Planung und team-Management fähigkeiten.

Bekommen Sie Ihr Team in den Griff business Management mit Nachverfolgung von Aufgaben, Mitarbeiterbindung und -verwaltung, Bestandsverwaltung, Personalverwaltung, SOP-Vorlagen , Dokumentenmanagement, Produktmanagement und vieles mehr.

Mit mehr als 15 anpassbaren Ansichten bietet ClickUp ein solides Betriebsmanagementsystem für jeden Aspekt Ihres Geschäfts.

ClickUp beste Features

Leistungsstarke All-in-One-Lösung mit über 1.000 Integrationen

Kann alle Aspekte des Betriebsmanagements abdecken, von Inventar über HR bis hin zu projektmanagement KPIs Anpassbar aufgabenmanagement tools für verschiedene Funktionen im Business



ClickUp Limits

Steile Lernkurve aufgrund der vielen verfügbaren Features

Häufige Erinnerungen können für manche Benutzer lästig werden

Limitierte Funktionen auf mobilen Geräten

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

clickUp KI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,334+ Bewertungen)

4.7/5 (8,334+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,739+ Bewertungen)

2. Connecteam

über Connecteam Connecteam ist ein All-in-One lösung zur Mitarbeiterverwaltung die Unternehmen bei der Koordinierung mitarbeiterbezogener Aufgaben für arbeitslose Teams unterstützt.

Die Software für das Betriebsmanagement bietet einen breiten Bereich an Features wie Mitarbeiterkommunikation, Stechuhr, Zeitplanung, Checkliste und Formulare, Verwaltung von Aufgaben sowie HR- und Personalmanagement.

Connecteam ist eine Cloud-basierte Software, die erschwinglich und einfach zu bedienen ist! Sie könnte eine gute Wahl für Unternehmen sein, die ihre betriebseffizienz insgesamt verbessern wollen.

Connecteam beste Features

Intuitive Benutzeroberfläche, die einfach zu bedienen ist

Hervorragende mobile Echtzeit-Chat-Kommunikation

Hilfreiche automatisch generierte Berichterstellung, wie z. B. der Bericht zum Schichtende

Connecteam-Einschränkungen

Upgrades für volle Funktionen und Features erforderlich

Viele Rezensenten sind der Meinung, dass die Pläne zur Preisgestaltung transparenter und logischer sein könnten

Connecteam Preise

Kleines Business : Free

: Free Basic : $29/Monat

: $29/Monat Erweitert : $49/Monat

: $49/Monat Experte : $99/Monat

: $99/Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Connecteam Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (39+ Bewertungen)

4.3/5 (39+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (294+ Bewertungen)

3. Netsuite

über Netsuite Wenn Sie auf der Suche nach einem Software-System sind, bei dem die Finanzen im Vordergrund stehen, ist die Enterprise Resource Planning (ERP)-Software von NetSuite möglicherweise eine gute Wahl für Sie. Die Cloud-basierte Plattform hilft Geschäften bei der Verwaltung ihrer Finanzen, Betriebsabläufe und Kundenbeziehungen.

Sie bietet einen großen Bereich an Features, darunter Buchhaltung, CRM, Bestandsmanagement, E-Commerce und mehr. NetSuite ist eine skalierbare und flexible Software, die von Geschäften jeder Größe genutzt werden kann.

NetSuite kann eine gute Wahl für Geschäfte sein, die nach einem Cloud-basierten Betriebsmanagementsystem oder einer Software innerhalb einer all-in-One-ERP-Software die ihnen hilft, Finanzen, Abläufe und Kundenbeziehungen zu verwalten. NetSuite kann eine gute Option sein, wenn Sie nach Tools für das Betriebsmanagement und das Lieferkettenmanagement beim selben Anbieter suchen.

Netsuite beste Features

Daten in Echtzeit und Sichtbarkeit in Ihrem Geschäft, um Ihnen zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen

Kann skaliert werden, um Wachstum zu ermöglichen

Kann Finanzplanung, Berichterstellung und Konsolidierung verwalten

Grenzen von Netsuite

Einige Prüfer berichten über Probleme mit der trägen Leistung

Erfordert aufgrund der Komplexität der Software formelle Sitzungen zur Schulung

Die benutzerdefinierte Anpassung kann fortgeschrittene Schulungen oder Kenntnisse erfordern

Preise von Netsuite

Kontakt für Preise

Netsuite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (2,618+ Bewertungen)

4.0/5 (2,618+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,346+ Bewertungen)

4. SicherheitsKultur

über Sicherheitskultur SafetyCulture, ehemals iAuditor, ist ein betriebs-Software für Inspektion und Berichterstellung.

Zu ihrem breiten Bereich an Features gehören Inspektionsmanagement, Gefahrenerkennung, Incident Management, Schulungsmanagement, Kommunikationstools und robuste Berichterstellung.

Als Cloud-basierte Lösung gewährleistet SafetyCulture einen ortsunabhängigen Zugriff und ist für die Skalierbarkeit bei wachsendem Geschäft gerüstet. Der Schwerpunkt liegt auf erhöhter Sicherheit, verbesserter Qualitätskontrolle, verbesserter Compliance, besserer Kommunikation und datengesteuerter Entscheidungsfindung.

SafetyCulture beste Features

Funktioniert auf mehreren Geräten

Erstellt Inspektionsberichte an Ort und Stelle

Einfache und übersichtliche Bedienung

SafetyCulture Grenzen

Meistens auf Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen limitiert

Berichterstatter berichten von gelegentlichen Fehlern und technischen Schwierigkeiten

Einige Rezensenten wünschen sich If/And-Optionen statt nur If/Then

SafetyCulture Preise

free : Free

Free Premium : $24/Monat pro Benutzer

: $24/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

SafetyCulture Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (47+ Bewertungen)

4.4/5 (47+ Bewertungen) Capterra (iAuditor):4.6/5 (193+ Bewertungen)

5. Scoro

über Scoro Die Arbeitsmanagement-Software Scoro ist eine All-in-One-Softwarelösung für das Betriebsmanagement.

Die Business Management Software vereint alle Tools, die Sie für die Rationalisierung Ihrer Geschäfte benötigen. Egal, ob Sie mehrere Projekte verwalten oder alles vom Verkauf bis zu den Finanzen nachverfolgen müssen, Scoro deckt Sie ab.

Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und seinen leistungsstarken Features ermöglicht Scoro Teams eine effiziente Zusammenarbeit und datengestützte Entscheidungen.

Behalten Sie den Überblick über Ihre Projekte, steigern Sie Ihre Produktivität und erzielen Sie bessere Ergebnisse im Geschäft mit der Scoro Komplettlösung.

Scoro beste Features

Scoros Onboarding-Experten helfen Ihnen bei der Einstellung, Optimierung und Schulung

Die Benutzeroberfläche ist frisch, sauber und freundlich

Auch für Budgetierung und Zukunftsplanung geeignet

Scoro Beschränkungen

Kann für Unternehmen mit vielen Benutzern teuer werden

Erfordert Schulungen aufgrund der Lernkurve

Limitierte Features in der mobilen App

Scoro Preise

Essential : $26/Monat pro Benutzer

: $26/Monat pro Benutzer Standard : $37/Monat pro Benutzer

: $37/Monat pro Benutzer Pro : $63/Monat pro Benutzer

: $63/Monat pro Benutzer Ultimate: Kontakt für Preisgestaltung

Scoro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (386+ Bewertungen)

4.5/5 (386+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (223+ Bewertungen)

6. Odoo

über Odoo Odoo ist ein Open-Source-Entwicklungsmodell, das sich auf das Management von Geschäftsabläufen spezialisiert hat und eine vollständige Suite von Business-Management-Anwendungen anbietet.

Es deckt verschiedene Funktionen ab, darunter Vertrieb, CRM, Lagerhaltung, Fertigung, Buchhaltung, Personalwesen, Projektmanagement und mehr.

Der modulare und anpassbare Ansatz von Odoo ermöglicht es Unternehmen, die spezifischen Module, die sie benötigen, auszuwählen und zu integrieren, was es zu einer vielseitigen Lösung macht, die für Unternehmen aller Größen und Branchen geeignet ist.

Durch das Angebot einer All-in-One-Plattform rationalisiert Odoo Geschäftsprozesse, steigert die Effizienz und ermöglicht datengestützte Entscheidungsfindung, was letztlich zu Wachstum und Erfolg von Unternehmen beiträgt.

Beste Features von Odoo

Dank des Supports für mehrere Sprachen und Währungen ist Odoo für Geschäfte in verschiedenen Regionen und Märkten geeignet

Der modulare Aufbau ermöglicht den Benutzern die Auswahl und Integration spezifischer, auf ihre Geschäftsanforderungen zugeschnittener Anwendungen

Geeignet für einen breiten Bereich von Geschäften, einschließlich Start-ups, SMBs und Unternehmen

Beschränkungen von Odoo

Das modulare Design kann benutzerdefinierte Anpassungen erschweren

Benutzer berichten, dass sich wiederholende Aufgaben zeitaufwendig sein können

Steile Lernkurve

Odoo Preise

free : kostenlos

kostenlos Standard : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Benutzerdefiniert: $37/Monat pro Benutzer

Odoo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (98+ Bewertungen)

4.4/5 (98+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (703+ Bewertungen)

7. Pipefy

über Pipefy Pipefy ist ein Workflow ohne Code automatisierung Software die Geschäften dabei helfen kann prozesse zu rationalisieren in ihren Betrieben und verbessern die Effizienz. Es handelt sich um eine Cloud-basierte Software, die von Geschäften jeder Größe genutzt werden kann.

Pipefy kann für die Automatisierung einer Vielzahl von Aufgaben im Betriebsmanagement verwendet werden, einschließlich Beschaffung, IT-Kundendienst, Personalwesen und Vertrieb.

Die Drag-and-Drop-Oberfläche, vorgefertigte Vorlagen, Integrationen und Sicherheits-Features machen Pipefy zu einer guten Wahl für kleine Geschäfte, die ihre Abläufe verwalten möchten.

Pipefy beste Features

Features für die Zusammenarbeit im Team in Echtzeit

Zeitaufwändiger Anmeldeprozess

Sehr benutzerfreundlich, insbesondere für die Nachverfolgung von Beständen

Pipefy-Einschränkungen

Kein zentraler globaler Workflow bedeutet ein wenig zusätzliche Arbeit bei Genehmigungen

Nicht alle Felder sind durchsuchbar, so die Kritiker

Einige Benutzer halten die Tools für zu schwierig zu konfigurieren

Preise von Pipefy

Starter: Free

Free Business : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise Unlimited: Kontakt für Preisgestaltung

Pipefy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (212+ Bewertungen)

4.6/5 (212+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (304+ Bewertungen)

8. Zoho Ersteller

über Zoho Ersteller Wenn Sie auf dem Markt sind für eine low-Code-App-Entwicklungsplattform um Ihnen bei der Erstellung benutzerdefinierter Software zu helfen, könnte Zoho Creator eine gute Option sein!

Mit Zoho Creator können Sie benutzerdefinierte Software-Tools für das Betriebsmanagement erstellen.

Es bietet einen breiten Bereich von Features, die Unternehmen bei der Digitalisierung und Verwaltung von Geschäftsabläufen und Workflows unterstützen und sich auch in bestehende Software und Daten integrieren lassen.

Von der Erstellung von Formularen über die Automatisierung von Workflows bis hin zu Berichterstellung und Zusammenarbeit bieten die Tools von Zoho die Features, die die meisten Geschäfte benötigen, um ihre Effizienz zu steigern, den Kundenservice zu verbessern und bessere Entscheidungen zu treffen.

Zoho Ersteller beste Features

Lernen Sie, benutzerdefinierte Anwendungen in weniger als einer Stunde mit der Tutorial-Bibliothek zu erstellen

Solide Automatisierungen und einfache Workflows

Hervorragende Integration mit anderen Zoho tools

Zoho Creator Einschränkungen

Viele Rezensenten beschweren sich über langsamen Kundenservice

Limitierte Hilfsressourcen für die ersten Schritte

Verwaltung braucht Zeit zum Erlernen

Preise für Zoho Ersteller

Standard : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Professionell : $20/Monat pro Benutzer

: $20/Monat pro Benutzer Enterprise : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Benutzerdefiniert: Kontakt für Preisgestaltung

Zoho Creator Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (155+ Bewertungen)

4.3/5 (155+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (149+ Bewertungen)

*Ausprobieren_ diese Zoho-Alternativen !

9. Hubspot Operations Hub

über HubSpot Operations Hub Wenn Sie ein Benutzer von HubSpot sind, sollten Sie sich den HubSpot Operations Hub als Betriebsmanagement-Software ansehen. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Tools, die mit der CRM-Plattform von HubSpot verbunden sind und von Teams genutzt werden können, um Apps zu verbinden, Kundendaten zu synchronisieren und zu bereinigen sowie Prozesse zu automatisieren.

Die Betriebssoftware soll Unternehmen aller Größen dabei helfen, ihr Datenmanagement zu verbessern, Workflows zu automatisieren und ihren Betrieb zu skalieren. Sie ist Teil der Customer Relationship Management-Software von HubSpot, sodass Sie das CRM in Verbindung damit verwenden müssen.

Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihre Datenverwaltung zu verbessern, Ihre Workflows zu automatisieren und Ihre Abläufe zu skalieren, dann ist HubSpot Operations Hub möglicherweise eine gute Option für Sie.

HubSpot Operations Hub beste Features

24/7 Kundensupport durch Chatten, Anrufen oder E-Mailen

Integrierbar mit über 1.400 Apps von Drittanbietern

Webhooks und programmierbare Automatisierung und Bots

Hubspot Operations Hub Limits

Sie müssen auch die Plattform für das Management von Kundenbeziehungen von Hubspot verwenden

Bietet einen kostenlosen Plan an, aber die Plattform mit allen Features ist kostspielig

Erhebliche Zeitinvestition für das Setup erforderlich

Hubspot Operations Hub Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Starter : $45/Monat

: $45/Monat Professionell : $720/Monat

: $720/Monat Enterprise: $2.000/Monat

Hubspot Operations Hub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (365+ Bewertungen)

4.5/5 (365+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (263+ Bewertungen)

10. ProofHub

über ProofHub Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und intuitiven Tools für die Zusammenarbeit bietet ProofHub Projektmanagement und kollaborationssoftware bietet eine benutzerfreundliche Softwareplattform für das Betriebsmanagement.

Gantt-Diagramme und Kanban-Boards helfen bei der Planung und Durchführung von Projekten, und benutzerdefinierte Workflows und Automatisierung vereinfachen sich wiederholende Aufgaben. Außerdem sind die Funktionen zum Freigeben von Dateien und tools für die Prüfung förderung der Zusammenarbeit.

Die zentrale Plattform von ProofHub sorgt für Echtzeit-Updates und fördert so eine transparente Kommunikation und reibungslose Abläufe.

Dank zuverlässiger Berichterstellung und Analysen erhalten Geschäfte wertvolle Einblicke in die Metriken, was ProofHub zu einer guten Lösung für effektives Projektmanagement und den Erfolg von Projekten macht.

ProofHub beste Features

Intuitiv und einfach zu bedienen

Hervorragende Organisation des Aufgabenmanagements

All-in-One-Lösung für Teams jeder Größe

ProofHub Grenzen

Benutzer sagen, dass es im Vergleich zu umfassenderen Plattformen an fortschrittlichen Features für Notizen, Projektmanagement und Teamzusammenarbeit mangelt

Limitierte Möglichkeiten zur Rechnungsstellung, sofern Sie keine Integrationen nutzen

Die Leistung der mobilen App ist limitiert

ProofHub Preise

Essential : $45/Monat

: $45/Monat Ultimale Kontrolle: $150/Monat pro Benutzer

ProofHub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (82+ Bewertungen)

4.5/5 (82+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (82+ Bewertungen)

Achten Sie bei der Auswahl von Operations-Management-Systemen für Ihr Team auf eine skalierbare All-in-One-Plattform mit umfassendem Aufgabenmanagement, effizienter ressourcenmanagement , Datenvisualisierung und Berichterstellung sowie leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit.

Ob Sie ein Startup sind, das noch lernt wie man delegiert oder einem großen Unternehmen mit mehreren Teams kann die richtige Software für das Betriebsmanagement Produktivität und Wachstum steigern.

Wenn Sie auf der Suche nach einem skalierbaren All-in-One-Software-System für das Betriebsmanagement sind, sollten Sie ClickUp! Mit seinen umfassenden Features projektmanagement-Software und Aufgabenmanagement-Tools, effiziente Ressourcenzuweisung, Datenvisualisierung und Berichterstellung sowie leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit machen ClickUp zu einer guten Wahl.

