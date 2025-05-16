Die 15 besten Dateneingabe-Softwareprogramme zur Optimierung von Workflows im Jahr 2025

Es ist Freitag, 16 Uhr. Sie sind erschöpft und starren auf eine weitere endlose Tabelle voller manuell eingegebener Daten. Ihr Team ist überlastet, die Fristen rücken näher und Sie wissen, dass es einen besseren Weg geben muss.

Als Manager wissen Sie, dass eine effiziente Datenverwaltung für einen reibungslosen Betriebsablauf sorgt. Aber stundenlange repetitive Eingabeaufgaben? Das ist reine Zeitverschwendung. Die richtige Software kann Dateneingabeaufgaben automatisieren, Fehler reduzieren und Ihrem Team Zeit für wichtigere Arbeit verschaffen.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen 15 Dateneingabesysteme vor, die Workflows optimieren, die Genauigkeit verbessern und sich nahtlos in Ihre tools integrieren lassen.

Los geht's! 🎯

Auf einen Blick: Die 15 besten Dateneingabe-Softwareprogramme für Sie

Bevor wir uns mit den Details befassen, hier eine Übersicht über die besten Dateneintrag-Eintrag-Software-tools, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind:

tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp Am besten geeignet für optimiertes, kollaboratives Datenmanagement Teamgröße: Ideal für Einzelpersonen, mittelgroße Teams und große Unternehmen, die ihren Workflow um schnelle Designlösungen ergänzen möchten Automatisieren Sie die Erstellung von Aufgaben, verwalten Sie Daten in der Ansicht und nutzen Sie KI für Echtzeit-Einblicke. Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Infinity Am besten geeignet für ein übersichtliches, vollständig anpassbares Arbeitsmanagementsystem Teamgröße: Ideal für kleine bis mittelständische Unternehmen, die eine anpassbare Lösung suchen Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows und organisieren Sie Daten mithilfe flexibler Ansichten und detaillierter Ordner. Ab 8 $/Monat pro Benutzer nTask Am besten geeignet für müheloses Aufgabe-Nachverfolgung und Workflow-Automatisierung Teamgröße: Ideal für kleine bis mittelgroße Teams Verfolgen Sie Projektdetails mit Protokollierter Zeit, Gantt-Diagrammen und strukturierten Arbeitsabläufen. Ab 4 $/Monat pro Benutzer Airtable Am besten geeignet für die flexible Organisation von Daten mit einem visuellen, kollaborativen Ansatz Teamgröße: Ideal für mittelständische Unternehmen und größere Teams Erstellen Sie in Echtzeit anpassbare Datenbanken mit Dashboard und Automatisierung. Free; ab 24 $/Monat pro Benutzer Nintex RPA Am besten geeignet für die Optimierung von Geschäftsprozessen mit KI-gestützter Automatisierung Teamgröße: Ideal für mittlere bis große Unternehmen Ermöglichen Sie die Automatisierung von Genehmigungen, Dokumenten und Workflows ohne Code. Benutzerdefinierte Preisgestaltung (kostenlose Testversion verfügbar) UiPath Am besten geeignet für Automatisierung auf Unternehmensebene und nahtlose Systemintegrationen Teamgröße: Ideal für große Unternehmen, die Automatisierung und Systemintegration suchen Nutzen Sie intelligente Dokumentenverarbeitung und Process Mining für die Automatisierung. Free; ab 25 $/Monat für die Basisversion TrueContext Am besten geeignet für die Erfassung von Echtzeitdaten mit offline-freundlichen mobilen Formularen Teamgröße: Ideal für Teams im Außendienst Erfassen Sie Felddaten mit GPS, Sprachmemos und führen Sie eine Synchronisierung mit Backend-Systemen durch. Ab 25 $/Monat pro Lizenz GoCanvas Am besten geeignet für die Vereinfachung der Datenerfassung im Feld mit mobilen Formularen ohne Programmieraufwand Teamgröße: Ideal für kleine bis mittelgroße Teams, die Daten im Feld erfassen müssen Erstellen Sie mobilfreundliche Formulare, scannen Sie Barcodes und führen Sie eine Synchronisierung offliner Daten durch. Ab 49 $/Monat pro Benutzer Zoho Formular Am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter Formulare mit automatisierten Arbeitsabläufen und Integrationen Teamgröße: Ideal für kleine bis mittlere Unternehmen, die nach Formularlösungen suchen Erstellen Sie Formulare ohne Programmieraufwand mit Benachrichtigungen, Genehmigungen und elektronischen Signaturen. kostenlos; ab 12 $/Monat pro Benutzer Cognito Formularen Am besten geeignet für die Erstellung komplexer Formulare mit leistungsstarken Funktionen zur Datenautomatisierung Teamgröße: Ideal für Unternehmen jeder Größe, die Datenautomatisierung benötigen Nutzen Sie intelligente Logik, Automatisierung und sichere Datenerfassung für Formular. kostenlos; ab 19 $/Monat für 2 Benutzer Microsoft Excel Am besten geeignet für detaillierte Datenanalysen, komplexe Berechnungen und Automatisierung Teamgröße: Ideal für kleine bis große Unternehmen, die komplexes Datenmanagement benötigen Verwenden Sie erweiterte Formeln und Power Query für eine detaillierte Datenbearbeitung. 179,99 $ (Lizenz) Google Tabellen Am besten geeignet für die Zusammenarbeit in Echtzeit und die reibungslose Integration in Google Workspace Teamgröße: Ideal für Teams jeder Größe, die Google Workspace verwenden Arbeiten Sie gemeinsam an Tabellenkalkulationen mit Automatisierung und App-Integrationen. Free Formular On Fire Am besten geeignet für mobilfreundliche Formulare mit integrierter Workflow-Automatisierung Teamgröße: Ideal für kleine bis mittelgroße Teams mit mobilen Außeneinsätzen Erfassen Sie Daten im Feld und führen Sie über Integrationen eine Synchronisierung mit über 1500 tools durch. Ab 25 $/Monat pro Benutzer Intellimas Am besten geeignet, um Tabellenkalkulationen durch maßgeschneiderte, leistungsstarke Daten-Workflows zu ersetzen Teamgröße: Ideal für Unternehmen, die benutzerdefinierte Workflows benötigen Erstellen Sie Workflows für große Datenmengen mit einer tabellenkalkulationsähnlichen Benutzeroberfläche. Ab 30 $/Monat pro Benutzer (kostenlose Testversion verfügbar) Process Runner Am besten geeignet für die Vereinfachung von SAP-Datenaufgaben mit robuster Automatisierung Teamgröße: Ideal für Unternehmen, die SAP einsetzen Automatisieren Sie den SAP-Daten-Eintrag aus Excel mithilfe von Low-Code-Automatisierung. Benutzerdefinierte Preisgestaltung (kostenlose Testversion verfügbar)

Worauf sollten Sie bei einer Dateneingabesoftware achten?

Die Wahl der richtigen Dateneingabesoftware hängt von den Features ab, die zu Ihrem Workflow passen. Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. 👇

Erstellung benutzerdefinierter Formulare: Erstellen Sie maßgeschneiderte Formulare mit Drag-and-Drop-Editoren und bedingter Logik, um die Datenerfassung zu vereinfachen.

Automatisierung und Arbeitsabläufe: Automatisiert Genehmigungen, Aufgabenverteilungen und Datenweiterleitungen, um Prozesse zu beschleunigen und manuellen Aufwand zu reduzieren.

Datenvalidierung und Genauigkeit: Verwendet berechnete Felder, Wenn-Dann-Logik und Echtzeit-Erkennung, um Fehler zu vermeiden.

Offline-Zugriff: Erfasst und speichert Daten auch ohne Internetverbindung und initiiert Synchronisierung, sobald wieder eine Verbindung besteht.

Nahtlose Integrationen: Erstellt eine Verbindung zu CRMs, Cloud-Speichern und Erstellt eine Verbindung zu CRMs, Cloud-Speichern und Enterprise-Dokumentenmanagement-Apps , um Daten zu zentralisieren.

Tools für die Zusammenarbeit: Weisen Sie Rollen zu, führen Sie Nachverfolgung des Fortschritts und sorgen Sie für Echtzeit-Updates für eine bessere Teamarbeit.

Barcode- und GPS-Funktionen: Verbessert die Bestandsverwaltung und den Felddienst durch Barcode-Scanning und Nachverfolgung.

Elektronische Signaturen und Dokumentenerstellung: Erstellt und verarbeitet rechtsverbindliche Dokumente ohne manuellen Papierkram.

Sicherheit und Compliance: Gewährleistet Datenschutz durch Verschlüsselung, rollenbasierten Zugriff und die Einhaltung branchenspezifischer Vorschriften.

Die 15 besten Dateneintrag-Programme

Der manuelle Dateneintrag ist zeitaufwändig und fehleranfällig. Die beste Dateneintrag-Software bietet Automatisierung von Workflows, gewährleistet Genauigkeit und lässt sich in bestehende Systeme integrieren.

Hier sind 15 Top-Lösungen, die zur Optimierung der Effizienz in verschiedenen Branchen entwickelt wurden. 🗂️

ClickUp (Am besten geeignet für optimiertes, kollaboratives Datenmanagement)

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, geht über das traditionelle Projektmanagement hinaus. Sie wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, alle Aspekte Ihres Workflows, von der Aufgabe bis zum Ressourcenmanagement, an einem Ort zu zentralisieren.

ClickUp-Tabellenansicht

Halten Sie Ihre Daten strukturiert und zugänglich in der ClickUp-Tabellen-Ansicht.

Mit tools wie ClickUp Table View können Sie Daten mit der Flexibilität einer Tabellenkalkulation, aber der Leistungsfähigkeit einer Datenbank verwalten. Von Client-Informationen und Budgets bis hin zu Projekt-Status – alle Daten, die Sie in ClickUp eingeben (oder aus über 1000 integrierten Apps migrieren), bleiben organisiert, durchsuchbar und zugänglich, ohne dass Sie zwischen Plattformen wechseln müssen.

Wenn Sie als Beispiel eine Marketingkampagne für einen Kunden betreuen, können Sie eine Ansicht einrichten, die die einzelnen Phasen der Kampagne verfolgt. ClickUp-Benutzerdefinierte Felder können bestimmte Ergebnisse (wie Werbetexte oder Design-Assets), Budgetzuweisungen und Metriken zur Kampagnenleistung enthalten.

Sie können auch wichtige Dokumente wie Kundenbriefings oder Genehmigungs-E-Mails verknüpft.

ClickUp Formulars

Sammeln, verfolgen und nutzen Sie Informationen ganz einfach mit ClickUp Formularen.

ClickUp Connected Search

Und wenn Sie jemals nach einer bestimmten Daten suchen müssen, macht ClickUp Connected Search dies zu einem Kinderspiel. Dank integrierter KI-Funktionen können Sie Ihre Suchabfragen einfach in natürlicher Sprache eingeben, und egal, ob sich die Antwort in einem Chatten, einer Aufgabe, einem Dokument oder einer Ihrer integrierten Apps im ClickUp-Ökosystem befindet, ClickUp findet und ruft sie für Sie ab!

Beheben Sie fragmentierte Workflows mit der verbundenen Suche von ClickUp.

ClickUp Formulars

Möchten Sie Informationen ohne zusätzliche Schritte sammeln? ClickUp Forms macht es Ihnen leicht. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Formularansicht in , und jede Antwort wird automatisch in eine Aufgabe umgewandelt – ohne manuelle Eingabe, ohne Zeitverlust.

Wenn Sie als Beispiel Feedback zu Ereignissen sammeln, werden die Antworten sofort zu umsetzbaren Elementen, die für die Nachverfolgung bereitstehen. Das Gleiche gilt für IT-Anfragen, Vertriebsleads oder andere Daten, die Sie organisieren müssen. Alles fließt nahtlos in Ihren Workflow ein.

Und mit bedingter Logik können Sie das Formular anhand der Antworten anpassen, sodass Sie jedes Mal nur relevante Daten erfassen.

ClickUp Brain

Verwenden Sie die natürliche Sprachverarbeitung (NLP) in ClickUp Brain, um Abfragen im Kontext zu interpretieren.

Dann gibt es noch ClickUp Brain, den integrierten KI-Assistenten und das neuronale Netzwerk, das Aufgaben, Dokumente, Personen und Unternehmenswissen in einem einzigen Arbeitsbereich in Verbindung bringt. Anstatt unterschiedliche Tools für die Dateneingabe, -speicherung und -abfrage zu verwenden, zentralisiert ClickUp Brain Informationen, sodass alle Daten von einem Ort aus abgerufen und verwaltet werden können.

Wenn Sie eine Frage wie „Was waren unsere erfolgreichsten Geschäfte im letzten Monat?“ haben, durchsucht der KI-Assistent Ihr CRM in ClickUp und liefert Ihnen sofort eine klare Zusammenfassung. Er verarbeitet alle Ihre verbundenen Daten und liefert Ihnen innerhalb von Sekunden wertvolle Erkenntnisse.

Die besten Features von ClickUp

Nachverfolgen und organisieren Sie Ihre Arbeit: Verwenden Sie die Tabellenansicht, um dynamische, reaktionsschnelle Tabellenkalkulationen und visuelle Datenbanken für die Verwaltung von Aufgaben wie Budgets, Beständen, Kundeninformationen und mehr zu erstellen.

Erstellen Sie eine Datenbank ohne Programmieraufwand: Verknüpfen Sie Aufgaben, Dokumente und Abhängigkeiten, um Beziehungen aufzubauen und Daten zu organisieren, z. B. indem Sie Kunden mit ihren Bestellungen verbinden.

Komplexe Daten zusammenfassen: Erhalten Sie KI-generierte Echtzeit-Zusammenfassungen von Aufgaben, Projekten und Dokumenten, um schnelle, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Produktfeedback erfassen und verwalten: Sammeln Sie Benutzerfeedback und wandeln Sie es in umsetzbare Produktverbesserungsaufgaben um, indem Sie die Antworten automatisch an die richtigen Mitglieder weiterleiten.

Freigeben Sie Ihre Tabelle: Freigeben Sie Projekte mit Kunden über öffentlich zugängliche Links und exportieren Sie Informationen als Tabellenkalkulationen.

ClickUp-Limitations

Umfangreiche Features und benutzerdefinierte Anpassungsoptionen können neue Benutzer überfordern.

Die begrenzte Tiefe und Flexibilität der mobilen App erschwert die Verwaltung komplexer Aufgaben unterwegs.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Rezensent freigibt :

ClickUp ist ein All-in-One-Projektmanagement-Tool, das alle für die gesamte Produktentwicklung erforderlichen Features an einem Ort vereint. Der erstklassige Kundensupport hilft dabei, alle Probleme rechtzeitig zu lösen. Die Integration mit anderen Plattformen erleichtert die Migration von anderen Plattformen, und die KI-Funktion, die die Aufgabenbeschreibung zusammenfassen und generieren kann, hilft Entwicklern, mehr über die Aufgabe zu erfahren.

ClickUp ist ein All-in-One-Projektmanagement-Tool, das alle für die gesamte Produktentwicklung erforderlichen Features an einem Ort vereint. Der erstklassige Kundensupport hilft dabei, alle Probleme rechtzeitig zu lösen. Die Integration mit anderen Plattformen erleichtert die Migration von anderen Plattformen, und die KI-Funktion, die Aufgabenbeschreibungen zusammenfassen und generieren kann, hilft Entwicklern, die Aufgaben besser zu verstehen.

🧠 Wissenswertes: Die schnellste gemessene Zeit für das Tippen des Alphabets auf einer QWERTZ-Tastatur beträgt 3,25 Sekunden. Geschwindigkeit und Genauigkeit machen dies zu einer spannenden Herausforderung für angehende Schreibkräfte.

2. Infinity (Am besten geeignet für ein übersichtliches, vollständig anpassbares Arbeitsmanagementsystem)

via Infinity

Mit Infinity können Sie Ihren Arbeitsablauf ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Dieses Tool bietet Ihnen flexible Ansichten – Tabellen, Kalender und Zeitleisten –, sodass Sie mit Ihren Daten ganz nach Ihren Vorstellungen arbeiten können. Dank der intelligenten Organisations-Features können Sie komplexe Ordner-Strukturen erstellen, um alles übersichtlich und zugänglich zu halten.

Sie können Ihren Workflow ganz einfach benutzerdefiniert gestalten, indem Sie Daten mit einstellbaren Attributen filtern, sortieren und gruppieren. Darüber hinaus nutzt die Software KI-gestützte Erkenntnisse, um Ideen und Aufgaben für eine verbesserte Produktivität zu generieren.

Die besten Features von Infinity

Filtern, sortieren und gruppieren Sie Informationen und wählen Sie aus, welche Attribute angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

Richten Sie wiederholende Aufgaben, Erinnerungen und IFTTT-ähnliche Automatisierungen ein, um Routinearbeiten zu vermeiden und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Erstellen und integrieren Sie benutzerdefinierte Formulare, um Feedback zu sammeln, Leads zu generieren oder wichtige Geschäftsinformationen zu erfassen, ohne zusätzliche Tools zu benötigen.

Nutzen Sie über 50 anpassbare Vorlagen, um Projekte schnell zu starten und alles zu verwalten, von internen Aufgaben bis hin zu unternehmensweiten Initiativen.

Unbegrenzte Möglichkeiten

Limit beim Import von Zeilen erschwert die Migration von Verlaufsdaten.

Die umständliche mobile Benutzeroberfläche ist auf verschiedenen Geräten schwer zu navigieren.

Unbegrenzte Preisgestaltung

Basis: 8 $/Monat pro Benutzer

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Infinity-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Infinity?

Ein Capterra-Benutzer* notiert :

Da es sich um ein neues Produkt handelt und noch Benutzer gewonnen werden müssen, gibt es einige Dinge, die man lernen muss, da es nicht zu 100 % intuitiv ist. Der Support konnte unsere Bedenken jedoch schnell ausräumen, und ich war von der Reaktionsgeschwindigkeit sehr beeindruckt. Die Benutzeroberfläche muss noch stark verbessert werden, da sie billig wirkt, aber sie ist unglaublich funktional und funktioniert hervorragend.

Da es noch so neu ist und noch Benutzer gewonnen werden müssen, gibt es einige Dinge, die man lernen muss, da es nicht zu 100 % intuitiv ist. Der Support konnte jedoch schnell auf unsere Bedenken eingehen, und ich war von der Reaktionsgeschwindigkeit sehr beeindruckt. Die Benutzeroberfläche muss noch stark verbessert werden, da sie billig wirkt, aber sie ist unglaublich funktional und leistet hervorragende Arbeit.

🧠 Wissenswertes: Mit nur den Buchstaben der obersten Zeile (QWERTYUIOP) können Sie das Wort typewriter (Schreibmaschine) tippen! Dies war wahrscheinlich beabsichtigt, um Verkäufern die Vorführung früher Schreibmaschinen zu erleichtern.

3. nTask (Am besten geeignet für müheloses Nachverfolgung von Aufgaben und Workflow-Automatisierung)

via nTask

nTask vereinfacht das Projektmanagement, indem es Ihnen eine strukturierte Möglichkeit zur Planung, Nachverfolgung und Zusammenarbeit bietet. Alle Daten, einschließlich Projektmeilensteine, Abhängigkeiten, Budgetdetails und Zeiteinträge, werden strukturiert gespeichert. Sie können den Fortschritt schnell nachverfolgen, die Leistung analysieren und fundierte Entscheidungen treffen.

Damit können Sie benutzerdefinierte Workflows entwerfen, die jedes Detail Ihrer Projekte erfassen. Sie können visuelle Tafeln oder Zeitleisten einrichten, um zu sehen, wie Daten miteinander verbunden sind, und mithilfe von Berichterstellung wichtige Metriken überwachen.

Die besten Features von nTask

Verwenden Sie die integrierte Protokollierte Zeit und automatische Timer, um zu überwachen, wie viel Zeit für jede Aufgabe aufgewendet wird.

Nutzen Sie Gantt-Diagramme und benutzerdefinierte Arbeitsabläufe, um Datenzusammenhänge und Projektfortschritte auf einen Blick zu erkennen.

Weisen Sie Aufgaben mit geplanten und tatsächlichen Fälligkeitsterminen zu, fügen Sie mehrere Mitarbeiter hinzu und hängen Sie relevante Dokumente als Anhang an.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, wiederkehrende Aufgaben und vordefinierte Vorlagen, um sich wiederholende Prozesse zu optimieren.

Einschränkungen von nTask

Es fehlen robuste Features wie Risikoregister und detaillierte Berichterstellung für Aufgabe für die aufgabenbasierte Abrechnung.

Das Hochladen von Dokumenten und Fotos ist nicht intuitiv und nicht benutzerfreundlich.

Preise für nTask

Premium: 4 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

nTask-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,2/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über nTask?

Laut einer Bewertung auf Trustpilot:

Nach drei Monaten haben wir NTask schließlich nicht mehr verwendet. Es war nicht so anpassbar, wie es uns verkauft worden war. Immer wenn es zu Störungen kam, hieß es, dass die Plattform noch in der Entwicklung sei. Nach einigen sehr schlechten Versuchen ihres „Support-Teams", diese Plattform an unsere Bedürfnisse anzupassen, hatte sich nichts geändert, und unsere Freiwilligen haben die Nutzung eingestellt.

Nach drei Monaten haben wir NTask schließlich nicht mehr verwendet. Es war nicht so anpassbar, wie es uns verkauft worden war. Immer wenn es zu Störungen kam, hieß es, dass die Plattform noch in der Entwicklung sei. Nach einigen sehr schlechten Versuchen ihres „Support-Teams“, diese Plattform an unsere Bedürfnisse anzupassen, hatte sich nichts geändert, und unsere Freiwilligen haben die Nutzung eingestellt.

🔍 Wussten Sie schon? Bestimmte Sprachen, wie beispielsweise Chinesisch, verwenden Tausende von Zeichen, was die Eingabe erschwert. Lösungen wie die Pinyin-Eingabemethode ermöglichen es Benutzern, phonetisch zu tippen, und die Software ordnet dies dem richtigen Zeichen zu.

4. Airtable (Am besten geeignet für die flexible Organisation von Daten mit einem visuellen, kollaborativen Ansatz)

via Airtable

Airtable wandelt Rohdaten in organisierte, dynamische Workflows um, die Teams aufeinander abstimmen und für reibungslose Prozesse sorgen.

Damit können Sie anpassbare Datenbanken erstellen, die sich an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen. Anstatt sich mit unübersichtlichen Tabellenkalkulationen herumzuschlagen, können Sie Informationen in flexiblen Tabellen strukturieren, mit denen Sie Projekte, Kampagnen, Budgets und vieles mehr einfach zur Nachverfolgung aufrufen können.

Mit Airtable können Sie große Datensätze aus mehreren Plattformen abrufen, wichtige Unternehmensdaten überprüfen und manuelle Dateneingabeaufgaben mithilfe von KI durch Automatisierung optimieren.

Die besten Features von Airtable

Halten Sie Informationen abteilungsübergreifend mit Echtzeit-Synchronisierung auf dem neuesten Stand und vermeiden Sie so Versionskonflikte und Missverständnisse.

Verwalten und analysieren Sie mühelos riesige Datensätze mit fortschrittlichen Datenbankfunktionen wie HyperDB.

Verwenden Sie Dashboards, um den Fortschritt des Projekts, OKRs und andere Leistungsindikatoren in Echtzeit zu überwachen.

Erstellen Sie mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche im Handumdrehen benutzerdefinierte Apps für das Geschäft.

Einschränkungen von Airtable

Die Formeloptionen sind nicht so fortschrittlich wie bei herkömmlichen Tabellenkalkulationen.

Einige Synchronisierung-Features erfordern ein höherwertiges Abonnement, das für einzelne Benutzer möglicherweise nicht budgetfreundlich ist.

Preise für Airtable

Free

Team: 24 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 54 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Airtable-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 2.700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Airtable?

Wie ein Capterra-Rezensent es ausdrückt:

Im Laufe der Jahre hat sich die Software durch Updates weiterentwickelt. Ich finde jedoch, dass das Dashboard verbessert werden könnte. Einige Features von ClickUp könnten definitiv übernommen werden, insbesondere in Bezug auf Nachverfolgung und Notizen.

Im Laufe der Jahre hat sich die Software durch Updates weiterentwickelt. Ich finde jedoch, dass das Dashboard verbessert werden könnte. Einige Features von ClickUp könnten definitiv übernommen werden, insbesondere in Bezug auf Nachverfolgung und Notizen. *

🔍 Wussten Sie schon? Die Lochkartenmaschine war das erste mechanische Dateneingabegerät, das in den 1920er Jahren von Herman Hollerith erfunden wurde. Es stanzte Löcher in Papierkarten, um Daten darzustellen, und war damit ein Vorläufer moderner Computer.

5. Nintex RPA (Am besten geeignet für die Optimierung von Geschäftsprozessen mit KI-gestützter Automatisierung)

via Nintex RPA

Nintex beseitigt Ineffizienzen bei der manuellen Datenverwaltung durch die Automatisierung von Dateneingabe, Arbeitsabläufen und Dokumentenmanagement. Es hilft dabei, Prozesse zu optimieren und die vollständige Kontrolle über den Betrieb zu behalten.

Von Genehmigungen bis hin zur Nachverfolgung der Compliance hilft Nintex Teams dabei, repetitive Arbeit zu reduzieren, die Genauigkeit zu verbessern und Abläufe zu optimieren, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Darüber hinaus können Sie mit vorgefertigten Vorlagen und automatischer Datenzusammenführung Verträge, Rechnungen und Berichterstellung durchführen.

Die besten Features von Nintex

Nutzen Sie Nintex DocGen, um Daten in Vorlagen zusammenzuführen und konsistente, risikofreie Dokumente zu erstellen.

Stellen Sie sicher, dass gesetzliche Anforderungen erfüllt werden, indem Sie Kundenprüfungen, Risikobewertungen und Genehmigungen durch Automatisierung abdecken.

Nutzen Sie integrierte Validierungs-, Verschlüsselungs- und Zugriffskontrollen, um sensible Informationen zu schützen.

Vertrauen Sie auf den Nintex Desktop Guide für Schritt-für-Schritt-Anleitungen in Echtzeit.

Einschränkungen von Nintex

Nicht ideal für Datenumwandlungsaufgaben wie das Parsen von CSV-Dateien oder die Massenbearbeitung.

Leistungsschwächen bei der Verarbeitung großer Datensätze mit Tausenden von Zeilen

Preise von Nintex

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Nintex

G2: 4,2/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Nintex?

Ein G2-Rezensent erwähnt:

Die unendlichen Möglichkeiten und Optionen können manchmal auch ein Nachteil sein. Bestimmte Features können schwer zu verstehen sein, insbesondere wenn Sie sie noch nie oder schon lange nicht mehr verwendet haben. Es stehen Ihnen jedoch zahlreiche Hilfestellungen und Schulungen zur Verfügung.

Die unendlichen Möglichkeiten und Optionen können manchmal auch ein Nachteil sein. Bestimmte Features können schwer zu verstehen sein, insbesondere wenn Sie sie noch nie oder schon lange nicht mehr verwendet haben. Es stehen Ihnen jedoch zahlreiche Hilfestellungen und Schulungen zur Verfügung. *

6. UiPath (Am besten geeignet für Automatisierung auf Unternehmensebene und nahtlose Systemintegrationen)

via UiPath

UiPath erleichtert die Dateneingabe durch leistungsstarke Automatisierung, die für Sie Arbeit leistet. Die Drag-and-Drop-Oberfläche macht Setup selbst für technisch weniger versierte Benutzer einfach und lässt sich nahtlos in die Tools integrieren, die Sie bereits verwenden.

Intelligente Dokumentenverarbeitung gewährleistet eine nahtlose Datenextraktion aus Formularen, Rechnungen und Berichten. Gleichzeitig verfolgt die Echtzeitanalyse die Leistung und verschafft Ihnen vollständige Sichtbarkeit über die Auswirkungen. Mit Automatisierung als Kernstück können Sie Ihr Team mit Low-Code-Entwicklungstools ausstatten, mit denen Sie maßgeschneiderte Automatisierungen erstellen können.

Die besten Features von UiPath

Nutzen Sie UI- und API-Automatisierung, um manuelle Dateneingaben zu vermeiden und die Genauigkeit zu verbessern.

Nutzen Sie Process Mining und Task Mining, um Ineffizienzen aufzudecken und Prozesse zu verbessern.

Nutzen Sie intelligente Dokumentenverarbeitung, um Informationen aus Dokumenten schnell zu extrahieren und zu verarbeiten.

Stellen Sie eine Verbindung zwischen UiPath und bestehenden Geschäftsanwendungen her, um das Datenmanagement zu vereinheitlichen.

Einschränkungen von UiPath

Blöcke können in komplexen Szenarien schwierig zu verwenden sein und erfordern oft benutzerdefinierten Code.

Die Struktur von Orchestrator kann verwirrend sein.

Preise von UiPath

Free

Basis: 25 $/Monat

Standard: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

UiPath-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 6.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über UiPath?

Laut einem Reddit-Benutzer auf r/RPA:

UI Path ist teuer, der technische Support ist sehr unzuverlässig und sehr verkaufsorientiert, und die App-Plattform hinkt anderen Optionen weit hinterher. Wenn Sie jedoch über eine Reihe von Legacy-Systemen verfügen, die nur durch UI-Manipulation (klassische RPA) automatisiert werden können, ist UI Path die leistungsstärkste Option. Allerdings sind dafür Vollzeit-Entwicklungserfahrungen erforderlich.

UI Path ist teuer, der technische Support ist sehr unzuverlässig und sehr verkaufsorientiert, und die App-Plattform hinkt anderen Optionen weit hinterher. Wenn Sie jedoch über eine Reihe von Legacy-Systemen verfügen, die nur durch UI-Manipulation (klassische RPA) automatisiert werden können, ist UI Path die leistungsstärkste Option. Allerdings sind dafür umfassende Entwicklungserfahrungen erforderlich.

🧠 Wissenswertes: Der Titel des schnellsten Schreibers der Welt gehört MythicalRocket, einem Gymnasiasten, der 2023 eine unglaubliche Schreibgeschwindigkeit von 305 Wörtern pro Minute (wpm) erreichte. Zum Vergleich: Das ist mehr als siebenmal schneller als die durchschnittliche Schreibgeschwindigkeit von 40 wpm!

7. TrueContext (Am besten geeignet für die Erfassung von Echtzeitdaten mit offline-freundlichen mobilen Formularen)

via TrueContext

TrueContext ist eine mobile Workflow-Plattform, die das Felddatenmanagement für Fachleute und Techniker vereinfacht und optimiert. Mit ihr kann Ihr Team unterwegs Informationen mithilfe von Umschalten, Schiebereglern, Fotos, Sprachnotizen oder Barcode-Scans erfassen und verarbeiten.

Die App überträgt diese Daten automatisch in Ihre Kernsysteme und sorgt so dafür, dass Ihre Datensätze ohne zusätzliche manuelle Arbeit auf dem neuesten Stand bleiben. Integrierte Qualitätsprüfungen und Prüfpfade erfassen Metadaten wie Zeitstempel und Geolokalisierung, sodass Sie immer wissen, woher Ihre Daten stammen und wie genau sie sind.

Die besten Features von TrueContext

Minimieren Sie menschliche Fehler durch app-gesteuerte Validierung, vorausgefüllte Felder und automatisierte Berechnungen.

Erfassen Sie wichtige Metadaten wie Daten, Geolokalisierung und Techniker-IDs, um Rückverfolgbarkeit und Verantwortlichkeit sicherzustellen.

Entwerfen und verfeinern Sie Low-Code-Workflows, die die Lücke zwischen Feld und Backoffice-Systemen schließen.

Nutzen Sie Echtzeit-Lookups und Automatisierung der Datenweiterleitung, um alle Geschäftssysteme auf dem neuesten Stand zu halten.

Einschränkungen von TrueContext

Es ist nicht möglich, zwei Berichte an einem Tag zu erstellen, ohne Daten aus dem ersten Bericht zu übernehmen, was eine manuelle Löschung erforderlich macht.

Häufige Unterbrechungen bei der Integration mit internen und externen Plattformen

Preise für TrueContext

Essentials: 25 $/Monat pro Lizenz (jährliche Abrechnung)

Erweitert: 45 $/Monat pro Lizenz (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von TrueContext

G2: 4,5/5 (über 370 Bewertungen)

Capterra: 4,6 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über TrueContext?

Laut einer Bewertung von Capterra:

Die Aktualisierungsfunktion funktioniert nicht immer wie vorgesehen, sodass Dokumente im Postausgang „hängen bleiben" und nicht rechtzeitig übermittelt werden, ohne dass der Benutzer sie abgleichen muss.

Die Aktualisierungsfunktion funktioniert nicht immer wie vorgesehen, sodass Dokumente im Postausgang „hängen bleiben“ und nicht rechtzeitig übermittelt werden, ohne dass der Benutzer sie abgleichen muss.

8. GoCanvas (Am besten geeignet für die Vereinfachung der Datenerfassung im Feld mit mobilen Formularen ohne Programmieraufwand)

via GoCanvas

GoCanvas macht die Datenerfassung im Feld schnell und stressfrei – keine unübersichtlichen Papierunterlagen mehr, sondern nur noch mobilfreundliche Formulare.

Fügen Sie Fotos, Signaturen und GPS-Standorte hinzu, um Daten genauer und leichter nachverfolgbar zu machen. Berichte werden automatisch erstellt und Workflows an Ihre Bedürfnisse angepasst.

Da die Software offline funktioniert, kann Ihr Team Daten jederzeit und überall erfassen und Synchronisierung vornehmen, sobald wieder eine Online-Verbindung besteht. Diese Lösung wurde für Außendienstmitarbeiter und Büropersonal entwickelt und verbindet Daten aus dem Außendienst direkt mit Ihren Geschäftssystemen. Darüber hinaus sorgen Barcode-Scans und automatisierte Berechnungen für genaue und aktuelle Informationen.

Die besten Features von GoCanvas

Erfassen und speichern Sie Daten auch ohne Internetverbindung und starten Sie die Synchronisierung automatisch, sobald Sie wieder eine Internetverbindung haben.

Nutzen Sie Echtzeit-GPS-Nachverfolgung und Planungstools, um Außendienstteams zu koordinieren und bei der Erledigung der Aufgabe zu unterstützen.

Reduzieren Sie manuelle Arbeit mit automatischer Ausfüllung, integrierten Berechnungen und bedingter Logik, die nur relevante Felder anzeigt.

Vereinfachen Sie die Nachverfolgung von Geräten durch Barcode-Scans und machen Sie das Ein- und Auschecken effizienter.

Einschränkungen von GoCanvas

Begrenzte Flexibilität bei der Anpassung von ausklappbaren Menüs und der Überarbeitung von Inhalt in einem mittleren Bereich zu mittleren Kosten

Das Dashboard ist schwer zu navigieren, insbesondere bei hohem Benutzer-Traffic.

Der Prozess zur Kündigung eines Abonnements wird als frustrierend und übermäßig kompliziert in einem Bericht beschrieben.

Preise für GoCanvas

Pro: 49 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Maximal: 79 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

GoCanvas-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über GoCanvas?

Von einem Trustpilot-Benutzer :

Es war eine gute, preisgünstige App, aber sobald man sich angemeldet hat, gibt es kein Zurück mehr. Wir mussten unsere Apps optimieren, um Kosten zu senken und unsere Prozesse zu rationalisieren, aber sobald man sich für eine bestimmte Anzahl von Formularen angemeldet hat, kann man diese nicht mehr reduzieren, sondern nur noch erhöhen.

Es war eine gute, preisgünstige App, aber sobald man sich angemeldet hat, gibt es kein Zurück mehr. Wir mussten unsere Apps optimieren, um Kosten zu senken und unsere Prozesse zu rationalisieren, aber sobald man sich für eine bestimmte Anzahl von Formularen angemeldet hat, kann man diese nicht mehr reduzieren, sondern nur noch erhöhen.

🔍 Wussten Sie schon? Die heutige Tabellenkalkulationssoftware wurde von einem frühen Dateneingabetool namens VisiCalc inspiriert, das 1979 entwickelt wurde. Es war das erste Programm, mit dem Daten in Tabelle format bearbeitet werden konnten.

9. Zoho Forms (am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter Formulare mit automatisierten Arbeitsabläufen und Integrationen)

via Zoho Formular

Zoho Forms ist ein vielseitiger Online-Formularersteller, der sich durch leistungsstarke Funktionen zur Automatisierung und Integration von Workflows auszeichnet. Er ist Teil des umfassenden Zoho-Ökosystems und wurde entwickelt, um Daten zu organisieren und nahtlos in andere Anwendungen zu integrieren.

Mit Zoho Formularen können Sie professionelle Web-Formulare ohne Code erstellen. Die Software bietet eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche und eine umfangreiche Bibliothek mit anpassbaren Vorlagen.

Was sie auszeichnet, ist ihre robuste Engine zur Automatisierung der Dateneingabe. Sie können komplexe Workflows einrichten, die als Auslöser Aktionen wie E-Mail-Benachrichtigungen, Datenaktualisierungen oder Genehmigungsprozesse auf der Grundlage von Formularübermittlungen auslösen.

Die besten Features von Zoho Formularen

Freigeben Sie Formulare über Einbettungen, direkte Links oder E-Mail-Kampagnen, um jedes Publikum zu erreichen.

Richten Sie E-Mail- oder SMS-Benachrichtigungen ein, um über Datenübermittlungen in Echtzeit auf dem Laufenden zu bleiben.

Fügen Sie Felder für elektronische Signaturen hinzu, um Vertragsunterzeichnungs- oder Genehmigungsprozesse zu verbessern.

Einschränkungen von Zoho Formularen

Das Setup der bedingten Logik kann für nicht-technische Benutzer komplex sein.

Der interne Zugriff auf die Berichterstellung von Formularen und die Verwaltung von Berechtigungen ist nicht ganz einfach.

Preise für Zoho Formular

Free

Basis: 12 $/Monat pro Benutzer

Standard: 30 $/Monat pro Benutzer

Profi: 60 $/Monat pro Benutzer

Premium: 110 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Forms

G2: 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho Formular?

Ein TrustRadius-Rezensent erklärt:

Zoho Forms ist eine relativ einfache Lösung, da es nicht allzu viele technische Schwierigkeiten zu überwinden gibt, was sie ideal für die Verwaltung durch unsere Verwaltungsteams macht. Das Design der Formulare erfolgt größtenteils per Drag & Drop, was recht einfach ist. Unsere größten Kritikpunkte sind die Erstellung und Verwaltung von Markenvorlagen und die Integration mit Zoho Sign, die nicht besonders benutzerfreundlich ist, insbesondere wenn sie vom selben Unternehmen erstellt wurde...

Zoho Forms ist eine relativ einfache Lösung, da es nicht allzu viele technische Schwierigkeiten zu überwinden gibt, was sie ideal für die Verwaltung durch unsere Verwaltungsteams macht. Das Design der Formulare erfolgt größtenteils per Drag & Drop, was recht einfach ist. Unsere größten Kritikpunkte sind die Erstellung und Verwaltung von Markenvorlagen und die Integration mit Zoho Sign, die nicht besonders benutzerfreundlich ist, insbesondere wenn sie vom selben Unternehmen erstellt wurde...

🧠 Wissenswertes: In einigen Fällen erfordert die Dateneingabe ein hohes Maß an Präzision. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Geschäfte professionelle Dateneingabe-Spezialisten einstellen, die Daten mit einer Genauigkeit von 99,9 % eingeben sollen.

10. Cognito Formulare (Am besten geeignet für die Erstellung komplexer Formulare mit leistungsstarken Features zur Datenautomatisierung)

via Cognito Forms

Cognito Forms ist ein benutzerfreundliches Online-Formular, der die Datenerfassung und -verwaltung mühelos macht. Sie können Formulare erstellen, die dank intelligenter Berechnungen, dynamischer Felder und intelligenter Workflows, die sich spontan anpassen, selbstständig denken.

Hinter der übersichtlichen Benutzeroberfläche verbirgt sich eine leistungsstarke Software: HIPAA-konforme Sicherheit, elektronische Signaturen und Automatisierungstools, die mühsame Aufgaben in reibungslose Workflows verwandeln. Features wie elektronische Signaturen, Zahlungsintegrationen und die automatische Dokumentenerstellung vereinfachen die Auftragsabwicklung und das Vertragsmanagement.

Die besten Features von Cognito Formularen

Fügen Sie berechnete Felder, bedingte Bedingungen und sich wiederholende Abschnitte hinzu, um vollständige und konsistente Daten zu erfassen.

Sortieren, filtern und exportieren Sie Übermittlungen mühelos, um klare Einblicke zu gewinnen und intelligentere Entscheidungen zu treffen.

Ermöglichen Sie Benutzern das Speichern und Fortsetzen von Formularen, um Abbrüche zu reduzieren und die Datenqualität zu verbessern.

Schützen Sie sensible Informationen mit Single Sign-On, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Datenverschlüsselung.

Limitations von Cognito Formularen

Die Benutzeroberfläche und die Benutzererfahrung könnten besser sein.

Kein sofortiger Kundensupport für dringende Probleme

Die Exportfunktionen sind auf ein Limit beschränkt.

Preise für Cognito Formular

Einzelperson: Kostenlos

Pro: 19 $/Monat für zwei Benutzer

Team: 39 $/Monat für fünf Benutzer

Unternehmen: 129 $/Monat für 20 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Cognito Formular

G2: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 120 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Cognito Formular?

Ein Capterra-Rezensent empfiehlt:

Es wäre toll, wenn es einen Abschnitt gäbe, der nur eine Tabelle mit allen möglichen Skripten enthält, die verwendet werden können und nach Kategorien geordnet sind. Ich weiß, dass man danach in der Hilfe suchen kann, aber eine Bibliothek wäre toll. Es wäre auch schön, eine Bibliothek mit Tutorials für verschiedene Elemente zu haben, die die Verwendung bestimmter Skripte enthalten.

Es wäre toll, wenn es einen Abschnitt gäbe, der nur eine Tabelle mit allen möglichen Skripten enthält, die verwendet werden können und nach Kategorien geordnet sind. Ich weiß, dass man diese in der Hilfe-Sektion suchen kann, aber eine Bibliothek wäre großartig. Es wäre auch schön, eine Bibliothek mit Tutorials für verschiedene Elemente zu haben, die die Verwendung bestimmter Skripte enthalten.

11. Microsoft Excel (am besten geeignet für detaillierte Datenanalysen, komplexe Berechnungen und Automatisierung)

über Microsoft Excel

Microsoft Excel ist ein vielseitiges tool zur Dateneingabe, das in verschiedenen Branchen, von Finanzen und Gesundheitswesen bis hin zu Bildung und Marketing, für eine effiziente Datenverwaltung und -analyse eingesetzt wird. Es bietet eine vertraute Tabellenkalkulationsschnittstelle, die eine schnelle Dateneingabe und -organisation über Zeilen und Spalten ermöglicht.

Die Formular-Vorlagen und die umfangreiche Formel von Excel erleichtern präzise Berechnungen und Datenbearbeitungen. Darüber hinaus verbessern Integrationen mit anderen Microsoft Office-Anwendungen und externen Datenquellen die Zusammenarbeit und das Freigeben von Daten.

Die besten Features von Microsoft Excel

Nutzen Sie Power Query und Power Pivot für robuste Datenmodellierung und Business Intelligence.

Freigeben Sie Arbeitsmappen über Office 365 für eine reibungslose Zusammenarbeit im Team in Echtzeit.

Verwenden Sie Slicer und Zeitleisten, um Pivottabellen und Diagramme zu filtern, und ermöglichen Sie so eine interaktive Erkundung der Excel-Datenbank

Limitations von Microsoft Excel

Die Benutzeroberfläche wirkt veraltet und würde von einem moderneren Design profitieren.

Eine starke Abhängigkeit von manuellen Eingaben erhöht das Risiko von Fehlern und Inkonsistenzen.

Die Nachverfolgung der Version kann bei lokalen Excel-Dateien schwierig sein.

Preise für Microsoft Excel

Lizenz: 179,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Excel

G2: 4,7/5 (über 2.800 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 19.100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Excel?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Excel kann bei der Verarbeitung extrem großer Datensätze langsam werden oder abstürzen. Verbesserungen der Leistung und Stabilität für Big-Data-Szenarien würden die Benutzererfahrung verbessern. Auch die Verwaltung und Fehlerbehebung komplexer Formeln kann eine Herausforderung darstellen. Verbesserte Tools zur Formelprüfung und bessere Fehlermeldungen würden den Benutzern helfen, Probleme leichter zu erkennen und zu beheben.

Excel kann bei der Verarbeitung extrem großer Datensätze langsam werden oder abstürzen. Verbesserungen der Leistung und Stabilität für Big-Data-Szenarien würden die Benutzererfahrung verbessern. Auch die Verwaltung und Fehlerbehebung komplexer Formeln kann eine Herausforderung darstellen. Verbesserte Tools zur Formelprüfung und bessere Fehlermeldungen würden den Benutzern helfen, Probleme leichter zu erkennen und zu beheben.

12. Google Tabellen (am besten geeignet für die Zusammenarbeit in Echtzeit und die reibungslose Integration in Google Workspace)

Google Tabellen ist eine Tabellenkalkulations- und Datenverwaltungslösung, die von Fachleuten und Projektmanagern häufig verwendet wird. Teams können gleichzeitig an Tabellenkalkulationen arbeiten, wobei die Synchronisierung automatisch auf allen Geräten erfolgt.

Ganz gleich, ob Sie Zahlen auswerten, Projekte nachverfolgen oder Daten analysieren – Google Tabellen lässt sich nahtlos mit anderen Business-Tools verbinden und organisiert alles in der Cloud. Dank der Version können Sie Änderungen jederzeit nachverfolgen und bei Bedarf rückgängig machen. Google Tabellen verfügt außerdem über leistungsstarke Skriptfunktionen wie Google Apps Script, mit denen sich sich wiederholende Aufgaben automatisieren lassen.

Die besten Features von Google Tabellen

Greifen Sie von jedem Gerät aus auf Tabellenkalkulationen zu und halten Sie Daten überall dort verfügbar, wo Sie sie benötigen.

Kontrollieren Sie den Dateizugriff und die Berechtigungen und entscheiden Sie, wer bestimmte Tabellen nur in Ansicht, in Bearbeitung oder kommentieren darf, um die Sicherheit zu erhöhen.

Importieren und konsolidieren Sie Daten aus externen Quellen wie SQL-Datenbanken und API, um Ihre Analysen zu bereichern.

Erweitern Sie die Funktion mit einem breiten Bereich von Add-Ons, die im Google Workspace Marketplace verfügbar sind.

Limit von Google Tabellen

Das Fehlen einer integrierten Rechtschreibprüfung verursacht Reibungsverluste für schnelle Tipper, die die Arbeit mit großen Datensätzen verrichten.

Die Cloud-Implementierung führt zu Verzögerungen bei der Verarbeitung großer Datenmengen.

Preise für Google Tabellen

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Google Tabellen

G2: 4,6/5 (über 42.700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 13.100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Tabellen?

In einer TrustRadius-Bewertung:

Wenn Sie viele Projekte mit Ihren Kollegen haben und an derselben Datei arbeiten müssen, bietet Google Tabellen eine perfekte Möglichkeit, Ressourcen und Zeit zu sparen. Es macht die Arbeit viel angenehmer, da Sie beide gleichzeitig an derselben Datei arbeiten können. Wenn Sie jedoch mit großen Tabellenkalkulationen arbeiten müssen, würde ich Ihnen diese Software nicht empfehlen.

Wenn Sie viele Projekte mit Ihren Kollegen haben und an derselben Datei arbeiten müssen, bietet Google Sheet eine perfekte Möglichkeit, Ressourcen und Zeit zu sparen. Es macht den Arbeitsprozess viel angenehmer, da Sie beide gleichzeitig an derselben Datei arbeiten können. Wenn Sie jedoch mit großen Tabellenkalkulationen arbeiten müssen, würde ich Ihnen diese Software nicht empfehlen.

💡 Profi-Tipp: Optimieren Sie Anmeldeformulare mit kurzen Feldern, automatischer Ausfüllung und einem mobilfreundlichen Design, um die Konversionsrate zu steigern.

13. Formular On Fire (Am besten geeignet für mobilfreundliche Formulare mit integrierter Automatisierung)

via Formular On Fire

Form On Fire ist eine mobile Plattform, die vielbeschäftigten Fachleuten die Datenerfassung und -verwaltung erleichtert. Mit ihr können Sie ohne Programmierkenntnisse benutzerdefinierte digitale Formulare erstellen – einfach per Drag & Drop erstellen Sie genau die Formulare, die Sie für Inspektionen, Checklisten, Incident-Berichterstellung, Bestandsverfolgung, Stundenzettel und Versandvorgänge benötigen.

Sie können Bilder, Signaturen, GPS-Standorte und vieles mehr erfassen und diese Daten direkt an Ihre Backoffice-Systeme senden. Die einfache Integration in über 1.500 Systeme und die integrierten Analysefunktionen sorgen für einen effizienten Datenfluss vom Feld bis zu den Entscheidungsträgern.

Die besten Features von Formular On Fire

Schützen Sie sensible Daten mit SOC 2 Typ II-Überprüfung, DSGVO-Konformität und Verschlüsselung auf Unternehmeniveau.

Richten Sie benutzerdefinierte Regeln ein, um Formulare weiterzuleiten, Aufgaben zuzuweisen und Echtzeit-Benachrichtigungen als Auslöser zu verwenden, um die Verarbeitung zu beschleunigen.

Scannen Sie Barcodes und NFC-Tags, um Bestände, Geräte oder den Auftrags-Status sofort zu protokollieren.

Stellen Sie eine direkte Verbindung zu Plattformen wie Salesforce, Microsoft Azure, Google Drive und anderen her, um die Datenerfassung zu automatisieren.

Einschränkungen von Form On Fire

Das Laden und Einreichen von Dokumenten ist langsam und erfordert manchmal eine erzwungene Synchronisierung oder Neuinstallation der App.

Die Berichterstellung fehlt flexible Exportoptionen, sodass manuelle Anpassungen erforderlich sind und zusätzliche Schritte zu den Workflows hinzukommen.

Preise für Formular On Fire

Standard Edition: 25 $/Monat pro Benutzer

Premium Edition: 35 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Form On Fire

G2: 4,5/5 (über 240 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Formular On Fire?

Wie ein G2-Benutzer betont:

Manchmal muss ich die Synchronisierung erzwingen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Das Erscheinungsbild der Menüs usw. könnte etwas moderner gestaltet werden, aber das ist kein großes Problem. Außerdem könnten mehr Optionen zum Sortieren von Daten hinzugefügt werden.

Manchmal muss ich die Synchronisierung erzwingen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Das Erscheinungsbild der Menüs usw. könnte etwas moderner gestaltet werden, aber das ist kein großes Problem. Außerdem könnten mehr Optionen zum Sortieren von Daten hinzugefügt werden. *

🧠 Wissenswertes: Die Ultimate Typing Championship, oft als „Olympiade“ für Schreibkräfte bezeichnet, ist ein echtes Ereignis, bei dem Teilnehmer aus aller Welt um den Titel der schnellsten und genauesten Schreibkraft kämpfen.

14. Intellimas (Am besten geeignet, um Tabellenkalkulationen durch maßgeschneiderte, leistungsstarke Daten-Workflows zu ersetzen)

via Intellimas

Intellimas, entwickelt von Singletree Technologies, ist ein führender Softwareentwickler. Die Software hilft bei der Nachverfolgung von Beständen, beim Projektmanagement und bei der Einhaltung von Lieferantenvorgaben.

Mit diesem Tool können Sie benutzerdefinierte Felder an vorhandene Daten anhängen und so mehr Kontrolle über Geschäft Funktionen erlangen. Dank der vertrauten, tabellenkalkulationsähnlichen Benutzeroberfläche können Benutzer problemlos von ihren alten Systemen umsteigen.

Ihre Daten werden mit Sicherheit in SQL-, Oracle- oder PostgreSQL-Datenbanken gespeichert, was das Freigeben, die Berichterstellung und die Sicherung ermöglicht.

Die besten Features von Intellimas

Optimieren Sie Abläufe in verschiedenen Funktionen wie Kostenkalkulation, Angebotsanfragen, Qualitätsprüfung und Nachverfolgung von Aufträgen.

Nutzen Sie Features wie in Tabellenkalkulationen, z. B. Spaltengrößenanpassung, Kopieren/Einfügen mehrerer Elemente und Sortieren, um Daten nach Bedarf zu organisieren.

Fügen Sie unbegrenzt benutzerdefinierte Felder hinzu, um sie an Ihre spezifischen Geschäft-Funktionen oder Stammdaten anzupassen.

Exportieren Sie Daten ganz einfach nach Excel, um sie weiter zu analysieren oder mit anderen Beteiligten zu freigeben.

Einschränkungen von Intellima

Eine schlechte Trennung und Filterung erschwert es, zu erkennen, welche Elemente zu welcher Anwendung gehören.

Ausklapp-Menüs sind nicht intuitiv, und die Konfiguration der SQL-Feld-Auswahl könnte optimiert werden.

Preise von Intellimas

Basis: 30 $/Monat pro Benutzer (Quelle: Capterra, nicht auf der offiziellen Website verfügbar)

Bewertungen und Rezensionen von Intellimas

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Intellimas?

Ein Capterra-Rezensent fügt hinzu:

Manchmal sind ihre Möglichkeiten, neue Berichte für uns zu erstellen, begrenzt. Da das von uns angeforderte Produkt jedoch einzigartig war, ist es schwierig, einen Bericht, der eine Größe passt, zu integrieren.

Manchmal sind ihre Möglichkeiten, neue Berichte für uns zu erstellen, begrenzt. Da das von uns angeforderte Produkt jedoch einzigartig war, ist es schwierig, einen Bericht, der eine Größe passt, zu integrieren.

🧠 Wissenswertes: Das QWERTY-Layout wurde 1878 von Christopher Latham Sholes patentiert. Es wurde entwickelt, um Papierstaus in Schreibmaschinen zu reduzieren, nicht um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Es gibt alternative Layouts wie Dvorak und Colemak, von denen manche Leute schwören, dass sie schneller und ergonomischer sind.

via Process Runner

Process Runner ist ein Low-Code-Automatisierungstool, das entwickelt wurde, um SAP-Datenverwaltungsaufgaben direkt aus Microsoft Excel heraus zu optimieren. Es ermöglicht Benutzern, das Hoch- und Herunterladen von Daten zwischen Excel und SAP zu automatisieren, ohne dass komplexe Programmierung oder Skripterstellung erforderlich ist.

Mit diesem Tool können Sie Daten ohne benutzerdefinierten Code konvertieren, bereinigen und migrieren. Darüber hinaus bietet Process Runner eine zusätzliche Ebene der Datenverwaltung durch benutzerfreundliche Validierungstools.

Über das Control Panel können Sie Regeln festlegen, um Fehler zu erkennen, bevor die Daten in SAP geladen werden.

Die besten Features von Process Runner

Führen Sie SAP-Transaktionen, Skripte und Datenextraktionen direkt aus Excel heraus mit automatischer Parallelverarbeitung per Mausklick aus.

Vereinfachen Sie die Datenmigration und -bereinigung, ohne auf benutzerdefinierte ABAP-Programmierung angewiesen zu sein.

Nutzen Sie eine Cloud-Bibliothek mit über 1.900 einsatzbereiten Automatisierung-Vorlagen, um Ihre Workflows zu beschleunigen.

Verwenden Sie den integrierten Aufgabe-Scheduler, um Routinevorgänge automatisch und pünktlich auszuführen.

Überwachen und validieren Sie Daten vor dem Hochladen in SAP, um saubere und genaue Einträge zu gewährleisten.

Einschränkungen von Process Runner

Die Skriptentwicklung ist komplex, insbesondere für Benutzer ohne Vorkenntnisse.

Grundlegende Features wie das Hinzufügen von Logos oder Diagrammen zu Formularen sind oft mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Preise für Process Runner

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Process Runner

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,6/5 (über 25 Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Process Runner?

Laut einer Bewertung von Capterra:

Das Programmieren eines Skripts ist ziemlich kompliziert. Die Excel-Vorlage muss nun außerhalb von PR gespeichert werden, wo sie früher enthalten war, was die Ausführung eines Skripts einen höheren Aufwand bedeutet und Sie müssen darauf achten, wo Sie es speichern.

Das Programmieren eines Skripts ist ziemlich kompliziert. Die Excel-Vorlage muss nun außerhalb von PR gespeichert werden, wo sie früher enthalten war, was die Ausführung eines Skripts einen höheren Aufwand bedeutet und Sie müssen darauf achten, wo Sie es speichern. *

🔍 Wussten Sie schon? Das Wort „Typo” (kurz für „typographical error”, d. h. Tippfehler) entstand im 19. Jahrhundert während der Ära der Druckerpresse. Es ist gleichbedeutend mit den üblichen Fehlern bei der Dateneingabe, die wir alle beim Tippen machen!

ClickUp – Ihr Weg zu einer intelligenteren Dateneingabe

Die Nachverfolgung von Daten sollte Sie nicht ausbremsen. Das richtige Tool sorgt für eine nahtlose Dateneingabe, hält alles organisiert und entlastet Ihr Team, damit es sich auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren kann.

ClickUp vereint alles an einem Ort – die Tabellenansicht hilft Ihnen dabei, Ihre Daten wie ein Profi zu strukturieren, Formulare wandeln Übermittlungen in umsetzbare Aufgaben um und ClickUp Brain liefert dank KI-gestützter Funktionen sofortige Einblicke.

Keine manuellen Aktualisierungen, verstreuten Tabellen oder endlosen Hin- und Her-Kommunikationen mehr. Nur noch ein reibungsloser, automatisierter Workflow, mit dem Ihr Team den Überblick über Alles behält.

Lassen Sie Daten für sich arbeiten, nicht umgekehrt. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅