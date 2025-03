die 10 besten Tools für visuelles Projektmanagement im Jahr 2025

Studien zufolge kann das menschliche Gehirn visuelle Informationen 60.000 Mal schneller verarbeiten als Text. In der Tat sind 90 % der Informationen, die wir aufnehmen, visuell.

Beim Projektmanagement dreht sich alles um Datenkompetenz. Projektmanager haben gleichzeitig mit mehreren Datensätzen und langweiligen Tabellenkalkulationen zu tun, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Gehirn aufhört, Informationen aufzunehmen. Genau aus diesem Grund brauchen Sie visuelle projektmanagement tools um Ihren Workspace aufzuwerten.

Mit diesen Tools können Sie Visualisierungen verwenden wie mindmaps , Whiteboards, Diagramme und Karten, um Ihre Prozesse abzubilden und operative Effizienz zu erreichen. 😍

In diesem Leitfaden haben wir eine Liste mit den 10 besten visuellen Projektmanagement-Software tools, die Ihnen garantiert helfen, Ihr Projektmanagement zu optimieren.

Worauf sollten Sie bei einer Software für visuelles Projektmanagement achten?

Ein visuelles Projektmanagementtool ermöglicht eine datenintensive Umgebung für eine bessere Entscheidungsfindung. Es nutzt Infografiken, um Sie bei der Planung, Durchführung und Überwachung von Projekten zu unterstützen, ohne Datenmüdigkeit auszulösen. 🥱

Achten Sie bei der Auswahl der idealen Lösung auf die folgenden Aspekte:

Benutzerfreundliches Design: Es muss eine intuitive Benutzeroberfläche und ein Drag-and-Drop-Design für die visuelle Organisation von Arbeitstafeln haben Kommunikation: Das Tool sollte eine kontinuierliche Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Teams, Projektmanagern und Beteiligten ermöglichen Berichterstellung und Analytik: Die besten Tools für visuelles Projektmanagement verfügen über Features für die Berichterstellung und Analyse in Echtzeit, die Ihnen auf einen Blick Einblicke in Ihre Arbeitsabläufe geben Visuelles Aufgabenmanagement: Sie sollten Dashboards für visuelles Aufgabenmanagement mit Features wie Nachverfolgung des Fortschritts und Farbcodierung von Aufgaben zur einfachen Priorisierung haben Workflow-Visualisierungen: Das Tool muss Kalender und Zeitleisten anbieten, die es ermöglichen aufgaben-Abhängigkeiten um Ihnen bei der Verwaltung von projektzeitpläne und Workloads Tools zur Erstellung von Diagrammen und Schaubildern: Integrierte Whiteboards, Flow-Diagramme und Medien-Support erleichtern das Brainstorming, die Planung und die Skizzierung des Projektablaufs

Wir haben die 10 besten Tools für visuelles Projektmanagement für Sie herausgesucht! Ganz gleich, ob Sie an einem einzelnen Projekt arbeiten oder ein großes Portfolio verwalten, wir haben für jede Größenordnung die passende Lösung. Tauchen Sie unten in ihre Bewertungen ein. 🤿

1. ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Verwenden Sie ClickUp, eine Komplettlösung für visuelles Projektmanagement, um mühelos mehrere Projekte zu verwalten von der Initiierung bis zum Abschluss.

Erhalten Sie eine 360° Ansicht Ihrer Projekt Workflows mit ClickUp Dashboards . Es handelt sich um einen hochgradig anpassbaren und skalierbaren Space, der mit angepassten Status, Tabellen und Tools zur Berichterstellung ausgestattet ist. Sie können dashboard Widgets hinzufügen um auf bestimmte Infos zuzugreifen, wie Nachverfolgung der Zeit und sprint-Geschwindigkeit diagramme, und genießen Sie höchste Effizienz!

Verbessern Sie das Ressourcenmanagement und die Nachverfolgung des Fortschritts mit 15+ ClickUp Ansichten die eine Farbcodierung ermöglichen. Verwenden Sie den Kanban-Stil Ansicht des Boards zur Organisation von Aufgaben als Drag-and-Drop-Karten. Sie können auch die Gantt Diagramm , Zeitleiste und Workload-Ansichten zur Erstellung umfangreicher visueller zeitleisten für Projekte mit Meilensteinen und projekt-Abhängigkeiten .

Verwandeln Sie Ihre wichtigsten Aufgaben in Meilensteine, um den Fortschritt in Ihren Projekten visuell darzustellen

Sie starten ein neues Projekt? Nutzen Sie die ClickUp Projekt Management Dashboard Vorlage . Dank des vorgefertigten Rahmens und der integrierten Metriken behalten Sie den Überblick über den Status der Aufgaben, den Fortschritt des Projekts und die Budgets. Das übersichtliche Format der Vorlage verfügt über ein angemessenes visuelles Flair für:

Planen von Aufgaben

Nachverfolgung von Zeitleisten und Projektleistung

Zusammenarbeit mit Teammitgliedern

Unterstützen Sie Ihre Teams mit ClickUp Whiteboards ideal für die interaktive Zusammenarbeit mit Hilfe von Diagrammen und Schaubildern, klebezettel und andere Medienelemente. Verwenden ClickUp Mindmaps um gut verbundene, logische Workflows zu zeichnen und die Art und Weise zu verändern, wie Sie Aufgaben konzeptualisieren!

ClickUp beste Features

Skalierbar visuelle Zusammenarbeit und Projektmanagement

1.000+ vollständig anpassbare Vorlagen

Integriert mit mehr als 1.000 beliebten Apps für die Arbeit

Dashboards mit über 15 anpassbaren Ansichten für eine 360°-Sichtbarkeit

Zeitleisten und Gantt Diagramme zu kritische Pfade zu bestimmen Mindmaps und Whiteboards

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Eingeborener KI-Assistent

Kalender zur Nachverfolgung von Meilensteinen und Zeitplänen

Chat-Feature für die nahtlose Zusammenarbeit im Team

Verfügbar auf Browsern, Mobil- und Desktop-Geräten

ClickUp Limitierungen

Die Fülle der Features macht die Lernkurve anfangs hoch

Die mobile App könnte mehr Features vertragen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

:4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Toggl

Über: Toggl Toggl ist ein sehr beliebtes Tool für die Zeiterfassung - sein Produkt Toggl Plan ist eine einfache visuelle Projektmanagement-Software mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche. Es beinhaltet Zeitleisten zur Verwaltung von Teams und Projektplänen und bietet außerdem Kanban-Boards für überwachung des Fortschritts von Aufgaben .

Mit den Kanban-Boards von Toggl können Sie für jede Phase des Projekts eigene Formulare für die Aufgaben erstellen. Planen und weisen Sie Aufgaben im Projekt zu und verfolgen Sie Meilensteine mit Hilfe von farblich codierten Beschreibungen. Verschieben Sie die Aufgaben in den Abschnitten je nach ihrem Status: In Bearbeitung, Fertiggestellt, oder Zuzuweisen.

Jedes Mitglied des Teams kann auf das Projekt zugreifen und beobachten, wie sich die Zeitleisten beim Hinzufügen und Aktualisieren von Aufgaben ausrichten. Mit der visuellen Workflow-Optimierung können Sie ungleiche Workloads oder Burnout innerhalb des Teams verhindern. 🔥

Toggl beste Features

Farblich codierte Meilensteine

Benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche

Mobile App verfügbar

Visuelle Planung von Aufgaben

Toggl-Einschränkungen

Die Navigation kann manchmal verwirrend sein

Probleme bei der Synchronisierung können auftreten, wenn von einem Desktop zu einem Smartphone gewechselt wird

Toggl Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Starter : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Premium:$20/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Toggl Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.6/5 (1,500+ Bewertungen)

:4.6/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (2,200+ Bewertungen)

3. GanttPro

Über: GanttPRO GanttPRO ist eine visuelle Projektmanagement-Lösung für die Nachverfolgung von Aufgaben, die Verwaltung von Abhängigkeiten und die Zuweisung von Ressourcen.

Die Software konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Gantt Diagrammerstellers für projektleiter . Mit dem Diagrammersteller können Sie ganze Zeitleisten für Projekte per Drag-and-Drop von Grund auf erstellen. Weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie gleichzeitig den Fortschritt Ihres Teams. 🎉

Um eine klare Übersicht über Ihre Projekte zu erhalten, nutzen Sie die Board-Ansicht, um Aufgaben visuell als Karten darzustellen, oder die Grid-Ansicht, in der Sie wichtige Informationen zu Aufgaben wie Prioritäten, Kosten, Status und Dauer sehen können.

Die Software bietet außerdem Tools zur Zeiterfassung, zum Import/Export von Dokumenten und zur Budgetüberwachung.

GanttPRO beste Features

Einfache Erstellung von Gantt Diagrammen per Drag-and-Drop

Automatische Planung von Projekten

Anpassbare Vorlagen

Ressourcenplanung und Kostenabschätzung

Mehrere Ansichten zur einfacheren Visualisierung von Projekten

GanttPRO Beschränkungen

Limitierter Support für komplexere Anforderungen an das Projektmanagement

Importieren von Aufgaben und Dateien kann kompliziert sein

Preise für GanttPRO

Basic :ab $7.99/Monat pro Benutzer

:ab $7.99/Monat pro Benutzer Pro :ab $12.99/Monat pro Benutzer

:ab $12.99/Monat pro Benutzer Business :ab $19.99/Monat pro Benutzer

:ab $19.99/Monat pro Benutzer Enterprise:Kontaktieren Sie das Vertriebsteam

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

GanttPRO Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.8/5 (450+ Bewertungen)

:4.8/5 (450+ Bewertungen) Capterra:4.8/5 (400+ Bewertungen)

4. Notion

Über: NotionNotion ist eine seriöse Lösung für das Projektmanagement mit einem umfassenden Feature-Set. Erstellen Sie einen einwandfreien Workflow, indem Sie die visuellen Verbindungstools der Plattform nutzen. Mit praktischen Status-Tags und Beschreibungen von Prioritäten können Sie eine klare Hierarchie von Aufgaben für Ihr Team definieren.

Sie erhalten vollständig anpassbare Tabellen, mit denen Sie alles von einfachen Aufgaben bis hin zu einem komplexen Projektmanagement-System aufbauen können. Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie Fehlerberichte und Datenbankeinträge und gewinnen Sie Zeit.

Die Software enthält außerdem zahlreiche Vorlagen für Marketing, agile Planung und Design, mit denen Sie Ihrem Team Konzepte schneller visuell präsentieren können.

Notion bietet mehrere Ansichten der Datenbank. Öffnen Sie die Ansicht "Zeitleiste", um sich einen Überblick über Ihre Projekte zu verschaffen, Abhängigkeiten zu erkennen und Aktionen zu planen, um Termine einzuhalten. Verfolgen Sie den Fortschritt von Aufgaben über benutzerdefinierte Status oder öffnen Sie die Ansicht Kalender, um Fälligkeitsdaten zu überwachen.

Notion beste Features

Anpassbare Ansichten mit Dokumenten und Tabellen

Mindmaps verfügbar

Vorlagen für das Projektmanagement

Integrierte KI-Assistent Mehrere App-Integrationen



Notion Limits

Die mobile App könnte mehr Widgets vertragen

Das anfängliche Setup kann kompliziert sein

Notion Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Plus : ab $8/Monat pro Benutzer

: ab $8/Monat pro Benutzer Business : ab $15/Monat pro Benutzer

: ab $15/Monat pro Benutzer Enterprise:Kontaktieren Sie das Vertriebsteam

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.7/5 (4,500+ Bewertungen)

:4.7/5 (4,500+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (1,800+ Bewertungen)

5. Trello

Über: Trello Trello ist ein einfaches, aber leistungsstarkes produktivität tool das Ihre Ideen durch mehrere Ansichten und Vorlagen zum Leben erweckt. 💡

Die Plattform bietet Boards, Listen und Karten zur Visualisierung von Workflows in jedem Maßstab.

Boards helfen bei der Organisation Ihrer Aufgaben nach Status wie Zu erledigen, Erledigt und Erledigt. Wechseln Sie zu Listen, wenn Sie Ihre Aufgaben in einer übersichtlichen Liste darstellen möchten. Verwenden Sie Karten, um Notizen und Erinnerungen zu Ihren Aufgaben hinzuzufügen.

Fördern Sie die teamübergreifende Planung von Projekten mit der Ansicht Workspace Tabelle. Mit diesem Feature können Sie Karten aus verschiedenen Boards in Ihrem Workspace in einem Tabellenformat anzeigen und so eine kompakte Darstellung der verstreuten Arbeitsabläufe erhalten. Sie können Trello Karten in der Workspace Tabelle nach Listen, Beschreibungen, Mitgliedern und Fälligkeitsdaten filtern und organisieren. Trello lässt sich mit führenden Projektmanagement tools wie ClickUp integrieren und ermöglicht so reibungslosere Arbeitsabläufe.

Trello beste Features

Organisiert Aufgaben in Boards, Listen und Karten

Integriert sich in zahlreiche Apps

Automatisierungsoptionen ohne Code

Einfach zu verwendende Vorlagen für Design und marketing-Projekte Trello Grenzen

Limitierte native Berichterstellung und Analytik

Keine integrierte Gantt-Diagramm-Ansicht oder Zeitleiste

Trello Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Standard : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Premium :$10/Monat pro Benutzer

:$10/Monat pro Benutzer Enterprise:$17,50/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.4/5 (13.000+ Bewertungen)

:4.4/5 (13.000+ Bewertungen) Capterra:4.5/5 (22,000+ Bewertungen)

6. Kissflow Projekt

Über: Kissflow Kissflow Project bietet eine innovative Ergänzung zu den bereits visuellen Kanban Boards, indem es Kategorisierungen in jede Spalte einbaut. Cool, nicht wahr? ✔️

Behalten Sie den Überblick über die Aufgaben des Teams mit Hilfe der Tags "Angehalten", "In Bearbeitung" und "Zu erledigen". Dies vereinfacht das Layout des Boards und reduziert die Notwendigkeit zahlreicher Spalten, die den Betrachter schnell ermüden.

Mit Kissflow Project können Sie umsetzbare Listen von Aufgaben mit nach Prioritäten geordneten Elementen für alle Ihre Teammitglieder erstellen. Richten Sie automatische Erinnerungen für Aktualisierungen ein, um sicherzustellen, dass Sie zu den Fälligkeitsdaten lieferbereit sind. Wie seine Konkurrenten verfügt die Software ebenfalls über vollständig anpassbare Workflows, die keinen Code erfordern. Sie ist besonders nützlich, um betriebliche Engpässe durch einfache visuelle Tools zu erkennen.

Kissflow Project beste Features

Visualisierung leicht gemacht mit Kanban Boards

Code-freie Plattform

Prioritätsfreundliche Aufgabenstellung

Reibungslose Schnittstelle

App-Builder Feature

Kissflow Projekt Limitierungen

Schwierig, hochkomplexe Workflows zu verwalten

Unfähigkeit, Tabellen nativ in PDF zu konvertieren

Kissflow Project Preise

Basic :beginnt bei $1500/Monat

:beginnt bei $1500/Monat Enterprise:Kontaktieren Sie das Vertriebsteam

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Kissflow Projekt Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.3/5 (500+ Bewertungen)

:4.3/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (30+ Bewertungen)

7. Miro

Über: Miro Miro ist ein interaktive Whiteboard-Plattform die eine Bibliothek mit über 2.000 Vorlagen bietet. Sie bietet alles, was Sie für visuelle Kollaborationen benötigen, darunter Karten, Gantt-Diagramme, Kanban-Boards, Flussdiagramme und Forschungsboards.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ideenpräsentationen mit dem Miro Whiteboard! Verwenden Sie es zum Brainstorming oder zum Ausdrucken komplexer Konzepte mit Hilfe von Diagrammen, Zeichnungen und Notizen, was es ideal macht für projektmanagement im Bereich Design . Fügen Sie Bilder, GIFs, Dokumente, Tabellen und PDFs hinzu, um Ihre Erstellung optisch aufzuwerten.

Nahtloser Übergang vom kreativen Brainstorming zur strukturierten aufgabenmanagement indem Sie eine beliebige Notiz oder ein Textfeld in eine Miro-Aufgabenkarte mit wichtigen Details wie Mitarbeiter und Fälligkeitsdatum umwandeln.

Erleichtern Sie die Priorisierung von Aufgaben durch die Integration von Miro-Karten in ein flexibles Kanban Board. Sie können auch die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit fördern, indem Sie Karten mit Abhängigkeiten und Konnektoren erstellen. 🔃

Miro beste Features

Vollständig anpassbare Whiteboards

Vorlagen mit verschiedenen Anwendungsfällen

Unterstützt verschiedene mediale Elemente wie Diagramme und Schaubilder

Erweiterte Funktionen zur Verwaltung von Aufgaben

Miro-Einschränkungen

Gelegentliche Verzögerungen

Kann beim Freigeben von Bildschirmen stören

Miro Preise

free : kostenlos

kostenlos Starter : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Business :$16/Monat pro Benutzer

:$16/Monat pro Benutzer Enterprise:Kontaktieren Sie das Vertriebsteam

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.8/5 (5.000+ Bewertungen)

:4.8/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

8. Businessmap

über Businessmap Erstellen Sie mit Businessmap mehrschichtige Kanban Boards und halten Sie alle Daten zu Ihrer Arbeit zentralisiert. Sie können sie horizontal und vertikal skalieren und so eine neue Dimension der Visualisierung von Arbeitsabläufen schaffen. 👁️‍🗨️

Verwenden Sie swimlanes-Diagramme um Ihre Aufgaben zu organisieren, indem Sie das Board in Abschnitte mit horizontalen Linien unterteilen, um eine klare Aufteilung der Aufgaben zu erreichen. Für eine noch komplexere Organisation Ihres Workflows können Sie Prozessphasen in mehrere Unterspalten aufgliedern.

Die Plattform bietet nicht nur eine nahtlose Sichtbarkeit der Aufgaben, sondern auch Prognosen zum Fortschritt, zu Blockern und Risiken. Businessmap's dashboards für Projekte helfen Ihnen, Ihre Ziele mit den aktuellen Fortschritten bei der Arbeit zu vergleichen oder Ihre Daten durch farbige Diagramme teamübergreifend zu visualisieren.

Businessmap beste Features

Horizontal und vertikal skalierbare Boards

Dashboards zur Anzeige von Initiativen, Resultaten und leistungszusammenfassungen Team Workspace fördert die Zusammenarbeit und projekttransparenz Automatische Projektprognosen



Businessmap Beschränkungen

Die UI und UX sind verbesserungswürdig

Die mobile App ist nicht so funktional wie die Desktop-Version

Businessmap Preise

Standard : $179/Monat für 15 Benutzer

: $179/Monat für 15 Benutzer Enterprise:Kontaktieren Sie das Vertriebsteam

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Businessmap Bewertungen und Rezensionen

G2 :3.8/5 (20+ Bewertungen)

:3.8/5 (20+ Bewertungen) Capterra:4.8/5 (100+ Bewertungen)

9. Rückstand

Über: Rückstand Backlog kombiniert Projekt- und Code-Management und ist damit eine hervorragende Wahl für software-Entwicklungsteams die einen modernen und visuell orientierten Workspace suchen. Es ist auf die spezifischen Bedürfnisse von technischen Projektmanagements mit Features für die Nachverfolgung von Problemen und Fehlern, Remote-Arbeit-Support und reichlich Speicherplatz. 🌌

Backlog verfügt über die wesentlichen Features, die Sie von einem visuellen Projektmanagement-Produkt erwarten, wie z. B. Kommunikationstools, Echtzeit-Updates sowie Burndown- und Gantt-Diagramme. Visualisieren Sie den Fortschritt Ihres Teams bei jedem Schritt mit bearbeitbaren Kanban-Boards.

Verwenden Sie die Versionskontrolle, um Prüfer hinzuzufügen und deren Änderungen vor der Produktion zu genehmigen. Mit integrierten Code Repositorys und Drag-and-Drop-Freigabe können Sie Ihre Wissensdokumente an einem Ort aufbewahren.

Backlog beste Features

Nachverfolgung von Fehlern und Problemen

Integrierte Code Repositories

Anpassbare Kanban Boards

Gantt- und Burndown-Diagramme verfügbar

Backlog-Beschränkungen

Viele wesentliche Features sind hinter einer Paywall verschlossen

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten

Backlog Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Starter : $35/Monat für bis zu 35 Benutzer

: $35/Monat für bis zu 35 Benutzer Standard : $100/Monat für unbegrenzte Benutzer

: $100/Monat für unbegrenzte Benutzer Premium:$175/Monat für unbegrenzte Benutzer und Projekte

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Backlog Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.5/5 (100+ Bewertungen)

:4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra:4.5/5 (mehr als 100 Bewertungen)

10. Microsoft Planer

Über: Microsoft Planer Microsoft Planner dient als Anschauungsmaterial Kanban tool zur Erleichterung der Zusammenarbeit im Team und rationalisierung der visuellen Verwaltung von Aufgaben . Die Software ermöglicht es Ihnen, den Status von Aufgaben automatisch durch Kreis- und Balkendiagramme zu visualisieren - ohne zusätzliches Setup.

Verfolgen Sie jeden Schritt des Fortschritts Ihres Projekts über Status-Diagramme, oder sehen Sie sich die Eimer-Diagramme an, um farbcodierte Eimer zu sehen, die Aufgaben anzeigen, die verspätet, im Plan oder gefährdet sind.

Jedes Mitglied des Teams hat Zugriff auf den Planner Hub, um einen klaren Überblick über alle ihm zugewiesenen Aufgaben zu erhalten. Sie können auch ihren Fortschritt in den angehefteten Plänen sehen, was eine effizientere Fertigstellung von Aufgaben und einen besseren Verlauf der Lieferung ermöglicht.

Microsoft Planner beste Features

Integriert sich in Microsoft tools, einschließlich Excel, Word, Teams und PowerPoint

Anpassbare Diagramme für Aufgaben

Einfache Nachverfolgung von Aufgaben über den Planner Hub

Farbcodierte Beschreibungen

Microsoft Planner Limits

Keine Option zur Bearbeitung von Kartenkommentaren nach der Veröffentlichung

Das Planner-Tool kann unintuitiv sein

Microsoft Planner Preise

Business Basic :$6/Monat pro Benutzer

:$6/Monat pro Benutzer Business Standard : $12,50/Monat pro Benutzer

: $12,50/Monat pro Benutzer Business Premium:$22/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Microsoft Planner Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.2/5 (150+ Bewertungen)

:4.2/5 (150+ Bewertungen) Capterra:4.2/5 (mehr als 150 Bewertungen)

Träumen, Visualisieren und Erreichen mit dem besten visuellen Projektmanagement tool

Mit den hier vorgestellten Tools für visuelles Projektmanagement können Sie Ihre visionären Ideen leicht in ein erfolgreiches Projekt verwandeln.

