أفضل 10 بدائل لـ Google Workspace Studio للفرق

غالبًا ما ترغب الفرق التي تجاوزت Google Workspace Studio في الحصول على أكثر مما توفره Gemini وأدوات التعاون الأساسية. يرغب العديد من صانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات والمؤسسين ومديري العمليات في الحصول على أدوات ذات تخصيص أعمق. كما يبحثون عن خيارات خصوصية أقوى وأسعار تناسب الفرق سريعة النمو.

في هذا الدليل، نقدم 10 بدائل لـ Google Workspace Studio تستحق الدراسة — من منصات مثل ClickUp التي توفر وكلاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي وإدارة مهام منظمة، إلى أدوات مثل ONLYOFFICE و Proton التي تركز على الخصوصية والامتثال الذاتي.

سواء كنت تعمل على توسيع نطاق العمليات أو إعادة التفكير في كيفية إنجاز العمل، تساعدك هذه الخيارات على تحقيق المزيد مقارنة باستخدام Studio وحده.

أفضل بدائل Google Workspace Studio في لمحة

فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل بدائل Google Workspace Studio. 👇

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp أتمتة سير العمل المنظمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي للفرق متعددة الوظائف والشركات سريعة النمو وعمليات المؤسسات ClickUp Brain للحصول على توصيات سياقية، ClickUp Agents للإشراف الآلي، ClickUp Automations لتنفيذ سير العمل بشكل موثوق، Brain MAX للدعم عبر التطبيقات، Talk to Text لالتقاط الأفكار على الفور. مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Microsoft 365 أنظمة إنتاجية على مستوى المؤسسات للمؤسسات التي تعتمد على بنية أساسية موحدة تعمل بنظام Windows مساعدة Copilot السياقية، وأتمتة سير العمل عبر التطبيقات عبر Power Automate، ووكلاء 365 المستقلون، ومقارنة المستندات المرئية. تجربة مجانية؛ تبدأ من 7.20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Zoho Workplace الفرق التي تهتم بالميزانية وتبحث عن مجموعة إنتاجية متكاملة مع أتمتة أصلية قوية Zia AI Agents للكشف عن الحالات الشاذة وتنظيف البريد الإلكتروني وتصنيف المستندات، بالإضافة إلى تكامل CRM وبيئة العمل بشكل محكم. تجربة مجانية؛ تبدأ من 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم ONLYOFFICE Workspace بيئات مستندات ذاتية الاستضافة ومراقبة الخصوصية للمؤسسات التي تركز على الأمان وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصون مع حقوق وصول دقيقة، وترجمة مستندات متعددة اللغات، وتخزين نتائج لإخراج الذكاء الاصطناعي، وتوقيعات رقمية معتمدة. مجاني؛ يبدأ من 30 دولارًا شهريًا لكل مسؤول Proton Suite العمليات الحساسة من حيث الخصوصية مثل الفرق القانونية ومجموعات الرعاية الصحية والصحفيين والمنظمات الحساسة من حيث الأمن بريد مشفر بدون وصول، و Drive، و Docs؛ Lumo AI بدون تسجيل البيانات؛ روابط منتهية الصلاحية؛ وبريد إلكتروني مشفر مع عناصر تحكم في انتهاء الصلاحية يبدأ السعر من 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Notion مساحات عمل قابلة للتكيف بدرجة عالية للفرق التي تجمع بين المستندات وقواعد البيانات ومواقع الويكي ومراكز المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي استخراج البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والبحث عن المعرفة على نطاق مساحة العمل، والتحديثات التلقائية للسياسات، وهياكل قواعد البيانات متعددة العروض. مجاني؛ يبدأ من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Coda أنظمة مستندات تفاعلية للفرق التي تبني سير عمل قائم على البيانات ومستندات تشبه التطبيقات أعمدة AI لإثراء البيانات المجمعة، وأتمتة مجدولة، ونظام Packs متصل، وعناصر تحكم في سجل الإصدارات. مجاني؛ يبدأ من 12 دولارًا شهريًا لكل Doc Maker LibreOffice Online تعاون مفتوح المصدر في مجال المستندات للفرق التي تتجنب الارتباط بمورد واحد أو مجموعات السحابة الاحتكارية تحرير قائم على المتصفح لبرامج Writer/Calc/Impress، وإمكانيات المستند الرئيسي، ودمج البريد، وأدوات الرسم المتجه. مجاني (مفتوح المصدر) Bitrix24 إدارة أعمال شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة تجمع بين CRM والتواصل بين أعضاء الفريق والمهام والأتمتة CoPilot AI لنسخ المكالمات الهاتفية وإنشاء المهام المنظمة وإعادة كتابة المحتوى وتحديثات CRM التلقائية تجربة مجانية؛ تبدأ من 61 دولارًا شهريًا لكل مؤسسة Polaris Office عمليات سير عمل المستندات غير المرتبطة بأجهزة معينة للفرق التي تعمل عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة والويب AI Write لإنشاء المحتوى تلقائيًا، Ask Doc للحصول على رؤى حول ملفات PDF، عروض تقديمية يتم إنشاؤها تلقائيًا، ومسح ضوئي OCR عبر الأجهزة المحمولة. تجربة مجانية؛ تبدأ من 7.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Google Workspace Studio؟

قبل مقارنة أدوات الإنتاجية القائمة على الذكاء الاصطناعي، تعرف على العناصر الأساسية لسير عمل فريقك. يجب أن يساعدك البديل الجيد على التعاون وإنشاء المحتوى وأتمتة المهام اليومية. ويجب أن يقوم بذلك دون زيادة تعقيد الأمور.

إليك ما يجب الانتباه إليه عند تقييم بدائل Google Workspace Studio:

عناصر التحكم في إنشاء الوكلاء: قم بإعداد مشغلات وشروط وإجراءات متعددة الخطوات دقيقة تعمل بالطريقة التي تريدها تمامًا

الوصول عبر التطبيقات: تجاوز Google Workspace — قم بتوصيل أدوات CRM و HR والدعم والهندسة أيضًا

بيانات غنية بالسياق: استخرج البيانات من قواعد البيانات أو مواقع الويكي أو واجهات برمجة التطبيقات (API) حتى يتخذ الموظفون قرارات مستنيرة، لا تخمينات.

إدارة مدمجة: احصل على سجلات التدقيق وتتبع الاستخدام والأذونات القائمة على الأدوار للحفاظ على الأمان والامتثال.

أمان على مستوى المؤسسات: تحكم في التشفير ومستويات الوصول ومكان تخزين البيانات لراحة البال

إنشاء بدون كود: استخدم أدوات الإنشاء بالسحب والإفلات والقوالب القابلة لإعادة الاستخدام لتصميم الوكلاء واختبارهم وإطلاقهم بسرعة.

يستخدم 10% فقط من المشاركين في استطلاعنا المساعدات الصوتية (4%) أو الوكلاء الآليين (6%) لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما يفضل 62% أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد يكون انخفاض استخدام المساعدات والوكلاء بسبب أن هذه الأدوات غالبًا ما تكون مُحسّنة لمهام محددة، مثل التشغيل بدون استخدام اليدين أو سير عمل محدد. يقدم لك ClickUp أفضل ما في العالمين. يعمل ClickUp Brain كمساعد ذكاء اصطناعي محادثي يمكنه مساعدتك في مجموعة واسعة من حالات الاستخدام. من ناحية أخرى، يمكن للوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي داخل قنوات ClickUp Chat الإجابة على الأسئلة أو فرز المشكلات أو حتى التعامل مع مهام محددة!

أفضل بدائل Google Workspace Studio

الآن، إليك نظرة مفصلة على اختياراتنا لأفضل بدائل Google Workspace Studio. 🎯

1. ClickUp (الأفضل لأتمتة سير العمل المنظم والمدعوم بالذكاء الاصطناعي في نظام بيئي موحد)

اكتشف رؤى تراعي السياق تعزز سير عملك باستخدام ClickUp Brain

يعد برنامج إدارة المشاريع ClickUp عنصرًا أساسيًا في نظام عملك. فهو يجمع بين المهام والمشاريع والمستندات والذكاء الاصطناعي والأتمتة في أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي على الإطلاق.

هذا يحل محل سير العمل المتشتت في Google Workspace Studio. الآن، لديك نظام واحد منظم. يمكن توسيع نطاق المساءلة بسهولة.

تحرك بسرعة أكبر مع الذكاء الاصطناعي السياقي

ClickUp Brain لا يخمن — إنه يقرأ مساحة عملك ويفهم مشاريعك. وهذا يوفر إرشادات مستندة إلى سياق واقعي، بدلاً من اقتراحات سطحية.

لنفترض أنك تدير العديد من رحلات التهيئة لقطاعات عملاء جديدة.

اطلب من ClickUp Brain مراجعة التحديثات عبر المهام والمستندات المرتبطة والتعليقات الحديثة في مساحة العمل الخاصة بك. يقوم بتحديد الفجوات عبر القطاعات، ويسلط الضوء على المالكين الذين يحتاجون إلى الدعم، ويقدم تسلسلًا واضحًا للخطوات التالية. تدخل إلى اجتماع المراجعة متوافقًا وجاهزًا لتوزيع المهام.

إليك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية:

📌 جرب هذا الموجه: راجع مساحة العمل الخاصة بنا. لخص الفجوات عبر القطاعات وقم بإدراج الإجراءات المتابعة التي يجب أن أقوم بتعيينها اليوم.

دعم سير عملك باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي

استخدم ClickUp Agents لمراقبة سير العمل المعقد ودعم الإشراف التشغيلي

يساعد وكلاء ClickUp فريقك على توسيع نطاق العمل التشغيلي دون إضافة أدوات إضافية. فهم يقرؤون نشاط مساحة العمل، ويفسرون الأنماط، ويقومون بالإجراءات الروتينية حتى يتقدم سير عملك بشكل موثوق.

على سبيل المثال، لنفترض أن فريق PMO الخاص بك يتتبع عدة مشاريع تنفيذ متوازية. يمكنك إنشاء وكيل مخصص يقوم بمراجعة لوحات معلومات المشروع كل صباح، ويحدد المهام التي لم يتم إنجازها، وينشر تحديثًا قصيرًا داخل مهمة التخطيط الأسبوعية الخاصة بك.

شاهد هذا الفيديو لإنشاء نسختك الخاصة:

علاوة على ذلك، من السهل البدء في استخدام Prebuilt Agents:

Live Answers Agent يجيب على أسئلة الفريق على الفور باستخدام سياق مساحة العمل الحقيقي

Live Intelligence Agent يعرض الرؤى، ويسلط الضوء على المخاطر الناشئة، ويُنشئ ملخصات استنادًا إلى بيانات المشروع الحية.

يقوم وكيل إعداد التقارير الآلي بتجميع التقارير وتحديثات الحالة أو ملخصات لوحة المعلومات بناءً على المشغلات أو الجداول الزمنية.

وكيل إنشاء المهام يراقب المدخلات مثل النماذج أو التذاكر أو الرسائل، ويقوم تلقائيًا بإنشاء المهام مع المالكين المناسبين والبيانات الوصفية

وكيل الإشعارات والتنبيهات يراقب العناصر المتأخرة أو تغييرات الحالة أو التعليقات الجديدة ويقوم بإخطار الأشخاص المعنيين

أتمتة العمليات الموثوقة

أنشئ أتمتة سير العمل في ClickUp للحفاظ على سير المشاريع

تساعدك ClickUp Automation على تصميم سير عمل منظم يعمل بشكل مستقل. من خلال إزالة نقاط التحقق اليدوية، تعمل مساحة العمل الخاصة بك على أتمتة الإجراءات المتكررة. وبهذه الطريقة، يمكن لفريقك التركيز على الاستراتيجية بدلاً من تحديثات الحالة.

على سبيل المثال، يمكن لفريق التسويق الذي يدير تنفيذ الحملات من التخطيط إلى إعداد التقارير القيام بما يلي:

قم بتحديث لوحات معلومات التقارير فور الانتهاء من المهام

قم بتعيين المهام تلقائيًا عندما تنتقل الحملة إلى مرحلة جديدة

قم بتطبيق قوائم مراجعة محددة مسبقًا بناءً على نوع الحملة

انقل سياق مساحة العمل الخاصة بك إلى كل تطبيق

انقل معرفتك بمساحة العمل إلى أي تطبيق تعمل فيه باستخدام ClickUp Brain MAX

ClickUp BrainGPT يعمل كرفيقك في مجال الذكاء الاصطناعي عبر سطح المكتب والمتصفح.

يمكنك فتح الشريط الجانبي وطرح سؤال، وسيستخدم BrainGPT السياق من مساحة العمل الخاصة بك لدعم العمل الذي تقوم به خارج ClickUp.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تقوم بتحسين مجموعة استراتيجيات ربع سنوية في أداة أخرى. تفتح BrainGPT وتطلب منه تلخيص التقدم المحرز في خطة العمل الخاصة بك. يقوم بقراءة مهامك ووثائقك، ويحدد المبادرات المكتملة والمخاطر التي لم يتم حلها، ويقوم بإنشاء السرد الخاص بشريحتك.

تحافظ على تركيزك لأن الذكاء الاصطناعي يتابع عملك الفعلي.

أفضل ميزات ClickUp

إدارة جميع الأعمال في مكان واحد: تنظيم المشاريع وتتبع الملكية وإرفاق الملفات والمضي قدمًا في العمل باستخدام تنظيم المشاريع وتتبع الملكية وإرفاق الملفات والمضي قدمًا في العمل باستخدام ClickUp Tasks

أنشئ المحتوى في مكان التنفيذ: قم بصياغة الملخصات وكتابة النصوص وتخزين الإرشادات وربط كل مستند مباشرة بالمهمة ذات الصلة حتى لا يتم عزل أي شيء باستخدام قم بصياغة الملخصات وكتابة النصوص وتخزين الإرشادات وربط كل مستند مباشرة بالمهمة ذات الصلة حتى لا يتم عزل أي شيء باستخدام ClickUp Docs.

اعثر على أي شيء في مساحة العمل الخاصة بك على الفور: احصل على نتائج من المهام والمستندات والمحادثات والتعليقات والمرفقات والتطبيقات المتصلة باستخدام احصل على نتائج من المهام والمستندات والمحادثات والتعليقات والمرفقات والتطبيقات المتصلة باستخدام ClickUp Enterprise Search

حافظ على ارتباط الاتصالات بالنتائج المطلوبة: استخدم استخدم ClickUp Chat لمناقشة التحديثات داخل المساحة أو المهمة التي تعمل عليها، حتى لا تنفصل المحادثات عن العمل.

شاهد المشاريع والأداء في عرض واحد: تتبع التقدم المحرز وحجم العمل والجداول الزمنية وإنتاجية الفريق من خلال بطاقات قابلة للتخصيص في تتبع التقدم المحرز وحجم العمل والجداول الزمنية وإنتاجية الفريق من خلال بطاقات قابلة للتخصيص في لوحات معلومات ClickUp.

التقط الأفكار بسرعة أكبر 4 مرات: انطق التحديثات والملاحظات الإبداعية أو بنود العمل باستخدام انطق التحديثات والملاحظات الإبداعية أو بنود العمل باستخدام ClickUp Talk to Text في Brain MAX وحوّلها إلى نص واضح داخل مساحة العمل الخاصة بك.

قيود ClickUp

الخطة المجانية لها حدود لاستخدام الذكاء الاصطناعي والوكلاء

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

شارك مستخدم سعيد هذه المراجعة على G2:

أجد ClickUp قيّماً للغاية لأنه يدمج الوظائف في منصة واحدة، مما يضمن تجميع جميع الأعمال والاتصالات في مكان واحد، مما يوفر لي سياقاً كاملاً. هذا التكامل يبسط إدارة المشاريع بالنسبة لي، ويعزز الكفاءة والوضوح. تعجبني بشكل خاص ميزة Brain AI، لأنها تعمل كوكيل ذكاء اصطناعي ينفذ أوامري، ويؤدي المهام بشكل فعال نيابة عني. هذا الجانب من الأتمتة مفيد للغاية لأنه يبسط سير العمل ويقلل من الجهد اليدوي. بالإضافة إلى ذلك، كان الإعداد الأولي لـ ClickUp سهل التصفح للغاية، مما جعل الانتقال من الأدوات الأخرى سلسًا. أقدر أيضًا أن ClickUp يتكامل مع الأدوات الأخرى التي أستخدمها، مثل Slack و Open AI و GitHub، مما يخلق بيئة عمل متماسكة. بشكل عام، لهذه الأسباب، أوصي بشدة بـ ClickUp للآخرين.

أجد ClickUp قيّماً للغاية لأنه يدمج الوظائف في منصة واحدة، مما يضمن تجميع جميع الأعمال والاتصالات في مكان واحد، مما يوفر لي سياقاً كاملاً. هذا التكامل يبسط إدارة المشاريع بالنسبة لي، ويعزز الكفاءة والوضوح. تعجبني بشكل خاص ميزة Brain AI، لأنها تعمل كوكيل ذكاء اصطناعي ينفذ أوامري، ويؤدي المهام بشكل فعال نيابة عني.

هذا الجانب من الأتمتة مفيد للغاية لأنه يبسط سير العمل ويقلل من الجهد اليدوي. بالإضافة إلى ذلك، كان الإعداد الأولي لـ ClickUp سهل التصفح للغاية، مما جعل الانتقال من الأدوات الأخرى سلسًا. أقدر أيضًا أن ClickUp يتكامل مع الأدوات الأخرى التي أستخدمها، مثل Slack و Open AI و GitHub، مما يخلق بيئة عمل متماسكة. بشكل عام، لهذه الأسباب، أوصي بشدة بـ ClickUp للآخرين.

2. Microsoft 365 (الأفضل للنظم البيئية المؤسسية الراسخة)

عبر Microsoft 365

يربط Microsoft 365 بين Word وExcel وPowerPoint وOutlook وTeams من خلال Copilot AI، الذي يعمل بشكل سياقي داخل أي تطبيق تستخدمه. يربط Power Automate سير العمل عبر التطبيقات من خلال أدوات إنشاء مرئية، واستخراج بيانات البريد الإلكتروني إلى جداول البيانات، وتشغيل سلاسل الموافقة في Teams، أو مزامنة مستندات SharePoint.

يعمل بديل Google Workspace Studio بشكل طبيعي للمؤسسات التي تستخدم بالفعل بنية أساسية تعمل بنظام Windows، مما يخلق أنظمة مترابطة تبدو أصلية وليست مجمعة معًا.

تعمل الوكالات المستقلة على تطوير برامج الاتصال الداخلي من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء وكالات ذكاء اصطناعي مستقلة لمراقبة عمليات تجارية محددة، والاستجابة للمحفزات، وتنفيذ سير العمل عبر النظام البيئي بأكمله دون الحاجة إلى إشراف بشري مستمر.

أفضل ميزات Microsoft 365

حلل أنماط المشاعر في رسائل البريد الإلكتروني واحصل على توصيات من الذكاء الاصطناعي بشأن الأوقات المثلى للإرسال بناءً على كيفية تفاعل المستلمين مع رسائلك في الماضي.

قارن ما يصل إلى خمسة مستندات جنبًا إلى جنب في OneDrive وقم بتمييز الاختلافات الرئيسية على الفور لتبسيط مراجعات العقود.

أنشئ أصولًا مرئية باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية من خلال Business Chat أو Visual Creator Agent

أنشئ وكلاء مستقلين مخصصين يراقبون الظروف وينفذون إجراءات محددة مسبقًا دون تدخل يدوي.

قيود Microsoft 365

يتطلب Copilot AI شراء طبقة اشتراك إضافية تتجاوز ترخيص Microsoft 365 الأساسي.

تنتشر الأدوات عبر عشرات التطبيقات المترابطة في الواجهة، مما يربك المستخدمين الجدد الذين يحاولون العثور على الوظائف الأساسية.

أسعار Microsoft 365

تجربة مجانية

Microsoft 365 Business Basic: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Standard: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Premium: 26.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft 365

G2: 4. 6/5 (أكثر من 5600 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 13,950 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft 365؟

وفقًا لمراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في Microsoft Copilot هو سهولة تكامله مع تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وExcel وOutlook. فهو يوفر الوقت من خلال إنشاء مسودات وتحليل البيانات وتلخيص سلاسل الرسائل الطويلة أو المستندات في غضون ثوانٍ. تجعل المطالبات باللغة الطبيعية استخدامه سهلاً للغاية، حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا يتمتعون بمهارات تقنية عالية. بالنسبة للمهام المتكررة أو التي تتطلب الكثير من البحث، أشعر وكأن لدي مساعد شخصي مدمج في مساحة العمل الخاصة بي، مما يحسن الإنتاجية والتركيز.

أكثر ما يعجبني في Microsoft Copilot هو سهولة تكامله مع تطبيقات Microsoft 365 مثل Word وExcel وOutlook. فهو يوفر الوقت من خلال إنشاء مسودات وتحليل البيانات وتلخيص سلاسل الرسائل الطويلة أو المستندات في غضون ثوانٍ. تجعل المطالبات باللغة الطبيعية استخدامه سهلاً للغاية، حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا يتمتعون بمهارات تقنية عالية. بالنسبة للمهام المتكررة أو التي تتطلب الكثير من البحث، أشعر وكأن لدي مساعد شخصي مدمج في مساحة العمل الخاصة بي، مما يحسن الإنتاجية والتركيز.

3. Zoho Workplace (الأفضل للعمليات ذات الميزانية المحدودة)

عبر Zoho Workplace

يجمع Zoho Workplace البريد الإلكتروني والمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية والدردشة ومؤتمرات الفيديو في منصة واحدة.

Zia AI تعمل كمساعد ذكي عبر أداة العمل عن بُعد بأكملها، حيث تقوم بمسح الأنماط وأتمتة سير العمل المتكرر بشكل مستقل. يمكن للمسؤولين توصيل نماذج طرف ثالث مثل ChatGPT أو Gemini أو Claude أو Cohere لتشغيل ميزات Zia، وتعيين نماذج مختلفة لمهام مختلفة بناءً على نقاط قوتها.

يخلق نظام Zoho البيئي الأوسع نطاقًا جسورًا طبيعية بين بيانات العملاء وأدوات الإنتاجية، مما يسمح بتدفق استفسارات المبيعات مباشرة إلى CRM دون الحاجة إلى عمليات نقل يدوية. يمكن لـ Zia مسح رسائل البريد الإلكتروني وتحديد العملاء المحتملين وإنشاء أو تحديث إدخالات CRM تلقائيًا بناءً على المحتوى الذي تحلله.

أفضل ميزات Zoho Workplace

نشر وكلاء Zia المستقلين الذين يراقبون أنماط البريد الإلكتروني ويكتشفون الحالات الشاذة وينفذون خطط التنظيف تلقائيًا

قم بتكوين الوكلاء لاكتشاف التهديدات الأمنية في رسائل البريد الإلكتروني وإعداد تقارير الحوادث تلقائيًا للمسؤولين

دع الوكلاء يصنفون وينظمون المستندات القانونية تلقائيًا، ويوجهونها للمراجعة بناءً على تحليل المحتوى

استخدم الوضع غير المتصل بالإنترنت في Zoho Writer لمواصلة تحرير المستندات دون اتصال بالإنترنت، مع مزامنة التغييرات تلقائيًا بمجرد إعادة الاتصال.

قيود Zoho Workplace

يبدو التصميم المرئي قديمًا مقارنة بأدوات إدارة المشاريع الحديثة، لا سيما في برامج تحرير المستندات وواجهات جداول البيانات.

تقل خيارات التكامل بشكل كبير خارج نظام منتجات Zoho

أسعار Zoho Workplace

تجربة مجانية

5 غيغابايت

Workplace Standard: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Mail Lite: 1 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Mail Premium: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

Workplace Professional: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Workplace Enterprise: أسعار مخصصة

10 جيجابايت

Workplace Standard: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Mail Lite: 1.25 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Mail Premium: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

Workplace Professional: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Workplace Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zoho Workplace

G2: 4. 4/5 (26,440+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Workplace؟

يقول أحد المراجعين في G2:

أحب ميزات الأتمتة القوية في Zoho CRM، والتي تبسط المهام المتكررة مثل متابعة العملاء المحتملين وإدارة سير العمل، مما يوفر لي الكثير من الوقت. يتميز المساعد الذكي Zia بتقديم رؤى تنبؤية واكتشاف الحالات الشاذة، مما يساعدني في تحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية. كما أن تكامله السلس مع أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك Google Workspace و Mailchimp، يجعله متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق. بالإضافة إلى ذلك، توفر لوحات المعلومات القابلة للتخصيص والتحليلات المتقدمة رؤى في الوقت الفعلي تدفع إلى اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

أحب ميزات الأتمتة القوية في Zoho CRM، والتي تبسط المهام المتكررة مثل متابعة العملاء المحتملين وإدارة سير العمل، مما يوفر لي الكثير من الوقت. يتميز المساعد الذكي Zia بتقديم رؤى تنبؤية واكتشاف الحالات الشاذة، مما يساعدني في تحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية. كما أن تكامله السلس مع أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك Google Workspace و Mailchimp، يجعله متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق. بالإضافة إلى ذلك، توفر لوحات المعلومات القابلة للتخصيص والتحليلات المتقدمة رؤى في الوقت الفعلي تدفع إلى اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

4. ONLYOFFICE Workspace (الأفضل لاستقلالية البنية التحتية)

عبر ONLYOFFICE Workspace

يعمل ONLYOFFICE Workspace على خوادمك الخاصة، مما يلغي الاعتماد على مزودي الخدمات السحابية الخارجية.

يحتوي على وكلاء ذكاء اصطناعي لتحليل المستندات وإنشاء المحتوى والبحث على الويب ومهام إدارة مساحة العمل. يمكنهم تنظيم الملفات ودعوة أعضاء الفريق. يمكنك توصيل مزودي الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI أو Anthropic أو TogetherAI أو OpenRouter بهؤلاء الوكلاء. ثم قم بتمكين خادم MCP للسماح لهم بالتفاعل مع عناصر DocSpace مباشرةً.

يمكن للوكلاء البحث في قاعدة المعرفة الخاصة بك (المفهرسة من مستنداتك الخاصة) أو سحب المعلومات من الويب عند الحاجة. تشمل أنواع الغرف مساحات تعاون الفريق للتأليف المشترك، وغرف مخصصة لسير عمل محدد، وغرف عامة للمشاركة الخارجية، وغرف لملء النماذج لجمع البيانات، وغرف بيانات افتراضية للإدارة الآمنة.

أفضل ميزات ONLYOFFICE Workspace

مديري الوكلاء أو منشئي المحتوى أو المشاهدين . أنشئ أمثلة مخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي مع تعليمات وأغراض محددة، وقم بتعيين حقوق الوصول إلىأوأو

ترجم المستندات بين أكثر من 30 لغة مباشرةً داخل المحرر دون نسخ النص إلى أدوات خارجية

احفظ النتائج التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في تخزين النتائج ، حيث يمكنك مواصلة التحرير والتعاون مع الفرق أو المشاركة عبر الروابط العامة.

أضف توقيعات رقمية إلى العقود والاتفاقيات باستخدام المصادقة المستندة إلى الشهادات لضمان الصلاحية القانونية

قيود ONLOFFICE Workspace

تبدو واجهة المستخدم عملية، ولكنها ليست حديثة. فهي تفتقر إلى اللمسة البصرية الأنيقة التي تتميز بها بدائل Google Workspace Studio السحابية الأصلية.

يعتمد نموذج الدعم بشكل كبير على قنوات المجتمع. على الرغم من فائدتها، إلا أنها لا توفر أوقات الاستجابة السريعة المدعومة باتفاقية مستوى الخدمة التي تتوقعها فرق المؤسسات من كبار المزودين التجاريين.

أسعار ONLYOFFICE Workspace

DocSpace

مجاني

الأعمال: 30 دولارًا شهريًا لكل مسؤول

المؤسسات: أسعار مخصصة

Docs Enterprise: يبدأ من 1500 دولار

تقييمات ومراجعات ONLYOFFICE Workspace

G2: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 320 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ONLYOFFICE Workspace؟

كما تمت مشاركته على G2:

أحد الأشياء التي أحبها أكثر في OnlyOffice هو مجموعة واسعة من الميزات والأدوات التي تسمح لي بإنشاء وتحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية بكفاءة وفعالية. ميزة أخرى رائعة في OnlyOffice هي واجهته البديهية وسهلة الاستخدام، مما يجعل العمل على المستندات سهلاً للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البرنامج بسلاسة عبر مختلف المنصات والأجهزة، مما يسمح لي بالعمل من أي مكان وفي أي وقت.

أحد الأشياء التي أحبها أكثر في OnlyOffice هو مجموعة واسعة من الميزات والأدوات التي تسمح لي بإنشاء وتحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية بكفاءة وفعالية. ميزة أخرى رائعة في OnlyOffice هي واجهته البديهية وسهلة الاستخدام، مما يجعل العمل على المستندات سهلاً للغاية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البرنامج بسلاسة عبر مختلف المنصات والأجهزة، مما يسمح لي بالعمل من أي مكان وفي أي وقت.

5. Proton Suite (الأفضل لمعالجة المعلومات السرية)

عبر Proton Suite

يركز Proton Suite على التشفير بدون وصول. وهذا يعني أن بياناتك يتم تشفيرها على جهازك قبل أن تنتقل إلى خوادم Proton. يستخدم كل من البريد الإلكتروني وDrive والتقويم والمستندات نظام التشفير هذا.

وهي محمية بموجب قوانين الخصوصية السويسرية، وليس قواعد المراقبة الأمريكية. يضيف Proton Lumo، وهو مساعد ذكاء اصطناعي لا يسجل المحادثات ويقوم بتشفير الدردشات المحفوظة بحيث لا يمكن لأحد قراءتها. وهو مبني على نماذج لغوية كبيرة مفتوحة المصدر (LLMs). يعمل من مراكز بيانات Proton الأوروبية ولا يستخدم مزودي خدمات خارجيين مثل OpenAI.

يمكنك تحميل المستندات مباشرة من Proton Drive لتحليلها دون ترك أي أثر على الخوادم البعيدة. يعتمد مقدمو الرعاية الصحية والمهنيون القانونيون والصحفيون والناشطون على السرية الحقيقية. ومع ذلك، فإن ميزات البحث مقيدة. يحدث هذا لأن الفهرسة من جانب الخادم لا يمكن أن تعمل أثناء تشفير المحتوى.

أفضل ميزات Proton Suite

قم بتحميل الملفات بأمان من Proton Drive ودع Lumo يلخصها أو يصوغ رسائل البريد الإلكتروني أو يراجع الكود — كل ذلك مع تشفير من طرف إلى طرف.

قم بتنشيط وضع الشبح لإخفاء محادثتك الحالية نهائيًا بمجرد إغلاقها، دون ترك أي سجل في أي مكان.

قم بتخزين الملفات في Proton Drive وشاركها باستخدام روابط محمية بكلمة مرور تنتهي صلاحيتها بعد عدد محدد من الأيام أو المشاهدات.

حدد تواريخ انتهاء صلاحية رسائل البريد الإلكتروني المرسلة. بهذه الطريقة، لن يتمكن المستلمون من الوصول إلى الرسائل بعد فترة زمنية معينة.

قيود Proton Suite

تتخلف مجموعة الميزات بشكل كبير عن مجموعات الإنتاجية السائدة، حيث تفتقر إلى التنسيق المتقدم ومكتبات القوالب وأدوات التحرير المتطورة.

التعاون محدود بشكل متعمد. يمكنك التعليق وتتبع المؤشر، ولكن لا يمكنك الاستفادة من أدوات التحرير المشترك في الوقت الفعلي أو أدوات الاقتراحات التي تتوقعها الفرق الحديثة.

أسعار Proton Suite

Proton Business Suite: 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Proton Business Suite + Lumo AI: 27.98 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Proton Suite

G2: 4. 4/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (115+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Proton Suite؟

استنادًا إلى مراجعة G2:

يتيح Protonmail تشفيرًا شاملاً للرسائل الإلكترونية المرسلة عبر منصته. يعمل التشفير أيضًا مع خدمات البريد الإلكتروني الأخرى على جانب المستلم. يدعم بسهولة دمج صندوق بريد Gmail للوصول السهل في منصة واحدة. يُستخدم لإرسال واستقبال الملفات المرفقة بأمان عبر البريد الإلكتروني.

يتيح Protonmail تشفيرًا شاملاً للرسائل الإلكترونية المرسلة عبر منصته. يعمل التشفير أيضًا مع خدمات البريد الإلكتروني الأخرى على جانب المستلم. يدعم بسهولة دمج صندوق بريد Gmail للوصول السهل في منصة واحدة. يُستخدم لإرسال واستقبال الملفات المرفقة بأمان عبر البريد الإلكتروني.

6. Notion (الأفضل لتصميم مساحة عمل قابلة للتكيف)

عبر Notion

يوفر Notion عناصر أساسية مثل النصوص وقواعد البيانات والمعارض واللوحات والتقويمات.

يمكنك ترتيبها في مساحات عمل مخصصة بدلاً من استخدام أنواع مستندات ثابتة. يمكن أن تحتوي الصفحات على قواعد بيانات تقوم بتصفية المعلومات وعرضها بطرق مختلفة في وقت واحد. يمكن أن تظهر نفس البيانات في شكل قائمة مهام أو لوحة كانبان أو تقويم أو عرض جدول.

كما أن Notion AI يعمل عبر المنصة بأكملها. فهو يجيب على الأسئلة من خلال استخراج المعلومات من الخصائص والملاحظات الموجودة داخل صفحات قاعدة البيانات. تخلق الروابط بين الصفحات مخططات معرفية تربط بسهولة بين الوثائق الداخلية وملاحظات الاجتماعات وأدوات تتبع المهام ومواقع الويكي.

يمكن للذكاء الاصطناعي الاتصال بأدوات خارجية، مثل Mail وBox وOutlook وSlack وGoogle Drive وGitHub، لتوفير إجابات من تلك الخدمات.

أفضل ميزات Notion

حوّل ملفات PDF الفوضوية إلى قواعد بيانات منظمة في ثوانٍ باستخدام أدوات الاستخراج من Notion AI.

استخرج الرؤى من المدخلات المتفرقة — سلاسل المحادثات على Slack والوثائق والأبحاث على الويب — ودع الذكاء الاصطناعي يبرز الموضوعات المتكررة على الفور.

اطلب من وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك تحديد موقع صفحات السياسات في مساحة العمل وتحديثها بمعلومات جديدة مع الحفاظ على اتساق التنسيق.

أنشئ قوالب قواعد بيانات وإدارة مهام قابلة لإعادة الاستخدام تعمل على ملء الإدخالات الجديدة تلقائيًا بخصائص ومهام وهيكل محدد مسبقًا.

قيود Notion

قد يتباطأ الأداء في مساحات العمل الكبيرة جدًا، خاصة عند استخدام قواعد بيانات معقدة ومتعددة العلاقات.

تظل الوظائف في وضع عدم الاتصال بالإنترنت محدودة، مما يتطلب اتصالاً مستقراً بالإنترنت لمعظم العمليات.

تتميز Notion AI بقوتها في الكتابة والتلخيص، ولكنها تفتقر إلى السياق التشغيلي العميق وقدرات الأتمتة الموجودة في مساحات عمل الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا.

أسعار Notion

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion

G2: 4. 5/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

وفقًا لمراجعة G2:

Notion مرن للغاية ويتيح لي جمع المستندات والملاحظات والمهام وقواعد البيانات في مساحة عمل واحدة نظيفة. الواجهة سهلة الاستخدام، وهيكل السحب والإفلات يجعل إعادة تنظيم المحتوى أمرًا سهلاً، كما أن القدرة على تضمين أنواع مختلفة من الوسائط أو ربط الصفحات ذات الصلة تعزز الإنتاجية بشكل كبير. أقدر بشكل خاص كيف يتيح لي هذا التطبيق تنظيم كل شيء بصريًا وتسهيل التنقل بينه، مثل ملخصات المشاريع وقوائم المهام والأبحاث. كما أنه قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، لذا يمكنه التكيف مع سير العمل المختلف دون إجبارك على اتباع هيكل صارم.

Notion مرن للغاية ويتيح لي جمع المستندات والملاحظات والمهام وقواعد البيانات في مساحة عمل واحدة نظيفة. الواجهة سهلة الاستخدام، وهيكل السحب والإفلات يجعل إعادة تنظيم المحتوى أمرًا سهلاً، كما أن القدرة على تضمين أنواع مختلفة من الوسائط أو ربط الصفحات ذات الصلة تعزز الإنتاجية بشكل كبير. أقدر بشكل خاص كيف يتيح لي هذا التطبيق تنظيم كل شيء بصريًا وتسهيل التنقل بينه، مثل ملخصات المشاريع وقوائم المهام والأبحاث. كما أنه قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، لذا يمكنه التكيف مع سير العمل المختلف دون إجبارك على اتباع هيكل صارم.

7. Coda (الأفضل لهندسة المستندات التفاعلية)

عبر Coda

يعمل برنامج إدارة المعرفة من Coda على تحويل المستندات إلى تطبيقات وظيفية. هنا، ترتبط الجداول بواجهات برمجة التطبيقات الخارجية، وتؤدي الأزرار إجراءات متعددة الخطوات، وتنفذ الصيغ حسابات تمتد عبر عدة صفحات.

يربط نظام Packs أكثر من 600 خدمة متصلة مباشرةً بالوثائق، بما في ذلك Slack وGoogle Calendar وGitHub وJira وSalesforce.

Coda AI يعمل كمساعد عمل متصل يتخذ الإجراءات مباشرة داخل المستندات. يمكن للذكاء الاصطناعي الرجوع إلى البيانات عبر جميع التطبيقات المتصلة، وتلخيص المعلومات، وإنشاء المحتوى، وأتمتة المهام المتكررة على نطاق واسع. ومع Formulas، يمكنك تجاوز وظائف جداول البيانات البسيطة: فهي ترسل رسائل Slack، أو تنشئ أحداثًا في التقويم، أو تحدّث الأنظمة الخارجية عند تفعيل شروط معينة.

أفضل ميزات Coda

أنشئ عمليات أتمتة تعمل وفقًا لجداول زمنية أو محفزات أو نقرات أزرار، لتحويل مستنداتك إلى سير عمل يشبه التطبيقات.

استخدم أعمدة الذكاء الاصطناعي لإثراء المحتوى أو تصنيفه أو إنشائه عبر مئات الصفوف في وقت واحد.

اتصل بأكثر من 600 تطبيق باستخدام Packs، واسحب البيانات المباشرة من أدوات مثل Slack أو Jira أو Salesforce أو Google Calendar مباشرة إلى مستنداتك.

تتبع تغييرات المستندات بمرور الوقت واستعد الإصدارات السابقة عندما تحتاج إلى التراجع عن التعديلات.

قيود Coda

تتطلب الميزات المتقدمة مثل الحزم والصيغ المعقدة والأتمتة منحنى تعلم حاد، مما يجعل إتقانها صعبًا للفرق غير التقنية.

قد تصبح المستندات الكبيرة أو الإعدادات العلائقية المعقدة بطيئة أو يصعب صيانتها بمرور الوقت

تتمتع التطبيقات المحمولة بقدرات تحرير محدودة مقارنة ببدائل Coda الأخرى.

أسعار Coda

مجاني

المزايا: 12 دولارًا شهريًا لكل Doc Maker

الفريق: 36 دولارًا شهريًا لكل Doc Maker

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Coda

G2: 4. 6/5 (485+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (95+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Coda؟

وفقًا لمراجعة G2:

يجمع Coda بين المرونة والهيكلية – المستندات والبيانات وسير العمل في مكان واحد. يعجبني كيف أنه يحل محل أدوات متعددة مع الحفاظ على سهولة الاستخدام. التعاون في الوقت الفعلي والأتمتة والجداول المتصلة تجعل تنظيم المشاريع وتنفيذها سلسًا وفعالًا. كما يتيح للمستخدمين ربط البيانات وإنشاء مخططات تفاعلية.

يجمع Coda بين المرونة والهيكلية – المستندات والبيانات وسير العمل في مكان واحد. يعجبني كيف أنه يحل محل أدوات متعددة مع الحفاظ على سهولة الاستخدام. التعاون في الوقت الفعلي والأتمتة والجداول المتصلة تجعل تنظيم المشاريع وتنفيذها سلسًا وفعالًا. كما يتيح للمستخدمين ربط البيانات وإنشاء مخططات تفاعلية.

8. LibreOffice Online (الأفضل لمؤيدي البرمجيات مفتوحة المصدر)

عبر LibreOffice Online

ينقل LibreOffice Online محرك سطح المكتب الخاص به إلى المتصفحات بمساعدة خدمات مثل OffiDocs. يتيح ذلك للمستخدمين تحرير المستندات بحرية، دون قيود من الموردين أو قيود الملكية. يستخدم امتدادات المتصفح وخدمات الويب التي تتيح للمستخدمين إنشاء المستندات وتحريرها وعرضها بتنسيقات DOC و XLS و PPT.

يتيح المحرر إمكانية التحرير والتعليق والتنسيق الأساسي في وقت واحد. كما أنه يعمل بشكل جيد مع تنسيقات Microsoft Office و OpenDocument. تبدو التجربة أكثر فائدة من مجموعات السحابة الحديثة، حيث توفر تحريرًا موثوقًا للمستندات.

أفضل ميزات LibreOffice Online

قم بإنشاء وتحرير المستندات في Writer ، وجداول البيانات في Calc ، والعروض التقديمية في Impress مباشرةً من متصفحك.

أنشئ مستندات رئيسية تجمع عدة ملفات منفصلة في منشور واحد متماسك مع الحفاظ على إمكانية تحرير الملفات الفردية.

استخدم ميزة دمج المراسلات لإنشاء رسائل أو ملصقات أو مغلفات مخصصة من مصادر بيانات جداول البيانات.

صمم كائنات رسم ومخططات مخصصة باستخدام أدوات الرسومات المتجهة المدمجة في برامج تحرير المستندات.

قيود LibreOffice Online

يبدو تصميم الواجهة قديمًا مقارنة بمجموعات برامج المكتب السحابية الحديثة.

لا توجد مساعدة من الذكاء الاصطناعي أو قوالب ذكية أو ميزات أتمتة

يتطلب النشر الذاتي الاستضافة صيانة فنية مستمرة وتحديثات أمنية وخبرة في حل المشكلات.

أسعار LibreOffice Online

مجاني (مفتوح المصدر)

تقييمات ومراجعات LibreOffice Online

G2: 4. 3/5 (265+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 2230 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LibreOffice Online؟

تقول إحدى المراجعات على Capterra:

LibreOffice هو مجموعة برامج مكتبية قوية ومجانية تتمتع بتوافق قوي مع الملفات. ومع ذلك، يمكن تحسين واجهته، وقد يتباطأ أداءه مع الملفات الكبيرة.

LibreOffice هو مجموعة برامج مكتبية قوية ومجانية تتمتع بتوافق قوي مع الملفات. ومع ذلك، يمكن تحسين واجهته، وقد يتباطأ أداءه مع الملفات الكبيرة.

عبر Bitrix24

يوفر لك Bitrix24 أدوات الإنتاجية المعتادة مثل المستندات والمهام والدردشة ومكالمات الفيديو، ولكنه يركز أيضًا بشكل كبير على العمليات التجارية. يمكنك الحصول على مسارات الصفقات وتتبع العملاء المحتملين وسير عمل المبيعات الآلي في مكان واحد. يعمل CoPilot داخل هذه الوحدات النمطية لإنشاء المحتوى وتحليل المعلومات والاهتمام بالعمليات الروتينية حتى تتمكن الفرق من العمل بسرعة أكبر.

يعمل منشئ سير العمل المرئي على ربط الأجزاء المختلفة من المنصة معًا. يمكنك إنشاء تسلسلات آلية تغطي كل شيء بدءًا من استفسار العميل الأول وحتى الفاتورة النهائية.

هذا النهج الشامل جذاب للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تقليل عدد الأدوات التي تعتمد عليها. المقابل هو أن Bitrix24 قد يبدو مزدحمًا. مع توفر الكثير في مكان واحد، قد تكون الواجهة مربكة أثناء العمل اليومي.

أفضل ميزات Bitrix24

قم بتدوين المكالمات الهاتفية المسجلة تلقائيًا واترك CoPilot يلخصها، مع ملء حقول جهات الاتصال أو الصفقات تلقائيًا.

ينظف المسودات الأولية عن طريق تحسين القواعد النحوية والنبرة والوضوح في رسائل البريد الإلكتروني والمقترحات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ينشئ مهام منظمة مع أوصاف واضحة ومهام فرعية وقوائم مراجعة لتسريع إعداد المشروع

قيود Bitrix24

قد تتباطأ المنصة عندما تستخدم الفرق العديد من الوحدات في وقت واحد، مما يدفع المستخدمين في كثير من الأحيان إلى البحث عن بدائل Bitrix24 أخف وزنًا.

جودة الدعم غير متسقة لأن التجربة تختلف بشكل حاد بين الخطط المجانية والمدفوعة

أسعار Bitrix24

تجربة مجانية

الأساسي: 61 دولارًا شهريًا لكل مؤسسة (لخمسة مستخدمين)

قياسي: 124 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مؤسسة (لـ 50 مستخدمًا)

المحترفون: 249 دولارًا شهريًا لكل مؤسسة (لـ 100 مستخدم)

المؤسسات: 499 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مؤسسة (لـ 250 مستخدمًا)

تقييمات ومراجعات Bitrix24

G2: 4. 1/5 (585+ تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (975+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bitrix24؟

كتب أحد المستخدمين على Capterra:

إنه رائع لأنه يحتوي على مساعد ذكاء اصطناعي يجعل العمل أكثر بساطة. يمكنني إجراء مؤتمرات فيديو مع زملائي للتواصل بشأن الأمور المستدامة بسهولة. [sic] هذه المنصة مفيدة لي دائمًا.

إنه رائع لأنه يحتوي على مساعد ذكاء اصطناعي يجعل العمل أكثر بساطة. يمكنني إجراء مؤتمرات فيديو مع زملائي للتواصل بشأن الأمور المستدامة بسهولة. [sic] هذه المنصة مفيدة لي دائمًا.

10. Polaris Office (الأفضل لعمليات سير العمل غير المرتبطة بأجهزة معينة)

عبر Polaris Office

يمنحك Polaris Office تجربة متسقة عبر كل جهاز تستخدمه. سواء كنت تعمل على Windows أو Mac أو Linux أو iOS أو Android أو في متصفح فقط، ستجد أن الواجهة مألوفة. كما أنه يتعامل مع ملفات Microsoft Office بسلاسة، بحيث يمكنك التعاون مع العملاء أو زملاء الفريق دون التعرض لمشاكل التنسيق أو التحويل.

تتجاوز أدوات PDF الخاصة به مجرد العرض البسيط. يمكنك تحرير ملفات PDF مباشرةً وتحويلها بين التنسيقات وتخزين كل شيء في Polaris Drive، الذي يحافظ على مزامنة ملفاتك عبر الأجهزة.

يتضمن Polaris Office أيضًا مساحة عمل تعمل بالذكاء الاصطناعي يسهل التنقل فيها . يوفر قوة كافية للتقارير أو العروض التقديمية الطويلة دون إرهاق الأشخاص الذين يحتاجون فقط إلى إنجاز مهامهم اليومية.

أفضل ميزات Polaris Office

أنشئ مقالات أو تقارير أو محتويات أخرى باستخدام أداة AI Write

استخرج الملخصات والعناوين الرئيسية أو الإجابات من ملفات PDF أو الملفات النصية باستخدام Ask Doc

حوّل الموضوعات أو المخططات إلى عروض تقديمية كاملة تلقائيًا

امسح المستندات المادية ضوئيًا من هاتفك وحوّلها إلى نص قابل للتحرير باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)

قيود Polaris Office

تظل إمكانات جداول البيانات المتقدمة مثل الماكرو المعقدة محدودة

تعرض النسخة المجانية إعلانات داخل واجهات تحرير المستندات، مما يعيق سير العمل.

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات مزامنة عرضية عند العمل على أجهزة متعددة في وقت واحد.

أسعار Polaris Office

تجربة مجانية

الأعمال: 7.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التعليم: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Polaris Office

G2: 4. 3/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Polaris Office؟

وفقًا لمراجعة G2:

أفضل ما يعجبني في هذه المجموعة هو بساطتها وسهولة استخدامها. فهي ميسورة التكلفة وتوفر كل ما يحتاجه المرء في حزمة واحدة، مما يجعله يشعر بالراحة لأن كل ما قد يحتاجه من مجموعة برامج متاح تحت تصرفه، من Word إلى Sheets إلى Slides و PDF. يعجبني أن المجموعة تتيح التعاون بين عدة أشخاص في نفس المشروع، مما يمنحها ميزة إضافية.

أفضل ما يعجبني في هذه المجموعة هو بساطتها وسهولة استخدامها. فهي ميسورة التكلفة وتوفر كل ما يحتاجه المرء في حزمة واحدة، مما يجعله يشعر بالراحة لأن كل ما قد يحتاجه من مجموعة برامج متاح تحت تصرفه، من Word إلى Sheets إلى Slides و PDF. يعجبني أن المجموعة تتيح التعاون بين عدة أشخاص في نفس المشروع، مما يمنحها ميزة إضافية.

⭐ تنويهات خاصة

بديل يضع الخصوصية في المقام الأول ويتم استضافته ذاتيًا ويمنح المؤسسات تحكمًا كاملاً في الملفات والمستندات والتقويمات وأدوات التعاون. مثالي للفرق التي لا يمكنها تخزين البيانات على خوادم جهات خارجية وتحتاج إلى تشفير على مستوى المؤسسات مع مرونة مفتوحة المصدر.

أداة اتصال قوية مصممة لتبادل الرسائل بسرعة بين أعضاء الفريق وإمكانية البحث فيها. على الرغم من أنها ليست مجموعة كاملة من أدوات مساحة العمل، إلا أن تكاملها العميق وسير العمل القائم على القنوات يجعلها رفيقًا قويًا أو بديلاً للفرق التي يدور عملها حول التعاون في الوقت الفعلي.

منصة إدارة عمل مرئية تتميز بتخطيط المشاريع المنظم والأتمتة. الأفضل للفرق التي تحتاج إلى لوحات وجداول زمنية وسير عمل قابلة للتخصيص — وليس بالضرورة أدوات كاملة لإنشاء المستندات أو الاتصال.

نظام مبسط لإدارة المشاريع والمهام مصمم من أجل الوضوح والمساءلة والتنسيق بين الفرق. تبرز Asana عندما ترغب الفرق في الحصول على سير عمل منظم وتتبع الأهداف وأتمتة تتجاوز ما يوفره Google Workspace Studio.

ثنائي قوي للفرق الهندسية والتقنية. يتولى Confluence إدارة الوثائق ومشاركة المعرفة، بينما يدعم Jira تتبع المشكلات وسير العمل المرن وتنفيذ المشاريع المعقدة — وهو مثالي للفرق التي تحتاج إلى بنية أعمق مما يقدمه Google Workspace Studio.

اعثر على أسلوبك مع ClickUp

يتيح لك استكشاف بدائل Google Workspace Studio مجالًا لإعادة التفكير في كيفية تعاون فريقك وكيفية عمل أنظمتك مع تطور العمل.

يمنحك ClickUp هذا المجال ويضيف بنية حيث تتوقف معظم الأدوات. تجمع المهام والمستندات والأتمتة والوكلاء ولوحات المعلومات والذكاء الاصطناعي معًا في محرك سير عمل واحد، بحيث يخطط فريقك وينفذ ويتواصل دون فقدان السياق.

يدعم BrainGPT ووكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة العمليات اليومية من خلال الوعي الفعلي بمساحة العمل، مما يمنح فريقك الرؤية والزخم اللذين تتطلبهما البيئات سريعة النمو.

إذا كنت مستعدًا لتبسيط طريقة عمل فريقك وإنشاء إعداد يتناسب مع احتياجاتك، فقم بالتسجيل في ClickUp اليوم! ✅

الأسئلة المتداولة حول بدائل Google Workspace Studio

Google Workspace Studio هو مجموعة أدوات إنتاجية لإنشاء المستندات والتعاون والتواصل بين أعضاء الفريق. يتضمن Gmail و Docs و Sheets و Drive والمزيد — ويستخدمه الفرق عادةً لإدارة العمل في بيئة سحابية.

تنتقل الفرق إلى البدائل عندما تحتاج إلى تخصيص أعمق وإمكانيات متقدمة للذكاء الاصطناعي وضوابط خصوصية أقوى وأتمتة تشمل الأدوات. يعالج ClickUp كل هذه الاحتياجات من خلال منصته الموحدة ClickUp Brain ووكلاء الذكاء الاصطناعي المرنين.

يقدم ClickUp خطة مجانية إلى الأبد مع إمكانات الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تفرض أدوات أخرى رسومًا إضافية عليها. تخلص مساحة العمل الموحدة الخاصة به من الحاجة إلى اشتراكات متعددة، مما يجعله حلاً فعالاً من حيث التكلفة مع توسع الفرق.

بينما يقدم Zoho Workplace أسعارًا منخفضة للبدء، يوفر ClickUp قيمة أكبر بكثير من حيث الذكاء الاصطناعي والأتمتة وإدارة المشاريع مقابل كل دولار، خاصة مع تزايد الاحتياجات. وهو مصمم ليتناسب مع الفرق سريعة الحركة دون الحاجة إلى تغيير مستويات الأسعار.

تتصدر ClickUp مجال الأتمتة المنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بفضل أدوات مثل ClickUp Brain والوكلاء المخصصين والأتمتة بدون كود التي تربط المهام والمستندات ولوحات المعلومات. وهي مصممة للفرق التي تريد السرعة والسياق.

نعم. يوفر كل من ClickUp و Microsoft 365 عناصر تحكم على مستوى المؤسسات، بما في ذلك SSO ومسارات التدقيق والأذونات القائمة على الأدوار. يتميز ClickUp بدمج ذلك مع سير عمل قابل للتخصيص ووكلاء الذكاء الاصطناعي في نظام بيئي واحد.