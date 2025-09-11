أفضل 10 بدائل لـ Proton Drive للفرق

ربما بدأت في استخدام Proton Drive لنفس السبب الذي يدفع معظم الناس إلى استخدامه: الخصوصية.

إنه آمن وبسيط. ولكن مع نمو عملك، نمت احتياجاتك أيضًا.

ربما واجهت عقبات، مثل خيارات المشاركة المحدودة في Proton Calendar، أو عدم وجود تعاون في الوقت الفعلي، أو المزامنة غير السلسة عبر الأجهزة مع Proton Mail.

إذا كان هذا ينطبق عليك، فقد حان الوقت لاستكشاف خيارات أخرى.

في هذا المنشور على المدونة، سوف نستكشف أفضل بدائل Proton Drive التي توفر مزيدًا من التحكم وميزات أكثر ذكاءً وسير عمل أكثر سلاسة. 🎯

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Proton Drive؟

إذاً، Proton Drive لا يلبي جميع متطلباتك، وأنت الآن تبحث عن شيء يناسبك تماماً.

قبل البدء في استخدام منصة رقمية جديدة، ضع هذه الأمور في اعتبارك. 👀

الأمان والخصوصية: ابحث عن تشفير قوي (يفضل أن يكون من طرف إلى طرف) ومصادقة متعددة العوامل وامتثال لمعايير مثل GDPR أو HIPAA إذا كانت بياناتك حساسة

السرعة والأداء: اختر مزود خدمة يتمتع بزمن انتقال منخفض ومراكز بيانات موزعة عالميًا إذا كنت تعمل مع ملفات كبيرة أو تحتاج إلى وصول سريع

سعة التخزين طويلة الأجل: تأكد من أن المزود يقدم خيارات قابلة للتطوير، حتى لا تضطر إلى التبديل مرة أخرى مع تزايد احتياجات التخزين

النسخ الاحتياطي للبيانات والتكرار: ابحث عن الخدمات التي تقوم تلقائيًا بنسخ بياناتك عبر مناطق مختلفة، وهو أمر مفيد للغاية في حالة حدوث أعطال في الأجهزة أو مشكلات غير متوقعة

ميزات إدارة الملفات: ابحث عن الميزات الإضافية المفيدة مثل التحكم في الإصدارات ومشاركة الملفات والنسخ الاحتياطي التلقائي التي تؤثر بشكل كبير على سلاسة سير العمل

التكامل وإمكانية الوصول: ضع في اعتبارك ما إذا كان سيعمل على جميع أجهزتك. هل يمكن توصيله بأدواتك (مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء أو تطبيقات إدارة المشاريع أو مجموعات الإنتاجية)؟

💡 نصيحة احترافية: اعتمد نماذج عدم الثقة — يتم التحقق من كل طلب وصول إلى الملفات، حتى من المستخدمين الداخليين. الأمر أشبه بفحص أمني عند كل باب.

أفضل 10 بدائل لـ Proton Drive في لمحة

فيما يلي ملخص سريع لأفضل 10 بدائل لـ Proton Drive. ⚒️

بديل Proton Drive الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار * ClickUp إدارة ملفات ذكية مع بحث قوي أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعاون في الوقت الفعلي، وإدارة معرفة مركزية مجاني Nextcloud بناء سحابة ذاتية الاستضافة مع تحكم كامل تشفير من طرف إلى طرف وأتمتة سير العمل وأدوات اتصال آمنة يبدأ السعر من 77 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مستخدم MEGA إرسال ملفات مشفرة كبيرة الحجم بسهولة تشفير بدون معرفة، ومزامنة في الوقت الفعلي، ومدير كلمات المرور مجاني Filen نسخ احتياطية تلقائية ومشفرة من البداية إلى النهاية تشفير من جانب العميل ومزامنة في الوقت الفعلي ودعم التخفيضات يبدأ السعر من 2.26 دولار شهريًا لكل مستخدم Internxt Drive تخزين الملفات بدون معرفة عبر الأنظمة الأساسية تخزين لامركزي، دعم عبر الأنظمة الأساسية مجاني Tresorit امتثال على مستوى المؤسسات وتعاون آمن الامتثال للوائح GDPR/HIPAA وأذونات دقيقة يبدأ السعر من 5.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Box دمج تخزين الملفات مع سير عمل الأعمال أتمتة سير العمل، والتكامل مع أدوات الأعمال مجاني pCloud سعة تخزين مدى الحياة مع إمكانية تشغيل الوسائط المدمجة دفعة واحدة لخطط مدى الحياة، بث الوسائط يبدأ السعر من 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Sync. com مشاركة آمنة بين أعضاء الفريق مع أذونات دقيقة سجل الإصدارات، مشاركة الملفات الآمنة يبدأ السعر من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا) Cryptee تخزين خاص للوثائق والصور تخزين مشفر للوثائق والصور مجاني

أفضل 10 بدائل لبروتون درايف

دعونا نستكشف أفضل 10 اختيارات لبدائل Proton Drive. 💁

1. ClickUp (الأفضل لإدارة الملفات الذكية مع بحث قوي)

يوفر لك Proton Drive مكانًا لتخزين الملفات، ولكن ماذا عن مشاريعك ومهامك وملاحظاتك واتصالاتك؟

عندما يكون كل شيء في أدوات منفصلة، يصبح العمل بطيئًا ومجزأً ومشتتًا — فأنت تكافح توسع العمل.

ClickUp يحل هذه المشكلة. باعتباره التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي، فإنه يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

ابدأ مع ClickUp Brain، محرك الذكاء الاصطناعي الذي يفهم مساحة عملك. اطرح عليه أسئلة مثل "ما هي بروتوكولات الأمان لبيانات العملاء؟" وسيجد الإجابات من المهام أو المستندات أو مواقع الويكي، حتى لو كانت المعلومات موجودة في أعماق قائمة مراجعة أو سلسلة تعليقات.

بينما تم تصميم Proton Drive للخصوصية وتخزين الملفات، فإن ClickUp Brain يأخذ إدارة المعرفة إلى مستوى أعلى بفضل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. بدلاً من تحميل مستند ونسيانه، يمكنك:

تلخيص تلقائي للملفات الطويلة أو المقالات أو ملاحظات الاجتماعات

قم بتشغيل عمليات التشغيل الآلي الذكية مثل إنشاء المهام أو المستندات بناءً على المحتوى أو المواعيد النهائية أو تحديثات المحادثات

استخرج البيانات من مصادر خارجية أو مستندات موجودة لإنشاء تقارير أو أدلة أو مواد توجيهية بشكل أسرع

ترجم المحتوى إلى لغات متعددة لدعم التعاون العالمي

ادمجها مع أدواتك من خلال اتصالات API لمعالجة الملفات تلقائيًا وسير عمل متعدد الأدوات

ولكن الحصول على إجابة لا ينجح إلا عندما تكون المعلومات منظمة بالفعل. هنا يأتي دور ClickUp AI Knowledge Management.

يمكنك تجميع الموارد في مواقع ويكي أو مكتبات SOP أو كتيبات الفريق. يمكن لكل منها الارتباط بالمهام والتحديثات والمستندات ذات الصلة، بحيث لا تظل المعلومات معزولة. أفضل جزء؟ يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp إدارة العمل هنا دون الحاجة إلى مساعدة تذكر. 👇🏼

بمجرد إنشاء هذه البنية، يضيف ClickUp Docs عنصر التعاون إلى المزيج. إنها مساحات تعاونية حية ومتكاملة تمامًا في مهامك ومشاريعك وسير عملك. يمكنك تحويل الرؤى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى موجزات تفصيلية أو إجراءات تشغيلية قياسية أو ملاحظات اجتماعات. ثم قم بربطها مباشرة بالمهام، وتعيين المساهمين، والاستفادة من التعاون في الوقت الفعلي في مكان واحد.

بالطبع، من المحتمل أن فريقك يخزن الملفات بالفعل في أدوات أخرى. تربط تكاملات ClickUp منصات مثل Google Drive و OneDrive و iCloud Drive و Dropbox مباشرةً بسير عملك. يمكنك ربط هذه الملفات أو معاينتها داخل المهام والمستندات دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب أو فقدان التحكم في الإصدارات.

يساعدك ClickUp Enterprise Search في الحصول على كل سياق العمل في مكان واحد

أخيرًا، يربط ClickUp Enterprise Search كل شيء معًا. فهو يجعل اكتشاف السياق أمرًا سهلاً من خلال ربط أجزاء مختلفة من سير عملك، مما يتيح لك تحديد موقع مستند معين أو تعليق من قائد الفريق أو تحديث مهمة من ثلاثة أشهر مضت بسرعة.

📌 مثال: يستخدم أحد الموظفين نظام البحث الذكي للعثور بسرعة على تعليق من مدير المحتوى حول موعد نهائي لنشر مدونة. يمكنه أيضًا العثور على تحديثات المهام ذات الصلة من المصمم حول مراجعات الرسومات. كل شيء مرتبط بوثيقة "استراتيجية حملة الربع الثاني" الأصلية، مما يسهل الوصول إليها، بغض النظر عن وقت أو مكان إنشائها.

أفضل ميزات ClickUp

تعاون في الوقت الفعلي: حافظ على تحديث مواقع الويكي من خلال التحرير المباشر والتعليقات داخل المستندات وتوزيع المهام للعمل الجماعي متعدد الوظائف

اعثر على كل شيء في Docs Hub: قم بتجميع كل المعرفة في مكان واحد باستخدام مواقع ويكي موثوقة وقوالب قابلة للتخصيص وخيارات سهلة للبحث والفرز والتصفية

قم بتشغيل المهام بسهولة: استخدم اختصارات مركز الأوامر لفتح التطبيقات أو الوصول إلى سجل الحافظة أو إنشاء محتوى بنقرة واحدة

الوصول إلى البحث من أي مكان: ابدأ البحث من مركز التحكم أو شريط الإجراءات العام أو سطح المكتب — أيًا كان ما يناسب سير عملك

قيود ClickUp

قد تكون الميزات الشاملة للمنصة وخيارات التخصيص الخاصة بها مربكة للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك ما قاله أحد المراجعين على G2 عن ClickUp:

أكبر مشكلة واجهتني مع الأدوات الأخرى كانت التجزئة... ما يميز ClickUp بالنسبة لي هو كيفية دمج إدارة المهام مع المراسلة والتعاون في الوقت الفعلي بسلاسة. بدلاً من التبديل من مهمة إلى تطبيق دردشة، يمكنني فقط النقر على مهمة وبدء مناقشة هناك. كل تعليق وملف وتحديث موجود بالضبط في المكان الذي يجب أن يكون فيه، مرفق بالمهمة نفسها.

أكبر مشكلة واجهتني مع الأدوات الأخرى كانت التجزئة... ما يميز ClickUp بالنسبة لي هو كيفية دمج إدارة المهام مع المراسلة والتعاون في الوقت الفعلي بسلاسة. بدلاً من التبديل من مهمة إلى تطبيق دردشة، يمكنني فقط النقر على مهمة وبدء مناقشة هناك. كل تعليق وملف وتحديث موجود بالضبط في المكان الذي يجب أن يكون فيه، مرفق بالمهمة نفسها.

💟 مكافأة: هل سئمت من التنقل بين البريد الإلكتروني والملفات والمهام عبر تطبيقات مختلفة؟ تعرف على Brain MAX — رفيقك المكتبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يمنع انتشار العمل عبر أكثر من 10 تطبيقات. في حين أن Proton رائع للبريد الإلكتروني والتخزين الآمنين، فإن Brain MAX يتجاوز ذلك بكثير: فهو يجمع كل أعمالك — الرسائل والمستندات والمشاريع والمزيد — في مساحة واحدة موحدة. ما عليك سوى التحدث عن أفكارك أو مهامك، وسيقوم Brain MAX بتسجيل كل شيء وتنظيمه باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على الصوت أولاً.

2. Nextcloud (الأفضل لإنشاء سحابة ذاتية الاستضافة مع تحكم كامل)

عبر Nextcloud

Nextcloud هي منصة مفتوحة المصدر تتيح لك إنشاء سحابة خاصة لتخزين الملفات والمزامنة والتعاون. على عكس Proton Drive، وهو نظام مغلق يستضيفه مزود واحد، تمنحك هذه المنصة ملكية كاملة للبيانات.

يمكنك استضافته على خادمك أو على مزود موثوق به، مما يجعله مثاليًا للأفراد أو الفرق أو المؤسسات الكبيرة التي تهتم بالسيادة الرقمية وخصوصية البيانات.

ما يميز Nextcloud هو تركيزه الشديد على الامتثال والتخصيص والتكامل. إنه متوافق مع HIPAA و GDPR، ويدعم التشفير من طرف إلى طرف، ويتصل بكل شيء بدءًا من أدوات Microsoft إلى محركات الأقراص الشبكية المحلية. مع تطبيقات مثل Nextcloud Talk و Files و Assistant، فهو مصمم للأشخاص الذين يريدون أكثر من مجرد تخزين.

أفضل ميزات Nextcloud

شارك المستندات وقم بمزامنتها وتحريرها مع أعضاء الفريق باستخدام أدوات مدمجة لتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق

أتمتة سير العمل باستخدام Nextcloud Flow لتبسيط عمليات الموافقة ووضع العلامات على الملفات والإشعارات والعمليات الروتينية الأخرى

تواصل بأمان مع Nextcloud Talk واستضف مكالمات فيديو وندوات عبر الإنترنت ومحادثات مشفرة دون أي تتبع من طرف ثالث أو تقييد من المورد

استخدم المساعد الذكي المدمج لتلخيص المناقشات وترجمة الرسائل وتسريع الكتابة

قيود Nextcloud

قد تؤدي تحديثات الإصدارات الجديدة إلى تعطيل الوظائف أو جعل بعض المكونات الإضافية والتطبيقات غير متوافقة

يصعب استخدامه للمستخدمين غير التقنيين عند محاولة تكوين إعدادات الأمان بشكل صحيح، وأذونات المستخدمين، وعمليات التكامل

أسعار Nextcloud

Nextcloud Files قياسي: 67.89 يورو/سنة لكل مستخدم (حوالي 77 دولارًا) متميز: 99.99 يورو/سنة لكل مستخدم (حوالي 113.59 دولارًا) أقصى: 195 يورو/سنة لكل مستخدم (حوالي 221.52 دولارًا)

قياسي: 67.89 يورو/سنة لكل مستخدم (حوالي 77 دولارًا)

بريميوم: 99.99 يورو/سنة لكل مستخدم (حوالي 113.59 دولارًا)

Ultimate: 195 يورو/سنة لكل مستخدم (حوالي 221.52 دولارًا)

Nextcloud Talk قياسي: ابتداءً من 40 يورو/سنة لكل مستخدم (حوالي 45.44 دولارًا)

قياسي: ابتداءً من 40 يورو/سنة لكل مستخدم (حوالي 45.44 دولارًا)

قياسي: 67.89 يورو/سنة لكل مستخدم (حوالي 77 دولارًا)

بريميوم: 99.99 يورو/سنة لكل مستخدم (حوالي 113.59 دولارًا)

Ultimate: 195 يورو/سنة لكل مستخدم (حوالي 221.52 دولارًا)

قياسي: ابتداءً من 40 يورو/سنة لكل مستخدم (حوالي 45.44 دولارًا)

تقييمات ومراجعات Nextcloud

G2: 4. 4/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 440 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nextcloud؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

بشكل عام، يؤدي البرنامج المهمة المحددة التي نحتاجها، لذا لا توجد شكاوى بشكل عام. كما ذكرنا، هناك بعض الميزات "التي من الجيد توفرها" والتي من شأنها تحسين البرنامج بشكل كبير. كنا بحاجة إلى إمكانية قبول الملفات (على سبيل المثال، خدمة إسقاط الملفات)، وقد تم تحقيق ذلك بسهولة باستخدام Nextcloud. كان إعداده بسيطًا للغاية وعمل بشكل جيد جدًا. أتمنى أن تكون عمليات التكامل مثل مصادقة Microsoft 365 مدمجة بشكل أفضل. هناك بعض الدعم، ولكنه مرهق للغاية. كان يعمل لفترة من الوقت، ثم توقف فجأة. لا أعرف ماذا حدث. لم أرغب في المخاطرة بذلك في الإنتاج، لذا قمنا بتعطيله وإنشاء حسابات منفصلة. أود أيضًا الحصول على خيارات تشفير محلية أفضل

بشكل عام، يؤدي البرنامج المهمة المحددة التي نحتاجها، لذا لا توجد أي شكاوى بشكل عام. كما ذكرنا، هناك بعض الميزات "التي من الجيد توفرها" والتي من شأنها تحسين البرنامج بشكل كبير. كنا بحاجة إلى إمكانية قبول الملفات (على سبيل المثال، خدمة إسقاط الملفات)، وقد تم تحقيق ذلك بسهولة باستخدام Nextcloud. كان إعداده بسيطًا للغاية وعمل بشكل جيد جدًا. أتمنى أن تكون عمليات التكامل مثل مصادقة Microsoft 365 مدمجة بشكل أفضل. هناك بعض الدعم، ولكنه مرهق للغاية. لقد عملت لفترة من الوقت، ثم توقفت فجأة. لا أعرف ماذا حدث. لم أرغب في المخاطرة بذلك في الإنتاج، لذا قمنا بتعطيل ذلك وإنشاء حسابات منفصلة. أود أيضًا الحصول على خيارات تشفير محلية أفضل

3. MEGA (الأفضل لإرسال الملفات المشفرة الكبيرة بسهولة)

عبر Mega

إذا كنت تبحث عن منصة تخزين سحابية تأخذ الخصوصية على محمل الجد، فيمكنك الوثوق في Mega. تم إطلاقها في عام 2013 كخليفة روحية لـ Megaupload سيئة السمعة، وقد صنعت اسمًا لنفسها من خلال التركيز بشدة على التشفير من طرف إلى طرف.

وهذا يعني أن ملفاتك يتم تشفيرها وفك تشفيرها فقط على جهازك، وليس على خوادم MEGA.

حتى المنصة نفسها لا يمكنها الوصول إلى المحتوى الخاص بك، وهو ما يمثل ميزة كبيرة للمستخدمين المهتمين بالخصوصية. أحد البرامج البارزة هو MEGA Pass، وهو مدير كلمات مرور مدمج يتيح لك إنشاء كلمات مرور قوية وتعبئتها تلقائيًا والتحقق منها بسهولة.

أفضل ميزات Mega

قم بإدارة بيانات كائنات متوافقة مع S3 غير محدودة دون أي رسوم خفية لاستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API)

قم بتأمين ما يصل إلى خمسة أجهزة باستخدام شبكة VPN سريعة تعتمد على WireGuard ولا تتضمن سياسة تسجيل الدخول في معظم الخطط المدفوعة

أرسل الملفات أو المجلدات إلى أي شخص، وأضف كلمات مرور، وحدد تواريخ انتهاء صلاحية الروابط، وقم بإدارة مستويات الوصول دون الحاجة إلى تسجيل المستلمين

قم بعمل نسخ احتياطية للبيانات عبر الأجهزة، ومزامنة المجلدات في الوقت الفعلي، والحفاظ على الخصوصية الكاملة مع تشفير بدون معرفة

قيود ميجا

لا يتكامل مع نظام بيئي أوسع مثل Google أو Microsoft، مما قد يجعل سير العمل أكثر صعوبة

إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فسيكون استعادة الوصول صعبًا للغاية وستخاطر بفقدان الوصول إلى جميع الملفات المخزنة

أسعار Mega

مجاني

Pro I: 11.70 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro II: 23.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro III: 35 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 17.55 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Mega

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mega؟

إليك رأي أحد المراجعين في Capterra حول Mega:

Mega سهل الاستخدام للغاية. كما أنه وسيلة تخزين سحابية فعالة من حيث التكلفة، وأنا واثق من مستواه العالي من الأمان وحماية البيانات. لم يعد بإمكانهم إنشاء منطقة إسقاط عامة حيث يمكن للزوار تحميل المحتوى دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.

Mega سهل الاستخدام للغاية. كما أنه وسيلة تخزين سحابية فعالة من حيث التكلفة، وأنا واثق من مستواه العالي من الأمان وحماية البيانات. لم يعد بإمكانهم إنشاء منطقة إسقاط عامة حيث يمكن للزوار تحميل المحتوى دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.

📮 ClickUp Insight: يقضي العاملون في مجال المعرفة ما معدله 25 رسالة يوميًا في البحث عن المعلومات، حيث يرسل ما يقرب من 1 من كل 5 موظفين أكثر من 50 رسالة. هذا ليس تعاونًا، بل فوضى. يجمع ClickUp كل شيء في مساحة عمل مركزية واحدة قابلة للبحث. المهام والتعليقات والمستندات وموجزات المشاريع وإجراءات التشغيل القياسية، كلها موجودة ومتصلة وسهلة البحث، خاصة مع وجود ClickUp Brain للمساعدة.

4. Filen (الأفضل للنسخ الاحتياطي التلقائي المشفر من البداية إلى النهاية)

عبر Filen

Filen هو حل تخزين سحابي نظيف وفعال مصمم لأي شخص يرغب في طريقة سلسة وآمنة لإدارة الملفات دون فوضى غير ضرورية. يوفر تشفيرًا من جانب العميل للحفاظ على أمان بياناتك، ولكنه أكثر من ذلك، فهو مجرد أداة سهلة وفعالة لتنظيم المحتوى الرقمي ومزامنته ومشاركته.

بالإضافة إلى ذلك، لا توجد حدود للنطاق الترددي أو ميزات مخفية تقلقك.

تم تصميم Filen في ألمانيا وهو مفتوح المصدر، ويوفر الشفافية ومعالجة قوية للبيانات دون تعقيد الأمور. يمكنك حتى استضافة خادم WebDAV الخاص بك أو تشغيل نسخة محلية، وهو أمر رائع إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من التحكم في سير عملك.

أفضل ميزات Filen

قم بالوصول إلى الملفات الرقمية وتنظيمها كما لو كانت موجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام محرك أقراص الشبكة من Filen مع Smart Sync

اختر من بين المزامنة أحادية الاتجاه أو ثنائية الاتجاه أو المخصصة عبر الأجهزة دون فقدان التشفير

استخدم علامات التخفيض أو قوائم المراجعة أو كتل الكود المصدري وتعاون في الوقت الفعلي

أنشئ روابط عامة آمنة أو تعاون بشكل خاص داخل المنصة

قيود الملفات

حتى الآن، لم يخضع Filen لتدقيق أمني مستقل، مما قد يمثل مصدر قلق للمستخدمين الذين يولون الأولوية لتدابير الأمان التي تم التحقق منها

يتطلب تطبيق iOS للجوال بدء النسخ الاحتياطي للصور ومقاطع الفيديو يدويًا، ولا يتوفر فيه وظيفة النسخ الاحتياطي التلقائي

أسعار Filen

Pro I: 1.99 يورو شهريًا لكل مستخدم (حوالي 2.26 دولار)

Pro II: 399 يورو شهريًا لكل مستخدم (حوالي 4.53 دولارًا)

Pro III: 8.99 يورو شهريًا لكل مستخدم (حوالي 10.21 دولارًا)

Pro X: 39.99 يورو شهريًا لكل مستخدم (حوالي 45.43 دولارًا)

تقييمات ومراجعات Filen

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Filen؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

كنت أبحث عن سحابة تخزين E2EE لتحل محل G-evil photos/drive. جربت Nordlocker و ProtonDrive ووجدت أنهما بطيئان للغاية في تحميل ما يقرب من 300 جيجابايت من الصور/الملفات. أشعر بخيبة أمل كبيرة من الطريقة التي تحد بها بعض الشركات من سرعة التحميل، مما يجعل العملاء ينتظرون طويلاً حتى يكتمل التحميل. بعد أن قرأت تقييمات الملفات، قررت استخدام الحساب المجاني سعة 10 جيجابايت، ثم قمت بالترقية إلى Pro II (500 جيجابايت)، مما سمح لي بتحميل تلك الملفات/الصور في أقل من 12 ساعة. أنا عميل سعيد منذ العام الماضي.

كنت أبحث عن سحابة تخزين E2EE لتحل محل G-evil photos/drive. جربت Nordlocker و ProtonDrive ووجدت أنهما بطيئان للغاية في تحميل ما يقرب من 300 جيجابايت من الصور/الملفات. أشعر بخيبة أمل كبيرة من الطريقة التي تحد بها بعض الشركات من سرعة التحميل، مما يجعل العملاء ينتظرون طويلاً حتى يكتمل التحميل. بعد أن قرأت تقييمات الملفات، قررت استخدام الحساب المجاني سعة 10 جيجابايت، ثم قمت بالترقية إلى Pro II (500 جيجابايت) مما سمح لي بتحميل تلك الملفات/الصور في أقل من 12 ساعة. أنا عميل سعيد منذ العام الماضي.

5. Internxt Drive (الأفضل لتخزين الملفات بدون معرفة عبر الأنظمة الأساسية)

عبر Internxt Drive

Internxt هو خيار تخزين سحابي أنيق يسهل تخزين معلومات العملاء ومزامنتها ومشاركتها عبر جميع أجهزتك. إنه يحافظ على أمان البيانات خلف الكواليس، ولكن ما ستلاحظه أكثر هو سلاسة وبساطة استخدامه.

توفر الأداة أيضًا ميزات مثل الوصول عبر الأجهزة المختلفة والنسخ الاحتياطي الذكي وواجهة سطر الأوامر لأولئك الذين يرغبون في تخصيص سير عملهم بشكل أكبر.

أفضل ميزات Internxt

احمِ البيانات طويلة الأجل من التهديدات الكمومية الناشئة باستخدام التشفير المتقدم

أرسل الملفات مع أذونات تنزيل مخصصة ولا تكشف أبدًا عن الروابط الحساسة

أتمتة المهام باستخدام CLI و WebDAV من خلال استخدام أدوات سطر الأوامر لكتابة نصوص النسخ الاحتياطي وعمليات الملفات والمزامنة عن بُعد

قم بعمل نسخة احتياطية من المجلدات المحلية لتخزين آمن للإصدارات لحفظ الدلائل المهمة تلقائيًا والاحتفاظ بنسخة متزامنة في السحابة

قيود Internxt

الحد الأقصى لسعة التخزين هو 2 تيرابايت، وهو ما قد لا يكون كافياً للمستخدمين من الشركات أو المهنيين المبدعين الذين يتعاملون مع ملفات كبيرة الح

لا توجد صور مصغرة أو معاينات لملفات الوسائط، مما يبطئ عملية التنقل بين الملفات واختيارها

أسعار Internxt

مجاني

أساسي: 1.50 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

بريميوم: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Ultimate: 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Internxt

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 1/5 (20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Internxt؟

لنلقِ نظرة على ما قاله أحد المراجعين في Capterra عن Internxt:

السعر المعقول والقيمة. سيساعدك هذا البرنامج على حماية بياناتك. يمكنك أيضًا تتبع نشاط الأشخاص الذين يصلون إلى الملفات. عملية التحميل بطيئة جدًا. وأحيانًا تحدث أخطاء ولا يتم التحميل على الإطلاق. ولكن بعد ذلك يتم إصدار إصدار جديد ويعمل مرة أخرى. ولكن حتى عندما يعمل، فإن عملية التحميل بطيئة.

السعر المعقول والقيمة. سيساعدك هذا البرنامج على حماية بياناتك. يمكنك أيضًا تتبع نشاط الأشخاص الذين يصلون إلى الملفات. عملية التحميل بطيئة جدًا. وأحيانًا تحدث أخطاء ولا يتم التحميل على الإطلاق. ولكن بعد ذلك يتم إصدار إصدار جديد ويعمل مرة أخرى. ولكن حتى عندما يعمل، فإن عملية التحميل بطيئة.

6. Tresorit (الأفضل للامتثال على مستوى المؤسسات والتعاون الآمن)

عبر Tresorit

Tresorit هي منصة تعاون سحابية آمنة مصممة للمهنيين الذين يحتاجون إلى تخزين ملفات آمن ومشاركة وتعاون.

من العقود الحساسة إلى بيانات المشاريع السرية، يتم حماية كل شيء بتشفير أثناء التخزين والنقل وعلى الجهاز. يمكن للفرق العمل معًا عبر المواقع المختلفة مع الامتثال لمتطلبات حماية البيانات الصارمة.

يمكنك التحكم في من يرى ماذا وكيف يتم مشاركته وأين يتم تخزينه، وهو أمر مفيد بشكل خاص إذا كنت تعمل في صناعة خاضعة للتنظيم.

أفضل ميزات Tresorit

قم بتعيين كلمات مرور وتواريخ انتهاء الصلاحية وعلامات مائية وحدود تنزيل والمزيد لإدارة مشاركة الملفات الخارجية مع تحكم كامل

أضف توقيعات رقمية آمنة ومؤهلة تتوافق مع معايير eIDAS الخاصة بالاتحاد الأوروبي، مما يلغي الحاجة إلى تطبيقات التوقيع التابعة لجهات خارجية

احمِ المعلومات والمرفقات الحساسة بنقرة واحدة باستخدام سير عمل البريد الإلكتروني المشفر المدمج

اختر من بين أكثر من 12 مركز بيانات عالمي لتخزين المحتوى حيثما تتطلب ذلك اللوائح المحلية، وصولاً إلى مستوى المستخدم

قيود Tresorit

أداء غير مستقر على أجهزة Mac، بما في ذلك توقف التطبيق وتعطل النظام بالكامل

مشكلات المزامنة مع الملفات التي تحتوي على أحرف خاصة (على سبيل المثال، "|")

أسعار Tresorit

Personal Lite: 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأساسيات الشخصية: 13.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Personal Pro: 33.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Tresorit

G2: 4. 5/5 (أكثر من 230 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tresorit؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

يتيح لي Tresorit الحفاظ على السرية دون التضحية بسهولة الاستخدام. أعمل مع محترفين ذوي مصالح كبيرة يتوقعون (ويستحقون) التكتم في كل نقطة اتصال. يتيح Tresorit تقديم تجربة سلسة وحديثة مع الحفاظ على أعلى معايير الأخلاق والخصوصية. حقيقة أنني أستطيع مشاركة المستندات وطلب التوقيعات وإدارة بوابات العملاء الآمنة، كل ذلك في مساحة مشفرة واحدة، تعني أنني لست مضطرًا للتنازل عن قيمي من أجل الحفاظ على كفاءتي. وهذا أمر نادر. كما أن خدمة دعم العملاء لديهم تفوق أي شيء جربته مع شركات أخرى. لم يسبق لي أن تعاملت مع فريق دعم بهذه الاستجابة واللطف والمساعدة الحقيقية. إنهم يفهمون ما هو مهم، ويتجلى ذلك في طريقة ظهورهم وطريقة تواصلهم ومعاملتهم للمستخدمين.

يتيح لي Tresorit الحفاظ على السرية دون التضحية بسهولة الاستخدام. أعمل مع محترفين ذوي مصالح كبيرة يتوقعون (ويستحقون) التكتم في كل نقطة اتصال. يتيح Tresorit تقديم تجربة سلسة وحديثة مع الحفاظ على أعلى معايير الأخلاق والخصوصية. حقيقة أنني أستطيع مشاركة المستندات وطلب التوقيعات وإدارة بوابات العملاء الآمنة، كل ذلك في مساحة مشفرة واحدة، تعني أنني لست مضطرًا للتنازل عن قيمي من أجل الحفاظ على كفاءتي. وهذا أمر نادر. كما أن خدمة دعم العملاء لديهم تفوق أي شيء جربته مع شركات أخرى. لم يسبق لي أن تعاملت مع فريق دعم بهذه الاستجابة واللطف والمساعدة الحقيقية. إنهم يفهمون ما هو مهم، ويتجلى ذلك في طريقة ظهورهم وطريقة تواصلهم ومعاملتهم للمستخدمين.

🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أن يصل حجم سوق برامج إدارة المعرفة إلى 38.7 مليار دولار بحلول عام 2030. وهذا يعني أنه سينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 12.3٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2030).

7. Box (الأفضل لدمج تخزين الملفات مع سير العمل في الشركات)

عبر Box

Box هي منصة ذكية لإدارة المحتوى للفرق التي لديها بيانات غير منظمة، مثل العقود ووثائق التعيين وملفات الأبحاث وعروض المبيعات.

توفر أدواته، مثل Box Shield، المتصلة بالذكاء الاصطناعي، إمكانية الكشف عن التهديدات والتحكم الذكي في الوصول، بينما يضمن Box Governance الامتثال التنظيمي للاحتفاظ القانوني والجدول الزمني للاحتفاظ والتصرف القابل للدفاع.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح Box Zones للمؤسسات تلبية متطلبات إقامة البيانات من خلال تخزين المحتوى في مناطق عالمية محددة، ويمنحك Box KeySafe التحكم في مفاتيح التشفير الخاصة بك.

أفضل ميزات Box

تعاون في المستندات مع الفرق الداخلية والخارجية مع الحفاظ على التحكم الكامل في الأذونات والوصول وسجل الإصدارات

التقط تلقائيًا نقاط البيانات الرئيسية من الملفات مثل الفواتير والعقود والتقارير باستخدام Box Relay و Forms و Doc Gen

استخدم أدوات السحب والإفلات لإنشاء بوابات أو لوحات معلومات أو طرق عرض مخصصة تبسط طريقة عثور المستخدمين على المستندات والتفاعل معها

استخدم الأمان المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتمييز الحالات الشاذة ومنع البرامج الضارة وتطبيق تصنيف المحتوى وضوابط الوصول على نطاق واسع

قيود الصندوق

تتعطل ميزات مثل العلامات أحيانًا أو تختفي مؤقتًا، مما يؤثر على سير العمل

أبلغ المستخدمون عن بطء في تحميل الملفات مقارنة بأدوات التخزين الأخرى مثل OneDrive

أسعار الصندوق

فرد: مجاني

المبتدئين: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Personal Pro: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Business Plus: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Box

G2: 4. 2/5 (أكثر من 4900 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 5500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Box؟

إليك ما قاله أحد مستخدمي G2 :

غالبًا ما تعاني النسخة المستندة إلى السحابة (في Mac Finder) من أخطاء/صعوبات في المزامنة حتى على الشبكات الآمنة

غالبًا ما تعاني النسخة المستندة إلى السحابة (في Mac Finder) من أخطاء/صعوبات في المزامنة حتى على الشبكات الآمنة

💡 نصيحة احترافية: اضبط الملفات على الانتهاء التلقائي مع روابط وصول مؤقتة. التنزيلات لمرة واحدة تعني مخاطر أقل وراحة بال أكبر.

8. pCloud (الأفضل للتخزين مدى الحياة مع تشغيل الوسائط المدمج)

عبر pCloud

pCloud هو نظام آمن لإدارة المحتوى والمعرفة السحابية تم تصميمه لتبسيط معالجة المستندات ودعم العمليات التجارية المخصصة وتمكين التعاون الداخلي والخارجي السلس. بفضل التوقيعات الإلكترونية الأصلية وأذونات الوصول الدقيقة وإدارة المحتوى، فإنه يخلق مركزًا كاملاً لعمليات المحتوى.

تتيح لك المنصة استعادة الإصدارات السابقة من الملفات والمحتوى المحذوف مع سجل ملفات ممتد يصل إلى 365 يومًا. يمكنك أيضًا الوصول إلى مشغل وسائط مدمج لمعاينة ملفات الصوت أو الفيديو وبثها مباشرة من مساحة التخزين السحابية الخاصة بك.

أفضل ميزات pCloud

نظم الملفات والمجلدات في هياكل هرمية منظمة مع إعدادات أذونات مفصلة لكل عضو في الفريق أو شريك خارجي

قم بتركيب سعة التخزين السحابية الخاصة بك كمحرك أقراص افتراضي باستخدام pCloud Drive للعمل دون استخدام مساحة القرص المحلي

قم بتخصيص مشاركة الملفات باستخدام روابط التنزيل والشعارات والرسائل التي تحمل العلامة التجارية لتجربة عملاء رائعة

قم بتصفية المحتوى المخزن بسرعة باستخدام الفرز الذكي المدمج للمستندات والصور والصوت والفيديو والأرشيفات

قيود pCloud

يفتقر إلى خيارات سرعة التشغيل (على سبيل المثال، 1.25x، 1.75x) في مشغل الفيديو الأصلي، خاصة على الأجهزة المحمولة

يتطلب التشفير من الدرجة العسكرية (pCloud Crypto) رسومًا إضافية؛ يتم تضمين التشفير من جانب الخادم فقط بشكل افتراضي

أسعار pCloud

Ultra 10 تيرابايت: 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Premium Plus 2 تيرابايت: 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Premium 500 جيجابايت: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات pCloud

G2: 4. 2/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن pCloud؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

يوفر pCloud اشتراكًا مدى الحياة و pCloud Drive الذي يحفظ التخزين المحلي، وميزات أمان قوية مثل التشفير من جانب العميل، ومشاركة ملفات قوية وقدرات تشغيل الوسائط، والتوافق عبر الأنظمة الأساسية مع واجهة سهلة الاستخدام، وإصدارات الملفات والنسخ الاحتياطية التلقائية بما في ذلك تكامل وسائل التواصل الاجتماعي.

يوفر pCloud اشتراكًا مدى الحياة و pCloud Drive الذي يحفظ التخزين المحلي، وميزات أمان قوية مثل التشفير من جانب العميل، وقدرات قوية لمشاركة الملفات وتشغيل الوسائط، والتوافق بين الأنظمة الأساسية مع واجهة سهلة الاستخدام، وإصدارات الملفات والنسخ الاحتياطية التلقائية بما في ذلك تكامل وسائل التواصل الاجتماعي.

🧠 حقيقة ممتعة: لم تكن أول الوثائق المعروفة رقمية أو حتى ورقية! فقد سجل السومريون القدماء الوصفات الطبية على ألواح طينية منذ عام 2400 قبل الميلاد. وفي الوقت نفسه، استخدم المصريون لفائف البردي لعلاج الصداع النصفي وإدارة الصحة العقلية.

9. Sync. com (الأفضل للمشاركة الآمنة بين أعضاء الفريق مع أذونات دقيقة)

Sync هي أداة تعاون سحابية تعمل على مركزية مشاركة الملفات بين المستخدمين الداخليين والخارجيين من خلال أذونات دقيقة وأمان روابط الملفات وبوابات عملاء تحمل العلامة التجارية.

يضمن النسخ الاحتياطي في الوقت الفعلي واستعادة إصدارات الملفات والتكامل مع سطح المكتب استمرار عمل الفرق وحمايتها، حتى في حالة الإصابة ببرامج الفدية أو الفقدان العرضي. يمكن استعادة الملفات على الفور أو الرجوع إلى إصدارات سابقة أو أرشفتها على المدى الطويل دون فقدان البيانات من جانب المستخدم.

علاوة على ذلك، يعمل هذا البرنامج بسلاسة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة ويتكامل مع منصات مثل Microsoft Office.

أفضل ميزات Sync.com

تحكم في الوصول باستخدام أذونات قائمة على الأدوار ومسح عن بُعد وحماية بكلمة مرور وتواريخ انتهاء صلاحية للملفات

شارك الملفات من خلال بوابة عملاء تحمل علامتك التجارية مع عرض الشعار والرسائل المخصصة والتحليلات الكاملة

حرر مساحة التخزين المحلية من خلال الوصول إلى الملفات عند الطلب باستخدام Sync CloudFiles لنظامي التشغيل Windows و macOS

قم بتضمين وإدارة الفرق باستخدام لوحة تحكم المسؤول مع تطبيق المصادقة الثنائية (2FA) وتتبع الاستخدام والفوترة المركزية

قيود Sync.com

بينما يدعم Sync.com أنظمة Windows و Mac، يقتصر استخدام مستخدمي Linux على الإصدار الويب، الذي يفتقر إلى الوظائف الكاملة

خيارات تخصيص محدودة للأيقونات أو ألوان الواجهة داخل التطبيق

أسعار Sync.com

شخصي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

الفرق: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

فرد: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

Teams Unlimited: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sync.com

G2: 4. 0/5 (30+ تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sync.com؟

إليك ما يقوله أحد المراجعين في Capterra:

العيب الوحيد المهم الذي واجهته هو أنه لا يوجد تطبيق يعمل على نظام Linux (يدعمان Windows و Mac). لا يزال بإمكانك استخدام متصفح الويب للوصول إلى sync.com على Linux، ولكنه ليس تمامًا مثل التطبيق الأصلي. ومع ذلك، لا يزال حلًا رائعًا.

العيب الوحيد المهم الذي واجهته هو أنه لا يوجد تطبيق يعمل على نظام Linux (يدعمان Windows و Mac). لا يزال بإمكانك استخدام متصفح الويب للوصول إلى sync.com على Linux، ولكنه ليس تمامًا مثل التطبيق الأصلي. ومع ذلك، لا يزال حلًا رائعًا.

🤝 تذكير ودي: لا تفترض أن الجميع يعرف كيفية مشاركة الملفات بأمان. قم بتنظيم دورة تدريبية سريعة حول الأمان كل ثلاثة أشهر — فهي مفيدة للغاية.

10. Cryptee (الأفضل لتخزين المستندات والصور الخاصة)

عبر Cryptee

Cryptee مشفر بالكامل من جانبك، مما يعني أنك وحدك يمكنك الوصول إلى بياناتك، وليس Cryptee.

تدعم واجهته البديهية تحرير النصوص الغنية وعلامات التخفيض و LaTeX وحتى معالجة ملفات PDF المشفرة، مما يجعله مناسبًا للمستخدمين العاديين والمحترفين. بالإضافة إلى ذلك، تضمن طبيعة المنصة مفتوحة المصدر الشفافية، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق من إجراءات الأمان الخاصة بها.

أفضل ميزات Cryptee

أنشئ حسابات مجهولة باستخدام اسم المستخدم فقط، مما يلغي الحاجة إلى تقديم التفاصيل الشخصية

احمِ المحتوى الحساس باستخدام المجلدات الشبحية، واحفظ الملفات بعيدًا عن أعين المتطفلين

قم بإدارة سعة تخزين غير محدودة للمستندات والملاحظات والوسائط دون القلق بشأن الخصوصية

قيود Cryptee

لا يمكن لأعضاء الفريق تحرير المستندات بشكل مشترك في وقت واحد

يفتقر إلى ميزات مشاركة المجلدات بمستويات أذونات مختلفة أو التعاون في بيئات الفريق المدارة

أسعار Cryptee

100 ميجابايت: مجاني

10 جيجابايت: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

400 جيجابايت: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

2000 جيجابايت: 27 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Cryptee

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cryptee؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه :

Cryptee هو تطبيق لتدوين الملاحظات يركز على الخصوصية ويتم تشفيره من طرف إلى طرف، ومقره في إستونيا. يوفر تخزينًا آمنًا للملفات ووظائف دون اتصال بالإنترنت ومزامنة بين أجهزة متعددة. على الرغم من أنه ليس مفتوح المصدر بالكامل ويفتقر إلى ميزة البحث العالمي، إلا أنه سهل الاستخدام ومثالي لأولئك الذين يولون الأولوية للخصوصية والأمان. يدعم التطبيق أنواعًا مختلفة من الملفات ويوفر ميزات مفيدة مثل وضع علامات على المستندات وربطها. المقابل الرئيسي هو أنه إذا فقدت مفتاح التشفير، فلن تتمكن من استعادة ملفاتك.

Cryptee هو تطبيق لتدوين الملاحظات يركز على الخصوصية ويتم تشفيره من طرف إلى طرف، ومقره في إستونيا. يوفر تخزينًا آمنًا للملفات ووظائف دون اتصال بالإنترنت ومزامنة بين أجهزة متعددة. على الرغم من أنه ليس مفتوح المصدر بالكامل ويفتقر إلى ميزة البحث الشامل، إلا أنه سهل الاستخدام ومثالي لأولئك الذين يضعون الخصوصية والأمان على رأس أولوياتهم. يدعم التطبيق أنواعًا مختلفة من الملفات ويوفر ميزات مفيدة مثل وضع علامات على المستندات وربطها. المقابل الرئيسي هو أنه إذا فقدت مفتاح التشفير، فلن تتمكن من استعادة ملفاتك.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية تنظيم مستندات Google Docs

توقف عن البحث واختر ClickUp

غالبًا ما يعود اختيار بديل لـ Proton Drive إلى الحاجة إلى مزيد من المرونة والتعاون والتحكم.

في حين أن كل أداة تتميز في مجالها الخاص، فإن ClickUp هي الخيار الأمثل. فهي تتميز بإلغاء سير العمل المنعزل ودمج كل شيء - المهام والملفات والاتصالات - في منصة موحدة واحدة.

باستخدام ClickUp Brain وإدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبحث المتصل، يمكنك الوصول إلى معلوماتك وتنظيمها بكفاءة من أجهزة أخرى أيضًا، مع زيادة الإنتاجية في الوقت نفسه.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅

الأسئلة المتداولة

1. هل Proton Drive جيد مثل Google Drive؟

يركز Proton Drive على الخصوصية والأمان، ويوفر تشفيرًا شاملاً لجميع الملفات. يوفر Google Drive المزيد من أدوات التعاون والتكامل ومساحة تخزين مجانية أكبر، ولكنه لا يوفر تشفيرًا شاملاً وقد يحلل بياناتك لأغراض الإعلان أو التحليل. يعد Proton Drive مثاليًا للخصوصية، بينما يعد Google Drive أفضل للإنتاجية والتعاون.

2. هل Proton Drive أفضل من Dropbox؟

يوفر Proton Drive تشفيرًا شاملاً بشكل افتراضي، مما يجعله خيارًا قويًا للمستخدمين الذين يركزون على الخصوصية. يشتهر Dropbox بواجهته سهلة الاستخدام وميزات التعاون والتكامل مع تطبيقات الطرف الثالث، ولكنه لا يوفر تشفيرًا شاملاً بشكل افتراضي. يعد Proton Drive الأفضل للخصوصية، بينما يتفوق Dropbox في التعاون والتكامل.

3. ما هو أكثر أمانًا من ProtonMail؟

ProtonMail هي واحدة من أكثر خدمات البريد الإلكتروني أمانًا، مع تشفير من طرف إلى طرف وحماية قوية للخصوصية. تشمل البدائل الآمنة الأخرى Tutanota (مفتوحة المصدر ومشفرة) وMailfence (تشفير وتوقيعات رقمية) وStartMail (تركز على الخصوصية، بدون تتبع). يعتمد الخيار الأكثر أمانًا على احتياجاتك الخاصة، ولكن ProtonMail وTutanota يحظيان بتقدير كبير.

4. ما الفرق بين Proton Drive و pCloud؟

يوفر Proton Drive تشفيرًا شاملاً بشكل افتراضي ويقع مقره في سويسرا، مع التركيز على الخصوصية والأمان. يوفر pCloud، الذي يقع مقره أيضًا في سويسرا، المزيد من الميزات مثل تشغيل الوسائط ومشاركة الملفات والمزيد من خيارات التخزين. ومع ذلك، لا يتوفر التشفير الكامل في pCloud إلا كإضافة مدفوعة (pCloud Crypto)، ولا يتم تشفير جميع الملفات بشكل افتراضي.