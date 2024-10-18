10 بدائل لبرنامج LibreOffice لإنشاء المستندات في 2025

في حين أن مايكروسوفت أوفيس يمتلك شريحة مذهلة من سوق معالجات النصوص العالمية. فقد ظهر LibreOffice في عام 2010 كبرنامج مجاني مفتوح المصدر بديل ل مايكروسوفت أوفيس .

ولكن بقدر ما يمكن أن تكون هذه الحزمة المكتبية المجانية مفيدة، إلا أنها ليست مناسبة للجميع. من المسلم به أن LibreOffice غير متقن بعض الشيء، لذلك قد يحتاج فريقك إلى شيء أكثر مرونة وقوة.

إذا لم يكن LibreOffice مناسبًا لك، فلا تزال بحاجة إلى اختيار معالج نصوص قوي ل إنشاء المحتوى . سواء كنت تعمل في مجال التسويق أو المبيعات أو التطوير أو الموارد البشرية أو أي مجال آخر، فإن إنشاء المستندات وإدارتها أمر لا بد منه. ✍️

لمساعدتك في العثور على البرنامج المناسب، أنشأنا هذا الدليل المفيد حول ما يجب البحث عنه في بدائل LibreOffice إلى جانب قائمة بأفضل 10 بدائل لبرنامج LibreOffice لعام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل LibreOffice؟

بالتأكيد، LibreOffice هو مجموعة مكتبية مجانية مفتوحة المصدر، ولكن إذا كنت تبحث عن بديل، فقد تجد حلاً يلبي جميع احتياجات عملك. ✅

يجب أن يكون بديل LibreOffice الخاص بك مزوداً بهذه الوظائف:

التوافق: لديك الكثير من ملفات MS Office الآن، أليس كذلك؟ احصل على بديل LibreOffice الذي يستوعب جميع صيغ الملفات ويتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل

لديك الكثير من ملفات MS Office الآن، أليس كذلك؟ احصل على بديل LibreOffice الذي يستوعب جميع صيغ الملفات ويتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل إدارة المستندات: لن يكفي إنشاء المحتوى وحده. مستندات Office تتراكم بسرعة، لذا فأنت بحاجة إلى أداة تساعدك أيضًا على تنظيم المستندات وإدارتها أدوات التعاون : أدوات التعاون: هل تحتاج إلى تقديم طلب تقديم في أسرع وقت ممكن؟ لا تقم بإرسال الملفات عبر البريد الإلكتروني ذهاباً وإياباً مع فريقك - احصل على معالج نصوص يسمح بالتعاون في الوقت الفعلي. ستحصل على نقاط إضافية إذا اخترت حلاً مزوداً بالتخزين السحابي حتى يتمكن جميع أعضاء فريقك من الوصول إلى المستندات من أي جهاز وفي أي وقت

لن يكفي إنشاء المحتوى وحده. مستندات Office تتراكم بسرعة، لذا فأنت بحاجة إلى أداة تساعدك أيضًا على تنظيم المستندات وإدارتها البساطة: يمكن أن تكون الأجراس والصفارات مفيدة، ولكن ليس عندما تخلق عوائق. تخطى منحنى التعلم واختر بديلاً لبرنامج LibreOffice الذي يتميز بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام

يمكن أن تكون الأجراس والصفارات مفيدة، ولكن ليس عندما تخلق عوائق. تخطى منحنى التعلم واختر بديلاً لبرنامج LibreOffice الذي يتميز بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام أدوات إدارة المشاريع: لماذا تفصل مستنداتك عن سير عملك الفعلي؟ ابحث عن أداة تجمع بين إنشاء المستندات وإدارة المشاريع. إنها أفضل طريقة لـ العثور على الكفاءات والقيام بعمل أفضل وأسرع

أفضل 10 بدائل لبرنامج LibreOffice لاستخدامها في عام 2024

يتضمن برنامج LibreOffice برنامج Writer للمستندات المكتبية ومعالجة النصوص، وبرنامج Calc لجداول البيانات، وبرنامج Impress للعروض التقديمية، وبرنامج Draw للرسومات، وبرنامج Base لقواعد البيانات والرياضيات للصيغ. هذه ميزات كثيرة بالنسبة لأداة مجانية.

ومع ذلك، هناك بدائل جيدة ل LibreOffice تقدم قيمة أكبر.

إذا كان الوقت قد حان لإصلاح عمليات إنشاء المستندات الخاصة بك، تحقق من أفضل 10 بدائل لـ LibreOffice.

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لا تتردد في إرسال المستندات إلى العملاء أو الفرق الخارجية. يمنحك ClickUp عناصر تحكم في الخصوصية والتحرير قابلة للتخصيص بنسبة 100% بحيث تكون مسؤولاً عن من يرى ماذا

قم بتشغيل وضع التركيز للتخلص من المشتتات والتركيز على عملك

قيود ClickUp

ClickUp AI متاح فقط على الباقات المدفوعة

يحتوي ClickUp على الكثير من الميزات، لذلك قد يستغرق المبتدئون بعض الوقت لتعلم المنصة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. أوفيس سويت

عبر أوفيس سويت يعتمد أكثر من 300 مليون مستخدم على OfficeSuite كبديل لـ LibreOffice. وهو متوافق تمامًا مع ملفات Microsoft Office مثل PowerPoint وExcel وWord، بالإضافة إلى مستندات Google وجداول بيانات Google والعروض التقديمية من Google.

والأفضل من ذلك كله أن OfficeSuite يعمل في السحابة ويزامن جميع ملفاتك عبر Google Drive وOneDrive وMobiDrive والكثير من حلول التخزين السحابية الأخرى. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان OfficeSuite مناسبًا لشركتك، فراجع تنزيل حزمة Office المجانية لاختبار البرنامج قبل الشراء. 🚗

أفضل ميزات OfficeSuite

الوصول إلى OfficeSuite على ويندوز أو أندرويد أو iOS

إنشاء تواقيع رقمية وحماية بكلمة مرور لملفات PDF باستخدام مستندات Google

بالإضافة إلى المستندات والأوراق والشرائح وملفات PDF، يتحكم OfficeSuite في رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات عبر حسابات متعددة

OfficeSuite متوافق مع تنسيقات ملفات Microsoft Office وGoogle Drive

قيود OfficeSuite

لا يتضمن OfficeSuite ميزات إدارة المشاريع أو إدارة المهام

يشعر بعض المستخدمين بالإحباط لأن عليهم دفع مبالغ إضافية مقابل الخطوط والوظائف الإضافية

تسعير OfficeSuite

العائلية: 59.99 دولاراً في السنة لستة مستخدمين

59.99 دولاراً في السنة لستة مستخدمين شخصي: 39.99 دولارًا في السنة لمستخدم واحد

39.99 دولارًا في السنة لمستخدم واحد المنزل والأعمال 2024: 99.99 دولارًا أمريكيًا لمستخدم واحد (شراء لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات برنامج OfficeSuite

G2: 4.5/5 (أكثر من 35 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 35 تقييمًا) Capterra: 4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

3. وردبيرفكت أوفيس

عبر ووردبيرفكت أوفيس يُصنف WordPerfect Online نفسه على أنه برنامج مدمج برنامج معالجة النصوص ومجموعة البرامج المكتبية. يتضمن المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية المتوافقة مع MS Office. 📚

على الرغم من أنه قد يبدو كبرنامج مكتبي نموذجي، إلا أن WordPerfect يقدم بعض الميزات الرئيسية الإضافية المفيدة. يعد ناشر الكتب الإلكترونية رائعًا إذا كنت تنشئ كتبًا إلكترونية بشكل متكرر، كما أن محرر الصور AfterShot مفيد في تحسين الصور بسرعة.

أفضل ميزات WordPerfect Office

يجمع WordPerfect Lightning النصوص والصور من مصادر متعددة لتسريع عملية البحث

اختر من بين أكثر من 10,000 صورة من القصاصات الفنية و300 قالب و900 خط

استخدم رسومات العروض التقديمية لإنشاء رسوماتك الخاصة

تمنحك رموز WordPerfect Reveal Codes مزيداً من التحكم في التنسيق والهيكل

قيود WordPerfect Office

لا يتضمن WordPerfect عميل بريد إلكتروني أو أدوات إدارة المشاريع

يقول العديد من المستخدمين أن حل WordPerfect's Quattro Pro لا يضاهي Microsoft Excel

أسعار برنامج WordPerfect Office

249.99 دولارًا أمريكيًا ترخيص لمرة واحدة

WordPerfect Office التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 180 مراجعة)

4. مكتب بولاريس

عبر مكتب بولاريس بولاريس أوفيس هو بديل LibreOffice قوي وميسور التكلفة بشكل مدهش ويعمل على جميع الأجهزة وأنظمة التشغيل الشائعة. وهو متوافق مع جميع تنسيقات المستندات، ويسمح لك ب تحرير مستندات PDF وتحويلها ويتضمن أيضًا دمج البريد.

يأتي Polaris Office مع إطار عمل مركزي لإدارة المستندات قابل للتخصيص بنسبة 100%. سواء كنت ترغب في وضع تعليقات توضيحية على ملفات PDF أو تحرير مستند في الوقت الفعلي مع فريقك، فإن Polaris يتعامل مع كل ذلك وأكثر. 🌻

بولاريس أوفيس أفضل الميزات

يجمع Polaris Office AI بين الذكاء الاصطناعي المفتوح و CLOVA والذكاء الاصطناعي المستقر لإنشاء محتوى جيد للغاية

مراقبة سجل التغيير داخل جميع المستندات

إنشاء قوالب العروض التقديمية الخاصة بك لتوفير الوقت

تحويل ملفات PDF إلى Word أو ورقة أو شرائح بنقرة واحدة

قيود Polaris Office

يحتوي الإصدار المجاني على إعلانات

يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب التنقل في تطبيق الهاتف المحمول

تسعير بولاريس أوفيس

مجاني

بولاريس مكتب الأعمال : 7.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 7.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ويندوز نظام التشغيل: 79.99 دولارًا أمريكيًا ترخيص مدى الحياة

79.99 دولارًا أمريكيًا ترخيص مدى الحياة نظام التشغيل Mac OS : 79.99 دولارًا أمريكيًا ترخيص مدى الحياة

بولاريس أوفيس التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (20 مراجعة)

4.2/5 (20 مراجعة) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 15 مراجعة)

5. مساحة عمل جوجل

عبر مساحة عمل جوجل يُعد Google Workspace أحد أشهر البدائل المكتبية لحزمة البرامج المكتبية لمايكروسوفت وورد لأنه يتصل بجميع خدمات جوجل ويعمل سحابيًا.

إذا كنت من مستخدمي Google، فإن Workspace هو البديل الأمثل. فهو يعمل على جميع الأجهزة ويربط البريد الإلكتروني، وتخزين الملفات، والمستندات المكتبية، والعروض التقديمية، وجداول البيانات، والمحادثات، وغير ذلك الكثير في نظام أساسي واحد. 🛠️

أفضل ميزات Google Workspace

استخدام أداة الذكاء الاصطناعي من Google التي تم إصدارها مؤخرًا لإنشاء نسخ

تحرير المستندات في الوقت الفعلي ووضع علامات على أعضاء الفريق لجذب انتباههم

يمكنك تحميل وتحرير جميع تنسيقات الملفات تقريبًا

لا يحدّ Google من سجل المراجعة - اطلع على جميع التغييرات منذ بداية الوقت

قيود مساحة عمل Google

أبلغ بعض الأشخاص عن صعوبة الحصول على دعم العملاء

يتمنى مستخدمون آخرون لو كان لدى جداول بيانات Google المزيد من الاختصارات الشبيهة ببرنامج Excel

تسعير Google Workspace

مبتدئ الأعمال: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم، التزام سنوي

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم، التزام سنوي الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، التزام سنوي

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، التزام سنوي الأعمال الإضافية: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، التزام سنوي

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، التزام سنوي المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4.6/5 (أكثر من 40,600 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40,600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15,100 تقييم)

6. أباتشي أوبن أوفيس

عبر أباتشي أوبن أوفيس حسنًا، نعلم أن هذا التطبيق يبدو قديمًا بعض الشيء. لكن لا تحكم على التطبيق من غلافه. أباتشي أوبن أوفيس هو بديل مجاني 100% ل LibreOffice.

هل هو الخيار الأكثر جودة وأماناً؟ ربما لا.

ولكن إذا كنت تدير شركة صغيرة وتحتاج إلى معالج كلمات بسيط، فإن Apache هو بديل مناسب ل LibreOffice. فهو يتضمن خيارات بسيطة لمعالجة النصوص وجداول البيانات والعروض التقديمية وحتى الرسومات وقواعد البيانات. 📈

أباتشي أباتشي أوبن أوفيس أفضل الميزات

يتوفر Apache OpenOffice بلغات متعددة

لدى OpenOffice مجتمع دولي ضخم من المستخدمين، وهو أمر مفيد إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إنتاج رسوم توضيحية ثلاثية الأبعاد باستخدام OpenOffice Draw

استخدم أداة الرياضيات لتصور المعادلات باستخدام محرر المعادلات

قيود Ap00 Apache OpenOffice

الرسومات والأيقونات ليست دائماً بأفضل جودة

أبلغ المستخدمون أن هذا التطبيق المجاني يعاني من أخطاء كثيرة

أسعار أباتشي أوبن أوفيس

مجاني

تقييمات ومراجعات أباتشي أوبن أوفيس #### أباتشي أوبن أوفيس

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 480 تقييم)

7. مكتب WPS

عبر مكتب WPS يتوافق WPS Office مع أنظمة ويندوز وماك وأندرويد وiOS ولينكس، مما يجعله خياراً رائعاً للفرق التي تستخدم أجهزة وأنظمة تشغيل مختلفة. 🖥️

يحتوي WPS Office على أكثر من 100,000 قالب لكل شيء من خطط التواصل لتدريس الخطط لتقارير العمل تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي وقم بإسقاط الصور وصور GIF والجداول والرموز التعبيرية وكتل الرموز البرمجية والعد التنازلي والمزيد.

أفضل ميزات WPS Office

استخدم WPS AI لكتابة نسخة بسرعة الضوء

مشاركة المعلومات بسرعة مع فريقك باستخدام Screen Recorder (مسجل الشاشة)

تعبئة ملفات PDF وتوقيعها وتحويلها

راجع متجر قوالب WPS للحصول على قوالب موفرة للوقت

قيود WPS Office

يرغب بعض المستخدمين في الحصول على أدوات أكثر دقة في النحو والإملاء

يقول مستخدمون آخرون إن المنصة تحتاج إلى أمان أفضل للمستندات

أسعار WPS Office

مجاناً

WPS Pro: 35.99 دولارًا أمريكيًا في السنة

35.99 دولارًا أمريكيًا في السنة WPS Business: اتصل لمعرفة الأسعار

WPS Office التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 280+ تقييم)

4.4/5 (أكثر من 280+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,380+ تقييم)

8. أرقام أبل

عبر أرقام أبل إذا كنت من محبي Apple المتعصبين، فقد يكون Apple Numbers هو البديل المفضل لديك في LibreOffice. تم تصميم نسخة Excel المجانية هذه لأجهزة Mac وiPad وiPhone. 📱

ولكنه ليس مخصصًا فقط لإنشاء المستندات وتحريرها. يركز Apple Numbers بشكل أكبر على البيانات وجداول البيانات، ولكن إذا كنت تعيش في جداول البيانات طوال اليوم، فقد يكون هذا ما تحتاجه. إنه أداة قوية جدًا بالنسبة لأداة مجانية، طالما أنك لا تمانع في عدم وجود معالج كلمات.

أبل أرقام أبل أفضل الميزات

اختر من مكتبة تضم أكثر من 700 شكل قابل للتخصيص وتصورات للبيانات

تحديد الاتجاهات باستخدام الجداول المحورية

العمل عبر أجهزة متعددة باستخدام حساب الأرقام نفسه

يمكن لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي الوصول إلى Apple Numbers عبر متصفح الويب

قيود Apple Numbers

يتضمن Apple Numbers جداول البيانات فقط

يقول العديد من المستخدمين أن برنامج Numbers ليس قوياً مثل Excel

تسعير Apple Numbers

مجاني

تقييمات ومراجعات أرقام أبل

G2: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2400 تقييم)

9. مايكروسوفت 365

عبر مايكروسوفت 365 Microsoft Office 365 هو النسخة المجددة من Microsoft Office للسحابة. وهو يتضمن Teams وWeams وWord وExcel وPowerPoint لدمج جميع أعمالك ومحادثاتك وأدوات التعاون في نظام أساسي واحد.

مايكروسوفت 365 هو بديل مرموق لبرنامج LibreOffice الذي يحظى بشعبية بين الشركات بسبب بروتوكولات الأمان المشددة التي يتمتع بها. إذا كنت تريد الراحة التي توفرها منصة عمل شاملة وميزات أمان متقدمة، فإن Microsoft 365 خيار رائع. ✨

أفضل ميزات Microsoft 365

أعلن Microsoft 365 عن Microsoft 365 عن أداة Copilot، وهي أداة ذكاء اصطناعي لتلخيص المهام وتحريرها وتحديد أولوياتها

جدولة الاجتماعات لمئات الحضور

الحصول على تيرابايت واحد تيرابايت من التخزين السحابي لكل مستخدم عبر OneDrive مع حساب Microsoft الخاص بك

إنشاء موقع SharePoint لمشاركة المعلومات والمحتوى مع فريقك

قيود Microsoft 365

يقول العديد من المستخدمين إنهم احتاجوا إلى الكثير من التدريب لاستخدام Microsoft 365 بشكل صحيح

يقول مستخدمون آخرون إن لديهم مشكلات في الاستقرار عند استخدام Teams

تسعير Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم، يتم دفعها سنوياً

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم، يتم دفعها سنوياً Microsoft 365 Business Standard: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال 22 دولاراً شهرياً لكل مستخدم، يتم دفعها سنوياً

22 دولاراً شهرياً لكل مستخدم، يتم دفعها سنوياً مايكروسوفت 365 تطبيقات للأعمال: 8.25 دولار/شهرًا لكل مستخدم، يتم إصدار فاتورة سنوياً

مايكروسوفت 365 التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 4,900 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 4,900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,300 تقييم)

10. كوابيرا

عبر كولابورا Collabora هو بديل سحابي أصلي ل LibreOffice لأنظمة ويندوز وماك أوفيس ولينكس. وهو مصمم خصيصًا لاستخدام الشركات، ولكن يمكن للشركات من جميع الأحجام الاستفادة من هذا التطبيق السحابي. ☁️

يتضمن Collabora أدوات للكتابة وجداول البيانات والعروض التقديمية والمخططات. استخدم Collabora Office Writer لتحرير المستندات المكتبية في الوقت الفعلي على سطح المكتب أو أجهزة Android أو عند استخدام تطبيق Collabora لنظام iOS.

أفضل ميزات Collabora Collabora

يتكامل Collabora مع كل من ownCloud وSharePoint وAlFresco والمزيد

عرض جميع أنواع تنسيقات الملفات داخل Collabora دون فقدان أي بيانات

حفظ الملفات كملفات PDF أو صور وإدراجها في المستندات والعروض التقديمية

تحقق من وحدة تحكم المسؤول للحصول على تحليلات حول مستويات الاستخدام

قيود Collabora

نظرًا لأن Collabora يعمل عبر السحابة، لا يمكنك الوصول إلى مستنداتك إذا فقدت الاتصال بالإنترنت

يقول بعض المستخدمين أنهم واجهوا صعوبة في تعلم كيفية استخدام الأداة في البداية

تسعير Collabora

كولابورا للأعمال: 22.29 دولارًا سنويًا لكل مستخدم لما يصل إلى 99 مستخدمًا

22.29 دولارًا سنويًا لكل مستخدم لما يصل إلى 99 مستخدمًا كولابورا للمؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Collabora

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

تعزيز إنتاجية المكتب باستخدام ClickUp

مع هذه القائمة الشاملة، من المؤكد أنك ستجد أفضل بديل لـ LibreOffice لفريقك.

يجب أن تعمل المجموعة المكتبية القوية مع عملك، وليس ضده. LibreOffice أداة مجانية شائعة، لكنها ليست الخيار الأكثر سهولة في الاستخدام، خاصةً للفرق الكبيرة.

لماذا تقضي المزيد من الوقت في التنقل بين الأدوات المكتبية المختلفة؟ ClickUp هو البديل الوحيد من LibreOffice الذي يجمع بين مجموعة أدوات مكتبية وتعاون الفريق والقوالب والذكاء الاصطناعي والمقاييس واللوحات البيضاء والتكاملات في منصة واحدة. 🙌

ولكننا نعلم أن المشاهدة تعني التصديق. قم بتجربة ClickUp الآن لترى ميزاته الموفرة للوقت بشكل مباشر. أنشئ حساب ClickUp مجانًا - لا حاجة إلى بطاقة ائتمان !