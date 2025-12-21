قوالب مدونة Figma المجانية لتصميمات المدونات الحديثة

كل يوم، يتم نشر حوالي 7.5 مليون مشاركة مدونة جديدة على الإنترنت. هذا هو الحجم الذي يتنافس عليه المسوقون.

ومع ذلك، يضيع الكثيرون ساعات في محاولة تصميم تخطيط مدونة نظيف واحترافي من الصفر. وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية.

لماذا تبطئ عملية إنتاج المحتوى قبل نشر كلمة واحدة؟ جرب العديد من قوالب المدونات عالية الجودة المتاحة! ستجد أدناه قوالب مدونات Figma المجانية التي توفر لك تخطيطات مدونات قابلة للتخصيص وسريعة الاستجابة يمكنك تضمينها على الفور في سير عملك. بالإضافة إلى ذلك، سنشارك بعض قوالب ClickUp كميزة إضافية.

لنبدأ التدوين.

نظرة عامة على قوالب المدونات المجانية

قبل أن ندخل في التفاصيل، إليك ملخص لبعض من أفضل قوالب مدونات Figma، مع المدونين الذين تناسبهم، وأفضل الميزات، والتنسيق الذي تأتي به.

ما هي قوالب مدونة Figma؟

قوالب مدونة Figma هي تخطيطات مصممة مسبقًا تساعدك على إنشاء صفحات مدونة احترافية وسريعة الاستجابة بسهولة. تحصل على هياكل جاهزة لتصميم العناوين والصور المميزة والأشرطة الجانبية وCTA والمزيد.

توفر هذه القوالب ساعات من التصميم من الصفر وتضمن الاتساق البصري في كل منشور تنشره.

تأتي العديد من القوالب أيضًا مع مجموعات واجهة مستخدم قابلة لإعادة الاستخدام وإطارات سريعة الاستجابة للأجهزة المحمولة وكتل محتوى يمكنك سحبها وتكرارها وتكييفها لأنواع مختلفة من المقالات.

سواء كنت تصمم مقالًا طويلًا أو إعلانًا عن منتج أو منشورًا خفيفًا يحتوي على نصائح، توفر لك قوالب مدونة Figma مسارًا أسرع للحصول على تصميم نهائي جيد التصميم.

لماذا تستخدم قوالب مدونة Figma؟

تمنحك قوالب مدونة Figma أساسًا بصريًا قويًا لتبدأ منه.

باستخدام هذه القوالب، يمكنك:

قم بتخصيص الألوان والخطوط والمسافات والمكونات لتتناسب مع علامتك التجارية دون أن تفقد الهيكل الأساسي.

أنشئ صفحات سريعة الاستجابة بسهولة يتم تحميلها بسلاسة وقراءتها بشكل مثالي على جميع الأجهزة

تعاون بشكل أفضل حيث يمكن لجميع أعضاء الفريق العمل من نفس الملف

ركز على المحتوى، وليس على التنسيق، حتى يتحرك مسار الإنتاج الخاص بك بسلاسة في النهاية.

جرب بسرعة العديد من أشكال التخطيط المختلفة قبل اختيار أفضلها.

👀 هل تعلم؟ حوالي 80٪ من الشركات تحقق نتائج تسويقية قابلة للقياس من خلال التدوين. ولكن هنا تكمن المفاجأة: لا تزال النتائج الكبيرة نادرة. قال 21٪ فقط من المدونين إن محتواهم يحقق "نتائج قوية"، بينما قال 60٪ إنه يحقق "بعض النتائج".

ما الذي يجعل قالب مدونة Figma جيدًا؟

قبل اختيار قالب مدونة Figma لسير عملك، إليك ما يجب أن تبحث عنه: 👇

هيكل سريع الاستجابة: تأكد من أن التصميم الذي تختاره مناسب لجميع الأجهزة (الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية)

سهولة التخصيص: ابحث عن قالب يتيح لك تغيير لونه وخطه ومسافاته وجميع الأقسام الأخرى وفقًا لاحتياجات مدونتك.

مكونات قابلة لإعادة الاستخدام: اختر قالبًا يحتوي على عناصر جاهزة، مثل الأزرار والعناوين ومربعات المؤلف وإطارات الصور، حتى لا تضطر إلى إعادة إنشائها في كل مرة.

توافق العلامة التجارية: اختر تصميم Figma الذي يتناسب مع شخصية علامتك التجارية، سواء كانت بسيطة أو جريئة أو أخلاقية أو حديثة.

التوازن بين الصور والنصوص: تأكد من أن القالب يحقق التوازن بين العناصر المرئية والمحتوى حتى لا تبدو الصفحة ثقيلة أو فارغة للغاية.

تصميم موجه نحو الأداء: تجنب التخطيطات المعقدة للغاية والتي يصعب تحويلها إلى كود، لأن ذلك قد يؤدي في النهاية إلى إبطاء موقعك النهائي.

هيكل سهل التعاون: تحقق مما إذا كان القالب يحتوي على طبقات منظمة وتسميات مناسبة وتجميعات متميزة، حتى يعرف كل فرد في الفريق مكان كل شيء بالضبط ووظيفة كل عنصر.

قابلية التوسع: تأكد من أن القالب لا يعمل فقط مع منشور واحد في المدونة، بل مع مكتبة المحتوى المستقبلية بأكملها.

📈 رؤية تسويقية: تمثل منشورات المدونات 19.47% من جميع تنسيقات المحتوى التي يستخدمها المسوقون. وهذا يجعل المدونات رابع أكثر التنسيقات استخدامًا، مباشرة بعد مقاطع الفيديو القصيرة والصور والمقابلات.

قوالب مدونة Figma المجانية

لنبدأ! إليك قائمتنا بأفضل قوالب المدونات من Figma لإنشاء صفحة مدونة عصرية وجذابة.

1. قالب مدونة Figma Beauty

يمنحك قالب مدونة Figma Beauty Blog Template تصميمًا جديدًا بألوان فاتحة وهادئة تجعل مدونتك الخاصة بالجمال تبرز على الفور. يمكنك استخدامه لنشر روتين العناية بالبشرة ونصائح المكياج ومراجعات المنتجات والقصص القائمة على المقابلات باستخدام صفحات جاهزة حيث يمكنك ببساطة استبدال الصور والنصوص الخاصة بك.

يتميز القالب بأكمله بدرجات لونية زهرية ناعمة، وتتماشى جمالياته مع قطاعي التجميل والعناية بالبشرة. يمكنك تخصيص الخط واللون والتصميم والصور لتتناسب مع علامتك التجارية أو أسلوبك الشخصي.

كما تتضمن علامات تبويب للمشاركات الشائعة وصفحات المقالات وقسم اشتراك مدمج وقسم مخصص لأهم مقاطع الفيديو، مما يسهل عرض محتوى الجمال الخاص بك في تنسيق يشبه المجلات.

لماذا ستحب هذا القالب:

اعرض قصص الجمال الخاصة بك باستخدام تخطيطات البطاقات التي تجعل كل منشور يبدو منظمًا.

انشر مقالات مع عناوين ميتا وأوصاف ميتا وعلامات وقت القراءة محسّنة.

ادعُ القراء للبقاء على اتصال من خلال نشرة إخبارية مدمجة تساعد في جذب المزيد من المشتركين في البريد الإلكتروني.

✅ مثالي لـ: مبدعي محتوى الجمال الذين يرغبون في تصميم مدونة سهل الاستخدام وأنيق في الوقت نفسه.

2. قالب Figma لمدونة السفر

إذا كنت تحب سرد القصص عن الأماكن التي زرتها، فإن قالب Figma لمدونة السفر هو خيار جيد. يستقبل القراء صورة كبيرة حيث يمكنك إضافة صور السفر المذهلة الخاصة بك وشريط بحث لاستكشاف وجهات مختلفة.

يحتوي القالب أيضًا على عنوان موضوعي ممتع يسأل "إلى أين ستذهب بعد ذلك؟" مما يشجع القراء على البدء في استكشاف مدونتك على الفور. هناك أقسام جاهزة، مثل شريط التمرير الخاص بالفئات، وشريط التمرير الخاص بالمنشورات الحديثة، ومربع الاشتراك لزيادة عدد متابعيك، وحتى خريطة صغيرة لإبراز الطرق أو الأماكن التي يمكن زيارتها.

لماذا ستحب هذا القالب:

اعرض مواضيع سفر مختلفة باستخدام شريط تمرير سلس للفئات يساعد القراء في العثور على المغامرات التي يحبونها.

سلط الضوء على أفضل قصصك باستخدام بطاقات صور مصقولة في قسم "اكتشف المتميز".

نظم المحتوى باستخدام العلامات المدمجة والشريط الجانبي حتى يتمكن الزوار من التنقل بسهولة عبر مدونتك.

✅ مثالي لـ: مدوني السفر والمصورين الذين يرغبون في الحصول على تخطيط جاهز للاستخدام لمشاركة رحلاتهم وتجاربهم في الوجهات السياحية

✈️ إحصائية بارزة: وفقًا لاستطلاع TGM Global Travel Survey، يقول 22% من المسافرين حول العالم إنهم يستخدمون مدونات السفر في أغلب الأحيان لاكتشاف وجهات جديدة، مما يضعها جنبًا إلى جنب مع مواقع إرشادات السفر والحجز كقنوات اكتشاف رئيسية.

3. تصميم مدونة شخصية في قالب Figma

تم إنشاء قالب تصميم المدونة الشخصية في Figma بطريقة تجعل مقالاتك الرائدة في مجال الفكر ومحتواك الشخصي تبدو طبيعية ومألوفة. بدلاً من رأس كتلة عادي، يستخدم القالب تصميمًا منحنيًا على شكل موجة يفصل القائمة العلوية عن المحتوى الرئيسي.

في الجزء العلوي، سترى اسم مدونتك وشريط تنقل أنيق وبعض الأدوات المفيدة مثل البحث وتبديل السمة وزر الاشتراك. أسفل هذا القسم مباشرةً، ستجد موجز المقالات الذي يحتوي على علامتي تبويب ذكيتين: واحدة لمنشوراتك الأفضل أداءً والأخرى لمقالاتك المنشورة مؤخرًا.

تأتي معاينة كل مقال مع صورة مصغرة بارزة إلى جانب وصف موجز وتفاصيل مثل عدد المشاهدات والتاريخ ووقت القراءة.

لماذا ستحب هذا القالب:

قم ببناء هويتك الشخصية من خلال شريط جانبي يعرض صورة ملفك الشخصي وسيرة ذاتية موجزة، إلى جانب فئات المحتوى الرئيسية.

تواصل مع قرائك بسهولة باستخدام أيقونات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل كروابط سريعة لوجودك على الإنترنت.

حسّن قابلية القراءة باستخدام نص ذي مسافات جيدة وطباعة سلسة وكتل رموز مخصصة للمحتوى التقني.

اجذب مشتركين جدد بسرعة باستخدام نموذج بسيط لإدخال الاسم والبريد الإلكتروني يبعث على الدفء ولا يبدو متسلطًا.

✅ مثالي لـ: المبدعين والمطورين والكتاب وأي شخص يرغب في الحصول على مساحة لمشاركة قصصه وأفكاره

4. Veggieble – قالب Figma لواجهة مستخدم مدونة طعام مطعم

إذا كنت ترغب في إنشاء موقع ويب لمطعم ينضح بأجواء دافئة ومحبة للطعام، فإن قالب Veggieble – Restaurant Food Blog UI Figma هو خيار رائع. تم تصميم الصفحة الرئيسية بعناية لعناوين مدونتك وصور الوجبات المفعمة بالحيوية والأقسام التي تبني الثقة.

يمكنك بسهولة عرض عروضك الخاصة، وتسليط الضوء على الوجبات التي أعدها الطهاة، والأطباق المفضلة لدى العملاء، وحتى مشاركة مقاطع فيديو من وراء الكواليس حول كيفية إعداد أطباقك. يتضمن القالب أيضًا قسمًا كاملًا مخصصًا للوصفات ونصائح الصحة.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر صفحة الفريق لمساعدتك في تقديم الطهاة وأخصائيي التغذية. هناك أيضًا صفحة اتصال تحتوي على نموذج بسيط وخريطة مدمجة للتواصل السريع.

لماذا ستحب هذا القالب:

سلط الضوء على الأطباق الأكثر مبيعًا باستخدام بطاقات المنتجات وعلامات الأسعار الجاهزة للاستخدام.

اعرض أدوات العافية مثل حاسبة مؤشر كتلة الجسم المدمجة لتقديم قيمة إضافية للزوار.

قم بتوجيه المستخدمين من خلال عوامل التصفية التي تفرز منشورات المدونة حسب الوصفات وأسلوب الحياة والتغذية والمزيد.

قدم خبراء التغذية والطهاة لديك باستخدام شبكات الفريق وبطاقات الملف الشخصي الواضحة.

✅ مثالي لـ: المطاعم، والعلامات التجارية المتخصصة في إعداد الوجبات، ومدربي التغذية، والشركات الناشئة في مجال الأغذية التي ترغب في إنشاء موقع ويب مستوحى من الطبيعة يعزز الثقة ويزيد من معدلات التحويل.

📊 تحقق من صحة المعلومات: تعد مدونات الطعام الأفضل أداءً من بين أكثر المجالات ربحية في مجال التدوين، حيث تحقق دخلاً شهرياً متوسطاً يبلغ 9169 دولاراً أمريكياً.

5. قالب Figma لصور المدونة المصغرة

يمكن أن تحدد الصورة المصغرة الرائعة للمدونة ما إذا كان شخص ما سينقر على مقالتك أم سيتخطاها، وهذا القالب المصغر للمدونة من Figma يجعل هذا الأمر سهلاً. يتميز التصميم بخطوط جريئة، وشخصيات بشرية كبيرة وحديثة، ورسوم توضيحية مشرقة.

يستخدم التصميم الرئيسي منطقة عنوان كبيرة حيث يمكنك إضافة عنوان مدونتك بحيث يكون مرئيًا على الفور للقراء. تساعد الرسومات الداعمة مثل الأشكال الهندسية والأحرف على إضافة طابع شخصي.

كما أن لوحة الألوان قابلة للتعديل؛ يمكنك بسهولة تبديل الألوان أو تعديل التخطيط وفقًا لأسلوب مدونتك. نظرًا لأن كل شيء في Figma قابل للتعديل، يمكنك تغيير النص أو استبدال الصور أو تجربة أنماط بصرية مختلفة حسب مجال تخصصك، مثل التعليم أو نمط الحياة أو التكنولوجيا أو الإنتاجية.

لماذا ستحب هذا القالب:

قم بتطبيق ألوان علامتك التجارية بسهولة باستخدام أنماط ألوان Figma، مع التأكد من أن كل صورة مصغرة تتوافق مع هويتك البصرية العامة.

نظم جميع أشكال الصور المصغرة معًا باستخدام هيكل الإطار المُعد مسبقًا.

قم بتصدير صور مصغرة عالية الجودة بأي حجم تريده، جاهزة للتحميل مباشرة إلى مدونتك أو منصات التواصل الاجتماعي.

✅ مثالي لـ: المدونين والكتاب والمعلمين ومنشئي المحتوى الذين يرغبون في الحصول على صور مصغرة أنيقة وذات تأثير كبير تعزز معدلات النقر.

6. Writing X – قالب مدونة Figma

قالب Writing X Blog Figma مناسب لإنشاء مدونة ذات مظهر ممتاز وتركز على المحتوى. وهو الأنسب للمواقع الإلكترونية الغنية بالمحتوى، مثل مدونات SaaS ومدونات التصميم والتسويق وأدلة الإنتاجية وحتى المواقع الإلكترونية التحريرية.

بمجرد فتح القالب، ستجد شريط بحث يتضمن روابط لجميع الصفحات والفئات والاتصال وتسجيل الدخول وزر الاشتراك وما إلى ذلك. أسفل ذلك مباشرةً، يفتح التخطيط في قسم واسع حيث تظهر مقالاتك المميزة في دائرة الضوء.

تتميز منطقة القراءة بهوامش واسعة وعناوين بارزة ومسافات بين الفقرات سهلة القراءة وشريط جانبي اختياري. يتضمن الشريط الجانبي مربع اشتراك في النشرة الإخبارية وسيرة ذاتية للمؤلف وأيقونات وسائل التواصل الاجتماعي وقائمة بالمقالات الشائعة.

لماذا ستحب هذا القالب:

بسّط عملية نشر المحتوى باستخدام تخطيطات مسبقة الصنع تتطلب الحد الأدنى من التعديل قبل نشرها.

اعرض الإعلانات وعبارات الحث على اتخاذ إجراء في المساحات المخصصة التي تتناسب بشكل طبيعي مع تدفق القراءة.

قم ببناء الثقة والسلطة من خلال صفحات المؤلفين، مع السير الذاتية والروابط وموجزات المقالات المخصصة.

✅ مثالي لـ: المدونين وكتاب الوسائط ومنشئي النشرات الإخبارية أو فرق محتوى SaaS التي تبحث عن تصميم مدونة بأسلوب تحريري يركز على الوضوح والمحتوى عالي الجودة.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تصمم مدونتك في Figma، فإن الخطوة التالية هي ملؤها بمحتوى يستمر في العمل لصالحك لفترة طويلة بعد نشرها. فيما يلي بعض الأمثلة على المحتوى الدائم الذي يجلب حركة مرور موثوقة على المدى الطويل.

قيود استخدام Figma للمدونات

لا شك أن Figma رائع لتصميم تخطيطات المدونات، ولكن له حدوده. إليك بعض الأمور التي يجب مراعاتها قبل إنشاء سير عمل المدونة بالكامل فيه:

مشكلات الأداء مع ملفات التصميم الكبيرة: غالبًا ما يبلغ المستخدمون عن حدوث تأخير ومشكلات فنية وحتى بطء في التحميل عند العمل على ملفات كبيرة الحجم.

استخدام محدود مع اتصال إنترنت ضعيف أو غير مستقر: بالنسبة للمبدعين الذين يسافرون كثيرًا أو يعملون في بيئات ذات اتصال ضعيف بالإنترنت، توفر المنصة وظائف محدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

منحنى التعلم لغير المصممين: بينما يصف المراجعون Figma بأنها سهلة الاستخدام للمبتدئين، هناك أوقات يحتاج فيها المسوقون أو الكتّاب إلى التدخل وتعديل تخطيطات المدونة بأنفسهم.

غير مثالي للتعامل مع النصوص الطويلة: أفاد المستخدمون أن التعامل مع النصوص المنسقة يبدو محدودًا وأن التنسيق يتعطل أحيانًا. كما تم الإبلاغ عن وجود قيود حول عناصر التحكم في الطباعة وتصدير التصميمات الطويلة والغنية بالمحتوى.

تسليم المطور في الخطط المجانية محدود: اشتكى المستخدمون من أن تحويل تصميمات مدونة Figma إلى صفحات جاهزة لنظام إدارة المحتوى (CMS) يعتمد بشكل كبير على وضع Dev Mode، المتوفر في الخطة المدفوعة فقط.

قوالب مدونة Figma بديلة

يتطلب إنشاء محتوى مدونة متسق وعالي الجودة أكثر من مجرد مهارات الكتابة. تحتاج فرق التحرير إلى تنسيق جداول المحتوى وإدارة مهام الكتّاب والحفاظ على قوائم مراجعة تحسين محركات البحث (SEO) والتأكد من أن كل منشور يتبع نفس معايير الجودة، كل ذلك مع التعامل مع عدة مقالات في مراحل مختلفة من الإنتاج.

وهذا هو المجال الذي يتألق فيه ClickUp. إنه أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، تجمع بين جميع تطبيقات العمل والبيانات وسير العمل.

احصل على كل ما تحتاجه، في المكان الذي تحتاجه بالضبط، داخل ClickUp

يوفر لك سير عمل جاهزًا وتقويمات محتوى وقوائم مراجعة لتحسين محركات البحث (SEO) وهياكل مهام لتشغيل مدونتك من مكان واحد. كل ذلك مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي التي يمكنها المساعدة في صياغة المخططات الأولية واقتراح التحسينات وأتمتة المهام المتكررة.

في نهاية المطاف، يزيل ClickUp جميع أشكال توسع العمل ليوفر سياقًا كاملًا بنسبة 100٪، بحيث لا تكون قوالب مدونتك مجرد مستندات ثابتة، بل سير عمل حي مرتبط بإنتاج المحتوى الفعلي ومهام الكتّاب وجداول النشر.

الآن، دعنا نناقش بعضًا من أفضل قوالب مدونة ClickUp التي يمكنك استخدامها كبدائل قائمة على سير العمل لقوالب تصميم Figma.

1. قالب مدونة ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ مدونات سفر غنية بصريًا دون عناء باستخدام قالب مدونة ClickUp.

قالب مدونة ClickUp هو هيكل مدونة جاهز للاستخدام يمكن استخدامه لأي نوع من المدونات، بما في ذلك السفر والمدونات والمدونات الشخصية والسياحة والأخبار والمجلات.

في الجزء العلوي من المدونة، سترى قسم البطل لكتابة عنوان مدونتك مع عبارة افتتاحية جذابة تجذب القارئ على الفور. بجانبه مباشرة، يوجد مساحة لإضافة اسم مؤلف المدونة وتاريخ النشر وتفاصيل الاتصال السريعة.

من هناك، يرشدك التخطيط إلى كتابة مقدمة ومحتوى مدونتك. يمكنك تقسيم المحتوى إلى أقسام محددة وإضافة صور ورسوم توضيحية متنوعة إلى كل قسم لجعله أكثر جاذبية. وأخيرًا، لديك مساحة لإضافة ملخص أو أزرار CTA أو روابط داخلية إلى مدوناتك الأخرى، وهو أمر مثالي لزيادة التفاعل.

لماذا ستحب هذا القالب:

بسّط عملية الكتابة من خلال توجيهك بشكل طبيعي من العنوان → المقدمة → المحتوى الأساسي → CTA → التعليقات

احصل على أقسام جاهزة لكتابة القصص لكتابة النقاط البارزة والنصائح والمقارنات أو المقالات المميزة.

عزز تفاعل الجمهور من خلال المناطق المدمجة للتعليقات والمشاركة على الشبكات الاجتماعية وتعليقات القراء في نهاية كل منشور.

✅ مثالي لـ: الكتاب والمدونين والمسوقين والمبدعين الذين يرغبون في الحصول على تخطيط مدونة جاهز للاستخدام يحول المحتوى الطويل إلى مقال جذاب بجودة النشر.

💡 نصيحة احترافية: يصبح إعداد سير عمل المحتوى الخاص بك أمرًا سهلاً عندما تفهم مساحة العمل الخاصة بك احتياجاتك تمامًا وتتمتع بسياق كامل لعملك. ClickUp Brain هو مساعد ذكاء اصطناعي مدمج مباشرة في ClickUp يساعدك على البحث وكتابة المحتوى دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. باستخدام المطالبات المخصصة، يمكنك: أنشئ مخططات مدونات محسّنة لـ SEO في ثوانٍ

حوّل كلمة رئيسية إلى موجز مدونة كامل ومكتوب بشكل جيد

تبادل الأفكار حول المحتوى بشكل أسرع

أعد كتابة الأقسام أو قم بتوسيعها باستخدام نبرة متسقة مع العلامة التجارية

قم بصياغة مقالات كاملة داخل مهمة أو مستند

يمكنك الوصول إلى نماذج متميزة مثل ChatGPT وClaude وGemini مباشرة من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك. قم بإنشاء مخططات المدونات وتحليلات المنافسين والأوصاف التعريفية والمزيد باستخدام ClickUp Brain. يستخدم فريقنا ClickUp Brain يوميًا لتوسيع نطاق المحتوى بكفاءة (نعم، ننشر أكثر من 150 مشاركة مدونة شهريًا).

2. قالب مخطط مدونة ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط ونظم وتتبع كل مرحلة من مراحل إنتاج مدونتك باستخدام قالب ClickUp Blog Planner Template.

إذا كنت بحاجة إلى مركز تحكم قوي لإدارة إنتاج محتوى مدونتك بالكامل، فإن قالب ClickUp Blog Planner هو ما تحتاجه. يعمل هذا القالب تقريبًا كنظام إدارة محتوى تحريري مصغر مدمج داخل ClickUp. يقوم بتصنيف كل فكرة مدونة حسب نوع المدونة، مثل "أدلة الإرشادات" و"مدونات الفيديو" و"مدونات الضيوف" و"القصص الشخصية" وغيرها.

تمنحك طريقة عرض ClickUp Kanban Board نظرة شاملة على عملية كتابة مدونتك بدءًا من البحث والمخطط وحتى النشر والترويج. يمكنك سحب وإسقاط مدوناتك عبر كل مرحلة. وعندما تبدأ التعديلات في الوصول، يُظهر Revision Tracker المخصص المدونات المعلقة والموافق عليها وتلك التي لا تزال بحاجة إلى تعديلات.

لماذا ستحب هذا القالب:

تتبع كل مهمة مدونة مع رؤية واضحة لمواعيد الاستحقاق وتواريخ النشر ومراحل الكتابة وحالة الموافقة والكاتب المعين والموضوع.

استخدم عرض تقويم ClickUp لترى الشهر بأكمله موزعًا بوضوح، مما يساعدك على إدارة عدد مرات النشر ومطابقة الإيقاع مع الحملات أو الإطلاقات القادمة.

نظم كل التفاصيل باستخدام حقول ClickUp المخصصة التي ترسم خريطة لسير عمل المحتوى بالكامل، من نوع المدونة وموضوعها إلى المواعيد النهائية والموافقات والأصول الإعلامية.

✅ مثالي لـ: فرق المحتوى والمدونين والمحررين والوكالات والمسوقين الذين يرغبون في نظام تخطيط محتوى احترافي يضفي التنظيم والسرعة على سير عمل المدونات.

إليك ما يقوله أحد مستخدمي ClickUp عن إدارة منشورات المدونة داخل المنصة:

أنا أقدر ClickUp لطبيعته التعاونية، والتي تعود بفوائد لا حصر لها على عملي في وكالة تسويق. تتيح هذه المنصة لي ولزملائي رؤية ما يفعله أو يعمل عليه كل منا بالضبط، مما يحسن بشكل كبير من التنسيق والتواصل بين أعضاء الفريق. تساعد هذه الميزة في الحفاظ على تماسك الجميع في إدارة منشورات المدونة وفهم خطوات العملية. أجد أن هذه الشفافية والقدرة على تتبع تقدم بعضنا البعض هي جانب مهم للغاية في استخدام ClickUp.

أنا أقدر ClickUp لطبيعته التعاونية، والتي تعود بفوائد لا حصر لها على عملي في وكالة تسويق. تتيح هذه المنصة لي ولزملائي رؤية ما يفعله أو يعمل عليه كل منا بالضبط، مما يحسن بشكل كبير من التنسيق والتواصل بين أعضاء الفريق. تساعد هذه الميزة في الحفاظ على تماسك الجميع في إدارة منشورات المدونة وفهم خطوات العملية. أجد أن هذه الشفافية والقدرة على تتبع تقدم بعضنا البعض هي جانب مهم للغاية في استخدام ClickUp.

💡 نصيحة احترافية: نظرًا لأن قالب مدونة ClickUp هو قالب على غرار المستندات، فأنت بالفعل في منتصف الطريق لنشر مدونة احترافية ومصقولة. يتيح لك ClickUp Docs التعامل مع المحتوى الخاص بك كمساحة عمل حية. مع ClickUp Docs، تحصل على: بيئة كتابة خالية من عوامل التشتيت

التعاون في الوقت الفعلي

تحكم سهل في الإصدارات

عمليات نشر فورية يمكنك إضافة تعليقات مضمنة، ووضع علامات على فريقك للحصول على ملاحظات، وإرفاق روابط مرجعية، وتضمين الصور بسلاسة، وحتى تحويل مسودتك إلى مهام بنقرة واحدة. أنشئ مدونتك الكاملة باستخدام ClickUp Docs أفضل ما في الأمر؟ يمكنك تصميم مدونتك كصفحة ويب حقيقية باستخدام لافتات، وملصقات ملونة، وفواصل، وصفحات متداخلة، وتنسيقات غنية تجعل كتاباتك تبدو راقية وجاهزة للقراءة.

3. قالب إدارة مدونة ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بإدارة إنتاج المدونات ذات الحجم الكبير باستخدام قالب إدارة المدونات ClickUp.

يأتي قالب إدارة مدونة ClickUp مزودًا بنظام ذكي مكون من ثلاث قوائم يحافظ على تنظيم سير عمل المدونة بالكامل من الفكرة إلى النشر. إحدى القوائم مخصصة لطلبات المدونة الواردة، والأخرى مخصصة للمنشورات النشطة في عملية الكتابة والموافقة، والأخيرة مخصصة للمصممين لتتبع الصور المصغرة والرسومات.

الآن، ما يجعل هذا القالب قيّماً حقاً هو كيفية إدارته للمحتوى ذي الحجم الكبير. على سبيل المثال، يمكنك سحب مهام المدونة عبر لوحة Kanban، مجمعة حسب الحالة أو حتى حسب القناة (موقع الويب، LinkedIn، Instagram، YouTube).

كما تمنحك طرق عرض التقويم والجدول الزمني صورة عن جدول النشر الخاص بك. يعمل المصممون والكتاب بشكل متوازٍ دون التداخل مع بعضهم البعض لأن الأصول لها أيضًا سير عمل خاص بها مع حالات مثل المفهوم → قيد المراجعة → معتمد.

لماذا ستحب هذا القالب:

التقط كل فكرة محتوى بسهولة باستخدام نموذج طلب المدونة المدمج الذي ينشئ المهام تلقائيًا.

استخدم التخطيط الزمني القائم على القنوات لرسم خريطة لموقع الويب والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية في تقويم واحد قابل للتمرير.

استخدم ClickUp Automations لنقل الأفكار المعتمدة مباشرة إلى مرحلة الإنتاج دون الحاجة إلى الفرز اليدوي.

شاهد السياق الكامل للمدونة باستخدام الحقول المخصصة للفئة وتاريخ النشر والمحرر والقناة وحتى عنوان URL النهائي للمدونة.

✅ مثالي لـ: الفرق أو المبدعين الذين يرغبون في نظام بصري مركزي وآلي لتخطيط المحتوى وكتابته ومراجعته ونشره عبر قنوات متعددة.

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة ، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على كفاءتها من خلال قصر أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ ClickUp يناسب كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما تتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

4. قالب قاعدة بيانات مدونة ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع دورة حياة كل منشور مدونة باستخدام قالب قاعدة بيانات مدونة ClickUp.

قالب قاعدة بيانات مدونة ClickUp هو قاعدة بيانات كاملة لمدونتك حيث يكون لكل منشور في المدونة حالة وخطوة تالية محددة. يمكنك معرفة ما إذا كان منشور المدونة مجرد فكرة أو قيد التقدم أو تم نشره بالفعل، إلى جانب جميع التفاصيل الأساسية الخاصة به.

هناك أعمدة للروابط المسودة وعناوين URL المنشورة والمكلفين والفئات ومراحل التقدم. للحصول على تفصيل يشبه جدول البيانات، هناك عرض القائمة، حيث يتم ترتيب المدونات حسب حالة إنتاجها، مثل "منشور" و"قيد التقدم" و"يتطلب تحديثًا".

إنها مثالية لاجتماعات المراجعة الأسبوعية أو عمليات تدقيق المحتوى لأنها تتيح لك توسيع المهام أو التحقق من البيانات الوصفية أو تحديث الحقول أو تعيين تواريخ الاستحقاق مباشرة من القائمة دون الحاجة إلى فتح البطاقات الفردية.

لماذا ستحب هذا القالب:

قم بتعيين المهام المناسبة للأشخاص المناسبين من خلال تنظيم المنشورات حسب النوع والموضوع وأعضاء الفريق.

تعاون بسهولة من خلال ميزة التعليق والوسم المدمجة مباشرة داخل كل مهمة مدونة.

خطط لمجموعات محتوى أكثر ذكاءً من خلال تجميع المنشورات كقصص أو أدلة أو دروس تعليمية أو قوائم SEO وتصفيتها على الفور أثناء جلسات وضع الاستراتيجيات.

حافظ على الجودة على المدى الطويل وتحسين محركات البحث (SEO) من خلال إشارات واضحة حول المنشورات التي تحتاج إلى تحديث أو تحسين.

✅ مثالي لـ: منشئي المحتوى والمديرين الذين يرغبون في سير عمل على غرار قاعدة البيانات يتتبع كل منشور مدونة من الفكرة إلى الصيانة بعد النشر مع رؤية كاملة

5. ClickUp كيفية بدء قالب مدونة

احصل على قالب مجاني اتبع قائمة مرجعية واضحة خطوة بخطوة لبدء مدونتك الأولى باستخدام قالب ClickUp "كيفية بدء مدونة".

إذا كنت مبتدئًا في مجال التدوين أو تريد إنشاء موقعك الخاص، فإن قالب ClickUp How To Start A Blog Template هو الخيار الأمثل لك. يبدأ القالب بالأساسيات، بما في ذلك اسم مدونتك ومالك المدونة ورابط إلى موقع المدونة بمجرد إنشائها.

مع استمرار التمرير، يتم توفير قائمة بالمهام الفرعية لكل خطوة رئيسية مطلوبة لبدء مدونة بنجاح. ويشمل ذلك اختيار المنصة، واختيار مزود الاستضافة، وإنشاء اسم المدونة والمجال، وتصميم الموقع الإلكتروني، وتخطيط استراتيجية المحتوى، وكتابة أول مشاركة، وحتى التسويق وتحقيق الدخل.

ستحصل أيضًا على شريطين ديناميكيين للتقدم يحسبان تلقائيًا نسبة الإنجاز عند إتمام المهام الفرعية.

لماذا ستحب هذا القالب:

قسّم الخطوات الكبيرة إلى قوائم مراجعة بسيطة حتى لا تفوتك المهام الصغيرة مثل إنشاء شعار أو إعداد التحليلات أو البحث عن المنافسين أو تحديد موضوعات المدونة.

احتفظ بجميع أصول مدونتك مع قسم المرفقات لملفات العلامة التجارية ولقطات الشاشة والمخططات والموارد الإبداعية.

التقط كل التفاصيل المهمة باستخدام الحقول المخصصة للملكية وروابط مواقع الويب والتقدم والجدولة والفئات والمزيد.

✅ مثالي لـ: المبدعين والمبتدئين الذين يرغبون في سير عمل خطوة بخطوة لإطلاق مدونة دون أي ارتباك وبأقصى قدر من الوضوح

6. قالب منشور مدونة جديد من ClickUp

احصل على قالب مجاني بسّط سير عمل الكتابة باستخدام قالب ClickUp الجديد لمنشورات المدونة.

يعمل قالب ClickUp New Blog Post Template كمدير مشروع لكل مقال تقوم بإنشائه. يوفر لك سير عمل كامل لتخطيط وكتابة ونشر وترويج منشور مدونة جديد. يحتوي على لوحة مهام حيث يمكنك تعيين حالة المدونة وإضافة تواريخ البدء والانتهاء وتقدير الوقت وتعيين أعضاء الفريق وحتى تشغيل تتبع الوقت.

ما يميز هذا القالب حقًا هو دليل كتابة المدونة المدمج المكون من 10 خطوات. فهو يرشد الكتّاب، وخاصة الجدد منهم، خلال عملية كتابة متسقة، مما يضمن عدم تعثرهم ومعرفتهم دائمًا بما يجب عليهم فعله بعد ذلك.

بفضل الحقول المخصصة لتفاصيل مثل فئة المدونة، رابط المسودة، النسخة النهائية، مرحلة التحويل، تاريخ الإطلاق، عنوان URL للنشر، وشريط التقدم، لن يفقد أي شيء. بعبارات بسيطة، من TOFU/MOFU/BOFU إلى علامات SEO إلى روابط المسودة، فإنه يلتقط كل ما يحتاجه فريق المحتوى.

لماذا ستحب هذا القالب:

حافظ على تنظيمك باستخدام خط أنابيب محتوى مدمج يرشدك من المسودة → الكتابة → النشر → التوزيع عبر الأنظمة الأساسية، لكل منها المكلف بها وتاريخ الاستحقاق الخاص بها.

أنشئ قوائم مراجعة مخصصة لتحسين محركات البحث أو التحرير أو نبرة العلامة التجارية بحيث تفي كل مشاركة بمعايير الجودة الخاصة بفريقك.

احتفظ بجميع الأصول في مكان واحد باستخدام فتحات المرفقات للتصميمات ولقطات الشاشة وملفات PDF وأبحاث الكلمات الرئيسية وملفات المسودات.

✅ مثالي لـ: كتاب المحتوى، ومسوقي SaaS، والمدونين، والوكالات، والفرق التي تحتاج إلى نظام قابل للتكرار والتتبع لتخطيط كل منشور مدونة وكتابته ونشره والترويج له.

🚀 ميزة ClickUp: يحول ClickUp BrainGPT قالب منشور مدونتك الجديد إلى قمرة قيادة للكتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي ولا تتطلب استخدام اليدين. بدلاً من كتابة كل مخطط أو تحديثه يدويًا، يمكنك ببساطة التعبير عن أفكارك بصوت عالٍ، وستقوم ميزة Talk to Text بتحويل صوتك إلى محتوى منسق داخل ClickUp Doc أو وصف المهمة. ابدأ في إملاء أفكار المدونة باستخدام ميزة Talk To Text من ClickUp BrainGPT. وهذا يعني أنه يمكنك طرح الأفكار للعناوين، وإملاء فقرات المقدمة، وإضافة ملاحظات SEO، أو شرح التغييرات لمحررك دون إيقاف سير عملك. إنه أشبه بوجود محرر ومدير مشاريع يعملان بجانبك داخل ClickUp ويتم تشغيلهما بالصوت. ⭐ مكافأة: استخدم نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة مثل ChatGPT وClaude وGemini مباشرة من BrainGPT لإعادة كتابة فقراتك، وتحسين عناوينك، وإنشاء عناوين محسّنة لمحركات البحث.

7. موجهات ClickUp AI ودليل قوالب منشورات المدونة

احصل على قالب مجاني أنشئ مقالات عالية الجودة بشكل أسرع باستخدام ClickUp AI Prompts and Guide for Blog Post Template

أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى المدونات أمرًا شائعًا الآن، ولكن استخدامه بفعالية لا يزال نادرًا. تعمل ClickUp AI Prompts and Guide for Blog Post Template على سد هذه الفجوة من خلال توفير قالب بسيط على غرار المستندات يساعدك على كتابة منشور المدونة بالكامل باستخدام ClickUp Brain.

يمكنك البدء بتجميع كل أفكارك وكلماتك الرئيسية وأمثلةك ومراجعك حتى يتوفر لـ Brain السياق المناسب للعمل. بمجرد أن يصبح السياق جاهزًا، يمكنك لصق إطار العمل المدمج للمدونة واختيار نبرة صوتك وأسلوبك الإبداعي.

ثم دع ClickUp Brain يقوم بإنشاء مسودة أولية كاملة تتضمن العنوان والوصف التعريفي والمقدمة والأقسام الرئيسية والخاتمة.

لماذا ستحب هذا القالب:

اطلب من ClickUp Brain الحصول على عناوين وعناوين فرعية وأمثلة وعبارات تحث على اتخاذ إجراء مثالية تشكل مدونتك بالطريقة التي تريدها تمامًا.

اتبع سير عمل بسيط مع إرشادات خطوة بخطوة ولقطات شاشة توضح لك كيفية استخدام ClickUp Brain في كل مرحلة من مراحل الكتابة.

اعمل دون تشتيت الانتباه، حيث أن كل شيء، من المطالبات إلى الهيكل إلى أدوات التحرير، تم إعداده بالفعل داخل مستند ClickUp واحد.

✅ مثالي لـ: المدونين وكتاب SaaS وفرق المحتوى وأي شخص يرغب في كتابة مدونات سريعة وعالية الجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي دون المساومة على الجودة.

🎁 مكافأة: شاهد هذا الفيديو لتتعلم كيفية كتابة منشورات المدونة وتحسينها بشكل أسرع باستخدام ClickUp Brain:

8. قالب مدونة ClickUp للوسائط الاجتماعية

احصل على قالب مجاني نظم المحتوى متعدد المنصات باستخدام قالب مدونة ClickUp Social Media.

مع وجود أكثر من 5.24 مليار مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي وأشخاص يقضون أكثر من ساعتين يوميًا في التصفح، لا يمكنك تحمل سير عمل محتوى وسائل التواصل الاجتماعي المتشتت.

يوفر لك قالب مدونة ClickUp Social Media لوحة تحكم واحدة لإدارة جميع أفكار منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي ومسوداتك وتصميماتك ومراجعاتك وتواريخ النشر. يمكنك وضع علامة على كل مدونة حسب الكاتب ونوع المدونة وقناة التواصل الاجتماعي والمرحلة والمصمم وما إلى ذلك، لتحويلها إلى قاعدة بيانات تحريرية مركزية.

بمجرد إضافة المنشورات، يصبح سير العمل مرئيًا تمامًا. تنظم طريقة عرض اللوحة الجدول الزمني الكامل لمنشوراتك إلى مراحل، بما في ذلك الأفكار والبحث والمسودة والمحتوى والمرئيات وضمان الجودة والنشر. يمكنك المضي قدمًا في العمل ببساطة عن طريق سحب كل بطاقة إلى المرحلة التالية.

لماذا ستحب هذا القالب:

خطط لجدول النشر الخاص بك بسهولة من خلال عروض السحب والإفلات التي تظهر بالضبط متى سيتم نشر كل منشور.

تتبع الأداء باستخدام عرض الجدول ClickUp الذي يسجل أيام البث المباشر وعدد مشاهدات الصفحة والتعليقات والمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي.

التقط كل التفاصيل باستخدام الحقول المخصصة لتواريخ الاستحقاق والمقاييس وعناوين URL النهائية والمزيد

يتم تجميع المهام حسب مرحلة المدونة وتسليط الضوء على ثلاثة مجالات للمراجعة: الموافقة على المسودة، والموافقة على المحتوى، والموافقة على الشكل المرئي.

✅ مثالي لـ: مديري وسائل التواصل الاجتماعي وفرق المحتوى الذين يرغبون في النشر على وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار وتتبع الأداء بسهولة

9. قالب تقويم تحرير مدونة ClickUp

احصل على قالب مجاني تصور مسار المحتوى بالكامل باستخدام قالب التقويم التحريري لمدونة ClickUp.

تم تصميم قالب التقويم التحريري لمدونة ClickUp لمساعدتك على تتبع جميع مدوناتك إلى جانب الأنشطة المرتبطة بها. يمكنك تعيين تواريخ النشر واحدة تلو الأخرى وتعديلها ببساطة عن طريق السحب والإفلات في عرض التقويم.

إذا كنت ترغب في عرض جدولك الزمني بشكل أوسع أو أضيق، يمكنك أيضًا التبديل بين الأطر الزمنية الأسبوعية أو الشهرية أو المخصصة بنقرة واحدة. من خلال حقول مثل مرحلة المدونة وتاريخ النشر والقنوات ورابط المسودة والرسومات والموافقة على التصميم والموافقة على النسخة ورابط المدونة النهائي، يمكنك رؤية كل التفاصيل دون فتح مهام متعددة.

لماذا ستحب هذا القالب:

تعرف على الأولويات باستخدام ميزة Swimlanes التي توضح مكان كل مدونة في سير العمل ومدى إلحاحها.

اعثر على جميع المهام في لمحة واحدة مع معاينات مرئية للرسومات والصور المصغرة وروابط المسودات داخل كل بطاقة.

أنشئ أرشيفًا دائمًا عن طريق تخزين عنوان URL المباشر لكل مقال منشور في حقل رابط المدونة النهائي، بحيث يظل سجل المحتوى بالكامل سهل الوصول إليه.

✅ مثالي لـ: فرق المحتوى التي ترغب في الحصول على سير عمل متسق لنشر المدونات

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تريد صورة واضحة عن أداء مدونتك، يمكن أن توفر لك لوحات معلومات ClickUp الكثير من التخمينات. فهي تجمع كل أنشطة المحتوى المهمة في شاشة واحدة، حتى تتمكن من رؤية ما يسير بشكل جيد وما يحتاج إلى اهتمام. امنح فريقك رؤية منظمة للأهداف والمهام باستخدام لوحات معلومات ClickUp

10. قالب تقويم النشر ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط ونظم المحتوى متعدد التنسيقات باستخدام قالب تقويم النشر ClickUp.

يمنحك قالب تقويم النشر ClickUp نظرة شاملة على كل ما تنشره عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك. تظهر كل مشاركة على شكل بطاقة مهمة مع رأس مرمز بالألوان يوضح مرحلتها، سواء كانت في مرحلة البحث أو كتابة المحتوى أو التصميم أو الموافقة أو النشر.

تعرض طريقة عرض اللوحة حتى الوسائط الفعلية، مثل الصور، التي سيتم نشرها مع كل منشور، حتى تتمكن من تصور كل منشور بشكل أفضل.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في فهم استراتيجية المحتوى الخاصة بك حسب التنسيق، يمكنك أيضًا تجميع منشوراتك حسب الفئة، مثل مقالات المدونة أو محتوى الموقع الإلكتروني أو الفيديو المباشر أو الكاروسيل أو الرابط، مما يتيح لك مراجعة مدى توازن مزيج المحتوى الخاص بك بسرعة.

لماذا ستحب هذا القالب:

نظم جدولك الزمني تلقائيًا عن طريق فرز المنشورات إلى اليوم، غدًا، الجمعة، والمستقبل في اللحظة التي تضيف فيها تاريخ النشر .

يجعل الفجوات في المحتوى والحمل الزائد واضحين من خلال تقويم شهري مرمز بالألوان يوضح بالضبط الأماكن التي تحتاج إلى تعديل.

حافظ على اتساق أسلوبك ومرئياتك باستخدام كتاب العلامة التجارية المدمج الذي يوجه أسلوب كل منشور وتنسيقه.

✅ مثالي لـ: مديري وسائل التواصل الاجتماعي والمبدعين الذين يحتاجون إلى طريقة مضمونة للالتزام بالمواعيد النهائية لتخطيط ونشر المحتوى بشكل متسق عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعددة

11. قالب خطة نشر المحتوى من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط وجدول كل جزء من المحتوى على تقويم شهري مرئي باستخدام قالب خطة نشر المحتوى من ClickUp.

يصبح إنشاء المحتوى ونشره أسهل عندما يكون لديك قالب خطة نشر المحتوى من ClickUp. فهو يساعد في تسجيل كل فكرة محتوى كمهمة ويقوم تلقائيًا بتجميعها حسب مستوى الأولوية، مثل عاجل، عالي، عادي، ومنخفض.

مع كل مهمة، يمكنك أيضًا إضافة تفاصيل مثل الإجراء المتخذ والغرض منه ونوع المحتوى وركيزة المحتوى والجمهور المستهدف والكلمات الرئيسية والأصول اللازمة للإشارة إلى المعلومات حول المحتوى الخاص بك. يمكن عرض المهمة نفسها بتنسيق تقويم كامل، حيث يمكنك بسهولة سحب المحتوى وإفلاته لتعديل المواعيد النهائية.

لماذا ستحب هذا القالب:

احصل على نظام أنواع محتوى متعدد العلامات، مما يتيح لفكرة واحدة أن تكون منشورًا + قصة + مدونة + رسمًا بيانيًا في وقت واحد.

تتبع تقدم مهامك باستخدام علامات ملونة لتمييز نوع المحتوى والركائز والأصول المطلوبة وحالة الموافقة، حتى تتمكن من رؤية التقدم المحرز دون الحاجة إلى فتح المهام الفردية.

اعمل بشكل أسرع مع النصائح السريعة المدمجة التي تذكرك بإدراج الأفكار الجديدة مباشرةً تحت مسارات الاستعجال.

✅ مثالي لـ: الفرق أو المبدعين الذين يرغبون في نظام منظم لنشر المحتوى يدير كل فكرة بدءًا من العصف الذهني وحتى النشر

12. قالب إنتاج محتوى الويب ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بإدارة كل مرحلة من مراحل عملية الكتابة باستخدام قالب إنتاج محتوى الويب من ClickUp.

هل تقوم بإنشاء محتوى لعدة عملاء أو قنوات؟ إذا كانت الإجابة نعم، فأنت بحاجة إلى قالب إنتاج محتوى الويب ClickUp. يتضمن هذا القالب حقلين رئيسيين: فئة التصميم والتقدم. تتيح لك فئة التصميم تجميع أنواع المحتوى مثل الصفحات المقصودة أو منشورات المدونة أو نسخ الويب معًا.

يشير شريط التقدم، وهو شريط يتم تحديثه تلقائيًا، إلى مدى تقدم كل جزء بالضبط. كما يتم تحديثه تلقائيًا بناءً على المهام الفرعية، مما يجعل من السهل للغاية مراقبة حالة أي مهمة في لمح البصر.

يتمحور القالب حول خط إنتاج مكون من 7 مهام فرعية تغطي كل شيء بدءًا من البحث والكتابة وحتى التغييرات والتعديلات والمخطط. يمثل كل منها مرحلة مهمة في إنشاء المحتوى، مما يجعل العملية شفافة وقابلة للتتبع لجميع المعنيين.

لماذا ستحب هذا القالب:

قم بإنشاء قوائم مراجعة مصغرة مفصلة لتحسين محركات البحث على الصفحة، والتنسيق، والروابط الداخلية، والتدقيق اللغوي، أو تحسين الصور.

حافظ على توحيد كل شيء من خلال قسم المرفقات للموجزات ولقطات الشاشة والمراجع ووثائق العلامة التجارية.

اكتشف التأخيرات مبكرًا بفضل أيقونات التحذير التلقائية التي تظهر كلما فات موعد إنجاز مهمة فرعية.

✅ مثالي لـ: الوكالات والفرق التي تدير مسارات محتوى متعددة المراحل، حيث يجب أن تتم عمليات البحث والكتابة والموافقات والمراجعات ومهام تحسين محركات البحث (SEO) وغيرها بشكل متزامن دون فقدان الرؤية أو تجاوز المواعيد النهائية.

13. قالب موجز محتوى SEO من ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ خطط محتوى مفصلة ومُحسّنة لـ SEO باستخدام قالب ClickUp SEO Content Brief Template.

ربما يكون تحسين المحتوى الخاص بك لمحركات البحث من أجل تحسين ترتيبه هو الجزء الأول من إنشاء محتوى SEO ناجح. يجمع قالب ClickUp SEO Content Brief Template سير عمل SEO بالكامل في مستند واحد جيد التنسيق.

يمكنك وضع علامة على مالك المقالة والمساهمين والموافق عليها حتى يعرف الجميع دورهم منذ البداية. يحصل الكتّاب أيضًا على العناصر المطلوبة التي تظهر في صفحة نتائج محرك البحث (SERP)، مثل العنوان القابل للنقر وعلامة عنوان SEO والوصف التعريفي.

يحتوي جدول الجمهور المستهدف على معلومات عن العمر والتعليم والمهنة والدخل والسلوك، حتى يعرف الكاتب من يخاطب. يحدد قسم الرسائل الموضوعات الأساسية ونقاط البيع ونبرة الصوت وعبارة الحث على اتخاذ إجراء النهائية، لضمان توافق كل مقال مع أهداف العلامة التجارية.

لماذا ستحب هذا القالب:

حدد أولويات الكلمات الرئيسية بوضوح باستخدام كلمات رئيسية أولية وثانوية منفصلة

حوّل استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) إلى خطة كتابة محددة مع مخطط وموضوعات فرعية تشرح ما يجب أن يغطي كل قسم.

قم بتخزين الموارد الخاصة بالمشروع، مثل صفحات المنتجات أو مجموعات العلامات التجارية، مع الحفاظ على مركزية جميع الأبحاث.

احصل على نظرة عامة على SERP للمنافسين مباشرة داخل الملخص حتى يعرف الكتّاب بالضبط ما يجب عليهم التفوق فيه.

✅ مثالي لـ: مخططي استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) ومديري المحتوى الذين يرغبون في إنتاج محتوى عالي الجودة ومُحسّن لمحركات البحث (SEO)

14. قالب كتابة المحتوى ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ بيانات صحفية احترافية باستخدام قالب كتابة المحتوى ClickUp

يمكن استخدام قالب كتابة المحتوى ClickUp لكتابة أي نوع من المحتوى، بما في ذلك صفحات مواقع الويب ومنشورات المدونات والبيانات الصحفية ودراسات الحالة أو عبارات الحث على اتخاذ إجراء بسيطة. ويشمل قوالب منفصلة لجميع أنواع المحتوى هذه.

يمكنك تحديد هدف المحتوى والجمهور المستهدف وقناة النشر والجداول الزمنية والوسائط المطلوبة مسبقًا حتى تبدأ كل قطعة بوضوح. يأتي كل نوع من أنواع المحتوى مع هيكل إرشادي.

على سبيل المثال، في قالب الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني، ستجد مساحات لتوثيق أهداف مدونتك، وجمهورك، وقوائم التنقل، والكلمات المفتاحية، والعلامات الوصفية، والأقسام البارزة، والمزايا، والأدلة الاجتماعية، والجوائز، والمزيد لتخطيط محتوى موقعك الإلكتروني.

لماذا ستحب هذا القالب:

نظم كل محتوى (الصور، مقاطع الفيديو، الروابط المرجعية، لقطات الشاشة، شعارات العملاء) في جدول وسائط مخصص.

تخلص من شلل الشاشة الفارغة من خلال المطالبات الإرشادية ("من هم جمهورك؟"، "كيف أتواصل معهم؟"، إلخ) في كل قسم.

ضمان اتساق العلامة التجارية من خلال وحدة إدراج شعار مخصصة داخل قالب البيان الصحفي

✅ مثالي لـ: أي شخص يرغب في نظام تخطيط محتوى شامل وموجه يمكنه مساعدته في كتابة محتوى جاهز للنشر من الصفر.

فئات قوالب مدونة Figma

لقد رأيت أنواع قوالب المدونات المتاحة. ولكن ماذا لو كنت تريد فقط بدء مدونة ولم تقرر بعد مجال تركيزك؟

فيما يلي بعض فئات قوالب مدونة Figma الأكثر شيوعًا (وفائدة) التي ستصادفها:

1. قوالب مدونات الجمال وأسلوب الحياة

يتم إنشاء مدونات الجمال وأسلوب الحياة بهدف بسيط في الاعتبار، وهو جعل المحتوى الخاص بك يبدو أنيقًا وجذابًا بصريًا.

في هذه المدونات، ستجد ميزات مثل صور كبيرة، ولوحات ألوان ناعمة، وخطوط أنيقة، ومساحات بيضاء واسعة. تم تصميم التخطيطات لإبراز صور منتجاتك، وصور قبل وبعد، والبرامج التعليمية، والتفاصيل الروتينية، ورواية القصص بأسلوب المؤثرين.

2. قوالب مدونات السفر

السفر هو عبارة عن قصص وتجارب. تركز هذه القوالب بشكل كبير على العناصر المرئية الغامرة لإبراز الأماكن والوجهات التي تزورها. الطباعة بسيطة بشكل أساسي حتى يتمكن القراء من قراءة قصص السفر الطويلة أو الأدلة دون الشعور بالإرهاق.

ستجد أيضًا أقسامًا للخرائط وأهم معالم السفر والنصائح وشبكات الصور وما إلى ذلك، لعرض كل من العناصر المرئية والروايات التفصيلية.

3. قوالب المدونات الشخصية

أهم ما يميز قالب المدونة الشخصية هو "أنت". تتميز هذه القوالب عادةً بخطوط متوازنة ومساحات ناعمة وتشويش بصري بسيط، مما يتيح للقراء التفاعل بسهولة أكبر مع أفكارك وقصصك.

حتى بالنسبة للمرئيات، فهي تعتمد على إشارات تصميمية دقيقة تجعل المحتوى الطويل سهل القراءة وجذابًا عاطفيًا. غالبًا ما ستجد أقسامًا للمقالات والآراء وتحديثات الحياة والمنشورات القائمة على الخبرة، إلى جانب سير ذاتية بسيطة للمؤلفين.

👀 هل تعلم؟ ما هو الشيء الأول الذي يريده القراء من المدونات الشخصية؟ الضعف. المشاركات التي تظهر: أخطائك

الصعوبات

انتصارات صغيرة

والمشاكل "الحقيقية" ... اخلق رابطًا عاطفيًا. المدونات التي تحتوي على لقطات قصيرة فقط لا تحقق نفس الأداء الجيد الذي تحققه المحتويات الطويلة التي تعتمد على القصص.

4. قوالب مدونات الطعام والمطاعم

تجعل قوالب مدونات الطعام والمطاعم أطباقك وقصصك تبدو جذابة بقدر مذاقها. بفضل المزيج المثالي بين الصور الغنية والأقسام المتماسكة، فهي مثالية لنشر الوصفات وقوائم المكونات وملاحظات الطهاة وصور الطعام.

ستجد ألوانًا دافئة وخطوطًا أنيقة تلفت الانتباه إلى الطعام والقصص وراءه.

تتضمن العديد من هذه القوالب أيضًا مساحات لإرشادات خطوة بخطوة وتفاصيل غذائية وأبرز ميزات المطعم وتقديم الطهاة والأطباق المميزة.

5. قوالب الصور المصغرة للمدونة

تم تصميم قوالب الصور المصغرة للمدونات لمساعدة المحتوى الخاص بك على التميز والحصول على النقرات في لحظة. هذه التصميمات ليست تخطيطات كاملة للمدونات.

وبدلاً من ذلك، تتضمن أنماط الصور المصغرة التي تجذب الانتباه، مثل العناوين الجريئة والتسلسل الهرمي البصري القوي وكتل الألوان البسيطة أو حتى وضع الصور الاستراتيجي التي يمكنك إعادة استخدامها بسهولة في كل منشور.

6. قوالب مدونات تحريرية متعددة الأغراض

قوالب المدونات التحريرية متعددة الأغراض مناسبة لأي مجال تقريبًا، بما في ذلك الأعمال والتكنولوجيا والكتابة والريادة الفكرية. وهي تتضمن شبكات واضحة وطباعة منظمة جيدًا لإنشاء تخطيطات تبدو حديثة واحترافية في الوقت نفسه.

سيكون هناك أقسام متعددة للمشاركات المميزة والقوائم والأدلة والمقالات الطويلة وملفات تعريف المؤلفين والمزيد. كما تم إنشاؤها مع مراعاة قابلية التوسع.

وهذا يعني أنه سواء قمت بنشر مقال واحد أو أنشأت مكتبة تضم مائة مدونة، فستظل متسقة وأنيقة دون تقييد الإبداع.

⚡ أرشيف القوالب: إذا كنت تقوم ببناء أكثر من مجرد تخطيط مدونة، فإن هذا الأرشيف يوفر لك مجموعة كاملة من قوالب استراتيجيات تسويق المحتوى الجاهزة للاستخدام لتخطيط المحتوى الخاص بك وتوسيع نطاقه كالمحترفين.

أنشئ مدونات جميلة وجاهزة للتحويل بشكل أسرع باستخدام ClickUp

تسهل قوالب مدونة Figma تصميم تخطيطات جذابة بصريًا دون الحاجة إلى البدء من الصفر. فهي تساعدك على تحويل الأفكار إلى صفحات مدونة جميلة تبدو رائعة على كل جهاز.

لكن التصميم الرائع ليس سوى نصف الطريق. لا تزال بحاجة إلى طريقة سلسة لتخطيط الموضوعات وإدارة المسودات وتتبع التعديلات وتنظيم الأصول والتعامل مع تحسين محركات البحث (SEO) والنشر بشكل منتظم.

وهنا تأتي قوالب ClickUp لتناسبك تمامًا. فهي توفر لك سير عمل جاهزًا وتقويمات وقوائم مراجعة وأنظمة محتوى تحافظ على تنظيم عملية المدونة بأكملها، من الفكرة إلى الترويج.

إذا كنت ترغب في إنشاء مدونات ليست فقط جيدة التصميم ولكنها أيضًا متسقة وجاهزة للتحويل، فإن ClickUp هي الأداة التي ستحتاجها إلى جانبك.

اشترك في ClickUp اليوم وقم بإنشاء سير عمل للمحتوى يعمل بالفعل.