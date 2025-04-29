كيفية إنشاء خطة محتوى موقع ويب فعالة؟

بصفتك مؤسسًا أو مسوقًا أو استراتيجي محتوى، لماذا تحتاج إلى خطة محتوى لموقع الويب الخاص بعلامتك التجارية؟

لأن موقعك الإلكتروني هو بطاقة تعريفك أمام العالم. إن مجرد إضافة الأساسيات: صفحات "نبذة عنا" و"المنتجات/الخدمات" و"اتصل بنا" دون خطة محتوى قوية سيجعل موقعك الإلكتروني يبدو أشبه بدرج رقمي للقمامة وأقل شبهاً بالموقع الإلكتروني الرئيسي لعلامتك التجارية.

وهناك علم في إنشاء وتخطيط محتوى موقع الويب. فأنت لا تريد أن تشرح صفحات الويب الخاصة بك بشكل مفرط ما تفعله لجمهورك المستهدف. ولكنك لا تريد أيضًا تقديم معلومات قليلة جدًا.

في جوهرها، تضمن خطة محتوى موقع ويب قوية أن يجذب موقعك الإلكتروني جمهورك المستهدف، ويجذب انتباههم، ويحثهم على اتخاذ قرار إيجابي لصالحك.

إذا كنت تتساءل من أين تبدأ، فنحن هنا لمساعدتك. في هذا الدليل، نوضح لك كيفية إنشاء خطة محتوى لموقع ويب تجذب جمهورك المستهدف لاتخاذ الخطوة التالية.

لنبدأ لأن عملاءك المستقبليين على بعد خطوة واحدة من النقر على "لنتحدث". 😎

ما هي خطة محتوى موقع الويب؟

خطة محتوى موقع الويب هي مخطط استراتيجي يحدد المحتوى الذي ستنشئه، وأهميته، والجمهور المستهدف، ومكانه على موقعك. وهي تغطي كل شيء بدءًا من التفاصيل المتعلقة بالصفحات المقصودة والمدونات وصولًا إلى الأسئلة الشائعة وأوصاف المنتجات، مع ربط كل منها بهدف واضح مثل زيادة التحويلات أو تحسين محركات البحث أو تثقيف المستخدمين.

باختصار، إنه نظام منظم يوائم رسائلك وتصنيف منتجاتك وتجربة العملاء في إطار واحد متماسك.

العناصر الأساسية لخطة محتوى موقع الويب

سواء كنت تنشئ محتوى لزيادة الوعي بالعلامة التجارية أو تحسين محركات البحث (SEO) أو دعم المبيعات والفرق الأخرى أو مزيجًا من كل ما سبق (وهو الخيار الأكثر ترجيحًا)، يجب أن تتضمن خطة محتوى موقعك الإلكتروني هذه العناصر الأساسية.

الجمهور المستهدف: قبل إنشاء المحتوى أو البدء في تصميم الموقع الإلكتروني، فإن الخطوة الأولى هي معرفة من الذي تتحدث إليه. حدد جمهورك المستهدف. ما الذي يهمهم، وما هي نقاط ضعفهم، وكيف يتفاعلون عادةً مع موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك. ستوجه بيانات العملاء نبرة صوتك ونواياك وهيكل موقعك الإلكتروني

المواضيع والموضوعات الأساسية: حدد المجالات الرئيسية التي يجب أن يغطيها موقعك الإلكتروني بناءً على اهتمامات مستخدمي موقعك. سيساعدك ذلك على إنشاء محتوى بسهولة لتعزيز مصداقيتك. اعتبره بمثابة نجمك القطبي عند تخطيط محتوى موقعك الإلكتروني

تنسيقات المحتوى: قم بتضمين مقالات مدونة ذات صلة، أو صفحات خدمات، أو دراسات حالة، أو دروس تعليمية، أو أسئلة وأجوبة، أو موارد قابلة للتنزيل لدعم جهودك في تسويق المحتوى

الكلمات المفتاحية المستهدفة: استخدم أدوات تحسين محركات البحث (SEO) لتحديد الكلمات المفتاحية المحددة، للاستفادة من اكتشاف الاتجاهات واستعلامات البحث التي يستخدمها جمهورك. يجب أن تستهدف كل صفحة كلمة مفتاحية أساسية ومصطلحات ذات صلة. الكلمات المفتاحية ذات الصلة تجعل موقعك الإلكتروني سهل الاكتشاف على محركات البحث

الأهداف الخاصة بالصفحة: يجب أن يخدم كل جزء من المحتوى غرضًا محددًا، مثل تشجيع التسجيل، وحجز العروض التوضيحية، وتثقيف المستخدمين، أو الترتيب حسب كلمة رئيسية تنافسية. عندما يتم تحديد الأهداف مسبقًا، تصبح استراتيجية المحتوى أكثر تركيزًا وقابلية للقياس

💡 نصيحة احترافية: قم بتنفيذ تمرين "رسم خريطة حرارة رحلة المستخدم" قبل الانتهاء من هيكل موقعك. قم بتعيين كل جزء من المحتوى إلى مراحل محددة في رحلة العميل (الوعي، الدراسة، القرار، الاحتفاظ) وحدد الفجوات بصريًا. معظم مواقع الويب تفرط عن غير قصد في مرحلة الوعي بينما تهمل محتوى منتصف مسار التحويل.

لماذا تحتاج إلى خطة محتوى لموقع الويب؟

بدون خطة لمحتوى موقع الويب، فإنك تقوم في الأساس بتخمين المحتوى الذي يجب إنشاؤه، مما يؤدي غالبًا إلى تكرار الصفحات وتضارب الرسائل وفقدان فرص تحويل الزوار إلى عملاء.

إليك أهمية خطة محتوى موقع الويب:

يوائم المحتوى مع أهداف العمل: يجب أن يخدم كل جزء من المحتوى غرضًا ما، سواء كان ذلك لزيادة الوعي على منصات التواصل الاجتماعي، أو تشجيع التسجيل في المنتجات، أو تقليل طلبات الدعم

يحسن أداء تحسين محركات البحث (SEO): من خلال تحديد الكلمات المفتاحية المستهدفة والثغرات عبر مراجعة المحتوى وفرص الربط الداخلي مسبقًا، يصبح موقعك أسهل في الفهرسة من قبل محركات البحث وأسهل في التصفح من قبل المستخدمين

يدعم رحلات المستخدمين: يأخذ في الاعتبار كيفية تنقل الزوار عبر موقعك ويساعد في توجيههم من الصفحة المقصودة إلى نقطة اتخاذ القرار دون أي لبس

يحافظ على اتساق صوت علامتك التجارية: تضمن الخطة الموثقة أن يكون جميع أعضاء فريق إنتاج المحتوى على نفس الصفحة فيما يتعلق بالنبرة واللغة وأولويات الرسائل ومؤشرات الأداء الرئيسية

يوفر الوقت والموارد: بفضل خارطة طريق واضحة، يصبح إنشاء المحتوى أكثر كفاءة، ويساعد على تجنب التكرار، ويركز جميع المشاركين في استراتيجية المحتوى وتنفيذه على الجهود ذات التأثير الكبير

🔍 هل تعلم؟ تحظى المقالات التي تتراوح بين 2500 و3000 كلمة بمزيد من الزيارات والمشاركات والروابط الخلفية مقارنة بمقالات المدونة العادية، مما يثبت أن القراء يستمرون في تصفح الموقع عندما يكون المحتوى عالي الجودة

كيفية إنشاء خطة محتوى موقع ويب (خطوة بخطوة)

1. حدد جمهورك ورحلة المشتري

لا يمكنك إنشاء محتوى فعال إذا كنت لا تعرف جمهورك المستهدف. لذا، ابدأ بفهم الأشخاص الذين يزورون صفحات الويب الخاصة بك ونقاط ضعفهم.

ابدأ بتحديد شرائح جمهورك الرئيسية. لا تقتصر على السمات السطحية مثل العمر أو المسمى الوظيفي. ما هي أهدافهم؟ ما الذي يحفزهم؟ ما الذي يثير إحباطهم؟ ما الأسئلة التي يكتبونها في محركات البحث عندما يواجهون مشكلة؟

ثم حدد مراحل رحلة المشتري:

الوعي: ما هي المشكلة التي يواجهونها؟

اعتبارات: ما هي الحلول التي يقارنونها؟

القرار: ما هي المعلومات التي تساعدهم على الاختيار؟

توفر هذه الرحلة سياقًا لاستراتيجية المحتوى الخاصة بك. قد يكون جمهورك المستهدف قد اكتشفك من خلال منصات التواصل الاجتماعي. أو قد تجذب مقالات المدونة الانتباه، ولكن صفحة المقارنة أو الشهادات قد تكون هي الدافع وراء الشراء.

عندما تفهم من أين يأتي كل مستخدم (وإلى أين يريد أن يذهب)، يمكنك إنشاء محتوى يقدم إرشادات، وليس مجرد معلومات.

📚 اقرأ المزيد: أفضل منصات برامج تسويق المحتوى

2. تدقيق المحتوى الحالي

قبل البدء في نشر المحتوى، قم بإجراء تدقيق لمحتوى الموقع الإلكتروني.

على سبيل المثال، إذا كان متجرًا إلكترونيًا قائمًا بالفعل، فربما يكون لديك بالفعل محتوى قديم أو ضعيف الأداء أو لا يتوافق مع العلامة التجارية. وكذلك صفحات تجلب حركة مرور أو تحويلات بشكل غير ملحوظ.

ابدأ بإدراج كل صفحة على موقعك. ثم راجع كل صفحة للتأكد من:

الأداء : ما هي الصفحات التي تجذب أكبر عدد من الزيارات أو الروابط الخلفية أو التحويلات؟

الدقة : هل المعلومات حديثة ومتوافقة مع منتجك أو خدمتك؟

الأهمية : هل لا يزال المحتوى يلبي احتياجات جمهورك ونواياهم في البحث؟

الهيكل: هل التنسيق واضح وسهل القراءة والتصفح؟

صنف نتائجك إلى أربع فئات:

احتفظ ☑️

تحديث ⚒️

إعادة الاستخدام ♻️

إزالة 🗑️

تساعد عمليات التدقيق قبل إنشاء المحتوى على تجنب التكرار، وتحديد المكاسب السريعة (مثل تحديث الصفحات الرئيسية التي تحتوي على إحصاءات قديمة)، واكتشاف الثغرات في المحتوى التي تستحق الملء.

💡 نصيحة احترافية: استخدم لوحات معلومات ClickUp لتتبع تقدم مراجعة محتوى موقعك الإلكتروني. أنشئ أدوات مصغرة لإجمالي الصفحات التي تمت مراجعتها، وعدد التحديثات المطلوبة، وصحة المحتوى حسب الموضوع، أو حتى أفضل العناصر أداءً حسب عدد الزيارات. ستحول مراجعتك من جدول بيانات فوضوي إلى مركز تحكم مرئي في الوقت الفعلي يمكن لفريقك بأكمله الاعتماد عليه. تتبع التقدم ومراقبة المهام باستخدام لوحات معلومات ClickUp

3. حدد أهداف المحتوى

يجب أن تكون استراتيجية المحتوى الخاصة بك ذات أهداف واضحة.

يمكنك تقسيم كل شيء إلى ثلاثة مسارات لتسويق المحتوى:

أعلى مسار التحويل (TOFU): إذا كنت شركة تبيع برامج CRM، ففكر في منشورات مدونة مثل "10 أخطاء يجب تجنبها عند اختيار CRM" أو أدلة تعليمية تقدم مشكلة ما وتشرحها. يجب تحسين هذه الصفحات لزيادة ظهورها في نتائج البحث وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المحتوى مثل مرات الظهور والنقرات والمستخدمين الجدد

منتصف مسار التحويل (MOFU): تشمل الأمثلة صفحات المقارنة أو الندوات عبر الإنترنت أو دراسات الحالة لتقديم خدمتك كأفضل حل. هنا، قد تركز أهدافك على مقاييس المشاركة مثل عمق التمرير أو الوقت الذي يقضيه المستخدم على الصفحة أو معدلات التسجيل في العرض التوضيحي

أسفل مسار التحويل (BOFU): تشمل صفحات المنتجات وصفحات الهبوط والأسئلة الشائعة. يجب أن تركز الأهداف على التحويلات — إرسال النماذج أو عمليات الشراء أو حجز المكالمات

على الرغم من أن رحلة المشتري لم تعد خطية، يجب أن توجه خطة المحتوى الخاصة بك المستخدم من مرحلة الوعي إلى مرحلة التحويل.

📚 اقرأ المزيد: أفضل منصات التعاون في مجال المحتوى

4. تحديد أنواع المحتوى والصفحات

توجهك خريطة محتوى موقعك الإلكتروني في تطوير المحتوى المهم ومكان نشره. الصفحات الأساسية هي:

الصفحة الرئيسية : تقدم علامتك التجارية وقيمة العرض

صفحة "نبذة عنا" : تبني الثقة وتوضح مهمتك

صفحات الخدمات أو المنتجات : تعرض ما تقدمه وكيف يحل مشاكل محددة

مدونة أو موارد : توجه حركة المرور إلى الجزء العلوي من مسار التحويل من خلال المحتوى التعليمي

دراسات الحالة أو الشهادات : تعمل كدليل اجتماعي لدعم قرارات نهاية مسار التحويل

صفحات الاتصال أو التحويل: تلتقط العملاء المحتملين وتحثهم على اتخاذ إجراء بناءً على رؤية العملاء

بالإضافة إلى ذلك، فكر في أنواع إضافية تتوافق مع سير عمل المحتوى الخاص بك، مثل الصفحات المقصودة للحملات المدفوعة، أو صفحات المقارنة للمشترين ذوي النوايا الشرائية العالية، أو الموارد المحمية التي تدعم توليد العملاء المحتملين.

هنا، استخدم قوالب كتابة المحتوى لتبسيط عملية الكتابة وضمان قيام فريقك بإنشاء أصول عالية الجودة لتحقيق التحويلات.

💡 نصيحة احترافية: استخدم لوحات ClickUp البيضاء لتصور هيكل موقعك. يمكنك سحب أنواع الصفحات وإفلاتها وربطها بالمهام أو مالكي المحتوى، وحتى تحديد فرص الربط الداخلي. يساعدك ذلك في إنشاء بنية محتوى تتدفق بشكل منطقي لكل من المستخدمين ومحركات البحث. جرب ClickUp Whiteboards تعاون مع الآخرين وشاركهم أفكارك حول خطة محتوى موقعك الإلكتروني باستخدام لوحات ClickUp البيضاء

5. قم بالبحث عن الكلمات المفتاحية

يعد البحث عن الكلمات المفتاحية العمود الفقري لأي استراتيجية محتوى جيدة. تحتاج إلى فهم ما يبحث عنه جمهورك المستهدف في كل مرحلة من مراحل الرحلة وبناء المحتوى الخاص بك حول ذلك.

فيما يلي كيفية تقسيمها، إلى جانب الأدوات المناسبة لكل خطوة:

اكتشف ما يبحث عنه جمهورك المستهدف باستخدام أداة مجانية مثل Google Keyword Planner أو من خلال تصفح منصات التواصل الاجتماعي. قم بإنشاء قائمة أولية بالأفكار التي تتوافق مع منتجك أو خدمتك

استعن بـ Ahrefs أو SEMrush لتقييم تنافسية الكلمات المفتاحية، وسلطة المجال للصفحات الأعلى تصنيفًا، والقيمة المحتملة لحركة المرور

استخدم AnswerThePublic لمعرفة ما يسأل عنه الناس حول موضوع ما، وتجاوز الكلمات المفتاحية لبدء تخطيط محتوى يجيب على الأسئلة بشكل أفضل من أي شخص آخر

ادمج هذا مع Surfer SEO لتحسين الهيكل والملاءمة

💡 نصيحة احترافية: قم بتخزين جميع أبحاث الكلمات الرئيسية في عرض جدول ClickUp. أضف حقولًا مثل "الكلمة الرئيسية" و"نية البحث" و"الحجم" و"الصعوبة" و"الصفحة المخصصة". اربط كل صف بمهمة أو صفحة في خريطة محتوى موقعك الإلكتروني حتى يعرف فريقك بالضبط ما الذي يجب أن يستهدفه كل جزء من المحتوى.

6. إنشاء تقويم للمحتوى

كيف تعرف ما هي الخطوة التالية في جدول نشر المحتوى الخاص بك؟ ما هي استراتيجيات التسويق التي يجب إعطاؤها الأولوية؟

تعد تقويم المحتوى بمثابة دليلك الإرشادي. حيث يعرف فريقك بالضبط ما يجب نشره وموعد نشره والأهداف المرجوة وما إلى ذلك.

إليك ما تحتاج إلى معرفته:

يجب أن يكون لكل نشاط متعلق بالمحتوى، سواء كان داخل الصفحة أو خارجها، مسؤول واحد

استخدم حالات سير العمل مثل "الإحاطة" و"الصياغة" و"المراجعة" و"الموافقة" و"المجدولة" لعرض وتتبع المكانة الدقيقة لكل جزء

حدد تواريخ ليس فقط للنشر، ولكن أيضًا للتسليم. مسودة وسائل التواصل الاجتماعي يجب تسليمها يوم الثلاثاء. المراجعة يوم الخميس. النشر يوم الجمعة

تساعد العرض المشترك على تزامن الجميع، حيث يحتاج فريق التسويق إلى معرفة موعد نشر تحديث المنتج. بالإضافة إلى ذلك، يرغب فريق المبيعات في معرفة موعد نشر صفحة المقارنة الجديدة

تعد قوالب استراتيجية المحتوى لفرق التسويق طريقة رائعة لتخزين جميع هذه التفاصيل في مكان مركزي، مع سهولة الوصول إليها من قبل الفرق المعنية.

فيما يلي نموذج لتقويم المحتوى لمساعدتك في الحصول على نظرة عامة على ما يجب أن يتضمنه:

تاريخ النشر عنوان المحتوى اكتب مرحلة القمع الهدف المالك مايو كيفية اختيار نظام إدارة علاقات العملاء المناسب لفريقك منشور مدونة TOFU زيادة عدد الزيارات العضوية راشيل 6 مايو قصة أحد العملاء: زيادة الإنتاجية بنسبة 30 دراسة حالة MOFU بناء الثقة مع العملاء المحتملين بريا 8 مايو نموذج تقويم المحتوى (تنزيل مجاني) صفحة الموارد BOFU زيادة التحويلات أليكس 10 مايو منشور LinkedIn: سير العمل خلف الكواليس وسائل التواصل الاجتماعي TOFU بناء ظهور العلامة التجارية تايلور 13 مايو البريد الإلكتروني: ملخص شهري وأهم محتويات المدونة نشرة إخبارية عبر البريد الإلكتروني BOFU إعادة جذب المشتركين ليلي 15 مايو مقارنة منتجنا مع المنتجات المنافسة صفحة المقارنة BOFU دعم عملية اتخاذ القرار عمر

لتوفير الوقت، يمكنك استخدام قالب تقويم المحتوى من ClickUp. فهو يوفر أكثر من مجرد قائمة بعناوين المدونات. بفضل الحقول المخصصة لنوع المحتوى ومرحلة مسار التحويل والكاتب المعين وأولوية تحسين محركات البحث (SEO)، يضمن هذا القالب أن كل جزء من المحتوى يحتوي على السياق الذي يحتاجه، وليس مجرد تاريخ الاستحقاق.

احصل على نموذج مجاني خطط واستخدم استراتيجية المحتوى الخاصة بك باستخدام قالب تقويم المحتوى القابل للتخصيص من ClickUp

يمكنك ربط كل مهمة مباشرة بموجزها عبر ClickUp Docs والتبديل بسهولة بين عرض التقويم وعرض القائمة حسب طريقة العمل المفضلة لديك. أضف مهام فرعية لأشياء مثل الأوصاف التعريفية أو الأصول المرئية أو الموافقات النهائية لضمان وجود كل ما تحتاجه لتشغيل خطة المحتوى في مكان واحد.

7. وضع إرشادات للمحتوى

قوة المحتوى تعتمد على مدى اتساقه. بدون إرشادات واضحة، حتى الكتّاب المتميزون قد ينتجون محتوى يبدو غير متوافق مع العلامة التجارية أو مفرط في الرسمية أو غير متوافق تمامًا مع جمهورك.

ضع إرشادات للحفاظ على اتساق الصوت والتنسيق والهيكل لكل ما تنشره، بغض النظر عن من ينشره في فريق التسويق أو المحتوى.

نبرة الصوت : هل علامتك التجارية ودية وتحاورية أم مباشرة ومهنية؟ حددها باستخدام أمثلة

قواعد التنسيق : استخدم فقرات قصيرة وعناوين فرعية كل 200 كلمة وقوائم نقطية للتوضيح، واكتب جميع العناوين بأحرف كبيرة. حدد ما يعتبر محتوى قابلاً للقراءة السريعة

أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) : تضمين قواعد استخدام الكلمات المفتاحية المستهدفة (على سبيل المثال، في H1 وURL و meta) ومتطلبات الربط الداخلي ومعايير النص البديل للصور

استراتيجية الربط : حدد متى يجب الربط داخليًا، وكيفية استخدام النص الرابط بشكل طبيعي، وأين يجب الربط خارجيًا (على سبيل المثال، المصادر الموثوقة فقط)

مصطلحات العلامة التجارية وصياغة العبارات: لاحظ مصطلحات المنتج، وتفضيلات التهجئة (على سبيل المثال، "email" مقابل "e-mail")، أو العبارات التي تتجنبها

🔍 هل تعلم؟ ربما سمعت عن مدة انتباه الإنسان التي تبلغ 8 ثوانٍ، لكن علماء الأعصاب والباحثين المعاصرين يعتبرون هذه الإحصائية مضللة في الغالب. اليوم، يقدر متوسط الوقت الذي يمكن أن يركز فيه الشخص على شيء واحد بحوالي 45 ثانية. لا يزال هذا وقتًا قصيرًا جدًا لجعل شخص ما يقرأ عنوانك الجذاب، ويطالع محتواك، ويقرر (نأمل) شراء/الاشتراك في عروضك.

8. قياس الأداء والتحسين

إذا كنت لا تتابع ما يحدث بعد نشر المحتوى، فأنت تفوت فرصة لتحسينه.

ابدأ بمواءمة كل نوع من أنواع المحتوى مع مؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر صلة بتسويق المحتوى:

منشورات المدونة : الجلسات العضوية، معدل الارتداد، متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدم على الصفحة، عمق التمرير

الصفحات المقصودة : معدل التحويل، إرسال النماذج، النقرات على عناصر CTA

دراسات حالة : معدل النقرات إلى صفحات المنتجات، والوقت المستغرق في الصفحة

تنزيل الموارد : إكمال عمليات الإرسال، تكلفة كل عميل محتمل، التفاعل من متابعة البريد الإلكتروني

صفحات مركزة على تحسين محركات البحث (SEO): تصنيفات الكلمات المفتاحية، ومصداقية الصفحة، والروابط الخلفية الم

تساعد أدوات مثل Google Analytics 4 في تتبع حركة المرور وسلوك المستخدمين، بينما تراقب Search Console أداء البحث. وإذا كنت تريد معرفة كيفية تفاعل الأشخاص مع صفحاتك، أضف Hotjar أو Microsoft Clarity لعرض خرائط الحرارة وتسجيلات سلوك المستخدمين الفعلي.

📚اقرأ المزيد: أمثلة على المحتوى الدائم الذي يعزز حركة المرور على المدى الطويل

كيف يساعدك ClickUp في إنشاء وإدارة خطة محتوى موقع الويب

أحد أكبر التحديات التي تواجه إدارة محتوى المواقع الإلكترونية ليس الكتابة، بل كل ما يحيط بها.

مذكرات مبعثرة في رسائل البريد الإلكتروني، ومواعيد نهائية غير واضحة، وتعليقات مفقودة، وأعضاء فريق يعملون في عزلة. أضف إلى ذلك أنواع المحتوى المتعددة، وتغير الأولويات، والحاجة إلى ربط كل ذلك بالنتائج، وستبدأ حتى أفضل الاستراتيجيات في الانهيار.

في الأوقات التي تبدأ فيها مبادرة تسويق المحتوى بالكامل في الانهيار، يأتي ClickUp لإنقاذ الموقف.

ClickUp Docs

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل، المصمم لمساعدة الفرق على إدارة دورة حياة خطة محتوى موقع الويب بالكامل، من الاستراتيجية إلى إنشاء المحتوى ونشره. واحدة من أقوى ميزاته هي ClickUp Docs.

قم بصياغة الملخصات وتخطيط إنتاج المحتوى والتعاون مع زملائك في الفريق باستخدام ClickUp Docs

إليك كيفية استخدامه:

صياغة موجزات تفصيلية للمحتوى لكل صفحة ويب، بما في ذلك الأهداف والكلمات الرئيسية وعبارات الحث على اتخاذ إجراء

نظم الأقسام باستخدام عناوين متداخلة لتسهيل التنقل (مثل الصفحة الرئيسية، ونبذة عنا، وصفحات المنتجات، والمدونات)

قم بتضمين عناصر مرئية مثل نماذج الشبكات أو لقطات الشاشة أو لوحات الإلهام مباشرة في المستند

استخدم أوامر مائلة لإدراج الجداول وقوائم المراجعة واللافتات وجداول المحتويات الثابتة والتنسيق الغني لتخطيط المحتوى المنظم بسرعة

استخدم ClickUp AI لتحرير المحتوى الخاص بك. حسّن الأسلوب، ولخص، والمزيد

اربط المستندات ذات الصلة معًا، مثل الشخصيات وأدلة الأنماط ومستندات البحث عن الكلمات الرئيسية

قم بتمييز أعضاء الفريق في السطر لتعيين الأقسام أو طلب المساهمة

أضف التعليقات أو الاقتراحات مباشرة بجوار أقسام المحتوى للحصول على ملاحظات أسرع عبر أداة إدارة محتوى واحدة

📚 اقرأ المزيد: قوالب تقويم محتوى مجانية لوسائل التواصل الاجتماعي

لوحات ClickUp

الآن بعد أن أصبحت موجزات المحتوى جاهزة في ClickUp Docs، فإن الخطوة التالية هي الحفاظ على سير الإنتاج على المسار الصحيح. مع وجود العديد من الأطراف المعنية (الكتاب والمحررون ومسوقو وسائل التواصل الاجتماعي واستراتيجيو المحتوى والمصممون وفرق تحسين محركات البحث )، من السهل أن يضيع أي شخص في كل ذلك.

أدخل لوحات ClickUp Kanban. طريقة بسيطة لإدارة سير العمل المعقد دون متابعة مستمرة.

قم بتخصيص الأعمدة، وتعيين حدود العمل قيد التنفيذ (WIP)، والتعاون في الوقت الفعلي باستخدام لوحات ClickUp Kanban

يمنحك رؤية واضحة لحالة كل عنصر من عناصر المحتوى، من "المهام المطلوبة" إلى "قيد المراجعة" إلى "منشور". يمكنك سحب المهام عبر المراحل المختلفة، وتعيين المسؤولين عنها، وتحديد مواعيد الاستحقاق، وحتى إرفاق المستند مباشرة بالبطاقة. إنها طريقة بسيطة لإدارة سير العمل المعقد دون الحاجة إلى المتابعة المستمرة.

💡 نصيحة احترافية: قم بتحليل الفجوات في المحتوى قبل الانتهاء من جدول المحتوى الخاص بك. حدد أهم 5 كلمات رئيسية التي يحتلها منافسوك في الترتيب ولا تحتلها أنت، ثم أنشئ محتوى متميزًا وأكثر تفصيلًا يتناول هذه الموضوعات.

ClickUp Brain

وعندما تظن أن الأمر لا يمكن أن يصبح أفضل من ذلك، يقدم لك ClickUp المساعد الذكي المثالي للعمل: ClickUp Brain 🧠.

لنفترض أن المطور الخاص بك يستخدم أداة إنشاء مواقع الويب لكتابة صفحة "نبذة عنا" ولاحظ أن الوصف التعريفي مفقود. بدلاً من اللجوء إلى فريق تحسين محركات البحث (SEO)، يمكنه استخدام ClickUp Brain كأ داة إنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي لكتابة وصف مكون من 160 حرفًا.

أو ربما تعمل على صفحة هبوط في أسفل مسار التحويل وتحتاج إلى عناصر تحث على اتخاذ إجراء قابلة للتنفيذ. جرب: "اقترح 5 عبارات تحث على اتخاذ إجراء عالية التحويل لصفحة الأسعار التي تستهدف مشتري المؤسسات"

استخدم ClickUp Brain كشريك لك في عملية العصف الذهني أثناء إنشاء المحتوى

والأفضل من ذلك، يمكنك استخدام Brain لإعادة استخدام مقدمة مدونة كتعليق على وسائل التواصل الاجتماعي، أو إعادة كتابة نصوص المنتجات المكثفة لتصبح أكثر جاذبية، أو تعديل نبرة نصوص موقعك الإلكتروني لتناسب مختلف شرائح الجمهور المستهدف — كل ذلك من خلال ClickUp (هل يمكنك أن تتخيل ذلك!؟).

استخدم ClickUp Brain لكتابة المحتوى التسويقي وإعادة استخدامه وتحسينه

بالنسبة لمسؤولي المحتوى الذين يشرفون على خطة محتوى الموقع الإلكتروني، فإن هذا النوع من الدعم المستمر يوفر وقتًا كبيرًا. فهو يساعد على الالتزام بالمواعيد النهائية، وتقليل عمليات التحرير المتكررة، والحفاظ على الجودة في كل نقطة اتصال على موقعك.

📮 ClickUp Insight: 88% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية يوميًا، و55% يستخدمونها عدة مرات في اليوم. ماذا عن الذكاء الاصطناعي في العمل؟ بفضل الذكاء الاصطناعي المركزي الذي يدعم جميع جوانب إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والتعاون، يمكنك توفير ما يصل إلى 3 ساعات أو أكثر كل أسبوع، والتي كنت ستقضيها في البحث عن المعلومات، تمامًا مثل 60.2% من مستخدمي ClickUp!

أهداف ClickUp

بالطبع، نشر المحتوى ليس سوى نصف المهمة. السؤال الحقيقي هو: هل استراتيجية المحتوى الخاصة بك فعالة؟

للتأكد من ذلك، استخدم ClickUp Goals.

استخدم أهداف ClickUp لمراقبة تقدم استراتيجية المحتوى الخاصة بك من خلال أهداف رقمية ومستندة إلى المهام وأهداف صحيحة/خاطئة

هناك العديد من العناصر المتغيرة في خطة محتوى موقع الويب، مثل تحسين محركات البحث (SEO) وتوليد العملاء المحتملين والتفاعل والتحويلات. تساعدك ClickUp Goals على تحديد نتائج واضحة وربطها باستراتيجية المحتوى الخاصة بك ونجاحها (أو فشلها).

على سبيل المثال:

حدد هدفًا مثل "زيادة حركة المرور العضوية بنسبة 20% في الربع الثاني" واربطه بمهام المدونة التي تستهدف الكلمات الرئيسية ذات الحجم الكبير

تتبع "إطلاق 10 صفحات خدمة جديدة" واربط كل واحدة منها بالمالك المخصص لها والموعد النهائي وسير العمل

مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق مثل تقديم الطلبات أو حجوزات العروض التوضيحية من صفحات هبوط محددة

جربه بنفسك: انتقل إلى الشريط الجانبي وحدد الأهداف (أو انقر على المزيد إذا لم يكن مثبتًا) اضغط على + هدف جديد في الزاوية العلوية اليمنى وأدخل هدفك، مثل "نشر 15 صفحة جديدة هذا الربع" أضف الأهداف لتقسيم الهدف إلى خطوات محددة وقابلة للتتبع: الرقم: مثالي لتتبع أشياء مثل منشورات المدونة المنشورة أو الجلسات المكتسبة صحيح/خطأ: استخدمه للمعالم التي يمكن الإجابة عليها بنعم/لا مثل "تم الانتهاء من تدقيق المحتوى" العملة: رائع للأهداف التي تعتمد على الإيرادات مثل MQLs أو المبيعات المنسوبة إلى المحتوى المهمة: اربط بمهام ClickUp الفعلية أو القوائم، بحيث يتم تحديث التقدم تلقائيًا الرقم: مثالي لتتبع أشياء مثل منشورات المدونة المنشورة أو الجلسات المكتسبة صحيح/خطأ: استخدمه للمراحل التي تتطلب إجابة بنعم أو لا، مثل "اكتمل تدقيق المحتوى" العملة: مثالية للأهداف الموجهة نحو الإيرادات مثل MQLs أو المبيعات المرتبطة بالمحتوى المهمة: قم بربط المهام أو القوائم الفعلية في ClickUp، بحيث يتم تحديث التقدم تلقائيًا الرقم : مثالي لتتبع أشياء مثل منشورات المدونة المنشورة أو الجلسات المكتسبة

صحيح/خطأ : استخدمه للمراحل التي تتطلب إجابة بنعم أو لا، مثل "اكتمل تدقيق المحتوى"

العملة : مثالية للأهداف الموجهة نحو الإيرادات مثل MQLs أو المبيعات المرتبطة بالمحتوى

المهمة: قم بربط المهام أو القوائم الفعلية في ClickUp، بحيث يتم تحديث التقدم تلقائيًا

ClickUp للتسويق

من الفكرة إلى الكتابة، ومن سير العمل إلى تتبع الأداء، لا يتركك ClickUp لتقوم بربط الأنظمة بنفسك. ذلك لأنه قد فكر في كل شيء.

لربط كل ذلك معًا، تم تصميم حل ClickUp Marketing Team Solution لسد الفجوات بين الأقسام. يمكن للكتاب والمصممين ومسؤولي تحسين محركات البحث ومديري التسويق العمل جميعًا من مكان واحد موحد، مع رؤية كاملة لمن يفعل ماذا ومتى ولماذا.

بسّط التعاون، وحسّن سير العمل، وتابع الأداء باستخدام حل ClickUp لفريق التسويق

وهو مزود بميزات تجعل التنفيذ سهلاً للغاية 👇

يساعدك ClickUp Calendar على تخطيط الحملات واستراتيجيات المحتوى وإطلاق الصفحات في عرض واحد متزامن. مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي

تقضي ClickUp Automations على المتابعة اليدوية من خلال المهام المخصصة تلقائيًا ومشغلات المواعيد النهائية وسير العمل المخصص

وبفضل قائمة تضم أكثر من 1000 نموذج ClickUp، لن تضطر أبدًا إلى البدء من الصفر مرة أخرى. ومن أبرز ميزاته نموذج خطة محتوى ClickUp.

احصل على نموذج مجاني قم بتخصيص وتنظيم استراتيجية المحتوى بالكامل باستخدام نموذج خطة المحتوى من ClickUp

إليك ما ستحصل عليه باستخدام هذا النموذج المجاني:

✅ حالات معدة مسبقًا لكل مرحلة من مراحل المحتوى: من "الإحاطة" إلى "التحرير" إلى "المجدول"، يأتي مع سير عمل كامل مخطط بالفعل. ما عليك سوى إدخال المحتوى الخاص بك والبدء في العمل

📊 الحقول المخصصة التي تتعقب التنسيق ومرحلة مسار التحويل وأولوية تحسين محركات البحث (SEO): يمكنك التصفية على الفور حسب نوع الأصل (على سبيل المثال، مدونة، صفحة مقصودة)، ومعرفة مكانه في مسار التحويل (TOFU، MOFU، BOFU)، وتحديد الأولويات بناءً على فرص البحث

📅 عرض التقويم بالسحب والإفلات للحصول على رؤية في الوقت الفعلي: التبديل من القائمة إلى التقويم على الفور. اطلع على ما يتم نشره ومتى ومن المسؤول عنه وكيف يتوافق مع حملاتك

قم بإعداد خطة محتوى موقع الويب الخاص بك لتحقيق النجاح باستخدام ClickUp

تبدأ معظم خطط محتوى مواقع الويب بحماس كبير وقوائم مراجعة... وتنتهي بمجلد مليء بالوثائق غير المكتملة، والمواعيد النهائية المتأخرة، وعدم وضوح من يقوم بماذا.

وهذا هو بالضبط سبب وجود ClickUp. إنه مصدر وحيد للمعلومات الدقيقة لخطة محتوى موقعك الإلكتروني. لن تكون استراتيجية المحتوى الخاصة بك مبعثرة عبر أدوات مختلفة. لن تضيع الكلمات المفتاحية ذات الصلة في جداول البيانات. لن تنتشر أصول المحتوى عبر مجلدات مختلفة.

هل تحتاج إلى تحديد الخطوط العريضة لدراسة حالة؟ افتح المستندات. هل تريد معرفة ما سيتم نشره الأسبوع المقبل؟ تحقق من التقويم. هل تتساءل لماذا لم يتجاوز ذلك المدونة مرحلة "المراجعة"؟ ستظهر لك اللوحات ذلك في ثانية. يمكنك حتى تتبع الأهداف الحقيقية دون فتح علامة تبويب أخرى.

وأفضل ما في الأمر؟ لا يتعين عليك إنشاؤها من الصفر. يمكنك الوصول إلى قوالب معدة مسبقًا مع سير عمل جاهز، حتى تتمكن من البدء في العمل مباشرةً.

اشترك في ClickUp لتحويل خطة المحتوى الخاصة بك من "يجب أن ننظم أنفسنا" إلى "رائع، لقد سبقنا الموعد المحدد"