أفضل 20 أداة لتدقيق المحتوى لتحسين محرك البحث SEO والأداء

قبل عقد من الزمن، نجحت استراتيجية "نشر كل شيء" التي اتبعتها إحدى مدونات التسويق، إلى أن فشلت. بعد أن وصل عدد زوارها الشهري إلى 155,000 زائر، أصبحت مكتبة المدونة الضخمة التي تضم 1,000 منشور عبئًا عليها.

انخفض عدد الزيارات إلى 47000 زيارة شهريًا، وانخفضت الإيرادات، وبدأت المكتبة التي كانت قوية في السابق في إثقال كاهل الموقع. 📉

كشفت مراجعة المحتوى عن مئات المنشورات الضحلة والقديمة والمتداخلة التي تفتقر إلى الروابط الخلفية وتضعف سلطة الموقع. وبفضل البيانات الواضحة المتوفرة، تمكن الفريق من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. وخلال الأشهر التالية، ارتفع معدل الزيارات العضوية بنسبة 76%.

إذا كنت تشعر أن المحتوى الخاص بك يعيق نجاحك، فإليك أفضل أدوات تدقيق المحتوى التي ستساعدك على تنظيف المحتوى والحصول على نتائج مماثلة. 📊

فيما يلي نظرة على أفضل أدوات تحليل تدقيق المحتوى وما تقدمه. 👇

الأداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp تدقيق المحتوى المركزي وإنشاؤه والتعاون بشأنه لفرق تحسين محركات البحث في الوكالات الصغيرة والعلامات التجارية المتوسطة الحجم والشركات الكبيرة ClickUp Tasks لتتبع سير العمل، Views لتدقيق التقويم والقوائم، Docs و ClickUp Brain لإنشاء المحتوى، AI Agents، Dashboards مع AI Cards، Chat، Talk to Text، و BrainGPT التي تدعم نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Claude و DeepSeek و Gemini. مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Ahrefs تحليل الروابط الخلفية ومراقبة تلاشي الروابط في الوقت الفعلي للمسوقين الرقميين ومستشاري تحسين محركات البحث والوكالات العالمية Site Explorer لتصفية جودة الروابط، تنبيهات للروابط الخلفية المفقودة/المكتسبة، تصدير CSV للمجالات المرتبطة، تقرير الروابط الخلفية المفقودة، تحليل نمط النص الرابط مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا Semrush معلومات حول كلمات SEO و PPC لمسوقي المحتوى المستقلين ومخططي استراتيجيات المحتوى وأقسام التسويق مقارنة النطاقات، أداة Keyword Magic Tool مع بيانات الحجم والصعوبة، تتبع المواقع، إحصاءات إعلانات PPC والصفحات المقصودة، أدوات تدقيق وتحسين SEO بالذكاء الاصطناعي. تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 60 دولارًا شهريًا Sitebulb تحليل SEO الفني والهيكلية لمطوري الويب ومسؤولي المحتوى وفرق SEO عن بُعد جدولة الزحف، وتصور خرائط URL، وإرشادات نظام التلميحات، وأوضاع السحابة/سطح المكتب، وتقارير على مستوى الإدارة التنفيذية بتنسيقات متعددة. تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا شهريًا Lumar الزحف على نطاق واسع والإبلاغ عن المشكلات الفنية لمواقع التجارة الإلكترونية الكبيرة والمجالات متعددة الجنسيات ومنصات محتوى المؤسسات قواعد استخراج البيانات المخصصة، وسير عمل ضمان الجودة الآلي، وأدوات GEO للبحث بالذكاء الاصطناعي، وتشخيص سرعة الموقع وأداء الزحف. أسعار مخصصة SEOptimer إنشاء تدقيق SEO للعلامات التجارية للمستقلين والوكالات الصغيرة ومستشاري الويب تقارير PDF ذات علامة بيضاء، محرك إعداد التقارير المجمعة، متتبع تحسين محركات البحث (SEO Crawler) للتحليل المتعمق، أداة مراقبة الروابط الخلفية، مقارنة بين تدقيق الأجهزة المحمولة والأجهزة المكتبية. تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا تصنيف SE تتبع الترتيب المحلي والعالمي لمتخصصي تحسين محركات البحث (SEO) والفرق الداخلية ووكالات إعداد التقارير تتبع الحزم المحلية، الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي لمخططات المحتوى، تصدير واجهة برمجة التطبيقات للتصنيفات، تنبيهات الروابط الخلفية في الوقت الفعلي، مقارنة أداء المنافسين تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 65 دولارًا شهريًا Yoast SEO تقييم المحتوى على الصفحة وتحسين البيانات الوصفية لمدوني WordPress وأصحاب المشاريع الفردية ومحرري الويب تحسين العبارات الرئيسية، إنشاء خريطة موقع XML، التحكم في المعاينة الاجتماعية، تكامل المخطط، مدير إعادة التوجيه المدمج مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 118.80 دولارًا في السنة. WooRank تحليل الفجوة التنافسية ومراقبة تحسين محركات البحث (SEO) الأسبوعية للفرق الرقمية والوكالات والشركات الصغيرة والمتوسطة منشئ قائمة مراجعة التسويق، متتبع وسائل التواصل الاجتماعي، تنبيهات مراقبة لمقاييس تحسين محركات البحث (SEO)، امتداد Chrome للتدقيق المباشر مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19.99 دولارًا شهريًا. Google Analytics تحليل السلوك الذي يركز على التحويل لفرق المنتجات ومخططي استراتيجية المحتوى ومديري التجارة الإلكترونية أحداث التحويل المخصصة، وتقسيم الجمهور، وعمليات تصدير BigQuery، وتقارير مسار الإحالة، وتتبع التجارة الإلكترونية المحسّن مجاني؛ أسعار مخصصة Google Search Console تشخيص أداء البحث وظهور الفهرس لمحللي تحسين محركات البحث (SEO) وكتاب المحتوى وعمليات التسويق فحص عناوين URL، بيانات الكلمات الرئيسية في تقرير الأداء، تتبع Core Web Vitals، تشخيص التغطية، نظام تنبيه لمشكلات الفهرسة مجاني Amplitude تتبع مسار السلوك وتحليل المجموعات لمديري المنتجات وفرق النمو ومنصات B2B SaaS تحليل مسار التحويل، رحلات Pathfinder، منحنيات الاحتفاظ، إنشاء مجموعات سلوكية، رؤى حول استهلاك المحتوى متعدد الأحداث مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 61 دولارًا شهريًا Hotjar تدقيق تفاعل المستخدم المرئي من خلال خرائط الحرارة لكتاب UX ومسؤولي المحتوى وفرق التحويل خرائط التمرير، خرائط الحرارة للنقرات، أداة التعليقات الواردة، تسجيلات الجلسات في الوقت الفعلي، مشغلات الاستطلاعات على الصفحة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا شهريًا Screaming Frog الزحف المحلي لسطح المكتب والجرد الفني لفنيي تحسين محركات البحث (SEO) والمستشارين ومسؤولي المواقع المستقلين تخطيط الروابط الداخلية، تحليل التكرار الدلالي، تصورات مجموعات المحتوى بالذكاء الاصطناعي، منشئ خريطة الموقع XML، فلاتر عدد الكلمات مجاني؛ تبدأ النسخة المدفوعة من 279 دولارًا في السنة Grammarly تحقيق اتساق جودة الكتابة عبر المنصات لمديري التحرير وفرق المحتوى الموزعة والمستقلين مساعدو الكتابة بالذكاء الاصطناعي، وتعليقات على النبرة، والتدقيق النحوي في الوقت الفعلي، وتطبيق أسلوب الكتابة على مستوى الفريق، وأدوات الاقتباس وإعادة الصياغة. مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 30 دولارًا شهريًا محرر همنغواي تبسيط قابلية القراءة ووضوح الكتابة للمبدعين الفرديين والمدونين وفرق التعليم تقييم درجة القابلية للقراءة، علامات تعقيد الجمل، كشف الصيغة المبنيّة للمجهول، إبراز كثافة الظروف مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا Surfer SEO تقييم المحتوى بناءً على SERP ورؤى تحسينية لمؤلفي المحتوى SEO والاستراتيجيين والوكالات محلل SERP، أداة تدقيق للصفحات ذات الأداء الضعيف، محرر محتوى مع تقييم التحسين، منشئ المخطط التفصيلي، تحليل الفجوة بين المنافسين تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا شهريًا BuzzSumo اكتشاف موضوعات المحتوى وأبحاث التفاعل الاجتماعي لفرق العلاقات العامة والمسوقين والمتخصصين في التواصل اكتشاف المحتوى الشائع، والبحث عن المؤثرين، وتحليل تنسيق المحتوى، وتتبع المشاركات، وتنبيهات مراقبة العلامة التجارية. تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 199 دولارًا شهريًا Clearscope مواءمة المحتوى الدلالي وتصنيف تغطية الموضوعات لفرق تحسين محركات البحث في المؤسسات والوكالات والكتاب الداخليين تقرير المحتوى مع رؤى حول المصطلحات ذات الصلة، وتتبع تراجع المحتوى، ومولد الملخصات الدلالية، وتقييم التغطية في الوقت الفعلي. تبدأ الخطط المدفوعة من 189 دولارًا شهريًا MarketMuse نمذجة الفجوات الاستراتيجية في المحتوى وتخطيط المراجع الموضوعية لفرق المحتوى المؤسسي وقادة التحرير وعمليات المحتوى إنشاء نموذج الموضوع، مخطط استراتيجية الأعمدة والمجموعات، تقييم المخزون لعمق التغطية، تدقيق الاكتمال الدلالي، إنشاء موجز المحتوى مع مخطط الموضوع مجاني؛ أسعار مخصصة

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما هي أداة تدقيق المحتوى؟

أداة تدقيق المحتوى هي برنامج يساعد الفرق على تقييم أداء وجودة المحتوى الرقمي الخاص بهم.

توفر هذه الأدوات رؤى حول مقاييس مثل حركة المرور والتفاعل وصحة تحسين محركات البحث (SEO)، مع تحديد الصفحات القديمة أو المكررة أو ذات الأداء الضعيف. باستخدام هذه الرؤى، يمكن للفرق اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات لتحسين خطة تسويق المحتوى الخاصة بهم والحفاظ على توافق موقعهم الإلكتروني مع أهداف العمل.

🔍 هل تعلم؟ لم تبدأ فكرة تدقيق المحتوى مع التسويق الرقمي. في سبعينيات القرن الماضي، كانت المكتبات تجري بالفعل عمليات تدقيق للمجموعات، مما يعني مراجعة الكتب التي تم استعارتها مقابل تلك التي كانت تجمع الغبار.

توفر أدوات تدقيق المحتوى الوضوح والتوجيه لإدارة تسويق المحتوى. وهي توفر العديد من المزايا، مما يتيح لك:

تحديد الثغرات في المحتوى: اعثر على الموضوعات المفقودة أو المجالات ذات الأداء الضعيف التي تحد من فرص النمو.

تحسين أداء تحسين محركات البحث (SEO): اكتشاف الروابط المعطلة والبيانات الوصفية المفقودة والروابط الداخلية الضعيفة ونقاط الضعف في الكلمات المفتاحية

تحديثات محتوى الدليل: قم بتمييز الأصول التي يجب تحديثها أو دمجها أو إزالتها لتحسين قم بتمييز الأصول التي يجب تحديثها أو دمجها أو إزالتها لتحسين عملية إنتاج المحتوى

تعزيز التفاعل: تحديد الصفحات ذات التفاعل المنخفض والتوصية بالتحديثات لتحسين قابلية القراءة والملاءمة

تبسيط إعداد التقارير: تقديم تقارير منظمة مع استنتاجات قابلة للتنفيذ تقديم تقارير منظمة مع استنتاجات قابلة للتنفيذ لقيادة التسويق

تتبع التقدم باستمرار: قم بقياس التحسينات، واكتشاف الصفحات المتدهورة، وتقييم الفعالية الإجمالية بمرور الوقت.

📮 ClickUp Insight: 37٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، عادةً ما تتطلب هذه العملية التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد — كل ذلك مع الحفاظ على سياق مساحة العمل بأكملها.

يجب أن توفر لك أداة تدقيق المحتوى الجيدة الرؤى الصحيحة للحفاظ على سير عمل إنشاء المحتوى الخاص بك بسلاسة. ابحث عن:

تحليلات شاملة: احصل على عرض كامل لحركة المرور والتفاعل وأداء تحسين محركات البحث (SEO) والتحويلات في مكان واحد

المسح التلقائي: اكتشف الروابط المعطلة والصفحات القديمة والمحتوى المكرر والمشكلات الفنية دون بذل أي جهد يدوي.

تقارير قابلة للتخصيص: شارك التقارير التي تسلط الضوء على ما يهم الفرق أو الأطراف المعنية المختلفة بالضبط.

تنظيم المحتوى: قم بوضع علامات على المحتوى وفرزه وتجميعه حتى تتمكن من تحديد ما يجب تحديثه أو إعادة استخدامه أو إزالته بسرعة.

أدوات التعاون: قم بتعيين المهام وإضافة التعليقات وتتبع التقدم المحرز أثناء عمل فريقك على تحديثات المحتوى

عمليات تكامل ذكية: اتصل بنظام إدارة المحتوى (CMS) ومنصات تحسين محركات البحث (SEO) وأدوات التحليل اتصل بنظام إدارة المحتوى (CMS) ومنصات تحسين محركات البحث (SEO) وأدوات التحليل وتطبيقات إدارة المشاريع لتقليل الخطوات الإضافية.

🧠 حقيقة ممتعة: تم تقييم ما يقرب من 500 موقع ويب متخصص في التغذية من حيث سهولة القراءة وجودة المحتوى وسهولة الاستخدام. غالبًا ما كانت المواقع التي تم تصنيفها عبر محركات البحث الشهيرة تتميز بدقة محتوى أقل ومستويات قراءة أعلى وسهولة استخدام أقل بشكل عام. كلما قلت الرؤية = قلت الثقة.

هذه هي اختياراتنا لأفضل أدوات تدقيق المحتوى، مرتبة حسب الفئة حتى تتمكن من معرفة أيها يتعامل مع التعاون أو تحسين محركات البحث أو التحليلات أو التحسين. 💪🏼

1. ClickUp (الأفضل لإدارة عملية تدقيق المحتوى بأكملها على نطاق واسع)

احصل على نموذج مجاني تتبع مكان كل أصل في دورة حياة المحتوى الخاص بك باستخدام نموذج إدارة المحتوى ClickUp.

يوفر لك برنامج إدارة مشاريع التسويق من ClickUp طريقة منظمة لإجراء تدقيق المحتوى على نطاق واسع.

يمكنك البدء باستخدام نموذج إدارة المحتوى ClickUp. قم بفهرسة جميع أصول المحتوى الخاصة بك، وانتقل إلى:

أنشئ مهام لكل جزء من المحتوى (على سبيل المثال، منشورات المدونة، الصفحات المقصودة، مقاطع الفيديو)

الرابط و الهدف التسويقي الأساسي و القناة . استخدم الحقول المخصصة في ClickUp ، مثل

قم بتصور وبناء قاعدة بيانات المحتوى الخاصة بك باستخدام عروض Gantt و Calendar و Board و List.

حوّل الصفحات إلى عمل قابل للتنفيذ

بمجرد الحصول على إطار العمل الخاص بك، ستحتاج إلى كل الأصول لاتخاذ الخطوة التالية بوضوح. تتيح لك مهام ClickUp القيام بذلك بالضبط.

قم بإدارة كل مراجعة إبداعية وتحديث للمحتوى باستخدام ClickUp Tasks

لنفترض أنك تقوم بمراجعة 50 صفحة هبوط ذات حركة مرور عالية. تصبح كل واحدة منها مهمة في ClickUp، مع مالك وموعد نهائي. داخل المهمة، تقسم المهام الفرعية العمل إلى تحديث الكلمات الرئيسية، وإعادة كتابة CTA، وتحديث البيانات الوصفية، واستبدال لقطات الشاشة.

تحافظ ClickUp Task Dependencies على ترتيب الأمور، بحيث لا تبدأ تغييرات التصميم حتى تتم الموافقة على تعديلات النسخ.

حافظ على ظهور تقدم عملية التدقيق

تتبع انخفاض الأداء والمحتوى القديم من خلال بطاقات AI في لوحات معلومات ClickUp

مع تزايد عدد الأصول، تحتاج إلى رؤية واضحة للأنماط. تمنحك لوحات معلومات ClickUp عرضًا مباشرًا لتقدم التدقيق، بينما تعرض بطاقات AI Cards الرؤى تلقائيًا.

لنفترض أن 30 صفحة مقصودة شهدت انخفاضًا في عدد الزيارات في الربع الأخير، أو أن 100 منشور لم يتم التعامل معها منذ 18 شهرًا. ستقوم لوحة التحكم الخاصة بك بتمييزها على الفور حتى تتمكن من إعادة ترتيب أولويات المهام دون إبطاء عملية التدقيق بأكملها.

تصبح لوحات المعلومات قوية بشكل خاص عندما تتابع: مجموعات المحتوى التي تشهد انخفاضًا في عدد الزيارات وتحتاج إلى تحديثات عاجلة

متوسط وقت الاستجابة للصفحات العالقة في المراجعة

النسبة المئوية للصفحات المحدثة مقابل إجمالي الصفحات في دورة التدقيق

المالكون الذين يتأخرون عن المواعيد النهائية عبر أصول متعددة

ادفع إعادة الكتابة إلى أبعد من ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي

قم بتحديث البيانات الوصفية وتلخيص الملاحظات أثناء عمليات تدقيق المحتوى باستخدام ClickUp Brain

عندما يكتشف التدقيق صفحات ذات أداء ضعيف، فإنك تريد إجراء الإصلاحات في نفس المكان الذي تتعقبها فيه. في مستند ClickUp Doc المرتبط، يمكن لفريقك صياغة التحديثات ووضع علامات على المراجعين، ثم استخدام ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج، لتسريع الأجزاء الصعبة.

إليك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp أثناء تدقيق المحتوى:

أنشئ أصول تحسين محركات البحث (SEO) مثل الأوصاف التعريفية وعلامات العنوان للصفحات التي تحتاج إلى بيانات تعريفية أحدث.

لخص المستندات الطويلة أو المناقشات المترابطة في المهام حتى تتمكن من رؤية النقاط الرئيسية بسرعة.

أنشئ مخططات محتوى جديدة من أفكارك الأولية، وحوّلها إلى منشور مدونة أو صفحة مقصودة كاملة.

على سبيل المثال، إذا أظهر تدقيقك 25 صفحة منتج تحتوي على بيانات وصفية قديمة، يمكنك فتح كل مستند مرتبط، وتحديث المسودة، واستخدام ClickUp Brain لإنتاج أوصاف وصفية جديدة تتوافق مع أهداف المحتوى الخاص بك. أو إذا ترك أحد استراتيجيي المحتوى سلسلة من 20 تعليقًا حول التحسينات، يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بتلخيص المناقشة حتى يعرف الكاتب ما يجب تغييره.

✅ جرب هذا الموجه: راجع هذه المسودة وقم بإنشاء ثلاثة أوصاف تعريفية محسّنة للنقر عليها في استعلامات البحث المؤسسية.

افهم كيفية عمل إنتاج المحتوى في ClickUp:

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يكون العدد الهائل من الميزات والعروض والإعدادات أمرًا مربكًا لفرق المحتوى التي بدأت للتو.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقييم G2 هذا يوضح كل شيء:

بصفتي مؤسس وكالة تسويق رقمي، جربت كل أدوات إدارة المشاريع المتاحة — ولكن لم تمنحني أي منها المرونة والأتمتة والهيكلية التي أحتاجها مثل ClickUp. أنا أدير فريقًا عن بُعد يعمل على عشرات حسابات العملاء في وقت واحد. ساعدني ClickUp في توحيد تقويمات المحتوى وأتمتة عملية التسجيل باستخدام النماذج وتتبع المراجعات وتعيين المهام وحتى إعداد لوحة معلومات للعملاء. لقد وفرت لي طرق العرض المخصصة والأتمتة والقوالب والتكاملات ساعات لا حصر لها. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت من تحويل أنظمتي إلى منتجات رقمية قابلة للبيع — حتى أنني أعلم العملاء كيفية استخدام ClickUp لتوسيع نطاق أعمالهم.

🌟 مكافأة: يمكن أن يكون Super Agents في ClickUp شركاءك في عملية تدقيق المحتوى وتحديثه. يمكنهم إجراء استنتاجات متعددة الخطوات، ولديهم ذاكرة متطورة، ويتعلمون من الأخطاء والتعليقات. بالنسبة لعمليات تدقيق المحتوى، يمكن لـ Super Agent القيام بما يلي: تقارير التدقيق الآلية: يقوم الوكيل بمراجعة جميع عناصر المحتوى، وتلخيص حالتها، ونشر تقرير في قائمة أو دردشة مخصصة.

الإبلاغ عن المحتوى: يقوم الوكيل بالإبلاغ عن المحتوى القديم أو ذي الأداء الضعيف ويخصص مهام متابعة للمحررين.

إنشاء قوائم المراجعة: يقوم الوكيل بإنشاء قوائم مراجعة لكل دورة تدقيق ويتتبع إتمامها. أنشئ وكيلًا فائقًا جديدًا باستخدام اللغة الطبيعية فقط مع Super Agent Builder.

2. Ahrefs (الأفضل لتحليل الروابط الخلفية)

عبر Ahrefs

تتيح لك Ahrefs معرفة كيفية بناء المواقع الإلكترونية لسلطتها على الإنترنت. تحتوي المنصة على بيانات عن 295 مليار صفحة وتقوم بتحديث فهرس الروابط الخلفية كل 15 دقيقة، مما يمنحك عرضًا مباشرًا لأنشطة بناء الروابط عبر الويب.

لقد قاموا بدمج Web Analytics كبديل لـ Google Analytics وأضفوا أدوات محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل مباشرة داخل منصتهم. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك Ahrefs على فهم الأنماط التي تجعل بعض المحتويات جديرة بالربط بشكل طبيعي في مجال عملك.

أفضل ميزات Ahrefs

قم بتصفية الروابط الخلفية حسب تصنيف المجال في Site Explorer لتركيز التوعية على مواقع الويب ذات السلطة العالية.

قم بإعداد تنبيهات Ahrefs لتتلقى إشعارات عندما يكتسب المنافسون روابط خلفية مهمة أو يفقدونها.

قم بتصدير بيانات نطاقات الروابط إلى ملفات CSV لاستكشاف العملاء المحتملين دون اتصال بالإنترنت وإعداد حملات البريد الإلكتروني.

تحقق من الصفحات التي فقدت الروابط الخلفية على موقعك باستخدام تقرير الروابط الخلفية المفقودة .

اعرض أنماط توزيع النصوص المرجعية في تقرير الروابط لتحسين استراتيجية إنشاء الروابط.

قيود Ahrefs

قد تكون درجات صعوبة الكلمات الرئيسية التي توفرها أداة البحث عن الكلمات الرئيسية بالذكاء الاصطناعي غير متسقة.

أبلغ بعض المستخدمين عن نفاد الرصيد بسرعة في الخطط ذات المستوى الأدنى، مما قد يحد من عدد التحليلات والتقارير التي يمكنهم إنشاؤها.

قد تكون بيانات Ahrefs أقل دقة بالنسبة للمناطق خارج الأسواق الرئيسية.

أسعار Ahrefs

أدوات مشرفي المواقع: مجانية

المبتدئين: 29 دولارًا شهريًا

Lite: 129 دولارًا شهريًا

القياسي: 249 دولارًا أمريكيًا شهريًا

متقدم: 449 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 1499 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Ahrefs

G2: 4. 5/5 (595 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (580 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Ahrefs؟

من سلسلة مناقشات على Reddit:

بالنسبة لي، فإن القيمة الأكبر تأتي من تحليل المنافسين. إن القدرة على رؤية ما الذي يدفع حركة المرور للآخرين في نفس المجال يساعدني في بناء خارطة طريق واضحة للفرص التي يمكنني السعي وراءها. أدوات الروابط الخلفية من Ahrefs قوية للغاية. نحن نستخدمها لتتبع روابطنا الخاصة ولتحليل المنافسين حتى نتمكن من اكتشاف فرص جديدة.

💡 نصيحة احترافية: حلل ميزات SERP. قد لا يحتل المدونة المرتبة الأولى، ولكن إذا كانت تحتوي على مقتطف مميز أو إشارة إلى نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي أو قسم للأسئلة الشائعة، فقد تكون أكثر قيمة من الصفحات التي تتفوق عليها من الناحية الفنية. يجب أن تراعي عملية التدقيق هذه الفروق الدقيقة.

3. Semrush (الأفضل للبحث عن الكلمات المفتاحية)

عبر Semrush

تحول Semrush البحث عن الكلمات المفتاحية إلى معلومات تنافسية من خلال إظهار مصطلحات البحث التي توجه حركة المرور إلى الصفحات الأكثر نجاحًا لمنافسيك. بدلاً من مجرد تقديم اقتراحات للكلمات المفتاحية، فإنها تكشف عن المشهد الكامل للبحث عن أي موضوع.

تدمج أداة تدقيق المحتوى الذكاء الاصطناعي لتحسين محركات البحث (SEO) وتراقب الأداء على واجهات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT.

تربط Semrush بين بيانات البحث العضوية والمدفوعة لتوفير رؤية حول الكلمات المفتاحية التي تعتبر ذات قيمة كافية للمنافسين للمزايدة عليها في حملاتهم PPC، مع استهدافها أيضًا بشكل عضوي.

أفضل ميزات Semrush

قم بتنزيل قوائم الكلمات الرئيسية من أداة Keyword Magic Tool مع حجم البحث ودرجات الصعوبة

قارن حركة البحث العضوية بين عدة نطاقات باستخدام ميزة Domain vs. Domain (نطاق مقابل نطاق).

تتبع التغييرات اليومية في الترتيب لكلمات مفتاحية محددة من خلال حملات تتبع الموقع .

حلل نصوص إعلانات المنافسين وصفحات الهبوط في قسم أبحاث الإعلانات.

قيود Semrush

قد تبدو واجهة إعداد التقارير مزدحمة وصعبة التصفح مقارنة ببدائل Semrush

تبدو بعض تقديرات حجم الكلمات الرئيسية مبالغًا فيها مقارنة ببيانات البحث الفعلية.

أسعار Semrush مرتفعة، خاصة بالنسبة للمستقلين والشركات الصغيرة التي تجري تدقيق محتوى SEO.

أسعار Semrush

Semrush One

تجربة مجانية

المبتدئين: 199 دولارًا شهريًا

Pro+: 299 دولارًا شهريًا

متقدم: 599 دولارًا شهريًا

SEO Classic

المزايا: 139.95 دولارًا شهريًا

Guru: 249.95 دولارًا شهريًا

الأعمال: 499.95 دولارًا شهريًا

AI SEO

السعر الأساسي: 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل نطاق

المحتوى

القاعدة: 60 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Semrush

G2: 4. 5/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Semrush؟

يشارك أحد مستخدمي Reddit ما يلي:

ستقوم SEMrush بإجراء تدقيق لصحة أي موقع ويب أو مجلد فرعي تحدده. يمكنها تحديد العديد من المشكلات الفنية/المتعلقة بالمحتوى، لذا فهي نقطة انطلاق جيدة. بعد القيام بذلك، يعتمد الأمر حقًا على نوع التدقيق الذي تريد إجراؤه.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب تدقيق العلامة التجارية المجانية لتحسين العلامة التجارية الاستراتيجي

4. Sitebulb (الأفضل للتدقيق الفني)

عبر Sitebulb

تقوم Sitebulb بتحليل الصحة الفنية لموقعك الإلكتروني بشكل معمق، حيث تتحقق من كل شيء بدءًا من سرعة تحميل صفحاتك وحتى قدرة محركات البحث على العثور على المحتوى الخاص بك والزحف إليه بشكل صحيح. تحصل على تقارير مرئية تفسر البيانات المعقدة، وتوضح لك أهمية كل مشكلة بالنسبة لتصنيفات البحث الخاصة بك مع خطوات واضحة لإصلاح المشكلات.

تعمل أداة تدقيق المحتوى على أجهزة الكمبيوتر المكتبية وفي السحابة، لذا يمكنك الاختيار بين قوة معالجة جهاز الكمبيوتر الخاص بك والتعاون الجماعي عبر الإنترنت.

يتميز Sitebulb أيضًا بقدرته على العثور على الصفحات المنفصلة تمامًا عن موقعك والمشكلات الهيكلية التي تربك محركات البحث بشأن المحتوى الخاص بك.

أفضل ميزات Sitebulb

أنشئ خرائط تفاعلية لهيكل الموقع من خلال تعيين عناوين URL لتصور هيكل موقعك.

احصل على تفسيرات مفصلة لنظام التلميحات التي توضح سبب تأثير المشكلات الفنية على أداء تحسين محركات البحث (SEO) وكيفية إصلاحها.

جدولة عمليات الزحف التلقائية لتشغيلها خلال ساعات الذروة دون الحاجة إلى تدخل يدوي

قم بتصدير تقارير تدقيق شاملة بتنسيقات متعددة، بما في ذلك الملخصات التنفيذية والتحليلات الفنية المتعمقة.

قيود Sitebulb

يمكن أن يستهلك البرنامج موارد كمبيوتر كبيرة أثناء عمليات الزحف الكبيرة

قد تختلف بعض الميزات المتقدمة بين إصدارات سطح المكتب والسحابة.

يعمل بشكل جيد مع أدوات Google ولكنه يوفر تكاملًا مباشرًا أقل مع المنصات وواجهات برمجة التطبيقات (API) غير التابعة لـ Google.

أسعار Sitebulb

الكمبيوتر المكتبي

Lite: 18 دولارًا شهريًا (لمستخدم واحد)

المحترف: 42 دولارًا شهريًا (لمستخدم واحد، أضف المزيد مقابل 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم)

خادم سحابي

ميني: 125 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

صغيرة: 245 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

متوسط: 495 دولارًا شهريًا لـ 10 مستخدمين

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sitebulb

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

5. Lumar (المعروف سابقًا باسم DeepCrawl) (الأفضل لفحص المواقع على نطاق واسع)

عبر Lumar

تعد Lumar مفيدة إذا كان موقعك الإلكتروني كبيرًا جدًا بحيث يتعذر على أدوات الزحف العادية التعامل معه. فكر في مواقع التجارة الإلكترونية الضخمة التي تحتوي على آلاف صفحات المنتجات، أو مواقع الشركات المترامية الأطراف، أو المنصات الغنية بالمحتوى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعليمه التقاط معلومات محددة أثناء الزحف، مثل سحب أسعار المنتجات أو التحقق من أنماط المحتوى عبر موقعك بالكامل.

تصبح المنصة أكثر قوة عندما تربطها بـ Google Analytics و Search Console، لأنك ستتمكن عندئذٍ من تحديد المشكلات الفنية المتعلقة بتحسين محركات البحث (SEO) التي تضر فعليًا بحركة المرور على موقعك.

أفضل ميزات Lumar

حسّن ظهور المحتوى لمحركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتجارب التوليدية باستخدام أدوات GEO .

قم بإعداد قواعد مخصصة لاستخراج البيانات لاستخراج معلومات محددة من الصفحات التي تم فهرستها عبر موقعك الإلكتروني بالكامل.

قم بتكوين جدولة الزحف لتشغيلها تلقائيًا خلال فترات انخفاض حركة المرور

أتمتة عمليات صيانة الموقع وضمان الجودة باستخدام سير عمل مخصص تم إنشاؤه من خلال Workflow Builder

حدد عوائق الأداء عبر ملايين الصفحات في وقت واحد باستخدام تطبيق Site Speed.

قيود Lumar

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود تناقضات في نتائج عرض JavaScript

عملية الزحف في Lumar موجهة نحو الدُفعات، مما يعني أنها غير مناسبة للفحوصات السريعة لصفحة واحدة.

هناك نقص في الوضوح فيما يتعلق بصلات المنتجات والرؤى المتعلقة بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، مما قد يعقد قرارات تحسين المحتوى.

أسعار Lumar

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Lumar

G2: 4. 6/5 (100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Lumar؟

وفقًا لمراجعة G2:

لقد كانت Lumar أداة قيّمة لتحسين محركات البحث (SEO) لفريقنا. كونها حلاً قائماً على السحابة، يمكننا جدولة عمليات الزحف في الأوقات التي تناسبنا، دون الحاجة إلى تخصيص موارد محلية. إن القدرة على استخراج البيانات التي نحتاجها بالضبط مفيدة للغاية، خاصة بفضل ميزات التصفية وإعداد التقارير المخصصة القوية. تمنحنا هذه الأداة المرونة اللازمة لتحليل موقعنا بالطريقة الأكثر ملاءمة لأهدافنا، وكأننا نمتلك أداة مخصصة.

💡 نصيحة احترافية: عند تقييم أداء تحسين محركات البحث (SEO)، قسّم حركة المرور حسب مجموعات الكلمات الرئيسية ومواقع SERP. قد يكون مدونة تحتل المرتبة 11 مرشحًا أقوى للتحسين من مدونة تحتل المرتبة 3 بالفعل، حتى لو كانت حركة المرور أقل.

6. SEOptimer (الأفضل للتدقيق السريع في تحسين محركات البحث)

عبر SEOptimer

يفي SEOptimer بوعده: تدقيق سريع للمواقع الإلكترونية دون الحاجة إلى الانتظار. تجري المنصة أكثر من 100 فحص لتحسين محركات البحث في حوالي 20 ثانية، وتغطي كل شيء من تحسين الصفحة إلى ملفات الروابط الخلفية.

ما يميزها هو ميزة إعداد التقارير ذات العلامة البيضاء والقدرة على تضمين الأداة مباشرة في موقع الويب الخاص بك. وهذا يجعلها مفيدة للوكالات التي ترغب في تقديم تدقيقات تحسين محركات البحث (SEO) للعملاء المحتملين دون إرسالهم إلى موقع طرف ثالث.

تتضمن المنصة أيضًا أدوات البحث عن الكلمات المفتاحية ومراقبة الروابط الخلفية ومتتبع مواقع الويب. ولكن بصراحة، يفضل معظم المستخدمين هذه المنصة لسرعتها وبساطتها في الحصول على تقارير فورية عن حالة مواقع الويب.

أفضل ميزات SEOptimer

قم بإنشاء تقارير PDF تحمل علامتك التجارية بألوان شركتك وشعارها باستخدام ميزة White Label .

قم بتحليل عدة مواقع وصفحات ويب في وقت واحد باستخدام ميزة التقارير المجمعة .

راقب مقارنات الأداء بين الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية ونتائج المنافسين من خلال إشعارات البريد الإلكتروني الأسبوعية التلقائية.

قم بإجراء تحليل أعمق للموقع يتجاوز التدقيق السريع القياسي باستخدام SEO Crawler .

استخدم أداة مراقبة الروابط الخلفية لتتبع تغييرات الروابط واكتساب روابط خلفية جديدة بمرور الوقت.

قيود SEOptimer

بعض مقاييس تحسين محركات البحث (SEO) ومعدل التحويل المتقدمة غير مدرجة في التدقيق القياسي.

تتخلف ميزات تتبع الكلمات الرئيسية عن أدوات تتبع الترتيب المتخصصة

وجد بعض المستخدمين أن التنقل والقوائم غير منظمة.

أسعار SEOptimer

تجربة مجانية

تحسين محركات البحث بنفسك: 29 دولارًا شهريًا

العلامة البيضاء: 39 دولارًا شهريًا

العلامة البيضاء والتضمين: 59 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات SEOptimer

G2: 4. 6/5 (295 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SEOptimer؟

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2:

أحد الأشياء التي أحبها أكثر في SEOptimer هو الطريقة الواضحة والموضوعية التي يقدم بها تقارير تحسين محركات البحث. فهو يسهل تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، سواء من الناحية الفنية أو من حيث المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، يقدم اقتراحات عملية للتحسين، وهو أمر مفيد للغاية سواء كنت تدير تحسين محركات البحث داخليًا أو توكل المهام إلى فريق فني.

7. SE Ranking (الأفضل لتتبع ترتيب المواقع الإلكترونية)

عبر SE Ranking

يُظهر لك SE Ranking مكانة موقعك الإلكتروني في نتائج البحث بمرور الوقت. تدعم المنصة مقارنة البيانات التاريخية، مما يتيح لك مراقبة اتجاهات الترتيب وتقييم أنماط أداء تحسين محركات البحث (SEO).

بالإضافة إلى ذلك، يتتبع SE Ranking التصنيفات على المستوى المحلي، بحيث يمكنك معرفة أدائك في مدن أو مناطق معينة، وهو أمر مهم إذا كنت تستهدف العملاء المحليين.

تتيح لك أداة تدقيق المحتوى أيضًا مقارنة أدائك بأداء المنافسين. وهي تشمل مراقبة شاملة للروابط الخلفية مع تنبيهات في الوقت الفعلي للروابط الجديدة أو المفقودة، بالإضافة إلى عمليات تدقيق متقدمة للمواقع الإلكترونية تحدد المشكلات الفنية.

أفضل ميزات SE Ranking

تتبع تصنيفات الكلمات المفتاحية على مستوى المدن والمناطق باستخدام Local Pack Tracking لحملات تحسين محركات البحث الخاصة بمواقع محددة.

قم بإنشاء مخططات للمحتوى وتحسين المحتوى الحالي للكلمات الرئيسية المستهدفة باستخدام أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي.

قم بتصدير بيانات الترتيب من خلال استدعاءات API لدمجها مع أنظمة إعداد التقارير الحالية لديك.

راقب ما يصل إلى خمسة مواقع ويب منافسة إلى جانب أداء موقعك باستخدام أداة مقارنة المنافسين.

قيود تصنيف SE

يبدو تصميم الواجهة قديمًا مقارنة بمنصات تحسين محركات البحث الأحدث.

يواجه بعض المستخدمين تأخيرات في تحديثات بيانات التصنيف خلال فترات الذروة.

على الرغم من تحسن قاعدة بيانات الروابط الخلفية لـ SE Ranking، إلا أنها لا تزال أقل شمولاً من بعض أدوات تحسين محركات البحث الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

لاحظت الوكالات أن ميزات تخصيص التقارير في المنصة يمكن أن تكون أكثر قوة لتقديم خدمة أفضل لعدة عملاء.

أسعار SE Ranking

تجربة مجانية

أساسي: 65 دولارًا شهريًا

المزايا: 119 دولارًا شهريًا

الأعمال: 259 دولارًا شهريًا

API: 149 دولارًا شهريًا

الوظيفة الإضافية للبحث بالذكاء الاصطناعي: تبدأ من 89 دولارًا شهريًا

تصنيفات ومراجعات SE Ranking

G2: 4. 8/5 (1,395 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (285+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SE Ranking؟

شارك أحد المراجعين في G2 هذه الملاحظة:

تعد أداة Site Audit المحسّنة مفيدة للغاية عند تحليل مواقع الويب الخاصة بالعملاء المحتملين والعملاء الحاليين. بالإضافة إلى هذه التحديثات، فإن تصنيفات البحث الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي هي ميزة جديدة قمت بتجربتها ووجدت أنها مفيدة للغاية. كما استثمروا في محتوى تعليمي رائع في شكل ندوات عبر الإنترنت ومؤتمرات. وهذا مفيد للغاية في مواصلة التعلم وتحسين مهاراتي.

🔍 هل تعلم؟ وجد مركز بيو للأبحاث أن من بين حوالي مليون صفحة ويب تم أخذ عينات منها من لقطات بين عامي 2013 و 2023، لم يعد 38٪ من الصفحات متاحة. وهذا يعني أن الكثير من الروابط القديمة والصفحات المفقودة أو المحتوى قد تمت إزالته دون إعادة توجيه.

8. Yoast SEO (الأفضل لفحوصات تحسين محركات البحث على الصفحة)

عبر Yoast SEO

يستخدم WordPress في أكثر من 40% من مواقع الويب، وأصبح Yoast SEO مرادفًا عمليًا لتحسين WordPress.

يتم تثبيت المكون الإضافي في محرر المحتوى الخاص بك، حيث يقوم بتحليل المنشورات أثناء كتابتها ويقترح تحسينات قبل نشرها. سترى مؤشرات حمراء أو كهرمانية أو خضراء تخبرك على الفور بمدى تحسين المحتوى الخاص بك.

بالإضافة إلى اقتراحات الكتابة، يتولى Yoast الأمور التقنية التي تتطلب عادةً مساعدة المطورين: خرائط الموقع XML والعلامات القياسية وترميز المخطط، كلها تتم تلقائيًا. يضع المكون الإضافي بشكل أساسي مستشار SEO داخل نظام إدارة المحتوى الخاص بك، ليوجه قراراتك في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Yoast SEO

حسّن المنشورات لعدة كلمات رئيسية في وقت واحد باستخدام تحسين العبارات الرئيسية في الإصدار Premium.

قم بإنشاء وإدارة خرائط مواقع XML تلقائيًا دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية

تحكم في معاينات الوسائط الاجتماعية لفيسبوك وتويتر باستخدام علامة التبويب الاجتماعية في كل محرر منشورات

أضف علامات البيانات المنظمة من خلال كتل المخطط لتحسين المظهر على صفحة نتائج محرك البحث.

قم بإعداد عمليات إعادة التوجيه مباشرةً داخل WordPress باستخدام Redirect Manager عند تغيير عناوين URL أو حذف المحتوى.

قيود Yoast SEO

قد تكون بعض اقتراحات التحسين مفرطة في الصرامة ولا تأخذ السياق في الاعتبار.

تفتقر النسخة المجانية إلى ميزات متقدمة مثل تحسين الكلمات المفتاحية المتعددة.

قد تتسبب تعارضات المكونات الإضافية أحيانًا في مشكلات في أداء الموقع الإلكتروني

أسعار Yoast SEO

مجاني

Yoast premium: 118.8 دولارًا في السنة (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Yoast SEO

G2: 4. 5/5 (أكثر من 190 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 125 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Yoast SEO؟

وفقًا لمراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في Yoast SEO هو واجهته سهلة الاستخدام وتحليل المحتوى في الوقت الفعلي. يوفر اقتراحات سهلة المتابعة لتحسين محركات البحث (SEO) وقابلية القراءة، مما يجعل التحسين أمرًا بسيطًا لكل من المبتدئين والخبراء. توفر إمكانية تخصيص الأوصاف التعريفية والعناوين وخرائط المواقع مباشرةً داخل المكون الإضافي وقتًا كبيرًا. بشكل عام، إنها أداة قوية تبسط تحسين محركات البحث (SEO) لأي شخص يرغب في تحسين أداء موقعه.

9. WooRank (الأفضل لمقارنة أداء المنافسين)

عبر WooRank

تقوم معظم أدوات تحسين محركات البحث (SEO) بتحليل موقعك الإلكتروني بشكل منفصل، ولكن WooRank يضع أداءك في سياقه الصحيح من خلال مقارنته مباشرةً بأداء منافسيك الرئيسيين. يمكنك أن ترى بالضبط المجالات التي تتفوق فيها والمجالات التي تتخلف فيها عبر عوامل تحسين محركات البحث (SEO) المتعددة.

تتبع تقارير المراقبة الأسبوعية تقدمك وتنبهك عندما يقوم المنافسون بإجراء تغييرات أو تحسينات مهمة. يساعدك نهج الاستخبارات التنافسية هذا على تحديد الأولويات التي يجب معالجتها أولاً.

أفضل ميزات WooRank

يمكنك الوصول إلى تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب بيانات تحسين محركات البحث (SEO) من خلال أداة Social Media Tracker المدمجة.

استخدم قائمة مراجعة التسويق للحصول على بنود العمل ذات الأولوية بناءً على الفجوات التنافسية في استراتيجيتك.

قم بتكوين تنبيهات مراقبة أسبوعية لمقاييس محددة وأهداف مدونة مهمة لعملك

تدقيق أي صفحة ويب أثناء تصفح مواقع المنافسين باستخدام ملحق Chrome من WooRank

قيود WooRank

عمق التحليل الفني أقل مقارنة بالأدوات الأخرى

يعتمد اختيار المنافسين على الإدخال اليدوي بدلاً من الاكتشاف التلقائي

تظهر بعض حسابات المقاييس غير متسقة عبر أقسام التقرير المختلفة

أسعار WooRank

تجربة مجانية

Lite: 19.99 دولارًا شهريًا

المزايا: 89.99 دولارًا شهريًا

الاشتراك المميز: 199.99 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات WooRank

G2: 4. 3/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (65+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن WooRank؟

تقول مراجعة Capterra:

استخدمت البرنامج لتقديم مراجعة لموقعي، بالإضافة إلى الحصول على تدقيق أكثر تعمقًا من أحد أعضاء فريق WooRank. الأداة نفسها رائعة في الاستخدام، وتقدم تقريرًا ثريًا بالمعلومات، ولكن الأهم من ذلك أنها قابلة للتنفيذ. يبدو أن الميزات الجديدة تضاف باستمرار، وهناك أيضًا امتداد لمتصفح Chrome.

🚀 ميزة ClickUp: لا تفوت تدقيق المحتوى مرة أخرى. تتيح لك المهام المتكررة في ClickUp أتمتة سير العمل الروتيني، بحيث تظهر المهام تلقائيًا على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو وفقًا لجدول زمني مخصص. حافظ على جدول مراجعة المحتوى بانتظام باستخدام المهام المتكررة في ClickUp

10. Google Analytics (الأفضل للحصول على رؤى حول حركة المرور عبر نقاط بيانات متعددة)

عبر Google Analytics

تطورت Google Analytics بشكل كبير مع GA4، حيث انتقلت من التتبع القائم على الجلسات إلى القياس القائم على الأحداث الذي يتتبع المستخدمين عبر الأجهزة والمنصات.

توفر Generated Insights المدعومة بالذكاء الاصطناعي في التقارير للمستخدمين رؤية أوضح لما يحدث في بياناتهم. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك التحليلات التنبؤية على التنبؤ بدقة بسلوك المستخدمين، بما في ذلك احتمالية الشراء ومعدلات التوقف عن الاستخدام.

تتتبع المنصة رحلات المستخدمين ومشاهدات الصفحات، مما يساعدك على فهم أداء المحتوى عبر نقاط الاتصال المختلفة. كما أنها تربط بين محتوى موقعك الإلكتروني ونتائج الأعمال، وتوضح لك الصفحات التي تساهم في التحويلات.

أفضل ميزات Google Analytics

أنشئ أحداث تحويل مخصصة لتتبع إجراءات تفاعل محددة من أجل تدقيق شامل للمحتوى.

قم ببناء شرائح جمهور في Audience Builder باستخدام معايير سلوكية وديموغرافية لاستهداف المحتوى

قم بتصدير البيانات الأولية إلى BigQuery لإجراء تحليل متقدم لأداء المحتوى وإعداد تقارير مخصصة.

قم بقياس تأثير المحتوى الخاص بك على مبيعات المنتجات والإيرادات باستخدام تتبع التجارة الإلكترونية المحسّن .

افهم كيف تعمل أجزاء المحتوى المختلفة معًا في مسارات التحويل باستخدام تقارير الإحالة.

قيود Google Analytics

قد يكون من الصعب على المستخدمين الحاليين التعود على الانتقال من Universal Analytics إلى GA4.

يتم أخذ عينات البيانات على الحسابات المجانية عند تحليل مجموعات البيانات الكبيرة.

يبلغ المستخدمون عن مشكلات تتعلق بدقة البيانات، خاصة أدوات الموافقة على ملفات تعريف الارتباط، ونمذجة السلوك، وتغييرات الخصوصية؛ عدم تطابق العضوية مع الجلسة/حركة المرور.

أسعار Google Analytics

مجاني

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Analytics

G2: 4. 5/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (8,145+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Analytics؟

وفقًا لمراجعة G2:

القيمة الفورية التي تحصل عليها بمجرد توصيله رائعة. في غضون ساعات من الإعداد، حصلت على إحصاءات شاملة كشفت عن أنماط حركة المرور التي لم أكن أعرف بوجودها من قبل. توفر التقارير الجاهزة ما تحتاجه معظم الشركات بالضبط – حيث تعمل البيانات الديموغرافية للجمهور وقنوات الاكتساب وتدفق السلوك وتتبع التحويل بشكل سلس منذ اليوم الأول.

🚀 ميزة ClickUp: يتيح لك ClickUp Brain استخلاص رؤى من مخزون المحتوى الخاص بك دون الحاجة إلى البحث في القوائم. احصل على تحديثات فورية من مخزون المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp Brain على سبيل المثال، عند طرح السؤال "ما هي المدونات التي لم يتم تحديثها منذ ستة أشهر؟" تظهر على الفور المهام ذات الصلة التي تحتاج إلى اهتمامك. أو "هل يمكنك مساعدتي في تحليل المقالة التي تحظى بأعلى معدل زيارات وتفاعل؟" يساعد في تحديد المحتوى الأفضل أداءً حتى تتمكن من تكرار نجاحه.

11. Google Search Console (الأفضل لأداء البحث)

عبر Google Search Console

تتيح لك Google Search Console الوصول المباشر إلى كيفية تصور خوارزميات Google لمحتواك، مباشرة من محرك البحث نفسه. توضح لك أداة تدقيق المحتوى بالضبط الاستعلامات التي تجلب الأشخاص إلى صفحاتك، ومدى تكرار ظهور المحتوى الخاص بك في نتائج البحث، وموقعك في الترتيب بالنسبة لمصطلحات مختلفة.

تجعل مصداقية بيانات Search Console هذه الأداة فريدة من نوعها لأنها تستخدم مقاييس أداء البحث الفعلية من خوادم Google. كما أنها تنبهك إلى المشكلات الفنية التي قد تمنع اكتشاف المحتوى الخاص بك، مما يجعلها أساسية للحفاظ على ظهورك في نتائج البحث.

أفضل ميزات Google Search Console

قم بتنزيل بيانات استعلامات البحث من تقرير الأداء لتحليل الكلمات الرئيسية التي توجه حركة المرور إلى أجزاء محددة من المحتوى.

أرسل عناوين URL الفردية من خلال أداة فحص عناوين URL لطلب الفهرسة الفورية للمحتوى الجديد.

راقب مؤشرات Core Web Vitals في تقرير تجربة الصفحة لتحديد صفحات المحتوى التي تعاني من مشكلات في التحميل.

قم بإعداد تنبيهات البريد الإلكتروني في مركز الرسائل لتلقي إشعارات بشأن مشكلات الفهرسة أو العقوبات الهامة.

اعثر على الصفحات التي لا يتم فهرستها بشكل صحيح بواسطة برامج الزحف التابعة لـ Google وقم بإصلاحها باستخدام تقرير التغطية.

قيود Google Search Console

البيانات محدودة بـ 16 شهرًا من السجلات السابقة، مما يجعل تحليل الاتجاهات طويلة المدى أمرًا صعبًا.

غالبًا ما يتم تصفية بيانات استعلامات البحث حفاظًا على الخصوصية، مما يؤدي إلى عرض معلومات غير كاملة عن الكلمات المفتاحية.

قد تكون الواجهة بطيئة في التحديث، وقد تستغرق أحيانًا عدة أيام لتعكس التغييرات الأخيرة.

خيارات تكامل محدودة مع منصات التحليلات الأخرى مقارنة بالأدوات الخارجية

أسعار Google Search Console

مجاني

تقييمات ومراجعات Google Search Console

G2: 4. 7/5 (أكثر من 430 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (205+ تقييم)

📮 ClickUp Insight: 45٪ من العاملين فكروا في استخدام الأتمتة، لكنهم لم يتخذوا هذه الخطوة بعد. قد تمنع عوامل مثل الوقت المحدود وعدم اليقين بشأن أفضل الأدوات والخيارات المربكة الأشخاص من اتخاذ الخطوة الأولى نحو الأتمتة. ⚒️ بفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي سهلي الإنشاء والأوامر القائمة على اللغة الطبيعية، يسهل ClickUp البدء في استخدام الأتمتة. من التعيين التلقائي للمهام إلى ملخصات المشاريع التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يمكنك الاستفادة من الأتمتة القوية وحتى إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين في دقائق، دون الحاجة إلى التعلم. 💫 نتائج حقيقية: قلصت QubicaAMF وقت إعداد التقارير بنسبة 40٪ باستخدام لوحات المعلومات الديناميكية والرسوم البيانية الآلية من ClickUp، مما حوّل ساعات من العمل اليدوي إلى رؤى في الوقت الفعلي.

12. Amplitude (الأفضل لتحليل المحتوى من منظور المنتج)

عبر Amplitude

تتعامل Amplitude مع تحليل المحتوى من منظور المنتج، حيث تعامل كل جزء من المحتوى على أنه ميزة يتفاعل معها المستخدمون.

تركز هذه الأدوات على التحليلات الكمية وتركز على الرؤى السلوكية العميقة وتحليل رحلة المستخدم. وهذا يجعلها ذات قيمة خاصة لفرق التسويق التي تحتاج إلى فهم كيفية تقدم المستخدمين عبر مسارات المحتوى.

تتميز أداة تدقيق المحتوى بتحليل المجموعات، مما يتيح لك رؤية كيفية تفاعل مجموعات المستخدمين المختلفة مع المحتوى بمرور الوقت. إلى جانب عرض عدد مرات مشاهدة الصفحة، تكشف Amplitude عن أنماط استهلاك المستخدمين لتسلسلات المحتوى وأماكن توقفهم في رحلة المحتوى.

أفضل ميزات Amplitude

أنشئ مسارات مخصصة في أداة تحليل المسارات لتتبع كيفية انتقال المستخدمين عبر تسلسلات المحتوى.

أنشئ تقارير مجموعات لتحليل كيفية تغير تفاعل المحتوى بمرور الوقت لمجموعات مستخدمين مختلفة.

تحقق من عدد المرات التي يعود فيها المستخدمون لاستهلاك أنواع محتوى مماثلة باستخدام تحليل الاحتفاظ المدمج.

اكتشف رحلات المستخدمين غير المتوقعة عبر نظام المحتوى الخاص بك باستخدام Pathfinder للحصول على رؤى قيّمة.

قسّم المستخدمين إلى شرائح بناءً على أنماط تفاعل محددة مع المحتوى باستخدام التجميع السلوكي.

قيود السعة

إذا لم يتم تجهيز الأحداث/البيانات بشكل صحيح منذ البداية، فمن الصعب إصلاح أو إعادة بناء البيانات السابقة بأثر رجعي.

أبلغ المستخدمون عن مشكلات في حساب الأعداد الزائدة في بعض سيناريوهات التتبع، مثل عمال الخدمة/إعادة التشغيل في ملحقات المتصفح، مما أدى إلى تضخم أعداد "المستخدمين".

ترتفع الأسعار بسرعة مقارنة ببدائل Amplitude، خاصة مع نمو حجم الأحداث أو قاعدة المستخدمين.

أسعار Amplitude

مجاني

بالإضافة إلى: تبدأ من 61 دولارًا شهريًا

النمو: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Amplitude

G2: 4. 5/5 (2,480+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 65 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Amplitude؟

كتب أحد المستخدمين على G2:

توفر طريقة عرض تقدم المسار في Amplitude فهمًا واضحًا وتدريجيًا لكيفية انتقال المستخدمين عبر كل مرحلة، مما يوفر رؤية عميقة لمقاييس الأداء. بفضل هذا التحليل التفصيلي، يمكن للمسوقين تحديد ما ينجح وما يحتاج إلى تحسين بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يسلط مخطط التجزئة الضوء على الثغرات والمجالات الضعيفة، مما يمكّن المسوقين من صقل استراتيجياتهم وتركيز جهودهم حيث يمكنهم تحقيق نتائج أقوى وأكثر ربحية.

💡 نصيحة احترافية: قم بإجراء فحص للتأكد من حداثة المحتوى بعد تاريخ النشر. إذا لم يتم تحديث مدونة عن اتجاهات عام 2023، فهذا أمر بديهي، ولكن تحقق أيضًا من نقاط البيانات ولقطات الشاشة والإشارات إلى المنتجات لاكتشاف أي قِدم خفي.

13. Hotjar (الأفضل لخرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات)

عبر Hotjar

تحول Hotjar البيانات التحليلية المجردة إلى قصص مرئية من خلال إظهار كيفية تفاعل المستخدمين مع صفحات المحتوى الخاصة بك. تركز بشكل أساسي على الأبحاث النوعية مع رؤى مرئية من خلال خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات.

يمكنك مشاهدة تسجيلات لجلسات المستخدمين الفعلية لمعرفة الأماكن التي يقومون فيها بالتمرير والنقر والتخلي عن المحتوى الخاص بك. يكشف برنامج خريطة الحرارة عن الأجزاء التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام في مقالاتك والأقسام التي يتخطاها المستخدمون تمامًا.

والأفضل من ذلك، أنها تسد الفجوة بين ما تقوله تحليلاتك عن سلوك المستخدمين وما يفعلونه بالفعل على موقعك الإلكتروني.

أفضل ميزات Hotjar

أنشئ خرائط حرارية للنقرات توضح العناصر التي تحظى بأكبر قدر من اهتمام المستخدمين في صفحات المحتوى الخاصة بك.

اجمع آراء المستخدمين المباشرة حول جودة المحتوى من خلال استطلاعات الرأي التي تظهر على صفحات محددة.

تعرف على مدى قراءة المستخدمين للمحتوى الطويل باستخدام خرائط الحرارة للتمرير.

استخدم أداة التعليقات الواردة لجمع تعليقات المستخدمين غير المطلوبة حول مشكلات تجربة المحتوى.

قيود Hotjar

نظرًا للوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) وأسباب تتعلق بالخصوصية، يتم إخفاء أو حجب العديد من حقول الإدخال أو بيانات المستخدم، مما قد يحد من دقة أو قابلية تنفيذ بعض تسجيلات الجلسات.

يمكن أن تؤثر الأداة على سرعات تحميل الموقع عند تسجيل أحجام جلسات عالية

يحتوي البرنامج المجاني على تسجيلات وبيانات خريطة الحرارة محدودة مقارنة بالبدائل المدفوعة لـ Hotjar.

تحد بعض الخطط من المدة التي يمكنك خلالها الاحتفاظ بالتسجيلات أو الاستطلاعات؛ لذا يلزم الترقية للاحتفاظ بها لفترة أطول.

أسعار Hotjar

مجاني

النمو: 49 دولارًا شهريًا

المزايا: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hotjar

G2: 4. 3/5 (315+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (535+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hotjar؟

كتب أحد مستخدمي Reddit:

Hotjar هي أداة رائعة، فهي تساعدك على فهم كيفية تصفح المستخدمين للموقع في الوقت الفعلي وبشكل مجهول، مما يتيح لفريق التطوير لديك تحسين تجربة المستخدم وإجراء تغييرات بناءً على نتائج فريقك.

Hotjar هي أداة رائعة، فهي تساعدك على فهم كيفية تصفح المستخدمين للموقع في الوقت الفعلي وبشكل مجهول، مما يتيح لفريق التطوير لديك تحسين تجربة المستخدم وإجراء تغييرات بناءً على نتائج فريقك.

🔍 هل تعلم؟ أصبح تدقيق المحتوى أمرًا مهمًا بعد تحديث Panda من Google في عام 2011. بدأ هذا الخوارزمية في معاقبة المحتوى "الضعيف" أو المتكرر، مما أجبر العلامات التجارية على تنظيف مدوناتها ومواقعها الإلكترونية. فقدت العديد من الشركات التي تجاهلت عمليات التدقيق تصنيفاتها الرئيسية بين عشية وضحاها.

14. Screaming Frog (الأفضل لرسم خرائط مخزون الموقع)

عبر Screaming Frog

يقوم Screaming Frog بالزحف إلى موقعك الإلكتروني كما يفعل روبوت محرك البحث، مما ينتج عنه خريطة شاملة لكل صفحة وصورة ورابط وعنصر تقني على موقعك. يعمل برنامج سطح المكتب محليًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في عمق وسرعة الزحف.

يمكنك أيضًا الحصول على تحليل التشابه الدلالي باستخدام تضمينات LLM، مما يتيح لك تحديد المحتوى المكرر أو المماثل الذي يتجاوز مطابقة النص الأساسية.

وتشمل هذه الأدوات تكامل الذكاء الاصطناعي مع العديد من المزودين مثل OpenAI وGemini وAnthropic’s Claude، بالإضافة إلى تصورات مجموعات المحتوى التي تظهر العلاقات الدلالية بين الصفحات.

أفضل ميزات Screaming Frog

قم بتصدير قوائم جرد شاملة للموقع إلى ملفات CSV مع تكوينات أعمدة مخصصة لسير عمل تحليل المحتوى.

قم بتعيين هياكل الروابط الداخلية باستخدام علامة التبويب الداخلية لتحديد المحتوى اليتيم وفجوات الروابط.

قم بإنشاء خرائط مواقع XML تلقائيًا من بيانات الزحف باستخدام ميزة خرائط المواقع .

قم بتصفية المحتوى حسب عدد الكلمات أو رموز الاستجابة أو المشكلات المكررة باستخدام خيارات التصفية المتقدمة.

قيود Screaming Frog

تحد النسخة المجانية من عمليات الزحف إلى 500 عنوان URL، مما يحد من تحليل المواقع الإلكترونية الأكبر حجمًا.

قد يصبح استخدام الذاكرة مكثفًا أثناء عمليات الزحف الكبيرة على أجهزة الكمبيوتر القديمة.

يجد بعض المستخدمين أن التنقل أو عرض البيانات أقل سهولة في الاستخدام

أبلغ المستخدمون عن حالات فشل Screaming Frog في اكتشاف بعض المشكلات، مثل الروابط الداخلية المعطلة، وعرض JavaScript، والصفحات المحجوبة بواسطة robots.txt، أو الإعدادات الافتراضية التي لا تلتقط كل شيء.

أسعار Screaming Frog

مجاني

مدفوع: 279 دولارًا أمريكيًا في السنة (يتم دفعها سنويًا)

تقييمات ومراجعات Screaming Frog

G2: 4. 7/5 (95+ تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Screaming Frog؟

على Reddit، قال أحد المستخدمين:

Screaming frog هي في رأيي أفضل أداة على الإطلاق لإجراء تحليل سريع وبسيط لعناوين URL الخاصة بك أستخدمها منذ بدايتها. وهي الأداة الوحيدة التي تؤدي وظيفتها بالضبط دون أي ميزات أخرى. بقدر ما أذكر، فقد التزموا بجوهر الأداة.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: درس الباحثون 88,000 موقع ويب عالي الحركة ووجدوا أن أكثر من ثلثها — 35.2% — يحتوي على رابط خارجي معطل واحد على الأقل في الصفحة الرئيسية.

15. Grammarly (الأفضل لتصحيح الأخطاء النحوية)

عبر Grammarly

يكتشف Grammarly الأخطاء النحوية والتناقضات التي قد يستغرق اكتشافها يدويًا وقتًا طويلاً عبر مئات الصفحات. يتعامل مع تحديات تدقيق محددة، مثل التحقق من الانتحال، والتحقق من مصداقية المصدر، وضمان اتساق صوت العلامة التجارية.

يمكنك العمل مع Grammarly عبر منصات مختلفة، لذا سواء كان المحتوى الخاص بك موجودًا في Google Docs أو WordPress أو CMS، فإن الأداة تحافظ على اتساق عمليات التحقق من الجودة.

تتجلى الميزة الحقيقية عند التعامل مع مكتبات محتوى كبيرة. يتعلم Grammarly أسلوبك في الكتابة وينبهك عندما لا تتطابق المقاطع مع إرشادات النبرة التي حددتها. إنه مثالي لفرق المحتوى التي تدير عدة كتاب أو محتوى موروث من مصادر مختلفة.

أفضل ميزات Grammarly

احصل على مساعدة موجهة في مجال الاقتباسات وإعادة الصياغة وتحليل الجمهور باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في قسم الأدوات المتخصصة.

قم بتثبيت ملحق المتصفح لتلقي اقتراحات حول القواعد النحوية والأسلوب في الوقت الفعلي عبر جميع منصات الويب.

حدد أهداف الكتابة في تفضيلات المساعد للحصول على اقتراحات مخصصة لجمهورك وأسلوبك.

حدد أنماط مشكلات جودة المحتوى من خلال تتبع مقاييس أداء الكتابة عبر لوحة معلومات التحليلات.

قيود Grammarly

تفتقر اقتراحات الذكاء الاصطناعي أحيانًا إلى الوعي بالسياق وقد تغير المعنى المقصود.

قد تكون شديدة العدوانية في تصحيحات الكتابة الإبداعية أو غير الرسمية

تتميز النسخة المجانية بوظائف محدودة مقارنة بالبدائل المدفوعة لـ Grammarly.

أسعار Grammarly

مجاني

المزايا: 30 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Grammarly

G2: 4. 7/5 (11,925+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (7,210 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Grammarly؟

تقول تعليقات Capterra:

تساعدك الانتقادات الفورية المتعلقة باللغة والتشديد والأسلوب على تعديل الأخطاء بسرعة والعمل على تحسين صياغة النصوص، مما يوفر وقتًا ثمينًا. وهي ترفع من جودة أرشيفات الأعمال من خلال التوصية بتحسينات تجعل صياغة النصوص أكثر وضوحًا وإيجازًا واحترافية. : لا شك أن أدلة الأسلوب الشائعة وقواعد الصياغة الصريحة للمجموعة مفيدة للغاية في الحفاظ على الاتساق في تبادل المعلومات داخل مجموعتك.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: في مستودعات الكود المصدري مثل GitHub، وجد الباحثون أن حوالي 10٪ من الروابط في تعليقات الكود قد انتهت صلاحيتها بالفعل. بالنسبة للمطورين، هذا يعني أن السياق المهم قد يختفي بمرور الوقت، تاركًا وراءه ملاحظات غامضة لا يمكن تتبعها.

16. Hemingway Editor (الأفضل لتحسين قابلية القراءة)

عبر محرر Hemingway

يتبع محرر Hemingway نهجًا عمليًا لجعل كتاباتك أكثر وضوحًا وسهولة في الفهم. تبرز الأداة الجمل المعقدة والصيغة المبنيّة للمجهول والظروف غير الضرورية بألوان مختلفة، مما يمنحك ملاحظات بصرية فورية حول الأماكن التي قد تفقد فيها كتاباتك القراء.

على عكس أدوات الكتابة الأخرى، يركز Hemingway بشكل كامل على مقاييس قابلية القراءة وبنية الجمل. يعمل التطبيق المكتبي دون اتصال بالإنترنت، مما يتيح لك صقل المحتوى الخاص بك دون تشتيت الانتباه بسبب الإنترنت.

علاوة على ذلك، فإنه يحدد مستويات القراءة لنصك، مما يساعدك على مطابقة تعقيد كتابتك مع تفضيلات القراءة لجمهورك المستهدف.

أفضل ميزات محرر Hemingway

حدد التراكيب الصوتية السلبية باستخدام نظام التمييز باللون الأرجواني لكتابة أكثر مباشرة.

حدد الجمل المعقدة المحددة باللون الأحمر والتي يجب تبسيطها أو تقسيمها إلى جمل أقصر.

عدّ الأحوال الموضحة باللون الأزرق لتقليل المؤهلات غير الضرورية التي تضعف أسلوبك في الكتابة.

قم بتصدير المحتوى المحسّن مباشرة إلى WordPress أو Medium من خلال تكاملات النشر في أداة تدقيق المحتوى.

قيود محرر Hemingway

التكامل المحدود للذكاء الاصطناعي يعني عدم وجود اقتراحات سياقية تتجاوز مقاييس القابلية للقراءة الأساسية

لا توجد ميزات تحرير تعاوني لعمليات إنشاء المحتوى الجماعي

بالمقارنة مع بدائل Hemingway Editor، قد لا تناسب إرشادات الأسلوب الإلزامية لهذه الأداة الكتابة المتخصصة أو التقنية أو الأكاديمية أو الإبداعية.

أسعار محرر Hemingway

محرر Hemingway: مجاني

Hemingway Editor Plus (خطة فردية 5K): 10 دولارات شهريًا

Hemingway Editor Plus (خطة فردية 10K): 15 دولارًا شهريًا

Hemingway Editor Plus (خطة Team 5K): 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات محرر Hemingway

G2: 4. 4/5 (أكثر من 45 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📖 اقرأ أيضًا: أفضل قوالب كتابة المحتوى لتبسيط العملية

17. Surfer SEO (الأفضل لتحسين المحتوى)

عبر Surfer SEO

يكشف Surfer SEO ما الذي ينجح مع منافسيك من خلال تحليل الصفحات الأعلى تصنيفًا لكلماتك الرئيسية المستهدفة. فهو يحلل صيغتهم، ويُظهر لك كل شيء بدءًا من عدد الكلمات وكثافة الكلمات الرئيسية وحتى العناوين المحددة والمصطلحات ذات الصلة التي تتضمنها.

أثناء عمليات تدقيق المحتوى، يحدد Surfer SEO العناصر الحالية التي تتخلف عن الركب في نتائج البحث الحالية. يمكنك تدقيق مكتبات المحتوى بالكامل لاكتشاف الثغرات في التحسين واستراتيجيات الكلمات المفتاحية القديمة والمحتوى الذي فقد قدرته التنافسية.

كما يوضح أيضًا سبب انخفاض تصنيف بعض الصفحات. وهذا يجعل تدقيق المحتوى أكثر استراتيجية لأنك تفهم ما الذي يجب تغييره لاستعادة حركة المرور المفقودة.

أفضل ميزات Surfer SEO

استخدم محرر المحتوى للحصول على درجات تحسين في الوقت الفعلي أثناء الكتابة استنادًا إلى تحليل المنافسين الأعلى تصنيفًا.

افحص هياكل محتوى المنافسين وحدد الثغرات في المحتوى في مجال تخصصك باستخدام SERP Analyzer .

قم بإنشاء مخططات محتوى تلقائيًا استنادًا إلى أنماط التصنيف الناجحة باستخدام Outline Builder

تتبع أداء المحتوى بمرور الوقت من خلال ميزة التدقيق لتحديد الأجزاء التي تحتاج إلى تحديثات تحسين.

قيود Surfer SEO

الأسعار مرتفعة، خاصة بالنسبة للفرق الصغيرة أو العاملين المستقلين أو المستخدمين الذين يحتاجون إلى عدد قليل من الميزات فقط.

تفتقر اقتراحات الكلمات المفتاحية أحيانًا إلى الدقة والسياق بالنسبة لقطاعات أو مجالات معينة.

السعي وراء درجات المحتوى العالية قد يؤدي إلى حشو الكلمات المفتاحية، أو الكتابة غير الملائمة، أو المحتوى الذي يبدو غير قابل للقراءة أو مفرط في التصميم.

أسعار Surfer SEO

أساسي: 99 دولارًا شهريًا

السعر: 219 دولارًا أمريكيًا شهريًا

المؤسسات: تبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا شهريًا

الوظيفة الإضافية AI Tracker: تبدأ من 95 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (535+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (415+ تقييم)

🚀 ميزة ClickUp: أثناء تدقيق المحتوى، قد تصادف منشورًا في مدونة مثل "10 نصائح لإدارة الوقت بفعالية" يحتوي على رؤى قيّمة ولكنه يبدو كثيفًا وصعب القراءة. باستخدام ClickUp Brain، يمكنك تحليل المحتوى مباشرة في Docs. حسّن المحتوى واجعل المنشورات أكثر وضوحًا أثناء عمليات التدقيق باستخدام ClickUp Brain تجعل الذكاء الاصطناعي النص أسهل على القراء لفهمه وتقوم بفحص النبرة، مما يضمن أن المنشور يتوافق مع صوت علامتك التجارية.

18. BuzzSumo (الأفضل لتسويق المحتوى)

عبر BuzzSumo

يُظهر BuzzSumo المحتوى الذي يلقى صدى لدى الجمهور من خلال العثور على المقالات الأكثر مشاركة وتفاعلاً في أي مجال موضوعي. تتعقب المنصة المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي والروابط الخلفية ومقاييس التفاعل عبر ملايين المقالات، مما يمنحك رؤى مستندة إلى البيانات حول أنماط أداء المحتوى.

يمكنك اكتشاف الموضوعات الشائعة قبل أن تصل إلى ذروتها، وتحديد المؤثرين الرئيسيين في مجال عملك، وتحليل أنواع تنسيقات المحتوى التي تناسب مختلف الجماهير.

تنبهك ميزات المراقبة في BuzzSumo عندما يتم ذكر علامتك التجارية أو منافسيك على الإنترنت، مما يساعدك على البقاء على اطلاع على المحادثات في مجال عملك. تخبرك ميزات إنشاء المحتوى والترويج للمحتوى مجتمعةً بما يجب أن تكتب عنه وكيفية تضخيم رسالتك.

أفضل ميزات BuzzSumo

اكتشف المحتوى الشائع في مجال عملك باستخدام أداة اكتشاف المحتوى مع عوامل تصفية لمستويات الحداثة والتفاعل.

راقب ذكر العلامة التجارية وأداء محتوى المنافسين من خلال لوحة التحكم في المراقبة مع تنبيهات في الوقت الفعلي.

البحث عن المؤثرين مع مقاييس حدد المؤثرين الرئيسيين ومنشئي المحتوى في مجال تخصصك باستخداممع مقاييس تفاعل المحتوى

حلل أنماط أداء المحتوى حسب التنسيق والطول والموضوع باستخدام تقارير تحليل المحتوى.

قيود BuzzSumo

قد تكون بيانات وسائل التواصل الاجتماعي غير كاملة لأن المنصات تقيد الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) لمقاييس التفاعل.

تركز الواجهة بشكل كبير على المشاركات الاجتماعية، والتي قد لا تعكس جميع مؤشرات أداء المحتوى.

يرى العديد من المراجعين أن التكلفة يصعب تبريرها للاستخدام العرضي أو الخفيف.

تنحو اقتراحات المحتوى إلى المحتوى الفيروسي بدلاً من الموضوعات الدائمة أو التقنية.

أسعار BuzzSumo

تجربة مجانية

إنشاء المحتوى: 199 دولارًا شهريًا

العلاقات العامة والاتصالات: 299 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

الباقة: 499 دولارًا شهريًا لـ 10 مستخدمين

المؤسسات: 999 دولارًا شهريًا لـ 30 مستخدمًا

API: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات BuzzSumo

G2: 4. 5/5 (105 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (145+ تقييم)

💡 نصيحة احترافية: تحقق من وجود محتوى يتيم. إذا لم تكن هناك روابط داخلية تشير إلى إحدى الصفحات، فستكون هذه الصفحة غير مرئية تقريبًا للمستخدمين ومحركات البحث. يجب أن تتضمن كل عملية تدقيق فحصًا بحثًا عن المحتوى اليتيم ووضع خطة لربطه بشكل استراتيجي.

19. Clearscope (الأفضل للتحليل الدلالي)

عبر Clearscope

تتخصص Clearscope في فهم العلاقات الدلالية بين الكلمات والمفاهيم التي تستخدمها محركات البحث لتقييم مدى ملاءمة المحتوى.

تقوم أداة تدقيق المحتوى بتحليل المحتوى الأعلى تصنيفًا لتحديد الكلمات الرئيسية الأساسية والمصطلحات والمفاهيم ذات الصلة التي تشير إلى المرجعية الموضوعية لخوارزميات البحث. تركز واجهتها البديهية على سهولة القراءة واستخدام المصطلحات التي تناسب فرق المحتوى في المؤسسات.

يتكامل Clearscope مع Google Docs وWordPress وMicrosoft Word، مما يتيح لك العمل من أي مكان مع الوصول إلى رؤى التحسين.

أفضل ميزات Clearscope

حسّن التغطية الدلالية للمحتوى باستخدام تقرير المحتوى الذي يعرض المصطلحات والمفاهيم ذات الصلة التي يجب تضمينها.

تتبع انخفاض أداء المحتوى باستخدام ميزة Content Decay لتحديد الأجزاء التي تحتاج إلى تحديثات دلالية.

قم بإنشاء ملخصات المحتوى تلقائيًا استنادًا إلى التحليل الدلالي للمنافسين لإنشاء محتوى جديد.

راقب نتائج تغطية الكلمات المفتاحية في الوقت الفعلي أثناء الكتابة لضمان معالجة شاملة للموضوع.

قم بإعداد تنبيهات أسبوعية لمراقبة الأداء لإعلامك عندما تنخفض درجات المحتوى عن الحدود المستهدفة.

قيود Clearscope

ميزات محدودة لإنشاء المحتوى تركز بشكل أساسي على التحسين بدلاً من المساعدة في الكتابة

تتضمن الاقتراحات الدلالية أحيانًا مصطلحات غير ذات صلة لا تتناسب بشكل طبيعي مع المحتوى الخاص بك.

يقول العديد من المستخدمين أن Clearscope لا توفر عمقًا أو تنوعًا في البحث عن الكلمات المفتاحية مقارنة بأدوات مثل Ahrefs أو Semrush، خاصةً للمواضيع المتخصصة أو الأقل شيوعًا.

أسعار Clearscope

الأساسيات: 129 دولارًا شهريًا

الأعمال: 399 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Clearscope

G2: 4. 9/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Clearscope؟

تشير مراجعة G2 إلى ما يلي:

أحب الطريقة التي تعمل بها Clearscope على أتمتة العديد من جوانب كتابة محتوى SEO جيد. كما أنها تضيف بعض العناصر الترفيهية إلى العملية – أحب الكتابة ومحاولة الحصول على أعلى درجة ممكنة، مع الحفاظ على سهولة القراءة والجودة في المحتوى نفسه!

🚀 ميزة ClickUp: عندما تنمو مكتبة المحتوى الخاصة بك، يصبح العثور على المستند أو المهمة أو التحديث المناسب أكثر صعوبة. اعثر على أي أصل تسويقي بسرعة باستخدام ClickUp Enterprise Search ClickUp Enterprise Search يجعل الأمر بسيطًا: يمكنك البحث في المهام والمستندات والمرفقات على الفور، مع تصفية النتائج حسب المشروع أو الحالة أو المكلف بالمهمة. على سبيل المثال، يمكنك العثور بسرعة على جميع المهام المرتبطة بمنشور مدونة معين، ومعرفة التحديثات المعلقة، أو استدعاء ملاحظات التدقيق الحديثة دون الحاجة إلى توسيع نطاق العمل.

20. MarketMuse (الأفضل لاستراتيجية المحتوى)

عبر MarketMuse

يقوم MarketMuse بتحليل مكتبة المحتوى بالكامل ويحدد الفرص المتاحة لبناء سلطة موضوعية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاكاة كيفية تقييم محركات البحث لشمولية المحتوى ويقترح تحسينات بناءً على الاكتمال الدلالي.

تنشئ المنصة نماذج محتوى مفصلة توضح لك بالضبط الموضوعات التي يجب أن تغطيها، ومدى عمق تغطيتها، والثغرات الموجودة في استراتيجيتك الحالية.

علاوة على ذلك، تتفوق MarketMuse في تخطيط المحتوى على مستوى المؤسسة، حيث تحتاج إلى فهم كيفية اندماج الأجزاء الفردية في أنظمة المحتوى الأكبر.

أفضل ميزات MarketMuse

قم ببناء استراتيجيات محتوى شاملة باستخدام تطبيق Compete الذي يقارن محتواك بمحتوى المنافسين.

حلل الثغرات في المحتوى عبر موقعك بالكامل باستخدام تطبيق Research لتحديد الفرص الاستراتيجية.

تتبع تطور المرجعية الموضوعية من خلال تحليل المخزون الذي يوضح عمق تغطية المحتوى.

أنشئ مجموعات محتوى واستراتيجيات صفحات أساسية باستخدام ميزة Connect لتحسين الروابط الداخلية.

قيود MarketMuse

تتطلب المنصة استثمارًا كبيرًا من الوقت لإعدادها وتفسير التوصيات الاستراتيجية.

قد تربك تعقيدات الواجهة المستخدمين الذين يحتاجون فقط إلى تحسين أساسي للمحتوى.

تركز اقتراحات المحتوى على الشمولية، مما قد يؤدي إلى مقالات طويلة بشكل غير ضروري.

يركز MarketMuse بشكل كبير على استراتيجية المحتوى والموجزات والتحسين؛ أما الميزات مثل إنشاء الروابط وأدوات الوسائط الاجتماعية أو التكامل القوي مع بيئات الكتابة فهي أضعف أو غير موجودة.

أسعار MarketMuse

مجاني

التحسين: أسعار مخصصة

البحث: أسعار مخصصة

الاستراتيجية: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات MarketMuse

G2: 4. 6/5 (215+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (25+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MarketMuse؟

كما تمت مشاركته على G2:

MarketMuse هي أداة مفيدة للغاية لتحسين المحتوى الحالي أو كتابة محتوى محسّن، والحصول على ترتيب أعلى في صفحات نتائج محركات البحث (SERP). تعتبر SERP X-Ray و Heatmap من الميزات التي تعجبني أكثر، لأنها تسهل مهمتي في إجراء أبحاث عن المنافسين باستخدام كلمتي الرئيسية المستهدفة. في النهاية، تساعدني هذه الأداة في إنتاج محتوى أفضل مقارنة بمنافسي.

كيفية اختيار أداة تدقيق المحتوى المناسبة لاحتياجاتك

إليك كيفية اختيار أداة تدقيق محتوى الموقع الإلكتروني التي ستحسن عمليات المحتوى لديك بشكل حقيقي.

ابدأ بأكبر نقاط الضعف في سير العمل لديك

قبل أن تتحمس للميزات المتقدمة، اكتشف ما الذي يعطل عملية إنشاء المحتوى لديك.

هل الروابط المعطلة تضر بتحسين محركات البحث (SEO) لشهور قبل أن يلاحظها أحد؟ هل يستمر أصحاب المصلحة في السؤال عن المنشورات التي تولد عملاء محتملين بينما تبحث أنت بشكل محموم في التحليلات؟ هل هيكل موقعك الدولي معقد للغاية لدرجة أن معظم الأدوات تستسلم؟

اكتب أهم ثلاثة مشاكل تواجهك في المحتوى؛ فهي ستحدد اختيارك للأداة. إذا لم تتمكن من شرح المشكلة التي تحلها إحدى الميزات بوضوح، فربما لا تحتاج إليها.

🧠 حقيقة ممتعة: تُظهر أبحاث تجربة المستخدم والمحتوى أن استخدام إطار عمل ROT (التكرار، القديم، التافه) يساعد في تحديد الصفحات التي يجب إعادة كتابتها أو دمجها أو حذفها. يؤدي ذلك إلى تعزيز وضوح الموقع وغالبًا ما يحسن تحسين محركات البحث (SEO) لأن القراء (والروبوتات) يفضلون المحتوى النظيف والملائم.

طابق الأداة مع مهارات فريقك

لن تفيدك منصة مزودة بميزات SEO التقنية إذا كان تركيز فريقك ينصب على توسيع نطاق إنتاج المحتوى.

من ناحية أخرى، لن تكون الأداة الخفيفة الوزن المخصصة للفحوصات السريعة كافية إذا كنت تدير عدة نطاقات دولية. انظر إلى كيفية عرض التوصيات: هل هي عملية بما يكفي لكي يتصرف مديرو المحتوى بناءً عليها، أم أنها تتطلب متخصصًا في تحسين محركات البحث (SEO) لترجمتها؟

تصبح المنصة الأكثر تطوراً عديمة الفائدة عندما لا يستطيع فريقك فهم ما تطلبه منهم.

اختبرها مع المحتوى الأكثر فوضوية لديك

تُظهر العروض التوضيحية دائمًا مواقع ويب مثالية ذات هياكل واضحة. ربما يحتوي موقعك على عناوين URL غريبة من عملية ترحيل المنصة في عام 2019، وأنواع محتوى مختلطة، وصفحات يخشى الجميع لمسها.

أثناء التجارب، قم بإدخال المحتوى الأكثر إشكالية في الأداة. هل يمكنها التعامل مع أنواع المنشورات المخصصة الخاصة بك؟ هل تفهم بنية موقعك المعقدة؟ الأدوات التي تعمل مع الفوضى الخاصة بك هي الوحيدة التي تستحق الشراء.

فكر في التكامل الحقيقي لسير العمل

تتصل جميع برامج إدارة التدقيق حاليًا بـ Google Analytics. السؤال هو ما إذا كانت هذه البرامج تناسب طريقة عمل فريقك. اسأل نفسك:

هل تنشئ مهام تتوافق مع تقويمك التحريري؟

هل يمكنها إرسال تنبيهات مفيدة إلى الأشخاص المناسبين؟

هل ستنشئ تقارير يمكن أن تستخدمها الأقسام المختلفة بالفعل؟

ابحث عن الأتمتة التي توفر الوقت دون إنشاء خطوات إضافية. تساعدك أفضل الأدوات على تحويل الرؤى إلى إجراءات كجزء من عمليتك الحالية.

خطط للنمو دون إنفاق أموال طائلة

تحقق من الأسعار بعناية لأن التكاليف قد ترتفع بشكل كبير مع توسع نطاق عملك. بعض الأدوات تفرض رسومًا على كل صفحة، والبعض الآخر على عدد المستخدمين، وقد تصبح الحسابات معقدة بسرعة. قد ترتفع تكلفة منصة تبلغ 50 دولارًا شهريًا لـ 500 صفحة إلى 500 دولار لـ 5000 صفحة.

ضع في اعتبارك أيضًا كيف ستتغير احتياجات فريقك.

قد تصبح أدوات تدقيق المحتوى الأساسية التي تعمل بشكل جيد الآن محدودة مع زيادة تعقيد استراتيجيتك. اختر شيئًا يتيح لك مجالًا للنمو دون الحاجة إلى ترحيل المنصة بالكامل لاحقًا.

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي للمسوقين:

كيفية إجراء تدقيق المحتوى بكفاءة

إليك قائمة مراجعة شاملة لتدقيق المحتوى لتساعدك على البدء: اجمع كل المحتوى في مكان واحد، بما في ذلك المدونات والصفحات المقصودة ومقاطع الفيديو وملفات PDF والصفحات القديمة.

استخرج بيانات الأداء لكل أصل: حركة المرور، والتفاعل، والتحويلات، وترتيب تحسين محركات البحث (SEO)، والزيارات المتكررة.

قم بتمييز المحتوى المكرر أو المتداخل وحدد الأجزاء التي تريد دمجها أو حذفها.

راجع كل صفحة للتأكد من دقتها ووضوحها وخلوها من المعلومات القديمة؛ وقم بتحديث العناصر المرئية أو الوسائط حسب الحاجة.

تحقق من عناصر تحسين محركات البحث (SEO): العناوين، والأوصاف التعريفية، والعناوين، والكلمات المفتاحية، والروابط الداخلية.

قم بتعيين المحتوى لمراحل رحلة المشتري لمعرفة الفجوات الموجودة في الوعي أو الاعتبار أو التحويل.

حدد الموضوعات المفقودة أو المحتوى الضئيل وقم بوضع خطة لتوسيع أو إعادة استخدام الأصول.

اتبع هذه الخطوات لإجراء تدقيق المحتوى بسهولة.

الخطوة رقم 1: اجمع مخزون المحتوى الكامل الخاص بك

يبدأ التدقيق الموثوق بالرؤية.

اجمع كل الأصول في نطاق واحد: صفحات الموقع الإلكتروني، ومنشورات المدونة، والمحتوى المحجوب، ومقالات الدعم، وأي شيء مخفي في النطاقات الفرعية.

يؤدي استخدام أداة الزحف إلى تسريع العملية، ولكن تأكد من مراجعة نظام إدارة المحتوى الخاص بك للكشف عن الأجزاء المخفية أو القديمة. مع وجود قائمة جرد كاملة، لن تغفل فرص التحديث أو الدمج.

🚀 ميزة ClickUp: يوفر نموذج خطة التدقيق من ClickUp إطارًا منظمًا لإدارة عمليات تدقيق المحتوى وتنفيذها بكفاءة. احصل على نموذج مجاني جهز نفسك لعملية تدقيق محتوى أكثر تركيزًا باستخدام نموذج خطة التدقيق من ClickUp. يمنحك قسم الخلفية مساحة لتوضيح أهمية التدقيق. ثم، في أهداف التدقيق، يمكنك تحديد ما تريد تحقيقه، مثل اكتشاف الثغرات في تغطية الموضوعات أو الإبلاغ عن الأصول ذات الأداء الضعيف. بعد ذلك، ابدأ التخطيط الفعلي في قسم النظرة الاستراتيجية في نموذج خطة التدقيق. حدد الخطوات التي ستتبعها في التدقيق، سواء كان ذلك يعني تحديد تنسيقات المحتوى التي يجب إعطاؤها الأولوية، أو وضع معايير التقييم، أو إنشاء جدول زمني. ثم يساعدك تحليل SWOT على التفكير مسبقًا من خلال تحديد ما يعمل بالفعل، والأماكن التي تحتاج إلى تحسين، والمخاطر التي قد تبطئك.

الخطوة رقم 2: حدد مقاييس النجاح قبل البدء

تمنحك المقاييس منظورًا يمكنك من خلاله تقييم الأداء. تعتبر حركة المرور والتصنيفات مفيدة، ولكنها لا تعطي صورة كاملة.

وجد تقرير Superpath حول إسناد المحتوى أن معظم الفرق تعترف بأن تقاريرها "لا تعكس سوى جزء من القيمة". لتجنب الوقوع في نفس الخطأ، أضف عوامل أخرى مثل تكرار الزيارات وعمق التفاعل والتأثير طويل المدى عند تحديد معايير النجاح.

💡 نصيحة احترافية: تحقق من تداخل الكلمات المفتاحية. إذا كان هناك مدونتان تتنافسان على نفس الكلمة المفتاحية، فلن تحقق أي منهما أداءً جيدًا. استخدم التدقيق لتمييز التداخل ودمج المحتوى حيثما أمكن لإنشاء محتوى واحد موثوق.

الخطوة رقم 3: تقييم الأداء وتحديد الثغرات

تبدأ الأنماط في الظهور بمجرد وضع البيانات في طبقات على مخزونك.

بعض المحتويات الدائمة ستظل تحقق نتائج ثابتة، في حين أن بعضها الآخر سيؤدي إلى انخفاض الأداء العام. قد تحصل الصفحات المقصودة على ترتيب جيد ولكنها تفشل في تحقيق التحويل، أو قد تتنافس عدة مقالات على نفس الكلمة المفتاحية.

تسلط هذه الرؤى الضوء على الأصول التي تحتاج إلى تحديث، والأصول التي يجب دمجها، والأصول التي يمكن التخلي عنها تمامًا.

الخطوة رقم 4: تحويل الرؤى إلى أفعال

يصبح التدقيق ذا مغزى عندما تغذي النتائج سير عملك بشكل مباشر.

ترجم الملاحظات إلى مهام في تطبيق إدارة مشاريع تحسين محركات البحث (SEO) مثل ClickUp:

ادمج المقالات المتداخلة في مورد واحد أقوى

قم بتحديث العناوين الوصفية والعناوين الرئيسية والكلمات المفتاحية لتحسين محركات البحث (SEO)

أضف روابط داخلية من الصفحات ذات عدد الزيارات المرتفع إلى الصفحات ذات الأداء الضعيف

قم بتحديث الصور والرسوم البيانية والعناصر المرئية لزيادة التفاعل

تحول الخطوات التالية الواضحة عملية التدقيق من مجرد تقرير ثابت آخر إلى محرك لتحقيق نتائج طويلة الأجل.

💡 نصيحة احترافية: تدقيق عناصر CTA كطبقة منفصلة. تتبع عناصر CTA التي تحقق تحويلات، والعناصر التي عفا عليها الزمن (مثل الإشارة إلى العروض التي تم إيقافها)، والتنسيقات الأكثر فعالية (الروابط النصية مقابل الأزرار مقابل اللافتات). في كثير من الأحيان، يمكن أن يؤدي تحديث عناصر CTA وحدها إلى زيادة التحويلات دون الحاجة إلى إعادة كتابة المحتوى.

قم بتنظيف مكتبة المحتوى الخاصة بك باستخدام ClickUp

كل تدقيق يحكي قصة: مدونات قديمة تقلل من عدد الزيارات، وروابط معطلة تقلل من المصداقية، وصفحات مكررة تربك القراء ومحركات البحث. اكتشاف هذه المشكلات هو الخطوة الأولى، ولكن ما يحدث الفرق هو مدى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

يوفر لك ClickUp الهيكل اللازم للانتقال من التدقيق إلى التنفيذ. قم بإنشاء المهام مباشرة من النتائج التي توصلت إليها، وتتبع كل إصلاح على لوحات المعلومات، وأعد الكتابة في Docs، واستخدم ClickUp Brain و BrainGPT لإبراز الأفكار التي قد تفوتك في جدول البيانات. كل شيء يظل متصلاً، بحيث يرى فريقك التقدم المحرز فور حدوثه.

لذا، إذا كانت مكتبة المحتوى الخاصة بك بحاجة إلى تنظيف، فاجعلها عملية تنتهي منها بالفعل. اشترك في ClickUp اليوم! ✅

الأسئلة المتداولة (FAQ)

تدقيق المحتوى هو عملية مراجعة جميع محتويات موقعك الإلكتروني لمعرفة ما الذي يعمل بشكل جيد، وما الذي يحتاج إلى تحديث، وما الذي يمكن إزالته. يساعد ذلك في تحسين تحسين محركات البحث (SEO) وتجربة المستخدم واستراتيجية المحتوى بشكل عام.

يعتمد ذلك على حجم المحتوى وأهدافك. بالنسبة لمعظم مواقع الويب، يكفي إجراء تدقيق شامل مرة أو مرتين في السنة. قد تستفيد المواقع الكبيرة أو المدونات عالية التردد من إجراء تدقيق ربع سنوي للكشف المبكر عن المحتوى القديم ومشكلات تحسين محركات البحث.

تشمل بعض أدوات تدقيق المحتوى المجانية الشائعة Google Analytics و Google Search Console و SEOptimer. يمكنك استخدام ClickUp جنبًا إلى جنب مع هذه الأدوات لتنظيم النتائج وتتبع التحديثات عبر فريقك.

يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع أجزاء من تدقيق المحتوى، مثل البحث عن المحتوى المكرر أو الصفحات الضئيلة أو الروابط المعطلة، ولكنه لن يحل محل الحكم البشري. لا تزال الفرق بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن ما يجب تحديثه أو دمجه أو إزالته.

توفر أدوات مثل SE Ranking و SEOptimer و Screaming Frog و ClickUp (لتنظيم عمليات التدقيق وتتبع المهام) ميزات تدقيق المحتوى بتكلفة أقل.

تعد Screaming Frog وSitebulb وAhrefs أفضل أدوات تدقيق المحتوى لتحديد الروابط المعطلة في موقعك. يمكنها فحص آلاف الصفحات وإنتاج تقارير حتى تعرف بالضبط ما يجب إصلاحه.

ركز على حركة المرور والتحويلات والمشاركة (مثل الوقت الذي يقضيه الزائر على الصفحة) وتصنيفات محركات البحث والروابط الخلفية والاقتباسات والظهور باستخدام الذكاء الاصطناعي وحداثة المحتوى. يمنحك تتبع هذه العوامل رؤية واضحة لما ينجح وما يحتاج إلى تحديث وما يعيق موقعك.

Screaming Frog هي أداة تعمل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وهي مثالية للمواقع الصغيرة أو عمليات التدقيق الفني التفصيلية، وتوفر تحكمًا دقيقًا في قواعد الزحف. Lumar (المعروفة سابقًا باسم DeepCrawl) هي أداة تعمل على السحابة، وهي أفضل للمواقع الإلكترونية الكبيرة جدًا، وتوفر تقارير آلية ومراقبة قابلة للتطوير.