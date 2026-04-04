Trợ lý cuộc họp AI dành cho doanh nghiệp nhỏ trong năm [năm]

Đối với chủ doanh nghiệp nhỏ và nhóm của họ, thời gian là tài nguyên quý giá nhất—và thường là khan hiếm nhất. Bạn phải đảm nhận nhiều vai trò, xoay xở với vô số trách nhiệm và luôn tìm cách làm được nhiều việc hơn với ít nguồn lực hơn.

Tuy nhiên, dù chúng ta đã nỗ lực tối ưu hóa thời gian làm việc, vẫn có một "thủ phạm" tiêu tốn thời gian phổ biến ảnh hưởng đến hầu hết các tổ chức: cuộc họp. Các công việc thủ công xung quanh cuộc họp (như ghi chú vội vàng hoặc dành hàng giờ soạn thảo email theo dõi) khiến sự tập trung bị phân tán khỏi nội dung cuộc hội thoại chính.

Các trợ lý cuộc họp AI có thể đảm nhận phần lớn công việc nặng nhọc ở đây.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu những trợ lý cuộc họp AI tốt nhất có thể giúp tăng năng suất làm việc của nhóm và hoàn toàn phù hợp với ngân sách của doanh nghiệp nhỏ.

Tổng quan về các trợ lý cuộc họp AI dành cho doanh nghiệp nhỏ

Dưới đây là bảng so sánh trực quan các công cụ trong danh sách công việc này. Hãy cuộn xuống để xem chi tiết từng công cụ và tìm ra những công cụ AI tốt nhất giúp cuộc họp diễn ra hiệu quả.

Công cụ Phù hợp nhất cho Các tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các công việc và quy trình làm việc tích hợp AI Notetaker, ClickUp Brain, Converged Super Agents, tự động hóa, tài liệu-công việc Miễn phí vĩnh viễn; Có thể tùy chỉnh cho doanh nghiệp Fireflies. ai Bản ghi cuộc họp có thể tìm kiếm được với tính năng đồng bộ hóa CRM Trò chuyện AI AskFred, bản ghi âm diễn giả, đang theo dõi chủ đề, tự động ghi nhật ký CRM Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $18/người dùng/tháng Otter.ai Chuyển đổi giọng nói thành văn bản trực tiếp và tóm tắt cuộc họp nhanh chóng Chuyển văn bản thời gian thực, chụp ảnh slide, trợ lý AI dựa trên vai trò, tìm kiếm/xuất dữ liệu nâng cao Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $16,99/người dùng/tháng Fathom Tóm tắt AI đơn giản và chi tiết Ghi âm không giới hạn ở gói miễn phí, trích đoạn nổi bật, đồng bộ hóa CRM, Ask Fathom Q&A Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $19/người dùng/tháng tl;dv Tóm tắt các điểm nổi bật đã ghi lại và thông tin thông minh từ nhiều cuộc họp Bản ghi âm chia thành các chương, đoạn video nổi bật, thông tin chi tiết liên cuộc họp, hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $29,30/người dùng/tháng Granola Ghi chú cuộc họp không cần bot Ghi chép tại chỗ (không dùng bot), ghi chú có cấu trúc + mục cần thực hiện, định dạng lại/trò chuyện bằng AI Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $14/người dùng/tháng Krisp Chức năng khử tiếng ồn và ghi chú cuộc họp bằng AI Loại bỏ tiếng ồn và tiếng vang, ghi âm không phụ thuộc vào nền tảng, tóm tắt bằng AI, đồng bộ hóa quy trình làm việc Kế hoạch trả phí từ 16 USD/người dùng/tháng Avoma Các nhóm kinh doanh cần thông tin phân tích cuộc hội thoại Phát hiện chủ đề, bảng điểm huấn luyện, đồng bộ hóa tự động CRM, các khoảnh khắc/đoạn trích cuộc gọi Gói trả phí từ 29 USD/người dùng được cấp phép/tháng Fellow Chương trình làm việc hợp tác và theo dõi Hợp tác lập chương trình họp, tóm tắt liên kết với chương trình họp, đang theo dõi các mục cần thực hiện, nhắc nhở Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $11/người dùng/tháng Notion AI Ghi chú cuộc họp trong cơ sở kiến thức linh hoạt Các khối ghi chú cuộc họp AI, tìm kiếm AI trong các ghi chú, cơ sở dữ liệu quan hệ, liên kết Lịch Notion Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $12/người dùng/tháng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm.

Trợ lý cuộc họp AI là gì

Nhận bản ghi cuộc họp tự động và danh sách mục cần thực hiện với ClickUp AI Notetaker

Trợ lý họp AI là một ứng dụng phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo để tham gia, ghi âm, phiên âm và phân tích các cuộc họp. Mục đích chính của nó là tự động hóa các tác vụ hành chính — cụ thể là ghi chú và đang theo dõi công việc — để những người tham gia có thể tập trung vào cuộc thảo luận thay vì việc ghi chép.

Nó có ba trụ cột chính:

📮ClickUp Insight: Theo khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi, gần 40% người tham gia khảo sát tham dự từ 4 đến 8+ cuộc họp mỗi tuần, với mỗi cuộc họp kéo dài tối đa một giờ. Điều này tương đương với một lượng thời gian khổng lồ dành cho các cuộc họp trên toàn tổ chức của bạn. Nếu bạn có thể lấy lại thời gian đó thì sao? Trợ lý ghi chú AI tích hợp của ClickUp có thể giúp bạn tăng năng suất lên đến 30% thông qua các bản tóm tắt cuộc họp tức thì — trong khi ClickUp Brain hỗ trợ tạo/lập công việc tự động hóa và tối ưu hóa quy trình làm việc — biến những giờ họp dài thành những thông tin hữu ích để hành động.

Những yếu tố cần lưu ý khi chọn trợ lý cuộc họp AI cho doanh nghiệp nhỏ

Khác với các nhóm doanh nghiệp lớn có bộ phận CNTT chuyên trách, doanh nghiệp nhỏ cần những công cụ có thể sử dụng ngay mà không cần cài đặt phức tạp. Điều này là do phần mềm không phù hợp sẽ tạo ra nhiều công việc quản trị viên hơn là giúp giảm bớt chúng.

Hãy đánh giá các tiêu chí cụ thể sau đây trước khi chọn một công cụ để đơn giản hóa quy trình cuộc họp của bạn:

Độ chính xác của bản ghi âm và nhận diện người nói: Ứng dụng có thể xác định chính xác ai đã nói gì trong các cuộc gọi diễn ra nhanh với nhiều người tham gia không?

Chất lượng tóm tắt cuộc họp bằng AI: Công cụ này có tạo ra Công cụ này có tạo ra các bản tóm tắt súc tích thay vì những đoạn văn bản dài dòng mà bạn vẫn phải phân tích không?

Trích xuất các mục cần thực hiện: Ứng dụng có phát hiện các cam kết và thời hạn thay vì chỉ đánh dấu các từ khóa không?

Tích hợp với hệ thống hiện có của bạn: Ứng dụng này có tích hợp sẵn với các công cụ quản lý dự án và giao tiếp của bạn không?

Bảo mật và xử lý dữ liệu: Dữ liệu âm thanh của cuộc họp của bạn được lưu trữ ở đâu, và liệu nó có được sử dụng để đào tạo các mô hình AI hay không?

Dễ dàng thiết lập cho các nhóm không chuyên về kỹ thuật: Nhóm của bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay hôm nay mà không cần cuộc gọi hướng dẫn không?

Đối với các trợ lý điều hành và quản trị viên phải quản lý lịch trình phức tạp và nhiều bên liên quan, việc lựa chọn các công cụ AI phù hợp có thể giúp tối ưu hóa quy trình làm việc một cách đáng kể. Hãy xem video tổng quan này để tìm hiểu cách các công cụ AI hàng đầu có thể hỗ trợ trợ lý điều hành không chỉ trong việc quản lý cuộc họp.

10 trợ lý cuộc họp AI tốt nhất dành cho doanh nghiệp nhỏ

1. ClickUp (Tốt nhất để chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các công việc và quy trình làm việc tích hợp)

Dùng thử ClickUp AI Notetaker Nhận ghi chú cuộc họp, bản ghi âm, tóm tắt, nhãn và các mục cần thực hiện chính xác với ClickUp AI Notetaker

Đội ngũ của bạn mất bao nhiêu thời gian chỉ để chuyển các điểm chính từ công cụ này sang công cụ khác? Đối với hầu hết các doanh nghiệp nhỏ, vấn đề bắt đầu ngay sau cuộc họp. Bạn kết thúc với các ghi chú trong một ứng dụng, các mục cần thực hiện trong một ứng dụng khác, và các quyết định quan trọng bị chôn vùi trong một chuỗi trò chuyện mà bạn sẽ không bao giờ tìm lại được.

Chúng tôi gọi đây là “sự lan rộng công việc ” , và đó chính là vấn đề mà ClickUp giải quyết. Là Không gian Làm việc AI hội tụ đầu tiên trên thế giới, ClickUp tập hợp các cuộc họp, ghi chú, tài liệu và công việc của bạn vào một nơi duy nhất, với AI giám sát mọi thứ từ trên cao.

Hãy cùng xem xét một số tính năng hội tụ AI cốt lõi của nó:

Ghi chú cuộc họp luôn kết nối với công việc

Đầu tiên, có ClickUp AI Notetaker. Công cụ này có thể tham gia các cuộc họp đã lên lịch hoặc được gửi đến các liên kết Zoom, Google Meet và Microsoft Teams được tạo tức thời. Sau cuộc gọi, nó sẽ tạo một tài liệu ClickUp riêng tư, đề cập đến bạn và giúp bạn dễ dàng mở lại các ghi chú từ Planner hoặc Docs Hub.

Biến mọi cuộc họp thành công việc và quyết định với ClickUp AI Meeting Notetaker

Và điều tuyệt vời nhất là gì? Kết quả không bị "kẹt" trong một thiết bị ghi âm riêng biệt. Các bước tiếp theo sẽ được giao cho đúng người ngay sau khi cuộc họp kết thúc, giúp các nhóm gọn nhẹ có một quy trình rõ ràng hơn từ tóm tắt đến triển khai.

Một trợ lý AI dựa trên ngữ cảnh có thể chuẩn bị cuộc họp trước khi bắt đầu

Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công việc theo ngữ cảnh của ClickUp, ClickUp Brain, bắt đầu hoạt động từ rất sớm, ngay cả trước khi cuộc gọi bắt đầu. Nó có thể tìm kiếm các sự kiện lịch bằng ngôn ngữ tự nhiên, kiểm tra tình trạng sẵn sàng của một hoặc nhiều người, và tạo hoặc cập nhật các sự kiện lịch.

Kiểm tra tình trạng sẵn sàng và cập nhật cuộc họp nhanh hơn với ClickUp Brain

Hơn nữa, công cụ này còn cho phép bạn tạo lịch trình cuộc họp dựa trên các cuộc họp trước đó, trạng thái dự án và các ưu tiên của nhóm.

Nó vẫn hữu ích ngay cả khi cuộc họp đã kết thúc. Vì Brain có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và ghi chú cuộc họp, bạn có thể hỏi:

Những mục cụ thể nào đã được xác định sau cuộc gọi với khách hàng gần đây nhất?

Những quyết định nào đã được đưa ra trong cuộc họp đồng bộ nhóm trước đó?

Có gì thay đổi kể từ lần cập nhật gần nhất?

Ghi nhớ các quyết định và mục cần thực hiện trong cuộc họp nhanh hơn với ClickUp Brain

Các trợ lý được tích hợp sẵn trong không gian làm việc của bạn

ClickUp Super Agents là các trợ lý AI tích hợp sẵn mà bạn có thể thêm vào Không gian Làm việc ClickUp để thực hiện các tác vụ cụ thể. Và một trong những lý do khiến chúng hoạt động cực kỳ hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ là nhờ danh mục trợ lý phong phú của chúng.

Nói một cách đơn giản, thay vì tự xây dựng mọi thứ, bạn có thể bắt đầu với các trợ lý bảo mật, sẵn có và tùy chỉnh chúng theo quy trình làm việc của mình. Ví dụ, Trợ lý Xây dựng Chương trình Cuộc họp ClickUp có thể tổng hợp một chương trình cuộc họp chung dựa trên công việc đang diễn ra, kết quả trước đây và ý kiến đóng góp của người tham dự.

Tạo lịch trình cuộc họp dựa trên công việc đang thực hiện và kết quả trước đây với Trợ lý Tạo Lịch Trình Cuộc Họp ClickUp

Tóm lại:

Dựa trên công việc đang thực hiện: Trích xuất các mục trong chương trình làm việc từ công việc hiện tại của bạn

Hiển thị các mục còn dang dở: Sử dụng các mục chưa hoàn thành từ các phiên họp trước

Thu thập ý kiến của người tham dự: Gửi lời nhắc trước cuộc họp để người tham dự có thể đề xuất các chủ đề

Xây dựng chương trình họp: Sắp xếp các chủ đề và phân bổ thời gian dựa trên thời lượng cuộc họp và số mục

Trong khi đó, ClickUp Meeting Prep Agent sẽ tạo ra một bản tóm tắt cá nhân với bối cảnh bạn cần trước cuộc gọi. Cùng nhau, chúng giúp bạn bước vào cuộc họp với những thông tin nền tảng cần thiết đã sẵn sàng trước mắt.

Chuẩn bị cho các cuộc họp với bối cảnh quan trọng bằng cách sử dụng ClickUp Meeting Prep Agent

Tự động hóa để giảm bớt công việc lặp đi lặp lại

Khi AI của ClickUp tạo ra một công việc từ bản ghi chép cuộc họp, ClickUp Automations sẽ tự động hóa việc phân công mà bạn không cần phải làm gì cả. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ cần thiết lập các quy tắc nền tảng cho Không gian Làm việc ClickUp của mình, và Automations sẽ xử lý phần còn lại của quy trình làm việc.

Cài đặt các quy trình tự động hóa ClickUp không cần mã để giúp bạn thực hiện các việc cần làm nặng nhọc

Ví dụ: nếu bản ghi cuộc họp tạo ra một công việc mới chứa từ khóa “Cập nhật thiết kế”, một tự động hóa được cài đặt sẵn sẽ nhận diện cụm từ đó và ngay lập tức thông báo cho trưởng nhóm thiết kế, đồng thời chuyển công việc mới tạo vào cột “Việc cần làm” trên bảng quy trình làm việc cụ thể của nhóm thiết kế.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Ghi chú cuộc họp và công việc dự án được tập trung tại một nơi để giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh

ClickUp Brain tổng hợp mọi thông tin trong không gian làm việc của bạn để đưa ra câu trả lời hoàn thành

Tự động hóa giúp giảm thiểu công việc quản trị sau cuộc họp xuống gần như bằng không

Nhược điểm:

Người dùng mới có thể cần thời gian để khám phá phạm vi đầy đủ các tính năng

Các tính năng tự động hóa nâng cao yêu cầu một chút thời gian để cấu hình ban đầu

Giá dịch vụ ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4,7/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 4.400 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi thích việc theo dõi thời gian và ghi chú cuộc họp đều được tập trung tại một nơi với ClickUp. Các trợ lý AI rất hữu ích và giúp công việc của tôi luôn được tổ chức gọn gàng. Thật tuyệt vời khi tôi có thể thay thế nhiều công cụ khác nhau chỉ bằng một công cụ duy nhất. Tôi đánh giá cao việc có thể xem toàn bộ công việc của các bộ phận tại một nơi, giúp các nhiệm vụ luôn rõ ràng và dễ quản lý. Ngoài ra, tính năng nhập dữ liệu dễ dàng đã giúp quá trình thiết lập diễn ra suôn sẻ.

✅ Cẩm nang AI cho Doanh nghiệp Nhỏ của chúng tôi hướng dẫn cách áp dụng AI trong toàn bộ kinh doanh mà không cần thêm ứng dụng nào để quản lý.

🧠 Thông tin thú vị: Thomas Edison ban đầu không hình dung ra máy ghi âm như một thiết bị phát nhạc. Ông đã giới thiệu nó như một công cụ năng suất của thế kỷ 19 dành cho việc ghi chép bằng giọng nói và giao tiếp kinh doanh, trong khi âm nhạc chỉ nằm ở vị trí thấp hơn trong danh sách các ứng dụng tương lai của ông. Nói cách khác, một trong những thiết bị giải trí biểu tượng nhất trong lịch sử ban đầu được phát triển như một máy ghi chú giọng nói.

2. Fireflies.ai (Tốt nhất cho bản ghi cuộc họp có thể tìm kiếm với tính năng đồng bộ hóa CRM)

Fireflies.ai là một trợ lý họp AI giúp ghi lại, chuyển đổi thành văn bản và sắp xếp các cuộc họp trên các nền tảng hội nghị như Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex và nhiều nền tảng khác.

Nó còn vượt xa chức năng ghi chú thụ động. AskFred, trợ lý AI tích hợp sẵn của Fireflies, có thể tóm tắt các cuộc gọi, tạo email theo dõi, trích xuất các mục cần thực hiện và tạo ra các kết quả khác liên quan đến cuộc họp.

Nó còn tích hợp tính năng “Topic Tracker” giúp tìm kiếm các từ khóa cụ thể như “giá cả” hoặc “phản đối” trong các cuộc gọi của bạn. Sau đó, hệ thống sẽ tự động ghi lại các thông tin này trực tiếp vào phần mềm CRM hoặc phần mềm quản lý dự án của bạn, giúp nhóm của bạn tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công.

Các tính năng nổi bật của Fireflies.ai

Trợ lý trò chuyện AI AskFred: Truy vấn toàn bộ thư viện bản ghi cuộc họp để trả lời các câu hỏi về các cuộc gọi trước đây

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản tự động: Ghi âm và chuyển đổi các cuộc họp thành văn bản kèm theo nhận diện người nói và dấu thời gian

Phân tích thông minh cuộc hội thoại : Theo dõi tỷ lệ thời gian nói và các chỉ số cảm xúc trong các cuộc họp của bạn Theo dõi tỷ lệ thời gian nói và các chỉ số cảm xúc trong các cuộc họp của bạn

Tích hợp CRM: Kết nối sẵn với các công cụ bán hàng để tự động ghi lại tóm tắt cuộc gọi vào hồ sơ giao dịch

Ưu và nhược điểm của Fireflies.ai

Ưu điểm:

Hệ thống bảo mật mạnh mẽ với các tùy chọn lưu trữ riêng tư

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản không giới hạn bắt đầu từ gói Pro

Hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ với tính năng tự động phát hiện

Nhược điểm:

Độ chính xác có thể giảm trong các cuộc họp có nhiều tiếng ồn xen lẫn

AI phân tích từng cuộc họp riêng lẻ mà không tổng hợp dữ liệu giữa các cuộc họp

Bot ghi âm xuất hiện dưới dạng một người tham gia hiển thị

Giá của Fireflies.ai

Miễn phí

Pro : 18 USD/người dùng/tháng

Kinh doanh : 29 USD/người dùng/tháng

Enterprise: 39 USD/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Fireflies.ai

G2 : 4,7/5 (hơn 700 đánh giá)

Capterra: 4,9/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Fireflies.ai?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi có thể tập trung hoàn toàn vào cuộc hội thoại trong cuộc họp vì biết rằng Fireflies sẽ lo phần ghi chú cho tôi, và chức năng AI cũng rất tuyệt vời để nắm bắt nhanh những gì đã diễn ra trong cuộc họp, đồng thời dễ dàng tích hợp vào môi trường làm việc của nhóm tôi để gửi email tóm tắt. Quá trình triển khai diễn ra rất suôn sẻ, tôi chưa bao giờ phải sử dụng dịch vụ hỗ trợ khách hàng, nhưng nếu sản phẩm tốt như vậy, tôi chắc chắn rằng dịch vụ hỗ trợ khách hàng cũng sẽ rất xuất sắc. Tôi sử dụng Fireflies hàng ngày.

3. Otter.ai (Tốt nhất cho tính năng phiên âm trực tiếp và tóm tắt cuộc họp)

Nếu bạn cần theo dõi cuộc họp ngay khi nó diễn ra, Otter.ai sẽ hiển thị bản ghi chép trực tiếp trên màn hình khi mọi người nói. Điều này khiến nó trở nên vô cùng hữu ích cho các nhóm cần hỗ trợ tiếp cận, có thành viên không phải là người bản ngữ hoặc đơn giản là thích đọc theo để duy trì sự tập trung.

Cơ chế cốt lõi của nó là xử lý thời gian thực. Thay vì phải chờ bản ghi âm được xử lý sau khi cuộc gọi kết thúc, Otter tạo ra một tài liệu tương tác ngay trong chính cuộc họp.

Otter cung cấp các trợ lý AI chuyên dụng cho quy trình bán hàng và tuyển dụng. Các trợ lý này tự động trích xuất thông tin liên quan đến giao dịch và đẩy dữ liệu đó đến các công cụ được kết nối của bạn.

Các tính năng nổi bật của Otter.ai

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo thời gian thực: Chuyển đổi cuộc họp thành văn bản ngay lập tức với nội dung văn bản đồng bộ với bản phát lại âm thanh

Tự động hóa ghi lại slide: Chèn các slide trình chiếu được chia sẻ vào bản ghi âm tại thời điểm chính xác

Trợ lý AI chuyên biệt theo vai trò: Tối ưu hóa việc trích xuất dữ liệu cho các hàm công việc cụ thể như bán hàng và giáo dục

Các tính năng dành cho nhóm: Phân loại theo từ vựng nhóm, gắn thẻ người nói, cùng với tính năng tìm kiếm và xuất dữ liệu nâng cao

Ưu và nhược điểm của Otter.ai

Ưu điểm:

Chức năng hiển thị trực tiếp giúp các thành viên tham gia luôn đồng bộ mà không làm gián đoạn người nói

Chức năng chụp slide bổ sung bối cảnh trực quan mà các công cụ chỉ hỗ trợ âm thanh không có

Được thị trường công nhận mạnh mẽ với cơ sở người dùng rộng lớn

Nhược điểm:

Hỗ trợ ngôn ngữ giới hạn ở tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha

Kế hoạch miễn phí giới hạn thời lượng ghi âm tối đa 30 phút cho mỗi cuộc họp

Tiếng ồn xung quanh có thể làm giảm độ chính xác của bản ghi âm

Giá của Otter.ai

Miễn phí

Pro : 16,99 USD/người dùng/tháng

Kinh doanh : $30/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Otter.ai

G2: 4.4/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (100 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Otter.ai?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Mỗi khi chúng tôi bắt đầu một cuộc họp, công cụ này sẽ tự động tham gia hoặc ít nhất là gửi yêu cầu tham gia phiên họp. Nó ghi chú lại nội dung và gửi email tóm tắt sau khi cuộc họp kết thúc. Các bản tóm tắt rất tốt và đi thẳng vào vấn đề.

🧠 Thông tin thú vị: Có rất nhiều quy trình họp chính thức được thiết lập vì trước đây các cuộc họp thường diễn ra rất hỗn loạn. Theo lịch sử chính thức của Robert’s Rules, Henry M. Robert đã gặp phải tình trạng mà ông gọi là “sự hỗn loạn thực tế” — mỗi người mang đến những ý tưởng khác nhau về quy trình — và đã xuất bản ấn bản đầu tiên của Robert’s Rules of Order vào năm 1876 để đưa mọi thứ vào trật tự.

4. Fathom (Tốt nhất cho các bản tóm tắt AI đơn giản và chi tiết)

qua Fathom

Nếu bạn là nhà sáng lập độc lập hoặc một nhóm nhỏ hoạt động với ngân sách eo hẹp, Fathom là một lựa chọn tốt.

Nó cung cấp tính năng ghi âm, phiên âm và tóm tắt không giới hạn mà không tốn phí. Điều này rất hữu ích cho những người có nhiều cuộc họp nhưng không thể chi trả cho một gói đăng ký phần mềm hàng tháng khác.

Cơ chế cốt lõi của nó là tính năng cắt đoạn do người dùng kích hoạt. Thay vì chỉ cung cấp cho bạn một khối văn bản khổng lồ sau khi cuộc gọi kết thúc, nó cho phép bạn đánh dấu những khoảnh khắc quan trọng ngay trong quá trình cuộc họp diễn ra. Điều này giúp phần mềm biết chính xác những nội dung cần tách ra cho bạn sau này.

Các tính năng nổi bật của Fathom

Ghi âm không giới hạn: Cung cấp dung lượng lưu trữ cuộc họp không giới hạn

Trợ lý AI hỏi-đáp: Ask Fathom cung cấp cho người dùng giao diện tương tự ChatGPT để truy vấn các cuộc họp để tìm kiếm câu trả lời, thông tin chi tiết và các hành động

Kiểm soát chia sẻ dễ dàng: Tự động chia sẻ tóm tắt và bản ghi âm nội bộ, đồng thời có thể hạn chế các liên kết chia sẻ theo tên miền hoặc quyền truy cập cụ thể

Đồng bộ hóa trực tiếp với CRM: Tự động đẩy tóm tắt cuộc gọi và các mục cần thực hiện trực tiếp vào quy trình bán hàng của bạn

Đánh giá ưu và nhược điểm của Fathom

Ưu điểm:

Cung cấp tính năng ghi âm và phiên âm không giới hạn

Tạo một đoạn video có thể chia sẻ từ bất kỳ phần nào cụ thể

Được thiết kế chuyên biệt cho quy trình bán hàng nhằm duy trì sự gọn gàng của hệ thống CRM

Nhược điểm:

Thiếu các tính năng trí tuệ hội thoại nâng cao

Bot ghi âm là một thành viên hiển thị trong các cuộc gọi

Trải nghiệm chủ yếu tập trung vào máy tính để bàn và không có ứng dụng di động mạnh mẽ

Giá của Fathom

Miễn phí

Premium ( Cá nhân): $19/người dùng/tháng

Gói nhóm: $19/người dùng/tháng (từ 2 người dùng trở lên)

Kinh doanh: $34/người dùng/tháng (từ 2 người dùng trở lên)

Đánh giá và nhận xét về Fathom

G2: 5.0/5 (hơn 6.000 đánh giá)

Capterra: 5.0/5 (hơn 800 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Fathom?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Nó rất chính xác và giúp tôi tóm tắt các cuộc họp dài mà không cần phải lo lắng liệu Fathom có bỏ sót điều gì quan trọng hay không. Nó không bỏ sót gì cả. Nó cũng đồng bộ với lịch trình của tôi, nên tôi không cần phải thêm thủ công. Tôi rất thích nó! Tôi sử dụng nó trên Mac; có trình tải xuống dễ dàng, nên không có vấn đề gì ở đó. Bộ phận hỗ trợ liên hệ để kiểm tra xem có điều gì họ có thể giúp bạn không. Tôi sử dụng nó gần như hàng ngày trong tất cả các cuộc họp Google Meet của mình.

🚀 Cách công ty tiếp thị Hit Your Mark tích hợp nhiều công cụ thành một Hit Your Mark trước đây đã sử dụng nhiều công cụ khác nhau cho công việc của mình: Slack để giao tiếp, Loom/Vidyard để lưu trữ video, Miro để lập kế hoạch cộng tác, Toggl để theo dõi thời gian và báo cáo, và Tango để lưu trữ tài liệu. Họ đã quyết định tập trung tất cả vào ClickUp. ⚡ Kết quả xuất hiện ngay lập tức: Hơn 5 công cụ được thay thế trong các lĩnh vực giao tiếp, kế hoạch và báo cáo

Tiết kiệm $3.000 mỗi năm bằng cách loại bỏ Slack sau khi chuyển sang ClickUp

Bảng điều khiển thời gian thực đang theo dõi điểm sprint, Khối lượng công việc và hiệu suất

Thanh toán tiền thưởng nhanh hơn nhờ dữ liệu năng suất rõ ràng và có thể đo lường được

5. tl;dv (Tốt nhất cho các điểm nổi bật của cuộc họp đã ghi lại và thông tin thông minh từ nhiều cuộc họp)

Khi một công ty muốn giảm bớt việc tham dự cuộc họp bắt buộc, tl;dv sẽ hỗ trợ điều đó. Ứng dụng này tập trung nhiều hơn vào việc ghi hình video thay vì chỉ tập trung vào bản ghi chép văn bản. Điều này rất hữu ích cho nhân viên ở các múi giờ khác nhau để theo dõi những nội dung họ đã bỏ lỡ theo lịch trình riêng của mình.

Nền tảng này xử lý bản ghi cuộc họp giống như một video trên YouTube. Nó phân tích cuộc hội thoại bằng giọng nói và tự động chia dòng thời gian thành các chương riêng biệt, được gắn nhãn.

Điều này có nghĩa là một thành viên trong nhóm có thể nhấp vào dấu thời gian có tiêu đề “Ngân sách tiếp thị quý 3” và chuyển thẳng đến phần cập nhật cụ thể đó mà không cần phải nghe hết phần còn lại của cuộc họp kéo dài một giờ.

tl;dv các tính năng nổi bật

Tạo đoạn video nổi bật: Đánh dấu các khoảnh khắc quan trọng để tạo các đoạn video ngắn có thể chia sẻ

Trí tuệ đa cuộc họp: Phát hiện các mẫu và chủ đề lặp lại trong toàn bộ thư viện cuộc họp của bạn

Lưu trữ trên máy chủ tại EU: Đảm bảo chủ quyền dữ liệu và tuân thủ GDPR cho các nhóm quan tâm đến bảo mật

Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Hỗ trợ phiên âm và tóm tắt bằng hơn 30 ngôn ngữ

tl;dv ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

Phân tích xuyên cuộc họp giúp khai thác những thông tin chi tiết mà các công cụ chỉ hỗ trợ một cuộc gọi không thể nắm bắt được

Độ chính xác cao trong việc chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên nhiều ngôn ngữ

Đánh giá ban đầu dễ dàng mà không cần cam kết

Nhược điểm:

Yêu cầu có bot ghi âm dựa trên đám mây hiển thị

Không hỗ trợ từ vựng tùy chỉnh cho thuật ngữ chuyên ngành

Người dùng có giới hạn sử dụng giao diện web trên thiết bị di động

tl;dv giá cả

Miễn phí

Ưu điểm: 29,30 USD/người dùng/tháng

Kinh doanh $37,10 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét tóm tắt

G2 : 4,7/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về tl;dv?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi sử dụng tl;dv để ghi âm và ghi chú trong các cuộc gọi bán hàng, điều này giúp tôi tập trung tốt hơn trong các cuộc trò chuyện này. Tôi thấy nó rất dễ sử dụng, giống như đăng nhập vào bất kỳ phần mềm nào khác. AI trong tl;dv cho phép tôi hỏi bất kỳ câu hỏi nào tôi muốn và cung cấp một số gợi ý có sẵn rất hữu ích, như soạn thảo email theo dõi với các bước tiếp theo chi tiết. Nó lưu giữ bản ghi chép liên tục của tất cả các cuộc họp của tôi, khiến tôi cảm thấy như có một thư ký ghi chép giúp tôi. Ngoài ra, việc tích hợp với hệ thống email và CRM của tôi hoạt động rất tốt.

6. Granola (Tốt nhất cho ghi chú cuộc họp không có bot)

qua Granola

Các bot họp thường kích hoạt những câu hỏi khó xử từ khách hàng và tạo ra sự bất đồng về quyền riêng tư. Granola là một ứng dụng máy tính ghi lại âm thanh cuộc họp trực tiếp trên thiết bị của bạn mà không cần đưa một bot hiển thị vào cuộc gọi. Không ai ở đầu dây bên kia biết rằng ứng dụng đang chạy.

Sau cuộc họp, AI sẽ tạo ra các ghi chú có cấu trúc kèm theo các mục cần thực hiện và tóm tắt. Bạn có thể trò chuyện với AI để trích xuất các chi tiết cụ thể hoặc định dạng lại ghi chú cho các đối tượng khác nhau. Điều này dựa trên quan điểm rằng phán đoán của con người vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các ghi chú chất lượng.

Bạn có thể ghi chú tóm tắt hoặc những ý tưởng ngắn gọn của mình trong suốt cuộc hội thoại, và phần mềm sẽ sử dụng âm thanh nền để bổ sung những chi tiết cụ thể mà bạn đã bỏ lỡ.

Các tính năng nổi bật của Granola

Ghi âm miễn phí: Ghi âm trực tiếp từ máy tính để bàn của bạn mà không cần tham gia với tư cách người tham gia

Giao diện trò chuyện AI: Cho phép bạn đặt câu hỏi tiếp theo và định dạng lại ghi chú

Tích hợp sẵn: Kết nối trực tiếp với cơ sở kiến thức và hệ thống CRM để thực hiện các quy trình làm việc cơ bản

Lời nhắc cuộc gọi đột xuất: Phát hiện các cuộc gọi không theo lịch trình khi micrô của bạn đang được sử dụng và nhắc bạn bắt đầu ghi chú

Ưu và nhược điểm của Granola

Ưu điểm:

Loại bỏ sự khó chịu của khách hàng bằng cách ẩn bot ghi âm khỏi tầm nhìn

Phù hợp cho các nhóm nhỏ cần lịch sử không giới hạn

Các tính năng kiểm soát bảo mật cấp doanh nghiệp cho phép người dùng từ chối tham gia quá trình huấn luyện mô hình

Nhược điểm:

Số lượng đánh giá từ bên thứ ba giới hạn khiến việc đánh giá độ tin cậy lâu dài trở nên khó khăn hơn

Ứng dụng di động Android hiện chưa có sẵn

Yêu cầu các công cụ tự động hóa của bên thứ ba để chuyển kết quả vào các không gian làm việc toàn diện

Giá cả của Granola

Cơ bản: Miễn phí

Kinh doanh: $14/người dùng/tháng

Enterprise: $35/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Granola

G2 : 4.8/5 (hơn 20 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Granola?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Đây là một trong những công cụ tốt nhất mà tôi sở hữu và sử dụng. Tôi dùng nó hàng ngày cho tất cả các cuộc gọi của mình. Nó giúp tôi hiểu rõ những người nói giọng khó nghe và có những cuộc phỏng vấn rõ ràng, trung thực. Tôi cũng đã thiết lập một lệnh nhắc AI để sàng lọc khách hàng tiềm năng, điều này giúp tôi rất nhiều và tiết kiệm được rất nhiều thời gian!

7. Krisp (Tốt nhất cho tính năng khử tiếng ồn và ghi chú cuộc họp bằng AI)

qua Krisp

Không phải mọi cuộc hội thoại kinh doanh đều diễn ra qua liên kết Zoom đã lên lịch sẵn. Krisp hoạt động theo cách khác bằng cách kết nối trực tiếp với hệ thống âm thanh của máy tính thay vì tích hợp với một phần mềm lịch hoặc cuộc họp cụ thể. Điều này có nghĩa là nó hoạt động với bất kỳ ứng dụng thoại nào, từ một cuộc họp Slack ngẫu hứng đến một hệ thống điện thoại VoIP chuyên dụng chạy trên máy tính để bàn của bạn.

Nền tảng của phần mềm này được xây dựng dựa trên độ rõ ràng của âm thanh chứ không chỉ đơn thuần là ghi chú bằng AI. Trước khi chuyển đổi bất kỳ từ nào, phần mềm sẽ lọc bỏ tiếng ồn nền từ cả micro của bạn và âm thanh đầu vào của những người đang nói chuyện với bạn.

Vì nó xử lý mọi thứ ngay tại lớp âm thanh cơ bản này, nên nó tạo ra bản ghi chép và tóm tắt mà không cần phải đưa trợ lý ảo vào phòng cuộc họp.

Các tính năng nổi bật của Krisp

Khử tiếng ồn bằng AI: Loại bỏ tiếng ồn nền và tiếng vang khỏi âm thanh đến và đi

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản không phụ thuộc vào nền tảng: Ghi lại âm thanh từ bất kỳ ứng dụng nào trên thiết bị của bạn

Tóm tắt cuộc họp bằng AI: Tạo ra các ghi chú có cấu trúc, được sắp xếp theo chủ đề và người phát biểu

Đồng bộ hóa quy trình làm việc: Core tích hợp và hỗ trợ webhook cho các công cụ như Slack, HubSpot, Affinity và Pipedrive

Ưu và nhược điểm của Krisp

Ưu điểm:

Tích hợp tính năng khử tiếng ồn và ghi chú cuộc họp vào một gói đăng ký duy nhất

Công việc ổn định trên mọi nền tảng hội nghị hoặc cuộc gọi điện thoại

Hoạt động êm ái ở chế độ nền mà không tham gia cuộc gọi dưới dạng bot

Nhược điểm:

Các tính năng ghi chép là tính năng mới và có thể thiếu độ sâu so với các ứng dụng ghi chép chuyên dụng

Ít kết nối tích hợp sẵn với các hệ thống CRM và công cụ quản lý dự án

Bản ghi chép có thể cảm thấy giới hạn đối với người dùng có khối lượng lớn

Giá của Krisp

Dùng thử miễn phí

Core: 16 USD/người dùng/tháng

Nâng cao: $30/người dùng/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Krisp

G2 : 4.6/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Krisp?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Điểm nổi bật nhất của Krisp là cách nó xử lý tóm tắt cuộc họp. Tính năng ghi âm tự động thực sự là cứu cánh cho những cuộc gọi liên tiếp. Tôi cũng rất thích tính linh hoạt của công cụ chuyển đổi văn bản; nó không chỉ dành cho các cuộc gọi trực tiếp, mà bạn còn có thể tải lên và chuyển đổi bất kỳ tệp âm thanh nào trực tiếp lên nền tảng.

📮ClickUp Insight: Kết quả từ cuộc khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi cho thấy 42% các nhóm sử dụng các đoạn video ghi lại (21%) hoặc các công cụ quản lý dự án (21%) cho công việc không đồng bộ. Tuy nhiên, các công cụ này thường đòi hỏi phải có thêm các công cụ khác, đăng ký riêng biệt, đăng nhập và thời gian làm quen. Với tư cách là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp giúp việc giao tiếp không đồng bộ trở nên dễ dàng hơn. Truy cập các đoạn video, tin nhắn thoại, quy trình làm việc của dự án, tài liệu cộng tác và công cụ ghi chú AI tích hợp — tất cả trong một không gian làm việc duy nhất. Tại sao phải quản lý nhiều gói đăng ký và thông tin phân tán khi một giải pháp duy nhất có thể tối ưu hóa toàn bộ quy trình làm việc của bạn? 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm sử dụng tính năng quản lý cuộc họp của ClickUp cho biết đã giảm tới 50% các cuộc hội thoại và cuộc họp không cần thiết!

8. Avoma (Phù hợp nhất cho các nhóm bán hàng cần thông tin phân tích cuộc hội thoại)

qua Avoma

Trong khi nhiều công cụ chỉ ghi lại những gì đã được nói, Avoma đánh giá cách nó được nói ra. Nó hoạt động như một nền tảng trí tuệ cuộc hội thoại được thiết kế đặc biệt để đo lường chất lượng cuộc gọi. Điều này khiến nó trở nên rất hữu ích cho người quản lý muốn đánh giá xem nhân viên bán hàng có nói quá nhiều hay thực sự lắng nghe nhu cầu của khách hàng hay không.

Phần mềm đang theo dõi các chỉ số cuộc hội thoại trong suốt cuộc họp, bao gồm tỷ lệ nói/nghe, việc sử dụng các từ lấp đầy và cảm xúc chung của người nói. Việc phân tích các điểm dữ liệu cụ thể này cung cấp tài liệu huấn luyện cụ thể thay vì chỉ là bản ghi chép cơ bản.

Các tính năng nổi bật của Avoma

Phát hiện chủ đề: Phân chia cuộc hội thoại thành các chủ đề như giá cả và phản đối

Tự động đồng bộ hóa CRM: Tự động đẩy các bản tóm tắt cuộc gọi có cấu trúc và các điểm nhấn quan trọng vào quy trình bán hàng

Bảng điểm huấn luyện: Cho phép các nhà quản lý chấm điểm các cuộc gọi dựa trên các tiêu chí tùy chỉnh và đang theo dõi hiệu suất

Các đoạn cuộc gọi có thể chia sẻ: Tạo các đoạn trích từ bản ghi âm hoặc bản ghi, tự động tạo các đoạn trích, và chia sẻ toàn bộ cuộc họp, ghi chú hoặc các đoạn video nội bộ hoặc bên ngoài

Ưu và nhược điểm của Avoma

Ưu điểm:

Được thiết kế chuyên biệt cho chu trình bán hàng và thành công của khách hàng tùy chỉnh

Dữ liệu CRM có cấu trúc giúp nâng cao độ chính xác của báo cáo về quy trình bán hàng

Các công cụ huấn luyện cung cấp một khung làm việc để đào tạo nhân viên mới

Nhược điểm:

Đường cong học tập có thể khá dốc đối với các nhóm chỉ cần các bản tóm tắt cơ bản

Giao diện người dùng có vẻ lỗi thời so với các đối thủ cạnh tranh mới hơn

Các nhóm nhỏ có thể không sử dụng đủ các tính năng để xứng đáng với khoản đầu tư

Giá cả của Avoma

Startup: $29/người dùng được cấp phép/tháng

Organization: $39/người dùng được cấp phép/tháng

Enterprise: $39/người dùng được cấp phép/tháng

Trí tuệ cuộc hội thoại: $35/người dùng được cấp phép mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Avoma

G2 : 4.6/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Avoma?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi chủ yếu sử dụng nó cho các cuộc gọi demo và cuộc gọi với khách hàng để dễ dàng trích xuất những điểm chính, những vấn đề khó khăn chính của khách hàng tiềm năng và khách hàng. Ngoài bản ghi âm, tôi thích tính năng theo dõi từ khóa, phân tích mẫu hội thoại, đánh giá cuộc gọi và thậm chí cả hỗ trợ trực tiếp từ trợ lý ảo của Avoma.

9. Fellow (Tốt nhất cho việc lập chương trình cuộc họp hợp tác và theo dõi)

qua Fellow

Khi người quản lý cần đảm bảo rằng cuộc thảo luận thực sự dẫn đến công việc hoàn thành, Fellow tập trung vào toàn bộ chu trình cuộc họp thay vì chỉ tập trung vào việc ghi chép. Ứng dụng này được thiết kế để làm rõ chính xác ai chịu trách nhiệm về việc gì bằng cách kết nối trực tiếp chương trình nghị sự ban đầu của cuộc họp với các mục hành động cuối cùng.

Phần mềm này hoạt động như một công cụ quản lý trách nhiệm trung tâm. Nó đang theo dõi các cam kết được đưa ra trong cuộc gọi và tự động đồng bộ hóa chúng trực tiếp vào phần mềm quản lý dự án của nhóm. Điều này giúp tránh việc các quyết định bị lãng quên sau khi mọi người kết thúc cuộc gọi.

Các tính năng nổi bật khác

Chương trình họp hợp tác: Giúp cuộc họp tập trung vào nội dung chính bằng cách liệt kê các chủ đề trước khi cuộc họp bắt đầu

Tóm tắt liên kết với chương trình họp: Liên kết các ghi chú và mục cần thực hiện với các chủ đề thảo luận cụ thể

Theo dõi công việc: Giao công việc cho các thành viên cụ thể trong nhóm kèm theo ngày đáo hạn và nhắc nhở

Hỗ trợ cuộc họp từ tệp tải lên: Tạo bản tóm tắt từ các tệp âm thanh hoặc video đã tải lên, bao gồm tính năng nhận diện người nói tự động

Ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

Phủ sóng toàn bộ chu trình cuộc họp từ khâu lập kế hoạch đến việc báo cáo kết quả

Hệ sinh thái tích hợp mạnh mẽ, dễ dàng hòa nhập vào các quy trình làm việc hiện có

Giao diện gọn gàng giúp các nhóm có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức

Nhược điểm:

Các tính năng ghi chép có thể không đạt được độ chính xác như của các thiết bị ghi chép chuyên dụng

Phân tích cuộc họp có giới hạn so với các công cụ phân tích cuộc hội thoại

Các nhóm nhỏ sẽ tận dụng giá trị tối đa từ bộ tính năng cốt lõi

Giá cả của Fellow

Miễn phí

Nhóm: $11/người dùng/tháng

Kinh doanh: $23/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của người dùng

G2 : 4,7/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4,9/5 (hơn 30 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Fellow?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Đây là một công cụ tuyệt vời để ghi âm các cuộc họp, và tính năng ghi chú bằng AI cũng rất hữu ích. Nó chuyển đổi tất cả các cuộc họp thành văn bản và tạo ra các ghi chú từ đó, giúp bạn có thể tham khảo mà không mất thời gian. Nó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và nỗ lực. Dễ sử dụng và tự động ghi âm tất cả các cuộc họp.

10. Notion AI (Tốt nhất cho ghi chú cuộc họp trong một cơ sở kiến thức linh hoạt)

qua Notion

Nếu nhóm của bạn đã sử dụng Notion làm không gian làm việc chính để quản lý dự án và tài liệu, tính năng Notion AI Meeting Notes tích hợp sẵn là lựa chọn hiệu quả nhất. Tính năng này giúp bạn không cần phải trả tiền cho một công cụ phiên âm riêng biệt và tránh được sự phiền phức khi phải liên tục sao chép và dán các bản tóm tắt từ ứng dụng này sang ứng dụng khác.

Cơ chế cốt lõi của nó là tích hợp không gian làm việc. Bạn chỉ cần nhập một lệnh đơn giản (/meet) trên bất kỳ trang Notion nào, và nó sẽ chèn một khối ghi âm trực tiếp vào tài liệu mà bạn đang làm việc.

Ngoài ra, tính năng Tìm kiếm AI cho phép bạn truy vấn đồng thời trên tất cả các ghi chú cuộc họp và nội dung trong Không gian Làm việc của bạn.

Các tính năng nổi bật của Notion AI

Ghi chú cuộc họp AI: Tạo các bản tóm tắt có cấu trúc và lưu trữ trực tiếp dưới dạng trang trong không gian làm việc

Tìm kiếm AI: Trả lời các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên dựa trên dữ liệu từ toàn bộ cơ sở kiến thức của bạn

Cơ sở dữ liệu quan hệ: Kết nối ghi chú cuộc họp với các dự án, khách hàng hoặc thành viên nhóm cụ thể

Ghi chú liên kết với lịch: AI Meeting Notes có thể kết nối với Notion Calendar

Ưu và nhược điểm của Notion AI

Ưu điểm:

Loại bỏ nhu cầu sử dụng ứng dụng ghi chú riêng biệt nếu bạn đã sử dụng nền tảng này

Trình chỉnh sửa dựa trên khối cho phép tùy chỉnh cực kỳ linh hoạt cho các mẫu ghi chú

Cộng đồng lớn là nhà cung cấp hàng nghìn mẫu có sẵn

Nhược điểm:

Các tính năng AI có sẵn dưới dạng tiện ích bổ sung tùy chọn

Khả năng ghi chép của các công cụ này chưa hoàn thiện bằng các công cụ âm thanh chuyên dụng

Hiệu suất cơ sở dữ liệu có thể bị chậm lại khi có lượng lớn bản ghi cuộc họp

Giá của Notion AI

Miễn phí

Thêm vào đó: $12/người dùng/tháng

Kinh doanh: $24/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion AI

G2 : 4.6/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Notion AI?

Một người dùng G2 chia sẻ:

Tôi thực sự thích giao diện của Notion, rất dễ hiểu. AI của Notion khá gợi ý và chỉ cho tôi biết nơi cần nhấp chuột, giúp việc phân tích hoặc tạo tài liệu mới trở nên dễ dàng hơn. Sự dễ sử dụng của công cụ này giúp ích rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. AI của Notion tối ưu hóa thời gian của tôi và giúp tôi tổ chức công việc tốt hơn. Ví dụ như trong các cuộc họp, tôi có thể ghi âm và sau đó nhận được bản tóm tắt với các chủ đề chính. Giao diện này giúp cuộc sống hàng ngày của tôi dễ dàng hơn, tối ưu hóa thời gian, điền vào các trường và mang lại những ý tưởng mới cùng với việc tạo/lập tài liệu.

Biến các cuộc họp thành động lực với ClickUp

Các trợ lý cuộc họp AI chỉ thực sự hữu ích khi kết quả đầu ra được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Ghi chú không nên nằm trong một ứng dụng riêng biệt mà không ai kiểm tra. Các mục cần thực hiện không nên bị lạc trong cuộc trò chuyện. Các quyết định không nên biến mất sau cuộc gọi.

ClickUp giúp các doanh nghiệp nhỏ như của bạn duy trì sự kết nối toàn diện. Với AI Notetaker, các bản tóm tắt cuộc họp, quyết định và nhiệm vụ hành động của bạn sẽ được đưa trực tiếp vào nơi công việc diễn ra. Thêm AI Agents để đảm bảo các công việc theo dõi được thực hiện, và liên kết mọi thứ trở lại với các công việc, tài liệu và dự án mà nhóm của bạn đang quản lý.

Nếu bạn muốn các cuộc họp mang lại tiến độ chứ không phải thêm công việc dọn dẹp, hãy tổ chức chúng trên ClickUp.

Bắt đầu ngay bây giờ. ✅

Câu hỏi thường gặp

Trợ lý AI cho cuộc họp là phần mềm tự động ghi âm, phiên âm và tóm tắt các cuộc gọi video hoặc âm thanh của bạn. Phần mềm này trích xuất các mục cần thực hiện và những khoảnh khắc quan trọng để bạn không phải ghi chú thủ công. Hầu hết các công cụ này sẽ tham gia cuộc gọi của bạn với tư cách là người tham gia hoặc chạy ẩn trên máy tính để bàn của bạn, từ đó cung cấp bản tóm tắt có cấu trúc chỉ trong vài phút.

Công cụ ghi chú AI tốt nhất phụ thuộc vào việc bạn cần ghi chú được đồng bộ hóa vào hệ thống CRM, chuyển thành công việc trong công cụ quản lý dự án hay được sắp xếp gọn gàng trong cơ sở kiến thức. Các công cụ như ClickUp nổi bật vì kết quả cuộc họp được kết nối trực tiếp với các công việc và quy trình làm việc.