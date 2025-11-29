Top 11 Trợ lý Bán hàng AI để Tự động hóa và Mở rộng Quy trình Bán hàng của Bạn

Tại sao bạn cần một trợ lý bán hàng AI? Hãy để chúng tôi giải thích.

Quy trình bán hàng bao gồm nhiều công việc phức tạp hàng ngày. Bảo trì hệ thống CRM, theo dõi khách hàng, tóm tắt cuộc gọi, duy trì kênh bán hàng và danh sách công việc tiềm năng ngày càng dài mà bạn đã dự định liên hệ từ tuần trước? Đó là một khối lượng công việc khổng lồ.

Và đây là điểm mấu chốt: Mặc dù các hệ thống công nghệ ngày càng phức tạp, tỷ lệ đạt chỉ tiêu bán hàng đang có xu hướng giảm. Theo báo cáo "State of Sales" của Salesforce, chỉ 28% thời gian của nhân viên bán hàng được dành cho việc bán hàng. Phần còn lại bị lãng phí vào việc mục nhập và quản lý khách hàng tiềm năng.

Hãy tưởng tượng bạn có một trợ lý (hoặc năm trợ lý) có công việc 24/7, nhớ mọi lần theo dõi, cá nhân hóa mọi tin nhắn và thậm chí cảnh báo bạn về những giao dịch sắp đổ vỡ, ngay cả trước khi chúng xảy ra.

Phần mềm trợ lý bán hàng AI mang trí tuệ nhân tạo vào mọi khía cạnh của quy trình bán hàng. Hãy nghĩ đến việc đánh giá khách hàng tiềm năng, tiếp cận thông minh, phân tích cuộc gọi thời gian thực và phát hiện rủi ro giao dịch.

Tổng quan về phần mềm trợ lý bán hàng AI tốt nhất

Dưới đây là so sánh nhanh các phần mềm trợ lý bán hàng AI hàng đầu để giúp bạn chọn lựa giải pháp phù hợp nhất cho nhóm của mình.

Tên công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Tự động hóa quy trình bán hàng và hợp tác Trợ lý viết AI, công cụ CRM, mẫu bán hàng, bảng điều khiển, tự động hóa Kế hoạch miễn phí có sẵn; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Clari Dự báo doanh thu và khả năng hiển thị quy trình bán hàng Phân tích dự đoán, dự báo và kiểm tra giao dịch Giá cả tùy chỉnh Gong Những phân tích sâu sắc về quá trình thực hiện giao dịch và phân tích cuộc hội thoại. Ghi âm cuộc gọi, phản hồi thời gian thực và công cụ huấn luyện. Giá cả tùy chỉnh Salesforce Sales Cloud + Einstein Trí tuệ nhân tạo (AI) cấp doanh nghiệp trên toàn bộ hệ thống doanh thu. Đánh giá khách hàng tiềm năng, phân tích cơ hội, tự động hóa quy trình làm việc Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $25 HubSpot Sales Hub Mở rộng quy mô cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) và nhóm bán hàng theo mô hình inbound. Theo dõi email, chuỗi email và trợ lý nội dung AI Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15. Lavender Nâng cao hiệu quả của email tiếp cận khách hàng tiềm năng Đánh giá email, phản hồi thời gian thực, gợi ý viết. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29. Regie. ai Tạo nội dung bán hàng được hỗ trợ bởi AI Dãy email do AI tạo ra, cá nhân hóa email, mục tiêu theo nhân vật Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $35.000 Clay Tiếp cận khách hàng tiềm năng và nâng cao chất lượng khách hàng tiềm năng Tăng cường dữ liệu bằng AI, tích hợp với CRM, phát hiện liên hệ Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $149 Dialpad Cuộc gọi bán hàng và thông tin cuộc họp được hỗ trợ bởi AI Chuyển đổi văn bản, hỗ trợ cuộc gọi thời gian thực, phân tích dữ liệu Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $27 Apollo. io Giải pháp toàn diện cho hoạt động tiếp cận khách hàng tiềm năng Cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng, tiếp cận khách hàng mới, tự động hóa email Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $59. Tiếp cận Tương tác bán hàng và tự động hóa cho doanh nghiệp Quy trình bán hàng, phân tích dữ liệu, huấn luyện nhân viên bán hàng Giá cả tùy chỉnh

Trợ lý bán hàng AI là gì?

Trợ lý bán hàng AI là người đồng hành mà mọi nhân viên bán hàng mong muốn có được – người xử lý những phần nhàm chán của quá trình bán hàng để bạn có thể tập trung vào những cuộc hội thoại thực sự giúp thúc đẩy giao dịch.

Hãy tưởng tượng: Sau khi kết thúc cuộc gọi tư vấn, thay vì vội vàng ghi chú hoặc cập nhật CRM, mọi thông tin đã được ghi lại. Bản tóm tắt đã sẵn sàng trong Không gian Làm việc của bạn. Các chi tiết quan trọng được đánh dấu. Các công việc theo dõi được tạo ra. Bạn không cần phải làm gì cả.

Hoặc hãy nghĩ đến những lúc bạn đang xử lý hàng chục giao dịch và cố gắng theo dõi ai cần gì. Trợ lý bán hàng AI sẽ theo dõi tất cả những điều đó một cách im lặng. Nếu một khách hàng tiềm năng có ý định cao đột nhiên im lặng, nó sẽ nhắc nhở bạn. Nếu ai đó trong quy trình bán hàng của bạn đột nhiên quan tâm đến giá cả, nó sẽ ngay lập tức đưa giao dịch đó vào tầm ngắm của bạn.

Phần mềm này không nhằm thay thế nhân viên bán hàng; thay vào đó, các công cụ này loại bỏ những việc cần làm lặt vặt để nhân viên bán hàng có thể tập trung vào những việc cần làm mà chỉ con người mới có thể làm.

💟 Ví dụ: Với tư cách là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi AI, ClickUp Brain MAX có thể mang lại lợi thế cạnh tranh cho các nhà lãnh đạo bán hàng. Nhờ tích hợp sâu rộng với hệ thống CRM, email, lịch làm việc và tài liệu bán hàng của bạn, Brain MAX luôn nắm bắt đầy đủ bối cảnh của quy trình bán hàng, giao dịch và hoạt động của nhóm. Chỉ cần nói ra các cập nhật hoặc câu hỏi của bạn thông qua tính năng chuyển giọng nói thành văn bản, và Brain MAX sẽ ngay lập tức ghi chú, lên lịch theo dõi và truy xuất thông tin khách hàng liên quan. Nó chủ động phát hiện cơ hội, cảnh báo rủi ro và đề xuất các bước tiếp theo, giúp bạn tiết kiệm thời gian và đóng giao dịch nhanh hơn. Với Brain MAX, các nhà lãnh đạo bán hàng có được một trợ lý thực sự hiểu bối cảnh, giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng, có thể thực hiện được và luôn đi trước một bước.

Cách hoạt động của trợ lý bán hàng AI

Trợ lý bán hàng AI thực hiện công việc bằng cách kết nối với mọi khía cạnh của quy trình bán hàng của bạn—cuộc gọi, email, công việc, hệ thống CRM—và cung cấp hỗ trợ vào những thời điểm quan trọng nhất.

Họ bắt đầu bằng cách lắng nghe. Sau mỗi cuộc gọi, AI phân tích cuộc hội thoại và tái cấu trúc lại một cách rõ ràng, có tổ chức. Nhân viên bán hàng không cần phải nghe lại bất kỳ nội dung nào hoặc đoán xem đã nói gì — AI đã ghi lại dòng thời gian, các vấn đề chính và các bước tiếp theo.

Sau đó, AI bắt đầu dự đoán trước. Nó nhận ra khi các giao dịch không tuân theo mô hình thông thường của bạn. Nếu bạn thường nhận được phản hồi trong vòng hai ngày và một khách hàng tiềm năng đột nhiên không phản hồi, AI không chờ đợi. Nó sẽ nhắc nhở bạn: “Này, có thể cần chú ý đến trường hợp này.”

Và trong suốt ngày làm việc, trợ lý hỗ trợ những chi tiết nhỏ thường làm chậm tiến độ của nhân viên bán hàng. Khi bạn đang nhìn chằm chằm vào một bản nháp email trống, AI sẽ đề xuất một điểm khởi đầu. Khi bạn tiến triển một giao dịch, nó sẽ cập nhật mọi nơi mà chi tiết đó quan trọng—hệ thống CRM của bạn, dự báo của bạn, lời nhắc nhở của bạn—mà không yêu cầu bạn phải chuyển đổi giữa ba tab.

Kết quả cuối cùng là mọi thứ luôn được kết nối và cập nhật. Và nhân viên bán hàng tập trung vào công việc thực sự mang lại doanh thu.

📖 Đọc thêm: Cách sử dụng AI để tạo khách hàng tiềm năng và mở rộng quy trình bán hàng của bạn.

Những yếu tố nào bạn nên tìm kiếm trong phần mềm trợ lý bán hàng AI?

Nếu bạn đang tìm kiếm các cách hiệu quả để áp dụng AI vào quy trình bán hàng, hãy tìm kiếm các tính năng cần thiết sau đây của một công cụ bán hàng AI:

Đánh giá khách hàng tiềm năng bằng AI dự đoán: Giúp nhóm của bạn tập trung vào các giao dịch có khả năng chuyển đổi cao nhất bằng cách phân tích các tín hiệu hành vi, dữ liệu lịch sử và xu hướng của quy trình bán hàng, giảm thời gian lãng phí cho các khách hàng tiềm năng không tiềm năng và cải thiện độ chính xác của dự báo.

Tự động hóa liền mạch: Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như gửi email theo dõi, ghi chép cuộc gọi, lên lịch cuộc họp và cập nhật quy trình bán hàng để giảm bớt gánh nặng hành chính.

Trí tuệ cuộc hội thoại: Phân tích giọng điệu, tỷ lệ cuộc hội thoại, phản đối và đề cập đến đối thủ cạnh tranh để giúp quản lý huấn luyện nhân viên bán hàng và cải thiện thông điệp bán hàng trên quy mô lớn.

Hỗ trợ tạo nội dung: Tạo email bán hàng cá nhân hóa, video demo và kịch bản bằng AI mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng thông điệp hoặc giọng điệu thương hiệu.

Tích hợp sâu với CRM và hệ thống công nghệ: Kết nối mượt mà với hệ thống CRM, công cụ nhắn tin và giao tiếp của bạn để tránh thiết lập thủ công hoặc mất dữ liệu khách hàng tiềm năng.

Khả năng mở rộng và trải nghiệm người dùng: Phát triển cùng nhóm của bạn trên một nền tảng luôn trực quan, có thể tùy chỉnh và mang lại giá trị thực sự, ngay cả khi quy trình bán hàng của bạn thay đổi.

Đọc tiếp để tìm hiểu về các công cụ AI hàng đầu cho bán hàng đang giúp các nhóm bán hàng theo dõi và chốt đơn hàng với độ chính xác cao hơn.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho tự động hóa quy trình bán hàng và giao tiếp với khách hàng)

Tích hợp tất cả quy trình bán hàng của bạn thông qua ClickUp Brain trên một không gian làm việc được hỗ trợ bởi AI.

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp các công việc, quy trình bán hàng, giao tiếp nhóm và công cụ AI vào một nền tảng duy nhất. Thay vì phải chuyển đổi giữa CRM, ghi chú cuộc gọi, thư mục tài liệu bán hàng và email theo dõi, bạn có thể quản lý toàn bộ quy trình bán hàng ngay trên ClickUp.

Trái tim của tất cả là ClickUp for Sales Teams, một không gian làm việc tích hợp CRM, giúp tối ưu hóa và tự động hóa toàn bộ quy trình bán hàng của bạn. Bạn có thể phân công khách hàng tiềm năng, cài đặt các cuộc theo dõi, tạo bảng điều khiển theo thời gian thực để theo dõi hiệu suất bán hàng thông qua các nhiệm vụ ClickUp do AI tạo ra, sử dụng các quy trình làm việc tùy chỉnh và mẫu phễu bán hàng để giúp nhân viên bán hàng tập trung vào việc bán hàng.

ClickUp Brain, kết hợp với Brain Agent, AI Notetaker và các trợ lý AI tùy chỉnh, hỗ trợ tất cả các quy trình làm việc của bạn. Là trợ lý AI tích hợp, có ngữ cảnh trong ClickUp, nó tạo ra tóm tắt cuộc gọi, bản nháp email và bản ghi chép, tận dụng cùng công nghệ AI tạo sinh trong bán hàng đang định hình lại các chiến lược tiếp cận khách hàng hiện nay. Nhờ vậy, ClickUp Brain giúp giảm thiểu rào cản giữa các điểm tiếp xúc bằng cách kết nối mọi quy trình làm việc, mang lại quá trình chuyển giao nhanh hơn và theo dõi sát sao hơn cho mỗi giao dịch.

Khi nhóm của bạn đã có cấu trúc công việc rõ ràng, ClickUp Automations và Agents sẽ giúp giảm bớt gánh nặng công việc, là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm đang tìm kiếm công cụ tự động hóa bán hàng giúp giảm thiểu công việc lặp đi lặp lại. Thay vì cập nhật thủ công các giai đoạn giao dịch hoặc phân công các hoạt động theo dõi, bạn có thể cài đặt các quy trình "nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia" đơn giản, được kích hoạt tự động.

Giao công việc khi khách hàng tiềm năng đạt đến giai đoạn mới, cập nhật trạng thái sau các cuộc họp hoặc gửi cảnh báo khi giao dịch trở nên chậm trễ. Đây là cách đơn giản để giảm bớt công việc quản trị và duy trì tiến độ giao dịch mà không bị trì hoãn.

Dưới đây là cách bạn có thể cài đặt các Agent tùy chỉnh để tự động hóa quy trình làm việc. ⬇️

ClickUp for Sales Teams không chỉ dừng lại ở quản lý công việc và tự động hóa. Nó tích hợp mọi thứ vào một không gian làm việc trung tâm, bao gồm theo dõi khách hàng tiềm năng, hợp tác, báo cáo và chuyển giao công việc cho lãnh đạo. Bạn có thể tạo bảng điều khiển hiệu suất, thống nhất mục tiêu bán hàng và đảm bảo mỗi nhân viên bán hàng luôn chịu trách nhiệm xuyên suốt quy trình bán hàng.

Đối với một hệ thống sẵn sàng sử dụng, mẫu Sales Tracker Template của ClickUp cung cấp một khung làm việc trực quan để theo dõi các giai đoạn của khách hàng tiềm năng, hoạt động của nhân viên bán hàng và xu hướng hiệu suất theo thời gian thực.

Bạn có thể khám phá mẫu Sales CRM Template để quản lý tài khoản và giao dịch, hoặc mẫu Sales Plan Template để phác thảo chiến lược bán hàng, mục tiêu của nhóm, kế hoạch tiếp cận và các cột mốc doanh thu.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Nhiều mô hình AI cho hỗ trợ nâng cao: Chuyển đổi giữa các mô hình AI như Claude, Gemini và ChatGPT để nhận được sự hỗ trợ phù hợp - dù là tóm tắt nhanh, phân tích sâu, soạn thảo email hay chuẩn bị cho cuộc hội thoại.

ClickUp Clips cho các buổi demo không đồng bộ: Ghi lại các hướng dẫn nhanh, giải thích sản phẩm hoặc các buổi demo bán hàng cá nhân hóa bằng Clips. AI sẽ tự động chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt, giúp dễ dàng chia sẻ các cập nhật không đồng bộ với khách hàng tiềm năng muốn xem vào thời gian rảnh của họ. Ghi lại các hướng dẫn nhanh, giải thích sản phẩm hoặc các buổi demo bán hàng cá nhân hóa bằng Clips. AI sẽ tự động chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt, giúp dễ dàng chia sẻ các cập nhật không đồng bộ với khách hàng tiềm năng muốn xem vào thời gian rảnh của họ.

ClickUp Chat cho giao tiếp tích hợp: Giữ các cuộc hội thoại, cập nhật giao dịch, câu hỏi và sự đồng bộ nội bộ trong một nơi duy nhất bằng cách sử dụng chế độ xem Chat. Nhân viên bán hàng không cần phải chuyển đổi giữa Slack, email và bình luận CRM — mọi thứ đều được lưu trữ trong công việc liên kết với giao dịch. Giữ các cuộc hội thoại, cập nhật giao dịch, câu hỏi và sự đồng bộ nội bộ trong một nơi duy nhất bằng cách sử dụng chế độ xem Chat. Nhân viên bán hàng không cần phải chuyển đổi giữa Slack, email và bình luận CRM — mọi thứ đều được lưu trữ trong công việc liên kết với giao dịch.

Bảng điều khiển tùy chỉnh cho khả năng hiển thị bán hàng: Tạo Tạo bảng điều khiển bán hàng theo thời gian thực thông qua ClickUp Dashboards để hiển thị trạng thái ống dẫn bán hàng, hiệu suất nhóm, tốc độ giao dịch và các chỉ số dự báo mà không cần sử dụng bảng tính hoặc chuyển đổi giữa các công cụ.

Tài liệu kết nối với giao dịch: Giữ các ghi chú khám phá, đề xuất hoặc hướng dẫn onboarding được kết nối trực tiếp với các công việc liên quan thông qua Giữ các ghi chú khám phá, đề xuất hoặc hướng dẫn onboarding được kết nối trực tiếp với các công việc liên quan thông qua ClickUp Docs để nhóm của bạn có đầy đủ bối cảnh trong mọi giai đoạn của chu kỳ giao dịch.

Trường Tùy chỉnh và Trạng thái: Tùy chỉnh quy trình bán hàng của bạn bằng cách thêm các Trường Tùy chỉnh như kích thước giao dịch, nguồn khách hàng tiềm năng hoặc mức độ ưu tiên, và theo dõi mọi cơ hội với các trạng thái tiến độ rõ ràng phù hợp với các giai đoạn của quy trình bán hàng.

Tích hợp email và lịch: Gửi và nhận email trực tiếp từ các công việc, đồng bộ hóa cuộc họp với Lịch Google hoặc Outlook của bạn, và duy trì giao tiếp liên quan đến giao dịch mà không cần chuyển đổi nền tảng thông qua Gửi và nhận email trực tiếp từ các công việc, đồng bộ hóa cuộc họp với Lịch Google hoặc Outlook của bạn, và duy trì giao tiếp liên quan đến giao dịch mà không cần chuyển đổi nền tảng thông qua Quản lý Dự án Email

ClickUp Forms cho việc thu thập khách hàng tiềm năng: Thu thập khách hàng tiềm năng chất lượng cao bằng các biểu mẫu có thương hiệu, tự động đồng bộ hóa với không gian làm việc của bạn — tự động tạo công việc, phân công nhân viên và kích hoạt quy trình làm việc ngay khi khách hàng tiềm năng điền vào biểu mẫu. Thu thập khách hàng tiềm năng chất lượng cao bằng các biểu mẫu có thương hiệu, tự động đồng bộ hóa với không gian làm việc của bạn — tự động tạo công việc, phân công nhân viên và kích hoạt quy trình làm việc ngay khi khách hàng tiềm năng điền vào biểu mẫu.

Giới hạn của ClickUp

Quyền truy cập vào các tính năng AI nâng cao bị giới hạn ở các kế hoạch giá cao cấp, điều này có thể giới hạn việc áp dụng cho các nhóm nhỏ có ngân sách eo hẹp hoặc các trường hợp sử dụng đơn giản hơn.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.300 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tự động hóa và Trường Tùy chỉnh. Hai tính năng này là chìa khóa của ClickUp và giúp tổ chức của chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nó giúp chúng tôi tạo mẫu email và gửi email tự động chỉ bằng cách cập nhật các Trường Tùy chỉnh.

Tự động hóa và Trường Tùy chỉnh. Hai tính năng này là chìa khóa của ClickUp và giúp tổ chức của chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nó giúp chúng tôi tạo mẫu email và gửi email tự động chỉ bằng cách cập nhật các Trường Tùy chỉnh.

📚 Đọc thêm: Mẫu kế hoạch bán hàng miễn phí trong Word, Excel và ClickUp

2. Clari (Tốt nhất cho dự báo doanh thu và khả năng hiển thị quy trình bán hàng)

qua Clari

Clari là một Nền tảng Quản lý Doanh thu tích hợp AI sâu rộng trong các hoạt động tương tác bán hàng, quản lý quy trình bán hàng, kiểm tra giao dịch, dự báo và duy trì khách hàng.

Các công cụ này sở hữu khả năng dự báo dựa trên AI, mang lại độ chính xác cấp doanh nghiệp bằng cách phân tích xu hướng lịch sử, hoạt động chi tiết của giao dịch và tín hiệu thời gian thực. Các giao dịch rủi ro được phát hiện sớm và được hỗ trợ bởi các bước khắc phục do AI hướng dẫn.

Ngoài ra, các trợ lý kiểm tra giao dịch và phân tích xu hướng giúp quản lý bán hàng phát hiện các giao dịch đang gặp khó khăn hoặc bị đình trệ trước khi chúng ảnh hưởng đến doanh thu.

Các tính năng nổi bật của Clari

Sử dụng dự báo bán hàng dự đoán của Clari để tổng hợp dự báo từ các nhân viên bán hàng cá nhân đến cấp quản lý, với mức độ tin cậy dựa trên hoạt động ở từng giai đoạn giao dịch, xử lý đa luồng và tỷ lệ chốt đơn lịch sử.

Phân tích chi tiết sự thay đổi hàng tuần trong quy trình bán hàng, các giao dịch bị đình trệ và mô hình hoạt động của nhân viên bán hàng, như tốc độ gửi email hoặc tần suất cuộc họp, để chủ động hướng dẫn và tái phân bổ nỗ lực vào những nơi cần thiết nhất.

Đồng bộ hóa các nhóm Go-to-Market với các chu kỳ doanh thu có cấu trúc hàng tuần, kết hợp đánh giá dự báo, kiểm tra sức khỏe ống dẫn và các cuộc gọi cam kết, đảm bảo trách nhiệm giải trình giữa các nhóm bán hàng, tiếp thị và thành công của khách hàng.

Giới hạn của Clari

Việc chuyển đổi giữa các nền tảng có thể gây phiền phức, và sự thiếu kết nối trong cấu trúc nhóm khiến việc báo cáo và phân tích dữ liệu trở nên thủ công và tốn thời gian hơn.

Giá cả của Clari

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Clari

G2: 4.6/5 (hơn 5.400 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 300 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Clari?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Khả năng phân tích sâu dữ liệu, lọc theo nhân viên bán hàng hoặc tài khoản, và tạo bảng điều khiển tùy chỉnh đã đơn giản hóa quy trình làm việc của chúng tôi một cách đáng kể. Ngoài ra, các dự báo AI của Clari là một nguồn tài nguyên đáng tin cậy mà chúng tôi thường xuyên tham khảo, giúp quá trình dự báo của chúng tôi trở nên thông minh và đáng tin cậy hơn.

Khả năng phân tích sâu dữ liệu, lọc theo nhân viên bán hàng hoặc tài khoản, và tạo bảng điều khiển tùy chỉnh đã đơn giản hóa quy trình làm việc của chúng tôi một cách đáng kể. Ngoài ra, các dự báo AI của Clari là một nguồn tài nguyên đáng tin cậy mà chúng tôi thường xuyên tham khảo, giúp quá trình dự báo của chúng tôi trở nên thông minh và đáng tin cậy hơn.

3. Gong (Phù hợp nhất cho phân tích chi tiết về quá trình thực hiện giao dịch và phân tích cuộc hội thoại)

qua Gong

Gong ghi lại, chuyển đổi thành văn bản và phân tích các tương tác với khách hàng, bao gồm các cuộc họp trực tuyến, cuộc gọi điện thoại và email, để trích xuất những thông tin quan trọng từ các cuộc hội thoại thực tế.

Nó phân tích hơn 300 tín hiệu mua hàng để đánh giá sức khỏe của giao dịch và tạo ra dự báo chính xác hơn so với chỉ sử dụng các trường dữ liệu CRM. Các bảng điều khiển của nó sẽ cảnh báo về các giao dịch bị đình trệ hoặc có nguy cơ, giúp tăng cường khả năng hiển thị dòng chảy giao dịch cho các nhóm doanh thu.

Gong tích hợp với các hệ thống CRM như Salesforce, HubSpot và Microsoft Dynamics, cũng như lịch (G Suite, Office 365), Slack và Zoom, để bổ sung dữ liệu CRM bằng các thông tin chi tiết từ các tương tác khách hàng đã lưu trữ.

Các tính năng nổi bật của Gong

Nhận chế độ xem tổng quan về quá trình thực hiện giao dịch, hiển thị hoạt động của nhân viên bán hàng, mức độ tương tác của các bên liên quan và thời gian gần đây của các cuộc trao đổi trên mọi cơ hội.

Tự động xác định các thời điểm huấn luyện quan trọng dựa trên các chỉ số như tỷ lệ trò chuyện, xử lý phản đối, đề cập đến đối thủ cạnh tranh và các trình theo dõi tùy chỉnh phản ánh phương pháp bán hàng của bạn.

Phát hiện các giao dịch có sự sụt giảm tương tác của người mua hoặc các cuộc hội thoại một chiều bằng cách sử dụng bản đồ nhiệt trực quan, giúp các nhà lãnh đạo can thiệp kịp thời trước khi các giao dịch trở nên không còn tiềm năng.

Giới hạn của Gong

Giá trị của nền tảng phụ thuộc vào việc lãnh đạo áp dụng - nếu không sử dụng đều đặn trong huấn luyện và đánh giá quy trình bán hàng, các thông tin dựa trên dữ liệu thường không được tận dụng ở cấp độ nhân viên bán hàng.

Giá cả của Gong

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Gong

G2: 4.8/5 (hơn 6.200 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Gong?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Gong không chỉ ghi lại cuộc gọi của bạn để bạn có thể nghe lại và xem xét sau này. Nó còn chuyển đổi cuộc gọi thành văn bản để bạn có thể tìm kiếm từ khóa và được chuyển trực tiếp đến phần bạn muốn trong cuộc gọi. Bạn có thể bắt đầu các quy trình tiếp cận khách hàng với Gong Engage để theo dõi các khách hàng tiềm năng và tất cả đều tích hợp với email, điện thoại và CRM của chúng tôi.

Gong không chỉ ghi lại cuộc gọi của bạn để bạn có thể nghe lại và xem xét sau này. Nó còn chuyển đổi cuộc gọi thành văn bản để bạn có thể tìm kiếm từ khóa và được đưa trực tiếp đến phần bạn muốn trong cuộc gọi. Bạn có thể bắt đầu các quy trình tiếp cận khách hàng với Gong Engage để theo dõi các khách hàng tiềm năng và tất cả đều tích hợp với email, điện thoại và CRM của chúng tôi.

4. Salesforce Sales Cloud với Einstein Copilot (Phù hợp nhất cho AI cấp doanh nghiệp trên toàn bộ chuỗi doanh thu)

qua Salesforce

Nền tảng Salesforce Sales Cloud tích hợp tài khoản, liên hệ, lịch sử và tương tác vào một hồ sơ thống nhất để tương tác có thông tin, và hiển thị các thay đổi giao dịch theo thời gian thực về kích thước, giai đoạn và động lực để cho phép can thiệp chủ động.

Các công cụ Agentforce AI agents & Sales Coach được tích hợp vào quy trình làm việc để kết hợp trí tuệ nhân tạo với kỹ năng bán hàng của con người, hỗ trợ nhân viên bán hàng trong việc nghiên cứu thời gian thực, tư vấn tin nhắn, tự động hóa cập nhật trạng thái và huấn luyện đàm phán mô phỏng.

Einstein Copilot sử dụng AI để ưu tiên các khách hàng tiềm năng và giao dịch có tiềm năng cao dựa trên khả năng chuyển đổi và cung cấp thông tin về cuộc hội thoại và mối quan hệ để hiểu rõ hơn về bối cảnh của khách hàng tiềm năng.

Các tính năng nổi bật của Salesforce Sales Cloud

Tổ chức các bước tiếp theo giữa bộ phận bán hàng, dịch vụ và tiếp thị với Einstein Copilot, tạo ra các hành động theo dõi thông minh dựa trên hoạt động khách hàng thống nhất.

Sử dụng Einstein 1 Studio để tạo các lệnh AI tùy chỉnh cho tổ chức với các kiểm soát tuân thủ, cho phép truy cập bảo mật vào dữ liệu CRM mà không cần tiếp xúc với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của bên thứ ba.

Tự động hóa email, ghi chú cuộc họp và tóm tắt cuộc gọi để loại bỏ gánh nặng quản trị viên và sử dụng AI cho phân tích dữ liệu để cải thiện dự đoán ngày đóng giao dịch và độ chính xác của quy trình bán hàng.

Giới hạn của Salesforce Sales Cloud

Thỉnh thoảng, các trang web hoặc báo cáo có thể tải chậm, đặc biệt khi xử lý dữ liệu lớn hoặc bảng điều khiển phức tạp.

Giá cả của Salesforce Sales Cloud

Gói Starter: $25 mỗi tháng/người dùng (thanh toán hàng năm)

Pro Suite: $100 mỗi tháng/người dùng (thanh toán hàng năm)

Enterprise: $175 mỗi tháng/người dùng (thanh toán hàng năm)

Không giới hạn: $350 mỗi tháng/người dùng (thanh toán hàng năm)

Agentforce 1 Sales: $550 mỗi tháng/người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Salesforce Sales Cloud

G2: 4.4/5 (23.300+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (18.800+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Salesforce Sales Cloud?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Salesforce Sales Cloud giúp tôi quản lý khách hàng tiềm năng, liên hệ và giao dịch một cách dễ dàng trong một nền tảng duy nhất. Tôi thích cách có thể theo dõi tiến độ của từng giao dịch trong quy trình, nhận thông báo nhắc nhở cho các lần theo dõi tiếp theo và theo dõi các công việc và hoạt động của mình. Các bảng điều khiển và báo cáo cũng vô cùng hữu ích.

Salesforce Sales Cloud giúp tôi quản lý khách hàng tiềm năng, liên hệ và giao dịch một cách dễ dàng trong một nền tảng duy nhất. Tôi thích cách có thể theo dõi tiến độ của từng giao dịch trong quy trình, nhận thông báo nhắc nhở cho các lần theo dõi tiếp theo và theo dõi các công việc và hoạt động của mình. Các bảng điều khiển và báo cáo cũng vô cùng hữu ích.

30% nhân viên cho rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 1–2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% ước tính nó có thể giải phóng 3–5 giờ cho công việc sâu sắc và tập trung. Ngay cả những tiết kiệm thời gian nhỏ cũng tích lũy đáng kể: chỉ hai giờ tiết kiệm mỗi tuần tương đương với hơn 100 giờ mỗi năm—thời gian có thể dành cho sáng tạo, tư duy chiến lược hoặc phát triển cá nhân.

5. HubSpot Sales Hub (Phù hợp nhất cho việc mở rộng quy mô cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) và nhóm bán hàng theo mô hình inbound)

qua HubSpot

HubSpot Sales Hub mang lại cấu trúc và tính hiển thị cho phần đầu của phễu bán hàng, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhóm đang mở rộng hoạt động tiếp thị inbound. Nền tảng này nổi bật nhờ việc tích hợp dữ liệu tiếp thị và bán hàng, cho phép tương tác với khách hàng tiềm năng một cách chi tiết mà không bắt buộc các nhóm phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ khác nhau.

Các công cụ AI tích hợp hỗ trợ ưu tiên giao dịch, phân tích cuộc gọi và hỗ trợ nhân viên bán hàng, đồng thời cung cấp cập nhật thời gian thực vào hệ thống CRM trung tâm. Đối với các nhóm muốn mở rộng nhanh chóng, HubSpot giảm bớt nhu cầu sử dụng các công cụ AI bán hàng bổ sung nhờ giao diện tất cả trong một.

Đối với các nhóm bán hàng nhỏ, HubSpot thường là lựa chọn đầu tiên để đạt được sự trưởng thành trong hoạt động. Nó cung cấp các luồng tự động hóa đã được cấu hình sẵn, tài liệu hướng dẫn bán hàng và mẫu quy trình giao dịch để giúp các nhóm hoạt động nhanh chóng mà không cần phụ thuộc vào nhà phát triển hoặc công cụ bên ngoài. Và khi nhóm bán hàng phát triển, việc tích hợp các tính năng nâng cao như trí tuệ hội thoại, huấn luyện cuộc gọi và phân bổ doanh thu trở nên dễ dàng.

Các tính năng nổi bật của HubSpot Sales Hub

Truy cập vào hộp thư đến chia sẻ với bối cảnh do AI tạo ra, kết nối nhân viên bán hàng với mọi cuộc hội thoại và điểm tiếp xúc.

Hướng dẫn nhân viên bán hàng qua quy trình khám phá có cấu trúc và xử lý phản đối bằng cách sử dụng các mẫu tùy chỉnh và gợi ý do AI tạo ra thông qua mô-đun Sales Playbooks.

Sử dụng trí tuệ cuộc hội thoại tích hợp để ghi âm, chuyển đổi văn bản và gắn thẻ cuộc gọi cho các từ khóa được đề cập và cơ hội huấn luyện trực tiếp trong CRM.

Giới hạn của HubSpot Sales Hub

Các cơ sở dữ liệu lớn hoặc các nhóm hoạt động tích cực có thể gặp tình trạng giật lag khi tải dữ liệu, chuyển đổi quy trình hoặc đồng bộ hóa dữ liệu.

Giá cả của HubSpot Sales Hub

Công cụ miễn phí

Sales Hub Starter: $15 mỗi tháng/người dùng

Nền tảng Khách hàng Cơ bản : $20 mỗi tháng/người dùng

Sales Hub Professional: $100 mỗi tháng/người dùng

Sales Hub doanh nghiệp: $150 mỗi tháng/người dùng

Đánh giá và nhận xét về HubSpot Sales Hub

G2: 4.4/5 (12.400+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (480+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về HubSpot Sales Hub?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Với tư cách là chủ doanh nghiệp nhỏ, điều tôi thích nhất ở HubSpot Sales Hub là cách nó giúp quản lý khách hàng tiềm năng và theo dõi tiến độ một cách dễ dàng. Tính năng theo dõi email, quản lý quy trình giao dịch và nhắc nhở công việc giúp tôi duy trì sự tổ chức mà không cần nhóm bán hàng lớn. Phần mềm này rất thân thiện với người dùng và các công cụ tự động hóa giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian, đặc biệt khi xử lý nhiều khách hàng cùng lúc.

Với tư cách là chủ doanh nghiệp nhỏ, điều tôi thích nhất ở HubSpot Sales Hub là cách nó giúp quản lý khách hàng tiềm năng và theo dõi tiến độ một cách dễ dàng. Tính năng theo dõi email, quản lý quy trình giao dịch và nhắc nhở công việc giúp tôi duy trì sự tổ chức mà không cần nhóm bán hàng lớn. Phần mềm này rất thân thiện với người dùng và các công cụ tự động hóa giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian, đặc biệt khi xử lý nhiều khách hàng cùng lúc.

6. Lavender (Tốt nhất để cải thiện hiệu suất email tiếp thị lạnh)

qua Lavender

Với tư cách là một công cụ tiếp thị email AI, Lavender cung cấp hướng dẫn tức thì trực tiếp trong ứng dụng email của bạn (Gmail, Outlook, phần mở rộng Chrome, v.v.), đề xuất các cải tiến về hiệu quả tiêu đề, cấu trúc câu, giọng điệu và độ dễ đọc.

Khi bạn viết, công cụ sẽ thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng, đặc điểm tính cách, tin tức và bối cảnh công ty để tạo ra gợi ý cá nhân hóa theo thời gian thực, giúp bạn tạo ra những lời mở đầu và đề xuất giá trị hấp dẫn hơn, được tùy chỉnh cho từng người nhận.

Nó cũng cung cấp các chỉ số hiệu suất email, phân tích xu hướng và báo cáo KPI về tỷ lệ mở email, tỷ lệ phản hồi và cảm xúc để tối ưu hóa chiến dịch hiệu quả hơn.

Các tính năng nổi bật của Lavender

Sử dụng trí tuệ email trong trình duyệt để đánh giá giọng điệu, cảm xúc và cấu trúc email theo thời gian thực, từ đó nâng cao hiệu quả của thông điệp.

Nhận đề xuất cá nhân hóa cho phần giới thiệu cụ thể cho từng liên hệ bằng cách phân tích hồ sơ LinkedIn, tương tác khách hàng trước đây và ghi chú CRM.

Hiển thị phân tích nhóm trên bảng điều khiển, bao gồm dữ liệu phản hồi theo nhân viên, tiêu đề email và mức độ cá nhân hóa, để xây dựng các chiến lược huấn luyện hiệu quả.

Giới hạn của Lavender

Một số người dùng cho rằng phản hồi của công cụ này thường giới hạn ở việc phê bình độ dài câu thay vì đưa ra những cải tiến có ý nghĩa.

Giá cả của Lavender

Basic: Miễn phí vĩnh viễn

Gói Starter: $29 mỗi tháng/người dùng

Gói Cá nhân Pro: $49 mỗi tháng/người dùng

Kế hoạch nhóm: $99 mỗi tháng/người dùng

Đánh giá và nhận xét về Lavender

G2: 4.8/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Lavender?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Rất hữu ích khi nhận phản hồi (dựa trên các thực hành tốt nhất) về email của bạn theo thời gian thực. Trợ lý cá nhân hóa cũng rất tuyệt vời để nhanh chóng cá nhân hóa email cho khách hàng tiềm năng.

Rất hữu ích khi nhận phản hồi (dựa trên các thực hành tốt nhất) về email của bạn theo thời gian thực. Trợ lý cá nhân hóa cũng rất tuyệt vời để nhanh chóng cá nhân hóa email cho khách hàng tiềm năng.

📚 Đọc thêm: Cách nâng cao năng suất bán hàng của bạn

7. Regie. ai (Tốt nhất cho việc tạo/lập nội dung bán hàng được hỗ trợ bởi AI)

Regie là một Nền tảng Tương tác Bán hàng Dựa trên AI tích hợp các chức năng tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tiếp cận, nâng cao thông tin, ưu tiên dựa trên ý định và gọi điện song song vào một công cụ duy nhất. Nó sử dụng khung ‘3 P’—Persona, Điểm yếu, Đề xuất Giá trị—để đồng bộ hóa mọi thông điệp với thông tin mua hàng liên quan và tăng cường tương tác.

Phần mềm Trợ lý AI và Rapid Writer của Regie giúp tạo tiêu đề email, phần mở đầu, giá trị cốt lõi, kịch bản cuộc gọi, tin nhắn InMail và nhiều nội dung hỗ trợ bán hàng khác. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Blocks để lưu trữ các phần mở đầu và tiêu đề email hiệu quả cao và tái sử dụng chúng trong các chiến dịch để đảm bảo tính nhất quán và tốc độ.

Các tính năng nổi bật của Regie. ai

Xây dựng toàn bộ quy trình tiếp thị ra ngoài bằng giao diện kéo và thả của Campaign Builder, với nội dung do AI tạo ra được tùy chỉnh cho từng đối tượng khách hàng và giai đoạn mua hàng.

Là công cụ đánh giá nội dung sử dụng các chỉ số tương tác từ các chiến dịch trước đó để đề xuất các phiên bản có hiệu suất cao hơn.

Tập trung các kịch bản và chuỗi tương tác thành công vào thư viện nội dung chung của nhóm, đảm bảo tính nhất quán trong thông điệp giữa các nhân viên bán hàng.

Giới hạn của Regie. ai

Một số người dùng cho biết tin nhắn có thể nghe giống robot và thường thiếu tự nhiên, đòi hỏi phải chỉnh sửa thủ công để làm cho nó tự nhiên hơn.

Giá cả của Regie. ai

Trợ lý AI: Bắt đầu từ $35.000

Trợ lý AI + Hệ thống gọi điện AI: Bắt đầu từ $35.000

RegieOne: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Regie. ai

G2: 4.4/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Regie. ai?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Đối với khả năng giao hàng email, Regie. ai giúp tôi chỉnh sửa lại nội dung mà vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi của chúng tôi. Nó cũng giúp tôi tùy chỉnh quy mô lớn bằng cách lấy thông tin cụ thể của công ty hoặc cá nhân. Nó đã tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian khi soạn thảo nội dung cá nhân hóa.

Đối với khả năng giao hàng email, Regie. ai giúp tôi chỉnh sửa lại nội dung mà vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi của chúng tôi. Nó cũng giúp tôi tùy chỉnh quy mô lớn bằng cách lấy thông tin cụ thể của công ty hoặc cá nhân. Nó đã tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian khi soạn thảo nội dung cá nhân hóa.

8. Clay (Phù hợp nhất cho việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng và nâng cao chất lượng khách hàng)

qua Clay

Clay tích hợp hơn 50–130 nguồn dữ liệu (ví dụ: Clearbit, Apollo, Hunter, BuiltWith), sử dụng phương pháp waterfall và tự động chuyển qua các nguồn dữ liệu.

Công cụ này có trợ lý nghiên cứu AI, Claygent, thu thập thông tin từ các trang web, hệ thống công nghệ, tin tức tài trợ hoặc nội dung blog để giúp nhóm bán hàng nắm bắt thông tin trực tiếp từ hoạt động trực tuyến của khách hàng tiềm năng.

Nó cũng hỗ trợ tích hợp gốc với các hệ thống CRM như Salesforce và HubSpot, cũng như các công cụ tiếp cận khách hàng như Outreach.io hoặc Salesloft, thông qua Zapier/webhooks.

Các tính năng nổi bật của Clay

Nhận cập nhật thời gian thực về các trường thông tin liên hệ và công ty thông qua các nguồn công khai và API để có mục tiêu tiếp cận chính xác hơn.

Tạo các đoạn văn bản tùy chỉnh như câu mở đầu hoặc tham chiếu đến vấn đề của khách hàng một cách quy mô.

Sử dụng trình tạo quy trình làm việc trực quan để cho phép người dùng không có kiến thức kỹ thuật tự động hóa các tác vụ kích hoạt tiếp cận khách hàng tiềm năng dựa trên hành vi hoặc ý định của người mua.

Giới hạn của Clay

Việc nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hiện có không được mượt mà như mong đợi, đòi hỏi nỗ lực thông thường trong việc hợp nhất dữ liệu và xử lý các bản sao trùng lặp.

Giá cả của Clay

Miễn phí

Gói Starter: $149 mỗi tháng/người dùng

Explorer: $349 mỗi tháng/người dùng

Pro: $800 mỗi tháng/người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Clay

G2: 4.9/5 (hơn 150 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Clay?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Clay đã dân chủ hóa việc thu thập, làm giàu, nghiên cứu và tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách tự động hóa. Phát triển công nghệ bán hàng giờ đây đã trở nên dễ tiếp cận hơn nhiều đối với những người không phải lập trình viên như tôi.

Clay đã dân chủ hóa việc thu thập, làm giàu, nghiên cứu và tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách tự động hóa. Phát triển công nghệ bán hàng giờ đây đã trở nên dễ tiếp cận hơn nhiều đối với những người không phải lập trình viên như tôi.

9. Dialpad (Tốt nhất cho quản lý cuộc gọi bán hàng được hỗ trợ bởi AI)

qua Dialpad

Được xây dựng trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) độc quyền của Dialpad (DialpadGPT), được đào tạo trên hơn 6 tỷ phút cuộc hội thoại kinh doanh, nền tảng này cho phép chuyển đổi giọng nói thành văn bản chính xác, phân tích cảm xúc, theo dõi từ khóa và cung cấp thông tin chi tiết về cuộc hội thoại.

Trung tâm Bán hàng AI của Dialpad trang bị cho nhân viên bán hàng hướng dẫn cuộc gọi thời gian thực dựa trên giọng điệu, từ khóa và các yếu tố kích hoạt phản đối. Quản lý bán hàng có thể cài đặt các yếu tố kích hoạt huấn luyện cho các gợi ý trực tiếp và sử dụng bản ghi âm và bản ghi chép của Dialpad để xây dựng thư viện đào tạo. Đây là lựa chọn đáng tin cậy cho các nhóm có nhiều cuộc gọi, ưu tiên hiệu suất trong cuộc gọi và phân tích sau cuộc gọi.

Các tính năng nổi bật của Dialpad

Kích hoạt tính năng huấn luyện trực tiếp với các tính năng hỗ trợ cuộc gọi thời gian thực, nhắc nhở nhân viên bán hàng khi xuất hiện các mẫu phản đối hoặc đề cập đến đối thủ cạnh tranh trong quá trình cuộc gọi.

Cho phép quản lý bán hàng đang theo dõi các cuộc hội thoại theo chủ đề, giai đoạn hoặc kết quả để huấn luyện sau cuộc gọi bằng cách sử dụng thẻ cuộc gọi tùy chỉnh.

Tạo danh sách phát huấn luyện để tổng hợp các đoạn cuộc gọi nổi bật thành các mô-đun học tập có cấu trúc nhằm nâng cao năng lực cho nhân viên bán hàng.

Giới hạn của Dialpad

Độ chính xác của tính năng ghi chép trực tiếp có thể giảm trong môi trường ồn ào hoặc khi làm việc với nhóm có nhiều giọng nói khác nhau.

Giá cả của Dialpad

Gói Tiêu chuẩn: $27 mỗi tháng/người dùng

Pro: $35 mỗi tháng/người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Dialpad

G2: 4.4/5 (hơn 4.300 đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Dialpad?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Khả năng xem bản ghi cuộc gọi, cả trong thời gian thực và sau cuộc gọi, cực kỳ hữu ích! Khả năng quay lại xem ghi chú/chủ đề từ cuộc gọi trước đó là một tính năng tuyệt vời và thường xuyên được sử dụng.

Khả năng xem bản ghi cuộc gọi, cả trong thời gian thực và sau cuộc gọi, cực kỳ hữu ích! Khả năng quay lại xem ghi chú/chủ đề từ cuộc gọi trước đó là một tính năng tuyệt vời và thường xuyên được sử dụng.

10. Apollo. io (Phù hợp nhất cho việc tiếp cận khách hàng tiềm năng toàn diện)

Apollo.io giúp các nhóm triển khai chiến lược thu hút khách hàng từ giai đoạn phát hiện khách hàng tiềm năng đến thực thi tiếp cận. Với cơ sở dữ liệu độc quyền chứa hơn 275 triệu liên hệ và công cụ sắp xếp thứ tự tích hợp sẵn, Apollo giảm thiểu sự phụ thuộc vào các công cụ bổ sung dữ liệu hoặc công cụ gọi điện từ bên thứ ba.

Trợ lý AI của công cụ này đề xuất các dòng tiêu đề, nội dung và thời gian gửi email tối ưu dựa trên lịch sử hiệu suất và dữ liệu bán hàng thực tế. Hơn nữa, tự động hóa quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI cho phép tự động hóa hoàn toàn việc xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng, làm giàu dữ liệu, đánh giá, gửi tin nhắn và đồng bộ hóa CRM trong một luồng thống nhất.

Các tính năng nổi bật của Apollo.io

Sử dụng các bộ lọc tìm kiếm nâng cao để tập trung vào các khách hàng tiềm năng chất lượng cao dựa trên các thuộc tính chi tiết như bộ công cụ công nghệ của công ty, tiêu đề công việc hoặc tín hiệu tuyển dụng.

Tự động hóa các hoạt động tiếp cận cá nhân hóa đa kênh qua email, cuộc gọi và LinkedIn với tính năng theo dõi phản hồi tích hợp sẵn.

Cài đặt phần mở rộng Chrome để truy cập nhanh vào thông tin liên hệ và lịch sử tương tác trực tiếp từ LinkedIn hoặc hộp thư đến.

Giới hạn của Apollo.io

Thỉnh thoảng, người dùng đã báo cáo gặp phải địa chỉ email lỗi thời hoặc tiêu đề công việc không chính xác, điều này ảnh hưởng đến hiệu quả tiếp cận.

Giá cả của Apollo.io

Miễn phí

Gói Cơ bản: $59 mỗi tháng/người dùng

Chuyên nghiệp: $99 mỗi tháng/người dùng

Giá: $149 mỗi tháng/người dùng

Đánh giá và nhận xét về Apollo.io

G2: 4.7/5 (8.900+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 300 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Apollo.io?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Apollo.io thực sự đã thay đổi cách chúng tôi quản lý quy trình bán hàng. Điểm ấn tượng nhất là cơ sở dữ liệu liên hệ rộng lớn và chính xác của nó, giúp dễ dàng tìm kiếm các khách hàng tiềm năng đã được xác minh trong các ngành nghề khác nhau. Nền tảng này cũng cung cấp các bộ lọc xuất sắc giúp chúng tôi mục tiêu chính xác vào các hồ sơ khách hàng lý tưởng.

Apollo.io thực sự đã thay đổi cách chúng tôi quản lý quy trình bán hàng. Điểm ấn tượng nhất là cơ sở dữ liệu liên hệ rộng lớn và chính xác của nó, giúp dễ dàng tìm kiếm các khách hàng tiềm năng đã được xác minh trong các ngành nghề khác nhau. Nền tảng này cũng cung cấp các bộ lọc xuất sắc giúp chúng tôi mục tiêu chính xác vào các hồ sơ khách hàng lý tưởng.

📚 Đọc thêm: Phần mềm CRM B2B tốt nhất cho nhóm bán hàng

11. Outreach (Phù hợp nhất cho hoạt động bán hàng doanh nghiệp và tự động hóa)

qua Outreach

Outreach là công cụ đáng tin cậy cho các doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ, hệ thống đào tạo và khả năng hiển thị xuyên suốt toàn bộ quy trình bán hàng.

Công cụ Smart Deal Assist dự đoán kết quả giao dịch (~81% độ chính xác) và chủ động đề xuất các hành động để duy trì tiến độ giao dịch. Với Outreach Kaia, nhân viên bán hàng có thể truy cập vào hướng dẫn cuộc gọi thời gian thực, phân tích email và thông tin về sức khỏe giao dịch trên một nền tảng tích hợp duy nhất.

Công cụ này tự động ghi lại email, cuộc gọi, cuộc họp và công việc vào hệ thống CRM (Salesforce, Dynamics, HubSpot) và cho phép so sánh hiệu suất cũng như điều chỉnh chiến lược tiếp cận khách hàng.

Các tính năng nổi bật của Outreach

Tạo điểm đánh giá tốc độ giao dịch để xác định các lỗ hổng trong quy trình bán hàng bằng cách phân tích tần suất hoạt động, hành vi của nhân viên bán hàng và tỷ lệ phản hồi của khách hàng.

Sử dụng trí tuệ cuộc gọi trực tiếp để cung cấp các khoảnh khắc hướng dẫn, ghi chú tự động và nhắc nhở theo dõi, đồng thời giảm thiểu công việc thủ công.

Tạo báo cáo hiệu suất của nhân viên bán hàng để so sánh hoạt động, tỷ lệ chuyển đổi và xu hướng của các cuộc hội thoại, đồng thời phát hiện các cơ hội đào tạo.

Giới hạn trong việc tiếp cận khách hàng

Các giới hạn kỹ thuật như không thể xử lý các bản ghi trùng lặp (khách hàng tiềm năng và liên hệ có cùng địa chỉ email trong Salesforce) có thể gây ra lỗi mà không có thông báo rõ ràng, khiến việc khắc phục vấn đề trở nên khó khăn hơn.

Giá cả cho hoạt động tiếp cận

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về tiếp cận khách hàng

G2: 4.3/5 (hơn 3.400 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 300 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Outreach?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Đối với những người như tôi, tập trung vào việc tạo ra các cơ hội bán hàng thông qua email và cuộc gọi, Outreach là người bạn đồng hành đáng tin cậy. Nó hoạt động như một người hướng dẫn – chỉ ra những gì hiệu quả và những gì không, các số liệu thống kê/phân tích rõ ràng, theo dõi hiệu suất của các điểm tiếp xúc, thu thập dữ liệu tốt và cũng nhấn mạnh các công việc đang chờ xử lý.

Đối với những người như tôi, tập trung vào việc tạo ra các cơ hội bán hàng thông qua email và cuộc gọi, Outreach là người bạn đồng hành đáng tin cậy. Nó hoạt động như một người hướng dẫn – chỉ ra những gì hiệu quả và những gì không, các số liệu thống kê/phân tích rõ ràng, theo dõi hiệu suất của các điểm tiếp xúc, thu thập dữ liệu tốt và cũng nhấn mạnh các công việc đang chờ xử lý.

Lợi ích của trợ lý bán hàng AI

Trợ lý bán hàng AI giúp nhóm bán hàng làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn và giảm bớt gánh nặng công việc quản trị. Chúng không tự động đóng giao dịch cho bạn—nhưng chúng loại bỏ những rào cản khiến nhân viên bán hàng không thể phát huy hết khả năng của mình.

Đây là những thay đổi thực sự khi AI bước vào:

Nhiều thời gian bán hàng hơn, ít rối ren hơn.

Nhân viên bán hàng cuối cùng cũng có lại thời gian của mình. Thay vì kết thúc cuộc gọi với 20 phút dọn dẹp, AI đã tự động ghi lại tóm tắt, xác định các bước tiếp theo và cập nhật CRM. Thời gian đó được dành cho các cuộc hội thoại bán hàng thực sự thay vì các công việc quản trị viên.

Dữ liệu sạch hơn mà không bắt nhân viên phải "tuân thủ nghiêm ngặt hơn".

Hầu hết các vấn đề CRM không xuất phát từ sự thiếu nỗ lực, mà từ sự thiếu thời gian. AI lấp đầy khoảng trống bằng cách ghi lại hoạt động, cập nhật trường dữ liệu và duy trì tính nhất quán của hồ sơ trong nền. Quản lý có được bảng điều khiển đáng tin cậy. Nhân viên bán hàng có hệ thống không trừng phạt họ vì bận rộn.

Tiếp cận nhanh hơn, cá nhân hóa hơn

Khi AI soạn thảo email, nó không tạo ra các tin nhắn chung chung. Nó sử dụng các cuộc hội thoại trước đây của nhân viên bán hàng, hành vi của khách hàng tiềm năng và bối cảnh của giao dịch. Nhân viên bán hàng vẫn phê duyệt tin nhắn, nhưng áp lực khi phải viết từ đầu đã biến mất.

Cảnh báo sớm khi các giao dịch bắt đầu gặp vấn đề.

AI nhận ra những dấu hiệu nhỏ mà con người thường bỏ qua: một khách hàng tiềm năng thường xuyên phản hồi bỗng nhiên im lặng, một giao dịch không có bước tiếp theo, hoặc một tài khoản thể hiện sự quan tâm trở lại vào đêm khuya. Những gợi ý này giúp nhân viên bán hàng hành động trước khi giao dịch bị mất.

Một quy trình bán hàng mượt mà và dự đoán được hơn.

Vì AI kết nối các hoạt động trên các công cụ, cuộc gọi, email, công việc, cập nhật CRM, mọi thứ luôn đồng bộ. Nhân viên bán hàng làm việc dựa trên một bức tranh chính xác duy nhất thay vì phỏng đoán. Quản lý nhận được dự báo phản ánh những gì đang thực sự xảy ra, chứ không phải những gì nên xảy ra.

Trợ lý bán hàng AI so với Nhân viên bán hàng con người

Điểm mạnh của họ Trợ lý bán hàng AI Nhân viên bán hàng con người Hiểu bối cảnh Ghi nhớ mọi chi tiết từ cuộc gọi, email và cập nhật CRM ngay lập tức. Nhận diện giọng điệu, ý định và các tín hiệu không lời mà không hệ thống nào có thể nắm bắt. Các công việc lặp đi lặp lại Ghi lại hoạt động, cập nhật trường dữ liệu, soạn thảo các bước theo dõi và duy trì dữ liệu sạch sẽ một cách tự động. Có thể thực hiện các công việc này, nhưng chúng tốn thời gian và năng lượng từ việc bán hàng thực tế. Tốc độ & tính nhất quán Thực hiện công việc 24/7, không bao giờ quên, không bao giờ bị quá tải và xử lý các công việc khối lượng lớn một cách dễ dàng. Ưu tiên dựa trên đánh giá, nhưng sức chứa có giới hạn và thay đổi hàng ngày. Nhận thức về quy trình bán hàng Theo dõi tình trạng giao dịch, phát hiện rủi ro sớm và cảnh báo các mẫu bất thường trong các tập dữ liệu lớn. Nhận diện sự thay đổi trong mối quan hệ, động thái chính trị và tâm lý của người mua. Tùy chỉnh Sử dụng dữ liệu cuộc hội thoại và hành vi trong quá khứ để tạo ra các thông điệp tùy chỉnh một cách nhanh chóng. Thêm sự tinh tế, cảm xúc, hài hước và sự thấu hiểu con người một cách chân thực. Quyết định Đề xuất các bước tiếp theo dựa trên dữ liệu và xu hướng. Ra quyết định, xử lý phản đối và thích ứng theo thời gian thực. Vai trò tốt nhất Tự động hóa, phân tích, tổ chức và đẩy nhanh quy trình làm việc. Xây dựng niềm tin, đàm phán, kể chuyện và chốt đơn hàng.

Bắt đầu bán hàng thông minh hơn với ClickUp

Hoạt động bán hàng không hề chậm lại, và bạn cũng không nên chậm lại.

Từ dự báo rủi ro đến đẩy nhanh các hoạt động theo dõi, công cụ phù hợp sẽ giúp loại bỏ sự phức tạp và hỗ trợ nhân viên bán hàng tập trung vào việc tạo ra doanh thu.

Trợ lý bán hàng AI của ClickUp tích hợp mọi thứ trong một không gian làm việc duy nhất: chế độ xem CRM, theo dõi công việc, bảng điều khiển bán hàng, tự động hóa tích hợp và các tính năng AI được thiết kế để loại bỏ rào cản ở mọi giai đoạn của chu kỳ bán hàng.

Thử dùng ClickUp AI miễn phí ngay hôm nay và thay đổi cách nhóm bán hàng của bạn bán hàng, hợp tác và đạt được thành công.

Câu hỏi thường gặp

Trợ lý bán hàng AI là công cụ kỹ thuật số hỗ trợ nhân viên bán hàng bằng cách xử lý các công việc như ghi chú, theo dõi, cập nhật CRM, đánh giá khách hàng tiềm năng và tóm tắt cuộc gọi. Nó hoạt động ngầm để duy trì tiến độ giao dịch, giúp đội ngũ bán hàng tập trung vào việc bán hàng thay vì các công việc quản trị.

Không. AI có thể tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, phân tích dữ liệu và đề xuất các bước tiếp theo, nhưng nó không thể thay thế phán đoán của con người, xây dựng mối quan hệ hoặc đàm phán. Kết quả tốt nhất đạt được khi AI xử lý các công việc nặng nhọc và nhân viên tập trung vào các cuộc hội thoại và chốt đơn hàng.

Phần mềm AI phân tích các tín hiệu từ email, cuộc gọi, hoạt động trên website, lịch sử giao dịch và dữ liệu CRM để xác định những khách hàng tiềm năng có khả năng chuyển đổi cao nhất. Nó đánh giá các khách hàng tiềm năng, xác định sớm những khách hàng lý tưởng và hướng dẫn nhân viên bán hàng tập trung vào các tài khoản cần ưu tiên ngay lập tức - chứ không phải chờ đến vài tuần sau.

Đúng vậy—thậm chí còn hiệu quả hơn đối với các nhóm lớn. Các doanh nghiệp nhỏ thường không có nhân lực dư thừa để quản lý công việc quản trị viên, mục nhập hoặc theo dõi khách hàng. Trợ lý AI sẽ lấp đầy những khoảng trống đó, duy trì quy trình bán hàng một cách có tổ chức và giúp nhân viên bán hàng có thêm thời gian tập trung vào các công việc tạo ra doanh thu.

Giá cả dao động rộng rãi, tùy thuộc vào tính năng, giới hạn sử dụng và tích hợp CRM. Một số nền tảng bao gồm AI trong gói giá cơ bản của họ thay vì bán riêng biệt.

Đúng vậy—AI có thể soạn thảo email tiếp cận cá nhân hóa, đề xuất các điểm thảo luận và lên lịch theo dõi dựa trên tín hiệu tương tác. Nhân viên bán hàng vẫn phê duyệt và gửi email tiếp cận, nhưng AI loại bỏ áp lực khi phải bắt đầu từ trang trắng và đẩy nhanh toàn bộ quy trình.

Hầu hết các trợ lý AI đều hỗ trợ tích hợp trực tiếp với các hệ thống CRM lớn như Salesforce, HubSpot và các nền tảng khác. Quy trình thiết lập thường bao gồm kết nối tài khoản CRM của bạn, cấp quyền truy cập để đọc/ghi dữ liệu và chọn các quy trình mà AI sẽ tự động hóa. Sau khi kết nối, các hoạt động sẽ được đồng bộ tự động.

AI có thể tổ chức, phân tích và tự động hóa — nhưng nó vẫn có giới hạn. Nó có thể hiểu sai ngữ cảnh, tạo ra các tin nhắn chung chung mà không có sự kiểm duyệt của con người, hoặc bỏ qua những sắc thái trong giọng điệu của người mua. Nó cũng phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu CRM của bạn. AI là một trợ lý mạnh mẽ, nhưng nó vẫn cần sự giám sát của con người để đưa ra quyết định đúng đắn.