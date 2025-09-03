Cách sử dụng AI trong cuộc gọi video

Bạn đã bao giờ rời khỏi cuộc gọi video chỉ để nhận ra rằng mình không nhớ những chi tiết khóa?

Hoặc bạn đã từng gặp khó khăn trong việc tập trung vì tiếng ồn nền khiến việc theo dõi cuộc hội thoại trở nên khó khăn?

Cuộc gọi video được kỳ vọng sẽ làm cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng chúng lại giống như một sự kết hợp giữa âm thanh kém, những khoảng lặng khó xử và các mục bị quên lãng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đơn giản hóa các cuộc họp trực tuyến bằng cách ghi chép cuộc hội thoại, loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng và thậm chí tóm tắt các khóa điểm.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách AI có thể giúp cuộc gọi video của bạn trở nên sắc nét hơn, rõ ràng hơn và ít gây phiền toái hơn. 📽️

*hiểu về AI cho Cuộc gọi Video

Cuộc gọi video đã có những bước tiến vượt bậc so với những màn hình mờ nhạt, giật lag trước đây.

Từ tính năng làm mờ nền của Skype vào năm 2018 đến các cải tiến AI của Zoom và Google Meet, công nghệ tiếp tục phát triển, đảm bảo các cuộc họp trực tuyến trở nên tự nhiên và năng suất hơn.

Dưới đây là cách AI dưới dạng dịch vụ giúp nâng cao chất lượng cuộc họp video:

*chất lượng âm thanh và video thông minh hơn: AI tối ưu hóa gần như mọi khía cạnh của thiết lập cuộc họp video , loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng như tiếng gõ bàn phím, trong khi công nghệ thị giác máy tính cải thiện ánh sáng, làm sắc nét video và cho phép sử dụng nền ảo mà không cần màn hình xanh

cải thiện giao tiếp và khả năng tiếp cận: *Công nghệ nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) hỗ trợ phụ đề trực tiếp, dịch thuật thời gian thực và tóm tắt cuộc họp tự động hóa, giúp cuộc hội thoại rõ ràng và bao quát hơn

tăng cường hiệu quả và bảo mật: *AI tối ưu hóa cuộc họp, giảm thiểu sự cố kỹ thuật, tự động hóa ghi chú và nâng cao các tính năng bảo mật để các nhóm có thể tập trung vào việc ra quyết định

🧠 Thông tin thú vị: Cuộc gọi video đã tồn tại lâu hơn bạn nghĩ. Cuộc demo đầu tiên diễn ra vào năm 1927 khi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Herbert Hoover xuất hiện trong một cuộc gọi video một chiều với các nhà báo, gần một thế kỷ trước khi các công cụ khác chiếm lĩnh cuộc sống của chúng ta.

📖 Đọc thêm: Các nền tảng và ứng dụng cuộc họp trực tuyến tốt nhất

Cách sử dụng AI cho cuộc gọi video

AI đang thay đổi cách chúng ta giao tiếp.

Dưới đây là cách bạn có thể áp dụng chúng vào công việc trong cuộc gọi tiếp theo của mình. 📲

Chuyển đổi văn bản và tóm tắt

Các công cụ AI có thể tự động chuyển đổi cuộc hội thoại thành văn bản và tạo ra các tóm tắt ngắn gọn, giúp bạn dễ dàng nắm bắt các khóa điểm mà không cần ghi chú thủ công.

Khi so sánh AI tạo sinh và AI dự đoán, loại đầu tiên tạo ra bản ghi chép và tóm tắt theo thời gian thực, trong khi loại sau phân tích dữ liệu cuộc họp trước đó để xác định các khóa chủ đề và dự đoán các mục cần thực hiện.

Dưới đây là cách nó hỗ trợ:

Chuyển đổi văn bản theo thời gian thực: Chuyển đổi lời nói thành văn bản ngay lập tức, đảm bảo ghi chép cuộc họp chính xác

tóm tắt tự động hóa: *Trích xuất các điểm khóa, nhiệm vụ cần thực hiện và các quyết định quan trọng

Bản ghi chép có thể tìm kiếm: Giúp nhanh chóng tìm kiếm các cuộc thảo luận cụ thể mà không cần phát lại toàn bộ cuộc họp

Độ chính xác của các tính năng này phụ thuộc vào công cụ AI và chất lượng âm thanh, nhưng khi được triển khai đúng cách, AI đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin nào. Nó cũng giúp tạo ra tài liệu cuộc họp tốt hơn, giúp việc theo dõi và chịu trách nhiệm tài khoản trở nên dễ dàng hơn.

Bản ghi cuộc họp có thể tìm kiếm thay đổi hoàn toàn cách thức làm việc! Các công cụ AI như ClickUp Brain cho phép bạn chỉ cần tìm kiếm “chúng ta đã thảo luận gì trong cuộc họp X” và ngay lập tức tìm thấy những thông tin hữu ích!

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Hãy chuẩn bị sẵn một micro hoặc webcam sao lưu. Sự cố kỹ thuật có thể xảy ra, nhưng bạn sẽ sẵn sàng đối phó nếu chúng xảy ra.

Loại bỏ tiếng ồn

Tiếng ồn nền có thể khiến các cuộc họp trực tuyến trở nên khó chịu. Công nghệ giảm tiếng ồn được hỗ trợ bởi AI loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng, đảm bảo âm thanh rõ ràng và chuyên nghiệp. Dưới đây là cách nó hoạt động:

Loại bỏ tiếng ồn không mong muốn: Lọc bỏ tiếng gõ bàn phím, tiếng chó sủa, tiếng ồn giao thông và các yếu tố gây gián đoạn khác

Nâng cao độ rõ ràng của giọng nói: Tách biệt và khuếch đại giọng nói của người nói, giúp người tham gia dễ dàng theo dõi cuộc hội thoại

Giảm tiếng vang và tiếng vọng: Tạo trải nghiệm nghe tự nhiên hơn với công nghệ xử lý âm thanh tiên tiến, giảm thiểu tiếng vang và tiếng vọng, ngay cả trong các phòng có âm học kém

Điều này đặc biệt hữu ích cho nhân viên làm việc kết hợp và từ xa. Đối tượng/kỳ/phiên bản, các nhà quản lý nhóm có thể sử dụng tính năng loại bỏ tiếng ồn bằng AI để đảm bảo các cuộc họp chuyên nghiệp, bất kể địa điểm của các thành viên trong nhóm.

📮 ClickUp Insight: 18% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng AI để tổ chức cuộc sống thông qua lịch, công việc và nhắc nhở. 15% khác muốn AI xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại và công việc hành chính. Việc cần làm để làm được điều này là một hệ thống AI cần có khả năng: hiểu mức độ ưu tiên của từng công việc trong quy trình làm việc, thực hiện các bước cần thiết để tạo công việc hoặc điều chỉnh công việc, và cài đặt các quy trình làm việc tự động hóa. Hầu hết các công cụ chỉ giải quyết được một hoặc hai bước trong số này. Tuy nhiên, ClickUp Brain MAX đã tích hợp tất cả những tính năng đó vào một ứng dụng máy tính duy nhất! Trải nghiệm tính năng lên lịch thông minh bằng AI, nơi các công việc và cuộc họp có thể được tạo ra và phân bổ vào các khung giờ trống trong lịch của bạn dựa trên mức độ ưu tiên. Và đó chỉ là một trong số rất nhiều tính năng!

chất lượng video được nâng cao bởi AI và hiệu ứng nền*

Chúng ta đều đã từng tham gia những cuộc họp kéo dài mãi không dứt.

Mặc dù việc dịch chuyển tức thời vẫn chưa khả thi, AI ít nhất có thể thay đổi nền của bạn, khiến nó trông như thể bạn đang ở một nơi có lãi suất cao hơn.

Muốn biết thêm? Đây là những gì nó mang lại:

điều chỉnh ánh sáng tự động: *Làm sáng môi trường tối, cân bằng màu sắc và chỉnh sửa bóng để có vẻ ngoài chuyên nghiệp

Hiệu ứng làm mờ: Che giấu nền lộn xộn hoặc không chuyên nghiệp, tập trung vào người nói

Nền: Thay thế các cài đặt thực tế bằng môi trường văn phòng ảo và nền có thương hiệu

Tuy nhiên, những cải tiến này phụ thuộc vào khả năng của AI trong việc nhận diện các tính năng khuôn mặt và tách chúng ra khỏi nền một cách chính xác.

trợ lý cuộc họp được hỗ trợ bởi AI*

Trí tuệ nhân tạo có thể tự động hóa các công việc hành chính trong cuộc họp, giúp các thành viên tập trung vào nội dung thảo luận thay vì các vấn đề hậu cần.

Chatbot và trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc hội thoại đóng vai trò khác nhau trong quá trình này. Chatbot xử lý các tác vụ cơ bản như lịch trình và nhắc nhở, trong khi AI trong cuộc hội thoại mang lại sự tương tác sâu hơn.

Trợ lý AI có thể:

ghi lại và tóm tắt cuộc họp *bằng công cụ tóm tắt video AI , cung cấp các khóa và mục cần thực hiện

*theo dõi các công việc cần làm và hạn chót, tạo nhắc nhở và danh sách công việc

lên lịch và tối ưu hóa cuộc họp *bằng cách đề xuất thời gian lý tưởng dựa trên sự sẵn có của nhóm

Trợ lý cuộc họp AI giúp các nhà lãnh đạo theo dõi tài khoản của nhóm bằng cách tự động ghi chép các mục cần thực hiện. Ví dụ, các chuyên gia CNTT có thể tin tưởng vào AI để ghi lại các cuộc thảo luận kỹ thuật khóa, ưu tiên việc sửa lỗi và tạo báo cáo, loại bỏ việc đang theo dõi thủ công.

AI cho dịch thuật ngôn ngữ thời gian thực

Việc truyền đạt những ý tưởng phức tạp bằng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng các công cụ dịch thuật AI tập trung vào con người giúp việc này trở nên dễ dàng hơn. Những giải pháp này đảm bảo các nhóm toàn cầu có thể hợp tác một cách trơn tru, xóa bỏ rào cản ngôn ngữ mà không cần nỗ lực thêm.

Ví dụ, các nhà lãnh đạo kinh doanh có thể tin tưởng vào các công cụ này trong quá trình ra mắt sản phẩm toàn cầu để đảm bảo các nhóm từ New York đến Berlin luôn đồng bộ.

Các công cụ này cung cấp:

phụ đề trực tiếp: *Giúp người tham gia quốc tế theo dõi cuộc hội thoại với phụ đề thời gian thực bằng nhiều ngôn ngữ

dịch tự động hóa: *Chuyển đổi giọng nói và tin nhắn trò chuyện của nhóm sang các ngôn ngữ khác nhau, giúp các thành viên trong nhóm giao tiếp một cách dễ dàng

chuyển đổi đa ngôn ngữ: *Tạo ghi chú cuộc họp bằng ngôn ngữ ưa thích của các thành viên, giúp dễ dàng xem lại nội dung thảo luận và các mục cần thực hiện

AI cho đào tạo và hợp tác từ xa

Đào tạo từ xa thường có cảm giác như một chiều mà không biết liệu thông tin có được tiếp thu hay không.

AI thay đổi điều này, khiến quá trình đào tạo và nâng cao kỹ năng trở nên tương tác và hiệu quả hơn. Phản hồi thời gian thực, lộ trình học tập cá nhân hóa và kiểm tra kiến thức tự động hóa đảm bảo các phiên đào tạo luôn hấp dẫn, linh hoạt và được thiết kế để tăng cường khả năng ghi nhớ.

Nó giúp:

tạo tài liệu đào tạo: *Tạo nội dung học tập tương tác dựa trên thảo luận để cung cấp tài nguyên cá nhân hóa sau đào tạo

nâng cao hợp tác: *AI trong bảng trắng và sơ đồ tư duy cho phép các thành viên trong nhóm brainstorm và lập kế hoạch cùng nhau theo thời gian thực, bất kể địa điểm của họ

theo dõi mức độ tương tác: *Nó đang theo dõi mức độ tương tác của người tham gia, xác định ai đang tích cực tham gia và ai có thể đang mất tập trung

🔍 Bạn có biết? Vào những năm 1930, Đức đã có hệ thống điện thoại video đã đóng công việc. Hãy tưởng tượng việc sử dụng FaceTime… nhưng chỉ khi bạn là thành viên của một mạng lưới do chính phủ quản lý.

sử dụng phần mềm AI cho cuộc gọi video*

Hầu hết các cuộc họp đều cảm thấy “bận rộn” nhưng không có năng suất.

Một giờ trò chuyện chỉ để lại cho bạn danh sách công việc giống như khi bắt đầu.

AI thay đổi hoàn toàn tình hình. Thay vì các cuộc gọi làm hao tổn năng lượng, chúng trở thành công cụ tăng năng suất—ghi lại những điểm khóa, nhấn mạnh ưu tiên và biến cuộc hội thoại thành tiến độ. 👀

Hãy cùng tìm hiểu cách nó giúp thu hẹp khoảng cách giữa các cuộc họp trực tuyến và kết quả có thể thực hiện được.

loại bỏ công việc lập lịch*

Tìm thời gian cho một cuộc họp thường cảm thấy khó khăn hơn chính cuộc họp đó.

Những tin nhắn qua lại không dứt, việc sắp xếp lịch trình và mời tham gia thủ công khiến các nhóm chậm trễ ngay từ khi cuộc hội thoại chưa bắt đầu. Trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên ngữ cảnh loại bỏ những rào cản đó bằng cách hiểu rõ ưu tiên, thời gian rảnh và khối lượng công việc—vì vậy việc lên lịch không còn là một công việc riêng biệt.

Thay vì phải lục lọi lịch trình hoặc đoán mò thời gian phù hợp, AI có thể ngay lập tức đề xuất các khung giờ công việc phù hợp với tất cả mọi người và đồng bộ với dòng thời gian dự án. Cuộc họp trở nên có chủ đích, không gây gián đoạn.

Với ClickUp Brain và ClickUp Calendar, trải nghiệm này đã được tích hợp sẵn.

Brain phân tích lịch trình, công việc và hạn chót để đề xuất thời gian kết nối tốt nhất, trong khi Calendar giúp việc xác nhận và chia sẻ trở nên dễ dàng. Kết quả: ít thời gian dành cho việc lên kế hoạch cuộc họp, nhiều thời gian hơn để tận dụng tối đa hiệu quả của chúng.

Lên lịch cuộc họp bằng ngôn ngữ tự nhiên với Lịch được hỗ trợ bởi AI của ClickUp

ghi lại và chuyển đổi văn bản cho cuộc gọi video của bạn *

Chuyển đổi văn bản là yếu tố quan trọng giúp cuộc gọi video trở nên hiệu quả. Chúng tôi hiểu điều đó.

Với các công cụ AI tích hợp sẵn, bạn không còn phải thêm hoặc tích hợp nhiều công cụ khác nhau để làm việc cần làm. AI có thể biến việc chuyển đổi văn bản thành một phần liền mạch của quy trình.

Trong ClickUp, SyncUps tạo ra một không gian chuyên dụng cho các cuộc kiểm tra video và âm thanh, giúp các nhóm đang theo dõi tiến độ, giải quyết thách thức và hoàn thiện kế hoạch mà không gặp phải các trì hoãn không cần thiết.

Giả sử nhóm IT đang triển khai bản cập nhật phần mềm mới.

Thay vì phải theo dõi các báo cáo trạng thái qua nhiều kênh khác nhau, bạn có thể trực tiếp khởi chạy SyncUp trong ClickUp Trò chuyện. Các thành viên trong nhóm tham gia ngay lập tức, sử dụng tính năng âm thanh và video tích hợp để thảo luận thời gian thực. Nó ghi lại mọi khóa điểm trong khi ClickUp Brain chuyển đổi thành văn bản, giúp dễ dàng theo dõi quyết định và theo dõi các mục.

Khi các nhóm hoàn thiện kế hoạch, họ có thể kết nối các cuộc thảo luận trực tiếp với nhiệm vụ ClickUp, dù là giao nhiệm vụ mới hay cập nhật dòng thời gian dự án. Điều này loại bỏ các "hộp đen thông tin" và giữ cho công việc được tổ chức gọn gàng trên một nền tảng duy nhất.

Tham gia một cuộc thảo luận nhanh trên SyncUp trong trò chuyện ClickUp bất cứ lúc nào

*ghi lại những khóa thông tin với Trợ lý Ghi chú AI

Đang theo dõi mọi chi tiết trong các cuộc họp nhịp độ nhanh vào sáng Monday không phải là điều ai cũng mong muốn. Điều này giải thích cho sự phát triển bùng nổ của các công cụ ghi chú AI trong những năm qua.

Ví dụ, giả sử một nhóm lãnh đạo đang xem xét kết quả hoạt động quý.

Thay vì giao nhiệm vụ cho ai đó ghi chép các khóa điểm chính, họ sử dụng AI để ghi chú cuộc họp, ghi lại mọi điểm thảo luận. Các tóm tắt thông minh cô đọng các cuộc họp dài thành các bản tóm tắt rõ ràng, trong khi các bản ghi chép có thể tìm kiếm giúp xác định các cuộc thảo luận cụ thể chỉ trong vài giây.

Vấn đề duy nhất? Hầu hết mọi người sử dụng các công cụ ghi chú bên ngoài, điều này có nghĩa là phải lo lắng về nhiều tích hợp hơn. Nhưng không phải với ClickUp! Công cụ ghi chú AI của ClickUp đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào, biến các cuộc hội thoại thành các tóm tắt có cấu trúc và các công việc có thể thực hiện mà không cần ghi chú thủ công.

Hãy để Trợ lý Ghi chú AI của ClickUp lo liệu các chi tiết để bạn có thể tập trung vào cuộc gọi video của mình

📖 Đọc thêm: Cách sử dụng ứng dụng trợ lý ảo AI để tăng cường năng suất làm việc

Tối ưu hóa giao tiếp không đồng bộ một cách mượt mà

Khi các nhóm làm công việc qua các múi giờ khác nhau hoặc lịch trình bận rộn, thách thức thực sự không phải là có cuộc hội thoại.

Công việc lớn nhất của bạn là đảm bảo các cuộc hội thoại được truyền đạt nhanh chóng đến những người không tham gia cuộc họp. AI giúp việc chuyển giao này trở nên dễ dàng bằng cách biến các cuộc hội thoại trực tiếp thành những thông tin có thể tìm kiếm và chia sẻ, có thể truy cập bất cứ lúc nào.

Thay vì lặp lại chi tiết hoặc nhắc lại các quyết định, AI có thể ghi lại ngay lập tức những gì đã được nói, nhấn mạnh các khóa điểm và đề xuất các bước tiếp theo. Điều đó có nghĩa là các cập nhật diễn ra với tốc độ của công việc, không phải tốc độ của lịch trình.

Với ClickUp Clips, tất cả điều này diễn ra tự động. Ghi âm một lần, và AI sẽ chuyển đổi thành văn bản, tóm tắt, thậm chí tạo các công việc mà bạn có thể thêm trực tiếp vào tài liệu, nhiệm vụ ClickUp hoặc trò chuyện. Ngoài ra, bạn có thể thêm Clips trực tiếp vào ClickUp tài liệu và trò chuyện để giữ cho các cuộc thảo luận có ngữ cảnh.

Ghi lại và chia sẻ bản ghi màn hình với nhóm của bạn trong không gian làm việc với ClickUp Clips

*làm cho công việc của bạn trở nên có ý nghĩa

Không phải thiếu thông tin là nguyên nhân khiến các nhóm làm việc chậm lại.

Hầu hết chúng ta đều phải đối mặt với thực tế rằng nó nằm rải rác khắp nơi.

Ghi chú cuộc họp được lưu trữ tại một nơi duy nhất, cập nhật tiến độ ẩn trong bảng điều khiển, và các quyết định quan trọng bị chôn vùi trong các chủ đề Slack.

Lợi ích thực sự của AI? Nó ghép nối các mảnh thông tin lại với nhau để bức tranh tổng thể trở nên rõ ràng.

Thay vì lãng phí thời gian tìm kiếm bối cảnh, AI có thể tách biệt thông tin quan trọng từ đám đông thông tin—đánh dấu các mục cần thực hiện từ cuộc gọi tuần trước, liên kết chúng với bản cập nhật bảng điều khiển hôm nay và kết nối các bước theo dõi trong trò chuyện. Bỗng nhiên, mọi thứ không còn cảm giác bị cô lập hay bị lãng quên.

ClickUp Brain làm chính xác điều đó. Với tư cách là AI bối cảnh, nó kết nối các công việc, tài liệu, bảng điều khiển và cuộc hội thoại thành một chủ đề ý nghĩa duy nhất — vì vậy công việc không chỉ được ghi chép mà còn được hiểu rõ.

📖 Xem thêm: Cách tích hợp AI vào trang web

Thêm vào đó: Theo dõi các chủ đề trò chuyện không giới hạn

Trò chuyện không bao giờ dừng lại—Slack, email, tin nhắn riêng—tất cả đều tích tụ nhanh hơn tốc độ cuộn trang của bất kỳ ai. Vấn đề thực sự không phải là bỏ lỡ tin nhắn, mà là mất đi chủ đề về những điều thực sự quan trọng. AI giải quyết điều đó bằng cách lọc bỏ những thông tin không cần thiết, cung cấp cho bạn bản tóm tắt mà không cần phải mệt mỏi lọc thông tin.

Thay vì phải đọc hàng trăm phản hồi, bạn sẽ nhận được một bản tóm tắt gọn gàng—và trong trò chuyện ClickUp, bạn có thể làm được nhiều hơn một bước. Chuyển bất kỳ cuộc hội thoại nào thành công việc, giữ nguyên ngữ cảnh và để các Trợ lý Tự động (Autopilot Agents) phân loại câu hỏi hoặc gửi cập nhật trong khi bạn tập trung vào công việc chính.

Việc cập nhật thông tin không còn cảm giác như làm bài tập về nhà. Bạn sẽ nhận được các quyết định, yêu cầu và bước tiếp theo—mà không cần phải lọc qua những thông tin không cần thiết.

Tạo công việc tự động từ trò chuyện ClickUp

*những thách thức phổ biến trong cuộc gọi video và cách AI giải quyết chúng

Giao tiếp video không đồng bộ cũng có những thách thức riêng—chất lượng âm thanh kém, kết nối chậm và bỏ lỡ chi tiết.

May mắn thay, AI có các giải pháp cho những vấn đề phổ biến này, giúp các cuộc họp trực tuyến của bạn diễn ra trơn tru và hiệu quả hơn.

Hãy cùng xem qua một số vấn đề thường gặp mà bạn có thể gặp phải và các giải pháp để giúp bạn. ⚒️

➡️ Vấn đề về độ rõ ràng của âm thanh: Chất lượng âm thanh kém do tiếng ồn nền hoặc tiếng vang có thể khiến cuộc hội thoại trở nên khó chịu. Các bộ lọc loại bỏ tiếng ồn được hỗ trợ bởi AI sẽ loại bỏ các tiếng ồn gây phiền nhiễu—như tiếng gõ bàn phím, tiếng xe cộ hoặc tiếng chó sủa—đảm bảo rằng giọng nói của mọi người tham gia đều rõ ràng và dễ hiểu

➡️ Vấn đề về chất lượng video và ánh sáng: Độ phân giải thấp, ánh sáng không đủ hoặc nền lộn xộn có thể làm phân tâm khỏi nội dung chính. Các công cụ AI tự động điều chỉnh độ sáng, nâng cao độ phân giải và áp dụng hiệu ứng làm mờ nền hoặc nền ảo, mang lại vẻ chuyên nghiệp và chỉn chu cho video của bạn dù ở bất kỳ môi trường vật lý nào

➡️ Sự hiểu lầm và quá tải thông tin: Việc đang theo dõi các điểm khóa và quyết định trong các cuộc gọi kéo dài là một thách thức. Công cụ chuyển đổi văn bản cuộc họp AI chuyển đổi các đoạn văn bản thông minh thành văn bản theo thời gian thực, trong khi tính năng tóm tắt nổi bật các điểm quan trọng, giúp việc theo dõi và phân công công việc trở nên đơn giản

➡️ Sự thiếu tập trung và mất tập trung: Việc đánh giá mức độ tập trung của các thành viên tham gia cuộc họp từ xa có thể gặp khó khăn. Phân tích AI có thể giúp bạn thực hiện phân tích cảm xúc và mức độ tương tác

➡️ Rào cản ngôn ngữ: Các nhóm toàn cầu thường gặp khó khăn trong giao tiếp do sự đa dạng về ngôn ngữ. Công cụ dịch thuật AI cung cấp phụ đề trực tiếp và dịch thuật tự động hóa, đảm bảo mọi người đều hiểu nội dung cuộc thảo luận dù sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ nào

➡️ Sự biến động về kết nối và băng thông: Kết nối không ổn định có thể dẫn đến kết quả giật lag, đệm video hoặc cuộc gọi bị ngắt. Các thuật toán AI điều chỉnh động chất lượng video dựa trên hiệu suất mạng, đảm bảo trải nghiệm cuộc họp mượt mà và không bị gián đoạn cho tất cả người tham gia

*thực hiện cuộc gọi video đúng đắn với ClickUp

AI nâng cao trải nghiệm của bạn trong hầu hết mọi việc. Điều này cũng áp dụng cho cuộc gọi video, đảm bảo các cuộc họp năng suất và có tổ chức.

Trong khi phần mềm họp video như Microsoft Teams và Zoom cung cấp tính năng ghi chép, loại bỏ tiếng ồn và quản lý cuộc họp, ClickUp tích hợp tất cả các tính năng này vào một nền tảng duy nhất với các tính năng nâng cao.

SyncUps giúp đơn giản hóa việc lên lịch và quản lý các điểm thảo luận, trong khi Clips cho phép nhóm ghi lại và chia sẻ các cuộc hội thoại khóa. ClickUp Brain đi một bước xa hơn nữa, chuyển đổi bản ghi cuộc họp thành văn bản, tóm tắt nội dung video và biến các điểm hành động thành các công việc có thể thực hiện được.

Vậy tại sao phải chờ đợi? Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅