Các công cụ AI tốt nhất cho các nhóm quan tâm đến bảo mật

88% tổ chức hiện nay báo cáo việc sử dụng AI thường xuyên trong ít nhất một hàm kinh doanh, tăng từ 78% chỉ một năm trước.

Khi việc áp dụng AI ngày càng gia tăng, nó không còn giới hạn ở các thí nghiệm hay trường hợp sử dụng đặc thù. AI hiện đã len lỏi vào các công việc hàng ngày như xử lý tài liệu, phân tích dữ liệu, cuộc họp, dữ liệu khách hàng và giao tiếp nội bộ.

Sự chấp nhận nhanh chóng này cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng cho các nhóm quan tâm đến bảo vệ dữ liệu: thông tin của bạn sẽ đi đâu khi sử dụng AI? Nhiều công cụ AI tối ưu hóa cho tốc độ và tiện lợi, nhưng lại bỏ qua bảo mật và kiểm soát dữ liệu lâu dài.

Đối với các nhóm xử lý thông tin nhạy cảm hoặc được quy định, những lỗ hổng này có thể gây ra rủi ro trên quy mô lớn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các công cụ AI được thiết kế cho các nhóm quan tâm đến bảo mật, tập trung vào cách chúng áp dụng các biện pháp kiểm soát truy cập và hỗ trợ việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm.

Để giúp bạn so sánh các tùy chọn một cách nhanh chóng, đây là chế độ xem tổng quan về các công cụ bảo mật dữ liệu tốt nhất và cách chúng so sánh với nhau.

Tên công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp AI bối cảnh với ClickUp Brain, Brain MAX - trợ lý desktop, Super Agents với kiểm soát quyền truy cập, công việc và tài liệu được hỗ trợ bởi AI, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, quản trị AI tuân thủ ISO 42001, và cam kết không đào tạo hoặc lưu trữ dữ liệu. Các nhóm quan tâm đến bảo mật cần một không gian làm việc an toàn, tất cả trong một với AI bối cảnh được tích hợp trực tiếp vào công việc hàng ngày. Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Lumo (của Proton AG) Không ghi lại cuộc hội thoại, không đào tạo mô hình mặc định, mã hóa không truy cập cho các cuộc hội thoại đã lưu, mã nguồn mở hoàn toàn, tuân thủ GDPR và HIPAA, được chứng nhận ISO 27001 và SOC 2. Các nhóm muốn có một trợ lý AI ưu tiên bảo mật cho việc viết, tóm tắt và nghiên cứu mà không có rủi ro thu thập dữ liệu. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12.99/người dùng mỗi tháng. Duck. ai Không yêu cầu tài khoản, không lưu trữ lệnh hoặc đào tạo mô hình, lưu trữ cuộc trò chuyện cục bộ với quyền kiểm soát xóa, bộ nhớ đệm được mã hóa trong 15 phút, tùy chọn chia sẻ địa điểm cấp thành phố. Cá nhân và nhóm muốn sử dụng chatbot AI miễn phí, ẩn danh với các cài đặt bảo mật mặc định mạnh mẽ. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9.99/tháng. Quill Ghi chép cuộc họp hoàn toàn tại địa phương, tóm tắt thời gian thực, ghi chú có cấu trúc với các bước theo dõi, ảnh chụp màn hình trong quá trình chia sẻ màn hình, không sử dụng đường truyền âm thanh qua đám mây. Các nhóm quan tâm đến bảo mật cần dịch vụ ghi chép cuộc họp bảo mật mà không cần gửi dữ liệu đến máy chủ bên ngoài. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $7.99/tháng. Ghi chú tiêu chuẩn Ghi chú được mã hóa từ đầu đến cuối, đồng bộ hóa thiết bị được mã hóa, lịch sử sửa đổi dài hạn, sao lưu email được mã hóa, Xác thực hai yếu tố (2FA) và khóa sinh trắc học. Các nhóm và cá nhân cần lưu trữ ghi chú bảo mật lâu dài và quản lý kiến thức được mã hóa. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $63/năm Tutanota (Tuta) Email và lịch được mã hóa end-to-end, kiến trúc zero-knowledge, mã hóa hậu lượng tử, tìm kiếm được mã hóa, đăng ký ẩn danh, Xác thực hai yếu tố (2FA). Các nhóm cần email và lịch làm việc doanh nghiệp bảo mật với mã hóa mạnh mẽ mặc định. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ €3,60/tháng. Skiff Email và tài liệu được mã hóa end-to-end, tiêu đề email được mã hóa, hợp tác thời gian thực trên Skiff Pages, chặn trình theo dõi, tên miền tùy chỉnh và biệt danh. Các nhóm muốn có một giải pháp bảo mật, được mã hóa thay thế cho email truyền thống và không gian làm việc tài liệu. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $4/tháng Obsidian Lưu trữ markdown ưu tiên địa phương, chế độ xem đồ thị tương tác, truy cập ngoại tuyến, kiểm soát đồng bộ chi tiết, Canvas cho kế hoạch trực quan. Cá nhân và nhóm muốn kiểm soát hoàn toàn quản lý kiến thức mà không phụ thuộc vào lưu trữ đám mây do nhà cung cấp kiểm soát. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5/người dùng mỗi tháng (đồng bộ) SimpleLogin Hỗ trợ alias email mã nguồn mở, mã hóa PGP, tên miền tùy chỉnh, định tuyến nhiều hộp thư, Xác thực hai yếu tố (2FA) với TOTP và WebAuthn. Các nhóm và cá nhân muốn giảm theo dõi email và bảo vệ danh tính hộp thư đến của mình. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $4/người dùng mỗi tháng. Protecto Phát hiện tự động hóa thông tin cá nhân (PII), thông tin y tế cá nhân (PHI), thông tin thẻ thanh toán (PCI), che giấu và mã hóa, che giấu giữ nguyên định dạng, Kiểm soát Truy cập Dựa trên Bối cảnh (CBAC), hỗ trợ tuân thủ (HIPAA, GDPR, CPRA, DPDP) Các doanh nghiệp cần một lớp bảo vệ dữ liệu giữa các hệ thống nội bộ và mô hình AI. Giá cả tùy chỉnh

Việc áp dụng AI sẽ gặp khó khăn nhanh chóng khi các nhóm không chắc chắn về nơi dữ liệu của họ được lưu trữ hoặc cách nó có thể được sử dụng. Đối với các tổ chức lưu trữ thông tin khách hàng hoặc dữ liệu nhạy cảm , được quy định, AI ưu tiên bảo mật là bắt buộc để sử dụng an toàn và có khả năng mở rộng.

Dưới đây là lý do tại sao bạn nên ưu tiên giải pháp bảo mật dữ liệu phù hợp:

Quyền sở hữu và cách ly dữ liệu rõ ràng: Đảm bảo các lệnh, tệp tin và kết quả đầu ra của bạn được giới hạn trong không gian làm việc của bạn và không bao giờ bị trộn lẫn với tài sản dữ liệu công khai hoặc môi trường của các khách hàng khác.

Kiểm soát rõ ràng quá trình đào tạo mô hình: Cho phép bạn tắt việc sử dụng dữ liệu cho đào tạo theo mặc định và yêu cầu người dùng chủ động đồng ý khi cho phép đào tạo.

Kiểm soát truy cập và khả năng kiểm toán được áp dụng: Áp dụng quyền truy cập dựa trên vai trò, nhật ký hoạt động và khả năng hiển thị sử dụng để đảm bảo quyền truy cập AI phù hợp với chính sách Áp dụng quyền truy cập dựa trên vai trò, nhật ký hoạt động và khả năng hiển thị sử dụng để đảm bảo quyền truy cập AI phù hợp với chính sách quản trị dữ liệu và bảo mật nội bộ của bạn.

Sẵn sàng tuân thủ quy định ngay từ thiết kế: Hỗ trợ các yêu cầu Hỗ trợ các yêu cầu tuân thủ dự án như GDPR, HIPAA, SOC 2 hoặc tiêu chuẩn ISO để tích hợp các biện pháp bảo mật dữ liệu trực tiếp vào quy trình làm việc hàng ngày.

Bảo mật nhất quán trên các mô hình và tính năng: Áp dụng các quy tắc bảo mật và quản trị dữ liệu giống nhau ngay cả khi sử dụng nhiều mô hình AI hoặc tính năng khác nhau bên trong hệ thống.

Đảm bảo tính liên tục trong hoạt động và chuẩn bị cho tương lai: Bảo vệ quy trình làm việc của bạn khi các quy định ngành ngày càng chặt chẽ và sự giám sát đối với AI gia tăng, tránh phải làm lại hoặc di chuyển gấp gáp sau này.

Hãy cùng đánh giá các công cụ bảo mật dữ liệu tốt nhất bằng cách so sánh ưu nhược điểm, tính năng và giá cả của chúng.

1. ClickUp (Tốt nhất cho năng suất được hỗ trợ bởi AI với bảo mật và tuân thủ cấp doanh nghiệp)

Việc áp dụng AI thường tạo ra rủi ro tiềm ẩn. Bạn tạo ra kết quả trong các công cụ không kết nối, mất khả năng hiển thị ai có thể sử dụng hoặc truy cập thông tin nhạy cảm. Đối với các nhóm quan tâm đến bảo mật, sự phân mảnh này khiến việc quản lý AI và tuân thủ quy định trở nên khó khăn hơn.

ClickUp thay đổi điều này bằng cách hoạt động như một không gian làm việc AI tích hợp, được hỗ trợ bởi AI bối cảnh. AI được tích hợp trực tiếp vào nền tảng nơi bạn đã thực hiện công việc, giảm thiểu rủi ro chia sẻ thông tin nhạy cảm với các công cụ không rõ nguồn gốc. Nó cũng cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ, bao gồm kiểm soát truy cập nghiêm ngặt và quyền truy cập có cấu trúc để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Hãy cùng tìm hiểu cách ClickUp ưu tiên bảo mật và hỗ trợ bằng các tính năng cấp doanh nghiệp để giúp bạn tránh các thách thức khi triển khai AI.

Đạt được mức độ bảo mật và quyền riêng tư cấp doanh nghiệp mặc định.

ClickUp coi bảo mật và quyền riêng tư là nền tảng cho mọi tính năng mà bạn sử dụng trên nền tảng. Dữ liệu của bạn được lưu trữ trên hạ tầng doanh nghiệp cấp cao được lưu trữ trên Amazon Web Services (AWS), với giám sát liên tục tích hợp và các biện pháp kiểm soát truy cập hạn chế.

ClickUp tuân thủ các tiêu chuẩn GDPR, SOC 2, PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017 và ISO 27018, được xác minh độc lập về các thực hành bảo mật. Dữ liệu được mã hóa cả trong quá trình truyền tải và khi lưu trữ, đảm bảo thông tin bạn lưu trữ trong ClickUp được bảo vệ khỏi truy cập trái phép.

🎖️ Lợi thế chiến lược: ClickUp luôn theo dõi bảo mật một cách liên tục. Nền tảng này giám sát bảo mật và hiệu suất 24/7/365 và thực hiện đánh giá rủi ro tự động hóa liên tục. Nó cũng hợp tác với các bên thứ ba độc lập để thực hiện kiểm tra xâm nhập định kỳ.

Tạo ra kết quả AI mà không cần xuất dữ liệu nhạy cảm.

ClickUp Brain không phải là một chatbot riêng biệt hay một plugin. Đây là trợ lý AI tích hợp sẵn, hiểu rõ các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và dữ liệu dự án của bạn như những công việc mà bạn đã sở hữu và kiểm soát.

Thay vì xuất dữ liệu sang các công cụ AI bên ngoài và sao chép thông tin nhạy cảm, ClickUp Brain sử dụng cấu trúc và nội dung thực tế của Không gian Làm việc ClickUp của bạn để tạo ra kết quả.

Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain theo các cách sau:

Soạn thảo các báo cáo có cấu trúc, tin nhắn nhanh, email và thậm chí cả bài đăng blog với giọng điệu rõ ràng và định dạng chuyên nghiệp.

Tạo mô tả công việc, công việc con và tóm tắt cuộc họp từ các lệnh bằng ngôn ngữ thông thường.

Hỏi các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên để thu thập thông tin chính xác về công việc từ các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại trước đây.

Bạn có thể chuyển đổi kết quả đầu ra của AI trực tiếp thành các nhiệm vụ ClickUp, gán chủ sở hữu, thời hạn và mối quan hệ phụ thuộc, và biến các thông tin do AI cung cấp thành công việc có trách nhiệm. Ngoài ra, sử dụng các Trường Tùy chỉnh để ghi lại chi tiết như trạng thái, mức độ rủi ro hoặc thông tin khách hàng, và đặt ưu tiên để làm nổi bật những gì cần được ưu tiên xử lý trước.

Biến kết quả đầu ra của AI thành hành động có trách nhiệm bằng cách tổ chức và ưu tiên công việc với nhiệm vụ ClickUp.

Đối với nội dung dài, lưu trữ kết quả đầu ra của AI trong ClickUp Docs để có thể tìm kiếm hoặc liên kết trực tiếp với công việc mà chúng hỗ trợ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi chia sẻ tài liệu ClickUp, bạn có thể kiểm soát chính xác ai có thể xem và chỉnh sửa chúng. Bạn có thể giữ tài liệu ở chế độ riêng tư và chia sẻ chỉ với những người hoặc nhóm cụ thể, mở rộng quyền truy cập cho tất cả thành viên trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn, hoặc mời cộng tác viên bên ngoài qua email hoặc liên kết. Bạn cũng có thể kết hợp các quyền truy cập cụ thể với công tắc Protect Doc để ngăn chặn các chỉnh sửa vô tình hoặc không được ủy quyền, giúp duy trì các chính sách công ty và quy trình tiêu chuẩn (SOP) an toàn và không bị thay đổi.

Ngăn chặn sự mở rộng không kiểm soát của AI với ClickUp BrainGPT

ClickUp Brain MAX mở rộng khả năng AI bối cảnh của ClickUp thành một công cụ đồng hành mạnh mẽ trên desktop, giúp giảm thiểu sự phân tán của AI và tập trung hóa công việc thông minh. Thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ AI không liên kết, bạn có thể tìm kiếm và tạo nội dung từ một môi trường kiểm soát duy nhất, được gắn liền với Không gian Làm việc ClickUp của bạn.

Soạn thảo nội dung và phân tích thông tin trực tiếp trong quy trình làm việc của bạn với ClickUp BrainMAX

Bạn cũng sẽ nhận được:

Tìm kiếm AI cho doanh nghiệp: Tìm kiếm trên ClickUp, web và các ứng dụng kết nối như Google Drive, Figma, GitHub và SharePoint từ một nơi duy nhất để nhanh chóng tìm kiếm các công việc, tài liệu, tệp tin và thông tin quan trọng.

Các hành động được hỗ trợ bởi AI: Sử dụng các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên để tóm tắt tài liệu, tạo công việc, lên lịch cuộc họp, tạo nội dung hoặc đăng cập nhật trực tiếp trong ClickUp.

Talk to Text : Dictate công việc, văn bản, và truy vấn hands-free while BrainMAX transcribes và thực hiện chúng trong thời gian thực Dictate công việc, văn bản, và truy vấn hands-free while BrainMAX transcribes và thực hiện chúng trong thời gian thực

Nhiều mô hình AI: Truy cập và lựa chọn từ nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, DeepSeek và Gemini dựa trên trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

ClickUp hỗ trợ khả năng AI của mình bằng chính sách quản lý dữ liệu rõ ràng và các biện pháp bảo vệ có thể thi hành. Nền tảng này được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 42001, tiêu chuẩn toàn cầu về quản lý AI một cách có trách nhiệm và bảo mật. Ngoài ra, AI của ClickUp không được đào tạo trên dữ liệu từ không gian làm việc của bạn, và các thỏa thuận cấp phép với đối tác AI cấm rõ ràng việc sử dụng dữ liệu khách hàng cho việc đào tạo mô hình.

Tự động hóa công việc với Super Agents mà không mất kiểm soát.

ClickUp AI Super Agents là các trợ lý AI được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn, sử dụng bối cảnh dự án thực tế để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ công việc.

Bạn có thể tương tác với Super Agents giống như khi làm việc với đồng nghiệp. Giao công việc cho họ, @đề cập đến họ trong cuộc hội thoại hoặc yêu cầu họ tổng hợp tài liệu và tự động theo dõi công việc.

Tự động hóa công việc thường xuyên và hợp tác với các đồng nghiệp AI trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát đầy đủ về quyền truy cập và giám sát.

Các Super Agents hoạt động dưới sự kiểm soát trực tiếp của con người với các giới hạn rõ ràng. Khi tạo ra một Super Agent, bạn có thể cấu hình chính xác cách nó tương tác với không gian làm việc của bạn (bao gồm các công cụ mà nó có thể sử dụng).

Bất kỳ ai có quyền truy cập vào quản lý truy cập đều có thể cập nhật cấu hình này bất cứ lúc nào và đảm bảo giám sát liên tục. Trong khi các Super Agents tự động nhận dữ liệu không gian làm việc công khai để luôn cập nhật, quyền truy cập vào các khu vực cụ thể hoặc nhạy cảm phải được cấp phép rõ ràng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kiểm tra quyền truy cập Super Agent thông qua các vai trò hiện có trong Không gian Làm việc của bạn để duy trì kiểm soát chặt chẽ và dự đoán được. Quản lý quyền truy cập cấp thành viên một cách cẩn thận: Thành viên, quản trị viên và chủ sở hữu có thể tạo, kích hoạt và quản lý các Super Agent công khai theo mặc định, vì vậy hãy thường xuyên kiểm tra ai đang nắm giữ các vai trò này.

Bảo vệ dữ liệu riêng tư tự động: Sử dụng quyền truy cập dựa trên vai trò để ẩn thông tin hồ sơ của Super Agent mà người dùng không được phép xem.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Ghi chép cuộc họp một cách dễ dàng: Sử dụng Sử dụng ClickUp AI Notetaker để tạo tóm tắt và các mục cần thực hiện, đồng thời kết nối chúng với các công việc và tài liệu trong không gian làm việc của bạn.

Hợp tác trực quan với các rào cản an toàn: Brainstorm và lập kế hoạch trên Brainstorm và lập kế hoạch trên ClickUp Bảng trắng , nơi kế thừa quyền truy cập của không gian làm việc và luôn được liên kết với công việc.

Giữ cuộc hội thoại trong bối cảnh: Sử dụng Sử dụng ClickUp Chat trong không gian làm việc của bạn thay vì dựa vào các công cụ trò chuyện độc lập có thể làm mất bối cảnh và ảnh hưởng đến bảo mật.

Theo dõi công việc an toàn: Hiển thị thông tin thời gian thực thông qua Hiển thị thông tin thời gian thực thông qua bảng điều khiển ClickUp đồng thời áp dụng quyền truy cập dựa trên vai trò đối với dữ liệu nhạy cảm.

Giới hạn của ClickUp

Với phạm vi tính năng rộng lớn, người dùng mới có thể mất một chút thời gian để làm quen.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (11.080+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.540+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người dùng G2 cho biết:

Tôi thực sự đánh giá cao sự đổi mới liên tục của ClickUp và cách nó tận dụng mạnh mẽ AI. Trợ lý AI Siêu Đẳng rất mạnh mẽ và cho phép bạn cấu hình các công việc thường xuyên một cách nhanh chóng. Tôi cũng thấy các mẫu có sẵn hữu ích trong quá trình thiết lập, mặc dù việc thiết lập đúng cách đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực.

Tôi thực sự đánh giá cao sự đổi mới liên tục của ClickUp và cách nó tận dụng mạnh mẽ AI. Trợ lý AI Siêu Đẳng rất mạnh mẽ và cho phép bạn cấu hình các công việc thường xuyên một cách nhanh chóng. Tôi cũng thấy các mẫu có sẵn hữu ích trong quá trình thiết lập, mặc dù việc thiết lập đúng cách đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực.

👀 Bạn có biết? Theo báo cáo "Tình hình Bảo mật AI" của Acuvity, 70% tổ chức vẫn chưa có hệ thống quản trị AI tối ưu. Cùng báo cáo này cũng chỉ ra rằng an ninh runtime AI là thách thức bảo mật AI lớn nhất của doanh nghiệp.

2. Lumo (Tốt nhất cho AI ưu tiên bảo mật mà không ghi nhật ký dữ liệu hoặc đào tạo mô hình)

qua Lumo

Được phát triển bởi nhóm đứng sau Proton Mail và Proton Drive, Lumo là trợ lý AI có thể xử lý các công việc như viết, tóm tắt và phân tích.

Proton đã thiết kế công cụ này để hoạt động mà không thu thập dữ liệu của bạn. Nó không ghi lại các cuộc hội thoại của bạn hoặc tái sử dụng các tương tác để cá nhân hóa. Nền tảng này cũng không thể xem những gì bạn hỏi hoặc những gì trợ lý trả lời, và nó không bao giờ sử dụng dữ liệu của bạn để xây dựng hồ sơ hoặc đào tạo mô hình AI.

Các cuộc hội thoại được lưu trữ với mã hóa không truy cập, nghĩa là chỉ thiết bị của bạn mới có thể giải mã chúng. Vì công cụ này hoàn toàn mã nguồn mở, bạn hoặc nhóm bảo mật của bạn có thể tự kiểm tra mã, củng cố niềm tin rằng các biện pháp bảo mật đã được tích hợp sẵn vào hệ thống.

Các tính năng nổi bật của Lumo

Bắt đầu trò chuyện ngay lập tức mà không cần đăng nhập hoặc tạo tài khoản, giúp việc truy cập luôn nhanh chóng và miễn phí.

Tuân thủ các yêu cầu pháp lý như GDPR và HIPAA, được hỗ trợ bởi chứng nhận ISO 27001 và SOC 2 của Proton.

Giữ dữ liệu hoàn toàn an toàn bằng cách ngăn chặn việc chia sẻ cuộc hội thoại với bên thứ ba hoặc nhà cung cấp AI bên ngoài.

Giới hạn của Lumo

Có thể cho kết quả không nhất quán trong các tính toán chính xác, với các truy vấn lặp lại có thể trả về các câu trả lời khác nhau cho cùng một đầu vào.

Giá cả của Lumo

Miễn phí

Thêm: $12.99/người dùng mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Lumo

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Lumo?

Một người dùng Reddit cho biết:

Tôi đã sử dụng Lumo AI cho nghiên cứu. Đây là một công cụ AI rất mạnh mẽ cho mục đích này. Tuy nhiên, tôi sử dụng nó kết hợp với Mistral. Tôi đã yêu cầu nó chi tiết hóa các chủ đề mà tôi muốn tìm hiểu thêm sau một lời nhắc chi tiết, và nhận thấy nó rất trực tiếp, không rườm rà.

Tôi đã sử dụng Lumo AI cho nghiên cứu. Đây là một công cụ AI rất mạnh mẽ cho mục đích này. Tuy nhiên, tôi sử dụng nó kết hợp với Mistral. Tôi đã yêu cầu nó chi tiết hóa các chủ đề mà tôi muốn tìm hiểu thêm sau một lời nhắc chi tiết, và nhận thấy nó rất trực tiếp, không rườm rà.

3. Duck. ai (Phù hợp nhất cho các cuộc hội thoại AI ẩn danh và tóm tắt nhanh mà không cần tài khoản hoặc đang theo dõi)

Duck. ai là một chatbot AI miễn phí, tập trung vào bảo mật, được DuckDuckGo ra mắt vào năm 2025. Nó cho phép bạn tương tác với nhiều mô hình ngôn ngữ lớn như GPT-4o mini, Claude 3.5 Haiku và Llama 4, đồng thời đảm bảo rằng các yêu cầu của bạn không được lưu trữ hoặc sử dụng cho việc đào tạo mô hình.

Bạn có thể sử dụng công cụ này để tạo câu trả lời và tóm tắt văn bản mà không cần tạo tài khoản hoặc liên kết bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khác với các công cụ truyền thống lưu trữ cuộc hội thoại trên máy chủ từ xa, Duck.ai lưu trữ các cuộc hội thoại gần đây trên thiết bị của bạn, vì vậy bạn có thể xóa chúng bất cứ lúc nào.

Duck. ai cũng bao gồm các tính năng kiểm soát bảo mật được thiết kế cẩn thận cho tính liên quan theo ngữ cảnh. Chuyển đổi "Sử dụng Vị trí Xấp xỉ" cho phép bạn chia sẻ dữ liệu địa điểm cấp thành phố với nhà cung cấp mô hình. Vị trí chính xác và địa chỉ IP của bạn vẫn được ẩn, và cài đặt này được tắt theo mặc định để bạn có toàn quyền kiểm soát quản lý dữ liệu.

Các tính năng nổi bật của Duck. ai

Ghim các cuộc hội thoại quan trọng bằng cách giữ tối đa năm cuộc hội thoại ở đầu danh sách cuộc hội thoại gần đây để truy cập nhanh chóng và bảo vệ chúng khỏi bị xóa bởi nút Fire Button.

Tinh chỉnh bối cảnh phản hồi bằng cách chia sẻ thông tin giới hạn để các câu trả lời tuân thủ đúng đơn vị, ngày tháng và múi giờ.

Lưu trữ tạm thời dữ liệu phiên trong bộ nhớ đệm được mã hóa trong tối đa 15 phút để khắc phục vấn đề kết nối, sau đó xóa vĩnh viễn dữ liệu đó.

Giới hạn của Duck. ai

Công cụ này có thể cung cấp các phản hồi ít cá nhân hóa và ít liên quan hơn, yêu cầu thêm thông tin đầu vào để đạt được kết quả mong muốn.

Giá cả của Duck. ai

Miễn phí

Gói đăng ký: $9.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Duck. ai

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📮 ClickUp Insight: 53% các tổ chức không có chính sách quản lý AI hoặc chỉ có các hướng dẫn không chính thức. Và khi người dùng không biết dữ liệu của mình đi đâu - hoặc liệu một công cụ có thể tạo ra rủi ro tuân thủ hay không - họ sẽ do dự. Nếu một công cụ AI nằm ngoài các hệ thống đáng tin cậy hoặc có các thực hành dữ liệu không rõ ràng, nỗi lo "Nếu điều này không đảm bảo bảo mật thì sao?" đủ để ngăn chặn việc áp dụng ngay lập tức. Điều đó không áp dụng cho môi trường được quản lý chặt chẽ và bảo mật của ClickUp. ClickUp AI tuân thủ GDPR, HIPAA và SOC 2, đồng thời sở hữu chứng nhận ISO 42001, đảm bảo dữ liệu của bạn được riêng tư, bảo vệ và quản lý một cách có trách nhiệm. Các nhà cung cấp AI bên thứ ba bị cấm sử dụng hoặc lưu trữ bất kỳ dữ liệu khách hàng ClickUp nào, và hỗ trợ đa mô hình hoạt động dưới sự kiểm soát quyền truy cập thống nhất, các biện pháp bảo mật riêng tư và tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt. Tại đây, quản trị AI trở thành một phần của chính Không gian Làm việc, giúp các nhóm có thể sử dụng AI một cách tự tin mà không gặp thêm rủi ro.

4. Quill Meetings (Phù hợp nhất cho việc ghi chép cuộc họp riêng tư hoạt động hoàn toàn trên thiết bị của bạn)

qua Cuộc họp Quill

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ AI cho cuộc họp không gửi các cuộc hội thoại của bạn đến các hệ thống bên ngoài, Quill cung cấp một giải pháp ưu tiên bảo mật.

Nó ghi chép các cuộc thảo luận theo thời gian thực và chuyển đổi chúng thành các bản tóm tắt có cấu trúc và các mục theo dõi, giúp nhóm của bạn ghi lại các quyết định mà không cần dựa vào việc ghi chú thủ công.

Thay vì tham gia cuộc họp dưới dạng bot hoặc truyền âm thanh qua môi trường đa đám mây, Quill hoạt động hoàn toàn trên máy Mac hoặc PC của bạn. Ngoài ra, âm thanh không bao giờ rời khỏi thiết bị của bạn, giúp cuộc hội thoại riêng tư và cho phép công cụ linh hoạt cho các cuộc họp trực tiếp hoặc thậm chí các phiên brainstorming cá nhân.

Công cụ này cũng tự động ghi lại bối cảnh hình ảnh. Khi ai đó chia sẻ màn hình trong cuộc họp, nó sẽ chụp ảnh chụp màn hình và thêm thông tin đó trực tiếp vào ghi chú của bạn.

Các tính năng nổi bật của Quill

Tìm kiếm và hiển thị các thông tin quan trọng bằng giao diện đơn giản giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm và làm nổi bật thông tin quan trọng.

Nhận bản tóm tắt hàng tuần và các đề xuất cải tiến kèm theo danh sách rõ ràng các dự án cần theo dõi.

Trích xuất các chỉ số từ cuộc hội thoại vào các bảng dữ liệu có tổ chức và tạo nội dung cho podcast, bài thuyết trình hoặc bài giảng.

Giới hạn của Quill

Vì Quill chạy trên thiết bị của bạn, hiệu suất phụ thuộc vào phần cứng của bạn và có thể chậm hơn trên các máy tính cũ.

Giá cả của Quill

Miễn phí

Lite: $7.99/tháng

Không giới hạn: $19.99/tháng

Nhóm: $15/người dùng được cấp phép mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Quill

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Quill?

Một người dùng G2 cho biết:

Với tư cách là một chuyên gia tư vấn xử lý nhiều cuộc gọi với nhà sáng lập, cuộc gọi với lãnh đạo cấp cao và phỏng vấn nghiên cứu khách hàng, Quill Meetings đã trở thành một công cụ đắc lực trong việc quản lý tất cả các bước theo dõi và hành động tiếp theo. Việc mọi thứ được xử lý tại địa phương đảm bảo bảo mật cho khách hàng của tôi, điều này đặc biệt quan trọng khi làm việc với các chiến lược phát triển và tiếp thị nhạy cảm.

Với tư cách là một chuyên gia tư vấn xử lý nhiều cuộc gọi với nhà sáng lập, cuộc gọi với lãnh đạo cấp cao và phỏng vấn nghiên cứu khách hàng, Quill Meetings đã trở thành một công cụ đắc lực trong việc quản lý tất cả các bước theo dõi và hành động tiếp theo. Việc mọi thứ được xử lý tại địa phương đảm bảo bảo mật cho khách hàng của tôi, điều này đặc biệt quan trọng khi làm việc với các chiến lược phát triển và tiếp thị nhạy cảm.

5. Standard Notes (Phù hợp nhất cho việc ghi chú bảo mật, mã hóa và lưu trữ kiến thức lâu dài)

qua Ghi chú Standard

Standard Notes là ứng dụng ghi chú được mã hóa end-to-end, được thiết kế để lưu trữ kiến thức với mức độ bảo mật cao và lâu dài. Bạn có thể bắt đầu với văn bản thuần túy để viết mà không bị phân tâm và mở rộng sang văn bản định dạng, bảng tính, công việc, danh sách việc cần làm, markdown, mật khẩu và token.

Tất cả ghi chú đều được mã hóa trên thiết bị của bạn trước khi đồng bộ hóa, đảm bảo rằng chỉ bạn và các cộng tác viên được ủy quyền rõ ràng mới có thể truy cập chúng. Lịch sử sửa đổi dài hạn bổ sung và hoạt động như một tính năng "undo" vô hạn, cho phép bạn quay lại và khôi phục bất kỳ phiên bản nào của ghi chú từ bản nháp đầu tiên.

Để tăng cường quản trị dữ liệu, công cụ này cung cấp bản sao lưu email hàng đêm được mã hóa của toàn bộ ghi chú trong hộp thư đến của bạn. Nó cũng hỗ trợ xác thực hai yếu tố sử dụng token dựa trên thời gian để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu và bảo vệ thông tin nhạy cảm.

Các tính năng nổi bật của Ghi chú Standard

Quản lý ghi chú hiệu quả bằng cách ghim các ghi chú quan trọng hoặc di chuyển ghi chú vào thùng rác với các tùy chọn khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn.

Khóa các ghi chú cá nhân bằng mã PIN bổ sung để thêm một lớp bảo vệ bổ sung cho nội dung nhạy cảm.

Bảo mật truy cập ứng dụng bằng mã PIN riêng biệt hoặc xác thực sinh trắc học, chẳng hạn như Face ID hoặc nhận diện vân tay, để ngăn chặn việc truy cập trái phép.

Giới hạn của Standard Notes

Việc đồng bộ hóa và giải mã ghi chú trên thiết bị di động có thể chậm chạp đôi khi và có thể khiến ứng dụng bị treo.

Giá cả của ghi chú Standard

Tiêu chuẩn: Miễn phí

Năng suất: $63/năm

Chuyên nghiệp: $84/năm

Đánh giá và nhận xét về ghi chú Standard Notes

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về ghi chú Standard?

Một người dùng G2 cho biết:

Tôi thích việc họ ưu tiên bảo mật trên hết với kênh đồng bộ hóa dữ liệu và ghi chú được mã hóa an toàn cao trong thiết bị. Và tôi yêu thích việc họ có các công cụ phát triển. Công cụ phát triển này cũng có trên trình duyệt và cũng có trên phần mềm này. Điều đó có nghĩa là tôi có thể kiểm tra bên trong để phát hiện các sai sót về mã nguồn và vấn đề về giao diện của ghi chú của mình.

Tôi thích việc họ ưu tiên bảo mật trên hết với kênh đồng bộ hóa dữ liệu và ghi chú được mã hóa với mức bảo mật cao trong thiết bị. Và tôi yêu thích việc họ có các công cụ phát triển. Công cụ phát triển này cũng có trên trình duyệt và cũng có trên phần mềm này. Điều đó có nghĩa là tôi có thể kiểm tra bên trong để phát hiện các sai sót về mã nguồn và vấn đề về giao diện của ghi chú của mình.

👀 Thông tin thú vị: Theo báo cáo "The State of AI in the Cloud " của Wiz, AI tự lưu trữ đang phát triển mạnh mẽ, với tỷ lệ áp dụng BERT tăng từ 49% lên 74% so với cùng kỳ năm ngoái trong số các mô hình hàng đầu.

6. Tutanota (Phù hợp nhất cho email và lịch được mã hóa end-to-end dành cho các nhóm chú trọng bảo mật)

qua Tutanota

Tuta là nền tảng email và lịch được mã hóa, được thiết kế cho các nhóm và cá nhân cần bảo mật mạnh mẽ mà không làm giảm tính tiện dụng.

Khi bạn gửi email cho các người dùng Tuta khác, mã hóa đầu cuối sẽ được áp dụng tự động bằng cách sử dụng mã hóa bất đối xứng. Đối với các tin nhắn gửi ngoài nền tảng, email vẫn có thể được bảo mật bằng mật khẩu chia sẻ một lần sử dụng mã hóa đối xứng, mà người nhận sử dụng để giải mã tin nhắn.

Ở cấp độ kiến trúc, công cụ này tuân theo mô hình zero-knowledge và sử dụng mã hóa hậu lượng tử. Phương pháp này đảm bảo dữ liệu của bạn được bảo vệ ngay cả khi máy chủ bị xâm nhập và giúp bảo vệ giao tiếp trước các mối đe dọa mạng mới nổi.

Các tính năng nổi bật của Tutanota

Hỗ trợ nhiều địa chỉ email thay thế và tên miền tùy chỉnh để quản lý danh tính và duy trì hình ảnh chuyên nghiệp.

Bảo mật tài khoản của bạn bằng xác thực hai yếu tố và đăng ký ẩn danh mà không cần số điện thoại hoặc ghi lại địa chỉ IP.

Bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi các cuộc tấn công lừa đảo và đảm bảo tuân thủ chính sách AI của công ty với các bộ lọc tích hợp và công cụ chặn theo dõi trong Tuta Mail.

Giới hạn của Tutanota

Không hỗ trợ thư mục con cho việc tổ chức email, điều này có thể dẫn đến hộp thư đến không được tổ chức một cách có cấu trúc.

Giá cả của Tutanota

Cá nhân : Miễn phí Cách mạng: €3,60/tháng ($4,18/tháng) Huyền thoại: €9,60/tháng ($11,14/tháng)

Miễn phí

Cách mạng: €3,60/tháng ($4,18/tháng)

Giá: €9,60/tháng ($11,14/tháng)

Kinh doanh : Cơ bản: €7,20/người dùng mỗi tháng ($8,35/người dùng mỗi tháng) Nâng cao: €9,60/người dùng mỗi tháng ($11,14/người dùng mỗi tháng) Không giới hạn: €14,40/người dùng mỗi tháng ($16,70/người dùng mỗi tháng)

Cần thiết: €7,20/người dùng mỗi tháng ($8,35/người dùng mỗi tháng)

Nâng cao: €9,60/người dùng mỗi tháng ($11,14/người dùng mỗi tháng)

Không giới hạn: €14,40/người dùng mỗi tháng ($16,70/người dùng mỗi tháng)

Miễn phí

Cách mạng: €3,60/tháng ($4,18/tháng)

Giá: €9,60/tháng ($11,14/tháng)

Cần thiết: €7,20/người dùng mỗi tháng ($8,35/người dùng mỗi tháng)

Nâng cao: €9,60/người dùng mỗi tháng ($11,14/người dùng mỗi tháng)

Không giới hạn: €14,40/người dùng mỗi tháng ($16,70/người dùng mỗi tháng)

Đánh giá và nhận xét về Tutanota

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Tutanota?

Một người dùng Capterra cho biết:

Chúng tôi sử dụng nó để giao tiếp một cách bảo mật với bệnh nhân của mình (mã hóa đầu cuối). Chúng tôi đã cài đặt một hộp thư chung cho phép nhiều nhân viên truy cập toàn bộ lịch sử giao tiếp với bệnh nhân. Điều này giúp công việc hàng ngày của chúng tôi trở nên rất thuận tiện.

Chúng tôi sử dụng nó để giao tiếp một cách bảo mật với bệnh nhân của mình (mã hóa đầu cuối). Chúng tôi đã cài đặt một hộp thư chung cho phép nhiều nhân viên truy cập toàn bộ lịch sử giao tiếp với bệnh nhân. Điều này giúp công việc hàng ngày của chúng tôi trở nên rất thuận tiện.

7. Skiff (Tốt nhất cho email mã hóa và hợp tác tài liệu với bảo vệ danh tính mạnh mẽ)

qua Skiff

Việc chia sẻ email và tài liệu nhạy cảm thông qua các công cụ quét nội dung hoặc theo dõi hoạt động tạo ra rủi ro không cần thiết. Skiff giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp một không gian làm việc bảo mật được xây dựng dựa trên mã hóa và quyền kiểm soát của người dùng.

Nó áp dụng mã hóa đầu cuối theo mặc định, đảm bảo email và tiêu đề email chỉ hiển thị cho người nhận dự định. Skiff Pages mở rộng cùng mức độ bảo vệ cho tài liệu, cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và chia sẻ nội dung theo thời gian thực trong khi mọi thứ vẫn được mã hóa hoàn toàn.

Với các tính năng như tên miền tùy chỉnh, địa chỉ email ẩn danh, chặn trình theo dõi và tổ chức hộp thư đến theo thư mục, bạn có thể hợp tác chuyên nghiệp đồng thời duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn đối với phương thức thu thập dữ liệu và danh tính.

Các tính năng nổi bật của Skiff

Tự động đồng bộ hóa sự kiện lịch bằng cách thêm lời mời, xác nhận tham dự và cập nhật trực tiếp từ hộp thư đến Skiff của bạn.

Chia sẻ tệp tin với bảo mật cao bằng các liên kết được mã hóa để bảo vệ quyền truy cập khi hợp tác với các bên ngoài.

Xác thực riêng tư bằng cách sử dụng các tùy chọn đăng nhập dựa trên ví tiền điện tử cho hợp tác và chia sẻ.

Giới hạn của Skiff

Skiff hiện tại cung cấp hỗ trợ giới hạn cho việc tích hợp với các nền tảng email của bên thứ ba.

Giá cả của Skiff

Miễn phí

Cần thiết: $4/tháng

Pro: $10/tháng

Kinh doanh: $15/người dùng mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Skiff

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Skiff?

Một người dùng G2 cho biết:

Mã hóa đầu cuối, bảo mật tuyệt đối và trải nghiệm người dùng xuất sắc là những điểm nổi bật của Skiff Mail. Từ việc thêm biệt danh, chặn trình theo dõi, đến thêm bộ lọc hoặc tên miền tùy chỉnh, Skiff Mail giúp quản lý email cho nhóm trở nên dễ dàng.

Mã hóa đầu cuối, bảo mật tuyệt đối và trải nghiệm người dùng xuất sắc là những điểm nổi bật của Skiff Mail. Từ việc thêm biệt danh, chặn trình theo dõi, đến thêm bộ lọc hoặc tên miền tùy chỉnh, Skiff Mail giúp quản lý email cho nhóm trở nên dễ dàng.

👀 Bạn có biết? Gần 50% tổ chức dự đoán sẽ xảy ra vi phạm dữ liệu do các công cụ AI gây ra. 49% còn lại xác định Shadow AI là mối đe dọa bảo mật lớn thứ hai, nhấn mạnh rủi ro của việc sử dụng AI không được quản lý.

8. Obsidian (Phù hợp nhất cho quản lý kiến thức tập trung vào địa phương và cơ sở kiến thức cá nhân)

qua Obsidian

Obsidian là nền tảng quản lý kiến thức ưu tiên địa phương, được thiết kế cho những người muốn kiểm soát hoàn toàn thông tin của mình. Tất cả ghi chú được lưu trữ dưới dạng tệp markdown thuần túy trên thiết bị của bạn, thay vì trong đám mây do nhà cung cấp kiểm soát, giúp bạn có quyền kiểm soát trực tiếp đối với quản trị dữ liệu.

Bạn có thể liên kết các ghi chú giữa các khái niệm, người, địa điểm, sách và ý tưởng để xây dựng một hệ thống kiến thức cá nhân phát triển tự nhiên theo thời gian. Chế độ xem đồ thị tương tác hiển thị trực quan các kết nối này, giúp bạn phát hiện các mẫu có thể bị bỏ qua nếu không có sự hỗ trợ này.

Đối với các nhóm, công cụ này cung cấp quyền kiểm soát chi tiết về đồng bộ hóa và hợp tác. Bạn có thể chọn chính xác các tệp và cài đặt nào sẽ được đồng bộ hóa giữa các thiết bị, đồng thời giữ các nội dung khác ở chế độ riêng tư. Các tệp chia sẻ cho phép hợp tác mà không cần đẩy toàn bộ dữ liệu vào hệ thống trung tâm, từ đó duy trì ranh giới rõ ràng xung quanh nội dung nhạy cảm.

Các tính năng nổi bật của Obsidian

Theo dõi sự thay đổi theo thời gian với lịch sử phiên bản tích hợp, cho phép bạn xem lại và khôi phục các phiên bản của từng ghi chú (lên đến một năm lịch sử).

Làm việc offline và đồng bộ hóa sau bằng cách chỉnh sửa ghi chú mà không cần kết nối internet, sau đó tự động hợp nhất các thay đổi khi bạn quay lại trực tuyến.

Sắp xếp ý tưởng một cách trực quan bằng Canvas để brainstorming và kế hoạch với các ghi chú, phương tiện truyền thông và nội dung web được nhúng.

Giới hạn của Obsidian

Gói miễn phí không hỗ trợ hợp tác thời gian thực, và việc sử dụng hiệu quả yêu cầu quen thuộc với markdown.

Giá cả của Obsidian

Miễn phí

Đồng bộ: $5/người dùng mỗi tháng

Phát hành: $10/trang web mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về Obsidian

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.8/5 (40+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Obsidian?

Một người dùng Capterra cho biết:

Mô hình kho lưu trữ cục bộ loại bỏ độ trễ và lo ngại về rò rỉ dữ liệu, nhưng với Obsidian Đồng bộ, tôi có thể tiếp tục chính xác từ nơi đã dừng lại trên bất kỳ thiết bị nào. Kiến trúc ưu tiên cục bộ lưu trữ mọi ghi chú trên thiết bị của tôi, giúp tốc độ xử lý cực nhanh và ít bị đe dọa bảo mật hơn.

Mô hình kho lưu trữ cục bộ loại bỏ độ trễ và lo ngại về rò rỉ dữ liệu, nhưng với Obsidian Đồng bộ, tôi có thể tiếp tục chính xác từ nơi đã dừng lại trên bất kỳ thiết bị nào. Kiến trúc ưu tiên cục bộ lưu trữ mọi ghi chú trên thiết bị của tôi, giúp tốc độ xử lý cực nhanh và ít bị đe dọa bảo mật hơn.

9. SimpleLogin (Tốt nhất để bảo vệ danh tính email và giảm theo dõi bằng các biệt danh bảo mật)

qua SimpleLogin

Nếu bạn muốn giảm việc email đang được theo dõi và rò rỉ dữ liệu, SimpleLogin là một công cụ tạo biệt danh email mã nguồn mở được thiết kế để giúp bảo vệ hộp thư đến của bạn.

Công cụ này hoạt động bằng cách tạo các địa chỉ email ảo để chuyển tiếp tin nhắn đến địa chỉ email thực của bạn. Điều này cho phép bạn đăng ký sử dụng các công cụ và dịch vụ mà không bao giờ tiết lộ danh tính thực của mình.

Mỗi địa chỉ alias có thể được tạm dừng, xóa hoặc kích hoạt lại ngay lập tức, điều này đặc biệt hữu ích nếu một alias bắt đầu nhận spam hoặc xuất hiện trong một vụ rò rỉ dữ liệu. Bạn cũng có thể trả lời email trực tiếp từ một alias để ngăn chặn spam và lừa đảo trong khi vẫn duy trì luồng giao tiếp đầy đủ.

Với tính năng hỗ trợ PGP được kích hoạt, công cụ này sẽ mã hóa các email đến bằng khóa PGP của riêng bạn trước khi chuyển tiếp chúng vào hộp thư của bạn. Điều này đảm bảo rằng chỉ có bạn mới có thể giải mã và đọc các tin nhắn.

Các tính năng nổi bật của SimpleLogin

Chuyển hướng các biệt danh email đến nhiều hộp thư đến bằng cách thêm các hộp thư đến hiện có và chọn nơi mỗi biệt danh sẽ chuyển tiếp email.

Tăng cường bảo mật tài khoản bằng cách kích hoạt xác thực hai yếu tố với TOTP và/hoặc WebAuthn (FIDO) để bảo vệ khỏi truy cập trái phép.

Sử dụng tên miền của riêng bạn để tạo các biệt danh có thương hiệu như contact@your-domain.com hoặc hi@your-domain.com trong khi vẫn giữ hộp thư đến của bạn ẩn.

Giới hạn của SimpleLogin

Các tên miền tùy chỉnh không thể chia sẻ với người dùng khác, điều này giới hạn việc quản lý biệt danh giữa các thành viên trong gia đình hoặc các nhóm.

Giá cả của SimpleLogin

Nguồn mở

Miễn phí

Premium: $4/người dùng mỗi tháng

Đánh giá và nhận xét về SimpleLogin

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về SimpleLogin?

Một người dùng Reddit cho biết:

Tôi đã sử dụng nó cho mọi thứ trong vài tháng nay và chưa bao giờ gặp vấn đề gì. Tôi cũng sử dụng nhiều tên miền tùy chỉnh cho các biệt danh. Nó thật tuyệt vời.

Tôi đã sử dụng nó cho mọi thứ trong vài tháng nay và chưa bao giờ gặp vấn đề gì. Tôi cũng sử dụng nhiều tên miền tùy chỉnh cho các biệt danh. Nó thật tuyệt vời.

10. Protecto (Phù hợp nhất cho bảo vệ và quản trị dữ liệu doanh nghiệp khi sử dụng mô hình AI)

qua Protecto

Protecto AI là lớp bảo vệ dữ liệu cấp doanh nghiệp nằm giữa hệ điều hành của bạn và các mô hình AI mà bạn sử dụng.

Nó tự động nhận diện thông tin cá nhân (PII), thông tin y tế (PHI), thông tin thẻ thanh toán (PCI) và các thông tin kinh doanh nhạy cảm khác trong các tài liệu và bộ dữ liệu của bạn. Dựa trên các chính sách bạn thiết lập, nó có thể che giấu, xóa, mã hóa hoặc chặn các yếu tố nhạy cảm khi cần thiết.

Mức độ kiểm soát đó được thực hiện thông qua Kiểm soát Truy cập Dựa trên Bối cảnh (CBAC). Công cụ này đánh giá người yêu cầu AI và bối cảnh sử dụng dữ liệu, cho phép bạn áp dụng các quy tắc chi tiết một cách nhất quán trong các môi trường phức tạp.

Với token hóa xác định và che giấu dữ liệu mà không làm thay đổi định dạng, cấu trúc dữ liệu của bạn vẫn được giữ nguyên, giúp các mô hình AI vẫn có thể tạo ra kết quả chính xác và có ý nghĩa mà không cần truy cập vào giá trị thực.

Các tính năng nổi bật của Protecto

Tuân thủ các quy định về bảo mật như HIPAA, GDPR, DPDP và CPRA bằng cách che giấu thông tin cá nhân (PII) và kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm.

Phân tích và mô hình hóa dữ liệu một cách an toàn bằng cách sử dụng tập dữ liệu được che giấu mà không tiết lộ thông tin nhạy cảm.

Thay thế thông tin cá nhân (PII) và thông tin y tế cá nhân (PHI) bằng các token bảo mật để hỗ trợ phân tích, phát triển AI, chia sẻ và báo cáo với rủi ro thấp hơn.

Giới hạn của Protecto

Xử lý dữ liệu chuyên ngành hoặc dữ liệu độc quyền có thể yêu cầu các lược đồ tùy chỉnh và điều chỉnh.

Giá cả của Protecto

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Protecto

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Đưa việc triển khai AI ưu tiên bảo mật vào một hệ thống an toàn duy nhất với ClickUp

AI hoạt động hiệu quả nhất khi nó được tích hợp một cách tự nhiên vào công việc của bạn và được quản lý chặt chẽ từ đầu đến cuối. Đối với các nhóm quan tâm đến bảo mật, việc sử dụng các công cụ AI phân tán có thể tạo ra rủi ro bảo mật và sự mở rộng không kiểm soát của AI.

Tuy nhiên, ClickUp cung cấp AI bối cảnh hoạt động trực tiếp trong không gian làm việc của bạn, nơi các quyền truy cập và quản trị dữ liệu đã được thiết lập sẵn. Từ việc tạo ra kết quả với ClickUp Brain đến thực thi chúng thông qua BrainMAX và Super Agents, mọi tương tác AI đều được duy trì trong một hệ thống ghi chép bảo mật.

Dữ liệu của bạn không được sử dụng cho việc đào tạo mô hình và vẫn được quản lý bởi các biện pháp kiểm soát truy cập rõ ràng và tuân thủ GDPR, SOC 2 và ISO 42001.

Sẵn sàng sử dụng AI mà không mất kiểm soát dữ liệu của bạn? Bắt đầu sử dụng ClickUp ngay hôm nay miễn phí và kết hợp công việc và AI của bạn trong một không gian làm việc bảo mật.

Câu hỏi thường gặp

Không có mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nào cung cấp bảo mật theo mặc định. Bảo mật phụ thuộc vào cách mô hình được triển khai, quản lý và hạn chế. Cách tiếp cận an toàn nhất là sử dụng LLM thông qua một nền tảng được kiểm soát như ClickUp. Nền tảng này không sử dụng dữ liệu của bạn để đào tạo, không lưu trữ dữ liệu sau khi xử lý và áp dụng quyền truy cập thông qua các quyền truy cập không gian làm việc mạnh mẽ và tiêu chuẩn tuân thủ quy định.

Một công cụ AI thân thiện với bảo mật có hệ thống quản lý dữ liệu rõ ràng, giúp bạn biết chính xác thông tin nào được thu thập và cách sử dụng nó. Dữ liệu của bạn không được sử dụng cho việc đào tạo mô hình trừ khi bạn cho phép rõ ràng. Công cụ này có các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, bao gồm mã hóa, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, nhật ký kiểm tra và tuân thủ các tiêu chuẩn quy định được công nhận. Công cụ cũng tuân thủ các thực hành tối thiểu hóa dữ liệu bằng cách chỉ thu thập những gì cần thiết và cho phép bạn toàn quyền xóa dữ liệu của mình khi cần thiết.

Đúng vậy, một số công cụ AI có thể sử dụng dữ liệu của công ty bạn để đào tạo, nhưng việc này hoàn toàn phụ thuộc vào chính sách dữ liệu của công cụ và cài đặt của bạn. Các công cụ quản lý bảo mật không sử dụng dữ liệu của bạn để đào tạo theo mặc định và yêu cầu sự đồng ý rõ ràng. Nếu một công cụ tự động sử dụng dữ liệu khách hàng để đào tạo hoặc che giấu điều này bằng các điều khoản mơ hồ, nó không phù hợp cho các nhóm tập trung vào bảo mật.

Không phải mặc định, nhưng các công cụ AI doanh nghiệp thường cung cấp các biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn so với các công cụ dành cho người tiêu dùng. Các công cụ quản trị mô hình này thường bao gồm mã hóa, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, nhật ký kiểm tra, SSO và tuân thủ các quy định về bảo mật như SOC 2 hoặc GDPR. Chúng cũng cung cấp các quyền kiểm soát quản trị tốt hơn và cách ly dữ liệu. Tuy nhiên, việc là "doanh nghiệp" không tự động đảm bảo bảo mật. Bạn vẫn nên xem xét chính sách dữ liệu và quy trình đào tạo của công cụ trước khi sử dụng nó với dữ liệu của công ty.

Trong một số trường hợp, có thể. Nếu bạn có công việc trong ngành được quy định như y tế, tài chính hoặc dịch vụ pháp lý, các công cụ AI công khai có thể gây ra rủi ro tuân thủ và rò rỉ dữ liệu. Điều này là do nhiều công cụ dành cho người tiêu dùng có thể sử dụng dữ liệu để cải thiện mô hình hoặc thiếu các biện pháp kiểm soát truy cập nghiêm ngặt. Các nhóm trong ngành được quy định nên sử dụng các công cụ quản trị AI cung cấp chính sách dữ liệu rõ ràng, không đào tạo mô hình mặc định, các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và hỗ trợ tuân thủ phù hợp với yêu cầu của ngành.

Cách an toàn nhất để sử dụng AI trong công việc là đối xử với nó như bất kỳ hệ thống nào xử lý dữ liệu kinh doanh nhạy cảm. Chọn nhà cung cấp có chính sách dữ liệu minh bạch, điều khoản lưu trữ rõ ràng và không đào tạo mô hình trên dữ liệu của bạn mà không có sự đồng ý rõ ràng. Áp dụng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, tuân thủ nguyên tắc quyền hạn tối thiểu và chỉ chia sẻ thông tin tối thiểu cần thiết. Quan trọng nhất, thiết lập hướng dẫn sử dụng AI nội bộ để mọi người hiểu rõ những gì được phép và những gì không.