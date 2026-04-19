ClickUp và Workzone: Công cụ nào phù hợp nhất với bạn?

Mặc dù cả ClickUp và Workzone đều đáp ứng nhu cầu quản lý dự án, nhưng cách tiếp cận vấn đề của hai nền tảng này lại rất khác nhau — đây chính là mâu thuẫn cốt lõi đằng sau quyết định chọn Workzone hay ClickUp.

Một mặt, Workzone được thiết kế riêng cho các nhóm marketing và sáng tạo, những nhóm cần các quy trình làm việc có cấu trúc chặt chẽ và đòi hỏi nhiều bước phê duyệt. Mặt khác, ClickUp là một không gian làm việc toàn diện và mạnh mẽ, giúp tập trung tất cả các công việc, tài liệu và hoạt động hợp tác vào một nơi duy nhất, phù hợp với mọi loại nhóm.

Trước khi commit, hướng dẫn này sẽ phân tích chi tiết các tính năng, làm rõ trường hợp sử dụng phù hợp nhất và giúp bạn đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên kích thước nhóm và mức độ phức tạp của quy trình làm việc.

So sánh nhanh giữa ClickUp và Workzone

Tính năng / Danh mục ClickUp Workzone Phương pháp cốt lõi Không gian Làm việc AI tích hợp, kết hợp các công việc, tài liệu, trò chuyện và AI trên một nền tảng duy nhất Công cụ quản lý dự án có cấu trúc được thiết kế dành riêng cho các quy trình làm việc trong lĩnh vực sáng tạo và tiếp thị Phù hợp nhất cho Các nhóm thuộc mọi kích thước trong các bộ phận khác nhau cần tính linh hoạt và quy trình làm việc liên chức năng Các nhóm tiếp thị và sáng tạo quản lý các dự án đòi hỏi nhiều bước phê duyệt Kích thước nhóm Phù hợp với mọi quy mô, từ cá nhân đến các tổ chức doanh nghiệp Các nhóm từ kích thước vừa đến doanh nghiệp, chủ yếu tập trung vào tiếp thị Khả năng AI ClickUp Brain để tóm tắt, tạo nội dung, tạo công việc và tra cứu kiến thức Không có trợ lý AI tích hợp sẵn; phụ thuộc vào quy trình làm việc thủ công và tự động hóa dựa trên quy tắc Tự động hóa Các quy trình tự động hóa dựa trên AI và quy tắc, hoạt động dựa trên bối cảnh công việc và các tín hiệu kích hoạt trong quy trình làm việc Tự động hóa dựa trên quy tắc cho việc phân công công việc, thông báo và phê duyệt Chế độ xem Hơn 15 chế độ xem bao gồm Danh sách công việc, Bảng, Biểu đồ Gantt, Lịch, Dòng thời gian, Khối lượng công việc và nhiều hơn nữa Biểu đồ Gantt, danh sách công việc, lịch và chế độ xem Khối lượng công việc Cấu trúc công việc Cấu trúc phân cấp linh hoạt với Spaces, Thư mục, Danh sách công việc, Công việc, Công việc con và mối quan hệ giữa các danh sách công việc Cấu trúc Dự án → Công việc → Công việc con phù hợp với quy trình làm việc tuyến tính Khả năng hiển thị xuyên nhóm Các công việc có thể tồn tại trong nhiều danh sách công việc mà không bị trùng lặp, hỗ trợ công việc liên chức năng Các công việc được nhóm trong các dự án; khả năng hiển thị xuyên nhóm phụ thuộc vào các bản cập nhật và báo cáo Hợp tác Tài liệu, Bảng trắng, Trò chuyện, Bình luận và tính năng chỉnh sửa thời gian thực được tích hợp sẵn trong các công việc Tập trung vào quy trình phê duyệt, kiểm tra bản nháp và hợp tác với khách hàng Quy trình phê duyệt Phê duyệt linh hoạt thông qua Bình luận được gán, Tự động hóa và trạng thái công việc Các quy trình phê duyệt nhiều giai đoạn mạnh mẽ với các bước ký duyệt có cấu trúc và cổng thông tin khách hàng Tích hợp Hơn 1.000 tích hợp bao gồm Slack, Google Workspace, GitHub, Figma, Salesforce, cùng với API và webhooks Tích hợp với các công cụ như Google Drive, Dropbox và Slack; có API nhưng ít tích hợp sẵn hơn Tính linh hoạt trong các trường hợp sử dụng Phù hợp với các lĩnh vực tiếp thị, sản phẩm, kỹ thuật, vận hành và nhiều lĩnh vực khác Phù hợp nhất cho sản xuất sáng tạo có cấu trúc và quản lý chiến dịch

Tổng quan về ClickUp

Tập trung công việc trong ClickUp với bối cảnh Truy cập vào tính năng trò chuyện, tài liệu, công việc và AI theo ngữ cảnh, cùng với các tính năng tự động hóa trong ClickUp

🧠 Thông tin thú vị: Cuộc khảo sát của chúng tôi cho thấy nhân viên trí thức duy trì trung bình 6 kết nối hàng ngày tại nơi làm việc. Điều này có thể bao gồm nhiều lần trao đổi qua lại qua email, trò chuyện và các công cụ quản lý dự án.

ClickUp tập trung tất cả các cuộc hội thoại này tại một nơi duy nhất cho bạn. Đây là một không gian làm việc AI tích hợp, kết hợp các dự án, kiến thức và trò chuyện trong một nền tảng duy nhất — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI, giúp bạn và nhóm làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Điều này giúp loại bỏ tình trạng công việc lan tràn và giúp bạn tránh phải chuyển đổi ngữ cảnh, từ đó tiết kiệm thời gian và nguồn lực của bạn.

Các tính năng chính bao gồm:

ClickUp Brain : Viết mô tả công việc, tóm tắt các chủ đề bình luận dài và trả lời các câu hỏi về dự án của bạn bằng trợ lý AI dựa trên ngữ cảnh có sẵn ở mọi nơi trong không gian làm việc của bạn

Các chế độ xem của ClickUp : Trình bày công việc của bạn dưới hơn 15 định dạng, bao gồm Chế độ xem Danh sách công việc, Bảng, Gantt và Lịch — mọi người đều có thể sử dụng bố cục giúp tăng năng suất làm việc của họ

ClickUp Tài liệu : Tạo bản tóm tắt dự án, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và ghi chú cuộc họp, đồng thời liên kết trực tiếp chúng với các nhiệm vụ ClickUp liên quan

Bảng trắng ClickUp : Đưa ra ý tưởng và lập kế hoạch một cách trực quan với Bảng trắng ClickUp, biến ý tưởng thành các công việc có thể thực hiện chỉ với một cú nhấp chuột

Tự động hóa ClickUp : Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại bằng các điều kiện kích hoạt và hành động tùy chỉnh để xử lý các công việc thường nhật, chẳng hạn như giao công việc khi trạng thái thay đổi hoặc gửi email khi đến ngày đáo hạn.

Tích hợp ClickUp : Sử dụng hơn 1.000 tích hợp gốc của ClickUp, bao gồm đồng bộ hai chiều với các công cụ như Slack, Google Drive và GitHub để giữ cho mọi công việc của bạn được kết nối và loại bỏ các silo dữ liệu

Những điều cần lưu ý:

Độ khó tiếp cận: Với rất nhiều tính năng, các nhóm mới có thể cần thời gian để khám phá hết những gì ClickUp mang lại

Chức năng di động giới hạn: Ứng dụng ClickUp Mobile thiếu các tính năng phức tạp hơn, như tùy chỉnh chi tiết

📮 Thông tin từ ClickUp: Các nhóm có hiệu suất thấp có khả năng phải sử dụng hơn 15 công cụ cùng lúc cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm có hiệu suất cao duy trì hiệu quả bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ ở mức 9 nền tảng trở xuống. Vậy còn việc sử dụng một nền tảng duy nhất thì sao? Là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tập hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn chưa? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

Tổng quan về Workzone

Workzone là phần mềm quản lý dự án giúp quản lý các chu kỳ đánh giá và phê duyệt sáng tạo vốn thường rất lộn xộn. Phần mềm này cung cấp cho các nhóm sáng tạo cái nhìn rõ ràng về danh mục dự án của họ, ghi lại mọi bản sửa đổi nội bộ hoặc chỉnh sửa từ khách hàng bên ngoài. Sự tập trung vào kỷ luật quy trình này khiến Workzone trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho các nhóm cần đáp ứng các mốc thời gian nghiêm ngặt trong nhiều chiến dịch chồng chéo nhau.

Điểm mạnh chính:

Quy trình phê duyệt: Tối ưu hóa chu kỳ đánh giá sáng tạo, đảm bảo mọi tài liệu đều được phê duyệt đúng quy trình nhờ tính năng kiểm tra bản nháp tích hợp và quy trình phê duyệt nhiều giai đoạn

Biểu mẫu yêu cầu: Tiêu chuẩn hóa cách nhóm của bạn nhận công việc thông qua Tiêu chuẩn hóa cách nhóm của bạn nhận công việc thông qua các biểu mẫu yêu cầu có thể tùy chỉnh và chuyển các yêu cầu dự án mới đến nhóm và mẫu dự án phù hợp

Biểu đồ Gantt và mối quan hệ phụ thuộc: Lập kế hoạch cho các dự án phức tạp bằng các dòng thời gian trực quan, hiển thị cách các công việc kết nối với nhau để xác định đường dẫn quan trọng và quản lý thời hạn một cách hiệu quả

Quản lý khối lượng công việc: Có chế độ xem rõ ràng về sức chứa của nhóm thông qua quản lý khối lượng công việc , giúp cân bằng các nhiệm vụ dễ dàng hơn

Hợp tác với khách hàng: Cung cấp cho các bên liên quan bên ngoài một không gian riêng để gửi yêu cầu và xem xét công việc, giúp phản hồi của khách hàng được sắp xếp một cách có hệ thống

Những nhược điểm tiềm ẩn:

Quá trình giới thiệu do bộ phận bán hàng dẫn dắt: Để bắt đầu công việc, bạn cần có một cuộc hội thoại với đội ngũ bán hàng của họ, điều này có thể làm chậm quá trình đánh giá đối với các nhóm muốn tự mình khám phá công cụ này

Thiếu trợ lý AI tích hợp sẵn: Bạn sẽ không tìm thấy các công cụ viết được hỗ trợ bởi AI, tính năng tìm kiếm thông minh hoặc các khả năng tự động hóa nâng cao

Trường hợp sử dụng hẹp hơn: Phù hợp với các quy trình làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và sáng tạo. Nếu bạn là nhóm kỹ thuật, vận hành hoặc sản phẩm, bạn có thể thấy cấu trúc của nó quá cứng nhắc so với nhu cầu của mình

🧠 Thông tin thú vị: Biểu đồ Gantt được cả hai công cụ sử dụng đã tạo ra một cuộc cách mạng khi Henry Gantt phổ biến nó vào khoảng năm 1910-1915 để theo dõi quá trình đóng tàu của Hải quân. Trước khi có phần mềm, những biểu đồ này được vẽ tay trên giấy và phải vẽ lại từ đầu mỗi khi thời hạn thay đổi.

So sánh tính năng giữa ClickUp và Workzone

Ngoài các tính năng bề ngoài, sự khác biệt thực sự giữa ClickUp và Workzone nằm ở triết lý cốt lõi của chúng: quản lý quy trình chuyên biệt so với không gian làm việc hội tụ, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). So sánh này phân tích cách tiếp cận khác biệt của hai nền tảng này ảnh hưởng đến các lĩnh vực quan trọng, bao gồm hợp tác, tùy chỉnh và tự động hóa.

Khả năng AI và tự động hóa

Trong hầu hết các nhóm, tự động hóa chỉ quản lý việc di chuyển công việc, chứ không phải việc hiểu rõ công việc.

Một công việc chuyển từ trạng thái ‘Đang xem xét’ sang ‘Yêu cầu chỉnh sửa’, và thông báo được gửi đi. Tiếp theo, người được giao nhiệm vụ sẽ nhận được thông báo.

Nhưng công việc mới chỉ bắt đầu từ đó.

Vẫn cần có người đọc qua tất cả các bình luận, xác định những thay đổi và chuyển đổi chúng thành các bước tiếp theo rõ ràng. Nếu có 6–7 bình luận từ các bên liên quan, điều này thường có nghĩa là phải viết lại mô tả công việc hoặc tạo một danh sách kiểm tra mới để đảm bảo quá trình thực hiện diễn ra suôn sẻ.

ClickUp hoạt động trực tiếp trên bước đó.

Tóm tắt thông tin quan trọng về không gian làm việc của bạn để có được chi tiết nhanh chóng và phù hợp với ngữ cảnh với ClickUp Brain

Với ClickUp Brain, bạn có thể sử dụng bối cảnh công việc hiện có để tạo ra những gì nhóm cần tiếp theo:

Chuyển đổi toàn bộ chủ đề bình luận thành Danh sách kiểm tra công việc có cấu trúc với các mục cụ thể

Tóm tắt các cập nhật gần đây về một công việc để người được giao công việc mới có thể nắm bắt bối cảnh mà không cần phải đọc hết mọi thứ

Tạo bản cập nhật dự án dựa trên hoạt động của công việc thay vì viết thủ công

Sử dụng AI Fields để cập nhật tóm tắt công việc khi có dữ liệu mới được nhập vào

🧠 Thông tin thú vị: Mặc dù ngày nay chúng ta sử dụng danh sách kiểm tra kỹ thuật số trong ClickUp, nhưng phương pháp ‘Checklist Manifesto’ chính thức thực ra bắt nguồn từ Boeing vào năm 1935. Sau khi một chiếc máy bay ném bom mới phức tạp bị rơi trong chuyến bay thử nghiệm, các phi công nhận ra rằng máy bay này quá phức tạp để một người có thể điều khiển chỉ dựa vào trí nhớ, dẫn đến sự ra đời của công cụ quản lý dự án tiêu chuẩn hóa đầu tiên: danh sách kiểm tra của phi công.

📌 Ví dụ: hãy tưởng tượng một công việc nội dung đang được xem xét.

Ba bên liên quan để lại các bình luận chi tiết. Một người đề xuất điều chỉnh giọng điệu, một người khác chỉ ra các lỗ hổng về SEO, và người thứ ba yêu cầu chỉnh sửa cấu trúc.

Thay vì phải xem xét từng bình luận và viết lại hướng dẫn một cách thủ công, bạn có thể tạo danh sách công việc tổng hợp ngay trong công việc. Người thực hiện sẽ nhận được một danh sách các bước tiếp theo rõ ràng mà không cần phải giải thích các phản hồi rời rạc.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại ngay khi nhận được chỉ thị, nhờ đó không ai phải thực hiện thủ công nhờ tính năng Tự động hóa của ClickUp. Sử dụng Trình tạo quy trình tự động hóa AI của ClickUp để chuyển đổi ý định thành quy trình công việc thực tế Trong trình tạo, hãy bắt đầu bằng cách mô tả những gì cần thực hiện. Ví dụ, bạn có thể viết:‘Khi mức độ ưu tiên của một công việc được đánh dấu là khẩn cấp, hãy chuyển nó vào Danh sách công việc và giao cho Ban Lãnh đạo Kỹ thuật. ’ ClickUp chuyển đổi điều đó thành một quy trình tự động hóa có cấu trúc ở phía sau. Nó thiết lập điều kiện kích hoạt (thay đổi mức độ ưu tiên), áp dụng điều kiện (cấp bách) và xác định các hành động (di chuyển công việc + giao cho nhóm). Sau đó, bạn có thể xem lại hoặc điều chỉnh từng bước trước khi kích hoạt. Điều này thay đổi cách bạn xây dựng quy trình làm việc. Thay vì phải cấu hình nhiều trường dữ liệu thủ công, bạn chỉ cần mô tả kết quả mong muốn một lần và để hệ thống tự động ánh xạ nó thành các điều kiện kích hoạt và hành động.

Workzone xử lý giai đoạn này theo cách khác.

Tính năng tự động hóa quy trình làm việc của nó được xây dựng dựa trên việc di chuyển công việc qua các bước đã định sẵn:

Chuyển một công việc từ bản nháp sang giai đoạn xem xét rồi đến phê duyệt

Thông báo cho người đánh giá khi công việc đã sẵn sàng

Theo dõi giai đoạn hiện tại của tài sản bất cứ lúc nào

Điều này hoạt động hiệu quả khi quy trình của bạn đã được xác định rõ ràng và mục tiêu chính là hiển thị. Tuy nhiên, khi có phản hồi được thêm vào, hệ thống không chuyển đổi nó thành thông tin có thể hành động.

Nếu nhiều người đánh giá đưa ra ý kiến, nhóm của bạn vẫn phải đọc, phân tích và viết lại các bước tiếp theo một cách thủ công. Nền tảng này đang theo dõi tiến độ, nhưng không giảm bớt nỗ lực cần thiết để chuyển từ phản hồi sang thực thi.

▶️ Kết luận: ClickUp giúp giảm thời gian cần thiết để biến phản hồi thành công việc cụ thể. Workzone duy trì quy trình đánh giá có cấu trúc nhưng để bước chuyển đổi đó cho nhóm của bạn thực hiện.

🔎 Bạn có biết? Theo Báo cáo Chỉ số Việc làm Trí tuệ Nhân tạo Toàn cầu 2025 của PwC, các ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ AI (như phần mềm và dịch vụ chuyên nghiệp) đã ghi nhận mức tăng trưởng năng suất gấp bốn lần.

Các chế độ xem và tùy chọn tùy chỉnh

Trong nhiều công cụ, việc chuyển từ danh sách công việc sang dòng thời gian hoặc bảng thường làm mất đi các chi tiết hoặc đòi hỏi phải thiết lập riêng biệt. Kết quả là nhóm của bạn phải duy trì các cấu trúc song song chỉ để trả lời các câu hỏi khác nhau.

Các chế độ xem của ClickUp giữ nguyên cấu trúc trong khi thay đổi cách bạn xem nội dung.

Sắp xếp và theo dõi công việc với nhiều chế độ xem ClickUp

📌 Ví dụ: hãy xem xét một nhóm đang quản lý nhiều hợp đồng dịch vụ định kỳ cho khách hàng.

Các công việc được sắp xếp theo khách hàng và mức độ ưu tiên trong Xem dạng danh sách. Vào giữa tuần, các dòng thời gian sẽ thay đổi.

Thay vì phải điều chỉnh lại bất kỳ thứ gì, nhóm chuyển sang chế độ xem Biểu đồ Gantt để đẩy lùi thời hạn và điều chỉnh các mối phụ thuộc. Những thay đổi này được phản ánh ngay lập tức trong chế độ xem Xem dạng danh sách để triển khai và trong chế độ xem Khối lượng công việc để lập kế hoạch nguồn lực.

Nói một cách đơn giản, bạn vẫn tiếp tục làm việc với cùng một danh sách công việc. Các chế độ xem (Views) trong ClickUp chỉ thay đổi cách dữ liệu đó được tổ chức, lọc và xử lý.

Nhóm các quy trình làm việc linh hoạt theo khách hàng trong Chế độ xem dạng danh sách và chuyển sang Chế độ xem Bảng để theo dõi giai đoạn của chúng mà không cần tạo lại bất cứ thứ gì

Mở chế độ xem Biểu đồ Gantt để điều chỉnh dòng thời gian và các mối quan hệ phụ thuộc mà không làm gián đoạn các mối quan hệ giữa các công việc

Kiểm tra chế độ xem Khối lượng công việc để điều chỉnh lại các công việc bằng cách sử dụng các công việc đang có tiến độ

Chuyển sang Chế độ xem Lịch để lập kế hoạch cho các mốc thời gian mà không cần sao chép lại dữ liệu lịch trình

Workzone tuân theo một cấu trúc được định sẵn hơn.

Các chế độ xem của nó — biểu đồ Gantt, danh sách công việc, lịch và báo cáo khối lượng công việc — được thiết kế để hỗ trợ việc theo dõi dự án một cách nhất quán. Điều này hoạt động hiệu quả khi các dự án tuân theo một luồng cố định và yêu cầu chính là khả năng hiển thị xuyên suốt các giai đoạn.

Tuy nhiên, hệ thống này kém linh hoạt hơn khi các nhóm cần điều chỉnh lại cùng một công việc cho các vai trò khác nhau. Các điều chỉnh thường được thực hiện ở cấp độ dự án hoặc mẫu thay vì thông qua các thay đổi động về chế độ xem.

▶️ Kết luận: ClickUp cho phép các nhóm thay đổi góc nhìn mà không cần tái cấu trúc công việc. Workzone hỗ trợ các quy trình làm việc ổn định, nơi cấu trúc được duy trì nhất quán và không cần phải điều chỉnh thường xuyên.

Quản lý công việc và cấu trúc dự án

Hãy lấy một thiết lập phổ biến làm ví dụ: một nhóm marketing đang triển khai một chiến dịch bao gồm nội dung, thiết kế và quảng cáo trả phí.

Chiến dịch bắt đầu như một sáng kiến duy nhất. Nó cần được chia nhỏ, phân công cho các nhóm, đang theo dõi ở các cấp độ khác nhau và vẫn phải duy trì sự kết nối.

Dưới đây là cách thức hoạt động của ClickUp.

Chiến dịch được lưu trữ trong một Không gian ClickUp (ví dụ: Marketing). Trong đó, chiến dịch nằm trong một Thư mục ClickUp dành cho ‘Chiến dịch Quý 2’. Bên trong Thư mục, mỗi kênh: nội dung, quảng cáo, thiết kế, có thể có Danh sách công việc ClickUp riêng.

Sử dụng ClickUp Space để tùy chỉnh và sắp xếp thông tin cho tất cả các nhóm, bộ phận và dự án của bạn theo các tiêu chí rõ ràng và phù hợp với bối cảnh

Bây giờ công việc thực sự mới bắt đầu.

Một nhiệm vụ trang đích được tạo trong Danh sách Nội dung. Nhiệm vụ ClickUp đó cũng có thể xuất hiện trong Danh sách Thiết kế mà không bị trùng lặp. Người viết nội dung, nhà thiết kế và chuyên viên tiếp thị đều đang làm việc trên cùng một nhiệm vụ, chứ không phải các phiên bản riêng biệt của nó.

Khi tiến độ công việc tiến triển:

Bây giờ hãy Zoom ra.

Người phụ trách marketing có thể theo dõi toàn bộ chiến dịch ở cấp độ Thư mục. Mỗi nhóm vẫn thực hiện công việc trong các Danh sách công việc riêng của mình. Không ai phải thực hiện các công việc trùng lặp hay đồng bộ hóa cập nhật thủ công.

Cấu trúc này hoạt động hiệu quả vì mọi thứ đều kết nối trở lại cùng một nhiệm vụ ClickUp cơ bản, giúp việc hợp tác đa chức năng trở nên dễ dàng hơn.

Trong Workzone, cùng một chiến dịch sẽ nằm trong một dự án duy nhất, bao gồm các công việc và công việc con.

Điều này hoạt động hiệu quả khi quy trình công việc là tuyến tính:

Công việc được tạo

Công việc di chuyển qua các giai đoạn

Công việc đã được phê duyệt

Ví dụ, một tài sản thiết kế có thể chuyển từ bản nháp sang giai đoạn xem xét rồi đến phê duyệt với quyền sở hữu rõ ràng ở mỗi bước. Tuy nhiên, khi cùng một công việc cần được hiển thị cho các nhóm khác nhau, cấu trúc sẽ trở nên chặt chẽ hơn.

Nếu nhiều nhóm cần có khả năng hiển thị, việc phối hợp sẽ diễn ra thông qua các bản cập nhật, báo cáo hoặc việc theo dõi thủ công thay vì việc chia sẻ công việc trên các quy trình làm việc. Phương pháp này phù hợp với các nhóm hoạt động trong các quy trình làm việc được định sẵn, đặc biệt khi việc chuyển giao công việc diễn ra theo thứ tự.

▶️ Kết luận: ClickUp duy trì một phiên bản công việc duy nhất có thể hiển thị trên tất cả các nhóm mà không bị trùng lặp, hỗ trợ việc triển khai đa nhóm. Workzone giữ công việc trong các dự án có cấu trúc, phù hợp nhất khi các công việc di chuyển theo một trình tự cố định.

Quy trình làm việc nhóm và phê duyệt

Các chu kỳ đánh giá sẽ bị gián đoạn khi phản hồi và việc thực hiện diễn ra ở những nơi khác nhau.

Một tệp tin được chia sẻ. Các bình luận được gửi đến. Sau đó, ai đó phải xem xét tất cả những nội dung đó và chuyển chúng thành những thay đổi thực tế trước khi công việc có thể tiếp tục.

ClickUp giữ toàn bộ quy trình đó ngay trong công việc.

Bắt đầu từ tài liệu. Một nhà thiết kế tải bản nháp lên một công việc ClickUp. Các bên liên quan mở tệp đó và sử dụng tính năng ClickUp Proofing để để lại bình luận trực tiếp trên các phần cụ thể của hình ảnh, video hoặc tệp PDF. Bình luận của bạn sẽ được gắn chặt vào chính xác vị trí mà nó đề cập đến, do đó không có sự mơ hồ về những gì cần thay đổi.

Bây giờ hãy chuyển sang giai đoạn thực thi. Thay vì coi các bình luận như phản hồi thụ động, tính năng ClickUp Assigned Comments biến mỗi bình luận thành một mục đang được theo dõi. Người đánh giá có thể giao bình luận cho nhà thiết kế hoặc người viết, và mục đó sẽ vẫn mở cho đến khi được giải quyết.

Giao công việc trực tiếp trong bối cảnh dự án bằng tính năng Bình luận được giao của ClickUp

Người được giao công việc có thể xử lý từng ý kiến phản hồi này. Điểm hay nhất là gì? Công việc sẽ vẫn ở trạng thái chưa hoàn thành cho đến khi nhóm của bạn xử lý hết tất cả các phản hồi.

Đồng thời, bối cảnh hỗ trợ vẫn duy trì kết nối.

Bản tóm tắt có thể được lưu trữ trong ClickUp Docs, mà bạn có thể liên kết với cùng một công việc. Nếu hướng dẫn thay đổi, nhóm sẽ cập nhật tài liệu và tiếp tục thực hiện công việc mà không cần phải bắt đầu lại quy trình ở nơi khác.

Mặt khác, nếu nhóm cần phác thảo các thay đổi, ClickUp Bảng trắng cho phép họ trình bày ý tưởng một cách trực quan và chuyển đổi chúng thành các công việc.

Dễ dàng nhúng Tài liệu, Danh sách công việc, Thẻ và nhiều nội dung khác của ClickUp vào Bảng trắng ClickUp

Để hợp tác thời gian thực và thảo luận nhanh chóng, ClickUp Chat được tích hợp ngay trong công việc, giúp các cuộc hội thoại không bị chuyển sang các công cụ riêng biệt.

Sid Babla, Điều phối viên Chương trình Sức khỏe Tâm lý tại Trung tâm Sức khỏe Sinh viên, Đại học Dartmouth, đã đánh giá ClickUp:

“ClickUp rất phù hợp khi có nhiều công việc/công việc con cho một dự án cụ thể và tất cả thành viên trong nhóm cần được cập nhật thông tin. Một thư mục hoặc danh sách được thiết kế tốt có thể dễ dàng thay thế việc giao tiếp qua email và Slack/MS Teams. Các chế độ xem khác nhau cũng giúp xác định ưu tiên và lập dòng thời gian hiệu quả.”

Workzone được thiết kế chuyên biệt cho quy trình phê duyệt và hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực này. Ứng dụng này cung cấp các quy trình xem xét nhiều giai đoạn, rất phù hợp cho các nhóm sáng tạo cần sự phê duyệt chính thức từ nhiều bên liên quan. Các công cụ kiểm tra bản nháp của Workzone hỗ trợ việc đánh dấu trên các tài sản sáng tạo.

Nó cũng cung cấp các cổng thông tin khách hàng để các đối tác bên ngoài có thể gửi yêu cầu và đưa ra phản hồi mà không cần quyền truy cập đầy đủ vào nền tảng.

▶️ Kết luận: Workzone là lựa chọn lý tưởng cho các chu kỳ phê duyệt có cấu trúc và chính thức. ClickUp cung cấp bộ công cụ hợp tác đa dạng và linh hoạt hơn, phù hợp với mọi nhóm, bao gồm các tính năng mạnh mẽ như ClickUp Proofing và ClickUp Assigned Comments dành cho việc đánh giá sáng tạo.

Câu chuyện khách hàng: ShopmonkeyKhi công việc tiếp thị được phân tán trên các tài liệu, tin nhắn và ghi chú cá nhân, quá trình phê duyệt trở nên chậm chạp và tính hiển thị bị mất đi. Shopmonkey đã sử dụng ClickUp để tập trung hợp tác, phê duyệt và tính hiển thị của dự án vào một nơi duy nhất, nhờ đó công việc diễn ra nhanh hơn và ít chi tiết bị bỏ sót hơn.

Không có cách nào rõ ràng để xem trạng thái dự án hoặc khả năng làm việc của từng thành viên trong nhóm vào bất kỳ thời điểm nào.

Với ClickUp, các nhóm có một hệ thống chung để theo dõi công việc, hợp tác giữa các bộ phận và đảm bảo các quyết định phê duyệt được kết nối chặt chẽ với quá trình thực thi.

🔎 Bạn có biết? Khoảng 70% nhân viên cho biết họ phải đối mặt với quá nhiều ứng dụng và việc chuyển đổi giữa các tác vụ ít nhất một lần mỗi tháng—một dấu hiệu rõ ràng của tình trạng "Tool Sprawl".

Sự thiếu phối hợp giữa các công cụ trong quá trình công việc có thể khiến các cập nhật bị "kẹt" trong từng hệ thống riêng lẻ. Các tích hợp của ClickUp giúp khắc phục điều đó.

Ví dụ, với Tích hợp ClickUp và HubSpot, một giao dịch được đánh dấu là ‘Đã đóng’ có thể tự động tạo ra một cấu trúc onboarding mới bên trong ClickUp bằng cách sử dụng một mẫu có sẵn. Với các công việc được phân công và thời hạn đã định, nhóm triển khai có thể bắt đầu với một dự án đã được cấu trúc sẵn thay vì phải xây dựng từ đầu.

Tương tự, Tích hợp ClickUp với GitHub giúp hiển thị tiến độ phát triển mà không cần cập nhật trạng thái. Khi một yêu cầu Hợp nhất (pull request) được mở hoặc hợp nhất, công việc liên kết có thể được cập nhật tự động, giúp bộ phận sản phẩm và kỹ thuật luôn đồng bộ mà không cần phối hợp thêm.

Ngoài ra còn có tính năng Tích hợp ClickUp với Figma. Tính năng này nhúng trực tiếp các tệp thiết kế vào các công việc, giúp người đánh giá và các bên liên quan luôn truy cập được phiên bản mới nhất ngay tại nơi diễn ra quá trình phản hồi và thực thi.

Đối với các quy trình làm việc vượt ra ngoài các tích hợp sẵn có, Tích hợp ClickUp với Zapier và Tích hợp ClickUp với Make cho phép bạn kết nối hàng nghìn công cụ và tự động hóa các quy trình nhiều bước. Điều này bao gồm việc chuyển đổi các biểu mẫu đã nộp thành công việc, đồng bộ hóa các phiếu hỗ trợ hoặc kích hoạt cập nhật trên các hệ thống.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Nếu nhóm của bạn cần tùy chỉnh sâu hơn, API ClickUp và Webhooks ClickUp cung cấp quyền kiểm soát toàn diện để xây dựng các quy trình làm việc nội bộ kết nối ClickUp với các hệ thống riêng, công cụ tài chính hoặc bảng điều khiển nội bộ.

Workzone hỗ trợ tích hợp với các công cụ như Google Drive, Dropbox và Slack, đáp ứng các nhu cầu phổ biến về lưu trữ tệp và điều phối giao tiếp. Nó cũng cung cấp API để thiết lập các kết nối tùy chỉnh.

Tuy nhiên, số lượng tích hợp bị giới hạn, khiến việc triển khai các quy trình làm việc nhiều bước giữa các công cụ trở nên phức tạp. Các nhóm thường phải quản lý các bản cập nhật thủ công hoặc dựa vào các hệ thống bên ngoài để duy trì tính nhất quán.

▶️ Kết luận: ClickUp sử dụng các tích hợp để đồng bộ hóa công việc giữa các công cụ khi quy trình làm việc phát triển. Workzone kết nối các công cụ thiết yếu nhưng phụ thuộc nhiều hơn vào sự phối hợp thủ công khi quy trình làm việc trải rộng trên nhiều hệ thống.

Bạn nên chọn ClickUp hay Workzone?

Quyết định này phụ thuộc vào cấu trúc công việc của bạn và cách nó thay đổi khi đã được triển khai.

Workzone hoạt động hiệu quả nhất cho các nhóm làm việc trong các quy trình sáng tạo được xác định rõ ràng. Các dự án trải qua các giai đoạn rõ ràng, việc phê duyệt tuân theo một thứ tự cố định và phản hồi của khách hàng là một phần cốt lõi của quy trình. Nếu mục tiêu chính của bạn là mang lại tính nhất quán và kiểm soát cho các chu kỳ đánh giá, Workzone rất phù hợp với mô hình đó.

ClickUp không giới hạn công việc của bạn trong một chức năng hay một cấu trúc cụ thể. Các công việc di chuyển giữa các bộ phận, thông tin đầu vào có thể thay đổi giữa chu kỳ, và việc thực thi phụ thuộc vào việc duy trì sự đồng bộ giữa tài liệu, cuộc hội thoại và các cập nhật. Thay vì thêm nhiều công cụ để quản lý từng tầng, ClickUp giữ mọi thứ kết nối trong một Không gian Làm việc duy nhất.

Dưới đây là một cách đơn giản để đưa ra quyết định:

Hãy chọn Workzone nếu công việc của bạn tuân theo các luồng phê duyệt lặp lại, nhóm của bạn phụ thuộc vào các bước xác nhận có cấu trúc, và bạn tập trung vào việc quản lý sản xuất sáng tạo với các giai đoạn rõ ràng và khả năng hiển thị của khách hàng.

Hãy chọn ClickUp nếu công việc của bạn liên quan đến nhiều nhóm, quy trình làm việc thay đổi theo tiến độ dự án, và bạn cần các công việc, tài liệu, giao tiếp và tự động hóa để duy trì kết nối mà không cần điều phối thủ công.

ClickUp tích hợp các hệ thống mà hầu hết các nhóm thường phải ghép nối lại với nhau. Các công việc, tài liệu, trò chuyện, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) hoạt động trong cùng một môi trường, do đó các cập nhật tại một nơi sẽ được đồng bộ hóa trên toàn bộ quy trình làm việc của bạn.

Nếu việc giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các công cụ và duy trì sự đồng bộ trong quá trình thực thi là ưu tiên hàng đầu, bạn có thể bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí và xem nó phù hợp như thế nào với quy trình làm việc hiện tại của bạn.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

ClickUp Brain so sánh như thế nào với các tính năng tự động hóa của Workzone?

ClickUp Brain hoạt động bên trong các công việc, tài liệu (Docs) và cuộc trò chuyện (Chat) của bạn để tạo tóm tắt, tạo nội dung và trả lời câu hỏi dựa trên dữ liệu không gian làm việc của bạn. Workzone tập trung vào tự động hóa dựa trên quy tắc, chẳng hạn như định tuyến công việc, thông báo và các điều kiện kích hoạt phê duyệt, mà không có AI tích hợp để xử lý nội dung hoặc ngữ cảnh.

Công cụ quản lý dự án nào phù hợp hơn cho các nhóm đang phát triển?

ClickUp phù hợp hơn với các đội nhóm đang phát triển vì nó hỗ trợ nhiều bộ phận, quy trình làm việc và loại dự án trong một cấu trúc linh hoạt. Workzone hoạt động hiệu quả với các đội nhóm marketing và sáng tạo, nhưng ít linh hoạt hơn khi mở rộng sang các chức năng khác như sản phẩm, kỹ thuật hoặc vận hành.

ClickUp có thể cung cấp các quy trình làm việc dự án có cấu trúc như Workzone không?

Đúng vậy, ClickUp có thể tái tạo các quy trình làm việc có cấu trúc bằng cách sử dụng các mẫu dự án, các Trường Tùy chỉnh bắt buộc và các tự động hóa phê duyệt nhiều bước. Bạn có thể áp dụng các quy trình nhất quán khi cần thiết đồng thời vẫn duy trì tính linh hoạt cho các loại công việc khác.

Những điểm khác biệt chính về tính năng hợp tác giữa ClickUp và Workzone là gì?

ClickUp tích hợp các tính năng Tài liệu, Bảng trắng, Trò chuyện và Kiểm duyệt ngay trong các công việc, giúp các cuộc thảo luận và phản hồi luôn kết nối với công việc. Workzone tập trung vào các quy trình phê duyệt có cấu trúc và cổng thông tin khách hàng, khiến nó mạnh mẽ trong các cuộc đánh giá chính thức nhưng kém linh hoạt hơn cho việc hợp tác rộng rãi trong nhóm.