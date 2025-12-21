Mẫu blog Figma miễn phí cho các bố cục blog hiện đại

Mỗi ngày, internet đón nhận khoảng 7,5 triệu bài viết blog mới. Đó chính là quy mô mà các nhà tiếp thị đang cạnh tranh.

Tuy nhiên, nhiều người lại lãng phí hàng giờ để thiết kế một bố cục blog sạch sẽ và chuyên nghiệp từ đầu. Và đó chính là lúc rắc rối thực sự bắt đầu.

Tại sao phải làm chậm quy trình sản xuất nội dung của bạn trước khi đăng tải bất kỳ nội dung nào? Hãy thử ngay các mẫu blog chất lượng cao có sẵn! Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các mẫu blog Figma miễn phí cung cấp các bố cục blog có thể tùy chỉnh và tương thích với mọi thiết bị, giúp bạn dễ dàng tích hợp vào quy trình làm việc của mình. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ một số mẫu ClickUp làm phần thưởng.

Hãy bắt đầu viết blog.

Tổng quan về các mẫu blog miễn phí

Trước khi đi vào chi tiết, đây là tổng quan về một số mẫu blog Figma tốt nhất, cùng với đối tượng blogger phù hợp, tính năng nổi bật và định dạng của chúng.

Mẫu blog Figma là gì?

Mẫu blog Figma là các bố cục được thiết kế sẵn giúp bạn dễ dàng tạo ra các trang blog chuyên nghiệp và tương thích với mọi thiết bị. Bạn sẽ có sẵn các cấu trúc sẵn sàng để thiết kế tiêu đề, hình ảnh nổi bật, thanh bên, nút kêu gọi hành động (CTA) và nhiều thành phần khác.

Các mẫu này giúp tiết kiệm hàng giờ thiết kế từ đầu và đảm bảo tính nhất quán về mặt hình ảnh cho mọi bài viết bạn đăng tải.

Nhiều mẫu còn đi kèm với bộ công cụ giao diện người dùng có thể tái sử dụng, khung giao diện tương thích với thiết bị di động và các khối nội dung mà bạn có thể kéo, sao chép và tùy chỉnh cho các loại bài viết khác nhau.

Dù bạn đang thiết kế một bài viết dài, một thông báo sản phẩm hay một bài viết hướng dẫn ngắn gọn, các mẫu blog Figma sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được bố cục cuối cùng được thiết kế chuyên nghiệp.

Tại sao nên sử dụng mẫu blog Figma?

Các mẫu blog Figma cung cấp cho bạn một nền tảng thiết kế vững chắc để bắt đầu.

Với các mẫu này, bạn có thể:

Tùy chỉnh màu sắc, phông chữ, khoảng cách và các thành phần để phù hợp với thương hiệu của bạn mà không làm mất cấu trúc cơ bản.

Tạo các trang web tương thích với mọi thiết bị một cách dễ dàng, tải nhanh chóng và hiển thị hoàn hảo trên mọi thiết bị.

Hợp tác hiệu quả hơn khi tất cả thành viên trong nhóm có thể làm việc trên cùng một tệp.

Tập trung vào nội dung, không phải định dạng, để quy trình sản xuất của bạn cuối cùng diễn ra trơn tru.

Thử nghiệm nhanh chóng với nhiều biến thể bố cục khác nhau trước khi chọn ra phiên bản tốt nhất.

👀 Bạn có biết? Khoảng 80% doanh nghiệp đạt được kết quả tiếp thị đo lường được từ việc viết blog. Nhưng đây là điểm mấu chốt: những thành công lớn vẫn hiếm hoi. Chỉ 21% blogger cho biết nội dung của họ mang lại 'kết quả mạnh mẽ', trong khi 60% cho biết nó mang lại 'một số kết quả'.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu blog Figma tốt?

Trước khi chọn mẫu blog Figma cho quy trình làm việc của bạn, đây là những điều bạn nên lưu ý: 👇

Cấu trúc tương thích: Đảm bảo rằng bất kỳ bố cục nào bạn chọn đều phù hợp với tất cả các thiết bị (điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính để bàn).

Tùy chỉnh dễ dàng: Tìm kiếm mẫu cho phép bạn thay đổi màu sắc, phông chữ, khoảng cách và tất cả các phần khác theo nhu cầu của blog của bạn.

Thành phần có thể tái sử dụng: Chọn mẫu có các khối xây dựng sẵn như nút, tiêu đề lớn, Box tác giả và khung hình ảnh, để bạn không phải xây dựng lại chúng mỗi lần.

Tương thích với thương hiệu: Lựa chọn một thiết kế Figma phù hợp với tính cách thương hiệu của bạn, dù là tối giản, mạnh mẽ, đạo đức hay hiện đại.

Cân bằng hình ảnh và văn bản: Đảm bảo mẫu blog cân bằng giữa yếu tố hình ảnh và nội dung, giúp trang web không quá nặng nề hay trống trải.

Thiết kế hướng đến hiệu suất: Tránh các bố cục quá phức tạp và khó chuyển đổi thành mã, vì điều đó có thể làm chậm trang web cuối cùng của bạn.

Cấu trúc thân thiện với hợp tác: Kiểm tra xem mẫu có các lớp được tổ chức gọn gàng, tên gọi hợp lý và nhóm riêng biệt hay không, để mọi thành viên trong nhóm đều biết chính xác vị trí của các thành phần và chức năng của từng yếu tố.

Khả năng mở rộng: Đảm bảo mẫu không chỉ hoạt động cho một bài viết blog mà còn cho toàn bộ thư viện nội dung tương lai của bạn.

📈 Thông tin tiếp thị: Bài viết blog chiếm 19,47% tổng số định dạng nội dung được các nhà tiếp thị sử dụng. Điều này khiến blog trở thành định dạng được sử dụng nhiều thứ 4, ngay sau video ngắn, hình ảnh và phỏng vấn.

Mẫu blog Figma miễn phí

Hãy bắt đầu ngay! Dưới đây là danh sách các mẫu blog tốt nhất của Figma cho một trang blog hiện đại và thu hút.

1. Mẫu blog làm đẹp Figma

Mẫu blog làm đẹp Figma mang đến cho bạn một bố cục mới mẻ với màu sắc pastel nhẹ nhàng, giúp blog làm đẹp của bạn nổi bật ngay lập tức. Bạn có thể sử dụng nó để đăng tải các bài viết về quy trình chăm sóc da, mẹo trang điểm, đánh giá sản phẩm và các câu chuyện phỏng vấn thông qua các trang đã được thiết kế sẵn, nơi bạn chỉ cần thay thế hình ảnh và văn bản của riêng mình.

Toàn bộ mẫu có tính năng gradient hồng nhạt, và thẩm mỹ của nó phù hợp với ngành làm đẹp và chăm sóc da. Bạn có thể tùy chỉnh phông chữ, màu sắc, bố cục và hình ảnh để phù hợp với thương hiệu hoặc phong cách cá nhân của bạn.

Nó cũng bao gồm các tab cho bài viết hot, trang bài viết, phần đăng ký tích hợp sẵn và phần nổi bật video chuyên dụng, giúp bạn dễ dàng trình bày nội dung làm đẹp của mình theo định dạng tạp chí.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Trình bày những câu chuyện làm đẹp của bạn với bố cục thẻ giúp mỗi bài viết trông gọn gàng và chuyên nghiệp.

Đăng bài viết với tiêu đề meta tối ưu, mô tả meta và nhãn thời gian đọc.

Mời độc giả kết nối thông qua bản tin tích hợp sẵn để thu hút thêm người đăng ký email.

✅ Phù hợp cho: Những người tạo trong lĩnh vực làm đẹp muốn có một bố cục blog đơn giản nhưng sang trọng.

2. Mẫu blog du lịch Figma

Nếu bạn yêu thích chia sẻ những câu chuyện về những nơi bạn đã ghé thăm, mẫu blog du lịch Figma là một lựa chọn tuyệt vời. Người đọc sẽ được chào đón bằng một hình ảnh chính lớn, nơi bạn có thể thêm những bức ảnh du lịch tuyệt đẹp của mình và một thanh tìm kiếm để khám phá các điểm đến khác nhau.

Mẫu này còn có tiêu đề chủ đề vui nhộn với câu hỏi “Bạn sẽ đi đâu tiếp theo?”, khuyến khích độc giả bắt đầu khám phá blog của bạn ngay lập tức. Có các phần đã được thiết kế sẵn, bao gồm thanh trượt danh mục, thanh trượt bài viết mới nhất, hộp đăng ký để mở rộng đối tượng độc giả, và thậm chí một bản đồ nhỏ để nổi bật các tuyến đường hoặc địa điểm đáng thăm quan.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Hiển thị các chủ đề du lịch khác nhau bằng thanh trượt danh mục mượt mà, giúp độc giả tìm thấy những chuyến phiêu lưu mà họ yêu thích.

Nổi bật những câu chuyện hay nhất của bạn với các thẻ hình ảnh chuyên nghiệp trong phần Featured Explore.

Sắp xếp nội dung bằng các thẻ tích hợp sẵn và thanh bên để người truy cập có thể dễ dàng di chuyển qua blog của bạn.

✅ Phù hợp cho: Các blogger du lịch và nhiếp ảnh gia muốn có một bố cục sẵn sàng sử dụng để chia sẻ hành trình du lịch và trải nghiệm tại các điểm đến của mình.

✈️ Thống kê nổi bật: Theo cuộc khảo sát TGM Global Travel Survey, 22% du khách trên toàn thế giới cho biết họ thường sử dụng blog du lịch để khám phá các điểm đến mới, đặt chúng ngang hàng với các trang web hướng dẫn du lịch và đặt vé như những kênh khám phá chính.

3. Mẫu thiết kế blog cá nhân trong Figma

Mẫu thiết kế blog cá nhân trong Figma được tạo ra sao cho các bài viết về lãnh đạo tư tưởng và nội dung cá nhân của bạn trông tự nhiên và hài hòa. Thay vì sử dụng tiêu đề khối đơn giản, mẫu này sử dụng thiết kế sóng cong để tách biệt menu trên cùng với nội dung chính.

Ở phần trên cùng, bạn sẽ thấy tên blog của mình, thanh điều hướng gọn gàng và một số công cụ hữu ích như tìm kiếm, nút chuyển đổi chủ đề và nút đăng ký. Ngay dưới phần này, bạn sẽ tìm thấy nguồn tin bài viết, bao gồm hai tính năng thông minh: một cho các bài viết có hiệu suất cao nhất và một cho các bài viết mới được đăng.

Mỗi bài viết đều đi kèm với hình thu nhỏ nổi bật, mô tả ngắn gọn và các thông tin như số lượt xem, ngày đăng và thời gian đọc.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn thông qua thanh bên hiển thị ảnh đại diện và tiểu sử ngắn gọn, cùng với các danh mục nội dung chính.

Kết nối dễ dàng với độc giả của bạn thông qua các biểu tượng mạng xã hội hoạt động như các liên kết nhanh đến sự hiện diện trực tuyến của bạn.

Cải thiện khả năng đọc bằng cách sử dụng văn bản có khoảng cách hợp lý, typography mượt mà và các khối mã chuyên dụng cho nội dung kỹ thuật.

Thu hút người đăng ký mới một cách nhanh chóng với biểu mẫu đơn giản yêu cầu tên và email, mang lại cảm giác thân thiện và không gây áp lực.

✅ Phù hợp cho: Người tạo, nhà phát triển, nhà văn và bất kỳ ai muốn có một không gian để chia sẻ câu chuyện và ý tưởng của mình.

4. Veggieble – Mẫu giao diện người dùng (UI) blog ẩm thực nhà hàng Figma

Nếu bạn muốn xây dựng một trang web nhà hàng toát lên không khí ấm cúng và đam mê ẩm thực, mẫu giao diện Figma Veggieble – Restaurant Food Blog UI là lựa chọn tuyệt vời. Trang chủ được thiết kế tỉ mỉ cho các tiêu đề bài viết, hình ảnh món ăn sinh động và các phần xây dựng niềm tin.

Bạn có thể dễ dàng giới thiệu các ưu đãi đặc biệt, nổi bật các món ăn do đầu bếp chế biến, các món ăn mục yêu thích của khách hàng, và thậm chí chia sẻ video hậu trường về cách chế biến các món ăn của bạn. Mẫu blog này còn bao gồm một phần riêng biệt dành cho công thức nấu ăn và các mẹo chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, trang giới thiệu nhóm cho phép bạn giới thiệu các đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng của mình. Trang liên hệ cũng có tính năng biểu mẫu đơn giản và bản đồ tích hợp để giao tiếp nhanh chóng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Nổi bật các món ăn bán chạy nhất với các thẻ sản phẩm và nhãn giá sẵn sàng sử dụng.

Trình bày các công cụ chăm sóc sức khỏe như máy tính BMI tích hợp để mang lại giá trị thêm cho khách truy cập.

Hướng dẫn người dùng qua các bộ lọc sắp xếp bài viết blog theo công thức nấu ăn, lối sống, dinh dưỡng và nhiều chủ đề khác.

Giới thiệu các chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp của bạn bằng cách sử dụng các lưới nhóm gọn gàng và thẻ hồ sơ.

✅ Phù hợp cho: Nhà hàng, thương hiệu chuẩn bị bữa ăn, huấn luyện viên dinh dưỡng và startup ẩm thực muốn có một trang web ẩm thực lấy cảm hứng từ thiên nhiên, giúp xây dựng niềm tin và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

📊 Kiểm tra sự thật: Các blog ẩm thực có hiệu suất cao nhất nằm trong số các ngách sinh lời nhất trong lĩnh vực blogging, với thu nhập trung bình hàng tháng là US$9,169.

5. Mẫu Figma cho hình thu nhỏ blog

Một hình thu nhỏ blog ấn tượng có thể quyết định liệu người đọc có nhấp vào bài viết của bạn hay lướt qua nó, và mẫu Figma Blog Thumbnail này giúp việc đó trở nên dễ dàng. Bố cục bao gồm phông chữ đậm, hình ảnh nhân vật con người hiện đại và minh họa sáng tạo.

Thiết kế chính sử dụng khu vực tiêu đề lớn nơi bạn có thể thêm tiêu đề blog của mình, ngay lập tức hiển thị với độc giả. Các yếu tố đồ họa hỗ trợ như hình dạng hình học và ký tự giúp tạo nên phong cách riêng biệt.

Bảng màu cũng có thể tùy chỉnh; bạn có thể dễ dàng thay đổi màu sắc hoặc điều chỉnh bố cục theo phong cách blog của mình. Vì mọi thứ trong Figma đều có thể chỉnh sửa, bạn có thể thay đổi văn bản, thay thế hình ảnh hoặc thử nghiệm với các phong cách trực quan khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực của bạn, chẳng hạn như giáo dục, lối sống, công nghệ hoặc năng suất.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Áp dụng màu sắc thương hiệu của bạn một cách dễ dàng bằng cách sử dụng các phong cách màu của Figma, đảm bảo rằng mọi hình thu nhỏ đều nhất quán với nhận diện thị giác tổng thể của bạn.

Tổ chức tất cả các biến thể hình thu nhỏ của bạn cùng với cấu trúc khung sẵn có.

Xuất hình thu nhỏ chất lượng cao với bất kỳ kích thước nào bạn cần, sẵn sàng để tải lên trực tiếp lên blog hoặc các nền tảng mạng xã hội của bạn.

✅ Phù hợp cho: Blogger, nhà văn, giáo viên và người tạo nội dung muốn có các hình thu nhỏ phong cách, ấn tượng để tăng tỷ lệ nhấp chuột.

6. Writing X – Mẫu blog Figma

Mẫu blog Figma Writing X là lựa chọn lý tưởng để tạo ra một blog có giao diện cao cấp, tập trung vào nội dung. Mẫu này đặc biệt phù hợp cho các trang web có nhiều nội dung, như blog SaaS, blog thiết kế và tiếp thị, hướng dẫn năng suất, và thậm chí cả các trang web biên tập.

Khi mở mẫu, bạn sẽ thấy thanh tìm kiếm bao gồm các liên kết đến tất cả các trang, danh mục, liên hệ, đăng nhập và nút đăng ký, v.v. Ngay bên dưới, bố cục mở ra một phần hero rộng lớn nơi các bài viết nổi bật của bạn được tôn vinh.

Khu vực đọc có lề rộng rãi, tiêu đề in đậm, khoảng cách giữa các đoạn văn dễ đọc và thanh bên tùy chọn. Thanh bên bao gồm hộp đăng ký bản tin, tiểu sử tác giả, biểu tượng mạng xã hội và danh sách bài viết phổ biến.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tối ưu hóa quy trình xuất bản nội dung bằng cách sử dụng các bố cục đã được thiết kế sẵn, chỉ cần chỉnh sửa tối thiểu trước khi đăng tải.

Hiển thị quảng cáo và lời kêu gọi hành động (CTA) trong các vị trí được chỉ định, tự nhiên hòa nhập vào luồng đọc.

Xây dựng niềm tin và uy tín với trang tác giả, hoàn thành với tiểu sử, liên kết và nguồn cấp dữ liệu bài viết cá nhân hóa.

✅ Phù hợp cho: Các blogger, nhà viết bài truyền thông, người tạo bản tin hoặc các nhóm nội dung SaaS đang tìm kiếm một bố cục blog phong cách biên tập nhấn mạnh vào sự rõ ràng và nội dung chất lượng cao.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đang thiết kế blog của mình trong Figma, bước tiếp theo là điền nội dung vào blog sao cho nó tiếp tục mang lại giá trị cho bạn ngay cả sau khi đã được đăng tải. Dưới đây là một số ví dụ về nội dung bền vững (evergreen content) có thể thu hút lưu lượng truy cập lâu dài một cách đáng tin cậy.

Giới hạn khi sử dụng Figma cho blog

Không thể phủ nhận rằng Figma là công cụ tuyệt vời để thiết kế bố cục blog, nhưng nó cũng có những giới hạn. Dưới đây là một số điều cần lưu ý trước khi bạn xây dựng toàn bộ quy trình làm việc cho blog của mình trên Figma:

Vấn đề hiệu suất với các tệp thiết kế lớn: Người dùng thường báo cáo tình trạng giật lag, lỗi và thậm chí thời gian tải chậm khi thực hiện công việc với các tệp lớn.

Sử dụng giới hạn trong điều kiện mạng kém hoặc không ổn định: Đối với những người tạo thường xuyên di chuyển hoặc có công việc trong môi trường có kết nối mạng yếu, nền tảng cung cấp chức năng ngoại tuyến giới hạn.

Đường cong học tập cho người không chuyên thiết kế: Mặc dù các nhà đánh giá đánh giá Figma là thân thiện với người mới bắt đầu, nhưng có những lúc các nhà tiếp thị hoặc nhà văn cần phải tự mình điều chỉnh bố cục blog.

Không lý tưởng cho việc xử lý văn bản dài: Người dùng phản ánh rằng việc xử lý văn bản định dạng phong phú cảm thấy bị hạn chế và định dạng đôi khi bị lỗi. Ngoài ra, còn có các giới hạn được báo cáo liên quan đến kiểm soát typography và xuất các thiết kế dài, chứa nhiều nội dung.

Chuyển giao cho nhà phát triển trên các gói miễn phí bị giới hạn: Người dùng phàn nàn rằng việc chuyển đổi thiết kế blog Figma thành các trang CMS sẵn sàng hoạt động phụ thuộc nặng vào Chế độ Phát triển (Dev Mode), chỉ có sẵn trong gói trả phí.

📚 Đọc thêm: Các nền tảng phần mềm tiếp thị nội dung tốt nhất

Mẫu blog Figma thay thế

Việc tạo ra nội dung blog nhất quán và chất lượng cao đòi hỏi nhiều hơn chỉ kỹ năng viết. Các nhóm biên tập cần phối hợp lịch trình nội dung, quản lý phân công tác vụ cho tác giả, duy trì danh sách kiểm tra SEO và đảm bảo mỗi bài viết tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng giống nhau—tất cả trong khi phải xử lý nhiều bài viết ở các giai đoạn sản xuất khác nhau.

Và đó chính là điểm mạnh của ClickUp. Đây là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình công việc.

Nhận mọi thứ bạn cần, chính xác nơi bạn cần, trong ClickUp.

Nó cung cấp cho bạn các quy trình làm việc sẵn có, lịch nội dung, danh sách kiểm tra SEO và cấu trúc công việc để quản lý blog của bạn từ một nơi duy nhất. Tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp soạn thảo dàn ý, đề xuất cải tiến và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại.

Cuối cùng, ClickUp loại bỏ hoàn toàn tình trạng phân tán công việc để cung cấp 100% bối cảnh — vì vậy các mẫu blog của bạn không chỉ là tài liệu tĩnh, mà là các quy trình làm việc động kết nối với quá trình sản xuất nội dung thực tế, phân công tác giả và lịch trình xuất bản.

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu về một số mẫu blog ClickUp tốt nhất mà bạn có thể sử dụng như các giải pháp dựa trên quy trình làm việc thay thế cho các mẫu thiết kế của Figma.

1. Mẫu blog ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo các blog du lịch với nội dung phong phú một cách dễ dàng bằng mẫu blog ClickUp.

Mẫu blog ClickUp là một cấu trúc blog sẵn sàng sử dụng, có thể áp dụng cho mọi loại blog, bao gồm du lịch, blog cá nhân, du lịch, tin tức và tạp chí.

Ở phần đầu của blog, bạn sẽ thấy phần hero để ghi tiêu đề blog cùng với một câu mở đầu hấp dẫn, thu hút người đọc ngay lập tức. Ngay bên cạnh đó là không gian để ghi tên tác giả blog, thêm ngày đăng và bao gồm thông tin liên hệ nhanh.

Từ đó, bố cục sẽ hướng dẫn bạn viết phần giới thiệu và nội dung chính của blog. Bạn có thể chia nội dung thành các phần cụ thể và thêm các hình ảnh, minh họa vào từng phần để tăng tính tương tác. Cuối cùng, bạn có không gian để thêm phần tóm tắt, nút kêu gọi hành động (CTA) hoặc liên kết nội bộ đến các bài viết khác của mình, hoàn hảo để tăng cường tương tác.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tối ưu hóa luồng viết của bạn bằng cách hướng dẫn tự nhiên từ phần mở đầu → giới thiệu → nội dung chính → lời kêu gọi hành động (CTA) → phần bình luận.

Nhận các phần kể chuyện sẵn có để viết các điểm nổi bật, mẹo, so sánh hoặc bài viết tính năng.

Tăng cường tương tác của độc giả với các khu vực tích hợp sẵn cho bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội và phản hồi của độc giả ở cuối mỗi bài viết.

✅ Phù hợp cho: Nhà văn, blogger, nhà tiếp thị và người tạo muốn có một bố cục blog sẵn sàng sử dụng, biến nội dung dài thành bài viết hấp dẫn và đạt chất lượng xuất bản.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Việc cài đặt quy trình làm việc nội dung trở nên dễ dàng khi không gian làm việc của bạn thực sự hiểu bạn và có 100% bối cảnh công việc của bạn. ClickUp Brain là trợ lý AI được tích hợp trực tiếp trong ClickUp, giúp bạn nghiên cứu và viết nội dung mà không cần chuyển đổi công cụ. Với các lời nhắc tùy chỉnh, bạn có thể: Tạo khung sườn blog tối ưu hóa SEO chỉ trong vài giây.

Chuyển đổi một từ khóa thành một bản tóm tắt blog đầy đủ và được viết tốt.

Phát triển ý tưởng nội dung nhanh hơn

Viết lại hoặc mở rộng các phần với giọng điệu thương hiệu nhất quán.

Viết bài viết đầy đủ ngay trong một công việc hoặc tài liệu.

Truy cập các mô hình cao cấp như ChatGPT, Claude và Gemini ngay từ Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Tạo dàn ý blog, phân tích đối thủ cạnh tranh, mô tả meta và nhiều hơn nữa với ClickUp Brain. Nhóm của chúng tôi sử dụng ClickUp Brain hàng ngày để quản lý nội dung một cách hiệu quả (vâng, chúng tôi đăng tải hơn 150 bài viết blog mỗi tháng).

2. Mẫu Lịch Trình Blog ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi mọi giai đoạn sản xuất blog của bạn với mẫu ClickUp Blog Planner Template.

Nếu bạn cần một trung tâm điều hành mạnh mẽ để quản lý toàn bộ quy trình sản xuất nội dung blog, mẫu ClickUp Blog Planner chính là giải pháp bạn cần. Nó hoạt động gần như một hệ thống quản lý nội dung (CMS) mini được tích hợp trực tiếp trong ClickUp. Mẫu này phân loại mọi ý tưởng blog theo loại blog, chẳng hạn như ‘hướng dẫn thực hành’, ‘blog video’, ‘blog khách mời’ và ‘câu chuyện cá nhân’, cùng nhiều loại khác.

Chế độ xem Bảng Kanban của ClickUp cho phép bạn có cái nhìn tổng quan về quy trình viết blog từ nghiên cứu, lập dàn ý đến xuất bản và quảng bá. Bạn có thể kéo và thả các bài blog qua từng giai đoạn. Khi các bản sửa đổi bắt đầu được gửi đến, công cụ Revision Tracker chuyên dụng sẽ hiển thị các bài blog đang chờ duyệt, đã được phê duyệt và những bài vẫn cần sửa đổi.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Theo dõi mọi công việc blog với tầm nhìn rõ ràng về ngày đáo hạn, ngày đăng, giai đoạn viết, trạng thái phê duyệt, tác giả được giao và chủ đề.

Sử dụng chế độ xem lịch ClickUp để xem toàn bộ tháng của bạn được hiển thị rõ ràng, giúp bạn quản lý tần suất đăng bài và đồng bộ hóa với các chiến dịch hoặc sự kiện sắp tới.

Quản lý mọi chi tiết với các Trường Tùy chỉnh ClickUp , giúp bạn tổ chức toàn bộ quy trình làm việc nội dung, từ loại blog, chủ đề đến thời hạn, phê duyệt và tài nguyên phương tiện.

✅ Phù hợp cho: Nhóm nội dung, blogger, trình chỉnh sửa, các agency và marketer muốn có một hệ thống kế hoạch nội dung chuyên nghiệp, mang lại cấu trúc và tốc độ cho quy trình viết blog của họ.

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng ClickUp về việc quản lý bài viết blog trong nền tảng:

Tôi đánh giá cao ClickUp vì tính năng hợp tác của nó, điều này vô cùng hữu ích trong công việc của tôi tại một công ty marketing. Nền tảng này cho phép tôi và đồng nghiệp theo dõi chính xác những gì mỗi người đang làm hoặc đang thực hiện, từ đó cải thiện đáng kể sự phối hợp và giao tiếp trong nhóm. Tính năng này giúp duy trì sự đồng bộ trong việc quản lý bài viết blog và hiểu rõ các bước trong quy trình. Tôi thấy tính minh bạch và khả năng theo dõi tiến độ của nhau là một khía cạnh vô cùng giá trị khi sử dụng ClickUp.

Tôi đánh giá cao ClickUp vì tính năng hợp tác của nó, điều này vô cùng hữu ích trong công việc của tôi tại một công ty marketing. Nền tảng này cho phép tôi và đồng nghiệp theo dõi chính xác những gì mỗi người đang làm hoặc đang thực hiện, từ đó cải thiện đáng kể sự phối hợp và giao tiếp trong nhóm. Tính năng này giúp duy trì sự đồng bộ trong việc quản lý bài viết blog và hiểu rõ các bước trong quy trình. Tôi thấy tính minh bạch và khả năng theo dõi tiến độ của nhau là một khía cạnh vô cùng giá trị khi sử dụng ClickUp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Vì mẫu blog ClickUp là mẫu dạng tài liệu, bạn đã đi được nửa chặng đường để xuất bản một blog chuyên nghiệp và hoàn thiện. ClickUp Docs cho phép bạn xem nội dung của mình như một không gian làm việc động. Với ClickUp Tài liệu, bạn sẽ nhận được: Môi trường viết không bị phân tâm

Hợp tác thời gian thực

Quản lý phiên bản dễ dàng

Quy trình xuất bản tức thì Bạn có thể thêm bình luận trực tiếp, gắn thẻ nhóm để nhận phản hồi, tạo tệp đính kèm liên kết tham khảo, nhúng hình ảnh một cách mượt mà và thậm chí chuyển đổi bản nháp thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột. Tạo blog hoàn chỉnh của bạn bằng ClickUp Docs Điều tuyệt vời nhất? Bạn có thể tùy chỉnh blog của mình như một trang web thực sự bằng cách sử dụng băng rôn, hộp chú thích có màu sắc, đường phân cách, trang con và định dạng phong phú, giúp nội dung của bạn trông chuyên nghiệp và sẵn sàng cho người đọc.

3. Mẫu quản lý blog ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý sản xuất blog quy mô lớn với mẫu quản lý blog ClickUp.

Mẫu Quản lý Blog ClickUp đi kèm với hệ thống ba danh sách thông minh giúp tổ chức toàn bộ quy trình viết blog từ ý tưởng đến xuất bản. Một danh sách dành cho các yêu cầu blog mới, một danh sách cho các bài viết đang trong quá trình viết và duyệt, và một danh sách cho các nhà thiết kế đang theo dõi hình thu nhỏ và đồ họa.

Điều làm cho mẫu này thực sự giá trị là cách nó quản lý nội dung có khối lượng lớn. Ví dụ, bạn có thể kéo các công việc blog trên bảng Kanban, phân loại theo trạng thái hoặc thậm chí theo kênh (Website, LinkedIn, Instagram, YouTube).

Ngoài ra, các chế độ xem Lịch và Dòng thời gian giúp bạn nắm bắt lịch trình xuất bản của mình. Nhà thiết kế và nhà văn có thể làm việc song song mà không ảnh hưởng lẫn nhau vì các tài nguyên cũng có quy trình công việc riêng với các trạng thái như Ý tưởng → Đang xem xét → Được phê duyệt.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Ghi lại mọi ý tưởng nội dung một cách dễ dàng với biểu mẫu yêu cầu blog tích hợp sẵn, tự động tạo công việc.

Sử dụng kế hoạch dòng thời gian dựa trên kênh để lập kế hoạch cho các bài đăng trên website, mạng xã hội và bản tin trong một lịch cuộn duy nhất.

Sử dụng ClickUp tự động hóa để chuyển các ý tưởng đã được phê duyệt trực tiếp vào giai đoạn sản xuất mà không cần phân loại thủ công.

Xem toàn bộ thông tin chi tiết của một blog với các Trường Tùy chỉnh cho danh mục, ngày đăng, trình chỉnh sửa, kênh và thậm chí URL cuối cùng của blog.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm hoặc người tạo muốn có một hệ thống trực quan tập trung và tự động hóa để lập kế hoạch, viết, xem xét và xuất bản nội dung trên nhiều kênh khác nhau.

📮 ClickUp Insight: Các nhóm hoạt động kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15+ công cụ cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm hoạt động hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 nền tảng hoặc ít hơn. Nhưng sao không thử sử dụng một nền tảng duy nhất? Với tư cách là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tích hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Sẵn sàng làm việc hiệu quả hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc được hiển thị rõ ràng và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

4. Mẫu cơ sở dữ liệu blog ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi toàn bộ vòng đời của mỗi bài viết blog với mẫu cơ sở dữ liệu blog ClickUp.

Mẫu cơ sở dữ liệu blog ClickUp là một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cho blog của bạn, trong đó mỗi bài viết blog đều có trạng thái và bước tiếp theo cụ thể. Bạn có thể xem liệu một bài viết blog chỉ là ý tưởng, có tiến độ thực hiện hay đã được đăng tải, cùng với tất cả các chi tiết quan trọng của nó.

Có các cột dành cho liên kết bản nháp, URL đã đăng, người được giao, danh mục và giai đoạn tiến độ. Để xem chi tiết theo dạng bảng tính, có chế độ xem Xem dạng danh sách, nơi các blog được sắp xếp theo trạng thái sản xuất, như Đã đăng, Đang tiến hành và Cần cập nhật.

Nó lý tưởng cho các cuộc họp đánh giá hàng tuần hoặc kiểm tra nội dung vì bạn có thể mở rộng các công việc, kiểm tra metadata, cập nhật trường dữ liệu hoặc gán ngày đáo hạn trực tiếp từ Danh sách công việc mà không cần mở từng thẻ riêng lẻ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Phân công công việc phù hợp cho đúng người bằng cách tổ chức bài viết theo loại, chủ đề và thành viên trong nhóm.

Hợp tác dễ dàng với tính năng bình luận và gắn thẻ tích hợp sẵn ngay trong từng công việc blog.

Lập kế hoạch nội dung thông minh hơn bằng cách phân loại bài viết thành các loại như câu chuyện, hướng dẫn, tutorial hoặc danh sách SEO, và lọc chúng ngay lập tức trong các phiên họp chiến lược.

Bảo đảm chất lượng lâu dài và tối ưu hóa SEO bằng cách theo dõi các tín hiệu hiển thị để xác định các bài viết cần cập nhật hoặc tối ưu hóa.

✅ Phù hợp cho: Những người tạo nội dung và quản lý nội dung muốn có quy trình làm việc theo kiểu cơ sở dữ liệu, theo dõi mọi bài viết blog từ ý tưởng đến bảo trì sau khi đăng tải với khả năng hiển thị toàn diện.

📚 Đọc thêm: Muốn nâng cao tổ chức blog của bạn lên một tầm cao mới? Hãy tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về cách xây dựng cơ sở dữ liệu nội dung (kèm theo mẫu).

5. ClickUp Hướng dẫn bắt đầu với mẫu blog

Tải miễn phí mẫu Tuân theo danh sách kiểm tra từng bước rõ ràng để khởi chạy blog đầu tiên của bạn bằng mẫu "Cách Bắt Đầu Một Blog" của ClickUp.

Nếu bạn là người mới bắt đầu với blog hoặc đang muốn tạo trang web riêng, mẫu blog "ClickUp How To Start A Blog " là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Mẫu này bắt đầu với các thông tin cơ bản, bao gồm tên blog, chủ sở hữu blog và liên kết đến trang web blog sau khi được tạo.

Khi bạn cuộn xuống, một danh sách các công việc con sẽ được cung cấp cho mỗi bước chính cần thiết để khởi chạy một blog thành công. Điều này bao gồm việc chọn nền tảng, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hosting, tạo tên blog và tên miền, thiết kế trang web, lập kế hoạch chiến lược nội dung, viết bài đăng đầu tiên, và thậm chí là tiếp thị và kiếm tiền.

Bạn cũng sẽ có hai thanh tiến độ động tự động tính toán tỷ lệ hoàn thành khi bạn đánh dấu hoàn thành các công việc con.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Phân chia các bước lớn thành các danh sách kiểm tra đơn giản để bạn không bỏ sót các công việc nhỏ như thiết kế logo, cài đặt phân tích, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh hoặc lập kế hoạch chủ đề blog.

Giữ tất cả tài nguyên blog của bạn gọn gàng với phần tệp đính kèm dành cho các tệp thương hiệu, ảnh chụp màn hình, bản phác thảo và tài nguyên sáng tạo.

Ghi lại mọi chi tiết quan trọng bằng các Trường Tùy chỉnh cho quyền sở hữu, liên kết trang web, tiến độ, lịch trình, danh mục và nhiều hơn nữa.

✅ Phù hợp cho: Những người tạo và người mới bắt đầu muốn có quy trình làm việc từng bước để khởi chạy một blog mà không gặp bất kỳ sự nhầm lẫn nào và đảm bảo sự rõ ràng tối đa.

📚 Đọc thêm: Khám phá các công cụ blogging hữu ích nhất có thể hỗ trợ quá trình tạo/lập nội dung của bạn và giúp bạn phát triển nhanh hơn.

6. Mẫu bài viết blog mới của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tối ưu hóa quy trình viết bài của bạn với mẫu bài viết blog mới của ClickUp.

Mẫu bài viết blog mới của ClickUp hoạt động như một công cụ quản lý dự án cho mỗi bài viết bạn tạo. Nó cung cấp cho bạn một quy trình làm việc hoàn chỉnh cho việc lập kế hoạch, viết, xuất bản và quảng bá một bài viết blog mới. Nó có một bảng tác vụ nơi bạn có thể đặt trạng thái của blog, thêm ngày bắt đầu và ngày đáo hạn, ước lượng thời gian, phân công thành viên nhóm và thậm chí bật theo dõi thời gian.

Điều thực sự làm nổi bật mẫu này là hướng dẫn viết blog 10 bước tích hợp sẵn. Nó hướng dẫn các nhà văn, đặc biệt là những người mới bắt đầu, qua một quy trình viết nhất quán, đảm bảo họ không bị mắc kẹt và luôn biết việc cần làm tiếp theo.

Với các Trường Tùy chỉnh cho các thông tin như danh mục blog, liên kết bản nháp, phiên bản cuối cùng, giai đoạn phễu, ngày ra mắt, URL bài viết và thanh tiến độ, không có gì bị bỏ sót. Nói một cách đơn giản, từ TOFU/MOFU/BOFU đến thẻ SEO cho đến liên kết bản nháp, nó ghi lại mọi thứ mà nhóm nội dung cần.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Giữ mọi thứ gọn gàng với quy trình nội dung tích hợp sẵn, hướng dẫn bạn từ bản nháp → viết → xuất bản → phân phối đa nền tảng, mỗi giai đoạn đều có người được giao và ngày đáo hạn riêng.

Tạo danh sách kiểm tra tùy chỉnh cho SEO, chỉnh sửa hoặc phong cách thương hiệu để mỗi bài viết đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của nhóm.

Giữ tất cả tài nguyên tại một nơi bằng cách sử dụng các tệp đính kèm cho thiết kế, ảnh chụp màn hình, tệp PDF, nghiên cứu từ khóa và tệp bản nháp.

✅ Phù hợp cho: Nhà viết nội dung, nhà tiếp thị SaaS, blogger, các agency và nhóm cần một hệ thống có thể lặp lại và theo dõi để lập kế hoạch, viết, xuất bản và quảng bá mỗi bài viết blog.

🚀 Lợi thế của ClickUp: ClickUp BrainGPT biến mẫu bài viết blog mới của bạn thành một công cụ viết tự động, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Thay vì phải gõ từng dòng hoặc cập nhật thủ công, bạn có thể đơn giản nói ra ý tưởng của mình, và Talk to Text sẽ chuyển đổi giọng nói của bạn thành nội dung được định dạng sẵn trong tài liệu ClickUp hoặc mô tả công việc. Bắt đầu đưa ra ý tưởng blog bằng tính năng Talk To Text của ClickUp BrainGPT. Điều đó có nghĩa là bạn có thể brainstorm tiêu đề lớn, viết đoạn giới thiệu, thêm ghi chú SEO hoặc giải thích các thay đổi cho trình chỉnh sửa mà không làm gián đoạn quy trình làm việc của bạn. Điều này giống như có một trình chỉnh sửa điều khiển bằng giọng nói và quản lý dự án làm việc bên cạnh bạn trong ClickUp. ⭐ Bonus: Sử dụng các mô hình AI cao cấp như ChatGPT, Claude và Gemini trực tiếp từ BrainGPT để chỉnh sửa đoạn văn, làm nổi bật các điểm nhấn và tạo tiêu đề tối ưu hóa SEO.

📚 Đọc thêm: Các công cụ viết blog AI tốt nhất để thử

7. Mẫu và Hướng dẫn Prompt AI ClickUp cho Mẫu Bài viết Blog

Tải miễn phí mẫu Tạo bài viết chất lượng cao nhanh hơn với ClickUp AI Prompts và Hướng dẫn cho Mẫu Bài Viết Blog.

Sử dụng AI để tạo nội dung blog hiện nay đã trở nên phổ biến, nhưng việc sử dụng nó một cách hiệu quả vẫn còn hiếm. Mẫu hướng dẫn và gợi ý AI của ClickUp cho bài viết blog giúp lấp đầy khoảng trống đó bằng cách cung cấp một mẫu tài liệu đơn giản, giúp bạn viết toàn bộ bài viết blog của mình bằng ClickUp Brain.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách ghi lại tất cả ý tưởng, từ khóa, ví dụ và tài liệu tham khảo của mình để hệ thống có đủ bối cảnh cần thiết để làm việc. Khi bối cảnh đã sẵn sàng, bạn có thể dán khung blog tích hợp sẵn, chọn giọng điệu và phong cách sáng tạo của mình.

Sau đó, hãy để ClickUp Brain tạo ra bản nháp đầu tiên hoàn chỉnh với tiêu đề, mô tả meta, phần giới thiệu, các phần chính và kết luận.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Yêu cầu ClickUp Brain để có được tiêu đề, tiêu đề phụ, ví dụ và lời kêu gọi hành động (CTA) hoàn hảo, giúp blog của bạn được thiết kế chính xác theo ý muốn của bạn.

Tuân theo quy trình làm việc đơn giản với hướng dẫn từng bước và ảnh chụp màn hình chi tiết, giúp bạn sử dụng ClickUp Brain ở mọi giai đoạn của quá trình viết.

Công việc mà không bị phân tâm vì mọi thứ, từ các gợi ý, cấu trúc đến công cụ chỉnh sửa, đều đã được cài đặt sẵn trong một tài liệu ClickUp Doc duy nhất.

✅ Phù hợp cho: Blogger, nhà viết nội dung SaaS, nhóm nội dung và bất kỳ ai muốn viết blog nhanh chóng và chất lượng cao bằng AI mà không làm giảm chất lượng.

🎁 Bonus: Xem video này để học cách viết và hoàn thiện bài viết blog nhanh hơn bằng ClickUp Brain:

8. Mẫu blog mạng xã hội ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý nội dung đa nền tảng với mẫu blog mạng xã hội ClickUp.

Với hơn 5,24 tỷ người dùng mạng xã hội và thời gian trung bình mỗi người dành hơn 2 giờ mỗi ngày để lướt mạng, bạn không thể để quy trình quản lý nội dung mạng xã hội của mình trở nên lộn xộn.

Mẫu blog mạng xã hội ClickUp cung cấp cho bạn một bảng điều khiển duy nhất để quản lý tất cả ý tưởng bài đăng, bản nháp, thiết kế, đánh giá và ngày đăng trên mạng xã hội. Bạn có thể gắn thẻ từng bài blog theo tác giả, loại blog, kênh mạng xã hội, giai đoạn, nhà thiết kế, v.v., biến điều này thành cơ sở dữ liệu biên tập trung tâm của bạn.

Sau khi bài viết được thêm vào, quy trình làm việc trở nên hoàn toàn trực quan. Chế độ xem Bảng (Board view) tổ chức toàn bộ dòng thời gian bài viết của bạn thành các giai đoạn, bao gồm Ý tưởng, Nghiên cứu, Bản nháp, Nội dung, Hình ảnh, Kiểm tra chất lượng (QA) và Xuất bản. Việc di chuyển công việc sang giai đoạn tiếp theo chỉ đơn giản là kéo thả từng thẻ (card) sang giai đoạn tiếp theo.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Lập kế hoạch lịch đăng bài một cách dễ dàng với chế độ xem kéo và thả, hiển thị chính xác thời điểm mỗi bài viết sẽ được đăng.

Theo dõi hiệu suất bằng cách sử dụng chế độ xem bảng ClickUp , ghi lại số ngày hoạt động, lượt xem trang, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

Ghi lại mọi chi tiết với các Trường Tùy chỉnh cho ngày đáo hạn, chỉ số, URL cuối cùng và nhiều hơn nữa.

Các công việc được phân loại theo Giai đoạn blog và nổi bật ba trường đánh giá: Phê duyệt bản nháp, Phê duyệt nội dung và Phê duyệt thiết kế.

✅ Phù hợp cho: Quản trị viên mạng xã hội và nhóm nội dung muốn đăng tải nội dung trên mạng xã hội một cách đều đặn và theo dõi hiệu suất một cách dễ dàng.

9. Mẫu lịch biên tập blog ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hình dung toàn bộ quy trình nội dung của bạn với mẫu lịch biên tập blog ClickUp.

Mẫu Lịch Biên tập Blog ClickUp được thiết kế để giúp bạn theo dõi tất cả các bài viết blog cùng với các hoạt động liên quan. Bạn có thể đặt ngày đăng từng bài viết và điều chỉnh chúng một cách dễ dàng bằng cách kéo và thả trên chế độ xem Lịch.

Nếu bạn muốn thay đổi chế độ xem lịch trình của mình để nó rộng hơn hoặc hẹp hơn, bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem hàng tuần, hàng tháng hoặc tùy chỉnh chỉ với một cú nhấp chuột. Với các trường như Giai đoạn Blog, Ngày đăng, Kênh, Liên kết bản nháp, Hình ảnh, Phê duyệt thiết kế, Phê duyệt nội dung và Liên kết blog cuối cùng, bạn có thể xem mọi chi tiết mà không cần mở nhiều công việc.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xem các ưu tiên với tính năng Swimlanes , hiển thị vị trí của từng blog trong quy trình làm việc và mức độ cấp bách của nó.

Xem tất cả các công việc chỉ với một cái nhìn tổng quan, kèm theo bản xem trước đồ họa, hình thu nhỏ và liên kết bản nháp ngay bên trong mỗi thẻ.

Tạo một kho lưu trữ vĩnh viễn bằng cách lưu trữ URL trực tiếp của mỗi bài viết đã đăng trong trường Final Blog Link, để toàn bộ lịch sử nội dung của bạn luôn dễ dàng truy cập.

✅ Phù hợp cho: Nhóm nội dung muốn có quy trình xuất bản blog nhất quán.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn muốn có cái nhìn rõ ràng về hiệu quả của blog, bảng điều khiển ClickUp có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian đoán mò. Nó tập hợp tất cả hoạt động nội dung quan trọng của bạn vào một màn hình, giúp bạn dễ dàng nhận biết những gì đang hoạt động tốt và những gì cần được chú ý. Cung cấp cho nhóm của bạn chế độ xem tổng quan và có tổ chức về mục tiêu và công việc thông qua bảng điều khiển ClickUp.

10. Mẫu lịch đăng bài ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch và tổ chức nội dung đa định dạng với mẫu lịch đăng bài ClickUp.

Mẫu Lịch Đăng Bài ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem tổng quan về tất cả nội dung bạn đang đăng tải trên các kênh mạng xã hội. Mỗi bài đăng xuất hiện dưới dạng thẻ công việc với tiêu đề được mã màu sắc, thể hiện giai đoạn của nó, cho dù đang ở giai đoạn Nghiên cứu, Viết nội dung, Thiết kế, Phê duyệt hay Đã đăng.

Chế độ xem Bảng thậm chí hiển thị các phương tiện truyền thông thực tế của bạn, chẳng hạn như hình ảnh, sẽ được đăng kèm với mỗi bài viết, giúp bạn hình dung rõ hơn về từng bài viết.

Ngoài ra, nếu bạn muốn hiểu chiến lược nội dung của mình theo định dạng, bạn có thể phân loại bài viết theo danh mục, chẳng hạn như Bài viết blog, Nội dung trang web, Video trực tiếp, Carousel hoặc Liên kết, giúp bạn nhanh chóng đánh giá sự cân bằng của hỗn hợp nội dung.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tự động sắp xếp lịch trình của bạn bằng cách phân loại bài viết vào các mục Hôm nay, Ngày mai, Thứ Sáu và Tương lai ngay khi bạn thêm Ngày đăng .

Giúp bạn nhận ra các khoảng trống và quá tải nội dung thông qua lịch tháng có mã màu sắc, hiển thị chính xác những nơi cần điều chỉnh.

Giữ cho giọng điệu và hình ảnh của bạn nhất quán với một Sổ tay Thương hiệu tích hợp sẵn, hướng dẫn phong cách và định dạng cho mỗi bài đăng.

✅ Phù hợp cho: Những người quản lý và người tạo nội dung trên mạng xã hội cần một phương pháp đáng tin cậy để lập kế hoạch và đăng tải nội dung một cách nhất quán trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

⚡ Kho mẫu: Mẫu lịch nội dung miễn phí cho mạng xã hội

11. Mẫu kế hoạch xuất bản nội dung ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch và lịch trình cho từng nội dung trên lịch tháng trực quan bằng mẫu kế hoạch xuất bản nội dung ClickUp.

Việc tạo và đăng tải nội dung trở nên dễ dàng hơn khi bạn có mẫu kế hoạch đăng tải nội dung ClickUp. Nó giúp ghi lại mọi ý tưởng nội dung dưới dạng công việc và tự động phân loại theo mức độ ưu tiên, như Cấp bách, Cao, Bình thường và Thấp.

Với mỗi công việc, bạn có thể thêm các chi tiết như hành động đã thực hiện, mục đích, loại nội dung, trụ cột nội dung, đối tượng mục tiêu, từ khóa và tài nguyên cần thiết để mô tả thông tin về nội dung của bạn. Cùng một công việc có thể được xem dưới chế độ xem lịch đầy đủ, nơi bạn có thể dễ dàng kéo và thả nội dung để điều chỉnh thời hạn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Sử dụng hệ thống loại nội dung đa thẻ, cho phép một ý tưởng duy nhất có thể là Bài viết + Câu chuyện + Blog + Infographic cùng một lúc.

Theo dõi tiến độ công việc của bạn với các thẻ có màu sắc phân loại theo loại nội dung, chủ đề chính, tài nguyên cần thiết và trạng thái phê duyệt, giúp bạn theo dõi tiến độ mà không cần mở từng công việc riêng lẻ.

Công việc nhanh hơn với các mẹo nhanh tích hợp sẵn, nhắc nhở bạn thêm ý tưởng mới trực tiếp vào các làn ưu tiên.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm hoặc người tạo muốn có hệ thống xuất bản nội dung có tổ chức, quản lý mọi ý tưởng từ giai đoạn brainstorm đến khi xuất bản.

⚡ Kho mẫu: Xây dựng một hệ thống nội dung nhất quán là một thách thức khi ý tưởng, bản nháp, hạn chót và phê duyệt được phân tán khắp nơi. Một kế hoạch nội dung vững chắc sẽ giúp nhóm của bạn rõ ràng về việc tạo ra nội dung gì, thời điểm đăng tải và cách mỗi phần đóng góp vào mục tiêu tiếp thị của bạn. Danh sách các mẫu kế hoạch nội dung được chọn lọc của chúng tôi giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn bằng cách giúp bạn chọn một kế hoạch nội dung: Trình bày toàn bộ quy trình nội dung của bạn theo các giai đoạn đơn giản và dễ theo dõi.

Giúp bạn dễ dàng kết hợp chủ đề với đối tượng mục tiêu và các kênh phân phối phù hợp.

Giữ cho các mốc thời gian và người được giao luôn đồng bộ để nhóm của bạn không bao giờ bỏ lỡ ngày đăng bài.

12. Mẫu sản xuất nội dung web ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý mọi giai đoạn của quy trình sản xuất nội dung web với mẫu ClickUp Web Content Production Template.

Bạn đang tạo nội dung cho nhiều khách hàng hoặc kênh khác nhau? Nếu có, bạn cần mẫu sản xuất nội dung web ClickUp. Mẫu này bao gồm hai trường chính: Loại thiết kế và Tiến độ. Trường Loại thiết kế cho phép bạn nhóm các loại nội dung như trang đích, bài viết blog hoặc nội dung web lại với nhau.

Tiến độ, thanh tiến độ tự động cập nhật, hiển thị chính xác mức độ hoàn thành của từng phần. Nó cũng tự động cập nhật dựa trên các công việc con, giúp bạn dễ dàng theo dõi trạng thái của bất kỳ công việc nào chỉ với một cái nhìn.

Trái tim của mẫu này là quy trình sản xuất gồm 7 công việc con, bao quát từ Nghiên cứu và Viết đến Sửa đổi, Điều chỉnh và Cấu trúc. Mỗi công việc con đại diện cho một cột mốc quan trọng trong quá trình tạo/lập nội dung, giúp quy trình trở nên minh bạch và có thể theo dõi cho tất cả các bên liên quan.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Tạo các danh sách kiểm tra chi tiết cho SEO trên trang, định dạng, liên kết nội bộ, kiểm tra chính tả hoặc tối ưu hóa hình ảnh.

Giữ mọi thứ gọn gàng với phần Tệp đính kèm dành cho bản tóm tắt, ảnh chụp màn hình, tài liệu tham khảo và tài liệu thương hiệu.

Phát hiện sớm các trễ hạn với biểu tượng cảnh báo tự động mỗi khi một công việc con thiếu ngày đáo hạn.

✅ Phù hợp cho: Các agency và nhóm quản lý quy trình nội dung đa giai đoạn, nơi các công việc như nghiên cứu, viết bài, duyệt nội dung, chỉnh sửa, tối ưu hóa SEO, v.v., cần được thực hiện đồng bộ mà không làm mất đi tính hiển thị hoặc vi phạm thời hạn.

⚡ Thư viện mẫu: Mẫu kế hoạch chiến lược nội dung miễn phí để tối ưu hóa kế hoạch nội dung của bạn.

13. Mẫu bản tóm tắt nội dung SEO ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo kế hoạch nội dung chi tiết và tối ưu hóa SEO với mẫu ClickUp SEO Content Brief Template.

Tối ưu hóa nội dung cho công cụ tìm kiếm để cải thiện thứ hạng là bước đầu tiên quan trọng trong việc xây dựng nội dung SEO hiệu quả. Mẫu Bản tóm tắt nội dung SEO ClickUp mang toàn bộ quy trình SEO vào một tài liệu được định dạng chuyên nghiệp.

Bạn có thể gắn thẻ Chủ sở hữu, Người đóng góp và Người duyệt bài viết để mọi người đều biết vai trò của mình ngay từ đầu. Các tác giả cũng nhận được các yếu tố hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm (SERP) mà họ cần, chẳng hạn như tiêu đề có thể nhấp chuột, thẻ tiêu đề SEO và mô tả meta.

Bảng Đối tượng mục tiêu ghi lại thông tin về độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thu nhập và các thông tin hành vi, giúp người viết hiểu rõ đối tượng mà họ đang hướng đến. Phần Thông điệp nêu rõ các chủ đề chính, điểm mạnh, giọng điệu và lời kêu gọi hành động cuối cùng, đảm bảo mỗi bài viết đều nhất quán với mục tiêu thương hiệu.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Ưu tiên từ khóa một cách rõ ràng bằng cách sử dụng từ khóa chính và từ khóa phụ riêng biệt.

Biến chiến lược SEO thành một kế hoạch viết cụ thể với phần dàn ý và các chủ đề con giải thích nội dung mà mỗi phần nên bao gồm.

Lưu trữ các tài nguyên cụ thể cho dự án, như trang sản phẩm hoặc bộ nhận diện thương hiệu, giúp tập trung tất cả nghiên cứu tại một nơi.

Nhận bản đồ SERP của đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong bản tóm tắt để các nhà văn biết chính xác những gì họ cần vượt trội.

✅ Phù hợp cho: Các chuyên gia SEO và quản lý nội dung muốn tạo ra nội dung chất lượng cao, tối ưu hóa cho SEO.

📚 Đọc thêm: Phần mềm và công cụ quản lý nội dung tốt nhất

14. Mẫu viết nội dung ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo thông cáo báo chí chuyên nghiệp với mẫu viết nội dung ClickUp.

Mẫu viết nội dung ClickUp có thể được sử dụng để viết bất kỳ loại nội dung nào, bao gồm trang web, bài viết blog, thông cáo báo chí, nghiên cứu trường hợp hoặc các lời kêu gọi hành động đơn giản. Nó bao gồm các mẫu riêng biệt cho tất cả các loại nội dung này.

Bạn có thể xác định mục tiêu nội dung, đối tượng mục tiêu, kênh phát hành, dòng thời gian và phương tiện truyền thông cần thiết ngay từ đầu để mỗi bài viết bắt đầu với sự rõ ràng. Mỗi loại nội dung đều đi kèm với một cấu trúc hướng dẫn.

Ví dụ, trong mẫu trang đích website, bạn sẽ tìm thấy các không gian để ghi chép mục tiêu blog, đối tượng mục tiêu, menu điều hướng, từ khóa, thẻ meta, phần hero, lợi ích, bằng chứng xã hội, giải thưởng và nhiều hơn nữa để lập kế hoạch nội dung website của bạn.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Quản lý tất cả tài nguyên nội dung (hình ảnh, video, liên kết tham khảo, ảnh chụp màn hình, logo khách hàng) trong bảng tài nguyên chuyên dụng.

Loại bỏ tình trạng "đóng băng màn hình trống" với các gợi ý hướng dẫn ("Khán giả của bạn là ai?", "Làm thế nào để kết nối với họ?", v.v.) trong mỗi phần.

Đảm bảo tính nhất quán trong thương hiệu với mô-đun chèn logo chuyên dụng bên trong mẫu thông cáo báo chí.

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một hệ thống kế hoạch nội dung toàn diện, hướng dẫn từng bước, giúp họ viết nội dung sẵn sàng đăng tải từ đầu.

⚡ Kho mẫu: Nếu bạn đang tìm kiếm các hệ thống viết bài có cấu trúc, bạn sẽ thích các mẫu viết nội dung của chúng tôi. Đây là bộ sưu tập được tuyển chọn kỹ lưỡng các mẫu sẵn sàng sử dụng cho bài viết, thông cáo báo chí, nội dung website, bản tin, kịch bản, bản tóm tắt và nhiều hơn nữa.

Các loại mẫu blog Figma

Bạn đã thấy các loại mẫu blog có sẵn. Nhưng nếu bạn chỉ muốn bắt đầu một blog và chưa quyết định được lĩnh vực tập trung của mình?

Dưới đây là một số danh mục mẫu blog Figma phổ biến (và hữu ích) mà bạn sẽ gặp:

1. Mẫu blog về làm đẹp và phong cách sống

Các blog về làm đẹp và phong cách sống được tạo ra với mục tiêu đơn giản, đó là làm cho nội dung của bạn trông sang trọng và hấp dẫn về mặt thị giác.

Trong các blog này, bạn sẽ tìm thấy các tính năng như hình ảnh hero lớn, màu sắc nhẹ nhàng, typography tinh tế và không gian trắng rộng rãi. Các bố cục được thiết kế để làm nổi bật hoàn hảo hình ảnh sản phẩm, hình ảnh trước và sau, hướng dẫn, phân tích quy trình và câu chuyện kể theo phong cách influencer.

2. Mẫu blog du lịch

Du lịch là về những câu chuyện và trải nghiệm. Các mẫu này tập trung mạnh vào hình ảnh sống động để làm nổi bật các địa điểm và điểm đến của bạn. Phông chữ chủ yếu đơn giản để người đọc có thể đọc các câu chuyện du lịch hoặc hướng dẫn dài mà không cảm thấy choáng ngợp.

Bạn cũng sẽ tìm thấy các phần dành cho bản đồ, điểm nhấn du lịch, mẹo vặt, lưới ảnh, v.v., để trình bày cả hình ảnh và câu chuyện chi tiết.

3. Mẫu blog cá nhân

Điểm nhấn của một mẫu blog cá nhân chính là 'bạn'. Các mẫu này thường tính năng typography cân đối, không gian mềm mại và ít chi tiết thừa, giúp độc giả dễ dàng đồng cảm với suy nghĩ và câu chuyện của bạn.

Ngay cả với phần hình ảnh, chúng cũng dựa vào các yếu tố thiết kế tinh tế giúp nội dung dài dễ đọc và tạo sự kết nối cảm xúc. Bạn thường sẽ thấy các phần dành cho bài viết, ý kiến, cập nhật cuộc sống và bài viết chuyên môn, cùng với phần giới thiệu tác giả đơn giản.

👀 Bạn có biết? Điều mà độc giả mong muốn nhất từ các blog cá nhân? Sự chân thành. Bài viết hiển thị: Những sai lầm của bạn

Thách thức

Những thành công nhỏ

Và những "vấn đề thực tế" … tạo kết nối cảm xúc. Các blog chỉ có những đoạn ngắn gọn không hiệu quả bằng nội dung dài, có cốt truyện.

4. Mẫu blog về ẩm thực và nhà hàng

Mẫu blog về ẩm thực và nhà hàng giúp các món ăn và câu chuyện của bạn trông hấp dẫn không kém gì hương vị của chúng. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa hình ảnh phong phú và các phần nội dung logic, chúng là lựa chọn lý tưởng để chia sẻ công thức nấu ăn, danh sách nguyên liệu, ghi chú của đầu bếp và hình ảnh ẩm thực.

Bạn sẽ tìm thấy các màu sắc ấm áp và kiểu chữ tinh tế, giúp thu hút sự chú ý cả vào món ăn lẫn câu chuyện đằng sau nó.

Nhiều mẫu này còn bao gồm các khu vực dành cho hướng dẫn từng bước, thông tin dinh dưỡng, điểm nổi bật của nhà hàng, giới thiệu đầu bếp và các món ăn nổi bật.

5. Mẫu hình thu nhỏ cho blog

Mẫu hình thu nhỏ blog được thiết kế để giúp nội dung của bạn nổi bật và thu hút người xem nhấp chuột ngay lập tức. Những thiết kế này không phải là bố cục blog hoàn chỉnh.

Thay vào đó, chúng bao gồm các phong cách hình thu nhỏ thu hút sự chú ý khi cuộn, như tiêu đề nổi bật, phân cấp hình ảnh mạnh mẽ, khối màu sắc đơn giản hoặc thậm chí vị trí hình ảnh chiến lược, mà bạn có thể dễ dàng tái sử dụng cho mỗi bài viết.

6. Mẫu blog biên tập đa năng

Các mẫu blog biên tập đa năng phù hợp với hầu hết các lĩnh vực, bao gồm kinh doanh, công nghệ, viết lách và lãnh đạo tư tưởng. Chúng bao gồm các lưới sạch sẽ và typography được cấu trúc tốt để tạo ra các bố cục vừa hiện đại vừa chuyên nghiệp.

Các biểu mẫu này bao gồm nhiều phần dành cho bài viết nổi bật, danh sách, hướng dẫn, bài viết dài, hồ sơ tác giả và nhiều nội dung khác. Chúng cũng được thiết kế với tính linh hoạt và khả năng mở rộng.

Điều này có nghĩa là dù bạn đăng một bài viết hay xây dựng thư viện gồm hàng trăm blog, giao diện sẽ luôn nhất quán và chuyên nghiệp mà không giới hạn sự sáng tạo.

⚡ Kho mẫu: Nếu bạn đang xây dựng không chỉ bố cục blog, kho mẫu này cung cấp cho bạn bộ sưu tập đầy đủ các mẫu chiến lược tiếp thị nội dung sẵn sàng sử dụng để lập kế hoạch và mở rộng nội dung của bạn như một chuyên gia.

Tạo blog đẹp mắt và sẵn sàng chuyển đổi nhanh hơn với ClickUp

Mẫu blog Figma giúp bạn dễ dàng thiết kế các bố cục hấp dẫn về mặt thị giác mà không cần phải bắt đầu từ đầu. Chúng giúp bạn biến ý tưởng thành các trang blog đẹp mắt, hiển thị tuyệt vời trên mọi thiết bị.

Nhưng thiết kế tuyệt vời chỉ là một nửa chặng đường. Bạn vẫn cần một cách thức mượt mà để lập kế hoạch chủ đề, quản lý bản nháp, theo dõi chỉnh sửa, tổ chức tài nguyên, xử lý SEO và đăng tải đều đặn.

Đó chính là nơi các mẫu ClickUp phát huy tác dụng. Chúng cung cấp cho bạn các quy trình làm việc, lịch trình, danh sách kiểm tra và hệ thống nội dung sẵn có, giúp tổ chức toàn bộ quy trình blog của bạn từ ý tưởng đến quảng bá.

Nếu bạn muốn tạo ra các blog không chỉ được thiết kế đẹp mắt mà còn nhất quán và sẵn sàng chuyển đổi, ClickUp là công cụ bạn nên có bên cạnh.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và xây dựng quy trình làm việc nội dung thực sự hiệu quả.