11 Công cụ quản lý dự án tốt nhất tích hợp với Microsoft Teams (2025)

Microsoft Teams là trung tâm hợp tác chính trong hệ sinh thái Microsoft 365. Đối với các nhóm đã sử dụng hệ sinh thái Microsoft 365, đây là nơi diễn ra các trò chuyện và cuộc họp. Mặc dù Teams được thiết kế để kết nối mọi người, nó không phù hợp để quản lý các dự án phức tạp. Và bạn sẽ không tìm thấy các biểu đồ Gantt, đang theo dõi sprint hoặc quy tắc tự động hóa được tích hợp sẵn.

Khi các công việc được phân tán trên nhiều công cụ khác nhau, đội ngũ của bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc, dẫn đến tình trạng "work sprawl" - một "kẻ giết chết năng suất" thầm lặng. Vì vậy, phần mềm quản lý dự án tích hợp với Microsoft Teams có thể là một lợi thế lớn cho đội ngũ của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu những lựa chọn hàng đầu về phần mềm quản lý dự án tích hợp với Microsoft Teams. Bạn đã sẵn sàng để tăng gấp 10 lần năng suất làm việc của mình chưa?

👀 Bạn có biết: Microsoft ban đầu muốn mua Slack vào năm 2016 với giá khoảng $8 tỷ. Sau cuộc tranh luận nội bộ (với Bill Gates được cho là phản đối ý tưởng này), Microsoft quyết định phát triển nền tảng riêng của mình—Teams.

Dưới đây là bảng so sánh nhanh các điểm khác biệt khóa giữa các phần mềm quản lý dự án. Xem chi tiết bên dưới.

Tên công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Tạo, quản lý và đang theo dõi công việc trong Teams, chia sẻ bản xem trước công việc và nhận thông báo thời gian thực. Quản lý dự án và giao tiếp nhóm tất cả trong một, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Kế hoạch miễn phí có sẵn; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Wrike Work Intelligence®, Loại mục tùy chỉnh Agile, tích hợp với hơn 400 ứng dụng. Tốt nhất cho việc tối ưu hóa quy trình làm việc Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng. Microsoft Dự án Microsoft 365 Copilot, My Day, My Công việc Phù hợp nhất cho kế hoạch và quản lý công việc Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng. Basecamp LineUP, Mission Control, Hill Biểu đồ và Doors Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp nhỏ để quản lý dự án. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng. ProjectManager Lập lịch theo đường dẫn quan trọng, 5 chế độ xem dự án, 6 tiện ích, Phù hợp nhất cho việc lập kế hoạch dự án và xây dựng quy trình làm việc. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $30/tháng cho mỗi người dùng. Trello Trello Hộp thư đến, Butler Tự động hóa và Power-Ups Phù hợp nhất cho quản lý dự án trực quan Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $6/tháng cho mỗi người dùng. Jira Atlassian Intelligence (AI), danh sách công việc động và tích hợp với Slack và Figma Phù hợp nhất cho việc quản lý các dự án phát triển phần mềm phức tạp sử dụng phương pháp Agile. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $8/tháng cho mỗi người dùng. Hợp tác Teamwork không gian, tích hợp với Xero và QuickBooks Phù hợp nhất cho quản lý tài nguyên Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10.99/tháng cho mỗi người dùng. Todoist Hơn 50 mẫu sẵn có, email tóm tắt hàng ngày, hơn 80 tích hợp. Phù hợp nhất cho quản lý công việc và nâng cao năng suất làm việc. Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $2/tháng cho mỗi người dùng. Zoho Dự án Lịch tích hợp, hóa đơn Zoho, biểu đồ Gantt và bảng Kanban. Phù hợp nhất cho quản lý dự án có khả năng mở rộng. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $4.20/tháng cho mỗi người dùng. Hive Buzz AI, Hive Mail và tích hợp với QuickBooks Phù hợp nhất để tối ưu hóa quản lý dự án Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $1/tháng cho mỗi người dùng.

Tại sao nên sử dụng công cụ quản lý dự án tích hợp với nhóm?

Nếu bạn đã từng sử dụng Microsoft Planner, việc cần làm trong nhóm hoặc khám phá các công cụ như Danh sách công việc, DevOps hoặc Power Automate, bạn đã biết điều này.

Bạn không thể @đề cập thành viên nhóm trong bình luận. Tải lên nhiều tệp đính kèm là một rắc rối. Cập nhật tác vụ làm tràn ngập hộp thư đến của bạn với các thông báo lộn xộn. Danh sách và DevOps yêu cầu cài đặt và kiến thức kỹ thuật. Tất cả những điều này công việc cho các danh sách cơ bản.

Nhưng như một người dùng Reddit đã nói:

Hiện tại, điều này đang làm chậm tiến độ làm việc của nhóm chúng tôi. Chúng tôi muốn chuyển sang sử dụng Planner và việc cần làm cho đến khi chúng được cải thiện.

Điều quan trọng hơn, thông tin và các cập nhật khóa được phân tán trên các bảng tính, Microsoft To-Do và email, dẫn đến tình trạng phân tán công việc khiến các tổ chức mất $2,5 nghìn tỷ mỗi năm. Điều này chứng tỏ sự kém hiệu quả không đủ để đối phó với dòng chảy liên tục của các công việc, dự án và yêu cầu liên chức năng trong môi trường làm việc hiện đại. Chúng tôi cho rằng đã đến lúc nói lời tạm biệt với tình trạng đó.

Các tính năng chính cần tìm kiếm trong công cụ quản lý dự án tích hợp với nhóm

Nếu bạn đang quản lý dự án trong Microsoft Teams, bạn sẽ cần một công cụ làm được nhiều hơn là chỉ hiển thị trong một tab. Dưới đây là những yếu tố cần xem xét khi chọn công cụ quản lý dự án tích hợp với Teams:

Quản lý công việc trong Teams: Các công cụ này nên cho phép bạn tạo, giao và cập nhật công việc trực tiếp từ trò chuyện hoặc kênh trong Teams. Điểm cộng nếu công việc có thể được chuyển đổi trực tiếp từ một tin nhắn thành một mục có thể thực hiện được với ngày đáo hạn và người được giao.

Hiển thị rõ ràng về dự án: Cung cấp Cung cấp bảng Kanban , biểu đồ Gantt, bản đồ đường dẫn và bảng điều khiển để đang theo dõi tiến độ và quản lý các mối phụ thuộc giữa các nhóm.

Hỗ trợ các quy trình làm việc Agile, Waterfall hoặc kết hợp: Thích ứng với các phong cách dự án khác nhau thông qua các tính năng như Thích ứng với các phong cách dự án khác nhau thông qua các tính năng như kế hoạch sprint , đang theo dõi backlog và quản lý cột mốc.

Hợp tác dựa trên vai trò và kiểm soát truy cập: Phần mềm quản lý dự án nên cho phép bạn xác định ai có thể xem, chỉnh sửa hoặc bình luận, đồng thời bảo vệ dữ liệu dự án nhạy cảm.

Các tính năng quản lý dự án nâng cao : Trong khi : Trong khi Microsoft Teams cung cấp các tính năng quản lý dự án liên quan đến giao tiếp, phần mềm quản lý dự án tốt nhất sẽ hỗ trợ quản lý phụ thuộc, kế hoạch sprint, theo dõi thời gian và phân bổ tài nguyên.

Tự động hóa quy trình làm việc: Tìm kiếm các ứng dụng quản lý dự án cho phép bạn tạo các quy tắc tự động hóa (ví dụ: “khi trạng thái thay đổi thành ‘Đang xem xét’, giao cho QA”) trực tiếp trong Teams hoặc đồng bộ mượt mà với nền tảng quản lý dự án.

🧠 Thú vị: Quản lý dự án vào đầu thế kỷ 20 được hoàn thành bằng bảng ghi chép và đồng hồ bấm giờ. Đang theo dõi dự án có nghĩa là đi quanh nhà máy với bảng ghi chép, đồng hồ bấm giờ và sổ ghi chép. Phương pháp "quản lý khoa học" của Frederick Taylor bao gồm chia công việc thành các công việc và tối ưu hóa quy trình làm việc một cách thủ công - một hình thức sơ khai của việc theo dõi thời gian và phân tích tác vụ.

Dưới đây là các công cụ quản lý dự án của Microsoft Teams đóng vai trò là nền tảng hỗ trợ và nâng cao hiệu quả quản lý dự án, thay vì chỉ là các tiện ích bổ sung.

ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án và giao tiếp nhóm toàn diện, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới. Nó kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và giao tiếp trong một nền tảng duy nhất — tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo làm việc đồng bộ nhất thế giới. Và nó tích hợp với Microsoft Teams.

Hãy xem ví dụ sau. Bạn là một quản lý dự án đang giám sát một dự án ra mắt phức tạp. Nhóm của bạn phối hợp trong Microsoft Teams, nhưng các hành động quan trọng thường bị lạc trong dòng trò chuyện. Trong Teams, bạn đã thêm tích hợp ClickUp Microsoft Teams. Khi một nhà phát triển viết, “Chúng ta cần một bản mẫu giao diện người dùng vào Monday,” bạn chuyển nó thành một nhiệm vụ ClickUp.

Công cụ quản lý dự án ClickUp tích hợp với Microsoft Teams để hợp tác mượt mà.

Sau đó, giao công việc cho nhà thiết kế, cài đặt hạn chót và liên kết nó với thư mục dự án liên quan. Công việc đó sẽ xuất hiện ngay trong nhóm, kèm theo tất cả chi tiết.

Theo dõi và quản lý yêu cầu dự án bằng ClickUp cho Quản lý Dự án

ClickUp cũng cung cấp không gian làm việc quản lý dự án cho Microsoft Teams, giúp đội ngũ của bạn có chế độ xem trực quan về trạng thái công việc, danh sách công việc trong sprint, các cột mốc sắp tới và khối lượng công việc của đội ngũ. Bạn có thể theo dõi tiến độ và quản lý các phụ thuộc ngay tại nơi công việc diễn ra, mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Xem video ngắn này để biết cách tích hợp ClickUp với MS Teams:

Khi brainstorming trong ClickUp Chat, bạn và nhà thiết kế có thể đưa ra ý tưởng giao diện người dùng (UI) và ghi chú yêu cầu, chuyển đổi bất kỳ tin nhắn trò chuyện nào thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột, đính kèm tin nhắn của bạn vào các công việc hoặc dự án liên quan, để giữ cho tất cả công việc được đồng bộ hóa trên ứng dụng giao tiếp của nhóm.

Sử dụng ClickUp Trò chuyện để theo dõi tất cả các cuộc hội thoại.

ClickUp Brain là trợ lý AI tích hợp sẵn trong ClickUp. Nếu bạn yêu cầu nó “Tóm tắt cuộc trò chuyện thiết kế và tạo các nhiệm vụ hành động”, Brain sẽ tạo danh sách công việc với người chịu trách nhiệm và các bước tiếp theo dựa trên ngữ cảnh cuộc hội thoại, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực.

Và nếu bạn là một nhà quản lý dự án công nghệ hợp tác với các kỹ sư, bạn cũng có thể yêu cầu gợi ý mã nguồn.

Sử dụng ClickUp Brain làm trợ lý AI của bạn trong ClickUp.

Cuối cùng, trong cuộc họp đánh giá sprint, ClickUp Meetings chạy ngầm. Nó tự động ghi lại các quyết định và đang theo dõi các công việc cần làm. Bạn thậm chí có thể yêu cầu nó tạo bản tóm tắt cuộc họp có thể đăng trực tiếp vào Teams. Và Trợ lý Ghi chú AI của ClickUp có thể tham gia cuộc họp cùng bạn hoặc thay thế bạn như một trợ lý cá nhân tiện lợi nếu bạn bận rộn. Là công cụ cuộc họp trực tuyến được hỗ trợ bởi AI, nó ghi âm, tạo bản ghi chép có thể tìm kiếm, tóm tắt các điểm chính và đánh dấu các mục cần thực hiện trong một tài liệu ClickUp.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tự động hóa các quy trình lặp lại: Sử dụng Sử dụng Trợ lý AI của ClickUp để cập nhật dự án và tạo công việc — mà không cần nhập lệnh hoặc thiết lập.

Chỉnh sửa thời gian thực: Soạn thảo, chỉnh sửa và hợp tác trên tài liệu với bình luận trực tiếp, trang con và liên kết công việc trong Soạn thảo, chỉnh sửa và hợp tác trên tài liệu với bình luận trực tiếp, trang con và liên kết công việc trong ClickUp Docs

Quyền truy cập và bảo mật nâng cao: Quản lý hiển thị với các kiểm soát truy cập dựa trên vai trò chi tiết cho thư mục, công việc và tài liệu.

Quản lý khối lượng công việc đơn giản hóa: Hiển thị sức chứa của nhóm với hơn 15 Hiển thị sức chứa của nhóm với hơn 15 chế độ xem ClickUp , bao gồm chế độ xem Khối lượng công việc và Dòng thời gian, giúp bạn cân bằng nhiệm vụ trước khi xảy ra tình trạng quá tải.

Ghi lại và chia sẻ nội dung: Sử dụng Sử dụng ClickUp Clips để ghi lại nhanh các đoạn video màn hình kèm âm thanh và chia sẻ trực tiếp trong các công việc hoặc trò chuyện.

Hiển thị dòng thời gian bằng biểu đồ Gantt: Lập kế hoạch và quản lý các dự án phức tạp bằng Lập kế hoạch và quản lý các dự án phức tạp bằng chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp

Xây dựng cơ sở kiến thức có thể tìm kiếm: Tổ chức các quy trình làm việc nội bộ (SOP), hướng dẫn thực hiện và tài liệu tham khảo dự án, sau đó liên kết chúng với các công việc — và làm cho mọi thứ có thể tìm kiếm được với tính năng tìm kiếm toàn cầu của ClickUp.

Giới hạn của ClickUp

Đối với người dùng mới, việc này có thể hơi choáng ngợp vì có quá nhiều tính năng và tùy chọn để lựa chọn.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

ClickUp cung cấp một phạm vi tính năng ấn tượng giúp dễ dàng tùy chỉnh quy trình làm việc, quản lý công việc và đang theo dõi tiến độ tại một nơi duy nhất. Tôi rất thích cách có thể tạo các chế độ xem tùy chỉnh cho từng dự án, thiết lập tự động hóa và tích hợp chúng với các công cụ khác mà tôi đã sử dụng.

💡 Thêm: Bạn đang tìm kiếm một ứng dụng máy tính giúp loại bỏ sự lộn xộn và cung cấp mọi tính năng bạn mong đợi từ một trợ lý AI cho công việc? ClickUp Brain MAX có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn.

Thông tin tập trung: Tìm kiếm và truy cập ngay lập tức các kế hoạch dự án, dòng thời gian và tệp tin trên ClickUp, Google Drive, SharePoint và tất cả các ứng dụng kết nối của bạn, cùng với trang web.

Chuyển giọng nói thành văn bản: Sử dụng lệnh giọng nói để ghi chú, tạo công việc, cập nhật trạng thái dự án và phân công trách nhiệm mà không cần dùng tay, giúp quản lý dự án nhanh chóng và hiệu quả hơn. Sử dụng lệnh giọng nói để ghi chú, tạo công việc, cập nhật trạng thái dự án và phân công trách nhiệm mà không cần dùng tay, giúp quản lý dự án nhanh chóng và hiệu quả hơn. ClickUp Brain MAX là ứng dụng AI thông minh thực sự hiểu bạn, vì nó nắm rõ công việc của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI, sử dụng giọng nói để hoàn thành việc cần làm, tạo tài liệu, giao công việc cho thành viên nhóm và nhiều hơn nữa.

2. Wrike (Tốt nhất cho việc tối ưu hóa quy trình làm việc)

qua Wrike

Wrike là công cụ quản lý dự án dựa trên đám mây được thiết kế cho quản lý khối lượng công việc và tài nguyên một cách trực quan. Nó cung cấp các biểu đồ khối lượng công việc kéo và thả (drag-and-drop) và báo cáo sử dụng tài nguyên động, giúp các nhà quản lý dự án có khả năng hiển thị thời gian thực về sức chứa của nhóm.

Là một công cụ quản lý dự án trực quan, Wrike cũng cho phép bạn tạo biểu đồ Gantt tương tác và bảng điều khiển tùy chỉnh, giúp việc lập kế hoạch, sắp xếp và điều chỉnh công việc trong các dự án phức tạp trở nên dễ dàng hơn.

Với tích hợp Microsoft Teams của Wrike, bạn có thể tích hợp kế hoạch và thực hiện dự án trực tiếp vào luồng giao tiếp hàng ngày của nhóm. Nó cũng cho phép bạn thêm khả năng chỉnh sửa công việc và cập nhật hai chiều để nâng cao hiệu quả dự án.

Thêm một dự án Wrike dưới dạng tab trong bất kỳ kênh Teams nào để quản lý tác vụ theo dạng danh sách công việc hoặc chế độ xem Gantt, cập nhật trạng thái, giao nhiệm vụ cho chủ sở hữu và chỉnh sửa hạn chót. Tác vụ có thể được tạo trực tiếp từ cuộc hội thoại, và bản xem trước trực tiếp giúp dễ dàng chia sẻ cập nhật hoặc tham khảo công việc trong cuộc họp.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Tự động hóa quy trình công việc với các đề xuất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và sử dụng Work Intelligence® để nhận đề xuất và giảm bớt các công việc lặp đi lặp lại.

Sử dụng biểu mẫu yêu cầu để thu thập và tự động phân công các công việc dự án lặp đi lặp lại dựa trên các quy tắc và quy trình tùy chỉnh.

Cấu hình quy tắc tự động hóa quy trình làm việc ở các phạm vi khác nhau, có thể là toàn bộ tài khoản hoặc trong các không gian/dự án riêng lẻ.

Giới hạn của Wrike

Quy trình quản lý công việc có thể gây áp lực cho cả người dùng mới và người dùng hiện tại.

Giá cả của Wrike

Miễn phí: $0/tháng cho mỗi người dùng

Team : $10/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp : Giá cả tùy chỉnh

Pinnacle: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4.0/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Wrike?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Chúng tôi đã sử dụng Wrike hơn sáu năm nay, và nó thực sự đã trở thành trung tâm của quy trình xem xét và phê duyệt nội dung của chúng tôi. Ban đầu chỉ là một giải pháp quản lý dự án đơn giản, nhưng theo thời gian, nó đã phát triển thành một phần không thể thiếu trong hệ thống quy trình làm việc của toàn công ty.

3. Microsoft Dự án (Phù hợp nhất cho việc lập kế hoạch và quản lý công việc)

qua Microsoft Dự án

Microsoft Planner là phần mềm quản lý dự án được thiết kế cho các nhóm đã tích hợp trong hệ sinh thái Microsoft 365. Giao diện dựa trên thẻ của nó cho phép người dùng tổ chức công việc và quản lý thời hạn một cách trực quan.

Với các bảng kéo và thả và các ngăn chứa trực quan, Planner cung cấp một bố cục quen thuộc cho các nhóm muốn quản lý công việc hàng ngày mà không cần đến sự phức tạp của phần mềm quản lý dự án truyền thống. Nền tảng không cần mã/ít mã cho phép bạn tùy chỉnh, tự động hóa và mở rộng Planner để phù hợp với quy trình làm việc của bạn.

Là một ứng dụng của Microsoft Teams, Planner tích hợp trực tiếp vào các kênh Teams, cho phép người dùng chế độ xem và quản lý bảng công việc mà không cần rời khỏi không gian làm việc của mình. Bạn có thể ghim tab Planner vào các kênh Teams cụ thể, tạo công việc từ tin nhắn và giao nhiệm vụ cho chủ sở hữu kèm theo ngày đáo hạn.

Mặc dù thiếu các tính năng nâng cao như đang theo dõi phụ thuộc hoặc tự động hóa quản lý dự án, Planner vẫn hoạt động tốt cho kế hoạch cơ bản khi kết hợp với Microsoft To Do và Outlook.

Các tính năng nổi bật của Dự án Microsoft

Tự động hóa cập nhật dự án với email báo cáo trạng thái do AI tạo ra, tóm tắt tiến độ, cột mốc và các công việc sắp tới.

Tích hợp quản lý công việc thông qua ứng dụng Microsoft Planner mới trong nhóm, kết hợp việc cần làm và Planner cho công việc cá nhân và hợp tác.

Hợp tác bằng cách chia sẻ tệp, trò chuyện và tổ chức cuộc họp trực tiếp trong Microsoft Teams và Planner.

Giới hạn của Microsoft Dự án

Không bao gồm chức năng trò chuyện tích hợp sẵn như một ứng dụng trò chuyện nhóm hợp tác.

Giá của Microsoft Dự án

Microsoft Planner: $0

Kế hoạch 1: $10 mỗi người dùng/tháng

Planner và Kế hoạch dự án 3: $30 mỗi người dùng/tháng

Planner và Kế hoạch dự án 5: $55 mỗi người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về dự án Microsoft Project

G2: 4.0/5 (hơn 1.600 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Microsoft Dự án?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Một trong những tính năng nổi bật của Microsoft PPM là giao diện trực quan và thân thiện với người dùng. Việc điều hướng trong phần mềm và truy cập các tính năng khác nhau rất dễ dàng, ngay cả đối với những người dùng có kiến thức kỹ thuật giới hạn.

4. Basecamp (Phù hợp nhất cho doanh nghiệp nhỏ để quản lý dự án)

qua Basecamp

Basecamp là một công cụ quản lý dự án đơn giản được xây dựng xung quanh danh sách việc cần làm, bảng tin nhắn, lịch trình và tài liệu chia sẻ. Nó hoạt động tốt cho các nhóm nhỏ muốn giao công việc và tập trung các cuộc thảo luận dự án.

Mặc dù Basecamp không cung cấp tích hợp gốc với Microsoft Teams, bạn có thể kết nối thông qua các ứng dụng của bên thứ ba như Zapier, Make hoặc Integrately. Các tích hợp này cho phép bạn kích hoạt cập nhật trong Microsoft Teams dựa trên hoạt động trên Basecamp.

Ví dụ, khi gửi tin nhắn trong kênh Teams khi tạo việc cần làm, thêm bình luận hoặc đạt được cột mốc của dự án. Mặc dù không được tích hợp sâu như các công cụ khác, các quy trình làm việc này giúp đưa tính năng đang theo dõi công việc của Basecamp vào môi trường Teams với nỗ lực tối thiểu.

Tính năng nổi bật của Basecamp

Đặt quyền truy cập của khách hàng trong các mẫu dự án để kiểm soát những gì khách hàng có thể xem và những gì được giữ riêng tư từ đầu.

Kết nối các công cụ bên ngoài như Tài liệu Google hoặc Notion thông qua tính năng Doors để tích hợp quy trình làm việc của bạn.

Bạn đang theo dõi danh sách việc cần làm của mình với Hill Charts và sử dụng chế độ xem Hilltop để xem tất cả biểu đồ dự án trên tất cả tài khoản trên một màn hình.

Giới hạn của Basecamp

Thiếu các tính năng nâng cao như biểu đồ Gantt, phụ thuộc và kế hoạch sprint

Giá cả của Basecamp

Miễn phí : $0

Plus : $15 mỗi người dùng/tháng

Pro Không giới hạn: $299/tháng (giá cố định)

Đánh giá và nhận xét về Basecamp

G2: 4.0/5 (hơn 5.000 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (hơn 14.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Basecamp?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Điều tôi thích nhất ở Basecamp là sự đơn giản trong việc sử dụng. Ngay từ đầu, bạn sẽ nhận ra rằng không cần phải mất thời gian cấu hình hàng loạt cài đặt. Mọi thứ đều được tổ chức một cách rõ ràng - công việc, tin nhắn, lịch, tất cả đều ở cùng một nơi.

📮 ClickUp Insight: 70% các nhà quản lý sử dụng bản tóm tắt dự án chi tiết để đặt ra kỳ vọng, 11% dựa vào buổi khởi động nhóm, và 6% tùy chỉnh buổi khởi động dự án dựa trên công việc và độ phức tạp. Điều đó có nghĩa là hầu hết các buổi khởi động dự án đều tập trung vào tài liệu, chứ không phải dựa trên bối cảnh. Kế hoạch có thể rõ ràng, nhưng liệu nó có rõ ràng với mọi người theo cách họ cần nghe không? Các tính năng AI của ClickUp Brain giúp bạn tùy chỉnh giao tiếp ngay từ đầu. Sử dụng nó để tóm tắt tài liệu khởi động thành các bản tóm tắt công việc theo vai trò, tạo kế hoạch hành động theo hàm và xác định ai cần chi tiết hơn so với ai cần ít chi tiết hơn. 💫 Kết quả thực tế: Hawke Media đã giảm 70% thời gian trì hoãn dự án nhờ các tính năng đang theo dõi dự án nâng cao và tự động hóa của ClickUp.

5. ProjectManager (Phù hợp nhất cho việc lập kế hoạch dự án và xây dựng quy trình làm việc)

qua ProjectManager

Khi luồng giao tiếp trên Teams diễn ra suôn sẻ nhưng cập nhật dự án gặp trục trặc, ProjectManager sẽ lấp đầy khoảng trống. ProjectManager là công cụ quản lý dự án trực quan dựa trên đám mây, bao gồm biểu đồ Gantt, bảng Kanban, danh sách tác vụ, bảng điều khiển và biểu đồ khối lượng công việc.

Với tích hợp quản lý dự án của Teams, bạn có thể tạo, tìm kiếm và cập nhật công việc bằng các lệnh gạch chéo đơn giản. Các thay đổi được thực hiện trong Teams sẽ đồng bộ ngay lập tức với công cụ quản lý dự án, đảm bảo cả hai nền tảng luôn đồng bộ.

Cho dù cập nhật trạng thái công việc từ tin nhắn trong kênh hay tham chiếu ID công việc trong trò chuyện, ProjectManager tích hợp quy trình làm việc của bạn vào hợp tác hàng ngày. Nó cung cấp tự động hóa quy trình làm việc không cần mã trên tất cả các chế độ xem dự án để giảm sự phụ thuộc của tổ chức dự án vào đội ngũ IT.

Các tính năng nổi bật của ProjectManager

Phân bổ và cân bằng sức chứa của nhóm với biểu đồ khối lượng công việc, bản đồ lộ trình danh mục đầu tư và theo dõi tài nguyên/theo dõi thời gian tích hợp.

Đang theo dõi trạng thái dự án của bạn với Bảng điều khiển dự án, bao gồm sáu tiện ích: sức khỏe dự án, công việc, tiến độ, thời gian, chi phí và khối lượng công việc.

Nhập kế hoạch dự án từ Microsoft Excel, CSV hoặc MS Project với tính năng ánh xạ trường và phát hiện tiêu đề tự động.

Giới hạn của ProjectManager

Tích hợp giới hạn, đặc biệt trên ứng dụng; trang web cũng chậm hơn so với các ứng dụng khác.

Giá cả của ProjectManager

Nhóm : $17 mỗi người dùng/tháng

Kinh doanh : $30 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ProjectManager

G2: 4. 4/5 (90+ đánh giá)

Capterra: 4. 1/5 (300+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ProjectManager?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Giao diện người dùng đơn giản và dễ sử dụng, giúp giao tiếp với đồng nghiệp một cách thuận tiện. Nó cung cấp một môi trường làm việc nhóm tuyệt vời để thực hiện các hoạt động quản lý dự án thông thường. Nó có bảng điều khiển và báo cáo dễ sử dụng, giúp quản lý dự án trở nên mạnh mẽ hơn.

6. Trello (Phù hợp nhất cho quản lý dự án trực quan)

qua Trello

Trello là một công cụ quản lý dự án dựa trên thẻ giúp các nhà quản lý dự án tổ chức công việc một cách trực quan. Hãy tưởng tượng nó như một bảng kỹ thuật số nơi bạn có thể kéo và thả các danh sách công việc. Trên các danh sách công việc, bạn có thể chỉ định chủ sở hữu và thậm chí đang theo dõi tiến độ.

Trong Trello, bạn có thể chuyển đổi email thành các công việc có thể thực hiện. Tất cả những gì bạn cần làm là chuyển tiếp chúng vào hộp thư đến Trello của bạn, và Atlassian Intelligence (AI) sẽ chuyển đổi chúng thành các việc cần làm được tổ chức gọn gàng, kèm theo các liên kết liên quan.

Trong Microsoft Teams, Trello cho phép bạn chuyển đổi tin nhắn trực tiếp thành một hành động cụ thể, ví dụ như trong cuộc họp đứng của nhóm. Bạn có thể ghim bảng vào bất kỳ kênh nào để truy cập nhanh, tạo thẻ mới từ tin nhắn trò chuyện và nhận thông báo khi đồng nghiệp bình luận, cập nhật công việc hoặc hoàn thành danh sách kiểm tra.

Các tính năng nổi bật của Trello

Tích hợp với các công cụ như UBit Trello Tool, BetterBugs, Pegasus và Costello để mở rộng quy trình làm việc của bạn trong Trello.

Nâng cao bảng làm việc của bạn với Power-Ups, cung cấp các tính năng như lịch, công việc lặp lại, trường tùy chỉnh và báo cáo.

Xem chi tiết dự án trong nhiều chế độ xem khác nhau, chẳng hạn như Bảng, Bảng tính, Lịch, Dòng thời gian, Bản đồ và Bảng điều khiển, để có được sự rõ ràng cần thiết.

Giới hạn của Trello

Trello không hỗ trợ tính năng phụ thuộc công việc tích hợp sẵn, do đó bạn cần sử dụng các tiện ích mở rộng như Planyway hoặc Elegantt để mô phỏng quy trình thực hiện.

Giá cả của Trello

Miễn phí: $0

Giá tiêu chuẩn: $6 mỗi người dùng/tháng

Premium: $12,50 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: $17,50 mỗi người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Trello

G2: 4. 4/5 (13.000+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 23.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Trello?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Điều tôi thích ở Trello là sự đơn giản trong cách sử dụng và tính trực quan của mọi thứ. Tôi là người thích mọi thứ được trình bày rõ ràng, và Trello làm điều đó một cách hoàn hảo. Các bảng và thẻ cho phép tôi tổ chức các công việc theo cách tôi muốn, và việc giao nhiệm vụ và đang theo dõi tiến độ vô cùng dễ dàng.

👀 Bạn có biết: Một nhóm nhỏ gồm 8 người ban đầu đã phát triển Microsoft Teams trong bí mật, sau khi Microsoft quyết định không mua lại Slack, để tạo ra đối thủ cạnh tranh của riêng mình. Dưới sự lãnh đạo của Jigar Thakkar và Brian MacDonald, nhóm nhỏ này được giao công việc đầy tham vọng là tạo ra một nền tảng hợp tác dựa trên trò chuyện để nâng cao bộ công cụ năng suất của Microsoft và cạnh tranh với sự phổ biến ngày càng tăng của Slack trong môi trường làm việc.

7. Jira (Phù hợp nhất cho việc quản lý các dự án phát triển phần mềm phức tạp sử dụng phương pháp Agile)

Jira là công cụ quản lý dự án được thiết kế cho các nhóm phần mềm và kỹ thuật để triển khai công việc theo quy trình Agile. Khi các cuộc hội thoại về lỗi, tính năng hoặc sự cố diễn ra trong Microsoft Teams, Jira giúp bạn dễ dàng ghi lại và xử lý chúng ngay lập tức.

Sử dụng ứng dụng Jira Cloud, bạn có thể chuyển bất kỳ tin nhắn nhóm nào thành một vấn đề Jira. Trình viết AI tích hợp cho phép bạn tự động điền tóm tắt và mô tả dựa trên ngữ cảnh của tin nhắn. Thẻ vấn đề xuất hiện ngay trong trò chuyện, hiển thị trạng thái, người được giao và mức độ ưu tiên.

Từ đó, bạn có thể tìm kiếm, theo dõi, cập nhật hoặc bình luận về các vấn đề mà không cần rời khỏi Teams. Các lệnh như /jira find, @Jira Cloud hoặc /create giúp người dùng kéo các vé vào cuộc hội thoại hoặc nhận thông báo khi họ được đề cập hoặc được giao nhiệm vụ.

Các tính năng tự động hóa trong Jira cũng có thể đẩy các hoạt động khóa, như chuyển đổi trạng thái vấn đề hoặc báo cáo lỗi mới, trực tiếp vào các kênh nhóm.

Các tính năng nổi bật của Jira

Tạo các công việc trực tiếp từ cuộc hội thoại trong Teams bằng cách sử dụng một trợ lý AI cho quản lý dự án

Cập nhật các vấn đề Jira (gán, bình luận, thay đổi trạng thái hoặc ưu tiên) trực tiếp từ giao diện nhóm.

Sử dụng danh sách công việc động để ưu tiên các công việc và lập kế hoạch cho các sprint nhằm cân bằng khối lượng công việc của nhóm.

Giới hạn của Jira

Tích hợp nhóm dựa trên các quy tắc tự động hóa Jira (ví dụ: webhooks) và chịu sự giới hạn về số lần thực thi.

Giá cả của Jira

Miễn phí : Miễn phí vĩnh viễn cho 10 người dùng

Tiêu chuẩn : $8 mỗi người dùng/tháng

Premium : $14 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jira

G2: 4.3/5 (hơn 6.000 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 15.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Jira như thế nào?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Điều tôi thích nhất ở Jira là mọi thứ được tập trung vào một nơi duy nhất, giúp quản lý các dự án phức tạp trở nên dễ dàng. Khả năng tùy chỉnh quy trình làm việc, tạo các phiếu công việc chi tiết và đang theo dõi tiến độ một cách trực quan thực sự hỗ trợ việc tổ chức công việc.

8. Teamwork (Phù hợp nhất cho quản lý tài nguyên)

qua Teamwork

Teamwork là nền tảng quản lý dự án và tài nguyên được thiết kế dành cho các doanh nghiệp hướng đến khách hàng. Nó giải quyết sự thiếu kết nối giữa cuộc hội thoại và hành động cho các nhóm hướng đến khách hàng đang thực hiện công việc trong Microsoft Teams.

Bằng cách tích hợp với Teams, người dùng không cần chuyển sang ứng dụng khác — họ có thể tiếp tục làm việc trong Teams trong khi chuyển trò chuyện thành công việc có cấu trúc. Điều này giúp giảm bớt nỗ lực và tạo sự minh bạch về các deliverables.

Các tab Teamwork được ghim trong các kênh Teams giúp bảng dự án (như Kanban hoặc Gantt) hiển thị cho tất cả mọi người. Bạn thậm chí có thể thêm cập nhật công việc và đồng bộ hóa hạn chót ngay trong Teams.

Các tính năng nổi bật của Teamwork

Cập nhật công việc trực tiếp từ Teamwork Spaces và liên kết dự án với Spaces để tập trung các quy trình tiêu chuẩn (SOP) và bản tóm tắt yêu cầu của khách hàng.

Tạo công việc Teamwork từ tin nhắn Teams bằng cách chọn tin nhắn và chuyển đổi trực tiếp thành công việc, bao gồm lựa chọn dự án, ngày đáo hạn, người được giao và thẻ thông qua mã ngắn.

Bình luận và trả lời các công việc, chế độ xem cập nhật, và hợp tác trong bối cảnh mà không cần quay lại ứng dụng Teamwork.

Giới hạn của việc làm việc nhóm

Trong khi các công việc và bình luận được đồng bộ hóa giữa Teamwork và Teams, mẫu, cài đặt tự động hóa hoặc quy trình làm việc hành chính vẫn phải được xử lý trong portal Teamwork.

Giá cả cho Teamwork

Miễn phí : $0

Deliver : $13.99 mỗi người dùng/tháng

Grow : $25.99 mỗi người dùng/tháng

Quy mô: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về hợp tác nhóm

G2: 4. 4/5 (1.000+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (900+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Teamwork?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Teamwork giúp chúng ta dễ dàng chia sẻ khối lượng công việc giữa các đồng nghiệp với tầm nhìn toàn diện về tiến độ hiện tại. Các nhiệm vụ được giao, đang theo dõi và lưu trữ một cách đơn giản, nghĩa là toàn bộ đội ngũ luôn nắm bắt được bức tranh tổng thể.

👀 Bạn có biết: Năm 2019, Microsoft đã thông báo rằng Skype for Business sẽ bị ngừng sử dụng để nhường chỗ cho Teams. Quá trình chuyển đổi hoàn thành vào năm 2021, khiến Teams trở thành công cụ giao tiếp chủ lực của Microsoft.

9. Todoist (Tốt nhất cho quản lý công việc)

qua Todoist

Ứng dụng quản lý công việc Todoist giúp người dùng ghi chú ý tưởng, tổ chức dự án và ưu tiên các hành động trong cả lĩnh vực cá nhân và chuyên nghiệp thông qua nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Người dùng có thể nhanh chóng chuyển bất kỳ tin nhắn nhóm nào thành công việc Todoist mà không cần rời khỏi trò chuyện — chỉ cần nhấp vào menu “Hành động khác” trên tin nhắn và lựa chọn “Thêm công việc vào Todoist”.

Ngoài tích hợp gốc, Todoist còn tương thích với các công cụ tự động hóa không cần mã như Zapier để tự động hóa quy trình làm việc giữa Microsoft Teams và Todoist. Ví dụ, bạn có thể tự động tạo công việc Todoist khi có tin nhắn mới được đăng trong một kênh cụ thể trên Teams, hoặc gửi thông báo Teams khi công việc được hoàn thành. Các tích hợp này giúp giảm bớt công việc thủ công và giữ cho mọi người luôn đồng bộ.

Các tính năng nổi bật của Todoist

Sử dụng các chế độ xem lọc để tạo bất kỳ chế độ xem nào bạn muốn, ví dụ: tất cả các công việc được gắn nhãn @waiting trong dự án “Công việc” của bạn.

Chia sẻ các công việc và chi tiết Todoist với đồng nghiệp của bạn ngay trong Microsoft Teams.

Đặt thời hạn và ưu tiên cho các dự án của bạn.

Giới hạn của Todoist

Phiên bản miễn phí có số lượng chủ đề và biểu tượng giới hạn.

Giá cả của Todoist

Người mới bắt đầu : $0

Pro : $2.50 mỗi người dùng/tháng

Kinh doanh: $8+ thuế địa phương mỗi người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Todoist

G2: 4. 4/5 (800+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Todoist?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi đã sử dụng Todoist từ năm 2016. Đến nay, tôi đã hoàn thành 57.500 công việc. Trong những năm gần đây, tôi đã chứng kiến nhiều tiến độ đáng kể trong quá trình phát triển của chương trình này. Tôi cho rằng đây là một chương trình dễ sử dụng với nhiều công cụ và tùy chọn tiện lợi. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của mình mà thiếu đi một công cụ như Todoist.

10. Zoho Projects (Phù hợp nhất cho quản lý dự án có khả năng mở rộng)

qua Zoho Dự án

Báo cáo của Grammarly ước tính rằng các doanh nghiệp Mỹ chịu thiệt hại $1,2 nghìn tỷ hàng năm do các vấn đề giao tiếp. Một trong những nguyên nhân có thể? Quản lý dự án diễn ra ngoài công cụ giao tiếp chính của nhóm.

Zoho Projects tích hợp sâu với Microsoft Teams để lấp đầy khoảng trống đó – biến cuộc hội thoại thành hợp tác có cấu trúc. Nó mang danh sách tác vụ, biểu đồ Gantt, cột mốc và đang theo dõi vấn đề trực tiếp vào giao diện Teams.

Bạn có thể ghim toàn bộ chế độ xem dự án dưới dạng tab trong các kênh, tạo công việc từ tin nhắn trò chuyện và sử dụng bot Zoho Projects để phân công công việc, đặt hạn chót và đánh dấu hoàn thành các deliverable.

Khi một thành viên trong nhóm đánh dấu một vấn đề cản trở trong cuộc trò chuyện, bạn không cần phải sao chép nó vào công cụ khác. Chuyển tin nhắn đó thành một công việc, giao nhiệm vụ ngay lập tức và xem nó được phản ánh ngay lập tức trên bảng điều khiển dự án của bạn trong Microsoft Teams.

Các tính năng nổi bật của Zoho Dự án

Tự động hóa quy trình làm việc dự án bằng Blueprint Editor bằng cách định nghĩa trạng thái công việc và kích hoạt các hành động như cập nhật trường dữ liệu hoặc thông báo email.

Hỗ trợ quản lý danh mục dự án thông qua biểu đồ Gantt xuyên dự án, bảng điều khiển danh mục và tích hợp với Zoho Analytics để báo cáo chi tiết hơn.

Kích hoạt các tự động hóa thông minh với các hàm tùy chỉnh, ví dụ: tự động chuyển giao các vấn đề, thông báo cho các bên liên quan qua tin nhắn SMS hoặc email, gọi webhooks hoặc thực thi logic phức tạp.

Giới hạn của Zoho Dự án

Chỉ những người dùng là thành viên của portal Zoho Projects mới có thể truy cập các tab dự án trong các kênh nhóm Teams.

Giá cả của Zoho Dự án

Kế hoạch miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zoho Dự án

G2: 4.3/5 (800+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (800+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Zoho Dự án?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Zoho Projects là một công cụ quản lý dự án đầy đủ tính năng nhưng lại rất dễ sử dụng. Chúng tôi có thể bắt đầu sử dụng nhanh chóng mà không cần qua quá trình hướng dẫn phức tạp.

🧠 Bạn có biết? Henry L. Gantt, một kỹ sư cơ khí và chuyên gia tư vấn quản lý người Mỹ, đã phát minh ra biểu đồ Gantt vào những năm 1910 để cung cấp một biểu diễn trực quan về các hoạt động dự án theo thời gian.

11. Hive (Phù hợp nhất cho việc tối ưu hóa quản lý dự án)

qua Hive

Khi quản lý dự án, điều cuối cùng bạn cần là phải kiểm tra thêm một tab khác. Hive giúp các nhóm lập kế hoạch và thực hiện công việc với các công cụ tích hợp sẵn cho việc theo dõi thời gian và quản lý khối lượng công việc. Các bảng điều khiển của Hive hiển thị hoạt động thời gian thực trong không gian làm việc, và bạn có thể điều chỉnh bộ lọc và tiện ích để tập trung vào những gì quan trọng.

Tích hợp Hive cho phép bạn truy cập toàn bộ chức năng của ứng dụng Hive trực tiếp trong MS Teams. Bạn cũng có thể truy cập không gian làm việc dự án ngay trong các kênh mà nhóm của bạn hợp tác.

Chỉ cần ghim một dự án làm tab để mọi người có thể truy cập thời gian thực vào các công việc, dòng thời gian và cập nhật.

Các tính năng nổi bật của Hive

Hiển thị dự án của bạn bằng tám chế độ xem dự án khác nhau.

Thực hiện giao tiếp nhóm và dự án kinh doanh thông qua tính năng nhắn tin tích hợp sẵn của Hive.

Tập trung các vòng phản hồi bằng cách sử dụng các biểu mẫu yêu cầu tùy chỉnh và luồng phê duyệt, không còn phải theo dõi chuỗi email.

Giới hạn của Hive

Bạn không thể đính kèm tệp hoặc phương tiện trực tiếp vào thẻ công việc—chỉ có thể đính kèm văn bản.

Giá cả của Hive

Miễn phí

Gói cơ bản : $1,50 mỗi người dùng/tháng

Nhóm : $5 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Hive

G2: 4.6/5 (hơn 600 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Hive?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Hive thực sự giúp nhóm của chúng tôi duy trì sự tổ chức trên nhiều dự án khác nhau. Chúng tôi là một nhóm lớn gồm khoảng 21 người làm công việc tại các cơ sở khác nhau. Hive giúp chúng tôi đồng bộ và hoàn thành công việc đúng hạn như thể tất cả chúng tôi đều làm việc trong cùng một văn phòng.

Chọn ClickUp và loại bỏ tình trạng công việc lan tràn.

Giao tiếp là quan trọng, nhưng việc thực thi mới mang lại kết quả. Quá thường xuyên, các nhóm dành hàng giờ để thảo luận về các mục hành động mà cuối cùng không bao giờ được thực hiện ngoài các cuộc họp.

Nếu bạn đang tìm kiếm phần mềm quản lý dự án hoạt động trên nền tảng mà đội ngũ của bạn đã sử dụng để giao tiếp, tích hợp Microsoft Teams của ClickUp là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Nó biến các cuộc hội thoại thành các công việc có thể theo dõi — giúp bạn ngay lập tức chuyển đổi tin nhắn thành danh sách việc cần làm, giao công việc và theo dõi tiến độ.

Bạn muốn nhóm quản lý dự án của mình là phiên bản hiệu quả nhất của mình. Và ClickUp giúp điều đó trở thành hiện thực với bộ tính năng đa dạng của mình.

