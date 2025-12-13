Takımlar için En İyi 10 Google Çalışma Alanı Alternatifi

Google Workspace Studio'yu aşan takımlar genellikle Gemini ve temel işbirliği araçlarının sunduklarından daha fazlasını ister. Birçok BT karar vericisi, kurucu ve operasyon yöneticisi, daha derin özel özelleştirme olanakları sunan araçlar ister. Ayrıca, hızla büyüyen takımlara uygun daha güçlü gizlilik seçenekleri ve fiyatlandırma ararlar.

Bu kılavuzda, AI destekli ajanlar ve yapılandırılmış görev yönetimi sunan ClickUp gibi platformlardan, kendi kendine barındırılan gizlilik ve uyumluluğa odaklanan ONLYOFFICE ve Proton gibi araçlara kadar, dikkate almaya değer 10 Google Workspace Studio alternatifini inceleyeceğiz.

İşlemlerinizi ölçeklendiriyor veya işlerin nasıl yapıldığını yeniden düşünüyor olun, bu seçenekler Studio'nun ötesine geçmenize yardımcı olur.

En İyi Google Çalışma Alanı Alternatiflerine Genel Bakış

İşte en iyi Google Çalışma Alanı Studio alternatiflerine hızlı bir genel bakış. 👇

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Çapraz fonksiyonlu takımlar, hızlı büyüyen şirketler ve kurumsal operasyonlar için yapılandırılmış, yapay zeka destekli ş Akışı otomasyonu Bağlamsal öneriler için ClickUp Brain, otomatik denetim için ClickUp Agents, güvenilir ş Akışı yürütme için ClickUp Otomasyonları, uygulamalar arası destek için Brain MAX, anlık fikir yakalama için Talk to Text. Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal işletmeler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Microsoft 365 Windows altyapısı üzerinde standartlaştırılmış kuruluşlar için kurumsal düzeyde verimlilik ekosistemleri Bağlamsal Copilot yardımı, Power Automate aracılığıyla uygulamalar arası ş Akışı otomasyonu, otonom Agents 365 ve görsel belge karşılaştırma Ücretsiz deneme; Kullanıcı başına aylık 7,20 $'dan başlayan fiyatlarla. Zoho Workplace Güçlü yerel otomasyona sahip entegre bir verimlilik paketi arayan, bütçeye duyarlı takımlar Anomali tespiti, e-posta temizleme ve belge sınıflandırma için Zia AI Agents, ayrıca sıkı CRM ve ekosistem entegrasyonları Ücretsiz deneme; Kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlayan fiyatlarla ONLYOFFICE Çalışma Alanı Güvenlik odaklı kuruluşlar için kendi sunucusunda barındırılan, gizlilik kontrollü belge ortamları Ayrıntılı erişim haklarına sahip özel AI ajanları, çok dilli belge çevirisi, AI çıktısı için Sonuç Depolama ve sertifikalı dijital imzalar Ücretsiz; Yönetici başına aylık 30 $'dan başlayan fiyatlarla Proton Suite Hukuk takımları, sağlık grupları, gazeteciler ve güvenlik açısından hassas kuruluşlar gibi gizlilik açısından kritik öneme sahip operasyonlar Sıfır erişimli şifreli posta, Drive ve Belgeler; veri kaydı yapmayan Lumo AI; süreli bağlantılar ve süre kontrollü şifreli e-posta Kullanıcı başına aylık 14,99 $'dan başlayan fiyatlarla Notion Belgeler, veritabanları, wikiler ve AI destekli bilgi merkezlerini bir araya getiren, takımlar için son derece uyarlanabilir çalışma alanları AI destekli veri çıkarma, Çalışma Alanı genelinde bilgi arama, otomatik politika güncellemeleri ve çoklu görünüm veritabanı yapıları Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla Coda Veri odaklı ş akışları ve uygulama benzeri belgeler oluşturan takımlar için etkileşimli belge sistemleri Toplu veri zenginleştirme, zamanlanmış otomasyonlar, bağlantılı Packs ekosistemi ve sürüm geçmişi kontrolleri için AI sütunları Ücretsiz; Doc Maker başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla LibreOffice Online Satıcıya bağımlılık veya tescilli bulut paketlerinden kaçınan takımlar için açık kaynaklı belge işbirliği Writer/Calc/Impress için tarayıcı tabanlı düzenleme, ana belge özellikleri, posta birleştirme ve vektör çizim araçları Ücretsiz (açık kaynak) Bitrix24 CRM, takım iletişimi, görevler ve otomasyonu bir araya getiren KOBİ'ler için hepsi bir arada iş yönetimi Çağrı transkripsiyonu, yapılandırılmış görev oluşturma, içerik yeniden yazma ve otomasyonlu CRM güncellemeleri için CoPilot AI Ücretsiz deneme; Kuruluş başına aylık 61 $'dan başlayan fiyatlarla Polaris Office Masaüstü, mobil ve web üzerinde çalışan takımlar için cihazdan bağımsız belge akışları Otomasyonlu içerik oluşturma için AI Write, PDF bilgileri için Ask Doc, otomatik olarak oluşturulan sunumlar ve mobil OCR tarama Ücretsiz deneme; Kullanıcı başına aylık 7,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Google Çalışma Alanı alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Verimlilik araçlarını karşılaştırmadan önce, takımınızın ş akışları için neyin gerekli olduğunu bilin. İyi bir alternatif, işbirliği yapmanıza, içerik oluşturmanıza ve günlük görevleri otomasyonla otomatikleştirmenize yardımcı olmalıdır. Bunu, işleri daha karmaşık hale getirmeden yapmalıdır.

Google Çalışma Alanı alternatiflerini değerlendirirken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Ajan oluşturma denetimleri: Tam olarak istediğiniz şekilde çalışacak hassas tetikleyiciler, koşullar ve çok adımlı eylemler ayarlayın.

Uygulama ötesi erişim: Google Çalışma Alanı'nın ötesine geçin; CRM, İK, destek ve mühendislik araçlarınızı da bağlayın.

Bağlam açısından zengin veriler: Veritabanlarınızdan, wiki'lerinizden veya API'lerinizden veri çekin, böylece temsilcileriniz tahminlerde bulunmak yerine bilinçli kararlar alabilirler.

Yerleşik yönetişim: Güvenliği ve uyumluluğu sağlamak için denetim günlükleri, kullanım izleme ve rol tabanlı izinler elde edin.

Kurumsal düzeyde güvenlik: Şifreleme, erişim düzeyleri ve veri yerleşimini kontrol ederek içiniz rahat olsun.

Kod yazmaya gerek yok: Sürükle ve bırak oluşturucuları ve yeniden kullanılabilir şablonları kullanarak ajanları hızlı bir şekilde tasarlayın, test edin ve başlatın.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %10'u AI uygulamaları için sesli asistanları (%4) veya otomatik ajanları (%6) kullanırken, %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarını tercih ediyor. Asistanların ve ajanların daha az benimsenmesinin nedeni, bu araçların genellikle eller serbest kullanım veya belirli ş Akışları gibi belirli görevler için optimize edilmiş olması olabilir. ClickUp size her iki dünyanın en iyisini sunar. ClickUp Brain, çok çeşitli kullanım durumlarında size yardımcı olabilecek bir konuşma tabanlı yapay zeka asistanıdır. Öte yandan, ClickUp Chat kanalları içindeki yapay zeka destekli ajanlar soruları yanıtlayabilir, sorunları öncelik sırasına koyabilir ve hatta belirli görevleri yerine getirebilir!

En İyi Google Çalışma Alanı Alternatifleri

Şimdi, en iyi Google Çalışma Alanı Studio alternatifleri için seçimlerimizi ayrıntılı olarak inceleyelim. 🎯

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

1. ClickUp (Birleşik bir ekosistemde yapılandırılmış, yapay zeka destekli ş akışı otomasyonu için en iyisi)

ClickUp Brain ile ş akışlarınızı güçlendiren bağlam farkında içgörüler ortaya çıkarın

ClickUp'ın Proje Yönetimi Yazılımı, iş sisteminizin merkezinde yer alır. İlk kez bir araya gelen Converged AI Çalışma Alanı'nda görevleri, projeleri, belgeleri, yapay zekayı ve otomasyonu bir araya getirir.

Bu, Google Workspace Çalışma Alanı'ndaki dağınık ş akışlarının yerini alır. Artık tek bir organize sisteme sahipsiniz. Sorumluluk kolayca ölçeklenebilir.

Bağlamsal AI ile daha hızlı hareket edin

ClickUp Brain tahminde bulunmaz, Çalışma Alanınızı okur ve projelerinizi anlar. Bu, yüzeysel öneriler yerine gerçek dünya bağlamına dayalı rehberlik sağlar.

Yeni müşteri segmentleri için birçok onboarding yolculuğunu yönettiğinizi varsayalım.

ClickUp Brain'den, onboarding çalışma alanınızdaki görevler, bağlantılı belgeler ve son yorumlardaki güncellemeleri gözden geçirmesini istersiniz. Segmentler arasındaki boşlukları belirler, desteğe ihtiyaç duyan sahipleri vurgular ve bir sonraki adımların net bir sırasını sunar. Gözden geçirme toplantısına uyumlu ve işleri atamaya hazır bir şekilde girersiniz.

Günlük görevler için yapay zekayı kullanma yöntemi:

📌 Bu komutu deneyin: Onboarding Çalışma Alanımızı inceleyin. Segmentler arasındaki boşlukları özetleyin ve bugün atamam gereken takip eylemlerini listeye alın.

AI Ajanları ile ş akışlarınızı destekleyin

ClickUp Agents'ı kullanarak karmaşık ş akışlarını izleyin ve operasyonel denetimi destekleyin

ClickUp Agents, ek araçlar eklemeden takımınızın operasyonel işlerini ölçeklendirmesine yardımcı olur. Çalışma Alanı etkinliklerini okur, kalıpları yorumlar ve rutin eylemleri gerçekleştirir, böylece ş Akışlarınız güvenilir bir şekilde ilerler.

Örneğin, PMO takımınızın birkaç paralel uygulama projesini izlediğini varsayalım. Her sabah proje gösterge panellerini inceleyen, geciken görevleri belirleyen ve haftalık planlama görevinizin içine kısa bir güncelleme yayınlayan bir Özel Ajan oluşturursunuz.

Kendi alternatifinizi oluşturmak için bu videoyu izleyin:

Ayrıca, Önceden Oluşturulmuş Ajanlar ile başlamak çok kolaydır:

Live Answers Agent , gerçek Çalışma Alanı bağlamını kullanarak takım sorularını anında yanıtlar.

Live Intelligence Agent , canlı proje verilerine dayalı olarak içgörüler sunar, ortaya çıkan riskleri vurgular ve özetler oluşturur.

Otomatik Raporlama Aracısı tetikleyicilere veya zamanlamalara göre raporlar, durum güncellemeleri veya gösterge paneli özetleri derler.

Görev Oluşturma Aracısı , formlar, biletler veya mesajlar gibi girdileri izler ve doğru sahipler ve meta verilerle görevleri otomatik olarak oluşturur.

Bildirim ve Uyarı Aracısı gecikmiş öğeleri, durum değişikliklerini veya yeni yorumları izler ve doğru kişilere bildirir.

🔍 Biliyor muydunuz? Şirketlerin %79'u halihazırda yapay zeka ajanlarını kullandığını belirtiyor ve bunların %66'sı ölçülebilir verimlilik artışları olduğunu bildiriyor.

Güvenilir süreçleri otomasyonla otomatikleştirin

Projelerin ilerlemesini sağlamak için ClickUp'ta ş akışı otomasyonları oluşturun

ClickUp Otomasyon, kendi kendine çalışan yapılandırılmış ş akışları tasarlamanıza yardımcı olur. Manuel kontrol noktalarını ortadan kaldırarak, çalışma alanınız tekrarlayan eylemleri otomatikleştirir. Bu sayede, takımınız durum güncellemeleri yerine stratejiye odaklanabilir.

Örneğin, planlamadan raporlamaya kadar kampanya yürütmesini yöneten bir pazarlama takımı şunları yapabilir:

Görevler tamamlandığında gösterge panellerini güncelleyin

Bir kampanya yeni bir aşamaya geçtiğinde görevleri otomatik olarak atayın

Kampanya türüne göre önceden ayarlanmış kontrol listelerini uygulayın

Çalışma alanınızın içeriğini her uygulamaya taşıyın

ClickUp Brain MAX ile çalıştığınız tüm uygulamalara Çalışma Alanı bilgilerini taşıyın

ClickUp BrainGPT, masaüstü ve tarayıcıda yapay zeka yardımcınız olarak çalışır.

Kenar çubuğunu açın, bir soru sorun ve BrainGPT, ClickUp dışında yaptığınız işleri desteklemek için ClickUp Çalışma Alanı'ndaki bağlamı kullanır.

Örneğin, başka bir araçta üç aylık strateji sunumunu iyileştirdiğinizi varsayalım. BrainGPT'yi açıp yol haritanızdaki ilerlemeyi özetlemesini istersiniz. BrainGPT, görevlerinizi ve belgelerinizi okur, tamamlanan girişimleri ve çözülmemiş riskleri belirler ve slaytınız için anlatım oluşturur.

AI'nız gerçek işinizi takip ettiği için siz odaklanmaya devam edebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tüm işleri tek bir yerden yönetin: ClickUp görevleri ile projeleri düzenleyin, sahipliği takip edin, ek dosya ekleyin ve işleri ilerletin. ClickUp görevleri ile projeleri düzenleyin, sahipliği takip edin, ek dosya ekleyin ve işleri ilerletin.

Uygulamanın gerçekleştiği yerde içerik oluşturun: Taslak özetler hazırlayın, senaryolar yazın, kılavuzları saklayın ve her belgeyi doğrudan ilgili görevle ilişkilendirin, böylece hiçbir şey Taslak özetler hazırlayın, senaryolar yazın, kılavuzları saklayın ve her belgeyi doğrudan ilgili görevle ilişkilendirin, böylece hiçbir şey ClickUp Docs ile silolaşmasın.

Çalışma alanınızda her şeyi anında bulun: ClickUp Kurumsal Arama ile görevler, belgeler, sohbetler, yorumlar, ek dosyalar ve bağlı uygulamalardan sonuçları alın.

İletişimi teslim edileceklerle bağlantılı tutun: ClickUp Chat'i kullanarak çalıştığınız alan veya görev içindeki güncellemeleri tartışın, böylece konuşmalar işten ayrı kalmasın. ClickUp Chat'i kullanarak çalıştığınız alan veya görev içindeki güncellemeleri tartışın, böylece konuşmalar işten ayrı kalmasın.

Projeleri ve performansı tek bir görünümde görün: ClickUp Gösterge Panellerindeki özelleştirilebilir kartlar aracılığıyla ilerlemeyi, iş yükünü, zaman çizelgelerini ve takım çıktısını takip edin. ClickUp Gösterge Panellerindeki özelleştirilebilir kartlar aracılığıyla ilerlemeyi, iş yükünü, zaman çizelgelerini ve takım çıktısını takip edin.

Fikirlerinizi 4 kat daha hızlı yakalayın: Brain MAX'taki Brain MAX'taki ClickUp Talk to Text ile güncellemeleri, yaratıcı notları veya eylem öğelerini sesli olarak girin ve bunları çalışma alanınızda temiz metne dönüştürün.

ClickUp sınırlamaları

Ücretsiz planın AI ve temsilci kullanımı için sınırları vardır.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Memnun bir kullanıcı G2'de şu yorumu paylaştı:

ClickUp, tüm işleri ve iletişimi tek bir yerde toplayarak bana %100 bağlam sağlayan, fonksiyonları tek bir platformda birleştiren inanılmaz derecede değerli bir araç. Bu entegrasyon, proje yönetimini benim için basitleştirerek verimliliği ve netliği artırıyor. Özellikle Brain AI özelliğini çok seviyorum, çünkü bu özellik benim komutlarımı yerine getiren ve benim adıma görevleri etkin bir şekilde gerçekleştiren bir AI ajanı gibi çalışıyor. Bu otomasyon özelliği, iş akışımı kolaylaştırdığı ve manuel çabayı azalttığı için çok yararlıdır. Ayrıca, ClickUp'ın ilk kurulumu çok kolaydı, bu da diğer araçlardan sorunsuz bir geçiş sağladı. ClickUp'ın Slack, Open AI ve GitHub gibi kullandığım diğer araçlarla entegrasyonları olması ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratması da çok hoşuma gitti. Genel olarak, bu nedenlerden dolayı ClickUp'ı başkalarına da şiddetle tavsiye ederim.

ClickUp, tüm işleri ve iletişimi tek bir yerde toplayarak bana %100 bağlam sağlayan, fonksiyonları tek bir platformda birleştiren inanılmaz derecede değerli bir araç. Bu entegrasyonlar, proje yönetimini benim için basitleştirerek verimliliği ve netliği artırıyor. Özellikle Brain AI özelliğini çok seviyorum, çünkü bu özellik benim komutlarımı yerine getiren ve benim adıma görevleri etkin bir şekilde gerçekleştiren bir AI ajanı gibi çalışıyor.

Bu otomasyon özelliği, iş akışımı kolaylaştırdığı ve manuel çabayı azalttığı için çok yararlıdır. Ayrıca, ClickUp'ın ilk kurulumu çok kolaydı, bu da diğer araçlardan sorunsuz bir geçiş sağladı. ClickUp'ın Slack, Open AI ve GitHub gibi kullandığım diğer araçlarla entegrasyonları olması ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratması da çok hoşuma gitti. Genel olarak, bu nedenlerden dolayı ClickUp'ı başkalarına da şiddetle tavsiye ederim.

🔍 Biliyor muydunuz? AI ajanlarına olan ilgi hızla artıyor. Kuruluşların %62'si, ajanları daha akıllı ve daha hızlı iş için bir sonraki büyük kaldıraç olarak görerek, bunları zaten denediklerini söylüyor.

2. Microsoft 365 (Yerleşik kurumsal ekosistemler için en iyisi)

Microsoft 365 aracılığıyla

Microsoft 365, kullandığınız uygulamada bağlamsal olarak çalışan Copilot AI aracılığıyla Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Teams'i birbirine bağlar. Power Automate, görsel oluşturucular aracılığıyla uygulamalar arasında ş akışlarını birleştirir, e-posta verilerini elektronik tablolara çıkarır, Teams'de onay zincirlerini tetikleyici olarak kullanır veya SharePoint belgelerinin senkronizasyonunu gerçekleştirir.

Google Çalışma Alanı alternatifi, halihazırda Windows altyapısını kullanan kuruluşlar için doğal bir şekilde çalışır ve birbirine eklemlenmiş değil, yerel gibi hissettiren birbirine bağlı sistemler oluşturur.

Otonom ajanlar, kullanıcıların belirli iş süreçlerini izlemek, tetikleyicilere yanıt vermek ve tüm ekosistemde sürekli insan gözetimi olmadan ş akışlarını yürütmek için otonom AI ajanları oluşturmasına olanak tanıyarak iç iletişim yazılımını bir adım öteye taşır.

Microsoft 365'in en iyi özellikleri

E-posta duygu kalıplarını analiz edin ve alıcıların geçmişte mesajlarınızla nasıl etkileşimde bulunduklarına göre en uygun gönderim zamanları hakkında AI önerileri alın.

OneDrive'da beş adede kadar belgeyi yan yana karşılaştırın ve sözleşme incelemelerini kolaylaştırmak için anahtar farklılıkları anında vurgulayın.

Business Chat veya Visual Creator Agent aracılığıyla doğal dil komutları kullanarak görsel öğeler oluşturun.

Koşulları izleyen ve manuel müdahale olmadan önceden tanımlanmış eylemleri gerçekleştiren özel otonom ajanlar oluşturun.

Microsoft 365 sınırlamaları

Copilot AI, temel Microsoft 365 lisansının ötesinde ek bir abonelik katmanı satın alınmasını gerektirir.

Arayüz, temel fonksiyonları bulmaya çalışan yeni kullanıcıları şaşırtan, birbirine bağlı düzinelerce uygulamaya yayılmış araçlar sunar

Microsoft 365 fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Microsoft 365 İş Basic: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

Microsoft 365 İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Microsoft 365 İş Premium: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Microsoft 365 puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (5.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.950+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft 365 hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Microsoft Copilot'ta en çok sevdiğim şey, Word, Excel ve Outlook gibi Microsoft 365 uygulamalarıyla ne kadar sorunsuz bir şekilde entegre olduğu. Taslaklar oluşturarak, verileri analiz ederek ve uzun konu dizilerini veya belgeleri saniyeler içinde özetleyerek zaman kazandırıyor. Doğal dil komutları, teknik bilgisi fazla olmayan kişiler için bile kullanımı çok kolaylaştırır. Tekrarlayan veya araştırma ağırlıklı görevler için, Çalışma Alanıma entegre edilmiş bir kişisel asistanım varmış gibi hissediyorum, bu da hem verimliliği hem de odaklanmayı artırıyor.

Microsoft Copilot'ta en çok sevdiğim şey, Word, Excel ve Outlook gibi Microsoft 365 uygulamalarıyla ne kadar sorunsuz bir şekilde entegre olduğu. Taslaklar oluşturarak, verileri analiz ederek ve uzun konu dizilerini veya belgeleri saniyeler içinde özetleyerek zaman kazandırıyor. Doğal dil komutları, teknik bilgisi fazla olmayan kişiler için bile kullanımı çok kolaylaştırır. Tekrarlayan veya araştırma ağırlıklı görevler için, Çalışma Alanıma entegre edilmiş bir kişisel asistanım varmış gibi hissediyorum, bu da hem verimliliği hem de odaklanmayı artırıyor.

🧠 İlginç Bilgi: Harvard'da yapılan bir deneyde, Kilobots adlı küçük robotlardan oluşan bir sürü oluşturuldu. Tek başına bir robot beceriksiz ve yavaştır, ancak binlerce robot bir araya geldiğinde neredeyse canlı gibi görünen formlar, desenler ve koordineli davranışlar oluşturabilir. Bu, basit ajanların karmaşık zeka ürettiğinin en açık örneklerinden biridir.

3. Zoho Workplace (Kısıtlı bütçeli operasyonlar için en iyisi)

Zoho Workplace aracılığıyla

Zoho Workplace, e-posta, belgeler, elektronik tablolar, sunumlar, sohbet ve video konferansı tek bir platformda bir araya getirir.

Zia AI , tüm uzaktan çalışma aracında akıllı bir asistan olarak çalışır, kalıpları tarar ve tekrarlayan ş akışlarını özerk bir şekilde otomasyonla otomatikleştirir. Yöneticiler, ChatGPT, Gemini, Claude veya Cohere gibi üçüncü taraf modelleri Zia'nın özelliklerini güçlendirmek için bağlantı kurabilir ve farklı modelleri güçlü yönlerine göre farklı görevlere atayabilir.

Daha geniş Zoho ekosistemi, müşteri verileri ile verimlilik araçları arasında doğal köprüler oluşturarak satış taleplerinin manuel aktarımlara gerek kalmadan doğrudan CRM'ye akışını sağlar. Zia, e-postaları tarayabilir, potansiyel müşterileri belirleyebilir ve analiz ettiği içeriğe göre CRM girdilerini otomatik olarak oluşturabilir veya güncelleyebilir.

Zoho Workplace'in en iyi özellikleri

E-posta kalıplarını izleyen, anormallikleri tespit eden ve temizleme planlarını otomatik olarak uygulayan otonom Zia Ajanları kullanın.

Ajanları, e-postalardaki güvenlik tehditlerini algılayacak ve yöneticiler için otomatik olarak olay raporları oluşturacak şekilde yapılandırın.

Temsilcilerin yasal belgeleri otomatik olarak sınıflandırıp düzenlemesine ve içerik analizine göre inceleme için yönlendirmesine olanak tanıyın.

Zoho Writer'da çevrimdışı moduna erişerek internet bağlantısı olmadan belgeleri düzenlemeye devam edin; yeniden bağlandığınızda değişiklikler otomatik olarak senkronizasyonunu gerçekleştirir.

Zoho Workplace sınırlamaları

Görsel tasarım, özellikle belge düzenleyiciler ve elektronik tablo arayüzleri açısından modern proje yönetimi araçlarına kıyasla eski görünüyor.

Zoho ürün ekosistemi dışında entegrasyonlar önemli ölçüde azalır.

Zoho Workplace fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

5 GB

Workplace Standard: Kullanıcı başına aylık 4 $

Mail Lite: Kullanıcı başına aylık 1 $ (yıllık faturalandırılır)

Mail Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Workplace Professional: Kullanıcı başına aylık 7 $

Workplace Kurumsal: Özel fiyatlandırma

10 GB

Workplace Standard: Kullanıcı başına aylık 4 $

Mail Lite: Kullanıcı başına aylık 1,25 $ (yıllık faturalandırılır)

Mail Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Workplace Professional: Kullanıcı başına aylık 7 $

Workplace Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zoho Workplace puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (26.440+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Workplace hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşımında şöyle diyor:

Zoho CRM'nin, potansiyel müşteri takibi ve ş akışı yönetimi gibi tekrarlayan görevleri kolaylaştırarak bana çok zaman kazandıran sağlam otomasyon özelliklerini seviyorum. AI asistanı Zia, yüksek potansiyelli potansiyel müşterilere öncelik vermeme yardımcı olan tahmine dayalı içgörüler ve anomali tespiti sunan olağanüstü bir özelliktir. Google Çalışma Alanı ve Mailchimp dahil 1.000'den fazla uygulamayla sorunsuz entegrasyonu, onu inanılmaz derecede çok yönlü hale getirir. Ayrıca, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve gelişmiş analitik özellikleri, daha akıllı kararlar almanızı sağlayan gerçek zamanlı içgörüler sunar.

Zoho CRM'nin, potansiyel müşteri takibi ve ş akışı yönetimi gibi tekrarlayan görevleri kolaylaştırarak bana çok zaman kazandıran sağlam otomasyon özelliklerini seviyorum. AI asistanı Zia, yüksek potansiyelli potansiyel müşterilere öncelik vermeme yardımcı olan tahmine dayalı içgörüler ve anomali tespiti sunan olağanüstü bir özelliktir. Google Çalışma Alanı ve Mailchimp dahil 1.000'den fazla uygulamayla sorunsuz entegrasyonu, onu inanılmaz derecede çok yönlü hale getirir. Ayrıca, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve gelişmiş analitik özellikleri, daha akıllı kararlar almanızı sağlayan gerçek zamanlı içgörüler sunar.

4. ONLYOFFICE Çalışma Alanı (Altyapı bağımsızlığı için en iyisi)

via ONLYOFFICE Çalışma Alanı

ONLYOFFICE Çalışma Alanı, kendi sunucularınızda çalışır ve harici bulut sağlayıcılarına bağımlılığı ortadan kaldırır.

Belge analizi, içerik oluşturma, web aramaları ve Çalışma Alanı yönetimi görevleri için AI ajanları vardır. Dosyaları düzenleyebilir ve takım üyelerini davet edebilirler. OpenAI, Anthropic, TogetherAI veya OpenRouter gibi AI sağlayıcılarını bu ajanlara bağlayabilirsiniz. Ardından, MCP sunucusunu etkinleştirerek DocSpace öğeleriyle doğrudan etkileşime girmelerini sağlayın.

Temsilciler, bilgi tabanınızı (kendi belgelerinizden indekslenen) arayabilir veya gerektiğinde web'den bilgi alabilir. Oda türleri arasında ortak yazım için takım işbirliği alanları, belirli ş Akışları için özel odalar, harici paylaşım için genel odalar, veri toplama için form doldurma odaları ve güvenlikli yönetim için sanal veri odaları bulunur.

ONLYOFFICE Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Ajan Yöneticileri , İçerik Oluşturucular veya Görüntüleyenler için erişim hakları atayın. Özel talimatlar ve amaçlarla özel AI ajanı örnekleri oluşturun,veyaiçin erişim hakları atayın.

Metinleri harici araçlara kopyalamadan, düzenleyici içinde 30'dan fazla dil arasında belgeleri doğrudan çevirin.

AI tarafından oluşturulan sonuçları Sonuç Depolama alanına kaydedin. Burada düzenlemeyi sürdürebilir, takımlarla işbirliği yapabilir veya genel bağlantılar aracılığıyla paylaşım gerçekleştirebilirsiniz.

Yasal geçerlilik için sertifika tabanlı kimlik doğrulama kullanarak sözleşmelere ve anlaşmalara dijital imzalar ekleyin.

ONLYOFFICE Çalışma Alanı sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü işlevsel görünüyor, ancak modern değil. Bulut tabanlı Google Workspace Studio alternatiflerinde görülen görsel zarafetinden yoksun.

Destek modeli büyük ölçüde topluluk kanallarına dayanmaktadır. Yararlı olsalar da, kurumsal takımların büyük ticari sağlayıcılardan beklediği hızlı, SLA destekli yanıt sürelerini sunmamaktadırlar.

ONLYOFFICE Çalışma Alanı fiyatlandırması

DocSpace

Ücretsiz

İş: Yönetici başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Docs Kurumsal: 1.500 $'dan başlayan fiyatlarla

ONLYOFFICE Çalışma Alanı puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (320+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ONLYOFFICE Çalışma Alanı hakkında ne diyor?

G2'de yapılan paylaşım:

OnlyOffice'in en beğendiğim özelliklerinden biri, belgeleri, elektronik tabloları ve sunumları verimli ve etkili bir şekilde oluşturmamı ve düzenlememi sağlayan geniş özellik ve araç alalıktır. OnlyOffice'in bir diğer olağanüstü özelliği, belgeler üzerinde çalışmayı çok kolaylaştıran sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzüdür. Ayrıca, yazılım farklı platformlar ve cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışır, böylece istediğim zaman ve istediğim yerden işimi yapabilirim.

OnlyOffice'in en beğendiğim özelliklerinden biri, belgeleri, elektronik tabloları ve sunumları verimli ve etkili bir şekilde oluşturmamı ve düzenlememi sağlayan geniş özellik ve araç alalıktır. OnlyOffice'in bir diğer olağanüstü özelliği, belgeler üzerinde çalışmayı çok kolaylaştıran sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzüdür. Ayrıca, yazılım farklı platformlar ve cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışır, böylece istediğim zaman ve istediğim yerden çalışabilirim.

🔍 Biliyor muydunuz? Liderlerin %57'si önümüzdeki yıl içinde ölçülebilir bir yatırım getirisi bekliyor olsa da, çoğu faydaları şimdiden görmeye başladığını söylüyor. %97'si verimlilik artışı görüyor, %94'ü daha yüksek karlılık bildiriyor ve %91'i iş kalitesinin arttığını söylüyor.

5. Proton Suite (Gizli bilgilerin işlenmesi için en iyisi)

Proton Suite aracılığıyla

Proton Suite, sıfır erişim şifrelemeye odaklanır. Bu, verilerinizin Proton'un sunucularına gönderilmeden önce cihazınızda şifrelendiği anlamına gelir. Mail, Drive, Takvim ve Belgeler bu şifreleme sistemini kullanır.

Bu araçlar, ABD gözetim kuralları değil, İsviçre gizlilik yasaları tarafından korunmaktadır. Proton, konuşmaları kaydetmeyen ve kaydedilen sohbetleri şifreleyerek kimsenin okuyamasını engelleyen bir AI asistanı olan Lumo'yu ekler. Açık kaynaklı büyük dil modelleri (LLM) üzerine kurulmuştur. Proton'un Avrupa veri merkezlerinden çalışır ve OpenAI gibi üçüncü taraf sağlayıcıları kullanmaz.

Uzak sunucularda iz bırakmadan analiz için belgeleri doğrudan Proton Drive'dan yükleyebilirsiniz. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, hukukçular, gazeteciler ve aktivistler gerçek gizliliğe güveniyor. Yine de arama özellikleri kısıtlıdır. Bunun nedeni, içerik şifrelenmişken sunucu tarafında indeks fonksiyonunun çalışamamasıdır.

Proton Suite'in en iyi özellikleri

Proton Drive'dan dosyaları güvenli bir şekilde yükleyin ve Lumo'nun özetleme, e-posta taslakları oluşturma veya kod inceleme işlemlerini uçtan uca şifreleme ile gerçekleştirmesine izin verin.

Hayalet modunu etkinleştirerek, sohbeti kapattığınızda sohbetin izini tamamen silin ve hiçbir yerde kayıt bırakmayın.

Dosyalarınızı Proton Drive'da depolayın ve belirli bir gün sayısı veya görünüm sayısı sonra geçerliliğini yitiren, parola korumalı bağlantılar kullanarak paylaşım yapın.

Gönderilen e-postalar için son kullanma tarihleri ayarlayın. Böylece, mesajlar belirli bir süre sonra alıcılar tarafından erişilemez hale gelir.

Proton Suite sınırlamaları

Özellik seti, gelişmiş biçimlendirme, şablon kitaplıkları ve sofistike düzenleme araçlarının eksikliği nedeniyle, yaygın olarak kullanılan verimlilik paketlerinin oldukça gerisinde kalmaktadır.

İşbirliği kasıtlı olarak minimum düzeyde tutulmuştur. Yorum yapma ve imleç izleme özellikleri mevcuttur, ancak modern takımların beklediği gerçek zamanlı ortak düzenleme veya öneri araçları yoktur.

Proton Suite fiyatlandırması

Proton İş Suite: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Proton İş Suite + Lumo AI: Kullanıcı başına aylık 27,98 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Proton Suite puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (115+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Proton Suite hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Protonmail, platformu üzerinden gönderilen e-postalar için uçtan uca şifreleme sağlar. Şifreleme, alıcının tarafındaki diğer posta hizmetleri için de geçerlidir. Tek bir platformda kolay erişim için Gmail gelen kutusunun entegrasyonunu kolayca destekler. E-postalar aracılığıyla ek dosyaları güvenli bir şekilde göndermek ve almak için kullanılır.

Protonmail, platformu üzerinden gönderilen e-postalar için uçtan uca şifreleme sağlar. Şifreleme, alıcının tarafındaki diğer posta hizmetleri için de geçerlidir. Tek bir platformda kolay erişim için Gmail gelen kutusunun entegrasyonunu kolayca destekler. E-postalar aracılığıyla ek dosyaları güvenli bir şekilde göndermek ve almak için kullanılır.

📖 Ayrıca okuyun: Takımlar için En Beğenilen Proton Drive Alternatifleri

6. Notion (Uyarlanabilir Çalışma Alanı tasarımı için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion, metin, veritabanları, galeriler, panolar ve takvimler gibi bloklar sunar.

Bunları sabit belge türleri kullanmak yerine özel Çalışma Alanlarına düzenleyebilirsiniz. Sayfalar, bilgileri çeşitli şekillerde aynı anda filtreleyen ve görüntüleyen veritabanlarını barındırabilir. Aynı veriler görev listesi, Kanban panosu, takvim veya tablo görünümü olarak görüntülenebilir.

Ayrıca, Notion AI platformun tamamında çalışır. Veritabanı sayfalarındaki özelliklerden ve notlardan bilgi alarak soruları yanıtlar. Sayfalar arasındaki bağlantılar, iç belgeler, toplantı notları, görev takipçileri ve wikilerin kolayca birbirine bağlandığı bilgi grafikleri oluşturur.

AI, Mail, Box, Outlook, Slack, Google Drive ve GitHub gibi harici araçlara bağlantı kurarak bu hizmetlerden yanıtlar sağlayabilir.

Notion'un en iyi özellikleri

Notion AI'nın çıkarma araçlarıyla dağınık PDF'leri saniyeler içinde yapılandırılmış veritabanlarına dönüştürün.

Dağınık girdilerden (Slack konu dizileri, belgeler, web araştırmaları) içgörüler elde edin ve AI'nın tekrarlayan temaları anında ortaya çıkarmasını sağlayın.

AI temsilcinizden Çalışma Alanı'ndaki politika sayfalarının konumunu belirlemesini ve biçimlendirmeyi tutarlı tutarak yeni bilgilerle güncellemesini isteyin.

Önceden ayarlanmış özellikler, görevler ve yapı ile yeni girdileri otomatik olarak dolduran, yeniden kullanılabilir veritabanı ve görev yönetimi şablonları oluşturun.

Notion sınırlamaları

Performans, özellikle karmaşık, çok ilişkili veritabanları kullanıldığında çok büyük Çalışma Alanlarında yavaşlayabilir.

Çevrimdışı fonksiyonlar sınırlıdır ve çoğu işlem için istikrarlı bir internet bağlantısı gerektirir.

Notion AI, yazma ve özetleme konusunda güçlüdür, ancak daha gelişmiş AI Çalışma Alanlarında bulunan derin operasyonel bağlam ve otomasyon yeteneklerinden yoksundur.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Notion inanılmaz derecede esnektir ve belgeleri, notları, görevleri ve veritabanlarını tek bir temiz Çalışma Alanı’nda bir araya getirmemi sağlar. Arayüz sezgiseldir, sürükle ve bırak yapısı içeriği yeniden düzenlemeyi kolaylaştırır ve farklı türde medyayı gömme veya ilgili sayfaları bağlama özelliği verimliliği büyük ölçüde artırır. Özellikle, proje özetleri, görev listeleri ve araştırmalar gibi her şeyi görsel olarak düzenli ve gezinmesi kolay bir şekilde tutmamı sağlamasını çok beğeniyorum. Ayrıca, çok özelleştirilebilir olduğu için sizi katı bir yapıya zorlamadan farklı ş akışlarına uyum sağlayabilir.

Notion inanılmaz derecede esnektir ve belgeleri, notları, görevleri ve veritabanlarını tek bir temiz Çalışma Alanı'nda bir araya getirmemi sağlar. Arayüz sezgiseldir, sürükle ve bırak yapısı içeriği yeniden düzenlemeyi kolaylaştırır ve farklı türde medyayı gömme veya ilgili sayfaları bağlama özelliği verimliliği büyük ölçüde artırır. Özellikle, proje özetleri, görev listeleri ve araştırmalar gibi her şeyi görsel olarak düzenli ve gezinmesi kolay bir şekilde tutmamı sağlamasını çok beğeniyorum. Ayrıca, çok özelleştirilebilir olduğu için sizi katı bir yapıya zorlamadan farklı ş akışlarına uyum sağlayabilir.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Notion Alternatifleri ve Rakipleri

7. Coda (Etkileşimli belge mühendisliği için en iyisi)

Coda aracılığıyla

Coda'nın bilgi yönetimi yazılımı, belgeleri işlevsel uygulamalara dönüştürür. Burada tablolar harici API'lere bağlanır, düğmeler çok adımlı eylemleri tetikler ve formüller birden fazla sayfayı kapsayan hesaplamaları gerçekleştirir.

Packs ekosistemi, Slack, Google Takvim, GitHub, Jira ve Salesforce dahil olmak üzere 600'den fazla bağlantılı hizmeti doğrudan belgelere bağlar.

Coda AI , doğrudan belgeler içinde işlem yapan bağlantılı bir çalışma asistanı olarak çalışır. AI, bağlı tüm uygulamalardaki verilere başvurabilir, bilgileri özetleyebilir, içerik oluşturabilir ve tekrarlayan görevleri büyük ölçekte otomasyonla otomatikleştirebilir. Formulas ile basit hesap tablosu fonksiyonlarının ötesine geçin: belirli koşullar tetiklendiğinde Slack mesajları gönderir, takvim etkinlikleri oluşturur veya harici sistemleri günceller.

Coda'nın en iyi özellikleri

Zamanlamalar, tetikleyiciler veya düğme tıklamalarıyla çalışan otomasyonlar oluşturun ve belgelerinizi uygulama benzeri ş akışlarına dönüştürün.

AI sütunlarını kullanarak yüzlerce satırı aynı anda zenginleştirin, kategorize edin veya içerik oluşturun.

Packs ile 600'den fazla uygulamaya bağlanın ve Slack, Jira, Salesforce veya Google Takvim gibi araçlardan canlı verileri doğrudan belgelerinize aktarın.

Zaman içinde belge değişikliklerini izleyin ve düzenlemeleri geri almak istediğinizde önceki sürümleri geri yükleyin.

Coda sınırlamaları

Paketler, karmaşık formüller ve otomasyon gibi gelişmiş özellikler, öğrenme eğrisinin dik olması nedeniyle teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için ustalaşmayı zorlaştırır.

Büyük belgeler veya karmaşık ilişkisel kurulumlar zamanla yavaşlayabilir veya bakımı zorlaşabilir.

Mobil uygulama, diğer Coda alternatiflerine kıyasla sınırlı düzenleme özelliklerine sahiptir.

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Belge Maker başına aylık 12 $

Takım: Belge Maker başına aylık 36 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Coda puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (485+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (95+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Coda hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Coda, esneklik ve yapıyı bir araya getirir – belgeler, veriler ve ş akışları tek bir yerde. Birden fazla aracın yerini alırken sezgisel kalmasını seviyorum. Gerçek zamanlı işbirliği, otomasyonlar ve bağlantılı tablolar, projelerin düzenlenmesini ve yürütülmesini sorunsuz ve verimli hale getirir. Ayrıca, kullanıcıların verileri birbirine bağlamasına ve etkileşimli grafikler oluşturmasına olanak tanır.

Coda, esneklik ve yapıyı bir araya getirir – belgeler, veriler ve ş akışları tek bir yerde. Birden fazla aracın yerini alırken sezgisel kalmasını seviyorum. Gerçek zamanlı işbirliği, otomasyonlar ve bağlantılı tablolar, projelerin düzenlenmesini ve yürütülmesini sorunsuz ve verimli hale getirir. Ayrıca, kullanıcıların verileri birbirine bağlamasına ve etkileşimli grafikler oluşturmasına olanak tanır.

🧠 İlginç Bilgi: Araştırmacılar, ataçtan daha hafif bir robot böcek olan RoboBee'yi yarattı. Uçabilen, tünüyebilen ve çevresel değişikliklere tepki verebilen bu robot, şimdiye kadar yaratılmış en küçük fonksiyonel ajan sistemlerinden biridir.

8. LibreOffice Online (Açık kaynak savunucuları için en iyisi)

LibreOffice Online aracılığıyla

LibreOffice Online, OffiDocs gibi hizmetlerin yardımıyla masaüstü motorunu tarayıcılara taşıyor. Bu, kullanıcıların satıcıya bağlı kalma veya özel kısıtlamalar olmadan belgeleri özgürce düzenlemelerine olanak tanır. Kullanıcıların DOC, XLS ve PPT biçimlerinde belgeler oluşturmasına, düzenlemesine ve görünümlerini görmesine olanak tanıyan tarayıcı uzantıları ve web hizmetleri kullanır.

Düzenleyici, eşzamanlı düzenleme, yorum yapma ve temel biçimlendirme işlemlerine olanak tanır. Ayrıca Microsoft Office ve OpenDocument formatlarıyla da uyumludur. Modern bulut paketlerine göre daha kullanışlı bir deneyim sunar ve güvenilir belge düzenleme imkanı sağlar.

LibreOffice Online'ın en iyi özellikleri

Tarayıcınızda doğrudan Writer 'da belgeler, Calc 'ta elektronik tablolar ve Impress 'te sunumlar oluşturun ve düzenleyin.

Tek tek dosyaların düzenleme yeteneklerini korurken, birden fazla ayrı dosyayı tek bir uyumlu yayında birleştiren ana belgeler oluşturun.

Posta birleştirme özelliğini kullanarak elektronik tablo veri kaynaklarından kişiselleştirilmiş mektuplar, etiketler veya zarflar oluşturun.

Belge düzenleyicilerindeki entegre vektör grafik araçlarını kullanarak özel çizim nesneleri ve diyagramlar tasarlayın.

LibreOffice Online sınırlamaları

Arayüz tasarımı, modern bulut ofis paketlerine kıyasla eski görünüyor.

AI yardımı, akıllı şablonlar veya otomasyon özellikleri yoktur.

Kendi sunucunuzda barındırılan dağıtım, sürekli teknik bakım, güvenlik güncellemeleri ve sorun giderme uzmanlığı gerektirir.

LibreOffice Online fiyatlandırması

Ücretsiz (Açık kaynak)

LibreOffice Online puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (265+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.230'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar LibreOffice Online hakkında ne diyor?

Capterra'da yer alan bir yorumda şöyle yazıyor:

LibreOffice, güçlü dosya uyumluluğuna sahip, güçlü ve ücretsiz bir ofis paketidir. Ancak, arayüzü daha gelişmiş olabilir ve büyük belgelerde performans düşebilir.

LibreOffice, güçlü dosya uyumluluğuna sahip, güçlü ve ücretsiz bir ofis paketidir. Ancak, arayüzü daha gelişmiş olabilir ve büyük belgelerde performans düşebilir.

📖 Ayrıca okuyun: Belge Oluşturma için LibreOffice Alternatifleri

Bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, belgeler, görevler, sohbet ve video görüşmeleri gibi olağan verimlilik araçlarını sunar, ancak aynı zamanda iş operasyonlarına da büyük önem verir. Aynı yerde anlaşma süreçleri, potansiyel müşteri izleme ve otomasyonlu satış ş Akışlarına erişebilirsiniz. CoPilot, bu modüllerin içinde çalışarak içerik oluşturur, bilgileri analiz eder ve rutin süreçleri yönetir, böylece takımlar daha hızlı hareket edebilir.

Görsel ş akışı oluşturucu, platformun farklı bölümlerini birbirine bağlar. İlk müşteri talebinden son faturaya kadar her şeyi kapsayan otomasyonlu sekanslar oluşturabilirsiniz.

Bu hepsi bir arada yaklaşım, kullandıkları araç sayısını azaltmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için caziptir. Bunun karşılığında Bitrix24 biraz kalabalık hissettirebilir. Tek bir yerde bu kadar çok şeyin bulunması, günlük işler sırasında arayüzün kafa karıştırıcı olabileceği anlamına gelir.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Kaydedilen telefon görüşmelerini otomatik olarak transkribe eder ve CoPilot'un bunları özetlemesine izin verirken, kişi veya anlaşma alanlarını otomatik olarak doldurur.

E-posta, teklifler ve sosyal medya gönderilerinde gramer, üslup ve netliği iyileştirerek taslakları düzeltir.

Proje kurulumunu hızlandırmak için açık açıklamalar, alt görevler ve kontrol listeleri içeren yapılandırılmış görevler oluşturur.

Bitrix24 sınırlamaları

Takımlar aynı anda birçok modülü kullandığında platform yavaşlayabilir, bu da kullanıcıları genellikle daha hafif Bitrix24 alternatifleri aramaya itebilir.

Ücretsiz ve ücretli planlar arasında deneyim açısından büyük farklar olduğu için destek kalitesi tutarsızdır.

Bitrix24 fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Temel: Kuruluş başına aylık 61 $ (beş kullanıcı için)

Standart: Kuruluş başına aylık 124 $ (50 kullanıcı için)

Profesyonel: Kuruluş başına aylık 249 $ (100 kullanıcı için)

Enterprise: Organizasyon başına aylık 499 $ (250 kullanıcı için)

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (585+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (975+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Bitrix24 hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı Capterra'da şöyle yazmış:

İşleri daha basit hale getiren AI asistanı olduğu için harika. Meslektaşlarımla video konferanslar yaparak sürdürülebilirlik konularında rahatça iletişim kurabiliyorum. [sic] Bu platform benim için her zaman çok yararlı oluyor.

İşleri daha basit hale getiren AI asistanı olduğu için harika. Meslektaşlarımla video konferanslar yaparak sürdürülebilirlik konularında rahatça iletişim kurabiliyorum. [sic] Bu platform benim için her zaman çok yararlı oluyor.

🧠 İlginç Bilgi: 1980'lerde oluşturulan Boids adlı gerçek bir çoklu ajan simülasyonu, kuşların sürü halinde uçma davranışının üç küçük kuraldan kaynaklandığını gösterdi: mesafeyi koru, hızı eşleştir ve komşulara doğru yönel. Bu model, bugün hala ajan koordinasyonunun temellerini öğretmek için kullanılmaktadır.

10. Polaris Office (Cihazdan bağımsız ş akışları için en iyisi)

Polaris Office aracılığıyla

Polaris Office, kullandığınız her cihazda tutarlı bir deneyim sunar. Windows, Mac, Linux, iOS, Android veya sadece bir tarayıcıda çalışıyor olun, arayüz size tanıdık gelecektir. Ayrıca Microsoft Office dosyalarını sorunsuz bir şekilde işler, böylece biçimlendirme sorunları veya dönüştürme işlemleriyle uğraşmadan müşterilerinizle veya ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapabilirsiniz.

PDF araçları, basit görünüm ötesine geçer. PDF'leri doğrudan düzenleyebilir, biçimler arasında dönüştürebilir ve her şeyi Polaris Drive'da depolayabilirsiniz. Böylece dosyalarınız tüm cihazlarda senkronize olur.

Polaris Office ayrıca gezinmesi kolay bir AI Çalışma Alanı içerir. Günlük görevlerini yerine getirmek isteyen kullanıcıları zorlamadan uzun raporlar veya sunumlar için yeterli gücü sunar.

Polaris Office'in en iyi özellikleri

AI Write aracıyla makaleler, raporlar veya diğer içerikler oluşturun.

Ask Doc ile PDF'lerden veya metin dosyalarından özetleri, başlıkları veya cevapları çıkarın.

Konuları veya ana hatları otomatik olarak tam sunum sunumlarına dönüştürün

Telefonunuzdan fiziksel belgeleri tarayın ve OCR ile düzenlenebilir metne dönüştürün.

Polaris Office sınırlamaları

Karmaşık makrolar gibi gelişmiş elektronik tablo özellikleri sınırlı kalmaya devam ediyor.

Ücretsiz sürüm, belge düzenleme arayüzlerinde reklamlar göstererek ş akışlarını kesintiye uğratır.

Bazı kullanıcılar, aynı anda birden fazla cihazda iş yaparken ara sıra senkronizasyon sorunları yaşadıklarını bildiriyor.

Polaris Office fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

İş: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Eğitim: Özel fiyatlandırma

Polaris Office puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Polaris Office hakkında ne diyor?

G2 incelemesine göre:

Bu paketin en sevdiğim yanı, basit ve kullanımı kolay olması. Uygun fiyatlı ve tek bir pakette ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor. Word, Excel, Slides ve PDF gibi bir paketten ihtiyaç duyabileceğiniz her şey elinizin altında olduğu için çok rahat. Paketin aynı proje üzerinde birkaç kişinin işbirliği yapmasına olanak sağlaması ve bu ek avantajı sunması hoşuma gidiyor.

Bu paketin en sevdiğim yanı, basit ve kullanımı kolay olması. Uygun fiyatlı ve tek bir pakette ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor. Word, Excel, Slides ve PDF gibi bir paketten ihtiyaç duyabileceğiniz her şey elinizin altında olduğu için çok rahat. Paketin aynı proje üzerinde birkaç kişinin işbirliği yapmasına olanak sağlaması ve bu ek avantajı sunması hoşuma gidiyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Masa başı çalışanların %84'ü günlük işlerinde AI ajanlarını kullanmak istediklerini söylüyor. Bu, daha fazla destek hissettiren AI destekli rollere doğru gerçek bir geçişin işaretidir.

⭐ Özel Bahsetmeler

Kuruluşlara dosyalar, belgeler, takvimler ve işbirliği araçları üzerinde tam kontrol sağlayan, gizlilik öncelikli, kendi kendine barındırılan bir alternatif. Verileri üçüncü taraf sunucularda depolayamayan ve açık kaynak esnekliği ile kurumsal düzeyde şifreleme gerektiren takımlar için idealdir.

Hızlı, aranabilir takım mesajlaşması için tasarlanmış güçlü bir iletişim aracı. Tam bir Çalışma Alanı paketi olmasa da, derin entegrasyonları ve kanal tabanlı ş Akışları, işleri gerçek zamanlı işbirliği etrafında dönen takımlar için güçlü bir yardımcı veya alternatif haline getirir.

Yapısal proje yönetimi ve otomasyon konusunda üstün bir görsel proje yönetimi platformu. Tam belge oluşturma veya iletişim araçlarına ihtiyaç duymayan, özelleştirilebilir panolar, zaman çizelgeleri ve ş akışlarına ihtiyaç duyan takımlar için en uygun seçenek.

Netlik, hesap verebilirlik ve takımlar arası koordinasyon için tasarlanmış, modern bir proje ve görev yönetimi sistemi. Asana, takımlar Google Workspace Studio'nun sunduklarının ötesinde yapılandırılmış ş Akışları, hedef izleme ve otomasyon istediğinde öne çıkar.

Mühendislik ve teknik takımlar için güçlü bir ikili. Confluence, dokümantasyon ve bilgi paylaşımını yönetirken, Jira sorun izlemeyi, çevik ş akışlarını ve karmaşık proje yürütmeyi destekler. Google Workspace Studio'nun sunduğundan daha derin bir yapıya ihtiyaç duyan takımlar için idealdir.

ClickUp ile Akışınızı Bulun

Google Workspace Çalışma Alanı alternatiflerini keşfetmek, takımınızın nasıl işbirliği yaptığı ve işler geliştikçe sistemlerinizin nasıl çalışması gerektiğini yeniden düşünmenize olanak tanır.

ClickUp size bu alanı sağlar ve çoğu aracın durduğu yerde yapı ekler. Görevler, belgeler, otomasyonlar, temsilciler, gösterge panelleri ve yapay zeka tek bir ş Akışı motorunda bir araya gelir, böylece takımınız bağlamı kaybetmeden planlama, uygulama ve iletişim yapabilir.

BrainGPT, AI Agents ve otomasyonlar, gerçek çalışma alanı farkındalığı ile günlük operasyonları destekleyerek, takımınıza hızla büyüyen ortamların gerektirdiği görünürlük ve ivmeyi sağlar.

Takımınızın iş şeklini kolaylaştırmaya ve sizinle birlikte büyüyen bir kurulum kurmaya hazırsanız, bugün ClickUp'a kaydolun! ✅

Google Çalışma Alanı Alternatifleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

Google Workspace Studio, belge oluşturma, işbirliği ve takım iletişimi için bir verimlilik paketidir. Gmail, Dokümanlar, Google E-Tablolar, Drive ve daha fazlasını içerir ve takımlar tarafından bulut ortamında işleri yönetmek için yaygın olarak kullanılır.

Takımlar, daha derin özelleştirme, gelişmiş yapay zeka yetenekleri, daha güçlü gizlilik kontrolleri ve araçları kapsayan otomasyona ihtiyaç duyduklarında alternatiflere geçerler. ClickUp, birleşik platformu ClickUp Brain ve esnek yapay zeka ajanları ile tüm bunları karşılar.

ClickUp, diğer araçların ekstra ücret talep ettiği AI ve otomasyon özelliklerine sahip, sonsuza kadar ücretsiz bir plan sunar. Birleştirilmiş Çalışma Alanı, birden fazla abonelik ihtiyacını ortadan kaldırarak, takımlar büyüdükçe maliyet açısından verimli bir çözüm sunar.

Zoho Workplace düşük giriş fiyatları sunarken, ClickUp özellikle ihtiyaçlar arttıkça dolar başına önemli ölçüde daha fazla yapay zeka, otomasyon ve proje yönetimi değeri sağlar. Hızlı hareket eden takımlarla birlikte ölçeklenmek üzere tasarlanmıştır ve fiyat kademeleri arasında geçiş yapmaya gerek yoktur.

ClickUp, ClickUp Brain, özel ajanlar ve görevleri, belgeleri ve gösterge panellerini birbirine bağlayan kod gerektirmeyen otomasyonlar gibi araçlarla yapılandırılmış AI destekli otomasyon alanında liderdir. Hız ve bağlam isteyen takımlar için tasarlanmıştır.

Evet. ClickUp ve Microsoft 365, SSO, denetim izleri ve rol tabanlı izinler dahil olmak üzere kurumsal düzeyde kontroller sunar. ClickUp, bunu özelleştirilebilir ş akışları ve AI ajanlarıyla tek bir ekosistemde birleştirmesiyle öne çıkar.