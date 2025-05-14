2025'te Belge Oluşturma için 10 LibreOffice Alternatifi

Microsoft Office, küresel kelime işlemci pazarının etkileyici bir bölümüne sahipken, LibreOffice 2010 yılında MS Office'e alternatif ücretsiz bir açık kaynaklı yazılım olarak ortaya çıktı.

Ancak bu ücretsiz ofis paketi ne kadar yararlı olursa olsun, herkes için uygun değildir. LibreOffice'in biraz hantal olduğu kabul edilmelidir, bu nedenle takımınız daha çevik ve sağlam bir çözüme ihtiyaç duyabilir.

LibreOffice size uygun değilse, içerik oluşturmak için yine de sağlam bir kelime işlemci seçmeniz gerekir. Pazarlama, satış, geliştirme, İK veya başka bir alanda çalışıyor olsanız da, belge oluşturma ve yönetimi bir zorunluluktur. ✍️

Doğru yazılımı bulmanıza yardımcı olmak için, LibreOffice alternatiflerinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve en iyi 10 LibreOffice alternatifinin listesini içeren bu kullanışlı kılavuzu hazırladık.

LibreOffice alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

LibreOffice ücretsiz bir açık kaynaklı ofis paketidir, ancak bir alternatif arıyorsanız, iş ihtiyaçlarınızın tüm gereksinimlerini karşılayan bir çözüm bulabilirsiniz. ✅

LibreOffice alternatifiniz şu fonksiyonlara sahip olmalıdır:

Uyumluluk: Şu anda çok sayıda MS Office dosyanız var, değil mi? Tüm dosya biçimlerini destekleyen ve halihazırda kullandığınız araçlarla entegrasyonlar sunan bir LibreOffice alternatifi edinin

Belge yönetimi: İçerik oluşturmak tek başına yeterli değildir. Ofis belgeleri hızla birikir, bu nedenle İçerik oluşturmak tek başına yeterli değildir. Ofis belgeleri hızla birikir, bu nedenle belgeleri düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olacak bir araca ihtiyacınız vardır

İşbirliği araçları : Bir RFP'yi bir an önce göndermeniz mi gerekiyor? Dosyaları takımınızla e-posta ile gönderip almayın, gerçek zamanlı işbirliğine olanak tanıyan bir kelime işlemci edinin. Takımınızdaki herkesin herhangi bir cihazdan, herhangi bir zamanda belgelere erişebilmesi için bulut depolama özelliğine sahip bir çözüm seçerseniz ekstra puan kazanırsınız

Basitlik: Ekstra özellikler yararlı olabilir, ancak engel oluşturmadıkları sürece. Öğrenme sürecini atlayın ve sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip LibreOffice alternatiflerinden birini tercih edin

Proje yönetimi araçları: Belgelerinizi gerçek iş akışınızdan neden ayırın? Belge oluşturma ile proje yönetimini birleştiren bir araç arayın. Belgelerinizi gerçek iş akışınızdan neden ayırın? Belge oluşturma ile proje yönetimini birleştiren bir araç arayın. Verimlilik elde etmek ve işleri daha hızlı ve daha iyi yapmak için en iyi yol budur

Kullanabileceğiniz En İyi 10 LibreOffice Alternatifi

LibreOffice, ofis belgeleri ve kelime işlem için Writer, elektronik tablolar için Calc, sunumlar için Impress, grafikler için Draw, veritabanları için Base ve formüller için Math içerir. Ücretsiz bir araç için çok fazla özellik.

Yine de, LibreOffice'e göre daha fazla değer sunan iyi alternatifler bulunmaktadır.

Belge oluşturma süreçlerinizi yenilemenin zamanı geldiyse, LibreOffice'in en iyi 10 alternatifine göz atın.

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Belge yönetimi için hızlı bir çerçeve oluşturmak üzere ClickUp Belge Yönetimi İş Dağılım Yapısı Şablonunu deneyin

Şirket genelinde kolay referans için belgeleri ve şirket wiki'lerini kategorilere ayırın

Belgeleri müşterilere veya dış takımlara göndermekten çekinmeyin. ClickUp, %100 özelleştirilebilir gizlilik ve düzenleme kontrolleri sunarak kimin neyi göreceğini sizin kontrol etmenizi sağlar

Dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırmak ve işinize odaklanmak için Odak Modunu açın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir

ClickUp birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle yeni başlayanların platformu öğrenmesi biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. OfficeSuite

OfficeSuite aracılığıyla

300 milyondan fazla kullanıcı, LibreOffice alternatifi olarak OfficeSuite'e güveniyor. PowerPoint, Excel ve Word gibi Microsoft Office dosyalarıyla ve Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Slaytlar ile tamamen uyumludur.

En iyisi, OfficeSuite bulutta çalışır ve tüm dosyalarınızı Google Drive, OneDrive, MobiDrive ve diğer birçok bulut depolama çözümünde senkronize eder. OfficeSuite'in işiniz için doğru olup olmadığından emin değilseniz, satın almadan önce yazılımı denemek için ücretsiz Office Pack indirmesini kontrol edin. ?

OfficeSuite'in en iyi özellikleri

Windows, Android veya iOS'ta OfficeSuite'e erişin

Google Dokümanlar'ı kullanarak PDF'ler için dijital imzalar ve parola korumaları oluşturun

OfficeSuite, belgeler, sayfalar, slaytlar ve PDF'lerin yanı sıra birden fazla hesapta e-postaları ve takvimleri de kontrol eder

OfficeSuite, Microsoft Office ve Google Drive dosya biçimleriyle uyumludur

OfficeSuite sınırlamaları

OfficeSuite, proje yönetimi veya görev yönetimi özellikleri içermez

Bazı kullanıcılar, yazı tipleri ve ek işlevler için ekstra ücret ödemek zorunda kalmaktan şikayetçidir

OfficeSuite fiyatlandırması

Aile: Altı kullanıcı için yıllık 59,99 $

Kişisel: 39,99 $/yıl, bir kullanıcı için

Ev ve İş 2024: 99,99 $ tek kullanıcı için (tek seferlik satın alma)

OfficeSuite puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (35+ yorum)

Capterra: 4/5 (20'den fazla yorum)

3. WordPerfect Office

WordPerfect Office aracılığıyla

WordPerfect Online, kendisini bir kelime işleme yazılımı ve ofis paketi olarak tanıtmaktadır. MS Office ile uyumlu belgeler, elektronik tablolar ve sunumlar içerir. ?

Tipik bir ofis yazılımı gibi görünse de, WordPerfect bazı yararlı ekstra anahtar özellikler sunar. eBook Publisher, sık sık e-kitap oluşturuyorsanız harikadır ve AfterShot fotoğraf düzenleyici, görüntüleri hızlıca güzelleştirmek için yararlıdır.

WordPerfect Office'in en iyi özellikleri

WordPerfect Lightning, araştırmayı hızlandırmak için birden fazla kaynaktan metin ve görüntü toplar

10.000'den fazla clipart görüntüsü, 300 şablon ve 900 yazı tipi arasından seçim yapın

Sunum Grafikleri'ni kullanarak kendi çizimlerinizi oluşturun

WordPerfect Reveal Codes, biçimlendirme ve yapı üzerinde daha fazla kontrol sağlar

WordPerfect Office sınırlamaları

WordPerfect, e-posta istemcisi veya proje yönetimi araçları içermez

Birçok kullanıcı, WordPerfect'in Quattro Pro çözümünün Microsoft Excel ile boy ölçüşemeyeceğini söylüyor

WordPerfect Office fiyatlandırması

249,99 $ tek seferlik lisans

WordPerfect Office puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (180+ yorum)

4. Polaris Office

Polaris Office aracılığıyla

Polaris Office, tüm cihazlarda ve popüler işletim sistemlerinde çalışan, şaşırtıcı derecede sağlam ve uygun fiyatlı bir LibreOffice alternatifidir. Tüm belge biçimleriyle uyumludur, PDF belgelerini düzenlemenize ve dönüştürmenize olanak tanır ve hatta posta birleştirme özelliğini de içerir.

Polaris Office, %100 özelleştirilebilir merkezi bir belge yönetim çerçevesi ile birlikte gelir. PDF'lere açıklama eklemek veya bir belgeyi takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenlemek istiyorsanız, Polaris tüm bunları ve daha fazlasını yapar. ?

Polaris Office'in en iyi özellikleri

Polaris Office AI, Open AI, CLOVA ve Stable AI'yı bir araya getirerek inanılmaz içerik oluşturma olanağı sunar

Tüm belgelerdeki değişiklik geçmişini izleyin

Zamandan tasarruf etmek için kendi sunum şablonlarınızı oluşturun

PDF dosyalarını tek bir tıklama ile Word, E-Tablo veya Slaytlara dönüştürün

Polaris Office sınırlamaları

Ücretsiz sürümde reklamlar vardır

Bazı kullanıcılar mobil uygulamada gezinmenin zor olduğunu söylüyor

Polaris Office fiyatlandırması

Ücretsiz

Polaris Office Business: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Windows İşletim Sistemi: 79,99 $ ömür boyu lisans

Mac OS: 79,99 $ ömür boyu lisans

Polaris Office puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (20 yorum)

Capterra: 4,4/5 (15+ yorum)

5. Google Çalışma Alanı

Google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Çalışma Alanı, tüm Google hizmetlerine bağlanıp bulutta çalıştığı için Microsoft Word'ün en popüler ofis paketi alternatiflerinden biridir.

Google kuruluşuysanız, Çalışma Alanı tam size göre. Tüm cihazlarda çalışır ve e-posta, dosya depolama, ofis belgeleri, sunumlar, elektronik tablolar, sohbetler ve çok daha fazlasını tek bir platformda birleştirir. ?️

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Google'ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü AI aracını kullanarak metin oluşturun

Belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin ve takım üyelerinin dikkatini çekmek için etiketleyin

Hemen hemen tüm dosya biçimlerini yükleyebilir ve düzenleyebilirsiniz

Google, revizyon geçmişini sınırlamaz; başlangıçtan itibaren tüm değişiklikleri görün

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Bazı kullanıcılar müşteri desteği almakta zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

Diğer kullanıcılar Google E-Tablolar'da Excel'e benzer kısayollar olmasını istiyor

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Business Starter: Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık taahhüt

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık taahhüt

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $, yıllık taahhüt

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (40.600+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (15.100+ yorum)

6. Apache OpenOffice

Apache OpenOffice aracılığıyla

Tamam, bunun biraz... modası geçmiş göründüğünü biliyoruz. Ancak bir uygulamayı görünüşüne göre yargılamayın. Apache OpenOffice, LibreOffice'in %100 ücretsiz bir alternatifidir.

En yüksek kaliteli ve güvenli seçenek mi? Belki değil.

Ancak, küçük bir işletme yönetiyorsanız ve basit bir kelime işlemciye ihtiyacınız varsa, Apache LibreOffice'e uygun bir alternatiftir. Kelime işleme, elektronik tablolar, sunumlar ve hatta grafikler ve veritabanları için temel seçenekler içerir. ?

Apache OpenOffice'in en iyi özellikleri

Apache OpenOffice birçok dilde mevcuttur

OpenOffice, sorun giderme konusunda yardıma ihtiyacınız olduğunda faydalı olacak büyük bir uluslararası kullanıcı topluluğuna sahiptir

OpenOffice Draw ile 3D illüstrasyonlar oluşturun

Denklem düzenleyici ile formülleri görselleştirmek için Matematik aracını kullanın

Apache OpenOffice sınırlamaları

Grafikler ve simgeler her zaman en iyi kalitede değildir

Kullanıcılar, bu ücretsiz uygulamanın oldukça hatalı olduğunu bildiriyor

Apache OpenOffice fiyatlandırması

Ücretsiz

Apache OpenOffice puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (480+ yorum)

7. WPS Office

WPS Office aracılığıyla

WPS Office, Windows, Mac, Android, iOS ve Linux ile uyumludur, bu da farklı cihazlar ve işletim sistemleri kullanan takımlar için harika bir seçenek olmasını sağlar. ?️

WPS Office, iletişim planlarından öğretim planlarına ve iş raporlarına kadar her şey için 100.000'den fazla şablona sahiptir. Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve resimler, GIF'ler, tablolar, emojiler, kod blokları, geri sayımlar ve daha fazlasını ekleyin.

WPS Office'in en iyi özellikleri

WPS AI'yı kullanarak ışık hızında metin yazın

Screen Recorder'ı kullanarak takımınızla bilgileri hızla paylaşın

PDF'leri doldurun, imzalayın ve dönüştürün

Zaman kazandıran şablonlar için WPS şablon mağazasına bakın

WPS Office sınırlamaları

Bazı kullanıcılar daha doğru gramer ve yazım araçları ister

Diğer kullanıcılar, platformun daha iyi belge güvenliğine ihtiyacı olduğunu söylüyor

WPS Office fiyatlandırması

Ücretsiz

WPS Pro: 35,99 $/yıl

WPS Business: Fiyatlandırma için iletişime geçin

WPS Office puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.380+ yorum)

8. Apple Numbers

Apple Numbers aracılığıyla

Eğer Apple hayranıysanız, Apple Numbers sizin bir sonraki favori LibreOffice alternatifiniz olabilir. Bu ücretsiz Excel benzeri yazılım Mac, iPad ve iPhone için tasarlanmıştır. ?

Ancak, bu yazılım sadece belge oluşturmak ve düzenlemek için değildir. Apple Numbers daha çok verilere ve elektronik tablolara odaklanır, ancak tüm gününüzü elektronik tablolarla geçiriyorsanız, bu yazılım tam size göre olabilir. Kelime işlemci olmaması sizi rahatsız etmezse, ücretsiz bir araç için oldukça sağlamdır.

Apple Numbers'ın en iyi özellikleri

700'den fazla özelleştirilebilir şekil ve veri görselleştirme içeren kitaplıktan seçim yapın

Pivot tablolarla eğilimleri belirleyin

Aynı Numbers hesabıyla birden fazla cihazda iş yapın

PC kullanıcıları, bir web tarayıcısı aracılığıyla Apple Numbers'a erişebilir

Apple Numbers sınırlamaları

Apple Numbers yalnızca elektronik tablolar içerir

Birçok kullanıcı Numbers'un Excel kadar sağlam olmadığını söylüyor

Apple Numbers fiyatlandırması

Ücretsiz

Apple Numbers derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.400+ yorum)

9. Microsoft 365

Microsoft 365 aracılığıyla

Microsoft Office 365, bulut için yenilenen Microsoft Office sürümüdür. Tüm işlerinizi, sohbetlerinizi ve işbirliği araçlarınızı tek bir platformda birleştirmek için Teams, Word, Excel ve PowerPoint'i içerir.

Microsoft 365, sıkı güvenlik protokolleri nedeniyle kurumsal müşteriler arasında popüler olan, saygın bir LibreOffice alternatifidir. Hepsi bir arada iş platformunun rahatlığını ve gelişmiş güvenlik özelliklerini istiyorsanız, Microsoft 365 mükemmel bir seçimdir. ✨

Microsoft 365'in en iyi özellikleri

Microsoft 365, özetleme, düzenleme ve görev önceliklendirme için bir AI aracı olan Copilot'u duyurdu

Yüzlerce katılımcı için toplantılar planlayın

Microsoft hesabınızla OneDrive üzerinden kullanıcı başına bir terabayt bulut depolama alanı edinin

Takımınızla bilgi ve içerik paylaşmak için bir SharePoint sitesi oluşturun

Microsoft 365 sınırlamaları

Birçok kullanıcı, Microsoft 365'i doğru kullanmak için çok fazla eğitime ihtiyaç duyduklarını söylüyor

Diğer kullanıcılar Teams'i kullanırken kararlılık sorunları yaşadıklarını söylüyor

Microsoft 365 fiyatlandırması

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $, yıllık faturalandırılır

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $, yıllık faturalandırılır

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $, yıllık faturalandırılır

Microsoft 365 İşletmeler için Uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 8,25 $, yıllık faturalandırılır

Microsoft 365 puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (4.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.300+ yorum)

10. Collabora

Collabora aracılığıyla

Collabora, Windows, MacOS ve Linux için LibreOffice'e alternatif bir bulut tabanlı yazılımdır. Kurumsal kullanım için özel olarak tasarlanmıştır, ancak her boyuttaki işletme bu bulut uygulamasından yararlanabilir. ☁️

Collabora, yazma, elektronik tablolar, sunumlar ve diyagramlar için araçlar içerir. Collabora Office Writer'ı kullanarak masaüstü bilgisayarınızda, Android cihazlarınızda veya iOS Collabora uygulamasını kullanırken ofis belgelerini gerçek zamanlı olarak düzenleyin.

Collabora'nın en iyi özellikleri

Collabora, ownCloud, SharePoint, Alfresco ve daha fazlasıyla entegre olur

Collabora'da hiçbir veri kaybı olmadan tüm dosya biçimlerini görüntüleyin

Dosyaları PDF veya görüntü olarak kaydedin ve belgelere ve sunumlara ekleyin

Kullanım düzeylerine ilişkin analizler için yönetici konsolunu kontrol edin

Collabora sınırlamaları

Collabora bulut üzerinden çalıştığı için, internet erişiminizi kaybederseniz belgelerinize erişemezsiniz

Bazı kullanıcılar, başlangıçta aracı kullanmayı öğrenmekte zorlandıklarını söylüyor

Collabora fiyatlandırması

Collabora for Business: 22,29 $/yıl, 99 kullanıcıya kadar

Collabora for Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Collabora puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

ClickUp ile Ofis Verimliliğini Artırın

Bu kapsamlı liste ile, takımınız için LibreOffice'e en iyi alternatifi bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

Sağlam bir ofis paketi, işinize engel olmamalı, işinize yardımcı olmalıdır. LibreOffice popüler bir ücretsiz araçtır, ancak özellikle büyük takımlar için en kullanıcı dostu seçenek değildir.

Neden farklı ofis araçları arasında geçiş yapmak için daha fazla zaman harcayasınız? ClickUp, ofis paketi, takım işbirliği, şablonlar, yapay zeka, metrikler, beyaz tahtalar ve entegrasyonları tek bir platformda birleştiren tek LibreOffice alternatifidir. ?

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