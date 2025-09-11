takımlar için En Beğenilen 10 Proton Drive Alternatifi

Olasılık, çoğu insan gibi siz de Proton Drive'ı gizlilik nedeniyle kullanmaya başladınız.

Güvenliklidir ve basittir. Ancak işiniz büyüdükçe ihtiyaçlarınız da arttı.

Belki de Proton Calendar'daki sınırlı paylaşım seçenekleri, gerçek zamanlı işbirliği olmaması veya Proton Mail ile cihazlar arasında hantal senkronizasyon gibi engellerle karşılaşmışsınızdır.

Bu durum size tanıdık geliyorsa, diğer seçenekleri keşfetmenin zamanı gelmiştir.

Bu blog yazısında, daha fazla kontrol, daha akıllı özellikler ve daha sorunsuz bir ş Akışı sunan en iyi Proton Drive alternatiflerini inceleyeceğiz. 🎯

Proton Drive alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Proton Drive tüm ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamıyor ve şimdi size tam olarak uyan bir alternatif arıyorsunuz.

Yeni bir dijital platformu kullanmaya başlamadan önce şu hususları göz önünde bulundurun. 👀

Güvenlik ve gizlilik: Verileriniz hassas ise, güçlü şifreleme (ideal olarak uçtan uca), çok faktörlü kimlik doğrulama ve GDPR veya HIPAA gibi standartlara uygunluk özelliklerini arayın

Hız ve performans: Büyük dosyalarla iş yapıyorsanız veya hızlı erişime ihtiyacınız varsa, düşük gecikme süresi ve küresel olarak dağıtılmış veri merkezlerine sahip bir sağlayıcı tercih edin

uzun vadeli depolama kapasitesi: *Sağlayıcının ölçeklenebilir seçenekler sunduğundan emin olun, böylece artan depolama ihtiyaçları nedeniyle tekrar geçiş yapmak zorunda kalmazsınız

veri yedekleme ve yedeklilik: *Verilerinizi farklı bölgelere otomatik olarak kopyalayan hizmetleri arayın. Bu, donanım arızaları veya beklenmedik sorunlar durumunda çok yararlıdır

dosya yönetimi özellikleri: *İşlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini önemli ölçüde etkileyen sürüm kontrolü, dosya paylaşımı ve otomatik yedekleme gibi kullanışlı ek özellikleri arayın

Entegrasyonlar ve erişilebilirlik: Tüm cihazlarınızda iş yapıp yapamayacağını düşünün. Araçlarınıza (CRM'ler, proje yönetimi uygulamaları veya verimlilik paketleri gibi) bağlanabilir mi?

💡 Profesyonel İpucu: Sıfır güven modellerini benimseyin — iç kullanıcılar tarafından yapılan her dosya erişim isteği bile doğrulanır. Bu, her kapıda yapılan bir güvenlik kontrolü gibidir.

En İyi 10 Proton Drive Alternatifi Bir Bakışta

İşte en iyi 10 Proton Drive alternatifinin kısa bir özeti. ⚒️

Proton Drive alternatifi En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma * ClickUp Güçlü arama özelliği ile akıllı dosya yönetimi AI destekli otomasyon, gerçek zamanlı işbirliği, merkezi bilgi yönetimi Ücretsiz Nextcloud Tam kontrol sağlayan, kendi kendine barındırılan bir bulut oluşturma Uçtan uca şifreleme, ş Akışı otomasyonu ve güvenli iletişim araçları Kullanıcı başına yıllık 77 $'dan başlayan fiyatlarla MEGA Büyük şifreli dosyaları kolaylıkla gönderin Sıfır bilgi şifreleme, gerçek zamanlı senkronizasyon ve şifre yöneticisi Ücretsiz Filen Otomatik, uçtan uca şifreli yedekleme İstemci tarafında şifreleme, gerçek zamanlı senkronizasyon ve markdown desteği Kullanıcı başına aylık 2,26 $'dan başlayan fiyatlarla Internxt Drive Platformlar arasında sıfır bilgi dosya depolama Merkezi olmayan depolama, çapraz platform destek Ücretsiz Tresorit Kurumsal düzeyde uyumluluk ve güvenli işbirliği GDPR/HIPAA uyumluluğu ve ayrıntılı izinler Kullanıcı başına aylık 5,99 $'dan başlayan fiyatlarla Box Dosya depolamayı iş akışlarıyla entegre etme Ş Akışı otomasyonu, iş araçlarıyla entegrasyonlar Ücretsiz pCloud Yerleşik medya oynatma özelliğine sahip ömür boyu depolama alanı Ömür boyu planlar için tek seferlik ödeme, medya akışı Kullanıcı başına aylık 19,99 $'dan başlayan fiyatlarla Senkronizasyon. com Ayrıntılı izinlerle takım paylaşımı Sürüm geçmişi, güvenli dosya paylaşımı Kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır) Cryptee Gizli belge ve fotoğraf depolama Belgeler ve fotoğraflar için şifreli depolama Ücretsiz

En İyi 10 Proton Drive Alternatifi

Proton Drive alternatifleri için en iyi 10 seçeneği inceleyelim. 💁

1. ClickUp (Güçlü arama özelliği ile akıllı dosya yönetimi için en iyisi)

Şimdi deneyin ClickUp, tüm işlerinizi yapay zeka destekli tek bir platformda bir araya getirir

Proton Drive dosyaları depolayabileceğiniz bir yer sağlar, peki ya projeleriniz, görevleriniz, notlarınız ve iletişiminiz ne olacak?

Her şey ayrı araçlarda yer aldığında, işler yavaşlar, silolaşır ve dağınık hale gelir; işlerin yayılmasıyla mücadele edersiniz.

ClickUp bu sorunu çözüyor. Proje, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren ve tümü yapay zeka ile desteklenen iş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, daha hızlı ve daha akıllı çalışmanıza yardımcı olur.

Çalışma alanınızı anlayan yapay zeka motoru ClickUp Brain ile başlayın. "Müşteri verileri için güvenlik protokolleri nelerdir?" gibi sorular sorun ve bu motor, bilgiler bir kontrol listesinin veya yorum konusunun derinliklerinde olsa bile, Görevler, Belgeler veya wiki'lerden cevapları bulur.

Proton Drive gizlilik ve dosya depolama için tasarlanmışken, ClickUp Brain yapay zeka destekli otomasyon ile bilgi yönetimini bir adım öteye taşıyor. Bir belgeyi yükleyip unutmak yerine şunları yapabilirsiniz:

*uzun dosyaları, makaleleri veya toplantı notlarını otomatik olarak özetleyin

*i̇çerik, son tarihler veya konuşma güncellemelerine göre görevler veya belgeler oluşturmak gibi akıllı otomasyonları tetikleyici olarak kullanın

Harici kaynaklardan veya mevcut belgelerden verileri ayıklayarak raporlar, kılavuzlar veya oryantasyon materyallerini daha hızlı oluşturun

İçeriği birden fazla dile çevirerek küresel işbirliğine destek olun

aPI bağlantıları aracılığıyla araçlarınızla entegre edin* otomatik dosya işleme ve çoklu araç ş Akışı için

Ancak, bilgi gerçekten düzenli olduğunda cevap bulmak iş olur. ClickUp AI Bilgi Yönetimi burada devreye girer.

Kaynakları wiki'ler, SOP kitaplıkları veya takım oyun kitapçıkları olarak gruplandırabilirsiniz. Her biri ilgili görevlere, güncellemelere ve belgelere geri bağlantı verebilir, böylece bilgiler izole bir şekilde dolaşmaz. En iyi yanı ne mi? ClickUp'taki AI Ajanları, neredeyse hiç yardım almadan bu işi halledebilir. 👇🏼

Bu yapıyı kurduktan sonra, ClickUp Docs işbirliğini de devreye sokar. Bunlar, görevlerinize, projelerinize ve ş akışlarınıza tamamen entegre edilmiş, canlı, işbirliğine dayalı alanlardır. AI tarafından üretilen içgörüleri ayrıntılı özetlere, SOP'lere veya toplantı notlarına dönüştürebilirsiniz. Ardından, bunları doğrudan görevlere bağlayın, katkıda bulunanları atayın ve tek bir yerde gerçek zamanlı işbirliğinden yararlanın.

Elbette, takımınız muhtemelen dosyaları başka araçlarda da depoluyordur. ClickUp entegrasyonları, Google Drive, OneDrive, iCloud Drive ve Dropbox gibi platformları doğrudan ş akışınıza bağlantı kurar. Sekmeler arasında geçiş yapmadan veya sürüm kontrolünü kaybetmeden bu dosyaları görevler ve Dokümanlar içinde bağlayabilir veya önizleyebilirsiniz.

ClickUp Enterprise Search, tüm iş bağlamını tek bir yerde toplamanıza yardımcı olur

Son olarak, ClickUp Enterprise Search her şeyi bir araya getirir. İş akışınızın çeşitli bölümleri arasındaki bağlantıyı kurarak bağlam farkında keşfi kolaylaştırır ve belirli bir belgeyi, takım liderinin yorumunu veya üç ay önceki bir görev güncellemesini hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar.

📌 Örnek: Bir çalışan, akıllı arama sistemini kullanarak içerik yöneticisinin blog yazısı son teslim tarihi hakkındaki yorumunu hızlı bir şekilde bulur. Ayrıca, tasarımcının grafik revizyonları hakkındaki ilgili görev güncellemelerini de bulabilir. Her şey orijinal "2. Çeyrek Kampanya Stratejisi" belgesine bağlantılıdır, böylece ne zaman ve nerede oluşturulmuş olursa olsun kolayca erişilebilir.

*clickUp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği: Canlı düzenleme, belge içi yorumlar ve işlevler arası ekip çalışması için görev atamaları ile wiki'leri güncel tutun

*docs Hub'da her şeyi bulun: Doğrulanmış wiki'ler, özelleştirilebilir şablonlar ve kolay arama, sıralama ve filtreleme seçenekleriyle tüm bilgileri tek bir yerde merkezileştirin

Görevleri kolaylıkla başlatın: Komut Merkezi kısayollarını kullanarak uygulamaları açın, panoya geçmişine erişin veya tek bir tıklamayla içerik oluşturun

Her yerden arama yapın: Komuta Merkezi, Global Eylem Çubuğu veya masaüstünüzden aramaya başlayın — akışınıza en uygun olanı seçin

*clickUp sınırları

Platformun kapsamlı özellik seti ve özelleştirme seçenekleri, yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir

*clickUp fiyatlandırması

*clickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor? *

G2 yorumcusu ClickUp hakkında şunları söylemiştir:

Diğer araçlarda en çok sıkıntı çektiğim konu parçalanmaydı... ClickUp'ı benim için farklı kılan, görev yönetimini gerçek zamanlı mesajlaşma ve işbirliği ile ne kadar sorunsuz bir şekilde birleştirdiği. Bir görevden sohbet uygulamasına geçmek yerine, görevi tıklayıp hemen orada bir tartışma başlatabiliyorum. Her yorum, dosya ve güncelleme tam olması gereken yerde, görevin kendisine ek dosya olarak bulunuyor.

Diğer araçlarda en çok sıkıntı çektiğim konu parçalanmaydı... ClickUp'ı benim için farklı kılan, görev yönetimini gerçek zamanlı mesajlaşma ve işbirliği ile ne kadar sorunsuz bir şekilde birleştirdiği. Bir görevden sohbet uygulamasına geçmek yerine, görevi tıklayıp hemen orada bir tartışma başlatabiliyorum. Her yorum, dosya ve güncelleme tam olması gereken yerde, görevin kendisine ek dosya olarak bulunuyor.

2. Nextcloud (Tam kontrol ile kendi barındırdığınız bir bulut oluşturmak için en iyisi)

nextcloud aracılığıyla

Nextcloud, dosya depolama, senkronizasyon ve işbirliği için gizli bulutunuzu oluşturmanıza olanak tanıyan açık kaynaklı bir platformdur. Tek bir sağlayıcı tarafından barındırılan kapalı bir sistem olan Proton Drive'ın aksine, bu platform size tam veri sahipliği sağlar.

Sunucunuzda veya güvenilir bir sağlayıcıda barındırabilirsiniz, bu da dijital egemenlik ve veri gizliliğine önem veren bireyler, takımlar veya büyük kurumsal işletmeler için idealdir.

Nextcloud'u diğerlerinden ayıran özelliği, uyumluluk, özel ve entegrasyonlara verdiği büyük önemdir. HIPAA ve GDPR uyumludur, uçtan uca şifrelemeyi destekler ve Microsoft araçlarından yerel ağ sürücülerine kadar her şeyle bağlantı kurar. Nextcloud Talk, Files ve Assistant gibi uygulamalarla, depolama alanından daha fazlasını isteyenler için tasarlanmıştır.

Nextcloud'un en iyi özellikleri

Entegre araçları kullanarak takım üyeleriyle belgelerin paylaşımını, senkronizasyonunu ve düzenlemeyi gerçekleştirin, böylece takım işbirliğini geliştirin

Nextcloud Flow ile ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirerek onayları, dosya etiketlemeyi, bildirimleri ve diğer rutin süreçleri kolaylaştırın

Nextcloud Talk ile güvenli iletişim kurun ve üçüncü tarafların izlemesi veya satıcıya bağımlılık olmadan şifreli video görüşmeleri, web seminerleri ve sohbetler düzenleyin

Yerleşik AI asistanını kullanarak tartışmaları özetleyin, mesajları çevirin ve yazma hızınızı artırın

Nextcloud sınırları

Yeni sürüm sürümleri, fonksiyonu bozabilir veya belirli eklentileri ve uygulamaları uyumsuz hale getirebilir

Güvenlik ayarlarını, kullanıcı izinlerini ve entegrasyonları doğru şekilde yapılandırmaya çalışırken teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için kullanımı zor

Nextcloud fiyatlandırması

Nextcloud Files Standart: Kullanıcı başına yıllık 67,89 € (yaklaşık 77 $) Premium: Kullanıcı başına yıllık 99,99 € (yaklaşık 113,59 $) Ultimate: Kullanıcı başına yıllık 195 € (yaklaşık 221,52 $)

Standart: Kullanıcı başına yıllık 67,89 € (yaklaşık 77 $)

Premium: Kullanıcı başına yıllık 99,99 € (yaklaşık 113,59 $)

Ultimate: Kullanıcı başına yıllık 195 € (yaklaşık 221,52 $)

Nextcloud Talk Standart: Kullanıcı başına yıllık 40 €'dan başlayan fiyatlarla (yaklaşık 45,44 $)

Standart: Kullanıcı başına yıllık 40 €'dan başlayan fiyatlarla (yaklaşık 45,44 $)

Standart: Kullanıcı başına yıllık 67,89 € (yaklaşık 77 $)

Premium: Kullanıcı başına yıllık 99,99 € (yaklaşık 113,59 $)

Ultimate: Kullanıcı başına yıllık 195 € (yaklaşık 221,52 $)

Standart: Kullanıcı başına yıllık 40 €'dan başlayan fiyatlarla (yaklaşık 45,44 $)

Nextcloud puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (440+ yorum)

*gerçek kullanıcılar Nextcloud hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Genel olarak, yazılım ihtiyacımız olan belirli görevi yerine getiriyor, bu yüzden genel olarak herhangi bir şikayetim yok. Belirtildiği gibi, yazılımı çok daha iyi hale getirecek birkaç "olması iyi olur" özellik var. Dosyaları kabul etme özelliğine (ör. dosya bırakma hizmeti) ihtiyacımız vardı ve bu, Nextcloud ile kolayca gerçekleştirildi. Kurulumu oldukça basitti ve çok iyi işledi. Microsoft 365 kimlik doğrulama gibi entegrasyonların daha iyi entegre edilmesini isterdim. Bazı destekler var, ancak bunlar son derece zahmetli. Bir süre işledi, sonra birdenbire durdu. Ne olduğunu bilmiyorum. Üretimde bu riski almak istemedim, bu yüzden şimdilik bunu devre dışı bıraktık ve ayrı hesaplar oluşturduk. Ayrıca daha iyi yerel şifreleme seçenekleri olmasını isterdim

Genel olarak, yazılım ihtiyacımız olan belirli görevi yerine getiriyor, bu yüzden genel olarak herhangi bir şikayetim yok. Belirtildiği gibi, yazılımı çok daha iyi hale getirecek birkaç "olması iyi olur" özellik var. Dosyaları kabul etme özelliğine (örneğin, dosya bırakma hizmeti) ihtiyacımız vardı ve bu, Nextcloud ile kolayca gerçekleştirildi. Kurulumu oldukça basitti ve çok iyi işledi. Microsoft 365 kimlik doğrulama gibi entegrasyonların daha iyi entegre edilmesini isterdim. Bazı destekler var, ancak bunlar son derece zahmetli. Bir süre işledi, sonra birdenbire durdu. Ne olduğunu bilmiyorum. Üretimde bu riski almak istemedim, bu yüzden şimdilik bunu devre dışı bıraktık ve ayrı hesaplar oluşturduk. Ayrıca daha iyi yerel şifreleme seçenekleri olmasını isterdim

3. MEGA (Büyük şifreli dosyaları kolaylıkla göndermek için en iyisi)

mega aracılığıyla

Gizliliği ciddiye alan bir bulut depolama platformu arıyorsanız, Mega'ya güvenebilirsiniz. 2013 yılında, kötü şöhretli Megaupload'un ruhani halefi olarak piyasaya sürüldü ve uçtan uca şifrelemeye ağırlık vererek adını duyurdu.

Bu, dosyalarınızın yalnızca cihazınızda şifrelenip şifresinin çözüleceği, MEGA'nın sunucularında değil anlamına gelir.

Platformun kendisi bile içeriğinize erişemez, bu da gizlilik konusunda hassas kullanıcılar için büyük bir artıdır. Öne çıkan özelliklerden biri, güçlü şifreleri kolaylıkla oluşturmanıza, otomatik olarak doldurmanıza ve denetlemenize olanak tanıyan yerleşik bir şifre yöneticisi olan MEGA Pass'tır.

Mega'nın en iyi özellikleri

API kullanımı için gizli ücretler olmadan sınırsız S3 uyumlu nesne verilerini yönetin

Çoğu ücretli planına dahil olan hızlı, WireGuard tabanlı VPN ve kayıt tutmama politikası ile beş adede kadar cihazı güvenli hale getirin

Dosya veya klasörleri istediğiniz kişiye gönderin, şifre ekleyin, bağlantı son kullanma tarihleri ayarlayın ve alıcıların kayıt olmasını gerektirmeden erişim düzeylerini yönetin

Cihazlar arasında verileri yedekleyin, klasörleri gerçek zamanlı olarak senkronizasyon sağlayın ve sıfır bilgi şifreleme ile tam gizlilik sağlayın

Mega sınırları

Google veya Microsoft gibi daha geniş bir ekosisteme entegrasyonları olmadığı için ş akışlarını daha zahmetli hale getirebilir

Şifrenizi unutursanız, erişimi geri kazanmak son derece zordur ve depolanan tüm dosyalara erişimi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız

Mega fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro I: Kullanıcı başına aylık 11,70 $

Pro II: Kullanıcı başına aylık 23,40 $

Pro III: 35 $. Kullanıcı başına aylık 11 $

İş: Kullanıcı başına aylık 17,55 $

Mega puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar Mega hakkında ne diyor?

Capterra yorumcusunun Mega hakkındaki görüşü şöyle:

Mega son derece sezgisel ve kullanımı kolaydır. Ayrıca çok uygun maliyetli bir bulut depolama ortamıdır ve yüksek güvenlik ve veri koruma düzeyine güveniyorum. Artık ziyaretçilerin oturum açmadan içerik yükleyebilecekleri halka açık bir dropzone oluşturma özelliği yoktur.

Mega son derece sezgisel ve kullanımı kolaydır. Ayrıca çok uygun maliyetli bir bulut depolama ortamıdır ve yüksek güvenlik ve veri koruma düzeyine güveniyorum. Artık ziyaretçilerin oturum açmadan içerik yükleyebilecekleri halka açık bir dropzone oluşturma özelliği yoktur.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanları, bilgi aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderiyor ve yaklaşık her 5 çalışandan 1'i 50'den fazla mesaj gönderiyor. Bu işbirliği değil, kaos. ClickUp, her şeyi tek bir merkezi, aranabilir çalışma alanında bir araya getirir. Görevler, yorumlar, belgeler, proje özetleri, SOP'lar, hepsi orada, birbirine bağlı ve bulması kolay, özellikle de ClickUp Brain yardımıyla.

4. Filen (Otomatik, uçtan uca şifreli yedekleme için en iyisi)

filen aracılığıyla

Filen, gereksiz karmaşıklık olmadan dosyaları sorunsuz ve güvenli bir şekilde yönetmek isteyenler için tasarlanmış, temiz ve yetenekli bir bulut depolama çözümüdür. Verilerinizin güvende kalması için istemci tarafında şifreleme sunar, ancak bunun ötesinde, dijital içeriği düzenlemek, senkronizasyon ve paylaşım için kolay ve verimli bir araçtır.

Ayrıca, endişelenmenize gerek kalmayacak bant genişliği sınırları veya gizli özellik duvarları da yoktur.

Almanya'da geliştirilen ve açık kaynaklı bir tasarım olan Filen, işleri karmaşıklaştırmadan şeffaflık ve sağlam veri işleme sağlar. Kendi WebDAV sunucunuzu barındırabilir veya yerel bir örnek çalıştırabilirsiniz; bu, ş Akışınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istiyorsanız harika bir seçenektir.

En iyi özellikler

Filen'in Smart Senkronizasyon özellikli ağ sürücüsünü kullanarak dijital dosyalara bilgisayarınızdaymış gibi erişin ve düzenleyin

Şifrelemeyi kaybetmeden cihazlar arasında tek yönlü, çift yönlü veya özel senkronizasyon seçeneklerinden birini seçin

Markdown, kontrol listeleri veya kaynak kod bloklarını kullanın ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Güvenlikli genel bağlantılar oluşturun veya platform içinde gizli olarak işbirliği yapın

Dosya sınırları

Şu anda Filen, bağımsız bir güvenlik denetiminden geçmemiştir. Bu durum, doğrulanmış güvenlik önlemlerine öncelik veren kullanıcılar için endişe kaynağı olabilir

IOS mobil uygulayıcı, fotoğraf ve video yedeklemeleri için manuel başlatma gerektirir ve otomatik yedekleme fonksiyonu yoktur

Filen fiyatlandırması

Pro I: Kullanıcı başına aylık 1,99 € (yaklaşık 2,26 $)

Pro II: Kullanıcı başına aylık 399 € (yaklaşık 4,53 $)

Pro III: Kullanıcı başına aylık 8,99 € (yaklaşık 10,21 $)

Pro X: Kullanıcı başına aylık 39,99 € (yaklaşık 45,43 $)

Filen puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

gerçek kullanıcılar Filen* hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

G-evil photos/drive'ın yerini alacak bir E2EE bulut depolama arıyordum. Nordlocker ve ProtonDrive'ı denedim, ancak 300 GB'a yakın resim/dosya yüklemek için son derece yavaşlardı. Bazı şirketlerin yükleme hızını düşürerek müşterilerin yüklemelerin tamamlanması için beklemelerine neden olması çok hayal kırıcı. Filen incelemelerini okuduktan sonra, 10 GB'lık ücretsiz hesap test ederek kullanmaya karar verdim ve ardından Pro II (500 GB) sürümüne geçtim, bu da bu dosya/fotoğrafları 12 saatten daha kısa sürede yüklememi sağladı. Geçen yıldan beri memnun bir müşteriyim.

G-evil photos/drive'ın yerini alacak bir E2EE bulut depolama arıyordum. Nordlocker ve ProtonDrive'ı denedim, ancak 300 GB'a yakın resim/dosya yüklemek için son derece yavaşlardı. Bazı şirketlerin yükleme hızını düşürerek müşterilerin yüklemelerin tamamlanmasını beklemelerine neden olması çok hayal kırıcı. Filen incelemelerini okuduktan sonra, 10 GB'lık ücretsiz hesap test ederek kullanmaya karar verdim ve ardından Pro II (500 GB) sürümüne geçtim, bu da o dosyaları/resimleri 12 saatten daha kısa sürede yüklememi sağladı. Geçen yıldan beri memnun bir müşteriyim.

5. Internxt Drive (Platformlar arasında sıfır bilgi dosya depolama için en iyisi)

internxt Drive aracılığıyla

Internxt, tüm cihazlarınızda müşteri bilgilerini kolayca depolamanızı, senkronizasyon yapmanızı ve paylaşmanızı sağlayan şık bir bulut depolama seçeneğidir. Arka planda güvenliği sağlar, ancak en çok dikkatinizi çeken şey, kullanımının ne kadar sorunsuz ve basit olduğu olacaktır.

Bu araç, iş akışını biraz daha özel hale getirmek isteyenler için cihazlar arası erişim, akıllı yedekleme ve komut satırı arayüzü gibi özellikler sunar.

Internxt'in en iyi özellikleri

Gelişmiş şifreleme kullanarak uzun vadeli verileri ortaya çıkan kuantum tehditlerine karşı koruyun

Özel indir izinleriyle dosya gönderin ve hassas bağlantıları asla ifşa etmeyin

Komut satırı araçlarını kullanarak yedeklemeleri, dosya işlemlerini ve uzaktan senkronizasyonları komut dosyası haline getirerek CLI ve WebDAV desteği ile görevleri otomatikleştirin

Yerel klasörleri yedekleyerek sürüm güvenliği sağlayan depolama alanına kaydedin, önemli dizinleri otomatik olarak kaydedin ve bulutta senkronizasyonlu bir kopya tutun

Internxt sınırları

Maksimum depolama sınırı 2 TB'dir ve bu, büyük dosyalara sahip kurumsal kullanıcılar veya yaratıcı profesyoneller için yetersiz olabilir

Medya dosyaları için küçük görsel veya önizlemeler bulunmadığından dosya gezinme ve seçim işlemleri yavaşlar

Internxt fiyatlandırması

Ücretsiz

Essential: Kullanıcı başına aylık 1,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Premium: Kullanıcı başına aylık 3 $ (yıllık faturalandırılır)

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 4,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Internxt derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4. 1/5 (20 yorum)

*gerçek kullanıcılar Internxt hakkında ne diyor?

Capterra yorumcusunun Internxt hakkında söylediklerine bir göz atalım:

Uygun fiyat ve değer. Bu yazılım, verilerinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, dosyalara erişen kişilerin etkinliklerini de izleme imkanı sunar. Yükleme oldukça yavaştır. Bazen hatalar oluşur ve yükleme hiç gerçekleşmez. Ancak yeni bir sürüm yayınlandığında tekrar işler. Çalıştığı zamanlarda bile yükleme yavaştır.

Uygun fiyat ve değer. Bu yazılım, verilerinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, dosyalara erişen kişilerin etkinliklerini de izleme imkanı sunar. Yükleme oldukça yavaştır. Bazen hatalar oluşur ve yükleme hiç gerçekleşmez. Ancak yeni bir sürüm yayınlandığında tekrar iş görür. Çalıştığı zamanlarda bile yükleme yavaştır.

6. Tresorit (Kurumsal düzeyde uyumluluk ve güvenli işbirliği için en iyisi)

tresorit aracılığıyla

Tresorit, dosya depolama, paylaşım ve işbirliğine ihtiyaç duyan profesyoneller için geliştirilmiş güvenli bir bulut işbirliği platformudur.

Hassas sözleşmelerden gizli proje verilerine kadar her şey, depolandığı sırada, aktarılırken ve cihazda şifreleme ile korunur. Takımlar, sıkı veri koruma gerekliliklerine uyarak farklı konumlardan birlikte iş yapabilir.

Kimin neyi göreceğini, neyin nasıl paylaşım göreceğini ve neyin nerede depolanacağını siz kontrol edersiniz, bu da özellikle düzenlemelere tabi bir sektörde işiniz varsa çok yararlıdır.

tresorit'in en iyi özellikleri*

Şifreler, son kullanma tarihleri, filigranlar, indir sınırları ve daha fazlasını ayarlayarak harici dosya paylaşımını tam kontrol altında yönetin

AB eIDAS standartlarını karşılayan güvenlikli, nitelikli dijital imzalar ekleyin ve üçüncü taraf imza uygulamalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırın

Yerleşik şifreli e-posta ş Akışlarını kullanarak tek bir tıklama ile hassas bilgileri ve ek dosyaları koruyun

Yerel düzenlemelerin gerektirdiği durumlarda, kullanıcı düzeyine kadar içeriği depolamak için 12'den fazla küresel veri merkezinden birini seçin

Tresorit sınırları

Mac'te uygulama donmaları ve tam sistem çökmeleri dahil olmak üzere kararsız performans

Özel karakterler (ör. '|') içeren dosyalarla senkronizasyon sorunları

Tresorit fiyatlandırması

Kişisel Lite: Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Kişisel Temel: Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Kişisel Pro: Kullanıcı başına aylık 33,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Tresorit puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (230'dan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (120'den fazla yorum)

gerçek kullanıcılar Tresorit hakkında ne diyor?*

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Tresorit, kullanım kolaylığından ödün vermeden gizliliği koruyabilmemi sağlıyor. Her temas noktasında gizlilik bekleyen (ve bunu hak eden) yüksek riskli profesyonellerle iş yapıyorum. Tresorit, en yüksek etik ve gizlilik standartlarını korurken sorunsuz, modern bir deneyim sunmayı mümkün kılıyor. Belgelerin paylaşımı, imza talepleri ve güvenli müşteri portallarının yönetimi, hepsi tek bir şifreli alanda, verimli kalmak için değerlerimden ödün vermek zorunda kalmamama anlamına geliyor. Bu nadir bir durum. Müşteri desteği de diğer şirketlerde deneyimlediklerimin çok ötesinde. Hiç bu kadar duyarlı, nazik ve gerçekten yardımcı olan bir destek ekibi görmedim. Neyin önemli olduğunu anlıyorlar ve bu, davranışlarında, iletişimlerinde ve kullanıcılarına karşı tutumlarında kendini gösteriyor.

Tresorit, kullanım kolaylığından ödün vermeden gizliliği koruyabilmemi sağlıyor. Her temas noktasında gizlilik bekleyen (ve bunu hak eden) yüksek riskli profesyonellerle iş yapıyorum. Tresorit, en yüksek etik ve gizlilik standartlarını korurken sorunsuz, modern bir deneyim sunmayı mümkün kılıyor. Belgelerin paylaşımı, imza talepleri ve güvenli müşteri portallarının yönetimi, hepsi tek bir şifreli alanda, verimli kalmak için değerlerimden ödün vermem gerekmediği anlamına geliyor. Bu nadir bir durum. Müşteri desteği de diğer şirketlerde deneyimlediğim her şeyin çok ötesinde. Hiç bu kadar duyarlı, nazik ve gerçekten yardımcı olan bir destek ekibi görmedim. Neyin önemli olduğunu anlıyorlar ve bu, davranışlarında, iletişimlerinde ve kullanıcılarına karşı tutumlarında kendini gösteriyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Bilgi yönetimi yazılımı pazarının boyutunun 2030 yılına kadar 38,7 milyar dolara ulaşması proje. Bu, tahmin dönemi (2024-2030) boyunca yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR) %12,3 olacağı anlamına geliyor.

7. Box (Dosya depolamayı iş akışlarıyla entegrasyonlar için en iyisi)

box aracılığıyla

Box, sözleşmeler, işe alım belgeleri, araştırma dosyaları ve satış sunumları gibi yapılandırılmamış verilere sahip takımlar için akıllı bir içerik yönetim platformudur.

AI ile bağlantılı Box Shield gibi araçları, tehdit algılama ve akıllı erişim kontrolleri sunarken, Box Governance yasal saklama, saklama programları ve savunulabilir imha ile yasal uyumluluğu sağlar.

Ayrıca, Box Zones, içerikleri belirli küresel bölgelerde depolayarak kuruluşların veri yerleşim gereksinimlerini karşılamasına olanak tanır ve Box KeySafe, şifreleme anahtarlarınızı kontrol etmenizi sağlar.

Box'ın en iyi özellikleri

İzinler, erişim ve sürüm geçmişi üzerinde tam kontrol sahibi olurken, iç ve dış takımlarla belgeler üzerinde işbirliği yapın

Box Relay, form ve Doc Gen kullanarak faturalar, sözleşmeler ve raporlar gibi dosyalardan anahtar veri noktalarını otomatik olarak yakalayın

Sürükle ve bırak araçlarını kullanarak, kullanıcıların belgeleri bulmasını ve bunlarla etkileşim kurmasını kolaylaştıran özel portallar, gösterge panelleri veya görünümler oluşturun

AI destekli güvenliğini kullanarak anormallikleri işaretleyin, kötü amaçlı yazılımları önleyin ve içerik sınıflandırması ve erişim kontrollerini büyük ölçekte uygulayın

Box sınırları

Etiketler gibi özellikler bazen arızalanabilir veya geçici olarak kaybolabilir, bu da ş Akışını etkileyebilir

Kullanıcılar, OneDrive gibi diğer depolama araçlarına kıyasla dosya yükleme hızının daha yavaş olduğunu bildirdi

Kutu fiyatlandırması

Bireysel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $

Kişisel Pro: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 35 $

Box derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (4.900+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (5.500'den fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar Box hakkında ne diyor?

G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Bulut tabanlı sürüm (Mac bulucuda) genellikle güvenli ağlarda bile senkronizasyon sorunları yaşar

Bulut tabanlı sürüm (Mac bulucuda) genellikle güvenli ağlarda bile senkronizasyon sorunları yaşar

💡 Profesyonel İpucu: Dosyaları geçici erişim bağlantıları ile otomatik olarak sona ermeye ayarlayın. Tek seferlik indirimler, daha az risk ve daha fazla gönül rahatlığı anlamına gelir.

8. pCloud (Yerleşik medya oynatma özelliği ile ömür boyu depolama için en iyisi)

pCloud aracılığıyla

pCloud, belge işlemeyi kolaylaştırmak, özel iş süreçlerini desteklemek ve sorunsuz iç ve dış işbirliğini sağlamak için geliştirilmiş güvenlikli bir bulut içerik ve bilgi yönetim sistemidir. Yerel e-imzalar, ayrıntılı erişim izinleri ve içerik yönetimi ile eksiksiz bir içerik işlem merkezi oluşturur.

Bu platform, 365 güne kadar Uzatılmış Dosya Geçmişi ile önceki dosya sürümlerini ve silinmiş içeriği kurtarmanıza olanak tanır. Ayrıca, yerleşik bir medya oynatıcıya erişerek ses veya video dosyalarını doğrudan bulut depolama alanınızdan önizleyebilir ve yayınlayabilirsiniz.

pCloud'un en iyi özellikleri

Her takım üyesi veya harici ortak için ayrıntılı izin ayarlarıyla dosya ve klasörleri yapılandırılmış hiyerarşiler halinde düzenleyin

Yerel disk alanını kullanmadan iş yapmak için pCloud Drive ile bulut depolama alanınızı sanal bir sürücü olarak bağlayın

Markalı indir bağlantıları, logolar ve mesajlarla dosya paylaşımını özel olarak özelleştirerek müşterilerinize kusursuz bir deneyim sunun

Belgeler, görüntüler, sesler, video ve arşivler için yerleşik akıllı sıralama özelliğini kullanarak depolanan içeriği hızlı bir şekilde filtreleyin

pCloud sınırları

Özellikle mobil cihazlarda, yerel video oynatıcısında oynatma hızı seçenekleri (ör. 1,25x, 1,75x) bulunmamaktadır

Askeri düzeyde şifreleme (pCloud Crypto) ek ücret gerektirir; ön tanımlı olarak yalnızca sunucu tarafı şifreleme dahildir

pCloud fiyatlandırması

Ultra 10 TB: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Premium Plus 2 TB: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Premium 500 GB: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

pCloud puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (150'den fazla yorum)

gerçek kullanıcılar pCloud hakkında ne diyor?*

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

pCloud, ömür boyu abonelik ve yerel depolama alanından tasarruf sağlayan pCloud Drive, müşteri tarafında şifreleme gibi güçlü güvenlik özellikleri, sağlam dosya paylaşımı ve medya oynatma yetenekleri, kullanıcı dostu bir arayüzle çapraz platform uyumluluğu, dosya sürümleme ve sosyal medya entegrasyonu dahil otomatik yedekleme sunar.

pCloud, ömür boyu abonelik ve yerel depolama alanından tasarruf sağlayan pCloud Drive, müşteri tarafında şifreleme gibi güçlü güvenlik özellikleri, sağlam dosya paylaşımı ve medya oynatma yetenekleri, kullanıcı dostu bir arayüzle çapraz platform uyumluluğu, dosya sürümleme ve sosyal medya entegrasyonu dahil otomatik yedekleme sunar.

🧠 İlginç Bilgi: Bilinen ilk belgeler dijital veya kağıt bile değildi! Eski Sümerler, MÖ 2400 gibi erken bir tarihte tıbbi tarifleri kil tabletlere kaydettiler. Bu arada Mısırlılar, migreni tedavi etmek ve zihinsel sağlığı yönetmek için papirüs parşömenleri kullandılar.

9. Senkronizasyon. com (Ayrıntılı izinlerle güvenlikli takım paylaşımı için en iyisi)

Senkronizasyon, ayrıntılı izinler, dosya bağlantısı güvenliği ve markalı müşteri portalları ile iç ve dış kullanıcılar arasında dosya paylaşımını merkezileştiren bir bulut işbirliği aracıdır.

Gerçek zamanlı yedekleme, dosya sürüm kurtarma ve masaüstü entegrasyonları, fidye yazılımı veya kazara kayıp durumlarında bile takımların çalışmaya devam etmesini ve korunmasını sağlar. Dosyalar anında geri yüklenebilir, önceki sürümlerine geri döndürülebilir veya kullanıcı tarafında veri kaybı olmadan uzun vadede arşivlenebilir.

Dahası, masaüstü ve mobil cihazlarda sorunsuz bir şekilde iş yapar ve Microsoft Office gibi platformlarla entegre olur.

Senkronizasyon.com'un en iyi özellikleri

Rol tabanlı izinler, uzaktan silme, parola koruması ve dosyalar için son kullanma tarihleri kullanarak erişimi kontrol edin

Logo gösterimi, özel mesajlaşma ve tam analiz özelliklerine sahip markalı bir müşteri portalı üzerinden dosya paylaşımını gerçekleştirin

Windows ve macOS için senkronizasyon CloudFiles'ı kullanarak isteğe bağlı dosya erişimi ile yerel depolama alanınızı ücretsiz boşaltın

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) uygulaması, kullanım izleme ve merkezi faturalandırma özelliklerine sahip bir yönetici panosu kullanarak takımları ekleyin ve yönetin

Senkronizasyon.com sınırları

Sync.com Windows ve Mac'i desteklerken, Linux kullanıcıları tam fonksiyonelliğe sahip olmayan web sürümünü kullanmakla sınırlıdır

Uygulama içindeki simgeler veya arayüz renkleri için sınırlı kişiselleştirme seçenekleri

Senkronizasyon.com fiyatlandırması

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

Takım: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

Solo: Kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)

Takımlar Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 18 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

senkronizasyon.com puanları ve yorumları*

G2: 4. 0/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (50'den fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar senkronizasyon.com hakkında ne diyor?

Capterra yorumcusu şöyle diyor:

Karşılaştığım tek önemli dezavantaj, Linux tabanlı bir uygulamalarının olmamasıdır (Windows ve Mac'i desteklerler). Linux'ta senkronizasyon.com'a erişmek için yine de bir tarayıcı kullanabilirsiniz, ancak bu, yerel bir uygulama ile aynı şey değildir. Bununla birlikte, yine de harika bir çözümdür.

Karşılaştığım tek önemli dezavantaj, Linux tabanlı bir uygulamalarının olmamasıdır (Windows ve Mac'i desteklerler). Linux'ta senkronizasyon.com'a erişmek için yine de bir tarayıcı kullanabilirsiniz, ancak bu, yerel bir uygulama ile aynı şey değildir. Bununla birlikte, yine de harika bir çözümdür.

🤝 Dostça bir hatırlatıcı: Herkesin dosyaları güvenli bir şekilde paylaşmayı bildiğini varsaymayın. Her üç ayda bir hızlı bir güvenlik tazeleme eğitimi düzenleyin; bu çok faydalı olacaktır.

10. Cryptee (Gizli belge ve fotoğraf depolama için en iyisi)

cryptee aracılığıyla

Cryptee, sizin tarafınızda tamamen şifrelenir, yani verilerinize yalnızca siz erişebilirsiniz, Cryptee erişemez.

Sezgisel arayüzü, zengin metin düzenleme, markdown, LaTeX ve hatta şifreli PDF işlemeyi destekler, bu da onu sıradan kullanıcılar ve profesyoneller için uygun hale getirir. Ayrıca, platformun açık kaynaklı yapısı şeffaflığı garanti eder ve kullanıcıların güvenlik önlemlerini doğrulamasına olanak tanır.

Cryptee'nin en iyi özellikleri

Sadece bir kullanıcı adı kullanarak anonim hesaplar oluşturun, kişisel bilgilerinizi girmenize gerek kalmaz

Hassas içeriği hayalet klasörlerle koruyun, dosyaları istenmeyen gözlerden gizleyin

Gizlilik konusunda endişelenmeden belgeler, notlar ve medya için sınırsız depolama alanını yönetin

Cryptee sınırları

Takım üyeleri belgeleri aynı anda birlikte düzenleme yapamazlar

Farklı izin düzeylerine sahip klasörlerin paylaşımını gerçekleştirme veya yönetilen takım ortamlarında işbirliği yapma özellikleri yoktur

Cryptee fiyatlandırması

100 MB: Ücretsiz

10 GB: Kullanıcı başına aylık 3 $

400 GB: Kullanıcı başına aylık 9 $

2000 GB: Kullanıcı başına aylık 27 $

Cryptee puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

gerçek kullanıcılar Cryptee* hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor :

Cryptee, Estonya merkezli, gizlilik odaklı, uçtan uca şifrelenmiş bir not uygulamasını temsil eder. Güvenli dosya depolama, çevrimdışı fonksiyon ve çoklu cihaz senkronizasyonu sunar. Tamamen açık kaynaklı olmamasına ve global arama fonksiyonu bulunmamasına rağmen, kullanımı basittir ve gizlilik ve güvenliği önceliklendirenler için idealdir. Uygulama çeşitli dosya türlerini destekler ve belge etiketleme ve bağlantı gibi kullanışlı özellikler sunar. En büyük dezavantajı, şifreleme anahtarınızı kaybederseniz dosyalarınızı kurtaramamanızdır.

Cryptee, Estonya merkezli, gizlilik odaklı, uçtan uca şifrelenmiş bir not uygulamasını temsil eder. Güvenli dosya depolama, çevrimdışı fonksiyon ve çoklu cihaz senkronizasyonu sunar. Tamamen açık kaynaklı olmamasına ve global arama fonksiyonu bulunmamasına rağmen, kullanımı basittir ve gizlilik ve güvenliği önceliklendirenler için idealdir. Uygulama çeşitli dosya türlerini destekler ve belge etiketleme ve bağlantı gibi kullanışlı özellikler sunar. En büyük dezavantajı, şifreleme anahtarınızı kaybederseniz dosyalarınızı kurtaramamanızdır.

Aramanızı durdurun ve ClickUp'ı seçin

Proton Drive'a alternatif bir seçenek seçmek genellikle daha fazla esneklik, işbirliği ve kontrol ihtiyacından kaynaklanır.

Her araç kendi alanında mükemmeldir, ancak ClickUp hiç düşünmeden tercih edilebilir. Silo haline gelmiş ş akışlarını ortadan kaldırarak ve görevleri, dosyaları ve iletişimi tek bir platformda bir araya getirerek öne çıkıyor.

ClickUp Brain, yapay zeka destekli Bilgi Yönetimi ve Bağlantılı Arama ile, verimliliği artırırken diğer cihazlardan da bilgilerinize verimli bir şekilde erişebilir ve bunları düzenleyebilirsiniz.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular

1. Proton Drive, Google Drive kadar iyi mi?

Proton Drive, gizlilik ve güvenlik odaklıdır ve tüm dosyalar için uçtan uca şifreleme sunar. Google Drive, daha fazla işbirliği aracı, entegrasyonlar ve daha büyük ücretsiz depolama alanı sağlar, ancak uçtan uca şifreleme sunmaz ve reklam veya analiz amacıyla verilerinizi analiz edebilir. Proton Drive, gizlilik açısından idealdir, Google Drive ise verimlilik ve işbirliği açısından daha iyidir.

2. Proton Drive, Dropbox'tan daha mı iyi?

Proton Drive, ön tanımlı olarak uçtan uca şifreleme sunarak gizlilik odaklı kullanıcılar için güçlü bir seçimdir. Dropbox, kullanıcı dostu arayüzü, işbirliği özellikleri ve üçüncü taraf entegrasyonlarıyla bilinir, ancak ön tanımlı olarak uçtan uca şifreleme sağlamaz. Proton Drive gizlilik açısından en iyisidir, Dropbox ise işbirliği ve entegrasyonlarda mükemmeldir.

3. ProtonMail'den daha güvenli olan nedir?

ProtonMail, uçtan uca şifreleme ve güçlü gizlilik korumaları ile en güvenli e-posta hizmetlerinden biridir. Diğer güvenlik alternatifleri arasında Tutanota (açık kaynaklı ve şifreli), Mailfence (şifreleme ve dijital imzalar) ve StartMail (gizlilik odaklı, izleme yok) bulunur. En güvenli seçenek, özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır, ancak ProtonMail ve Tutanota her ikisi de yüksek itibara sahiptir.

4. Proton Drive ile pCloud arasındaki fark nedir?

Proton Drive, ön tanımlı olarak uçtan uca şifreleme sağlar ve İsviçre merkezli olup gizlilik ve güvenliğe odaklanır. Yine İsviçre merkezli olan pCloud, medya oynatma ve dosya paylaşımı gibi daha fazla özellik ve daha fazla depolama seçeneği sunar. Ancak, pCloud'da tam şifreleme yalnızca ücretli bir eklenti (pCloud Crypto) olarak mevcuttur ve tüm dosyalar ön tanımlı olarak şifrelenmez.