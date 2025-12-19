Şirket İçinde Çalışmadan Hibrit İşe Geçiş Yapma

Monday günleriniz eskiden öngörülebilirdi: takım toplantıları, hızlı masa başı kontroller ve kimin ne yaptığının net bir şekilde anlaşılması. Bugün, uzaktan çalışabilen çalışanların %55'i hibrit, %26'sı ise tamamen uzaktan çalışıyor ve işyeri dinamikleri önemli ölçüde değişti.

Aslında, Kuzey Amerika'daki büyük kurumsal işletmelerde çalışanların yaklaşık %60'ı artık hibrit modda çalışıyor. Günümüzde ofis, sabit bir alan olmaktan çok, Wi-Fi bağlantınızın olduğu her yer haline geldi.

Hibrit çalışmayı benimsemek, net bir eylem planı gerektirir. Böyle bir plan olmadan, Zoom yorgunluğundan dolayı bir haftayı boşa harcamak, zaman dilimleri arasında son teslim tarihlerini kaçırmak ve "her yerden çalışmak"ın bazen "hiçbir yerden çalışmak" gibi hissettirebileceğini keşfetmek gibi riskler alırsınız.

Bu blog yazısı, takımların koordinasyonunu sağlamak, projeleri yolunda tutmak ve hibrit işbirliğini sorunsuz hale getirmek için iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ın desteğiyle yerinde çalışmadan hibrit çalışmaya nasıl geçebileceğinizi gösterir.

Hadi başlayalım! 💼

Hibrit İş Nedir?

Hibrit çalışma, çalışanların zamanlarını uzaktaki konumlar (ev, ortak çalışma alanları veya internetin olduğu herhangi bir yer) ile fiziksel Çalışma Alanı arasında paylaştıkları esnek bir çalışma modelidir.

"Hibrit"in pratikte nasıl göründüğü, büyük ölçüde politikalara, rol gereksinimlerine ve şirket kültürüne bağlıdır.

Hibrit iş modelleri türleri

Dört ana tür hibrit iş modeli vardır:

Esnek (veya kendi programına göre) hibrit: Takım üyeleri, görevlere veya kişisel tercihlere bağlı olarak ofiste mi yoksa uzaktan mı çalışacaklarını seçerler. Örneğin, birisi toplantılar veya işbirliği oturumları için ofise gelebilir ve yoğun çalışma günlerinde uzaktan çalışabilir.

Sabit hibrit çalışma ve temel çalışma saatleri: Şirket, herkesin konumundan bağımsız olarak hazır olması gereken belirli ofis iş günlerini (ör. salı ve perşembe günleri) ve temel çalışma saatlerini (ör. 10:00 ile 15:00 arası) belirler. Bu saatler dışında, çalışanlar programlarını esnek bir şekilde yönetebilirler.

Ofis öncelikli hibrit: Çalışanların öncelikle ofiste çalışması beklenir, belirli günlerde veya belirli roller için uzaktan çalışma izin verilir. Bu model, yüz yüze Çalışanların öncelikle ofiste çalışması beklenir, belirli günlerde veya belirli roller için uzaktan çalışma izin verilir. Bu model, yüz yüze işyeri işbirliğini ve ilişki kurmayı vurgular.

Uzaktan çalışmaya öncelik veren hibrit: Uzaktan çalışma ön tanımlı modeldir ve ofis gerektiğinde toplantılar, etkinlikler veya işbirliği için bir alan olarak hizmet eder. Politikalar, araçlar ve ş akışları uzaktan çalışmayı temel alarak tasarlanmıştır.

🧠 İlginç Bilgi: On yıllardır yerinde işin sembolü olan kübik ofisler, 1968 yılında Herman Miller'ın Robert Propst tarafından tanıtıldı. İronik bir şekilde, Propst çalışanlara özgürlük ve yaratıcılık sağlamak amacıyla bu konsepti geliştirdi, ancak şirketler bunu daha az alana daha fazla insanı sıkıştırmak için kullandı.

Şirketler Neden Yerinde İş Yapmaktan Hibrit İş Yapmaya Geçiş Yapıyor?

Günümüzde kuruluşlar, tamamen yerinde çalışma modellerinden hibrit iş modele giderek daha fazla geçiyor ve bunun iyi bir nedeni var: bu modelin faydaları hem çalışanlara hem de iş performansına yansıyor.

Çalışanlar için hibrit işin avantajları

İş yeriniz ve iş şeklinizde esneklik kazanın: Uzaktan çalışma günleri seçin, uzun yolculuklardan kaçının ve verimliliğinizden ödün vermeden kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayın.

Dengeyi ve fiziksel sağlığı iyileştirin: Daha iyi Daha iyi bir iş-yaşam dengesi , daha az kaygı ve daha fazla genel mutluluk elde edin ( hibrit çalışanların %80'i bu avantajlardan yararlanıyor!)

Stresi azaltın ve sağlığınızı iyileştirin: Daha az hastalık izni alın ve iş verimliliğinizi etkilemeden önleyici bakım veya aile sorumluluklarına zaman ayırın.

Özerklik ve kontrolün tadını çıkarın: Gün boyunca daha derin bir odaklanma ve daha iyi enerji yönetimi sağlamak için programınızı yönetin.

Zaman ve paradan tasarruf edin: İş seyahatleri masraflarını azaltın ve kişisel veya profesyonel gelişiminiz için zaman kazanın.

🧠 İlginç Bilgi: Hibrit çalışmaya yönelik ilk denemeler 1970'lerin petrol krizine kadar uzanır. ABD ve Avrupa'daki şirketler, çalışanlarının işe gidip gelirken yakıt tasarrufu yapabilmeleri için part-time olarak evden çalışmasına izin verdi. O zamanlar buna hibrit denmiyordu, ancak aynı fikirdi.

Hibrit işin şirketler için faydaları

Çalışan bağlılığını ve memnuniyetini artırın: Hibrit çalışma, çalışan bağlılığını artırabilir çünkü çalışanlar, hibrit çalışmanın sağladığı özerkliği takdir ettikleri için, hibrit çalışma çalışan bağlılığını artırabilir. Özellikle uzun mesafeli işe gidip gelen çalışanlar arasında Hibrit çalışma, çalışan bağlılığını artırabilir çünkü çalışanlar, hibrit çalışmanın sağladığı özerkliği takdir ettikleri için, hibrit çalışma çalışan bağlılığını artırabilir. Özellikle uzun mesafeli işe gidip gelen çalışanlar arasında istifaları %33 oranında azalttığı gösterilmiştir.

En yetenekli çalışanlara erişiminizi genişletin: Yer değiştirme kısıtlamaları olmadan daha geniş bir coğrafi alandan yetenekli profesyonelleri işe alın.

Verimliliği ve katılımı artırın: Çalışanları güçlendirirken verimi artırmak için uzaktan ve yerinde işleri dengeleyin.

Operasyonel giderleri azaltın: Değişen ofis içi katılım oranlarına uyum sağlamak için ofis alanını ve hizmetleri optimize edin.

Kapsayıcılığı ve işbirliğini teşvik edin: Entegre iletişim ve Entegre iletişim ve uzaktan işbirliği araçlarıyla farklı çalışma tarzlarını destekleyin.

📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anket verilerimiz, toplantıların %25'inin ortalama sekiz veya daha fazla katılımcıyla gerçekleştiğini gösteriyor. Ayrıca, ortalama bir toplantının yaklaşık 51 dakika sürdüğünü de tespit ettik. Bu büyük toplantılar, organizasyonel düzeyde haftada en az 6 ila 8 saatlik toplu toplantı süresine neden olabilir. Bunu kısaltabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, takımların iletişim şeklini dönüştürüyor! Uzun toplantılar yerine, yorumlar, ek dosyalar, sesli notlar, video klipler ve daha fazlasını kullanarak görevler üzerinde doğrudan işbirliği yapın — hepsi tek bir yerde. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Security'nin küresel takımları, iş için her şeyi içeren uygulamamızla toplantı ve güncellemelerde haftada 8 saatten fazla zaman tasarrufu sağladı!

Şirketinizin Hibrit İşe Hazır olup olmadığını Değerlendirme

Hibrit modele geçmeden önce, kuruluşunuzun gerçekten ne kadar hazır olduğunu değerlendirin. Dikkatli bir hazırlık kontrolü, çalışanlarınızın, politikalarınızın, evden çalışma araçlarınızın ve alanlarınızın uyum veya verimlilikten ödün vermeden esnekliği destekleyebileceğinden emin olmanızı sağlar.

Buradan başlayın. 🏁

Takımların hazırlık durumunu değerlendirin: Çalışanların iş tarzlarını, öz yönetim becerilerini ve farklı kurulumlarda iletişim kurma rahatlıklarını değerlendirin. Yöneticilerin dağıtım yoluyla yönetilen takımları yönetme, yakınlık önyargısından kaçınma ve kapsayıcı bir ortam yaratma becerilerini analiz edin.

Politikanın netliğini gözden geçirin: Hibrit işe kimlerin uygun olduğunu belirleyin, kullanılabilirlik konusunda net beklentiler belirleyin, iletişim kuralları oluşturun ve performans ölçütlerini, varlık yerine sonuçlara odaklanacak şekilde değiştirin.

Teknoloji kapasitesini onaylayın: Takımların görev yönetimi, sohbet ve Takımların görev yönetimi, sohbet ve hibrit toplantılar için güvenli, entegre araçlara sahip olduğunu kontrol edin. Siber güvenliği güçlendirin ve analitiklerle veriye dayalı içgörüler elde edin.

Süreçleri ve ş akışlarını inceleyin: Hibrit çalışma, kusursuz süreçlere dayanır. Temel ş akışlarınızın belgelendirilmiş ve erişilebilir olduğundan ve karar verme sürecinin şeffaf olduğundan emin olun. Yeni çalışanların sürekli yüz yüze etkileşime ihtiyaç duymadan başarıyla işe başlayıp başlayamayacaklarını sorgulayın.

Kültür ve yazılı olmayan normları düşünün: Ofiste çalışanlar daha iyi bir bağlam veya daha hızlı kararlar alıyorsa, hibrit işe karşı hoşnutsuzluk artacaktır. Mevcut toplantı tarzlarının ve iletişim normlarının şeffaf ve kapsayıcı olup olmadığını ve asenkron iletişimin kabul edilip edilmediğini değerlendirin.

Yasal düzenlemeleri değerlendirin: Bölgenizdeki yasaların farklı konumlardaki uzaktan çalışmayı etkileyip etkilemeyeceğini kontrol edin. Veri güvenliği ve gizlilik gereksinimlerini değerlendirin.

Şirket İçinde Çalışmadan Hibrit İşe Geçiş: Adım Adım Kılavuz

Hibrit iş hayatına nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Bu kılavuz, adım adım açıklamaktadır. 👇🏼

Adım #1: Hibrit çalışma politikanızı tanımlayın

Şirketinizin hibrit iş politikası hakkında net kurallar belirleyerek başlayın. Esneklik, adalet ve iş ihtiyaçları arasında denge kuran, net ve uygulanabilir bir politikaya ihtiyacınız var.

Hedef: Çalışanların ofise ne zaman, nasıl ve neden geldiklerini uzaktan çalışmaya kıyasla bilmeleri için belirsizliği en aza indirgemek.

📌 İşte dahil edilmesi gerekenlerin kontrol listesi:

Ofiste çalışılan zorunlu günler (varsa) ve esnek günler (örneğin, salı ve perşembe günleri ofiste çalışmak zorunlu, diğer günler esnek)

Rol düzeyinde uygunluk (hangi roller tam zamanlı, yarı zamanlı veya uzaktan çalışmaya uygun)

İletişim normları (eşzamanlı çalışma saatleri, toplantı pencereleri, temel çakışma saatleri)

Çalışma Alanı kuralları (ortak masalar, masa rezervasyonu, ofis kapasite sınırları)

Performans beklentileri (teslim edilecekler, iletişim SLA'ları)

Çatışma çözümü ve istisna süreci (ör. yerinde çalışma gereksinimleri değiştiğinde)

Ücretsiz şablon alın ClickUp Uzaktan Çalışma Planı Şablonu ile geçiş sürecinde takımlar için net kurallar belirleyin.

Hibrit çalışma için sağlam bir temel oluşturmak, net ve uygulanabilir bir planla başlar. ClickUp Uzaktan Çalışma Planı Şablonu, takımlara bu geçiş sürecinde rehberlik etmek için tasarlanmıştır. Beklentileri özetlemenize, rolleri tanımlamanıza ve önemli görevlerdeki ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur.

Bu şablon size şunları sağlar:

Engellenmiş , Devam Ediyor , Yapılacaklar ve Tamamlandı gibi aşamalarla görevleri takip edin.

Teslim Edilecekler , İlerleme , Gerçek Maliyet , Ayırılan Bütçe ve Hedef gibi önemli proje verilerini yakalayın.

Çalışma Zaman Çizelgesi, Çalışma Etkinlikleri, Çalışma İlerlemesi ve Proje Yöneticileri aracılığıyla iş bilgilerine erişin.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Belge'sini kullanarak, tüm takımınızın kolayca erişip güncelleyebileceği merkezi, canlı bir hibrit iş politikası oluşturun. İşbirliğine dayalı düzenleme özelliklerinden yararlanarak, insan kaynakları, hukuk ve liderlik ekiplerini gerçek zamanlı olarak geri bildirim için sürece dahil edin. ClickUp belgesi ile hibrit çalışma politikalarını birlikte düzenleyin ve her güncellemeyi anında görünür kılın Bunu, entegre AI asistanı ClickUp Brain ile birleştirerek politika sorularını yanıtlayın, uzun politika belgelerini özetleyin ve politika içeriğinizden SSS'ler oluşturun. Örneğin, "İş politikamızda, kaç gün uzaktan çalışmaya izin veriliyor?" diye sorabilirsiniz. ClickUp Brain, politikanızdan tam olarak bu bölümü alır ve bağlamı kaybetmeden güncellemeleri ve iletişimi hızlandırır. ClickUp Brain'den iş politikalarıyla ilgili bağlamı dikkate alan kesin cevaplar isteyin

Adım #2: Takım ve rol uygunluğunu değerlendirin

Hibrit uygulamaya geçmeden önce, durup bu modele hangi roller ve kişilerin uygun olduğunu değerlendirmek çok önemlidir. Varsayımlara veya herkese uyan tek bir karara güvenmek yerine, İK takımları ve yöneticiler veriye dayalı içgörülerden yararlanarak her rolün doğru hibrit düzeyini atayabilirler.

Bu hızlı kontrolleri kullanın:

Temel görevleri belirleyin ve fiziksel olarak bulunma gerekliliklerine göre rolleri ofis merkezli veya hibrit olarak işaretleyin; gerekirse yeniden yapılandırmayı düşünün. Kurumsal işbirliği araçlarını ve erişim ihtiyaçlarını kontrol edin ve kısıtlı yazılım veya veriler için güvenlikli uzaktan erişim seçeneklerini veya donanım tedarikini keşfedin. Paydaşların etkileşim sıklığını değerlendirin ve buna göre hibrit işi planlayın, örneğin müşteri olmayan günlerde uzaktan iş veya ofiste dönüşümlü iş gibi. Uzaktan çalışma performansını gözden geçirin ve geçmiş sonuçlar iletişim veya son tarih sorunları gösteriyorsa deneme dönemlerini değerlendirin.

Değerlendirmeden sonra, roller ve takım ihtiyaçlarına uygun Tamamen Hibrit, Kısmen Hibrit, Ofis Odaklı veya Yalnızca Yüz Yüze gibi hibrit kademeler oluşturun.

Bu süreci daha basit hale getirmek için, Hibrit Uygunluk Değerlendirmesi adlı bir ClickUp Liste oluşturun. Her departman veya rol için görevler ekleyin ve ClickUp Özel Alanlarını kullanarak Yerinde Çalışma Gerekiyor, Müşteri ile İletişim veya Uzaktan Çalışmaya Uygun gibi ayrıntıları izleyin. Her görevi departman yöneticilerine atayın, böylece onlar ayrıntıları doldurabilirler.

Ardından, ClickUp Brain'in yanıtları analiz etmesine, kalıpları tespit etmesine ve hatta hibrit kademelerinizi kesinleştirmeden önce ekstra dikkat gerektiren rolleri işaretlemesine izin verin.

📌 Şu komutları deneyin: Bu listeyi analiz edin ve rollerini hibrit işe uygunluklarına göre gruplandırın.

Hangi departmanların yalnızca yerinde çalışma gereksinimleri olduğunu özetleyin.

Uzaktan iş yaparken zorluklarla karşılaşabilecek rolleri vurgulayın

Bu listedeki verilere dayalı olarak hibrit bir katman yapısı önerin.

Bu değerlendirmede tutarsızlıkları veya eksik verileri belirleyin.

Adım #3: Hibrit çalışmaya uygun teknolojiye yatırım yapın

Hibrit proje yönetimi, eşzamansız ve eşzamanlı işleri destekleyecek sağlam bir teknoloji altyapısı olmadan başarısız olur.

ClickUp, tüm görevleri, atamaları, son teslim tarihlerini ve proje ayrıntılarını tek bir yerde düzenleyerek dağıtılmış takımlar arasında benzersiz bir proje görünürlüğü sunar. ClickUp for Remote Teams ile, uzaktan çalışanlar ve yerinde çalışanlar arasındaki boşluğu dolduran ve herkesi gerçek zamanlı güncellemeler ve merkezi ş akışları ile uyumlu tutan, amaca yönelik bir platform elde edersiniz.

Takımınızı ClickUp'ta bir araya getirmenin yolu aşağıda açıklanmıştır. 👇

1. Hibrit işinizi yapılandırın

ClickUp'ın Proje Hiyerarşisini kullanarak çalışma alanınızı Alanlar, Klasörler ve Listeler olarak bölümlere ayırın ve kuruluşunuzun çalışma şeklini yansıtın.

ClickUp'ın Proje Hiyerarşisi ile hibrit çalışma politikalarınızı ve projelerinizi düzenleyin

Her departman için bir Alan oluşturun (ör. İK, Operasyon, BT, Pazarlama).

"Hibrit Geçişin Uygulanması" gibi büyük projeler veya girişimler için her Alan içinde Klasörler oluşturun.

Her iş akışı için klasörler içinde Listeler düzenleyin (ör. Politika Tasarımı, Teknik Kurulum, Eğitim ve Pilot).

2. İlerlemeyi görselleştirin

ClickUp Görünümleri ile hibrit geçişinizi şeffaf ve takip etmesi kolay hale getirin.

ClickUp Pano Görünümünde işleri Planlama, Devam Ediyor ve Tamamlandı gibi sütunlara ayırarak herkesin neyin ilerlediğini ve neyin takıldığını görebilmesini sağlayın. Bu, işe alım sürecinin ilerlemesini izlemek, ekipman kurulumunu yönetmek veya ş akışı güncellemelerini denetlemek için basit ve pratik bir yoldur.

ClickUp Pano Görünümünü kullanarak görevleri bir aşamadan diğerine taşırken sürükleyip bırakın

Ardından, ClickUp Gantt Görünümü'nü kullanarak tüm hibrit geçişinizi planlayın. Bağımlı görevleri birbirine bağlayarak gecikmeleri anında görebilir ve öncelikler değiştiğinde programları dinamik olarak ayarlayabilirsiniz.

3. Toplantılar düzenleyin ve takip edin

Toplantı bağlantıları, notlar ve görevler arasında geçiş yapmak, sahip olmadığınız zamanı boşa harcamaktır.

ClickUp'ın Zoom Entegrasyonu ile, aynı Çalışma Alanı'nda doğrudan bir görev içinden toplantılar başlatabilir, kayıtları ek dosya olarak ekleyebilir ve toplantı özetlerini saklayabilirsiniz.

ClickUp'ın Zoom Entegrasyonu ile çalışma alanınızdan toplantılar planlayın

4. Konuşmaların bağlantısını sürdürün

Hibrit çalışma, netlikle gelişir ve ClickUp Chat bunu sağlamaya yardımcı olur. Konuşmaları Slack, e-posta veya DM'lere yaymak yerine, Chat'i kullanarak tartışmaları işinizle bağlantılı tutun.

Sürekli konuşmalar için takım kanalları oluşturun (ör. Hibrit Uygulama Güncellemeleri), hızlı açıklamalar için takım arkadaşlarınızı @bahsetme ile işaretleyin ve konuşmaları düzenli tutmak için yanıtları konu başlığı altında toplayın.

ClickUp sohbetinde tek bir tıklama ile önemli mesajları görevlere dönüştürün

Adım #4: Ş akışlarını ve süreçleri yeniden tasarlayın

Yerinde ş akışları genellikle fiziksel yakınlığa dayanır; örneğin, hızlı bir görüşme için yanına gitmek, ani kontroller veya paylaşılan Beyaz Tahtalar gibi. Hibrit kurulumlarda, bu adımlar yeniden tasarlanmazsa darboğazlara dönüşebilir.

Çalışanların nerede çalıştıklarına bakılmaksızın, her onay, güncelleme ve görev devri sorunsuz bir şekilde gerçekleşecek şekilde ş akışlarınızı bilinçli bir şekilde yenilemeniz gerekir.

ClickUp Beyaz Tahtalarında mevcut ş akışlarınızı, örneğin neler olduğunu, kimlerin dahil olduğunu ve gecikmelerin genellikle nerede meydana geldiğini haritalandırarak başlayın. Bu, fiziksel onaylar veya sözlü kontroller gibi aynı odada olmaya çok fazla bağımlılık olan adımları tespit etmeyi kolaylaştırır.

ClickUp Beyaz Tahtası'ndaki ş akışı görselleştirme özelliği ile engelleri belirleyin ve süreçleri yeniden tasarlayın

Ardından, masaüstü uygulama ClickUp BrainGPT'yi kullanarak analiz ve optimizasyon yapın. "Onboarding sürecimizdeki adımları göster ve darboğazları vurgula" gibi basit bir komutla, görevleri, durumları ve bağlı uygulamaları tarayarak işlerin yavaşladığı noktaları ortaya çıkarabilir.

Onayların genellikle bir yöneticiye bağlı olduğunu veya belirli görev devirlerinin her zaman gözden kaçtığını varsayalım. Brain GPT bunları anında belirtir. Ardından, bu engelleri ortadan kaldırmak için otomasyon kuralları veya ş Akışı değişiklikleri önermesini isteyebilirsiniz.

ClickUp BrainGPT'yi kullanarak özel eğitim planları oluşturun ve çalışanların tercihlerini anlayın

📌 Şu komutları deneyin: BT için uzaktan kurulum, sanal takım tanıtımları ve otomasyonla çalışan görev hatırlatıcıları içeren hibrit bir işe alım akışı oluşturun.

Mevcut içerik inceleme sürecimizi analiz edin ve hibrit takımlar için iyileştirmeler önerin.

Yüz yüze toplantı gerektiren tüm onay adımlarını listeye alın ve dijital alternatifler önerin.

Ofis ortamı ve uzaktan çalışma düzenlemeleri için doğru işbirliği araçlarını içeren, hibrit proje başlangıçları için yeni bir ş Akışı taslağı hazırlayın.

Creative Element 'ten Matt Brunt, ClickUp hakkında şunları söyledi:

Takımımız hibrit uzaktan/ofis içi modele geçti ve Ekim 2023'te tamamen uzaktan çalışan bir ajans olacağız. ClickUp'a geçtikten sonra hepimizin yararlandığı işbirliği iyileştirmeleri olmasaydı bu kesinlikle mümkün olmazdı.

Takımımız hibrit uzaktan/ofis içi modele geçti ve Ekim 2023'te tamamen uzaktan çalışan bir ajans olacağız. ClickUp'a geçtikten sonra hepimizin yararlandığı işbirliği iyileştirmeleri olmasaydı bu kesinlikle mümkün olmazdı.

Adım #5: Yöneticileri ve çalışanları eğitin

İnsanlar nasıl kullanacaklarını bilmezlerse en iyi sistem bile başarısız olur. Özellikle "varlığı izleme"den sonuç odaklı denetime geçmesi gereken yöneticiler için eğitim, koçluk ve destek ihtiyacınız vardır.

Uygulamanız gereken bazı temel eylemler şunlardır:

Yöneticiler (hibrit takımları yöneten), çalışanlar (hibrit normları uygulayan) ve operasyonlar (BT, tesisler) için rol tabanlı eğitim oturumları düzenleyin.

Asenkron en iyi uygulamalar, uzaktan iletişim kuralları ve araçlar hakkında Beceri Başlangıç (SKO) oturumları veya öğle yemeği ve öğrenme etkinlikleri düzenleyin.

İş yardımcıları, hile sayfaları ve hızlı başlangıç kılavuzları sağlayıcı tarafından sağlanmalıdır

Çalışanların uzaktan/ofis karışımı hakkında soru sorabilecekleri "ofis saatleri" veya koçluk günleri düzenleyin.

Sanal toplantı kuralları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

Peki, işe alım süreci ilk günden itibaren zahmetsiz, ilgi çekici ve etkili olsaydı ne olurdu?

Ücretsiz şablon alın ClickUp Çalışan Oryantasyon Şablonu ile net ve tutarlı bir oryantasyon deneyimi oluşturun.

ClickUp Çalışan Oryantasyon Şablonu ile hibrit geçişinizi sorunsuz hale getirin. Politika güncellemeleri ve ş Akışı kılavuzlarından takım adaptasyon oturumlarına kadar hibrit eğitimin her yönünü düzenleyerek, herkesin bu yeni kurulumda nasıl başarılı olacağını anlamasını sağlar. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Başlamadı , Devam Ediyor ve Tamamlandı gibi aşamalar aracılığıyla ilerlemeyi izleyin.

Görünürlüğü korumak için atanan modüller, tamamlanma tarihleri ve geri bildirimler gibi önemli bilgileri kaydedin.

Eğitim Takvimi, Takım Hazırlık Tablosu ve Politika Takipçisi'ni kullanarak eğitim zaman çizelgelerini, tamamlanma oranlarını ve rol tabanlı hazırlık durumunu görünümde görüntüleyin.

Adım #6: Pilot uygulama, ölçüm ve iyileştirme

Sadece "Artık hibrit çalışıyoruz!" diyerek bunun bir gecede işe yarayacağını bekleyemezsiniz. Hibrit başarısı, deneme ve ince ayarlarla elde edilir.

İşte yapılacaklar:

3 aylık bir hibrit iş pilot programı için farklı türlerdeki (ör. tasarım, mühendislik, operasyon) 1-3 takım seçin. Başarı ölçütlerini tanımlayın (verimlilik, işbirliği kalitesi, iletişim sürtüşmesi, duygu durumu, son tarihler) Sorunları, sürprizleri, istisnaları ve meşru başarısızlıkları kaydedin Geri bildirimlere dayalı olarak politikayı, ş akışlarını ve hibrit çalışma modellerini yineleyin. Geliştirmelerle birlikte diğer takımlara da kademeli olarak yaygınlaştırın.

🚀 ClickUp Avantajı: Pilot takımlarınızın ClickUp gösterge panelleri ile nasıl uyum sağladığını izleyin. Her takım için kartlar ekleyerek aktif görevleri, tamamlanan işleri ve gecikmiş öğeleri takip edin. Ardından, AI Kartlarını da ekleyerek günlük standup'ları veya haftalık güncellemeleri otomatik olarak oluşturun. ClickUp Gösterge Panellerindeki AI Kartları ile liderlik için yönetici özetleri oluşturun

Daha da ileri gitmek için, ClickUp Analytics'i kullanarak kuruluş genelindeki eğilimleri görünümde görüntüleyin, takım veya kullanıcı bazında ayrıntılı analizler yapın ve tekrarlayan darboğazları büyümeden tespit edin. Bu bilgileri liderlik değerlendirmeleri için dışa aktarabilirsiniz.

ClickUp Analytics ile takım faaliyetlerini, katılımını ve iş yükünü izleyin

Hibrit çalışmaya geçiş, takımınızın ofis ve uzaktan çalışma arasında zamanını bölüştürme lojistiğini yönetmesine yardımcı olacak özel araçlar gerektirir. Geçişi daha sorunsuz hale getirmek için bazı temel araçlar aşağıda verilmiştir.

Alan yönetimi ve ortak çalışma platformları

Çalışanların artık kendilerine ait masaları olmadığında kaos ortaya çıkar. Bu araçlar, çalışanların çalışma alanlarını rezerve etmelerine ve ofiste başka kimlerin olacağını görmelerine olanak tanır:

OfficeSpace: Gerçek zamanlı kullanılabilirlik ve hangi alanların yeterince kullanılmadığını gösteren analizler içeren etkileşimli planlar gösterir, böylece alanınızı doğru boyutlandırmanız mümkün olur.

Envoy Desks: Slack ve takvimlerle entegrasyonlar aracılığıyla rezervasyon yapar, otomatik check-in ile gerçek ve rezerve edilmiş kullanım modellerini gösterir.

Robin: Masaları ve toplantı odalarını yönetirken, belirli günlerde kimlerin geleceğini göstererek takımların yüz yüze görüşme zamanlarını koordine etmelerine yardımcı olur.

📖 Ayrıca okuyun: Uzaktan İş Verimliliğini Artırmak için Ev Ofis İpuçları

Kimin ne zaman işe geleceğine karar vermek için sonsuz e-posta konu başlıklarına gerek kalmamalı. Bu platformlar, takımların ofis günlerinin senkronizasyonunu gerçekleştirmelerine yardımcı olur:

Önemli bilgi: Takım arkadaşlarının katılımına göre en uygun ofis günlerini önerir ve yöneticilere mikro yönetim yapmadan kalıpların görünürlüğü sağlanır.

Kadence: Yapay zeka kullanarak toplantılarınız ve son teslim tarihlerinize göre ofis günleri önerir ve takımların birbirinden uzaklaştığını tespit eden içgörüler sunar.

Officely: Sorunsuz planlama için mevcut takvimlerle (Outlook veya Google Takvim gibi) senkronizasyon gerçekleştirir ve masa rezervasyonlarında no-show'ları azaltmak için otomatik hatırlatıcılar gönderir.

Hiç kimse okumazsa veya e-postalarda kaybolursa hibrit politikalarınızın hiçbir değeri kalmaz. Bu araçlar, onay izleme ile tek bir doğru bilgi kaynağı oluşturur:

PowerDMS: Otomasyonlu hatırlatıcılar ve uyumluluk belgeleri için sürüm kontrolü ile politika değişikliklerini kimin okuduğunu izler.

Lessonly: Politika dağıtımını, kılavuzların arkasındaki "neden"i açıklayan kısa eğitim modülleriyle ve kafa karışıklığı yaratan noktaları gösteren analizlerle birleştirir.

ClickUp: Çalışanların sorabileceği tüm sorular için AI yardımıyla tüm politika ile ilgili belgeleri merkezileştirir.

📖 Ayrıca okuyun: Asenkron İşbirliği Nasıl Değiştiriyor?

Çalışan deneyimi ve geri bildirim platformları

Varlığından haberdar olmadığınız hibrit sorunları çözemezsiniz. Bu platformlar, düzenleme hakkında hedefli geri bildirimler toplar ve sorunları erken tespit etmenize yardımcı olur:

ClickUp: Görevleri otomatik olarak oluşturan formlar ve ofis konumları genelinde duygu eğilimlerini ortaya çıkaran gösterge panelleri aracılığıyla geri bildirimleri toplar.

Officevibe: Hibrit takımlar için bağlantı ve konum tercihleri ile ilgili soruların yanı sıra sorunları erken tespit etmek için trendleri içeren haftalık anketler sunar.

Leapsome: Hibrit düzenlemeleri tartışmak için 1'e 1 araçlarla katılım anketlerini birleştirerek, uzaktan çalışmanın görünmez iş anlamına gelmediğinden emin olun.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %50'si hala ofise bağlı olsa da, %48'i daha iyi bir iş-yaşam dengesi için hibrit bir kurulumu tercih ediyor. Sonuç? Katı programlar, işe gidip gelme yorgunluğu ve zayıf sınır kontrolü. 🚗💨 Otomasyon ve zaman bloklama özelliği ile ClickUp'ın Takvim özelliği, tüm çalışma ortamlarında düzenli kalmanıza yardımcı olur. İster evde ister ofiste olun, iş akışınız ClickUp'ta tutarlı kalır ve kişisel zamanınız korunur! 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

İnsanlar birden fazla konumdan iş yaptığında, geleneksel zaman yönetimi sistemi işlevini yitirir. Bu araçlar, uyumluluğu korurken hibrit programlara uyum sağlar:

Replicon: Konum izleme ve coğrafi sınırlama özellikleriyle uzaktan çalışma ve ofis çalışma günleri arasında otomatik olarak ayarlama yapar.

ClickUp: Görevlere yerel zaman takibi özelliğini entegre eder, tahmin karşılaştırmaları ve iş yükü dağılımı ile farklı konumlardaki faturalandırılabilir saatleri gösterir.

Deputy: Hibrit düzenlemeleri dikkate alan ve bordro sistemleriyle entegre olan zaman takibi ile planlamayı koordine eder.

🚀 ClickUp Avantajı: Hibrit çalışma, genellikle farklı konumlarda zamanın nasıl harcandığını görmeyi zorlaştırır. ClickUp Proje Zaman Takibi, takımların saatleri faturalandırılabilir veya faturalandırılamaz olarak işaretlemesine, tahmini ve gerçek zamanı karşılaştırmasına ve bu verilerin görünümünü gerçek zamanlı olarak sağlamasına olanak tanıyarak bu sorunu çözer. ClickUp Proje Zaman Takibi ile çalışanlar için fatura ayarlarını özel olarak ayarlayın

Yöneticiler, ClickUp İş Yükü Görünümü'nde projelerin tahminleri aştığını veya iş yüklerinin yeniden dengelenmesi gerektiğini anında fark edebilir. Bu, mikro yönetimlere başvurmadan maliyet kontrolünü ve verimliliği korumaya yardımcı olur.

ClickUp İş Yükü Görünümü'nde tahmini saatleri izlenen sürelerle karşılaştırarak erken aşamadaki darboğazları veya kapasite sorunlarını belirleyin

Zaman tahminlerini günlere görsel olarak dağıtır ve yöneticilerin, farklı bir zaman diliminde iş yapıyor olsalar bile, birinin kapasitesinin ne zaman aşıldığını görmelerine yardımcı olur.

İhtiyacınız olmayan metrekare için para ödüyorsunuz. Bu platformlar size gerçek kullanım modellerini gösterir, böylece gayrimenkulünüzle ilgili veriye dayalı kararlar alabilirsiniz:

Yoğunluk: Bireyleri tanımlamadan gerçek yaya trafiğini izleyen sensörler kullanarak, hangi alanların terk edilmiş, hangilerinin ise tıkanıklık noktası olduğunu gösterir.

VergeSense: Ofisinizdeki rezerve edilmiş ve fiilen kullanılan alanları birbirinden ayıran yapay zeka ile doluluk oranını analiz eder.

Locatee: Sensör verilerini rezervasyon bilgileriyle birleştirerek hibrit politikanızın gerçekte nasıl işlediğine dair tam bir resim sunar.

Şirketler Hibrit Modele Geçerken Karşılaştıkları Zorluklar Nelerdir?

Hibrit iş programına geçmek, gerçeklerle yüzleşene kadar kağıt üzerinde basit görünebilir. İşte şirketlerin sıklıkla karşılaştığı bazı yaygın tuzaklar:

İletişim boşluklarını giderme: Uzaktan çalışanlar, koridorda yapılan kısa sohbetleri kolayca kaçırabilirler. Ayrıca, karışık mesajlar genellikle Uzaktan çalışanlar, koridorda yapılan kısa sohbetleri kolayca kaçırabilirler. Ayrıca, karışık mesajlar genellikle iş yerinde iletişim sorunlarına yol açar.

Verimlilik ve liderlik yönetimi: Yöneticiler, birdenbire günlük olaylara ilişkin görünürlüklerini kaybetmiş durumdalar. Takımların motivasyonunu ve verimliliğini korumak için güven, net hedefler ve kapsayıcılık her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

Teknoloji ve alan yönetimi: Ofise devamlılık öngörülemez, alan planlaması karmaşık hale gelir ve teknoloji altyapısı herkes için mükemmel şekilde çalışmalıdır.

Kültür ve eşitliği korumak: Uzaktan çalışan şirket kültürü , ofiste çalışanlar genellikle daha fazla dikkat çekerken, uzaktan çalışan ekip üyeleri kendilerini dışlanmış hissederek zayıflamaya başlayabilir.

🔍 Biliyor muydunuz? Hukuk sektöründe, profesyonellerin yaklaşık üçte biri (32%) hibrit bir çalışma programını takip ediyor ve %11'i tamamen evden iş yapıyor.

Hibrit Çalışma Ortamı için İzlenecek İpuçları ve En İyi Uygulamalar

Hibrit bir iş ortamına geçiş, öğrenme, uyum sağlama ve optimizasyonun sürekli bir sürecidir. Çalışanlarınız ve süreçleriniz hazır olduğunda, odak noktanız daha akıllı alanlar tasarlamak ve çalışan deneyimlerini iyileştirmek olmalıdır.

İşte, işleyen bir hibrit çalışma ortamı oluşturmak için bazı en iyi uygulamalar ve evden çalışma ipuçları:

Daha iyi planlama için doluluk verilerini kullanın

Ofisinizin gerçekte nasıl kullanıldığını anlamak için ziyaretçi trafiğini, masa rezervasyonlarını ve toplantı odası kullanımını kullanın.

Örneğin, çarşamba günleri katılımın daha yüksek olduğu görülüyorsa, o günler için işbirliği oturumları veya yemekli öğle yemekleri planlayın. Video özellikli odalara talep yüksekse, az kullanılan odaları konferans teknolojisiyle yenileyin.

Takımlarınıza, masaları rezerve etmek, ofiste çalışılacak günleri planlamak ve müşterileri davet etmek için tek bir yerden yararlanabilecekleri hibrit iş yazılımı sağlayın. Bu özerklik, hibrit iş programlarının kaotik değil, sorunsuz hissettirmesini sağlar.

Yerinde deneyimleri geliştirin

Çalışanların heyecanla beklediği deneyimler yaratarak fonksiyonun ötesine geçin. Yoğun günler için hazır atıştırmalıklar sunun, ağ oluşturma etkinlikleri düzenleyin veya hem çalışanların hem de misafirlerin kendilerini değerli hissetmeleri için müşteri toplantıları için en iyi alanları ayırın.

Geri bildirimleri sürekli olarak toplayın ve bunlara göre hareket edin

Çalışanların hibrit kurulum hakkında ne düşündüklerini anlamak için hızlı anketler veya geri bildirim formları düzenleyin. Bu bilgileri, olanakları, politikaları ve ofis tasarımını iyileştirmek için kullanın.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Formlarına koşullu mantık ekleyerek, her çalışanın deneyimine göre soruları özelleştirin. Örneğin, uzaktan çalışanlar ve ofiste çalışanlar için farklı sorular gösterin. Ayrıca, dürüst geri bildirimleri teşvik etmek için anonim gönderileri etkinleştirebilir ve yanıtları etiketlemek için otomasyonu kullanabilirsiniz (örneğin, "kültür", "araçlar" veya "iletişim"). Böylece, kalıpları daha kolay belirleyebilirsiniz. ClickUp Formları'ndaki koşullu mantık ile geri bildirimleri kolay analiz için otomatik olarak düzenleyin

Bağlılığı ve sorumluluğu sürdürün

Hibrit çalışmanın başarısı güvene bağlıdır. Düzenli takım toplantıları planlayın, şeffaf hedefler belirleyin ve sonuçları ölçmek için metrikler (proje tamamlanma oranları veya işbirliği faaliyetleri gibi) kullanın.

🔍 Biliyor muydunuz? 2.450 bilgi çalışanı üzerinde yapılan karma yöntemli bir araştırma, hibrit çalışma modellerinin, özellikle şirketlerin varlık yerine sonuçlara odaklandığında, tamamen yerinde kurulumlara kıyasla verimliliği %9-14 oranında artırabildiğini ortaya koydu.

Hibrit İşin Başarılı Olduğu Gerçek Hayattan Şirket Vaka Çalışmaları

Kuruluşların hibrit işi nasıl dikkatli bir şekilde uyguladıklarını inceleyelim ve esneklik ile yapının etkili bir şekilde bir arada var olabileceğini kanıtlayalım.

Vaka çalışması #1: Mars Wrigley Polonya

Mars Wrigley Poland 'ın hedefi, hibrit çalışmayı bireysel rollere ve takım ihtiyaçlarına göre uyarlanmış esnek, takım odaklı bir düzenleme olarak tanımlamak ve uygulamaktı.

Takımlar, katı ve yukarıdan aşağıya bir planı takip etmek yerine hibrit programlarını birlikte oluştururken, yönetim bu kararların şirket genelindeki kültür, teknoloji altyapısı ve genel çalışan deneyimi hedefleriyle uyumlu olmasını sağladı.

Başarı için anahtar faktörler:

İzolasyonu önlemek için takımlar arasında güçlü bağlantılar kuruldu

Sorunsuz uzaktan ve ofis işini sağlamak için sürekli destek ve kaynaklar sağlandı.

Kültür, teknoloji ve çalışan deneyimini dikkate alan bütünsel bir yaklaşım benimsendi.

Bu, çalışanların bağlılığını ve verimliliğini artırdı ve takımlara yetki ve destek verildiğinde hibrit çalışmanın başarılı olduğunu gösterdi.

🧠 İlginç Bilgi: Z kuşağı çalışanlarının yaklaşık %71'i, tamamen uzaktan işe kıyasla hibrit çalışmayı tercih ettiklerini belirtiyor.

Vaka çalışması #2: Sovini Group

Kuzeybatı İngiltere merkezli, 800'den fazla çalışanı olan inşaat ve tesis hizmetleri sağlayıcısı Sovini Group, ofis çalışanlarının yarısını saatler yerine verime önem veren çevik bir modele geçirdi.

Onların yaklaşımı, rolle, konuma ve bireysel tercihlere göre uyarlanmış esnek çalışma düzenlemelerini birlikte oluşturmaktı. Yöneticilere, teknoloji yükseltmeleri, iletişim araçları ve sürekli çalışan geri bildirimi odaklı, takıma özgü çevik protokolleri destekleme, onaylama ve belgeleme yetkisi verdiler.

Sonuç:

Katılım, verimlilik ve refahı artırın

Hastalık nedeniyle devamsızlık (1,69'dan 1,37'ye) ve işten ayrılma oranları (18,18'den 13,2'ye) azaldı.

Güven ve sahipliki teşvik ederken esneklik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı mümkün kıldı.

Vaka çalışması #3: Zoom

35 ülkede 6.100 çalışanı bulunan Zoom, pandemi sonrası hibrit bir çalışma modelini benimsedi ve çalışanların iş konumunu seçme önceliğini verdi.

Onların yaklaşımı şöyleydi:

Sidney, Londra, Denver ve Amsterdam'da konsept kanıtlama ofisleri açarak düzenleri ve takım etkileşimlerini test edin.

Fiziksel alanları tekrar tekrar yeniden tasarlayın, masaları azaltın, işbirliği alanları oluşturun ve mobilyaları yeniden kullanın.

Teknolojiyi sanal resepsiyonistler, mobil açılır Zoom Odaları ve tak-çalıştır toplantı donanımı ile entegre edin.

Katılım ritüelleri, etkinlikler ve takım oluşturma faaliyetleri ile şirket kültürünü güçlendirin.

Sonuç olarak, Zoom'un ofisleri artık resmi ve gayri resmi işbirliği, bireysel odaklanma ve rahatlamayi destekliyor ve çalışanların %50'den fazlası esnek veya hibrit çalışmayı tercih ediyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Hibrit çalışmanın esnekliği, şehir merkezlerinden önemli ölçüde göç yaşanmasına neden oldu. Örneğin, San Francisco 2020 ortasından 2022 ortasına kadar %7'lik bir nüfus düşüşü yaşadı. Birçok kişi, şehir merkezlerine yakınlık yerine daha iyi konut koşullarını önceliklendirerek banliyö veya kırsal alanlara taşındı.

Hibrit Uyum ClickUp ile Başlar

Hibrit iş kalıcı bir trend ve takımlarınız bu ortamda nasıl başarılı olacaklarını tahmin etmek zorunda kalmamalı.

Bu kılavuzda açıklanan adımları izleyerek geçişinizi daha sorunsuz hale getirebilirsiniz, ancak bu tek başına yeterli olmayacaktır. Başarı, stratejiyi işbirliğini basitleştiren, ş akışlarını kolaylaştıran ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlayan araçlarla bağlantı kurarak elde edilir.

ClickUp, dağıtılmış takımların uyumlu ve verimli kalmasını sağlayarak hibrit çalışmayı planlamak, yönetmek ve yürütmek için eksiksiz bir çözüm sunar.

AI destekli araçları, mesajların, görevlerin ve proje güncellemelerinin sorunsuz ve planlandığı gibi ilerlemesini sağlar. Bu birleşik AI Çalışma Alanı ile takımlar, her yerden işbirliği yapmak, görevleri yönetmek ve iletişim kurmak için merkezi bir platforma sahip olurlar.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve hibrit geçişinize bugün başlayın!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Uzaktan çalışma, çalışanların tamamen geleneksel ofis dışındaki konumlardan, örneğin evlerinden veya ortak çalışma alanlarından işlerini yapmasını içerir. Buna karşılık, hibrit çalışma hem ofis içi hem de uzaktan çalışmayı birleştirerek çalışanların zamanlarını ofis ve uzaktaki konumlar arasında bölüştürmelerine olanak tanır.

Hibrit iş modeline uygunluğun belirlenmesi, rolün niteliğine ve ilgili görevlere bağlıdır. Sık sık yüz yüze etkileşim, özel ekipmana erişim veya takım tabanlı işbirliği gerektiren roller hibrit işe uygun olmayabilir. Tersine, bağımsız görevler, dijital iletişim ve fiziksel varlığın minimum düzeyde gerekli olduğu pozisyonlar hibrit modele daha uyumludur.

Etkili hibrit takım yönetimi, bir dizi dijital araç gerektirir:İletişim platformları: ClickUp Chat veya Microsoft Teams gibi araçlar, gerçek zamanlı mesajlaşma ve işbirliği kolaylaştırır.Proje yönetimi araçları: ClickUp veya Trello gibi platformlar, görevleri, son teslim tarihlerini ve proje ilerlemesini izler.Video konferans araçları: ClickUp SyncUps, Zoom veya Google Meet, ofis içi takımları destekleyen sanal takım toplantıları için hayati öneme sahiptir. Belge paylaşım ve depolama platformları: Google Drive veya Dropbox gibi uygulamalar, paylaşılan dosya ve belgelere kolay erişim sağlar.

Hibrit bir ortamda güçlü bir şirket kültürü sürdürmek, bilinçli çabalar gerektirir:Düzenli sanal kontrol toplantıları: İletişimi ve katılımı teşvik etmek için düzenli toplantılar planlayın.Kapsayıcı etkinlikler: İlişkileri güçlendirmek için sanal takım oluşturma egzersizleri ve sosyal etkinlikler düzenleyin.Net iletişim: Güven oluşturmak için politikalar ve beklentiler konusunda şeffaflık sağlayın.Geri bildirim mekanizmaları: Çalışanların endişelerini ve önerilerini dile getirebilecekleri sistemler uygulayın.

Hibrit modele geçiş süresi, kuruluşun boyutuna, hazırlık durumuna ve kaynaklarına göre değişir. Şirketler, hibrit çalışma uygulamalarını tam olarak hayata geçirmek ve optimize etmek için ortalama olarak birkaç aydan bir yıla kadar süreye ihtiyaç duyabilir.

Hibrit çalışma ortamında başarı şu şekilde değerlendirilebilir:Çalışan verimliliği: Üretim ve verimlilik düzeylerini izlemeÇalışan memnuniyeti: Moral ve bağlılığı ölçmek için anketler yapmaÇalışan tutma oranları: İşten ayrılma ve çalışan tutma istatistiklerini analiz etmePerformans ölçütleri: Belirlenen hedef ve amaçların gerçekleştirilmesini değerlendirme

Aşağıdakilerle ofis içi ve uzaktan çalışan takımlar arasında adaleti sağlayabilirsiniz:Standartlaştırılmış politikalar: Tüm çalışanlar için geçerli olan tek tip kurallar uygulamakEşit fırsatlar: İş konumundan bağımsız olarak kariyer gelişimi fırsatlarına ve gelişim kaynaklarına erişim sağlamakŞeffaf iletişim: Endişeleri ve geri bildirimleri ele almak için açık kanallar sürdürmek

Hibrit çalışma modelleri, kuruluşlar için önemli maliyet avantajları sağlar. Uzaktan çalışan şirketler, herhangi bir zamanda ofiste daha az çalışan bulunduğundan, ofis alanı, kamu hizmetleri ve yerinde olanaklarla ilgili genel giderleri azaltabilir. Bu yaklaşım ayrıca kira, enerji ve sarf malzemeleri maliyetlerini de düşürür. Tasarruflar, işe gidip gelme sübvansiyonları ve taşınma masraflarına da uzanırken, yeteneklerin çekilmesi ve elde tutulması konusunda iyileşme, işe alım ve işten ayrılma maliyetlerini en aza indirmeye yardımcı olur.

Hibrit liderlik için yöneticileri eğitmek şunları içerir:İletişim becerilerini geliştirmek: Uzaktan ve yüz yüze takımları etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirmekTeknolojik eğitim sağlamak: Hem uzaktan hem de yüz yüze işbirliğini destekleyen araçları onlara tanıtmakKapsayıcılığı teşvik etmek: Tüm takım üyelerinin kendilerini değerli ve bağlı hissetmelerini sağlamak için uygulamaları teşvik etmekEsnekliği teşvik etmek: Farklı iş tercihlerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için liderlik stillerini uyarlamak